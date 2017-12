Unesp recebe inscrições para isenção da taxa do vestibular

A partir desta-segunda-feira, 8, a Unesp recebe inscrições para as mais de 6 mil isenções integrais da taxa de seu vestibular 2012, que é de R$ 120. Os candidatos devem ter renda média familiar mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$817,50), por pessoa. Também devem ter concluído ou estarem concluindo o ensino médio em instituição pública, ou em instituição particular com concessão de bolsa de estudo integral, ou ainda terem cursado a Educação de Jovens e Adultos (EJA) mantidos por instituição da rede pública.

Já os candidatos desempregados ou com remuneração mensal abaixo de dois salários mínimos (R$ 1.090) podem pedir desconto de 50% na taxa.

Os dois editais - isenção e desconto - podem ser encontrados na página http://www.vunesp.com.br/vnsp1108/

As inscrições para o vestibular abrem em 5 de setembro, e a primeira prova será em 6 de novembro.