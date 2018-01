Unesp publica resultado dos pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição

A Unesp divulgou nesta segunda-feira, 10, os nomes dos candidatos contemplados com isenção e redução de 50% do valor da taxa de inscrição do vestibular 2013, cujo valor integral é de R$ 130.

As listas estão disponíveis para consulta nos endereços http://vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br .

Os candidatos relacionados na lista de isentos já estão automaticamente inscritos. Os beneficiados com a redução de 50% deverão acessar o site da Vunesp, digitar o CPF e confirmar a inscrição com o pagamento do boleto bancário com a taxa no valor de R$ 65.

O prazo de inscrição dos pagantes vai de 17 de setembro a 11 de outubro.

Neste ano, a Universidade oferece 7.014 vagas em 165 cursos disponíveis em 23 cidades.

Os cursos novos deste exame são Ciências Biológicas, em São Vicente; Engenharia Agronômica, em Dracena; Engenharia Ambiental, em São José dos Campos; Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, em Araraquara; Engenharia de Pesca, em Registro; Engenharia de Telecomunicações, em São João da Boa Vista; Engenharia Química, em Araraquara; Meteorologia, em Bauru.

A prova da primeira fase serão aplicada em 18 de novembro, em 31 cidades paulistas e ainda em Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande e Curitiba.

Os candidatos convocados para a segunda fase farão as provas comuns nos dias 16 e 17 de dezembro, nas mesmas 35 cidades onde é realizada a fase anterior.