Unesp publica resultado do Vestibular 2010

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta sexta-feira, 29, o resultado do Vestibular 2010. Os candidatos já podem consultar as listas de convocados para matrícula com 6.394 nomes, e de espera, com 8.309 nomes, além da classificação. Veja também: Confira mais informações sobre o vestibular da UNESP Unesp e UFPR foram as primeiras a receber as notas do Enem No blog do Estadão.edu informações sobre vestibular, Enem e Sisu A matrícula dos convocados será realizada nos dias 8 ou 9 de fevereiro, das 9 às 18 horas (horário de Brasília), na seção de graduação da unidade onde funciona o curso para o qual o candidato foi chamado. Os candidatos constantes da lista de espera deverão declarar interesse por eventual vaga remanescente, no dia 10 de fevereiro, das 9 às 18 horas, neste site. No dia 12, no período da tarde, será divulgada a lista de convocação para matrícula daqueles que declararam interesse (a data foi antecipada do dia 15 para o dia 12, em virtude do feriado do carnaval). Para estes, a matrícula deverá ser realizada no dia 19, das 9 às 18 horas. Para a matrícula serão exigidas duas fotos recentes 3X4 e duas cópias autenticadas em cartório ou duas cópias acompanhadas dos originais de cada um dos seguintes documentos: certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; histórico escolar completo do curso de ensino médio ou equivalente; certidão de nascimento ou casamento; cédula de identidade, Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) ou protocolo atualizado do RNE; título de eleitor, para brasileiros maiores de 18 anos; Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou protocolo de solicitação e certificado que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino.