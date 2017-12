Unesp publica edital do vestibular a distância

Já está na internet o edital do processo seletivo do curso semipresencial de Pedagogia que promovido pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) em parceria com a Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo). São 1.350 vagas destinadas a professores que atuam em educação infantil no Estado, nas séries iniciais do ensino fundamental e em gestão de unidades escolares. O curso terá 40 meses de duração, com 60% de atividades online. As atividades presenciais somam 40% da carga horária e serão realizadas em 21 cidades. As normas do processo seletivo e o link para as inscrições podem ser acessados no site da Vunesp, responsável pelo vestibular. As inscrições estarão abertas de 5 a 23 de outubro e serão realizadas exclusivamente pela internet, mediante o preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa de R$ 70 por meio de qualquer agência bancária. O vestibular será no dia 6 de dezembro, com uma prova de conhecimentos gerais de 60 questões de múltipla escolha - 15 de Língua Portuguesa, 15 de Matemática, 10 (dez) de Geografia, 10 (dez) de História e 10 (dez) de Ciências - e uma redação. O início das aulas está previsto para o dia 1º de março de 2010. A Univesp é um programa gratuito de expansão de vagas no ensino superior público do Estado, com uso de novas tecnologias de informação e comunicação, como Internet e um canal exclusivo de TV Digital da Fundação Padre Anchieta. Veja também: Unesp inicia graduação a distância Os pólos avançados do curso estarão situados em Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São José do Rio Preto, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã. Os candidatos com dificuldade de acesso à internet podem contar com a rede de postos do programa Acessa São Paulo, do Governo do Estado, com computadores conectados à web (veja os locais no portal www.acessasp.sp.gov.br). Para os interessados que tiverem dificuldade com o formato PDF, é possível ler as normas em formato HTML no site da Univesp. Os interessados em se inscrever também podem esclarecer dúvidas pelo telefone (11) 4362-9371.