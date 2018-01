Unesp põe na web material didático de cursos de graduação e pós

A Unesp passa a oferecer a partir desta quinta-feira, 14, de forma online e gratuita, materiais didáticos digitais de seus cursos de graduação, pós-graduação e extensão elaborados em parceria com o seu Núcleo de Educação a Distância (NEaD).

O projeto, intitulado Unesp Aberta, coloca na internet disciplinas livres como oportunidade de aperfeiçoamento de professores das áreas de Humanas, Exatas e Biológicas. Essas disciplinas integram o Redefor, convênio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo com Unesp, USP e Unicamp, para dar cursos de pós-graduação para professores da rede pública do Estado.

O acervo também contempla o material dos cursos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e de cursos presenciais da Unesp que também utilizam as tecnologias digitais.

Entre os materiais disponíveis estão mais de 17 mil itens educacionais, como mapas, imagens, softwares educacionais e animações, 300 videoaulas, 300 textos, 138 livros digitais do selo Cultura Acadêmica (iniciativa da Editora Unesp e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade), além do acervo da Biblioteca Digital – que reúne material pertencente ao sistema de bibliotecas da Unesp e de seus centros de documentação.

Para ter acesso aos materiais, será necessário a criação de um login e uma senha no site www.unesp.br/unespaberta. Também estão previstas as inclusões de versões em inglês e espanhol, bem como a incorporação de recursos de acessibilidade, como Libras e audiodescrição. O acesso ao material não dá direito a qualquer tipo de certificação de conclusão ou apoio educacional.

Tendência internacional

A intenção da Unesp é somar esforços em conformidade com a crescente valorização do ensino a distância no mundo.

O cenário da EaD ganhou força com o anúncio feito em maio pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) e pela Universidade Harvard, duas das mais importantes instituições de ensino superior dos EUA e do mundo. Elas tornaram pública uma parceria para montar cursos a distância pela internet, com versões online das aulas ministradas presencialmente nas universidades.

O lançamento do projeto também marca a inauguração do auditório do NEaD, que conta com 150 lugares, além de uma sala de reunião e de salas de aulas. O Núcleo de Educação a Distância fica na Rua Dom Luis Lasagna, 400, no Ipiranga, em São Paulo.

Fonte: http://www.unesp.br/noticia.php?artigo=8586