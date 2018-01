Unesp passa a divulgar salários de professores e técnicos

SÃO PAULO - A Universidade Estadual Paulista (Unesp) passou a divulgar os salários dos seus professores e funcionários. Os valores podem ser consultados, nominalmente, em um sistema no portal da instituição. Antes, a reitoria divulgava as remunerações por categoria, mas não pelo nome do servidor.

A administração da Unesp já foi alvo de críticas de falta de transparência por não publicar as remunerações dos seus servidores. Júlio Cezar Durigan, atual dirigente, afirmava que a preocupação era com a segurança dos docentes e técnicos.

Em agosto, o Estado revelou que a universidade tem 1.148 servidores com salários superiores ao teto consticional paulista. O limite é o vencimento do governador Geraldo Alckmin (PSDB), hoje em R$ 21.631. Os reitores das três universidades estaduais já solicitaram o aumento desse patamar máximo, mas tiveram o pleito negado.