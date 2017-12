Unesp oferece benefício a docentes e servidores para encerrar greve

SÃO PAULO - Em reunião com servidores e docentes nesta segunda-feira, 4, a reitoria da Universidade Estadual Paulista (Unesp) ofereceu abono de 21% e aumento de 41,6% no vale-refeição para encerrar a greve. As categorias devem fazer assembleias e se posicionar sobre as propostas até a semana que vem.

Já na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), os funcionários bloquearam três entradas do câmpus na manhã desta segunda. Os docentes da Unicamp aceitaram o abono de 21% na semana passada, após negociação com a reitoria. Ainda não houve, porém, acordo com os funcionários.

Professores e funcionários das estaduais entraram em greve há mais de dois meses contra o congelamento de salários das categorias. O conselho de reitores justificou o reajuste zero com a grave situação financeira das instituições, que gastam mais de 100% das receitas com salários.