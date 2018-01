Unesp mantém quatro questões contestadas no primeiro dia de provas

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) manteve quatro das cinco questões contestadas no domingo, primeiro dia de provas. A questão 10 foi anulada, e as outras quatro foram mantidas pela banca examinadora. Candidatos inscritos no vestibular fazem nesta terça-feira o terceiro e último dia de provas, com questões de língua portuguesa e redação. O exame teve início às 14 horas e terá quatro horas de duração. O segundo dia de vestibular contou com 7,4% de candidatos ausentes: 585 dos 7.940 inscritos deixaram de comparecer ao segundo dia do exame, quando foram aplicadas as provas de conhecimentos específicos, divididas em três categorias: exatas, biológicas e humanas. O número de ausentes é inferior ao registrado em 2008 no segundo dia de provas do vestibular de meio de ano. As questões do segundo dia foram "bem elaboradas e exigiram capacidade de leitura e escrita", segundo a coordenadora do Curso Objetivo, Vera Antunes. Confira as questões do segundo dia de provas: Caderno de questões: prova de biológicas Caderno de questões: prova de exatas Caderno de questões: prova de humanas Os candidatos responderam 25 questões discursivas, de acordo com a área escolhida. O índice de abstenção foi de 7,4%. "Para a área de biológicas, as questões de química foram bastante difíceis. Em exatas, a prova de matemática foi trabalhosa. A de física foi fácil para essas duas áreas. E a prova de humanidades foi inteligente, exigia um aluno antenado", avaliou Vera. "As provas foram muito bem feitas, ao contrário do primeiro dia", afirmou a coordenadora, se referindo às cinco questões contestadas.