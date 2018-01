Unesp já tem as notas do Enem

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) recebeu ontem do Ministério da Educação (MEC) as notas dos candidatos que concorrem a uma vaga na instituição. O adiantamento faz parte de um acordo feito entre a universidade e o MEC para adequar o calendário ao aproveitamento do desempenho dos alunos no exame. Para obedecer aos prazos, a Unesp descartou o uso da Teoria da Resposta ao Item, a TRI, que serve para dar pesos diferentes às respostas dos estudantes. Apenas o número total de acertos dos vestibulandos, independentemente de a resposta correta ter sido dada a questões mais fáceis ou difíceis, será computado. O resultado com os aprovados na Estadual Paulista será divulgado até o dia 29 de janeiro. A Universidade Federal do Paraná (UFPR) também já recebeu do MEC a pontuação dos vestibulandos que optaram pelo uso da nota do Enem, que representa 10% no desempenho geral dos candidatos. A lista com os aprovados deverá ser divulgada na sexta-feira, dia 22. Leia mais: Unesp adotará Enem, mas sem TRI Sistema de seleção unificada entrará no ar com as notas do Enem Para as demais universidades, o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) vão divulgar o desempenho dos estudantes ― desta vez com o cálculo baseado na TRI ―, até o dia 5 de fevereiro. Esse é o prazo máximo que as instituições que adotaram o Enem poderão esperar para dar continuidade ao calendário acadêmico, respeitando os prazos de matrícula e início das aulas. A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) afirmou que se os dados não forem enviados até este prazo, o Enem será automaticamente descartado. Nesse caso, a média dos candidatos será composta apenas pelas provas aplicadas pela própria universidade. Na Universidade Federal do Rio Grande (Furg), a nota do Enem corresponde a 50% da nota final do vestibular. De acordo com a pró-reitora de Graduação, Cleuza Maria Dias, a universidade aguarda os dados do MEC para divulgar a lista de aprovados. Na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, a pró-reitora de graduação Lucia Sampaio disse que deverá divulgar o resultado do vestibular em 8 de fevereiro. A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) divulgará os aprovados no dia 18 de fevereiro, às 12 horas. O Enem foi aplicado nos dias 5 e 6 de dezembro, após o adiamento provocado pela denúncia do jornal O Estado de S. Paulo sobre o vazamento da prova. O exame foi adotado como fase única de seleção em 27 universidades federais e 33 institutos federais. Sete universidades federais o usarão como parte da nota e outras sete como primeira fase. *Atualizado às 14h03 de 21 de janeiro de 2010