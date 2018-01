Unesp ganha mais alunos vindos da escola pública em 2011

A Unesp registrou um aumento na proporção de alunos oriundos de escolas públicas no último ano. Em 2011, ao todo 2.625 candidatos - 40% do total de matrículas realizadas até maio - vieram da rede pública. Houve aumento em comparação com o índice obtido no ano passado, quando 2.320 dos registrados, 36,1% do total, vinham da rede.

A universidade afirma que, entre as razões para o aumento, está a ampliação da equipe de professores que visitam escolas estaduais. Se no vestibular 2010 foram atendidos 277.688 concluintes do ensino médio, o número passou para 383.116 na divulgação do exame para ingresso em 2011.

Os alunos de escolas públicas paulistas ganham subsídio de 75% no valor da taxa de inscrição (até o vestibular 2010, eram oferecidas duas isenções para cada sala de último ano de ensino médio das escolas da Secretaria da Educação do Estado).

Além disso, a Unesp concede bolsas para melhores alunos de escolas públicas e mantém cursinhos comunitários dentro das unidades da universidade.

Para o próximo vestibular, a Unesp já divulgou as datas de provas, com exames em duas fases, sendo a primeira no dia 6 de novembro e a segunda em 18 e 19 de dezembro. O programa de divulgação é realizado em agosto.