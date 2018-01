Unesp faz o maior vestibular de sua história neste domingo

SÃO PAULO - A Universidade Estadual Paulista (Unesp) aplica neste domingo, 16, a primeira fase do Vestibular Unesp 2015. Essa é a maior edição da história da prova: 101.014 candidatos se inscreveram para o exame, realizado desde 1980 pela Fundação Vunesp.

Os estudantes disputam 7.260 vagas, uma concorrência de 13,9 candidatos por vaga. O curso com mais inscritos é o de Medicina, em Botucatu, com 20.013 candidatos para 90 vagas, o que indica 222,4 por vaga, um recorde de concorrência do exame.

As carreiras mais concorridas, além de Medicina, são Direito - matutino, em Franca (66,4 candidatos por vaga); Arquitetura e Urbanismo, em Bauru (53,4); Engenharia Química, em Araraquara (47,9) e Engenharia Civil, em Bauru (44,1).

No total, há 174 opções de cursos em 23 cidades: Araçatuba (155 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.045), Botucatu (600), Dracena (40), Franca (400), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (270), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (40), Rio Claro (490), Rosana (80), São João da Boa Vista (40), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80) e Tupã (120).

Além das cidades onde há cursos disponíveis para o primeiro semestre de 2015, a prova também ocorrerá em Americana, Brasília, Campinas, Campo Grande, Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santo André, Sorocaba e Uberlândia (MG).

Prova. Os vestibulandos podem consultar local de exame no site da Vunesp. Os portões dos locais de prova serão fechados às 14 horas neste domingo, mas a fundação recomenda que os candidatos cheguem aos prédios com uma hora de antecedência, às 13 horas. O exame terá duração de quatro horas e meia. É obrigatória a apresentação do RG - ou documento com foto oficial - original para fazer o exame.

A prova contém 90 questões de múltipla escolha: 30 de Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte), 30 de Ciências Humanas (História, Geografia e Filosofia) e outras 30 de Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química).

O resultado da primeira fase será divulgado no dia 3 de dezembro, no site da Vunesp. A segunda fase ocorre nos dias 14 e 15 de dezembro.

Cotas. No Vestibular 2015, o Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) vai garantir um mínimo de 25% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública. O objetivo da universidade é que haja ampliação da proporção destes alunos nos cursos da Unesp: no vestibular de dezembro do ano passado, a proporção de matriculados egressos de escolas públicas foi de 40,7%. A meta da Unesp é que a proporção seja de 50% até 2018.