Unesp faz 2ª fase do vestibular do meio do ano

Começa às 14h desta tarde de domingo a 2ª fase do vestibular do meio do ano da Unesp. Os 2.851 convocados para essa etapa disputam 550 vagas em 13 opções de cursos.

A prova deste domingo terá 24 questões dissertativas: 12 de ciências da natureza e matemática e 12 de ciências humanas. As respostas para as questões serão divulgadas às 16h30, no site da Vunesp. Nesta segunda-feira, dia 5, os candidatos terão de resolver 12 questões dissertativas de linguagens e códigos.

A divulgação do resultado do vestibular do meio do ano da Unesp será no dia 21 de julho. Para tirar suas dúvidas, consulte o manual do vestibular.

