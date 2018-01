Unesp e FGV têm vestibular nesse domingo, dia 3

Os vestibulares de meio de ano da Unesp e da Fundação Getúlio Vargas (FGV) serão realizados no próximo domingo, dia 3. Ao todo, mais de 16 mil candidatos disputarão as 465 vagas dos cursos de Agronomia, Zootecnia, Engenharia e Geografia da Unesp. A FGV oferece 200 vagas para o curso de Administração de Empresas.

A primeira prova da Unesp será de conhecimentos gerais, e a lista dos convocados para a segunda fase sairá no dia 15 de junho. Os classificados farão provas de conhecimentos específicos e redação nos dias 23 e 24. O resultado final será divulgado no dia 12 de julho.

As provas da FGV serão feitas todas no mesmo dia, em dois períodos de quatro horas. Pela manhã, os candidatos terão provas objetivas de Matemática, Português, Inglês e História. À tarde, haverá uma prova discursiva de Matemática Aplicada e uma redação. A lista da classificação geral sairá no dia 30 de junho.