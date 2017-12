Unesp divulga terceira chamada de aprovados em vestibular de inverno

A Unesp continua com dificuldades para preencher as vagas do último vestibular de inverno. Nesta quarta-feira, a instituição divulgou a terceira lista de aprovados, com 295 nomes. Os estudantes devem fazer matrícula no dia 8, nas unidades onde funcionam os cursos para os quais foram selecionados.

O processo seletivo ofereceu 510 cadeiras em 12 cursos de graduação. Na quinta-feira, a universidade havia publicado a segunda chamada de aprovados convocando 460 estudantes para matrícula. Desse grupo, apenas 165 confirmaram interesse na vaga. Ao todo, 755 candidatos já desistiram de fazer faculdade na Unesp.

Após o baixo número de matrículas, a universidade soltou comunicado na sexta-feira dizendo que estuda fazer um processo seletivo simulado no meio do ano para os estudantes que desejam adquirir experiência no vestibular da instituição.

Este foi o vestibular de inverno mais concorrido da história da Unesp, com 12.375 inscritos – 24,3 candidatos para cada uma das 510 vagas.

Até agora, os cursos que mais têm problemas em reter estudantes são Zootecnia (diurno) em Dracena, que só preencheu apenas 3 das 40 vagas. Depois vêm os bacharelados em Agronomia (integral) em Registro e em Engenharia Civil (integral) em Ilha Solteira. Ambos ofereceram 40 cadeiras no vestibular, mas cada um só ocupou 11 por enquanto.

A prova de primeira fase do vestibular, com questões de múltipla escolha, foi aplicada em 12 de junho. A segunda etapa caiu nos dias 3 e 4 de julho e cobrou questões discursivas e uma redação.