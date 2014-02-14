Unesp divulga segunda lista de aprovados no vestibular 2014

14 Fevereiro 2014 | 14h41
A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta sexta-feira, 14, a segunda lista de convocados para o vestibular do primeiro semestre de 2014. Ao todo, 1.732 candidatos estão incluídos na lista, segundo a Fundação Vunesp, responsável pelo vestibular da instituição.
Os candidatos aprovados nesta etapa devem fazer a matrícula entre os dias 18 e 19 de fevereiro na seção de graduação da Faculdade, Instituto ou Câmpus onde funciona o curso em que foi aprovado. A terceira chamada será divulgada no dia 21.
Nesta edição, a Unesp ofereceu 7.259 vagas para ingresso no primeiro semestre. São 171 opções de cursos na capital e em 22 cidades do interior do Estado. O câmpus de Bauru é o que concentra a maior quantidade de alunos, com cerca de 14,4% do total.
No dia 27 de janeiro, a instituição havia publicado a primeira chamada virtual. Os estudantes selecionados tiveram de confirmar interesse pela vaga na internet e quem não seguiu esse procedimento fica fora das outras convocações.
Documentação. Para fazer a matrícula, o estudante precisa levar duas fotos recentes 3x4 e duas cópias acompanhadas dos originais, ou cópias autenticadas em cartório, dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar completo do nível médio, certificado que comprove estar em dia com o serviço militar (no caso de homens com mais de 18 anos), título de eleitor, CPF, Cédula de Identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro e certificado de conclusão do ensino médio.
O candidato que concorreu pelo Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública deve apresentar na matrícula o histórico escolar que comprove ter feito todo o ensino médio ou a educação de jovens e adultos na rede pública. Alunos autodeclarados indígenas devem entregar ainda o registro administrativo da certidão expedido pela Fundação Nacional do Índio (Funai).
Perderão direito à vaga os candidatos que não confirmarem a matrícula nas datas e horários fixados pelo edital. Os alunos inscritos na Unesp que faltarem aos 20 primeiros dias de aula também terão sua matrícula cancelada. Quem quiser solicitar aproveitamento de estudos em outra instituição de nível superior já deve providenciar o histórico de disciplinas cursadas.
Veja a lista completa de aprovados na segunda chamada:
UNESP - Vestibular 2014
Convocação para Matrícula - 2ª Chamada
001 Agronomia - integral - Botucatu
ALANA GALBIATTI DOS SANTOS
AMANDA MEI FURUYA
BEATRIZ DA SILVA FABRETTI
CAMILA ITO RAMOS
CATARINA SOARES CANDEIAS
EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA
EMILE MANOELE ARMANGE
FABIO VENDRAMINI PINTO DE ALMEIDA
FLAVIA SOUSA FERREIRA
IAN BRADLEY CASTILHO MOREIRA DE OLIVEIRA PASSOS
JOSE DONATO E SILVA SUZUKI
LOUISE MIWA SHINJO
LUIGI CAFALCHIO ROZZATTO
MATHEUS DENOFRIO PORTO
MAURICIO MARTINHO DO PRADO
RAFAELA GOMES RUSCHEL
TIAGO GRISOTTO CASAROTO
VINICIUS BRAGA NASCIMENTO
002 Agronomia - integral - Ilha Solteira
EMANOELLE DOS SANTOS BEZERRRA
FELIPE MORAES PEREIRA
003 Agronomia - integral - Jaboticabal
CAIO CESAR DE LIMA VECCHINI
CAROLINA DE VASCONCELOS CASTELINI
EDUARDO ARON DE OLIVEIRA ZANETI
EDUARDO SAVIO GOMES CARNIMEO
FELIPE CASTELAN LEIGO
GABRIEL REZENDE FURQUIM
GABRIELA RIBEIRO BRUNO
GUSTAVO MICHALSKI TESSARO
HIAGO CESAR GARCIA DE OLIVEIRA
ICARO TONIOLLI
IGOR WAGNER RIZZO GARBUIO
JOAO FRANCISCO PIVATTO MENA ROMEIRO
JOAO VICTOR BERCOT DOS SANTOS CASADO
JULIA AMOROSO LOPES DE CARVALHO
LARA FERNANDA VALERIANO OLIVEIRA
LEONARDO TIEPOLO PAGANO
LETICIA JOVEDI ROSA
MATEUS MARQUES FERNANDES
MATHEUS GARCIA BRITO DE MORAIS
RAFAEL SILVA AUGUSTO
004 Ciências Biológicas (Bac Ger.Cost. ou Biol.Marinha) - integral - São Vicente
GIULIA BASILE SPOSITO
INGRID LIMA E LIMA
ISABELLE AVOLIO TRISTAO
JOAO PEDRO DE ASSIS FERREIRA DE ARAUJO
NICOLE RUSSO GUERRATO
RAUL ANDRE RENDEIRO DANTAS
ROBERTA GOMES DA SILVA
005 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral - Assis
BARBARA CASTELLI GARNICA
FLAVIA SILVA SOARES
ISABELLA DA CRUZ NOGUEIRA
JOYCE FARIA DE SOUZA
JULIANA MANFRINATTI BITTAR
LUDMILA FIGUEIREDO ALVES DINIZ
MARILIA SOUZA DE ABREU
MARISTELA OLIVEIRA DOS SANTOS
006 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral - Bauru
BRUNO DA CONCEICAO LUIZ
ELLEN ESPIRITO SANTO LIMA
GIOVANA BERTEMES DE CARVALHO
LEONARDO DOTA ZONARO
LUIS GUSTAVO PATRICIO NUNES PINTO
PATRICIA OLIVEIRA DE AQUINO
RAISSA BELLA DA SILVA
THAYNA CRUZ DOS SANTOS
007 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral - Botucatu
ANDRE LUIZ DA SILVA AMARAL JUNIOR
ANDRE YOSHIO KUTEKEN KURATANI
ANNA THERESA MENDES
CAMILLA FERNANDA DE MORAES
GABRYELLA DE FARIAS DUARTE
GUSTAVO GIOVANNI TORRENTE
IAGO AGRELLA FANCIO
ISABELA SOARES
JOAO OLAVO CLEMENTE
JULIA DE ALMEIDA MONTEIRO DA SILVA
KAREN CRISTINE DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA
LETICIA ASSIS COUTO
MAYARA ROMAO
NATALIA OLIVEIRA DE LIMA
PALOMA CAMPOS CALDARDO BRITO
VITOR BORGES PIMENTA
008 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral - Rio Claro
CAIQUE DEL BUONO FERNANDES
GABRIELA HELENA DE OLIVEIRA PINI
GEOVANA CORREA VIANA ROBERTO
GIAN LUCAS DA SILVA
HUGO HIDEKI EDAGI
KARINA SANDANIEL VITE
MARCELA DE MELLO MACKEY
RAQUEL FOGARIN DESTRO
TACIANA ARROIO ALVARENGA
THAYS NEIGRI SILVA
VICTOR SPILLER DE OLIVEIRA
VITOR SARTORI
009 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral - São José do Rio Preto
BIANCA CHIAVEGATI LUCAS
LARISSA GARCIA NELSON
LUCAS LUCHETA
PAULA MARIA ROSA
010 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - noturno - Ilha Solteira
AGATHA YUKARI HOROIWA
ARIADYNE SANTOS SOARES
ARYANE MENDES MAGNANI
DEISE NICOLETTI
HELDER AUGUSTO
ISADORA BOTTION JACOANTONIO
JESSICA NATALIA BARBOSA DE ALMEIDA
JHONATAN BENELLI
LETICIA XAVIER COSTA
MARIA EDUARDA ROCHA DA SILVA BELLANDA
MILENA RICCO DOS SANTOS
MONICA PIRES DE OLIVEIRA
011 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - noturno - Jaboticabal
ATILA SOUZA OLIVEIRA BONFIM
DANIEL DE ABREU REIS FERREIRA
DEBORA THAIS DA SILVA
IASHILEI CASSIELI PASQUINI
ISABELA DE PAULA LEIRAO
ISABELA PEREIRA LIMA DIAS
MARIA FERNANDA DOS SANTOS ZUCCO
NAILA OSTI CALDEIRA
RAYANE PERES VILELA
012 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - noturno - Rio Claro
ALINE KUMOW
ANA ELISA GASPAROTTO DA SILVA
DANIEL RODRIGO DOVIGO
GABRIELLY CRISTINE MARTINS
PALOMA DOS ANJOS LEOPOLDINO OLIVEIRA
013 Ciências Biológicas (Lic) - noturno - Bauru
ALEXANDRE AUGUSTO BENITES
ANA CLARA NAVARRO VENDRAMINI
ANA JULIA APARECIDA ALVES
MAICON HENRIQUE CANDIDO
VICTORYA MARTYNIAK OMETI GONCALVES DE FREITAS
014 Ciências Biológicas (Lic) - noturno - Botucatu
ALAN ANDREW DOS SANTOS SILVA
AMANDA THOME FRANCO
ANDRE SORBO DOS SANTOS
BIANCA BATISTAO CARON
BRUNA LETICIA DEVIDE RIBEIRO
CAROLINA VENTRELLA GOMES
JOAO PAULINO DE SOUSA NETO
LARISSA PEREIRA RODRIGUES
MARIANE ZAMBONE SAKUMA
015 Ciências Biológicas (Lic) - noturno - São Vicente
FABRICIO ROSSATTO CONSORTE
GABRIELLA MATHAIS
HELOISA APARECIDA SALVADOR
ISABELA ROSSIN DE BARROS BRUNO
LARISSA JULIANA DE LIMA BASILIO
LARISSA NUZA DE VERAS
NEWTON A. S. ROSA
RAFAELA LOPES RAMOS
TAINA SOUZA DIAS
WALLACE ROBERT DA ROSA
016 Ciências Biomédicas - integral - Botucatu
AMANDA SOARES HIRATA
BEATRIZ FERNANDA CONFORTI DOVADONI
BEATRIZ VIANA DOS SANTOS
GIOVANNA CASSONE SALATA
JOAO GABRIEL RIBEIRO BUENO
JULIA ABBADE TRONCO
KELLY YUKARI TERUYA
LUANA MI LI YOO
LUCIANA PAZZINI CLARO
MARIA VICTORIA RAMALHO DA CUNHA
VITORIA VIANNA FIGUEIRO
017 Ecologia - integral - Rio Claro
ANDRESSA ZAPATERRA BASSALOBRE
ARNALDO FLORENZANO NETO
BIANCA BUCCI BISCO DE ALVARENGA
BRUNNA MARTINS PATRICIO
FELIPE DE OLIVEIRA GALVAO
FERNANDA ALVES DE ALMEIDA
FRANCIELLY CRISTINA APARECIDA CARDOSO
GIOVANA GATO FERREIRA DE ASSIS
JOVIAN LOPES GALVAO FILHO
LUISA HARON BRANDAO
MAURICIO DE SOUSA SILVA
MOISES MICOTTI
ROBERTO DE ARAUJO NEVOEIRO
018 Educação Física (Bac/Lic) - diurno - Presidente Prudente
DIEGO SILVA VIEIRA
OSEMAR LINHARES JUNIOR
RAFAEL MENDES DE BARROS
RODOLFO PEREIRA MARTINS
VITOR VASCOUTO ARAUJO
019 Educação Física (Bac/Lic) - integral - Bauru
ANATILHA ROCHEL DA SILVA
ANGELA GABRIELLE GUERMANDI FERRONI
DAMARES EVANGELISTA SALES
DIEGO DAMALIO ANTONIO
GUSTAVO MOTTA GIONIMI
LEONARDO YUKIO ISHIZAVA
LUAN HENRIQUE RONCADA
RENATO LUIZ VILELA RODRIGUES
020 Educação Física (Bac/Lic) - integral - Rio Claro
BRUNO AUGUSTO DE CAMPOS
DANIELE FERNANDA CARDOSO
FERNANDO ABILIO PEREIRA
GABRIELA DE PAIVA MUNHOZ
GABRIELA RODRIGUES DA MOTA
GABRIELLY SIERRA BATISTA
GIOVANA RONDON BERNAR AIELLO
ISABELLA ALVES MARINHO
JOAO FERNANDES NETO
LAIS RODRIGUES DE SOUZA
LUCAS ADRIANO DE CARVALHO
LUCAS GABRIEL ZANGOTTI
MATHEUS DE OLIVEIRA GIL DIEGUES
RENATO LUIZ SEBASTIAO FILHO
THAINA LOPES DAS NEVES
021 Educação Física (Bac/Lic) - noturno - Bauru
BIANCA FERNANDES
FELIPE DO NASCIMENTO NACARATE
GUSTAVO HONORIO
RAFAELA MONIQUE PALIARES
022 Educação Física (Bac/Lic) - vespertino/noturno - Presidente Prudente
DANIEL DE CARVALHO GOMES
JOAO MARCOS BUENO SOUZA
LARISSA DE JESUS VANDERLEI
RICHARD JR MEDEIROS PEREIRA
023 Enfermagem - integral - Botucatu
AMANDA SCARANELLO TANK
ANA FLAVIA MARTINEZ
BEATRIZ SOARES NERIS
CRISTINA NATSUMI SAKODA
DANTIELEN BEZERRA DERMANI
FERNANDA GONCALVES MARTIN PINTO
GABRIELLE RENATA DESIDERIO GOUVEIA
GABRIELLE SILVA ESTE
IGOR MENDES D AGRELLA
KAROLINA GARCEZ SILVA
LARISSA DUARTE BRANCO
LEONARDO JAYME CORREIA ROCHA
LUARA GABRIELLE LUCENA DOS SANTOS
NADIA CARVALHO GAVE
NATHASSIA MILLER
RAFAELA CRISTINA ALCANTARA DE CARVALHO
RUGGERO TIRONI FILHO
TAINA MARQUES DE FREITAS
024 Engenharia Agronômica - integral - Dracena
BRAHIAN DEJESUS JIMENES GARCIA
FRANCIELLE VIANA GOMES
GUILHERME FRANCA SANTOS
JOAO HENRIQUE SEVERO DA CUNHA
JOAO MARCOS QUEIROZ ASSUNCAO
JOSE LUIS CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
LARISSA ESCALFI TRISTAO
LUCAS TRINDADE VERRO CUNHA
LUIZ GUILHERME VICINO VIDAL
MARCIA RODRIGUES MELO
MATEUS LUIS SABADINI
TAYNA VIANA VIEIRA
WILLIAN PEREIRA PELLEGATTI
025 Engenharia Florestal - integral - Botucatu
ANDRA CAROLINA DALBETO
BEATRIZ TEIXEIRA
CAIO VALVERDE
EDUARDA TEIXEIRA BIAGI SILVA
FELIPE AUGUSTO BATISTA BARBOSA
GIULIANNO FIOR SILVA MAFEIS
JULIA IFANGER FARIA
LARA TATIANE AVELINO
NATALIA DE SOUSA BUENO FERREIRA
RAFAELA ALVES RIBEIRO
026 Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara
ANDREA CAROLINA PINHEIRO DE FREITAS
BRUNA LETICIA JACINTHO
CARLA RIOS DA CRUZ
CLARISSA BECHUATE DE SOUZA AZEVEDO
DAPHNE DUBERGER LOPES TEODORO
DEBORA LOURENCO BELLATO
FERNANDA DE MORAES OKUMURA
FLAVIA TAMY OKADA DA SILVA
GABRIEL CAVALARI SANTOS
GIULIA POLINARIO
JEANE FAN
JULIA BALDIN DE SOUZA
JULIA GOMES FRANCO
JULIANA GUERRIERI DE ALMEIDA
JULIO CESAR DE PIETRO JUNIOR
LAIS ADRIANA BARBOSA FERREIRA
LARISSA SILVA
LUCIANE MATHIAS MIGUEL
NAIMARA LUCIA ANDRIGO
NATALIA RODRIGUES D AGOSTINO
NATHALIA MARQUES SILVA
NICOLE GREGORIO PINTO
RAFAEL GUSTAVO MARTINS RODRIGUES
RAFAEL SARDELI DE OLIVEIRA
SAMARA MINOE MENDEZ NUNEZ
SILVIA TIAKI ASANO
SUYAN ALVES COSTA
TABATA FIORILLO DALIO
VITORIA CORREIA TSUJIMURA
VIVIANE SILVA ARAUJO
027 Farmácia-Bioquímica - noturno - Araraquara
ARIANE APARECIDA LUCIO
BRUNO ROZETTI CRISTOVAO
FERNANDO AUGUSTO SANTA CATHARINA
GIOVANA FERNANDES DO NASCIMENTO
JESSICA LABIB STAHLHAUER
LUCAS ZAMBORI
NILSON MASSAKI KAMIYA
VIVIAN SOARES DA SILVA
028 Fisioterapia - integral - Marília
SABRINA MARTINS REIGOTA
029 Fisioterapia - integral - Presidente Prudente
BRUNA RAFAELA DOS SANTOS SILVA
GIOVANNA PALIARES MONTEIRO
HENRIQUE MARTINS UNGRI
LIVIA MARIA GERALDO
LUIS EDUARDO GUERRA NAGLE
MAURICIO TEOBALDO SANTOS
RENAN DE JESUS TEIXEIRA
STEPHANIE RODRIGUES
TATYANE NARA SOARES
THAMYRES RANGEL MENDES BARROS
030 Fonoaudiologia - integral - Marília
ANNA VIRGHINIA BORGES FOOK
BRUNA OLIVEIRA BUNDUKI
CAROLINA FONSECA DE FREITAS
CAROLINA LUIZ FERREIRA DA SILVA
CASSIO EDUARDO ESPERANDINO DA SILVA
ELISANGELA CRISTINA PRATES
FLAVIA CUSTODIO PEDROSO DE SOUZA
JULIA CAMARGO MARCONDES DOS SANTOS
LARISSA FERNANDA CIRELLI
MARIA AMELIA ARAUJO COSTA
MARIANA DIAS DE MORAES
MARINA MENDES GOZZER
MIRELLA GONCALVES DE FREITAS
MONICA DE OLIVEIRA SANTOS BATISTA
NAYARA DELLE DONO DE OLIVEIRA SANTOS
NAYRA NERI DA SILVA
RAFAELLA ZAMBERLAN
RENATA RODRIGUES SILVA
SABRINA ALVES DE OLIVEIRA
031 Medicina - integral - Botucatu
ADRIANO CAOBIANCO SANT ANA FILHO
AFONSO CELSO BALIEGO DA SILVEIRA
BIANCA FERREIRA BARROS PACHECO
CAIO DE SOUZA ARAUJO MENEZES
DANIEL SAN MARTIN CARVALHO CORREA
DANILLO LEAL MARINHO VIEIRA
DANILO TAKESHI ABE JAUNE
ETTORE CAVALIERI
FERNANDO ANGELUCI NAVARRO
FERNANDO DE LIMA CARIOCA
GABRIELA ARAUJO ATTIE
GABRIELA NATANIA SALES REBELO
IGOR ANTUNES CAMPINAS
ISABELLE STEFAN DE FARIA OLIVEIRA
JAN MARCEL PAIVA IENTILE
JEAN CARLOS CLEMENTE JORGE
KAIO IUANAMI TATA
KOODY ANDRE HASSEMI KITAWARA
LUIZ EDUARDO FRANCO MALTA CARVALHO
LUIZ GUILHERME CIMINO LERARIO IERVOLINO
LUIZ GUSTAVO BRENNEISEN SANTOS
LUKAS COSTA DE SALLES
MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA
MARCO DAVI DE OLIVEIRA FILHO
MARINA GUIM OTSUKA PADOVAN FIGUEIREDO
MARINA YURI KADEKARU
MICHEL DA SILVA MROGINSKI
NATHALIE TOWNSEND ADELANTADO
RAFAEL BERTOLOTTI DE FREITAS
TALITA TOMIE IRIE
TOMAS VARELLA COSTA RUSSO
VICTOR NOTARI CURY
032 Medicina Veterinária - integral - Araçatuba
BARBARA ROSSI DE SOUSA
FERNANDA BEATRIZ PEREIRA CAVALCANTI
GABRIELLE SABRINA BANIN BOZA
JESSICA CASTRO SILVA
JULIANA ROSA DE OLIVEIRA MAIA
MONIQUE LIMA DIPE
NATALIA CANEVASSI DA SILVA
RAFAEL FRANCISCO VILATORO APARICIO CAPUTO
TAMIRIS FIRMIANO DE JESUS
THAIS STEPHANIE BIRAES
033 Medicina Veterinária - integral - Botucatu
ALINE DOMBEK
ANA CLAUDIA FONSECA
BEATRIZ POLONI BATISTA
CARLA GIOVANA LINO DE FARIA
CAROLINA VICENTE DE AQUINO PEREIRA
DANIELE CRISTINA DE AGUIAR RODRIGUES
EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA
FILIPE CARRARI ISAAC TANNUS
GIOVANA BANIN MAZZALI
JOSE FERNANDO NARDY
JULIANA PIFFER PEREIRA
KLARA SATI KAGUE
LUANA SIQUEIRA AMATTE
MILEENA SAYURI TADA
MILENA FASCINA BOVI
MILLA DE SA FORTES
NATHALIA GIANNOCCARO SALLUM
NIVEA DE CASTRO SILVA
TAINA RAFAEL DA SILVA MARINHO PERES
THAMIRIS KRISTINE GONZAGA DA ROCHA
VIVIANE DE SOUZA GOMES
034 Medicina Veterinária - integral - Jaboticabal
ANA BEATRYZ UTIDA
ANA FLAVIA FREIRE ROCHA
BEATRIZ KAORI TOJO COSTA
EDUARDO PAIOLI TROLI
ISMAEL MARTINS DE MELLO
JOAO MARCOS PEREIRA RIOS
MARINA ANCHIETA TREVISOLI
MARINA PUGNAGHI FERNANDES
MATHEUS NOBILE
MAURICIO THEAGO IOZZI
THAIS SGARBIERO
035 Nutrição - noturno - Botucatu
ANA TERESA LOYOLA MARTINS
BIANCA MAYUMI TODA NAGANO
BRUNNA DE OLIVEIRA CARVALHO
CRISTINA CONCEICAO XAVIER
EVANDRO VAZ GASPAR
GIOVANA MARCONI
IGOR PHILLIPE ALMEIDA TOMAZ DOS SANTOS
IRIS MACIEL CAVALCANTE
LAIS CRISTINA DE SOUZA
LAURA OLIVEIRA DE LUNA
LETICIA SIMON GONCALVES DA SILVEIRA
LUIS DAVOGLIO ZANETTA
MARCELA IGNOTI GONCALES
036 Odontologia - integral - Araçatuba
ALLAN OLIVEIRA DA SILVA
ANANDA LOUSADA FELIPE
CAIO AUGUSTO HASHIZUME
JAQUELINE OLIVEIRA BARBOZA
LAURA NATALIA LIMA TOLONI
LAURA RAMOS VIEIRA
MARINA CREMONESI CARDOSO
MARINA OTTONI MARTINS
TAINA GARCIA MARENGONI
THAINARA DE OLIVEIRA ASSUMPCAO
YASMIN BERTIN BAIROS
037 Odontologia - integral - Araraquara
ALINE AYUMI SHIRATORI
BRENDA GALVAO BRUDER
CAROLINE CAMIZOTTI GUERRA
CAROLINE CORDEIRO DE SOUZA
CAROLINE DE CARVALHO HONORATO DA SILVA
CAROLINE HIROTA
DANIELA GABRIELA DA SILVA
FRANCIELE LORENZI DA MOTTA
GABRIELA CRISTINA ZANATTA
GABRIELA TAVARES SILVA
GABRIELLE CHRISTINE BONETTI SALLUM
IEDA BOARINI LONGO
JESSICA ISAAC PRADO
KELLY GONCALVES SANTOS
LARISSA STASIEVSKI
LETICIA N. E SILVA
MARIANA FLAUSINO MARTINS
MARIANGELA PEGORIN
NATHALIA RITA ROSA MARTINS
NAYARA SILVA DE FARIA
RAFAELA GONCALVES PEIXOTO
THAIS MATIELO ZAMPRONIO
TULIO SILVA HUFFENBAECHER
038 Odontologia - integral - São José dos Campos
AFONSO ERICK FERNANDES BATALHA
AMANDA BONELLI
ANA ALINE ALVES PEREIRA
ANA BEATRIZ GOMES DE CARVALHO
ANA BEATRIZ KULAIF NAVAJAS
ANNAMARIA TEIXEIRA LIMA
BEATRIZ SOUZA MARTINS
BIANCA MONTEIRO KOHN
DANIELLA YAMASHITA TOMITA
FABIO GEORGETTO NOGUEIRA
FERNANDA LORIERI LAMARI
GIOVANNA BIGNOTO MINHOTO
LARISSA PADOVAN
LUCAS THOMAZOTTI BERARD
NICOLE BERTON DE MOURA
TAMIRES STELLA GONCALVES
TATIANA CAMACHO RIBEIRO
THAIS CAMARGO LEME
VICTORIA CLARA DA SILVA LIMA
VICTORIA GARCIA DE CARVALHO
VIVIANE MARIA PEREIRA DE SIQUEIRA
039 Odontologia - noturno - Araçatuba
ERICA EIKO WADA
JULIANA MARIA GIACOMINI CARDOSO
LARISSA BORDINI RODRIGUES
LETICIA DE PAULA GIMENEZ BILLOBA
MARIA ELOISA ALVES MARTOS
040 Odontologia - noturno - São José dos Campos
BRUNA DE PAULA OKAMURA
DANIELA JUNQUEIRA DE FARIA
DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
FELIPE CORREA HORVATH
ISABELLE CRISTINE ALEGRI TOGNI XAVIER
LETICIA FERNANDA CORNELIO
NATALI YAMANAHANA
NATALIA VITORIA CURSINO CERQUEIRA
RODOLFO ARJONA BARRETO SILVA
THAIS MASSONI ALMEIDA
041 Terapia Ocupacional - integral - Marília
BRUNA CAMILO ROSA
BRUNA DE ANDRADE GUINAMI
CAMILA APARECIDA GRAVATIN
CAROLINE SILVA DE JESUS
FABRICIA REZENDE CORREA
ISABELLA DA COSTA SANTOS
JANAINA MOSSINI IRENO
JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA
KARINA GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA
LUIZ FELIPE APARECIDO COSTA
MARIANA MARTINS MOURO
NATALIA ALONSO PEREIRA
042 Zootecnia - integral - Botucatu
AIME DE ALMEIDA LONGUINI
ANA PAULA BERTOLA RODRIGUES
BEATRIZ MIONI PAES DE ALMEIDA
BIANCA ALEXSANDRA PEREIRA
BRUNA RETT
CAIO CESAR BESSON SILVA
CAIO MARQUES MARCELINO
ERICH EBERHARDT NETO
JENNIFER FRANCINE PEREIRA
LEANDRO VIEIRA PESSIN
MURILO AUGUSTO TAGIARIOLLI
RODRIGO GARCIA VASCONCELOS
SARAH ANDRADE REIS
043 Zootecnia - integral - Jaboticabal
AUGUSTO JOSE TAVEIRA RODRIGUES ALVES
BRENO BARDON BETIOLI
DEBORA COLOMBO DOMINGUES
DIEGO FRESSATTO DE SOUZA
FELIPE DE CARVALHO TARLA
LUCAS A MARCARI
LUCAS MANSILHA VILELA DE MORAES
MARIANA APARECIDA BERNARDES DELACORTE
MARINA BUENO MIOTO
PAMELA ALVES DE SOUZA
044 Ciência da Computação (Bac) - integral - Bauru
ARIEL SEMENSATO CALIXTO
BRUNO VINICIUS LAMEIRINHA LINS
FERNANDO FUJIMOTO INOUE
JOAO VITOR MACHADO BONACHINI DA SILVA
JULIA MINETTO MACIAS
LUAN NUNES UTIMURA
MATEUS ABRAHAO CARDOSO
NATHAN SAMPAIO DE ARAUJO FERREIRA
045 Ciência da Computação (Bac) - integral - São José do Rio Preto
ALANA MARQUES SILVA
BRUNO BARRETO CARVALHO
GABRIEL VINICIUS DO NASCIMENTO
TAUA GOMES DE ALMEIDA
VICTOR DIOGO CAVASSANA
046 Ciência da Computação (Bac) - vespertino/noturno - Presidente Prudente
FABIO DA SILVA TAKAKI
FELIPE PAVAN DE BARROS CORREA
ISRAEL TUPONI SANTOS
LUCAS MARTINS VALLADARES RIBEIRO
MARCO ANTONIO FERNANDES JUNIOR
MATEUS HENRIQUE ALVES SOARES
PATRICK YUGI HONDO
PAULO VITOR REFATTI
047 Ciências da Computação (Bac) - integral - Rio Claro
ANDRE NASCIMENTO VIEIRA
CAIO CASTILHO DONATO REGAL
CYRO PEREIRA DO NASCIMENTO
DAVI DUARTE DE PAULA
EUDES CERONE AZEVEDO
FELIPE CAVALLARO GRACINI
FELIPE UODA CHINONE
GABRIEL DOS SANTOS XAVIER
GABRIEL GIACOMINI BONATO
LEONARDO MENDONCA DE ARAUJO
LUIS PAULO BRAVIN PIRES
MARIA LYDIA JORGE RODRIGUES DA SILVA
MURILO SALMAZO LEMES
RENAN RODRIGUES GONCALVES
SILVIO CESAR SANTOS MESSIAS
WILLIAN GOMES DE OLIVEIRA
048 Ciências da Computação (Bac) - noturno - Rio Claro
BRUNO VEDOVETO LEANDRO
DANIEL COSTA RESNITZKY
GUILHERME CABRINI DE OLIVEIRA
LEONARDO LUIS LAUTENSCHLAGER
LUCAS MARTINS ALVES
LUCAS QUADROS SILVA
MAURICIO ROQUE VIDAL
VINICIUS WINTHER S SILVA
WESLEY OTTO GARCIA UTSUNOMIYA
049 Engenharia Ambiental - integral - Presidente Prudente
ANANDA LAIS ALENCAR BORBA
DEBORA LETICIA GOMES
GABRIEL ROBERTO NOVO ARNAS
GUSTAVO FERRAZ SILVA
LUCAS PELEGATI
PEDRO BUONAMICI SORMANI PEREIRA
TAINARA SILVA FARIA
WELLINGTON HILARIO OLIVEIRA DE SOUZA
050 Engenharia Ambiental - integral - Rio Claro
ALAN AVILA DA SILVA
ANE GIOVANA FURLANETTO POLITO
DANIELA PASETTO DE OLIVEIRA
ENRICO KRUGER DE TOLEDO MARQUES
GRAZIELA AKEMI MATSUNAGA
ISABELA PEIXOTO MOTTI
LANA SOBRAL VIEIRA ESCADA MONETEIRO
LETICIA YUMI TSUKAMOTO
MURILO VENTURA FAVERO
OTAVIO DAYO CARRION
VINICIUS ARAUJO COSTA
VINICIUS MENDES VEIGA
VIVIANE MOTTA SCARLATTI
051 Engenharia Ambiental - integral - São José dos Campos
ANA LAURA CAMPOS GOMES
ANA LUISA GOMES PORTO
ANA VITORIA CARVALHO DE SANT ANNA
ANDRESSA NALU HERNANDES
ANNA FLAVIA CIRNE MEDEIROS
ARIEL LAURINDO DE OLIVEIRA
BRUNO MUNHOZ ARAUJO
CAROLINE OLIVEIRA DE BRITO
FERNANDA FERNANDES CASTILHO
GUSTAVO NOVAES DO PRADO
LARISSA PRIANTE SILVA
LUAN MACHADO VAISSET
NATHALIA VASCONCELLOS FIORE
TATIANE SOUZAMOL
THAYNA CARVALHO SILVA
052 Engenharia Biotecnológica - integral - Assis
BRUNA GONCALVES RODRIGUES
CAIO FERNANDO FERREIRA VIEIRA
DIEGO BERGAMO CARDOSO
DOUGLAS YUKIO SEBASTIANI
FELIPE SOBRAL DE BRITTO PEREIRA
FERNANDA STANGHERLIN SARTORATTO
GABRIEL SILVA GUIMARAES
HELOISA BRAND
JOAO PEDRO MACIEL
JONATHAN CASTILHO DE ALMEIDA
MARCELA GAION DE CAMPOS
MARIANA KIMIE OGUSCO
MATHEUS DA CRUZ MEDEIROS
MELINA PRADO
MIRELLA BOARO KOBAL
NATALIA DE GOIS ANDRIOLO
OSCAR PEIXE DA SILVA OLIVEIRA
PEDRO IVO BRAZ AIDAR
RAFAELA TOMAZELA FERRAZ
RENAN AFONSO ROSSI NARDI
TAINA YUMI PATRIANI
THAINA DE LIMA OLIVEIRA SANTANA
THAISA BRANDAO FERREIRA DE MORAES
VICTOR NUNES DE JESUS
053 Engenharia Cartográfica - integral - Presidente Prudente
GUILHERME TARGA SOUZA
MARIANA DA SILVA VAGULA
MAURO PEREIRA SARTORELLI
ROBERTA DALIO BERNARDO
THAIS AGHAT MAGALHAES ORESTES
054 Engenharia Civil - integral - Bauru
ANDRE JARDIM DOS SANTOS LOPES
BARBARA VIANA DI BIANCO
BEATRIZ ALIBERTI DA CONCEICAO
BEATRIZ GARCIA SILVA
BRUNO DOS SANTOS FERREIRA
CAROLINE CILIAO CRIPPA CALIL
CONRADO GAME SALDEIRA
DERICK SCHAUERHUBER NUNES
EDUARDO HIDEKI GODOY URASAKI
EDUARDO REZENDE DUARTE
FELIPE MORETTI BUENO TRINADADE
GUILHERME COSTA AMORIM
GUSTAVO PASSOS GALDI
HENRIQUE FERREIRA GOMES
JOAO LUIZ DE OLIVEIRA JARETA
JULIO CESAR CANDIDO
LEONARDO FONSECA LARRUBIA
LEONARDO SERRANO DE AZEVEDO
LILLIANE KAORI UEMURA
LUCAS HONDA SAKOMURA
LUCIANA IANNONE TARCHA
MAITE ROCHA SILVEIRA
MARIANA MITSUKO MORISHIGUE
MATHEUS MORATO BUENO DE GODOY
MAURICIO DOS SANTOS AMARAL
PEDRO MARTINS RODRIGUES NOVAES
PEDRO MUNHOZ
RAFAEL DE MELO GAUDENCIO PEDROSO
RODRIGO YASUO OSUKA
THAIS CRISTINA DE ABREU VENDRAMINI FERREIRA
THIAGO PAIXAO NEVES
055 Engenharia Civil - integral - Guaratinguetá
ANDRE SALOMAO PAVAN
ANGELA ALVES MARTINS
BEATRIZ DE OLIVEIRA DE AMORIM
CAMILA CASTRO ALMEIDA SILVA
DANILO ELIAS ISSA
FELIPE DOURADO CORDEIRO
KAUE VAZ PINCINATO
MATEUS FRANCO E CUNHA
SOLANGE IARA GESSNER
STELA SOUZA MORAIS
WILSON FERNANDES JUNIOR
056 Engenharia Civil - integral - Ilha Solteira
BIANCA ANDRADE DESTRO
GIOVANA SOLER VILA
LUIS FELIPE MARTINS
MARCO ANTONIO PEREIRA ARGUELHO DE QUEIROZ
MARIANA FERREIRA TREVISAN
RAPHAEL KLEIN ALVES
ROGE FERNANDO T. FERNANDES
SAMUEL FERNANDES GRANCE
TULIO DE ANDRADE MEDEIROS
VINICIUS BUENO LEHN DOS REIS
057 Engenharia de Alimentos - integral - São José do Rio Preto
ANA CAROLINA OGATA
ANDYARA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
ANGELICA DE ALMEIDA
DEBORA SANTOS ALCANJO PEREIRA
DUNIA GONCALVES MARTINS
GABRIELLA PERINA
JOAO PEDRO CANO
LEONARDO RIBEIRO DE LIMA
LEONARDO SANKITI TAKAHASHI TASHIRO
MARIA CAROLINA ZANETTI PASSOS
MATHEUS ALEX SANTOS
MAURO RICARDO JUNIOR
MURILO DE SOUZA CAPRIOLI
ODACIR BURJATO NETO
PATRYCIA VAICIUNAS
VITOR MAZZERO FERNANDES
058 Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia - integral - Araraquara
CARLOS HENRIQUE ALVES JUNIOR
DANIEL AUGUSTO COZETTO
DAYANI FRANCESCHINI CESAR
GABRIELA LOPES ANSELMO
GUILHERME RODRIGUES VIEIRA
GUSTAVO GOMES MENEZES
JOARA ELISA GIRO
KARINA MAYUMI MORI
LETICIA BASILIO DE BRITES
LETICIA CRIPPA ASENHA
MARIA CAROLINA FERREIRA LATTARO
MARIA SOUZA PACHECO
NADIA MARIA DE LIMA
059 Engenharia de Materiais - integral - Guaratinguetá
ALAN FELIPE CASTILHO MAIA
ARTHUR BUENO FERNANDES
BARBARA LOIS MATHIAS DE SOUZA
CESAR RENATO FARIA RIBEIRO JUNIOR
FABIO CAMILO UNTERMAN SANTOS
GABRIEL ROBERTO VIEIRA DUQUE
GUILHERME DIAS GLINA
HIGOR LOPES RODRIGUES
JULIA BERNARDES SANTANA SILVA
LAI KUAN YU
NATHAN MESQUITA LIMA
VICTOR MISQUEVIS RUIZ
060 Engenharia de Pesca - integral - Registro
EUNICE FRANCA HASHIMOTO
GABRIEL NICOLA JANOUSEK
GUSTAVO HENRIQUE ALVES FARIA
PAULO GUSTAVO MANDUCA FERREIRA
PEDRO JAMIL VIEIRA DE FREITAS JUNIOR
RHAUA CARLOS FLORIDO DE OLIVEIRA
061 Engenharia de Produção Mecânica - integral - Guaratinguetá
ALAN KEISSUKE TAKEHARA
ARLENIO HENRIQUE DE LEMOS PAIVA
BRENO FERRARI
BRUNA VIEIRA ZAMBONI
CAROLINE MARUCHI DE OLIVEIRA
CAROLINE YUKARI UENO
DANIEL YOSHITO IKEJIRI
FELIPE AUGUSTO DINIZ
FLAVIA PEIXOTO VASCONCELLOS
FLAVIA RIBEIRO DA ROSA
GUSTAVO SARTORI PETRONGARI
GUSTAVO XAVIER CIUFFATELLI
IGOR MAKIYAMA DE SOUZA BARBOSA
JOAO LUIZ BARBOZA DA SILVA
MATEUS MASSON NOSSIG
MURILO VIEIRA STRONGOLI
PAULA THURY VIEIRA FISCH
PAULO HIDEKI KONISHI
RODRIGO SANTIAGO DO NASCIMENTO
THAIANA GARCIA ANDRADE
VICTOR COSTA BARAUNA
VICTOR RODRIGUES DA SILVA
VINICIUS ANDRE DE SOUZA
VITOR BELTRAME ONUKI
WINNYE LIKA HASHIMOTO
062 Engenharia de Telecomunicações - integral - São João da Boa Vista
ANA CLARA GONCALVES DELLA TORRE
ARICIA CATELI NOGUEIRA PEREIRA
GUILHERME MARTINS STETTER
JAQUELINE PAVANELLI
JOAO VITOR GRANZOTTI MACHADO
JOSE VICTOR COSTA DOBIES
LARISSA REJANE FRENHAN
LUCAS HENRIQUE SANTOS SOUZA
MATHEUS GALLI LALLI
MATHEUS VALERIO DA SILVA
063 Engenharia Elétrica - integral - Bauru
BRUNO PITA
CAIO HENRIQUE BALDO DE SOUZA
CAROLINE CARRION BISCARO
ELIEL DE OLIVEIRA GONCALVES
GABRIEL ALVARES GIBRAN
GABRIEL DOS SANTOS GODOY URA
GABRIEL PASCON
GIOVANA FERNANDES NOGUEIRA
GIOVANA ROMA RODRIGUES
GIOVANNI ARENGHI TESSEROLI
GUILHERME SAMPAIO CABELO
GUSTAVO AUGUSTO GOMES BRASIL
GUSTAVO CAETANO DA SILVA
IGOR BORGES FRANCO ZIMERMANN DO NASCIMENTO
JOAO GABRIEL FANHANI MARINS
JULIANA PIEDADE DE LIMA
JULIO GURGEL FONTES
LEONARDO SIMOES
LUCAS RIBALDO RIBEIRO
LUCAS TADEU YOKOTA
MARCELO GUIMARAES
MATHEUS KALIL CORREA MULLER
MATHEUS PIERRI CARVALHO
NATALIA DE ALMEIDA PAIVA
PEDRO HENRIQUE GAMBARTI TEIXEIRA
RAFAEL ESPERANCA ROTHER
ROBERTO HENRIQUE BORGES MACHADO
SAMARA MORGANA MARCELINO DA SILVA ALMEIDA
VICTOR BOCCARDO
VITAL CRUVINEL FERREIRA FILHO
VITOR GASPAR PIRES DE LIMA
ZHI MING MAR
064 Engenharia Elétrica - integral - Guaratinguetá
DANIEL SIQUEIRA DA SILVA
EDUARDO MAGALHAES GRIPP
FABRICIO CESAR GOMES FILHO
GABRIEL BRICIO NOBREGA DE OLIVEIRA
GIOVANNI RAMOS PEDROZO
HELIO HENRIQUE VILLELA DIAS
IRVING RODRIGUES DE SOUZA
JHONATA ANTUNES
JOAO PEDRO SILVEIRA DE CAMPOS
LUCAS MATTOS DE FREITAS
LUCAS RAYA
MARIANA XAVIER DE CARVALHO
MATHEUS HENRIQUE ALVES GARROTE
MATHEUS PATUSCO BASCUR
MELISSA CRISTINA DA SILVA
NATALIA MOURA ARAVEQUIA
PEDRO GUIMARAES DE TOLEDO
RAPHAEL SANTAROSA CUNHA
THABATA TESSIMA FRANCO
065 Engenharia Elétrica - integral - Ilha Solteira
ALIANDERSON LOBO DE ALMEIDA
ALLISON ADONES DOS SANTOS
ANA PAULA TORRES SILVA
ANDRE FELIPE GREGORINI OLIVEIRA
CAIO MOREIRA NUNES
JOSE VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
JUNIO JOSE ARRUDA FERRAREZI
LEONARDO RYUDI HYAKUTAKE
LUCAS VINICIUS DE CASTRO
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA ALVES
PEDRO PAULO NUNES ROSA
PEDRO RAMOS MELGES
RUAN VINICIUS MARQUES ASCARIZ
TULIO STAUT TRAVA
VICTOR AFONSO DOS REIS
VICTORIA DE SOUZA GONCALVES
066 Engenharia Industrial Madeireira - integral - Itapeva
DANDARA BUENO DE ALMEIDA
FELIPE ANTONIO DOS SANTOS
IGOR RODRIGUES DO AMARAL
LIVIA CAROLINE SILVA
MARCOS VINICIUS CHAGAS KAWAMURA
RODRIGO ANTONIO CARVALHO DE WERNECK
WELLINGTON ALMEIDA DOS SANTOS
067 Engenharia Mecânica - integral - Bauru
ANDRE IBRAHIM ZOPOLATO
ARTUR FERREIRA MAGALHAES
BRUNO BIONDO DOMINGUES
BRUNO KENTA SATO
BRUNO LAURINI
CAUE LEANDRO DE OLIVEIRA
CLARISSA FERRAZ DE NADAI
EDUARDO ALI KITAGAWA
FABIANO CLEMENTE TONIN
FELIPE MACHADO DE ALMEIDA
FELIPE OTSUKA TAKEUTI
FERNANDO HENRIQUE MURADI COELHO
GABRIEL MOREIRA MINOSSI
GUILHERME DA SILVEIRA CINTRA
GUILHERME FELETTI ORLANDI
IGOR MORAES GONCALVES
JOSE ROBERTO SAVIETTO JUNIOR
LEONARDO MATHIAS
LEONARDO PARIZI BONFIGLIOLI
LUCAS KAUAN CEGA BIANCHESSI
LUCAS OLEA LOLATO
LUCAS REIS SOUSA
MATEUS FEITOSA ARMAGNE ROCHA
MATHEUS CAMPANINI MUGHRABI
MATHEUS GALLO SANCHES
MATHEUS TORRES GUINEZI
PEDRO ROSSINI SARDELICH
RAFAEL DUARTE MARCELINO
RAFAEL ISIDORO ARELLANO VOSS
RAFAEL LEMES RODRIGUEZ
RAFAEL PONTES MOEDIM
RICHARD CASTROPIL MARGEOTTO
RODRIGO DOS SANTOS CRUZ
VICTOR SAMMARCO DIAS
VINICIUS LOURENCO DA SILVA DALDON
068 Engenharia Mecânica - integral - Guaratinguetá
ANDRE HIDEIKU UEMURA KAMAZAKI
CAIO HENRIQUE NOGUEIRA
CAROLINA DINIZ MELO
CAROLINA NAEMI OTAKENO EBI
ELIAS FRANCISCO SALES
FLAVIA APARECIDA SANTOS BARBOSA
GABRIEL DE SOUZA MARTINS
GABRIEL GOES GARCIA
HOLIVER MACEDO DE MORAIS
JESSICA CAROLINE BARRETO
JOSE GUILHERME PEREIRA DA SILVA
LEONARDO MORI FERREIRA LUZ
LEVI ALVES GUSMAO DE FARIA
LUCAS HIDEKI SIQUEIRA
LUIS FILIPE ARAUJO DE MOURA BRASIL
LUIZ GUSTAVO BRETAS MACEDO
LUIZ HENRIQUE REIS QUERIDO
MARCO ANTONIO CAMPAGNOLI ZATSUGA
MATHEUS COSTA RODRIGUES
MATHEUS DE SOUZA RESENDE
ROBERTO FERREIRA MOTTA JUNIOR
069 Engenharia Mecânica - integral - Ilha Solteira
BRUNO BALDINI PAULUCCI
BRUNO PIMENTA ROCHA
DANIEL ANTONIO CASTELLANI
JHUNU FERNANDES ARAUJO
RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
RICARDO FERREIRA OLIVEIRA
RODRIGO NIEDERAUER GUARIENTI
VICTOR HUGO MASSARI DE ANDRADE
070 Engenharia Mecânica - noturno - Guaratinguetá
CAIO HENRIQUE SILVA GOMES
GABRIEL ALMEIDA CARDOSO DE SOUZA
GUILHERME ROSSI PESSOA
MARCOS PAULO FERNANDES GRANATO
TIAGO AUGUSTO FARIA LOURENCO
071 Engenharia Química - integral - Araraquara
BARBARA ROVINA CASTILHA
BRUNA RODRIGUES DE ALMEIDA
BRUNO LA VALLE
CAMILA OSIRO MEDEIROS
FABIANA TAVARES BRAYN ROSATI
FERNANDO HIROMI DE OLIVEIRA TAKIMOTO
GABRIELA DE MATOS DONATO
GIULIANO FORMAGGIO DE MELLO
HOMERO OLIVEIRA GAETA
JANETE LIMA BARBOSA
JULIA CONTI MESTRE
LEONARDO MARTINS GUZZO TONICELLI
LUCAS STRABELLI DE CARVALHO
LUCAS TRALDI BARNABE
LUIZA MARIANO BRUNI
MARCELO AZANHA MASIERO
MATEUS DE OLIVEIRA GASQUES
MATHEUS CABULON FEREIRA
RAFAELA CARVALHO CAMILO
RAUL SOARES AGUIAR
TATIANA DE BARROS PEREIRA
THAIS KURIKI KOVACS
WEILER SHINKODA MORAIS
072 Estatística - diurno - Presidente Prudente
ELAINE BASILIO FIGUEIREDO
FERNANDA VIANA ORTIZ
GIULIANA BORTOLOTTI MULLER
ISABELA DA SILVA BRANZANI
JOSE VITOR FRIZARIN DOS SANTOS
KEVIN DA S. R. QUERINO
MATEUS HURBANO BOMFIM MORENO
WILLIAN RODRIGUES DE ABREU SILVA
074 Física (Bac/Lic) - integral - Rio Claro
CHAHINY LIWIAN FIM
DANYELLEN DHEYNIFFER MONTEIRO GALINDO
FLAVIO HENRIQUE FERES
GUSTAVO KENDI KANDA RODRIGUES
IDALMAR FERREIRA RIOS
ISABELLE PIFFER PEIXOTO
JOAO VICTOR MENEGHINI
JONAS ANTONIO SILVA CARARETO
LEONARDO CERVELLE ZANCANELA
LEONARDO SCHULTZ ARAUJO
LUCAS RIOS GALETTE CANDIDO
MARIANA SAYURI KUCHIDA
RAFAEL HENRIQUE DE CAMPOS ROCHA
RAFAEL SANDIM FERREIRA
RAFAELLA AP. DA SILVA SOLLA
SABRINA CAROLINA FERREIRA
SOFIA MARIA BRANDAO DOS SANTOS
THALES SERAFIM SILVA
075 Física (Bac/Lic) - noturno - Guaratinguetá
ALESSANDRO DAVI DA SILVA FREITAS
ALINE CAMARGO NORONHA
ANDERSON LUIS DE FREITAS
ARETUZA IMOTO DE PAULA
HARUE TANIGUTI ROCHA
JAQUELINE GIUGLIANO MARTINS
KRISNA AUGUSTO DE JESUS
MARCELO MASSAYUKI NICHIDOME KIKUCHI
MARJORIE MARCONDES DE MATOS SILVA
WELINGTON BARBOSA DE SOUZA
076 Física (Lic - noturno) / (Bac em Física de Materiais - vespertino/noturno) - Bauru
AMANDA OCHI BERTOLANI
CELITO ROBERTO DE OLIVEIRA
DARLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA
HADOLFO WILLIAN RIBEIRO
INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA ZAVAN
JULIO CESAR SANTOS OLIVEIRA
MATHEUS DE AQUINO BARBOSA
STEFANY GARCIA MARQUES
078 Física (Lic) - noturno - Presidente Prudente
DAYANNE MATIAS MATUDA
RENAN MANTOVANI LEANDRO
079 Física Médica - integral - Botucatu
ALEXANDRE LOCCI NOGUEIRA DOS SANTOS
AMANDA ANSELMO ROSA
CAIO C SOUZA
CAIO TACITO DE ANDRADE BARBOSA
GABRIEL AUGUSTO DO NASCIMENTO ARRUDA
GABRIEL GUSTAVO DE ALBUQUERQUE BIASOTTI
GLORIA MARIA CARBONI
JAQUELINE DE ALCANTARA RIBEIRO
LUANA SCHERMA
LUCAS PORTES LIMA
LUIS CARLOS CUANI JUNIOR
MICAEL DE MOURA SILVEIRA
MURILO TIRELI GONZAGA
THAIS PIETRO
THOMAS HEBERT DOS SANTOS
080 Geologia - integral - Rio Claro
ANDERSON KLEIN
DIOGO DE LIRA MARTINS
LAURA MENDONCA ARANTES
LORENA BEVEVINO NUNES
MARINA CICCOLIN DE ALMEIDA
NATALIA CAMPOS DA SILVA
PAULO RICARDO DE ARAUJO MIRANDA
RODRIGO OLIVEIRA BELUCO
VITOR DA SILVA SATO
081 Matemática (Bac/Lic) - diurno - São José do Rio Preto
AMANDA CAROLINA RIBEIRO DE SOUZA
ANA CAROLINA PADIM MARTINS
ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA
ISABELA CRISTINA MOTTA MACIEL
ISABELLA FERREIRA CAMACHO
JEFFERSON ROCHA LARA JUNIOR
RENAN CANDIDO LOURENCO
RENAN LOPES FERREIRA DA ROCHA
VITORIA MORAES ZONFRILLI
082 Matemática (Bac/Lic) - integral - Rio Claro
BRUNA CRISTINA LODIS
BRUNO CESAR MIRANDA CALDEIRA
DANIELE CRISTINA SCARPARO
DIEGO BOLDO
FELICIO DOS SANTOS ARAUJO PINTO
FELIPE DOMINGOS SILVA
GABRIEL PARREIRA DA SILVA
HELENA GOLDONI CASARE NAPOLEAO
HERMES ROBERTO PEREIRA LIMA
IGOR AZEVEDO RETORI
JONATAS WILLIAMS SANTOS SILVA
JOYCE FERNANDA DA CRUZ
MANUELLE DE TOLEDO SILVA
NATALIA CAETANO
RICIERE JOSE LIBERTI LANCIA
SOFIA MIOTTO ACCORSI
084 Matemática (Lic) - noturno - Bauru
ANDRE FELIPE MIGLIORINI
GUILHERME SEVERO LINS DE ALMEIDA
MAYLA LUANA SANCHES
SILMARA SOUZA RODRIGUES
085 Matemática (Lic) - noturno - Guaratinguetá
AMANDA CRISTINE FERNANDES DE OLIVEIRA
ANANDA DE OLIVEIRA VARLESSE
JULIO CESAR OLIVEIRA CARVALHO
LAIS CRISTINA PEREIRA DA SILVA
NATALIA ALVES DOS SANTOS
RAYANE GUIMARAES PEREIRA
VAGNER VIANA DE MELO
VIVIANE DE SOUZA SILVA
088 Matemática (Lic) - noturno - São José do Rio Preto
ALECSSANDRO ANDRADE RODRIGUES
DAVID HENRIQUE JANINI
ISABELA MENDES CASSIO
ISABELLA FRANCISCA PEREIRA
JOSLAINE SILVA BARBOSA
LETICIA MENDES DEL VECCHIO
RODRIGO CAPOBIANCO DOS SANTOS
RUBIANA PIOVEZAN
090 Química (Bac em Química Ambiental / Lic em Química) - integral - São José do Rio Preto
ANDRESSA ANDREATI TRIVELATO
CAMILA RODRIGUES SIMOES
EDUARDO OLTUZAL BERTONI
FERNANDO GUEDES CUNHA
LETICIA FERNANDA MORAES DA SILVA
LUIZ EDUARDO OYAMA TOCIO
MATHEUS DE FARIA MORAES
NATALIA BARBOSA LOPES
WILLIAN CAMARGO ROMAO NUNES
091 Química (Bac em Química Ambiental Tecnológica / Lic em Química) - noturno - Bauru
AMANDA DE OLIVEIRA ALVES
ANA JULIA FOGANHOLI CARVALHO FERNANDES
ANA LAURA DE QUEIROZ SA
BARBARA LUIZETTO GONCALVES BUENO
CAROLINA APARECIDA FERREIRA
CAROLINE ROSSETTI DE ALMEIDA
EDUARDO EBURNEO
ISABELA ALONSO RIPER
JESSICA DA SILVA MEIRA
ROBERTA OLIVEIRA SERVILHA
092 Química (Bac em Química e em Química Tecnológica) - integral - Araraquara
BRUNA UEBELHART GRANDINO
CAROLINE SANTOS DE ANDRADE
CAROLLINE CORREA VOLPATO
CINTHIA BASTREGHI
DANIEL SANTANA RODRIGUEZ
FABRICIO MARCHESE SANTOS
FAULLER HENRIQUE DA FONSECA
GABRIELA ESPIRITO SANTOS
GABRIELA RODRIGUES DE MELO
ISIS FRIGERI MANALI
JAQUELINE DE LIMA MUNHOZ
LEONARDO TOTTI DE OLIVEIRA
LUCAS BUENO PEREIRA
MARCELL VICTOR CARVALHO MONTEIRO
MARIANA JALBUT SCARANELLO
MARINA CARRASCOSA CONRADO DIAS
MAURICIO ZANELLA DO AMARAL BRAGA
PAULA ANDREA MAGNUSSON PIZZIRANI
RAFAEL ANTUNES FERREIRA
TAILIS CRISTINA REDONDO
VICTOR ALVES VENANCIO
VICTOR HUGO LIMA ALQUIMIM GONCALVES
VINICIUS PAES PO
VITOR LUIS DELFORNO
093 Química (Lic) - noturno - Araraquara
CASSIA DIAS SILVA
ISABELA LEITE DA SILVA
LUCAS ALTEIA SILVA
TASSIA TURINI GOMES
THAIS RODRIGUES
VINICIUS CICON DE OLIVEIRA GUIMARAES
094 Química (Lic) - noturno - Presidente Prudente
CAIO MURILO DOS SANTOS
FABIANE SOUZA DA CRUZ
GUSTAVO ARAUJO RAMOS
LUIS FERNANDO TAVARES BORGES
NAIA CLAUDINO GODOI
TAINARA DAMACENO COUTINHO
THAMIRES ISABELE NOVAIS SILVA
095 Sistemas de Informação (Bac) - noturno - Bauru
BRUNO JYUN WATANABE
CLAUDIO MAURICIO DIAS MEGNA
GABRIEL THEODORO SABINO
GEOVANI GUILHERME CAETANO
KARYNA AKIKO DE A. KITAMOTO
MARCOS AURELIO CARMINATO
RAFAEL DEMASI DE CARVALHO
RAPHAEL KENJI MORIMOTO
VINICIUS FIGUEIREDO RODRIGUES
096 Administração (Bac) - diurno - Tupã
BEATRIZ SIQUEIRA
CAROLINA REGAZZO
FLAVIA DE MORAES MACIEL
GUILHERME TELLIS
JOAO PAULO PASSOS DA SILVEIRA BARROS
KAREN YUKARI KAKUDA
LETICIA SOARES COELHO DA SILVA
MARILIA PERES BUZINARI
MARINA PEREIRA
PEDRO VICTOR DE CERQUEIRA SHACKLETON ROSA
RICARDO MALAFAIA VITULI SILVA
RODRIGO DA SILVA AMARAL
VANESSA OLIVEIRA DA CRUZ
VICTOR CLEAVER PAES
VINICYUS JUNQUEIRA SANTOS
097 Administração (Bac) - noturno - Jaboticabal
ABNER FERREIRA DOS SANTOS
ANA LIGIA SALTARELLI TREVISANI
AURO LUCIO MEDICI
BRUNO MINOTTI DE BARROS
CASSIO SALOMAO CALIXTO
GABRIELA DE MOURA MOREIRA ALVES
JOAO MARCELLO VARRICHIO MESSAS
JOSE HENRIQUE MARTINO OLIVEIRA BARBOSA
JULIA CAROLINA FELIPPE DETILIO
LEONARDO GIORGETTI MARTINS
LUISA LIMA AGUETONI
MARIA PAULA PERES CIRILLO
PAULA DE FREITAS WENZEL
PAULO HENRIQUE GALHARDO DE VITO
PHILIPP TOMAS BELCK
VINICIUS DE OLIVEIRA GALACHE
098 Administração (Bac) - noturno - Tupã
ALANA THAYANE DOS SANTOS LEME
ERICA DOS SANTOS NOGUEIRA
FELIPE HIDEKI NIKKI
GABRIEL ULRIK KATO
HUILTON LUIZ OLIVEIRA MORATO
IGOR FERREIRA BAGARELLI
IOLY GOMES FERNANDES SACILOTTO
JULIA MARIA DO CARMO
LEANDRO DUNZER GIMENES
WILLIAM LUIZ DE ANDRADE
YARA BARRETTO OLIVEIRA
099 Administração Pública (Bac) - diurno - Araraquara
BARBARA MACIEL ZAMBRANO LARA
BRUNA SOUZA POLONI
CAMILA ALVES MATOS
CARLA ROIN CHENARDI
EDMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ISABELA LOPES PEIXOTO
JESSICA IKEDO MIYASHIRO
JORGE JOSE SAB ZACHARIAS
JOSE RENATO GASPAROTTO RAINERE
JULIA GONCALVES
JULIA XAVIER MAGNANI
LARISSA BAPTISTELLA DA SILVA
LEONARDO ORLANDI ALEXANDRINO
MARCELO MANINI PESSE
MAYNARA BARBIZAN
MURILO ALECIO VIEIRA DA SILVA
PEDRO ROBERTO GALLI
THIAGO DOS SANTOS GOMES
VICTOR AUGUSTO REBECH
YAGO MERICI ORIANI
100 Administração Pública (Bac) - noturno - Araraquara
ANGELICA OLIVEIRA CARDOSO
CESAR JOSE SPOLAOR
CRISTIANO PARRA DUARTE
JOAO VITOR BIERAS GIBERTONI
JOAO VITOR PORTA
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
LARA AQUINO CUNHA
SILVIO MITSUO YAMADA
THAIS MARTINS HENNRICH
101 Arquitetura e Urbanismo - integral - Bauru
BEATRIZ ALINERI PAULI
CLAUDIA MARIA BIGOTO RODRIGUES
EMILY YUMI KONISHI
FABIANA GRANUSSO
FERNANDA CRISTINA FERREIRA
GIOVANA ARCANGELO FRANCATTO
ISABELLA ROVERI SPLENDORE
LAURA CAROLINA SANTOS
LEONARDO FRESNEDA FELICE
MARCELA PULZATTO MAZETTO
102 Arquitetura e Urbanismo - integral - Presidente Prudente
ANDRESSA DE ARRUDA E SILVA RICARDO
GABRIELA GRASSI LUZ
GIANNA SYLVIA DE SOUSA LANG
LIVIA DE MAGALHAES CALSAVARA
MATHEUS ALMEIDA DE SA
104 Artes Visuais (Bac/Lic) - diurno - São Paulo
ANA CLAUDIA DI TULLIO LOPES
GIOVANNA LAUTENSCHLAGER VECCHI
JAYANA SANTOS DE OLIVEIRA
JULIANA DE ANDRADE IASI
JULIANA NICOLAU NAUFEL
LUCIANA JUNQUEIRA DE QUEIROZ
LUIZA JESUS ZELADA
MARINA COLETA FERREIRA
NATHALIA GONCALVES ERNESTO
TALES EDUARDO PIMENTEL BOFFETTI
VINICIOS RADAELLI DEBS
105 Artes Visuais (Bac/Lic) - vespertino/noturno - Bauru
ANA CAROLINA ZEQUIN
INGRID ENGLE
106 Arte-Teatro (Lic) - noturno - São Paulo
BEATRIZ SANTIAGO SANTOS
LUCAS DE LIMA VITORINO
108 Ciências Econômicas (Bac) - diurno - Araraquara
BEATRIZ CAGLIARI DE PAULA
DANIELA FERNANDES LIMA
DANIELA PAES SEDENHO
DIOGO HIDEKI TANAKA
EDUARDO BERNARDI LOPES
EDUARDO COSME ALBUQUERQUE DA SILVA
EVELLYN CAROLINE MARQUES DA SILVA
GUILHERME DE PAULO PAGLIARINI
GUILHERME KRENTZ OLIVEIRA CAMPOS
GUILHERME MATTOSO GUEDES SOUSA
IAGO SILVA DE PAULA
ICARO GABRIEL MANZINI MARTINS
IGOR RUBBO DOS SANTOS REIS
ISAAC RIBEIRO SANTANA
JOAO PEDRO DE SALLES ROSELINO
JOAO PEDRO ZANINE DE CARVALHO
JOSE OLAVO DE LUCENA PINHEIRO
LAIS ARAUJO E SILVA
LETICIA CARNEIRO DE MELO
LUIS OTAVIO ABRAHAO PINTO
NICOLE ROCHA FERNANDES
PEDRO PENALVA SAIA
RAFAEL ANTONIO DOMINGOS CAMPANELLI
RAFAEL ROSSATO BARRETO DA SILVA
RAFAEL VAZ DA SILVA
VINICIUS RODRIGUES LOUREIRO
VITOR PONTES DO NASCIMENTO
109 Ciências Econômicas (Bac) - noturno - Araraquara
ALEXANDRE DE LUCAS BARION
ANA LUIZA ACCORSI
ANDRE RICARDO HERING
AYRTON MORAIS DA SILVA
BEATRIZ MORON MARQUES
CAIQUE SCHEMBECK DE CAMPOS
CAROLINE AGUIAR MORAES
DEBORA PEREIRA SAITO
FERNANDA SILVA DE ALMEIDA
GABRIEL DE GODOY MOREIRA
GRACIELY AQUINO DE OLIVEIRA
GUILHERME PINHO
ISABELA DOS SANTOS CATOZZO
LEONARDO LUCCA DE GODOY
LETICIA MATOS MOTA
LILIANA MARA FERRO
LUANA SANTOS DA ROSA
LUIS GUILHERME BAESSO DA SILVA
MARIA LUISA BARROS LIMA
RAFAEL HENRIQUE AMADO
VINICIUS BERNARDINI GONCALES
VINICIUS FELIZATTI JACINTO
VINICIUS MANTOAN PERIN
VITOR CRUBELATTI
110 Ciências Sociais (Bac/Lic) - diurno - Araraquara
ALISSON YGOR PETRONILIO
ANDREY HENRIQUE DOS SANTOS SA
CAIO MOTTA
CAROLINA NASCIMENTO DE MELO
DEIVID LEANDRO FILIPPIN MARCOLINO
FELIPE DE OLIVEIRA ARRUDA
FERNANDA SAYURI MAEDA
IAN ZANIN DE OLIVEIRA
LAURA MARCOLA VEIGA
LUISA TUI RODRIGUES SAMPAIO
LUIZA GONCALVES MOREIRA
PAULO JOSE DE CARVALHO MOURA
YAGO MATHEUS DA SILVA
111 Ciências Sociais (Bac/Lic) - matutino - Marília
ALEXANDRE BITENCOURT DE ALMEIDA
ALTIERIS DE ANDRADE
ANA CAROLINE DE OLIVEIRA
ANDRE BATISTA DA SILVA
ELISABETE REBOUCAS DA SILVA
EVANDRO AUGUSTO CAMARA VASCONCELLOS
FRANCIELE DA SILVA MENDES
ISABELA MARIA MENDES DA SILVA
LETICIA GERONIMO DA SILVA
MARCOS ROGERIO SANTOS DA CONCEICAO
112 Ciências Sociais (Bac/Lic) - noturno - Araraquara
ALINE CRISTINA ROCHA
BRUNA RODRIGUES FEITOSA
DANIEL MARTINS CASSIANO
FELIPE BIRIBILLI ALVES
GABRIEL IORI ATAULO BATISTA RESENDIZ
GIULIA MEDEIROS OCTAVIANO
LIZANDRA DA SILVA SANTOS
TELMA PEREIRA DE AMORIM
113 Ciências Sociais (Bac/Lic) - noturno - Marília
ADRYANA CARVALHO SANTOS
CAROLINE XAVIER RODRIGUES
JESSICA PAOLA COSTA E SILVA
LUAN FAUSTINO DOS SANTOS
LUCAS PIRES NOGUEIRA
MATHEUS ARANTES DO NASCIMENTO
ROBSON ARAUJO LIMA
SERGIO ROSA DAS CHAGAS
114 Comunicação Social (Jornalismo) - diurno - Bauru
BRUNA SLAVEZ RODRIGUES
GABRIELA RIGOLETO TATERO
GEOVANNA GRAVIA PIMENTA
GILMAR LUIZ BALLESTRIM FERREIRA DE BRITO
LARISSA RENATA FERREIRA DE SOUZA
LUCAS ANDRESO HANSEN
MARCELA SALVADOR PISSOLATO
NATHANE RAFAELA AGOSTINI
THAIS SANTIAGO MODESTO
YARA LOMBARDI BARBIERI
115 Comunicação Social (Jornalismo) - noturno - Bauru
ERIKA ALFARO DE ARAUJO
KARINA PEREIRA LISBOA
LENES DONIZETI MOREIRA JUNIOR
LIVIA CADETE DA SILVA
MARIA BEATRIZ DOS REIS
STEPHANY RIBEIRO DE MELLO
TALITA APARECIDA DIAS BOMBARDE
THAIS FRITOLI PICHATELLI
VICTOR HENRIQUE ASSUNCAO DOS REIS
116 Comunicação Social (Radialismo) - diurno - Bauru
ANA CAROLINA GUERRA E PITTA
BRUNO JUNIOR DE ALMEIDA
CAMILA MITSUE MATSUI
CAMILLA ADAMI MAMEDE
GIOVANE GONELLI AGAPITO
GIOVANNA CAPOVILLA RIO
SINUHE LAURENTI PRETO
117 Comunicação Social (Relações Públicas) - noturno - Bauru
AMANDA GALHARDO RIBEIRO
BRUNA D ARC SILVA
CAROLINE MENDES DE OLIVEIRA
DANIELLA GIAZZI ROVERI
FABIO ANGELO AGUIAR
LUARA CARDOSO BAULE
MARCEL ALVES FURTADO
MARIA BERNARDO DO NASCIMENTO
MARIANA GABRIELA DE CAMARGO
SABRINA HANAY KAIBARA
SELENA EDUARDA WOLF
VANESSA TORRES RAMOS
118 Design (Design Gráfico ou de Produto)- noturno - Bauru
FERNANDA GASPAROTI BATISTA
HIKARI SATO
JULIANA DENADAI
VITOR BORGES NOGUEROL BARROS
119 Design (Design Gráfico)- diurno - Bauru
GIULIA YOSUE KAWAKAMI PEREIRA
JEFERSON BENEVIDES FERREIRA
NATHALIA TORRES MENDES DA SILVA
120 Direito - matutino - Franca
ANA CAROLINA ALMEIDA AYRES
ANA CLARA ROCHA OLIVEIRA
ANA LAURA DO PRADO CAMARGO
ANA LUIZA PASTORELLI E PACIFICO
BARBARA OLIVEIRA DE CARVALHO
BRUNA MIDORI YASSUDA YOTUMOTO
CAMILA COSTA ALVES PINTO
CESAR AUGUSTO CHIDOZIE ONYILIAGHA
DANIELA ANTONIA NEGRI
FABIO CHERON GIORGI
FERNANDA CARNELOSSI E SILVA
GIOVANNY PIZZOL DA SILVA
GUSTAVO GENISELLI DA SILVA
GUSTAVO VALENTE POMPILIO
HELIONORA MARIA CAETANO JACINTO
JADE SOARES LARA
JOAO PEDRO EL FARO LUCCHESI
JOHNNY TZU SIEN YU
LARISSA RICIOLI GODOY FAUSTINO
LAURA RIZZO
LETICIA ABURAD
LETICIA REZENDE SANTOS
LYGIA CARNIEL D OLIVO
MARILANA LOPES DOS SANTOS
MARINA FONSECA BUENDIA
MARINA REGINA ARVIGO
MATHEUS PONTES ESMERITO
OTAVIO AUGUSTO MANTOVANI SILVA
PEDRO HENRIQUE LISBOA FONTANA
ROBERTO FERNANDO CARVALHEIRO PEREIRA
RONALDO DE OLIVEIRA MOURAO JUNIOR
TULIO BOSO FERNANDES DOS SANTOS
VICTOR BERNARDO CARVALHO DANTAS
VINICIUS D AVILA DE CASTRO
121 Direito - noturno - Franca
AMANDA SEGATO E CISCATO
ANA LAURA OLIVA VESCHI
AUGUSTO DE ANDRADE GADIANI
BRUNA DE OLIVEIRA RODRIGUES ALVES
BRUNA IANELA CORREA
CAROLINA FERNANDES
DANIEL TANK MOREIRA
FERNANDA APARECIDA PEREIRA BONFIM
FREDERICO HENRIQUE RAMOS CARDOZO BONFIM
GABRIELA ALVES DE MELLO
GABRIELA LOSNAK BENEDICTO
GABRIELLA AKEMI KIMURA
ISABELA DIAS MAGNANI
JOSE AUGUSTO MELO DE CARVALHO
KAREN YUMI SAITO
LEONARDO LUCAS SILVA OLIVEIRA
LETICIA RAQUEL DE LAVA GRANJEIA
LUCAS HENRIQUE DA NOBREGA CASSIANO
MARCELO PEREIRA BERGAMASCHI JUNIOR
MARIAM CANAVEZZI BARBOSA E SILVA
MARIANA FERREGUTI CORREA
MARIANA SIQUEIRA
RENATA SOARES DO NASCIMENTO
ROBERTO RENAN BELOZO
SIMONE GOMES DA CUNHA
STEPHANI CAROLINE HENRIQUE DA SILVA
VALTER EGIDIO FERRARI DUTRA
VITORIA SCHINCARIOL ANDRADE
122 Educação Musical (Lic) - diurno - São Paulo
ANDRE ZACCARO
LUCAS FIGUEIREDO SANTANA
RAFAEL BARRERA CORREA DOS SANTOS
123 Filosofia (Bac/Lic) - noturno - Marília
JEFFERSON TORRES VELOZO
JOSE EDUARDO DIAS DE CAMARGO JUNIOR
MARCELA GABRIELI NOGUEIRA ROMEIRO
MARINA RAMOS COIADO
RENAN ALVES DE ARAUJO
RODRIGO CALIL AUEDE
125 Geografia (Bac/Lic) - integral - Rio Claro
ALEXANDRE LOMBARDO MONTANHA
ANA PAULA DOS SANTOS
BEATRIZ MAGALHAES SANTOS
BIANCA AROCHO DA SILVA
BRUNA MARTINS DA PAIXAO
ELIAS DE SOUZA PAIVA
FERNANDO CAMILLO SANTOS CANO
GEORG HILBERT LEHMAN MURBACH
KAREN RIETI LITHOLDO
LAIS DOMICIANO DOS SANTOS
LEONARDO NICOLAU DE BARROS
LUCAS MAGDALENA ULIANA
MARCIO DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR
OTAVIO AUGUSTO PINTO SANTOS
RAFAEL LIMA GRIGOLETO
SIMON KUO HUANG
THIAGO DE CASTRO RIBEIRO
YASMIM DOS SANTOS SILVA
126 Geografia (Bac/Lic) - matutino - Presidente Prudente
CESAR DE ALENCAR SOUZA
EILANE RAMOS GOMES
FERNANDO MARTINS RAMIRES
LETICIA VIEIRA DE LIMA
MARIA APARECIDA DOS SANTOS CRUZ
PEDRO HENRIQUE CASTRO DE MORAIS
VICTOR ANANIAS NASCIMENTO CARNEVALI
WILLIAM HIROSHI ABENO RONCHI
127 Geografia (Bac/Lic) - noturno - Presidente Prudente
ANDRE SILVA FERNANDES
CRISTIANE AUGUSTA DA SILVA
DOUGLAS RIBEIRO MACHADO DE SOUSA
JHONATA PRATES ESTEVAM
LARISSA FERREIRA ROS
LETICIA FERNANDA DE LIMA
LORRAINE CASTRO RIBEIRO
LUCAS MARTINS DOS SANTOS
128 Geografia (Lic) - noturno - Rio Claro
DONIZETI RODRIGUES INACIO
EVERALDO FRANCISCO SATELIS
LETICIA GABRIELE ALVES DE SOUZA
MURILO MATTOS
NAILTON LIMA DOS ANJOS
THAINA CAMARA ZANON SANTOS
WESLEY PEREIRA DE SOUZA
129 História (Bac/Lic) - matutino - Franca
ALINE APPEL RODRIGUES E SILVA
ANA CAROLINA DIAS FLORINDO
ANDRE ARAUJO DE OLIVEIRA
ARTHUR JORGE FERREIRA MONTEIRO
CAMILLI MOREIRA BRITO
DEBORA GAZETA PEREIRA
FELIPE FENG UEI YANG
GABRIELA SAMPAIO CINTRA
JESSICA DE CARLI CAPELINI
JOAO HENRIQUE GELMI DE FREITAS CURSINO
JONATAS NOGUEIRA CUSTODIO
KARINA ONEDO DA SILVA
LETICIA S. FREDI
LUCAS DE ALMEIDA SEMEAO
LUIS EDUARDO BOVE DE AZEVEDO
PAULO GUSTAVO CREPALDI MORENO
PEDRO AUGUSTO BALIEIRO BARBOSA
TAMIRES VIEIRA
VINICIUS AKIYOSHI AIZONO
130 História (Bac/Lic) - noturno - Franca
ADRIANO DA SILVA AVELINO
CAIO CESAR AZEVEDO DE SANTIS
GABRIELA LOVATO SELI
ISABELE VIEIRA
JOAO AUGUSTO CORREA
JOAO FELIPE SIQUEIRA FERRO
JULY CARELLI DE LIMA
LARISSA DE FREITAS CAVARZAN
LUCAS CAMARGO DE LIMA
LUIS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA
LUIZA ALVES SANTOS
MURILO GOMES FERREIRA
RAFAEL FELIPE DE SOUZA
THAIS DIAS MANI
THALES ANDRADE DO COUTO ROSA
YASMIN DE ANDRADE LEANDRO
131 História (Lic) - matutino - Assis
ALESSANDRA CANANDA DE OLIVEIRA PERSILIANO
CRISTINA MATEUS DE OLIVEIRA
GIOVANNE ZELANDI PATRINHANI
HENRIQUE RIZZIO NOGUEIRA
ISRAEL ALVES DIAS NETO
MARCOS AUGUSTO DE CAMPOS SANTOS
MARISA LUCINDA DE SOUZA
MATEUS BETTA DE OLIVEIRA
MATHEUS MATA DA SILVA
PATRICIA GABRIELA RODRIGUES
PAULA DE OLIVEIRA
PAULO VOTAN NUNES INOCENCIO
VITOR XAVIER MARQUEZANI
132 História (Lic) - noturno - Assis
ANDRE VINICIUS FONSECA DE FREITAS
ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO
ARLENE DOS SANTOS RAMOS
RODOLFO MARTINS DO NASCIMENTO
RODRIGO MARTINS DA SILVA
UBALDO COSTA
133 Letras (Bac Tradutor) - integral - São José do Rio Preto
ESTELA DEMARQUE
LIANA DE CARVALHO FREITAS
MARIA CLARA BOARETTO CAMPOS
NATALIA DE GRANDE DOS SANTOS
ROSANA KIM
VITORIA MATHIAS
134 Letras (Bac/Lic) - diurno - Araraquara
ADRIANA CRISTINA VIANA DOS SANTOS
AMANDA DE FREITAS MARCATTO
ANA LUIZA NOGUEIRA BALIEIRO
AUDREY CHRISTIE C L F DE LIMA
FREDERICO LARA DUCATTI
GABRIELA NASCIMENTO ANANIAS
GABRIELA PIOVATTO CORREA
GIOVANI BELLUZZO
JULIA DA SILVA GUTIERREZ RUIZ
LUCAS EDUARDO PARILA
MAIARA CRISTINA LOURENCO PEROSSI
MARIANA MUSSE FURTADO
MAYARA LUIZE ALMEIDA GOMES SILVA
NATHALY AVILA VITORINO
RAQUEL VELLA MARQUES DIAS
135 Letras (Bac/Lic) - noturno - Araraquara
CAROLINA DA SILVEIRA ASSENZA
FABRICIO ANTONIO PILAN
FERNANDA SCHELUCHUAK DIAS
GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS
GIOVANNA CRISTINA LOURENCETTI
JONNATANS SMITH RODRIGUES FERREIRA
LEONARDO CARVALHO DE LOURENCO
LIGIA CHRISTINA CORREIA
LUIZA BARBIERI DA SILVA
RANGEL GOMES ANDRADE
136 Letras (Lic) - diurno - São José do Rio Preto
GABRIELA APARECIDA GONCALVES
LARISSA DE LIMA
RAISSA ALONSO DUTRA
SILVIA ROBERTA MATOS DE CARVALHO
THUANY PEREIRA FERRI
137 Letras (Lic) - matutino - Assis
ARIANE CRISTINA PEDROSO
CRISTINA ALVES DE QUEIROZ FERREIRA
JULIA RODRIGUES VIEIRA DOS SANTOS
LETICIA DE OLIVEIRA DOMENICHINI
MARCELO DOMINGUES JUNIOR
MATHEUS PAGIN SILVA
PRISCILA FERREIRA SOARES POLCELLI
SILAS DA COSTA FERNANDES
TAHISA MARA DA SILVA
138 Letras (Lic) - noturno - Assis
ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRAS
ANA LUCIA FIGUEIREDO BOABAID YULE
GABRIEL VIEIRA FONSECA
KELLY RODRIGUES DE LIMA
MATHEUS AUGUSTO LIMA FERREIRA
MILENA FONSECA URIAS DA CRUZ
ORLANDO BENTO JUNIOR
RODRIGO DE SOUZA DA SILVA DE JESUS
139 Letras (Lic) - noturno - São José do Rio Preto
LUCIANA SOARES DA ROCHA GENARI
MARCOS ALEXSANDER BARBOSA ALVES DE SOUZA
141 Música (Bac Composição ou Regência) - diurno - São Paulo
DIEGO FERMINO CALDERONI NOGUEIRA
JOAQUIM EDUARDO DE OLIVEIRA
PAULO HENRIQUE DE SOUZA CAVALCANTE
PEDRO PAULO FARIA PINTO
VINICIUS GUEDES DA SILVA
144 Música (Bac Instrumento: Sopros) - diurno - São Paulo
EDSON OLIVEIRA DA SILVA
147 Pedagogia (Lic) - diurno - Araraquara
BRUNA CARLA RAFAELA DA SLVA SOUZA
ELISABETH AFONSO GOMIDE
LARISSA DI GENOVA
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA
MARIA ISABELA MINTO
PALOMA ORESTE PEREIRA
RACHEL KAREN DE LIMA
RAISA CELIA CARVALHO MAZZI
RAPHAELA BEATRIZ PACCHIONI
TAINA FERNANDA BIBO
THAIS SARAIVA MORAES
VITOR YAMAGUTI MUNO
148 Pedagogia (Lic) - matutino - Marília
AMANDA MAXIMIANO SERRANO
CAROLINA ALVES MAGALHAES SANTOS
INDAIARA ALVES MARTINS DA SILVA
LARISSA PONTELI PASCHOAL
STEPHANIE CAVALHIERI ROMANOSKI
STEPHANIE DOS SANTOS CAETANO
STEPHANIE FORTUNATO MARROQUES
149 Pedagogia (Lic) - noturno - Araraquara
DEBORAH SABINO RODRIGUES
IDALIRES DA SILVA ALMEIDA
JOSIANA JESUS DA SILVA
MISSIELI PRATES NICOMEDES
THAIS DE ALMEIDA GUELSSI
150 Pedagogia (Lic) - noturno - Bauru
MARIANA SILVA TERRA
151 Pedagogia (Lic) - noturno - Marília
BARBARA VICARI WALDIGE
GISLAINE MARINA AGUSTIN PARDIM
KARLA EDUARDA SANTANA DINIZ
RAFAELA DO NASCIMENTO CAETANO
TALITA FERRAZ FERNANDES
152 Pedagogia (Lic) - noturno - Presidente Prudente
ANA PAULA GRANDE CHAVES
GIULIA MIRANDA COUTO
LILIAN RAQUEL GOULART DE OLIVEIRA
PATRICIA PEREIRA SOARES
TALITA DINIZ NOGUEIRA
153 Pedagogia (Lic) - noturno - Rio Claro
BRUNA LIZANDRA VENTURA
ISABELY GATTO MALMAGRO
JUCILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO
JULIANA WAKIMOTO DE ALMEIDA
LILIAN APARECIDA SANTOS DE SOUZA
LUANA GOMES DE ALMEIDA
REGIANE APARECIDA PASCHOALI
SAMANTA BRUNA NASCIMENTO FERNANDES
TANIA DA CRUZ RÖHRIG
154 Pedagogia (Lic) - noturno - São José do Rio Preto
ALESSANDRA ALVES CORREIA ORSI
MURILLO SERANTONI SILVA
156 Psicologia - integral - Bauru
APARECIDO ALVES JUNIOR
BEATRIZ BARROS GUIMARAES ARAUJO
BRUNO JOSE MONTE REY DA CUNHA
HELENA CYPRIANO DINIZ BARBOSA
IESSA DE FERNANDES SANTOS
MAITHE DE LIMA PIOVANI
MELISSA DE OLIVEIRA GUIRELLI
TIAGO HIDEKI MANZATI KABUTOMORI
VITORIA MOURA LEITE VENDRAMETO
157 Psicologia - matutino/vespertino - Assis
AILTON BATISTA DOS SANTOS
ANA JULIA GIMENES GOMES
BARBARA ANGELINI CAMARGO
CAUE GUIMARAES
GIOVANNA MARTINS REMELLI
MARIA LAURA ALBANO BARREIROS
ROANA DE JESUS BRAGA
TAMIRIS SILVA BENTO
VIRGINIA SOARES QUEIROZ
158 Psicologia - noturno - Bauru
ADRIANNE MONIZ
AMANDA REGINA ZERBINATTI
BIANCA ANDREAZE GRANCIERI
CAROLINE OLIVEIRA DE ANDRADE
DANIELA YUKIKO KOGAWA
MARIANA NISHIMOTO ALVES
159 Psicologia - vespertino/noturno - Assis
ANA CAROLINA DOS SANTOS RAMOS
CAROLINA DOS SANTOS CARDOSO DA COSTA
GUILHERME LISSONE CASANIGA
KARINE COSTA LIMA
LUIS FERNANDO QUINTAS SOARES
MARIANA CAROLINA LIMA DE SOUZA
MONIELE BARBOSA DOS SANTOS
NILTON FARIA DA SILVA JUNIOR
RAFAEL JOAO SOARES
TACIANA DE CARVALHO OLIVEIRA
160 Relações Internacionais - noturno - Franca
DEIZEMARA QUADROS DOLCI
GIOVANNA CABRAL COURBILLY
GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS
JESSICA DA COSTA ELIAS
LUCAS DE LUCA
MARIANA TIRITAN GUERRA
THOMAS SEIGEN TARORA
VITOR JOSE TEIXEIRA DA SILVA
161 Relações Internacionais - noturno - Marília
BRUNO LUIZ SALLES TEIXEIRA
DIMITRI CAMARGO BUENO VIEIRA
GABRIELLE CUSTODIO CARINHENO
LEONARDO FERRAZ
LUCAS MIGUEL PINTO GOMES
MICHELLE MOREIRA ALVES
NATALIA MAROSTICA DUARTE
NATALIE REGINA MONTEIRO DOS SANTOS
PEDRO AUGUSTO DE CARVALHO LIMA
RAFAEL ZULIANI IAMONTI
ROGERIO MARINHO DE PAULA LIMA
162 Relações Internacionais - vespertino - Franca
AMANDA CHRISTIE NISHIMURA
ANDERSON LOESCHNER HALAMA
BRUNO CUSTODIO
CAMILA MARCUS TAKEDA
FLAVIA AVILA MORAES
GIOVANI ALVES DA SILVA JUNIOR
GUILHERME DE LIMA NAVARINI
IZABEL CRISTINA AMARAL DE SOUZA
JOAO PAULO DA FONSECA DOMINGOS
JULIA TEIXEIRA HIRSCHLE
KARINA KIMIE DE MATOS MOTOYAMA
LARISSA GALASSO
MOISES RODRIGUES PAIVA SILVA
SOFIA PELLICIARI
163 Serviço Social - matutino - Franca
ALESSANDRA FERREIRA FIGUEIREDO
CAROLINE ALVES MIRANDA
ELICA BATISTA DOS SANTOS
JORDANIA MARA FERNANDES FARIA
LUCIA HELENA DUQUE DE SOUSA
TALITHA BEATRIZ FERNANDES PEDRO
164 Serviço Social - noturno - Franca
CAMILA DE JESUS BORGES
LAIANE MIRELLI DE OLIVEIRA
PAULA EDUARDA MARTINS COUTINHO
PEDRO PAULO PEREIRA CARDOSO
RITA PEREIRA DA SILVA REIS
STEPHANIE OLIVEIRA FERNANDES
TAILA AMELIA DA SILVA
165 Turismo - diurno - Rosana
ALEXANDRE BALBINO DOMINGOS
AMANDA PAULA OLIVEIRA
BRUNA DE CARVALHO BARBOSA
ISABELLA VIEIRA CAMPOS
LARA CLEAVER AFONSO
MARCIELLE DOS SANTOS DA COSTA
MARIA CAROLINA PEDROSO SILVA
MARTINA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA
MAYARA OLIVEIRA VAZ
THAISA DOS SANTOS SANTIAGO
166 Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia - integral - Botucatu
ALICE AKEMI TAGIMA
BRUNO HIRAKAWA ASSENCIO RODRIGUES
BRUNO ROCHA TAMELINI
DAVI LOPES FERREIRA
EDUARDO FRANCA BARBAN
GABRIELA RODRIGUES GARCIA
MANOEL BROWNE DE PAULA FILHO
PAULO CORVINO RODRIGUES
THUISE MITIE MATSUMURA
VIVIAN YUMI YOKOTA
167 Engenharia de Produção - noturno - Itapeva
ANNA CAROLINNA AMORIM PORTO
BRUNO DUEÑAS PROENCA DE CAMPOS
CAIO LOUZADA MOREIRA
FABRICIO CRISTIANO VAZ
FELIPE FLORENTINO GONCALVES
GUILHERME DE ALMEIDA OLIVEIRA
IANA VALERIA FERREIRA DA SILVA
JOAO FELIPE DE ASSIS
LARA TREVISAN DIAS
LEONARDO LOZANO CRUZ DO AMARAL
LETICIA DUARTE NORONHA
PAULO ROBERTO DE LIMA MEDEIROS
ROBERTA ELIAS TANACHE
RODRIGO PEREIRA MACEDO
TAINA RIBAS CITTI
TALES SGORLON TININIS
TIEMI MANFIO TANNO
VICTOR AUGUSTO FARIA MARTINS
169 Engenharia de Energia - integral - Rosana
JORDAN MIRANDA BARBOSA
JULIA GONCALVES DE ABREU ROCHA SANTOS
LINDOLFO THIAGO DOS SANTOS LIMA
WILIAM BALTEL GOMES
170 Artes Cênicas – Bacharelado - matutino - São Paulo
FERNANDA SILVA AGUIAR
MARIANA HARUE YONAMINE
TAISA LUCIANO
171 Engenharia de Biossistemas - integral - Tupã
ANGELL DOMINGUES SANCHEZ
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