Unesp divulga segunda lista de aprovados no vestibular 2014

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta sexta-feira, 14, a segunda lista de convocados para o vestibular do primeiro semestre de 2014. Ao todo, 1.732 candidatos estão incluídos na lista, segundo a Fundação Vunesp, responsável pelo vestibular da instituição.

Os candidatos aprovados nesta etapa devem fazer a matrícula entre os dias 18 e 19 de fevereiro na seção de graduação da Faculdade, Instituto ou Câmpus onde funciona o curso em que foi aprovado. A terceira chamada será divulgada no dia 21.

Nesta edição, a Unesp ofereceu 7.259 vagas para ingresso no primeiro semestre. São 171 opções de cursos na capital e em 22 cidades do interior do Estado. O câmpus de Bauru é o que concentra a maior quantidade de alunos, com cerca de 14,4% do total.

No dia 27 de janeiro, a instituição havia publicado a primeira chamada virtual. Os estudantes selecionados tiveram de confirmar interesse pela vaga na internet e quem não seguiu esse procedimento fica fora das outras convocações.

Documentação. Para fazer a matrícula, o estudante precisa levar duas fotos recentes 3x4 e duas cópias acompanhadas dos originais, ou cópias autenticadas em cartório, dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar completo do nível médio, certificado que comprove estar em dia com o serviço militar (no caso de homens com mais de 18 anos), título de eleitor, CPF, Cédula de Identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro e certificado de conclusão do ensino médio.

O candidato que concorreu pelo Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública deve apresentar na matrícula o histórico escolar que comprove ter feito todo o ensino médio ou a educação de jovens e adultos na rede pública. Alunos autodeclarados indígenas devem entregar ainda o registro administrativo da certidão expedido pela Fundação Nacional do Índio (Funai).

Perderão direito à vaga os candidatos que não confirmarem a matrícula nas datas e horários fixados pelo edital. Os alunos inscritos na Unesp que faltarem aos 20 primeiros dias de aula também terão sua matrícula cancelada. Quem quiser solicitar aproveitamento de estudos em outra instituição de nível superior já deve providenciar o histórico de disciplinas cursadas.

Veja a lista completa de aprovados na segunda chamada:

UNESP - Vestibular 2014

Convocação para Matrícula - 2ª Chamada

001 Agronomia - integral - Botucatu

ALANA GALBIATTI DOS SANTOS

AMANDA MEI FURUYA

BEATRIZ DA SILVA FABRETTI

CAMILA ITO RAMOS

CATARINA SOARES CANDEIAS

EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

EMILE MANOELE ARMANGE

FABIO VENDRAMINI PINTO DE ALMEIDA

FLAVIA SOUSA FERREIRA

IAN BRADLEY CASTILHO MOREIRA DE OLIVEIRA PASSOS

JOSE DONATO E SILVA SUZUKI

LOUISE MIWA SHINJO

LUIGI CAFALCHIO ROZZATTO

MATHEUS DENOFRIO PORTO

MAURICIO MARTINHO DO PRADO

RAFAELA GOMES RUSCHEL

TIAGO GRISOTTO CASAROTO

VINICIUS BRAGA NASCIMENTO

002 Agronomia - integral - Ilha Solteira

EMANOELLE DOS SANTOS BEZERRRA

FELIPE MORAES PEREIRA

003 Agronomia - integral - Jaboticabal

CAIO CESAR DE LIMA VECCHINI

CAROLINA DE VASCONCELOS CASTELINI

EDUARDO ARON DE OLIVEIRA ZANETI

EDUARDO SAVIO GOMES CARNIMEO

FELIPE CASTELAN LEIGO

GABRIEL REZENDE FURQUIM

GABRIELA RIBEIRO BRUNO

GUSTAVO MICHALSKI TESSARO

HIAGO CESAR GARCIA DE OLIVEIRA

ICARO TONIOLLI

IGOR WAGNER RIZZO GARBUIO

JOAO FRANCISCO PIVATTO MENA ROMEIRO

JOAO VICTOR BERCOT DOS SANTOS CASADO

JULIA AMOROSO LOPES DE CARVALHO

LARA FERNANDA VALERIANO OLIVEIRA

LEONARDO TIEPOLO PAGANO

LETICIA JOVEDI ROSA

MATEUS MARQUES FERNANDES

MATHEUS GARCIA BRITO DE MORAIS

RAFAEL SILVA AUGUSTO

004 Ciências Biológicas (Bac Ger.Cost. ou Biol.Marinha) - integral - São Vicente

GIULIA BASILE SPOSITO

INGRID LIMA E LIMA

ISABELLE AVOLIO TRISTAO

JOAO PEDRO DE ASSIS FERREIRA DE ARAUJO

NICOLE RUSSO GUERRATO

RAUL ANDRE RENDEIRO DANTAS

ROBERTA GOMES DA SILVA

005 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral - Assis

BARBARA CASTELLI GARNICA

FLAVIA SILVA SOARES

ISABELLA DA CRUZ NOGUEIRA

JOYCE FARIA DE SOUZA

JULIANA MANFRINATTI BITTAR

LUDMILA FIGUEIREDO ALVES DINIZ

MARILIA SOUZA DE ABREU

MARISTELA OLIVEIRA DOS SANTOS

006 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral - Bauru

BRUNO DA CONCEICAO LUIZ

ELLEN ESPIRITO SANTO LIMA

GIOVANA BERTEMES DE CARVALHO

LEONARDO DOTA ZONARO

LUIS GUSTAVO PATRICIO NUNES PINTO

PATRICIA OLIVEIRA DE AQUINO

RAISSA BELLA DA SILVA

THAYNA CRUZ DOS SANTOS

007 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral - Botucatu

ANDRE LUIZ DA SILVA AMARAL JUNIOR

ANDRE YOSHIO KUTEKEN KURATANI

ANNA THERESA MENDES

CAMILLA FERNANDA DE MORAES

GABRYELLA DE FARIAS DUARTE

GUSTAVO GIOVANNI TORRENTE

IAGO AGRELLA FANCIO

ISABELA SOARES

JOAO OLAVO CLEMENTE

JULIA DE ALMEIDA MONTEIRO DA SILVA

KAREN CRISTINE DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA

LETICIA ASSIS COUTO

MAYARA ROMAO

NATALIA OLIVEIRA DE LIMA

PALOMA CAMPOS CALDARDO BRITO

VITOR BORGES PIMENTA

008 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral - Rio Claro

CAIQUE DEL BUONO FERNANDES

GABRIELA HELENA DE OLIVEIRA PINI

GEOVANA CORREA VIANA ROBERTO

GIAN LUCAS DA SILVA

HUGO HIDEKI EDAGI

KARINA SANDANIEL VITE

MARCELA DE MELLO MACKEY

RAQUEL FOGARIN DESTRO

TACIANA ARROIO ALVARENGA

THAYS NEIGRI SILVA

VICTOR SPILLER DE OLIVEIRA

VITOR SARTORI

009 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral - São José do Rio Preto

BIANCA CHIAVEGATI LUCAS

LARISSA GARCIA NELSON

LUCAS LUCHETA

PAULA MARIA ROSA

010 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - noturno - Ilha Solteira

AGATHA YUKARI HOROIWA

ARIADYNE SANTOS SOARES

ARYANE MENDES MAGNANI

DEISE NICOLETTI

HELDER AUGUSTO

ISADORA BOTTION JACOANTONIO

JESSICA NATALIA BARBOSA DE ALMEIDA

JHONATAN BENELLI

LETICIA XAVIER COSTA

MARIA EDUARDA ROCHA DA SILVA BELLANDA

MILENA RICCO DOS SANTOS

MONICA PIRES DE OLIVEIRA

011 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - noturno - Jaboticabal

ATILA SOUZA OLIVEIRA BONFIM

DANIEL DE ABREU REIS FERREIRA

DEBORA THAIS DA SILVA

IASHILEI CASSIELI PASQUINI

ISABELA DE PAULA LEIRAO

ISABELA PEREIRA LIMA DIAS

MARIA FERNANDA DOS SANTOS ZUCCO

NAILA OSTI CALDEIRA

RAYANE PERES VILELA

012 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - noturno - Rio Claro

ALINE KUMOW

ANA ELISA GASPAROTTO DA SILVA

DANIEL RODRIGO DOVIGO

GABRIELLY CRISTINE MARTINS

PALOMA DOS ANJOS LEOPOLDINO OLIVEIRA

013 Ciências Biológicas (Lic) - noturno - Bauru

ALEXANDRE AUGUSTO BENITES

ANA CLARA NAVARRO VENDRAMINI

ANA JULIA APARECIDA ALVES

MAICON HENRIQUE CANDIDO

VICTORYA MARTYNIAK OMETI GONCALVES DE FREITAS

014 Ciências Biológicas (Lic) - noturno - Botucatu

ALAN ANDREW DOS SANTOS SILVA

AMANDA THOME FRANCO

ANDRE SORBO DOS SANTOS

BIANCA BATISTAO CARON

BRUNA LETICIA DEVIDE RIBEIRO

CAROLINA VENTRELLA GOMES

JOAO PAULINO DE SOUSA NETO

LARISSA PEREIRA RODRIGUES

MARIANE ZAMBONE SAKUMA

015 Ciências Biológicas (Lic) - noturno - São Vicente

FABRICIO ROSSATTO CONSORTE

GABRIELLA MATHAIS

HELOISA APARECIDA SALVADOR

ISABELA ROSSIN DE BARROS BRUNO

LARISSA JULIANA DE LIMA BASILIO

LARISSA NUZA DE VERAS

NEWTON A. S. ROSA

RAFAELA LOPES RAMOS

TAINA SOUZA DIAS

WALLACE ROBERT DA ROSA

016 Ciências Biomédicas - integral - Botucatu

AMANDA SOARES HIRATA

BEATRIZ FERNANDA CONFORTI DOVADONI

BEATRIZ VIANA DOS SANTOS

GIOVANNA CASSONE SALATA

JOAO GABRIEL RIBEIRO BUENO

JULIA ABBADE TRONCO

KELLY YUKARI TERUYA

LUANA MI LI YOO

LUCIANA PAZZINI CLARO

MARIA VICTORIA RAMALHO DA CUNHA

VITORIA VIANNA FIGUEIRO

017 Ecologia - integral - Rio Claro

ANDRESSA ZAPATERRA BASSALOBRE

ARNALDO FLORENZANO NETO

BIANCA BUCCI BISCO DE ALVARENGA

BRUNNA MARTINS PATRICIO

FELIPE DE OLIVEIRA GALVAO

FERNANDA ALVES DE ALMEIDA

FRANCIELLY CRISTINA APARECIDA CARDOSO

GIOVANA GATO FERREIRA DE ASSIS

JOVIAN LOPES GALVAO FILHO

LUISA HARON BRANDAO

MAURICIO DE SOUSA SILVA

MOISES MICOTTI

ROBERTO DE ARAUJO NEVOEIRO

018 Educação Física (Bac/Lic) - diurno - Presidente Prudente

DIEGO SILVA VIEIRA

OSEMAR LINHARES JUNIOR

RAFAEL MENDES DE BARROS

RODOLFO PEREIRA MARTINS

VITOR VASCOUTO ARAUJO

019 Educação Física (Bac/Lic) - integral - Bauru

ANATILHA ROCHEL DA SILVA

ANGELA GABRIELLE GUERMANDI FERRONI

DAMARES EVANGELISTA SALES

DIEGO DAMALIO ANTONIO

GUSTAVO MOTTA GIONIMI

LEONARDO YUKIO ISHIZAVA

LUAN HENRIQUE RONCADA

RENATO LUIZ VILELA RODRIGUES

020 Educação Física (Bac/Lic) - integral - Rio Claro

BRUNO AUGUSTO DE CAMPOS

DANIELE FERNANDA CARDOSO

FERNANDO ABILIO PEREIRA

GABRIELA DE PAIVA MUNHOZ

GABRIELA RODRIGUES DA MOTA

GABRIELLY SIERRA BATISTA

GIOVANA RONDON BERNAR AIELLO

ISABELLA ALVES MARINHO

JOAO FERNANDES NETO

LAIS RODRIGUES DE SOUZA

LUCAS ADRIANO DE CARVALHO

LUCAS GABRIEL ZANGOTTI

MATHEUS DE OLIVEIRA GIL DIEGUES

RENATO LUIZ SEBASTIAO FILHO

THAINA LOPES DAS NEVES

021 Educação Física (Bac/Lic) - noturno - Bauru

BIANCA FERNANDES

FELIPE DO NASCIMENTO NACARATE

GUSTAVO HONORIO

RAFAELA MONIQUE PALIARES

022 Educação Física (Bac/Lic) - vespertino/noturno - Presidente Prudente

DANIEL DE CARVALHO GOMES

JOAO MARCOS BUENO SOUZA

LARISSA DE JESUS VANDERLEI

RICHARD JR MEDEIROS PEREIRA

023 Enfermagem - integral - Botucatu

AMANDA SCARANELLO TANK

ANA FLAVIA MARTINEZ

BEATRIZ SOARES NERIS

CRISTINA NATSUMI SAKODA

DANTIELEN BEZERRA DERMANI

FERNANDA GONCALVES MARTIN PINTO

GABRIELLE RENATA DESIDERIO GOUVEIA

GABRIELLE SILVA ESTE

IGOR MENDES D AGRELLA

KAROLINA GARCEZ SILVA

LARISSA DUARTE BRANCO

LEONARDO JAYME CORREIA ROCHA

LUARA GABRIELLE LUCENA DOS SANTOS

NADIA CARVALHO GAVE

NATHASSIA MILLER

RAFAELA CRISTINA ALCANTARA DE CARVALHO

RUGGERO TIRONI FILHO

TAINA MARQUES DE FREITAS

024 Engenharia Agronômica - integral - Dracena

BRAHIAN DEJESUS JIMENES GARCIA

FRANCIELLE VIANA GOMES

GUILHERME FRANCA SANTOS

JOAO HENRIQUE SEVERO DA CUNHA

JOAO MARCOS QUEIROZ ASSUNCAO

JOSE LUIS CARLOS DOS SANTOS JUNIOR

LARISSA ESCALFI TRISTAO

LUCAS TRINDADE VERRO CUNHA

LUIZ GUILHERME VICINO VIDAL

MARCIA RODRIGUES MELO

MATEUS LUIS SABADINI

TAYNA VIANA VIEIRA

WILLIAN PEREIRA PELLEGATTI

025 Engenharia Florestal - integral - Botucatu

ANDRA CAROLINA DALBETO

BEATRIZ TEIXEIRA

CAIO VALVERDE

EDUARDA TEIXEIRA BIAGI SILVA

FELIPE AUGUSTO BATISTA BARBOSA

GIULIANNO FIOR SILVA MAFEIS

JULIA IFANGER FARIA

LARA TATIANE AVELINO

NATALIA DE SOUSA BUENO FERREIRA

RAFAELA ALVES RIBEIRO

026 Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara

ANDREA CAROLINA PINHEIRO DE FREITAS

BRUNA LETICIA JACINTHO

CARLA RIOS DA CRUZ

CLARISSA BECHUATE DE SOUZA AZEVEDO

DAPHNE DUBERGER LOPES TEODORO

DEBORA LOURENCO BELLATO

FERNANDA DE MORAES OKUMURA

FLAVIA TAMY OKADA DA SILVA

GABRIEL CAVALARI SANTOS

GIULIA POLINARIO

JEANE FAN

JULIA BALDIN DE SOUZA

JULIA GOMES FRANCO

JULIANA GUERRIERI DE ALMEIDA

JULIO CESAR DE PIETRO JUNIOR

LAIS ADRIANA BARBOSA FERREIRA

LARISSA SILVA

LUCIANE MATHIAS MIGUEL

NAIMARA LUCIA ANDRIGO

NATALIA RODRIGUES D AGOSTINO

NATHALIA MARQUES SILVA

NICOLE GREGORIO PINTO

RAFAEL GUSTAVO MARTINS RODRIGUES

RAFAEL SARDELI DE OLIVEIRA

SAMARA MINOE MENDEZ NUNEZ

SILVIA TIAKI ASANO

SUYAN ALVES COSTA

TABATA FIORILLO DALIO

VITORIA CORREIA TSUJIMURA

VIVIANE SILVA ARAUJO

027 Farmácia-Bioquímica - noturno - Araraquara

ARIANE APARECIDA LUCIO

BRUNO ROZETTI CRISTOVAO

FERNANDO AUGUSTO SANTA CATHARINA

GIOVANA FERNANDES DO NASCIMENTO

JESSICA LABIB STAHLHAUER

LUCAS ZAMBORI

NILSON MASSAKI KAMIYA

VIVIAN SOARES DA SILVA

028 Fisioterapia - integral - Marília

SABRINA MARTINS REIGOTA

029 Fisioterapia - integral - Presidente Prudente

BRUNA RAFAELA DOS SANTOS SILVA

GIOVANNA PALIARES MONTEIRO

HENRIQUE MARTINS UNGRI

LIVIA MARIA GERALDO

LUIS EDUARDO GUERRA NAGLE

MAURICIO TEOBALDO SANTOS

RENAN DE JESUS TEIXEIRA

STEPHANIE RODRIGUES

TATYANE NARA SOARES

THAMYRES RANGEL MENDES BARROS

030 Fonoaudiologia - integral - Marília

ANNA VIRGHINIA BORGES FOOK

BRUNA OLIVEIRA BUNDUKI

CAROLINA FONSECA DE FREITAS

CAROLINA LUIZ FERREIRA DA SILVA

CASSIO EDUARDO ESPERANDINO DA SILVA

ELISANGELA CRISTINA PRATES

FLAVIA CUSTODIO PEDROSO DE SOUZA

JULIA CAMARGO MARCONDES DOS SANTOS

LARISSA FERNANDA CIRELLI

MARIA AMELIA ARAUJO COSTA

MARIANA DIAS DE MORAES

MARINA MENDES GOZZER

MIRELLA GONCALVES DE FREITAS

MONICA DE OLIVEIRA SANTOS BATISTA

NAYARA DELLE DONO DE OLIVEIRA SANTOS

NAYRA NERI DA SILVA

RAFAELLA ZAMBERLAN

RENATA RODRIGUES SILVA

SABRINA ALVES DE OLIVEIRA

031 Medicina - integral - Botucatu

ADRIANO CAOBIANCO SANT ANA FILHO

AFONSO CELSO BALIEGO DA SILVEIRA

BIANCA FERREIRA BARROS PACHECO

CAIO DE SOUZA ARAUJO MENEZES

DANIEL SAN MARTIN CARVALHO CORREA

DANILLO LEAL MARINHO VIEIRA

DANILO TAKESHI ABE JAUNE

ETTORE CAVALIERI

FERNANDO ANGELUCI NAVARRO

FERNANDO DE LIMA CARIOCA

GABRIELA ARAUJO ATTIE

GABRIELA NATANIA SALES REBELO

IGOR ANTUNES CAMPINAS

ISABELLE STEFAN DE FARIA OLIVEIRA

JAN MARCEL PAIVA IENTILE

JEAN CARLOS CLEMENTE JORGE

KAIO IUANAMI TATA

KOODY ANDRE HASSEMI KITAWARA

LUIZ EDUARDO FRANCO MALTA CARVALHO

LUIZ GUILHERME CIMINO LERARIO IERVOLINO

LUIZ GUSTAVO BRENNEISEN SANTOS

LUKAS COSTA DE SALLES

MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA

MARCO DAVI DE OLIVEIRA FILHO

MARINA GUIM OTSUKA PADOVAN FIGUEIREDO

MARINA YURI KADEKARU

MICHEL DA SILVA MROGINSKI

NATHALIE TOWNSEND ADELANTADO

RAFAEL BERTOLOTTI DE FREITAS

TALITA TOMIE IRIE

TOMAS VARELLA COSTA RUSSO

VICTOR NOTARI CURY

032 Medicina Veterinária - integral - Araçatuba

BARBARA ROSSI DE SOUSA

FERNANDA BEATRIZ PEREIRA CAVALCANTI

GABRIELLE SABRINA BANIN BOZA

JESSICA CASTRO SILVA

JULIANA ROSA DE OLIVEIRA MAIA

MONIQUE LIMA DIPE

NATALIA CANEVASSI DA SILVA

RAFAEL FRANCISCO VILATORO APARICIO CAPUTO

TAMIRIS FIRMIANO DE JESUS

THAIS STEPHANIE BIRAES

033 Medicina Veterinária - integral - Botucatu

ALINE DOMBEK

ANA CLAUDIA FONSECA

BEATRIZ POLONI BATISTA

CARLA GIOVANA LINO DE FARIA

CAROLINA VICENTE DE AQUINO PEREIRA

DANIELE CRISTINA DE AGUIAR RODRIGUES

EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA

FILIPE CARRARI ISAAC TANNUS

GIOVANA BANIN MAZZALI

JOSE FERNANDO NARDY

JULIANA PIFFER PEREIRA

KLARA SATI KAGUE

LUANA SIQUEIRA AMATTE

MILEENA SAYURI TADA

MILENA FASCINA BOVI

MILLA DE SA FORTES

NATHALIA GIANNOCCARO SALLUM

NIVEA DE CASTRO SILVA

TAINA RAFAEL DA SILVA MARINHO PERES

THAMIRIS KRISTINE GONZAGA DA ROCHA

VIVIANE DE SOUZA GOMES

034 Medicina Veterinária - integral - Jaboticabal

ANA BEATRYZ UTIDA

ANA FLAVIA FREIRE ROCHA

BEATRIZ KAORI TOJO COSTA

EDUARDO PAIOLI TROLI

ISMAEL MARTINS DE MELLO

JOAO MARCOS PEREIRA RIOS

MARINA ANCHIETA TREVISOLI

MARINA PUGNAGHI FERNANDES

MATHEUS NOBILE

MAURICIO THEAGO IOZZI

THAIS SGARBIERO

035 Nutrição - noturno - Botucatu

ANA TERESA LOYOLA MARTINS

BIANCA MAYUMI TODA NAGANO

BRUNNA DE OLIVEIRA CARVALHO

CRISTINA CONCEICAO XAVIER

EVANDRO VAZ GASPAR

GIOVANA MARCONI

IGOR PHILLIPE ALMEIDA TOMAZ DOS SANTOS

IRIS MACIEL CAVALCANTE

LAIS CRISTINA DE SOUZA

LAURA OLIVEIRA DE LUNA

LETICIA SIMON GONCALVES DA SILVEIRA

LUIS DAVOGLIO ZANETTA

MARCELA IGNOTI GONCALES

036 Odontologia - integral - Araçatuba

ALLAN OLIVEIRA DA SILVA

ANANDA LOUSADA FELIPE

CAIO AUGUSTO HASHIZUME

JAQUELINE OLIVEIRA BARBOZA

LAURA NATALIA LIMA TOLONI

LAURA RAMOS VIEIRA

MARINA CREMONESI CARDOSO

MARINA OTTONI MARTINS

TAINA GARCIA MARENGONI

THAINARA DE OLIVEIRA ASSUMPCAO

YASMIN BERTIN BAIROS

037 Odontologia - integral - Araraquara

ALINE AYUMI SHIRATORI

BRENDA GALVAO BRUDER

CAROLINE CAMIZOTTI GUERRA

CAROLINE CORDEIRO DE SOUZA

CAROLINE DE CARVALHO HONORATO DA SILVA

CAROLINE HIROTA

DANIELA GABRIELA DA SILVA

FRANCIELE LORENZI DA MOTTA

GABRIELA CRISTINA ZANATTA

GABRIELA TAVARES SILVA

GABRIELLE CHRISTINE BONETTI SALLUM

IEDA BOARINI LONGO

JESSICA ISAAC PRADO

KELLY GONCALVES SANTOS

LARISSA STASIEVSKI

LETICIA N. E SILVA

MARIANA FLAUSINO MARTINS

MARIANGELA PEGORIN

NATHALIA RITA ROSA MARTINS

NAYARA SILVA DE FARIA

RAFAELA GONCALVES PEIXOTO

THAIS MATIELO ZAMPRONIO

TULIO SILVA HUFFENBAECHER

038 Odontologia - integral - São José dos Campos

AFONSO ERICK FERNANDES BATALHA

AMANDA BONELLI

ANA ALINE ALVES PEREIRA

ANA BEATRIZ GOMES DE CARVALHO

ANA BEATRIZ KULAIF NAVAJAS

ANNAMARIA TEIXEIRA LIMA

BEATRIZ SOUZA MARTINS

BIANCA MONTEIRO KOHN

DANIELLA YAMASHITA TOMITA

FABIO GEORGETTO NOGUEIRA

FERNANDA LORIERI LAMARI

GIOVANNA BIGNOTO MINHOTO

LARISSA PADOVAN

LUCAS THOMAZOTTI BERARD

NICOLE BERTON DE MOURA

TAMIRES STELLA GONCALVES

TATIANA CAMACHO RIBEIRO

THAIS CAMARGO LEME

VICTORIA CLARA DA SILVA LIMA

VICTORIA GARCIA DE CARVALHO

VIVIANE MARIA PEREIRA DE SIQUEIRA

039 Odontologia - noturno - Araçatuba

ERICA EIKO WADA

JULIANA MARIA GIACOMINI CARDOSO

LARISSA BORDINI RODRIGUES

LETICIA DE PAULA GIMENEZ BILLOBA

MARIA ELOISA ALVES MARTOS

040 Odontologia - noturno - São José dos Campos

BRUNA DE PAULA OKAMURA

DANIELA JUNQUEIRA DE FARIA

DANIELE OLIVEIRA DA SILVA

FELIPE CORREA HORVATH

ISABELLE CRISTINE ALEGRI TOGNI XAVIER

LETICIA FERNANDA CORNELIO

NATALI YAMANAHANA

NATALIA VITORIA CURSINO CERQUEIRA

RODOLFO ARJONA BARRETO SILVA

THAIS MASSONI ALMEIDA

041 Terapia Ocupacional - integral - Marília

BRUNA CAMILO ROSA

BRUNA DE ANDRADE GUINAMI

CAMILA APARECIDA GRAVATIN

CAROLINE SILVA DE JESUS

FABRICIA REZENDE CORREA

ISABELLA DA COSTA SANTOS

JANAINA MOSSINI IRENO

JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA

KARINA GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA

LUIZ FELIPE APARECIDO COSTA

MARIANA MARTINS MOURO

NATALIA ALONSO PEREIRA

042 Zootecnia - integral - Botucatu

AIME DE ALMEIDA LONGUINI

ANA PAULA BERTOLA RODRIGUES

BEATRIZ MIONI PAES DE ALMEIDA

BIANCA ALEXSANDRA PEREIRA

BRUNA RETT

CAIO CESAR BESSON SILVA

CAIO MARQUES MARCELINO

ERICH EBERHARDT NETO

JENNIFER FRANCINE PEREIRA

LEANDRO VIEIRA PESSIN

MURILO AUGUSTO TAGIARIOLLI

RODRIGO GARCIA VASCONCELOS

SARAH ANDRADE REIS

043 Zootecnia - integral - Jaboticabal

AUGUSTO JOSE TAVEIRA RODRIGUES ALVES

BRENO BARDON BETIOLI

DEBORA COLOMBO DOMINGUES

DIEGO FRESSATTO DE SOUZA

FELIPE DE CARVALHO TARLA

LUCAS A MARCARI

LUCAS MANSILHA VILELA DE MORAES

MARIANA APARECIDA BERNARDES DELACORTE

MARINA BUENO MIOTO

PAMELA ALVES DE SOUZA

044 Ciência da Computação (Bac) - integral - Bauru

ARIEL SEMENSATO CALIXTO

BRUNO VINICIUS LAMEIRINHA LINS

FERNANDO FUJIMOTO INOUE

JOAO VITOR MACHADO BONACHINI DA SILVA

JULIA MINETTO MACIAS

LUAN NUNES UTIMURA

MATEUS ABRAHAO CARDOSO

NATHAN SAMPAIO DE ARAUJO FERREIRA

045 Ciência da Computação (Bac) - integral - São José do Rio Preto

ALANA MARQUES SILVA

BRUNO BARRETO CARVALHO

GABRIEL VINICIUS DO NASCIMENTO

TAUA GOMES DE ALMEIDA

VICTOR DIOGO CAVASSANA

046 Ciência da Computação (Bac) - vespertino/noturno - Presidente Prudente

FABIO DA SILVA TAKAKI

FELIPE PAVAN DE BARROS CORREA

ISRAEL TUPONI SANTOS

LUCAS MARTINS VALLADARES RIBEIRO

MARCO ANTONIO FERNANDES JUNIOR

MATEUS HENRIQUE ALVES SOARES

PATRICK YUGI HONDO

PAULO VITOR REFATTI

047 Ciências da Computação (Bac) - integral - Rio Claro

ANDRE NASCIMENTO VIEIRA

CAIO CASTILHO DONATO REGAL

CYRO PEREIRA DO NASCIMENTO

DAVI DUARTE DE PAULA

EUDES CERONE AZEVEDO

FELIPE CAVALLARO GRACINI

FELIPE UODA CHINONE

GABRIEL DOS SANTOS XAVIER

GABRIEL GIACOMINI BONATO

LEONARDO MENDONCA DE ARAUJO

LUIS PAULO BRAVIN PIRES

MARIA LYDIA JORGE RODRIGUES DA SILVA

MURILO SALMAZO LEMES

RENAN RODRIGUES GONCALVES

SILVIO CESAR SANTOS MESSIAS

WILLIAN GOMES DE OLIVEIRA

048 Ciências da Computação (Bac) - noturno - Rio Claro

BRUNO VEDOVETO LEANDRO

DANIEL COSTA RESNITZKY

GUILHERME CABRINI DE OLIVEIRA

LEONARDO LUIS LAUTENSCHLAGER

LUCAS MARTINS ALVES

LUCAS QUADROS SILVA

MAURICIO ROQUE VIDAL

VINICIUS WINTHER S SILVA

WESLEY OTTO GARCIA UTSUNOMIYA

049 Engenharia Ambiental - integral - Presidente Prudente

ANANDA LAIS ALENCAR BORBA

DEBORA LETICIA GOMES

GABRIEL ROBERTO NOVO ARNAS

GUSTAVO FERRAZ SILVA

LUCAS PELEGATI

PEDRO BUONAMICI SORMANI PEREIRA

TAINARA SILVA FARIA

WELLINGTON HILARIO OLIVEIRA DE SOUZA

050 Engenharia Ambiental - integral - Rio Claro

ALAN AVILA DA SILVA

ANE GIOVANA FURLANETTO POLITO

DANIELA PASETTO DE OLIVEIRA

ENRICO KRUGER DE TOLEDO MARQUES

GRAZIELA AKEMI MATSUNAGA

ISABELA PEIXOTO MOTTI

LANA SOBRAL VIEIRA ESCADA MONETEIRO

LETICIA YUMI TSUKAMOTO

MURILO VENTURA FAVERO

OTAVIO DAYO CARRION

VINICIUS ARAUJO COSTA

VINICIUS MENDES VEIGA

VIVIANE MOTTA SCARLATTI

051 Engenharia Ambiental - integral - São José dos Campos

ANA LAURA CAMPOS GOMES

ANA LUISA GOMES PORTO

ANA VITORIA CARVALHO DE SANT ANNA

ANDRESSA NALU HERNANDES

ANNA FLAVIA CIRNE MEDEIROS

ARIEL LAURINDO DE OLIVEIRA

BRUNO MUNHOZ ARAUJO

CAROLINE OLIVEIRA DE BRITO

FERNANDA FERNANDES CASTILHO

GUSTAVO NOVAES DO PRADO

LARISSA PRIANTE SILVA

LUAN MACHADO VAISSET

NATHALIA VASCONCELLOS FIORE

TATIANE SOUZAMOL

THAYNA CARVALHO SILVA

052 Engenharia Biotecnológica - integral - Assis

BRUNA GONCALVES RODRIGUES

CAIO FERNANDO FERREIRA VIEIRA

DIEGO BERGAMO CARDOSO

DOUGLAS YUKIO SEBASTIANI

FELIPE SOBRAL DE BRITTO PEREIRA

FERNANDA STANGHERLIN SARTORATTO

GABRIEL SILVA GUIMARAES

HELOISA BRAND

JOAO PEDRO MACIEL

JONATHAN CASTILHO DE ALMEIDA

MARCELA GAION DE CAMPOS

MARIANA KIMIE OGUSCO

MATHEUS DA CRUZ MEDEIROS

MELINA PRADO

MIRELLA BOARO KOBAL

NATALIA DE GOIS ANDRIOLO

OSCAR PEIXE DA SILVA OLIVEIRA

PEDRO IVO BRAZ AIDAR

RAFAELA TOMAZELA FERRAZ

RENAN AFONSO ROSSI NARDI

TAINA YUMI PATRIANI

THAINA DE LIMA OLIVEIRA SANTANA

THAISA BRANDAO FERREIRA DE MORAES

VICTOR NUNES DE JESUS

053 Engenharia Cartográfica - integral - Presidente Prudente

GUILHERME TARGA SOUZA

MARIANA DA SILVA VAGULA

MAURO PEREIRA SARTORELLI

ROBERTA DALIO BERNARDO

THAIS AGHAT MAGALHAES ORESTES

054 Engenharia Civil - integral - Bauru

ANDRE JARDIM DOS SANTOS LOPES

BARBARA VIANA DI BIANCO

BEATRIZ ALIBERTI DA CONCEICAO

BEATRIZ GARCIA SILVA

BRUNO DOS SANTOS FERREIRA

CAROLINE CILIAO CRIPPA CALIL

CONRADO GAME SALDEIRA

DERICK SCHAUERHUBER NUNES

EDUARDO HIDEKI GODOY URASAKI

EDUARDO REZENDE DUARTE

FELIPE MORETTI BUENO TRINADADE

GUILHERME COSTA AMORIM

GUSTAVO PASSOS GALDI

HENRIQUE FERREIRA GOMES

JOAO LUIZ DE OLIVEIRA JARETA

JULIO CESAR CANDIDO

LEONARDO FONSECA LARRUBIA

LEONARDO SERRANO DE AZEVEDO

LILLIANE KAORI UEMURA

LUCAS HONDA SAKOMURA

LUCIANA IANNONE TARCHA

MAITE ROCHA SILVEIRA

MARIANA MITSUKO MORISHIGUE

MATHEUS MORATO BUENO DE GODOY

MAURICIO DOS SANTOS AMARAL

PEDRO MARTINS RODRIGUES NOVAES

PEDRO MUNHOZ

RAFAEL DE MELO GAUDENCIO PEDROSO

RODRIGO YASUO OSUKA

THAIS CRISTINA DE ABREU VENDRAMINI FERREIRA

THIAGO PAIXAO NEVES

055 Engenharia Civil - integral - Guaratinguetá

ANDRE SALOMAO PAVAN

ANGELA ALVES MARTINS

BEATRIZ DE OLIVEIRA DE AMORIM

CAMILA CASTRO ALMEIDA SILVA

DANILO ELIAS ISSA

FELIPE DOURADO CORDEIRO

KAUE VAZ PINCINATO

MATEUS FRANCO E CUNHA

SOLANGE IARA GESSNER

STELA SOUZA MORAIS

WILSON FERNANDES JUNIOR

056 Engenharia Civil - integral - Ilha Solteira

BIANCA ANDRADE DESTRO

GIOVANA SOLER VILA

LUIS FELIPE MARTINS

MARCO ANTONIO PEREIRA ARGUELHO DE QUEIROZ

MARIANA FERREIRA TREVISAN

RAPHAEL KLEIN ALVES

ROGE FERNANDO T. FERNANDES

SAMUEL FERNANDES GRANCE

TULIO DE ANDRADE MEDEIROS

VINICIUS BUENO LEHN DOS REIS

057 Engenharia de Alimentos - integral - São José do Rio Preto

ANA CAROLINA OGATA

ANDYARA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

ANGELICA DE ALMEIDA

DEBORA SANTOS ALCANJO PEREIRA

DUNIA GONCALVES MARTINS

GABRIELLA PERINA

JOAO PEDRO CANO

LEONARDO RIBEIRO DE LIMA

LEONARDO SANKITI TAKAHASHI TASHIRO

MARIA CAROLINA ZANETTI PASSOS

MATHEUS ALEX SANTOS

MAURO RICARDO JUNIOR

MURILO DE SOUZA CAPRIOLI

ODACIR BURJATO NETO

PATRYCIA VAICIUNAS

VITOR MAZZERO FERNANDES

058 Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia - integral - Araraquara

CARLOS HENRIQUE ALVES JUNIOR

DANIEL AUGUSTO COZETTO

DAYANI FRANCESCHINI CESAR

GABRIELA LOPES ANSELMO

GUILHERME RODRIGUES VIEIRA

GUSTAVO GOMES MENEZES

JOARA ELISA GIRO

KARINA MAYUMI MORI

LETICIA BASILIO DE BRITES

LETICIA CRIPPA ASENHA

MARIA CAROLINA FERREIRA LATTARO

MARIA SOUZA PACHECO

NADIA MARIA DE LIMA

059 Engenharia de Materiais - integral - Guaratinguetá

ALAN FELIPE CASTILHO MAIA

ARTHUR BUENO FERNANDES

BARBARA LOIS MATHIAS DE SOUZA

CESAR RENATO FARIA RIBEIRO JUNIOR

FABIO CAMILO UNTERMAN SANTOS

GABRIEL ROBERTO VIEIRA DUQUE

GUILHERME DIAS GLINA

HIGOR LOPES RODRIGUES

JULIA BERNARDES SANTANA SILVA

LAI KUAN YU

NATHAN MESQUITA LIMA

VICTOR MISQUEVIS RUIZ

060 Engenharia de Pesca - integral - Registro

EUNICE FRANCA HASHIMOTO

GABRIEL NICOLA JANOUSEK

GUSTAVO HENRIQUE ALVES FARIA

PAULO GUSTAVO MANDUCA FERREIRA

PEDRO JAMIL VIEIRA DE FREITAS JUNIOR

RHAUA CARLOS FLORIDO DE OLIVEIRA

061 Engenharia de Produção Mecânica - integral - Guaratinguetá

ALAN KEISSUKE TAKEHARA

ARLENIO HENRIQUE DE LEMOS PAIVA

BRENO FERRARI

BRUNA VIEIRA ZAMBONI

CAROLINE MARUCHI DE OLIVEIRA

CAROLINE YUKARI UENO

DANIEL YOSHITO IKEJIRI

FELIPE AUGUSTO DINIZ

FLAVIA PEIXOTO VASCONCELLOS

FLAVIA RIBEIRO DA ROSA

GUSTAVO SARTORI PETRONGARI

GUSTAVO XAVIER CIUFFATELLI

IGOR MAKIYAMA DE SOUZA BARBOSA

JOAO LUIZ BARBOZA DA SILVA

MATEUS MASSON NOSSIG

MURILO VIEIRA STRONGOLI

PAULA THURY VIEIRA FISCH

PAULO HIDEKI KONISHI

RODRIGO SANTIAGO DO NASCIMENTO

THAIANA GARCIA ANDRADE

VICTOR COSTA BARAUNA

VICTOR RODRIGUES DA SILVA

VINICIUS ANDRE DE SOUZA

VITOR BELTRAME ONUKI

WINNYE LIKA HASHIMOTO

062 Engenharia de Telecomunicações - integral - São João da Boa Vista

ANA CLARA GONCALVES DELLA TORRE

ARICIA CATELI NOGUEIRA PEREIRA

GUILHERME MARTINS STETTER

JAQUELINE PAVANELLI

JOAO VITOR GRANZOTTI MACHADO

JOSE VICTOR COSTA DOBIES

LARISSA REJANE FRENHAN

LUCAS HENRIQUE SANTOS SOUZA

MATHEUS GALLI LALLI

MATHEUS VALERIO DA SILVA

063 Engenharia Elétrica - integral - Bauru

BRUNO PITA

CAIO HENRIQUE BALDO DE SOUZA

CAROLINE CARRION BISCARO

ELIEL DE OLIVEIRA GONCALVES

GABRIEL ALVARES GIBRAN

GABRIEL DOS SANTOS GODOY URA

GABRIEL PASCON

GIOVANA FERNANDES NOGUEIRA

GIOVANA ROMA RODRIGUES

GIOVANNI ARENGHI TESSEROLI

GUILHERME SAMPAIO CABELO

GUSTAVO AUGUSTO GOMES BRASIL

GUSTAVO CAETANO DA SILVA

IGOR BORGES FRANCO ZIMERMANN DO NASCIMENTO

JOAO GABRIEL FANHANI MARINS

JULIANA PIEDADE DE LIMA

JULIO GURGEL FONTES

LEONARDO SIMOES

LUCAS RIBALDO RIBEIRO

LUCAS TADEU YOKOTA

MARCELO GUIMARAES

MATHEUS KALIL CORREA MULLER

MATHEUS PIERRI CARVALHO

NATALIA DE ALMEIDA PAIVA

PEDRO HENRIQUE GAMBARTI TEIXEIRA

RAFAEL ESPERANCA ROTHER

ROBERTO HENRIQUE BORGES MACHADO

SAMARA MORGANA MARCELINO DA SILVA ALMEIDA

VICTOR BOCCARDO

VITAL CRUVINEL FERREIRA FILHO

VITOR GASPAR PIRES DE LIMA

ZHI MING MAR

064 Engenharia Elétrica - integral - Guaratinguetá

DANIEL SIQUEIRA DA SILVA

EDUARDO MAGALHAES GRIPP

FABRICIO CESAR GOMES FILHO

GABRIEL BRICIO NOBREGA DE OLIVEIRA

GIOVANNI RAMOS PEDROZO

HELIO HENRIQUE VILLELA DIAS

IRVING RODRIGUES DE SOUZA

JHONATA ANTUNES

JOAO PEDRO SILVEIRA DE CAMPOS

LUCAS MATTOS DE FREITAS

LUCAS RAYA

MARIANA XAVIER DE CARVALHO

MATHEUS HENRIQUE ALVES GARROTE

MATHEUS PATUSCO BASCUR

MELISSA CRISTINA DA SILVA

NATALIA MOURA ARAVEQUIA

PEDRO GUIMARAES DE TOLEDO

RAPHAEL SANTAROSA CUNHA

THABATA TESSIMA FRANCO

065 Engenharia Elétrica - integral - Ilha Solteira

ALIANDERSON LOBO DE ALMEIDA

ALLISON ADONES DOS SANTOS

ANA PAULA TORRES SILVA

ANDRE FELIPE GREGORINI OLIVEIRA

CAIO MOREIRA NUNES

JOSE VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR

JUNIO JOSE ARRUDA FERRAREZI

LEONARDO RYUDI HYAKUTAKE

LUCAS VINICIUS DE CASTRO

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA ALVES

PEDRO PAULO NUNES ROSA

PEDRO RAMOS MELGES

RUAN VINICIUS MARQUES ASCARIZ

TULIO STAUT TRAVA

VICTOR AFONSO DOS REIS

VICTORIA DE SOUZA GONCALVES

066 Engenharia Industrial Madeireira - integral - Itapeva

DANDARA BUENO DE ALMEIDA

FELIPE ANTONIO DOS SANTOS

IGOR RODRIGUES DO AMARAL

LIVIA CAROLINE SILVA

MARCOS VINICIUS CHAGAS KAWAMURA

RODRIGO ANTONIO CARVALHO DE WERNECK

WELLINGTON ALMEIDA DOS SANTOS

067 Engenharia Mecânica - integral - Bauru

ANDRE IBRAHIM ZOPOLATO

ARTUR FERREIRA MAGALHAES

BRUNO BIONDO DOMINGUES

BRUNO KENTA SATO

BRUNO LAURINI

CAUE LEANDRO DE OLIVEIRA

CLARISSA FERRAZ DE NADAI

EDUARDO ALI KITAGAWA

FABIANO CLEMENTE TONIN

FELIPE MACHADO DE ALMEIDA

FELIPE OTSUKA TAKEUTI

FERNANDO HENRIQUE MURADI COELHO

GABRIEL MOREIRA MINOSSI

GUILHERME DA SILVEIRA CINTRA

GUILHERME FELETTI ORLANDI

IGOR MORAES GONCALVES

JOSE ROBERTO SAVIETTO JUNIOR

LEONARDO MATHIAS

LEONARDO PARIZI BONFIGLIOLI

LUCAS KAUAN CEGA BIANCHESSI

LUCAS OLEA LOLATO

LUCAS REIS SOUSA

MATEUS FEITOSA ARMAGNE ROCHA

MATHEUS CAMPANINI MUGHRABI

MATHEUS GALLO SANCHES

MATHEUS TORRES GUINEZI

PEDRO ROSSINI SARDELICH

RAFAEL DUARTE MARCELINO

RAFAEL ISIDORO ARELLANO VOSS

RAFAEL LEMES RODRIGUEZ

RAFAEL PONTES MOEDIM

RICHARD CASTROPIL MARGEOTTO

RODRIGO DOS SANTOS CRUZ

VICTOR SAMMARCO DIAS

VINICIUS LOURENCO DA SILVA DALDON

068 Engenharia Mecânica - integral - Guaratinguetá

ANDRE HIDEIKU UEMURA KAMAZAKI

CAIO HENRIQUE NOGUEIRA

CAROLINA DINIZ MELO

CAROLINA NAEMI OTAKENO EBI

ELIAS FRANCISCO SALES

FLAVIA APARECIDA SANTOS BARBOSA

GABRIEL DE SOUZA MARTINS

GABRIEL GOES GARCIA

HOLIVER MACEDO DE MORAIS

JESSICA CAROLINE BARRETO

JOSE GUILHERME PEREIRA DA SILVA

LEONARDO MORI FERREIRA LUZ

LEVI ALVES GUSMAO DE FARIA

LUCAS HIDEKI SIQUEIRA

LUIS FILIPE ARAUJO DE MOURA BRASIL

LUIZ GUSTAVO BRETAS MACEDO

LUIZ HENRIQUE REIS QUERIDO

MARCO ANTONIO CAMPAGNOLI ZATSUGA

MATHEUS COSTA RODRIGUES

MATHEUS DE SOUZA RESENDE

ROBERTO FERREIRA MOTTA JUNIOR

069 Engenharia Mecânica - integral - Ilha Solteira

BRUNO BALDINI PAULUCCI

BRUNO PIMENTA ROCHA

DANIEL ANTONIO CASTELLANI

JHUNU FERNANDES ARAUJO

RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

RICARDO FERREIRA OLIVEIRA

RODRIGO NIEDERAUER GUARIENTI

VICTOR HUGO MASSARI DE ANDRADE

070 Engenharia Mecânica - noturno - Guaratinguetá

CAIO HENRIQUE SILVA GOMES

GABRIEL ALMEIDA CARDOSO DE SOUZA

GUILHERME ROSSI PESSOA

MARCOS PAULO FERNANDES GRANATO

TIAGO AUGUSTO FARIA LOURENCO

071 Engenharia Química - integral - Araraquara

BARBARA ROVINA CASTILHA

BRUNA RODRIGUES DE ALMEIDA

BRUNO LA VALLE

CAMILA OSIRO MEDEIROS

FABIANA TAVARES BRAYN ROSATI

FERNANDO HIROMI DE OLIVEIRA TAKIMOTO

GABRIELA DE MATOS DONATO

GIULIANO FORMAGGIO DE MELLO

HOMERO OLIVEIRA GAETA

JANETE LIMA BARBOSA

JULIA CONTI MESTRE

LEONARDO MARTINS GUZZO TONICELLI

LUCAS STRABELLI DE CARVALHO

LUCAS TRALDI BARNABE

LUIZA MARIANO BRUNI

MARCELO AZANHA MASIERO

MATEUS DE OLIVEIRA GASQUES

MATHEUS CABULON FEREIRA

RAFAELA CARVALHO CAMILO

RAUL SOARES AGUIAR

TATIANA DE BARROS PEREIRA

THAIS KURIKI KOVACS

WEILER SHINKODA MORAIS

072 Estatística - diurno - Presidente Prudente

ELAINE BASILIO FIGUEIREDO

FERNANDA VIANA ORTIZ

GIULIANA BORTOLOTTI MULLER

ISABELA DA SILVA BRANZANI

JOSE VITOR FRIZARIN DOS SANTOS

KEVIN DA S. R. QUERINO

MATEUS HURBANO BOMFIM MORENO

WILLIAN RODRIGUES DE ABREU SILVA

074 Física (Bac/Lic) - integral - Rio Claro

CHAHINY LIWIAN FIM

DANYELLEN DHEYNIFFER MONTEIRO GALINDO

FLAVIO HENRIQUE FERES

GUSTAVO KENDI KANDA RODRIGUES

IDALMAR FERREIRA RIOS

ISABELLE PIFFER PEIXOTO

JOAO VICTOR MENEGHINI

JONAS ANTONIO SILVA CARARETO

LEONARDO CERVELLE ZANCANELA

LEONARDO SCHULTZ ARAUJO

LUCAS RIOS GALETTE CANDIDO

MARIANA SAYURI KUCHIDA

RAFAEL HENRIQUE DE CAMPOS ROCHA

RAFAEL SANDIM FERREIRA

RAFAELLA AP. DA SILVA SOLLA

SABRINA CAROLINA FERREIRA

SOFIA MARIA BRANDAO DOS SANTOS

THALES SERAFIM SILVA

075 Física (Bac/Lic) - noturno - Guaratinguetá

ALESSANDRO DAVI DA SILVA FREITAS

ALINE CAMARGO NORONHA

ANDERSON LUIS DE FREITAS

ARETUZA IMOTO DE PAULA

HARUE TANIGUTI ROCHA

JAQUELINE GIUGLIANO MARTINS

KRISNA AUGUSTO DE JESUS

MARCELO MASSAYUKI NICHIDOME KIKUCHI

MARJORIE MARCONDES DE MATOS SILVA

WELINGTON BARBOSA DE SOUZA

076 Física (Lic - noturno) / (Bac em Física de Materiais - vespertino/noturno) - Bauru

AMANDA OCHI BERTOLANI

CELITO ROBERTO DE OLIVEIRA

DARLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA

HADOLFO WILLIAN RIBEIRO

INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA ZAVAN

JULIO CESAR SANTOS OLIVEIRA

MATHEUS DE AQUINO BARBOSA

STEFANY GARCIA MARQUES

078 Física (Lic) - noturno - Presidente Prudente

DAYANNE MATIAS MATUDA

RENAN MANTOVANI LEANDRO

079 Física Médica - integral - Botucatu

ALEXANDRE LOCCI NOGUEIRA DOS SANTOS

AMANDA ANSELMO ROSA

CAIO C SOUZA

CAIO TACITO DE ANDRADE BARBOSA

GABRIEL AUGUSTO DO NASCIMENTO ARRUDA

GABRIEL GUSTAVO DE ALBUQUERQUE BIASOTTI

GLORIA MARIA CARBONI

JAQUELINE DE ALCANTARA RIBEIRO

LUANA SCHERMA

LUCAS PORTES LIMA

LUIS CARLOS CUANI JUNIOR

MICAEL DE MOURA SILVEIRA

MURILO TIRELI GONZAGA

THAIS PIETRO

THOMAS HEBERT DOS SANTOS

080 Geologia - integral - Rio Claro

ANDERSON KLEIN

DIOGO DE LIRA MARTINS

LAURA MENDONCA ARANTES

LORENA BEVEVINO NUNES

MARINA CICCOLIN DE ALMEIDA

NATALIA CAMPOS DA SILVA

PAULO RICARDO DE ARAUJO MIRANDA

RODRIGO OLIVEIRA BELUCO

VITOR DA SILVA SATO

081 Matemática (Bac/Lic) - diurno - São José do Rio Preto

AMANDA CAROLINA RIBEIRO DE SOUZA

ANA CAROLINA PADIM MARTINS

ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA

ISABELA CRISTINA MOTTA MACIEL

ISABELLA FERREIRA CAMACHO

JEFFERSON ROCHA LARA JUNIOR

RENAN CANDIDO LOURENCO

RENAN LOPES FERREIRA DA ROCHA

VITORIA MORAES ZONFRILLI

082 Matemática (Bac/Lic) - integral - Rio Claro

BRUNA CRISTINA LODIS

BRUNO CESAR MIRANDA CALDEIRA

DANIELE CRISTINA SCARPARO

DIEGO BOLDO

FELICIO DOS SANTOS ARAUJO PINTO

FELIPE DOMINGOS SILVA

GABRIEL PARREIRA DA SILVA

HELENA GOLDONI CASARE NAPOLEAO

HERMES ROBERTO PEREIRA LIMA

IGOR AZEVEDO RETORI

JONATAS WILLIAMS SANTOS SILVA

JOYCE FERNANDA DA CRUZ

MANUELLE DE TOLEDO SILVA

NATALIA CAETANO

RICIERE JOSE LIBERTI LANCIA

SOFIA MIOTTO ACCORSI

084 Matemática (Lic) - noturno - Bauru

ANDRE FELIPE MIGLIORINI

GUILHERME SEVERO LINS DE ALMEIDA

MAYLA LUANA SANCHES

SILMARA SOUZA RODRIGUES

085 Matemática (Lic) - noturno - Guaratinguetá

AMANDA CRISTINE FERNANDES DE OLIVEIRA

ANANDA DE OLIVEIRA VARLESSE

JULIO CESAR OLIVEIRA CARVALHO

LAIS CRISTINA PEREIRA DA SILVA

NATALIA ALVES DOS SANTOS

RAYANE GUIMARAES PEREIRA

VAGNER VIANA DE MELO

VIVIANE DE SOUZA SILVA

088 Matemática (Lic) - noturno - São José do Rio Preto

ALECSSANDRO ANDRADE RODRIGUES

DAVID HENRIQUE JANINI

ISABELA MENDES CASSIO

ISABELLA FRANCISCA PEREIRA

JOSLAINE SILVA BARBOSA

LETICIA MENDES DEL VECCHIO

RODRIGO CAPOBIANCO DOS SANTOS

RUBIANA PIOVEZAN

090 Química (Bac em Química Ambiental / Lic em Química) - integral - São José do Rio Preto

ANDRESSA ANDREATI TRIVELATO

CAMILA RODRIGUES SIMOES

EDUARDO OLTUZAL BERTONI

FERNANDO GUEDES CUNHA

LETICIA FERNANDA MORAES DA SILVA

LUIZ EDUARDO OYAMA TOCIO

MATHEUS DE FARIA MORAES

NATALIA BARBOSA LOPES

WILLIAN CAMARGO ROMAO NUNES

091 Química (Bac em Química Ambiental Tecnológica / Lic em Química) - noturno - Bauru

AMANDA DE OLIVEIRA ALVES

ANA JULIA FOGANHOLI CARVALHO FERNANDES

ANA LAURA DE QUEIROZ SA

BARBARA LUIZETTO GONCALVES BUENO

CAROLINA APARECIDA FERREIRA

CAROLINE ROSSETTI DE ALMEIDA

EDUARDO EBURNEO

ISABELA ALONSO RIPER

JESSICA DA SILVA MEIRA

ROBERTA OLIVEIRA SERVILHA

092 Química (Bac em Química e em Química Tecnológica) - integral - Araraquara

BRUNA UEBELHART GRANDINO

CAROLINE SANTOS DE ANDRADE

CAROLLINE CORREA VOLPATO

CINTHIA BASTREGHI

DANIEL SANTANA RODRIGUEZ

FABRICIO MARCHESE SANTOS

FAULLER HENRIQUE DA FONSECA

GABRIELA ESPIRITO SANTOS

GABRIELA RODRIGUES DE MELO

ISIS FRIGERI MANALI

JAQUELINE DE LIMA MUNHOZ

LEONARDO TOTTI DE OLIVEIRA

LUCAS BUENO PEREIRA

MARCELL VICTOR CARVALHO MONTEIRO

MARIANA JALBUT SCARANELLO

MARINA CARRASCOSA CONRADO DIAS

MAURICIO ZANELLA DO AMARAL BRAGA

PAULA ANDREA MAGNUSSON PIZZIRANI

RAFAEL ANTUNES FERREIRA

TAILIS CRISTINA REDONDO

VICTOR ALVES VENANCIO

VICTOR HUGO LIMA ALQUIMIM GONCALVES

VINICIUS PAES PO

VITOR LUIS DELFORNO

093 Química (Lic) - noturno - Araraquara

CASSIA DIAS SILVA

ISABELA LEITE DA SILVA

LUCAS ALTEIA SILVA

TASSIA TURINI GOMES

THAIS RODRIGUES

VINICIUS CICON DE OLIVEIRA GUIMARAES

094 Química (Lic) - noturno - Presidente Prudente

CAIO MURILO DOS SANTOS

FABIANE SOUZA DA CRUZ

GUSTAVO ARAUJO RAMOS

LUIS FERNANDO TAVARES BORGES

NAIA CLAUDINO GODOI

TAINARA DAMACENO COUTINHO

THAMIRES ISABELE NOVAIS SILVA

095 Sistemas de Informação (Bac) - noturno - Bauru

BRUNO JYUN WATANABE

CLAUDIO MAURICIO DIAS MEGNA

GABRIEL THEODORO SABINO

GEOVANI GUILHERME CAETANO

KARYNA AKIKO DE A. KITAMOTO

MARCOS AURELIO CARMINATO

RAFAEL DEMASI DE CARVALHO

RAPHAEL KENJI MORIMOTO

VINICIUS FIGUEIREDO RODRIGUES

096 Administração (Bac) - diurno - Tupã

BEATRIZ SIQUEIRA

CAROLINA REGAZZO

FLAVIA DE MORAES MACIEL

GUILHERME TELLIS

JOAO PAULO PASSOS DA SILVEIRA BARROS

KAREN YUKARI KAKUDA

LETICIA SOARES COELHO DA SILVA

MARILIA PERES BUZINARI

MARINA PEREIRA

PEDRO VICTOR DE CERQUEIRA SHACKLETON ROSA

RICARDO MALAFAIA VITULI SILVA

RODRIGO DA SILVA AMARAL

VANESSA OLIVEIRA DA CRUZ

VICTOR CLEAVER PAES

VINICYUS JUNQUEIRA SANTOS

097 Administração (Bac) - noturno - Jaboticabal

ABNER FERREIRA DOS SANTOS

ANA LIGIA SALTARELLI TREVISANI

AURO LUCIO MEDICI

BRUNO MINOTTI DE BARROS

CASSIO SALOMAO CALIXTO

GABRIELA DE MOURA MOREIRA ALVES

JOAO MARCELLO VARRICHIO MESSAS

JOSE HENRIQUE MARTINO OLIVEIRA BARBOSA

JULIA CAROLINA FELIPPE DETILIO

LEONARDO GIORGETTI MARTINS

LUISA LIMA AGUETONI

MARIA PAULA PERES CIRILLO

PAULA DE FREITAS WENZEL

PAULO HENRIQUE GALHARDO DE VITO

PHILIPP TOMAS BELCK

VINICIUS DE OLIVEIRA GALACHE

098 Administração (Bac) - noturno - Tupã

ALANA THAYANE DOS SANTOS LEME

ERICA DOS SANTOS NOGUEIRA

FELIPE HIDEKI NIKKI

GABRIEL ULRIK KATO

HUILTON LUIZ OLIVEIRA MORATO

IGOR FERREIRA BAGARELLI

IOLY GOMES FERNANDES SACILOTTO

JULIA MARIA DO CARMO

LEANDRO DUNZER GIMENES

WILLIAM LUIZ DE ANDRADE

YARA BARRETTO OLIVEIRA

099 Administração Pública (Bac) - diurno - Araraquara

BARBARA MACIEL ZAMBRANO LARA

BRUNA SOUZA POLONI

CAMILA ALVES MATOS

CARLA ROIN CHENARDI

EDMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA

ISABELA LOPES PEIXOTO

JESSICA IKEDO MIYASHIRO

JORGE JOSE SAB ZACHARIAS

JOSE RENATO GASPAROTTO RAINERE

JULIA GONCALVES

JULIA XAVIER MAGNANI

LARISSA BAPTISTELLA DA SILVA

LEONARDO ORLANDI ALEXANDRINO

MARCELO MANINI PESSE

MAYNARA BARBIZAN

MURILO ALECIO VIEIRA DA SILVA

PEDRO ROBERTO GALLI

THIAGO DOS SANTOS GOMES

VICTOR AUGUSTO REBECH

YAGO MERICI ORIANI

100 Administração Pública (Bac) - noturno - Araraquara

ANGELICA OLIVEIRA CARDOSO

CESAR JOSE SPOLAOR

CRISTIANO PARRA DUARTE

JOAO VITOR BIERAS GIBERTONI

JOAO VITOR PORTA

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR

LARA AQUINO CUNHA

SILVIO MITSUO YAMADA

THAIS MARTINS HENNRICH

101 Arquitetura e Urbanismo - integral - Bauru

BEATRIZ ALINERI PAULI

CLAUDIA MARIA BIGOTO RODRIGUES

EMILY YUMI KONISHI

FABIANA GRANUSSO

FERNANDA CRISTINA FERREIRA

GIOVANA ARCANGELO FRANCATTO

ISABELLA ROVERI SPLENDORE

LAURA CAROLINA SANTOS

LEONARDO FRESNEDA FELICE

MARCELA PULZATTO MAZETTO

102 Arquitetura e Urbanismo - integral - Presidente Prudente

ANDRESSA DE ARRUDA E SILVA RICARDO

GABRIELA GRASSI LUZ

GIANNA SYLVIA DE SOUSA LANG

LIVIA DE MAGALHAES CALSAVARA

MATHEUS ALMEIDA DE SA

104 Artes Visuais (Bac/Lic) - diurno - São Paulo

ANA CLAUDIA DI TULLIO LOPES

GIOVANNA LAUTENSCHLAGER VECCHI

JAYANA SANTOS DE OLIVEIRA

JULIANA DE ANDRADE IASI

JULIANA NICOLAU NAUFEL

LUCIANA JUNQUEIRA DE QUEIROZ

LUIZA JESUS ZELADA

MARINA COLETA FERREIRA

NATHALIA GONCALVES ERNESTO

TALES EDUARDO PIMENTEL BOFFETTI

VINICIOS RADAELLI DEBS

105 Artes Visuais (Bac/Lic) - vespertino/noturno - Bauru

ANA CAROLINA ZEQUIN

INGRID ENGLE

106 Arte-Teatro (Lic) - noturno - São Paulo

BEATRIZ SANTIAGO SANTOS

LUCAS DE LIMA VITORINO

108 Ciências Econômicas (Bac) - diurno - Araraquara

BEATRIZ CAGLIARI DE PAULA

DANIELA FERNANDES LIMA

DANIELA PAES SEDENHO

DIOGO HIDEKI TANAKA

EDUARDO BERNARDI LOPES

EDUARDO COSME ALBUQUERQUE DA SILVA

EVELLYN CAROLINE MARQUES DA SILVA

GUILHERME DE PAULO PAGLIARINI

GUILHERME KRENTZ OLIVEIRA CAMPOS

GUILHERME MATTOSO GUEDES SOUSA

IAGO SILVA DE PAULA

ICARO GABRIEL MANZINI MARTINS

IGOR RUBBO DOS SANTOS REIS

ISAAC RIBEIRO SANTANA

JOAO PEDRO DE SALLES ROSELINO

JOAO PEDRO ZANINE DE CARVALHO

JOSE OLAVO DE LUCENA PINHEIRO

LAIS ARAUJO E SILVA

LETICIA CARNEIRO DE MELO

LUIS OTAVIO ABRAHAO PINTO

NICOLE ROCHA FERNANDES

PEDRO PENALVA SAIA

RAFAEL ANTONIO DOMINGOS CAMPANELLI

RAFAEL ROSSATO BARRETO DA SILVA

RAFAEL VAZ DA SILVA

VINICIUS RODRIGUES LOUREIRO

VITOR PONTES DO NASCIMENTO

109 Ciências Econômicas (Bac) - noturno - Araraquara

ALEXANDRE DE LUCAS BARION

ANA LUIZA ACCORSI

ANDRE RICARDO HERING

AYRTON MORAIS DA SILVA

BEATRIZ MORON MARQUES

CAIQUE SCHEMBECK DE CAMPOS

CAROLINE AGUIAR MORAES

DEBORA PEREIRA SAITO

FERNANDA SILVA DE ALMEIDA

GABRIEL DE GODOY MOREIRA

GRACIELY AQUINO DE OLIVEIRA

GUILHERME PINHO

ISABELA DOS SANTOS CATOZZO

LEONARDO LUCCA DE GODOY

LETICIA MATOS MOTA

LILIANA MARA FERRO

LUANA SANTOS DA ROSA

LUIS GUILHERME BAESSO DA SILVA

MARIA LUISA BARROS LIMA

RAFAEL HENRIQUE AMADO

VINICIUS BERNARDINI GONCALES

VINICIUS FELIZATTI JACINTO

VINICIUS MANTOAN PERIN

VITOR CRUBELATTI

110 Ciências Sociais (Bac/Lic) - diurno - Araraquara

ALISSON YGOR PETRONILIO

ANDREY HENRIQUE DOS SANTOS SA

CAIO MOTTA

CAROLINA NASCIMENTO DE MELO

DEIVID LEANDRO FILIPPIN MARCOLINO

FELIPE DE OLIVEIRA ARRUDA

FERNANDA SAYURI MAEDA

IAN ZANIN DE OLIVEIRA

LAURA MARCOLA VEIGA

LUISA TUI RODRIGUES SAMPAIO

LUIZA GONCALVES MOREIRA

PAULO JOSE DE CARVALHO MOURA

YAGO MATHEUS DA SILVA

111 Ciências Sociais (Bac/Lic) - matutino - Marília

ALEXANDRE BITENCOURT DE ALMEIDA

ALTIERIS DE ANDRADE

ANA CAROLINE DE OLIVEIRA

ANDRE BATISTA DA SILVA

ELISABETE REBOUCAS DA SILVA

EVANDRO AUGUSTO CAMARA VASCONCELLOS

FRANCIELE DA SILVA MENDES

ISABELA MARIA MENDES DA SILVA

LETICIA GERONIMO DA SILVA

MARCOS ROGERIO SANTOS DA CONCEICAO

112 Ciências Sociais (Bac/Lic) - noturno - Araraquara

ALINE CRISTINA ROCHA

BRUNA RODRIGUES FEITOSA

DANIEL MARTINS CASSIANO

FELIPE BIRIBILLI ALVES

GABRIEL IORI ATAULO BATISTA RESENDIZ

GIULIA MEDEIROS OCTAVIANO

LIZANDRA DA SILVA SANTOS

TELMA PEREIRA DE AMORIM

113 Ciências Sociais (Bac/Lic) - noturno - Marília

ADRYANA CARVALHO SANTOS

CAROLINE XAVIER RODRIGUES

JESSICA PAOLA COSTA E SILVA

LUAN FAUSTINO DOS SANTOS

LUCAS PIRES NOGUEIRA

MATHEUS ARANTES DO NASCIMENTO

ROBSON ARAUJO LIMA

SERGIO ROSA DAS CHAGAS

114 Comunicação Social (Jornalismo) - diurno - Bauru

BRUNA SLAVEZ RODRIGUES

GABRIELA RIGOLETO TATERO

GEOVANNA GRAVIA PIMENTA

GILMAR LUIZ BALLESTRIM FERREIRA DE BRITO

LARISSA RENATA FERREIRA DE SOUZA

LUCAS ANDRESO HANSEN

MARCELA SALVADOR PISSOLATO

NATHANE RAFAELA AGOSTINI

THAIS SANTIAGO MODESTO

YARA LOMBARDI BARBIERI

115 Comunicação Social (Jornalismo) - noturno - Bauru

ERIKA ALFARO DE ARAUJO

KARINA PEREIRA LISBOA

LENES DONIZETI MOREIRA JUNIOR

LIVIA CADETE DA SILVA

MARIA BEATRIZ DOS REIS

STEPHANY RIBEIRO DE MELLO

TALITA APARECIDA DIAS BOMBARDE

THAIS FRITOLI PICHATELLI

VICTOR HENRIQUE ASSUNCAO DOS REIS

116 Comunicação Social (Radialismo) - diurno - Bauru

ANA CAROLINA GUERRA E PITTA

BRUNO JUNIOR DE ALMEIDA

CAMILA MITSUE MATSUI

CAMILLA ADAMI MAMEDE

GIOVANE GONELLI AGAPITO

GIOVANNA CAPOVILLA RIO

SINUHE LAURENTI PRETO

117 Comunicação Social (Relações Públicas) - noturno - Bauru

AMANDA GALHARDO RIBEIRO

BRUNA D ARC SILVA

CAROLINE MENDES DE OLIVEIRA

DANIELLA GIAZZI ROVERI

FABIO ANGELO AGUIAR

LUARA CARDOSO BAULE

MARCEL ALVES FURTADO

MARIA BERNARDO DO NASCIMENTO

MARIANA GABRIELA DE CAMARGO

SABRINA HANAY KAIBARA

SELENA EDUARDA WOLF

VANESSA TORRES RAMOS

118 Design (Design Gráfico ou de Produto)- noturno - Bauru

FERNANDA GASPAROTI BATISTA

HIKARI SATO

JULIANA DENADAI

VITOR BORGES NOGUEROL BARROS

119 Design (Design Gráfico)- diurno - Bauru

GIULIA YOSUE KAWAKAMI PEREIRA

JEFERSON BENEVIDES FERREIRA

NATHALIA TORRES MENDES DA SILVA

120 Direito - matutino - Franca

ANA CAROLINA ALMEIDA AYRES

ANA CLARA ROCHA OLIVEIRA

ANA LAURA DO PRADO CAMARGO

ANA LUIZA PASTORELLI E PACIFICO

BARBARA OLIVEIRA DE CARVALHO

BRUNA MIDORI YASSUDA YOTUMOTO

CAMILA COSTA ALVES PINTO

CESAR AUGUSTO CHIDOZIE ONYILIAGHA

DANIELA ANTONIA NEGRI

FABIO CHERON GIORGI

FERNANDA CARNELOSSI E SILVA

GIOVANNY PIZZOL DA SILVA

GUSTAVO GENISELLI DA SILVA

GUSTAVO VALENTE POMPILIO

HELIONORA MARIA CAETANO JACINTO

JADE SOARES LARA

JOAO PEDRO EL FARO LUCCHESI

JOHNNY TZU SIEN YU

LARISSA RICIOLI GODOY FAUSTINO

LAURA RIZZO

LETICIA ABURAD

LETICIA REZENDE SANTOS

LYGIA CARNIEL D OLIVO

MARILANA LOPES DOS SANTOS

MARINA FONSECA BUENDIA

MARINA REGINA ARVIGO

MATHEUS PONTES ESMERITO

OTAVIO AUGUSTO MANTOVANI SILVA

PEDRO HENRIQUE LISBOA FONTANA

ROBERTO FERNANDO CARVALHEIRO PEREIRA

RONALDO DE OLIVEIRA MOURAO JUNIOR

TULIO BOSO FERNANDES DOS SANTOS

VICTOR BERNARDO CARVALHO DANTAS

VINICIUS D AVILA DE CASTRO

121 Direito - noturno - Franca

AMANDA SEGATO E CISCATO

ANA LAURA OLIVA VESCHI

AUGUSTO DE ANDRADE GADIANI

BRUNA DE OLIVEIRA RODRIGUES ALVES

BRUNA IANELA CORREA

CAROLINA FERNANDES

DANIEL TANK MOREIRA

FERNANDA APARECIDA PEREIRA BONFIM

FREDERICO HENRIQUE RAMOS CARDOZO BONFIM

GABRIELA ALVES DE MELLO

GABRIELA LOSNAK BENEDICTO

GABRIELLA AKEMI KIMURA

ISABELA DIAS MAGNANI

JOSE AUGUSTO MELO DE CARVALHO

KAREN YUMI SAITO

LEONARDO LUCAS SILVA OLIVEIRA

LETICIA RAQUEL DE LAVA GRANJEIA

LUCAS HENRIQUE DA NOBREGA CASSIANO

MARCELO PEREIRA BERGAMASCHI JUNIOR

MARIAM CANAVEZZI BARBOSA E SILVA

MARIANA FERREGUTI CORREA

MARIANA SIQUEIRA

RENATA SOARES DO NASCIMENTO

ROBERTO RENAN BELOZO

SIMONE GOMES DA CUNHA

STEPHANI CAROLINE HENRIQUE DA SILVA

VALTER EGIDIO FERRARI DUTRA

VITORIA SCHINCARIOL ANDRADE

122 Educação Musical (Lic) - diurno - São Paulo

ANDRE ZACCARO

LUCAS FIGUEIREDO SANTANA

RAFAEL BARRERA CORREA DOS SANTOS

123 Filosofia (Bac/Lic) - noturno - Marília

JEFFERSON TORRES VELOZO

JOSE EDUARDO DIAS DE CAMARGO JUNIOR

MARCELA GABRIELI NOGUEIRA ROMEIRO

MARINA RAMOS COIADO

RENAN ALVES DE ARAUJO

RODRIGO CALIL AUEDE

125 Geografia (Bac/Lic) - integral - Rio Claro

ALEXANDRE LOMBARDO MONTANHA

ANA PAULA DOS SANTOS

BEATRIZ MAGALHAES SANTOS

BIANCA AROCHO DA SILVA

BRUNA MARTINS DA PAIXAO

ELIAS DE SOUZA PAIVA

FERNANDO CAMILLO SANTOS CANO

GEORG HILBERT LEHMAN MURBACH

KAREN RIETI LITHOLDO

LAIS DOMICIANO DOS SANTOS

LEONARDO NICOLAU DE BARROS

LUCAS MAGDALENA ULIANA

MARCIO DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR

OTAVIO AUGUSTO PINTO SANTOS

RAFAEL LIMA GRIGOLETO

SIMON KUO HUANG

THIAGO DE CASTRO RIBEIRO

YASMIM DOS SANTOS SILVA

126 Geografia (Bac/Lic) - matutino - Presidente Prudente

CESAR DE ALENCAR SOUZA

EILANE RAMOS GOMES

FERNANDO MARTINS RAMIRES

LETICIA VIEIRA DE LIMA

MARIA APARECIDA DOS SANTOS CRUZ

PEDRO HENRIQUE CASTRO DE MORAIS

VICTOR ANANIAS NASCIMENTO CARNEVALI

WILLIAM HIROSHI ABENO RONCHI

127 Geografia (Bac/Lic) - noturno - Presidente Prudente

ANDRE SILVA FERNANDES

CRISTIANE AUGUSTA DA SILVA

DOUGLAS RIBEIRO MACHADO DE SOUSA

JHONATA PRATES ESTEVAM

LARISSA FERREIRA ROS

LETICIA FERNANDA DE LIMA

LORRAINE CASTRO RIBEIRO

LUCAS MARTINS DOS SANTOS

128 Geografia (Lic) - noturno - Rio Claro

DONIZETI RODRIGUES INACIO

EVERALDO FRANCISCO SATELIS

LETICIA GABRIELE ALVES DE SOUZA

MURILO MATTOS

NAILTON LIMA DOS ANJOS

THAINA CAMARA ZANON SANTOS

WESLEY PEREIRA DE SOUZA

129 História (Bac/Lic) - matutino - Franca

ALINE APPEL RODRIGUES E SILVA

ANA CAROLINA DIAS FLORINDO

ANDRE ARAUJO DE OLIVEIRA

ARTHUR JORGE FERREIRA MONTEIRO

CAMILLI MOREIRA BRITO

DEBORA GAZETA PEREIRA

FELIPE FENG UEI YANG

GABRIELA SAMPAIO CINTRA

JESSICA DE CARLI CAPELINI

JOAO HENRIQUE GELMI DE FREITAS CURSINO

JONATAS NOGUEIRA CUSTODIO

KARINA ONEDO DA SILVA

LETICIA S. FREDI

LUCAS DE ALMEIDA SEMEAO

LUIS EDUARDO BOVE DE AZEVEDO

PAULO GUSTAVO CREPALDI MORENO

PEDRO AUGUSTO BALIEIRO BARBOSA

TAMIRES VIEIRA

VINICIUS AKIYOSHI AIZONO

130 História (Bac/Lic) - noturno - Franca

ADRIANO DA SILVA AVELINO

CAIO CESAR AZEVEDO DE SANTIS

GABRIELA LOVATO SELI

ISABELE VIEIRA

JOAO AUGUSTO CORREA

JOAO FELIPE SIQUEIRA FERRO

JULY CARELLI DE LIMA

LARISSA DE FREITAS CAVARZAN

LUCAS CAMARGO DE LIMA

LUIS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA

LUIZA ALVES SANTOS

MURILO GOMES FERREIRA

RAFAEL FELIPE DE SOUZA

THAIS DIAS MANI

THALES ANDRADE DO COUTO ROSA

YASMIN DE ANDRADE LEANDRO

131 História (Lic) - matutino - Assis

ALESSANDRA CANANDA DE OLIVEIRA PERSILIANO

CRISTINA MATEUS DE OLIVEIRA

GIOVANNE ZELANDI PATRINHANI

HENRIQUE RIZZIO NOGUEIRA

ISRAEL ALVES DIAS NETO

MARCOS AUGUSTO DE CAMPOS SANTOS

MARISA LUCINDA DE SOUZA

MATEUS BETTA DE OLIVEIRA

MATHEUS MATA DA SILVA

PATRICIA GABRIELA RODRIGUES

PAULA DE OLIVEIRA

PAULO VOTAN NUNES INOCENCIO

VITOR XAVIER MARQUEZANI

132 História (Lic) - noturno - Assis

ANDRE VINICIUS FONSECA DE FREITAS

ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO

ARLENE DOS SANTOS RAMOS

RODOLFO MARTINS DO NASCIMENTO

RODRIGO MARTINS DA SILVA

UBALDO COSTA

133 Letras (Bac Tradutor) - integral - São José do Rio Preto

ESTELA DEMARQUE

LIANA DE CARVALHO FREITAS

MARIA CLARA BOARETTO CAMPOS

NATALIA DE GRANDE DOS SANTOS

ROSANA KIM

VITORIA MATHIAS

134 Letras (Bac/Lic) - diurno - Araraquara

ADRIANA CRISTINA VIANA DOS SANTOS

AMANDA DE FREITAS MARCATTO

ANA LUIZA NOGUEIRA BALIEIRO

AUDREY CHRISTIE C L F DE LIMA

FREDERICO LARA DUCATTI

GABRIELA NASCIMENTO ANANIAS

GABRIELA PIOVATTO CORREA

GIOVANI BELLUZZO

JULIA DA SILVA GUTIERREZ RUIZ

LUCAS EDUARDO PARILA

MAIARA CRISTINA LOURENCO PEROSSI

MARIANA MUSSE FURTADO

MAYARA LUIZE ALMEIDA GOMES SILVA

NATHALY AVILA VITORINO

RAQUEL VELLA MARQUES DIAS

135 Letras (Bac/Lic) - noturno - Araraquara

CAROLINA DA SILVEIRA ASSENZA

FABRICIO ANTONIO PILAN

FERNANDA SCHELUCHUAK DIAS

GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS

GIOVANNA CRISTINA LOURENCETTI

JONNATANS SMITH RODRIGUES FERREIRA

LEONARDO CARVALHO DE LOURENCO

LIGIA CHRISTINA CORREIA

LUIZA BARBIERI DA SILVA

RANGEL GOMES ANDRADE

136 Letras (Lic) - diurno - São José do Rio Preto

GABRIELA APARECIDA GONCALVES

LARISSA DE LIMA

RAISSA ALONSO DUTRA

SILVIA ROBERTA MATOS DE CARVALHO

THUANY PEREIRA FERRI

137 Letras (Lic) - matutino - Assis

ARIANE CRISTINA PEDROSO

CRISTINA ALVES DE QUEIROZ FERREIRA

JULIA RODRIGUES VIEIRA DOS SANTOS

LETICIA DE OLIVEIRA DOMENICHINI

MARCELO DOMINGUES JUNIOR

MATHEUS PAGIN SILVA

PRISCILA FERREIRA SOARES POLCELLI

SILAS DA COSTA FERNANDES

TAHISA MARA DA SILVA

138 Letras (Lic) - noturno - Assis

ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRAS

ANA LUCIA FIGUEIREDO BOABAID YULE

GABRIEL VIEIRA FONSECA

KELLY RODRIGUES DE LIMA

MATHEUS AUGUSTO LIMA FERREIRA

MILENA FONSECA URIAS DA CRUZ

ORLANDO BENTO JUNIOR

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA DE JESUS

139 Letras (Lic) - noturno - São José do Rio Preto

LUCIANA SOARES DA ROCHA GENARI

MARCOS ALEXSANDER BARBOSA ALVES DE SOUZA

141 Música (Bac Composição ou Regência) - diurno - São Paulo

DIEGO FERMINO CALDERONI NOGUEIRA

JOAQUIM EDUARDO DE OLIVEIRA

PAULO HENRIQUE DE SOUZA CAVALCANTE

PEDRO PAULO FARIA PINTO

VINICIUS GUEDES DA SILVA

144 Música (Bac Instrumento: Sopros) - diurno - São Paulo

EDSON OLIVEIRA DA SILVA

147 Pedagogia (Lic) - diurno - Araraquara

BRUNA CARLA RAFAELA DA SLVA SOUZA

ELISABETH AFONSO GOMIDE

LARISSA DI GENOVA

MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA

MARIA ISABELA MINTO

PALOMA ORESTE PEREIRA

RACHEL KAREN DE LIMA

RAISA CELIA CARVALHO MAZZI

RAPHAELA BEATRIZ PACCHIONI

TAINA FERNANDA BIBO

THAIS SARAIVA MORAES

VITOR YAMAGUTI MUNO

148 Pedagogia (Lic) - matutino - Marília

AMANDA MAXIMIANO SERRANO

CAROLINA ALVES MAGALHAES SANTOS

INDAIARA ALVES MARTINS DA SILVA

LARISSA PONTELI PASCHOAL

STEPHANIE CAVALHIERI ROMANOSKI

STEPHANIE DOS SANTOS CAETANO

STEPHANIE FORTUNATO MARROQUES

149 Pedagogia (Lic) - noturno - Araraquara

DEBORAH SABINO RODRIGUES

IDALIRES DA SILVA ALMEIDA

JOSIANA JESUS DA SILVA

MISSIELI PRATES NICOMEDES

THAIS DE ALMEIDA GUELSSI

150 Pedagogia (Lic) - noturno - Bauru

MARIANA SILVA TERRA

151 Pedagogia (Lic) - noturno - Marília

BARBARA VICARI WALDIGE

GISLAINE MARINA AGUSTIN PARDIM

KARLA EDUARDA SANTANA DINIZ

RAFAELA DO NASCIMENTO CAETANO

TALITA FERRAZ FERNANDES

152 Pedagogia (Lic) - noturno - Presidente Prudente

ANA PAULA GRANDE CHAVES

GIULIA MIRANDA COUTO

LILIAN RAQUEL GOULART DE OLIVEIRA

PATRICIA PEREIRA SOARES

TALITA DINIZ NOGUEIRA

153 Pedagogia (Lic) - noturno - Rio Claro

BRUNA LIZANDRA VENTURA

ISABELY GATTO MALMAGRO

JUCILEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO

JULIANA WAKIMOTO DE ALMEIDA

LILIAN APARECIDA SANTOS DE SOUZA

LUANA GOMES DE ALMEIDA

REGIANE APARECIDA PASCHOALI

SAMANTA BRUNA NASCIMENTO FERNANDES

TANIA DA CRUZ RÖHRIG

154 Pedagogia (Lic) - noturno - São José do Rio Preto

ALESSANDRA ALVES CORREIA ORSI

MURILLO SERANTONI SILVA

156 Psicologia - integral - Bauru

APARECIDO ALVES JUNIOR

BEATRIZ BARROS GUIMARAES ARAUJO

BRUNO JOSE MONTE REY DA CUNHA

HELENA CYPRIANO DINIZ BARBOSA

IESSA DE FERNANDES SANTOS

MAITHE DE LIMA PIOVANI

MELISSA DE OLIVEIRA GUIRELLI

TIAGO HIDEKI MANZATI KABUTOMORI

VITORIA MOURA LEITE VENDRAMETO

157 Psicologia - matutino/vespertino - Assis

AILTON BATISTA DOS SANTOS

ANA JULIA GIMENES GOMES

BARBARA ANGELINI CAMARGO

CAUE GUIMARAES

GIOVANNA MARTINS REMELLI

MARIA LAURA ALBANO BARREIROS

ROANA DE JESUS BRAGA

TAMIRIS SILVA BENTO

VIRGINIA SOARES QUEIROZ

158 Psicologia - noturno - Bauru

ADRIANNE MONIZ

AMANDA REGINA ZERBINATTI

BIANCA ANDREAZE GRANCIERI

CAROLINE OLIVEIRA DE ANDRADE

DANIELA YUKIKO KOGAWA

MARIANA NISHIMOTO ALVES

159 Psicologia - vespertino/noturno - Assis

ANA CAROLINA DOS SANTOS RAMOS

CAROLINA DOS SANTOS CARDOSO DA COSTA

GUILHERME LISSONE CASANIGA

KARINE COSTA LIMA

LUIS FERNANDO QUINTAS SOARES

MARIANA CAROLINA LIMA DE SOUZA

MONIELE BARBOSA DOS SANTOS

NILTON FARIA DA SILVA JUNIOR

RAFAEL JOAO SOARES

TACIANA DE CARVALHO OLIVEIRA

160 Relações Internacionais - noturno - Franca

DEIZEMARA QUADROS DOLCI

GIOVANNA CABRAL COURBILLY

GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS

JESSICA DA COSTA ELIAS

LUCAS DE LUCA

MARIANA TIRITAN GUERRA

THOMAS SEIGEN TARORA

VITOR JOSE TEIXEIRA DA SILVA

161 Relações Internacionais - noturno - Marília

BRUNO LUIZ SALLES TEIXEIRA

DIMITRI CAMARGO BUENO VIEIRA

GABRIELLE CUSTODIO CARINHENO

LEONARDO FERRAZ

LUCAS MIGUEL PINTO GOMES

MICHELLE MOREIRA ALVES

NATALIA MAROSTICA DUARTE

NATALIE REGINA MONTEIRO DOS SANTOS

PEDRO AUGUSTO DE CARVALHO LIMA

RAFAEL ZULIANI IAMONTI

ROGERIO MARINHO DE PAULA LIMA

162 Relações Internacionais - vespertino - Franca

AMANDA CHRISTIE NISHIMURA

ANDERSON LOESCHNER HALAMA

BRUNO CUSTODIO

CAMILA MARCUS TAKEDA

FLAVIA AVILA MORAES

GIOVANI ALVES DA SILVA JUNIOR

GUILHERME DE LIMA NAVARINI

IZABEL CRISTINA AMARAL DE SOUZA

JOAO PAULO DA FONSECA DOMINGOS

JULIA TEIXEIRA HIRSCHLE

KARINA KIMIE DE MATOS MOTOYAMA

LARISSA GALASSO

MOISES RODRIGUES PAIVA SILVA

SOFIA PELLICIARI

163 Serviço Social - matutino - Franca

ALESSANDRA FERREIRA FIGUEIREDO

CAROLINE ALVES MIRANDA

ELICA BATISTA DOS SANTOS

JORDANIA MARA FERNANDES FARIA

LUCIA HELENA DUQUE DE SOUSA

TALITHA BEATRIZ FERNANDES PEDRO

164 Serviço Social - noturno - Franca

CAMILA DE JESUS BORGES

LAIANE MIRELLI DE OLIVEIRA

PAULA EDUARDA MARTINS COUTINHO

PEDRO PAULO PEREIRA CARDOSO

RITA PEREIRA DA SILVA REIS

STEPHANIE OLIVEIRA FERNANDES

TAILA AMELIA DA SILVA

165 Turismo - diurno - Rosana

ALEXANDRE BALBINO DOMINGOS

AMANDA PAULA OLIVEIRA

BRUNA DE CARVALHO BARBOSA

ISABELLA VIEIRA CAMPOS

LARA CLEAVER AFONSO

MARCIELLE DOS SANTOS DA COSTA

MARIA CAROLINA PEDROSO SILVA

MARTINA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA

MAYARA OLIVEIRA VAZ

THAISA DOS SANTOS SANTIAGO

166 Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia - integral - Botucatu

ALICE AKEMI TAGIMA

BRUNO HIRAKAWA ASSENCIO RODRIGUES

BRUNO ROCHA TAMELINI

DAVI LOPES FERREIRA

EDUARDO FRANCA BARBAN

GABRIELA RODRIGUES GARCIA

MANOEL BROWNE DE PAULA FILHO

PAULO CORVINO RODRIGUES

THUISE MITIE MATSUMURA

VIVIAN YUMI YOKOTA

167 Engenharia de Produção - noturno - Itapeva

ANNA CAROLINNA AMORIM PORTO

BRUNO DUEÑAS PROENCA DE CAMPOS

CAIO LOUZADA MOREIRA

FABRICIO CRISTIANO VAZ

FELIPE FLORENTINO GONCALVES

GUILHERME DE ALMEIDA OLIVEIRA

IANA VALERIA FERREIRA DA SILVA

JOAO FELIPE DE ASSIS

LARA TREVISAN DIAS

LEONARDO LOZANO CRUZ DO AMARAL

LETICIA DUARTE NORONHA

PAULO ROBERTO DE LIMA MEDEIROS

ROBERTA ELIAS TANACHE

RODRIGO PEREIRA MACEDO

TAINA RIBAS CITTI

TALES SGORLON TININIS

TIEMI MANFIO TANNO

VICTOR AUGUSTO FARIA MARTINS

169 Engenharia de Energia - integral - Rosana

JORDAN MIRANDA BARBOSA

JULIA GONCALVES DE ABREU ROCHA SANTOS

LINDOLFO THIAGO DOS SANTOS LIMA

WILIAM BALTEL GOMES

170 Artes Cênicas – Bacharelado - matutino - São Paulo

FERNANDA SILVA AGUIAR

MARIANA HARUE YONAMINE

TAISA LUCIANO

171 Engenharia de Biossistemas - integral - Tupã

ANGELL DOMINGUES SANCHEZ