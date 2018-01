Unesp divulga segunda chamada do vestibular 2011

A Universidade Estadual Paulista divulgou nesta quarta-feira, 16, a segunda chamada do seu vestibular 2011. Ao todo, foram convocados 2.808 estudantes para a matrícula. A consulta da lista pode ser feita por meio do site da Fundação Vunesp.

Amanhã e sexta-feira, das 9h às 18h, o candidato convocado para matrícula deverá comparecer à seção de Graduação da unidade onde funciona o curso para o qual se inscreveu, portando duas fotos 3x4 recentes e duas cópias autenticadas em cartório ou duas cópias acompanhadas dos originais de cada um dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento, certificado que comprove estar em dia com o serviço militar (pessoas do sexo masculino), título de eleitor (para maiores de 18 anos), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Cédula de Identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro, histórico escolar completo do nível médio e certificado de conclusão do ensino médio.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A terceira chamada será divulgada dia 21, no site da Fundação Vunesp, e os convocados deverão se matricular no dia 24.