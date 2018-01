Unesp divulga resultado do vestibular de meio de ano

O exame do meio do ano foi considerado o mais concorrido da história da instituição. A Unesp registrou 12.375 inscritos para as 510 vagas oferecidas nas unidades de Bauru, Dracena, Ilha Solteira, Ourinhos, Registro e Sorocaba.

De acordo com cursinhos, a prova foi considerada mais exigente do que em outros anos. A Unesp também já divulgou seu calendário para o vestibular 2012. As inscrições serão de 5 de setembro a 7 de outubro pelo site www.unesp.com.br.

Atualizada às 11h47.