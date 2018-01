Unesp divulga resultado do vestibular

A Unesp divulgou o resultado do vestibular na manhã desta segunda-feira, 28. Os candidatos podem consultar seu desempenho no site nos sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br. O processo seletivo ofereceu 7.014 vagas em cursos de 23 cidades.

Nos dias 5 e 6 de fevereiro, todos os candidatos classificados deverão confirmar interesse na vaga no site da Vunesp.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A primeira lista de convocados para matrícula será divulgada no dia 14 de fevereiro, somente com os nomes de candidatos que tenham declarado interesse por vaga. As matrículas em primeira chamada serão realizadas nos dias 18 e 19, na unidade em que é oferecido o curso escolhido pelo candidato. A segunda e a terceira chamada serão divulgadas nos dias 22 de fevereiro e 1.º de março, respectivamente.

O vestibular teve 94.350 inscritos, dos quais 45.639 foram convocados para a segunda fase.