Unesp divulga resultado da primeira fase do Vestibular 2010

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta segunda-feira, 30, a lista dos aprovados da primeira fase do vestibular 2010, que pode ser conferida, nos sites www.unesp.br e www.vunesp.com.br. O resultado da prova e os locais das provas específicas também já está disponíveis nos sites. Confira: Lista de aprovados Nota de corte A segunda fase do vestibular da Unesp será realizada nos dias 20 e 21 de dezembro para 27.278 candidatos. Os estudantes que tiveram dúvidas, podem também utilizar o canal Disque Vunesp, através do telefone (11)3874-6300, das 8 às 20 horas.