Unesp divulga locais de prova da 1ª etapa do vestibular

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta sexta-feira, 26, os locais de prova onde os candidatos irão fazer a primeira etapa da prova do vestibular no dia 18 de novembro. Os 94.350 inscritos podem consultar o local de prova com o número do CPF.

No total, a instituição oferece 7.014 vagas em 165 opções de cursos, disponíveis em 23 cidades. A primeira fase da prova é aplicada em 31 cidades do Estado de S. Paulo, além de Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande e Curitiba. Quem for aprovado para a segunda etapa, marcada para 16 e 17 de dezembro, fará as provas comunas nas mesmas 35 cidades onde fizeram a primeira etapa do processo seletivo.

O curso mais concorrido é o de Medicina, no câmpus de Botucatu, com 185,3 candidatos por vagas nesta edição. A partir do ano que vem, a Unesp ainda oferece oito novos cursos: ciências biológicas, em São Vicente; engenharia agronômica, em Dracena; engenharia ambiental, em São José dos Campos; engenharia de bioprocessos e biotecnologia, em Araraquara; engenharia de pesca, em Registro; engenharia de telecomunicações, em São João da Boa Vista; engenharia química, em Araraquara; meteorologia, em Bauru.