Unesp divulga lista dos candidatos aprovados no vestibular 2015

SÃO PAULO - A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta sexta-feira, 6, o nome dos 7.260 candidatos aprovados no vestibular 2015 (confira no site da universidade e no blog do Ponto Edu). A matrícula dos futuros alunos da universidade deve ser feita na próxima quarta e quinta-feira, 11 e 12 de fevereiro, das 9 às 18 horas. O candidato convocado para a matrícula deverá comparecer à seção de graduação da unidade onde funciona o curso para o qual se inscreveu, munidos de documentação exigida pela universidade (www.vunesp.com.br).

A segunda chamada será divulgada em 14 de fevereiro no site da Unesp. Os convocados nesta lista deverão se matricular nos dias 19 e 20 deste mês. A lista dos classificados foi publicada no último dia 28 e os interessados nas vagas precisaram confirmar a intenção de matricular-se na universidade nos dias 3 e 4 de fevereiro. A concorrência do vestibular 2015 chegou a 13,9 candidatos por vaga. O curso com mais inscritos foi o de Medicina, em Botucatu, com 20.013 candidatos para 90 vagas, o que indica 222,4 por vaga, um recorde de concorrência do exame.

No total, são 174 opções de cursos distribuídos em 23 cidades paulistas: Araçatuba (155 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.045), Botucatu (600), Dracena (40), Franca (400), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (270), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (40), Rio Claro (490), Rosana (80), São João da Boa Vista (40), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80) e Tupã (120).