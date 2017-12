Unesp divulga lista dos aprovados do vestibular do meio do ano de 2017

SÃO PAULO - A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou a lista dos aprovados no vestibular no meio de ano 2017. Os convocados devem manifestar interesse até esta terça-feira,11.

De acordo com a Unesp, o estudante que queira ingressar na primeira chamada precisa fazer a manifestação no site da Vunesp, que divulgará outra relação de nomes nesta quinta-feira, 13. Estão previstas outras convocações nos dias 17, 20, 24 e 27 deste mês.

Acesse aqui a classificação geral de aprovados

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As 360 vagas ofertadas são para os municípios de Bauru, Dracena, Ilha Solteira, Sorocaba, Registro e São João da Boa Vista, no interior de São Paulo.

As provas da primeira fase do vestibular de meio de ano foram aplicada em 14 de maio com questões de conhecimentos gerais. Já as provas da segunda etapa ocorreram em 10 e 11 de junho e foram compostas por provas específicas e redação.

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 puderam ser utilizadas como parte integrante da primeira fase do Vestibular da Unesp.