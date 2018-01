Unesp divulga lista dos 360 aprovados

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulga nesta quarta-feira, 22, a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular de inverno 2015. A instituição ofereceu 360 vagas em oito cursos, espalhados em cinco câmpus do interior de São Paulo. A matrícula deve ser feita nesta quinta-feira, 23, ou sexta-feira, 24.

Os estudantes selecionados devem fazer a matrícula presencialmente, nas seções de graduação das faculdades ou institutos em que vão estudar. É necessário apresentar os documentos listados no manual do candidato, como cédula de identidade, histórico escolar, foto 3x4 e título de eleitor.

O resultado da segunda convocação será liberado no dia 28, com matrículas nos dias 30 e 31. A terceira chamada sairá em 4 de agosto, com matrículas nos dias 6 e 7 de agosto.

Serão convocados apenas os aprovados que confirmaram interesse pela vaga pela internet, no site da instituição, após a divulgação da lista de classificação geral. Os selecionados em todas as chamadas deverão ainda, obrigatoriamente, confirmar a inscrição em 14 de agosto.

O vestibular de inverno da Unesp ofertou 360 vagas para as unidades de Bauru, Dracena, Ilha Solteira, Registro e Sorocaba, nos cursos de Agronomia, Zootecnia e Engenharias Ambiental, Civil, de Controle e Automação, de Produção, Elétrica e Mecânica.

O curso mais disputado foi o de Engenharia Civil, em Ilha Solteira, com relação candidato por vaga (c/v) de 48,4. Em seguida, em relação à concorrência, ficou Engenharia de Produção, em Bauru, com 42,3 candidatos por vaga; e em terceiro, Zootecnia, em Dracena, com 35,8 c/v.

A Unesp garante mínimo de 25% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo ensino médio em escola pública. No vestibular realizado em 2014, a proporção de matriculados egressos de escolas públicas foi de 40,7%.

Provas. Ao todo, 16.636 pessoas se inscreveram para concorrer às vagas. A primeira etapa da seleção ocorreu em 17 de maio e a segunda fase foi realizada em 13 e 14 de junho. O primeiro dia teve questões de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática; o segundo, de Linguagens e Códigos e Redação.

A primeira etapa do vestibular teve 10,2% de abstenção. E, dos 10.969 candidatos selecionados para a segunda fase, foi registrado índice de faltas de 17,1%. O índice de abstenções do vestibular de inverno foi menor do que no ano passado, de 22,9% dos inscritos.

No meio do ano. Entre as três universidades estaduais de São Paulo - a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) também são -, a Unesp é a única a realizar vestibular de inverno. Entre as federais, 24 de várias partes do País tiveram processo seletivo para o segundo semestre. Do total de vagas oferecidas, em torno de um terço está disponível em cursos a distância.

Além dos vestibulares, outra forma de ingresso no meio do ano foi por meio da Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC). Neste ano, foram colocadas à disposição 55,7 mil vagas em 1.564 cursos de graduação de 72 instituições públicas de ensino. Neste caso, foram selecionados os alunos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2014 e não zeraram na redação.

Segundo levantamento realizado pelo Estado, no início deste ano foram oferecidas ao menos 60 mil vagas em instituições de ensino superior públicas e particulares por meio de vestibulares.