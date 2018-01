Unesp divulga lista de classificação no vestibular 2015

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta quarta-feira, 28, o nome dos candidatos classificados no vestibular. O candidato cujo nome constar na lista deve confirmar o interesse pela vaga nos dias 3 e 4 de fevereiro (terça e quarta-feira) - exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br. Confira aqui a lista dos classificados. O nome dos aprovados será divulgado na sexta-feira, 6.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os estudantes disputaram 7.260 vagas, uma concorrência de 13,9 candidatos por vaga. O curso com mais inscritos é o de Medicina, em Botucatu, com 20.013 candidatos para 90 vagas, o que indica 222,4 por vaga, um recorde de concorrência do exame. No total, há 174 opções de cursos em 23 cidades: Araçatuba (155 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.045), Botucatu (600), Dracena (40), Franca (400), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (270), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (40), Rio Claro (490), Rosana (80), São João da Boa Vista (40), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80) e Tupã (120).