Unesp divulga lista de aprovados para 2ª fase do vestibular de inverno

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou na manhã desta sexta-feira, 15, os nomes dos aprovados em primeira chamada para o vestibular de meio de ano de 2012. A lista está disponível nos sites http://vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.

No total, 6.480 candidatos das áreas de Humanas, Exatas e Biológicas foram convocados. O número de treineiros aprovados foi de 3.500. Neste ano, 16.040 candidatos inscreveram-se para as 465 vagas disponíveis nos cursos de Agronomia, Geografia, Zootecnia e em seis áreas de Engenharia. O índice de abstenção na etapa inicial, no entanto, foi de 8,9%.

A segunda fase do vestibular irá ocorrer nos dias 23 e 24 de junho. No primeiro dia, os candidatos responderão a 24 questões de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza e Matemática. No último dia, a avaliação consistirá em 12 questões de Linguagens e Códigos e uma redação. Todas as questões são dissertativas, e a duração de cada dia de prova será de 4h30.

As provas serão aplicadas nas cidades onde onde há vagas disponíveis - Bauru, Dracena, Ilha Solteira, Ourinhos, Registro e Sorocaba - e também em Campinas, Guaratinguetá, São José do Rio Preto e São Paulo. O resultado final será divulgado em 12 de julho, nos sites da Unesp e da Vunesp. A consulta de local de prova também pode ser feita nos endereços das instituições.