Unesp divulga lista de aprovados no vestibular do meio do ano A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nessa quarta-feira, 22, a relação dos aprovados no vestibular do meio do ano. Os vestibulandos convocados devem fazer a matrícula na próxima segunda-feira, dia 27, das 9h às 18h. No dia 28 de julho, os vestibulandos da lista de espera devem confirmar o interesse pelas vagas na Unesp. Veja também: Lista de aprovados Lista de espera Os documentos exigidos para a matrícula são: A) duas cópias autenticadas ou duas cópias acompanhadas do original dos seguintes documentos: — Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; — Histórico escolar completo do curso de ensino médio ou equivalente; — Certidão de nascimento ou casamento; — Cédula de identidade; — Título de eleitor, para brasileiros maiores de 18 anos; — Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou protocolo de solicitação; — Certifi cado que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino; B) duas fotos recentes 3 X 4. As inscrições do vestibular 2010 da Universidade Estadual Paulista (Unesp) poderão ser realizadas de 8 de setembro a 2 de outubro nos site da Vunesp. A primeira fase será no dia 8 de novembro. De 3 a 11 de dezembro, serão aplicadas as provas de habilidades específicas. As provas da segunda fase estão marcadas para os dias 20 e 21 de dezembro. A divulgação da convocação para matrícula e da lista de espera será no dia 29 de janeiro de 2010.