Unesp divulga lista de aprovados no vestibular do 1º semestre de 2014

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulga hoje a primeira chamada presencial do vestibular 2014. O Estado adianta a lista de aprovados, que pode ser conferida abaixo em ordem alfabética.

Nesta edição, a Unesp ofereceu 7.259 vagas para ingresso no primeiro semestre deste ano. São 171 opções de cursos na capital e em 22 cidades do interior do Estado. O câmpus de Bauru é o que concentra a maior quantidade de alunos, com cerca de 14,4% do total.

No dia 27 de janeiro, a instituição havia publicado a primeira chamada virtual. Os estudantes selecionados tiveram de confirmar interesse pela vaga na internet e quem não seguiu esse procedimento fica fora das outras convocações.

Nos dias 11 e 12 de fevereiro, o estudante convocado para matrícula deverá comparecer à seção de graduação da unidade onde funciona o curso em que foi aprovado. Há ainda uma terceira etapa de inscrição, em que o candidato confirma a matrícula pessoalmente nos dias 17 e 18 de março.

Para fazer a matrícula, o estudante precisa levar duas fotos recentes 3x4 e duas cópias acompanhadas dos originais, ou cópias autenticadas em cartório, dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar completo do nível médio, certificado que comprove estar em dia com o serviço militar (no caso de homens com mais de 18 anos), título de eleitor, CPF, Cédula de Identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro e certificado de conclusão do ensino médio.

O candidato que concorreu pelo Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública deve apresentar na matrícula o histórico escolar que comprove ter feito todo o ensino médio ou a educação de jovens e adultos na rede pública. Alunos autodeclarados indígenas devem entregar ainda o registro administrativo da certidão expedido pela Fundação Nacional do Índio (Funai).

Perderão direito à vaga os candidatos que não confirmarem a matrícula nas datas e horários fixados pelo edital. Os alunos inscritos na Unesp que faltarem aos 20 primeiros dias de aula também terão sua matrícula cancelada. Quem quiser solicitar aproveitamento de estudos em outra instituição de nível superior já deve providenciar o histórico de disciplinas cursadas.

Veja a lista completa de aprovados:

Unesp - Vestibular 2014

Convocação Para Matrícula - 1ª Chamada

001 Agronomia - Integral - Botucatu

Alexandre Mazzer Yasuda

Aliz Marteloso Graciano

Amanda de Almeida Rocha

Ana Luiza Ribeiro de Sa

Andre da Silva Nadal Marcos

Aron Aielo Sandoval

Beatriz Casarini Rodrigues

Beatriz Kenickel Nunes

Carolina Sipione

Cassiano Silva Puoli

Davi Campanha

Ettore Ambrozio de Oliveira

Ewerton Henrique Alves Silva de Santana

Fabio Henrique de Barros

Felipe Lipe Papassoni

Gabriel Augusto Miguel Pinto

Gabriel Fratta Fritz

Gabriel Maneta

Gabriel Rinaldi Ramos

Gabriela Roque Miranda

Gabriela Yuri da Silva

Giuliana Piccirilli Soufia

Gleyson Pablo da Silva Carvalho

Guilherme Baglie Polonio

Guilherme Baptistella

Guilherme Moreira Guimaraes

Guilherme Wilson Miyashiro

Gustavo Henrique Avila Gomes Juste

Hariane Luiz Santos

Hermano Pulicci Hatum

Higor Alexandre Siqueira

Humberto Luis Paulucci Previero

Iago Rogerio Lourdes de Almeida

Isabela Garcia Cocatto

Isabella Gil Willmersdorf

Jefferson Oliveira Silverio

Joao Paulo Silva Pavan

Joao Pedro de Oliveira Ferreira

Jose Claudio Soares Barbosa

Julia Scholten

Julio Cesar Bicudo Filho

Larissa Barros Pereira Bajnok Ferry

Laura Gualter Ramires

Leonardo Vieira Santos

Luana Forte Raposo

Lucas Farsoni Galo

Lucas Guilherme Cavallari

Lucas Jose da Silva

Lucas Moraes Santos

Marcela Checco

Marcelo Maretti Scomparin

Maria Carolina Melo Sciencia

Maria Carolina Patarello Naliato

Mariany Tavares de Araujo

Mateus Felipe Belone

Mateus Miranda Caetano

Matheus Angeli Castanheira

Matheus Gerage Sacilotto

Mirela Mayumi Nagaoka

Murilo Martins Piccoli

Nara de Oliveira Villas Boas

Nicholas Christensen

Pedro Hiroshi Pereira Murashima

Pedro Narciso Soares

Pedro Roberto Ferroni de Oliveira

Rafael dos Santos Avallone

Rafael Souza Boiani

Rafaela Alves Mauricio

Rafaela Araujo Oliveira

Rodrigo Alves de Paula

Savio Franco

Thais de Lima Peres

Thais Helena Godoy Sanches

Thamiris Matiusso Silva

Thiago Benetom

Thomas Augusto Marquardt

Tiago Pereira Marques

Victor Takahashi

Victoria Pacileo Trevisan

Vitor Marcelo Magalhaes de Souza

002 Agronomia - Integral - Ilha Solteira

Adalberto A. Rezende Filho

Beatriz Ferreira de Oliveira

Bruno Chieregatti Saraiva

Caio Demarchi da Silva

Carlos Henrique Ribeiro Evangelista

Cesar Augusto de Freitas Buranello

Daiane Froes

Davi Corte Petean

Felipe Casale

Fernando de Souza Buzo

Gabriel Mateus Serrano Mendonca Bernardes

Gabriela Costa Pinheiro

Gustavo Henrique Sanches Arf

Gustavo Nogueira

Heytor Baldoino Bortolucci

Isabella Costa Carrijo

Izabela Militao Garcia

Izael Martins Fattori Junior

Jaqueline Cardoso Tofanelli

Joel Francisco dos Santos

Jose Luiz Rezende Trindade Junior

Katriel Fernandes de Souza

Leticia Deo Sorato

Leticia Yuri Mori Locatelo

Luah Lidia Brito Neri

Luana de Souza Covre

Lucas Sussai Freitas Alvarenga

Luciano Ricardo Taveira e Silva

Paula Andrezza Fernandes Medeiros

Paulo Henrique Pissolito

Paulo Zander Vieira Girao

Tamiris Yoshie Kiyama de Oliveira

Thiago Piccin Duarte de Souza

Victor Maricato Gomes

Vinicius Caetano da Silva

Vitoria Moura Faria

Walace Silvares Pereira

William Cesar Nishimoto Ito

Yago Vanzela Delgado

Yara Awety Almeida e Procidio

003 Agronomia - Integral - Jaboticabal

Adeline Valerio Ronquim

Alexandra Palma

Alexandre Carou Felix de Lima

Alexandre Fameli Mammana

Ana Julia da Silva Santos

Augusto de Paula Fernandes

Bia Anchao Oliveira

Bianca Marchese Silva

Bruno Barbosa Mialichi

Bruno Mendonca Alves dos Reis

Camila Amaral Lima da Silva

Carolina Koike

Carolina Pizzolato Serrano

Carolina Volgarini Iori

Danilo de Leao Cusumano

Eduardo de Souza dos Santos

Eduardo Henrique Seccarecio

Eduardo Henrique Zamboni de Oliveira

Felipe da Cruz Pizarro

Felipe Perez Peres

Fernando Pavanelo Ramos

Gabriel Andrade de Aguiar

Gabriel Augusto Cantelli

Gabriel Nakaoka Borges

Gabriel Zuquermalio Silva

Gabriella Soraia Goncalves Gibelli

Guerino Henrique Ribeiro da Silva

Guilherme Aguiar Azevedo

Guilherme Nouhra

Gustavo Franco da Silveira

Gustavo Polli Adao

Igor Henrique de Souza

Igor Yoshio Sato

Isabela Ito Gaspar Gomes

Isabela Vieira Aoki

Joao Alves Ferreira Neto

Joao Paulo Coutinho Soeiro

Joao Pedro Gomes da Costa

Joao Victor de Souza Detomini

Joao Victor Inacio Rezende

Jose Junior Vargas

Julia Ferreira de Melo

Juliana Marques Pereira

Larissa Grazielle Sanches Mariotto

Larissa Trinque de Oliveira

Leonardo Chioca

Leonardo Limeira Dias Rodrigues

Leticia Lubeiro Logares Manella Amoroso

Lucas Ravasi Dituri

Luis Fernando Sgambatti Fogaca

Luis Vitor de Nadai Silva

Luiz Felipe Borzani Abdalla

Luiz Otavio Pradella

Luiza Aimee Rezende Derigo

Luiza Madona de Simone

Lumary Dinalle Marcolino

Marcella Caldeira Radenzeva Simoes

Marcelo Porto Francischetti Filho

Marcio Fernandes da Silva

Marco Antonio Paschoal Junior

Marco Aurelio da Silva Dezem

Maria Eduarda dos Santos Garibaldi

Mariane Caroline Sostena

Mariela Romanini Pavan

Marina Bonini de Toledo Piza

Marina Duarte de Val

Matheus Barbosa Furlan

Matheus de Paula Barini

Matheus Vitor Ciomino Held

Murilo Henrique Kitakawa Fachini

Naim Simao Neto

Natalie Garibaldi Junqueira Franco de Mattos

Pablo Eric Toledo Majer

Paulo Jose Silvino da Silva

Pedro C Cussioli

Pedro de Azevedo Mazon

Pedro Henrique Guimaraes de Medeiros

Pedro Maffessoni Bueno

Rafael de Lima Falcao

Raiani Helena dos Santos

Ramon Cesar dos Santos Pinto

Renan Radaelli dos Santos

Rikert Claus Bridi

Rodrigo T. Queiroz

Romeu Conti Ramos da Silva

Samia Cristina Couto dos Santos

Sergio Mauro Neto

Tales Tubaldini Neves

Thais Ap. Del Roveri

Thayna Regiani Pereira

Thiago Henrique Cavichioli

Vanessa Bertani Rossi

Victor Igor Vieira

Victoria Rizzato Paschoal

Vinicius Cambauva

Vinicius Talarico Silveira

Vitor Domarco Passini

Willian de Melo Magnabosco

Yasmin Malaco Rocha

Yves Soares Menon

004 Ciências Biológicas (Bac Ger.Cost. Ou Biol.Marinha) - Integral - São Vicente

Alexandre Borin Pereira

Alexandre Rodrigo Nascimento Goncalves

Amanda Sabino Nicoleti

Ana Beatriz Sicchieri Ziotti

Barbara de Freitas Carli

Carolina Wood Fernandez Giugni Generoso

Daniela Mendes Luz Elias

Felipe Irizawa

Felipe Rodrigues Giardini

Fernanda Cabral Jeronimo

Francisco Cammarota Paulino

Gabriela Pereira da Cruz dos Santos

Giovanna Belem Wingter

Guilherme Araujo Manfre

Gustavo Diniz Baptistino

Gustavo Henrique Otsuka da Silva

Gustavo Navarro de Andrade Peres

Gustavo Novaes Fonai

Iara de Valentim Dias

Jessica Thais Corsso

Juliana Goncalves Fidelis

Lia Ribeiro

Maithe Cizino Olenick

Maria Gabriela de Albuquerque Santiago

Maria Julia Hatala Duarte Sallum

Marina Faucon Figueiredo Fragoso Cesar

Matheus Guarizo dos Santos

Matheus Scuracchio Fernandes

Milena Reami Sabbadini

Natalia Gouveia de Castro

Natalia Romano Ferreira dos Santos

Nathalia Sales Soares do Nasicmento

Otavio Pinheiro Brasil

Sarah Regina Ioci Ferreira da Costa

Tatiana Guimaraes F. O. do Amaral

Thais de Sousa Santos

Thais M S Gonzaga

Thomaz Stefani Fuzetti

Veronica de Noronha

Victor de Andrade Morraye

005 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - Integral - Assis

Alexsandra Rosana Oliveira de Almeida

Amanda Aparecida de Oliveira

Amanda Concheta Mascai Piva

Andrew Seidinger Bonfeti

Anna Erica Mero Cavalcanti da Silva

Arianne Reis Matos

Beatriz Catto Rezende

Beatriz Cervigni Feltrin

Bruno Francisco Moreira

Caroline Costa Raide

Dafne Angela Camargo

Danieli Silva Franklin

Giancarlo do Prado Baccin

Henrique Marton Costa

Isabela Alves de Godoy

Isabela Goncalves Coelho

Isabelle Galvao de Freitas

Jessica Akemi Akamine

Joao Augusto Gardini Martins

Juan Barbosa Pais

Julia Le Du Fortes de Alcamin

Kelly Maria Duarte de Andrade

Lais Ribeiro Vilas Boas

Laura Valeria Rios Barros

Leandro Pardo Morini

Leticia Lie Numata

Marcele Aparecida Kaczanoski de Oliveira

Maria Lucia Pacheco Escher

Mariana Decico Real

Marianne Seno de Oliveira

Marina Miguel Ferreira

Milena Carvalho Carneiro

Rafael Francisco dos Santos Cintra

Raiane Mimi Batista

Roberto Pereira Damasceno

Rodolfo Silva de Araujo

Sarah Gomes Nunes

Sergio Romeo Biasi Filho

Talita de Deus Guedes

Vitoria Lopes Nunes

006 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - Integral - Bauru

Amanda Caroline Ribeiro

Amanda Teixeira Motta

Barbara Mello dos Santos

Barbara Reis Ieiri

Bianca Diniz Marcotti

Bianca Sciescia

Bruno de Lima Araujo

Carolina Souza Lima Silveira da Mota

Ellora Zago Lopes

Fabio Baldessari

Felipe Hans Teixeira Rosa

Gabriel Fontebasso

Gabriel Garcia Ferreira da Silva

Gabriella Almeida Ferreira

Guilherme Ferrari Bevilacqua

Guilherme Martinez Pereira

Gustavo dos Santos Melo de Castro

Gustavo Negrao Franzolin

Icaro Coloian Zapparoli

Igor Almeida Marques

Isadora Santos Lopes

Karen Elizabeth Adarme Galvao

Kayo Victor Santos Marques

Leticia Cristina Johansen

Luana Maria Deoclecio da Silva

Lucas Ivan Sardella

Lucas Vinicius Goncalves do Nascimento

Mariana de Oliveira Reis

Marilia Cavalcante de Oliveira Pinto

Mateus Rossetto Vidal

Matheus Morita

Natalia Bosco Talamonte

Pablo Rizeto Guilherme

Rafaela Tadei

Raquel Suzana Oehninger

Roger Veneziani

Rubia Heloisa Vanderlinde

Tamires Saldanha de Souza

Victor Quinhones Resende

Yasmim Caroline Mossioli de Souza

007 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - Integral - Botucatu

Alejandro Manuel Sanchez Orellana

Alexandre Henrique Tagawa de Oliveira

Andre Henrique Moschetta Pereira

Andrea Grieco Nascimento

Andrei Ribas Coneglian

Beatriz Bartoli Magosso

Bruno Maziero

Caio Simoes Ballarin

Camila Adriane Rizzi

Carolina Aparecida Duarte Pereira

Clara Figueiredo Rivas Blanco

Debora Bacchim Augusti

Erica Sayuri Goya Saito

Felipe Cuzziol

Fernanda Robles Francisco

Gabriel Cazzaniga

Gabriel Sevilha

Gabriela dos Santos Brito

Gabriela Nunes de Oliveira Pastori

Giulia Vieira Paciello

Gustavo Ceolin Bortolo

Jairo Menezes de Almeida Junior

Jose Diogo Oliveira

Juliana Carneiro de Carvalho

Luciano Munhoz Silva

Luiza Rodrigues Samora

Maria Luisa Muniz Camargo

Maria Luisa Passos Frigero

Mariana Abrantes do Amaral

Mariana Bombardi da Silva

Mariane Font Fernandes

Mayara Martins da Silva

Nina Vazquez de Camargo

Pedro Vinicius Melo dos Santos

Pierina Lorencini Parise

Rafaela Lancas Gomes

Ricardo Castilho Barbosa

Tais Baruel Vieira

Tathyane Harumi Hoyama

Tiago Almeida do Nascimento

008 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - Integral - Rio Claro

Andre Menini

Antonella Restini Del Ponte

Ariele Martinelli Bondioli

Beatriz Moraes Murer

Bruna Aguiar da Vitoria

Bruna Caroni Moura Rodrigues

Bruna Satie Fucuda

Carlos Alberto Moyses Neto

Henrique Machado Villar

Isabela Oliveira Sandrini Assugeni

Isadora Francesconi de Oliveira

Jaqueline Naomi Shima

Jessica Costa Nascimento

Joao Arthur Bernardes Sguassabia de Souza

Joao Pedro Broday

Julia Castelli Castro

Karoline Baptista de Lima

Kauan Abrahao Martins

Lara Cavalari Santello

Larywana Lucas da Silva

Leticia Beatriz Marinho dos Santos

Leticia Cristina S. Monteiro

Leticia Destefani Scarinci

Lucas Barbosa de Barros

Marcela Nogueira Rodrigues

Mariana Ferraz Pacheco

Mariana Yamamoto Costiuc

Marina Garcia Ribeiro

Marina Rodrigues Pinto Garcia

Mateus Bernabe Fiamenghi

Nicolas Gaberz de Almeida Treichl

Pedro de Gusmao Ribeiro

Pedro Mattos

Roger Magrini da Silva

Sandrine Giancristofaro Gouvea

Thamires Renata de Oliveira Brito

Vanessa Santarosa

Vania Novello

Vinicius Szafran Ferreira

Vivian Batista Purificacao

009 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - Integral - São José do Rio Preto

Ana Carolina Hofstetter Vieira

Ana Carolina Lourenco

Andre Vitor Salinas Pereira

Ariane Natalia Queiroz

Ayvin Tatiele de Souza e Souza

Barbara Floriano Molina

Brenda Napolitano Frigieri

Bruna de Mattos Farina

Daniely Franco Francisco

Estela Dibo Soares

Fernanda Cristina Milani Rocha Corte

Gabriela Faria

Giovana Casteluci Moreira

Gisele Damacena de Oliveira

Gustavo Matheus Amaro

Igor Neves de Souza

Igor Noll Guagnoni

Isabella Rodrigues Minguzzi

Isadora Aielo Huffenbaecher

Jessica Fernanda Paixao

Jessica Mara da Silva Pelegrini

Jose Luiz Guerra Neto

Joyce Teixeira Correia

Juliana Soares Tofanin

Juliana Thomazeli Chagas

Juliana Volpe de Freitas

Kelly Cristine Borsatto

Lais de Assis Ferrande

Leticia Sayuri Sybuia

Luana Augusto Andrade

Lucas Motizuki Sabane

Marcella Campos Oliveira

Marcio Roberto Avanso

Mariana Luiza Nicola dos Santos

Mariane Soares Torres

Mariele Ilario Zucao

Mateus Jorge Costa

Matheus Felipe Conceicao Alves Lima

Matheus Theodoro Semensatti

Nayara Nathie Marques

Nicolas Luz Toledo Ortega Rodrigues

Pedro Barcelos Victorino

Pedro Iago Duran Franco

Rafaela dos Santos Peinado

Raphaela Sepulveda Scatena

Renata Sayuri Kobashigava

Tatiane de Olim Valenca

Vitor Brassolatti Machado

William Vilas Boas Nunes

Ynaia Yamanaka Marques

010 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - Noturno - Ilha Solteira

Aline Araujo de Oliveira

Ana Carolina Ribeiro Zani

Andreia Aparecida Silva de Barros

Arthur Melo Nicolau

Arthur Queiroz Diniz

Aryane Rosa da Costa

Bianca da Silva Miguel

Caio dos Santos Paula

Carolina Ribeiro Garcia de Paiva Lopes

Caroline de Lima Frachia

Caroline Misokane Cortes

Daniela Meira dos Santos

Danielle Carla dos Santos

Edson Oliveira Silva

Eduardo Akira Yamamoto

Eduardo Santo Corsatto Vieira

Fabielli Souza Leite Martins

Felipe Quirino Corassa

Gabriela Cavalcante Ferreira da Silva

Gabriela Santa Fe Severino

Guilherme dos Santos Lima

Guilherme Eduardo Cavalheiro Portes Bueno

Guilherme Ilario da Silva

Isabela Helena Ferreira

Isis Caroline Ferreira Barbosa

Juao Ozilo Silva Ferreira

Kelly C Ribeiro

Larissa do Nascimento Silva

Laynna Martins de S.M de Freitas

Leticia Marino Rocha

Luiz Henrique Carneiro Alves

Marcio Antonio de Lima

Maria Luiza Ribeiro Delgado

Mariana Bocchi da Silva

Marla Alixandre Silva

Maynara Luellen da Silva Valieri

Morgana Ferreira Turunday

Nathalia Murakami

Paulo Roberto Ortega Topam Junior

Renan Biceglia Ferreira

Sonia Yoko Sawakuchi

Stefanie Oliveira de Sousa

Taiene Maiara Santos

Thaina Cristina de Lima

Thayssi Fernanda de Oliveira Rios

Vanessa Capeletti Bernardes

Victor Navarro da Silva

Vinicius Mateus Freire Caldeira

Vinicius Santos dos Reis

Yasmine Harumi Alexandre

011 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - Noturno - Jaboticabal

Aline Aparecida Morais

Aline Lemos de Moraes

Amanda Barbosa Garcia

Amanda Rosa da Silva

Ana Carolina Granero e Silva

Ana Paula Correa Moneda

Andressa Cristina Delamonica

Angela Mascarenhas da Silva

Ariadne Costa Sanches

Ariane Tonioli D Almeida

Beatriz Segantini Franca

Bianca Goncalves de Sousa

Bruno Drighetti

Caio Fellipe Spinelli

Carolina Prandi da Silva

Cesar Aparecido Moreira Junior

Daniel Zanetti

Danyel Fernandes Contiliani

Edenilson dos Santos

Gabriel Carvalho Ripamonte

Gabriela Pereira Lima Dias

Giordano Novak Rossi

Gustavo de Moraes Oliveira

Gyovanna Alves Batista

Igor Duarte Sousa Silva

Jonatas dos Santos Wambak

Julia da Silva Perez

Leandro Alves Bastos

Leonardo Fazani Ferro

Leticia Caram Sabbag

Lucas Perico

Mariana de Oliveira

Marina Carnaz Duarte Serra

Marina Ferreira

Murilo Garavelo

Pedro Henrique Vizentim Ferreira

Tatiana Colombo Utrera

Veronica Naomi Miachiro

Vinicius Piquera

Welington Luis Sachetti Junior

012 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - Noturno - Rio Claro

Ana Luiza Garcia Menozzi

Andre Araki Martins

Andre Luiz de Camargo Estevam

Barbara Zaitun Gomes Faustino

Bianca da Costa Santos

Carla de Carvalho Miranda Viana

Caroline Rocha Campagni

Debora Bettiol Balasso

Erick Diego Serrano Bull

Fernanda Garcia Fossa

Giulia Melilli Serbin

Guilherme Novaes Soares

Henrique Santo Prete

Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi

Juliana Gonzales Rodrigues

Lucas Roberto de Oliveira

Marina Silvia Zan Siqueira

Mileni Norberto de Souza

Natalia Feitosa Kleparde

Nayan Diara Pozzato

Nayara Lence Leite da Silva

Patricia Mayara Rocha Alves

Renato Fiacador de Lima

Samantha Santos Silveira

Victor Gustavo Nardo

013 Ciências Biológicas (Lic) - Noturno - Bauru

Alencar Goncalves Alcantara Junior

Aline Eigenheer Pinke Torres de Morais

Amanda Rodrigues Sartori

Ana Carolina da Silva Coelho

Ana Paula Barreto da Silva

Barbara Malvar Lima

Caio Henrique Morales Zanetti

Clara Regis de Oliveira Ribeiro

Daniela Cristina Tonello

Daniela de Carvalho Lima

Danielle Dantas

Debora Eliza Henriques Baumann Di Labio

Diego de Assis Lima

Fernanda Sierra Cardoso

Gabriela Dainesi Favero

Gabriela Oldane Gebara

Giovana Bastos Pinhata

Joao Gustavo Alquatti Goncalves

Joao Victor Ciccone

Kelly Karina Inacio

Leticia Ceschi Bertoli

Lilian Cristina Milani

Lindolfo Manoel Elias Miranda Paulino da Silva

Lorena de Souza

Marcus Vinicius H. Ferreira

Mariana Caroline Goncalves

Mariana Rios Franco

Mariana Silva Coelho

Matheus Marostica Togni

Milena Barrocali de Araujo Melo

Natalia Ferraz Bertachini Speltri

Patricia Christhiane Apetito Camaforte

Rafael Romero Munhoz

Raphaela Leme Zangari Prandi

Rodolfo Ferreira dos Santos

Silvana Lopes de Siqueira Brandino

Tamara Accica

Victor Xavier Carneiro

William Mateus Mozardo

Yuri Samorano Marques

014 Ciências Biológicas (Lic) - Noturno - Botucatu

Altair Sala

Amanda Stefani Fernandes Donon

Ana Carolina da Silva Barreto

Ana Carolina Fioretto

Ana Carolina Piastrelli dos Santos

Ana Paula Cordella Martins

Beatriz Bravin

Bruna de Oliveira da Silva

Bruno Perchon

Camila dos Santos Silva

Camila Maria Munhoz

Carolina Morais Montagner da Silva

Demetrios Ferreira de Aguiar

Dhrielly Natalia Pereira

Diellen Cristina Devide Ribeiro

Douglas Donizete Araujo

Euler Matheus Nunes Filipovitch Molina

Giovana Pereira de Oliveira

Guilherme Francisco Furlan

Gustavo Cabral da Silva

Isabella Caroline Ferreira Moreira

Jessica Bindo de Barros

Joao Victor Suzigan de Oliveira

Joyce de Carvalho Vieira

Karine Cruzichi Memare

Lucas Dantas Romano

Lucas Zangerolamo

Luiz Marcos Frediani Portela

Maria Franciele de Almeida Ribeiro

Mariana Carolina Machado Pereira

Mirela Mosela

Muriel de Lacerda

Rafael Farias da Silva

Rafael Pereira Venancio

Renata de Lima Villaca

Simone Aparecida Lourenco

Taiza Juliana Rossi

Tamires Santiloni Cacao Reis

Valnei Matias

Vinicius da Silva Oliveira

015 Ciências Biológicas (Lic) - Noturno - São Vicente

Adriana Furim Ferreira

Alaina Fioravante

Aldair Reis Miranda

Alexcia Fernanda Guelfi Custodio

Ana Carolina da Silva Rocha

Andre Guilherme Madeira

Andre Luiz Pereira Tavares

Beatriz Augusta Benedito de Souza

Bruna Trevizan

Carolina Benedetti Goncalves

Caroline Lacerra

Danielli Lopes da Silva

Fabiola Xavier Luz

Fernanda Pereira Silva

Gabriela Ribeiro dos Santos

Giuliana Valente Ferreira

Helton Souza de Sa

Jennifer Dayana de Oliveira Magalhaes

Jonas Gomes Pereira

Jose Vitor de Souza Marcos

Juliana Silva Oliveira

Katharina Morando

Kelli Fernandes Valadao

Larissa Teixeira de Andrade

Lauriney Gomes de Oliveira

Leonardo Monteiro Bollari

Leonardo Wilhiam Santos

Leticia Mendonca

Lucas Gardinali Vedovelo Litordi

Luiza Cortes

Marcio Camargo Araujo Joao

Marcos Sisdeli

Mariane Barrotti Ussier

Nario Villar Ornellas

Pablo Rezziti Moleiro

Paula Joyce Carrenho Prataviera

Stephanie de Carvalho e Silva

Thaiz Matos da Silva

Wanessa M Lopes Quio

Yuri Stavale

016 Ciências Biomédicas - Integral - Botucatu

Alessandra Furlanetto

Aline Contri Camara

Amanda Rodrigues Takahara

Caio Eduardo Okamoto Tardivo

Camila Sayuri Nakamura Yano

Carolina Fazio Campos

Daniel Pavan e Silva

Everson Batista Cardoso

Flavia Sardela de Miranda

Gabriel Azevedo Publio

Gabriela Ferreira Marinho

Gabrielle Agnes Alves da Silva

Georgia Kors Quiles

Giovanna Melato Bonanca

Guilherme Augusto Fernandes Wenzel

Iuly Maria Berndt Cunico Figueiro

Jessica dos Santos Parisi

Julia de Aveiro Morata

Juliana Bistriche

Juliane Dantas Belchior

Lais Maria Cardoso Cabral

Lara Andrade Oliveira

Leticia Colavite Garcia

Lucas Di Pietro Neves Figueiredo Pinto

Marcelo de Almeida Nakashima

Mariana Oliveira de Souza

Matheus Cristovam de Souza

Matheus Matildes Conforte

Natalia Ferrari Luiz

Priscila Isadora Scardovelli

Rafael Belleti

Rebeca Colauto Milanezi

Ricardo Augusto Monteiro Lopes

Sofia Rodrigues Dias dos Santos

Stefane Veruska Mendes Trindade

Vanessa Caroline Pereira Almeida

Victor Augusto Dias Chaves

Virginia Juliani Gomes

Viviana Loureiro Rocha

Yohan Ricci Zonta

017 Ecologia - Integral - Rio Claro

Abner Castro de Carvalho

Aguimar de Almeida Santos

Barbara Vicentini Oliveira

Beatriz Epiphanio Galvao

Bruna Oliveira Martins

Camila Francisco Goncalves

Camila Gomes Zaguetto

Caroline de Toledo

Cesar Augusto de Souza Neves

Cibele Tampellini Luiz

Edoardo Rodrigues de Almeida Pastova

Heloisa Rodrigues Rocha

Herica Tiepolo Lee

Isabela da Silva Cabrini

Isabelly Narciso Alves Silva

Joao Pedro dos Santos Angulski

Julia de Campos Cardoso Rocha

Lucas Escobar

Lucas Pellegi Gomes

Luciana Simao Carneiro

Luis Guilherme Gonsales da Silva

Lygia Magalhaes Santos

Marina Andrea Martins Rodomille

Nathalia Drumond Prado Jardini

Raquel de Oliveira Cardoso

Tulio Cesar Domingos Correa

Victhoria Andrea Rocha Nunes

Vinicius Calegari de Figueiredo

William Berce da Silva

Yolanda Santos de Melo

018 Educação Física (Bac/Lic) - Diurno - Presidente Prudente

Adalberto Vieira Rodrigues Junior

Allice Santos Cruz Veras

Augusto Esmerdel Junior

Beatriz Ilkiv Folador

Bruna Baluta do Nascimento

Carlos Henrique Dupas Lotti

Daniel Eduardo Rodrigues de Sousa

Daniel Henrique da Silva Miranda

Dayse Massumi Iwata de Souza

Dianini Pinto da Silva

Diego Eith Itaya

Edvandro Xavier Oliveira Junior

Eloa Franca de Medeiros

Erika Silva Garcia

Fagner de Souza Goncalves

Felipe Gomes Mendonca

Gabriela Marcon

Gideao da Silva Idelfonso

Giovanni Henrique Quizzini

Gustavo Fagundes Tino

Gustavo Freitas de Andrade

Icaro Alex Sanderson Pereira de Godoy

Ingryd Luana Santos Jaques Silva

Jessica Naomi dos Santos Ferreira

Joao Marcos Grabowski Souza

Larissa Corte Amaro

Lucas Adriano Gomez de Oliveira

Lucas Antonio Terencio

Maria Vitoria Salvador Silva

Mateus Costa dos Reis

Mauri Rosolen Junior

Murilo Henrique de Paula

Pamella dos Santos Ribeiro

Paulo Andre Toledo Lima

Paulo Lucas de Lima Soares

Pedro Victor Felisberto da Silva

Roberta Aparecida de Souza Januario

Thais Mendes do Nascimento

Thiago Ferreira de Souza

Thierry D. do Monte Antonio Ferreira

Vanessa Cristina Soares Araujo

Victor Hugo Ferreira Barbosa

Victor Morello Malvestio Padilha

Vinicius Henrique de Sousa Martins

William Gomes Pimentel

019 Educação Física (Bac/Lic) - Integral - Bauru

Aldemir de Almeida Rios Junior

Amanda Vieira Franciscani

Ana Clara Vilharquide Firmino

Andre Luis Couto Boava

Anthony Bispo da Silva

Beatriz Carvalho Cavalieri

Brendon Caio Figueredo da Silva

Bruno Rodrigues Leonardo

Bruno Tessarim

Caio Henrique Bellucio

Camila M. T. Vasconcelos

Daniel Ferreira Maciel

Diego Nera Lima

Eryck Ricardo Carrico

Felipe Correa dos Santos

Fernando Barbosa Carvalho

Francisco de Assis Puls Neto

Gabriela Beatriz Camara

Guilherme Campos de Pontes

Gustavo Britto Pimenta

Gustavo Fernandes Hudinik

Joao Candido Rodrigues Rocha

Joao Lucas Drigo Ferreira

Laisa Lorena Guiraldi

Leonardo Noda Cerqueira Bozzani

Leonardo Pera de Medeiros

Lucas Bertoluci Zuquieri

Lucas Marcos da Costa Alarcon

Lucas Vasconcellos Bueno Costa

Luisa Mara Richter

Marcia Caroline dos Santos

Maria Luiza Oliveira Gedeon

Otavio Augusto Coelho de O. H. Brandao

Paulo Leoni Martins de Siqueira

Rafael Amaro Rolfsen

Rafael de Souza Pinto Frazatto

Thamires Cristina Rodrigues

Thiago Romero Schinke

Tobias Ferreira Gomes Terceiro

Tomas Mateus Tito Ferreira

020 Educação Física (Bac/Lic) - Integral - Rio Claro

Alisson Tiago Brandt

Ana Carolina Seragi Virgilio

Andria Santos de Freitas

Augusto Ferreira Lujan Zangrando

Bianca Silvestrini Rossi

Bruna Pristello Pardinho

Bruno D Amato Quattrucci

Caio Parise Bellintani

Caio Zurita Fernandes

Cinthia Reis Vargas

Clara Beatriz Ribeiro Corveloni

Daniel Augusto Darcoleto

Daniel Zurk Ferreira Gambini da Silva

Drielle Brajao Soares

Ederson Cavalcante Pereira da Silva

Eduardo Anderle Garcia

Eduardo Nocentini Neto

Eliseu Davi Oliveira Cozza

Fabio Andrielli Borges

Felipe Casagrande

Felipe Garcia Fernandes

Fernando de Lima Fabris

Gabriel Ernesto Mayer

Gabriel Tavares de Lima

Gracieli Di Monaco Nogueira

Gustavo Della Terra Pietro Bon

Gustavo Ferreira de Almeida

Henrique Brito Cosimo

Hiago Moreno Camilo

Hugo Cavalcante Vasques

Isabella Angeloni Sacco

Joao Pedro Americo dos Santos

Julia Pichi Cibim

Julia Rodrigues Curcio

Julia Simoes Sant Anna

Juliana Moga Mora

Laissa Pierotti Avallone

Lara Caetano Rocha

Larissa Bianchi

Leonardo Beppe Romancini

Lucas Henrique Lima de Araujo

Lucas Moura Vilas Boas dos Santos

Lucas Pasquale Passarella

Lucas Tadeu Felipe

Manuela Lauand Ascencao

Marcela Matias Serantola

Marcela Pedersen

Marcelo da Silva Franco

Matheus Henrique Sigoli

Natalia Nanartonis Mota

Natalia Zago Vilela

Pedro Vitor Raetano Leite

Rafael Aceti

Rodrigo Guarnieri Freitas

Rodrigo Silva e Silva

Thais Ladeira Vieira

Thiago Lucas de Castro

Vitor Hugo Silva Costa

Willer Henrique Calixto Coelho

Yuri Matheus Moro

021 Educação Física (Bac/Lic) - Noturno - Bauru

Alan Luis Negrao

Allan James Moreira

Andre Luis dos Santos Anselmo

Barbara de Moraes

Brida Rodrigues Prado

Bruno de Souza Andrade

Camila Garcia Cavalheiro Campos

Danieli Cristina Fabricio

Davi Ricardo Barbosa Faria Goncalves

Felipe Bruno Pacheco

Felipe Vieira da Silva

Fernanda Vasconcelos Parreira

Gabriel Fortunato da Silva

Gabriel Moraes de Oliveira

Gabriel Palmeira Paschoalino

Guilherme Peres Donatto

Gustavo Donisete Bussada Junior

Igor Moreira Sigrist

Joao Gabriel Manhoni

Joao Matheus Cazarin Baldoni

Kaue da Costa Moreno

Lucas Ferreira Sahade

Lucas Perez Barbosa

Lucas Portes de Souza

Lucas Rocha da Silva

Luis Augusto Zin Astolfi

Matheus de Toledo Garcia

Mauricio Amaro de Lima

Mirela Fernanda Baldi de Almeida

Nathalia Guimaraes de Souza

Noelle Marques Ribeiro

Renan Franco Nunes

Rodolfo Lemes de Moraes

Rodrigo Alberto Saretti

Rodrigo Silva da Costa

Tais Pelicao

Tatiana Domingues de Siqueira

Thaynara Mattiazzo Simonetti

Thiago da Cruz Silva

Vanessa Teixeira do Amaral

022 Educação Física (Bac/Lic) - Vespertino/Noturno - Presidente Prudente

Agata Carvalho Barros

Alinne Ferreira Barbosa

Ana Laura Sanches Ribeiro

Arthur Felipe Rodrigues da Costa

Bianca Rodrigues Ferreira Guimaraes

Bruna da Silva Lopes

Camila Soares de Campos

Claudia Lino de Oliveira

Clovis Cordeiro de Souza

Dennys Rodrigues

Edison Gustavo Mendes

Eduardo Vasconcelos Farias

Fernanda Buque Bonomo

Geni da Silva Fidelis

Gertrudes Abigail Ribeiro

Gustavo Onca Barrichelo

Henrique Santiago Bolorino

Hugo Henrique dos Santos Mariano

Jefferson de Souza Dias

Jefferson Marinho de Souza

Jessica Karen Silva

Joao Pedro Teixeira Nogueira

Juliana Regina Fuzzi

Jussara Diniz Menezes

Kevin Gustavo Pinheiro Carvalho

Lorraine Lapa Siqueira

Lucas Antonio Colognesi

Luzia Carolina Bezerra Salomao

Maria Dias da Silva Michellon

Mariana da Silva Vieira

Murilo Nanartonis Oliver

Pamela Nobrega Stape

Raissa da Silva Franca

Renan Sousa Casanova

Robson Jose Rodrigues de Santana

Silvia Cristina Rodrigues da Silva

Stefany Silva Rodrigues Fortaleza

Thais da Costa Santos

Thiago da Silva Ferreira

Tiago Cesar Foganholi

Uriel Cesar Mosca

Vanderley Rodrigues do Prado

Vinicius Cervantes Ribeiro

Vitor Bertolini Braghim

Yuri da Silva Ventura Faustino da Silva

023 Enfermagem - Integral - Botucatu

Alessandra Yuri Takehana de Andrade

Barbara Ferrai Ferreira

Bruna Danieli Mendes Silva

Giulia Figueiredo Barbin

Giulia Frizzarin Bassa

Joao Antonio da Silva Junior

Joao Carlos Marchiori de Claudio

Juliana Eliseu de Oliveira

Karen Negrao Cavalari

Karina Fructuoso Coelho de Souza

Leticia Forti Luque

Leticia Ribeiro Gomes

Luana Silva Bernardo

Lucans de Souza Lanzillo

Maria Julia Alves

Mavila Fonseca Santos

Mayara Gombrade Teles

Milena Raquel Tacito e Silva

Natalia Mendonca Costa

Nicole Maria Miyamoto Bettini

Paloma de Aro Jorge Tavares

Pamella Passarelli Lourenco

Patricia Ferreira Barbosa

Paula Rodrigues de Souza

Priscilla Bertozo Ferras

Raphael Kenechi Takano

Roberta de Paula Silva

Steffany Silva Lima

Suzieli Souza Dias

Wandressa Leticia Viveiros

024 Engenharia Agronômica - Integral - Dracena

Aline Marchetti Silva Matos

Andre Pereira de Mendonca

Arthur Silva Ricci Leal

Brenda Juliana Elias Cruz

Bruno Stussi de Campos Jordan Rojas

Cesar Augusto Santos

Cinthia Elen Cardoso Caitano

Fernando Villar do Nascimento

Gabriel Savoldi Domingues

Gregory Victor da Silva

Guilherme Henrique Paulatti Donato Conte

Italo Theodoro Rezende

Janna Nayad Souza Castro

Jean Carlos Muniz Junior

Joice da Silva

Laura Martins Andrade

Leonardo de Abreu Correa Taglioni

Lucas da Silva Alves

Lucas da Silva Souza

Lucas Jose Coneglian Barbosa

Lucas Poleto Spinola

Lucas Yamamoto Magna

Luis Henrique Zanardo da Silva

Maick Meirelles Gonzaga

Marcos Cesar dos Santos Liberato

Marcos Paulo Alves da Rocha

Mariane Costalonga de Moraes

Matheus Arthur Goes Lobo Farias

Michele Martinho de Oliveira

Murilo de Camargo Tezolin

Nathalia de Andrade Guesse

Pedro Hideki Omoto

Pedro Pagotto Cassavia

Renzo Pimenta Negrini

Rodney Lucio Pinheiro Henrique

Samuel Dias Moreira

Saverio Chambrone Cervantes

Tayna Gomes Diniz

Thiago de Barros Gonsalez Tavares

Victor Crespo de Oliveira

025 Engenharia Florestal - Integral - Botucatu

Alvaro Antonio de Almeida Ferreira

Amanda Sayuri Gushiken

Angela Carolina Sperandio

Barbara Aires Pereira

Barbara Bandelli Asanger

Beatriz Papin Fabrin

Bruna Flavia Ferregutti

Bruno Kawakami Basso

Bruno Scalice da Silva

Eduardo Campanha Ribas

Elias Nogueira Neto

Emily Toledo Coutinho

Flavia Hochino Prieto

Gabriel Marin Lee

Gabriela Faria de Almeida

Gabrielle Sandrin Soffiatti

Guilherme Hubertus Luyten Bedrikow

Henrique Costa e Silva Terzini

Iago Bergamo Francisco

Isabela Regina Ferreira

Joao Gabriel de Almeida Santos

Joao Pedro Pereira Baggio

Laressa Martins Rossetto

Leticia Lawall Dornelas

Leticia Takeda Requena

Lucas Jose Rodrigues da Silva

Lucas Sanson Bellot

Ludmila Ribeiro Roder

Luis Fernando Serrao Fabio

Maraisa Cristiane da Silva

Maria Clara Mangegale

Maria Eugenia Parra Alves da Silva

Marina Trevisan Pinca

Matheus Antonio Dias da Silva

Naiade Peres Garcia

Olavo Costa Candolo

Paula Luisa Bombarda Andrade Furlan

Rafael Alberto Ciraqui

Sidnei Enriqui da Silva

Thais Saori Oya

026 Farmácia-Bioquímica - Integral - Araraquara

Aline Fernanda de Melo

Amanda Lemos Silveira

Ana Carolina Miguel Goncalves

Andressa de Moura Goncalves

Ariane Somilia de Freitas

Barbara Mariano Gheler

Beatriz Bortotti

Beatriz Lemos Albuquerque

Beatriz Santelli Nakagawa

Bruna dos Anjos Sousa

Carla Assad Lemos

Caroline Moino

Cassiana Santos de Oliveira

Cintia Marchi

Daniela Pedrosa de Oliveira

Debora Cristina Maffei

Elisa Pateti Vinturini

Eloah Favero Gerios

Felipe Meneghim Dias Silva

Fernanda Araujo de Freitas Meneses

Fernanda Ribeiro de Almeida

Fernanda Zabaglia da Cunha

Fernando Coelho Gyori

Gabriela Barom Mingardi

Gabriela Pereira Rodrigues

Giovanna Angeli Araujo

Giovanna Renelo Puopolo

Igor Lopes Jadao

Isabela Leone Gaspardo

Isabella Marion de Oliveira

Isabelli Boscoa Rossanesi

Jacqueline Maria Ferraz Tsubak

Jacqueline Saconi

Jessica dos Santos Degrandi

Jessica Goncalves de Souza Lima

Jonas Costa Saldanha

Julia Cristina Pereira dos Santos

Julia Ferreira Alves

Karen de Oliveira Cruvinel

Karen Pinheiro Bezerra

Laiz Napoli Pontes

Leandro Luis Boudart

Leticia Bottacim Caspani Barboza

Leticia Breda e Vasconcelos

Leticia de Aguiar Dias

Loren Fernanda Ghidini

Lucas Battistini Lopes

Luisa Von Zuben Vecoso

Luiz Felipe da Silva Batista

Mariana Fagionatto de Castro

Marina Ragghiante Lamoglie

Matheus Marques Sanchez Assad

Nadia Megumi Yamada

Nathalia Rodrigues Aura

Pamella Tamires Batista Edreira

Paula Takahashi Benitez

Priscilla de Paula Santos

Raquel Cristina de Oliveira Valentini

Renata Kaori Taniguchi

Rogerio Kiyoshi Ozaki

Silviane Messias de Oliveira

Thaina Brumatti de Oliveira

Thais Veleiro Sarau

Thiago Carolo Leal Ferreira

Victor Franca da Rosa

Victoria Mayumi Fonseca Kobayashi

Vitor Bruno Lourenzon

Vitoria Sabino de Freitas

Viviane Natali Ferrinho

Winnie Prado Savegnago

027 Farmácia-Bioquímica - Noturno - Araraquara

Adrielly dos Santos

Amanda Sodre Bioto

Ana Paula Cardoso

Ariana Julia da Silva

Bianca Rodrigues

Daniela Pelizario Fiorelli

Felipe Tita de Lima

Gabriel Damous

Guilherme de Paula Rachella

Isabella da Silva Santos

Isabella Picolli de Oliveira

Jessica Rita Suzuki

Johnny Wallef Leite Martins

Leonardo Delello Di Filippo

Leticia da Rocha Teixeira

Livia Rangel Tsujimoto

Lucas Icasati Lourenco

Ludmilla da Silva Pereira

Marcela de Souza Pereira

Mariana Matias Franco de Menezes

Mariella Camargo Mota

Mateus Greco de Oliveira

Paula Ferrari Barcarolo

Sara Galeno Souto

Tatiana da Silva

Thais Armann Vicente da Rocha

Victor Ribeiro da Silva

Victor Seicentos Brocua

Vinicius Melo da Silva

Vittoria Barreto de Carvalho

028 Fisioterapia - Integral - Marília

Adrielle Moraes Cazotti

Alani Bergo Cantarim

Alessandra de Campos Goncalves

Aline Kobayashi Paiva

Amanda Persson Mascari

Ana Paula de Martini Lopes dos Santos

Barbara Vaz Sarmento

Beatriz Leite Ferreira Luiz

Bianca Elizabeth Vida

Bianca Escuer Bifani

Brenda Gaia Goncalves dos Santos

Bruna Bologna Catinelli

Bruna Rosa de Souza

Bruna Tiemi Yonekubo

Caio Giorgetto Leite

Caroline Gomes Goncalves

Cinthia Yuri Nakao

Emilia Batagelo

Etienne Peres Alves

Fabiola Jhesica Miranda Valero

Gabriel Bellia Raimundo

Gabriel Miranda Magalhaes

Giovanna Ferreira Camilo

Giovanna Laura Neves Antonio

Guilherme Ferigato Exposto de Mello

Juliane Borba Garbo

Kaio Barbosa de Freitas

Lais Regina Barreto de Borba

Larissa Coelho Paez Jose

Larissa Yukie Mituyama

Lillian Yukimi Watanabe

Luis Eduardo de Almeida dos Reis

Mariana de Abreu Diz

Nadine Maria Poles

Raquel Palauro de Mello

Renan Fabricio Amurim Silva

Saulo Zen Fonseca

Stephanie Calde Ventura

Victoria Silva de Paula

Vitor Vernini Padovani

029 Fisioterapia - Integral - Presidente Prudente

Alessandra Mayumi Marques Masuda

Ana Flavia Silveira

Bianca Leme Riedo

Bianca Yumie Eto

Bruna de Mello Padovan

Bruna Pereira da Silva

Bruno Porto dos Santos

Caio Ferreira Ripper

Camila Aparecida Polido

Camilla Damasceno Silva

Cristina Senson P de Andrade

Daiane de Oliveira Portella

Flavia Alves de Carvalho

Gabriela Carrion Caldeira Ribeiro

Gabriela Vilas Boas Alves

Giovana Peron Fernandes

Guilherme Cazagrande Felix

Iris Felisberto de Souza

Isabela Pinelli de Almeida

Isabella Cristina Leoci

Jakeline Signorini dos Santos

Jessica de Cassia Silva

Jhenifer dos Santos Moterani

Joyce Regina dos Santos Monteiro da Silva

Juliana de Souza Viana

Kethely Mickely Ferreira Griao de Oliveira

Larissa Penha Nascimento

Maria Isabel Pereira Cardoso

Mariana Ferreira Galletti

Mariana Reis Jockner

Mayara Roberta Barrera

Monique Silva de Jesus

Natalia das Neves Andrade

Natanael Pereira Batista

Rafaela Simoes de Camargo

Rafaella de Sa Turini Alves

Rafaella Ribeiro

Rodolfo Brisola Rodrigues Hidalgo

Sabrina Ikhmayes

Tamires Veras Soares

Tayna Figueiredo Orlandi

Virginia Maria Feitosa Santos

Vitor Eduardo dos Santos Silva

Vitoria Ozores Perez

Yasmin Coladello Messias

030 Fonoaudiologia - Integral - Marília

Ana Carolina Guerra Rocha

Beatriz Nascimento Motta

Beatriz Totti Genari

Beatriz Zavanella

Brena Elisa Lucas

Bruna Karine Bento Gularte

Cahe Gustavo Nunes Boldrini

Camila Cristina Camilo Mendes

Camila Rego Vieira da Silva

Cristiane Mayumi Watanabe

Daniela Aiko Akashi

Evelyn Caroline Bocchi

Flavia Rodrigues dos Santos

Flora Taube Manicardi

Giovana Salviato Capassi

Isa Laura Almeida de Oliveira

Isabele Bueno Nerone

Jessica Moreno Leite

Jhulya Guilherme

Larissa Araujo Galdino da Silva

Larissa Schiavon Carreon

Leticia de Azevedo Leite

Leticia Diniz Alfredo

Maisa Oliveira Silva

Maria Cecilia Bayer Pereira

Maria Clara Silveira Naliati

Mayra Cristina Pereira Barbosa

Michele Dias Hayssi Haduo

Natalia Ayumi Mitui

Noemi de Oliveira Bispo

Silvia Regina Siqueira de Araujo

Tais Lima Santos

Tamara A Ngelon

Vanessa Aparecida de Souza Pereira

Yara Bagali Alcantara

031 Medicina - Integral - Botucatu

Alef dos Santos de Oliveira

Ana Laura Pereira Areco

Andre Marra Lopes

Arthur Disegna

Bianca de Fatima Faduchi

Breno Calandrini de Azevedo

Bruna Miyazaki

Bruna Yana de Carvalho

Bruno Camargo Rocha Paim de Araujo

Caito de Oliveira e Alves

Camila Aparecida Asato Dantas

Carlos Eduardo Veloso do Amaral

Carolina Trevisan Moraes

Cauana Silva Coelho

Daniel Ferraz de Oliveira Barros

Danilo Espirito Santo de Castro Leite

Diogo Silva Lira

Emanuel Costa David

Fernanda Dias Teramoto

Fernando Correa de Souza Duarte

Flavia Potsch Camara Mattos Girard

Francisco Szneczuk de Oliveira

Gabriel Cezar Neves

Gabriela Carvalho de Souza

Gabrielle Nakamura

Giovanna Zucchini Rondini

Giuliana de Oliveira Santana

Giulianna Maluf Archero Ferrari

Guilherme Fuzeto Veronesi

Gustavo Heringer Cezar Fortes Silveira

Gustavo Masselli Bovolon

Ha Ram Kang

Igor de Oliveira Roversi

Isabella Goncalves Pierri

Joao Paulo Zaniboni

Juliana Ribeiro

Lais Barroso Dutra

Larissa Ghermandi de Almeida

Laura Brenha Ribeiro Martins

Leonardo Augusto Bota Rodrigues

Leticia Tiemi Morooka

Livia Theodoro Ricci

Lucas Almeida Cavalcante

Lucas Arjona de Andrade Hara

Lucas Fernando Inforcato Zorzetto

Lucas Marcel Bronca

Lucas Reis Alves Mota

Lucas Yamada Kurosaki

Lucas Yoshio Kido Navacchia

Luis Eduardo dos Reis Silva Rosa

Luis Felipe da Costa Manso Mendonca Fagundes

Luiza Boava Souza

Manuela Nazi

Marcelo de Almeida Braga Raposo do Amaral

Marcelo Guimaraes Coelho

Marina Medeiros Orsi

Marina Rodrigues Garcia Gonzalez

Mario Minor Murakami Junior

Mateus Silva Santos Costa

Matheus Esteves Pelicer

Mayara Lopes Bechuate

Monica Louise de Oliveira Lima

Nathan Lyrio de Oliveira

Nicolas Chiu Ogassavara

Patricia Akemi Tabuchi

Paulo Roberto Matos Passarini

Pedro Chen Nabhan

Pedro Paulo Cavinato Junior

Pedro Pfau Cavalcante

Priscila Monaro Bianchini

Rafael Augusto Barccaro

Rafael Hori Nagamine Weschenfelder

Rodrigo Martins de Araujo

Rodrigo Thomazi Rodrigues

Saulo Goncalves Filho

Sofia Malosso Tronconi

Stefanie Yaemi Takita

Stella de Aguiar Trigueirinho Ferreira

Stephanie Schultz Valadao

Tatiana Guimaraes e Santos

Thais Costa Coelho de Souza

Thomaz Eduardo Archangelo

Tiago Cabredo Dantas

Tomas de Azevedo Rodrigues

Victor Alexandre Vicente

Victor Leonel Carvalho Cavalcante

Victor Rocha Pinheiro

Vitor Portella Silveira

Vitor Yan Kunihoshi

Willian Nishiwaki Alves

032 Medicina Veterinária - Integral - Araçatuba

Ana Beatriz Grandisolli Ventricci

Ana Carolina Nascimento Moreira

Ana Leticia Ferreira

Andre dos Santos Marques

Angelica Vidal dos Santos

Arianne Denis Veiga

Beatriz Canabrava Garrido

Beatriz Delcarme Lima

Beatriz Venancio de Oliveira

Bianca Stefanini de Carvalho Fonseca

Brayan Kurahara

Caio Reboucas Cordeiro

Camila Cooke Ferreira

Camila Sabino de Oliveira

Carolina Utiyke de Franca Fabri

Christian M. Nakamura Quintino

Giovanna de Almeida Souza

Giulia Garcia Negri Matsumoto

Guilherme Almeida Bonadia Silva

Guilherme de Andrade Silva

Joyce de Jesus Farias

Julia Mayumi Kozima

Juliana Maria Nunes Batista

Kelly Grayce Perestrelo

Kim Alexandra Kosch Zuccolo

Leticia Campos Graciani

Leticia Pacheco

Leticia Zampini Faraldo

Lucas Del Vigna Pinheiro Peixoto

Lucas Veloso Marinho

Maria Cecilia Clarindo Pellissari

Marisol Mara Madrid

Mateus Henrique Martins de Faria

Matheus Sacoman Torquato da Silva

Milena Carine da Costa Santos

Monique Hoffmann

Myllena Farisco

Natalia da Silva Santos

Natalia Sayuri Komakome Brito

Paula Camacho Macedo Bravo

Rafael Berlofa Ferreira

Renata Barbosa Faria

Thais Costa Bucceroni

Thais Fernanda Ribeiro

Yumi Maria Matsumoto

033 Medicina Veterinária - Integral - Botucatu

Alice Calegari Pereira

Alison Pires de Oliveira Lara

Ana Carolina Melo da Silva

Ana Paula Vieira da Silva

Andressa Brandi

Barbara Di Martino Frezza

Barbara Leite Bernardes

Barbara W D F de Camargo

Beatriz de Oliveira Bortolotti

Beatriz Oliveira de Almeida

Carla Melina Cabral de Oliveira

Carolina Aparecida Rodrigues

Carolina de Oliveira Haberbeck Brandao

Carolina Dragone Latini

Caroline de Mattos Carreiro

Caroline de Oliveira Silva

Caroline Haas

Caroline Sayuri Moriya

Danilo Tsuyoshi Araujo Tamashiro

Debora Caroline Correa da Silva

Drielly Marques Pereira

Fernanda Giacomassi

Fernanda Suguimoto da Rocha

Frederico Matheus Ducatti de Gois

Gabriel Prates Gragnani

Gabriel Stringelli Monteiro

Gabriela Barbosa Beserra

Gabriela Bernardes Francisco

Gabriela Esteves Duarte

Gabriela Ferreira Tavares Boy

Gabriela Rapucci Vianna

Gabriella Cunha Salewski

Gabrielly Terra Sartori Santos

Gabriely Rodrigues Raposo

Isabela Chiarello Weffort

Isabela Eller

Ivan Borovac

Joao Luis da Mata

Joao Vitor Cabianca Cabral de Vasconcellos

Juliana Cabral Barbero

Juliana Pedroso Mendes

Leandro Soares

Livia Martins Sandoval

Lucas Maciel Borges

Lucas Zagatto Vilela

Luis Felipe Fernandes Reiter

Marcela Fernanda Delagracia

Marcelo Galindo dos Santos

Marcos Vinicius Antunes Paiva

Maria Carolina Moura Faleiros Lima

Mayara Grego Caiaffa

Miria Ribeiro Costa

Paulo Incane Ito

Roberta de Castro Oliveira

Sofia Saggioro

Tayna Daiane Pontes

Thais Spessotto Bello

Vanessa Notari Caporossi

Vitor Talarico Campomizzo

Vittoria Guerra Altheman

034 Medicina Veterinária - Integral - Jaboticabal

Alisson Diego Senna Fechis

Ana Beatriz Chernichenco de Oliveira Gomes

Ana Bruna Correa de Freitas

Beatriz Jorge Rangel Barbosa

Camila Eduarda Rodrigues Passos

Camila Falbo Lopes Ramos

Caroline Rocha Pereira

Daniel Arthur Silveira Tapia

Deborah Felix Bomfim

Driely Rezende Mingarino

Felipe Perissini

Fernanda de Oliveira Pigossi

Filippo Jannoni Lessa Bernardes

Flaviane Arissa Tobace Matsushita

Giovana Vicentini Bombarda

Guilherme Henrique Gebim Polizel

Iago Bugni Ribeiro

Igor Aguiar Macchioli

Isabela de Almeida Trevizani

Isabella Amaral de Paula

Jaqueline Bertazzi

Julia Ribeiro Bevilaqua

Julia Trinca

Juliana Brigolin Peron

Larissa Gomes Silva

Leonardo Bianchi Dias Martins Baruffi

Leonardo Miranda Millan

Leticia Marques Veronez

Ligia Costa Barreira

Lucas Fiorezi Sant Anna

Mainara Carolina Francelino

Manoela Rocha Macedo

Manuela Parpinelli Volpe

Marcela Roberta Prado

Maria Julia Dias Amancio

Maria Soban Martins Gaspar

Mariana Gilbert Pescuma

Matheus Serrano Vasconcelos Monteiro

Mayra Lopes

Natalia Forni Perez de Carvalho

Patricia Rodrigues Cavalcanti

Pedro Henrique Mesquita

Phillipe Valdrighi

Rafael Bezerra Mamede

Rafael Solano Dias

Sonia Prince Maria

Stephanie Szpoganicz Gambardella

Tais Cristina de Oliveira

Viktor Sinkunas

Vinicius Goes

035 Nutrição - Noturno - Botucatu

Amanda Daniel

Amanda Pincerato Jarrete

Ana Carolina Sztanderski Curalov

Barbara Catalano Damasceno

Beatriz Navarro Sanches

Bruno Iobbi

Carlos Antonio Meneghello Junior

Caroline Ribeiro de Souza

Cinthia Venturini Ywamoto

Daniela Dessotti Barretto

Denise Cristina Riccio

Fernanda Pereira Leite Paladini

Gabriel Carnielli de Andrade

Giovana Cirella de Souza

Julia Bampa Leme

Julia Urtado Gualtieri

Karyna Santana Narciso do Amparo

Maiara Antunes Leite Santos

Maria Julia Ferreira Mamede

Marilia Pizani Smarieri

Natalia Elias Ferreira Pereira

Natalia Saab

Rafaela Martins

Rodrigo Pinheiro Paschoal Jorge

Talita Cardoso Rossi

Tayna Garcia Santos

Thais Ramos da Silva

Thayna Miguel Valien

Victoria Almeida Cardoso

Yasmin Dara Mendes da Silva

036 Odontologia - Integral - Araçatuba

Adrianne Moura Carvalho

Amanda Amaral Abreu Di Sessa

Amanda de Melo Omodei

Amanda Lucia Pereira

Amanda Vanzo Antonio

Ana Carla Pasquini Abu Yaghi Nogueira

Ana Carolina Calixto Ansanello

Ana Clara Zoega

Arthur Fernandes de Lacerda

Ary Joazeiro Nascimento

Aryane Kame Tamanaha

Barbara Cecilia Oliveira Souza

Benjamin Möck

Bianca Aurora Moreira Bernardes

Bruna de Oliveira Iatarola

Bruna Dias Ribeiro dos Santos

Caio Filipe Vendrame Fernandes

Camila Cerantula Moura

Carol Grenge Frazille

Carolina Farinasse Mariola

Carolina Ferreira Iglesias

Caroline Bianchi

Caroline de Freitas Jorge

Caroline de Paula Oliveira

Clarissa Bruno Silva

Fernanda Antunes

Fernanda Ribeiro de Almeida

Fernanda Zabatiero Russo

Flavio Duarte Faria

Gabriela Bethania Dietz Oliveira

Gabriela Mendonca Rando

Giovanna A. S. da Cunha

Guilherme Silveira Coelho Pimenta

Gustavo Henrique Damazio Domingos

Gustavo Sabbatine Reis

Henrique Abe Casanova Campos

Hortencia Pereira Castro

Hugo Castilho Maset

Isabela Vecchiatti Veri

Jessica de Oliveira Alvarenga Freire

Jessica Souza Cardoso

Joao Antonio Figueiredo Vidoto

Joao Victor de Genova Chicoria

Julia Benetti Lino

Juliana Schiavo Salata

Karoline Silva Lima

Lais Kataoka

Lais Maibashi Faria

Lais Mendonca Costa

Lais Possebon

Larissa Oliveira Dantas

Laura Garcia Silva

Laura Gea Pivoto

Leticia Bruno Silva

Maira Larissa Goncalves Yamada

Maria Beatriz Bello Taborda

Maria Eduarda Sartori Santos

Maria Juliana Sismeiro Dias Morabito

Mariana Martins Tozzi

Mariana Vieira de Souza

Matheus Yuji Sasai Portela

Mauro Mendes Ferreira Junior

Mayara A Lourenco Rodrigues

Melissa Chacon Finzeto

Milton Mendes Cattini

Natalia Tomie Abe Alves

Pamela Cristina Ganacin

Paulo Augusto Penitente

Rafaela Laruzo Rabelo

Raniel Ferreira Gomes Correia

Rubia Vanessa Figueiredo dos Santos

Tais Goncalves Costa

Thais Mayumi Lopes Inoue

Thais Palmeira de Sa Genesini

Tiago Esgalha da Rocha

Victor Mendes do Carmo

Vinicius Orasmo Staiano

Vinicius Santana Navarro

Vitor Santana da Silva

Yasmin Christi Siviero

037 Odontologia - Integral - Araraquara

Alana Guare Dias

Aline Pereira de Menezes

Aline Pigatin

Allan Fortes Murad

Amanda Cristina Alves Sisti

Amanda Ferreira Fressatti

Ana Carolina Taveira Bachur

Ana Laura Valenca Bizeli

Ana Luisa Okada Marquez

Anne Sanchez Rodrigues de Sa

Barbara Almeida

Bruno Arruda Mascaro

Camila Rosa Martinez Mendes

Carla Leandro Goncalves

Caroline Anselmi de Oliveira

Daniel Castilho Schwab

Denise Decarli Malvasio Freire

Diandra de Brito

Eduardo Yuji Aoki

Ellen Brito Pereira

Eloa Bassi Souza

Fernanda Ali Kitagawa

Fernanda Rubio

Fillipe de Bourbon Hermanson

Flavia Correa Raffaini

Gabriel Pereira Rovielo

Gabriel Salgueiro Soares

Gabriela Baraldo Biagioni

Gabriela Eleuterio Pulitano

Gabriela Leite Pedroso

Gabriela Silva de Oliveira

Giulia Bueno Rodrigues

Igor Paulino Mendes Soares

Isabela Claret Accorinte

Isabela dos Reis Souza

Isabella Fernanda dos Santos

Izadora Orlandini Soares

Jessica Felix de Oliveira

Jessica Helena Dotta

Jessica Mirella Umeda

Julia Margato Pazos

Juliana Dias Corpa Tardelli

Juliana Morgado

Juliane Bustamante Sa dos Santos

Juliane de Camargo Zatiti

Karen Lumi Ii

Kelly Fernanda Molena

Larissa Bonani Franca

Leticia Yumi Sawao Hanawa

Ligia Domingues Padovezi

Lisandra Cristina de Oliveira

Maiby Cristine Prado

Maria Amelia Vischi Tamagnini

Maria Carolina de Campos Leme

Maria Eduarda Scordamaia Lopes

Maria Laura Vieira Manna

Mariana Possebon Coloco Jose

Mariana Ribeiro Baldochi

Mariane Minucci Scarpim

Mariel Ruivo Biancardi

Marlon Eduardo Menezes da Cruz

Melina Martins Coelho

Miguel Lucas de Freitas

Miria Schoba de Oliveira

Natalia Turci

Nicole Grigolatto Olenscki

Nicole Palloni Zanatto

Paola Lourenco Makarem Teixeira da Silva

Pedro Augusto B. Braga

Priscila Miti Takeyoshi

Talita Baptista Rinaldi

Thainara Alves Crepaldi

Thais de Sousa Santana

Thiago Santos da Silva

Vinicius Perassoli Menegazzo

038 Odontologia - Integral - São José dos Campos

Aleff Vieira Gois

Amanda Farhat de Araujo

Amanda Rossato

Ana Luiza Toledo de Magalhaes Kalaf

Andrea Souza Nogueira

Barbara Gomes Maya

Bianca Maria Reis Costa

Camila Reis Pampuri

Carina Suzuki Ito

Carolina de Siqueira Ferracioli

Carolina Gigli Torres Scarense

Carolina Pistille Martins

Caroline Vale Twiaschor

Clara Maria Quinsan Santucci

Daniela de Oliveira Araujo

Diana Naomi Miura Toyama

Gabriela Morandi

Gabrielle Costa Bonicio

Guilherme Fantini Ferreira

Guilherme Vanzo

Isabela de Oliveira de Deus

Isabela Lopes Santos da Silva

Jamile Ferian Abou Abbas

Janiffer Kathleen Bonfim

Juliana Maria da Costa Gomes

Lais Fernanda Ferreira Ferraz

Leonardo Jiro Nomura Nakano

Leticia Anselmo de Mattos

Lissa Junqueira Brandao dos Santos

Lucas Eigi Borges Tanaka

Manoela Gualano da Costa Abreu

Manuela Maria Viana Miguel

Mariana Ceron de Souza

Mayara Priscilla Teixeira Ribeiro

Monica Cristina Ribeiro Queiroz

Morgana de Menezes Maia

Naiara de Almeida Antonio

Natasha Livramento Pereira

Rafaela Paladini

Raissa Gabrielle Bueno Arneiro

Renata Costa Silva

Renato Tommasiello Hungria

Roberta dos Santos Rangel Silva

Rodrigo Ryuiti Hayashi

Thais Cristina Valentim Faria

Thalyta Montijo Passero

Vanessa Fernandes Pereira

Veronica Regina Maldonado Roque

Victhoria Beatriz Pedroso

Victoria Silveira Novaes

039 Odontologia - Noturno - Araçatuba

Amanda Cristina Cantanti

Amanda Dias da Silva

Amanda Eliane Sakamoto

Ana Laura Modesto de Albuquerque Donine

Antonio Roberto da Costa Junior

Beatriz Alves Furtado

Bruna Aparecida Artico Barboza

Camila Branco de Souza

Douglas Magrini Garrao

Elisa Mara de Abreu Furquim

Felipe Yudi Kabeya Lopes

Joao Eduardo Boso

Julia Esteves Nunes

Karen Leticia Sa Teles

Karyne Cristina Gomes

Katia Goncalves de Jesus

Larissa Cristina Galdi

Leticia Bizzi Candil

Leticia Miguel Lovezuto

Luana Sauvesuk

Lucas Paschoalini Farah

Lucas Tavares Piacenza

Mariana de Carvalho Thielmann

Nayla Caroline Santos Yamamoto

Nilson Antonio Nunes Junior

Pedro Henrique Ribeiro Nunes Pereira

Rafael Henrique Dutra Ilario

Renan Akira Fujii de Oliveira

Stephanie Karoline Shibuya

Taynara Sampaio de Barros

040 Odontologia - Noturno - São José dos Campos

Alberto Marcio Ribeiro da Costa

Aline Alves Gomes

Amanda Cristina Martins Lira

Amanda Fernandes

Ana Carolina Marques

Ana Flavia dos Santos Cunha de Almeida

Barbara Araujo Hatje

Bruna Teodoro dos Santos

Bruno Pontes de Araujo

Camila Cristina Panisello Ferreira

Camila Duarte da Silva

Carolina Duarte Mattos

Carolline Mascarenhas

Eduardo Tavares de Freitas

Evelyn Navarro Nogueira

Fabio Gustavo Lopes Pereira

Igor Boaventura da Silva

Isabela Cristina Huggler

Jessica Lopes de Andrade

Karina Felix Santos

Larissa Marques Pereira

Leticia Rodrigues de Oliveira

Mateus Nicoletti Monteiro

Monica Silverio Silva

Nataly Harumi de Morais Takano

Paulo Roberto Goncalves

Rafael Leone Inacio da Costa

Rodolfo dos Santos Silva

Vitorya Marcondes da Costa Issa

Willy Freire

041 Terapia Ocupacional - Integral - Marília

Aline Sayuri Fuzita

Amanda Queiroz de Souza

Ana Carolina dos Santos Magalhaes

Ana Carolina Martins de Almeida

Ana Luiza Fiorin Zamai

Barbara Dutra Di Nizo

Beatriz Guimaraes Marques de Oliveira

Beatriz Lacerda Magalhaes Arias

Bianca Silva Souza

Carolina Caldeira da Costa

Caroline Aparecida Nascimento Dias

Clara de Freitas Smaira

Daniela Midori Higashi

Diego da Silva de Lima

Fernanda Cristina Leite

Flavia Masili Giglio

Gabriela Cristina Dias

Gabriela Santiago Pereira

Giulia Viana Bariotti

Guilherme dos Santos Rodrigues

Hellen Pereira Santos

Janaina Aparecida da Silva

Juliana Grassmann Thomazinho

Juliana Lima Silveira

Keity Cristina Correa

Lais Kishibe Silva

Larissa Ferreira Caires

Larissa Morales Pantarotto

Manuela Odara de Castro Souza

Marcella Padilha de Andrade

Marco Aurelio Cardoso

Maria Beatrix Stern

Nadia Chen

Patricia Oliveira de Lima Bento

Patricia Rosa

Paula Tamires de Souza Farias

Raissa da Silva Alves

Rebeca Peduti Pinheiro

Shirley Queiroz Rossim

Taynara Linares da Silva

042 Zootecnia - Integral - Botucatu

Alessandra Ribeiro de Souza

Amanda Quartaroli da Silva

Ana Laura Paulino Leite Gomes

Ana Luiza Crepaldi Hernandez

Angelica Camargo dos Santos

Anna Julia Stecca Tavernaro

Bianca Freire Bium

Bianca Siqueira Alencar

Bruno Rosolen Gilli

Caique Marques Marcelino

Camila Salvador Rodrigues Franco

Catharina Giovana Mirabile

Diego dos Santos Marcelino

Enzo Takashi Espindola Lu

Evandro Carlos Archilia

Fernanda Llanos Angelo

Franciele Caroline Firmino

Gabriel Gomes Coelho Godoy

Gabriel Porcel Zylberlicht

Gabriel Rodrigues de Moraes Diniz

Georgia Teiko Ribeiro Fraga

Guilherme Augusto Barbosa de Aguiar

Guilherme Batista de Oliveira

Isabella Livia Dan Della Mura

Isabella Loide Vergili

Isabella Rigo Werneck de Castro

Joao Lucas Farias Lins

Julia Borges Savio

Juliano do Amaral Soler

Karina Gobette Coneglian

Lairana Aline Sardinha

Larissa Ayumi Nagasaki

Larissa Goncalves Silva

Larissa Nunes Bastos

Leonardo Barbosa Ribeiro

Leticia Casarotto Trevisan

Leticia Garbin Ribeiro da Silva

Leticia Vecchi Toledo

Lorenzo Quagliato Antunes

Lucas Ben Fiuza Henriquez

Marcelo A. Pedrazzoli

Mariana Alcolea Paschoa

Matheus Biscaro Antunes dos Santos

Matheus Perez Bueno

Mauro Junior Maraia

Natalia Guazzelli Castanho

Nathalia Ferraz Silveira

Nathalia Santana

Nayara Capaldi dos Santos

Nilton Rodrigues de Almeida Junior

Pedro Emilio Maranhao de Aragao

Pedro N. da S. Dias

Rafael Briani Rodrigues da Costa

Renata Amorim Previatto

Ricardo Sousa Santos

Tatyana Mendes de Franca

Thainan Souza Germano de Oliveira

Thainna Carrera Porto

Thamires Ubices Sturion

Victor Freitas Borges Miranda

043 Zootecnia - Integral - Jaboticabal

Alvaro Carvalho Rabelo

Ana Veronica Lino Dias

Andre Pereira Diniz

Andre Portella Carneiro

Andrew G. Costa

Angelo Pinelli Netto

Anna Raisa Teixeira Minussi

Barbara Maressa dos Santos

Beatriz Damaceno Magalhaes

Bruna Gabriela Bosquini

Bruna Gazola

Bruno Constantino Somenci

Caio Cesar Carmo dos Santos

Carolina Lozana

Caroline Silveira

Daniela Aoki Heredia

Felipe Galetti Rodrigues

Fernando Teixeira Ignacio dos Santos

Gabriel Caetano Ferreira

Gabriel Cantadeiro

Giovane Goncalves Penasso

Giovanna Alves de Oliveira

Guilherme Mazzotti de Lima

Igor de Martin Velludo

Izabela Maria Correa

Jayne Rafaela Costa

Joseane Penteado Rosa

Juliana Carolina Florencio Ravagnani Martins

Lais de Oliveira Lima

Lara Garcia Rabello

Larissa Aparecida Marquesin

Leonardo Conte

Leticia Marra Campos

Livia Santos Figueiredo

Luana Salvioni Pereira

Malintza Moura Vargas

Marcos Lucas Higa

Mayara Andrioli

Natalia dos Santos Fanelli

Natalia Vilas Boas Fonseca

Octavio Jose Rau de Souza

Phillip Marques Silva

Raquel de Oliveira Andrade

Raul Douglas Moretti Bertho

Tais Lambini Curti

Tamires Estefani Marcon

Thais Regina Zibetti

Victoria Silva Pinto

Vitor Hugo Baffi Amaral

Vitor Macedo de Faria Sgalla

044 Ciência da Computação (Bac) - Integral - Bauru

Allan Rossi Gomes

Amadeu Shigeo de Almeida

Arthur Costa Lopes

Barbara Carvalho Silva

Caio Henrique Assad Racy

Gabriel Afonso dos Reis Figueira

Gabriel de Souza Alves

Gustavo Correa de Oliveira

Igor Trevelin Xavier da Silva

Joao Vitor Lopes da Silva

Leandro Rodrigues Goncalves

Leonardo Augusto Souza Lopes

Leticia Marin Motta

Lucas Maggioni Pippa

Lucas Ponte Correia

Luis Fernando Vieira Silva

Mariana Almeida Pereira Dias

Mariana Luara Graminha

Mateus Oliveira

Matheus Cabral Manoel

Mauricio Caetano da Silva

Otavio Luis de Aguiar

Raphael de Aro Sousa

Raphaela Raposo Quintas

Renan Vitor Fukushima

Rodrigo Perrucci Macharelli

Rogerio Guimaraes Meirelles

Vanessa Elaine Pavan

Victor Matos Watanabe

Vitor Kenji Uema

045 Ciência da Computação (Bac) - Integral - São José do Rio Preto

Allan Ribeiro Polachini

Alvaro Magri Nogueira da Cruz

Amador Sampaio Junior

Beatriz Carvalho de Melo

Carlos Eduardo de Oliveira Ares Junior

Felipe Freitas Santana

Fernando de Oliveira Filho

Gabriel Felix Porto Donaire

Gabriel Oliveira Ongaro Pires

Gabriel Prates Toribio

Gabriela Carvalho Camilo

Guilherme Botazzo Rozendo

Gustavo Jose Barbosa de Morais

Gustavo Lopes Ceribelli

Leandro Oliveira Lessa

Leandro Prates Novak

Leonardo Henrique da Costa Longo

Leonardo Mattos de Araujo

Lucas Alves de Godoy

Luiz Henrique Pereira Niero

Marina Luiza da Costa Ramos

Mateus Orcese Trevizam

Matheus Carreira Andrade

Matheus Furtado de Souza Popp

Pedro Galli Apolloni

Rafael Stefanini Carreira

Rafaela Cristina Polizel Aguiar

Renan Araujo de Carvalho

Rodolfo Guimaraes Ferreira

Ronie Eduardo Meque

Rubens Ozorio Leao

Thales Marcel Souza Silva

Victor Figueiredo de Faria Queiroz

Vinicius Dias

Vitor Brognara Sardinha

046 Ciência da Computação (Bac) - Vespertino/Noturno - Presidente Prudente

Alexandre Felipe de Oliveira Reis

Arthur de Moraes Pires

Beatriz Augusta Novais de Oliveira

Beatriz Moreira de Sousa

Bruno Bomfim

Bruno Santos de Lima

Denize de Almeida Silva

Everton Ramos de Oliveira

Francisco de Carvalho Farias Junior

Gabriel Voltarelli da Silva

Hadrian de Oliveira

Ian Bet

Jean Carlos Almeida Correa

Jhonny Richard de Souza

Joao Pedro Paccola da Silva

Joao Victor Paranhos Jacob

Laila Fernanda Dias da Silva

Leandro Ungari Cayres

Lucas Akira Sato

Luiz Fernando Perez Redondaro

Luiz Henrique Gaudioso Santos

Matheus dos Santos Viais

Matheus Prachedes Batista

Matheus Sevilha Barbeto

Max Yohji Watanabe

Mayane Silva Resende

Murilo Minoru da Luz Moreira

Nadiele Taise Massaranduba

Phillipe de Morais Sant Ana

Renan Henrique Moreira de Souza

Rogerio Ramos Rodrigues do Carmo

Samuel Felipe Chenatti

Tainan Rocha Alves

Thais Carraro Garcia

William Junji Hayashi Pinto

047 Ciências da Computação (Bac) - Integral - Rio Claro

Ariane Vilca Suarez

Artur de Freitas Mafud

Bruna Rossi Ambrozin

Caina de Oliveira Jorge Dittrich

Caio Oliveira de Paula

Fabio Eduardo Alves Conejo

Fabricio Dematte

Filipe Alves de Fernando

Frederico de Oliveira Sampaio

Fulvio Eduardo Ferreira

Gabriel de Paula e Lima

Gabriel Jorge Gimenez

Guilherme Alves Agostinelli

Guilherme Rodrigues Vitorino

Gustavo Santiago

Iago Graziano Gazzara

Joao Filipe Pavarina Kasahara

Joao Gabriel Zupi Cattani

Leonardo Guilherme Malutta

Matheus Freitas da Silva

Murilo Cruz Nicolau

Nicolas Hiroaki Shitara

Pedro Henrique Cotta Vivaldi

Regiany Nunes de Almeida

Samuel Caetano da Silva

Victor Calefi Ramos

Victor Hugo Heclis

Victor Santos Benutto

Victor Tregier Araujo

Vitor Ferracini Dezotti

048 Ciências da Computação (Bac) - Noturno - Rio Claro

Adriano Augusto Franco dos Santos

Aline Cristina de Godoy

Benilton de Oliveira Santos

Bianca Fernandes Privati

Bruno Filier Marchi

Cesar Felipe de Araujo

Dalton Varussa de Oliveira Lima

Erick Ignacio Ferreira

Fernando Chahud Junior

Gabriel Minoru Ikenaga de Brito

Giovanna Cazelato Pires

Guilherme Carlos Luz

Jhonatas Henrique de Araujo

Joao Agostinho Hergert

Jonathan Henrique de Oliveira

Kaique de Souza Monteiro

Lidia Maria de Bem Bueno da Silva

Lucas Augusto Pinheiro

Lucas de Almeida Souza

Luis Ricardo Guabiraba da Silva

Marcos Paulo Caetano Brito

Murilo Augusto da Silva Porto

Pedro Luis Marques Sliuzas

Rafael Domingos Santos

Stefany Lacroux

Tadeu Martines

Thomas Augusto Teixeira de Albuquerque

Tiago Luiz da Silva

Yuri Catarino Delgado

Yuri Machado de Souza

049 Engenharia Ambiental - Integral - Presidente Prudente

Alex Soares de Sa

Beatriz Silva Oliveira

Bianca de Paula Ramos

Bruno de Souza Rondina

Caroline Johashi Soller

Catherine Pinheiro Dantas Lancellotti

Daniel Alves Itame

Daniele Rocha de Souza

Deborah Brambilla Bertollo

Elys Angelica Santana Couto

Felipe Alabarce

Gabriele Silva Parras

Gabrielle Oriente Menezes

Igor Matsubara Pereira

Isadora Avemir Damaceno Rodrigues

Jaqueline Cristina da Silva Santana

Joao Pedro Cristofolo Pessoa

Jose Ferreira Maia Neto

Jullia Prado Gaudencio

Larissa Baptistuci Piacenza

Larissa Barcelos Campos

Lucas Nunes Pintarelli

Maria Julia Lobato Viotti

Mariana Venancio

Marjorie de Oliveira Damasco

Paola Caetano Guedes

Pedro Henrique Valim Reis

Pedro Vitor Souza Rocha

Rebeca Barbosa Boraschi

Rodrigo Moretto

Taina do Rosario de Sousa e Veronez

Thais Cunha Lima

Usman Gomes Santa Rita

Vitor Hugo Grosso Fabio

Yasmim Zampieri Sampaio

050 Engenharia Ambiental - Integral - Rio Claro

Breno Pedroni

Bruna Vieira Casaroto

Bruno Torres Leoncio

Daniele Tiemi Kagiyama

Eduardo Tsujita Xavier dos Santos

Eric Leonardo Rodrigues da Cunha

Francisco Marques Wenceslau Campos

Gabriela Feltrin Pierangeli

Gabriela Rocha Soares da Silva

Gabriela Veneziani de Souza Santos

Gabrielle Caroline Gardenghi

Gustavo Caseri Marino

Gustavo Henrique Baraviera

Jessica Ferreira

Josefina Dib

Julia Bruschini Nunes

Julia Ribeiro Martins

Larissa M. G. Tomas

Leonardo Alfredo Handy Bevilacqua

Luana Caubaz

Luma Detoni Rizzollo

Maria Julia Cornegian Danzi Salvia

Matheus Loura Vieira de Morais

Rafaela Passucci Flores

Stephani Cristine de Souza Lima

Thais Mitie Nunes Nakahira

Veronica Boniotti Rojo

Victor Seixas Castrillo

Victoria Costa Palhas

Vitor Rodrigues

051 Engenharia Ambiental - Integral - São José dos Campos

Alexandre Sanchez Dib

Amanda Guimaraes Moraes Camargo

Andrei Steschenko

Andrezza Marco Antunes

Artur Negrini Vicente

Audrey Barta de Santana

Carina Inacio Portela

Daniel Couto Sperandio

Edgard Yassue

Ellen Bergamaschi da Cruz

Erica do Nascimento Silva

Fernando Augusto da Fonseca

Gabriela Monteiro Rodrigues Spinola

Gabriela Santos Cardozo

Guilherme Cardoso de Barros Fornari

Gustavo de Souza Raposeiro

Julia Martins de Aquino Goncalves

Juliana Castilho de Paiva

Juliana de Abreu Araujo

Karen Nomura de Nardi

Karen Righetti Bigatan

Karolinne Santos Lima

Leonardo Enrico Dioni Castanho

Leonardo Girotto Bariani

Lucas Brumati Garcia

Luccas Zambon Maselli

Mariana Mendonca Andrade

Marina Grandchamp Costa

Matheus Vinicius Galego Dordetto

Miho Takakura

Nicholas Araki Goncalves

Pamela Diniz Sobral Santos

Renata Nabessima

Tais de Oliveira Soares

Thais Miike Contador

Tiago Rodrigues Borges

Valeria Cristina da Cunha

Wagner Yukio Kamiwada

Waldir Augusto Camargos Souza Junior

William Koiti Oishi

052 Engenharia Biotecnológica - Integral - Assis

Amalia Luiza de Moura Rodrigues Soares

Andre Barbosa Calderolli

Annie Tomoe Takaesu

Arthur de Menezes Viana

Bianca do Nascimento Araujo

Bruna Luisy Paulucci dos Santos

Caio Hideyuki Matsui

Camila Lima Zanini

Carina Braz Cristo de Souza

Carla Zilioli Braga

Diego Teixeira Semissatto

Felipe Amoroso Manzano

Felipe Caliani Mathias Netto

Felipe Gabrieli Ventura Seco

Giuliana Kaori Ondaera

Gustavo Rocha Barbosa

Isaque Nilton dos Santos

Jardel Victor Raminelli

Jose Leonel Lemos Buzzo

Julia Mamede Rocha

Juliana da Silva Dias

Julio Cezar Elias da Cunha Filho

Larissa Narumi Horie

Leonardo Maniglia Macedo

Leticia Coneglian de Conti

Leticia Fonseca Lizabello

Leticia Gazzotto Ulrich

Leticia Giuliani Yashiki

Leticia Machado Favery Bertoline

Lucas Sant Anna Pereira

Lucas Vinicius Maginador

Maira Mello de Carvalho

Marielle Camargo dos Santos

Matheus Cerdeira Pires

Matheus Chagas Bergamasco

Murilo Olivetti Estevam da Silva

Natalia Milan

Otavio Francisco da Cruz Martins

Pedro Fernandes Andrade

Rodrigo Ayam Santos de Abreu

Rodrigo Silva de Oliveira

Thais Candido Roberto

Thaisa Brianti Martins Ferreira

Victor Calvello dos Santos

Wallison de Lima Tinti

053 Engenharia Cartográfica - Integral - Presidente Prudente

Abraao Fernandes de Andrade

Alexandre Marinho de Souza Junior

Bruno de Moura Morceli

Carolina Rampasso Soares

Celso Rodrigues de Barros

Eduardo Chagas dos Santos

Felipe Bertelli dos Santos

Flavia da Silva Pereira

Gabriel Asterio Savio Rived Garcia

Gabriel Pugas dos Santos

Gabriela Crepaldi Cordeiro

Giovani Fernandes da Silva

Glauco Antonio Pires Lins da Silva

Guilherme Bassani Parangaba

Guilherme Gaetti Soares

Gustavo Grassi

Heros Fernandes Martines Paulo

Jader Mozella Marton Soares

Joao Marcos Alves Paiva

Jose Augusto da Cruz Neto

Julia Gomes Correa

Kassia Lorente Xavier

Leandro Boteon

Leandro Ferreira e Silva

Leonardo Nascimento Drozino

Leonardo Oliveira Barbosa

Leticia Leme

Loize Carol Sena Lima

Lucas Fiorese de Brito

Lucas Gabriel Scaramboni

Murilo Andrade Ruiz

Nathalia Cristiny Pelegrini da Silva

Nathalia Martim Fernandes

Pedro Henrique Oliveira de Paula

Rafhael Damasceno Contelli

Roberto Bayer Junior

Saulo Ferreira Ocanha

Thalis Baldassin

Victor Vinicius Silva de Moraes

Wilson Max Soares Costa

054 Engenharia Civil - Integral - Bauru

Alexandre Bernardes Jacob Junior

Alexandre Elias Albano Paulino

Aline Mayumi Matsuzoe

Aline Oliveira Burg

Ana Luisa Gusmao de Lima

Andre Indalecio Di Nizo

Beatriz Bellini Cortez

Beatriz de Lana Silva

Bruna Baroni Cardoso Pazzanese

Bruno Andre Silva Carvalho

Caio Pinheiro Zuniga

Diego Daroz de Oliveira

Diego Giollo Brugnerotto

Diego Gomes Garcia Martins

Esther Carvalho Paranha

Felipe Silva Pontes

Felipe Vergili Sgarbosa

Fernando Silva Lima

Giovana Stanganelli Vieira

Guilherme Boccalini Teixeira

Gustavo Cavallari

Heitor Anselmo Cruz

Isabella Marchini Piva

Jefferson Willian Ferreira Bezerra

Joao Pedro Marchesini Alexandrino

Jose Francisco Medeiros Monteiro

Julia Bosso de Mello

Juliana Moretto

Leonardo Maezato

Leonardo Rucignolli

Lucas Economides Gallina

Lucas Matheus Fernandes Baravieira

Lucas Rodrigues Contador

Luiz Guilherme Batosti Possetti

Marcelo Amaral Lolato Filho

Mariana Vieira Omido

Marina Leitao Cardoso de Almeida

Matheus Desmarest Casado Mailho

Matheus Silveria Gusmao

Matheus Yamassaki Lima Lopes Silva

Milton Bueno de Arruda Junior

Paula Mazza Biasoli

Pedro Henrique Nunes Morandini

Pedro Mamere de Almeida

Pedro Skorupski Barros

Priscila Franco Veras

Rafael Viersa Barros Silva

Rebeca Silveira do Sacramento

Renan Nishimoto

Renata Vilar Yamao

Ricardo Goncalves dos Santos

Samanta Santos Felix

Silas Sthefano Yo

Thiago de Sousa Alipio

Tulio Bicego Vieitez de Almeida

Victor Drozd Pereira

Victor Luan Caciatore de Souza

Victoria de Oliveira Guarino

Vitor Antunes Martinelli Borba

Vitor Costa

055 Engenharia Civil - Integral - Guaratinguetá

Alexandre Hsu Han Liu

Alexandre Koiti Ogusuku

Allana Mineko Okamoto

Ariane Pinheiro Andrade

Arthur Figueiredo Soares de Almeida

Augusto Jose dos Santos Reis

Bruno Binotto Massaro

Bruno Mendez Hassuani

Bruno Valente Verderamo

Carolina Massae Ishii

Carolina Matoszko

Daniel Roberto Coelho Filho

Felipe Santiago Gomes Alves

Flavia Trofino de Souza

Gabriel de Oliveira

Gabriel Sacillotto Reis Souza

Isabela Niedo Marchiori

Jaqueline Arice Gaudencio da Silva

Kelly Carolina Alves da Silva

Larissa Bicudo Soares Abbas

Luca G. P. de V. Lorenzini

Lucio Schiavon Yamamoto

Marcela Taliati Lopes

Mariane Silva Campos

Mateus de Faria Bolognesi

Matheus Bismarck Penque

Matheus Germano de Amorim

Matheus Vinicius Camargo Pinto

Maxwell Gabriel Marcos

Nathalia Pivatto Erberelli

Paola Maria Ribeiro Lescura Franca

Pedro Augusto Truffa

Raphael Fuzza Duarte

Tais Guimaraes Costa

Talita Caroline de Souza

Thais Hayashi Alves

Thamiris de Andrade Paula

Victor Borges Biscaro

Victor Vilela Petrin

Vitor Augusto Pugliese

056 Engenharia Civil - Integral - Ilha Solteira

Alexandre Takeshi Takemoto

Amanda Gabrielly Montanher Galante

Amanda Vaitiman Damaceno

Ana Luiza Fraga Becker

Bruna Alessandra de Souza Pinto

Bruno Gomes Lima

Carlos Eduardo Reis Silva

Clara Sabio Cantieri

Ednan Secco Gabaldi

Eduardo Rodrigues Quesada

Elias Rezende Amorim

Elisa Bueno de Vita

Erwin Gustavo Fukusima Hein

Fabiano Pereira Rocha da Costa

Felipe Augusto Dutra Correa

Felipe Victor da Silva Almeida

Fernando Gaspar Pivaro

Fernando Saraiva Rocha da Silva

Flavio de Freitas Ferreira Filho

Gabriel Antonio Castellani

George Yoshio Tamanaka

Guilherme Arfux Maluf

Guilherme Silva Miranda

Gustavo de Oliveira Soares

Joao Vitor Meneguetti Berti

Jose Augusto Lorenceti Carli

Julia Soncini Trevisan

Kawanna Kriscia Carneiro de Barros Torres

Larissa Santoro Dias Macedo

Leonardo Burin Baio

Lucas Mauro Felipe

Luciano Correa da Costa Molina

Marcelo Pereira de Oliveira

Mariana Ferreira Correa

Marta Jussara Oliveira da Fonseca

Rafael Diman

Rafael Gomes Carvalho

Rafael Guidugli Borges

Rafael Lorenzon de Jesus

Tulio Novato de Oliveira Santos

057 Engenharia de Alimentos - Integral - São José do Rio Preto

Ana Beatriz Marliere Beolchi

Beatriz Monteiro Kotani

Beatriz Rocha da Silva

Bruna Gomes Teixeira Monteiro

Camila Carrijo

Carolina Jendiroba Ramos

Cecilia Goncalves

Djalma Barbosa de Souza Junior

Evie Liwa Abe Machado

Gabriela Balthazar

Icaro Bueno de Lima

Julia Tiemi Minagawa

Laura Emi Tavoni Mathias

Leda Atilio Pita

Leticia Fonseca Campos

Leticia Saggioratto

Lucas Martins Pina

Luiza Gualberto Carrara

Luiza Zanin Bortoletto

Mariana Saito

Mateus Pozza

Matheus Goes Issas

Natan Teixeira Manfrin

Rafael Horacio Penariol

Samuel Henrique Gomes de Sa

Victoria Akemi Makiyama

Vinicius de Souza

Vinicius Machado dos Santos

Vitor Servidone

Vitor Tadeu Forest Lucena

058 Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia - Integral - Araraquara

Adriana Augusta Pereira Sanchez

Aline Teixeira Valentim

Amanda Gracindo

Amanda Lopes Nunes Mamede

Ana Carolina Goncalves Soares de Campos

Beatriz Tiemi Morise

Bianca Aparecida Muniz Pereira

Bruno Galdiano Araujo

Carla Porto Dourado

Carolina Martinucci Giaretta

Cecilia Naomi Nakamura

Debora Zamaro Toledo dos Santos

Diogo Silva Bautista

Gabriela Di Salvo

Heloisa de Souza Camilo

Igor Pereira Leal

Joao Pedro Munhoz Desajacomo

Junia Estequi

Leonardo Augusto Damasceno

Leonardo Betoni Medina

Luise Prado Martins

Luiz Henrique de Campos Zangirolamo

Mariana Biondi Cesar

Matheus de Moraes Teixeira

Nathalia Millanes Sodini

Nathan Vinicius Ribeiro

Nicolli Nakajima Costa

Patrick Neves Squizato

Paulo Jose Correa Freire

Pedro de Caroli

Rafael Brull Tuma

Rayssa Gimenez Borges

Renan Arthuzi Pessoa

Rogerio Cavalcanti Notare Costa Filho

Rogerio Penna Goncalves

Tayna Oliveira Costa

Thais Silva Reis

Victor Gawriljuk Ferraro Oliveira

Vitoria Rovina

Vivian Turini Albertoni Ribeiro

059 Engenharia de Materiais - Integral - Guaratinguetá

Ana Carolina Mendes Quintanilha Silva Santos

Andre Kenji Matsumoto

Bianca de Araujo Caetano

Bruno de Vasconcellos Averaldo Hangai

Eduardo Shoji Okabe Akiyama

Eric Kei Yuassa

Fabricio Rossi Marques Matias

Gabriel Baldin Guiachetto

Gabriel Cotrim de Cesare Peinado

Gabriel Possetti Tortorelli

Gabriel Silva Ferreira

Gabriel Trama Granja

Gabriela Alves de Oliveira

Giovanne Lopes Liberato

Gustavo Ferreira

Henrique Jorge Gobbo

Igor Ferraz Lopes Robles

Jessica de Oliveira Morais

Joao Vitor Maestrello Kuriki

Larissa Carrer

Leonardo Pereira Barreiros

Leticia Vieira da Costa Inez

Luana Venancio Coutinho

Lucas de Arruda Cavalcanti

Lucas Pegrucci Barcelos

Lucas Vitorino Silva

Luiza Rezende Kanegae

Marco Aurelio Oliveira

Mario Henrique Carvalho Reno Faria

Murilo Palma Moraes Cruz

Nicolas da Paixao Mota

Nicolas Gradela Soares

Pedro Bastos Walcacer de Oliveira

Pedro Vinicius Mendonca Marques

Renan Galhardo Fagundes Renoldi

Rodrigo Lopes de Oliveira

Samuel Emilio Santos de Melo

Thais Massumi Takahashi

Victor Hugo Marques Maciel

Vivian Martins Ferreira da Silva

060 Engenharia de Pesca - Integral - Registro

Alan Gustavo Netto

Alexandre Bitencourt Faria

Antonio de Padua Nunes

Augusto Francelino Gomes da Silva

Bruno do Prado Vittoretti

Bruno Henrique Dobner da Silveira

Camila Mancio Morais

Carla Muniz Camargo Penteado

Caroline dos Santos Furtado

Cleriston Mendes

Danielli Cristina de Castro Morato

Esthefany Caroline de Franca Silva

Everaldo Cezar do Nascimento

Gabriel Cajaiba Ramos Stucki do Carmo

Gabriel Delalibera Francioli

Gabriel Rinaldi Lattanzi

Hermes Syrio Barbosa Neto

Joao Paulo Kotzent Vieira

Juliano Aparecido da Silva

Kelly Kanae Izumi

Lais Roberta Viana Eiroz

Larissa Collaco Costa

Laura Kotzent Vieira

Lucas Lopes Arrochela Lobo

Lucas Souza Pinto

Luiz Henrique Mancebo Depetris

Maria Gilda Dario Cunha

Michelle Ganzerli Gomes

Natalia Lima Lira

Nathalia dos Santos Gomes

Paulo Guilherme Naldi Minozzi

Reginaldo Batista da Silva Filho

Renan Felipe Scarabelli do Nascimento

Taynara Castro da Silva Pupo

Thassiane Laryssa Sumikawa dos Santos

Tiago Candido Santana

Ulisses Jacob da Silva

Ully Marcela Caroli

Vinicios Tadeu Barbosa Ribeiro

Vinicius Souza Lopes

061 Engenharia de Produção Mecânica - Integral - Guaratinguetá

Alexandre Antunes Portugal Albuquerque

Alis Junior Soares Pereira

Andreia Larissa da Motta

Beatriz Rossi Moreira Campos

Brunno de Lima Bruscatto

Bruno Dessi

Bruno Faloppa Kuester Berto

Cainan Alves da Costa

Camila Yamada Hosomomi

Fabio Hideki Saito

Fabio Nobuo Honda

Gabriel Braz Penteado Villar Felix

Gabriela Ascencio Melo Salvadori

Gabriela Varraschim Rocha

Guilherme Polidori Villa Nova de Oliveira

Juliana Takahashi

Larissa Soares Pinho

Leonardo Risques

Lucas da Cunha Botto Castellan

Marilia Rodrigues de Melo

Matheus Brito Gomes

Matheus Munhoz

Matheus Oliveira Rehem

Pedro Italo Viana da Silva

Rafael Toshio Rama Yamamoto

Raul Romacho Perazza

Rodrigo Delmanto Duarte do Pateo

Thais Tardim Castaldelli

Thauan Alencar Gonzaga

Victor Covello Franco

062 Engenharia de Telecomunicações - Integral - São João da Boa Vista

Alan Gabriel Godeny

Antonio Elcio Ferreira Junior

Arthur Yudy Otsuzi

Bruna Dias Pires de Souza

Caio Gallo Brunialti

Daniel de Paiva Mucin

Daniel Toloto Toledo Correa

Felipe Augusto Franceschini

Felipe Felix Bertoli

Felippe Dias Benedicto

Gabriel de Oliveira Bento

Gabrielli Mariana de Oliveira

Guilherme de Campos Dario

Gustavo Henrique Pessatte Azzolino

Hiago Alves de Moura

Ivan Mateus de Sousa Almeida

Lais Bernardes Bonacin

Leticia Michele Dal Col Vilela

Lucas Eugenio da Costa

Luis Victor Pessiqueli Bonin

Marco Aurelio Marcon de Donato

Mariana Venezian Musto Bassi

Mateus Silva de Jesus

Matheus Borsato Belo

Matheus Henrique Carnelos Godinho

Matheus Okamura Lopes

Murilo Ivan de Oliveira Souza

Paulo Cruz Pinheiro de Moraes

Pedro Guilherme de Almeida Alves Pereira

Rafael Henrique Ignacio

Ricardo Samuel Manriquez Trujillo

Rodrigo de Medeiros Rodrigues

Rodrigo Miyazaki

Thaina Guimaraes Pereira

Thiago Takahiro Ogasahara

Tiago Campos Vieira

Vinicius Caetano Althman Rodrigues

Vitor Camargo Ribeiro Rossin

Welder Fernandes Perina

Ygor Tavela

063 Engenharia Elétrica - Integral - Bauru

Abner Carnizello Souza

Andrew Jye Shih Chuang

Barbara Guedes Lopes

Beatriz Couto de Carvalho

Bruno Placa Blanco

Caio Luz Stucki

Carlos Eduardo Pereira Liberado

Cesar Augusto Mendes Tersariolli

Eduardo Nakamura Cane

Eduardo Talamoni de Azevedo Camillo

Felipe Caetite Vian Vieira

Felipe Ozawa de Carvalho Fernandes

Felipe Rocha Saraiva

Gabriel Gomes Gimenez

Gabriel Hiroki Miyahara

Guilherme Molfi Goya

Guilherme Rosa

Guilherme Shinji Nakamine

Guilherme Silveira Segato

Guilherme Tolotti Azevedo

Guilherme Valerio

Gustavo Alem Mello Ferreira

Gustavo Marin Paulon

Gustavo Travalini Rosolem

Henrique Rachid

Ivan Mantellatto de Oliveira

Jonas Arilho Levy

Julio de Toledo Minguzzi

Lais Guimaraes Buck da Silva

Leonardo Rodrigues de Lima

Lorena Colautto Borges

Lucas Barros Amaral

Lucas Campos Meirelles

Lucas da Silva Perissinotto

Lucas Nunes Fernandes

Lucas Oliveira da Silva

Luciano Camargo de Freitas

Luiz Felipe Fraceto Boventura

Luiz Otavio Vittorelli

Marco Aurelio de Oliveira Nona

Mariana Martins Pereira da Cunha

Matheus Rufino

Matheus Theodoro

Pedro Luiz Rosa

Rafael Bellotti Moreno

Raphael Palmieri Valdi

Renan Crivelari Casimiro

Ricardo Chagas

Saulo de Tarso Rodrigues Campos

Thais de Oliveira Vasconcelos

Victor Hugo Oliveira Silverio

Victor Oliveira Boppre

Victor Oliveira Milare

Victor Suguiiti Tanaka

Vinicius de Castro Chieregato

Vinicius Tavares Alves

Vitor Matheus Rodrigues Ruano

Vitor Mendes do Amaral

Vitor Piccinini

William Buonsanti Barranjard

064 Engenharia Elétrica - Integral - Guaratinguetá

Amanda Winder Ribeiro Coelho

Ana Carolina Goncalves

Antonio Carlos de Mello Junior

Beatriz Naomi Aihara

Bruno Takamori Montich

Caio Henrique Vasco de Abreu

Carlos Leonardo Dolcinotti

Daniel Trigo Rizzuto

Fabio Silva Giglio

Fabio Yuji Namioka

Fernanda Mayumi Otsuzi

Fernando Akio Tutume de Salles Pucci

Gabriel Bastos Kronemberger

Gustavo Grivol Machado de Souza

Gustavo Machado Volpiano

Gustavo Oshiro de Carvalho

Henrique Porzia Capella

Igor Kuczuk Modenezi

Jose Luiz Carvalho de Sousa

Juliana Bustamante Baptista

Leonardo Pedroso Vallin Rodrigues

Lorena Marroni Carvalho

Lucas Mendes de Godoy Modesto

Lucas Moreira Bernes

Luis Flavio Matiello Coelho

Maira Lima de Assis Silva

Marcelo de Almeida Santos Arantes Pereira

Mateus Agostinho dos Anjos

Mellina Borges Pinto da Silva

Murilo Bridi Ferraz

Nattalia Picillo Fiuza

Nicolas Brandao de Oliveira

Pedro Luiz Paulucci Carnieto

Rafael Perez Silva

Rodrigo de Lima Martins

Rodrigo Livianu

Vinicius Teixeira

Vitoria Lane Rossi

Yasmim Patricia Taques Sumitani

Yuri Mafra de Andrade

065 Engenharia Elétrica - Integral - Ilha Solteira

Adriano Tenorio Halim Darsono

Alan Molina de Souza

Alan Soares de Sousa

Alessandro Felistoque

Caio Castilho da Silva

Caio Sanches Labella

Danilo Veronez Sant Ana

Denner Marinho Oliveira Dias

Edwilson Barros Pereira

Fabricio Correa Parecis de Oliveira

Gabriel de Melo Andrade Ribeiro

Gabriel Marques Molonhoni

Gabriella Pinheiro dos Santos

Gustavo Carvalho Pavao

Henry Nicolas Cortez Morales

Igor de Oliveira Antunes Holtz

Igor Soares Costa

Igor Vilarin Novais

Iuri Sales da Cunha Carriao

Joao Carabolante Rodrigues

Joao Gilberto Marra Junior

Joao Pedro Bozello Drudi

Julio Vanzella Pasinatto

Leonardo Eidi Gutierrez dos Santos Matsumoto

Leonardo Patrocinio dos Reis

Lorena Albernaz Pinheiro

Luiz Pedro Miasato Nogueira de Assis

Mariana Zaninelo Reis

Murilo de Araujo Gorno

Nara Bigi

Nicholas Vinicius Garcia

Patrick de Oliveira Melo

Paulo Otavio Oliveira Freitas

Pedro Antonio Pereira Neto

Pedro Feitosa Riedel

Raphael Kenji Ogushi

Samyr Helou Neto

Thais Martins Ribeiro

Thiago Rissetti Roquetto

Uriel Bindilati Bettin

066 Engenharia Industrial Madeireira - Integral - Itapeva

Adriana Ayumi Yoshida Ferreira

Alecxandro Hideo Inada

Ana Carolina Oliveira Crispim

Andrei Aparecido Santos Goncalves

Ataide Jose de Almeida Lima

Breno Gimenez Raffa Goncalves

Camila Caroline Urbino

Cintia da Silva Camargo

Douglas Antonio Oliveira dos Reis Silva

Douglas Pontes Paschoa

Elder Jesus Lima Machado

Eliabe da Silva Franco

Emanuelle Antunes de Souza da Silva Pinto

Emanuelle Brum Rodrigues Pinto

Iliane Rodrigues de Oliveira

Ingrid Gabriela de Almeida

Isabella Murat Zacarias

Joao Batista Silva

Joao Paulo Cachaneski Lopes

Joao Primo Netto Lara

Lais Stefani de Barros

Leandro Passos de Macedo

Leonardo J Ferreira

Leonardo Santos Camargo

Luana Cristal Lyria Silva

Lucas Felicissimo Proenca

Lucas H. de Souza

Lucas Henin Barbosa Coutinho

Lucas Noel de Souza Santos

Michel Douglas Cosmo da Cunha

Milena Rodrigues Martinelli da Silva

Murilo Augusto Verissimo Leite

Rafael Clips Ventorim

Rafael Ferreira Rodrigues

Renato Hideki Osugi

Rosangela Almeida Maia

Thais de Cassia da Silva Ruivo

Vanessa Ferreira Neves

Vitor Afonso Neves Silva

Wilian Duarte Fragoso

067 Engenharia Mecânica - Integral - Bauru

Alan Cesar Rodrigues

Alan Polato Francelin

Andre Oliveira Francani

Andre Vinicius Kina de Freitas

Anna Beatriz Pavani Salesse

Antonio Eduardo Gregorin Ruette

Arthur Rosenberger Cimatti

Bruno Fleury Fina Paulillo

Bruno Fonseca Guerra

Bruno Madeira Pires da Silva

Bruno Pires Thomazelli

Bryan Jefferson Trovati Chaves

Camila Tonetti

Christopher Wei Kang Chung

Cristofer Alan Costa Santos

Daniel Adami Pereira Andrade

Diego Henrique David Rubio

Eduardo Junio do Lago Batista

Elmar Anton Schnorr Filho

Fernando Siqueira de Almeida

Filipe Ferracioli

Flavio Tarciso Ronchi

Gabriel Andre Bonela

Gabriel Guimaraes Serpa Morais

Gabriel James Faga

Gabriel Oliveira Jasinevicius

Gabriel Rodrigues Suzukayama

Gabriel Wyse Burman

Guilherme Peres Cardoso

Gustavo de Almeida do Carmo

Gustavo Paulino Gomes

Joao Vitor Lima Marabisa

Joao Vitor Mansanares Silva

Kevin Baioco Valladao

Livia Martins de Sousa Marques Silva

Livia Selegatto

Luana de Cassia Pontinha

Lucas Inacio dos Santos

Lucas Mendes de Paula

Luciano Chaparin Luisi

Mariana Alves Pegoraro

Mayara Vivian dos Prazeres Cruz

Octavio Henrique Cerbara Candido Rosa

Othon Micali Perrone

Plinio Scalon Paiva Abrantes

Rafael Meneghini Terra

Renan Yoshihiro Ramos Takara

Roberta Silveira Volpato

Rodolfo Nobrega de Resende

Rodrigo Martins Pires

Stefan Wahle Silva Rego

Taina de Carvalho

Thomas Jun Obara

Victor Eduardo Corte Baptistella

Vinicius de Freitas Pacheco

Vitor Augusto Correa

Vitor Barreiros Pereira

Vitor Cezar Silva Sena

Vitor Mendes Rehder

Willian Tadeu Beltrao

068 Engenharia Mecânica - Integral - Guaratinguetá

Amanda Rodrigues Silva

Ana Laura Pereira de Oliveira

Barbara Mari Miyahara

Bruno Goulart de Oliveira

Caio Henrique Batista dos Santos

Carlos Eduardo Ottonelli

Caroline Lury Shigeoka

Claudia Suemy Sato

Eduarda Zangrandi Silva

Enzo Nagata

Fabio Kenji Makita

Fabio Yuzo Ohno

Fabricio Valerio Moretti

Felipe de Souza Pinto Tarozzo

Felipe Fiorim Carvalho Silva

Fernando Martins da Silva Filho

Gabriel Bonani Machado

Gabriel Fabiano de Lima

George Patton de Oliveira Silva

Gustavo Pedreiro Tannus

Icaro Oliveira Alves

Isabela da Fonseca Rosa David

Ivan Cassane Costa

Joao Gabriel Albano de Carvalho

Joao Pedro da Cunha Castro

Joao Ricardo Signoretti Alexandre

Jonathan Kenichi Makiyama

Leonardo Haruo Nozaki

Leonardo Paciullo Rodrigues

Leonardo Pedro Fraporti

Lucas Araujo Silva

Lucas Fernando Girello

Lucas Ferreira Amaral Massari

Lucas Henrique Gregate de Araujo

Luis Felipe Mira

Luis Gustavo Costa e Silva

Luiz do Prado Junior

Luiz Henrique Zuculo

Marcelo Favaro Leme Bastos

Marcos Hideo Nakamura

Maria Vitoria Ubinha Stefano

Marina Alves Geronymo

Matheus Di Sessa Cosentini

Murilo Augusto Franca Jardim

Paulo Akira Figuti Enabe

Pedro Correia e Andrade

Pedro Henrqiue Livorati Oliva Garbelini Oliveira

Rafael Aleixo

Rafael Hideki Ono

Raphael Mingorance Pacifico Rondon

Raquel Dreosso Ferraz

Raul Souza Garcia Minguez

Rodolfo Ignacio Muniz

Rodrigo Medeiros de Andrade

Rubens Vinha Neto

Victor Flausino Machado

Victor Massaru Onoda

Victor Rogatis Trevisan

Victor Yan Yamada

Vinicius Augusto Carnevali Miquelin

069 Engenharia Mecânica - Integral - Ilha Solteira

Alexandre Paniago de Oliveira

Alexandre Petean Arena

Andrei Caero Vieira

Augusto de Moraes Batista

Caio Henrique Ferreira Rocha

Caio Roberto Botter

Cinthia Freires Rosso

Diego Sanches

Eduardo de Oliveira Carvalho

Erick Eduardo dos Santos

Fabio Satoshi Sumida

Felippe Pinheiro Machado Santos

Fernando Tenorio Halim Darsono

Gabriel Fukamoto Magno

Guilherme Lopes Paschoareli

Gustavo Barone Goemeri

Gustavo Capalbo de Oliveira

Ivan Magri Perez

Izabela Cristina Batista

Jhonatan Hideyuki Medrado Taira

Joao Victor Alcantara de Souza

Juliana Moreno Souza

Lucas Nantes da Costa

Luis Fernando Salvadego

Marcelo Henrique Gumiero

Maria Tereza Esteves Mecenas Lima Mendonca

Mateus Daniel

Matheus Paris Orsi

Matheus Santos Sales

Otavio Duarte Zotelli Boaventura

Paulo Felipe Moreira de Sousa

Paulo Ibanez Brandi

Rafael da Silva Raqueti

Raiane Novais de Vasconcellos

Raul dos Santos Fiorindo

Ricardo Henrique Pereira

Rodrigo Costa de Azevedo

Thiago Tinarelli Borges

Valdir dos Santos Junior

Vinicius Machado Otoboni

070 Engenharia Mecânica - Noturno - Guaratinguetá

Aildo Ferreira dos Santos Junior

Andre Felipe Falsarella Lima Macedo

Arthur Henrique Sacurai

Caio Siqueira de La Paz

Caroline Moraes Garcia

Davi Lemes Rosa

Emerson de Oliveira Santos

Gabriel Pelincer Soares

Gabriel Ragasine Galvao

Gustavo Kendi Harada Tsuda

Joao Dirceu Gomes Pim

Joao Nunes Amoroso

Jonathan Alberto Rocha de Moura

Lucas Duarte Lima

Lucas Eduardo da Silva Rocha

Lucas Teixeira Emidio

Matheus Costa Ribeiro

Matheus Felipe de Souza

Miler Cristian de Souza

Murilo Henrique Polizel

Patricia Stella de Oliveira Martins

Paulo Ibsen Cavalcante Martins Vieira

Pedro Henrique Calderaro Rodrigues

Pedro Henrique Mota de Godoy

Rodrigo Delghingaro Forti

Thiago de Lemos Quintanilha Barbosa

Tiago Alves Zago de Castro

Tiago Foloni Tessarolli

Victor de Oliveira

Vinicius Gimenez Ramos

071 Engenharia Química - Integral - Araraquara

Alessandra Daniele Gomes Chagas

Amanda de Sousa Martins

Bruno Thedim Tourinho Rodrigues

Caique Antonio Teruo Koba

Carla Cristina dos Santos

Danielle Olivio Catarucci

Derick Meneguetti

Fernando Pesse Patone Junior

Fernando Ramalli Neto

Gabriel Rosenberger Cimatti

Gabriela Cunha Bonilha

Giovana Silva Martins

Guilherme Conte Mendes Batista

Guilherme Tavares de Melo

Gustavo Pohlmann Gonzaga

Helena Caldas Lopes de Faria

Joao Pedro Pazian Montes Soldera

Julia Geraldi Vieira

Julia Regina Sant Anna Silva

Karen Reis Nalini

Leonardo Goncalves Shimura

Leonardo Yuji Miakawa

Leticia Vasconcelos de Lima

Marisa Cristina Mendonca Fujimoto

Matheus de Almeida Santos

Matheus Luiz D Imperio Donini

Matheus Silva Carvalho Celestino

Matheus Silva Oliveira

Mayra Martinelli Costa

Michely Esposito Petrasso

Monica Christina Sales Carneiro

Pedro Tarossi Brigide

Raphael Alves Gurgel Amaral

Raquel Debroi Seixas

Renan Cesar Pereira Goncalves

Roberta Aguiar Bernardino

Roger Eike Guinosa

Tarik Dawud Mustafa

Vitor Hugo Farias da Silva

William Hiroyuki Endo

072 Estatística - Diurno - Presidente Prudente

Alan Santos de Oliveira

Aldrey Emmanuel Possani Costalonga

Amanda Cassioti Pantiga

Andre Jun Shiroma

Anelyse Abreu Cortez

Bruna Fascioni Ferraz

Bruno T. P. Bergantin

Daniela Rosa de Moraes

Diego Aluizi Cardoso

Elberdan Barbosa Lopes

Felipe Jose de Jesus

Fernando Yeiji Teruya

Filipe Wanderly da Silva

Joao Paulo Atalla Sciani

Juliana Souza Santos

Karina dos Santos Barbosa

Leonardo Theodoro Junior

Luan Santos de Oliveira

Luana Melloto Tranquilin

Luana Santos Mateo

Lucas Aquino Oliveira

Lucas Augusto Silva

Marcela Almeida Alves

Mariana Leite Garcia

Matheus Vinicius Gomes

Natalia Ocaso Seraphim

Nicollas Nunes Gandra

Thalita de Souza Laia

Vanessa Miqueloto Ferraz

Vitor Correa Yoshida

073 Física (Bac Em Física Biológica / Lic Em Física) - Integral - São José do Rio Preto

Adson Trevisan Ferreira

Aialy de Souza Oliveira

Anderson Augusto Dotore

Caio Cesar Bertelli Gandolphi

Carlos Henrique Bellini

Carolina Paiva de Carvalho

Daniel Augusto Doutel de Castro

Daniel Pietrobom

Dayla Bott Geraldini

Diego Cesar Ferreira

Dyegho Mota Bianche

Erika Gomes Cordeiro

Erika Tiemi Ganda

Ernesto Tavares Neto

Felipe Bulzoni Branco

Fernanda Graci Vasconcelos

Francieli Spada Ferreira

Giovanne Eduardo Ferreira

Giovanni Rosa Tanzella

Graziela Almeida Fonseca

Guilherme de Paula Guarnieri

Guilherme Vieira Meira

Heitor Catelan Rodas de Carvalho

Ian Guilherme Peral

Isabella Hidalgo Racy

Jhonatas Axell Luiz

Julia do Prado Pazzini

Juliana Arita Vasques

Julio Cesar Bertelli

Kael Augusto Botine

Kellyta Maely Salu da Silva

Kenneth Massaharu Fonseca Miasaki

Lais Petrocelli Calca

Leonardo Henrique Abe

Lindomar da Costa Lima Farineli

Luan dos Santos Neves

Lucas Santana Silva

Marcelo Ciani Vicentin

Marcos Paulo Miotti

Mariana Dutra da Silva

Matheus Pietro de Melo Lago

Raimundo Pereira da Silva

Raphael de Souza Santos

Renan de Almeida Alves Ferreira

Renan Pereira Pedro

Sebastian Morillo Flores

Stefanie Demarchi Miranda

Vinicius Litrenta Medeiros

Wellington Santana Callegari

Wesley Rodrigues Ribeiro

074 Física (Bac/Lic) - Integral - Rio Claro

Anelisa de Almeida Ferreira

Bianca Miyuki Nishio

Breno Orzari

Bruna Costa Nascimento

Bruno Donato Franchito

Bruno Huang

Camila Ribeiro Castro

Dayane Rodrigues Lopes de Lima

Eduarda Vilela Tannous

Eduardo Lopes Silva

Fabio Danielli Bonani

Felipe Renger Re

Gabriel de Oliveira Gomes

Guilherme Cunha Prado

Guilherme de Moraes Pereira

Gustavo Guarise Pereira

Gustavo Montanheiro Dantas

Isadora Ramalho dos Santos

Jeynne do Amaral Carrillo Bastos

Joao Carlos Scheffer Junior

Juan Munhos Gagliardi

Juliana Areias Falcao

Leonardo de Brito da Silva

Leonardo de Freitas Duarte

Lesley Cristina Goncalves Damaceno

Lucas dos Reis Maia

Lucas Moretto Rodrigues

Marina Caes Lahr

Natalia de Oliveira Dognani

Natalia Pereira da Cruz

Pedro Rosin Sartori

Poliana Malaquias de Lima

Raphael Henrique Evangelista

Ricardo Brandolt Jr.

Rivaldo Andre Kairalla Sampaio

Rodrigo Simile Baroni

Sabrina Souza Mariano

Thiago Seregni Vieira

Victor dos Santos Ynamassu

Vitor Fockink Silva Batistela

075 Física (Bac/Lic) - Noturno - Guaratinguetá

Alexandre Eduardo Pereira

Aline Gabriela Almeida

Ana Luiza Bastos Barbosa Guimaraes da Silva

Bruno Henrique Areco

Caio Magalhaes Soto

Caio Rocha Nunes Reis

Caroline de Lima

Cristiano Donizete Fromagio

Daniel Augusto Ferreira de Souza

Danilo Augusto Kanno Nogueira Baptista

Danilo Marto de Carvalho

Felipe Correa Leite Queiroz

Felipe de Oliveira

Fernando Dias Prudente

Gabriel Augusto Natividade

Gabriel Hofig de Castilho

Gabriel Ribeiro

Gyssiane Izabele da Silva

Hamilton Gabriel Lemos Evangelista

Hugo Francisco Borin de Souza

Joao Victor Rodrigues da Silva Leite

Lucas Patto Goncalves Soares

Lucas Scaranari Palhares

Luiz Gustavo Monteiro Ramos

Marcelo Cavalca Filho

Maria Helena Goncalves de Souza

Matheus Raucci

Maycon de Oliveira Constancio

Milena Sampaio de Oliveira

Nilce da Silva dos Santos

Paulo Jose Moraes de Paula Santos

Paulo Mendes Silva

Paulo Sergio Patricio dos Santos

Pedro Mangos Zocchi

Rafael Robson Lino dos Santos

Raone Guedes Souza Cruz

Tiago Augusto Ferreira

Victor Bitencourt Vaz

Vinicius Francisco Batista Saturnino

Vitor Rodrigues de Sa

076 Física (Lic - Noturno) / (Bac Em Física de Materiais - Vespertino/Noturno) - Bauru

Adriano Augusto M Ricardo

Adriel Fernando Fernandes do Amaral

Alek Sander Santana Barbosa

Alexandre D Incao

Andre Gazeta

Arthur Sabino Pimentel

Beatriz Brosco

Bianca Elvira Belardi

Bruno Hori Barboza

Caio Stefano Veronese

Camila da Silva Colognesi

Cesar Augusto Gandin

Claudio Jose de Mattos Junior

David Erba

Diego Fernando dos Santos

Douglas Santos

Eduardo Augusto dos Santos Marcal

Eduardo Marinque Fonseca de Andrade

Fabiana Moraes Guiaro

Fernanda de Freitas Quadros

Fernando Martins Chaves

Fuad Chaim Schiavon

Gabriel Bertemes de Carvalho

Gabriel Gabiolli Fernandes

Gabriel Gomes Baltazar Alves

Gabriel Marques Neto

Gabriel Whitacker Gerotti

Gabriela Piovesan Santiago Suarez

Giovanni Chaves Di Blasio

Guilherme Pandolfi da Silva

Hendrik Danilo Gomes

Hildebrando Carlos Barbosa

Joao Victor Pacheco

Jose Artigas dos Santos Laranjeira

Karoline Franca da Silva

Leonardo Francisco Goncalves Dias

Luana Dal Ben da Camara

Luis Fernando Aparecido Batissoco

Luiz Antonio Meneghetti Junior

Marcos Jose Ferreira de Souza Junior

Matheus de Oliveira Anastacio

Matheus Jeronimo Assumpcao Junqueira

Mauricio de Oliveira Pereira

Michel Alberton Lovizoto

Natalia Souza Reis

Natanael Pereira Lopes

Nicole Ferreira de Nardi Golia

Pamela Pereira Sena Silva

Rafhael de Oliveira Fernandes

Raul de Moraes Coelho

Renata Angelica Ferrari

Rodrigo Araujo Custodio da Silva

Rodrigo Carmagnani de Almeida da Silva

Roger Julio Louriano Xavier

Ronaldo Hideki Kawaguchi

Samanta Ferreira Silva Antonio

Silvia Turra Alarcon

Sueli Souza Leite

Victor Pierre da Silva Pinto

William Tainan Junqueira Catellan

077 Física (Lic) - Noturno - Ilha Solteira

Adriana Guirao Presotto

Adrielly Fernanda Nascimento de Araujo

Alan Berigo da Silva

Aline Rodrigues

Andre Contiero Chiaramonte

Bruna Oliveira Araujo

Bruno Freitas Gomes Yanes

Carlos Henrique Weber Neves

Eduardo Augusto Alves Barbosa

Ingrid de Oliveira Borges

Jonathan Aparecido Moraes

Jose Henrique Santos da Silva

Juan Felipe de Oliveira

Juliana Silva de Freitas

Kelder de Souza Weber

Larissa Candelaria Cavalcante

Leandro Cezar Santos Zigart

Liesel Eulalia Cerna Ñahuis

Lorraine Silva Pinto Mendes

Mario Batista Pires Junior

Mateus Amorim Vieira

Mateus Pina Gomes

Miguel Fernandes Roveri

Thais Cristina Caldato

Victor de Almeida Hentz

Vitoria Masetti Raymundo

Wellington Adriano Fernandes de Sena

Wesley Lino de Oliveira

078 Física (Lic) - Noturno - Presidente Prudente

Alison Eduardo Ventura Dariolli

Amanda Ederli Aranda

Andre Antunes da Silva

Apollo Egen Domingues

Augusto Cesar David Ortiz

Bruno Henrique de Santana Gois

Cintia Arenales Marquezi

Diego Rodrigues e Silva

Douglas Henrique Vieira

Elisabeth Riolfe Baptista

Emilly Silva Gervazoni

Fernando Henrique Silvestre

Gabriel de Oliveira Santos

Gabriel dos Santos

Gilmario Araujo Liborio

Joao Lucas Albuquerque Silva

Jonathan Paulo Araujo Almeida

Jose Carlos Vieira

Leandro dos Reis Picolo

Lucas Ferreira Xavier Ortiga

Luis Henrique Precoma

Nathanael Felipe Guedes Silba

Paulo Roberto de Lima Gianfelice

Pedro Henrique Fernandes

Ricardo Koji Sakata

Romeni Vomstein

Stephanie Caroline Bonzanini

Victor Hugo Morais Afonso

Victor Pontes Martins

Wesley Pedracci Custodio

079 Física Médica - Integral - Botucatu

Andre Felipe da Silva

Brenno Henrique Nagao

Caio Cesar Esteves Silva

Caio Cesar Garcia Souza

Caline Cristofalo de Morais

Carlos Roberto Natal Junior

Caroline Piovesan Pinheiro

Caroline Teixeira Lisboa

Daiane Peres

Douglas Franco Felix

Douglas Sardisco

Eduarda Pio Costa da Silva

Elis de Oliveira Mugnaini

Felipe Chimin

Flavio Caetano Ferreira

Guilherme Volpe Possani

Gustavo Gomes de Paula da Rocha

Gustavo Henrique Tomanik

Gustavo Moreira Jarola

Henrique Francischeti Calil

Isis Bagini

Jhenefer Bortoleti de Oliveira

Joao Paulo Novato de Oliveira

Juan Lopes Costa

Julia Moraes Barbi

Julia Willmersdorf Goncalves Correa

Leonardo Baggio

Lucas Renato Reina

Lucas Yudi Katayama

Luiz Miguel Alves de Oliveira

Luiza Oliveira Derobio

Matheus Mendes Galvao

Miria dos Santos Godoi

Paulo Manuel Muanza

Paulo Zago Leonel

Rafael da Silva Ramos

Ricardo Toshio Yamassake

Suelen Simoes Costa

Thiago Souza Dias

Vinicius Mendonca Rodrigues Gimenes Franca

080 Geologia - Integral - Rio Claro

Ana Flavia Coelho Soffiati

Barbara Panegassi

Bruna Lopes Cenatti

Bruno Antunes Zampaulo

Bruno Augusto Martins de Toledo

Bruno Fadel Barbosa Lima

Daniel Kenji Ogashawara

Everson George dos Santos Rodrigues

Felipe Lucio da Silva

Felipe Miranda de Siqueira Buchi

Fernanda Miranda de Siqueira Buchi

Gabriel Cardoso Leite

Gustavo Rodrigo dos Santos

Henrique Bazzo Martins

Isabella Gumiero Lee

Ivan Roberto de Souza

Joao Pedro Massari de Mello

Juan Navarro

Juliana Martuscelli Machado

Leticia Kwong

Lorenzo Gamero Iurevich

Manoela Machado Papel

Marcela Martins

Mariana Vieira Galvao de Oliveira

Marilia da Rocha Peloso

Matheus Augusto Caixeta Araujo

Paloma Promenzio de Lorenso

Paloma Smanioto Garcia

Pedro Henrique Bordinhon de Castro

Rafael Calzolari Buchidid

Taina Nogueira de Almeida

Tom Dias Motta Morita

Vanessa Barbosa Rosa

Victor Manuel Affonso Gamallo

Vitor Xatara Branco

081 Matemática (Bac/Lic) - Diurno - São José do Rio Preto

Adriano Giroti

Adriano Mendonca Ferreira

Alefe Abdiel Correia Serafim

Ana Beatriz dos Santos Matsubara

Antonio Ferro Neto

Beatriz Carvalho Marques

Bianca Panhan

Brunna de Oliveira Longhi

Bruno dos Reis Mendonca

Bruno Martinez de Farias

Caroline Mendonca Gomes

Daniel Meneses de Souza

Daniel Silva Costa Ferreira

Danilo Tadashi Izumitani

Danitieli Baptista da Silva

Danytelle Gregui Vieira Rodrigues

Dauana Baptista da Silva

Evandro Moreira Barbosa

Felipe Akira Furuya Rodrigues

Gabriely Brenda Prando

Giseli Aparecida Barbosa

Guilherme Silva dos Anjos

Gustavo Perez de Moraes

Igor Henrique de Baggis

Isabella Marchi Valencio

Jesse Vergilio da Silva

Joao Vinicius Miron Aquino

Joyce Miranda Marques Ramos

Julia Ferreira Duarte

Juliana Cristina Leal

Karen Rayane Carvalho Porfirio

Laisa Maria Scapaticci

Lauriane Cristina Rodrigues Cruz

Leonardo dos Santos Paulino

Leonardo Pereira Serantola

Leonardo Vasconcelos Jacovassi

Leticia Aparecida Guimaraes

Lucas Fernando da Cunha

Lucas Guilherme Rigo Canevazzi

Lucas Omar Lodi

Luiz Fernando Barbera

Marcos Thauan Marques Matias

Maria Olivia Pascoal de Araujo

Mariane Landin Marcon

Marta Priscila da Silva Cruz

Matheus Hernandes Clemente

Nathane Lorenzi Baldan

Olivio Sperchi Neto

Renata da Silva da Cruz

Roberto Pereira do Nascimento

Stella Mari Takaishi Numa

Stephanie Belazi

Suelen da Silva Domingos

Talita Ferreira da Silva

Vinicius Vitorio

082 Matemática (Bac/Lic) - Integral - Rio Claro

Alexandre Pawlicki Maule

Arthur Noin de Oliveira

Beatriz Karen Capana

Beatriz Weber Zotarelli

Bruno Leandro Almeida

Caio Simoes

Danilo Gabriel Crescenzio Brizolari

Denilton Donizetti Silva

Eric Monteiro Perdigao

Evillyn Mirela de Camargo

Felipe Longo

Fernanda Yuka Ueno

Gabriel Carvalho Freitas

Gabriel Zulian dos Santos

Guilherme Seidyo Imai Aldeia

Guilherme Vinicios Maciel

Gustavo Santos Oliveira

Isabela Pereira Camargo

Joao Pedro Molina Peinado

Jordan Patrick Boaventura Bento

Juliano Decico Negri

Katyane Romualdo dos Santos

Larissa Ferreira de Melo

Laura Marques de Souza e Silva

Leticia Camargo Coelho

Luana Tais de Freitas

Lucas Martins Zanella

Luisa Hebling

Marcel Lopez Dias

Marcos Vinicius de Azevedo Fabbri

Matias Braunger

Rafael Massaaki Passos Kondo

Rafael Romano da Silva

Rodrigo de Almeida Rosa

Rodrigo de Mello Silveira

Roger Ribeiro

Sabrina Goncalves Cardoso

Victor Goncalves Marques

Victor Hugo de Lemos Gomes

Victor Passarelli Destefane

Vinicius Colachequi

Virginia Maria Ribeiro de Rezende

Vitor Andre Correa

Willian Henrique Maximiano da Silva

Yugo da Silva Kodato

083 Matemática (Lic) - Matutino - Presidente Prudente

Ana Paula de Araujo

Annelise Checon Guerreiro

Beatriz Marques Carvalho

Bruna Camila Pereira Santos

Bruna Elisandra Carlos Lopes

Elvis Marcio Barbosa

Fabiano Ruano Neto

Jesica dos Santos Grasinha

Karina Seviero Rampazzi

Luciano Vieira Junior

Marcela Donaire Miyamoto

Mateus Pereira Monteiro

Monica dos Santos Potensa

Nadielli Aparecida Morello

Patricia Ferreira da Silva

Taise Christina dos Reis Delli Colli

Victor Augusto Loureiro de Souza

Willerson Jose de Lima Silva

084 Matemática (Lic) - Noturno - Bauru

Alexa Yasmini Sasaqui Barros

Amanda Campos Cazelatto

Andreia Domingues de Oliveira

Beatriz de Maio Swenson

Bianca Frediani Zamuner

Bianca Jardim de Oliveira

Bruna Ferreira da Silva

Cinthia Pereira Silva

Danieli Karina Schiavo

Diogo Rodrigues Bressanim

Eduardo Gomes Santos da Silva

Eduardo Theodoro Ricardo

Gabriel Alexandre da Cruz

Gabriel Coscia Gasparoti

Gabriel Greghi Ferreira

Gabriel Uyeda Sato

Gabriela Aparecida de Almeida

Isabela Garcia Parras

Isabella Rodrigues Souza Silva

Isis Cristiane Barbosa Rossi

Jamil Paulo Prudenciano

Joao Vitor Dias

Kaique Fernando Queiroz

Kassia Maria Cardoso Ignacio

Lucas Felipe de Marchi

Marcio Goncalves Quintanilha

Marina Schimidt

Matheus Maximiliano Stanicheski Rodrigues

Matheus Pereira da Silva Lima Serpa

Natacha Bravin Nunes

Pedro Ronchesel Neto

Priscila Coelho Marcelino

Raquel Pultrini

Renan Devides Pires

Renato Malmonge Losnak

Rodrigo Lorran da Cunha

Tiago Colombo Dias

Tiago Mergi Pimentel

Vanessa Pereira de Camargo

Yohanna Stefani Souto Souza

085 Matemática (Lic) - Noturno - Guaratinguetá

Alan Vinicius Maciel

Alana Lacchini Andare

Ana Carolina Martins de Oliveira

Ana Lucia de Godoi Campos

Andressa Nataly Ribeiro

Bruno Fernandes Silva

Carolina Yumi Lemos Ferreira Graciolli

Daiane Silva Assuncao

Daniel Querido Guisard Pinto

Daniela de Cassia Duarte

Emanuely Alencar de Melo de Paula

Fabio Gomes de Oliveira

Gean Carlos Rodrigues Goncalves

Guilherme Lucas dos Santos Maciel

Igor Vieira Morabito

Jederson Carvalho Macedo

Jessica Ludiane Andreotti

Joao Pedro Goncalves da Silva

Jonatha Abrao de Almeida

Juliana Helena Almeida Silva

Layciele Aguiar Brazchi Lima

Lucas Rodrigo da Silva

Mauricio de Paula

Paula Aparecida de Araujo

Ricardo Felicio da Silva

Rodrigo Alexandre Ribeiro

Rogerio Fernanades da Silva Junior

Vinicius Ramos Nunes de Oliveira

Vitor Mauro da Silva

Ysa Yara de Melo Dias

086 Matemática (Lic) - Noturno - Ilha Solteira

Alex Fernando da Silva Dourado

Bruna Vazarin Biancho

Caren Louize Brancaglioni

Danilo Ciboldi

Dirceu Santiago do Nascimento

Douglas Matheus Gavioli Dias

Fabricia Mara Tonon

Gabriel Ferreira da Silva

Geison Fernando Medeiros Queiroz

Ivan dos Santos Justi

Juan Gabriel Gutierre Pacheco

Karolina Mathildes da Silva Reis

Leticia de Carvalho Nunes

Livea Cichito Esteves

Lucas Feitosa da Silva

Lucas Vinicius Limas da Costa

Luiz Antonio Silva Custodio

Natalia da Silva Pascoal

Paloma Miranda de Souza

Renato Miguel de Paula

Tayron Lopes Nogueira

Thamiris Leiliane Silva Facio

Thaynara da Silva Pereira Pinto

Vinicius Cabral da Silva

087 Matemática (Lic) - Noturno - Presidente Prudente

Alcides Ramos Ribeiro

Aline Figueiredo Cezarino

Allan Elias da Silva

Andrea Aparecida Pereira

Beatriz Liara Carreira

Beatriz Pereira da Silva

Beatriz Rodrigues de Sousa

Bruna Nunes Correia

Bruna Portugal da Silva

Caique Alves do Nascimento

Camila Fieri Jorge Mir

Candido Alves da Silva Neto

Carlos Eduardo Brunelo

Claudinei Inacio da Silva

Diana Kazue Yamauti

Douglas de Souza Rocha

Emerson Leal Farias

Felipe Cesar Fagundes

Franciele Cristina Schwarz

Glaucia Fernandes de Melo

Guilherme Felipe Ferreira de Oliveira

Iago Luan Goncalves

Isabela Fonte Poletto

Isadora Fernanda Latini

Jeferson Marcelo Fonseca Silva

Jeffrey Henrique Bittencourt

Jhonatan de Souza Silva

Jhully Carolina Russomano dos Santos

Josi Carla Martins Fernandes

Juliana Maia da Silva

Kelvin Fugifara Ferreira

Lais Monize dos Santos

Larissa Genari de Almeida

Larissa Theresa Aparecida Testi de Lima

Leonardo Silva Florencio

Leticia Braga Berlandi

Luciana Silva de Souza

Luis Fernando Correa da Silva

Magno Dinis dos Santos

Maria Eduarda Silva Mendes

Mayara Daeny Martins da Silva Salvato

Rafael da Silva Medeiros

Rafael de Lima Sterza

Roseli Lemes Penha Birkner

Sabrina Ayumi Umemura

Saulo Alves da Luz

Tatiane Aparecida Fidellis de Oliveira

Victor Afonso dos Santos Silva

Wesley Santos de Almeida

088 Matemática (Lic) - Noturno - São José do Rio Preto

Adriane Pereira dos Santos

Alessandro Marcos Gregio

Beatriz Leila Lucio Peres

Bianca Carlstron Franco de Oliveira

Bruno Alexandre Correia Afonso Lopes

Bruno Couto dos Santos

Bruno Marlon Garcia Ferreira

Carolina Macedo de Oliveira

Dandara Sacramento Vieira

Daniel Dias

Dara Fernanda Sanches

Diego Henrique Faustino Carriel

Elias Favoreto Junior

Fabio Donizeti Golghetto

Felipe Camargo Comim

Fernanda Cristina dos Santos

Gabrielle Silveira Voltan

Gleisiany Engles Biteli

Helio Massao Watanabe Junior

Higor Marioti

Igor Moreira da Silva

Isabela de Souza Ortolan

Joao Vitor Andrade Roque

Jose Carlos Nunes

Kaori Ishida Ribeiro

Larissa de Almeida Macedo

Leonardo Veloso Brito

Luan Carlos Lazarine

Lucas Henrique Luiz

Luis Fernando Braga

Luis Fernando Cardoso

Maria Caroline Pereira

Maria Luisa Teixeira Puyol

Mariana Carolina Martins Gomes

Mateus Zanfolim de Andrade

Matheus Franchi

Nathalia Zani

Plinio Gabriel Sicuti

Poiani Bernardes Goncalves

Samanta Bellei Teixeira

Thais Nacarato Silva

Vinicius Luna Ramirez

Wilian Rodrigues da Cruz

William Christian da Silva

Yure Barbosa dos Santos

089 Meteorologia (Bac) - Integral - Bauru

Ana Flavia Silva Pedrini

Anna Carolina Ferrarez Viana

Caio Corte

Camila Brandao Coelho

Cecilia Alves Dias da Silva

Cicero Mota Furtado Sena

Daniel Luz de Oliveira

Danieli Cristiane Ferreira

Denner Marques dos Santos

Fabio Carlos de Castro Duarte

Felipe Augusto Gimenes

Fernanda Ferreira Verdelho

Giedry Fernanda Trindade

Guilherme Gardini Maciel

Gustavo Garcia Baptista

Gustavo Santos Barbosa Miranda

Henrique Roberto Ramos

Jadson Junior Rios Figueiredo

Julia Donadon Reina

Karyne de Godoy

Kassiane Fassoni Bergamaschi

Leonardo Joanes da Silva

Lucas Henrique do Amaral

Marcos Luan de Oliveira Prado

Mario Flavio Pezenatto Diniz

Natasha Padilha Tomaz Salvador

Patricia Barbosa de Almeida

Paula Driele Juliano

Paulo Eduardo Plana Junior

Paulo Roberto Silva de Alcantara Junior

Pedro Henrique Melo de Souza

Polyanna Gennaro Folgado

Rafael Ishicawa Mencia

Vitor Augusto Marvulle Sarto

Willian Aguiar de Souza

090 Química (Bac Em Química Ambiental / Lic Em Química) - Integral - São José do Rio Preto

Adriano Pozzo Maioralli

Alex de Lima

Alexandre Augusto Costa

Allan Kardec Vieira Toledo

Allana Rayana Cogo

Ana Leticia Andrela

Angelica Cristina Segantini

Beatriz Toledo

Bruna Cassante Rodrigues

Caique Jose Deziderio Fernandes

Camila Camarini Ricci

Erica Ferreira da Costa

Fernanda Soares Teixeira

Fernando Rodrigues Carvalho

Gabriel Fernando Rodrigues

Gabriel Magalhaes Guerra

Gabriela Oliveira de Jesus

Gabriella Fernanda Miranda Rodrigues

Hemelen Caroline Amoroso

Hugo Torresan Buainain

Julia Perez Canova

Juliana Olimpio Borelli

Larissa Correa

Larissa Pereira Santos

Leonardo Nazario Ledin

Leticia de Brito Simao

Luan Siqueira dos Santos

Luis Felipe Bisolo

Luiz Henrique de Santana Maniero

Maira Andrela

Maira Antonieta Oliveira Bianez

Marcella Gomes Mazzarin Barbara

Marcos Jose Palka

Mariana Mol Coimbra

Matheus Ortolan de Jesus

Mirian Montezino

Murilo Manteli

Natalia Cristina da Silva

Nicoli Lorenzi

Pedro Braz da Silva Netto

Rafael Feitosa de Oliveira

Rodolfo de Lima Alves

Samantha Masuda

Talita Faggion de Freitas

Tamara de Carvalho

Thais Helena Costa Petrin

Thiago Montarini Galisteu

Vitor Agrelli Fernandes

Viviane Aparecida Camargo Santana

Yuri Gramani Romanowski

091 Química (Bac Em Química Ambiental Tecnológica / Lic Em Química) - Noturno - Bauru

Anderson Santos Elias

Beatriz Borges Ferreira

Bianca Lopes de Oliveira

Camila Capai de Andrade

Camila de Moraes Largatera

Camila Oliveira Cordeiro da Silva

Carolina Fernanda Gouveia Brunatti

Carolina Torquetti

Caroline Brambilla de Aquino

Cesar Ronchesel

Davi Nobuo Haniuda

Edinei Barbosa Alves

Fabio Jose Tasca Aguiar

Fernando Carrero Miniello

Gabriel Aires da Silva

Gabriel Leandro Pieretti

Isidro Calim Ferreira Junior

Jessica Caroline da Silva

Juliana Sayuri Omai

Leticia Carrile Camellini

Lincoln Mirabelli Gomes

Lucas de Souza Alves

Lucas Enchelmaier

Luiz Guilherme de Oliveira

Luiz Henrique de Oliveira Imbriani

Marcella Alencar Imaeda de Carvalho

Maria Laura Ferreira Della Costa

Mauricio de Sousa Araujo

Nicolas de Andrade Ishiki

Otavio Aguiar de Souza

Pamela Cristina da Silva Fernandes

Renan de Almeida Simoes Braga

Renato Ribeiro da Silva

Ricardo dos Santos Machado

Rodrigo Ferreira de Oliveira

Scarllet Campos Avelino dos Anjos

Talissa Gimenez da Silva Augusto

Tayna Michelle de Freitas Bueno

Vinicius Aparecido Pedrozo

Yago Silva Soniga

092 Química (Bac Em Química e Em Química Tecnológica) - Integral - Araraquara

Amanda Melem Birolo

Amanda Sartori Pavao

Ana Carolina Casado Rossini

Anna Beatriz Busaranho Pereira

Beatriz Montilha Tirich

Bruno Julio da Fonte

Bruno Siqueira Sorratini

Carlos F. Y. M. Hung

Carolina Nikoluk Scachetti

Claudia Luiza Freire Carnevalli

Cristiane Izumi Wassano

Denis Vicente Cavacic

Diego Luz de Souza

Douglas Cezars Augusto Rodrigues Almeida

Edson Leonardo Scarpa de Souza

Elena Irae Almeida Hummel Pimenta Santos

Felipe Ramom Alves de Souza

Gabriel Correa Nesti

Gabriel Domingos Bragatte

Gabriel Oliveira Januario

Gabriela Garcia

Guilherme Fioravanti Alves

Guilherme Goncalves Costa

Henrique Dalla Nora Marani do Amaral

Henrique Delmonde Livio

Isabella Brito Savieto

Joao Lucas de Souza Potonyacz

Larissa Prada

Larissa Sanches Paulino

Leonardo Cesar Freire da Silva

Leonardo Marchiori

Lucas Daniels

Lucas de Siqueira Martins

Marcio Hayashi

Marcos Henrique Ferreira Ribeiro

Mariana Rossanese

Marilia Rogero

Marrary das Chagas Silva

Natalia Felix Alves

Natalia Fernandes de Oliveira

Paloma Regina de Castro

Philip Almasy Zanello

Renata Alves de Oliveira

Rodolfo Santos Deda

Rodrigo Silva Ribeiro

Tauane Oliveira Reis

Thamiris Voltarelli Ferracini

Vinicius Redua Blanco

Viviane Gundes de Oliveira

Yzadora Karollyne de Souza

093 Química (Lic) - Noturno - Araraquara

Ana Caroline Pinto

Andre G Pelosi

Beatriz Vianna Moga

Breno Vinicius Tibirica Maniezo

Bruno Freitas Lima de Almeida

Bruno Henrique Barbatto

Caio Marques Neves Nunes

Christie Ellen Silva

Dennis Simoes de Figueiredo

Eliane Xavier Goncalves

Ellen Maria Giliotti Silva

Gabrielen Alves da Silva

Guilherme Satiro

Jaqueline Alves Verissimo de Oliveira

Jaqueline Vitorini da Silva

Jean Willian de Souza Ferreira

Jose Renato de Oliveira Mota

Julia Cristina Ramos

Karolini Starnino Berssan

Leonardo Roso Deldotti

Luan Carlos Poletti

Lucas Eduardo Acorsi

Marcos Vinicius Camargo de Sousa

Mariana Magalhaes da Costa

Rafaela Valero da Silva

Raphael Barbosa Frederico

Renan Mazza Lontro

Rodrigo Kazushi de Melo Waki

Tais Santana Dias de Oliveira

Wellington Lemes Ribeiro

094 Química (Lic) - Noturno - Presidente Prudente

Abdala Elias Nader

Aline de Morais Klebis

Amanda Justino dos Santos

Andressa Cristina Silva

Antonio Edson Teixeira Junior

Ariane de V. Silva Cebrian

Beatriz Usher Liborio

Bianca Camargo Gasparelli

Caio Pedrinho da Silva

Celeste Satiko Ikenoue

Cesar Lucena Bizinotti

Edison Alves Rocha

Fabio Yano

Gabriela Delli Colli Zocolaro

Gabriela Ferreira da Silva

Gabriela Janjacomo Meneguelli Carnaiba

Giovan do Nascimento Amaral

Gustavo Henrique Cicero Masson

Isabela Leite Neves

Isis Gabrielle Tsujiguchi

Izabelli de Pieri Santos

Janelson Sousa de Lima

Jose Augusto Alves Cardoso

Jose Valmiro de Souza Junior

Juliana Lourenco Nogueira

Larissa Fazioni de Oliveira

Luan Bertin Moreno

Luan Gustavo dos Santos

Luana da Silva Oliveira

Luana Vergilio Rodrigues

Lucas Willian Barbosa

Lyandrinara Andressa Monteiro Cruz

Magda Tatiana Lima Vieira

Mariana Samorano Corsaletti

Marina Oliveira Araujo

Maryellen Orbolato Patussi

Michele Arias Delfino dos Santos

Pedro Paulo Alves de Avila

Vitor Partite Moreira

Wyllian de Oliveira Santos

095 Sistemas de Informação (Bac) - Noturno - Bauru

Ana Beatriz Gomes Andrade

Andre Gomes Pinto

Andre Luiz Piva

Andressa Cristina Moutinho Teizen

Artur da Silva Ramos

Beatriz Mayumi Andrade Matsui

Bruno Alex Kimura

Bruno Souza de Oliveira

Caio Ricardo Pedroso Mariano

Carolina Junqueira Ferreira

Deise Hikari Inakura

Eduardo de Camargo Junior

Gabriel Marins dos Santos

Gabriel Naro

Gabriel Olivato

Gabriel Soares de Barros

Gustavo Henrique Milanezi

Gustavo Lucas Ribeiro

Ismael Caldana

Joao Claudio Dallacqua Junior

Jonathan Wilians de Oliveira

Juliana Carvalho Mucheroni

Juliana Dalessio Grandini

Kelly Yukie Nakashima

Lucas de Oliveira Araujo

Lucas Estevao Barbosa

Lucas Karst Caminha Ruggiero

Lucas Santa Rosa Freire

Lucas Simoes de Oliveira

Marcelo Barioni Fadel

Matheus Antonio Pestana Cardoso

Matheus Felipe de Lazari Anunciacao

Nathalia Monique Almeida Consatti

Petrus Radames Conan Doyle Silva Araujo

Rafael Duran Ruiz

Taynara de Oliveira Cardoso

Uriel de Souza Dias

Victor Estevinho Albiero

Victor Matheus de Oliveira Nascimento

Vinicius Gomes Pego Penha

096 Administração (Bac) - Diurno - Tupã

Alan de Queiroz Oliveira

Alice Ayako Maruyama

Allan Farhat de Araujo da Silva

Ana Maria Neves Sac Zechmann

Beatriz Goncalves Cyrillo

Carolina Cardoso Sousa

Carolina Pavini Michelman

Caroline Chiarini Basso

Caroline Di Mauro

Caroline Leite

Felipe Raimundo

Fernanda Aparecida Alves

Geovana Sanches Lemes Soares

Gustavo Henriques Pereira

Henrique Akihiro Terao

Joao Victor Silva Lima de Oliveira

Julio Cezar de Lima Sant Ana

Karin Yuka Onoda

Kevin Mitsugui Irie

Kiana Riddle Tominaga

Lais Fernanda de Souza Giordano

Leonardo Felipe Franchi

Lucas Esgalha Alves Bento

Lucas Miranda Machado

Marcelo Nozela Prado

Matheus Henryque Gueshi Pires

Matheus Leme da Silva

Natalia de Lima Batista

Nathalia Alves de Oliveira

Nina Palma Fabeni

Paulo Henrique Santos Gabriel

Priscila Miranda

Rafaela Mariano Nucci

Raquel Corbo

Ricardo Pompei Giorgi

Rodrigo Alves de Oliveira

Sara Vidal Crivelari

Thais Swart

William Key Nishimura

Yves Gimenes Pacanaro

097 Administração (Bac) - Noturno - Jaboticabal

Ana Flavia de Sousa Santos

Andrei Augusto Andrade Paiz

Andressa Alves Silva

Athayde Moreira Jaikin

Beatriz Bertolossi

Bruna Antonelli Gumiero

Bruna de Souza Bergamasco Pedro

Caio Vinicius Simari

Cylene Maria Bast da Silva

Deborah de Arruda Vital

Douglas Gonzaga Ribeiro

Enzo Boscarol

Fernando de Medeiros Ribeiro

Fernando Nacata Garcia

Gabriel Felipe Serra

Gabriel Palhao Verri

Gabriela Aparecida de Souza

Gabriela Baraldi Colombo

Henrique Maeda

Hugo Zonetti Bottaro

Ingrid Monalisa de Lima Bicudo

Isabela Polli da Costa

Joao Henrique Morandini Caldeira

Jose Arnaldo Davoglio

Khaled El Choueiri

Leonardo da Silva Buzato

Luciano Luna Quirino Filho

Luiz Paulo Fonseca de Godoi Neto

Maite Dubugras Valente Rezende

Marcio Santin

Maria Julia Cerri

Mariele Marchi Flores da Fonseca

Nathalia Francine de Souza

Otavio Costa e Silva

Pedro Balbo

Rodrigo Cesar Russi Corsetti

Sara Cristina Sin

Thais Creolezio

Vittoria Zuccolo

Welligton Antonio Chioda

098 Administração (Bac) - Noturno - Tupã

Allan Augusto Gomes da Silva

Ana Carolina Ribeiro Menescal Campos

Anaile Castilho Cabral

Beatriz Mayumi Sanefuji

Bruno Alves Correia

Carolina Pires Santos

Celso da Silva

Davyd Willian Camargo

Denner Afonso de Melo

Filipi Gomes de Souza

Flavia Scanavacca Zanelatti

Gabriel Serafim Mombelli

Gabriela de Souza Braga

Geovani Demori Colato

Guery Ta Baute e Silva

Jessica Formagio Takahashi

Jessica Mayumi Funahashi

Jester Angelo Marangoni

Joao Vitor Amadio

Jonas Galvani da Silva

Luana Maria Moretti

Lucas Julio de Barros

Lucas Morone Leite Gomes

Lucas Rafael Nunes da Silva

Marcel Antonio Ramos Pinto

Marcos Vinicius Lourenco Teixeira

Mariana Rodrigues de Carvalho

Matheus Hartung Amadeu

Miria de Jesus Sa

Paulo de Freitas Rufino

Pedro Henrique Perozini

Renan de Carvalho Lima

Renan de Oliveira Ferreira

Rodolfo Pereira Mendes de Oliveira

Rosa Carolina de Souza Cruz

Stephani Cetimia Mariotti Ruiz

Tamires Priscila Pereira

Vanessa Correia Pontes

Vinicius Tachibana

Vivien Tiemi Iwamoto

099 Administração Pública (Bac) - Diurno - Araraquara

Alana Cruz Pereira

Amanda Nidia Bevilacqua

Amanda Seixas Miqueleti

Ana Carolina Abud Arioli

Ana Carolina Bozelli

Ana Carolina Fiocchi Perez

Ana Paula Pinez de Melo

Antonio Augusto Barbosa Baptista

Caio Borin Tostes

Caio de Sanches Souza

Carolina Kimie Uehara

Caroline Albuquerque Ribeiro de Almeida

Celina Gabriela de Souza

Dayse Naomi Komesu

Eduardo Donaire da Silva

Felipe Maia Campos Velloni

Fernanda Costa Tumas

Fernanda Yumi Ishii

Francielle Makino

Francisco Rovaris Franco

Gabriel Lagrotta Leite

Gabriel Sinotti Campolina

Gabriela Dias Zanotti

Gabriela Lopes dos Santos

Giancarlo Pastore

Gustavo Henrique Gomes

Igor Ferreira Onofre

Juliana Castro Mello Ortiz

Katarine Rosa de Oliveira

Kevin Junji Makiyama

Lara Faria de Paula Parpineli

Larissa Maria de Carvalho Silva

Leonardo Jose Benigno Martins

Leticia de Lima Mendonca

Leticia Pissinato

Leticia Rodrigues Bento

Luan Leme Pinheiro

Lucas Arias Nery

Luigi Ayello Gobatto

Maria Laura Gomes Lopes

Marilia Santilli

Marina Baldan Machado Costa

Matheus Matsukura Targino de Araujo

Micaela Garcia Canela

Miryhan Caetano da Silva

Monisy Ariel Factor

Pablo Soares

Pedro dos Santos Lahos

Priscila Oliveira Generoso

Ulysses Primo de Paiva Brunieri

100 Administração Pública (Bac) - Noturno - Araraquara

Alexandre de Oliveira Junior

Alexsander Cassio da Silva

Anderson da Costa

Bianca Batosto Goncalves

Bruna de Paula Alves

Bruna Mendes da Silva

Bruno Baganha de Matos

Caique Camilo Bomfim dos Santos

Carla Rotta Brandao

Daniel Placco Ferreira Cunha

Diana Natali da Silva Bertin

Diego Romao Cardoso

Domenico de Miranda Perri

Dreice Ferreira da Silva

Felipe Bauer Granai

Felipe Rolim Ramos

Flavia Claudiano Aguiar

Gabriel Feros Mantovanelli

Gabriela Ferreira Varejao

Giovani Del Vecchio Mocci

Glaucia Fabrega Fazan

Guilherme Feresin Massaro

Guilherme Zucao Barbosa

Hugo de Barros Pinto Grifoni

Iago Stefani Oliveira

Icaro Oliveira Tavares

Igor Pereira Cintra de Oliveira

Joao Guido Gardini Mendes

Joao Vitor de Araujo Fredini

Joao Vitor dos Santos Andrade

Layane Fernanda Souza Amendoeira

Leonardo Dorigan Tardivo

Leonardo Vieira Oliveira

Leticia Lourenco Rossi

Lucas Gabriel Nisikava

Lucas Leite Dias dos Santos

Lucas Mutti Bertin

Maria Victoria Bernardo Pereira

Matheus de Mello Sa Carvalho Ribeiro

Mychel Paschoalini dos Santos

Natalia Caroline Gambarini

Natalia Fregonesi de Moraes

Rafael Ferraioli Scardoeli

Raul de Mattos Salami

Samuel Nagib Koike Salomao

Thais Helena Passucci Ambrosio

Thamiris Cristina da Silva Ribeiro

Thiago Ranchert Marques

Vanessa Naomi Yamakawa

Viviane Aparecida de Araujo

101 Arquitetura e Urbanismo - Integral - Bauru

Ana Carolina Bergamaschi do Val

Ana Carolina Mercadante

Ana Helena Taveira Rodrigues Alves

Anna Carolina Arruda Nogueira Cesar

Ariadne Sauer Guimaraes Pedro

Beatriz Camargo Obici

Beatriz Leite Antunes

Beatriz Silva Lima

Camila Alessandra Chiari

Camila de Oliveira

Camila de Souza Moraes

Camila Targa Goncalves

Carlos Felipe Rubina Cordoba

Carolina Menezes Horiquini

Cendira Majui Martins de Souza

Debora Moura Barboza

Gabriel Tomasetto Sugiyama

Gabriela de Souza Suzuki

Gabriela Masson Benatti

Gabriela Momberg Araujo

Gabriela Rocha Guimaraes

Giuliana Serrano Sperotto

Giuliano Bueno Mastrelli

Isabela Arisa Ferreira

Jeanini Maria Carminati Righetti

Jessica Esteves Silva

Joao Vitor Torrecilha Manfrinato

Julia Mello Sousa Vidal Franco

Karen Megumi Anraku

Karina Sanches da Silva

Kelly Medeiros Bannwart

Lais Thiemi Kuroki Ciampi

Lucas de Andrade

Lucas Tioda Antonini

Luiza Dalvi Quintaes de Morais

Maira Delomo Barretto

Mariana dos Santos Cobbos

Mayara Sebinelli Martins

Nara Borges Garutti

Rafael Florence Rezende

Rafaela Bergamasco Brunini

Safire de Lima Zambianco

Tayna da Silva Machado

Vanessa Yuri Kato

Vinicius Okada Micheletto de Moraes D Amico

102 Arquitetura e Urbanismo - Integral - Presidente Prudente

Amanda Rosin de Oliveira

Ana Maria Pacetti

Barbara Manha Utino

Beatriz Helena da Motta Nobrega

Caio Wellington Dias da Silva

Camila Akiko Nabeta Takara

Carolina Sato Pereira

Cesar Mirabile Pinheiro

Diego Augusto de Almeida Fukaya

Eduardo Trovo Palmieri

Fernanda Cordeiro Leite da Silva

Francine de Noronha Trevisan

Gustavo Piscitelli

Joao Pedro Carvalho de Oliveira Neto

Jonas Jin Hyong Baek

Julia de Oliveira

Karina Mayumi Uehara

Leticia dos Santos Vidal

Liane Mika Ueno Higa

Luana Dutra de Carvalho

Lucas Bonatti Pinheiro do Prado

Lucas Pereira Bosco

Marcos Rodrigo Figueiredo Soares

Mariana Guimaraes Marchezi Chaves

Mariana Proto Junqueira

Mariana Souza Branco

Marina Souza Barbosa

Mayara Brito de Souza

Michele Marques Suizu

Natalia Cristina Pires

Natalia Maria Fernandes de Moraes

Natascia Venturin Gil

Nathalia Cazeri da Silva

Pamela Cristine Rebelato Santana

Patricia Cereda de Azevedo

Priscila Meira Ramos Amorim

Rafaela Pupin de Oliveira

Stephanie T. L. Dower

Thais Pagliaro Osikawa

Tiyemi Miyoshi Bianchi

103 Arquivologia - Diurno - Marília

Ana Carolina Goncalves da Silva

Andrea do Nascimento

Barbara Thais Guedes de Almeida

Bruna Elidia de Castro Coutinho

Daniel Miranda Bruno

Fabricio Persiani Ciscom

Fernanda Eliseia da Silva Garcia

Giovana Bruno da Silva

Gustavo Adolfo Lopes

Jeovanna Goncalves dos Santos

Jose Mario Vieira Santos

Juliana Cristina Carminhola

Karine Yuriko Sonoda

Lorena Rocha de Mattos

Lu Ching Yu

Marco Antonio Ferreira Zanardi

Maria Valci de Lima

Nair Aparecida Lopes da Silva Coev

Natalia de Santi dos Santos

Symon Guimaraes Ferreira

Thabata Oliveira Nogueira de Veloso

Weverton Richard da Silva

104 Artes Visuais (Bac/Lic) - Diurno - São Paulo

Alice de Freitas Vaz

Andres Kapaz

Anita Luiza Sampaio dos Reis Lisboa

Ariana Gomes Monteiro Alves

Eduardo Minoru Myahira

Gabriel Victor de Oliveira Lemos

Gabriela Motta Pinto Alves

Gabriela Tomie Ono Sakata

Gustavo Albertao

Iramaya Haddad Battaglia

Isabella Cardoso de Paula Bonfitto

Jamine Hamada Takahashi

Julia Mente Marubayashi

Juliana Mendonca do Vale

Leandro Muniz de Sousa

Ligia Zeid Marques Silva

Lucas Naganuma de Rezende

Lyara Carolina Montone do Amaral

Maria Clara Mendes Vasconi

Maria Clara Norberta de Padua Salles

Maria Isabel Dagli Hernandez

Mariana Franco Pacor

Marina Eckschmidt Morais

Marina Liz Freitas Bassi

Marina Nogueira

Matheus Brant de Carvalho

Matheus Henrique Goncalves Silva

Mimma Ito

Monica Totini Leme de Moura

Natalia Florencia de Albuquerque

Natalie Novello Braido

Paola Ramos Fernandes

Paula Rocha e Silva Hermann

Rafael Frederico de Oliveira

Sophia Calil Breymaier

Tainah Boarini Bernardo

Valeria Fernandes dos Santos

Vitor Bento Botarelli

Vitor Ferreira Motta Bossa

Walter Fernando Pinto

105 Artes Visuais (Bac/Lic) - Vespertino/Noturno - Bauru

Alexandre Aparecido Granai

Alexandre Ferreira Castilho

Ana Laura Frare Junqueira

Angela de Lima Vizenzi

Camila Modesto Dionysio

Carla Bernadete Santana dos Santos

Daniel Martins Soares

Debora Fernandes Medeiros

Deryn Heyan Iwamoto

Djuliel Gleycson da Silva

Elias Aguirre Velho

Erika Gushiken

Fernanda Garcia Testa

Fernando Israel Alves

Gabriel Eli Costa de Oliveira

Gabriel Henrique Cral Laranjeira

Geovana Martin

Guilherme Massau de Moraes Santos

Halina Maria Mendes de Franca

Isabela Ribeiro Gouveia

Jeferson Denzin Barbato

Jonas Sulurico dos Santos Liao

Jose Willio da Silva Barros

Juliana Marques dos Santos

Juliana Paula Florentino

Lais Miguel Lacerda

Lara Cardoso da Silveira Bello

Lygia Harumi Nanya

Maria Eduarda Kalil Lupoli Chufalo

Maysa Mika Higashionna

Naira Lopez Antunes

Natalia Carvalho Bellei

Raquel Costa Silveira

Rebeca Desyre Nuan do Prado Queiroz Tinoco

Talita de Cassia Mota

Thais Caroline de Oliveira

Thiago Henrique dos Santos

Veronica Mori Novello

William Queiroz Pinheiro da Silva

Wilson Wenceslau Vieira Junior

106 Arte-Teatro (Lic) - Noturno - São Paulo

Adriele Nunes da Silva

Alana Farias de Souza

Aline Sayuri Kawauchi

Andressa Habyak Candido Vieira

Anelise de Brito Turela Ferrao

Anna Belinello Costa

Barbara Thais F. de A. Mendes

Beatriz Avellar Alves de Lima

Beatriz Brandao Silveira

Bianca Giggier Ferreira de Araujo

Bruno Barbosa de Souza

Elis Regina Alonso Lagua

Gabriella Pereira Rodrigues

Giovanni Pereira dos Santos

Gustavo Campinas Braunstein

Igor Bologna Santiago Ribeiro

Jose Teixeira dos Santos Filho

Julia Farias da Silva

Kelly dos Santos Souza

Lauana Brambilla de Moraes

Lucas Paranhos de Moraes

Luisa Juppe

Marcelo Medeiros Paixao

Mariana Sapienza Bianchi

Marilia de Campos Camargo Barbosa

Raul Moraes Silva

Tamara Borges

Vanessa Pens Cendrette

Vinicius Freitas Herculiani

Willy Balieiro Alberini

107 Biblioteconomia - Diurno - Marília

Adriana Ferreira da Rocha

Amanda Martins de Oliveira

Amanda Pedrosa de Matos

Ana Carolina Sodre Ferreira

Ana Laura Silva Xavier

Bianca Caroline Cunico

Carolina Lopes Garcia

Danton Weslley Favaretto

Eder Bruno de Jesus Cardoso

Eliabner de Brito Grespi

Glaucia Maschio Pereira

Ilza Vivian Miguel

Joao Carlos Gardini Santos

Joao Vitor Gonzaga dos Santos

Larissa Ribeiro Gomes

Laudineia de Assis

Leticia Moreira Taiete

Leticia Siqueira

Liliane Pereira

Luiz Felipe Galeffi

Marcos Baltazar Santos

Mariana Bettoni Batista

Mariane Sandra Silveira

Monique Sayumi Sasaki

Nathalia Adriele de Lima

Pamella Fontalva Lino

Paula Chian Chum Theodorovitz

Pedro Henrique Carvalho Gomes

Rafaela Ataide Lima

Ricardo Fiamengue Osawa

Tais Rodrigues do Nascimento

Vinicius Diehl dos Santos

108 Ciências Econômicas (Bac) - Diurno - Araraquara

Ananda Shieh Basotti

Arthur Machado Della Vecchia

Arthur Verissimo Mansor

Bianca Buzzo Alonso

Camila Medeiros Tanomaru

Cesar Pellito

Elisa Andrea Cursino Abalde

Eugenia Andrea Suby

Eugenia Santos Valerio

Fernando Soares Iwamoto

Gabriel Moro de Julio

Gabriel Pereira dos Santos

Gabriela Ribeiro Marth

Giovana Orcioli de Maria

Giovanna Blumer Pacchiele

Giulia Pachele Parizotto

Gustavo Zerbetti

Isabel de Assis Pacheco Videira

Isabela Fernanda Luiz

Isabella Correa Garcia

Jaine da Silva Gomes

Joao Vitor Tosi Ahmad

Larissa de Cassia Moraes Oliveira

Laura Stella Muglia

Leonardo de Queiroz Cobuccio

Leonardo Giubbina Machado Bacchin

Leonardo Vance Rocha Pinto

Leticia Beatriz da Silva e Souza

Luiz Gustavo de Castro

Luiza Tosoni Mazzafera

Marcello Luiz de Souza Junior

Marcelo de Oliveira Pinto

Maria Carolina Nascimento Villaca

Maria Fernanda Tavares

Mateus Franca Menegatti

Matheus Henrique Scaravato

Matheus Macedo Cachoeira

Natalia Tamy Anabuki Tomo

Natalia Vial Cardoso e Silva

Rafael Real Bispo Medeiros

Raphaela Fonseca Alves

Renan Bottoni Vanzela

Rodrigo Gariboti Petit

Salomao Viana Ribeiro

Tatiana Maria Zuffo Gorgueira

Thais Soares da Silva

Thamiris Cornacchia

Thiago de Morais

Victor Kazuo Solovjovas Kawabata

Victor Ramos

109 Ciências Econômicas (Bac) - Noturno - Araraquara

Ana Beatriz Nicolete

Ana Flavia Sorratini

Ana Paula Campagnollo

Andressa Katagay Miyazono

Arthur Ribeiro Queiroz

Beatriz Facchini de Souza

Bianca Normidio

Bruno de Castro Smaira

Bruno Domeneguetti Barreira

Bruno Rodrigues de Oliveira Arias Severino

Carla Berni de Marque

Caroline Peroza

Eklly Emmanuel dos Santos Souza

Elias Gibran Neto

Eric Franca Arantes dos Santos

Fernanda de Oliveira Adelino

Filipe Scigliano Silva Pinto

Gabriel Francisco Marvullo Rossini

Gabriel Vinicius Medeiros Oliveira

Gabriela Faggioni Moreira Martins

Giovanna Lino

Guilherme Graciato Nogueira

Gustavo Ribeiro Panobianco

Isabela Barreto A. Silva

Joao Henrique Nardini de Oliveira Macedo

Joao Paulo Ferreira Carrara

Kaique Sombra Santiago Araujo

Larissa Moreira Soares

Leonardo de Melo Veras

Lilian Karen de Souza

Lucas Candia Pereira de Moraes

Luis Fernando Tancredi Ghidelli

Maiara Sisti de Moura

Marcos Chinen

Maria Carolina Amaral Couto

Maria Fernanda Baldissera Mariano

Marina Cristhina Capuzzo de Oliveira

Matheus Bacchin Momesso

Natalia de Oliveira Fialho

Natalia Sayuri Sabbatino

Paulo Maia Araujo

Pedro Cruz Pajolla

Pedro Luiz Nepomuceno Castanho

Rafael Pieroni

Rodrigo dos Santos Silva

Rodrigo Toscano Gomes

Roger de Oliveira Borges Julio

Vinicius Duarte Bandeira Ferreira

Vinicius Vianna Barassa

Vittoria de Paula

110 Ciências Sociais (Bac/Lic) - Diurno - Araraquara

Alexandre Nogueira Martins

Ana Beatriz Reggiani de Camargo

Ana Carolina Braga Azevedo

Ana Helena Zamarian de Siqueira

Andre Giglio Balthazar

Angelica Nascimento de Souza

Anna Luiza Chicolet Serra

Beartiz Silva Goncalves

Brenda Fante da Paixao

Bruno Portari Jacobsem

Carolina Hummel Hara

Elson Costa Filho

Fernanda Agatha Silva Soares

Fernanda Polidoro Paiva

Francismar Augusto Ramos Silva

Gabriel Curralero Amparo

Gabriel Pereira Costa

Gabriela Azevedo Scian Delbem

Gabriela Ratao de Carvalho

Georgia Chionchio

Henrique Dombosco Dentzien

Ianca Almeida da Silva

Igor Ferreira Gabelini

Jessica Alves

Joao Fernando Ceccato Antonini

Joao Tubero Gomes da Silva

Jordanna Fonseca Silva

Juliana de Souza Fontes Salles Graca

Juliana Francischett Nogueira

Leticia Alves Ribeiro

Livia Tosato Navili

Luisa Fernanda Cadavid Salazar

Luiz Carlos Pereira de Lima

Maira Pradelli

Mariana Perez Bastos

Mariana Thimoteo da Silva

Marilia de Azevedo Pereira

Mario Henrique Bassi

Murilo Petito Cavalcanti

Mylena Fernanda Camargo Tardivo

Paula Correa Campana

Paula Rafaela Ferreira Barbosa

Pedro Baes Caetano

Pedro Luis da Silva Costa

Rafael Cotta Ferreira do Amaral

Rauanda Schultz Santos

Taina Fernandes Ferreira

Tamie Pages Camargo

Vitor Held Correa Lemos

Willian Franco B.C. da Silva da Silveira

111 Ciências Sociais (Bac/Lic) - Matutino - Marília

Alex Almeida Braz

Augusto Ribeiro da Silva

Bruna Ghirardello de Oliveira

Bruna Sayuri Ishikawa Morgado

Bruno Gazzola de Almeida e Silva

Bruno Pereira

Daiana Cristina Reis de Franca

Diego Augusto Silva Ultramari

Eliane Ueda Ribeiro Valera

Elisangela Volpe dos Santos

Fabio Daniel Moreno de Oliveira

Gabriel Luiz Juliatti de Carvalho

Gabrielly Oliveira de Souza

Guilherme de Paula Petelincar

Henrique Eduardo de Andrade Teixeira

Igor Lopes Rodrigues Siqueira

Isabela Cristina Almeida

Izabela Fernanda Ramos Dutra

Jean Lucas Costa

Jessica Silva de Oliveira

Jessica Victoria Lucas

Joao Paulo Screpanti Ferreira Canto

Julio Cortijo Eles

Kaliane Santos Oliveira

Lais Morelli Moraes

Lais Sanches Martins

Lanna Ramos Silva

Larissa Dafne Garcia Silva

Leonardo Presumido

Leticia Lima de Souza

Luccas Bigelli

Luisa Garcia Ferrari

Matheus Augusto Nogueira Adib Antonio

Matheus Goncalves de Araujo

Natalia Moura Makino

Nathalia Archanjo Coutinho

Pamella Rafaella Barbosa Vaz

Pedro Vinicius Pereira Lima

Rafael de Almeida Andrade

Rafael Thiago Senne

Rodrigo Moura Ribeiro

Sabrina Melo Del Sarto

Sergio Oliveira Santos

Sostenes Paulo Pereira dos Santos

Stefania Milene Ribeiro Vidal

Thais Harumi Iura Antunes

Thais Linhares Fabi dos Santos

Thayna Rodrigues Goncalves

Tiago da Silva Flores de Carvalho

Vitor Cardoso da Silva

112 Ciências Sociais (Bac/Lic) - Noturno - Araraquara

Alex Sandro de Castro Cunha

Anita Yumi Kawasaki

Augusto Moreira Magalhaes

Bruna Dandara Ribeiro

Bruno Marques da Silva

Bruno Perez Costa

Caio Azevedo Trindade

Carolina Farias de Freitas

Claudemir Padilha Junior

Cristiano Cicero Santana da Silva

Debora Elida Chaves Silva

Edson Jose Rezende

Evandson Oliveira Santos

Fernanda Parolo de Mattos Nogueira

Gabriel Vinicius da Cunha Nogueira

Gilberth Barros Mendes

Heber Isnard Val Magalhaes

Helena Carolina Aragao Silva

Isabela Cristina Romano

Jader Rogerio Cappi Moraes

Jaqueline Squizzato

Kawai Cassiano Cortese

Kenia Rodrigues Mattos

Leandro dos Santos Di Nizo

Leandro Pires Goncalves

Leticia Silvia da Rocha

Ligia Dias Buzolla

Luan Alexandre Miguel

Luis Henrique de Souza Faloni

Marcio Benedito dos Santos

Mariana Calvanese Canela

Mariana Marques Costa

Mariana Ruiz

Marjory Aparecida Santos

Mateus Tobias Vieira

Matheus do Santos Gomes

Matheus Garcia de Moura

Natalia Barros Ramalho

Nicolas Gabriel Sanchez Toca

Pedro Guilherme Santos Borges

Raphael Carolo dos Santos

Renata Braga

Renato Cabrera de Brito

Rhavier Henrique Mazieri Pereira

Solange Galofero Marques

Tarcisia Emanuela Teixeira de Jesus

Victor Massakazu Omori

Victoria dos Santos

Vinicius de Souza Sturari

Wilson Fernando da Silva

113 Ciências Sociais (Bac/Lic) - Noturno - Marília

Aline Zapaterra Mazzo

Bruna Sanches Vital

Caio Cesar Pansanato

Caroline Ponce Duarte

Cintia Gabriela Angelo Liberato

Enrico Pedrosa Marega

Fabio Junior Batista

Francisco Eduardo de Carvalho Pinto Filho

Frederico Di Palma Xavier Aguiar

Gabriel D Agosta

Gabriel Luiz Duccini Puia

Gabriela de Abreu Ribeiro

Graziele Rodrigues de Mello

Graziely Luana Silva de Nobrega

Guilherme de Oliveira Alves

Izabella Cristina Santana

Izabella de Oliveira Rodrigues

Janaina Pereira de Abreu

Joao Paulo da Silva Oliveira

Julia Arduino Barlatti

Julia Fazanaro

Leonardo Diegues Santos de Carvalho

Leonardo Martinez Emidio

Leonardo Miranda

Leonardo Phillipe Ferreira dos Santos

Luan Moreira Ayres Serafim

Luis Fernando de Castro Vascon

Luis Henrique Fernandes

Marco Aurelio Shinomya Ravagnani

Marcos Aparecido Fidencio

Marcos Felipe Machado Thomazatti de Oliveira

Maria Clara Rodrigues de Almeida

Maria Julia Sacheti

Murilo Gomes de Andrade

Pamela Vitoria de Jesus Costa

Paulo Cezar Cury Seara

Pedro Henrique de Souza Paiva

Rafael Rodrigues Nascimento

Rafaela Vianna Waisman

Renan Araujo Kell

Samuel Estevao Vieira da Silva

Stephanie Gaspar

Tais dos Santos

Thaina Martins Favero

Valeska Tamyris dos Santos Costa

Victor de Camargo

Victor Kenzo Serpa

Victor Santos Manzato

Vitor Hugo de Oliveira

Wellington Jean dos Santos Marques

114 Comunicação Social (Jornalismo) - Diurno - Bauru

Ana Carolina Moraes dos Santos

Ana Flavia Lambert Cezar

Ariela Sousa Soares

Arthur Iassia Finati

Barbara Paro Giovani

Bruna Correa Vilela

Camila da Piedade Nishimoto

Carina dos Santos Brito

Daniela Arcanjo Rodrigues

Edward Procopio da Cunha Junior

Giovana Romania Fernandes

Guilherme Nodare Eler

Guilherme Sette Fernandes

Helena Botelho de Souza

Heloisa Monteiro Scognamiglio

Isaac dos Santos Toledo

Isabella Caroline Dias Cintrao

Joao Pedro Pavanin Del Arco

Julia Goncalves Simoes dos Santos

Laura Botosso Gomes da Silva

Leticia Cozoli

Leticia de Souza Peixouto

Luana Maria Caroline Brigo

Lucas Marques dos Santos

Lucas Pinto Ferreira

Luiz Guilherme de Oliveira Hass

Mariana Bartolo Rosado

Mariana Pellegrini Bertacini

Matheus Ferreira

Matheus Moura Fernandes

Nadine Carolina Araujo dos Santos do Nascimento

Nathalie Caroni Pires

Rebeca Cristina Batista de Oliveira

Tatiana Delgado Gadelha de Souza

Thaina Roveroni Zanfolin

Victor Dantas de Maio Martinez

Victor Godoy Carpini

Victor Pinheiro Pereira

Vinicius Albiero Sayao

Vitor Jose Azevedo

115 Comunicação Social (Jornalismo) - Noturno - Bauru

Ana Carolina Brandao da Silva

Ana Carolina Mendonca Alves

Ana Carolina Ribeiro dos Santos

Ana Leticia Goncalves de Lima

Andre Lourenti Magalhaes

Andre Raminelli Arpino

Arthur Augusto Zangrandi

Augusto Curto Biason de Oliveira

Barbara Pungi Villela

Beatriz Akane Kuroki

Bruna Cristina Martins

Bruna de Oliveira Moura

Bruna Hirano

Bruno Martins Ribeiro

Camila de Paula Gallate

Caroline Mazzer de Souza

Edgard Vicentini Lourenco Pinto

Fabio Tavares de Toledo

Felipe Sena de Assis

Gabriela Lavia Ravazzi

Geizimara de Oliveira Polito

Giovana Amorim de Souza

Gustavo Abraao Guimaraes

Isabela Afonso Portas

Isabella Marao Perassollo

Jose Miguel Souza Toledo

Kaio Henrique Silva Santos

Lara Stefany Pires

Larissa Garcia Zapata Scarpelini

Leonardo Biazzi Garcia de Oliveira

Leticia Poltronieri de Faria

Lucas Janini Ferreira

Lucas Manzano Sganzela Guanaes

Lucas Octaviano Cinchetto

Lucas Rueles da Cunha

Mariana Barbano Aragao

Mariana Bochichi Hafiz

Marina Kaiser Gomes de Faria

Nilo Vieira Zacharias

Paula Maciel Turquiai

Pedro Henrique Giambroni Neves Rodrigues

Rafael Marques de Luca

Rafael Marques Guimaraes

Ricardo Praxedes Alves dos Santos

Robson Melchiades Neto Junior

Rodrigo Oliveira Correia

Tamires Vichi de Andrade

Tomio Komatsu

Ulisses Tavares de Melo

Yuri Ferreira da Silva

116 Comunicação Social (Radialismo) - Diurno - Bauru

Alexandre Augusto Ficher Seno

Aline Manzino Ferreira

Ana Maria Auxiliadora Cruz

Artemis Lyrae Oliveira

Beatriz Daniel Montanhaur

Beatriz das Gracas Oliveira

Daniela de Oliveira Peixoto

Danielle Torres Rheder

Evelyn Soares Raposo

Felipe Gabriel Bernardo da Silva

Gabriela Casella Yachimciuc

Gabriella Balielo Zanatta

Guilherme Makoto Chimura Lopes

Isabela Pardinho Goes da Silva

Juliana Utrera Tenorio da Silva

Leonardo Frias Conti

Leticia Zapparolli Cellurale

Marcela Vilhena de Oliveira

Maria Elisa de Lima Nascimento

Mariana Vieira Venturole

Mateus Jun Edamatu de Carvalho

Matheus Luiz Minhoto Genovez

Mayara Barbosa e Silva

Natalia Asevedo Rosa

Renan Lucas de Nardi

Rosa Rubin de Celis de Lima

Thabata Lima Camargo

Victoria Alves Cristofoli

Vitoria Smania Santos

Wesley Bernardo Correa da Silva

117 Comunicação Social (Relações Públicas) - Noturno - Bauru

Abner Ezequiel Rosendo

Alvaro Pessotto Mauad

Amanda Medeiros Geraldini

Amanda Ribeiro Piza de Oliveira

Ana Claudia Palmeira Tripoloni

Anna Luiza Guedes Teixeira

Ariadne Mussato

Ariele Lobo Gomes

Barbara Lara Tezotto

Barbara Serrachioli de Almeida

Bianca Velo

Camila Karimata Silveira

Carmem Hernandes Ricardo Toledo

Carolina Della Torre de Oliveira

Carolina Palmeira Leite de Lima

Cassia Gabriele de Mello Angiolis

Cristhiane Faria de Almeida

Gabriel Correa de Mello

Gabriela de Oliveira Semeao

Gabriela Oliveira de Jesus

Giovana Luisa Silveira Salles

Giovana Muñoz Guhikem

Guilherme Lopes Teixeira

Iara Pedezzi Bianchi

Jaqueline Godoy Rodrigues

Jenyffer Braz de Carvalho

Julia Okubo

Jully Anne Motta

Leandro de Oliveira Simoes

Luana Pasquoto Lopes Francisco

Luana Pinto Rodrigues

Luiz Guilherme Soave Veraldo

Marcos Kendi Ohira Gaia

Marisa Naomi Sei

Mateus Akan Safi

Paulo Americo Landucci da Silva

Raquel Schmidt Ribeiro

Rebeca Bissoli Silvestre

Rodolfo Cardoso Batista

Stefanie Ramos Goncalves

Tacia de Cassia Mota

Tamires Cristina de Brandi

Taynara Ferrarezi de Carvalho

Vanessa Caroline Cardoso

Vanessa Kaori Oshiro Ueda

Vinicius Batistioli Silano

Vitor de Castro Cordeiro

Vitoria Alves de Sa

Viviane Tiemi Okubo Aparecido

Ygor Yousef Attie

118 Design (Design Gráfico Ou de Produto)- Noturno - Bauru

Akira Souza Iamaguti

Aline Fabre de Oliveira

Amanda Coelho Figliolia

Beatriz Macarini Mangialardo

Beatriz Polita Franchin

Caique Guerra de Oliveira

Carolina Assis Gifalli

Carolina Lie Shimizu

Cindy Naomi Muramatsu

Diego Henrique Cantane

Fabio Ribeiro Severino

Gabriela Garcia Fontoura

Gabriela Moraes Montoro

Giovana Tie Tatsuta Nakata

Giovanna Marti Trevisan

Gisele Baldo de Lima

Giulia Mizue Otsu

Guilherme Castellari Maia Parrillo

Gustavo Benelli Marim

Helena Goes Monteiro Bossolan

Helena Vieira Bamberg

Ingrid Estolaski

Jose Octavio Marinelli Marino

Julia Lefcadito Alvares Comin

Juliana Oliveira Sorzan

Karina Salgueiro de Luca

Lara Braga de Paula Eduardo

Larissa Raduam Junqueira

Lucas Castor da Silva

Luciano Blasi M Moraes

Luiz Otavio Galassi Bernardi

Margareth Mary Chan

Marianna Silva Ferreira

Marilia Salomao Tiritan

Marina de Godoy Forster

Mei Kawahara

Murillo Rodrigues Rosa

Natalia Ines Martins Ferreira

Nicolas Alves Messias

Nicolline Murati da Silva

Pamela Maria Raul

Pedro Henrique Toshio Ueta

Rafael Pereira Tofanello

Raissa Sansaloni Barbosa

Raphael Carrer Nardo

Raquel Bosso Romano

Renata de Oliveira Cruz Carlassara

Rodolfo Tondelli Cazale

Rodrigo Rocha Nogueira

Romulo Cervatti Bertoni

Samuel Evangelista Vieira Amarante

Thiago Lopes da Silva

Vanessa Ghiraldeli Uso

Victor Massayuki Ishihara

Victor Vianna de Andrade Lima

Vinicius Caina Rodrigues de Araujo Santos

Vinicius Posteraro Silva

Vitor Leite Camilo

Vitor Mafra

Yan Ribeiro Amado Oliveira

119 Design (Design Gráfico)- Diurno - Bauru

Ana Carolina Ferrari Petri

Ana Luisa Nogueira de Lima

Arissa Miki Tanaka Ito

Bruno Pavao de Oliveira

Caina Brinatti Guari

Daniel Batista Santos

Daniel Lucas Jasponde Calonico

Daniela Mendonca Cabeca

Edipo Ribeiro da Gama

Eduardo Keidi Hasegava

Erick Villela de Castro

Fernanda B. C. Cavenaghi

Gabrielli Cristina Alves

Guilherme Cardoso Contini

Horrana Porfirio Soares

Jaderson Yuuho Torihara

Joao Pedro Fernandes Gomes

Joao Victor Otterco Ribeiro

Leonardo Martins Bortolussi

Lucas Wakamatsu

Marcos Roberto Abdallah da Rocha Filho

Marina Carvalho Pereira

Marina Harumi Costa Fujimori

Marina Rebelatto

Mayara Regina Matos

Natalia Fernanda Schiavon

Rafaela Pedigoni Mauro

Rebeca Nicodemo Candido

Ricardo Ximenez Ikegame

Vinicius Heidy Akamine

120 Direito - Matutino - Franca

Amanda de Souza Theodoro

Ana Julia Pozzi Arruda

Ana Luiza Cruz Abramovicius

Andre Luis Sonnemaker Silva

Artur Marchioni

Bianca Galvao da Silva

Breno Marwin Schiavi Garcia

Bruna Sousa Fernandes

Bruno Lorette Correa

Bruno Luiz Correia

Camila da Silva Teixeira

Carolina Barbosa Rios

Caroline Oliveira Dias

Caroline Rozato Foschini

Celso de Almeida Afonso Neto

Eric Matheus Hadad Souza

Felipe Pais Ravasio

Fernanda Lopes Martins

Gabriel Alexandre Vendrame Vourlis

Gabriela Palma de Brito

Gabriela Trevisan

Giovanna Varella Fiorito

Guilherme de Oliveira Faleiros

Guilherme Ehrhardt Julio Drago

Guilherme Massahiro Yamamoto

Gustavo de Azevedo Torrecilha

Gustavo Moura Scuarcialupi

Ian Aurichio de Mello

Julia Costa Lourenco

Leonardo Eiji Kawamoto

Leonardo Nicoletti D Ornellas

Leonardo Oliveira Noveti

Leticia de Oliveira e Souza

Lucas de Souza Nakamoto

Lucas Mota Plaza

Luiz Ricardo Bianchi Filho

Marcela Salim Veroneze

Mariana Nascimento Silveira

Matheus Jose Chiaramonte de Castro

Mayumi Hattori Martins

Nathalia de Freitas Cruvinel

Nathalia Nunes Fernandes

Rafael Gomes da Costa Riccomi

Renan Brienza Simoes

Thais Muniz de Castro Zampieri

Thiago Marques Severino

Victor Luiz Pereira de Andrade

Vitor Alves Cavalieri

Vitor Arid Rudnick

Vitoria Vieira Guidi

121 Direito - Noturno - Franca

Adolfo Raphael Silva Mariano de Oliveira

Adriane de Souza Oliveira

Anna Karenina Ferreira da Silva

Antonio Carlos Muller

Camila Rodrigues

Camilla Pires

Carlos Alberto Del Duque Junior

Dana Rocha Silveira

Danielle Juvela

Debora Rodrigues dos Santos

Eduardo Jose Pereira Naves

Eric Imbimbo

Fabio Godoy de Mello Marcondes

Felipe Antonio Ferreira Domingues Silva

Fellipe Santos Faro

Gabriel Amaral Rocha Ferreira

Gabriela de Cassia Henrique Mosna

Giovani Francisco da Silva Rosa

Guilherme Augusto Assis Dadalto

Guilherme Dalbon Barbosa

Gustavo Marchi Bento

Isabel Lombardi de Moraes Scotto

Jessica Bolpeti Scarin

Joao Eduardo Gaspar Gomes Nogueira

Joao Neto Arantes Bento

Jose Camargo Junior

Kalinka Favorin Rodrigues

Kaue Zattoni Vieira

Laisa Helena Charleaux

Laura Cavalcanti Salatino

Leila Rosa de Oliveira

Leonardo de Queiroz Gaspar

Leticia Barbosa Zanco

Ligia Maria Ferreira Oliveira

Louise Fernanda de Oliveira Dias

Luan Maturano Dutra

Lucas Fernandes da Costa

Lucas Laprano

Lucas Porto Perillo

Luiza Fernandes Peracine

Marcus Vinicius Brum S. Pinto

Marina Vieira Peixoto

Mateus Torres Penedo Naves

Matheus Marostica Bressanin

Mayara Bertanhe

Natalia Lima Provasi

Natalia Ribeiro Caetano

Nathalia Rodrigues Gomes

Nicole Breda Rodrigues

Nicole Bueno Almeida

Sofia Lopes Andrade

Stephanie Bortolaso

Thamyres Bastos Silva

Thiago Ferreira Sousa Degrande

Uriens Moore Santana

Victor Abdala de Toledo Piza

Victor Borges Dijigow

Victor Pomares Alves

Victor Xavier Cardoso

Victoria Carolina Bertholo Andre

122 Educação Musical (Lic) - Diurno - São Paulo

Andrea Satomi Nagamine

Antonio Leopoldo Geraldes

Arianna Bonvent

Beatriz Moura da Matta

Beno Reicher

Caroline Gumercindo Brandao

Cinthya Valsechi Bobowski

Flavio Krzyzanowski Junior

George Lucas de Aram Nercessian

Jardel Fermino

Karoline Cassiano de Mendonca

Kaue Moro Caldas

Luis Guilherme Anselmi de Oliveira

Mariana Nunes Cortes da Silva

Matheus Goncalves Cintrao

Nicole Teixeira de Oliveira

Paula Cabral

Rodrigo Assad L T Mogames

Rosana Silva Ferreira

Vitor Arantes Mathias

123 Filosofia (Bac/Lic) - Noturno - Marília

Ademilson Viana Filho

Aline Jady Cordeiro

Amanda Antonioli

Andre Luis Neves Coppola

Barbara Bento da Silva

Bento Vicente Neto

Bruno Quiquinato Ribeiro

Carolina Fernandes Oliveira

Ciro Rogerio da Silva Junior

Fabio Evangelista da Silva

Fabricio Rocha Pedroso da Silva

Felipe Eleuterio Pereira

Felipe Luiz

Felipe Santana Pereira

Gabriel Rodrigues Alves da Silva

Gabriela Carvalho e Tavares

Gustavo dos Santos Sirino

Iago Orlandi Gazola

Igor Alves de Souza

Julia Rodrigues de Lima

Kailani Amim Postilhoni Ferreira

Lilian Cristiane da Silva

Lincoln Menezes de Franca

Lucas Correa Ignacio

Marcelo Marconato Magalhaes

Paula Silva de Moraes Mello

Pedro Junior de Almeida

Rafael Tavares Dias

Renato Ferreira dos Reis

Samuel Oliveira Takehara

Tamires da Costa Goncalves

Vagner Gulmini

Valdirene Aparecida Pascoal

Vinicius Milani Simeao

William Tavares Passarini

124 Geografia (Bac/Lic) - Diurno - Ourinhos

Ana Paula Souza de Oliveira

Andre Luis da Silva Dantas

Bianca Rodrigues Pinto dos Reis

Caroline Rodrigues Paixao

Fernanda Ribeiro Liborio

Francieli Cristina Cerqueira da Silva

Gabriel Jose dos Santos

Gabriela Botoni Vieira

Gabriela Nunes Costa Ferreira

Jessica Teixeira Vieira

Jorge Souza Fernandes

Jose Paulo Orlando

Jose Pedro Zanetti Prado

Leandro Cesar da Silva

Lua Alves de Souza

Luara Rodrigues de Magalhaes

Lucas de Oliveira Santos

Lucas Henrique Valverde Castilho

Luiz Gustavo Scarano Costa

Maria Eduarda Foganholi Carvalho Fernandes

Maria Sarah Conca Parede

Maryna Silva Bueno

Maycon Vinicius da Silva Reis

Nataly Souza Medeiros

Natasha Andreza Theodoro Soriano dos Santos

Suelen Coelho

Willer Isidoro da Silva

Willian Alves Couto

125 Geografia (Bac/Lic) - Integral - Rio Claro

Adervaldo Guilherme Siqueira

Ana Carolina Keiko Kayano

Anderson Matias dos Santos

Andrio Filipe Amaral Soares

Artur Massinelli Duarte

Bruna Silva Teodoro

Bruno Palhares Neves

Caio Moreira de Souza

Daniel Cunha Garcia

Fernanda Cristina Carvalho Milani

Fernando Andrade Pinto

Fernando Martins Parre

Fernando Nogueira Oliveira de Moraes

Giovanna Queiroz Moscatiello

Guilherme Leite Sousa

Guilherme Soares Ketzer

Gustavo Silveira Marchetti

Irisnet Silva Lima

Joao Paulo Almansa Bezerril

Joao Pedro Reis de Oliveira

Kelly Cardoso Ramalho

Larissa Polix Barbosa

Lucas Antunes Leite da Silva

Luis Fernando Riquetti dos Santos

Luiz Henrique Picasso Felicio

Marcella Schmidt Sutana

Marcia Chiquete Melo

Mariana Lopes da Silva

Mateus Rogerio Santana Baraldi

Matheus Copercini

Matheus Maestrello

Natanael Felipe de Paula Filho

Otavio de Freitas Brasileiro Natto

Rafael Vilela de Andrade

Rian Ricardo Azevedo

Rodrigo de Jesus

Ruhan Rodys Beiler

Sofia Bheatrice Gianeri Spada

Sophia de Navasques Marcelino

Vanessa Aurelia Bondance Rocha

126 Geografia (Bac/Lic) - Matutino - Presidente Prudente

Alan da Silva Vinhaes

Alceu Alves Queiroz Junior

Ana Livia Destefani Luciano

Barbara Cardoso da Cunha

Barbara Giovanna Ortiz

Brendon Brunno Silveira

Carlos Eduardo de Almeida Sampaio

Carlos Justino Lopes Junior

Caroline Deizeppi Olivo

Daiara Batista Mendes

Douglas Giovani Gretter Alipio

Eduardo Chinellato Jorge

Fabio Santos Souza

Gabriel Alves Machado

Gabriel Ayrton Messias Tachibana

Gabriel Matozinho dos Santos

Guilherme dos Santos Silva

Guilherme Silva de Sousa

Israel Belinatti de Souza

Larissa Oliveira Dionisio

Leandro Buzzo Mourao Guimaraes

Leticia Maria dos Passos Orozimbo

Lisie Alves Xavier

Lucas de Brito Wanderley

Marcela Lima Pedro

Maria Aparecida Martins dos Santos

Mariana Cristina de Oliveira

Mateus de Souza Babeto

Mateus Vantuir Cardozo Lopes

Matheus de Carvalho Moreno

Matheus Magalhaes Argolo

Matheus Pereira de Souza

Renan Chilo Bellon

Savio Lucas Custodio Dibelli

Sinthia Silvestre Goncalves

Tiago Santos Milani

Victor Maia da Cruz

Vinicius Fernandes Toledo

Vinicius Leite de Almeida e Souza

Vitor Matricardi Barduco

127 Geografia (Bac/Lic) - Noturno - Presidente Prudente

Ana Paula Guimaraes

Ana Paula Teixeira

Andre de Mello Nalin

Andre Rodrigo da Fonseca Oliveira

Ariane Aparecida Santos da Silva

Bruce Adriano Pacanhella

Brunara Rafaela Pinotti

Bruno Fantin Salvi

Bruno Henrique Silva Castro

Bruno Lucas Goncalves

Bruno Samuel dos Santos

Carolina Parreira Falconi

Cassia Cristiane Alves da Silva

Cristiano dos Santos Goncalves

Deiner Canto Costa

Dennis Miranda Lima Nascimento

Diana Mirela da Silva Toso

Diego Geraldo Dana

Edson da Silva Santana

Felipe Benhur Nascimento Bastos

Francine Adriane Bernardes de Lima

Giovana Carolina de Souza Oliveira Soares

Gleice Santana Pereira

Higor Felicio de Jesus da Cunha

Igor Murilo Andrade Alves

Jean Paulo Marques Fogaca de Souza

Josue Mendes Pereira

Kamila Fernando da Silva

Leandro Robson Felix da Silva

Lenira Andre

Leticia da Silva Doimo

Lianderson Vinicius de Oliveira Peruqui

Lucas Venceslau Souza Oliveira

Luiz Fernando Polegato Francisco

Marcela Cristina de Magalhaes

Matheus de Oliveira Silva

Mauricio Antunes Maciel

Nubia Lorena Tenorio Lima

Paulo Roberto Alves de Araujo Junior

Ricardo Sanches de Lima

Stefania Rosa Laszlo

Thome Atalla

Victor Zanchetta da Rocha

Victoria Aparecida Batista da Silva

Vinicius Paulino Ramos

128 Geografia (Lic) - Noturno - Rio Claro

Ana Paula Emerenciano

Andresa Costola

Armando Andre Fonseca de Oliveira

Berger Medeiros Benevides dos Santos

Caio Marcelo Wolf

Carolina Carvalho da Silva

Cassia Medeiros Furtado

Cintia Dias Coelho

Claudia Vanessa dos Santos Correa

Daiane Leite Alves

Denis Henrique Cardoso Prado

Felipe Cunha Faccioli

Felipe Luchiari Velber

Gabriel da Silva Reis

Gabriela Goncalves Chiapina

Guilherme Rodrigues da Silva

Jessica Camargo de Jesus

Larissa Chiulli Guida

Laura Silvestrini Canola

Leonardo Garcia Rodrigues

Livia Souza Teco

Lucas Martins Vedovatto

Marcel Tetsuji Donato

Marcelo de Moraes

Marcia Ayumi Ishikawa de Oliveira

Marcos Rizzo Guimaraes

Mateus Modolo Gachido

Matheus Domingues Guinatti

Natalia Rafaela de Souza Torres

Patricia Alcantara de Lima

Paulo Daniel Ormenese

Paulo Roberto Santos Petrucci

Poliana Jose de Matos da Silva

Rayssa Servidoni Montanheri

Sandro Eduardo Borgi Ferreira da Silva

Stefan Muller Soares de Moura

Thais Dias Oliveira

Vinicius Marques Silva

Vitoria Almeida Coimbra

Viviane Thaisa de Jesus Sousa

129 História (Bac/Lic) - Matutino - Franca

Alexandre de Paula Santos

Alice Cavalcanti Moya

Amanda de Oliveira Bianchi

Amanda Judice Rosielo

Ana Paula de Souza Freitas

Andrei Chirila

Anna Carolina Pereira de Araujo

Antonio Felipe Xavier Moraes

Arthur R. Carvalho

Bruna Rodrigues do Espirito Santo

Caroline Hespporte Rodrigues

Cassia Rodrigues Silva

Daniel Pinto Rosa

Daniel Vieira Arbex

Eugenia Pereira da Silva

Felipe Luiz de Freitas Pereira

Flavia Lima de Mello

Flavia Soares Damasceno dos Santos

Franciele Regina Demarchi

Gabriela Cristina Bertin

Giovana Puppin Tardivo

Guilherme Rabelo Fernandes

Henrique Alveianeda Luvizeto

Henrique Maldanis Ribeiro

Izabella Andrade Silva

Joao Victor Augusto Anacleto

Jorge de Freitas Chiachiri

Karoline Costa Sena

Laura Muriel Costa

Leonardo Ruzene Florindo da Silva

Leticia Francisquini Ribeiro

Leticia Malaquias Vieira

Levi Augusto Vasques

Lilson Carvalho

Lucas Serra Stahl

Maria Carolina Goncalves Rodrigues

Marina Nascimbeni

Marinez Santos Marques

Matheus Igor Rodrigues da Silva

Matheus Padua Costa

Mayumi Aparecida Hirayama

Patricia Oliveira

Rafael Arruda Carvalho

Raffael Ronaldo Orlandin

Raul Gruas Muniz Cancio

Rayssa Fachine

Sergio Gabriel de Souza Morais

Thaiane Cristina Silveira Rosa

Uire Torquato Penhas de Lima Stefani

Victor Ferreira Pinto

130 História (Bac/Lic) - Noturno - Franca

Alana Bilac Caetano

Alex Sandro Ricardo de Souza Fonseca

Amanda Rafaela Leotta

Andre Leopoldo da Silva Filho

Andre Stahl de Goes

Arquimedes Fuga Vaismenos

Barbara Santana de Souza

Bruna Viana Ventura Figueiredo

Caroline Mendes Fonseca

Cassio Eduardo Borges Silveira

Daniel Mesquita de Moraes

Dante Chimello dos Santos

Diego Henrique Navarro

Diorgenes Armando de Araujo

Eduardo Gondim Silva

Eduardo Vitorio Affini Filho

Felipe Borges de Souza

Felipe Vinicius Capareli

Filipe Thomaz da Silva

Gabriel Mikael Rodrigues Alves

Gabriele Oliveira

Giovanni Francisco Molina Aguirre

Guilherme Pereira dos Reis

Hugo Henrique Moura Vieira

Isabelle Cristina Costa de Miranda

Joao Guilherme Arantes

Jose Henrique Lopes de Lima

Julia Mendes Coelho

Julia Vitor Souza

Leonardo Souza Alves

Luan Gomes Lemes

Luis Fernando de Morais

Luis Roberto Manhani

Luiz Henrique Souza da Silva

Luiza Coatti

Marcelo Alves Cavalcante Correia

Marcelo Cardoso Chilo

Mario Novaes Cesar Rezende

Milena Cattini Maximiano

Murilo Bonino Silva

Nicolas Falconi Pani

Rafaela Tonin Martins

Rayana Cavalcante Leal

Renan Rozada

Renata Cristina Paro

Sara Ribeiro de Oliveira

Valdoberto de Souza Lima Filho

Vinicius Francisco Lopes Dalanesi

Vitor Machado Bonafe

Wandercleyber da Silva Lima

131 História (Lic) - Matutino - Assis

Arthur Vinicius Patreze

Beatriz Ucella da Silva

Bruna Bezerra Torres

Bruno Rafael da Costa Rodrigues

Carolina Conde Rhormens

Carolina Zanoni Benatti

Cristhian Rondinelli Theodoro

Erick Marcelloni

Fabiano dos Reis Ramos

Fabio Augusto Zuin

Filipe Agostino de Carvalho

Gabriella Fiumari Rodrigues

Geovana dos Santos Aguiar

Gustavo Monticelli Guebert

Iago Ferreira Morbi dos Santos

Igor Silva do Amaral

Joao Lucas Grassi

Joao Lucas Poiani Trescentti

Joao Luiz Machado Neto

Julia Gotti Teixeira

Juliana Muller Rodrigues

Laiza Silva do Carmo

Laura Escudeiro de Moraes

Leticia Yumi Benetti da Silva

Luana Domingos Cesetti Gomyde

Lucas Accioly Ghizzi

Marcelo Leite Pinto Junior

Maria Angelica Pereira Rodrigues

Maria Julia Castagnaro Matheus

Mauricio Diogenes Neto Tavares

Mauricio Rosa de Almeida Piauhilino

Michele Calegari Martuchi

Naila Rodrigues Souza

Pedro Casimiro Sgarbi

Rafael Trento Viccari

Ricardo Rodrigues Fortes

Tais Timporin de Almaida

Tamires Fatima Colavite

Tatiane Leme

Thaise Colletti Pavani

Thales Riceli Oliveira da Silva

Victor Eduardo Gatti

Vinicius da Silva Proenca

Vinicius Pereira Campos

Vitor Minghini de Moraes Leme

132 História (Lic) - Noturno - Assis

Adrian Aristeu Taliati Barreto

Alessandra Kavan Bueno

Amanda Carolina Sbrunhera Munhoz Lopes

Ana Claudia Slobodticov Bastos

Ana Olivia Scalez de Sousa

Ana Paula Biondo Nunes

Ana Paula dos Santos Ferreira

Barbara Brito Grassi

Beatriz Chiardelli Rodrigues

Bruna Lindolfo da Silva

Caique Iacobacci Padilha

Carla Rafaela Peres Ferreira

Davidson Mauricio Correa

Emelisse de Oliveira Gemignani

Henrique Carnieto

Ingrid Mancilha Cesar

Isabela Franciele Ramalho

Isadora Rabelo Nunes

Jacob Marissa Junior

Janaina Cristina Coelho

Joao Victor Nascimento Colabrioni

Joao Vitor Soares Marcon

Leonardo de Oliveira Paes

Leonardo Montes Barboza

Leonardo Sales Basilio

Lua Carlos Ferrari

Luana de Oliveira Tobias

Lucas Kamimura Chicon

Luciana Mendonca

Luiz Gustavo Alves Lemos dos Santos

Marcela da Costa Tannuri

Marcos Paulo Ferreira Teixeira

Matheus Cardoso Stoppa

Matheus Henrique Santos Martins

Rafael de Souza Almeida

Rafael Martinelli Buscher

Rene Alves da Silva

Rodrigo Scolar

Sidney Querino

Sidney Ribeiro dos Santos Junior

Tamires Alves Rodrigues

Thairine Melinski Belmiro

Thaynara Tanganelli de Oliveira

Victor Gustavo de Souza

Wellington Baptista Soares de Assis

133 Letras (Bac Tradutor) - Integral - São José do Rio Preto

Amanda Cristina Gimenes Teixeira

Amanda Freiberger Miranda

Ana Cristina Caramelo de Almeida

Andre Felipe Soares Foltran

Andressa Franco Oliveira

Beatriz Lacerda Thome

Beatriz Spolaor Motta

Bianca Lobo Sanches dos Santos

Bruna Correa Leite

Bruno Ricciardi de Salles

Camila Ascencio Aldeia

Eder Silva Ferreira

Flavio .A.R.Dezani

Giuliane Moreira Goncalves

Hernandes dos Santos Miguel

Icaro Bagolan

Jessica Cardoso Climaco Vieira

Juliana Rodrigues Moreira

Karina Fernandes Guimaraes

Larissa Cristina Tampellini

Lucas Freschi Hernandes

Luis Felipe de Santana Gimenes

Maisa Abreu Schimidt

Maria Elizabeth Della Torre Divino

Maria Rita de Castro Santos Gonzaga

Marina Santana Zorzetto

Natalia Freitas de Andrade

Nathalia Santos Oliveira

Paula Merlos

Renata Degasperi Colichio

Vitor Henrique Santos da Silva

Yurika Akiyoshi Franca

134 Letras (Bac/Lic) - Diurno - Araraquara

Ana Flavia Silva Sardelari

Ana Helena Dotti Campanatti

Ana Julia Tessaroli

Ana Luisa Coletti Ricci

Anco Marcio Ferreira de Andrade

Andre de Deus Berger

Anna Luisa de O. Ramires Gomes

Arthur Servi Lerco Coelho

Beatriz de Souza Santos

Bruna Rossi Real

Carla Cristiane Rojas Montero

Carolina Martins Pedroso

Caroline dos Santos Correia

Caroline Fernanda de Lima

Clara Moreira Molinari

Clara Oliveira Mendes

Fernanda Gabriela Sabadini

Fernando Giordin Bocaletto

Gabriela Carlos Luz

Gabriela Orlando Zeppone

Gabriela Rodrigues do Prado Rossales

Gabriella Marfil Feliciano

Giovana da Silva Levy

Hellen Beltrame da Silva

Henry Capelossi

Iago de Sousa Linhares Dias

Ingrid Moreno Ferreira

Isabela Cristina Oliveira Silva

Isabela Martins Varalda

Jamile Novo Piveta

Jaqueline Melo de Almeida Silva

Joao Vitor Malheiros Rodrigues

Juliana Leopoldo Potenza

Lais Crepaldi Henriques

Lara Monteiro da Rocha

Larissa Akabochi de Carvalho

Larissa Bueno dos Santos

Leticia Gabriela de Castro Monteiro

Livia dos Santos Marques

Lucas Alvez de Souza Campos

Maria Eugenia Duque Caetano

Mariana Marinheiro de Oliveira

Mariana Tabai

Nathaly Sesterhenn Mohamed

Pamela Camolezi e Silva

Paulo Geller Passos

Pedro D Affonseca Leitao Camarero

Pierina Maria Soares Bergamasco

Raissa Fernandes Leandro

Raquel Sales Moreira Silva

Raul Mingo Liras

Sofia Garcia Faria

Sthefani Luane Morais de Melo Batista

Tais Regina Mesquita

Thais de Carvalho Eduardo

Tiago Henrique Cardoso

Vanessa Matiola de Souza

Vinicius Dirceu Rocha Lopes

Vinicius Vanini Coelho

William Ferreira da Silva

135 Letras (Bac/Lic) - Noturno - Araraquara

Alessandra Aparecida Dionisio Carraro

Alessandra Merola Zanasi

Amanda Barbosa dos Reis

Amanda Briganti Gini

Amanda Ferreira da Cruz

Amikael Ramos

Ana Beatriz Joao Pedro Martins da Silva

Ana Maria Pinto

Ariane Cristina Pierini

Bruna Barros Pessoa

Camila de Cassia Araujo

Camila Paganini Xavier

Fabiana Nascimento Costa

Felipe Zucchini Coracini

Flavia Casarini Tomaz

Franciele Samira Warga de Fatima

Gabriel Bianco do Nascimento

Gabriel Eduardo Almeida Gomes Cossa

Gabriel Ramos Gomes

Glauber Martiniano Bachi

Gustavo Ferreira Chellegatti

Gustavo Marcelino de Souza

Hadassa de Zen Itepan

Hercules Vicente Piovam

Isabela Lia Vaccari

Izabelle de Faria Siqueira

Jasmine Bonfim Barros

Jean Carlos Botter Franco

Jessica Nobrega do Nascimento

Jessica Odoni Basilio

Joao Marcos Silva Junior

Joao Minarello

Joao Paulo Pompermayer Leite Bittencourt

Joao Pedro Nardy

Jonas Marques de Freitas

Juliana de Cassia Guimaraes Labella

Jussara Priscila Tech

Karla Leticia de Lima

Ligia Gabriela Rezende Simino

Luana Miki Sano

Luanna Marin de Oliveira

Luciano Ramires Nabuco Amaro

Maciel dos Santos

Marco Aurelio Abrao Conte

Marcos Welber Fernandes

Mariana Moura Bego

Mariana Pires.

Mariana Vida

Marina Guimaraes Nascimento

Paula Aline Prearo

Pedro Passerini Rodrigues

Raissa Daniela Vivaldini

Renan Alves Pereira

Rhubia Nayhara Soares da Silva

Rodrigo Aparecido da Silva Souza

Stefania da Veiga Balestero

Sumaya da Silva Soares

Vinicius Ferencile

Viviane Podenciano Monho

Wendy Moretti Maryama

136 Letras (Lic) - Diurno - São José do Rio Preto

Alex Segantini Marques

Alexandre Cristiano Baldacin Junior

Amanda de Souza Zanetti

Amanda Nunes Rossini

Ana Carolina Pechinim

Ana Leticia Carnesecca

Andre Luiz Vilela Sarausa

Angela Vermelho Sarraceni

Anny Suzuki

Barbara Augusto Paschoal

Carolina Castilho Ferreira Soares

Carolina Maris Pereira

Caroline das Candeias Ivama

Davi Rubinho Ratero

Erica Carlstron Rotoli

Fernanda Gomes de Souza

Gabriel Altair da Silva Stringhetta

Gabriel Guimaraes Alexandre

Jaqueline Vivan

Joao Pedro Souza Liossi

Juliana de Oliveira Zuanon

Lucas Silveira Fantini da Silva

Mariana Barbosa Vendramini

Mariana do Val Muller

Nathalia Dutra Oliveira

Nathalia Mattioli Roveri

Nathalia Pereira de Souza

Pamela Coca dos Santos Ramos

Raissa Tavares Niza

Rebeca Dias Maniero

Sara Dourado Arantes

Sueanne Amorim Martins

Thais dos Santos Justi

Victor Delalibera Chagas

137 Letras (Lic) - Matutino - Assis

Alana Gabriele da Silva

Alex Sandro da Silva Polizer

Aline Fernanda Pedroso

Amanda Teles Albertoni

Anderson da Costa Pires

Andre Luis da Silva Pereira

Beatriz da Conceicao Lacerda

Camila Natalia Pires da Silva

Camilla Damascena Ricardo

Carla Daniel Sardinha Caldeira

Daniel Odim Junior

Davi Gomes da Conceicao

Denise Elias de Castro

Ellen Tiemi Sassaki

Elora Travaini Grecco

Fernanda Guerra Silva

Gabriel Bosco Vas da Silva

Giscimara Cristina Baptista

Graziele Rodrigues Fraile Ferreira

Guilherme Henrique da Silva

Guilherme Rosa Lima da Silva

Heberton Batista

Isabela Guzman

Isabella Garcia

Isabelle Santana de Souza

Itaue Galdino Vieira

Janaina Stephanny Brabo

Joao Paulo da Silva Machado

Julia de Oliveira Bastos

Juliana Orlando

Juliana Ruiz Buchi Marcondes

Katarine Luise Galvan Natalino

Lais Aparecida Ramos Martins

Larissa Akemi Sada de Queiros

Larissa Carolina de Andrade

Leticia Martins de Oliveira

Linda Moraes Mota

Luan Fernando Juvencio

Luis Henrique Lustosa Reipert

Marcella Amaral Martins

Marcos de Freitas Dirami Cevada

Marcos Leal da Fonseca

Marcos Vinicius Costa Soares

Maria Augusta Palma Tomilheiro

Maria Eduarda Moraes Bernardo

Maria Victoria Brizzi Fontana

Mariane Carolina Garcia

Marta Matsue Yamamoto Otenio

Matheus Meireles Correia

Mayara Fernandes de Carvalho

Mayara Santos de Lira

Natalia Lins Gomes Oliveira

Natasha Ribeiro de Oliveira

Obadias Oliveira do Carmo Filho

Pedro Osoki Nakaishi

Rafaela Momberg do Espirito Santo

Roberto da Silva Nascimento

Samuel Domingues de Almeida Chizzolini

Sandy Hellen Carlos

Saulo Fernandes Lima

Tatiane do Nascimento dos Santos

Tatiane Euzebio Machado

Thais da Silva Nunes

Thais Oliveira Kalil Modesto

Thalita Pereira dos Santos

Thiago Lima de Freitas

Vitoria Camargo Zibordi

Vitoria Freire Gomes

Walef Macedo de Jesus

Wallace Mariano

138 Letras (Lic) - Noturno - Assis

Alan Junior Bueno

Alexandre Vilar Oliveira Dala Dea

Aline de Novaes Conceicao

Amanda Cristina da Silva

Ana Beatriz Batista Querino

Ana Carolina Furini

Ana Clara Monteiro Sandoval

Ana Julia Ampudia Faria

Andre Macruz Rodrigues Caires

Anna Beatriz Piccolo

Anne Carolyne Lopes

Bruna Kaori de Almeida

Bruno Matos Porto

Cleunice Barbosa dos Santos

Daniela de Faveri

Daniele Paula da Silva

Denise Sayuri Arakaki

Dimas Caetano do Nascimento

Eduarda Pereira Oliveira

Fabio da Silva Junior

Fernanda Denise Piza dos Santos

Francielle Souza Rodrigues

Geovanna Domingues Theodoro

Guilherme Bulhoes Neubern Batista

Heloiza Domingues da Silva

Isabela Nunes de Almeida

Isabele Bose Garotti

Jenifer Isabela da Silva Aleixo

Joao Luis Francisco

Joice Ferrari de Oliveira

Julia Melare Franzini

Juliano de Oliveira Soares

Karoana Nesry da Silva

Katia de Jesus Zamboni

Kezia Deyziele de Fatima Nogueira

Landara Anne Melo Zinhani

Leandra Maria Feliciano

Leonardo Montanhere de Morais

Leticia Buzzo Felix

Leticia Consalter Foncatti

Leticia da Cunha Souza

Luana Ester Paula Lima

Lucas Ferreira de Oliveira

Luiz Roberto Pangoni de Matos

Marcelo Henrique Faria Inacio

Maria Eliza Nunes Poletine

Maria Lucicleide Batista Dias Sakai

Mayara Moura Zaccarelli

Monique Glaucia Claro de Lima

Morinele Fabricia Petinelle Morais

Naiana Ghilardi

Nayara Cristina Gaia Rocha

Paola Sayuri Ishiyama Prado

Pedro Henrique Brito Freitas

Pedro Henrique Gallo Casadei

Rafael Gardiolo de Campos

Rafael Livrari

Rafaela Machado Longo

Rafaela Xavier Ciciliato

Rodrigo Tarrao Barreto

Silvia Cristina da Silva

Tamara de Lima

Tamires Melo Dionizio

Tatiane dos Santos Silva

Thiago da Silva de Jesus

Vinicius Araujo Masiero

Vivian Caroline dos Santos

Wellington Caetano da Silva

Wendrell Elias dos Santos Gomes

Yago Rocha Arbex

139 Letras (Lic) - Noturno - São José do Rio Preto

Aline Aparecida Arantes

Beatriz Fernandes Kurihara

Bianca de Carvalho Coelho

Bruna dos Santos Valentim

Bruna Eni Soldan da Silva

Bruna Maria Cabral de Medeiros

Bruno Garcia Ribeiro

Camila da Cunha Batista

Camilla de Oliveira Jorge

Carmino Augusto Mendes Caramello

Carolina Plinta Soares

Daniela Brandao dos Reis Alves

Deivid Ramos Rodrigues

Diego Fernando de Oliveira

Edilceu Jose Imbernom Filho

Felipe Gabriel Marinho

Felipe Nunes de Oliveira

Gabriel Henrique Galvao Passetti

Gabriel Ribeiro Rodrigues

Heitor Benetti

Isabela Singolani de Carvalho

Isadora Zaldini Picinato

Jessica Roberti

Joudimar Nagamine Cavallari

Juliana Cristina Aires de Carvalho

Lara Giselle Guardiano

Larissa Meneghelo Whitacker

Leticia Dias

Leticia Siqueira Mialichi

Lucas Rafael Rodrigues Bueno

Luiz Antonio Nunes de Oliveira Bronca

Marlon Raphael Munhoz Chaves

Natalia Fernanda Bernardo

Natalia Roberta Vendramini

Renato Nunes da Silva

Rita de Cassia Pompeo

Rodrigo Donizeti Mingotti

Thais Alves Costa

Walter Luiz Tadini Filho

140 Música (Bac Canto) - Diurno - São Paulo

Andrezza Reis Ferreira

Ivano Natanael Fonseca

Karina Nannini

Renata Fausto

Ricardo Abraao Lacerda Moraes

141 Música (Bac Composição Ou Regência) - Diurno - São Paulo

Andre de Sousa Andrade

Bruno Tadeu Rodrigues Gomes

Camila Fernandes Kraus Martins Paes

Erick Jun Shinjo

Guilherme Ribeiro da Cunha

Helivelton Neves Campos

Henri Augusto Bisognini

Joao Ricardo Costa Leite

Jonatas Claver Silva

Livia Maki Yoshikawa

Lucas de Lima Coelho

Maria Julia Souza Sales

Rafael Marques Nogueira Cury

Regina Celia Corso Marcondes do Amaral

Ricardo Rosa

Roberto Terreiro Prado

Romario Wong

Thiago Ribeiro Francisco

Vincent Alves de Palma D Elia

Wellington Jose Goncalves

142 Música (Bac Instrumento: Cordas) - Diurno - São Paulo

Caio Paiva dos Santos

Danilo Alves da Silva

Gabriel Curalov Silva

Guilherme Aparecido Santana

Karina Fabiane Hilario dos Santos

Matheus de Souza Carmo Posso

Nathalia Sousa Oliveira

Rebecca Köhler Baratto

Rodrigo Nunes Gonzalez

Yasmim Pola

143 Música (Bac Instrumento: Percussão) - Diurno - São Paulo

Clara Lua Costa Nolasco

Diego Osmani Soares Althaus

Fernando Lima dos Reis

Rafael Rodrigues da Costa

144 Música (Bac Instrumento: Sopros) - Diurno - São Paulo

Ariane Roseiro Silvestre

Erick dos Santos Felix

Giovanna Finardi Di Biagio Silva

Henrique de Campos Machado

Jonatas Xavier Guimaraes

Juliane Maria Aparecida Alves Machado

Leticia da Silva Moraes

Nicolas Nemitz Moura

Patrick Moreira de Souza Lima

Pedro Henrique Viana Buzatto

Tayna Tacyane Aparecida Trigo

145 Música (Bac Instrumento: Teclados) - Diurno - São Paulo

Bruno Bologna

Filipe Andre Lopes Vaz

Jonatas Braga de Andrade

Julio Vieira Paravela

Ligia Baleki Tossato

Livia Paglerani Simao

Marina Rodrigues Figueira

Mario Andre Monte Umetsu

Rayan Arranna Gomes

Ricardo Augusto de Souza

146 Música (Bac Instrumento: Violão) - Diurno - São Paulo

Felipe Antonio Lemos de Ramos

Joao Vitor de Oliveira Ferreira

Kaue Marques Paiva

Leandro Augusto da Silva

147 Pedagogia (Lic) - Diurno - Araraquara

Aglaia Ruffino Jalles

Amanda Carolina Guidelli Zago

Ana Caroline Moraes de Oliveira

Ana Rita Petilli Chiusoli

Angelica Fernanda Rossi

Barbara Periotto

Beatriz de Oliveira Martins

Beatriz Juliana Conacci

Berenice Alves Nery de Miranda

Bianca Aparecida Medeiros

Bruna Cristina Alves

Carina Teles de Souza

Carolina Fernanda de Paulo

Carolina Fernanda Nunes Paiva

Caroline Ginez Giriboni

Clara Mianovichi de Araujo

Fernanda Gomez

Gabriela Amicci Maia

Gabriela Martins

Gabriela Schroder de Barros

Gabriela Vieira de Araujo

Giovana Alonso

Hiadine Tassiane Correa

Ingrid Munhoz Vellozo

Isabela Rodrigues de Oliveira

Isabelle Maria Vulgarin

Isabelle Samaha Gritti

Leticia Giliotti

Leticia Lais da Silva

Liege Borges da Silva

Livia dos Santos Ignacio

Luciana Zhang

Luiz Eduardo Canaan

Mariana Coimbra Ziotti

Mariana Felix da Silva

Marina Batista da Silva

Mateus Fonseca Wexell Severo

Mayara Elois Andrade

Mayara Roin de Azevedo

Nalva de Fatima Ferreira

Natalia Silingardi

Nayara Fernanda Vicentini

Raquel Araujo Cruz

Rayara Brandao de Favari Selvagio

Rodrigo Rossi Brandao

Sergio Carlos Ussoni Junior

Stephany Tumbert

Tayna Pinheiro Alves

Thainna Isys Santana Rodrigues

Vitor Faustino dos Santos

148 Pedagogia (Lic) - Matutino - Marília

Aline Barbosa Marques

Amanda Dias Lopes

Amanda Thais Militino da Silva

Ana Carolina Aparecida Rosa Germano

Angela Maria Ferreira de Oliveria

Beatriz de Carvalho Pinheiro

Brenda Lorene Costa

Brigida Kelli de Andrade Lima

Carlos Vinicius Simao Serrano

Daniel Mamani Jarro

Daniela Teixeira Amoroso

Gabriella Silva Fotakos

Hosana Almeida da Silva

Ione Bazzo de Moura

Isabela Bazzo de Moura

Isabela da Silva Sartori

Isabela Fernanda Roberto da Silva

Isabella de Andrade Sobral

Jaqueline Roberto

Kamila Toffolo

Karen Miranda da Silva

Larissa de Novaes Conceicao

Larissa Magron Carrion

Laura Ribas Vilardi Luz

Lucineia Gomes de Souza Yoshimi

Maressa Moura Fernandes

Mariana Garcia de Almeida

Mariana Marconato Correia Gutierres

Marina Fonseca Santos

Mayara Bianco de Freitas

Mireia Barneze Stender Queiroz da Silva

Miriam Regina Souza de Oliveira

Natalia de Oliveira Lozano

Natalia Vargas

Nathalia dos Reis Jacob

Nathalia Fernanda da Silva

Rafaela Desseti Roverci

Rafaela Santos de Araujo

Roseli Aparecida Ferreira Martelato

Thamyris Rosa Ramos

149 Pedagogia (Lic) - Noturno - Araraquara

Adriane Cristina Goncales

Aline Hammerschmidt

Amanda Priscila Leonel de Brito

Andreia Giamarco Tonon

Andressa de Oliveira Dantas

Aparecida Meirele Coelho Lopes

Bruna Bertoli Coimbra

Caroline Monica dos Santos

Daiane Lourenco Rodrigues Viana

Dayane Aparecida Araujo

Denise Cristina da Silva

Denise Fray dos Santos Correia

Fabiano Fernandes da Silva

Fernanda Maira Correa de Souza

Flavia Barbisan Escareli

Flavia Scavichia Amaral

Gabrielle Troleze Braga

Geovana Andrieta

Giovanna Campagnholi Nogueira

Gisele Nicacio da Silva

Heber Luciano Polido Sene

Isabella Molina

Juliana Andreata da Silva

Kamila Isis Goncalves

Keli Fernanda Ferreira Lima

Larissa Cristina Milani

Leila Paula da Silva Morais

Leticia Treano

Leticia Zamai Lira

Lucas Eduardo do Nascimento

Lumena Rhayssa dos Santos

Marcia Aparecida Gotardo

Marcia Raquel Camani

Mariana Monteiro Pereira

Marlene dos Santos

Mayara Ferreira

Monaliza Fernanda Martins da Silva

Natalia de Oliveira Cardozo

Natalia Nogueira

Pablo Henrique Dotele

Priscila Fante Bueno da Silva

Raniere Aguiar da Silva

Renata Sparapan

Rosa Aparecida Neves

Salete dos Santos Coelho

Samanta Leticia dos Santos

Santa Ernestina Ramalho dos Santos

Tamiris Pezzan da Rocha

Vanessa da Silva Garrido

Vanessa Priscila de Oliveira Leandro

150 Pedagogia (Lic) - Noturno - Bauru

Andreia Martins Silva de Godoy

Ariane Torres Abreu

Beatriz Ferreira Carrara

Bianca Maria Brandao de Mattos

Camila Petrucci dos Santos Rosa

Camila Santos da Silva Gomes

Cristiane de Paiva Torres

Daniela Lumi Baba

Daniely Costa Carvalho

Elidio Giacon Junior

Evelyn Bianco Bortoletto

Franciele Fernanda Malosti Santana

Gabriela Lourenco de Carvalho

Giovana do Carmo Facioli

Giovanna Couto Guimaraes

Helio Ricardo Robles Maia

Jamile de Oliveira

Julia Duarte Rodrigues Lourenco

Karla Rosa Polo

Katia Lidiane de Campos

Laura Carla Souza Goncalves

Laura Cibele de Castro Lima

Laura Fleury de Oliveira Gentil Croce

Leticia Brianez Leonaldo

Leticia Maria Sobrinho

Leticia Pimentel Moralez

Luis Fernando Amorim

Marcele Pontes de Moura

Maria Eduarda Santos Moreira de Castro

Natalia Botelho de Souza

Nathalia Kobosighawa

Rayane Victoria Neves de Araujo

Rayssa Bernardo Avila Rosa

Regina Augusta de Lima Moraes

Roberta Nakadakari

Rodolfo Fortunato de Oliveira

Rodrigo Trovarelli Rosa

Sabrina Cardoso Tavares

Sabrina Simone de Chico

Silvana Galvani Claudino Kamazaki

151 Pedagogia (Lic) - Noturno - Marília

Aline Ferreira Miranda

Amanda Buiochi dos Santos

Ana Carolina Pereira

Ana Carolina Santiago

Ana Paula dos Santos

Ariane Goncalves da Silva

Bianca de Souza e Silva

Bianca Nicola dos Santos

Bianca Vieira de Oliveira

Bianca Vilar Gomes Clemente

Bruna Caroline Cardoso

Bruna da Silva Rodrigues

Bruna Fernandes Apolinario Carmona

Bruna Maria da Silva

Bruna Reginato Imanobu

Bruna Vasconcelos Selmann

Carolina Forni Nogueira

Daniele Thais Mora Sanches

Danielle Mendonca de Oliveira

Dayane Lopes de Melo

Debora da Silva Vieira

Fernanda Alves de Oliveira

Fernanda Caroline dos Santos

Flavia Alvim Mendonca

Flavia dos Santos

Flavia Sayuri Saito

Flaviane Maria Rodrigues

Franciele Aparecida dos Santos

Franciele Tais Guerreiro

Gabriela da Silva Venturini

Heloisa Guerreiro dos Santos

Isabella de Mattos Belini

Isabella de Oliveira Prestelo

Isabella Rocha Oliveira Manna

Izabela Vieira Silva

Jacqueline Belasco Capellini

Jessica Barbosa de Melo

Joice de Cassia Mathias da Silva

Josiane de Moura Dias Marquizeli

Juliana de Lima

Karen Francine Vieira

Larissa Diniz Franciscate

Larissa Scaleao Mastini

Leticia Aparecida Gomes da Costa

Leticia Barbosa Teixeira

Leticia Maria Gomes Otonicar

Leticia Soares dos Santos

Lucineia Aparecida Bonfante de Melo

Maiara Vilas Boas da Silva

Marcela Aparecida Souza Jordao

Maria Fernanda Machado

Maria Julia dos Santos

Mariana da Silva Dias

Mariana Giradi Ribeiro da Rocha

Mariane Daminhana Euzebio

Mariane Ribeiro de Almeida

Mateus Henrique da Silva

Mayara Farias Cabral

Melissa Cristina de Souza Dalevedo

Natalia Soares Biscalchin

Nathalia Ryane Saraiva dos Santos

Natiele Aparecida de Paula

Nuara de Oliveira Andre

Paloma Arruda Carvalho Silva

Patricia Aparecida da Silva

Patricia Pereira

Raiza Caires de Paula

Rodrigo Pereira dos Reis

Rosana Santana Bernardo

Rute Morijo Rodrigues

Samara Penteado

Sammy Marcelino Dias Drudi

Sarah da Costa Rodrigues Benevenuto

Solange Cristina Camargo

Stifany Tavares Bernardo da Silva

Tamy dos Santos

Tatiane de Sousa Machado

Taylaine Tabanez Miranda

Thais Mathias dos Santos

Willian Garcia dos Reis

152 Pedagogia (Lic) - Noturno - Presidente Prudente

Aline Barbosa dos Santos

Aline Beatriz da Silva Azevedo

Amanda Almeida Ribeiro

Amanda Eugenia Consensqui Leite

Ana Francisca Ferreira dos Santos

Ana Paula Fonte Silva

Andreia Aparecida Tavares

Andressa Silva da Cruz

Andrezza Barbosa Pereira

Beatriz Alves de Moura

Bianca Akemi Sakata

Cristine Pacanhella Silva

Dayane Marinotti Maldonado

Denner Diego Delfino de Souza

Edilaine Andrea Santos

Emili Bruna Toso Bueno

Flaviane Cristina de Brito

Giovana Aragao Diamante

Gisele Cristina Rissi Nascimento

Givaldo Pereira Teodoro

Jessica de Souza Paes Gomes

Jhenifer Daiane de Souza Santos

Joao Oliveira Coelho

Juliana Darc Ferreira

Karen Ayumi Weller Tanikawa

Karina Mitsuyo Weller Tanikawa

Laryssa Pocenti Caetano

Luciana Caetano da Silva

Luisa I

Maria Aparecida de Franca

Maria Francisca Pereira

Maria Rodrigues da Silva Trentin

Mariana Silva de Carvalho

Nathalia Augusta de Oliveira Pardini

Nathalia Rezende dos Santos

Oscar Aparecido Souza Araujo

Otavio Yukio Onozato Reis

Paula Santos Nogueira

Rodrigo dos Santos Bueno

Samara Garcia de Oliveira

Sara Elizabeth de Lima

Taise Aparecida de Souza Alves

Veronica da Silva Cordeiro

Yara Lais Guardacioni

Yeda Camila dos Reis Rodrigues

153 Pedagogia (Lic) - Noturno - Rio Claro

Adilson Messias Jacomini

Agata Caroline Silva de Almeida

Alana Marcelino de Campos

Alexandre Maneo da Silva

Amanda Christofolletti

Ana Carolina de Oliveira Americo dos Santos

Ana Carolina Lucindo

Ana Carolina Manfroni

Ana Claudia Lopes Mayer

Ananda Martins Zachanini

Bruna Peres Vigorito

Carla Cristina Kishimoto de Oliveira Cantelli

Carolina Decico Negri

Carolina Schneider Menezes

Caroline Naiara de Paula

Caroline Valencise

Danilo Baliani da Silva

Dominique L. P. da Cunha

Emilia Joao Simao

Flavia Cristiane Ferlin

Gabriela das Gracas Teixeira do Amaral

Gracielle Cristina Vieira de Mattos

Jeane Vieira Lopes

Jeniffer Aniceto Tessuto

Joane Luisa Pereira dos Santos

Julia Cristina Lima de Araujo

Julia Maria Bertin Canassa

Juliana Lapa Matos Ribas

Juliana Maria Tozzo

Juliana Tempone Ricci

Kelly Marques dos Santos

Kelly Murback Alves Cardoso

Larissa Inacio Amancio

Leticia Pinheiro Lazarin

Marcelo Gustavo de Almeida

Maria Clara Palma Baldoni

Mariana A de Campos Oliveira

Mariana Fiorio

Milena Gabriele Seviero

Pamela de Souza Siqueira Pinto

Rafael Praxedes Souza

Tassia Mye Banin

Vanessa Cristina Giangrossi

Vera Lucia Stocco

Vitor Sneideris Sass

154 Pedagogia (Lic) - Noturno - São José do Rio Preto

Adais do Nascimento Cardoso

Adriele Cristine de Freitas Batista

Alessandro Ferreira Alves

Aline Singh Zani

Amanda Leandro Crivelin

Amanda Pinheiro Martinelli

Ariana Vaz Teixeira

Beatriz dos Santos Vale

Beatriz Marques Zanuto

Bruna Leticia Cavalini

Camila Cristina de Souza Silva

Carolina Campos dos Santos

Daiane Correa de Macedo

Debora Boulos Del Arco

Denis Cardoso Maciel

Diana de Castro

Ester Paula Correa Silveira

Franciny Gomes de Oliveira

Giovanna Jully Alves dos Santos

Helio Luiz Santos Barbarotti

Hellen Isaltina da Silva

Hugo Lazaro de Bastos Silva

Jose Candido Pereira da Rocha

Julia Samanta de Melo Cabral

Juliane Luzia Camargo

Lara Cristina Ribeiro Luciano

Leticia Naves Zampieri

Luisa Elena de Sousa Silva

Marcos Danillo Lopes de Sena

Mariana de Brito Miranda

Mariana Malzyner

Mariana Salomao Mattos

Mariele Sampaio Ananias

Natalia Fernanda Birolim

Natiele Aparecida Monteiro

Nayara Nunes Ferreira

Poatan S. Pinoti

Sofia Magosso Lacerda

Tainara Brandao Goncalves

Thais Tamaoki Figueiredo

155 Pedagogia (Lic) - Vespertino - Presidente Prudente

Alana Silva Moreira

Beatriz Bertasso Sanches

Berta Lucia Alves de Oliveira

Cristiane Acacio Rosa

Denise Balduino Ferreira

Fernando Santos Takeda

Franciela Sanches da Silva

Geovana Lopes Moreira

Graziela Rodrigues de Brito

Isabela Christino Lopes Barbosa

Isabella Cristina Jovial Stella

Isabella Lima Costa

Istella de Souza Maia

Julio Cesar Correa dos Santos

Kallyne Fernanda dos Santos Ferreira

Lara Teixeira

Lara Telles Peres

Luana Silva Neves

Marcela Garcia Amancio Maciel

Maria Esteva Guerreira Donaton Delfino

Mariana da Silva Domingues

Mariana Padovan Bandoni

Miria Goncalves Xavier

Monica Aparecida Pusso

Narieli Aparecida Bitoni Oliveira

Nayara Moreira Camargo

Regina Cardoso Dalperio

Sandra Cruz da Silva Webber

Tamires Santos Fernandes

Thaina Ariane da Silva

Thays Ribeiro Guedes

156 Psicologia - Integral - Bauru

Alessandra Leone Gagetti

Alexandre Aguiar Victuri

Ana Carolina dos Santos Silva

Ana Leticia Turino

Ana Luiza Rotta Sanches

Bruna Pardo Davidiuk Gomes

Bruno Henrique Braz dos Santos

Carolina Mormanno

Carolina Tozi Janucci

Daniel Amorim Medeiros de Oliveira

Danielle Valle Jorge Mori

Felipe A. Kayamori e Silva

Fernanda Ayoub Quintela

Fernanda Pascoto Fugimoto

Francine Butignon

Gabriela Serafim Michelin

Isabella Fernandes Longui Cabrera

Isabella Yi Ni Vargas Chen

Joao Pedro Nunes Mansano

Julia Matiello Cassini

Julia Noronha Ferraz de Arruda

Julia Scarpioni Rezende

Julia Vieira da Conceicao

Juliana Bani Luxenani

Juliana Guimaraes Ferreira

Leila Veloso Calahani Felicio

Luana Monteiro de Barros do Nascimento

Lucas Cardoso Fonseca

Luiza Almeida Amoroso

Maryelle Peres da Silva Santos

Miriam Lais Setti de Almeida Marcelo Oliveira

Paloma Mendonca Duarte Pinto

Stephany Santos Miranda

Thiago Schaffer Carvalho

Victor Henrique Souza Cunha

157 Psicologia - Matutino/Vespertino - Assis

Alisson Cavalcanti

Amanda Galves Nogueira

Ana Barbara Naccarati de Mello

Ana Julia de Souza Alcobia

Ana Keyla Werder

Ana Luiza Justino Lourenco

Beatriz Person

Beatriz Torres Chebel de Souza

Bianca Fida Correa

Bruna Caroline Rodrigues Faria

Bruna Dorico Rossitto

Bruna Muhlig de Oliveira

Bruna Vezenfati Garcia

Caio Fernando Silva

Clara Cassiolato Junqueira

Eduardo Gravano Lopes da Costa

Eduardo Malheiro Bueno de Camargo

Elisa Gouvea

Emanuelle dos Passos Foresto

Gabriel Catto Rezende

Gabriela Batista

Gabriela Cassimiro da Silva

Giovana Rezende Vieira

Giovanna Segia Ferreira Santos

Helena Rubini Nogueira

Jaqueline Lopes Rocha

Jessika Simonetti Lima

Joao Henrique Piovezani Vasques

Joao Pedro Bortolin Santana

Joao Pedro Sandrini Geraldo

Joao Vitor Pavanelli Ribeiro

Julia Esteves Bicalho de Almeida

Julia Maria Sales Santos

Kaue Felipe Barbosa da Silva

Laura de Moraes Murari

Leticia Talarico Franceschini

Luiz Fernando Consalter Foncatti

Maria Vitoria Pieralisi

Pamela Perina Braz Sola

Pedro Goncalves Silva

Rafael Karnakis Bazzi

Sabrina Pereira Ferro

Thaisa dos Santos Madeira

Thiago Felipe Floreste

Victor Pfister Lacerda Moreira

158 Psicologia - Noturno - Bauru

Ariel de San Juan Abreu Turoni

Arthur Argondizo Goncalves

Bruna Elisa Baroni

Caio Zenero Pinheiro

Carolina Infante Messas

Carolina Macedo Nardini

Clara Lopes Peres

Felipe Baiardi Lopes

Felipe Roberto Goncalves de Camargo

Fernanda Moreira Ballaris

Francisco Aureliano de Carvalho Anselmo

Gabriel Fernando Marques Arfeli

Giovanna Eliza da Silva Pagliaci

Giovanna Helena Witzel Schiavon

Henrique Campiteli

Joao Victor Balielo Zanatta

Julia Solenthaler

Leticia Brasil Freitas

Leticia Gomes Carvalho

Leticia Mitsuko Taguchi

Liz Anne de Souza Sampaio e Silva

Marcela Ziola Gaspar

Matheus Costa Amorim

Mayara Sastre Capelozza

Nathalia de Souza Machado dos Reis

Rafael Augusto Barduchi Pereira

Rafael Caetano do Nascimento

Rafael de Santana Cordeiro dos Santos

Rafael Moreton Alves da Rocha

Rodrigo Perli Ribeiro e Silva

Taina Martina Colafemina

Thais Helena Ferreira da Silva

Thamiris Dias de Castilho

Tiago Tavares

Victor de Matos Bassani

159 Psicologia - Vespertino/Noturno - Assis

Alex Bender de Abreu Baere

Amanda Ferreira de Souza

Amanda Veronez Marques

Antonio Geraldo Ribeiro Filho

Beatriz Matheus Vilela de Lima

Bruna Beatriz Esposito Teixeira

Carolina Pereira Vilas Boas

Danaiele Gomes Patrao

Denise de Cassia Evaristo Ferreira

Estevao Silva e Souza

Fabiele Gonzaga da Silva

Gabriela Canuto Souza e Silva

Gabriela Pilan Ferrari

Giulia Maria Bertolucci

Gustavo Rocha de Moraes

Gustavo Zaccaria Piemonte Ribeiro

Heloisa Carli

Julia Daniel Borges Fonseca

Julia de Haro Pelizzer

Juliana Aparecida Sparapan

Kananda Amancio Pinheiro

Karime Neder

Larissa Ferreira de Abreu Pereira

Larissa Fontoura Goncalves

Larissa Franco Rosa

Leticia Pereira Delfino

Luis Pedro Rosa da Silva

Luiz Henrique de Paulo

Luiz Paulo Silvestre Moraes

Marcelo Ahlers Nascimento

Marcelo Belluzzo da Cruz

Marcus Vinicius de Carvalho Volpe

Mariana Cene da Silva

Mariana Neves Goncalves de Souza

Mariana Viotto Ugattis

Mauricio Eiti Takauti

Mauricio Miotti

Micaela Aparecida de Jesus Silva

Natalia Lopes Cremonin Rodrigues

Pamela Yurie Nakagawa

Pedro Wilson Fonseca Junior

Thais Helena Paixao

Thais Helena Veiga

Thais Souza de Moraes

Thayna Ciasca de Moura

160 Relações Internacionais - Noturno - Franca

Adriele Silva Mendonca

Amanda Correa de Sa Doriguetto

Angela Chang

Anna Laura Cunha Tibery

Barbara Cristina Meireles Alves

Beatriz Campos Costa

Caique Gustavo Batista

Dayana dos Santos Ribeiro Vieira

Diego Augusto Rodrigues

Fernanda Luzia da Cruz

Fernanda Portela Lopes

Gabriel Chiaratti Laisner

Gabriel Maran Mazaro

Gabriel Santos Martins

Giovanna Cerqueira Lombardo

Giulia Prado Rodrigues Ferreira

Glaucy Barbosa Barreto

Gleice Ferreira Espindola

Guilherme Coscrato Rasquini

Guilherme Marques Muniz de Oliveira

Isabella Lazaro Dallalana

Joana Cagnini Miotto

Joao Antonio Cardoso Richter

Juliana Monteiro Bernardino

Kamila Matias Arantes

Kathleen Vieira

Kevin Landgraf Lee Manoel

Lara Queriquelli de Agostini

Leonardo Pires Goss

Luiz Gustavo Santana Campos

Luiza Mendes Dias Serra

Luiza Passarin Fabricio

Maria Vitoria Feitosa Costa da Silva

Matheus Martins Tavares

Melissa Pedroso Moura

Pedro Avalos Hallak

Rubens Brandalise de Toledo

Rubia Aisa Marcondes da Fonseca

Sabrina Daudt Antoniazzi Canutti

Samara Alves Pereira Santos

Stephanie Loli Silva

Thaiany Flavia Dominelli

Thainara Saiane da Silva Jose

Thais Pupim Silva

Victor Augusto Franca do Prado

Victor Monteiro Cenedese

Vinicius Aureliano Bellotto dos Santos

Vinicius Portela Gerosa

Vinicius Santos Teixeira

Vitoria Totti Salgado

161 Relações Internacionais - Noturno - Marília

Ana Maria Nunes Vieira

Andre Durlo Gomes

Andre Guilherme Carlos Bocchi Cardoso

Ariel dos Santos Oliveira

Bruna Costa Corchelli

Christianny Estela Andre Fiorato

Flavio Oliveira Fontes Lopes

Gabriel Godoy Cyrilo

Gabriel Rocha Canisso

Gabriela Ferreira Vieira

Gabriella Dantas da Silva

Giovanna Rosa Cappio

Helena Soares Pinotti

Heloisa Catai R Rodrigues

Isabela Francoso Nogueira

Isadora Cardoso Souza

Jessica de Cassia Ferreira

Joao Victor Santilli

Julia Agostinho Fonseca

Karla Resende da Costa

Leticia Tais Moreira Toledo Heilig

Ligia Maria Caldeira Leite de Campos

Lucas Duarte Fernandes

Luis Augusto Golinelli Muniz

Luisa Sarto de Oliveira

Maria Beatriz Almeida Dias

Maria Beatriz Barberis

Marina Meyer

Paula Coutinho Conde Malta

Pedro Augusto Bertucci Lima

Pedro Klein Garcia

Poliana Garcia Ribeiro

Rani Santos de Andrade

Raquel Torrecilha Spiri

Renan de Campos Colnago

Victor Carnaval Santana

Victor Ferreira Simoes

Vinicius Aparecido Camargo Pereira

Vinicius Cardoso Reis

Vitor Santos de Souza

162 Relações Internacionais - Vespertino - Franca

Alex Vinicius Carnelossi

Amanda Gazzotto Ulrich

Amanda Ribeiro Panciera

Amanda Rui Correa

Andressa Gomes Biava

Arthur Franco Mondini

Beatriz Eugenio Ferreira

Beatriz Mendes Garcia Ferreira

Beatriz Santana Vieira Santos

Bruna Perrotti

Bruno Behning Ruffinelli

Caroline Louise Cipriano de Mauro

Caroline Natsumi Nagata Garrett

Erica Satie Kitakami

Fernanda Monteiro Rosa

Gabriela Azevedo Servilha de Oliveira

Gabriela de Oliveira Campanha

Gabriela Mendes Cardim

Giovanna Clapis

Giovanni Monteiro Tomasin

Giuliane Restini Vecchi Marques

Guilherme Queiroz Bittar

Hudson Moreira dos Santos

Jaqueline Trevisan Pigatto

Julia Maria Paixao Boscolo

Juliana Carvalho Carneiro Mirancos da Cunha

Laura de Almeida Meyer

Laura Flaquer Moreira

Leonardo Dias de Paula

Livia Baesso de Almeida

Lucas Blunck Salazar Santos

Luis Felipe Moreira

Luis Guilherme Galiano Carneiro

Luiz Eduardo Oliveira Porfirio dos Santos

Maria Cristina Rodrigues Miranda de Sa

Mariana Alves Serbonchini

Mariana Santos Couto e Lima

Marina Guimaraes Veloso

Monise de Castro Saab

Natalia Almeida Antunes

Norberto Vanderlei Simoes Filho

Paula Cristina de Lima Fernandes

Raisa Harumi Ikuma Nogueira

Renan de Lima Andrade

Sabrina Leves Franco

Sara Domingos Rodrigues

Sophia Teixeira e Souza

Taynara Martins Batista

Thomas Mills

Vivian Vasconcellos Ogawa

163 Serviço Social - Matutino - Franca

Aldovano Dantas Barbosa

Alessandra Aparecida Moreira Sossai

Amanda Gomes Caldas

Ana Laura Assis Siqueira

Ana Laura Mateus Pedigone

Bianca Barbosa do Vale

Bruna Moreira Silva

Carolina Neves Pinto Silva

Daniela Aparecida da Silva

Debora Araujo Costa

Germayne Francisco da Silva

Graziela Donizetti dos Reis

Julia de Souza Corne

Kamila Ferreira Alves

Karoline Mendonca

Lais Caroline Neves

Lais Lopes Garcia

Larissa Cristina Oliveira

Larissa Goncalves Ferreira

Leonardo Romanelli da Silva

Leticia Fabreti Dias

Leticia Maria Pinatti

Luana Rosada Vieira Tomaschitz

Marcela Casagrande Manzolli

Marcela de Moura Milani

Marina Leobina da Silva

Marina Neves Biancini

Michele Dias Santos

Miria Ellen Monteiro Bandim

Natasha Naitzk

Natyellen Casimiro de Moraes

Nuria Araujo Marques

Rafaella Sousa Machado

Silmone de Lima Albino

Taciane Caroline Ferreira Araujo

Tamara dos Santos Oliveira

Tatiane Gomes Montes

Thiago Lima Rodrigues

Victoria Lopes Pena

Vitor Veiga Corne

164 Serviço Social - Noturno - Franca

Aline Neiland da Silva

Aline Rosilei Vanin

Ana Carolina dos Santos Soutello Alves

Ana Caroline Vilioni Santos

Ana Claudia Alexandre

Ana Laura Silva

Andreia Aparecida da Silva

Bruna Christal Frutuoso Costa

Carlos Ney Martins

Caroline dos Santos

Cheliman Alves Rodrigues

Daiane Marcelino do Carmo Telles

Daiane Pereira de Oliveira

Fabricio Aparecido Venerando

Fernanda da Costa e Silva

Fernanda Gabrielli de Castro

Gabriela Alves Teixeira

Gabriela Vasconcelos de Castro

Giovana Bandim Resende Araujo

Hugo Zanchetta Otaviano

Isadora Silva Mansur

Ivone Carolina Fernandes da Silva

Joao Paulo de Carvalho

Jose Carlos Braulio Simao

Jose Carlos Duque de Oliveira

Julia Carvalho Rodrigues

Julia Cristina da Silva

Julia Fonseca de Sousa

Juliane Alves Martins Teofilo

Kalita Sousa Barbosa Gomes

Kelvin Vinicios Silvestre de Lima

Lais Andrade Garcia

Larissa Cristina Bedo

Leonardo Pena Conrado

Leticia Braga Carrijo

Lilian Greice de Paula

Lucia de Camargo Justo

Maisa Bozelli Vieira

Marcela Cintra Comassio

Marcela Guerra Nogueira

Maria Aparecida Alves Caldeira

Maria Carolina Paulo Almeida

Mariana de Castro Pereira

Mariane Faustino dos Santos

Mariangela Santos de Oliveira

Monike Costa Campos

Nayara da Silva Covas

Roberta Santos Martins

Tahina Tatila da Silva

Taina Batista Ferreira

165 Turismo - Diurno - Rosana

Aline Soares do Nascimento

Andressa Piatto Clerici

Andressa Wittke de Sousa

Arthur Domingues de Carvalho

Bianca Amorim Rocha Pereira

Caio Henrique Lucas

Caio Vinicius Silverio

Carolina Ferraz de Arruda

Carolyne Pereira Silva

Denis Antonio da Silva Cruz

Diego Edmilson Peralta

Edvan Teciano Frezarin

Elizabete Alves de Lima

Francisco Antonio Rodrigues

Gabriel Gobbo Lameirinhas

Gabriela Lopes dos Santos

Gisieli Fernanda Soares Franca

Isabela Lourenco Zaupa

Izabella Barbosa Rossi

Kamille Carlete Matielo

Lara T. Rossi

Leonardo Diman Martins

Leonardo Giovane Moreira Goncalves

Loiane Bassini Feltrin

Loraynne Lopes da Silva

Lummi Ramos Morato

Maxwell Philips Temidayo Festy

Monica Carrara Protazio

Pedro Henrique Maciel Dias

Renata Santos da Silva

Ronaldo Costa Fagnoni

Samuel Gabriel Mendes

Sarah Delamagna Bordonal

Sthefany Bettanin Bezerra

Thaina Souza Santos

Thais Marques Pichi

Thalita de Carvalho Santos

Thamyris Nilsen Rocca

Thayna Fleira Fernandes

Vanessa Almeida Suzart dos Santos

166 Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia - Integral - Botucatu

Amanda Almeida Resende

Ana Leticia Dieguez Russo

Ana Paula Yuki Hata

Andressa Goncalves Cerqueira

Beatriz Vedovato

Bianca Gomes Sassaki

Bianca Pinheiro dos Santos

Bruno Rodrigues Martins

Carolina Bergamaschi Conceicao

Daniel Horta Cardenas

Daniel Nogueira Jorge

Erick Soto Callegaro

Felipe Rodrigues Diniz Lopes

Felipe Sanchez Bragagnolo

Felipe Vidal Guzzo

Gabriel Siloto Rosino

Gabrielle Moraes de Freitas

Gislaine Santos Jacinto

Heloisa Cathrenussi Vanzela

Heloisa Magno

Higor Cerqueira dos Santos

Isabela Rodrigues Rigo

Isabele Magatti Alduino

Janaina Macedo da Silva

Jessica Florentino

Julio Cesar Monteiro Junior

Leilaine Mori Oshiro

Luan Antonio Pereira Tassi

Lucas Balieiro de Carvalho Brito

Lucas Cardoso Lazari

Lucas Felipe dos Ouros

Lucas Mateus Soares

Lucas Menezes Defavari

Lucas Ninin

Luiz Henrique Cardoso

Marina Sant Anna Gomes

Matheus Prestes Zani

Natalia Akemi Kohori

Natalia Albuquerque Del Gaudio

Natalia Bobylow Coser

Paulo Henrique Ribeiro Lopes

Pedro Henrique de Andrade Affonso

Pedro Henrique de Oliveira Garcia

Rafael Ferreira Cle

Rafael Zampieri Krambek

Roberto Belotti de Albuquerque Biffi

Sabrina Conceicao da Silva Nascimento

Sabryne Rodrigues dos Santos

Thais Watanabe

Thiago Blumer Bicicchi Zuccari

167 Engenharia de Produção - Noturno - Itapeva

Antonio de Sa Saad

Beatriz Reis de Andrade da Silva

Bruno Henrique Moraes Pacolla

Daniel Cesar Egydio

Eduardo de Vito

Eduardo dos Santos Cavassini

Eiki Uehara Ichisato

Fernando Hiromitus

Flavio Umeda Pacheco

Gabriel Alfredo Almeida dos Santos

Gabriel Ferreira de Freitas Costa

Gabriel Turiani Nogueira

Giovanni Pereira Giacchetto

Guilherme Seiti Kossugue Agibert

Gustavo Duarte Silva

Henrique Campos dos Santos

Isabela Marcondelli Iani

Isabella Arlochi de Oliveira

Isabella Ghirardello

Isabella Salomao dos Santos

Janssen Almeida Alves

Joao Alexandre Vilela Galhardo

Joao Pedro Barros Cuba

Ligia Maria das Chagas Lucas

Lucas de Souza Assis

Luisa Gobetti Ribeiro

Marcos Geovanni de Souza Pinheiro

Matheus Henrique Rossini

Mauricio Oliveira Magalhaes Dias

Milena de Paula Vitor Maciel

Nayara Abrahao Bocalao

Paulo Hitiro Yamazaki

Pedro Lazzari de Freitas

Renan Mubarak de Oliveira

Robert Luis Trajano

Rodrigo de Mata Marangon

Sofia de Almeida Antunes

Tatiane Girotto

Vinicius Sadao Sakai

Yasmin Yamauti

168 Geografia – Bacharelado e Licenciatura - Noturno - Ourinhos

Aline Landim Moreira

Anderson Oliveira de Araujo

Camilla Soares Martins

Daniele Pires Barbosa

Debora Aparecida Domingos

Diogo Lucas Oliveira Machado

Eric de Carvalho Diolindo

Everton Cassimiro Apolinario

Fabiana Candido Dias

Felipe Romao Grassi de Francesco

Fernanda Raquel de Morais

Gabriel Piovesani Possidonio

Gislaine Silva dos Santos

Iara Ramos Brito

Lauriane Rodrigues

Leticia Latanzio Montezel

Marinaldo Justino Moura Junior

Murilo Correa Gomes Neto

Sergio Henrique Oliveira Paes

Stefany Fernando Ribeiro dos Santos

Valber Luiz Santana Ribeiro

Vinicius Nicodemos da Silva Souza

169 Engenharia de Energia - Integral - Rosana

Aline Pereira do Nascimento

Alvaro Machado Ferreira

Andre Anu Benttenmuller Martins

Bruna Monise Delfino

Bruno Magalhaes Louzada Ferreira

Camila Luane Oliveira de Paula

Carlos Eduardo Garcia

Cezar Vinicius Zanatto Silva

Claudia Fernanda Tenorio

Daniel Marcos Museti

Danielle Souza Vitor

Diego Henrique do Amaral

Diego Pelozatto dos Santos

Eduardo Felipe Ribeiro de Sousa

Francisco Galdino Rosa Neto

Frederico de Oliveira Alves

Gabriel de Andrade Santana

Gabriel Ferreira Arruda

Guilherme Paulo da Silva

Igor Souza Ferreira

Joao Emanuel Fermino Martini

Joao Pedro Coelho Belini

Joao Pedro da Cunha Varella

Juliana Borri

Ketlen Marques Carvalho Brito

Lucas Ginez Leao Oliveira

Luiz Fernando Barreto Alamino

Marco Aurelio Bernardino

Mariana Mayumi Kawachi

Mariana Pereira da Silva

Matheus Santos Primo Soares

Otavio Mendes da Silva

Plinio Magalhaes Correa

Rafael Santos Sainz

Rafael Yassuo Sinohara

Renata Fernanda Sander

Sabrina Emilia de Almeida Pavez

Tais Coelho Lima

Vitor Ferreira Ocanha

Willian Paulino Barateli

170 Artes Cênicas – Bacharelado - Matutino - São Paulo

Amanda Nascimento de Souza

Amanda Pereira da Cunha

Barbara de Moura Araujo

Beatriz Dias Alves

Bruna Catharina Lico Nunes

Camila Lucia Ferrrazzano

Debora Peccin Goncalves

Diego Martins Bahia

Eduardo Borelli de Vasconcellos

Evandro Cavalcante de Mattos

Gabriel Pavan Napolitano

Gabriela Antunes dos Santos

Giovanna Clara Pereira

Guilherme Bevilaqua Moises

Isabela Firmo Silva de Souza

Isabella Marino Silva

Leonardo Costa de Sa

Lucas Andrade Saiani Milano

Mariana Amancio de Sousa

Mariana Brand Oliveira

Mariana Cajado de Oliveira

Marina Affarez

Marina Heleno Fernandes de Paula

Maristella de Moura Pinheiro

Paula Marina da Silva Albuquerque Rocha Mota

Rafael Percino de Freitas da Silva

Rafael Simoes de Bona

Renan Gustavo Alves da Silva

Ricardo Pena Miguel Martinez

Rodrigo Di Fabio Nascimento

171 Engenharia de Biossistemas - Integral - Tupã

Ana Laura de Oliveira Silverio

Ana Maria Castro Machado

Beatriz de Vitto Goncalves

Beatriz Santos Bisi

Bianca Bueno Nogueira

Bianca Thais Martins Candido

Bruna Pereira Martins da Silva

Bruno Daneluzzi Fochi

Bruno George Romera

Caio Arena Agostinho

Carolina Ruiz e Silva

Daniel Oliveira Santos

David Luvigildo Menuzzi Sarubo

Evandro Amaral Gomes

Ezequiel Bess Vicente

Fabio de Oliveira Pires

Gabriel Lima Barbosa

Giovane Ferreira Cunha

Guilherme Makoto Harakuchi

Jessica Voltera Mesquita

Joao Paulo Augusto Rezende Filho

Joao Pedro Castro Servilha

Julio Cesar Nunes Geremias

Larissa Tallita de Oliveira

Luara Iglesias

Lucas Ferreira de Alcantara Costa

Maria Carolina Nakatani

Marilia Gabriela Mariano de Oliveira

Pedro Miguel Batista Aveaneda

Regiane Moreira Neris

Renan da Silva Ruiz

Renata Cristina Oliveira Santos

Roger Fernando Costa Isquerdo

Stefano Francisco Pereira Duarte

Thales Carrion Mendes de Oliveira

Thomas Hideki Duarte Murakami

Tiago Pires

Vitor Dessunte Petelin

Vitor Jardim dos Santos

Willian Aparecido Leoti Zanetti