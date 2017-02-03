Unesp divulga lista de aprovados no vestibular 2017

O Estado de S.Paulo
03 Fevereiro 2017 | 09h06
A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta sexta-feira, 3, em seu site o resultado do vestibular 2017. O exame foi aplicado em duas fases e teve 102.320 inscritos.
Entre as 10h do dia 9 e 16 h de 10 de fevereiro, todos os candidatos classificados - inclusive o primeiro colocado de cada curso - deverão confirmar interesse pela vaga. O procedimento deve ser realizado no site da Vunesp.
A primeira lista de convocados será divulgada no dia 13 de fevereiro, somente com o nome dos classificados que tenham declarado interesse pela vaga.
As matrículas são feitas, primeiramente, de forma virtual. Orientações estão disponíveis para consulta no Manual do Candidato, no site da Vunesp. A primeira chamada para matrículas será realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro. A segunda e a terceira chamadas serão divulgadas nos dias 16 e 21 deste mês.
No Vestibular 2017, o Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) garante um mínimo de 45% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública.
Confira aqui o número de vagas disponíveis em cada curso e, abaixo, a lista de aprovados:
001 - Administração (Bac) - diurno - Tupã
1 GIANLUCA GARRIDO BRUNO
2 MILENA FRANZINI PICCOLO
3 MATHEUS KOITI IKEDO
4 AISHA CAMPOS JINSI
5 ANDRE VELARDE CAPOCCHI
6 MARCELO ANDRE VALENZUELA SALES
7 GUSTAVO FERREIRA DE QUEIROZ
8 DEBORA KOBAYASHI MENDES DE OLIVEIRA
9 JULIA RODRIGUES DE CAMARGO
10 MARIA EDUARDA MARTINS
11 GUILHERME DUTRA DOS SANTOS
12 DANILO CHIU HSIEH
13 AMANDA ALVES SILVA DE MELO
14 LORENZO BERTI
15 MARIA CLARA BODAS VIDILLI
16 JULIA OLIVEIRA KOSE
17 RICARDO DAMROSIO AROUNIAN RAMOS BITTENCOURT
18 LUANA MINOSSI PAZOS
19 THAYS NAOMI ARAKAKI ITINOSHE
20 IAN PERATELLI DE OLIVEIRA
21 MELISSA CHU
22 LAIS MITSUE SIMOKOMAKI SOUZA
23 GUILHERME MARTINS CHIQUITO
24 FELIPE MAGOGA REBEQUE
25 GABRIEL SAVOLDI DOMINGUES
26 CECILIA DE OLIVEIRA RAFFAELLI
27 VINICIUS YUUKI TAKAYAMA
28 ULISSES ANDRIOLLI NETO
29 CAMILLA KIILL
30 ANNA BEATRIZ MEDEIROS NYSSEN
31 ARIANE BEZERRA SANTOS
32 GABRIELA OLIVEIRA GALDINO DA SILVA
33 FELIPE AUGUSTO VALLINO
34 BRUNO LOURENCO
35 EMANUELLE LA
36 BEATRIZ GOMES MENDONCA
37 MATHEUS KEN HATORI
38 *JOAO GUILHERME JAROCHINSKI MARINHO
39 ISADORA ALMEIDA PRADO POLLA
40 MAURICIO PALURI
41 LEONARDO STONOGA PONTES
42 YAN STIVALETTI E SOUZA
43 MIGUEL MIKAI
44 ERICA PATELLI DE CARVALHO SILVA
45 MARIANA VIEIRA DE BRITO
46 MARINA GIRARDI SANCHES
47 ENZO FERNANDES SCHIOCHET
48 VITOR ALCARAS MURADAS
49 THALES CAMPOS PEREIRA BARBOSA
50 CLARA JOANELLI SABBAG
51 ENZO QUINELLO D ALMEIDA RAMOS
52 LEONARDO SOLIDARIO DE SOUZA BIAZOTTO
53 GABRIEL ROSSI GARCIA
54 JOAO VITOR COLOMBO FELIPPE
55 *BRUNO MASSAYUKI ARAKAKI
56 MARIA EDUARDA PALMIERI SAKAMOTO
57 ISABELLA PAGNANO FRANCO
58 **VIVIAN ALCANTARA OLIVEIRA
59 CAUE DE GODOI
60 ISADORA DENADAI GRESPAN
61 GUSTAVO INEFUKU KOGA
62 VINICIUS MASTROBUONO GERALDO
63 GABRIEL DALECIO BUKA
64 **MARINA MOREIRA LIMA
65 FRANCISCO OTAVIO BISCALCHIN FILHO
66 JOAO BUSSOLOTTI SILVEIRA
67 RAFAELA ZANTEDESCHI GUSSON
68 DANIELLE SCHWENGBER
69 *DAISY AUGUSTA IFANGER
70 NADIA CHAMMAS SENE
71 **TAINA RAYMUNDO DE JESUS
72 MARIANE NUNES ABACHERLY
73 LEOPOLDO FRIZONI BARCELOS
74 ARTHUR MENDES NESSI
75 GIOVANNA MATUURA DE BATISTA SOUZA
76 LEONARDO ALVES ARAUJO
77 VALTER LUIZ DELLA COLETTA JR
78 MATHEUS MENDES DA SILVA
79 RAFAEL TREVISAN
80 VINICIUS PITA BIANCO
81 NATALIA NASCIMENTO RIBEIRO SOARES
82 VITOR FERREIRA SOARES
83 LUIZ PAULO DE TOLEDO CATALDO FREITAS
84 JOSE PAULO DA SILVEIRA OLIVEIRA
85 GABRIEL JUNQUEIRA SERANDIM
86 ARTHUR GIOVANNI FERRARINI ALBANO
87 BEATRIZ CAMPOS WAKAMOTO
88 MARIANA DA SILVA FERREIRA SANTOS
89 GABRIELA YAMAMOTO MOREIRA PINTO
90 *CAMILA NAMIE TAKAHASHI
91 *HENRIQUE AKIRA IWASAKI
92 VITORIA TOSHIE OBA
93 **ADRIELLE FERREIRA DOS SANTOS
94 VINICIUS GIMENES PONGELUPPE
95 HEITOR FRANCISCO SCHEIDT
96 LUCAS GAZETA PASSOS
97 GUSTAVO FERREIRA BEZERRA
98 *MARIANA POSTELHONE CENTAMORI
99 THAYANE BATISTA DA SILVA
100 GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA
101 MARCOS VINICIUS MATIAS DE ARAUJO
102 DANIEL BARRETO DE ALMEIDA SILVA
103 GABRIEL BAIOCHI MAIA CRIMBER
104 *JEAN AUGUSTO SOUSA DANTAS
105 WILLIAM KEON HONG
106 JOSE GUILHERME HENRIQUES GOMES CARDIM
107 *CAROLINA CAGLIARI DE ANDRADE
108 GUILHERME DE ABREO LUNARDELLI
109 LUCAS SANTOS RANGEL
110 MATHEUS ALEM DE BIAZI
111 KELVIN VALANDRO
112 LUCCA BERNARDES SANTOS
113 BRUNO HIDEO OKAMOTO
114 *CYNTHIA DE FREITAS G FERREIRA
115 GABRIEL APARECIDO NAKAMURA
116 VICTORIA DE CASTRO MENDONCA
117 HENRIQUE GONZALES VASCONCELOS
118 *MATHEUS KENDY ONISI TOMO
119 JOAO PEDRO BORMIO SOUZA E SILVA
120 *LEONARDO SILVA JARDIM
121 *RAFAEL MAIA SILVA MOREIRA
122 *GIULIA DE PINHO CALIXTO
123 **FELIPE AUGUSTO NASCIMENTO DOS SANTOS
124 LAURA USTARIZ MIYAHIRA
125 *RAFAEL LOUREIRO FUMES
126 MILENA SAYURI OGURA
127 MARIA EDUARDA GOES PUK CHIRICO
128 **EDUARDO MUNIZ DA SILVA
129 ANA LAURA B A LOPES
130 **JOAO VITOR DOS SANTOS VIEIRA
131 NATALIA GUIMARAES CHIODA
132 GABRIEL KOICHI HAYASHI
133 VICTOR REINO CACIATORI
134 KARINE ABDALLA EL MESSIH
135 GABRIEL DE MIRANDA BRITO
136 **ADSON ANDRADE DA SILVA ARSENIO
137 JOAO PEDRO LEMOS COSTA
138 *LAIS ADRIELE BALBO MIRANDA
139 **KARINE GOMES DOS SANTOS
140 MARINA GASPARELLO DE ARAUJO RAHAL
141 THIAGO BOIM PINTO E SILVA
142 STELLA OLIVEIRA PRADELLA
143 THALES PESTANA PAVAN
144 *EVELYN MARTINS DE PONTES
145 BRUNO JESUS REZENDE
146 *LARISSA LAIS DE ALMEIDA
147 **LUCAS APARECIDO CARDOSO
148 **CAIO HENRIQUE DE ATAIDE FRANCISCO
149 JEFERSON CORREA RAMOS
150 *LUCAS DESIDERIO RIBEIRO
151 LUCAS AUGUSTO FABBRI
152 NADJA KAORI ONODA
153 JULIA TRAVALINI ROSOLEM
154 NATHALIA MOTA VILELA
155 *YASMIN MESSIAS DA SILVA
156 *MARIA EDUARDA DE SA CAMBAUVA
157 VICTORIA PASSOS DA SILVEIRA BARROS
158 JOAO VITOR SCHIAVINATO LAZZARETTI
159 GABRIELA MAGALHAES DE SOUZA
160 ANDRE FELIPPE CAMPOS SATO
161 PEDRO VICENTINI CALIL
162 *ALEX FARIA DOS SANTOS
163 **MARLY FERREIRA DE SOUSA
164 **GABRIELA ALVES DE ANDRADE
165 **ANDRESSA ARAUJO CORDEIRO SILVA
166 ANA CAROLINA SEBASTIAO
167 **JAQUELINE NEVES SANTOS
168 **GERSON VINICIUS MAGALHAES SILVEIRA
169 GABRIELA LIMAO DONADON
170 *IGOR HIMORI SANTOS
171 JOAO VITOR ERNESTO CAMPOS
172 THAIS EDUARDA DE FARIA COSIN
173 MATHEUS HENRIQUE FERREIRA
174 *KASSIA KETTYLEN DUARTE QUEIROZ
175 **BRUNA LETICIA CARDOSO DOS SANTOS
176 LUISA SANGALETTI GARCIA
177 MARCO ANTONIO BUTARELLO GENTILE FILHO
178 CARLOS STUQUI DA SILVA
179 *CAROLYNA CRISTINA SILVA QUEIROZ DE OLIVEIRA
180 GABRIEL PRADELA
181 *NILSON RODRIGUES DA SILVA
182 **DAIANE TEODORO DOS SANTOS
183 JOAO PEDRO GIANSANTE COSTA
184 *BIANCA LETICIA DANTAS DOS SANTOS
185 TULIO CACHUCHO TINCANI
186 *THAIS AYUMI DO AMARAL
187 *MARIA FERNANDA BARRETO DOS SANTOS
188 *JHONATA RUAN VIANA
002 - Administração (Bac) - noturno - Jaboticabal
1 MARIANA ROSSA RIZARDI
2 CESAR RICARDO SILVA FILIPPI
3 ANA LUIZA SOARES
4 ALESSANDRO BATISTA DA SILVA
5 THAIS DE LIMA BRUGNARO
6 JULIO FERRADANS MATO NEVES MIRIM
7 **FELIPE DA SILVA LEITE
8 ENZO COELHO BRUNELLI
9 MARIANA NAVARRO GARCIA
10 JOAO VICTOR FARINA
11 HEITOR AFONSO DIAS BARREIRA
12 GIANCARLO PICCOLO FRASSON
13 ALEXANDER CARLO D ELIA JUNIOR
14 SOFIA SANTOS VLACHOS
15 PEDRO EDUARDO SILVA RIBEIRO
16 LETICIA ANTONELLI DE ROSA
17 BADI SHAHID
18 TAINA DA SILVA
19 INGRID MARIA VIEIRA
20 *JULIO CESAR MASSITA BRONZI
21 HENRIQUE NASCIMENTO FORNER
22 CAIO HENRIQUE AMPARO ROSATELI
23 *ERICK SILVEIRA ROCHA CAMARGO
24 LEONARDO EMANUEL BASO
25 **VINICIUS CEDRICK DE OLIVEIRA CONCEICAO
26 GIOVANNA DE ANDRADE MANTOVANI
27 EDUARDO HENRIQUE ALVES PEREIRA
28 FELIPE ORSINI HEHL PEREIRA
29 LETICIA CASARI
30 VICTOR PRISMICH MANTELLO
31 THIAGO NOGUEIRA DIAS GABIATTI
32 MARIA GABRIELA BELEBONI NISHI
33 CARLOS EDUARDO CARVALHO
34 LARISSA DE OLIVEIRA CURTOLO
35 JOAO FELIPE BARBOSA
36 GABRIEL COLTRI MANTOVANI
37 GUSTAVO CARVALHO SABIONI
38 **VICTOR MESQUITA NASCIMENTO DOS SANTOS
39 PEDRO MIGUEL JACON LAURITO
40 ISADORA CURY BALBO
41 LUIZ ARTHUR LAMIM LETTIERE
42 VICTOR PUERTA SILVA
43 RAFAEL ARAUJO DUTRA DE OLIVEIRA
44 LUCAS VOLPATO MACHADO DE SOUZA LIMA
45 *DANIEL GUERRA
46 RAFAEL CAMARINHA FRANCO DE MENEZES
47 GUILHERME CARINHANI RIBEIRO
48 NELSON KADUBICKEI FILHO
49 LETICIA ORSELLI MONTEIRO
50 PEDRO INNOCENTE COLLARES
51 ANA LUISA PEREIRA
52 GIOVANNI NEGRINI
53 GIOVANNA LIE KIMURA ARIMA
54 *LUAN VITOR BATALHA
55 GABRIEL DE MOURA KAYANO
56 VITOR ROSSETTO AGRA
57 TAMIRES CAROLINE MORETI
58 BRUNNA QUATROCHI
59 SLAYNEE GOMES DA SILVA
60 KARINA TORRES DIAZ
61 LUIZ RICARDO RALHO DELBEM
62 JOSE HENRIQUE DA SILVA SANTOS
63 ANA LUIZA CAPETTI MOTA
64 JOAO MARCIO AVILA BORGES
65 JACKELINE CARTOLANO
66 INGRID PEREIRA MARTINS
67 RENAN ROSOLEN
68 *MARIANE CRISTINE FREIRIA DA SILVA
69 MICHEL ZACHEO
70 DARA GOMES BORGES
71 DANILO BISCUOLA PORTELLA
72 THOMAZ HENRIQUE SANTOS RODRIGUES
73 MARIA CAROLINA IORIO VENTURI
74 LUCAS LEONI ROMANHOLLI
75 **MARX DE JESUS ALVES FERREIRA
76 HENRIQUE GARCIA RICI
77 LUCAS KLIEMASCHWSK OLIVEIRA MARINHO
78 ISADORA DA CUNHA PRADO
79 LUCAS DUARTE DA SILVA
80 NATALIA PIAN CHINAGLIA
81 ALEXANDRE FIGUEIREDO SERIGATTO
82 *THOMAS ROCHA DE NORONHA
83 *VITORIA PEREIRA FERNANDES
84 LEONARDO FRANCOSO OSORIO
85 CAIO ARRUDA PIZZI
86 MARIANA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA
87 GABRIEL COLLINA CANDIDO FERREIRA
88 JOAO PEDRO COSTA DO PRADO RODRIGUES
89 JOAO GUILHERME DE FARO SANTOS
90 TIAGO KALIL PEIXOTO
91 GABRIELA MOREIRA TOLENTINO
92 VITOR MULLER RUY BARBOSA
93 **ANDRESSA MARIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA
94 BEATRIZ NASCIMENTO FRAIDEIMBERZE
95 VITORIA TOMAZ DEL POZO
96 FELIPE BATTISTIN VIDEIRA
97 VINICIUS SASSO FRUGIS
98 *JESSICA DANIELA RANDI
99 CAROLINE ARAUJO SACCARDO
100 NICOLY PRADO
101 PEDRO GABRIEL ROMEIRO BARBOSA
102 LUMY MIYASHITA
103 PIETRA PICCIUTO
104 DANIEL AUGUSTO FICHER SENO
105 GABRIELA MARCELINO PEREIRA DE SOUZA
106 EDGARD TEIXEIRA ROCHA
107 ISABELLE CIAMBARELLA
108 *HENRIQUE LAUER DE ROBERTO MISSIO
109 **LETICIA FERNANDES
110 SABRINA BERNARDES BUSNARDO
111 GUILHERME SILVA PEDROLLO
112 ANDRE FILIPE MORAIS DE MELO SILVA
113 *PATRICIA ANDREA DA SILVA
114 VITOR ARAUJO DUTRA DE OLIVEIRA
115 BRUNA TROFINO
116 ANA LUIZA PADILHA DOS SANTOS
117 LEONARDO PORTO BARACCHINI
118 MICHELLE RAMOS ROQUE
119 CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS JUNIOR
120 HENRIQUE BERNARDES PIRES
121 LUIS FERNANDO FOSSA GADIOLI
122 JOAO VITOR ROSSI
123 ANA MELISSA SAORI HORIKOME
124 CECILIA MARTINS DIAMANTINO
125 LETICIA TURATI DE GOUVEIA
126 MATEUS PEDRO DA SILVA SANTOS
127 HELENA PANZERI FADIGA
128 JOAO VICTOR PASCUINI BERGAMASCO
129 AMANDA RAMOS MEDEIROS
130 EDSON RABELLO DE ARAUJO BIMBI
131 IGOR DO CARMO ABDANUR
132 ANA CLARA CORREA PAPINI
133 GIULIA MOLINA MARTINEZ
134 NATASHA POLPETA FERREIRA
135 MIRELA APARECIDA COGO
136 GUILHERME GALVAO ESTIMA
137 LAURA CHAVES INOCENCIO PEREIRA
138 GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA
139 ISABELLA FLAIBAM
140 JOAO PEDRO LANZI MARTINI
141 *CAROLINA DA SILVA PETRONE
142 JOAO VITOR DANTAS
143 ENZO BADARI
144 JULIENE APARECIDA THEODORO FRIGERE
145 GABRIEL HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA
146 PEDRO MORAES DE CASTRO ABDALLA
147 *IGOR WAGNER RIZZO GARBUIO
148 TIAGO CARLOS PONCE
149 FELIPE OKABE BONARELI
150 GUSTAVO MATOS LISBOA
151 **MANOEL NETO VIEIRA DOS SANTOS
152 BIANCA CAROLINA BRIGANTE
153 *FERNANDA BRAGA SALMAZZI
154 GUILHERME PAGIN GARCIA DA CUNHA
155 JULIANA RONCON MODOTTI
156 *FRANKLIN BRIAN RUZZENE ROCATTI DA SILVA
157 BIANCA TECIANO ZOCCA
158 VICTOR FERNANDES
159 ANA LUIZA CASTRO BERTONE
160 *JENNIFER GUERINO DA SILVA
161 HARRISON LIU
162 AUGUSTO LEAL BOMBARDA
163 *BRUNO YUJI ISHIBIYA
164 LUCAS FCAMIDU
165 GIOVANNA JULIA COELHO
166 *EDSON SILVA MENDES
167 BRUNO MATILE RENNO
168 ALEX DOS SANTOS NASCIMENTO
169 BRUNO VOCCI SERAPHIM
170 *INGRID FIDELIS MARTINS
171 RAFAEL TABACHI FRAIHA
172 GEOVANA PIN LERRI
173 HUGO GARCIA SILVEIRA
174 CLARA MODENEIS DALLA COSTA ZIANI
175 JOAO PEDRO MARIN DINIZ
176 *JOAO SOARES AMORIM
177 *MAYANE TORTOLI BOSSI
178 *CINTHIA GOMES DE ARAUJO
179 JOAO VITOR SOUZA CAMPOS
180 *HUGO AKIRA SETANI
181 *BRENDON ROBERTO COSTA BRANCO
182 **JOAO CARLOS SALES ARCOS GALVAO
183 *MURILO DE ALMEIDA TONELLI
184 ISABELLE CRISTINA DE MENEZES ALMEIDA
185 *LUIZ HENRIQUE GOMES
186 *JHONATHAN HENRIQUE BERTINO
187 JULIA CALDEIRA DE OLIVEIRA
188 CAROLINE TAVARES MORENO
189 JADER ROMANO BATISTELA
190 *LUCAS TOLOI DELGADO
191 LUCAS LUCIANO PIRES DE FREITAS BUENO
192 ANDRE LUIS GARCIA
193 *TAMIRIS ANDRESSA SBRISSA LOURENCO
194 *GEOVANA PEREIRA PAZ LANDIM
195 **TANIA MARA SOUZA PEREIRA
196 *FELIPE JOSE TOFFOLI
197 LETICIA DA COSTA PEREIRA
198 *VITORIA MARIA GALVAO
199 MARINA DELBON
200 *ENDER DA SILVA MOTA
201 ANA FLA´VIA BINOTTO DEGASPARI
202 **JOSE GUILHERME DE SOUZA OLIVER
203 **LAURA ENGLER RIBEIRO
204 JOAO PEDRO DE CAMPOS MORAES
205 **NEWTON FORTE DE FREITAS NETTO
206 JOSE VICTOR GONCALVES DA SILVA
207 LUCAS MATHIAS ALVES JOAQUIM
208 **JULIA RODRIGUES LEMOS DA LUZ
209 **JONATHAN NOVAES PEREIRA
210 GABRIELA HILDEBRAND PISSINATTI
211 ISABELLA TREVISANUTO
212 LUISA DAMASIO DA SILVA
213 ALLAN DE SOUZA GNUTZMANS
214 IAN VICTOR DE SOUZA HIGASHI
215 RAFAEL CAVALCANTI
216 **KAROLINA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS
217 **TIAGO PIMENTA DOS SANTOS
218 BIANCA CAMARGO LADEIA
219 LEILANE LOURENCO
220 GIOVANE COSTA OLIVEIRA
221 GABRIELA LOPES DA SILVA
222 **MARCOS EDUARDO PEZOTI
223 BRUNO GOBBO GULLO
224 JADE CRISTINA TEIXEIRA
225 ANDRE JUNQUEIRA FRANCO DE CASTRO
226 **JOAO HENRIQUE DE SOUZA
227 ANA FLAVIA NATAL DE PAULA
228 INGRID DE PAULA MARCARI
229 **IZABELA MARTINS OLIVEIRA
230 **EDUARDO JUNIOR RUFINO BARBOSA
231 **RAFAELA LEMOS DE SOUZA
232 OTAVIO AUGUSTO RIBEIRO FREIRE
233 VICTOR GABRIEL PEDROSO LIMA
234 **DOUGLAS PEREIRA DA MATA
235 AMANDA LORENA DA SILVA
236 PAULA DE SOUZA MACEDO
237 ALEXANDRE GALLEGO
238 **RICHARD ATILIO CAETANO
239 JOAO ANTONIO DE AVILA ALMEIDA
240 GABRIELA DE OLIVEIRA FARIAS
241 MARIANA FERREIRA MENEGUESSO
242 LUCAS BELLUZZO PEREIRA GOMES
243 **KEROLIN PEREIRA DE MEDEIROS
244 PEDRO MURILO PEREIRA DOS SANTOS
245 LEONARDO MARCHI VIDO
246 *RAPHAEL PONTIERI COVIZZI
247 RENATO DORO LOMBA
248 **LORIA CAROLINE RUIZ VASQUES
249 *LETICIA BEATRIZ GARCIA
250 GABRIEL MARTINEZ SANTOS
251 CAIO AZEVEDO
252 *FLAVIA REGINA BARBOZA MASONETTO
253 MATHEUS RODRIGUES GALHARDO
254 THIAGO VERONEZ GOULART FERREIRA
255 LARISSA REZENDE DE LIMA
256 MARILIA VITORIA FRANCO DA SILVA
257 MARCOS ARCANGELO ZANARDO
258 MAYRA CARLA AUGUSTO ROCHA
259 ISABELLA MIRA DARBO MARTINS
260 GABRIELA MADALENA
261 **RICHARD ALEXANDER ORSI GRANZOTTI DOS SANTOS
262 WESLEY FELIPE DE SOUSA ARAUJO
263 DOUGLAS JORDAN DE SOUZA
003 - Administração (Bac) - noturno - Tupã
1 XIN ZHU
2 *RAFHAEL VICTOR BARBOZA AMOROSO
3 HENRIQUE NAOTO FUGIMOTO
4 **ALEXANDRE HENRIQUE BOCCHE
5 *GABRIEL DOS SANTOS CASTILHO
6 GABRIEL FREISINGER DA SILVA
7 VINICIUS RODRIGUES SANZOVO
8 JULIA MENEGATTI CIPRIANO
9 *FELIPE SOUZA AFONSO DOS SANTOS
10 LUAN RAMOS SILVA
11 WILSON OLIVEIRA LEMOS
12 MATHEUS SOUSA DO COUTO ROSA
13 LEONARDO DENARDI MESSINA
14 **KETLYN MARAISA GOMES BARBOSA
15 HELOISA SILVA DE LIMA
16 *BARBARA MANZANO MACHADO
17 *JULIA OLIVEIRA SIMONI
18 CAROLINE RODRIGUES DOS REIS
19 RAFAELA SAVOLDI SILVA
20 FERNANDO TONET DE PIER
21 PEDRO ABREU SANTOS
22 *ANA CAROLINA GRILLI FELIZARDO
23 **LUIS AUGUSTO SILVA BRITO
24 **SERGIO GONCALVES JUNIOR
25 LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA
26 **NATALLY ADRIELY BARBOSA DE OLIVEIRA
27 **ARIADNE LIMA PIM
28 PEDRO HENRIQUE LOPES RANIERI
29 CONRADO PORTO ROSSETTO DA SILVA
30 DANIEL FURTADO ROCHA
31 *JESSICA CAROLINA CARLI
32 *IVANA SAYURI KODAMA
33 *DAIANE APARECIDA VITAL
34 JULIA LUIA MENDES
35 **CHISLEI DOS SANTOS JADO
36 FABIO HIROSHI OKAJI
37 *JOAO GABRIEL ARRUDA MARINHO
38 GABRIEL SEABRA BINHARDI
39 *THIAGO SOUTO DE OLIVEIRA
40 *MARCELA MARTINS DE OLIVEIRA
41 *GUILHERME NITCIPURENCO RINCHA
42 *PEDRO AUGUSTO IANHES ALBUQUERQUE
43 MIGUEL RICARDO RANNUCOLLI DE FARIAS
44 **ALINE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO
45 *GABRIELA MACIEL DOS SANTOS
46 **NOELI ALMEIDA PEREIRA
47 *THAILA SANTOS BRUNO DA SILVEIRA
48 LETICIA DE BARROS PRADO
49 *LUANA BEATRIZ DE OLIVEIRA MACHADO
50 *LUCAS SHUDI NAKAMURA
51 MATHEUS CASSIANO RODRIGUES CLEMENTINO
52 **ALESSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS
53 MARIA ANGELICA DECASTRO PAVAO
54 **RAFAEL AGUIAR NOGUEIRA DE CASTILHO
55 CAMILA KEIKO VELLO SAITO
56 *JESSICA EDUARDA FARIA SILVA
57 *MARCELA MASSON TRAVERSSI
58 WESLEY HIDEKI FONSECA HARU
59 *VITORIA ROBLEDO VELINI DE ANDRADE
60 **GABRIEL STEFANO PINHEIRO DE SALES
61 **MARCUS VINICIUS XAVIER MARCUZO
62 *POLEANA CASTELETI CAIRES
63 *JESSICA STANGARI MOREIRA RODRIGUES
64 ANA CAROLINA SANTOS BONFIM
65 **JESSICA APARECIDA SOARES TAVARES
66 MURILO STEVAN DANIEL
67 **PAMELA PEREIRA BARBOSA
68 *DAIANA CRISTINA ALVES
69 **PEDRO DANIEL CORTEZ LUIZ
70 **SARA LEONEL LEITE
71 **AUGUSTO CARDOSO GUIMARAES FILHO
72 **TAYNARA DAMARIS RODRIGUES CALADO DA SILVA
73 GABRIELLA CABRAL BALLINI
74 *PAULIANE CRISTINA SILVA DE BRITO
75 MAIK DE SOUZA FERNANDES
76 **FELLIPE B. DOS ANJOS
77 *MURILO GABRIEL SOARES CRUZ
78 GABRIELA FERNANDES BONACASATA
79 **ALINE DA CRUZ SILVA
80 *VINICIUS APARECIDO COCHI BRASILIO
81 BRUNA GARCIA COSTA
82 RAISSA SQUASSONI LOURENCO
83 *MATHEUS GHEDINI
84 *CAMILA APARECIDA GARCIA BARBOSA
85 **DANIEL WILLIAM DOS SANTOS
86 IGOR HENRIQUE SILVA DE FREITAS
87 NATHALIA CERONI FELIPE
88 **RAFAEL DA SILVA PEREIRA
89 *MURILO HENRIQUE GANZAROLI
90 *MARCOS ANDRE NOVAES DE LARA
91 **MARIA ANGELICA MARTINS DOS SANTOS
92 *MAYSA DOS SANTOS ROCHA
93 *PEDRO ROSINO CORREIA NETO
94 EUGENIO EDUARDO ESPOSTE SANT ANNA MARRACHINE
95 *BEATRIZ LOUISE RODRIGUES DE OLIVEIRA
96 **LUCAS BASTOS DE CARVALHO
97 *KIVIA LAINARA GONZAGA LIMA
98 **WILLIAN CESAR DA ROCHA RAGAZZI
99 **KALLEL JESSE MORAES
100 *LETICIA ROCHA POLI
101 *ALEX NASCIMENTO DE LIMA
102 **FRANCIELE APARECIDA DOS SANTOS
103 **FELIPE GONCALVES PEREIRA
104 **DAYANE DA SILVA BORGES
105 *DARA DAMIANA SOUZA GUANAIS
106 **SAMANTA KESSI DE OLIVEIRA
107 **ALINE ALVES DE SOUZA
108 *TALITA MOREIRA SALGUEIRO
109 *MARIANA APARECIDA PASCUI
110 *MATHEUS NEVES DE OLIVEIRA
111 VICTOR AUGUSTO DE SOUZA
112 MATHEUS PASTORELLO
113 **NOEMI SOUZA SILVA
114 *ISABELA PAREDES DE OLIVEIRA
115 **CARLA ISABELLA MENDES DE ANDRADE
116 **LAYLA KARONE SOUZA SANTOS
117 **RENEA MARIA MENDES DOS SANTOS
118 **CHARLES ALVES DE MORAES
119 LUCAS PACANARO DO NASCIMENTO
120 **PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SARTORI
121 **LAISA JULIANI VIEIRA RAYMUNDO
122 MARCIO HIROSHI TUTIA JUNIOR
123 **QUEMUEL HENRIQUE LOYOLA NUNES
124 **LILIAN NAZARE LAUREANO DA SILVA
125 *MARIA CAROLINA SOUZA RODRIGUES
126 **CAIO DOS SANTOS SOBRAL
127 **INGRID MARIANO BRITTO
128 **RAFAELA FERREIRA BIAZINI
129 FILIPE LUCHI BAUER
130 *VANI CAROLINE PESSOA VOLECK COSTA
131 *VALDIR TIARDELLI DE CARVALHO JUNIOR
132 **GISLAINE DE OLIVEIRA ANDRADE
133 CAMILA ROTOLI DE ANDRADE
134 **ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA
135 **TIAGO DA SILVA TEDESCO
136 *STEFHANY OSORIO VIEIRA DA SILVA
137 *GUILHERME OGAWA
138 BARBARA VENDRAME BATAGELO
139 FELIPE SERVILHA DE OLIVEIRA NEVES
140 *MAURICIO DE LUCAS BARBOSA JUNIOR
141 *LUCAS FELIPE DEMORI GUSMAO
142 **ERIC AUGUSTO GROSHEVICZ DA SILVA
143 EDER LUAN DE SOUZA MERCADANTE
144 *CAMILA CAMARGO SILVA
145 **MARCIO MILTUS CARDOSO
004 - Administração Pública (Bac) - diurno – Araraquara
1 LETICIA CARVALHO COLANTUONO
2 GABRIELA FERNANDES
3 ISABELLE DE BARROS PICCOLO
4 DANIELA LUIZ MARTIN
5 LORENA RIZZATO RIBEIRO
6 CATARINA CALDO MOREIRA
7 LARISSA COSTA COTE
8 LUIZ HENRIQUE WEI DONG YE
9 GUSTAVO CARDOSO BEDENIK
10 *ANDRESSA KATAGAY MIYAZONO
11 GUILHERME FERREIRA DUARTE
12 RAPHAEL MALACHIAS FERREIRA
13 GUILHERME HUBERTUS LUYTEN BEDRIKOW
14 VIOLETA P.Q. LOPES
15 LUIZ OTAVIO BERALDI BUZOLIN
16 JULIA FARIZATO SILVA GIANSANTE
17 CAROLINA FREIRE JOB MENDES FERREIRA
18 DANILO FERRARI PAULETTO
19 MARIANA CASADEI BANDORIA
20 LUIZ GUSTAVO DE MELLO GOMES NICOLAU
21 JULIA VENDRAMEL FERREIRA FRANCISCO
22 MATHEUS MIGLIATO CAZZOLI
23 DORA LOREJAN AVILA FERNANDES
24 FERNANDA TIEMI CARVALHO
25 BARBARA TIEMI AGA LIMA
26 LUCAS LOPES ALI MERE
27 GABRIEL REDONDO LIMA CAMARGO
28 VITORIA SABINO DE FREITAS
29 LAURA SABATTINO RAMOS
30 GABRIELA FIORATTI BOCHEMBUZIO
31 THIAGO DALLA NORA SILVA
32 RENAN HENRIQUE MARQUES CASTELLAR
33 LETICIA FUCAZU MURAKAMI
34 *MARIANA TOLEDO TEIXEIRA
35 FRANCIELLY MORAIS
36 VICTORIA ACQUILINO ALBINO
37 *VIVIANI OLIVEIRA FERNANDES
38 LEONARDO GALLEGO SCHURT
39 MATEUS AUGUSTO TEIXEIRA
40 RODOLFO PIMENTEL FILHO
41 GIOVANI MAGALHAES LOPES
42 ESTEVAO RODRIGUES DE CAMPOS
43 BEATRIZ SILVERIO DE CASTRO
44 LAURA CORDEIRO PIMENTA
45 LUAN BAPTISTA DE SOUZA
46 ISABELLA ROTELLA MAGALHAES
47 PAULO HENRIQUE PERETO
48 HAWAN ESPEGO DOS SANTOS
49 LUCAS FURQUIM DE CAMPOS
50 **ERICK ARAUJO DA SILVA
51 **ARTHUR HENRIQUE DOS SANTOS
52 LEONARDO RIBEIRO
53 MARCEL NAKAMURA LOPES DA SILVA
54 ESTEVAO CANDIDO ESTABELIN
55 NATALIA BORGES DA SILVA
56 GUILHERME MISSURINO GUERREIRO
57 ALICE PEROZZI GONCALVES DE SOUZA
58 ANDRE AUGUSTO ISHAQ FERREIRA
59 GABRIELA RIBEIRO ORTEGA
60 GIOVANA NOGUEIRA MORENO PEREA
61 MARINA ANDRADE SILVA
62 *ISABELLA GENTIL DE OLIVEIRA
63 GABRIEL LUIZ JABR
64 ISABELA OLIVIERI LOPES
65 MAYARA DOS SANTOS ABREU
66 BEATRIZ ALVES MANCINI
67 RODRIGO ZUCCOLOTTO CLARO
68 ARON CARREIRA BITTENCOURT VICENTINI
69 WILLIAM GLAUSPER CALIMAN
70 GABRIEL SCHMIDT
71 ARTHUR FAVARO
72 MATEUS SAO LEANDRO
73 ADRIEL TACIN BONI
74 MARCELLA FERNANDA FANTATO
75 FELIPE KENZO SATO
76 AMANDA LETICIA ZAGO
77 MATHEUS FERNANDES ROSA MARTINS
78 TAINA TORRES MESQUITA
79 ANDRE LUIZ PECCIN
80 CAROLINE MERONHA DE LIMA
81 VITOR HUGO NUNES
82 VINICIUS MAEBARA BUENO
83 NAILA CAROLINE DA SILVA LIMA
84 *BRUNA CRISTINA CAMACHO
85 GABRIELA BRASSI SCAPOL
86 LEONARDO MOREIRA
87 JOSE VITOR MARGOTO DE REZENDE
88 DEBORA LEME LOURENCAO
89 BRUNO JULIANO DE CARVALHO PADOVANI LAMANO
90 RICARDO AUGUSTO GRAVENA
91 FREDERICO VARGAS BITENCOURT
92 GABRIEL HITOSHI KURIKI
93 **DANIELY OLIVEIRA BONFIM
94 HELENA MARCI DOTTO
95 MATHEUS SCOTT
96 GUILHERME ANSANELLO
97 LEANDRO PEDRO BERTONI JUNIOR
98 RAFAELA PASSERI DE MEDEIROS
99 VICTORIA YUMI KUBA
100 RAFAELA SANTOS COELHO
101 *LEONARDO HENRIQUE PAULOSSO
102 AMANDA GERALDIN LOPES
103 ANA CECILIA ROSSI CASILLO
104 ANA CAROLINE FIORIN
105 CARLA RAMOS TEIXEIRA
106 LUIZA OLIVEIRA FERREIRA ALVES
107 MARIA LAURA SALVARANI SARTORELLI
108 *JOAO GABRIEL MARTINELLI PALA
109 GABRIEL VITOR PAIXAO IGNACIO
110 VICTOR TOFANELLI DEMARQUI
111 BRUNO VERGILIO DE OLIVEIRA
112 ANNA LETICIA MORAES DE SOUZA
113 RAQUEL FERNANDES VANNUCHI
114 ISABELA PARADELLA LISERRE
115 *GUILHERME VASCONCELOS LIMA
116 PEDRO SCIENSA OIOLI
117 BEATRIZ FOLTRAN
118 RITA DE CASSIA FURTADO CORREA DA SILVA
119 ENRICO NAPOLI
120 PEDRO HENRIQUE CABRAL FERNANDEZ
121 JULIO BIZARI GIOLLO
122 GUSTAVO KENZO ANDAKO
123 CARLOS HENRIQUE CANTERO VICENTE
124 GABRIELE GALEAZZI
125 ARMANDO ENRICO PARO
126 RAFAEL MORENO PEREA
127 MATHEUS BIDO PEREIRA
128 *NATASHA DE PAULA FONSECA DE MEDEIROS
129 *YGOR AKIHIRO HIRABAYASHI
130 *PAULO DE TARSO WITKOWSKI FRANGETTO
131 JOAO VICTOR VENTURA
132 JULIA GUILHERMINI BRONDINO
133 HENRIQUE PORTUGAL MARTINELLI
134 GEOVANA BARONI
135 *THAIS CAROLINE DA SILVA ESTETER
136 **THALYTA L. DE MELO SILVA
137 *IASMYM KAREN SANTOS FIGUEIRO
138 *LEONARDO GOMES POSSETTI
139 LEONARDO MOURAO BRAZOROTTO
140 ISADORA SANTOS LEMOS
141 *CAMILA PEREIRA GONCALVES
142 JOAO VITOR DE SOUZA ALVARENGA MORAIS
143 LETICIA SIMONATO
144 RODRIGO AKIRA TAKAHASHI NAKAI
145 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FIORINI
146 MIRELA CARNEIRO MACHADO
147 RENAN LIMA CAGNOTO
148 *PALOMA MARIA BERNAR
149 PAULA CHEN CAI XIAN
150 *PETERSON HENRIQUE DA SILVA
151 *JESSICA DE CARVALHO FONSECA
152 VICTOR HENRIQUE DE CASTRO
153 GABRIEL PORRECA MENDES
154 DUILIO DE ALENCAR JUNIOR
155 **DENILSON FERREIRA DE MACEDO JUNIOR
156 *GUILHERME SERRANO ROCHA
157 **LUCAS DANTAS DA SILVA
158 LUIS FELIPE BARREIROS MARINGONI
159 SANDY FRANCISCO ALEXANDRE
160 **JENIFFER SAMANTHA PARILA GUERRA
161 ISABELLA PIRES DA SILVA
162 MARCELA MARTINIANO DE OLIVEIRA
163 FELIPE RODRIGUES DE SOUZA
164 *FABIANO DE SOUZA MARTINS
165 BRUNA CARTAPATTI STUCHI
166 **RENATO DE MELO SERAFIN
167 *ANA CAROLINA SILVA
168 **CAROLINA VIEIRA DA SILVA
169 *IGOR HENRIQUE PAULOSSO
170 PAMELA DA SILVA DIAS
171 MATHEUS CUTTI
172 **BEATRIZ DONADON ANTONIO JOSE
173 *BRUNO GONZAGA DE SOUZA
174 *GIOVANA COSTA CARVALHO
175 ISABELLE CARDOSO PRIVATI
176 *LILLIAN TASSIM SALATINO
177 HEITOR MINARELLI MERCHAN FERRAZ
178 MARCELO SARAN PORTELLA E SILVA
179 **LAURA BEATRIZ ANDRADE MORTARI
180 *TIAGO HENRIQUE CANDIDO DIAS
181 MARIANA BONACHINI FEDERISCI
182 *THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA
183 AIRTO JOSE SBRUSSI JUNIOR
184 LUCAS FERNANDES SILVA
185 VINICIUS QUEIROZ CHRISTOFOLETTI
186 *BARBARA SIMEAO NEGRAO
187 MATHEUS WYKRET MACEDO COSTA
188 PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO VERGARA
189 GABRIEL BAGLIONI VICCARI
190 DARA MARIA MACHADO
191 AUGUSTO BUENO PONTES
192 **JESSICA CRISTINA SOARES
193 *DANIEL PINHEIRO RATTI
194 *ALEXANDRE FERNANDES
195 DAVI ALEXANDRE DA COSTA MACHADO
196 BEATRIZ PERROTTA AUGUSTO
197 FELIPE BRITO ARNONI
198 LETTICIA DUARTE BRUNO DEO
199 LEONARDO DE CAMARGO FREITAS
200 YINGYI LIANG
201 **NERI JUNIOR CARDOZO VIEIRA FEITOZA
202 *MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA
203 *ERIKA HARUE OKAMOTO
204 MARINA SIGNORINI PERROUD
205 **RAFAEL RAMALHO SANTOS
206 LEONARDO DARCOLETO MALAVOLTA
207 MARIANA GOUVEIA
208 JULIA PASSERI MONTEIRO
209 HENRIQUE COLLINETTI DURAN
210 **ANA KAROLINE NOGUEIRA DA SILVA
211 NATACHA NARUMYI NARIMATSU
212 LIZIA TOMAZ ACCORSI
213 INGRID LORRANE DOS SANTOS
214 *MARIA JULIA DA SILVA
215 TAMIRES DE OLIVEIRA BOLATO
216 **GLEICE RODRIGUES VIDAL
217 **MAIRA TALITA TORETI DA SILVA
218 *DAIANA MORAS
005 - Administração Pública (Bac) - noturno – Araraquara
1 **RITA DE CASSIA DA SILVA ROSADO
2 RAPHAEL GUIMARAES DALL AGATA
3 GUILHERME DIAS ANGELICIO
4 RAFAELLA NOVELETTI PINHEIRO DE MELLO
5 *JOSE EDUARDO LEVY JUNIOR
6 ANDRE CARVALHO ROCHA DE OLIVEIRA
7 *WESLEI REGHINI DE MORAES
8 MATHEUS OKAMURA LOPES
9 LETICIA ALVES FERREIRA
10 GABRIEL MEDEIROS ALVARENGA
11 JULIA LOPES DE SOUZA
12 FERNANDO ALVARENGA DANNIAS
13 GUSTAVO DAMACENO YAMADA
14 *MARIANA CAROLINI FERREIRA NEVES
15 ANDRE RETTUR
16 MARCIA LEIDINGER
17 GUSTAVO PERICO MIGUEL ABDALLA FILHO
18 GUSTAVO JOSE OLIVEIRA CARDOSO CARVALHO
19 PEDRO PAULO CARDOSO DE SOUZA
20 VICTORIA MAYUMI FONSECA KOBAYASHI
21 BRENO CASTANIA DEL LAMA
22 JULIO CESAR VIEIRA
23 VINICIUS MELO DA SILVA
24 LETICIA SANCHES DE OLIVEIRA GONCALVES
25 **LEONARDO SILVA VICTORINO
26 FELIPE MARCEL GIL
27 MATHEUS LOPES
28 **JOAO PEDRO VIEIRA DIAS
29 DANIELA RETTONDINI LAURINI
30 ANDRE LUIZ ALVAREZ DE OLIVEIRA
31 LUCA MUSA ALONSO
32 LUCAS TRABUCO CASTRO DIAS
33 *RICARDO DA SILVA LEITE
34 *ALINE DE OLIVEIRA CHAVES
35 ISABELA COSTA DE SOUZA
36 **ANDRE LUIZ FERREIRA
37 PEDRO CAMPOS GOMES
38 *NATHALY DUARTE DE ALMEIDA
39 ANNELISE FAUSTINO DA COSTA
40 THALES DIAS DE SANTANA
41 GIOVANNA BARBIERI PUCCI
42 FERNANDA RODRIGUES ALBINO VIEIRA
43 BRUNA CRISTINA COMIN
44 JEFERSON V STEFANIN GARCIA
45 LETICIA FERNANDA GOMES PEREIRA
46 MARIA CAROLINA FERREIRA SILVEIRA
47 ANGELA CRISTINA SOUZA RIBEIRO CORREA BRAGA
48 LETICIA MAIRA TEIXEIRA DOS SANTOS
49 TALES ROSSETTO BAPTISTA
50 **CAIO IBRAHIM DE OLIVEIRA SILVA
51 GABRIEL CHAGAS DA FONSECA
52 MARCEL MOROPO DE OLIVEIRA
53 ANDRE J B RIBEIRO
54 CAROLINA CARLOS GASPARIN
55 **MATHEUS DE JESUS SILVA
56 LEONARDO CEZAR IANACONI CAMARGO
57 **JOSE ALVES DA CRUZ NETO
58 ANA CLAUDIA BIM DA SILVA
59 **LUIZ FERNANDO DA SILVA LIMA
60 *AMABILE EDUARDA PONTES
61 TAIS GABRIELA DE SOUZA CANUTO
62 NATASHA HORNINK ALONSO
63 *ALEXANDRE GAMA DE SOUZA
64 LIVIA TOMAZ DE SOUSA
65 *KAREN DE OLIVEIRA DARONE
66 CARLOS EDUARDO PEREIRA JUNIOR
67 *FABIANA PAPARELLI DE MOURA
68 THAINA CAROLINE DUARTE DE MELLO
69 GIOVANA QUEIROZ BERALDO
70 RAFAELA ZANI
71 RAPHAEL BORCHERS BARBOZA
72 **ISADORA CRISTINA COSTA DA SILVA
73 **PEDRO DE MOURA COSTA
74 MARIA ISABELLA ZACHI SOARES
75 BEATRIZ SEGURA BARADELLI DE MOURA
76 **ANA BEATRIZ ALVES DE LIMA
77 MATHEUS SEDMAK
78 ARIANE MENDES DE OLIVEIRA
79 *GABRIELA GARCIA VAZO
80 **LUIZ HENRIQUE VILELA TIBURCIO
81 *GIOVANA AGUSTONI PERINI
82 MICHEL ALVES BECASTRO
83 EVERTON LUIZ TRINTIN
84 *KELLEN DA SILVA ARAUJO
85 *MARIANA CASI MENIN VASQUES
86 *ERIC ADRIEN ALVARES
87 **ESTHER ELOY DE SANTANA
88 *FABIA FERNANDA RAMOS
89 **INAI VITOR NOBRE SANTOS
90 *BEATRIZ ARENA
91 KAROLINA LOPES TEIXEIRA
92 **JULYA MARIA DOS SANTOS ROCHA
93 **KEROLYN FLORENTINO SANTOS
94 **AMANDA CECILIA DE CAMPOS NERES
95 *BRENDA TAINA SERRANO
96 ADRIANE DE NADAI DONINI
97 JESSICA MARRY GASPARETTO BUCK
98 MATHEUS FRANCISCO DAS CHAGAS
99 *VINICIUS SANTOS PEREIRA
100 LUCAS DA SILVA GARCIA
101 *BIANCA DANIELATO ALENCAR
102 **JULIANA DA SILVA
103 BEATRIZ CARDOSO LAOZ
104 **THAMIRES ELIZEU FRAGA DA SILVA
105 MARIA JULIA DE LIMA MARQUES
106 *NATHALIA DOS SANTOS
107 MARCELO FERREIRA SOARES COELHO
108 *BRUNA GONCALVES PEPE
109 *VINICIUS RODRIGUES ALVES LIMA
110 *BRAIAN W. DE BRITO ANICETO
111 **SAVIO LIMA SANTANA
112 *JULIANA SANT ANA
113 **SIMONE THEODORO BARRA
114 *GABRIEL ASAFE DONADON GUERREIRO RIBEIRO
115 *JULIANO MIGUEL DA SILVA
116 ERICA KARINA DE MATTOS
117 **ANA CAROLINE DE CAMPOS NERES
118 *LETICIA HELENA CALLIO
119 **LUAN IZAQUEU FABREGA
120 ISABELLA RESTELLI
121 MARIANA PIETERZACK
122 EDILAINE LUISA DUARTE AMARANTE
123 *DOUGLAS DANIEL DE SOUZA
124 **JHENIFER BERNARDES CISILO
125 *VICTOR HUGO OLIVEIRA DE ALMEIDA
126 **GABRIEL AGUILLA DOS SANTOS
127 JOAO VICTOR FRACAROLLI CORREA
128 LARISSA DE PEDRO
129 NATHAN REINALDO CARVALHO SILVA
130 BEATRIZ TEIXEIRA
131 DANIEL IBANEZ MARQUES DE OLIVEIRA
132 **JONATHAN MOREIRA DE SOUZA
133 **MARIANA RAFAELA RIBEIRO
134 VINICIUS MARQUES RAMOS
135 *KARINE GONCALVES DA SILVA
136 *LEIA TIMOTEO
137 *FERNANDA DE LIMA DA SILVA
138 **ANDREIA ALMEIDA VIANA
139 **ANA PAULA DE OLIVEIRA
140 *CAMILA CITRON
141 *DAYANNE CRYS SOARES CARDOSO
142 **TAIS HELENA NASCIMENTO
143 *GILBERT KAUE MACHADO
144 **WESLLEY BRUNO DA COSTA
145 *SAULO XAVIER DE BARROS MIONE
146 **KARINE DA SILVA
147 **JONES DIAS FERREIRA
148 *DANIELLE CRISTINA BARROS MENEZES
149 *VANESSA BARBOSA RODRIGUES
150 **MAYRA BASSINI
151 *DANIEL LEE
152 LUISA MEGID
153 *FRANCISLAINE CRISTINA FERREIRA
154 GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA
155 **PAULA TATHIANE MARANGON
156 DIEGO HENRIQUE BATISTA BARBOSA
157 *ANA CAROLINA SANCHEZ NEVOA
158 *RICARDO BERTACINI BRASSI
159 *BRUNO HENRIQUE NUNES PEREIRA
160 **RAIZA MARIA MOURAO GREGORIO
161 *FILIPE VITOR BERTOTTI
162 **LUCAS DA SILVA SANTOS
163 LUIS FERNANDO SIQUEIRA DE CARVALHO
164 **VENICIUS OTAVIO DE OLIVEIRA
165 *ANDRESSA GABRIELLE SANTOS
166 **GABRIEL RODRIGUES DA COSTA OLIVEIRA
167 **MIKE WILLIAN MOURA NUNES DOS SANTOS
168 *DANIELLY MARIA DA SILVA
169 *LUIZA TAN
009 - Arquitetura e Urbanismo - integral – Bauru
1 BEATRIZ FALLEIROS DE MELLO
2 JULIA MORAIS PEREDO
3 EDUARDO IVO MORAIS DE MELO
4 FLORA CINTRA ANACLETO
5 **DAMANY ELIOTERIO DOS SANTOS
6 LAURA BASILIO YAMASHITA
7 LETICIA GARDUSI DE FARIA
8 PRISCILLA MITIE WAZIMA
9 RENZO TROMBINI
10 TAKEROU HAYASHI SATO
11 *ANTONIO EMIDIO DE REZENDE NETO
12 ANELISA GARCIA MATOS DA SILVA
13 DANIEL CRUCIOL
14 MARIO ANDRE RIBEIRO PEREIRA AGUIAR DE PAULA
15 LETICIA LEAO BARBOSA SCHMIDT
16 *FERNANDA CHASTEL JUNQUEIRA
17 MARIA CLARA CALIXTO ANDRADE
18 CAMILA YUMI NAGABE
19 DANIELA MELO ZANELLA
20 VIVIAN DE CARVALHO FERRARO
21 BRUNO GUARIENTO DE GODOY TAVARES
22 LETICIA LOPES DE SOUZA
23 LUCA BRUDER NATALINI
24 GABRIEL CARVALHO MELLO
25 DANIELLE ANTUNES FERREIRA
26 ENRICO GUTIERREZ CARDELIQUIO
27 GIOVANNA DE ARO SOUSA
28 FELIPE GALIMBERTI DOS SANTOS
29 SOFIA SILVA AGUSTINHO
30 ANNA CHIBA
31 VERONICA ALVARENGA PEREIRA
32 MARIA CLARA DINAMARCO MESTRINER
33 ISABELA RAVAGNANI DA SILVA
34 LUMINA KIKUCHI
35 PEDRO HENRIQUE VAN GEEN POLTRONIERI MALHEIROS
36 RAFAEL ARAKAKI DE SOUZA
37 MARINA GAZZOLI PIO
38 JOSE AUGUSTO BELTRAMI FILHO
39 ISABELA MARRARA PEPINO
40 CAMILA WATARE TOGNON
41 ELISANGELA ETSUKO SHIOMI
42 MELLINA BORGES PINTO DA SILVA
43 MARIANA SAYURI TAKECHI YOSHIMURA
44 LETICIA MACELLARI
45 *ANA CAROLINE DA COSTA MACHADO ALMEIDA
46 AGUSTINA ALBERTINAZZI
47 IMIRA LIS FONSECA
48 GEORGIA RIQUELME BARRIGA SHARP
49 MARIA LUISA TAVARES SOVAT
50 LORENA AVALLONE MENDONCA
51 BEATRIZ OZAWA
52 LUIS MINORO MAESSAKA JUNIOR
53 CAROLINA YURIE GOMI
54 PAULO SERGIO DEZANE JUNIOR
55 MARIA ISABEL TAMIAO SANTANA
56 VINICIUS DIAS CARDOSO
57 ISABELLA MUNETIKA REGUERA
58 MATHEUS CHUERY PINTO
59 MAISA LIGORIO DA F. NEVES
60 EMILY HELENA DE MANCILHA
61 JOAO PEDRO DE LIMA SOBREIRA
62 LUCCA SATOSHI ARASHIRO
63 GIOVANNI DE LUCENA FEITOSA
64 ANA CLARA DE ALMEIDA MARINHO
65 BRUNA YUKARI OTSUBO
66 LUIZ CARLOS CAVALCANTE GOMES JUNIOR
67 CECILIA MEDEIROS DO LIVRAMENTO BARRETO
68 JULIANA ALVES LINS
69 *MATEUS DA SILVA BARUFI
70 JOAO GABRIEL SANTOS LOPES DE OLIVEIRA
71 *ANA BEATRIZ SILVA CHINALHA
72 FERNANDA MIYUKI INUE
73 ISABELA CORDON FORTUNA PEREIRA
74 ISABELLA BERNARDO GONCALVES
75 ALICE RUEDA MARIOTTO
76 LUIZA MARIA COSTA DIAS QUERIDO
77 FABIO BELLUCCI FIGUEIREDO DADA
78 SAMUEL LINDOLFO DA SILVA
79 RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES E SILVA
80 MARIA SYLVIA BAPTISTA SERRA
81 VICTOR ROSA GOUVEIA
82 SOFIA LIMA GAVA
83 MIGUEL DA CRUZ MERMEJO
84 ANA CAROLINA VICARI
85 NARA GONCALVES ALBIERO
86 GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA
87 GIOVANNA DE ANDRADE RIBEIRO PONTON
88 ISABELLA COELHO RICHARDSON
89 NATALIA TSENG LIU KAM
90 **LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO
91 GIOVANA LIKA OGAWA TAMURA
92 YASMIN CHEH SHU LIANG CHUNG
93 ISABELA DE ALMEIDA PACHECO
94 LETICIA BRANCO BORTOLETI
95 GUSTAVO MACHADO DE AZEVEDO
96 TALITHA SILVA FREIRE
97 MARIANA CALIAN BONFIM
98 RAISSA CARTURAN PIFFER
99 CAROLINA CHAVES MANZANO
100 NATALIA MARQUES JODAS
101 AMANDA SILVA FORTES
102 NINA DESENNE SASAKI
103 ISABELA LEITE VALENTIM
104 DEBORA SUEMI PANZARIN AOKI
105 GABRIELA WREGE PARRA
106 GABRIELLA BISPO DIAS
107 ISABELLE SENA LEAL REIS
108 IANNA NUNES CARVALHO
109 SARAH HELENA CAETANO ROLINDO
110 MARIANA CALCHI COSER
111 GIULIA LUPPI SALA
112 GABRIELLI SILVEIRA LIRA MOTTA
113 CHRISTINE LAGO HALIM
114 BIANCA GUARALDO LOMBARDI
115 *VINICIUS GALBIERI SEVERINO
116 VINICIUS LEONARDO DE OLIVEIRA PESTANA
117 PABLO MAGALHAES CICILIO
118 ANA PAULA ESTEVES SILVA
119 MARIA EUGENIA ALMEIDA RICARDO
120 *RAQUEL OSTASIUK IZQUIERDO VERA
121 MARIA CAROLINA FURLAN ROMI
122 THAIS PELEGRINI MARTINS
123 ELISA ABREU DE FREITAS
124 ISABELA FLORIAM FOLTRAN
125 IARA DOMINGUES CARNEIRO
126 THAIS RIE TANAKA
127 MILENA REZENDE TORINO
128 *DANILO BARRETO MOURA SOLLA
129 **WILLIAM DE ASSIS DA SILVA
130 ISABELA MACARIO CUSTODIO
131 *CARLA TAINA DELTREGGIA
132 MARINA GONCALVES MARTINS
133 MATEUS FABIANO HIROKADO DE ALMEIDA
134 CINTIA TANGANELLI THIEME
135 JULIA LOPES BACCI
136 NATALIA MENDES DE ARAUJO ALMADA
137 JACQUELINE LADEIA PEREIRA CASTANHO
138 ISABELLA XAVIER MAGNANI
139 *MARCO ANTONIO CHRISTINI
140 LAURA ALCANTARA SCRIDELI
141 THAYNA SILVA RODRIGUES
142 ERIK YOITI BATISTA TESHIMA
143 *ISABELA CAROLINE IOTTI
144 VITOR HUGO COSTA DE LARA
145 *JULIA DE CARVALHO CARRER
146 *GIOVANA GARCIA SIBINEL
147 JULIA D AMATO
148 *MURILO DOMINGUES OLIVEIRA
149 JULIA BALLARIN MISSAWA
150 RODRIGO JOSE GARCIA FERNANDES DE OLIVEIRA
151 FELIPE LEME DE ANDRADE
152 ISABELA MICAEL ROMUALDO
153 ANA VICTORIA SILVA GONCALVES
154 **AMANDA ALBINO MORAIS DOS SANTOS
155 *LUCAS HENRIQUE DE SOUZA
156 *YUGO BORGES OSHIMA
157 RENATA RAMPAZZO SOUSA LOPES DA SILVA
158 MARIA LUCIA PADOVESE PRESTES NEDER
159 BEATRIZ SILVA COLPANI
160 *NATALIA MILENA LATIN DELFINO
161 MARIANA DIAS PICCOLI
162 GIOVANNA DA COSTA SANTOS
163 ALEXANDRE MUNIZ MARQUES
164 RAQUEL FIGUEIREDO PRUDENCIO
165 BIANCA CRISTINA NAIMEG
166 REINALDO LUIZ DOS SANTOS
167 JACQUELINE RODRIGUES
168 LUIZA BORGES AREDES
169 FERNANDO RABELLO DE OLIVEIRA
170 JULIANA BELLO MILANEZ
171 ELLEN SOFIA KEPPKE
172 *VITOR TSUYOSHI TACAMI SHIMODA
173 ISABEL RECAMON DE MELO
174 AUGUSTO VICENTE TEGANI
175 JULIA URIAS VINHAL BORGES
176 LETICIA DE ARAUJO OLIVEIRA
177 LORENA VIEIRA LOPES
178 VITOR DA SILVA LEDERER
179 LEONARDO GOMES BOTTON
180 *GIOVANNA BERTOLUCI ZUQUIERI
181 BEATRIZ FURLANETTO ROSSINI
182 ISABELA DE CARVALHO
183 ALISSA MEGUMI OKUMA MIYAKAWA
184 *PAULA VIRGINIA BIGELLI SIMOES
185 GABRIELA RIKA TAKANO OKAMURA
186 ANGELA PELLEGRINI VASCONCELOS
187 LAURA CERVI CARVALHO
188 LAURA SCOMPARIM SOUZA CAMPOS
189 EDUARDO ARCHETTI MARTINS ARRUDA
190 MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES JUNIOR
191 NATHALIA AVELINO CINTRA
192 ISABELLE DE OLIVEIRA ALVES
193 ALESANDRA RUMI HORIKAWA
194 ANA LUIZA LUCCHETTA
195 RENATO ATILIO SERTORI
196 LAIS CUNHA CIOSAKI
197 LUCILA ELENA ESTEVAM DANTE
198 JAQUELINE CONDE FIGUEIREDO
199 DEBORA ALMEIDA BRUNO
200 LUCAS EIJI NAGATE LIMA
201 EDUARDO CASTILHO CHIERIGHINI
202 JUAN GUILLERMO LADINO CHAVES
203 AMANDA SOUSA VERDUGUEZ
204 MARIA CLARA CARLOS MASSON
205 BIANCA BARBOSA CERQUEIRA LEITE
206 JOAO VITOR DE AQUINO FERREIRA
207 MARIAN BORGES DE SOUZA
208 ANA CLARA LAMBERT RODRIGUES
209 AMANDA GOMES DA SILVA
210 *VITORIA TAMIE OBARA FERNANDES
211 VICTOR VALLIM CASTANHEIRO
212 *STEPHANY SOUZA RAMOS
213 KAREN XU
214 GABRIELA FUGANHOLI SILVA
215 *PEDRO LEMOS GOMES
216 BEATRIZ CHICARELLI ALCANTARA
217 *NICOLAS MATTIAZZO RUIZ
218 *JULIA RODRIGUES DA SILVA
219 ANDRESSA COUTO NORA
220 LARISSA YUKARI KOGA
221 *PAULA BARRERA TAVARES
222 ALEXANDREROCHA MOREIRA BARRETO
223 CAROLINA FERNANDA RODRIGUES RABELLO
224 LETICIA FERNANDA CHIACHIO
225 *THIAGO VICTOR CONTI
226 MARINA LUIZA RIBEIRO
227 MARIANA TIEME YAMAGUTI
228 RENATA RIGOLO DA SILVA
229 SARAH MANTOVANI BARROS
230 MARCELA CARDINALLI
231 JESSICA BARBOSA BORGES
232 CAROLINE RODRIGUES ALVES
233 GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO
234 LUISA CAROLINA FERREIRA BOURHENNE
235 EDUARDO GALBES BREDA DE LIMA
236 SOFIA FORTUNATO RIBEIRO DA COSTA
237 CINDY MARQUES INOUYE
238 YEDA FADEL BLASCKE
239 ANA CAROLINA NOEMI YAMAGUTI
240 STHEFANE GOBBO ALMEIDA
241 JULIA CHAVES LOBO
242 KELLY FERNANDA TENORIO FELIX
243 JULIA DE FREITAS BIDIM PEREIRA DOS SANTOS
244 MILLENA CRISTNY DE MORAIS
245 ANA LUIZA CARNEIRO BONAFE
246 SARA VILELA GOMES
247 **IZABELA SALGADO SOARES CUNHA
248 IVAN MACHADO GALDIANO
249 GIOVANNA AFFINI SALATA
250 BRUNA FERNANDA CARACA DE ALMEIDA
251 LAURA LUPINACCI MICIATTO
252 CAREN ALESSANDRA ALHER CARRASCO
253 BEATRIZ HITOS SILVA
254 CAMILA GARCIA KUHL
255 CAROLINA Y M OIKAWA
256 JOAO VITOR FRUCTUOSO DA COSTA
257 *LUANY YUMI FATTORI
258 KAREN ADRIANE DE FREITAS BIZI
259 GABRIEL ZIMBALDI DE MORAES
260 GRAZIELA TOFOLO
261 **AUGUSTO CESAR BARBOSA ALMEIDA
262 RAQUEL FERRARI KLEMM DE AQUINO
263 GABRIELA DE MIRANDA PAPI
264 ALANA DOMINGUES BERTONI
265 CATARINA PRANDI DOS SANTOS
266 ISABELLA SANTANA DAVID
267 TATIANA FERNANDES REZENDE
268 MARIA LUIZA FREITAS ROCHA
269 CAROLINE NAOMI MATSUBARA
270 CAROLINA ROSSETTO BATISTA DA SILVA
271 NATALIA BRUCIAFERI GONCALVES DA SILVA
272 MAYARA ELLENA ROCHA SENTALIN
273 MARCELLA FRASSINELLI
274 *BEATRIZ DE OLIVEIRA CHOTOLI
275 GIOVANA PAULA CARVALHO DE LIMA
276 *JAQUELINE QUINTANA ZULLINO
277 BEATRIZ OLIVEIRA PAIVA
278 ISABELLE DE FREITAS
279 GABRIELA CHINARELLI CARDOSO
280 *REBECA OLIVEIRA MORAES
281 MARINA FEDALTO BAPTISTA
282 THAIS CARVALHO MAGALHAES BASTOS
283 *FRANCISCO CURIONI JANZANTTI
284 FELIPE GAMILEIRA DE MORAES
285 CINDY MAI KAWABE
286 *CASSIO AUGUSTO DE SOUZA ROMEIRO
287 *LORINE RANGEL SIQUEIRA
288 LUISA VICENTINI SONEGO
289 ISABELA CONSTANTE MOSQUINI
290 ISABELA RODRIGUES DOS SANTOS
291 ANNA CLARA MARTINS DO VAL
292 BEATRIZ LUSTOSA RIBEIRO CIETO
293 JOAO LUCAS SILVA DOS SANTOS
294 BEATRIZ COSTA DO NASCIMENTO
295 *JOAO VICTOR GARCIA MARIOTTI
296 GUILHERME RAMOS DUARTE
297 ANA LAURA CALEGARI CARVALHO
298 *BRUNA DO NASCIMENTO SANTANA
299 KAUISY VITORIA LOPES BUENO
300 NAIRA DA SILVA CUNHA
301 JULIA SAROBA VIEIRA SANTOS
302 ANA CLARA FABBRIS MONTEIRO DE SOUZA
303 DEBORA SATIKO MATSUMURA
304 THIAGO TEIJI SATO VELASCO RODRIGUES
305 *MATHEUS DE SOUSA SANTOS
306 LETICIA FERREIRA LEAL
307 VERONICA VERAS MAIA
308 RICARDO XAVIER DE SOUZA FILHO
309 JACQUELINE ELZA RUGAI LOPES
310 ELIZA PORTAS RIBEIRO
311 RAISSA CRISTINA FARIA MARTINS
312 ALINE PAVEZZI
313 ANDRE VICTOR IGARASHI
314 **CAROLINE BONFIM LUCAS
315 *CAIO HENRIQUE EIDI NAKAZAWA
316 ISABELA NOGUEIRA VEIGA SOBRAL
317 VITORIA KAWANISHI MAZZARO
318 MARIA VITORIA ALVARES GODOY
319 *BEATRIZ TOMIE KANAYAMA
320 *JOAO PEDRO RODRIGUES DE LUCCA
321 ANA BEATRIZ LOPES AMORIM
322 ANA LUISA LEONARDO NUNES
323 THAIS PINTO FONSECA
324 FERNANDA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA
325 VINICIUS DE ASSIS MODDA
326 PEDRO VINICIUS RUIZ TRAVA
327 GABRIELA MENEZES DE CASTRO
328 LARISSA GUELFI PEDRO
329 ANA CLARA FERREIRA PARUSSULO
330 THIAGO MACEDO BENTO
331 AMANDA GABRIELLI MICKUS RODRIGUES
332 TAMIRES MAYUMI ISHIKO
333 LAURA MARTINS DO NASCIMENTO
334 GABRIELA BARION DE ANDRADE
335 ANA PAULA GIORDANO JANE
336 SOPHIA SILVA DE OLIVEIRA
337 LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
338 EDDY ANTONIO CARVALHO NETO
339 LILIAN TIEMY HIRATA DELLAVIA
340 RAFAELA MOVIO NALIN
341 MANUELLA ALVES DOS LOIOS
342 MONIQUE PASSOS IODICE
343 GABRIEL MONTEIRO ROCHA
344 BEATRIZ FLORIAM THEMER
345 CAROLINE GOBBI NARDINI CORREA
346 JULIA BEATRIZ DE SOUZA BRIET DA SILVA
347 ALINE GODOY CREPALDI
348 ALINNE YUUMI GUNJI
349 BEATRIZ DE AZEVEDO CATENACCIO
350 LETICIA BUENO DE CARVALHO
351 LETICIA PORTO VIOL
352 *VITOR DOS SANTOS GOMES
353 BIANCA FERREIRA MEROS DE OLIVEIRA
354 **PALLOMA IZABEL ANTUNES CASSIANO
355 LEONARDO SANCHEZ APOLINARIO
356 ESTHER KANDA CARDOZO
357 JULIA GUZZO MARTINS
358 BEATRIZ BRUNIALTI JUSTO
359 ISABELLE DE ABREU ROCHA
360 CAROLINE DE SOUZA MOURA
361 LETICIA SAYURI NISIYAMA
362 VITOR AYUB
363 LIGIA FACCI
364 VINICIUS GABRIEL SANTOS ABRAHAO
365 GIOVANNA KOLODY STANJEK
366 MARTHA MIZUKAMI PINTO SILVA
367 DAFNE DE CASTRO FAUSTINO
368 JAQUELINE ANDRADE CORREA
369 JULIA MARQUES THEODOSIO
370 ANA CAROLINA AMARAL BIROLI
371 VICTOR DA SILVEIRA CAMPOS
372 **CAROLINA PRADO ROSSATO
373 *RODOLFO DE LIMA TOMAZELLI
374 **VINICIUS DA FONSECA BRAGA
375 LETICIA MORELLO SARGI
376 DANIELE SANAE WATANABE
377 RAFAELA FERREIRA BONETTI
378 VICTORIA FUNARI POLISELLI
379 GABRIELA MENEGATTI ZANOTTI
380 THAIS MIUKY NAGATA
381 ANAIARA MELANI DE ALENCAR SILVA
382 LARISSA ISE GUIMARAES
383 *JULIANA DE OLIVEIRA COTARELLE
384 MICAELA LUJAN ELLENA
385 MATHEUS BORTOLETTO
386 ISABELA CAMPOS MENEZES
387 MARIANA DE CAMARGO MONCAO
388 MARIANA CAMPOS CHAIM
389 LUCAS JOSE AMENDOLA DOSUALDO
390 GIULIA HORNBURG NICIOLI
391 CAROLINE BASTOS CATALANO E SILVA
392 ANA CAROLINA MILANEZ BRUNO
393 RITA DE CASSIA RODRIGUES SOLIMANI
394 ANA LUIZA DE ANDRADE CORREA
395 AMANDA BRANCO RIBEIRO
396 *GABRIEL SOUZA PENHA
397 THAIS CAROLINE BUZZO
398 ANA CAROLINA OLIVEIRA VINHAS
399 *REBECA GUGLIELMO DE SANTANA
400 BRENDA CAROLINE DE OLIVEIRA
401 CAROLINA NOGUEIRA FRANCA DE MEDEIROS E SILVA
402 ENZO BRAIDO MORISUGI
403 BRUNA MARTINEZ FOGACA BORGES
404 LUANA PEREIRA DE FREITAS LACERDA
405 JULIANA RAMOS VARRONE
406 HOSANA MAIA ARANTES VENANCIO
407 GIULIA SERAIN ALBERTO
408 MARINA BIDOIA GERDULLO
409 BEATRIZ DE NOBREGA TROVO
410 MARIANA DE CASTRO SOUZA SOARES
411 BRUNA NOGUEIRA BEZERRA
412 GABRIELA GREGOLIN DE LEAO
413 STEPHANY BIANCA PEREIRA
414 ANA CAROLINA YUMI I. TERAO
415 VITORIA CORRADI AZEVEDO CRUZ
416 BRUNA COSTACURTA NASCIMENTO
417 LUIZA HELENA RODRIGUES PARATELLI
418 GIORGIA GANDHI DE OLIVEIRA NASCIMENTO
419 JULIA ZUCOLOTO BORGHI HUNGARO
420 CATHARINA CAZAROTTO CLEMENTE
421 BEATRIZ CRESSONI
422 TATIANA CHIAPPA DE ALMEIDA AFONSO
423 BRUNO FERREIRA MOTA
424 LETICIA BERNARDI DELLE PIAGGE
425 ANDRE BRIQUESE GOMES
426 **LUCAS NASCIMENTO DE LIMA
427 FABIANA CRISTINA ZAMPAR
428 FERNANDA FUNAYAMA TEODORO
429 ALINE DE SOUSA LUZ
430 ISADORA DOMARCO SILVA
431 FERNANDA CRISTINA NORATO DOS SANTOS
432 CAMILA ALVES DE PAULO
433 PEDRO ERNESTO DE FREITAS E SILVA
434 SARAH KIKUTI FALERO
435 LARA MILANI VALVERDE CASTILHO
436 LARA SPADON
437 ANNA LAURA DE OLIVEIRA KALLAS
438 *LEILA ALVES RIBEIRO
439 *ADRIANA YUMI HIGASHIOKA
440 *AYUMI KOBAYASHI RANZINI
441 **VINICIUS SOUZA FERNANDES
442 *MAIARA ENES APPUGLIESE
443 CAROLINA MEIRA HAACH
444 ALANA DE BRITO BERTI
445 FABIANA DE ALMEIDA COSTA
446 ABLA PEREIRA ABRAO
447 LORENA ANDRADE DE FREITAS SILVA
448 *LAURA ZAGO FAHL
449 *CAIQUE CAUE PUPO SILVA
450 MARIANA PIETRA DE GODOY
451 LAURA ZONATO EDER
452 MARINA FRANCO DE CAMARGO
453 THALES MANDELLI MASKALENKA
454 **ERYCK LUAN VIEIRA DE OLIVEIRA
455 DANIEL BRENNER
456 DANIELA MATOS DA SILVA GRACIA
457 GABRIEL RIBEIRO ITAGYBA
458 JULIANA B. DE S. M. E SOUZA
459 STEFANIE CARLOS MAGNO
460 BARBARA DA SILVA GARCIA LIMA
461 PAULO LUCIO NOGUEIRA NETO
462 *VITOR ENZO CELESTRINO OLIVEIRA GREGOLIN
463 *CAROLINA ACAIAH REIS DOS SANTOS
464 YASMIN NATALIA MIGLIATI
465 ANA LUIZA RIBEIRO RIVAS MARTINEZ
466 JULIA GASPAR DE ANDRADE
467 LETICIA DE FRANCA GUISARD
468 VITORIA MARUN GRANDI
469 *BRUNA SOARES CASSIM
470 LARISSA DE SOUZA POLLI
471 LARA ARRUDA WAGNER
472 YANE FERREIRA GOMES
473 FERNANDO CAMELO BATISTA
474 BRUNA HARUMI HARA OSAWA
475 GIOVANNA MOYSES SERRA
476 CAMILA STEPHANIE DA SILVA COSTA
477 IORRANE DELMIRO DOS SANTOS
478 SARA GONZALEZ MORON
479 NATALIA BOTELHO SOUSA
480 MARIANA PASTRO TEREZAN
481 EDUARDA ELIZA GATTEI RODRIGUES
482 VICTORIA BARBOSA CAMILLO
483 JOAO PEDRO LAMMOGLIA DENNI
484 VICTOR LUIZ QUIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
485 AMANDA BELUZZO
486 JOSEANE JUSTI
487 YURI PORTO CAMPANA
488 *ISABELLA LIMA DOS SANTOS
489 *ISABELA NUNES DE LAET
490 *ISADORA DE CASTRO ROSA
491 MILENA MAYURI MIZUGUCHI KAWAI
492 EDUARDA DOMINGUES BESBATI
493 **NICKOLAS VINICIUS FLORIANO GINU DA SILVA
494 LARA SPADA
495 *AGATHA WEBER CASARINI
496 CAROLINA LISBOA DE CASTRO
497 *JANAINA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA
498 BRENDA BATISTA TEIXEIRA ROCHA
499 MARIANA CRUZ PAJOLLA
500 **BEATRIZ CRISTINA DA SILVA
501 MARIA LUIZA MONTEIRO SILVA
502 LIVIA CARRER BARBOSA ZAPAROLLI
503 *REBECA GASPARINO VILAS BOAS
504 BEATRIZ MACHADO DE SOUSA ENGHOLM CARDOSO
505 BEATRIZ MONTEIRO SOUZA MARTINS
506 RAFAELA PAGLERANI SIMAO
507 MAYLLA NOGUEIRA SCHMITH
508 LUAN MARTUCCI SANTANA
509 **NATHIELLI FERREIRA RICARDO
510 BARBARA SANTARELLI BERNARDES
511 JULIA MARIA GUEDES DA SILVA
512 VICTORIA RAVAGIO
513 VITOR COUTRIM BUENO
514 IVAN ARMBRUSTER GRECCHI
515 THALIA DINHANI GIORGETTO
516 NATALIA GALDINO DA COSTA NEVES
517 *JESSICA CANEZIM ROSA
518 LAURA DO AMARAL RODRIGUES
519 DANIELA MACEDO NUNES
520 *THAIS LACE DE ALMEIDA
521 VITORIA LISIREE PASSARINI
522 AMANDA THAIS DE LIMA
523 CATARINE DE ALMEIDA MATHIAS
524 THAIS AYUMI GOYA
525 WILSON MATHEWS GUILMO BONILHA
526 TUANNI NOVAES MARSHALL
527 GABRIELA TASCA MEIRA
528 MARIANA CANAAN
529 LEONARDO CHERBO DE BARROS
530 **ALEXANDRE DA COSTA PIRES
531 *JAKELINY CLEMENTINO LOPES
532 MARCELA FERNANDA MENDES FERREIRA
533 *FERNANDA SHIGUEMURA SAKAMOTO
534 VICTORIA BEATRIZ ASSUNCAO
535 **GUSTAVO AUGUSTO TOME ROCHA
536 VICTORIA NUNES CALVO
537 BEATRIZ BASTOS PEREIRA
538 LUCAS KUHL DA SILVA
539 LARISSA RODRIGUES LUCAS
540 AMANDA DE SOUZA MONTEIRO
541 **MARCIA DA SILVA FERNANDES LEITE
542 ISABELA CARDOSO LEO
543 ALECIA TAVARES JARDIM
544 CAROLINE YUKARE MINEI DI SEVO
545 MARINA MAZZUCCHELLI
546 **VANESSA BRITO PASSOS
547 FABIO ROLIM RAMOS
548 ANA BEATRIZ GREGUER PEROTE PERES
549 LAURA NOGUEIRA ORTONA
550 *VINICIUS BONATTI GOMES DA ROCHA
551 LUIS FELIPE PRAXEDES VIANNA
552 *VICTORIA MILANEZ RUY
553 GEORGIA MASCIOLI HADDAD
554 CAMILA BIZATTO DA COSTA
555 JULIANA GEGLIO DE SOUSA
556 GIOVANNA CHAGAS DO NASCIMENTO
557 *BRUNO CASTIGLIONI CASTILHO
558 JOAO VICTOR DE SOUZA SILVA
559 MARCELA DE BRITO SILVA
560 MATHEUS SANTOS SILVA
561 JULIA NIBUCO RIBEIRO TAKAI
562 MARIA JULIA DE REZENDE MELO FICHER
563 ANNE LYSE MACHADO LELES
564 GABRIELA ALONSO
565 MARCELA BICHARA RATIER
566 LARISSA SOUSA COSTA
567 EVELYN MATOSHIMA
568 ANA LUCIA DE CARVALHO FERREIRA
569 DAVI MONTEIRO GOLDFELD
570 *THAINA FERNANDES DE MELO
571 GABRIEL NANARTONIS MOTA
572 RAIDEY ANTONIO MAZARO
573 ISABELLE CAMILO LAU
574 ISABELLE CARLA DE MATTOS
575 *FELIPE CORREA FARAGE
010 - Arquitetura e Urbanismo - integral - Presidente Prudente
1 MATEUS DE GODOY VASCONCELLOS
2 CAROLINA DE SANTIS E SILVA
3 OSCAR KEI KABUMOTO TANOMARU
4 EDUARDA MONTI SILVA
5 CAROLINA PACE SILVA
6 ALEXANDRA TIEMI MISE LONDON
7 *MARIA LUIZA PEREIRA DE MELLO
8 ANA PAULA MORAIS CORREA
9 MAYARA CAPISTRANO COSTA FOOK
10 JULIA SEFFRIN MARESTI
11 CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA
12 LIGIA PIASSI MASETTO
13 GABRIEL BRANDAO DE CAMARGO PACHECO
14 FLAVIO DANTAS DE OLIVEIRA LOPES
15 RAFAEL MORINAGA
16 CAROLINA SILVA TAROCCHI
17 JULIA CAROLINA HIRCHE PEDRO
18 ALICE ALVES LIPPE
19 BETINA BURATI HERNANDES
20 LETICIA LUCENA LIVIERI
21 CAROLINA BEATRIZ GUIMARAES BELONDI
22 DAVI KIND VITORINO
23 GABRIELLA MELYSSA RUFO FREITAS
24 GIORDANO BARAO
25 ISADORA MIYUKI KANO CARMO
26 *JULIO CESAR SIGOLI DE CAMPOS
27 BEATRIZ GUILHERMINO RODRIGUES DA COSTA
28 RENATA MORACCI YOSHITAKE
29 *ISABELA CARVALHO FORTUNA RODRIGUES
30 *ANDRE APARECIDO DA SILVA ARAUJO
31 BARBARA FILOCRE SEGANTIN
32 ANA LUIZA TIEMI LEONARDI
33 MARIA CATARINA DE LAMAS DIAS
34 GABRIELA DELISANGELA ANDRADE
35 BEATRIZ DE CAMPOS SULATO
36 GABRIELLE ALBERINI
37 ELOISA LIMA DA CUNHA
38 JOAO FRANCISCO DA R SOUZA
39 LARISSA CAETANO DA SILVA
40 **RAFAELA DE LIMA VIEIRA
41 LUCIANA ORELLANA VALDEZ
42 GABRIELA ANTUNES
43 *CAROLINE RODRIGUES
44 ANA CLARA GARCIA LOPES
45 *ELOAH MARTINS
46 BEATRIZ DE CARVALHO ABREU
47 BEATRIZ DIAS TASSARA
48 AMANDA MAIOLINI ZANGIROLAMI
49 GABRIELA ALVES ANDOLPHO
50 HENRIQUE RODRIGUES FREIRES DE LIMA
51 BEATRIZ DE STEFANI CARDOSO
52 CINTHIA BERGUES DIAS
53 THAIS REIS MAZINE
54 LUANA SABIAO PAULINO
55 AMANDA MOREIRA BARCHI
56 FELIPE DA SILVA GARCIA
57 ISABELA DAIBERT DE CARVALHO
58 *MARINA ABREU DA SILVA
59 BEATRIZ COUTINHO DE FREITAS
60 LETICIA SCHIAVON
61 LUCAS COSTA FERREIRA ASSUMPCAO
62 MARIA CAROLINA LIMA
63 VITORIA TESSER MACHADO DE OLIVEIRA
64 LARISSA NOGUEIRA AGNELO
65 GISELLE AKEMI TSUKAHARA JENSEN
66 RAFAELLA GONCALVES CENEVIVA
67 **BEATRIZ MATOS MEDEIROS
68 LARA BATISTA GARCIA
69 JACKELINE HELEN GONCALVES DOS SANTOS
70 MARCELLA FONSECA ACOSTA
71 ISABELLA COVRE LEONARDI
72 ANNA LAURA MARQUES
73 YASMIN PIVA GONCALVES DA SILVA
74 PAULA MARTINS PARIZ VALLIN
75 HENRIQUE BARBOSA CINTRA
76 *GABRIELLE NATALIE GUSMAO GOMES DE ARAUJO
77 FERNANDA DE ALMEIDA FARCHE
78 SOFIA ANDRIOTTI ALBUQUERQUE
79 AMANDA DE SOUZA MOTA
80 **THAINA CITOLINO BARBOSA
81 PEDRO HENRIQUE DA SILVA MARIM
82 BEATRIZ SANTOS SILVA BETETTE
83 LUCAS GABRIEL ALCANTARA
84 MARILIA MUNHOZ PEDROLLI
85 INGRID RAVANELLI JORDAN
86 LUCAS DAVID MORALES LEAL
87 ANA LAURA MARTINEZ OLIVEIRA LIMA
88 *VIVIANE DE BRITO MAIOR
89 CAROLINA HALFELD RENESTO
90 CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA
91 THAIS HELENA OLIVEIRA GALVAO
92 REBECCA BRUNO LOPES
93 LETICIA RAPHAELLA DE AQUINO FERREIRA
94 RAYANE MILENA DE OLIVEIRA REGINATTO
95 MARINA CLEMBO CAMPOS
96 **ISABELLA FREITAS DA SILVA
97 *LARISSA BEVENUTO GOMES
98 *FERNANDO MARQUES HOSI
99 AMANDA ZANATO MENSATO
100 TALES ALCARAS MURADAS
101 GIOVANNA CANISARES TARDIN
102 JOAO VITOR MORAES SILVA
103 GUSTAVO HENRIQUE BERNARDES DE SOUSA
104 SARAH BRAGA DO CARMO
105 ALEXANDRE HERNANDEZ ALAMO
106 MARIA EDUARDA FONSECA LOPES
107 JOAO ARTHUR BARCELOS ABDO
108 UMBERTO LUIZ DALBEM FLORIANO
109 *DAYANE DE SOBRAL GONCALVES
110 KELVIN KEULER EUGELMI LOPES
111 MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE ALMEIDA
112 ANA LETICIA FELIPE
113 ISABELLA ULIANA DE PIERI
114 ANA PAULA SOARES DE OLIVEIRA
115 THAINA SCOPINHO CARBINATTI
116 BARBARA DOS SANTOS E CASTRO
117 **ELLEN AGUIAR COSTA
118 AMANDA BARTOLOMEU DE SOUZA
119 GABRIELLE HELOISA FERNANDES
120 MARINA MAYUMI GOTO
121 LUCAS WILLIAN DA SILVA RUIZ
122 ISABELLA CRISTINA DE SOUZA SCUPINO
123 *DIEGO ZUMPANO ANTONIO
124 THAIS APARECIDA DOS SANTOS
125 FABIANA DIAS DE MAGALHAES
126 ISABELLY NAOMI SANTOS YAMAMOTO
127 AMANDA GUEDES FERRI
128 JAQUELINE SANTOS MASSARENTI
129 VITOR GOMES CAROLINO
130 *NICOLE MATOS MAIA
131 LUDMILLA CUSTODIO PRUDENCIATTO FERNANDES
132 LETICIA CLEMENTIM FRANCESCHI
133 MARIANA SABINO OLIVEIRA
134 **ANTONIO SOUZA SANTOS NETO
135 JOAO VITOR MENDES TRINDADE MARTINS SANTANA
136 MARIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA
137 BRUNA CHARA DOS SANTOS
138 JACQUELINE DULCINEA PASSOS PALHETA
139 MARIANA LUARA GRAMINHA
140 *LIDIA MAYUMI SOGAWA
141 *SARAH LIRA GARRIDO
142 *BIANCA BATELANI VERNI
143 JOSE CLAUDIO GONCALVES DE AZEVEDO
144 ANA FLAVIA MAMERI AZEVEDO
145 PAULA ANTONIO MARQUES
146 LUANA LIMA BARREIRO
147 MARINA BORASCHI ALEXANDRE
148 EDISON GODINHO NETTO
149 *LETICIA DE VASCONCELOS BARRIONUEVO
150 RAFAELA GOMES PAVONI
151 RODRIGO ISSAO MIYASHIRO
152 BARBARA BUSO
153 FLAVIA MEDEIROS
154 MARIANA CAIXETA NUNES
155 CAROLINE CORREA
156 *KARINA KAREN DE OLIVEIRA SOUZA
157 GEOVANA LONGUINHO MENDES
158 ISABELA FERNANDES CIRIANO
159 GUILHERME LEIRIAO ALVES
160 NATHALIA SILVA TEIXEIRA
161 BEATRIZ DE CARVALHO TEIXEIRA
162 JULIA SOARES SANTANA
163 *PEDRO ANDRIETTA STIOLIN
164 LARISSA PIMENTA PRUDENCIO
165 ISABELLA VIGNOLI DA SILVA
166 NATALIA DEL CISTIA
167 **THOMAS FELIX OLIVEIRA FERREIRA SILVA
168 GABRIELA CATALLANI GALDINO
169 ISADORA PEREIRA FRANCISCO
170 JULIA VITORIA SANTOS RODRIGUES
171 CAROLINA YUMI TENORIO KURASHIMA
172 TAINA ROBERTA BATISOCO DINHANI
173 HELOISE PEDROLLI AGUIAR
174 **DEISLANE OLIVEIRA FONSECA
175 *GABRIEL DOS REIS TEIXEIRA
176 CAROLINE LIMA ZAVATIERI
177 GUILHERME SIMOES
178 GUILHERME TRAVAGINE FERREIRA
179 *NATALIA RICCI DA SILVA
180 MARINA DOMINGUES SANACATO
181 FELIPE AZZOLINI
182 BRUNA TAVARES ARGENTO
183 PEDRO HENRIQUE HERNANDES MAGALHAES
184 ANA BEATRIZ FEITEIRO CURY
185 MILENA VALLONE POTT
186 *MARIANA PODDIS BUSQUIM E SILVA
187 ESTELA DOS SANTOS CRUZ
188 SABRINA NAMIE ARAKAKI
189 *WESLEY DA SILVA MARINHO
190 MARIANA DE MELO CINTRA
191 YARA FERREIRA DE SOUZA
192 THAIS BERTUZO SANT ANNA DE LIMA
193 LARISSA CRISTINA SAMPAIO
194 *CLARA HELENA BIANCHI PEREIRA
195 **MARIANA DE SOUZA
196 ELORA MARINS GIROLDO
197 SARAH CAROLYNE MUNHOZ PEREIRA ISHII
198 JULHIA BERNARDO ARAUJO
199 LUISA DARONCO FREIRE
200 SOFIA DE ANCHIETA MESSIAS
201 JONATHAN RODRIGUES FERREIRA
202 TOMAZ HOLL MONTEIRO
203 MARCEL ARANTES LIMA
204 ISABELLA BERTONCINI TOME
205 RAFAELA MAGALHAES PACIFICO
206 LUIS GUILHERME DE GODOY
207 ANE CAROLYNE SILVA NUNES
208 **LUIS FELIPE VIEIRA
209 *LEONARDO NASCIMENTO DROZINO
210 HELENA LOURENCO GOUVEIA
211 TATIANA MONNERAT LEITE PIVA
212 *THALITA BENECIUTTI QUINTANA
213 *JOSE LUIZ TONETTO NETO
214 ADRIANA NATSUMI HARA
215 *YNARA TRINDADE MEIRA
216 **THIAGO FERNANDES MAGRI
217 VITORIA GOMES LUCIANO PEREIRA
218 GABRIEL HENRIQUE CHAGAS
219 GIOVANA CARDOSO ROQUE
220 **REBECA GOMES DOS SANTOS
221 GABRIELA RIBEIRO NUNES
222 ALINE STEFANY DOS REIS RAMOS
223 VINICIUS MONZEM GARCIA
224 JADE BREGA
225 *KAUE LOPES TROLESI
226 *PRISCILA DOMINGUES ORMENEZE
227 MARIA LUIZA GARCIA LOPES MOLINA
228 *CAMILA MONTELI DE LOLLO
229 *FERNANDO AUGUSTO SOUZA MANARIN
230 *RAPHAEL FERREIRA MONTEIRO
231 LAIS SILVA NAGANO
232 *JOAO VITOR BARBOSA
233 LARA PRIANTI SAXTON
234 CESAR DRUMMOND MAGALHAES NANKRAN ROSA
235 ALINE ESPINDOLA KAESEMODEL
236 MELLYNE VIVIAN BARBOSA
237 *FELIPE PEREIRA ALTHMANN
238 GIULIA SAMOGIN SILVA
239 NATALIA SILVA FERRARESI
240 JOAO GABRIEL SANTOS FRANCISCO
241 LAURA MARIA PURCHIO E BARROS
242 DANIEL NUNES CAVALCANTE
243 **JONATHAN WILLIAM SANTANA PAIVA
244 LUCAS PURO CAMINHOTO
245 **RICHARDY GUSTAVO VERGILIO DE OLIVEIRA
246 MARINA SANTOS SAO LEAO
247 JULIA DA SILVA SANTOS
248 LETICIA MACEDO CAETANO
249 DANIELE C. DRESDI
250 CAROLINNE BENANTE PAZIAN
251 *WAYNE MOTTA NETO
252 GIOVANA FERREIRA DE PAULA
253 FLAVIA MONIZE FERREIRA DOS SANTOS
254 **LORENA CAROLINE ANDRADE CRUZ
255 NICOLE BELINELLO CASSIANO
256 KAROLINE GODOY CARDOSO
257 *RAFAELA IVAKAVA ASSINE
258 GABRIELA CONDE VITAL
259 MONIKY DE ALMEIDA FREITAS
260 ARIANE PAOLA GRAMMA
261 VICTOR SIQUEIRA FERREIRA
262 LETICIA MARQUES COSTA
263 LISSA CRUZ RUSSI
264 **VAGNER VITOR DE OLIVEIRA
265 ISADORA LUIZA DE ALENCAR ALKIMIM FERRARI
266 CLARA MACEROU YPIRANGA
267 **DEBORA TOLEDO VIEIRA DA SILVA
268 CAROLINA PIRES LUCHESI
269 HENRIQUE HAYASHI MENDES DE OLIVEIRA
270 GABRIELA SOARES PEDERIVA
271 GABRIELA MORAES BECHELLI SILVA
272 FERNANDO HENRIQUE CAVICHIOLE FERREIRA DANGELO
273 DANIELLA PAGLIUSO GERBASI
274 AMANDA BATISTA BENTO
275 BRUNA DA SILVA MAROSTICA
276 BRUNA KAROLINE DA SILVA
277 NERIANI FATEL COMINI
278 **MARIELE REGINA VALERIO DE ALMEIDA
279 PEDRO HENRIQUE GAZONI FERREIRA
280 **JHONIOUR COSTA PINTO
281 CAMILA DE OLIVEIRA CARLUCCI
282 JOAO PAULO SILVA GOMES
283 *MILENA MUNIZ MELLO
284 ANA LAURA TAMURA AKAMA
285 ISADORA RESGES DE SOUZA
286 *JOSE CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR
287 **DANILO HENRIQUE DE FREITAS QUIRINO
288 **RAFAEL DA SILVA FILOMENO
289 *CAROLINA ALEIXO MARINHO DUARTE
290 LETICIA CARDILI SACCO
291 ANA CLAUDIA DOS PASSOS MORENO
292 LAURA PENHA NASCIMENTO
293 SARAH JENNIFER HOPKINS DE AZEVEDO
294 *EVELLEN MAYARA MARCHESI
295 MARCELA PIRES SILVEIRA
296 JULIANA SOUZA GOMES
297 GABRIEL HENRIQUE MAXIMINO SANTOS
298 BRUNA NEIFE VEIGA BARBOZA
299 VIVIANE BURANELLI COSENZA
300 **GABRIELA ANDRADE GOMES DOS SANTOS
301 POLIME PELOSI
302 ELISA GONZALES PEREIRA
303 **ISABELLA NETO DA SILVA
304 *CAROLINE POSTALI
305 *ANA LAURA NASCIMENTO DA SILVA
306 MATHEUS CARNEIRO DA SILVA
307 BIANCA MEDEIROS MENEZES
308 *EDGAR ALEXANDRE DE CAMARGO
309 FELLIPE AGUIAR DA COSTA
310 *FERNANDA PEDROSO AMORIM
311 PIETRA ANDRADE DEL NERO PINTO
312 *KARINA SAYURI ARIMURA UTIGA
313 ANA FLAVIA CORREIA DE OLIVEIRA
314 RAPHAELA LETICIA ROZENDO PINTO
315 *WESLEY GABRIEL GARCIA GODOI DE LARA
316 *LAURA FERNANDES ARRUDA VIEIRA DA SILVA
317 JULIA D AVANCO
318 LETICIA TIEMI KIMURA
319 **LAIS SILVA MARQUES
320 GABRIELA ANDREIA BARRETO ZAPATTA
321 FERNANDA MIDORI NAGAOKA
322 GABRIELA TONINI
323 **SEBASTIAO BEZERRA NETO
324 *TALITA DANTAS CASTELARI
325 *GEOVANA CAROLINA VIGNOTO
326 JULIA MERLIN DIAS
327 *LUANA DOMINGUES SANTOS
328 ISADORA ESCARELI MARTINELLI
329 LUANA VITORIA ALVES GUIMARAES
330 VITOR OLIVEIRA ALMEIDA
331 **LUCAS TEODORO LOPES
332 *IZABELLE AIYUKO KIKUCHI
333 YASMIN CARROS PIRES
334 GABRIEL VALENTE SUGUITANI
335 SOFIA DE MIRANDA MOURA
336 MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO
337 *RENATO SERODIO MANZONI
011 - Arquivologia - diurno – Marília
1 CAIO LONGO MACHADO DE ALMEIDA
2 **RAFAEL CARDOSO REIS
3 HENRIQUE RODRIGUES ALVES MARTINS
4 THAYNA MARCELINO DE FREITAS
5 IGOR MEDINILLA DE CASTILHO
6 MARIA JULIA SANTOS DE FREITAS
7 BEATRIZ PEREIRA FOGANHOLO
8 SOFIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE LOPES
9 MARINA TAMI MATSUMURA
10 ALEXANDRE LUIZ GAMA ZAMPOLLO
11 VICTOR GUILHOTTI DE ALMEIDA CAMARGO
12 HENRIQUE MODESTO DA SILVA
13 MARIA EDUARDA GARCIA MARTINELLI DE OLIVEIRA
14 TALISSA DA SILVA PENHA FERNANDES
15 *MARIA RITA CONDE SIMONE
16 FABIO VIEIRA GARCIA
17 *MARIA ANGELICA DA GRACA DE OLIVEIRA MONTEIRO
18 RODRIGO BOTTINO COTAIT
19 MARCELO DE CASTRO SA
20 CAMILLA ROSSI LEAL
21 **JOANA DE MELO ROMA DOS SANTOS
22 ITALO PANTALEAO LIMA
23 ANA FLAVIA DAS GRACAS CRUZ
24 *ERICK FARIA MOSSO
25 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE CASTRO
26 **VICTOR HUGO FREIRE SILVERIO
27 **RENAN TAKASAKI FRUTEIRO
28 *THAYS GABRIELY TOKUMOTO GENERICH
29 JULIANA OSTI MACHADO
30 *JAINE BEGNAMI DE MATOS
31 **GRAZIELLE DE JESUS FAGUNDES DE OLIVEIRA
32 RICARDO MATHEUS MORAIS ARAUJO
33 *THATIANE PRISCILA PACHELLI DA CRUZ
34 *TULIO MACHADO LEAO
35 LARISSA KAREN PEREIRA
36 **JUNIOR CRISTINO DA SILVA
37 *JENIFFER PAMELA FEDEL ABREU
38 **GABRIELA FRAILE FERREIRA DE SOUZA
39 **ELISANE SALLA DE CASTRO
40 VICTOR HUGO LIMA PIGONI
41 **LETICIA DE SOUZA DE AZEVEDO
42 *BEATRIZ PIACA DA SILVA
43 **GUSTAVO ANDRADE SOUZA MELLO
44 **ADRIANE APARECIDA PINEL GOMES DE LIRA
45 *LUCKY FERREIRA PADUA
012 - Arte-Teatro (Lic) - noturno - São Paulo
1 GRETA CHRYSTIANNE DE ANDRADE E SILVA
2 *GABRIELLE LEI POLIZZELLI
3 PEDRO AUGUSTO PINA FURTADO
4 GIOVANNA CAMPANHARO DUTRA
5 RAPHAEL LEON DE VASCONCELOS
6 JOAO PEDRO MARCELINO DUARTE
7 GIOVANNA UEDA MORALES
8 SANTIAGO ALMEIDA SABELLA
9 CLOVIS GERON JUNIOR
10 THAIS CARVALHO FERREIRA
11 *LEANDRO SENNA CARDOSO GOMES
12 **LUCAS DA SILVA MACHADO
13 MARIANA VIDAL RIBOLLI
14 GABRIELA FERNANDES COSTA PELLEGRINO
15 BRUNA NASCIMENTO RUGERIO SILVA
16 PEDRO AUGUSTO ANDERSON DE PAULA NOGUEIRA
17 *NATHALIA CARNAVAL NIGRO
18 **MICHELLE RACANELI NASCIMENTO
19 CLARA LOBATO BUGANEME PEREIRA
20 **MATHEUS SANTOS MACIEL
21 **FELIPE ADOLFO VIDAL
22 AMANDA GAMBA
23 **ICARO GABRIEL PIO DA SILVA
24 VICTOR PESSOA DE OLIVEIRA
25 **JANAINA BATISTA DE SOUZA DELFINO
26 *TIAGO MACIEL DE SOUZA
27 *JENNIFER DA SILVA OLIVEIRA
28 LUDMILLA REIS COHEN
29 *BRUNA CAROLINI BIASI
30 **JULIA MORAES RAMALHO
31 JULIA LACERDA NORATO
32 GABRIELA PEREIRA BUENO
33 **KLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA
34 *JAQUELINE TEIXEIRA DAS CHAGAS
35 *ALAIDE DO NASCIMENTO CADIMA
36 *LEONARDO SOUSA GOMES
37 GEOVANA SIMOES VIEIRA
38 *BRUNO VETZCOSKI RAMOS
39 LUIS HENRIQUE SEIXAS
40 BRUNO PRATA LABOISSIERE
41 NATALIA BUTTLER SANCHES
42 *LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS
43 ANA GABRIELA ARAUJO ROSSETTO
44 JULIO PEREIRA PAULUCCI
45 GABRIELA DA FONSECA SIMIONI
46 CARLOS SANCHEZ FAVALLI JUNIOR
47 *GEOVANE CARLOS REGA
48 DANIEL RECHTMAN
49 *DANIEL DOS SANTOS
50 *NATALIA RIBEIRO
51 *RAFAEL OTAVIO SILVA
52 CHIRLENE SAMARA DE SOUZA
53 **ALLAN DOURADO ALVES
54 DENISE HYGINIO DE BARROS SILVA
55 VITORIA SARAGIOTTO
56 *BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA
57 **DIEGO LIMA DE CARVALHO
58 PAULO ANDRE SOMMER NASCIMENTO
59 *GABRIELA POVO DE CASTRO
60 *ISABELA CORREA RODOLPHO
61 *DANIELA SIQUEIRA DE OLIVEIRA
62 MORGANA SIQUEIRA RODRIGUES
63 **WEBER RODRIGO DE CARVALHO
64 **JONATHAN MOREIRA DOS SANTOS
65 PAMELLA ALVES DE ARAUJO
66 MAURICIO OLIVEIRA CORREA SILVA
67 FELIPE KENNEDY CARVALHO TORQUATO
68 BIANCA APARECIDA DE OLIVEIRA
69 **EMERSON SILVA OLIVEIRA
70 GUILHERME BATISTA LEITE
71 *CESAR LUIS GUIRAO CRUZ
72 ISABELA DOS SANTOS COSTA ALVES
73 **HENRIQUE NOGUEIRA COSTA
74 *MISAEL DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR
75 *GABRIEL PRATA DA SILVA
76 CAROLINE PIANHERI DUARTE
77 MATHEUS BRITO SILVA
78 **ANNA BEATRIZ NOBREGA AMORIM
79 LUCAS FLORENCIO
80 GUSTAVO SPADIN PORTELA
81 *VITORIA LOUISE ALVES MONTEIRO
82 MARCAL HENRIQUE DA COSTA
83 VITORIA MANGINI LIMA DE SOUSA
84 *DANIELA DOS SANTOS ALVES
85 ADRIELLY MONTICELLI PUCCI
86 NATHALIE SALVIANO QUIDUTE DE SOUZA
87 **THAYNA TAUANY GARCIA DE CARVALHO
88 NAYRA NUNES DE SA
89 FELIPPE PENELUC DOS SANTOS
90 *EVELYN OLIVEIRA SALES
91 JULIA BERGAMO SOUZA
92 **GUILHERME MATHEUS GODOY DOS SANTOS
93 *MONICA MARTINS DE FARIA
94 BRUNA VARGA SCORPIAO
95 CAROLINA FERREIRA ESTEVES
96 PEDRO ROBERTO DE ALMEIDA AMBROSINA
97 **GABRIELA SALES DOS SANTOS
98 *MATHEUS DE OLIVEIRA SALES
99 *LIGIA INACIO DE ARAUJO POLICENA
100 ALLESSON PALHANO DE OLIVEIRA
101 ADEOLA AIYEDUN ADEWOLE
102 *MATHEUS ANDRADE NASCIMENTO
103 *BIANCA MEDEIROS ANTONANGELI
104 JANAINA JARA PASSOS DE OLIVEIRA
105 **MIKAELY FREITAS DA MATTA
106 **THAIS PEIXOTO DA SILVA FARIA
107 **GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA]
108 LUCAS MENDES STEVANATO
109 GABRIELLE VACIRCA PEREIRA
110 **ANA CAROLINA DO CARMO SANTOS
111 **LARISSA FERREIRA DA SILVA
112 IEDA AMARO
113 GUILHERME MOLITERNI ASHINO
114 **LUCIA GABRIELI STEVES OLIVEIRA
115 *BEATRIZ LUVIZOTTO DE CARVALHO
116 **FELIPE MARINHO DE JESUS SOUZA
117 **LAIS AMEIRELLES LIMA DA SILVA
118 **DIJALMA DE SOUZA MARQUES JUNIOR
119 **FERNANDA DE SOUZA SANTOS
120 *LAURA SOARES DOS SANTOS
121 **RAQUEL DA SILVA PEREIRA
122 JULIA BALLAGUEIRO DOS SANTOS
123 *LUIZ HENRIQUE HOLZMANN SOARES
124 ULISSES BARBOSA DIAS
125 GABRIELLA PEIXOTO DAS DORES
126 **EDUARDO HENRIQUE DA SILVA
127 **KELLY RODRIGUES DE JESUS
128 *BRENDA KATSURAYAMA YOSHIDA
129 *ISABEL ALVES BARBOSA
130 *LUANA BLASCO GOES CABRAL
131 *DAGLIANE NATIELE LEITE
132 *THALINE DA COSTA
133 RENATO PERES MANO
134 **MIGUEL EDMUNDO DE BRITO
135 THAIS HILARIO DOS SANTOS
136 **LARA JULIA CHAVES TEIXEIRA
137 *DANIELLE CAROLINE REIS DE OLIVEIRA
138 *CAIQUE FERNANDES MASSANI MADEIRA
139 **MARCOS DANIEL LIMA DA SILVA
140 **GLEICE VITORIA PIMENTA COUTINHO
141 *JULIA DE SOUZA ESCALDA
142 *RENAN CORDEIRO HINOJOSA
143 *JULIA DA SILVA BIAGGIOLI
144 *GIOVANA ADRIELI PRADO ALMEIDA
145 **ALESSANDRA DE JESUS RODRIGUES
146 **LUIZ FERNANDO DA SILVA
147 **MARIA CREUZA OLIVEIRA
148 IRAI IAKOWSKY BARBOSA
149 **FELIPE DA SILVA ESTEVAO
013 - Artes Cênicas (Bac) - Habilitação em Interpretação Teatral - diurno - São Paulo
1 JOAO VITOR ZANATO DE CARVALHO RIBEIRO
2 CAROLINA BORGES PINTO
3 *LILIAN BARBOSA DE SOUSA GOMES
4 *OLIVIA CAMPELO DE FREITAS
5 MARINA CAMPOS BARRETO
6 *JEAN BRUNO CARVALHO
7 ISABEL DE ALMEIDA MONTEIRO
8 JOAO GUILHERME EGIDIO DA COSTA
9 FERNANDA NUNES DE SOUSA
10 NATALIA PEREIRA DE OLIVEIRA
11 GIULIA MASINI CURTI DA SILVA
12 LEONARDO PORTO BOVERI
13 *GLENDA FERREIRA SOARES
14 ISA MENEGHINI
15 MARINA YAZBEK MOURAO
16 LUISA FREITAS MATIAS DOS SANTOS
17 *NICHOLAS CARRER GUERRERO
18 **LARISSA CAVALCANTE DA SILVA
19 EMMA JOVANOVIC
20 GIOVANNE LIMA MALTA
21 VICTORIA F ROSSETTI
22 RENATA FIGUEIREDO HADDAD
23 *JULIANA PASSOS FERREIRA DE SOUZA
24 ISADORA SAIANI BELLINI
25 GABRIEL RAMOS DE CASTRO
26 VINICIUS SILVEIRA
27 *MILENA DE CARVALHO BARBOSA
28 LIVIA PERES DANGELO
29 GABRIELA GONCALVES SOARES
30 LAURA VICTORIA MAXIMO TURATI
31 BARBARA MARIA BARRETO FONSECA DE CERQUEIRA CESAR
32 NUNO HOLANDA SA DO ESPIRITO SANTO
33 RAFAELA DENADAI DE OLIVEIRA
34 LUIZA MELLO DE OLIVEIRA
35 CAMILA FISCHER
36 TADZIO JULIAO VEIGA
37 LUANA PANTALEONI FRAZAO
38 GIOVANNA BORGES NOGUEIRA
39 JULIA TIEMI KOBASHIGAWA
40 SABRINA FAGUNDES
41 ANDRE FREIRE JOB MENDES FERREIRA
42 LUIZA FONSECA KEHDI
43 MATHEUS FELIPE MARQUES PESSOA
44 YASMIN FIORENTINO CESCHIN RAMOS
45 CATHARINE FRASSETO BLANCO BENEVENUTO
46 *ERICA RIBEIRO SAI ACACIO
47 NICOLE DE SOUZA SGANZELA
48 FELIPE MORETTI BACCILI
49 LAURA PEDROTTI
50 LUISA C. DE A. MARTINS
51 BARBARA FRANCESCA BERNARDES COELHO
52 LIVIA RIBEIRO DO NASCIMENTO
53 *DOMINGOS JOSE PERES PEREIRA
54 BRUNA HIPOLITO TIOMA
55 LAIS CANDIDO SILVA CRUZ
56 ISADORA ANNUNCIACAO LUCHINI
57 *VINICIUS SOARES DE ANDRADE
58 WINNIE MORIYAMA
59 **HENRIQUE LIMA SILVA
60 YASMIN CALBO DE MEDEIROS
61 THAIS HERNANDES
62 *BRUNA NATASHA FRARI
63 MARCELO STEHLICK
64 *EVANDRO ZAMPIERI BORGES
65 JONATHAS FERNANDO PERRENOUD LINDOLPHO
66 BIANCA BANHARA DE OLIVEIRA
67 ANGELINA NUNES DUQUE DA SILVA
68 **JHONES PEREIRA DA SILVA
69 CAIO MENEZES CALDAS
70 GUILHERME HENRIQUES TSUJI
71 MILENA DE SOUZA MARTINS
72 JULIA BIZUTI GUSSAO
73 LUCAS ESPOSITO ZULATO
74 JULIA MASCHIETTO MASTROMAURO
75 ISABELLI GRAMISCELLI FERREIRA ZAVARELLO
76 ALLANIS COELHO AZZAR
77 ANA LAURA MAXIMO FERREIRA
78 RODRIGO ALVES CARVALHO
79 *ISABELE FERRIOLLI COSER
80 ANNA PAULA MACHADO COELHO
81 **JAIME BRANCO FILHO
82 LUIS FELIPE MONTEIRO
83 **STEFANI BOHATIR
84 *GUSTAVO DE JESUS TOMAZ
85 FERNANDA POLI CARVALHO MAGALHAES
86 BRUNA ALY MENEZES
87 ANA BEATRIZ ALENCAR DE OLIVEIRA
88 *ALICIA FERNANDA CARVALHO IGNACIO
89 MARIA EDUARDA POSSATTO
90 *MARIANA ARRUDA NUNES
91 JOAO VICTOR YURI REBOUCAS
92 *IAGO RAFAEL MILANI
93 PEDRO COSTA DIAS
94 AMANDA CABRAL SATO
95 *MILLENA GOMES MELO
96 GIOVANNA PICCINATTO CALVIN MARQUES
97 REBECA VALENTINO NAVES DE SOUZA
98 *GABRIELA VINCI MARCON
99 **YA OSSAIE DOS SANTOS MOSTACHIO
014 - Artes Visuais (Bac/Lic) - diurno - São Paulo
1 MARIANA FUJISAWA
2 JULIANE BATISTA DE CARVALHO
3 SABRINA DE OLIVEIRA
4 BRUNA BEATRIZ DE SALES HIRAI
5 MARIANA AUGUSTO MORENO
6 *FERNANDA PANTUZZO FERREIRA
7 NATHALIA BERTOZZI OLIVEIRA
8 JULIA ZACARIAS FREZZA
9 JULIA RUIZ DE SOUZA
10 JESSICA VICTORIA VAN DER BOOR
11 *FLAVIA MARIE HAYASHI VIVANCO
12 RODRIGO KENZO ISIOKA
13 ISADORA DAHMEN CARBONERO
14 VICTORIA BISPO RIBEIRO DOS SANTOS
15 LUIZA MAIA FUGIMOTO
16 LEILA ZELIC DE ABREU LIMA
17 ELISA VILLELA BORGES
18 BEATRICE FRUDIT
19 *TERENAH PENHAS DE LIMA STEFANI
20 LAURA SAYURI DE HARO
21 EDUARDO MORIC VILELA MARIANO
22 AMANDA DOS SANTOS BRASILIO
23 LUCA DE SOUZA GUERRA SERRA NETTO
24 SOFIA VEIGA MARIANI
25 VICTORIA LOPES REIS
26 KARINA MOTODA
27 HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA
28 MARIANA DE PAULA MACHADO CHERUBINI
29 THIAGO BUENO GOMES
30 *ACUCENA MIRANDA BRANCO
31 CAROLINE BATISTA PACHIONI
32 **ANGELA NUNES FELICIO
33 *SABRINA LIMA LOPES SILVA
34 *ARTHUR PARISI
35 JULIA SANCHEZ
36 CAROL MENEZES MEDINA
37 MARIANA SENA BAPTISTA
38 THOMAS GIURNO DESTRO
39 **TASSIA CAMILA NOVAES RAIMUNDO
40 MARIANA B. GARCEZ
41 **FABIO MARTINS MENINO
42 CAIO CIRENZA LESCHER
43 *MANOEL AUGUSTO GESSE SOBRINHO
44 *JOSE VINICIUS F ROCHA FERNANDES VIEIRA
45 SABRINA GIKOVATE TROIANO CURY
46 *MARIA CLARA RAMOS MODESTO
47 ISABELLA LANZA VENDITO
48 GUILHERME DE LIMA FERNANDES
49 ALAN NAGAMINE
50 BARBARA FREITAS DE MELLO
51 *MARCELO VELOZO YAMANOI
52 NATALY MARY MEIRA GOSSLER
53 PRISCILA AKIMI HAYASHI
54 LAURA STASEVSKAS NOFFS
55 TAINA ALVES CUSTODIO
56 *MARCOS ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR
57 GREGORIO JESUS ZELADA
58 ALINE BARBOSA CAVALCANTI
59 VICTORIA KAMINSKI DENIZ
60 JULIANA MARCON DOS SANTOS
61 *LUANA TAINA DA SILVA BONFA
62 BEATRIZ PACHECO GAVIAO
63 JESSICA GROKE RODRIGUES
64 **DANIEL MOREIRA FREITAS
65 JULIANA PAIOTTI SCHYCHOF
66 **VITORIA SILVINO DA COSTA
67 LIVIA SOUZA ALVES
68 BARBARA REGINA BATISTA CARVALHO DE ALMEIDA
69 MARIANE PEREIRA RUBINATO
70 *LARIELA CAROLINA DA SILVA
71 MARINA NOGUEIRA PEREZ
72 GABRIEL USSAMI GOMEZ
73 *HENRIQUE DE SA DURLO
74 JULIA AUGUSTA SALOMAO
75 *GABRIEL SILAS SANTANTA FILARETO
76 PRISCILA DOS SANTOS LOPES
77 CLAUDIA MARTINI FERRARI
78 SUELLEN DIAS CICCOTTI
79 ALICE LIMA SAMPAIO
80 **RAFAEL BERNARDO DE CARVALHO LEANDRO
81 **LUCAS CASTRO LIMA
82 DANIEL MENDES MATUI
83 BARBARA FERREIRA DOS REIS
84 *CAMILA SANCHO MARQUES GUASCO
85 MARILIA RIBEIRO DE SOUZA
86 BRUNO LOPES DE LORENZI
87 MARIANA TEZOTO DE LIMA
88 BEATRIZ IWATA SOARES DA SILVA
89 ANDRE BORTOLETTO DA COSTA
90 ALUISIO DA SILVEIRA LEAL
91 MARJORIE EMIKO ANDO MIYACHI
92 VICTORIA TZUNG LIMA SOARES
93 **MARIA FERNANDA SOUZA LOBO
94 *THIAGO SBORDONI GOMES DA SILVA
95 VITORIA DA SILVA FONSECA
96 *NATALIE PADRAO OLIVEIRA
97 RAFAEL NATALI PEREIRA
98 AMANDA ALCANTARA DE OLIVEIRA
99 *SUDY ELLEN CAMARGO
100 *LUAH SOUZA CARIBE RATTES
101 LIVIA MARQUES TERRASSA
102 ANA CAROLINA GIMENES MORAES
103 PAOLA EMERIQUE CEIDE
104 ANGELO GOMES DOS SANTOS
105 TAMIRIS LOPEZ FERREIRA
106 FELIPE ALVES REGADO
107 ANA CATUNDA TINOCO
108 LARISSA DA CRUZ VARIZI
109 MARIA LAURA CORREA DOS SANTOS
110 PATRICIA MOURA SALES
111 *LEONARDO DOREA ZOCOLARO
112 LAURA VEIGA ANTONIASSI FERNANDES DA SILVA
113 VALENTINA GALLONI TEDESCHI
114 *BRIAN CHALEGA DA SILVA
115 AMANDA PACHECO MURAS
116 PATRICIA JARDIM PROTTI
117 MAIRA TAMI CORREIA
118 KAREN FRANCINE DIAS
119 THAIS DOS ANJOS TEOTONIO
120 BRUNA ALVES DOS SANTOS
121 CLARA LEMMI
122 ELIS MILLER LASZLO
123 PAULA SAYAKA ARAI
124 *EDER DE SOUZA PIMENTA
125 DHARA CORTE DE LUCENA
126 ALINE THAIS MORAES DURAN
127 *NAYARA IRES CARDOSO
128 **MARIANA SANTANA SERAGI
129 SABRINA RART UETA
130 GABRIELA MOREIRA AMARAL
131 LARA MARQUES RAMOS DOS SANTOS
132 NATHALIA AMANDA LINS OLIVEIRA
133 VICTOR GOMES CACERES LECOROS
134 DANIEL DOS SANTOS NAKAMURA
135 RAFAELLA ARIAS WHITAKER
136 HUGO SOARES LACERDA
137 ELTON KEN ONISHI
138 HELOISA ROCHA MARQUES MATTAR VILLELA
139 SARA JESSICA SOJA VENCESLAU
140 MARCELO AQUINAGA DE GRANDE
141 BEATRIZ GADDINI
142 BIANCA BICALHO MATOS
143 BERTA TANNENBAUM
144 CAROLINA LOPES TOYOSHIMA GUSHIKEN
145 TAMIRIS ALMEIDA DA SILVA
146 AMY SATO
147 LUISA MALAVAZI MARTINS GROSSI
148 *THIAGO ANDREIEVE GAZANI PESSOA
149 BEATRIZ IAZZETTI FABRI
150 LETICIA SILVA OLIVEIRA
151 *BRIGIDA CAMPOS MACHADO DE OLIVEIRA
152 PAULA AKEMI EGASHIRA
153 *ARIANE CONCEICAO NAPOLI DE ALMEIDA
154 **ALVARO APARECIDO DIAS
155 PEDRO POLTRONIERI F. G. DO NASCIMENTO
156 NICOLE IZZO PICCININ
157 GIOVANNA FERBER TOPIC DIAS
158 LARISSA TOGNATO CAMARA
159 BRUNA RIBAS DE LIMA
160 *INGRID REGINA COELHO KORITAR
161 FERNANDO LEE GARCIA
162 GABRIELA OLIVEIRA DE CARVALHO VERISSIMO E MELO
163 ANA BEATRIZ GARCIA
164 RAFAEL DOS SANTOS GIMENEZ
165 MATIAS VILARDAGA ESCOREL
166 GIOVANNA DOMENICONI BUENO
167 FLAVIA QUEIROZ PEREIRA DE JESUS
168 IAGO ANDREUCCI INDIO DO BRASIL
169 *LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR
170 CAROLINE AKEMI KOSSAKO
171 GABRIELA CALDARELLI
172 GABRIELA LUCAS CUSTODIO
173 GIOVANNA COSTANZA ARAUJO PALATUCCI
174 MARINA HELENA MARKOS KAWABATA
175 LARA TANNUS MOREIRA DA COSTA
176 *JULIANA BARBOSA MANSO
177 BEATRIZ SILVA E SILVA
178 MURILO SERGIO FIGUEIREDO BINA
179 **PAULO ROBERTO DOS SANTOS ROCUMBACK
180 SOPHIA EUFRASIO NASSAR
181 *ANNE BEATRIZ PENA
182 GIULIA MASTROROSA NASCIMENTO
183 *REBECA PACHECO EVANGELISTA
184 **ALICE DA SILVA SEIXAS
185 AMANDA CRISTINA PETRONIERI MARCHIONI DE FEO
186 JULIANA PEDROSO DE BRITO
187 *EMANUELLY ABADE INCARNATO
188 LUISA ULIANA DO NASCIMENTO
189 ISABELA FERNANDES HIRATA
190 VICTORIA CRISTINA GRIGOLON SANTOS
191 LEONARDO CIACCIO ZABOT
192 MURILO CALIARI OLIVEIRA
193 LAURA XAVIER BENUCCI
194 LARA TEIXEIRA ALVES DIAS
195 VICTORIA CARDOSO ALDAMA PARIS
196 MARIA ANTONIA STANOSKI DIAS DE AGUIAR
197 *BEATRIZ LEONEL BORGES
198 CAROLINA AYUMI SHIMOKUMA
199 LARA ROSA MANFREDI
200 JULIA GOES SAMPAIO
201 ISABELA CONTE PITTORRI
202 RODRIGO VALIM XAVIER DE SOUZA
203 **ISABELA REGINA MATEUS DO NASCIMENTO
204 *CINTIA I SEN CHEN FRANCO
205 BRUNA EL LAHHAM
206 LAURA TRINDADE BRICHESI
207 LIVIA FIUZA DE MORAES
015 - Artes Visuais (Bac/Lic) - vespertino/noturno – Bauru
1 *ANA CAROLINA SEVERINO GUELFI
2 *PATRICIA REGINA GIRALDI ALVARENGA
3 GABRIELE GENTIL DE MOURA
4 *DANILO JOSE DE OLIVEIRA BECKER
5 BEATRIZ RIGHETTI FERREIRA
6 NATHALIA BINDILATTI FELIPPE
7 VITORIA AKEMI RODRIGUES YOSHIDA
8 STEFANIE BELLOMI QUEIROZ
9 **FRANCYELLEN DOS SANTOS FERMIANO
10 **ALEXANDRE DE MELO RENDA BATISTA
11 ANA LUIZA SANAVIO
12 THAIS MARIA TERUEL POLO
13 ISABELA AMARAL DE OLIVEIRA
14 GUSTAVO BENTO LOPES
15 JAQUELINE DA SILVA MANTOVANI
16 LEO GUARALDO NETO
17 **LUIZ GUSTAVO ALENCAR DE MENDONCA
18 SOFIA SARTORI DOS SANTOS
19 JULIA DE PAULA NOGUEIRA SANTOS
20 LARA MARIA SASSO DE SOUZA
21 GABRIELA ESCANUELA WOHLERS
22 NATHALIA DOS SANTOS FERREIRA
23 JULIA MARTINS MORETI
24 THAIANE CHRISTINE DA SILVA
25 JOSE LUCAS BONESSO BOTAN
26 LUANA DE MOURA PICOLI
27 AUGUSTO GARBIERI ONOFRE
28 NATALIA DIAS DA MOTA SANTOS
29 *MARCIO GUSTAVO DOS SANTOS
30 **DIRCE ANE DE MELO SOBRINHO
31 AMANDA MORAES DE CASTRO
32 KATHERINNE AYMI SHIOYA
33 CLARA BRANT DE CARVALHO CONCEICAO PAIVA
34 *YOHANA MIAZAKI RAMOS
35 ARIANE CRISTINA OLIVEIRA PERMONIAN
36 BIA NUNES ZUANON
37 GABRIELA M. TAVARES
38 HUGO CESAR FELIZATTI
39 *LEANDRO PORPETA LAVAGNINI
40 ISADORA BERBEL GARDENAL
41 *JULIA DI DIO PUPIM
42 ISABELA DONA RODRIGUES
43 VICTOR HUGO DE SOUZA ZORZETTO
44 *BIANCA JIACOMETI
45 JOAO VITOR GONCALVES DE CAMPOS
46 MARIANA VASCONCELOS LAPREGA RIUL
47 MAITH MALIMPENSA
48 ALEXANDRE LAOU
49 NATALIA MARCELINO FLORENZANO
50 GABRIEL FERRARI DA CRUZ
51 *EMILY APARECIDA DA SILVA ROCHA
52 **APARECIDA INARA RIBEIRO DOS SANTOS
53 *ANA CAROLINA SULPICIO
54 LEONARDO COSTA LIMAO
55 *PAMELA MACHADO DE JESUS ROCHA
56 HELEN CAPELLARI BRITO
57 YASMIN YOKOTA GUIMARAES
58 **LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA BELO
59 VITORIA TEIXEIRA SOUZA
60 LARA ROBERTA PIZZO DOS SANTOS
61 *ISABELLA DE OLIVEIRA
62 ITALO IAGO ALMEIDA SANTOS
63 *WESLEY SCHUBERT GONZAGA
64 THAIS DE OLIVEIRA ANTONIO
65 JOAO VITOR AGUERA SILVEIRA
66 FRANCINE FERREIRA DE NARDI GOLIA
67 JIOVANA DA SILVA SANTOS
68 CLARI ANA HORITA
69 GABRIEL ABREU CERQUEIRA DANTAS
70 *JULIANA CRISTINA GONCALVES BUENO
71 BRENDA LAURIEN DUARTE GEA
72 ALEXIA ZARONI TEIXEIRA
73 LUIZA CRISTINA M. DA SILVA BARBOSA
74 *GABRIELA MUNIZ CARDOSO
75 *RAONI IARIN CORTEZ DA SILVA
76 **EVELLYN RAYNE DE SOUZA
77 *FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
78 *LUIGI HENRIQUE GOMES BRAGA
79 *FILIPE VINICIUS LEA PLAZA
80 *FLAVIA ALESSANDRA SILVA CHAVES
81 CARLA VITORIA FREITAS SOUZA
82 *TAMIRES GIOVANA ROCHA
83 GABRIELA BARBANO
84 *RAPHAEL OSMAN ABOU JOKH
85 RUBIA MIKAELA DE CASTRO
86 **GABRIEL VIEIRA DA SILVA DO NASCIMENTO
87 *LAURA DE MACEDO SANTOS
88 RAFAELLA DA SILVA CAMPOS
89 VIVIAN ALVARENGA PEREIRA
90 BIANCA BROSCO
91 *RODOLFO BERTHO LUCIANO
92 **ANDRESSA MONIQUE DE SOUSA SENA
93 *ALINE TOSCANO FERREIRA
94 *TALITA FERNANDA HORNICHE
95 CAROLINA FERNANDA AURELIANO
96 *VICTORIA MARTINS DE OLIVEIRA
97 *AMANDA EDERLI ARANDA
98 VANESSA DE CASSIA BOLOGNIESE
99 *BEATRIZ GUERRA LOPES
100 LUCAS TRAINA FINOTTI
101 *DANIELE MONTEIRO DA SILVA
102 *GIULIA RAMOS
103 *DAIARA RODRIGUES DOS SANTOS
104 *MAYARA ROBERTA LIMA DE OLIVEIRA
105 *NINIVE BIANCA DA SILVA
106 *LIVIA MARQUES BENINI
107 MILENA RAFAEL CARRASCOSO
108 **EMANUELA GOMES GLAESER
109 *ANDRE GIACOMIN OLIVEIRA
110 RAFAELA DE SOUZA GIOMETTI
111 *CAIQUE ROCHA LIMA
112 *LAURA ANJIYU SAKAMITI
113 *JOAO HENRIQUE ALMEIDA PALMA
114 *MARCELO LUIZ MARTINS SANTOS
115 JULIA HAILER VIEIRA
116 *LAIS LISBOA SOARES
117 BRUNO FERNANDO CARDOSO
118 LETICIA DE SOUZA CARDOSO
119 *NATALY VANESSA PIEROBOM
120 *ARIADNY SOFIA RIBEIRO TAKAHASHI
121 **RAFAEL ANDRADE CAMPOS
122 **GABRIELI FERNANDA CAPELOZZA
123 JESSICA OLIVEIRA SILVA
124 **GABRIELE JUSTINO SOMMER
125 *RICHARD GABRIEL CORDEIRO
126 GABRIELA SOARES PIRES DE CAMPOS
127 *RICARDO DE ALMEIDA BOMBEM
128 LAYSA VICTORIA FARIA DUARTE
129 *JULIA ALVES LOPES
130 *LUCIANA DIAS BARBOSA
131 NAOMI ESTIGARRIBIA DE MORAES
132 *MATEUS PEREIRA DA SILVA
133 ISABELY BEATRIZ DOS SANTOS
134 *CHANG YU MING
135 **GUILHERME HENRIQUE GOMES DA CRUZ
016 - Biblioteconomia - diurno – Marília
1 *JULIANA ARAUJO NASCIMENTO
2 KAREN SAYURI TAKAHASHI
3 *GABRIELA DE OLIVEIRA SOUZA
4 **RAQUEL VITORIA DE ALMEIDA SILVA
5 KAUAN COSTA SILVA
6 *CLAUDIA PEREIRA DE JESUS CARVALHO
7 *TULIO CESAR MARTOS
8 MARINA LUIZA DA ROSA
9 MARIA EDUARDA MALAGI
10 MILENE LEE
11 **WASHINGTON DA SILVA BELO
12 VINICIUS MASSAKI NAGATA NASHIRO
13 GIOVANNA MAIELLI
14 BRENDA BARBOSA DOS SANTOS
15 DEBORA LETICIA DA SILVA FERNANDES
16 JOAO PEDRO ALMEIDA ANTUNES DOS SANTOS
17 **STEPHANIE CERQUEIRA SILVA
18 JULIANA BUZINARO ANDRIKONIS
19 **BRUNA LETICIA FERREIRA
20 GELLICY MIRIANE DE SOUZA
21 BRUNA MAGALHAES ZANIN
22 LARISSA ALVES DA SILVA
23 ROBERTA PINHEIRO BARRETTO
24 **NINIVE ELISABETE FERREIRA DOS SANTOS
25 **MEIRE PRATES DE SOUZA
26 *ANA PAULA DAMASCENO DE OLIVEIRA
27 *BRUNA SIMOES DE LIMA
28 MARIA EDUARDA SINHORELLI COLOMBO
29 **STHEPHANY RODRIGUES PEREIRA
30 *GIOVANA LIMA SOUSA
31 **LIZANDRA DE SOUZA SANTOS ALVES
32 **ADENICE DOS SANTOS SOUZA
33 **RAFAELA ROBERTA BARBOSA DA SILVA
34 **SUSILEI PORTELA ORMONDE
35 *VALERIA MARTINS BONFUOCO
36 **DARLEY DE SOUZA ALVES
37 **BRUNA DE SOUZA VILHAGRA
38 **ROBERTA SAYURI MEDEIROS HIDAKA
39 *EMILY MIRIELE ABREU SILVA
40 **JULIA DOS SANTOS ALVARES NOGUEIRA
41 *SARA REGINA DE SOUZA
42 *SONIA REGINA SILVERIO
43 LORENA DEL ROVERI
44 *RAYANE KAROLYNE DE SOUZA
45 *FABIO DUARTE FARIAS
46 GABRIEL EDUARDO CAMPOS DA SILVA
017 - Ciência da Computação (Bac) - integral – Bauru
1 *LUCAS ROBERTO DE SOUZA
2 EDUARDO HIGA
3 JIE ZHU
4 GUILHERME ZORZON
5 LUMA OLIVEIRA LOMBELLO
6 EDUARDO AUGUSTO SIMAO VASCONCELLOS
7 GUSTAVO MITSUNAGA DE ARAUJO
8 IAGO CARAN AQUINO
9 JOAO ALEXANDRE SUGIZAKI
10 GABRIEL CITRONI ULIANA
11 LUISA GABRIELA DAMHA
12 JULIO NG
13 ANDRE SCHERMA SOLEO
14 BRUNO IDERIHA SUGAHARA
15 MARIA LUISA DO NASCIMENTO DA SILVA
16 ANDRE HIROSHI ASAKAWA
17 *NATHALIA ORLANDI BORIN
18 *IAGO PINHEIRO DE FREITAS
19 DANIEL SILVA NUNES
20 GUILHERME SOARES GAMA
21 CAROLINA ALONGI CURTO
22 DANIEL VICTOR QUEIROZ DE SOUZA
23 MATHEUS ESQUINELATO POLACHINI
24 VINICIUS MORENO DA SILVA
25 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA PACHECO
26 LUIZ HENRIQUE LOURENCAO
27 BRUNO DENARDO
28 VITOR ROSSI SPERANZA
29 ARTUR MAGALHAES RODRIGUES DOS SANTOS
30 LUIZ GUILHERME DUARTE DE OLIVEIRA AYRES DE SOUZA
31 BRUNO SAMPAIO LEITE
32 CAYO EDUARDO MENDONCA DO AMARAL SILVEIRA
33 RAFAEL CENEME
34 NICOLLE AYUMI ADANIYA
35 JOAO VITOR DO NASCIMENTO PEDROSO MONTEIRO
36 PAULO INAY CRUZ
37 CHE FAN PAN
38 HEITOR PEREIRA DE SOUZA
39 *ANDREW IJANO LOPES
40 GUILHERME OLIVEIRA GOULARTE
41 *PEDRO RUSCHEL SAITER MOTA
42 *ARTHUR SAKYAN VIEIRA DE MELO
43 GABRIEL KANEGAE SOUZA
44 CLARA ROSA SILVEIRA
45 LUCCA VIEIRA BATISTAO
46 PAULO JIN SOL KIM
47 GABRIEL SEIJI MATSUMOTO
48 BRUNA LIKA TAMAKE
49 LUIS FELIPE DOS SANTOS LUCCAS
50 ANDRE CARAMEL ROCHA
51 MATHEUS NEGRAO COUCEIRO
52 RENAN SCATOLINO MESQUITA
53 ERICK HOTTA ORSI
54 FERNANDO SASSI NUNES
55 RAPHAEL MEDEIROS VIEIRA
56 VICTOR HUGO VIEIRA CARLOTA
57 MIGUEL RAVAGNANI NACHTIGALL
58 GUILHERME GONZALO COSTA CERDA
59 *MATHEUS BORGES KAMLA
60 VITOR SUGAYA
61 LUCAS NORIYUKI YOSHIDA
62 ALISSON GABRIEL
63 ANDRE LUIS MENDES FAKHOURY
64 JOAO VITOR MOREIRA NICOLETTI
65 LUCAS HENRIQUE RUSSO DO NASCIMENTO
66 KELVIN KANG
67 RAFAEL KAWAGOE GOMES MULLER
68 *LUCAS NOBUYUKI TAKAHASHI
69 **LEONARDO LIMA DE SOUZA
70 ROBERTO EIJI KAMON IMAEDA
71 *JOAO RENATO RIBEIRO MANESCO
72 ISAAC WILLIAN MARIOTTO MARQUES
73 MARTIN LANDIN MARMION
74 *ROGERIO MARCOS FERNANDES NETO
75 GUSTAVO M. TRANCHE
76 FERNANDO UBA CARIELO VIEIRA
77 GABRIEL CORTES LOUREIRO
78 CAIO LYRA BIAGIONI
79 GUILHERME ESCOBAR LOPES
80 RAFAEL MENDES COSTA
81 GABRIEL DADAMOS ROSSETTO
82 MATHEUS ASSIS NEVES
83 OCTAVIO CASTRO E SILVA
84 JOAO VITOR ANDREOSSI
85 MURILO ROVINA PEREIRA
86 *PAULO RICARDO HOLTZ OLIVEIRA
87 LUCIANO EIJI TANAKA
88 MIGUEL SANCHES ROCHA
89 VINICIUS BUENO DE CARVALHO RODRIGUES
90 GABRIEL RODRIGUES SHIOTA
91 *GABRIEL VIEIRA DA SILVA
92 JOAO VICTOR MASSON DE CARVALHO
93 *LEONARDO DOS SANTOS SOUSA
94 MATEUS BACCILI DE LUCA
95 *ANDERSON PEREIRA BARBOSA
96 GABRIEL ANTONIO DINIZ DA SILVA
97 HENRIQUE GIANNOTTI CORTEZI
98 *GIULIANO CRESPE
99 ESMAEL PALMEIRA DA SILVA JUNIOR
100 *MATHEUS YUICHI YAMASHIRO
101 **RAFAEL HENRIQUE GOMES DE MORAIS
102 JOSIAS VIEIRA VARELA
103 **BRUNO HENRIQUE PAIVA DE CAMPOS
104 CHRISTOPHER MARTINEZ TSEN
105 HUGO DE AZEVEDO VITULLI
106 FELIPE HENRIQUE VERONES PEREIRA DOS SANTOS
107 GABRIEL LIMA ZAMBIANCO BARROS
108 DANIEL GOMES CANDIDO
109 FELIPE MARUBAYASHI
110 *ALVARO PEDROSO QUEIROZ
111 **JONAS WENDEL COSTA DE SOUZA
112 *PEDRO LAMKOWSKI DOS SANTOS
113 VINICIUS FOGACA DE SOUZA
114 GABRIELE SEILER SPADA
115 MARCOS CHEVIS MEIRA
116 GABRIEL UECHI
117 WILLIAM HIDEYUKI AYUKAWA
118 OTAVIO VENTURINI SGAVIOLI
119 *LUIZ MIGUEL DI MANO SARAIVA
120 VITOR DE CASTRO
121 JOAO GABRIEL PALMEIRA BONSEGNO
122 GABRIEL PARZANES DE LIMA
123 DANIELA YUMI INABA
124 SAMUEL A. OLIVEIRA
125 **PEDRO HENRIQUE NUNES BARROS
126 LEONARDO ALTEMARI NOGUEIRA
127 *FRANCISCO GOMES FRANCO
128 GUILHERME DE OLIVEIRA CESCHINI
129 ALLAN POLI DE CARVALHO
130 *REBECA PORTES STROH
131 MATEUS RIBEIRO CUNHA
132 *JOAO VITOR AZEVEDO MARCIANO
133 *THALES HIROSE NAKANDAKARI MAEDO
134 ENZO LARAGNOIT FERNANDES
135 HIAGO IGOR COMITRE
136 VICTOR NOGUEIRA COSO
137 DIOGO TORRES DA SILVEIRA
138 EDUARDO ANTONIO COMERAO STECCA ALMEIDA
139 LUIZ PHILIPE ISMAEL
140 DANIEL SADAO KATO DE OLIVEIRA
141 *CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA
142 RICARDO MARSIGLIA JUNIOR
143 RAFAEL BIAGIONI DE FAZIO
144 CARLOS EDUARDO GOMES MIRANDA
145 LUCAS BERTONI SCARTON
146 VINICIUS DE SOUZA MORI
147 LUIS HENRIQUE MORELLI
148 **LETICIA CRISTINA ALMEIDA DO NASCIMENTO
149 *LAERCIO REGIANE JUNIOR
150 **VITOR MANGUEIRA SANTANA
151 VICTOR BATISTTETE DIAS
152 *VINICIUS MATHEUS DA SILVA SERAFIM
153 *WILSON ANTUNES LUQUES OLIVER
154 *TANIA SANAI SHIMABUKURO
155 **VINICIUS LUIZ DA SILVA GENESIO
156 ALAN YEONG UK CHO
157 JULIO CESAR BENELLI VARELLA
158 ENRICO FARIA CAMPANA NOGUEIRA
159 *ANA CLARA LACAZE DE C. C. F. RENOLDI
160 MATHEUS FERNANDES LIMA
161 PAULO FERNANDO HIDEKI KUSSUMATO
162 DANIEL RAMOS MELGES
163 VINICIUS ZACARIAS LACERDA BRITO
164 GUILHERME CARNEIRO ALECRIM
165 IGOR LAGOA PACHECO
166 *GUSTAVO DONNINI CHEN
167 **HEITOR DA SILVA GIACOMINI
168 MAYLA TOSHIMI NAGAI
169 ISABELLA CIDADE PASTRO TUBARAO
170 JOAO VICTOR IADOCICCO RIBEIRO
171 **GABRIEL THOMAZINI DOS SANTOS
172 CAIO FERRAZ MARINI
173 GUSTAVO GROSSO LIRA
174 THIAGO BALDINI LUCHEIS
175 *GUSTAVO DA CUNHA AVILA
176 LEONARDO LOPES LESSA DA FONSECA
177 FELIPE ROSSETI MATHEUS
178 HENRIQUE MARCIANO DA SILVA
179 GABRIEL GRANADO MARTINS
180 BRUNO DE SILVEIRA BIAZIOLLI
181 LUCAS FERNANDES SERAGGI
182 GIOVANNA BALLAMINUT SIMIONI
183 MIGUEL FREITAS DE CAMPOS
184 *LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA
185 CELSO GABRIEL VIEIRA RIBEIRO LOPES
186 VINICIUS SASAKI TAKEMOTO
187 ARTHUR DO AMARAL ARIGONI
188 PEDRO VINICIUS COSTA GOMES
189 GABRIEL FERREIRA LIMA SILVA
190 *JULIANA VIEIRA DOS SANTOS
191 PEDRO SICCHIROLI PINHO
192 *LUIZ CARLOS TAVANO JUNIOR
193 *GABRIEL ALFONSO NASCIMENTO SALGUEIRO
194 **ARIANE CRISTINA GOMES
195 *JOSE VITOR TEIXEIRA GOMES
196 CAIO DE CASTRO SAMPAIO PROSPERO
197 PEDRO VACCARI
198 *LUIS HENRIQUE FERIAN CREMASCO
199 MATHEUS REIS DEL SANTO
200 DANIEL AMORIM VILELA DE SALIS
201 EDUARDO HENRIQUES KERR
202 GABRIEL COPPOLA
203 **VICTOR VITORINO DE SOUZA
204 ANDREI DUBOC BONO
205 MATHEUS PERCARIO BRUDER
206 DANILO GOMES CANDIDO
207 *BEATRIZ ERENO
208 *EDILSON DE ARAUJO CORDEIRO
209 VICTOR SHINJI NAKASONE
210 VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA
211 *IRACI BELO GASSNER
212 *LUCAS DO PRADO SZCZEPANIAK
213 MARCELO BATISTA DE LIMA JUNIOR
214 *THOMAS KAISER BARRETO
215 GUILHERME AUGUSTO REZENDE GALLINUCCI
216 CARLOS AUGUSTO GOMES NETO
217 *MATHEUS ROCHA BORGES
218 VINICIUS CARQUEIJO MESEL
219 LEONARDO STEIN CAMPELO
220 **WESLEY MATHEUS DAMIAO DOS SANTOS
221 RAVI GIUSFREDI QUEVEDO
222 **GABRIEL VIEIRA FERREIRA
223 VINICIUS RICARDO CARVALHO
224 *GABRIEL SOARES ARAUJO
225 DANIEL ITIRO HONDA
226 *GREGORY MARINELLI DE MAGALHAES
227 MONICA BASSO CREDIDIO
228 *LUANA RUFINO DINIZ FERRAZ
229 *GUSTAVO DE SOUSA CABREIRA
230 VINICIUS TORRES LOPES GLORIA
231 RENAN HENRIQUE ZANOTI
232 DANIEL SALOMAO DORETTO
233 BRENO LOSCHI SILVA
234 PEDRO BARRELLA VASCONCELLOS
235 JOAO VITOR DO QUENTAL ANUNCIACAO
236 FERNANDO PEREIRA GOMES DE ABREU
237 GABRIEL FELIPE PETRILLI PEREIRA
238 EDUARDO BELFIORI FORNAZARI
239 GABRIELLA DO PRADO FREITAS
240 *JORGE GABRIEL DA SILVA LUCIO
241 IGOR PIRES TAVARES
242 *LEONARDO KENJI MAEDA SILL
243 **CAIO FRANCISCO GARCIA DE LIMA
244 MATHEUS MATOS MACHADO
245 *RENAN K. CARNIETTO
246 **THALES GALVAO DE ALMEIDA LEME DE MEIRA
247 GUILHERME ALVES DA SILVA
248 MARCELO DAROS JUNQUEIRA
249 *ANDREZA CRISTINA BARBIERI SERRA
250 WILLIAM TAKAHASHI
251 GABRIEL TORQUATO BERLLINI
252 MARIANA YUMI KIMURA
253 **MATHEUS MAIA PIFFER
254 BEATRIZ CORREA COUTINHO
255 *GABRIEL TROMBETTA HOSOUME
256 PAOLA CAVALCANTE FERREIRA
257 **FABRICIO DE OLIVEIRA ALVES
258 FERNANDO AFONSO CARDOSO
259 YURI ALCANTARA SEKIMOTO
260 DANIEL SAMOGIN CAMPIONI
261 *DOUGLAS DAISUKE KANEIWA YOSHIOKA
262 **MATHEUS CARVALHO MACEDO
263 *LUAN HENRIQUE DE BARROS
264 ENZO FALCHI GABAN
265 GABRIEL WILHELM
266 NATHAN TERRA ZANUTO
267 LEONARDO SPADIM BASSETTO
268 KALID ROCHA GHIOTTI
269 **JOSE VITOR GUALDI DOS SANTOS
270 *LUCAS MARTINS CARDOZO
271 VITOR HUGO ULSON MOREIRA
272 **VALDECI COELHO DE ARAUJO
273 *CARLOS EDUARDO REIS DOS SANTOS
274 VICTOR HUGO MORELLI MONGE
275 ALICE SILVA DE SOUZA
276 TANCREDO AUGUSTO OLIVEIRA RODRIGUES
277 **LUIZ HENRIQUE DA SILVA
278 GUSTAVO DUARTE DE LIMA SILVA
279 **IGOR GOUVEIA DE OLIVEIRA
280 *BRUNO HENRIQUE LAVISO ADORNE
281 ISABELA CORSI
282 *ELLEN CRISTINA SILVA DO ROSARIO HERCULANO
283 **EIKE SOUZA DA SILVA
284 *GUSTAVO YUKIO SHIMOZONO
285 PAULO MASSAYOSHI TERUYA
286 *MARCELO DE CARVALHO FILHO
287 *MATHEUS HENRIQUE DA SILVA FREITAS
288 *PALOMA DE SOUSA BEZERRA
289 **AMARILDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
290 AUGUSTO BUOZI FLEMING
291 GABRIEL HENRIQUE PEIXE
292 MATEUS GIMENES DE OLIVEIRA
293 VICTOR HUGO MANDUCA RIZO
294 **ANDERSON DO CARMO NUNES
295 LEONARDO GIL CARLANA
296 VINICIUS PAGAN GUERMANDI
297 MARCELLO REIS SEVERO
298 LUCAS RYUJI TUZURA
299 PEDRO AUGUSTO TAVARES CREMA
300 VICTOR KENZO ISHII TAVARES
301 **KEVIN DE SOUZA ALMEIDA
302 *LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
303 GIOVANNE RODRIGUES NUNES GOMES
304 **ANA LAURA PEREIRA MARIANO
305 *ISAAC MAIA AFONSO
306 **VITOR HUGO RIBEIRO BARBOSA
307 RAFAEL MIOTTA WASSALL
308 **DAIANA KATHRIN SANTANA SANTOS
309 *MURILO CAMARGO MARQUES
018 - Ciência da Computação (Bac) - integral - São José do Rio Preto
1 GUILHERME MOTA PETRUCCI
2 JOAO MARCOS DELLA TORRE DIVINO
3 CLAUDIA RINCON SANCHES
4 MARCELO KIOCHI HATANAKA
5 JOAO VICTOR MARUCA
6 ERICK KUSSUMOTO DO NASCIMENTO
7 GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA VILLAR
8 GABRIELA BRINDO DOMINGUES
9 DANIEL PENNA CHAVES BERTAZZO
10 JOAO PEDRO RODRIGUES MATTOS
11 FELIPE DE SOUZA BORSATO
12 AILTON NUNES DOMINGUES
13 BRUNA FERNANDES PRATES
14 ALISSA RODRIGUES FERIAN
15 **VICTOR SANTANA MAGALHAES FERREIRA
16 IVAN DUARTE CALVO
17 BEATRIZ GUIDI
18 JULIO MENDONCA DOS SANTOS BUENO
19 *MATHEUS TOMOYA MAEDA
20 GABRIELA PRETTI ESTRELA
21 PEDRO AFONSO COLLE MORAES
22 BEATRIZ FERREIRA DE LIMA
23 LUIS VINICIUS OMAR BALDISSERA
24 VICTOR MARCILIO SAITO
25 LUCAS HIDEO UENO
26 HEINRICH ZAGO DOI
27 VITORIA ZANON GOMES
28 VINICIUS RIBEIRO FURLAN
29 **BRUNO OSHIRO VIEIRA
30 LESATH SOUZA RAMOS
31 *MATEUS BERNAZAN
32 FELIPE RABACHUTE VELOSO
33 VITOR SATYRO VITTURI
34 *HENRIQUE TADASHI TARZIA
35 *GABRIEL BALTAZAR DOMINGOS
36 GIANLUCCA ASSUNCAO LEONCINI
37 *GABRIEL JOSE DE SOUZA MORAES
38 SAMUEL MAITO NUNES DE OLIVEIRA
39 CAIO MORAES BORGES
40 LEONARDO VICENTE NETO
41 FELIPE RAFAEL CANE
42 *VINICIUS MARTINS PINTO DA SILVA
43 VINICIOS BARRETOS BATISTA
44 RAFAEL FERNANDEZ CAMPOS
45 LEONARDO HENRIQUE FURONE
46 DAVID CANDELERO
47 *GIOVANA GIARDINI BORGES
48 MATHEUS DE CASTRO ROBERTO
49 *VICTOR AZADINHO MIRANDA
50 GUILHERME MATTOS FRANCOI
51 DOUGLAS HENRIQUE HONDA
52 GABRIEL BIGNELLI FERREIRA
53 BRUNO DO VALLE SAES ADEGAS
54 *VICTOR CIPOLATO
55 GABRIEL FORCA JACINTO
56 HIGOR BALSARINI
57 GUILHERME VILAR BALDUINO
58 TIAGO MARINO SILVA
59 FELIPE MAMEDE FRANCO
60 ALEX AMERICO CRIVELARO
61 THAIS GAGLIARDO DORDAN
62 MAURO YOSHIO KOBASHIGAVA
63 *THIAGO LEAL POZATI
64 *ALEX FABIANO GARCIA
65 *IGOR GABRIEL DA SILVA MARTINEZ
66 DAN ALEC YAMAGUCHI
67 **FELIPE ALVES CORDEIRO
68 *IGOR RAPHAEL MAGOLLO
69 MARCELO ANDRIGHETTO DE PAULA
70 RENATO VIEIRA MARQUES
71 PEDRO INOUE ZANCHIN
72 VINICIUS GOMES RODELLA
73 RAFAEL ZEFERINO ROSSI
74 *DOUGLAS ARMANDO CABRELLI CANEVAROLLO
75 *DANIEL ESPINDOLA DA SILVA
76 JOAO VITOR QUINTAS DOS SANTOS
77 VITOR MATHEUS DA SILVA
78 PEDRO HENRIQUE CORREA MOTA DA SILVA
79 *LUIZA TORELLO VIEIRA
80 *GABRIEL ANDREY PEREGO NUNES
81 LEANDRO AUGUSTO FABRI PEREIRA
82 *RAFAEL TROVO VECCHI
83 ROBERTO MASSAHIDE KUNIYOSHI
84 REYNOLD NAVARRO MAZO
85 *LUCAS ALESSANDRO CATARINO
86 CAROLINE AYUMI T OKABAYASHI
87 DANILO BASSI DA SILVA TERREZO
88 **DOUGLAS BRANDAO DOS SANTOS
89 JOAO VICTOR GARCIA DA SILVA
90 *RODOLFO LUIS CASSIMIRO
91 LUCAS ANTONIO LEMES
92 *VINICIUS GASPAR PEREIRA DE SOUZA
93 **LUAN VINICIUS MORAES DA SILVA
94 FELIPE KAZUO BORGES MIYAZAKI
95 VICTOR HENRIQUE MOMENTE
96 *FABRICIO GUSTAVO FRANK
97 JOAO VICTOR MONTEFUSCO
98 *NATHAN ALEXANDRE ROGGERO BATISTA
99 *JOAO PEDRO QUADRADO
100 CAUE DE ABREU BALISTA
101 *LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
102 GIOVANI ARARIPE FRAGOSO PINKE
103 VINICIUS LOPES LEITE
104 DANIEL YUJI YAMADA
105 **MICHELE CAMILO
106 LUCAS DA SILVA REIS
107 *PAULO ROBERTO ALVES DE LIMA
108 GABRIEL DE SOUZA STABILE
109 AMANDA TIEMI FUKAO
110 GUILHERME AUGUSTO BASSO DE OLIVEIRA
111 PEDRO HENRIQUE TAHA
112 ERIC DELARCO BERTONI
113 RAFAEL VITORASSO
114 LUCAZ GABRIEL TEIXEIRA DENADAI
115 MARCEL DINIZ PEREIRA
116 VICTOR HUGO EUSTAQUIO LOPES
117 RAFAEL DURAO DOS SANTOS
118 *PEDRO MURILO PEREIRA
119 GUILHERME MASSARU GANEKO
120 *LEONARDO RISSAN
121 GUSTAVO SANGHIKIAN MARQUES DOS SANTOS
122 PEDRO VINICIUS DA SILVA SANCHES
123 LEONARDO ORIGA SANDRINI
124 LEONARDO SAPONI DE SOUZA
125 *TSAI CHEN ZHE
126 **GABRIEL CRUZATO
127 **RODRIGO WILLIAM DA SILVA
128 *NATHALIA PEREIRA SAVAZI
129 *MURILO BATISTA DO CARMO
130 VICTOR MASSAO SUZUKI
131 LEONARDO XAVIER DELA CORTE
132 MARCOS FERNANDO DOMINGUES DE SOUZA JUNIOR
133 GABRIEL ALONSO ROQUE
134 *PABLO FERNANDO CONDE GARNICA
135 *GUSTAVO CARVALHO KOZASINSKI
136 VITOR TORQUATO SOUSA FERREIRA
137 **GABRIEL H. DA S. GAVA
138 JOAO PEDRO PADOAN
139 MATHEUS HENRIQUE CAMARGO FREITAS
140 HIGOR RIBEIRO DE MEDEIROS
141 **MARCUS VINICIUS REGATIERI JUNIOR
142 BRUNO BRAGA CIFARELLI
143 ANDRE MASSAMI ASSAKAWA
144 FABIO SEIJI IROKAWA
145 MATHEUS CARDOSO VIEIRA
146 **GUSTAVO MARCIEL PINHEIRO OLIVEIRA
147 *ESTEVAN NAVARRO LAGO
148 CAIO FERNANDO PERES
149 RAFAELA DE ABREU LEMOS
150 MATEUS OLIVEIRA QUEIROZ COSTA
151 PEDRO CESAR ROCHA VANZELA
152 ANA MARIA PRANDO
153 *NICOLAS FELIPE BERNICHI LETZ
154 *TAYNA BARBATO CAVALLI
155 *GUSTAVO PEREIRA PAZZINI
156 GABRIEL BRUZADIM CAMARGO
157 ADNAM CARVALHO FURLAN
158 GABRIEL LIMA REIS
159 *AYANE MARTINS DE ARAUJO
160 *LUCAS MACHADO TOMAZELLI
161 **VINICIUS PIVETTA DA SILVA
162 GUILHERME BRANCO PERES SALAMI
163 JOAO PEDRO DE MESQUITA CALIMAN
164 OLAVO FAJAN LICURSI
165 *FABIO FRANCISCO PITA
166 *FERNANDO DOS SANTOS KANASHIRO
167 MARIANA BAILAO SARRI
168 *VICTOR HUGO DE SOUSA LIMA
169 *GABRIEL ALEXANDRE BEZERRA
170 ALEXIA RIBEIRO HORIKAWA
171 *JOSE LUCAS DOS SANTOS ALVES
172 *MATHEUS AUGUSTO MAURI NASCIMENTO
173 MURILLO SUAREZ FIGUEIREDO NUNES
174 GUILHERME FERNANDES DA SILVA
175 *HENRIQUE DOS SANTOS MARCOLINO
176 GUILHERME TONI FINANCI
177 ARTHUR FREIRE GARCIA
178 **MARCOS PAULO SANTOS SALES
179 RAFAEL DEL MASCHIO
180 *MICHEL DOS SANTOS KUGUIO
181 *ELIEZER DE MORAES MURCA
182 **JOAO PEDRO TRIVELATO DOS SANTOS
183 CAIO YAMADA DA SILVA
184 THIAGO VITALIANO CARVALHO POLI
185 MATHEUS HENRIQUE BATISTELA
186 GUSTAVO OKUBO BARBOSA DE MORAIS
187 **LUIZ GUSTAVO MOREIRA
188 **RENAN FABRICIO DOS SANTOS
189 ISABELA NUNES CAETANO
190 BRUNO GIAMATEI BERTOCO
191 *GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA
192 *MURILO HENRIQUE MORGADO
193 LUCAS AUGUSTO HUFFENBAECHER ROCHA
194 *LUCAS GABRIEL DA SILVA PIMENTA CARDELIQUIO
195 MATHEUS NEGRISOLLI ROSA SEIXAS
196 *THIERRY PELAIS DE OLIVEIRA
197 LUIZ HENRIQUE DE MOURA PAVAN
198 **FILIPE RODRIGUES FERREIRA
199 YURI CODREANSKI COLLINETT GUIMARAES
200 BRENO GUSSON DE ALMEIDA
201 *LUANA DA SILVA CAMACHO
202 *FILIPE DE SOUZA MARIANO
203 VINICIUS SALLES DA COSTA
204 VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS
205 RAFAEL GULO PEREIRA
206 LARA GONCALVES PRATES
207 *RAFAEL JOSE MARTIN BILIATTO
208 *GUILHERME ROSSI DE PAULA SILVA
209 *ANA CAROLINE FERREIRA
210 MATHEUS ALMEIDA DO NASCIMENTO
211 **MATHEUS PAULINO SILVA
212 *MELISSA MIHO KUBOTA FUKUOKA
213 *VINICIUS BORIN FERREIRA
214 VITOR RODRIGUES DE CAMPOS
215 GABRIEL FERREIRA DA SILVA
216 **HIGOR FAQUIN FELIX
217 **JEFFERSON FELIPE GOMES DA SILVA
218 *WILIAM DONIZETI BUSSOLI JUNIOR
219 **RAUL MARIANO GOMES
220 *ERIK RIYUJI YAMAMOTO AGUENA
221 *GABRIEL RAFFA CARNEVALE ITOKAZU
222 *ERICK MOURA DA SILVA
223 *GUSTAVO H. EVARISTO DOS SANTOS
224 ARIELLY TOLEDO FRANCO
225 *LUCAS MENDES PARENTE
226 ANDRE BARISON RIBEIRO
227 **ABNER LUCAS SANDE LOPES
228 LUCAS ALVES VIEIRA
229 GUILHERME YOSHIDA
230 GUILHERME DE FREITAS FERRAZ
231 *GUILHERME BORDINI LUQUES NABUCO
232 JOSE HAMILTON MARTINS LEITE
233 AURELIO MOREIRA LEMOS VILELA
234 *MATHEUS FABRI FERNANDES SILVA
235 *LEONARDO FERNANDO MACENA ALVES
236 RODRIGO MASSAHIRO KAGEYAMA
237 GUSTAVO DOS SANTOS MACHADO
238 PEDRO ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA
019 - Ciência da Computação (Bac) - vespertino/noturno - Presidente Prudente
1 ANDERSON PINHEIRO GARROTE
2 DANIEL LUCIO MASSELANI DE MOURA
3 OTAVIO LEITE RIBEIRO DOS SANTOS
4 GIAN LUCCA DOS SANTOS SEVERINO
5 FELIPE DE AGUIAR PORTEIRO
6 ADRIANO SEIDI TERUIA
7 LEONARDO MENOSSE RIBEIRO
8 DIEGO ALECSANDER DE AGUIAR
9 VINICIUS GIMENES JABES
10 VITOR HUGO ALVIM DA FONSECA
11 *MATHEUS TAKESHI ADATI
12 **PEDRO BARROS BASTOS
13 ANDRE AUGUSTO FRANCHIN DUARTE DE SOUZA
14 LUCAS VIDELA MARTINS
15 *JOAO HENRIQUE SAQUETTO TEIXEIRA
16 JOAO GUILHERME FERREIRA TONHON
17 MARCEL ATHILLA MUNHOZ DE ASSIS RAMOS
18 *LUCIANO CARLOS SIMEAO JUNIOR
19 SAMUEL PAIVA BERNARDES
20 *FABIO TONDIN PEREZ
21 LUCAS DA SILVA DE LIMA
22 **CAIO CESAR NOGUEIRA
23 JOAO PEDRO SILVA BAPTISTA
24 ANDRE HENRIQUE GONCALES DIAS
25 GUILHERME DO CARMO OLIVATTI
26 LEONARDO YUDI HIGUTI
27 LETICIA CALIXTER CARVALHO
28 *FELIPE KENJI OKIDA
29 *MAIK HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA
30 WEI LIN BING SEN CHEN
31 MATHEUS HENRIQUE PATRIZI
32 THIAGO DO COUTO ROSA ZANETTI
33 *RONI DOS SANTOS
34 OLIVIA PRADO MOREIRA
35 RAFAEL DOERING SOARES
36 REBECA PADOVANI EDERLI
37 THALES VINICIUS DE BRITO UE
38 JIFFERSON NAVARRO DE ARAUJO
39 *FELIPE ZIVIANI DE SOUZA
40 GABRIEL MELLO PEREIRA
41 STEPHANY SOUZA VIEIRA
42 **VINICIUS RODRIGUES MIGUEL
43 HENRIQUE MAGNO DOS SANTOS
44 VINICIUS GIORDANO
45 **GILMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS
46 PEDRO DOWER DE MELO
47 *FABIO APARECIDO PARIGI
48 JOAO PEDRO RANIER MARTINS DO VALLE JUNQUEIRA
49 GABRIEL ANDRADE
50 JOSE AUGUSTO RIBEIRO
51 *PAULO HENRIQUE SILVA PERES
52 *LUIS FERNANDO DA SILVA SERAFIM
53 *LUCAS TOZZI DE OLIVEIRA
54 *ALBERTO SEGHETTO VALE
55 CARLOS RAFAEL OLIVEIRA COLNAGHI
56 *WILLIAM HIDEKI NAKATA
57 JUAN CARDOSO DA SILVA
58 *VINICIUS ALVES MATIAS
59 IGOR SOLFA ROMERO
60 **JEDIAEL MORAIS DE SOUZA
61 BRENOW YUZO HONDA AMARAL
62 **LUIZ FILIPE MIGUEL MONGE
63 DIANA BARBOZA DA SILVA
64 *BRUNA BRAVIN BUENO
65 DIEGO LEBEDENCO
66 **LUCAS CARVALHO AUGUSTO
67 **YANCA DA COSTA PRUCH
68 CAROLINE NAYARA DE SOUZA CARDOSO MONTEIRO
69 CAIO KRAUT DE MENDONCA MARIN
70 ANDREY CUNHA BARREIRA DE ARAUJO
71 *FELIPE SOUSA CANUTO DOS SANTOS
72 HENRIQUE YUDI YAMASHIRO
73 **HENRIQUE CAUE SOARES CALVO
74 MATEUS BIANCHINI DE FREITAS
75 *JORGE LUIZ FONTENELE ALVES
76 *GUILHERME FERREIRA BIONDE
77 *HENRIQUE RAMOS RICCI
78 *LUCAS DE BRITO SILVA
79 TARIEL BARROS MORITA
80 LUIS GUSTAVO KAYANO SASAKI
81 BIANCA QUISPER DE OLIVEIRA
82 *DANIEL MARQUES FERNANDES
83 *LUCAS YUICHI SHIMODA
84 *MATHEUS GONCALVES DE PINHO
85 LEONARDO MENKE DE OLIVEIRA
86 VINICIUS TRINDADE GOMES MARIA
87 RAFAEL MARQUEZANI
88 *DANIEL PEREIRA SILVA
89 *FELIPE HENRIQUE MARTINI
90 *ANDRESSA HISAE TSUKASAKI
91 *GABRIEL COUTO MARTINS
92 MURILO PEROSA ROSOLEN
93 RAIZA PRETEL PASCOAL
94 **GABRIEL BANACO NERY
95 JOAO PEDRO DE SALES CORTEZ
96 **NATASHA RIBEIRO DA SILVA
97 **HIGOR DANIEL PEREIRA BRITO
98 LEONARDO BENINI CRUZ
99 FABIO MOREIRA BUENO
100 *PEDRO ALMEIDA MOLINA HERRERA REIS
101 **GUILHERME DE LIMA BERALDO
102 *EURICO PASSOS DE SOUZA
103 **LUAN GABRIEL CAETANO BARBOZA
104 DIONE SANTOS DE MORAES
105 GUILHERME CAMARA MARCHESE
106 **SAMUEL DE JESUS DAL POGGETTO
107 **RICARDO FERREIRA CAPISTANO
108 *GABRIEL NAVARRO VERCHAI
109 *RENATO FILIPI
110 APARECIDO JOSE RAIMUNDO JUNIOR
111 *MARCO VINICIUS MORCELI KAMEOKA
112 ALISSON DE BRITTO BORGES
113 **MATEUS DA SILVA NASCIMENTO
114 **HEWERTHON RUFINO FAGUNDES DA SILVA
115 **DIEGO HENRIQUE DA CRUZ RIBEIRO DE SOUZA
116 MARCO ANTONIO ALVES MORENO
117 *BRUNO DE ANDRADE LUCIANO
118 *FABIO ARRUDA LOPES
119 **LUCAS CARVALHO MEDEIROS
120 *GUSTAVO ILDEFONSO DE OLIVEIRA
121 GABRIEL DADAMOS MORENO
122 LARA LETICIA DE MORAIS
123 *DAVID HIROMI ONO
124 THAIS CAROLINE CAMPOS DE LIMA
125 *ANDRE LUIS RIBEIRO ZANELATO
126 *EVANDRO CARLOS SILVA BEZERRA JUNIOR
127 **AILTON FABRICIO DA SILVA JUNIOR
128 **JONATHAN SANTOS SILVA
129 **GABRIEL CARVALHO BELTRAO
130 **LUCAS APARECIDO DA COSTA LEONEL
131 RICARDO AKIO SAITO
132 *JOAO VICTOR FERNANDES MIRANDA
133 *SAMUEL FRANCISCO DA SILVA HASHIGUCHI
134 **DIEGO EXPEDITO MENDES
135 **RODRIGO DE BARROS CAMARGO
136 GABRIEL PINHEIRO PILOTO
137 **MARCELO AZEVEDO MATSUZAKI
138 ALAN GARCIA BERAJA
139 **SARA GONCALVES PEREIRA
020 - Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral – Bauru
1 ANA PAULA BECKER
2 EDUARDO MINEO IEGAWA
3 CAMILA BARBOSA ALMEIDA
4 PAULA CRISTINA AMARAL SILVA
5 ANA ELISA VAZGAUSKA INACIO
6 **LENE CLARA DE MELO DOS SANTOS
7 FLAVIA TIEMI MASUMOTO
8 MAURICIO GALLEGO FERREIRA JULIO
9 LUCAS VERONEZ
10 HOMERO CORRADINI PASCOLAT PIVA
11 CASSIA BARROS PIMENTA
12 *CLARA LARRUBIA FERREIRA
13 *BRUNO PAZOLD CAFFEU
14 BEATRIZ ALTARUGIO GALDINI
15 EDUARDO FELICIANO DE LIMA SANTOS
16 CAMILA MELLO DE CARVALHO
17 **LAVINIA CASSIA FERREIRA BATISTA
18 BHIANCA CAMALIONTI DE OLIVEIRA
19 **ANA KAROLINE MARTINS DE LIMA
20 *RENATA CAROLINE DA SILVA
21 LOUIS-NICOLAS BOISSON
22 *VICTORIA CAMBAUVA VIEIRA
23 CAMILLA GIOVANNA VIEIRA DE MORAIS
24 LOHAYNE BERLATO FERRARI
25 *VITORIA GIOVANNA DA SILVA RAMALHAO
26 GABRIELA FAZANARO
27 GUSTAVO ANDRIOTTI MOMESSO
28 LUCAS GUION RICHENA
29 GABRIEL GUSMAN
30 JAIR MURILLO LE LUCIANO
31 MARIANA MENEZES MALDONADO
32 PAULO ZANOTTO AMARAL
33 JULIA FERREIRA GUEDES
34 **MARIANA REGINA SILVA DE PAULA
35 CAMILA YUKI SANO SANTOS
36 VERONICA DALLACQUA CRUZ
37 LAURA PRADO DA SILVA
38 GABRIELLY RAUCH
39 *LEANDRO DE BRITO GONCALVES
40 LAURA SATO ALBERTINI
41 *REBECCA NAMIE IMAMURA DE OLIVEIRA
42 GABRIEL DE LUCCA
43 FELIPE FERREIRA CAMARGO
44 VOLNYS KENZO BERNAL
45 GIOVANNA S. GOMES DA COSTA
46 FELIPE MENDES MARQUES DA SILVA
47 *PAMELA VITORIA DOS SANTOS SILVA
48 DANIELLE RODRIGUES DA SILVA
49 EDUARDA GARETTI
50 RAUL POSSENTI TELES
51 JOAO PEDRO DA SILVA FARIA
52 ALINE DA COSTA SILVA
53 RAFAEL CRESTI NAVARRO
54 JORGE VINICIUS ZANIBONI
55 GABRIELA IDALINE DE FREITAS
56 RODRIGO MILAN CALEGARI
57 DIANA GUIM CORREA
58 MATHEUS GUEDES RODRIGUES
59 *AMANDA CRISTINA DE GODOY
60 GABRIEL BASTOS BARRES
61 ANA PAULA FREITAS DOS SANTOS
62 PIETRA DE FREITAS MATTEONI
63 *BRUNA EDUARDA BORTOLOMAI
64 VINICIUS VESPOLI ARALDO
65 GABRIEL OLIVEIRA MIRANDA
66 MATHEUS FELIX MONTEIRO
67 *SOLANGE DOS SANTOS SILVA
68 **MAYRE ELLEN RODRIGUES DE SOUSA
69 CAROLINE COSTA BORGES
70 MURILO BASSO
71 GABRIELA BUENO DE CAMARGO PEREIRA
72 LAIS JORGE SGORLON
73 *JESSICA MARI KAWASHIMA
74 VINICIUS ROSSETO VIEIRA
75 *ANA GABRIELA KOLDE OHI
76 *LARISSA ARTERO PANSIERI
77 CAROLINA PRADO
78 *ALISSON BIGLIA
79 THALES FERREIRA DE OLIVEIRA
80 *LILIANE GALLI
81 *GABRIELLY WAULLIANO MASSOLINI GIOVANETI
82 CAROLINA RODRIGUES MOTA MICHELETO MAIA
83 FERNANDO ARRUDA MONTEIRO
84 NATALIA MIKI TAKATSUKA
85 *SUELLEN DO NASCIMENTO LIMA DOS SANTOS
86 BARBARA FONTANA USTULIN
87 LARISSA MACIEL BARBOSA
88 VERONICA DE ALMEIDA CARDOSO
89 FABIANA HARUMI MIYASAKI
90 **THAMIRIS CRISTINA MACHADO RAMOS
91 *ARI FRANCISCO DE TOLEDO JUNIOR
92 ANA BEATRIZ PORTES GONCALVES
93 *KRISTIE NAOMI IMADA
94 MARISTELA LINO CANDIDO CASSITA
95 GIOVANI PINTO ARAUJO
96 GIAN LUCA MISSERONI
97 BEATRIZ CIRINO CREMA
98 *ARTHUR DE OLIVEIRA PASSOS
99 DOUGLAS MEDEIROS DE SOUSA DIAS
100 *KEVIN SAKAMOTO SABANOVAITE
101 CAROLINA MASTRIAGA REVOREDO
102 GABRIELA DOS SANTOS CRUZ
103 *MATHEUS DOS SANTOS BARBOSA
104 THOMAS AUGUSTO DOS SANTOS
105 RENE AUGUSTO PADILLA CHAMBI
106 *MELISSA MIYUKI OSAKI PEREIRA
107 GABRIELA CAVALCANTI
108 LUIZ FILIPE BALTA
109 DERICK SANTANA ALVES
110 *MONIZE LOPES PEREIRA
111 JULIA NUNES RODRIGUES DE PAULA
112 THOMAS FERREIRA COLAN
113 **RAISSA SOUSA COSTA
114 DANIELLA ZUTIN CASTELANI
115 MARIANA ROCHA FERNANDES VIEIRA
116 *GUSTAVO PEREIRA FELIX
117 ELLIOT AMORIM PARIZE
118 JOAO PEDRO BERNUCI DEVELEY
119 RAFAEL TOSHIO FUJIOKA
120 *JULIANA NEVES JAIMES
121 **VITOR SOARES PRESTES
122 *GIOVANNA MARTINHO CONCEICAO
123 BRUNO FERREIRA JORGE SCUDELLER
124 VICTOR GABRIEL PAES
125 IGOR DA SILVA TEIXEIRA
126 ANA CAROLINA DE MEDEIROS
127 *NICOLAS YUDI OKUDAIRA
128 *BRUNO FRANCISCO DE OLIVEIRA
129 FELIPE LEVORATO CARMEZINI
130 JOAO PEDRO INTACKLI PINTO
131 **RAFAELA EVANGELISTA DOS SANTOS MARQUES
132 *LIGIA ESPOLIAR CORREA
133 ANNE LETICIA DE FREITAS PINTO
134 **DAYANE PEREIRA DOS SANTOS
135 *LAVINIA JARDIM
136 TALITA CAROLINE TELI CICONI
137 VANESSA MARTINS CORACINI
138 *RAFAELA RICCI KIM
139 MARCELA REGINA TRINDADE
140 MARIA THEREZA WARD S MELO
141 LAURA EL KHOURI
142 YASMIN KALLYNA ZAMINATO DE ASSUNCAO
143 *ISABELLA CRISTINA LIMA
144 **LARISSA MOTA CAMPOS
145 CATHERINE ELEN DE OLIVEIRA
146 **BRUNO LINCOLN TOME FOGACA
147 JESSICA BORTALIERO BERNARDES
148 JULIO CESAR DE MORAES
149 **DJALMA SOUSA COSTA
150 ANNY MORENO GOMES
151 RAFAEL LEONARDO D AVILA
152 ARTHUR HENRIQUE DE OLIVEIRA
153 JULIA DO AMARAL QUINTILIANO
154 *ANDRIELLE DE OLIVEIRA BEZERRA
155 MARCOS VINICIUS BOLANDIM ANTONIO
156 ISABELA TURATI DE OLIVEIRA
157 JOAO MATHEUS ALBA DA SILVA
158 LAURA RAPHAELA CAETANO DE MENDONCA
159 MATHEUS MALDONADO CABRAL
160 MELISSA LEMES PERRUCCI
161 GABRIELA TEIXEIRA DOS SANTOS
162 JULIA DOS SANTOS
163 MARINA SIQUEIRA GODOY
164 **JULIA BATISTA LEAL BRAGANTE
165 *ENZO CALDEIRINI SAIAR
166 *NICOLE ALMEIDA DOS REIS
167 YASMIN TAVARES CAVALCANTI
168 LUARA DE MOURA
169 **RAFAEL QUEIROZ DE SOUZA
170 *MATHEUS VARGAS DE OLIVEIRA
171 LOUISE JULIANI PAPASSONI
172 DEBORA CELESTE LOPES DA COSTA
173 PEDRO HENRIQUE RICO ROMANI
174 **MICHAELA FERNANDES SENA
175 BEATRIZ MARABEZI NASCIMENTO
176 *GABRIEL GONCALVES DOS SANTOS
177 *GABRIELLE TOMAZ DO VALE
178 VICTORIA ESTINA MUNHOZ
179 LAURA FIRMINO DE OLIVEIRA
180 *GIOVANA LOURENZONI ZULIAN
181 MARCELA MEYER
182 *FELIPE HENRIQUE BORGES
183 *FABIO DE ALMEIDA
184 **CAROLINE COSTA DOS REIS
185 **LARISSA PEREIRA DE SOUZA
186 STELLA BEUTTLER
187 LANI KUSABA
188 *MICHEL HENRIQUE DA SILVA GONCALVES DE LIMA
189 *GIULIA DE AZEVEDO SANTANA
190 *OTAVIO MARANZATTO DE OLIVEIRA CAMPOS
191 *DAYANA DELGAUDIO BRITO
192 *MICAELA SOUZA DIOGO
193 LUCAS SANT ANA MINGATOS
194 GABRIELA BERTANI
195 LORENA THAIS ANGELO
196 **MARTHA DA ROCHA PEREIRA
197 NICOLLE KAROLINE DOS SANTOS SILVA
198 **MATHEUS AUGUSTO CARNEIRO CAMPOS
199 **KARYNE STEPHANIE DE ARAUJO FARIAS
021 - Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral – Assis
1 GABRIELLA FRAZATTO VIEIRA ROSA
2 JOAO VITO CARONE RAMALHO
3 JOSAIR VINICIUS SHEN DE JESUS
4 JULIA AYUMI IKEDA KAWASAKI
5 RAFAELA MARIA ZACCHI MARTUCCI
6 LIZ CRISTINA MOTTA
7 EDUARDO BONDI FELIX DOS REIS
8 GABRIELLE RODRIGUES BENITES
9 STEFANIE TABOADA TIMOSZCZUK
10 JOAO GABRIEL SIBALDELLI SOUZA
11 BEATRIZ FERREIRA NASCIMENTO
12 GIOVANNA YURIE WADA
13 TALITA MIRANDA COSTA
14 IGOR SILVA SILITO
15 LUCA MEDEIROS SCANNAVINO
16 MARINA ALVES SANTIN
17 ANA JULIA PUPPIN DE CAMPOS TOLEDO
18 JULIANA MENDES GISOLFI
19 *PHILLIP WATZKE ENGELKING
20 YANN CAUE FERNANDES CORAZZA
21 *CAROLINE ALENCAR IMAEDA DE CARVALHO
22 BEATRIZ RODRIGUES SILVESTRE
23 ANDRESSA ZANGIROLAMI DE GOES
24 GABRIEL BELTRAN PRADO
25 **WAGNER MARQUES DOS SANTOS CORDEIRO
26 *NAYRA NORIKO NISHIZAWA
27 *ISABELA CAMPIDELLI FERREIRA
28 *IGOR VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA
29 *ALAN MARCO FERREIRA ZANDELLI
30 GIANCARLO BENEDETTI NEDROTI
31 **LUAN VICTOR COELHO DE ALMEIDA
32 **BIANCA ALVES FIGUEIREDO
33 BEATRIZ DE FATIMA MARTINS
34 **IVANA GABRIELLE DE LUCENA
35 VICTOR ALCANTARA DE PAULA RODRIGUES
36 **CRISTIANE MARTINS DA SILVA
37 GUILHERME PASCHOAL DELAZARI
38 PATRICIA YUMI HAYASHI
39 *VITOR GOMES DE OLIVEIRA
40 *CATARINA ARTAGOITIA DA SILVE
41 **CAIQUE LUCIANO SOUSA DE OLIVEIRA
42 REBECA FERREIRA PERUQUETTI
43 ANA CLARA GIMBO VELLOSO
44 MARINA ASSAF MATEUS
45 JEAN ALVES PEREIRA
46 **ROBERTO PEREIRA DAMASCENO
47 *ROMULO AUGUSTO DE OLIVEIRA BAZZO
48 NICOLE SANTESSO
49 GIOVANA APARECIDA CAMARGO DAMIATI
50 AMABILI RYRONY TAKAYASU
51 MARA BEATRIZ AMANTE
52 ISADORA VIEIRA RIBEIRO
53 AMANDA DE OLIVEIRA MARQUES
54 *GABRIELA CORREIA DE OLIVEIRA
55 JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO
56 CAROLINA MAYUME MATSUGAWA
57 BEATRIZ CAMILO VENDRAMIN
58 THOMAZ BARBOSA BARRETO
59 *DANILO CAIXETA NUNES
60 PEDRO FERNANDES DE FREITAS PITELLI
61 ANDRE LUIZ STOCCO
62 LUIZ FERNANDO CAMPOS FERRO
63 **VITOR AUGUSTO REZENDE SANTOS
64 RAFAEL LOPES FARIA
65 AMANDA COSTA FERREIRA
66 *MATHEUS PIRATELO LORENTE
67 GUSTAVO WOLFARTH SILVA
68 ANA LIDIA GALVANI PEREIRA
69 *ELLEN TORSANI ANDRADE
70 GABRIELA MARTINATO
71 ANA BEATRIZ MARCARI
72 *NATALIA SUEMI YAMAMOTO
73 GABRIELE VILA NOVA FERREIRA
74 NATHALIE LARREA MAES SANTIAGO
75 *DANIELA VIRGES RUY
76 TABATA SANTOS SILVA
77 **KELLY DE FATIMA DONATO
78 **JOSE LUCAS FINO DA SILVA
79 ELISA AKEMI RODRIGUES KAMADA
80 **PAULO DE TARSO DA COSTA
81 *THAINA CRISTINA SILVA LEME
82 DIULLIA DE ANDRADE MACHADO
83 GIOVANNA MARTELOZZO ARTERO
84 LEONARDO BAFFI DA SILVA
85 LIVIA THINAMI OTSUBO
86 IZABELA CRUZ FACCIOLI
87 *RAFAELA BARBOSA SALVATE
88 YASMIN CRISTINA DE SOUZA GUERRA
89 BRUNA DE ALMEIDA GOIS
90 PENELOPY COSTA E SANTOS
91 *ARIELSON ELESBAO MENDONCA
92 VICTORIA URTADO DE LION
93 *PEDRO FERNANDO RIBEIRO LEAL
94 LIVIA PADOVAN RICARDO
95 *GIOVANNA LETICIA POLTRONIERI DA SILVA
96 **MIQUEIAS DE LIMA PORTUGAL
97 **MARIANA GABRIELY CANDIDO BONFIM
98 VINICIUS POLICANTE MANCUZO
99 NATALIA GIOVANNA R. DE ARAUJO
100 *INGRID VIEIRA DE OLIVEIRA
101 REBECA MORAES MISAWA
102 JULIA CARAM GARAY
103 *GABRIEL PAIVA BATISTA
104 ISABEL KIWA PAIVA ROCHA
105 EDUARDA CARDOSO AGUIAR
106 **MARIANA GOMES CARDOSO
107 LUCAS SILVA COSTA
108 *GABRIELA DONA VIRGES
109 *CARLOS TAKASHI OTA YAEKASHI
110 *LUCAS SOARES DE MELO
111 EDUARDO HENRIQUE MADUREIRA BARBOSA
112 INGRID VILKER MORAIS DANIELI
113 SARA CAMPANHA GASPAROTTO
114 LIGIA CAROLINA PINHEIRO DE FREITAS
115 ISABELE VITORIA MOCO DE LIMA
116 MILENA FERNANDA PEGORIN
117 GABRIELA BRASSAROLA GAMA
118 BRENNER MARCAL DIAS
119 VITORIA CAPUANO BARBOZA
120 **GUILHERME LEMOS ROCHA
121 ALEXANDRE LUIZ MATHIAS FILHO
122 MARCELA CANCIAM MIRANDA
123 GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA
124 **JACQUELINE OLIVEIRA SILVA
125 MARIA CLARA ZANIN DE ALMEIDA
126 *JULIA PICIULA PERES
127 MILENE APARECIDA KACZANOSKI DE OLIVEIRA
128 **NATHALIA MELO SALES DOS SANTOS
129 **JUNIA FRANCISCA DOS SANTOS
130 JULIA MOREIRA FRANZZO
131 **GIULIA THAIS EDWIRGES DE ARAUJO
132 *BRENDA LHAIS MARTINS DE LOURENZI
133 *YASMIM THAITE COSTA DE MEDEIROS
134 *VICTOR PEREIRA FEST
135 *GABRIELLI GRUNZWEIG GOULART
136 **ISABELA RODRIGUES DE SOUZA
137 JOANA MARIA CANHADAS ANDRIAN
138 *MARCOS ALVES CARDOSO
139 *MELISSA SOUZA DIAS
140 **LAIS FELIX DE ANDRADE
141 *MARIANE CRISTINE DOMICIANO
142 CAROLINA SIQUEIRA PERES
143 **LARISSA DE SOUZA PEREIRA
144 *BEATRIZ CONSONI FABRICIO
145 *CASSIA CAROLINA DE OLIVEIRA LEITE
146 *IZABELA LOURENCO SILVA
147 **MARIANE MENDES DE SOUZA
148 **MATHEUS HENRIQUE CURIEL
149 MILENA AUXILIADORA E SILVA
150 BRUNO LOPES FRE
151 *ELAINE DE FATIMA PEREIRA
152 *EDUARDO APARECIDO PEDROZO
153 CAROLINE SEGANTINI IANELLI
154 *ALBERTO KENDI CHIBA
155 **NATA ZAMONELLI UREL
156 **LETICIA FARIAS DO AMARAL
157 DAIANY TEZZEI MELCHIOR
158 *EDUARDO GOMES DOS SANTOS FILHO
159 BRUNO BOTEGA FOLTRAN
160 RAFAELLA CANDIDO COSTA
161 *RAIANI MILENA DA SILVA
162 *LETICIA MOREIRA DE SOUZA
163 *MARIANA KURANAKA
164 LUANA FRANCO VIEIRA
165 **AMANDA DUARTE NASCIMENTO DA SILVA
166 JOAO PEDRO SOUZA BINATTO
167 *LUCAS DE SOUZA ROCHA DE OLIVEIRA
168 *VANESSA PEREIRA PATOMATTI
169 GABRIELA ACETUNO CARVALHO
170 *ISABELA LETICIA ALVES PRADO RODRIGUES
171 *TAMIRIS JARDIM BARONE
172 *LUCAS WILLIAN GARCIA TIMOTEO
173 **WILLIAN HENRIQUE DE DEUS
174 **CLEITON ANSELMO DOS SANTOS
175 *MAYARA BERTALHA
176 *BARBARA DE CARVALHO SCHIAVE
177 *ANA LUIZA RODRIGUES SILVEIRA
178 *LUIZ GUSTAVO GUSSON DE CAMARGO
179 **LUANA ROMANO PAULA
180 *LETICIA RAMOS DO AMARAL MELLO
181 *PIETRO PALADIN PEDRO BOM
182 TAINARA APARECIDA CALDAS DE SOUZA
183 *BEATRIZ DE SOUZA BERNARDINO
184 LETHICIA DE GASPRI
185 *LETICIA MARIA BALESTRIERO ALVES
022 - Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral – Botucatu
1 CARLOS CRISTIANO SIMOES FERREIRA E PENHA
2 JULIA LAGO MATSUI
3 JULIA FAILDE PEIXOTO
4 DANIELA ALVES GOMES
5 *GUILHERME DE MORAES NOBREGA
6 JANAINA MASUMOTO DE ALMEIDA
7 FLORA FERNANDES DE OLIVEIRA
8 BRUNO ALVES SOUSA COELHO
9 ALEXANDER KENICHI TERASE MORIYA
10 GUSTAVO BORTOLANZA DE ANDRADE
11 MARLON HERMANN JUNIOR
12 ANA CLARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
13 LARISSA LOTTI OLIVEIRA
14 *CAROLINA RODRIGUES BADU
15 WILLIAN DUARTE SILVA FILHO
16 MAYARA ROQUETTO VALENTIM
17 RAFAELA MOTTOLO
18 RAQUEL CRUZ PISSARDO
19 *ISABELLA FUREGATTI SPINELLA
20 LUISA OLIVEIRA MODOLO
21 JULIO MAIORQUINO MANZOLI
22 DIMAS KENJI SAKAMOTO
23 LETICIA MAYUMI SUGUI
24 BEATRIZ BARTOLOMEO JABLINSKI
25 CECILIA LUVIZUTTI FERREIRA DA SILVA
26 ALECSIA TERRA CARVALHO
27 CAROLYNA AGUILERA LOBO
28 LETICIA OLIVEIRA LOPES
29 PEDRO HENRIQUE YAMASSAKI LOPES SILVA
30 VINICIUS BARBOSA DE CAMPOS
31 ALANA TAVORA RODRIGUES
32 GIOVANA SPICACCI TAVARES
33 GIOVANI FRANCISCO BERTAZZONI
34 GABRIEL SONTACHI
35 MARIA ANTONIA MONTEIRO PALONE
36 VICTOR KEIGO YAMAMOTO
37 BEATRIZ CASSIANO RADOVICH
38 MONIQUE FOGACA FERNANDES
39 MARINA NAOMI MIYASHITA
40 THIAGO GAMEIRO ZUPELLI
41 *JULIA LANZONI MENZEL
42 NATALIA HARUMI KANO
43 CAROLINE MONCAIO MODA
44 MILENA BEZERRA CANDIDO
45 AMANDA MONTEZANO CINTRA
46 BARBARA POSO GREGNANIN
47 GIOVANNA ROCHA BERGAMASCO
48 MATHEUS OSSAMU SHIMBORI LOPES
49 GIANLUCA FONSECA DE SOUZA ALMEIDA
50 DANIEL EIJI HINOUE DE SOUZA
51 GABRIELLI DE AQUINO FRANCO
52 LUCAS MASSARI
53 ISABELLA MARIS DE LIMA
54 LUCAS ANTONIO GOMES DO CARMO
55 ALESSANDRA SAAD TORRES MONTEIRO
56 KAIO MURILO LEITE
57 MARIA JULIA CAMBUHY VON UNGERN-STERNBERG
58 RAISSA GRATAO ANDRIOTTO
59 GABRIELA DE ARAUJO PIRES MOREIRA
60 LARA DE ALMEIDA LOSOVOI
61 **THAYNA DE ALMEIDA SANTOS SOUZA
62 FLAVIA ARANTES DARU
63 VITORIA A. H. DE OLIVEIRA
64 LARA FERRAZ TORELLI
65 MIGUEL MARSON BATTISTINI
66 IGOR RODRIGUES ARAUJO DE OLIVEIRA
67 GABRIEL MORENO TARRAGO
68 LUCAS FERNANDES GROTTO
69 JESSICA ALESSANDRA IAMAMOTO
70 *MATEUS GIOVANNI ROCHA THIMOTHEO
71 BRUNA CAMPOS BARBOSA
72 HELENA EXPOSTO NOVOSELECKI
73 VITORIA FABRI DE MOURA
74 DIEGO TORRES SILVA
75 LUISA DE NOVELLI ZORZI SANTANA
76 GABRIEL OLIVEIRA FERRAZ
77 ELISE GROTE
78 ISABELLA BOER ANNES DA SILVA
79 GIANLUCA PACE
80 SOPHIA YUKIMI HONDA CACERES
81 DAVI MARQUES GUTIERRES
82 ANA REGINA DE OLIVEIRA HUNGARO
83 GUILHERME AKIRA ISHIMORI OMIYA
84 IGOR FLAVIO RODRIGUES SILVA
85 *BIANCA APARECIDA SCHIMIDT
86 JULIA HELENA OLIVEIRA SILVA
87 FERNANDA LETICIA FALCAO
88 PEDRO HENRIQUE SALES ALMEIDA
89 JULIA LENZA MAYRINK
90 VICTORIA MARTINS
91 NORA MILENA CLAROS PATINO
92 BRUNA FERNANDES SALES
93 LUANA PAULA BERTASSI DE FREITAS VIEIRA
94 GUILHERME MATVIENKO-SIKAR
95 *ANA CLAUDIA LUCIANO
96 JOAO VITOR DA COSTA E SILVA
97 FERNANDA MARIA CARVALHO BOSCARIOL
98 BIANCA RITA BIMBATTI
99 LORENA RODRIGUES PEREIRA DE AGUIAR
100 ISABELA CAETANO DE ASSIS CARVALHO
101 BEATRIZ SANDES DE CARVALHO
102 PEDRO HENRIQUE VIEIRA LOBO
103 GABRIELA FARIAS DE GOES
104 LARA DREUX FERRARI
105 GIOVANA CONTARELLI LAMONICA
106 FERNANDA DUARTE BORGES COELHO
107 **ANDRESSA SOARES JUNQUEIRA
108 LEONARDO DE FEBA SANTOS
109 *RAUL MARCELINO COLAGRANDE
110 GUILHERME ROSSI SILVA
111 *LARISSA ARAUJO DA SILVA
112 ANDREZZA CAROLINE COBELLO
113 APOENA MAGNANI FAGUNDES
114 DANIELA ALVES GULHOTE
115 *ISABELE CRISTINA MAGIORE
116 MURILO CEOTTO AZZI
117 **MATHEUS D ORAN SOUZA
118 FELIPE BIANCHI
119 BRUNA MOREIRA
120 *SAMARA RIE DO NASCIMENTO
121 JUAN ASSUNCAO PALHARES MULLER CORREA
122 RAFAEL STRUZIATTO BONILLA
123 *ELOA THEODORO DA SILVA
124 GIOVANNA MARTINS MARCONDES CARVALHO
125 ANDRE AMARAL TRINDADE
126 GUILHERME A. N. S. BOEING
127 ISABELLA CRISTINA DA SILVA CALDANA
128 VITOR FERNANDES DE LIRA
129 JEROEN ADRIANO NYSSEN
130 FELIPE GEORGETE SCOLA
131 JOYCE SARMENTO DE LIMA
132 VITOR YUSKE WATANABE
133 *ALESSANDRA NATHALIA DE SOUZA
134 *DALIANE SANTOS LIMA
135 JULIA MURIANO PELISSARI
136 GIOVANNA MAROSCIA
137 *LUANA MACIEL DOS SANTOS
138 MARINA REIXACH RAMIRES
139 **ISABELA GIMENEZ TEODORO
140 CRISTIANE ALBUQUERQUE CORREA DE OLIVEIRA
141 *GIOVANA CRISTINA POLASTRINI DOS SANTOS
142 PRISCILA TIEMI NAKADA
143 SARA MARCHI
144 *PAULA RIVABEM FERREIRA DA SILVA
145 *VINICIUS RODRIGUES DA SILVA
146 GIULIANA POLVANI CROTTI
147 ANA CAROLINA RAMPAZZO DE ARAUJO
148 *FELIPE MATHEUS DOS SANTOS MACHADO
149 LORENNA RIGHETTO MOCKUS
150 MARIA LUIZA LEAL DE PAULA
151 ISABELLA SALGADO DE CASTRO-REBELLO
152 MARIA GIULIA JACCAO ALVES
153 LARISSA ELIMELEK
154 LARISSA MONTEIRO
155 ERICK GARCIA DE MEDEIROS
156 FELIPE DE GODOY NIGRO
157 JULIA MENEGATTO
158 *GABRIEL DOS SANTOS
159 IZABELLA GIL TAVARES
160 JULIA BACCHIERI INDIANI
161 *KAIQUE DIAS DE OLIVEIRA
162 CAROLINA BATISTA MONTEIRO
163 GIOVANNA CASARANO MOREIRA
164 THIAGO AUGUSTO FARJANI
165 GABRIELA ROSSETTI
166 ANDRE ESPAÑA MASAOKA
167 GIULIA RAPHAELA NUNES
168 VICTOR HUGO GARCIA DE OLIVEIRA
169 BEATRIZ GARCIA LAZARO
170 LARISSA AMORIM PISTONI
171 MARINA PRADO ANCORA DA LUZ
172 DANILO DE LEAO CUSUMANO
173 VITOR AUGUSTO DE SOUZA SILVA
174 RAFAEL SOUZA ALVES
175 JOAO GUILHERME DE SALES POPTS
176 RAFAEL AUGUSTO BENEDITO
177 *JUAN VICTOR GIMENES FIALHO
178 FELIPE OLIVEIRA DA SILVA
179 **TATIANE BAPTISTA ZAPATA
180 JOAO RODRIGUES NETTO
181 MARIA EDUARDA PELLISON COIMBRA
182 THIAGO RUBIM ALVES
183 BRUNA HERRERO MERLIN
184 GABRIELE ARTHUR ERCOLIN
185 CATARINA DE CASSIA COLMATTI BROMATTI
186 VICTOR ALMEIDA DOMINGUES
187 PEDRO AUGUSTO ABRAME
188 NADIA JABER ABDULLAH COSTA
189 IONA PAVAN DA SILVA
190 THAIS MARTINS NEVES
191 *JOAO PAULO RODRIGUES LEITE
192 JULIA DA COSTA AGUIAR PETRY
193 GUSTAVO LORETTI RIBEIRO
194 KAREN CRISTINA DALLAQUA DA SILVA
195 NATALIA DOS SANTOS
196 *ANA PAULA DIAS
197 HENRIQUE QUINTAS ELIZER
198 *RAFAEL BELISARIO DE OLIVEIRA
199 GABRIELA DO AMARAL
200 FELIPE PAULIN RIBEIRO
201 *LUIZ FILIPE ALVARENGA AFONSO
202 **THIAGO HENRIQUE PINTO DE ARAUJO
203 GUSTAVO PETRINE FURLAN
204 GREGORIO PRODOCIMO HIRAMA
205 SAMUEL BASSANI LINS DE MIRANDA
206 *AMANDA DAMBROSIO SEABRA DE MORAIS
207 MARCELA BORGES DINO
208 LEONARDO KAIUA SCHELP
209 GIOVANA DOS SANTOS PEREIRA
210 *ROBINSON ISHIJIMA LEAL
211 LUIS FELIPE LODI CABRAL
212 *ANA LAURA VICTOR RODRIGUES
213 *ANA CAROLINA GUEDES PEDREIRA
214 NATHALLY GABRIELLE ALBUQUERQUE ROBERTO
215 ALICE SOUZA LIMA
216 JOAO RAFAEL PERES PRADO
217 **MARIA CLARA DOS SANTOS BARBOSA
218 *RAFAELA GARRIDO BOFFETTE
219 LARA LETICIA GASPAR
220 LUIZA FRANCISCO UCHOA COQUEIRO
221 MUNIR DARVICHE
222 BRUNO KAWAKAMI BASSO
223 LEANDRO BIANCHONI MANOEL
224 *GABRIELLE OLIVEIRA MARQUES HADDAD CARVALHO
225 DAIANE SILVA DE SOUZA
226 RAFAEL MOGA MENDES
227 **FRANCINE ANTUNES NUNES
228 *RAFAELA PAULELA FAGIAN
229 **LUIZA CENA KERSYS FLORES
230 JULIA CALDAS
231 GABRIEL DE SOUZA ALTEA
232 BRUNO MARQUES ROSADO
233 *NATALIA INACIO DE ALMEIDA E SILVA
234 GIULIO AUGUSTO CERVELLINI
235 ISABELA LOMBARDO MENIZ
236 GABRIEL ARAUJO SOARES
237 OLIVIA BORTOLAI
238 BEATRIZ MAZIEIRO
239 **GABRIELA MOREIRA GONCALVES
240 **LUCAS MANOEL VASCONCELOS ROCHA
241 *SARAH MARIA MELO MARTINS DE OLIVEIRA
242 MARIANA ESTEVES SILVA
243 *HENRIQUE SILVA CARDOSO FURTADO
244 *LEONARDO KOBAYASHI YAMAGAMI
245 *CAROLINA SANTOS SENA
246 *DAVI GOMES ANGSTMAM
247 *ANA BEATRIZ FAIA RODRIGUES
248 **MARIA CLARA DA SILVA SOUZA
249 *PEDRO NASTARO
250 ANA CLARA CANDIDO AZARIAS
251 ALEXANDRE BOMFIM GURGEL DO CARMO
252 **GLAUCIA NAIARA TEODORO SILVA
253 JULIA MARIA MADRID
254 THIAGO FABIANO BLANCO
255 THAIS DE SOUSA CHAVES
256 NATALIA KIYOMI OSHIRO
257 VERONICA SILVA FONTES
258 RAFAELA FRANCO TOTH
259 **LETICIA FRESCHI DE OLIVEIRA CORREIA MENEZES
260 PAMELA DE OLIVEIRA BARBOSA
261 PHILIP OKUMURA ONO
262 **ELLEN CRISTINA MARTINELLI MIGUEL
263 ALEXANDRA ROSES LOUZADA E ORLANDI SARAIVA
264 LARISSA DE ALMEIDA DOMINGUES
265 **JOAO VINICIUS CARNEIRO DE ARAGAO
266 *BRUNA MARIA DE PAULA CAMPOS
267 THAINA CRISTINA PEREIRA GOMES
268 GABRIEL ANNUNCIATO NUNES
269 RAFAEL GOULD TORRES
270 BEATRIZ THIERY HAYASHI
271 *LARISSA CERQUEIRA DIAS RODRIGUES
272 JULIANO HIRATA TAVARES PAES
273 ANA LUIZA MOREIRA SILVA
274 DANIEL G DE F BARAUNA
275 *BEATRIZ ARANHA FISCHER
276 **LUIZA SOARES SACCHI
277 MARIAH FORTI COSTA
278 TAMIRES DE ALMEIDA SANTOS
279 *GABRIELA DE CASTRO RIBEIRO
280 **GUILHERME ANDRADE PEREIRA
281 *VICTOR GALVAO
282 CAIQUE DE SOUZA PICHELI
283 LUCAS BAGGIO DO PRADO
284 *FERNANDA BISCAINO SALUCESTE
285 JOAO AUGUSTO GOTARDI
286 KAIQUE AVANO RECSKI
287 SARA CARVALHO DE SOUZA
288 JULIA GLASSER KNIGGENDORF
289 HENRICO ALCINO ANTICO
290 **ADRIANA RIBEIRO DAMACENA
291 FLAVIA WADA SILVA
292 **LAIZ LUIZA MIRANDA DE OLIVEIRA
293 GIOVANNI AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA
294 **CAROLINNE PORTO DA SILVA
295 **FERNANDA OLIVEIRA ABEL
296 MARCELA PERCHON
297 JULIANA DA MOTA COSTA
298 AGATHA VICTORIA MENDES DEVASA
299 VICTORIA SILVA WIEZEL SANTOS
300 MILENA MORETI TOMBOLATO
301 LUCAS GARDENAL BARBOSA
302 *LEONARDO BARDELLA CECILIO
303 *CAROLINE CARVALHO MARQUES
304 PEDRO HENRIQUE FRANSOLIN DA SILVA
305 LETICIA DE FRANCA FERREIRA
306 ESTHEFANI FERREIRA MUZEL
307 MATHEUS ALEXANDRE DIAS PUTINI
308 **EDSON CAVALCANTE DOS SANTOS
309 **FELIPE MESSIAS LEANDRO
310 JULIA YUMI ONO NAKAMURA
311 LUCIANO MINICUCCI
312 PIETRA PALMA
313 PAULO VITOR GAZOLA
314 LEONARDO CASTRO SALOMAO
315 FILIPI ALMEIDA CAMARA
316 MELLISSA C F MUSCARI
317 LUIZA CALASTRO CARNEIRO
318 *EMILY BARROS DOS SANTOS
319 CAIO TAVOLARO MELO
320 ALICIA FERREIRA DOS SANTOS
321 **FABIOLA DE OLIVEIRA RIBEIRO
322 NATALIA MOLINA FERREIRA
323 GUSTAVO MENDES NEDROTTI
324 **CAMILA MOREIRA DA SILVA
325 ALESSA DA SILVA ALMEIDA
326 **PAOLA FERREIRA DA SILVA
023 - Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral - Rio Claro
1 VITOR GOMES DE DEUS
2 ANDRE PFAFFENBACH PIFFER
3 LUCIANA OZEKI MATSUCHITA
4 IEDA GIRIBONI DE MELLO E SILVA
5 JOAO PEDRO CALIL BARCELLOS LEITE
6 LAURA BARBON DE ABREU
7 BRUNA OLIVEIRA DE ALMEIDA
8 GIOVANNA CIVITATE BASTOS
9 LUISE SANCHES KULESSA
10 LETICIA PEREIRA GIACOM
11 MARIANA DE LUCA CORDEIRO ROSA
12 *CAMILA RODRIGUES
13 JONATHAN CARDOSO CLIMACO VIEIRA
14 LAURA MAGNANI MACHADO
15 MATHEUS HENRIQUE MILAN LUQUETA
16 MARCO ANTONIO BRANCO DA SILVA
17 ANA MARIA DE CARVALHO FERREIRA
18 ISABELLA BIZZO GROSSI
19 ISABELA ALAVARCES REIS
20 LUANA GENTER
21 LAIS CARVALHO SAENZ
22 EVANDRO AUGUSTO DE SOUZA MAGALHAES
23 BRUNO SCHNEIDER CALDEIRA
24 MAURICIO NOGUEIRA MOYSES
25 *BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA
26 GABRIELA CARVALHO BUENO
27 BRUNO CESAR MARTIN DE SOUZA
28 SORAIA NORONHA DE ALMEIDA
29 LIVIA MACHADO LENCI
30 PEDRO GOULART SUZUKI
31 MARINA FREITAS YONASHIRO COELHO
32 GIOVANNA BELLOMO BRANDAO
33 GIOVANNA SEGATI CANIZELA
34 VICTORIA DALLARI GRUBER
35 *AMANDA TOGNOLI DA SILVA
36 MATHEUS OZILIERO TAGLIAFERRO
37 DANIELA MAYUMI KITA
38 MARIO NICOLAS CACCALANO
39 ALICIA GALLO DE MITRI
40 **DANIELE PIRES DE LIMA
41 FELIPE ALVAREZ SILVA NUNES
42 LAURA NUNES VALIÑO
43 GABRIEL AMADEUS CARRASCO
44 BARBARA ALVES SANTANA
45 MARIANA PUPO CASSINELLI
46 MARCOS ANGELO ALVES FILHO
47 CAMILA BUENO RODRIGUES
48 KEMELLYN CRISTINA PANCHERA
49 *LUCAS PASQUALI DARIM
50 CESAR DULEBA PAULO
51 GABRIEL BERTOLETTI BAROZZI
52 *BRUNO VICTOR VICIANA
53 DANIEL BENACE FERNANDES
54 MARIANA BRAGA STRABELLO
55 *FRANCISCO LARA
56 GABRIEL DE FREITAS CANTARIM
57 ANDREZA MATTOSO DA CUNHA
58 MARIANA DE SOUZA PESTANA
59 GABRIELA ZUCOLO FERREIRA
60 CATARINA FERRAZ DE CAMARGO CIBIM
61 ANA JULIA FERNANDES
62 NATALIA ALLEONI
63 RHAISSA GODOI
64 ISABELLA APARECIDA BERTINI
65 MATHEUS VICTOR MASO LACORTE E SILVA
66 ROBERTO BAPTISTA PEREIRA DE ALMEIDA
67 GUILHERME MASIERO FONTANETTI
68 *MARIANA RODRIGUES DA SILVA
69 BEATRIZ LUCAS ARIDA
70 RENATO DELIA FELICIANO
71 LUCAS TEIXEIRA BUCHIGNANI
72 SARAH VALERO COCHUT
73 RAFAELA OCAÑA VIDA
74 ANA LAURA ATHAYDE LOURENCO
75 VANDA VITORIA BARBOSA FREITAS
76 ANA BEATRIZ DE FREITAS SILVA
77 *HAYEN ALONSO
78 ISABELA PRADO
79 ANA BEATRIZ FERNANDES DO AMARAL
80 *MAIRA CORACI BRETAS MINILLO
81 LAVINIA CIPRIANO
82 ANA BEATRIZ FAULBORN DENARDI
83 DANIELE DOMINGUES QUIRINO
84 *ARTHUR BRUCK
85 *MONICA MIDORI SUEMITSU
86 *MARCOS GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA
87 THIAGO REGIS FERREIRA DONATO
88 THAIS FERNANDA CARLOS
89 DANIELA RAFAEL SIMOES DE OLIVEIRA
90 BEATRIZ HERNANDES DE ALMEIDA
91 MARIANA VITORINO DE CARVALHO
92 ANA JULI CAVASSANI PIMENTEL
93 CAMILA DIAS BERBERT
94 RICARDO CASSIANO MARTINS
95 GABRIEL RODRIGUES PALMA
96 *MARCELO DE OLIVEIRA LEMOS JUNIOR
97 **IRYNA MIREIA NUNES AZEVEDO
98 *DAIANE MARIN DE SOUZA
99 LAIS DE CASTRO BATISTA
100 LAURA PEREIRA DE GODOY
101 LUANA SILVA ROVEROTTO
102 HENRIQUE MARTINELLI DO AMARAL
103 MAYA BORGES SCRIDELI
104 YOLANDA O PORTELLA L M FERREIRA
105 LUCAS CALVO PASIN
106 *GUSTAVO A. RIGATTO
107 LUISA PUCCI SUZUKI
108 *MURILO DURIGON SANTOS
109 *JULIANA STAFOCHI FRARE
110 JULIA PIMENTEL PRADO
111 GIOVANNI URSINI FINARDI
112 *GABRIELY DOMINGUES DOS SANTOS
113 GUILHERME YAMATOGUE DOMENICO PINTO
114 EMANUELLE MARCONDES BASTOS PEREIRA FLEMMING
115 ANA LUIZA GUARINO TANCREDO
116 GUILHERME YUJI KITAMURA
117 WAINA LINARES
118 DANIEL DE CASTRO SCHELESKY PRADO
119 VICTOR HENRIQUE MORTARI
120 LUIZA BERALDI GALLO
121 *JULIANA FERNANDES
122 LEONARDO DE CASTRO VILLELA
123 *VINICIUS PENARANDA PIRAN
124 JULIA COSTA LIBERATORI
125 THIAGO MARTINEZ GARCIA
126 JESSICA ADRIANE PINHEIRO DE MORAES
127 FLAVIA MAYUMI KANASHIRO
128 GABRIEL MACHADO FRANCO
129 YURI KANEOYA ARCOVA
130 LUCIANA GASPAROTI
131 **LUCAS FAZARDO DE LIMA
132 ALICIA ALVES DIAS
133 MARINA DEPIERI CAMPOS
134 ANA GHION PRADO
135 CAROLINA MARIA ALVES FELIPE
136 LUCAS YURI SOARES KOGA
137 MARIA FERNANDA ORTIZ SILVA
138 GABRIEL ARANTES SILVA
139 FABIO SANTORO FURQUIM
140 CLARA ROMAN
141 EMANOELLE CARIA
142 ANA CAROLINA RIBEIRO ZANI
143 PALOMA HOKAMA PAIXAO
144 ISABELA BELLINI
145 RAFAELLA MAGALHAES DE MOURA
146 SAMANTHA FAVERO MARCON
147 CAIO FERNANDO DOTTO
148 THIAGO DE ASSIS DOMINGOS
149 VICTORIA ROBLES DE AZEVEDO
150 EDUARDO SANTOS PEREIRA
151 *JULIANA SARTORI RODRIGUES
152 JULIA CANEVARI SANTUCCI
153 LUANA OLIVEIRA SANTIAGO
154 *MATEUS GOMES FLORES
155 LARISA CANTAVELLA GALVAO
156 **MIRELLE SANTOS DE PAULA
157 *JULIA DE SOUZA ARAUJO
158 *LARISSA DE MORAES GOUVEIA
159 LARA VARGAS BUENO
160 PRINCIA GREJO SETTI
161 ANA LAURA CORSINI BATEMARCO
162 RAPHAEL CAROLO DOS SANTOS
163 GUILHERME MENEGATTO DE TOLEDO
164 MARCELO CANDIDO DE AZEVEDO FILHO
165 *TALITA SANTOS EL HINDI
166 TAINA KOCADO DOS REIS
167 *JOAO VICTOR RIBEIRO
168 GIOVANNA GENNARI KASA
169 *KALVIN LEONARDO DE ALMEIDA
170 CAMILA MARGUTTI MARQUES BRUNELI
171 GABRIEL MARTINS MORETTI DE SOUZA CAMPOS
172 VITOR GABRIEL ELIAS MUNHOZ
173 BEATRIZ APARECIDA BOTEGA
174 *CAMILA DE ABREU SILVA
175 FERNANDO BIASI DO MONTE CARMELO
176 *MARIA CLARA PANCIERA
177 *ANA CAROLINA AMARAL BRUNELLI
178 *JAQUELINE MODESTO CUSTODIO
179 FLAVIA ICHANO MAGRI
180 BEATRIZ LAURA SEGALA
181 *MATHEUS AJEJE DE SOUZA
182 BIANCA BONFANTE DE BARROS
183 VICTOR YASUNORI UEHARA
184 MATHEUS SOARES DARIO
185 *VICTORIA PAZ DE SOUZA
186 THIAGO ALTENFELDER SANTOS
187 BRUNA ZENATTI KAIMOTI
188 NICHOLAS CHINAGLIA
189 VINICIUS DE ABREU COSTA
190 DENISE SAITO HINOJO
191 MARCOS VINICIUS DA CRUZ PEREIRA
192 ISABELLA APARECIDA FONSECA BERTOLETI
193 *CECILIA DE JESUS SANTOS DAMIANO
194 *GABRIELA SOUZA MELO MARTINS
195 SOFIA LOPES BASILIO DA SILVA MATOS
196 JOAO GUIMARAES LEAO CAFFAGNI
197 ARIEL HIRAYAMA KONELL
198 MATHEUS PONCE JANOTO
199 GABRIEL DE ARAUJO PRATTA
200 MATHEUS CUSTODIO SARKIS CARDOZO
201 ANA BEATRIZ MAGAROTTO
202 VICTORIA BASTOS MENDONCA NEVES GUIMARAES
203 AMANDA VALLI GIUSEPIM
204 SOPHIA RODRIGUES COLOMBO
205 *THIAGO MARTINS SIRICO
206 *GABRIELA DELLA COLETTA CAMPOS
207 ALESKA CAROLINE VIEIRA
208 LAURA RODRIGUES FERREIRA
209 MATEUS MAIORGA RODRIGUES
210 WILLIAN TERASSI PEREIRA
211 JULIA CARITA CASORLA
212 **LIVIA SANTOS DE ASSIS
213 ALEXANDRE CARDOSO MAGNO
214 **JULIA VITORIA PIRES DE LIMA
215 *MARIA JOSE DIAS CAPO BIANCO
216 JULIA MELO HENRIQUE
217 MAURICIO AMANCIO FILHO
218 EDUARDA SILVA DA SILVA
219 **JOAQUIM DE ARAUJO ALMEIDA NETO
220 ANA LUIZA CERRI DA SILVA
221 CAINAN DA SILVA PORTES
222 *RENAN SILVA DOS SANTOS
223 BEATRIZ NERONI RIUL
224 RAISSA RAZERA
225 RENAN SOUSA GOMES
226 *AMANDA GOMES PUGLIESI
227 BEATRIZ MAYARA GOMES NUNES
228 ISABELA WANG
229 *HEITOR PACHECO INOUE
230 MARILIA RUBIM BERTUCCI
231 LINA KATO
232 AMANDA SAYURI TOMA OLIVEIRA
233 NATHALIA MANCINE
234 AYSLA COUTO E SOUZA
235 *VICTHORIA ANDREA ROCHA NUNES
236 ENZO ROBERTO SORRENTINO
237 *ANA PAULA BALDASSO
238 CAIO ZUNFRILLI RIBEIRO
239 SCARLETT SCARABOTTO BERTELLI MENDES PINTO
240 RAISSA YURIKO DA CRUZ
241 *ALINE SOARES RODRIGUES
242 *FERNANDA APARECIDA TORRELL
243 **GABRIEL DA SILVA BARCO
244 AMANDA SABINO MARTINS
245 **TAINA OLIVEIRA DA SILVA
246 **AMANDA MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS
247 *GUSTAVO GRANUSSO BONIN
248 ANA CLARA DIAS DE CARVALHO MACHADO
249 EDUARDA COFFACCI DE LIMA VILIOD
250 *ANDRESSA CRISTINA PEREIRA
251 ANNE CAROLINE SANTOS KULL
252 MATHEUS PEDRO DA SILVA
253 NICOLE TAVARES MORENO
254 LAURA STETER PRADO
255 *LUIS OTAVIO PACIULI MARQUES PEREIRA
256 CAROLINA KIYOMI SHIRAISI HIGUCHI
257 INGRID CAMILA PAVANI GALIANO
258 VITOR DE SOUZA MARINHO FALCAO
259 *LAIS BOLOGNANI ROCHA
260 BIANCA SANTIAGO ALVES
261 GABRIEL VANNOZZI BRITO
262 *AMANDA MARTINS AMADOR
263 MATHEUS DAGUANO GASTALDI
264 *MARINA HUMMEL HARA
265 ANDREI LEHNER
266 **VITOR VINICIUS RODRIGUES COSTA
267 ALANIS SOUZA E TESSUTO
268 MARCELLO GABALDI DEGRECCI
269 *FABIO HENRIQUE MOSCARDINI NOBILE
270 *LUANA APARECIDA PIGATTO
271 *MATHEUS CORRER FORTI
272 MELISSA RABONATO ANTONIOLI
273 *LUCAS NEGRUCCI
274 GEORGIA STEINER DE CARVALHO
275 LUCAS LIMA DOS REIS
276 BRUNO MENEZES DE ALMEIDA
277 CECILIA BERTACINI DE ASSIS
278 BARBARA CAMPOS DE CAMARGO
279 LAIS CAMILA SPINELLI CALABREZE
280 *ANDRESSA REGINA PENHA
281 *BRUNO FONSECA FERNANDES
282 VITORIA DA SILVA BITARAES
283 MELISSA DE MELLO WIEZEL
284 **ANA LOPES DE ANDRADE SARAIVA
285 BEATRIZ VIEIRA DE ARAUJO
286 **RAFAEL GOMES ARAGAO
287 PAMELA MOURA CASSIANO
288 NATALY MATHIAS LOPES
289 **CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA
290 **FRANCIELE MOREIRA GONCALVES
291 JOAO ZINNECK DE ALBUQUERQUE
292 REBECA FASIOLI SILVA
293 BRENDA DUMBRA
294 **PAMELA VIANA BARBOSA
295 LEONARDO BERTIN FERREIRA
296 *JULIANA MACHADO DA SILVA
297 *ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA
298 INARA AUGUSTO ROSSI
299 KATIA AKEMY SATOU
300 THIAGO NASCIMENTO DE BARROS
301 MAYCON FELIPE BRANCO DE MIRANDA
302 *NAYANE PEREIRA DOS SANTOS
303 VANESSA ALCANTARA CAMACHO
304 ISABELLE NOGUEIRA DA SILVA
305 MONICA ALESSANDRA FRANCO DE OLIVEIRA
306 ISADORA KOKOL VEDOVATO
307 ANA CAROLINA TRIVELATO DE ANGELO
308 GABRIEL INNARELLI MAKIUCHI
309 GIOVANA TORRANI FUZETO
310 **LAURA FERREIRA DOS SANTOS
311 *MILENA MAYUMI ITO
312 HUGO VIEIRA DE ALMEIDA CARVALHO SOUZA
313 FERNANDO CASAGRANDE FROLLINI
314 **MARCO ANTONIO DE ARAUJO VITOR
315 *LETICIA DA SILVA VILANOVA
316 **DAVI BEZERRA MELQUIADES
317 BARBARA DIAS DO NASCIMENTO
318 **DIEGO DE JESUS CERQUEIRA
319 *ISADORA CUSTODIO
320 *JOHANNA MAESTRELLO DENZIN
321 *ISABELLA BOTTONI BOEMER
322 *JOAO PEDRO BANDINI
323 LUCAS PIERRY ALVES PAULINO
324 *MAYARA FERREIRA DOS SANTOS
325 NAIADY COSTA DE MATOS
024 - Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral - São José do Rio Preto
1 AMARANTA BIZARI GALVAO
2 RICARDO RODRIGUES FERNANDES CAMPOS
3 LEONARDO HUMMEL DE SOUSA
4 GABRIEL RODRIGUES MARTOS
5 *MANUELLA SILVA PASCHOA
6 ANA CLARA ALBERTIN ZUCAO
7 LUANA CASSIA FIGUEIRA
8 ALMIR LUIZ APARECIDO VALVASSORA JUNIOR
9 IZABELLA BARUFALDI PRETTE
10 ENZO LUCHESI TRAZZI
11 FABRICIO FERREIRA CAMPOS
12 BRUNO NICEZIO DE ABREU MAGRI
13 GABRIEL RATTIGHIERI BARAO
14 ANA PAULA SAMOGIM
15 GABRIEL BENFATTI DE CAMPOS
16 FERNANDO QUINTILIANO FARIA JR
17 ANELISE ASSUMPCAO RONDINI
18 *LUDIMILA LEITE MARZOCHI
19 GABRIEL CIMONETTI DE ALMEIDA
20 IAGO SIVIERO RIBEIRO
21 *BIANCA MANFRE
22 HENRIQUE PAULO VIEIRA DA COSTA
23 NATALIA MAYUMI SYBUIA
24 *FRANCIELE FERNANDA CANDIDO
25 LACAN RABELO
26 GABRIELLA BRIDA BORDUQUE
27 GABRIEL CANDIDO RAMOS VILELA
28 KARINA TOMAZ ROLO
29 VANESSA CAROLINE TOMAZINI DE ALMEIDA
30 BARBARA MITSUKO ZUKERAM FUJIOKA
31 GABRIEL HENRIQUE COLTRO
32 ALICIA TELIS NICOLETTI
33 **ANA CAROLINA PIRES DAS DORES
34 PEDRO PARREIRA ARANTES
35 AMANDA CRISTINA PIRES BACHINI
36 MARIANA RIBEIRO DE CASTRO
37 MARIA EDUARDA TURCATO DE SOUZA
38 LARISSA ALVES FARIA DINIZ
39 IGOR VALENCIO MEDEIROS
40 *BEATRIZ CARSE ALCOVER
41 ARICIA GARCIA OLIVEIRA
42 DEYDRE JODJAHN
43 OCTAVIO CHIODA FLORIO
44 LUIZ GUSTAVO SILVA RODRIGUES
45 HENRIQUE PETROCILLO FAUSTINO
46 EMILLYN CRISTINA LACERDA DE OLIVENCIA
47 MARINA BATOCHIO NETELENBOS
48 ANA LAURA VIEIRA DA SILVA
49 LUISA DE PAULA CASTANIA
50 HEITOR LOPES SARTORI
51 *MARCUS VINICIUS DIAS VIEIRA MULLER
52 LUIS HENRIQUE SILVA RABONI
53 VITORIA KAROLINE SILVA
54 ISABELA DA SILVA ARAUJO
55 LEONARDO ANTONOVAS BORGHI
56 JULIA SANCHEZ SAEZ
57 *JESSICA CRISTINA GUAREZI
58 ANNE BEATRIZ V SARAUSA
59 ROBERTO FERNANDES DE MELO JUNIOR
60 EDUARDA CRISTINA ALVES LOURENZATTO
61 MARIA JULIA PIRONELI CAMARGO
62 LEILA NOVAKOWSKI
63 RENAN YUDI YURA HOKASONO
64 DANTIELLY COSTA
65 *MAISA RAVAZI
66 GABRIEL ALTAIR DA SILVA STRINGHETTA
67 IVAN PAPANI BASSO
68 BEATRIZ VILELA DE SOUZA
69 REBECA GARCIA SANTOS
70 BERNARDO GUIDOTTI DE CASTRO
71 HENRY DE ABREU MADUREIRA
72 MATHEUS SOUZA SIQUEIRA ARAUJO
73 MILENA MORETTI RODRIGUES
74 JULIANA GUILHERMITTI NOGUEIRA SOARES
75 FILIPE SOFFIATTI GARCIA
76 MATHEUS MARCONI BOSSU
77 PIETRO SIMOES PESSOA
78 MIGUEL DELBONI DE ARAUJO
79 JANAINA MARIA DE ARAUJO
80 *MARILIA SANTOS FERREIRA
81 *LUANA MARIA BANDIERA
82 LUIS OTAVIO PASSOS FERREIRA
83 ANA LUISA DA SILVEIRA BARBOZA
84 LUCAS DUARTE MARTINEZ
85 *GABRIEL DE CASTRO
86 *ISABELLA DA SIVA MASARIN
87 *PAULA QUEIROZ OLIVEIRA
88 ANA JULIA MILAN BIANCO
89 LARISSA MARAUS
90 *LAURA JARDIM CHIARELLI
91 PEDRO HENRIQUE SILVA ELEUTERIO
92 *KAMILA REGINA DE SOUZA
93 GIULIANA FINOTTI PIRES
94 **LAIS RIBEIRO VILAS BOAS
95 GABRIELA MARQUES INHESTA
96 *SUELEN LEANDRO BUSATO
97 *LUIZ HENRIQUE GONCALVES OLIVERIA
98 ALICIA DOMINGUEZ FERNANDES
99 *VALNER MATHEUS MILANEZI JORDAO
100 *DEBORAH CAPRIOLI PAOLILLO PULHEIS
101 *AMANDA DE ORNELLAS ALEXANDRE
102 **LETICIA GABRIELLE GONCALVES
103 POLIANA SIQUEIRA CESAR
104 ANA BEATRIZ BELINI DOS SANTOS
105 PIETRA FODRA MELLO
106 GABRIEL QUEZADAS PERUSSI
107 ANA SABRINA BARON
108 LARISSA DA SILVA CASTRO
109 BIANCA CAMBIAGHI E SILVA
110 **CAMILA SOARES DA SILVA
111 ANA ISABEL BENFATI
112 IZABELA GOMES RIZZATTO
113 *NORBERTO FERREIRA
114 *PEDRO HENRIQUE RIBEIRO MORARI
115 CECILIA FERREIRA DE ANDRADE
116 *LIVIA SILVA PEREZ
117 LAILA LUANA ANTONIASSI
118 LETICIA VASQUES ZERATI
119 *MATEUS VENEZUELA EL TAKCHE
120 ANA JULIA CORREA SILVEIRA
121 *ISADORA MARQUES GONCALVES
122 ANA LUIZA POSSEBON MANSOR
123 ISABELA RIBEIRO
124 *INAH RIOS
125 JOAO VICTOR AMARAL DINIZ DE SOUZA
126 *LARA GOMES MORETTI
127 LEONARDO JORGE GRECCO
128 VITORIA BORGHI FIGUEIREDO DE LIMA
129 *LETICIA MALVESTIO PARREIRA
130 MARIA FERNANDA PACHECO DA SILVA
131 BEATRIZ PETRUCELLI GORNERO
132 **JAQUELINE ALVES DE SOUZA
133 **YOSHIAKI NOGUEIRA MIYAZAKI
134 ISABELA FERREIRA FABIANO DOS SANTOS
135 *PIETRA CAPPELLANI
136 LUANA MARIANI BRESSAN
137 *DENNIS SEBASTIAN BORBA
138 LUIS GUILHERME DE SOUZA BAGARELLI
139 GABRIEL HENRIQUE COGHI DE ABREU
140 ANA LAURA FRAZATTO
141 GUILHERME FERREIRA SILVA
142 PAMELA GALISTEU PICOLO
143 **MATHEUS HENRIQUE SAMPAIO
144 **JOSE ANGELO PRETTE
145 *LUDMILA BARBOSA DA SILVA FERREIRA
146 *MARIA CAROLINA RODRIGUES
147 PATRICIA BARTHMAN CASACA
148 DILAN BOERIZ CARLOS
149 *LETICIA GREGOLATO ALVES
150 MARCELO GREEN RIBEIRO
151 MARIA ROSA ROQUE SANTANA GOMES
152 LAISA DE OLIVEIRA CURTI
153 **EVA GABRIELA MOREIRA
154 *ISABELLA NEVES PASSONI
155 *YASMIN TORRES
156 **GEAN HENRIQUE RODRIGUES ANASTACIO
157 AMANDA CAROLINA DA SILVA
158 *GABRIEL TOMAZ MANSERA
159 GUILHERME AUGUSTO PARO
160 *ADRIANO HENRIQUE LUQUES DIAS
161 NATALIA PRADO DE OLIVEIRA
162 MATHEUS EDUARDO MARTINS VIEIRA
163 *MAYARA LUANA SOARES STIVAL
164 JOAO VICTOR DA SILVA AREIAS
165 MARIA EDUARDA RODRIGUES POSSATI
166 LETICIA TIEMI RIBEIRO NISHIMURA
167 RAFAEL RUFFATO DE ANGELES
168 *YONA DE A MONTAGNINI
169 *LETICIA FERNANDES DE SANTANA
170 ALINE DE BARROS C. LIMA
171 *MARIANA THAIS SILVA
172 *THAYENE RANI DA SILVA
173 **ANTONIO PEDRO CAMPOS CORREIA
174 *JORGE LUCAS OLIVEIRA PAES DE ANDRADE
175 *JESSICA LEITE
176 MILENA LUISA SERVINHANI
177 *CAMILA AIELO ALVES
178 *LORENA NUNES MARAGNI
179 *MARIA EDUARDA MUNHOZ PARO
180 **LUCAS QUEVEDO PINTO
181 *GUSTAVO DE SOUSA OLIVEIRA
182 LAURA VELLO BERETA
183 LETICIA TEIXEIRA MARCOS DE SOUZA
184 **REGINA DA SILVA GONCALVES
185 ISABELLE CRISTINA ROTA
186 HECTOR ENRIQUE TERSIGNI ALVAREZ
187 FABIA ISABELA MASTROCOLA
188 THAMYRES MANDIRA DOS SANTOS
189 VICTORIA MORAES GIOLO
190 *JULIANA SOUZA PAZ
191 **CLAUDIA EDUARDA MENDONCA DIAS
192 *CAMILA DE OLIVEIRA CASTRO
193 BEATRIZ DA SILVA CARVALHO
194 *CAIO CESAR LULIO VISALLI
195 *MATHEUS APARECIDO CORTE VERMONTE
196 RUDSON ROBLES JURKOVICH
197 VICTOR MELGAR PORTELA
198 *KATIA AGUILERA CABRAL
199 **MARIANA DE ALCANTARA FERREIRA GOMES
200 *MAYARA BERNARDINA BELAO
201 GABRIEL PIRES MAGNANI
202 *JOICE LEANDRA FRIA BARBOSA
203 *ANA CAROLINA MARTINEZ
204 JOSE ANTONIO RODRIGUES DE MORAES
205 ISABELLA CRUSCIOL BRAGA
206 LETICIA DE OLIVEIRA SILVA
207 **ISABELA MARIA MOURAD AMADEU
208 JULIA GUIMARAES DIAS RUBIATO
209 *THALISSA RIBEIRO
210 *BELCHIOR GONCALVES DA SILVA
211 *ADRIANO JUNIOR SILVA PRATES
212 RICHARD ALEGRIA CESARIO
213 *LAURIELLE DO PRADO FERREIRA
214 EMILLY LARA MEIRELLES FERNANDES
215 PEDRO HENRIQUE FOGACA JORDAO
216 PEDRO HENRIQUE SENIS RIBEIRO
217 LIVIA MARIA BOAROLLI KARPINSKI
218 BEATRIZ MARIN LOMBARDI
219 *BIANCA FERNANDES CARDOSO
220 *LAURA GABRIELA MODONEZ
221 *GABRIELLE DE BRITO COSTA SILVESTRE
222 *CAMILA ZANA DI DONE
223 MONIQUE MIELE
224 **MILENA CASTILHO DA SILVA
225 *STEFANI PERPETUA FELIPE PEDRO
226 **LEONARDO DA SILVA SANTOS
227 *AGNALDO JOSE BRAGA JUNIOR
228 LARISSA ZANETONI DA COSTA
229 THAIS SANTOS ROSSI
230 CAMILA FUKUYAMA MOGAMI
231 **PIETRA DA CRUZ BERGHE
232 EDUARDO FRACASSO FALCAO
233 ADALBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO
234 VIDA DOS SANTOS SOUZA
235 *LETICIA NUNES SCARANARO
236 *CAMILA DOS SANTOS VERONEZ
237 *THAINARA PATRIZIA FACHETTI SIMOES
238 ISABELA CRISTINA CYPRIANO
239 LAURA AKEMI MIAMOTO
240 LEONARDO MARTINS MAQUIAVELI
241 *HENRIQUE PRADO CANDIDO
242 **GABRIEL LORENZO LONGO FORTES
243 MARCELLA PATRICIA REIS
244 RAFAEL COSTA FERNANDES
245 **DANILO DONIZETE DA SILVA
246 *LARISSA DE FERNANDES VICARI BERQUO
247 *MILENA DE OLIVEIRA SOUZA
248 TAUAN VERUSCO LIMA DE OLIVEIRA
249 YASMIN LUISA NEVES LEMES GARCIA
250 JOAO VITOR LEMES SUMIDA DE OLIVEIRA
251 *DANIEL MANZATO
252 **FELIPE GERARDI DONADAO
253 BEATRIZ MENES SOARES
254 **KEYSE CAROLINE ALBANO DE SOUSA
255 FRANCIELLI CAROLINI DE SOUZA RODRIGUES
256 **DIEGO ROSA CARDOSO
257 NATHALY RENATA COSTA DA SILVA
258 LOURDES MARIA FERREIRA MARQUES
259 *RAIARA DIAS LOPES
260 *MAIARA CRISTINA DOS SANTOS
261 GUSTAVO RONCOLETTA CONTADO
262 **DANIEL VITOR ZANARDI GONCALVES
263 **GABRIELA PINHEIRO ZACARIAS
264 ANGELICA BERGAMASCO PERRI CEFALI
265 *MICHELLE CAROLINE DE LIMA TEODORO
266 *ANA CAROLINA PAGLIUSO
267 RAFAEL HENRIQUE FERBONI
268 *ADRIANO VIEIRA DE MEDEIROS
269 *LUIS HENRIQUE DA SILVA
270 LAVINIA PRADO BERNARDINO
271 YOLANDA FARIAS DE OLIVEIRA
272 *LARISSA DA SILVA VILLELA CRISPIM
273 **LEONARDO DE BARROUS SOUSA
274 IVANA DOS SANTOS
275 **JULIANA PEREIRA FRANCISCO
276 *GUILHERME SOARES DE ANDRADE
277 *RAIANE ENDELY DA SILVA
278 **IAGO FERNANDO FERREIRA DA SILVA COSTA
279 *ANA FLAVIA MILANI CAPELLI
280 *PEDRO LUIS FIGARO DE ALMEIDA
281 **SCARLET SILVA COUTO
282 *INDIHARA ANIELI GAMBARINI
283 *INGRID CARVALHO COSS
284 **JOAO LUCAS PINTO DE OLIVEIRA
285 *JAQUELINE MASTELARI BARBOSA
286 MARIA EDUARDA OLIVEIRA JACON
287 PALOMA ALMEIDA MATOS
288 *YOHANA ISABELA LOPES DOS SANTOS FRANCISCO
289 *GLEDSON BANDEIRA MAIA
290 *CARLOS VINICIUS RANOLPHI
291 *BRUNA MEDEIROS BORDAN
025 - Ciências Biológicas (Bac/Lic) - noturno - Jaboticabal
1 BIANCA CAROLINE PIRES DE QUEIROZ
2 GUILHERME MAURO ARANHA
3 FERNANDA ROSSETTO CRISTINO
4 MATHEUS SERON AZRAK
5 GABRIEL MARAIA CIOLFI
6 KATIA GABRIELA DE NATALE
7 LETICIA RODRIGUES MORETTO
8 *MILENA SILVA GARCIA PALMA
9 JESSE CORSE CORDEIRO
10 LUIS FELIPPE AGRIAO MORETTO
11 *EDENILSON DOS SANTOS
12 MARIANA MAGNANI AVELAR
13 *ISABELA PIVETTA TRENTINI
14 GABRIEL GONCALVES LEAL
15 LARISSA BELO TENORIO
16 *JULIA SANDRINI DE BIASI
17 PEDRO GABRIEL E SILVA GALVAO
18 VINICIUS PAVAN CASTRO
19 HELORA MACHADO SAMPAIO DA SILVA
20 MARIA JULIA GONCALVES BREDA
21 *ALANA BUGATTI GUESSI
22 ANE GUADALUPE SILVA
23 TULIO SPINA DE LIMA
24 MARIANA PEREIRA PASSOS
25 EDUARDO DUARTE RIBEIRO FILHO
26 FABIANA DE MORAES MILANI
27 ISABELA BAETA PESTRINI
28 VINNICIUS DE SOUZA
29 *ENNIE ROSE BARBOSA DE SOUZA
30 GABRIELA AVELAR MOLINA
31 *GLEICIANE ROCHA SANTOS
32 LIVIA SACCANI HERVAS
33 RICARDO JOSE SACAMOTO DE OLIVEIRA
34 JADE RAISSA PASSOS DO NASCIMENTO
35 NICOLLY QUILES
36 TALITA SARA VICENTINI
37 *LUIS CARLOS MIGUEL JUNIOR
38 *LEONARDO FERREIRA DA CUNHA
39 **BEATRIZ MOREIRA RODRIGUES
40 IGOR PINHEIRO MOURAO RESENDE
41 **RUBIA FERREIRA DOS SANTOS MORINI
42 GABRIEL HAYASHI DA ROCHA
43 *LETICIA DE PAULA LEITE
44 GABRIELA DONEGA CENSAO
45 *JOAO CARLOS TOMAS BUENO
46 **YURI SANTOS DE ALMEIDA
47 *BIANCA HENRIQUE GABRIEL
48 GIOVANA LUZ NEGRO
49 FERNANDA ZANTEDESCHI RODRIGUES
50 LARISSA BIANCA DA SILVA
51 GABRIELA FABIANO DE ALMEIDA
52 VICTORIA FERREIRA GUADAGNINI
53 *FERNANDA MIOTTI
54 JULIA LABATE SILVEIRA
55 THAINARA VITORIA CARNEVALLI SANCHES
56 JESSICA BATILIERI MENDES
57 *THAIS DE SOUZA OLIVEIRA GARCIA
58 **BEATRIZ FELIX GONLCAVES DE OLIVEIRA
59 LUIZ HENRIQUE DE AQUINO
60 BEATRIZ MORETTO
61 *GIBSON CAETANO PADUA
62 BEATRIZ MATTOS DE LIMA
63 *GEOVANA MONDINI VALVERDE
64 **GABRIEL CARVALHO DE ALMEIDA
65 MARINA RIBEIRO SCHALCH
66 *GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO
67 *VINICIUS ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA
68 JOYCE CRISTINA JUKOSCKI GONCALVES
69 MARINA PACIFICO DE ALMEIDA
70 *FELIPE TREVIZANELI BARCELLOS
71 *AMANDA ZUIN DE OLIVEIRA
72 *NATHALIE BIANCA STORINO
73 BRUNO DE TOLVO BORSONI
74 DANIEL SOUZA POSSARI
75 FRANCIELI BISSOLLI MARQUES
76 ARTHUR VIEIRA DA COSTA
77 NATHALIA ESPANHOL
78 BEATRIZ PINTAR
79 LARA VITORIA DE ASSUNCAO
80 ENZO BERGAMO TANK
81 **DIEGO HENRIQUE REIS DA SILVA
82 *EVELIN VICTORIA OLIVEIRA ARRUDA SILVA
83 **JESSICA DE SOUZA FIRMINO DOS SANTOS
84 GIOVANA CECILIO DA COSTA
85 *PEDRO DE SOUZA MARQUES DEL GROSSI
86 *MILENA EDUARDA SOUTO
87 *JOSE EDUARDO FACIOLI
88 *GEOVANA DEMARCHI
89 ANA BEATRIZ MARCIANO BARBOSA
90 **JOAO VITOR CORREIA
91 FERNANDA CAROLINA BARBOSA
92 **ISABELLE BITENCOURT DE ALMEIDA
93 *SAMARA RAFAELA GONCALVES
94 JULIA CRISTINE ALONSO DA SILVA
95 *INGRID JULIANE DA SILVA
96 *SUELEN CRISTINA BARBOSA DE CAMARGO
97 *MARIA JULIA SILVESTRE MARQUES
98 *JOAO RICARDO DE OLIVEIRA TELLES
99 **MARIA DE FATIMA DOS REIS
100 LETICIA CAROLINE PENTEADO INNOCENTE
101 *GIULIA MACEDO DOS REIS
102 MATHEUS IAGO DAL NEGRO MOTA
103 KASSIEL GUSTAVO MARCONDES
104 **LILIANE DOS SANTOS SOUZA
105 *DANIELLE VIEIRA PEREIRA
106 MARIA FERNANDA GREGGIO GATTAS
107 *ANA CLARA DO NASCIMENTO
108 *GABRIELE POLIA PIRES
109 **HARRISON PIRES BARBOSA
110 BRUNA APARECIDA SAKOMURA RIPAMONTE
111 GABRIEL VALENCO GARCIA BRITO
112 *MARCOS ROBERTO FRANZINI JUNIOR
113 **VITOR HENRIQUE SANCHES DE MATTOS
114 LETICIA FREDDI
115 *PEDRO HENRIQUE NAVARRO MORA
116 CONRADO AUGUSTO NICOLETTI BALBI
117 LETICIA VITORIA DA SILVA
118 PEDRO ANTONIO DIAS THEODORO QUERIDO
119 **LARISSA FERREIRA DE JESUS
120 LAURA CONTARIN TESSARO
121 *JOAO PEDRO PAICH DA CUNHA
122 GABRIELE CAROLINE DA SILVA
123 LUIS PHILIPPE RODRIGUES VERNILO
124 *ANTONIO AUGUSTO MOMESSO PEIXOTO
125 MATHEUS DE PAULA SANTOS
126 JOAO PAULO ALMEIDA RIUL
127 **ANA CAROLINA DE ALMEIDA
128 FRANCIELLY MACARIO DOS SANTOS
129 **NATALI CRISTINA DOS SANTOS
130 LUIZ GELATTI NETTO
131 **MICHELE CRISTINA DE JESUS
132 *LUANA DE JESUS SARTORI
133 *GENYFER LAURINA FIGUEIREDO
134 *BRUNO CESAR SALAZAR
135 *BIANCA SOARES ASTOLFI
136 THAIS DE ABREU KURAMOTO
137 **SAMANTHA DE SOUSA GONCALEZ
138 LEONARDO TITOTO
139 PEDRO DOS SANTOS PAULA
140 **WESLEY REZENDE PEREIRA
141 *ISABELA FERNANDA TESCUTE PIRES
142 **NATIELE DE OLIVEIRA FELIPE
143 *SOLANGE APARECIDA SABINO
144 *JULIANO MEDEIROS BAITELO
145 **MURILO DE CASTRO ROCHA
146 *GISELI AIKO NISHIMURA ZANERATO
147 *FILIPE DE SOUZA AKASAKA
148 LARISSA FERNANDA DE MEDEIROS
149 *ANA GABRIELA PINHO COSTA
150 RODOLFO BUZINARO AMBROSIO
151 *BRUNA HELENA COLOSI PEREIRA
152 CAMILA CRISTINA DA SILVA
153 **MARITA ESTANISLAU
154 LEONARDO LOPES FERRAZ
155 **MIKAELA DE PAULA SAURIN MACHADO
156 *JULIANE SILVA DE ALMEIDA
157 *LETICIA HELEN BASSI
158 **JESSICA DYANE DA ROCHA SILVA
159 *JESSICA MARTINS
160 FRANCIELLE APARECIDA ROSSINO
161 *GABRIELE CARRARA
162 *TAUANE CAROLINE DOS SANTOS NASCIMENTO
163 *GABRIEL CORREA FRAZAO
164 **JAINE MARIA DA ROCHA
165 GUSTAVO BRUSANTIN DE ALMEID
166 **EDSON DE LIMA MARTINIANO
167 *TALIA DA SILVA RASORI
168 **BRUNO DOS SANTOS MACHADO
169 LUARA HERNANDES PAES
170 **EDNER MURILO NUNES
171 FLAVIA RIBEIRO
172 *ISABELA CATANI RICCI
173 *NATIELY DE SOUSA RODRIGUES
174 VITORIA BRANDAO VILAR CUNHA
175 *LORENA BELASCO ROQUE
176 **MARIANA FELIX MUNIZ
177 MARIANA ARDISSON MAZZA
178 *PALOMA CARDOSO SISTO
026 - Ciências Biológicas (Bac) - Vespertino/Noturno e Licenciatura - noturno - Ilha Solteira
1 *GIOVANNA SABINO DE JESUS
2 GABRIELA CHIOLI BOER
3 ULISSES CARNIELLO CORREA
4 DANIELE CRISTOFANI CARVALHO
5 ISABELLA PIRES
6 *SAMIA CARDOSO DOS REIS
7 *GABRIELY OLIVEIRA GARCIA
8 ALICE DE MORAES
9 *ALEXIA LUI DA SILVA
10 *MANUELA LOPES SANTOS
11 BIANCA BUENO CALISTER
12 NATALIA ARIELE IGNACIO
13 THALISSA CAGNIN PEREIRA
14 SASKIA ESTELA BIASOTTI GOMES
15 LETICIA MENDES BORGES DOS SANTOS
16 *RAQUEL LOPES QUEIROZ
17 NAIRA FERNANDES IGLESIAS BAALBAKI
18 *HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA
19 ANA JULIA SILVA SOCORRO
20 **ROQUE SILVA DOS SANTOS JUNIOR
21 AMANDA PELICER BECKERS
22 BARBARA CORREA BIANCHINI
23 *AGATHA CAROLINE FRAGOSO NERI
24 *IRIS PRATES BELLETTI
25 GABRIELLE PARPINELLI DE LIMA
26 MARIANA PEIXOTO ABIB
27 LANA AVELAR BATISTA
28 *LUCAS VINICIUS LEAO SOBRAL
29 GUILHERME ZORZI DE SOUZA
30 *BARBARA FAUSTINO RODRIGUES
31 **JEAN CLEMENTE DOS SANTOS
32 MARIANA MONTEIRO DE LIMA FORINI
33 GUILHERME PEREIRA PENITENTI
34 MARIA JULIA TONELOTTO BETTIN
35 HENRIQUE QUEIROZ REUTER
36 **RHADASSA MARIA SOUSA
37 *MARIA BEATRIZ MILLAN ATENCIA
38 MAYSA GOMES BARBOSA
39 **GUILHERME ILARIO DA SILVA
40 **THAINA APARECIDA SOARES ZANQUETA
41 YUMI SAKAMOTO
42 *KRISLLEY CRHISTINE DE ALMEIDA LIMA
43 PEDRO RAMILO TENCARTE
44 *FERNANDA MOURA FARIA
45 LEONARDO CORREA BUENO
46 **KAROLINE BERNARDO RODRIGUES PEREIRA
47 BEATRIZ SILVERIO DOS SANTOS
48 *CAMILA KAMBLEVICIUS GARCIA
49 *GUILHERME MARCUCCI PERON
50 **ISABELA DA SILVA RODRIGUES
51 *THAMIRIS CORREIA GOMIDE
52 *RAFAELA PAYA ANGELINO
53 *NATHALIA MARGARIDA CANTUARIA
54 **HALISON SOUZA PEREIRA
55 *JOSE RENATO SOARES DOS SANTOS
56 CAMILA MORAIS RAMOS SILVA
57 **TALITA GIOVANA MENDES DA SILVA
58 MATEUS MOREIRA DE SOUZA
59 MARIA PAULA FERREIRA DOS SANTOS
60 CAROLINE FURLAN PRIETO
61 *KAISA CAROLINE COSTA MOREIRA
62 **PAULA ANTUNES CARDOSO
63 MAIRE BUTZER VIÑALES
64 **MATHEUS OSWALD REZENDE SILVA
65 SEAN MORIMITSU
66 **LARISSA DOS SANTOS GARCIA
67 *MATHEUS ALEXANDRE DOS SANTOS PINA
68 *KARINA DA SILVA SOUZA
69 **CINARA DAMASCENA MACHADO
70 *JONATAS MARCELO COSTA AMARAL
71 **LETICIA YUMI ICHIKAWA
72 *CAROLINE MILHEIRO DA SILVA
73 *ISABELLA GARCIA CANDIL DA CRUZ
74 *BRUNA TAYNARA MORAES FELIX GOMES
75 NATALIA BORGES PEREIRA BRASSALOTI
76 JULIA DE ALMEIDA RODRIGUES
77 *ISABELA CRISTINA MILLA
78 *FELIPE BERGAMIM SILVA
79 **MERYELLEN SILVANIA CAVALCANTI
80 LEONARDO HENRIQUE MOTA SANTOS
81 LUANA LOPES VALCACIO
82 *WILLIAN DOUGLAS SOUZA DO VALE
83 *OSMAR VICTOR BRITO
84 JOAO PEDRO DOS SANTOS SOUSA
85 LILIAN DE SOUZA VIEIRA
86 *YASMIN SANTOS DOS REIS
87 VALENTINA BOSSARDI PASQUALI
88 **JULIA YASMIN DE SOUSA
89 **VINICIUS FRANZINI VALERETTO
90 LEONARDO DA SILVA CASTANHA
91 **LUCAS FERREIRA
92 *GABRIELA ARRUDA BONONI
93 MATHEUS AIO DIAS
94 *GABRIELLA SERAFIM PERON
95 GUILHERME AP. S. TEIXEIRA
96 KETRIN RIBEIRO FAVARO
97 *DAFINI CRISTINA DA SILVA DE PAIVA
98 LARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA
99 *LARA CRISTINA DA SILVA ROBERTO
100 ANA LUIZA LIMA DORIGO BONIFACIO
101 **MARIANA JESUS DE SOUSA AGOSTINHO
102 EDUARDO JOSE CUNHA GRANGEIRO
103 MATHEUS VINICIUS DE SOUZA
104 **ALINE ROMAO DOS SANTOS
105 **MAYARA VAROTTO
106 *CLAYDERMAN DE SOUZA RODRIGUES
107 **EDUARDA FERNANDA LUCENA DA SILVA
108 *LUIZ FERNANDO ESPATINI DE SOUZA
109 *GABRIEL MARTINS MENDES MACEDO
110 *KAROLINI CATARUSSI POLETTO
111 *ELIANE SILVA RIBEIRO
112 *ANDERSON NARCISO RIBEIRO
113 **LUIZ ARNALDO LEONALDO
114 *SIMONE PEREIRA DE ARAUJO
115 *MARIA JULIA DE BARROS MINHOLI
116 *PALOMA ALVES DA SILVA
117 ANTONIO CARLOS BRAIANI DINIS JUNIOR
118 BARBARA AKEMI TERSARIOL NAGAMATSU
119 MONICA SOUZA DE ANDRADE
120 *MONIQUE MARA GONCALVES
121 **DAVYLLA BEZERRA NUNES
122 LUIZA ANDRADE BARROS
123 MATHEUS DE SOUSA BARROS
124 *MATEUS SEITI EUGENIO KITAYAMA
125 **TALITA PEIXOTO
126 **NATALIA PEREIRA DA SILVA .
127 **RHUAN VITOR GONCALVES DA SILVA
128 **ARINI DE SOUZA RODRIGUES
129 *ANA CLARA PINHA ROBERTO
130 **AETE RODRIGUES DE BARROS SILVA
131 VINICIUS AUGUSTO MACIEL PEREIRA
132 **BEATRIZ SABINO CANDIDO
133 **GLORIA MARIA RIBEIRO DA SILVA
134 **THIALLA ROBERTA DA SILVA MADUREIRA
027 - Ciências Biológicas (Bac/Lic) - noturno - Rio Claro
1 FELIPE MORAES RIGO
2 GABRIELE DA SILVA CAMPOS
3 *ANDRE LUIZ MACHADO DE SOUZA
4 *TAIS BUENO DE LIMA
5 MATHEUS VIEIRA DOMINGUES
6 AYLA SECIO SILVA
7 SILVIA HARUMI KAMAZUKA
8 BEATRIZ CONSONI SEGUNDO
9 CAIO FELIPE ROMEIRO
10 ISABELA BASSO FROLLINI
11 MARCELO SOARES RIBEIRO FILHO
12 THAYNA DE SOUZA CASTRO FLORES
13 *THIAGO PEREIRA LIBERADO
14 LAURA LAINO DA COSTA
15 *JULIA MICHETI ITALIANI
16 LETICIA AKEMI LEITE FURUKAWA
17 VITORIA CAROLINA GUERINI FERREIRA
18 **JENNIFER WELLEN SILVA SIQUEIRA
19 ANA LUIZA DE CASTRO FABRI
20 KAIQUE FERNANDES DOS SANTOS
21 ALEXIA RIEDO CARDOSO
22 *FABIO GONCALVES DE OLIVEIRA
23 RENAN SOCORRO MATARAGIA
24 *VITORIA LOUREJAN FERREIRA
25 **JULIA SILVA DE SOUZA
26 *ERIC LEMOS KRUGER
27 GUILHERME GIOVANI DE MORAIS SILVA
28 *GABRIELA PEREIRA RODRIGUES
29 **JOAO VITOR VIEIRA NOVAES
30 **JOAO VICTOR CASSIEL FERRAZ
31 *IASMIN DE LIMA GOMES
32 MARINA ALMEIDA SOUZA
33 NUBIA ALESSANDRA VILELA DE OLIVEIRA
34 *GUILHERME VAMPREY SANTOS
35 *BEATRIZ LEMES RIBEIRO
36 **THAIS SIQUEIRA FERREIRA
37 **LUCAS TEODORO LOPES
38 *MARINA BRANCO DA SILVA
39 JULIANA DE OLIVEIRA BITTENCOURT
40 *LAIS VIEIRA BELLO INOUE
41 *HENRIQUE GUSTAVO BONALDO
42 RAFAEL VITOR DE MEDEIROS COSTA
43 NATTALIA DO PRADO NEVES
44 WILLIAM CESAR DE OLIVEIRA VICENTE
45 *VICTORIA MEDEIROS VILELA
46 *FERNANDA MARTINS SILVA
47 ISABELA DE OLIVEIRA CARLINI
48 GETULIO BOTAO TAVOLARO
49 MELINA FERREIRA RODRIGUES
50 CAROL DE ASSIS FERREIRA SILVA
51 CARLA GABRIELA BILATTO
52 RAFAELA VITTI FERNEDA
53 *LAIS FERNANDA SERRA NEVES
54 BARBARA FARINA MARTINI
55 *DAIANE VERONI
56 RAFAELA DE GENARO MAURANO
57 MARIA CAROLINA TAMAROZZI DOS SANTOS
58 *FERNANDA FERREIRA PIRATELLI
59 JULIA GHION DE ROSA
60 *ALISSON VIEIRA FERREIRA
61 *VINICIUS JOSE DA SILVA
62 GABRIEL BAPTISTELLA TONELOTTI
63 RODRIGO MARQUES SILVA
64 **ROGER HENRIQUE CARVALHO FARIAS
65 *MATHEUS AUGUSTO SEVERINO
66 STEFANIA FLEISCHMANN KRUGER
67 JULIANA LUIZA DE SOUZA BONFIM
68 CAIO LUIS MOREIRA DE SOUZA
69 MARIA RIBEIRO DALFRE
70 *THALITA SURIAN
71 CIBELE APARECIDA CILLANI
72 RAPHAEL HENRIQUE DA SILVA
73 *RAFAEL LONGO ROSADA
74 *RAFAEL IUANAMI TATA
75 *VITORIA THARCYS COSTA DE SOUZA
76 *THALES V. BALLICO DE SOUZA
77 **BRUNA EDUARDA FRANCO DE LIMA
78 CARLA COSTA SANTOS
79 **GIOVANI CHIOVATTO CLAUDIO DE OLIVEIRA
80 *LIDIGIANE MAIRA DE LIMA
81 ELOISA DE MELLO GREGO
82 *BRENDA CRISTINA DE SOUZA
83 FERNANDA PAIVA SILVA PINTO
84 BARBARA FERNANDA EVANGELISTA
85 *RANIELE SILVA SANTOS
86 *FELIPE CARDOSO FRANCISCHINI
87 **VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA
88 IAGO FRIZZARIN DOTTI
89 GUSTAVO HENRIQUE FERRARI
90 EDUARDA MOSSARELLI
91 RAFAEL ALMEIDA ZINGONI
92 *AMANDA CRISTINA DE SOUZA
93 *FERNANDO ARRAES DE CARVALHO VAZ MONTEIRO
94 *EDUARDA JUSTINO DIAS
95 GABRIELA GARCIA MOURA
96 LAURA ALTEIA COSTA
97 *PALOMA MESSIAS ANTUNES
98 *ELAINI CRISTINA CID
99 *FELIPE SENNA KEWITZ
100 *DANIELLY DE OLIVEIRA PRIMO
101 VINICIUS GARCIA CARVALHO
102 *VIVIANE FERNANDES DA SILVA
103 AMANDA STEAGAL
104 DIOGO RESENDE
105 **ANA CAROLINA GOMES DE LIMA DE SAL
106 *PEDRO HENRIQUE DA SILVA VIEIRA
107 *ADAIR RIZZATTI JUNIOR
108 *SAMARA SOARES
109 *ISABELA MARIA SOARES SIEGRIST
110 GIOVANA LAZARIN TORREZAN
111 GABRIELLA DE LEMOS GOMES
112 *FILIPI HENRIQUE RONQUEZELLE
113 GEOVANNA GOMES DE SOUZA
114 *ANA LUCIA DE MENEZES
115 *MATHEUS DA SILVA SIMAO
116 *MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS LONGO
117 LUIS GUILHERME ALMEIDA AMARO
118 *AMANDA DA SILVA
119 **NATHALIA DA SILVA RIBEIRO
120 *JANAINA DE JESUS BREGOLIN
121 **ANNE CAROLINE SANTOS
122 ELIZABETH MONTEIRO MENDES NOBREGA
123 RAFAELA LARISSA DA SILVA
124 *LETICIA FILIZOLA DA CRUZ
125 *CAROLINE TOZZO DA SILVA
126 FELIPE PIZZINATTO
127 VITORIA LIMA DO CARMO
128 RAUL CESAR VITAL AZEVEDO
129 MARCELA CLAUS FRANCO
130 **NICOLE DOS SANTOS ROCHA
131 **THAYNA BEATRIZ DE PAULA
132 *STELLA FERNANDES FERRARI
133 *DANILO DA SILVA TORINI
134 WALAS DOS SANTOS COSTA
135 VITORIA MARIANO SANTOS
136 *MATHEUS BARBIERI RIBEIRO
137 *BIANCA CLARO MAFRA DE OLIVEIRA
138 *LARISSA MOREIRA DE BRITO
139 **JOYCE DE MOURA E SILVA
140 *GIOVANNA ALEXANDRA CARBONEZI
141 *IZAIAS BARBOSA FERRAZ
142 *MARIELA AMANDA DOS SANTOS
143 MILENA MARCELO
144 **ISABELLE FERREIRA DA SILVA
145 VIVIANE ALBUQUERQUE SALES
146 *JESSICA CAROLINE SEBASTIAO
147 **LO-RUAMA KEMILY FELIPE
148 GIOVANA COSTA PEREIRA
149 FELIPE GONCALVES LOPES BELMIRO
150 *ISABELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
151 *CAMILLE CID DO NASCIMENTO
152 MATEUS PEREIRA RODRIGUES
153 *LEANDRO MATHEUS DE CARVALHO VAZ
154 *BRUNA LETICIA DA SILVA FARIA
155 *THALIA FREITAS DE BARROS
156 ANA LUIZA PRATALI DA ROCHA
157 **VITOR MIGUEL SANTOS SILVA
158 *WESLEY VINICIUS DA SILVA
159 GUILHERME AUGUSTO MARINO
160 *PAOLA RARIANE COSTA SILVA
161 *BEATRIZ APARECIDA PIRES DA ROSA
162 *STEFFANIA LEANDRA DE OLIVEIRA
163 *JULIANA DE OLIVEIRA RAMOS
164 BEATRIZ GASPAROTTO
165 **RANIELEM DE FREITAS GUSMAO
166 GABRIELA RIBEIRO DA SILVA
167 **LEONARDO HENRIQUE NASCIMENTO
168 **PAULO CESAR PEREIRA JUNIOR
169 **FRANCISCA RANGELMA VIEIRA DE MENESES
170 *JESSICA GABRIELLE DA PALMA DAMATRICE
171 **JULIA MARIANA DE ALMEIDA
172 *NATHALIA GABRIELA DE SOUZA CARVALHO
173 *EDUARDO RIBEIRO DOREA
174 **JOSE LUCAS BENTO
028 - Ciências Biológicas - Bacharelado: Gerenciamento Costeiro ou Biologia Marinha - integral - Litoral Paulista
1 ESTELA GUIDINI FERRUFINO
2 LUCAS MORAES RIBEIRO
3 FABIO BASSOI SAYEG
4 LAIS CONTI STEIN
5 VIVIANE TRABULSI
6 LAURA VANINI POLLI
7 LEONARDO DE SOUZA CRUZ
8 GIOVANNA SANDRETTI DA SILVA
9 LEONARDO CIRILLO
10 BRUNA NAOMI ACAMINE
11 ANNA GABRIELLA AGAZZI MIGOTTO
12 ISABELLA MARAVALHA GOMES
13 DALILA JUNQUEIRA BORGES
14 ANDRE CALLONI SOUZA
15 JULIA GRIGOLATO IANI
16 *JULIA PETROSKI OLHER
17 LUCAS MACHADO RICHETTO
18 *LARISSA SANCHEZ GATTO
19 ANDRESSA MAGALHAES DE ALMEIDA
20 DANTE CHIARINI VOLPATO
21 FERNANDA BELINAZO
22 PEDRO BARSOTTI PINTO FERNANDES
23 DOMINIQUE RAYANE LIMA
24 JOAO PEDRO NOGUEIRA LEROUX
25 ANDREA VASCONCELOS DE ANDRADE ESCORCIO
26 CLAUDIA DE LIMA RAMOS AQUAROLI
27 *MURILO DE BRITTO VANNUCCI
28 *AUGUSTO JULIO CAMARGO
29 *VITOR TONON DE ALMEIDA
30 *JULIA METZKER
31 *RAFAEL PERES FERREIRA PEREIRA
32 *ROBERTA COELHO DONATI
33 LI YUCHENG
34 LAURA BRANDAO SADER
35 VITOR ASSIS PINHEIRO DE MELO
36 LARISSA DE OLIVEIRA CAROCA
37 **FELIPE SESTI TRINDADE
38 **CAROLINA ASSIS DA SILVA
39 VICTORIA FIGUEIREDO FERREIRA
40 BEATRIZ VITOR LUPINACI
41 LUIZA DE OLIVEIRA PAIXAO
42 MARIA LUIZA DE REZENDE ZECH COELHO
43 VICTORIA DE LOURENCO ULMAN
44 AMANDA ESCARABICHI BUENO MARIANO
45 ISABELLA BEVERARI COUTO
46 GUILHERME RAMOS PANIZZA
47 NILTON RUBENS FILGUEIRAS CORREA
48 PATRICIA AMANDA DE CASTRO
49 ADRIANA CORTEZ MAGALHAES DE SALES
50 JOSE LUIS SIMIONE JUNIOR
51 MARIANA MATIAZZI DA SILVA
52 **BEATRIZ DOS SANTOS SILVESTRE
53 **ITALO NOVAIS CAVALLONE
54 JULIA GARCIA SILVA
55 **ANA CAROLINA ZANIERUSKINOS
56 SABRINA LUIZA RABELO
57 CAROLINE CRISTINA ANDRE
58 NATALIA LUIZA NUNES BORGES
59 TIAGO COSTA NETTO DE OLIVEIRA
60 MARIA EDUARDA MAZZI ESQUINCA
61 ANA PAULA PRATA
62 JULIA GIACOMETT QUINTINO
63 IAN DE ABREU UTESCHER INTRIERI
64 JESSYCA DE OLIVEIRA NISTA
65 BRUNA BELARDO COLATRELLA
66 NATALIA RIBEIRO RODRIGUES
67 VITORIA MITSUE AGLIARDI OYADOMARI
68 ALICE ROGER BOMBARDI
69 **BARBARA FELIX DE LIMA
70 *TAMIRIS PEREIRA LIMA
71 *LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA
72 LUIZ GUILHERME DA COSTA
73 MONICA KELER DE JESUS
74 MARIA EDUARDA BARBOSA BRANDAO
75 MARIANA DE CAMARGO BITTENCOURT RITO
76 DANILO ALVES AQUINO
77 *CAMILLA EIZO MARQUES LINO
78 LUCA BARATA FAVARO SAMPAIO BARUSELLI
79 GUILHERME AUGUSTO URQUIOLA HYPPOLITO
80 VITORIA CAROLINA ROLIM RECH
81 JHENIFER SUELEN SALUSTIANO GISTO
82 *RAFAEL PATRICK MARCELINO RODRIGUES
83 NATALIA MENDES
84 GIOVANNA STANCATO MARTINS
85 GIOVANNA GESIELLE SANTOS ARAUJO
86 BARBARA DE SOUSA SCHISSATTI
87 *MATEUS JOSE DE OLIVEIRA ZAMBON
88 ANDREIA TAVARES FORTINO GARCIA
89 LEOPOLDO HENRIQUE ESPAGNOLO TAVARES
90 *ISABELA CRISTINA DA SILVA MOURA
91 MARIANA RAMALHO RODRIGUES
92 CAMILA CAROLINE PORTUGAL FRANCISCO
93 *BRIAN DE SORDI R. DOS SANTOS
94 *ALICE SAMARA DA SILVA
95 **GABRIELLE HAYEK DE FARIA
96 *ANDREZZA PINHEIRO ANHAIA
97 CATARINA OLIVEIRA BORBA URBANO
98 **FELIX AUGUSTO SILVA DE ANDRADE
99 SARA MARIA DE GOIS FANCHINI
100 *SAMARA LYDIA DIAS FERNANDES PEREIRA
101 ANA BEATRIZ ALVES GUIMARAES SILVA
102 LAURA RIBEIRO
103 NATALIA FERREIRA
104 MARCOS DE PAULA XAVIER DE SANTANA
105 ENZO FIORI RIGOLIN DA ROCHA
106 PAULA AMORIM GAGLIARDI
107 RAISSA SARTORI MARTINS DOS SANTOS
108 KAUE DE SOUZA EVANGELISTA
109 BEATRIZ DE SOUZA BALESTRIEIRO
110 KARINE GOMES NETO
111 BEATRIZ UZAE MENEZES DOS SANTOS
112 LARISSA PASQUINI SARNO
113 **FABIOLA BRANDAO ARAUJO DE LIMA
114 GUSTAVO HIROSHI ISHIHATA
115 LUIZA LOVATO VILLA
116 *LETICIA MAY FUKUSHIMA
117 *NICOLE GONCALVES PINTOR
118 MAYRA ROBERTA TRISTAO
119 VINICIUS BARBOSA ANIZIO
120 *RENAN DE PAULA RAMOS DO PRADO
121 **ALESSA APARECIDA BURGARELLI
122 OTAVIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS
123 CAMILA FIM SILVA
124 *AGATHA BUSSOLIM BARBOSA
125 GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA E SOUZA
126 *JULIA PIOVESAN DA SILVA GOULART
127 BARBARA LUIZA DE OLIVEIRA
128 *PEDRO ARAGAO MOREIRA LIMA
129 *LUIS FORTE RASMUSSEM
130 *ISABELLE CARRARA KRAIDE
131 CLARA DE ASSIS ANDRADE
132 LUAN DOS SANTOS CARNEIRO
133 GABRIELA BOMFIM DA SILVA
134 ISABELLE RACHEL PAIVA GOMES
135 NOALY AVENOSO DEODATO
136 *CAROLINA PINHEIRO RODRIGUES
137 EDUARDA DELLORE SPADA ALVES
138 JOAO VITOR MAIA DE MORAES
139 **LAYLA CESARE TRINDADE
140 **MARJORIE JASPER SILVA
141 *ANA CAROLINA LOUZA SIQUEIRA
142 VITORIA DE OLIVEIRA SILVA
143 FELIPE RODRIGUES BORGES
144 *GIOVANNA HERNANDES FERNANDES FREITAS
145 BEATRIZ DONADIO DOS SANTOS HENRIQUES
146 THABATA GRECCO OLIVEIRA FONSECA
147 ANA LUIZA CAMPOS LACERDA
148 MARINA LABATE GAMBOA
149 CAIO BANDEIRA TERROCCI
150 **HUGO HENRIQUE HERMINIO
151 LUIZA BARROS MARTINS
152 *KAREN MATTOSO PEREIRA FIORIN
153 LAIS DONIN VIANNA
154 *LORENA MARTINS PAGOTO MASETTI
155 GABRIELA NUNES DA CRUZ
156 BRUNA ADACHI
157 LUCAS MELLO MORAN
158 *JORGE FERNANDO MORENO JACOB
159 BIANCA BRAGA ROMAO DA SILVA
160 GIOVANNA SALATEO CARAMORI
161 THALITA CHACON DE QUEIROZ MELO
162 *JULIANA MOURA OLVEIRA
163 *LETICIA JULIO DE GODOY
164 *DRIELLY LULI FERREIRA CAUMO
165 LIGIA M C MARGARIDO
166 LUIZA MUSCARI RAVELI
167 **CAIO CESAR DA SILVA MENDES ROSA
168 BIANCA PAIVA ZANCHETTA CAMARGO DE MELO
169 GUSTAVO XAVIER ALMEIDA ROSA
170 **MARINARA SUELEN DOS SANTOS
171 EDUARDA FIGUEIREDO BORGES
172 ARTHUR ADDUCI FARIA
173 **AMANDA SANTOS DE SANTANA
174 GABRIEL ONIAS BASAGLIA DO NASCIMENTO
175 *SUZY EMIKO AKUNE
176 GUSTAVO MOTA LEME
177 RENATA SANAE TOMIOKA
178 BEATRIZ LEANDRO MACEDO
179 *APARECIDA BRIGIDA JESUS OLIVEIRA
180 NATALIA RODRIGUES DE FREITAS
181 **YANCA CRISTINA DA CRUZ SILVA
182 **AMANDA CORDEIRO MAXIMO DE SOUZA
183 **GABRIELA WENGER KAMASHIRO SILVERIO
184 MARESSA MAAS DE OLIVEIRA
185 SOPHIA DOS SANTOS SCARPARI
186 VICTORIA AFONSO FERREIRA BOSON
187 MARIANE DA SILVA MARCELINO
188 YUMI UEHARA ISHIKAWA
189 GABRIELA FRANCINE LOPES
190 GUSTAVO ALVES LIMA
191 SALISA YAMAUTI VAN DER HEIJDE
192 AUGUSTO BEVILACQUA
193 FABIANA MELLO RIBEIRO DE ARAUJO
194 GABRIEL HENRIQUE RAMBALDO BENEDETTI
195 NATHALIA MELLO RIBEIRO
196 *MATHEUS MODAELLI MELO
197 *CAIO CESAR ALVES PAULINO
198 *JOAO PEDRO DE LIMA MUKAI
199 GIULIA CASTELLO BRANCO NASCIMENTO
200 **VANDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA
201 ANA VITORIA REINA DA SILVA
202 AMANDA RONDINELLI
203 *BEATRIZ BARBOSA VILAR
204 **LETICIA STELA BISPO DA SILVA
205 **CAROLINA ROCHA SANTANA
206 *LAIS BARBOSA DE MELLO
207 *MATHEUS MELLO BRUGNERA
208 ADILSON ADRIANO DE OLIVEIRA JUNIOR
209 *ELIANA LEONTINA GOMEZ ORTIZ
210 OTAVIO RANZANI TRIVELLA
211 MARIA CAROLINA SILVA COSTA BITTENCOURT
212 *GUILHERME RIBEIRO DANTAS
213 LETICIA FONTES GAMA
214 ELIANO BEVILACQUA PICCOLO
215 GIULIA BAPTISTELLA PISSINI
216 **LUANA GEOVANA NEVES
217 *MARIA CLARA MARTINS CAMPANARO
218 BEATRIZ MARTINS GHERA
219 VITOR GABRIEL BUCIERI THERODORO
220 RAQUEL GOMES ANGSTMAM
221 GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA
222 *GUSTAVO BARBOSA GOMES
223 *GABRIEL A. TOME DE MENDONCA
224 THAINA ARANTES BARBOZA
225 *GEOVANNA FREIRE DA CONCEICAO
226 **ELOISA HUMMER
227 GABRIELE TUSCHINSKI
228 **PAULO HENRIQUE M MIRANDA
029 - Ciências Biológicas (Lic) - noturno - Bauru
1 YAGO DIOGO DE PAULA LAGE
2 RICARDO MAROSTICA GIACOMINI
3 ISABELLA PEREIRA GOMES
4 JOAO VITOR FALCO CARDOSO
5 EMILY VINCI FERREIRA
6 PATRICIA APARECIDA SIMON
7 BRUNO CAMPANHA QUAGLIATO
8 ANA CLARA DOS SANTOS BONADIO
9 JULIA ARRUDA CRUZ GOMES
10 ANA CLARA ORTEGA FERNANDES
11 AUGUSTO BARBOSA VILLAR SILVA
12 NAILA GIOVANA FERRAZ DE OLIVEIRA
13 STEPHANIE BELAVARY ALVES
14 **GUILHERME HENRIQUE FIRMINO
15 TOBIAS LANZI CIOLA
16 **ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA ORLETTI
17 GABRIELA FREITAS ALPHA CORSI
18 MARIA EDUARDA FREITAS SORENDINO
19 *VITOR LUIZ BRAGA
20 DANIELLA MEIRA MORAES
21 PEDRO URREA MACIEL
22 *SAMUEL SILVA SANTOS DE OLIVEIRA
23 GIOVANA JUCA NOTARBERARDINO
24 AMANDA STEPHANIA SANTOS
25 BIANCA ARAUJO E SILVA
26 AMANDA PERCARIO BOSCO
27 *ANA RUBIA DA SILVA
28 GIOVANA TAISE FERREIRA ALMEIDA
29 LUCAS CANOVA PIGAIANI
30 AMANDA FATORE DOS SANTOS
31 PEDRO GIMENES DIAS MORAES
32 GIOVANNA CRISTINA CURRIEL GRANATTI
33 SAMUEL FERNANDES AMORIM
34 *EDUARDA ROMAGNOLI
35 ANA LIGIA BELTRAME DOS SANTOS
36 *CARLOS HENRIQUE MARINELLI
37 BEATRIZ FARIA CARDOZO DE MELLO
38 LUANA ISABELLE OLIVEIRA DE SOUZA
39 *JENNIFER NAOMI MAENO
40 *TAMY AGNES LOPES LEITE
41 **ERICA RIBEIRO JUSTO
42 JULIANA ZANOLLI
43 *SAMANTHA CASSALATTI BOEMER
44 JESSICA KAREN SILVA
45 *MARIANA CANTU ORTEGA
46 *LARA BEATRIZ OSTI
47 ARIANNE DE OLIVEIRA FERREIRA
48 *LUIS FELIPE CARVALHO SHIROTORI
49 ELISA ANGELA DA SILVA SANTOS
50 MAILA FERRAZ MIRANDA
51 IZABELLA CHRISTINA FREITAS BEZERRA
52 **ANA LAURA DE SOUZA MIRANDA
53 NATALIA FERNANDES AZEVEDO GREGORIO
54 LINA BARREIRA
55 *GIOVANNA BIAZOTTO SA
56 **MARCOS ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR
57 *LUCAS RAEL RIBEIRO
58 **PAULO CEZAR CANDIDO
59 ANA BEATRIZ RIBEIRO TANIGUCHI
60 *GABRIEL JANEIRO MODANESI
61 *JOAO VITOR VERDERI
62 JAMILE DE JESUS CORREA
63 *LILIAN LAVARCE ODAS
64 *AMANDA DA SILVA LOPES
65 **CINTIA MARIA IZAIAS SIMOES
66 **MAURO FERNANDO BELLO JUNIOR
67 **ALEXIA DE LIMA OLIVATO
68 **YARA ROSA ROMANELLI CAMPOS GONCALVES DA SILVA
69 *MARIANA ROCHA CORREA
70 PAULO RICARDO SOLANA
71 **MARIELA EDUARDA TEIXEIRA DE MIRA
72 *GUILHERME DE ALBUQUERQUE CAMACHO
73 INGRID VERONICA FRANCO DA SILVA
74 **THAIS REGINA SANTANA
75 *VICTOR HUGO FINOTTI SOARES
76 *AMANDA HELENA DE CAMPOS ARAUJO
77 *GIOVANNE LOPES DE MOURA RIBEIRO
78 *ELBER MATEUS DE MOURA
79 *LEYRIMI EDUARDA DE ALMEIDA PEDRO
80 **ANGELITA MANDOLINI
81 LAURA MORAES SILVA
82 *JOSE TROVARELLI NETO
83 CASSIA SANTOS CARNIATTO
84 **IONE PAULA DA SILVA SOUZA
85 **MILLENA DIAS DE OLIVEIRA
86 *FERNANDA MARQUEZIM PARON DE SOUZA
87 *KAREN PAVAN DE LIMA
88 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA LOPES
89 MATHEUS GAIATO GOMES
90 **RAQUEL DOS SANTOS OLIVEIRA
91 *GIULIA OHANA TRINDADE
92 *LETICIA DE MORAES PEREIRA
93 **ESTELA FERREIRA DE LIMA
94 *SEVENI LUCIANO MORENO
95 **ISABELA BIASI DA SILVA
96 **JULIANA DA SILVA MIGLIORINI
97 *MARIANA PRISCILA CAMARGO
98 JULIA HELENA JOTTA
99 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
100 *MARIA GABRIELA VIEIRA
101 VICTOR AUGUSTO DE ALMEIDA SILVA
102 THIAGO BANHOS PINHEIRO
103 **RAQUEL RODRIGUES DE CAMARGO
104 ANA PAULA GOMES PEREIRA
105 **MATHEUS SOUZA PRADOS RIBEIRO
106 *JESSICA CRISTINA ALEXANDRINO
107 *ROGERIO LUIS MEDEIROS
108 *PATRICIA BELLINI GONCALVES
109 **MATHEUS CARLOS DOS REIS
110 **THAIS TERENCIANI BATISTA
111 *JEFFERSON LEONARDO SIQUEIRA DE OLIVEIRA DA COSTA DO N LIMA
112 *MARIA CAROLINA SALVADOR LEONELLI
113 *SARAH GABRIELA PIVA
114 **CAMILA DA SILVA SOUZA
115 *VIVIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
116 *MARESSA KEMELLY BORGES
117 *MAURO PIERIM JUNIOR
118 **STEFANI GABRIELA SONCINI DA SILVA
119 ANA LAURA GIANONI DA SILVA
120 *LETICIA MIDORI MIZUNO
121 *JENIFFER LAIS SANCASSANI
122 **ARIANE RONDON DOS SANTOS
030 - Ciências Biológicas (Lic) - noturno - Botucatu
1 MARIANA BARROS QUEIROZ MACEDO
2 MARIA CLARA CAVALCANTE ESPOSITO
3 AMANDA SEMEGUINI DE SOUZA
4 VICTORIA FERINI DOS SANTOS
5 MARIA EDUARDA CAVALHEIRO
6 **ANDRE AMANCIO DE ALMEIDA
7 MARIANA CUNHA FERREIRA
8 MELISSA CRISTINE RODRIGUES GENEROSO
9 LETICIA RUFINO ARTUSO
10 HUSSEIN EMAD ABDEL LATIF
11 BARBARA RAPHAEL BAPTISTA PEREIRA
12 GABRIELA PAREDES ASQUINI COSTA
13 GUILHERME NATIVIO DAL PRA
14 LUCAS ZILIOLI
15 JOAO VITOR BARBOSA BUENO
16 VICTORIA BARBOSA
17 LUDMILA MARCONDES BORGES
18 SOFIA HARUMI LOPES NISHIKAWA
19 RAUL FERNANDES CAMARGO FILHO
20 DOUGLAS BRAZ CAMPOS
21 LEONARDO COMERCI MARTINS
22 MARILIA ROSSANESI RODRIGUES DA SILVA
23 FERNANDO LUIZ MALAGUTTE
24 GUSTAVO GALLO COLETTI
25 LETICIA BATISTA SOARES
26 **BHEATRIZ SILVEIRA NUNES MOISES
27 VICTOR TORELLI MARTINI
28 LARA DE BRITO CARNEIRO
29 PEDRO LOFFREDO NETO
30 AMANDA DE ALMEIDA BALDO
31 **ISABELA MELO DE FIGUEIREDO
32 *YGHOR GLOSCOF
33 YASMIN DURAN
34 JULIA CASSIANO FERREIRA
35 NATHALI RANA PIRES CASTANHO
36 *RENATO MATTOS
37 ALEF MARLON LINERO ALMEIDA
38 BIANCA LACERDA CAVALLARI
39 LUANA MEDEIROS DIAS
40 AMANDA GOTARDI MARQUES
41 RAFAEL SANTOS SILVERIO
42 ANA BEATHRIZ LEITE LORENTE
43 *MARIANA ZAMBARDA PAGNOCCA
44 BRUNNA MARTINS PATRICIO
45 WILLIAM FELICIO ROBIS
46 ANA PAULA NOGUEIRA
47 MARIA JULIA MIELI
48 GIOVANNA UEHARA
49 BIANCA DANIELLE FERREIRA
50 LUISA ANNIBAL BARATA
51 MARIA EDUARDA A. CHAVES
52 BIANCA RAFAELA MALACIZE
53 LOUISE FRANCHI RIGOLDI
54 BRUNA SANTOS LUZ DOS ANJOS
55 AIME ESTRAMACO COSTA
56 LAURA HIPOLITO CARRARA
57 LARISSA CUSIN
58 **EDILSON BRAGA DO NASCIMENTO JUNIOR
59 ELANE OLIVEIRA CRUZ
60 BEATRIZ FERRARI CASALLE
61 CARLOS EDUARDO LUSSY YAMAZUKA
62 JOAO LUIS WOLF CHOUERI
63 LUCAS TONELLI RUBIO
64 ANA CLARA CORREA DE OLIVEIRA
65 **BRUNA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA
66 BEATRIZ BELMIRO
67 RACHEL SAYURI LOPES HOMMA
68 DRIELLY NOGUEIRA MARTINS
69 MARIA EDUARDA PICOLO GOMES
70 ALINE ANDRADE FERREIRA
71 *THAIS FERREIRA DA SILVA
72 **MARIA FERNANDA LINO GONCALVES
73 *DANIEL DUARTE TAVARES
74 VITORIA GOMES NOGUEIRA PINHEIRO
75 *RUAN SERAFIM DA SILVA
76 MAURICIO MATTOS PIMENTA SILVEIRA MELLO
77 **DANIELA DE OLIVEIRA SILVA
78 ANA LAURA BARBOSA MUNIZ
79 ALICE PAPAROTTI QUEIROS
80 *THAIS SCARPARO CHIQUINATTO
81 **INGRED EVANGELISTA DA SILVA
82 MARIA JULIA SILVA DE MORAES
83 *CLODOALDO LEONAN DUARTE LIMA
84 MARIA EDUARDA DIDONI TEODORO FERREIRA
85 GABRIELA PERES DE OLIVEIRA
86 GABRIELA DE JESUS LONGO
87 BRUNA DE ARAUJO SANTANA
88 **ISABELLA CENA GUIMARAES
89 **WAGNER ALBUQUERQUE NOGUEIRA
90 BIANCA FERREIRA ALVES
91 CAROLINE MARTINS SIERRO
92 ENZO PACE RAIZARO
93 BIANCA TRINDADE DE PAULA FERREIRA
94 GIOVANNA GORI DE OLIVEIRA
95 CAROLINA CAMARA DE ALMEIDA
96 GABRIELA VASSOLER BRONZATO
97 *CLOVIS CAMPOS
98 DANIELA DOMINGUES DE SOUZA
99 GIOVANNA BULGARI SAD
100 *BERNARDO SOARES DO CARMO RODRIGUES
101 *GABRIEL GONCALVES MOREIRA
102 JULIA LOIOLA FERNANDES
103 MARIA CAROLINA GRASSI DOS SANTOS
104 MATHEUS MATTAR MARANGONI
105 ANDREY HENRIQUE SIQUEIRA DA SILVA
106 *JULIANA TAKESHITA MEIRA
107 HIGOR APARECIDO FARIA DA SILVA
108 *EMILIO JULIANO DA SILVA
109 *TATIANE BONALDI DOS SANTOS
110 ELEN CRISTINA CAZARIN DA SILVA
111 JOAO VITOR CANALLI SILVA
112 *REBECA SOARES VIEIRA
113 SIMONE APARECIDA NUNES
114 **YASMIN ESTEVES IZIDRO
115 *LUCAS VINICIUS SILVA
116 GABRIELA ALVES PERON
117 THAIS REIS RODRIGUES
118 **ANA CAROLINE DE ARRUDA VIRIATO
119 *MIRIAM DEUSA SERRANO
120 KAUAN PEREIRA MENDES
121 *PAMELA BIANCA DE OLIVEIRA
122 LUANA ZAMARIOLI CANDIDO AGUDO
123 MARINA MELO DE MORAES
124 *BRENO RAFAEL DO NASCIMENTO
125 *LETICIA EUFRASIO GARCIA
126 *JULIA MARTINEZ COVAS
127 MARIO ANGELO NETO
128 *LARISSA CRISTINA MENDES BOTARO
129 LUANA CAROLINE FERRE DOS SANTOS
130 *MARIA CLARA BASTOS DOS SANTOS
131 **FERNANDA GOMES FOGO
132 **INGRID VIDOTTO DE OLIVEIRA
133 RAQUEL PIERINA MENDES
134 GIOVANNA MENDES CARVALHO
135 *SUZANA WESSELKA GARCIA BERLATO
136 *RICARDO GRACIANO DE OLIVEIRA
137 *GUSTAVO HENRIQUE MACHADO
138 LARA LETICIA SOUZA
139 *MARIANA GAMA
140 LUIS ANTONIO COSTA JUNIOR
141 BRUNO MARQUES MATIUSSI
142 *MAELEN SAMARA BENTO
143 *AMANDA LUIZA ZONTA
144 *DRIELY MAYARA MORAES ALVES
145 *ALLAN VIEIRA
146 *MARIA EDUARDA PIMENTEL
147 LETICIA PINHEIRO FIORANTE
148 *MATHEUS HENRIQUE BERNARDO
149 **FABIANA PEREIRA FURQUIM
150 **ISABELA LUIZA DO CARMO CARVALHO
151 *RAPHAELLA GONCALVES DE OLIVEIRA
152 *NATALIA VEIGA OLIVEIRA
153 *MARIA FERNANDA CANDIDO MAROCOLO
154 **LARISSA GABRIELE DE SOUZA CLEMENTE
155 LAURA GALVAO DE SOUZA BRUNO
156 **GABRIEL PILLER DOS SANTOS
157 *LUCAS CARDOZO RIATO
158 **MARCELA APARECIDA CABRAL MICHELETTI
159 FELIPE PEREIRA DE BRITO
160 TATIANE APARECIDA DE GODOI
161 MURILO KEN OKADA SINZATO
162 NATHALIA ALINE SEABRA
163 *WILLIAM DE CAMPOS MORAES
164 GIOVANA TRIGLIA MUNIZ
031 - Ciências Biológicas (Lic) - noturno - Litoral Paulista
1 BRUNO XAVIER DO VALLE
2 FERNANDA DA SILVA SEIFFERT SIMOES
3 *NATALIA BEATRIZ DE MENDONCA SANTOS
4 LUCAS PEREIRA ROSSINI
5 *JULIANA SILVEIRA CLARO
6 *CAMILA CERUCCI
7 LOUISE OLIVEIRA FIAMETTI
8 **LAIS TRAJANO MENDES
9 JULIANA SUEMI MIYANO
10 CAMILLA VERIDIANA DA SILVA RIBEIRO LOBO DE FRANCA
11 *ALBERTINE MARCUS GONCALVES
12 **BRUNO HENRIQUE DA SILVA ROSA
13 CLARELIS ILHO ROSA
14 LAURA LOPES
15 THAYLA VICTORIA FREIRE LUCIANO
16 NATALIA PEREZ VIANA
17 MATHEUS BEZERRA DA SILVA
18 FLAVIA MARTHO LANDINHO
19 PEDRO SEMAAN BESSA
20 MARIA LIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
21 **BRENDA RIBEIRO LACERDA
22 **BEATRIZ FERNANDA SERRA
23 **FERNANDA PIMENTA PACHECO
24 ANA BEATRIZ COELHO AZEVEDO
25 CAIO VALERIO DA ROCHA
26 *VINICIUS AUGUSTO DOS SANTOS ALVES
27 GIOVANNA BELLOTO
28 CAIQUE MIGUEL DE SOUZA PAES
29 FELIPE DE ABREU TRIELLI
30 PAULA CRISTINA QUERENTINO
31 VICTOR MAFRA
32 MAURICIO PEDRO COSTA E SILVA
33 *MARILIA BARRETO PRADO LUIZ
34 *LARISSA GALDINO PIMENTA
35 **MANOELA DREYFUSS LOURENCO
36 *GABRIELA PENHOLATO TOBIAS
37 RAFAEL ALVES FARAH
38 *VINICIUS TROVO
39 GIOVANNA NAKAMAE
40 MATHEUS VAITKEVICIUS
41 LARISSA SILVA FERREIRA
42 JULIANA DE PAULA GODINHO CARVALHO
43 *GIOVANNA PARISI DE MOURA
44 **FERNANDA DE SOUZA SA
45 *THIAGO GUIMARAES SILVA
46 ISABELLA GARCIA SILVA
47 **DAYANE COSTA OLIVEIRA
48 VINICIUS LOPES CAMARGO BENGTSON
49 **MARIA GABRIELA FERNANDES VAZMORBIDA
50 **JUSSARA OLIVEIRA SANTOS
51 **JULIO ALVES PEREIRA
52 *DANIELA DA SILVA SANTOS
53 **ANTONIO ALEXANDRE DA CRUZ
54 **LAILA LUCYANE FERREIRA DE MORAES
55 *CHARLENE MELO GAIARDO
56 *AUGUSTO MAZZA FILHO
57 *FLAVIA BASSAN
58 BYARA FREITAS GUEDES OLIVEIRA
59 THAMIRES CAROLINE LOPES VECCHIATO
60 **ANDRESSA MARIA CORREA PRADO
61 *SABRINA LETICIA MANZON LIMA
62 *MARCIA RODRIGUES PIRES
63 JULI STEFANI DA SILVA MOURA
64 *JOSE VICTOR SOUZA AREAS
65 **JULIANA ANGELO DE CARVALHO
66 *PATRICIA LUCAS MACHADO
67 **KAREN APARECIDA MIRANDA SANTOS
68 **MARILIA NEVES DA SILVA
69 *VITOR TEIXEIRA TERUEL SIMAO
70 **JULIO CESAR COATA JUNIOR
71 **ALAN VITOR SOUZA DE SOUSA
72 *GABRIELA DE ANDRADE FIGUEREDO
73 *DEBORA GOMES NAKAMA
74 **ARIANE DE PAULA DOS SANTOS PINTO
032 - Ciências Biomédicas - integral - Botucatu
1 VINICIUS GOULART NARDELLI
2 GIOVANNA ORLOVSKI NOGUEIRA
3 BEATRIZ PINHEIRO DA SILVA RIBEIRO
4 GABRIELI CRISTINA LIMA
5 MONICA DEL MONACO ESTEVES
6 LAILA LUMY INOUE NAGANO
7 DANIELA OGAWA
8 LUANA SA TROVO
9 THALITA BIANCATO IHA
10 CAROLINE MORAES PEREIRA
11 THAIS ROMANO FERREIRA
12 ANA CLARA JENNINGS MORAES
13 ANNY BECKMANN
14 ISABELLA DRASZESSKI MALAGO
15 NICOLAS DE OLIVEIRA ROSSINI
16 *PEDRO HENRIQUE BRONZATTO
17 LUCCA SOKABE
18 LARISSA PINTO DE ANDRADE
19 KATHLEEN DA SILVA SOUSA
20 MATEUS SOUZA ZABEU
21 GABRIEL BRAZOLIN KRUS
22 *CATARINA DOS SANTOS GOMES
23 *MELISSA RODRIGUES CORREIA
24 *THALIA TIBERIO DOS SANTOS
25 RUTH NUSBAUM
26 CRISTIANE MANGOLO MOREIRA
27 LUIS HENRIQUE VICENTE
28 CHEYENNE LOTURCO LUZ
29 ARTHUR ALVES COELHO
30 VINICIUS SOARES BARCO
31 **CHARLES PINTO DA SILVEIRA CARVALHO
32 BEATRIZ DE CARVALHO NUNES
33 KARINA OWAN KANASUGUSUKU
34 BRUNO CAVICHIOLI BALDO
35 RAFAELA RAMPAZO LEONARDI
36 DAFFINY SUMAM DE OLIVEIRA
37 ARIEL MARIA FERREIRA CORDARO
38 FELIPE HORI SIMOES
39 FELIPE PEROTTE SPADON
40 MARIANA MACHADO DE OLIVEIRA
41 LIVIA BASSANI LINS DE MIRANDA
42 AMANDA ALVES CAETANO LIMA DA SILVA
43 ANNA CLARA CONSORTI DOS SANTOS
44 CAROLINNE TOMARCHIO FOGAGNOLO
45 JULIANA SILVA SIQUEIRA
46 **MONIQUE MOREIRA CESAR CASARI GUERREIRO
47 LIZ CAROLINE MENDES ALVES
48 IGOR MARTINS ALVES MELO
49 GABRIELA MANDU GIMENES
50 MARIANA SILVEIRA BEZERRA
51 SOFIA QUARELLO DOS RAMOS
52 JULIA CUNHA MIRALHA
53 NICOLI RIBEIRO VALERIO
54 *TAISA TEIXEIRA MOREIRA DA CUNHA
55 GIULIA ESCUCIATO SCHICK
56 *RONALDO RENAN DE ALMEIDA
57 GIOVANNA PAULINI RAVAGLIA
58 ALINE MAYUMI SAITO YAMAKADO
59 BRUNA MARQUES TAVARES
60 *OLIVIA RIZZATI
61 HELOYSA AMARAL DA SILVA
62 *CAROLINE SHIZUE KITAKAMI
63 INGRID DE FREITAS TOSTA
64 ISABELLA ONO
65 GABRIELA VIEIRA MENDES
66 BRUNO MARQUES AMARAL
67 KEVIN SILVA MULLER
68 CASSIA DE OLIVEIRA PROCOPIO
69 JOAO PAULO DA SILVA QUEIROZ
70 ISABELLA MATOS DE SOUZA
71 PAULA QUADROS BARREIROS
72 LUIZA DA SILVA RODRIGUES
73 *DEBORA SILVA MARQUES DE SOUSA
74 BRUNA FELIPPE FERREIRA
75 JOAO PAULO PERES DOS SANTOS
76 LAURA LEONEL DE TOLEDO
77 LETICIA FERREIRA SIMOES
78 ISABELLA FIGUEREDO DE SOUZA
79 GABRIELA FACURI FERRETTI
80 CAROLINA SOARES BULCAO
81 VINICIUS CONTRUCCI DANTAS SEGARRA
82 ISABELLA NEVONI FERREIRA
83 HENRIQUE PEREZ PIAI
84 LIRIEL ALMODOBAR
85 PEDRO RENATO BODO DE PAIVA
86 *EMILY CABRAL DACOL
87 *LETICIA DOS SANTOS NODA
88 DEBORA AKEMI ENDO COLODETE
89 *FELIPE CARVALHO CORTEZ
90 SAMUEL RIBEIRO SOARES
91 *GABRIEL FILIPE MARQUES DE OLIVEIRA
92 *OTAVIO HENRIQUE RODRIGUES VIRGOLINO
93 CAROLINE COUTINHO HORACIO ALVES
94 ALESSANDRA AKEMI CURY SATOKATA
95 RAFAEL VINICIUS DE OLIVEIRA
96 MILENA RODRIGUES RAVANINI
97 *LARISSA MARIA ZACARIAS RODRIGUES
98 BARBARA BARBOSA DE SOUZA
99 JULIANA REIS SOUZA
100 LAERTE LUCHINI JUNIOR
101 DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS
102 NATHALIA LIZ BARRIOS
103 IVAN VERLANGIERI
104 GIOVANNA FILIPOV
105 MARIANA TONHOLO SIVA
106 ISABELA PITTA ROSSINI
107 ALEXIA YUKARI OSHIRO
108 BEATRIZ RIZZO PASCHOALINI
109 *CAMILA ESTEVAM MANZINI
110 MATHEUS CARDOSO DE SOUZA
111 *LETICIA ANDRADE COSTA
112 PAMELA TAVARES CARLSON
113 *JULIA ROBERTA DEGRANDE MACHADO
114 VITOR TAKESHI
115 *MARIANA ALVES TEIXEIRA
116 AMANDA SILVA TEIXEIRA
117 CAROLINA SANTANA CALICCHIO
118 JULIA CRISTINA LUCIO DA CUNHA
119 MIRELLA MENDONCA PRANDINI
120 TAMIRIS ANSELMO
121 LUCAS SANTOS DE ALMEIDA
122 MARCELO DOS SANTOS VOLTANI LORENA
123 JULIA JARDIM NACHBAR
124 LETICIA GREGOLIN DO NASCIMENTO
125 LETICIA BIGESCHI MONTEIRO
126 KEROLAINE DA SILVA SILVERIO
127 CAMILLA DONATO CONTIERO
128 ANA MARIA OLIANI NEVES
129 *GIULIANA VALERIO
130 ANA CLARA DE ANDRADE MIOTO
131 CONNY WARA TERAN FUKUYAMA
132 CAIO VINICIUS ARRUDA
133 KARLA MARTINUCHO GODEGUEZI
134 GUSTAVO LEMES PINTO
135 *HELLEN CRISTINE PIMENTEL
136 VANESSA DE MELLO ARTHUR
137 DEBORA ALVES CANUTO DE LIMA
138 MARIA LUIZA VIEIRA NUNES
139 MARINA K. B. RIBEIRO
140 LUISA MACHADO PINHEIRO
141 LARISSA KUSSABA MIGUEL
142 FILIPE VIEIRA MARTINS MONTEIRO
143 LETICIA CRISTINA LEME
144 LUAN NASSIF DE SENA
145 MARIANA LOPES FOLIETI
146 DANIELA LALLI DE FREITAS
147 **LETICIA TENORIO CONICK
148 *CESAR HISASHI KANZATO
149 RAQUEL SCANAVACHI BONANI
150 LUANA MORETTI PEREIRA
151 BEATRIZ D ALMEIDA CASARO
152 SUZANA DOS SANTOS WATANABE
153 VIVIANE SAWICKI LIBERATORI
154 BEATRIZ CRISTINA BIZ TONIN
155 *BARBARA LAPA RIOS
156 *IZABELA MARIA MOTA DE FREITAS
157 PEDRO ERNESTO LOBATO NORONHA
158 WILLIAN TOSHIRO SAKUDA
159 ANA CLARA LAGAZZI CRESSONI
160 DIONE LIS MARTINS DE SOUZA
161 MARCOS VITAL DE SA FERREIRA
162 *DANILO CHAVES DA SILVA RAMOS DE SOUZA
163 GABRIELA CRIVELLARI
164 JULIA MIRACCO URBINATI
165 **BRUNA NATALIA DOS SANTOS
166 *BRENDA CRISTINA VITTI
167 AMANDA MELATO DE OLIVEIRA
168 LARISSA PAIVA MENDES SILVA
169 LUIZ ROBERTO COLLARES CANASSA
170 LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
171 NATHALIA GAVA BERNARDI
172 GABRIEL SILVANO MESSIAS
173 JULYANE NATSUMI SAITO KAIHARA
174 *JESSICA LIAW
175 *MARIANA BERTOZZI MATHEUS
176 VICTOR KENJI MATSUOKA KONDO
177 MARIA JULIA FERRARI DO O
178 MARIANA DE OLIVEIRA PINSETTA
179 MARIANA SACCHI SILVA
180 *JAQUELINE CASTELANI DE SOUZA
181 NATALIA CESARIN RAULI
182 **THAIS REZENDE
183 CARLOS FELIPE G P NAVAS
184 *FERNANDO NUNES GAVIOLI BONI
185 THIAGO HIDEO ENDO
186 AGATHA DE OLIVEIRA CAIRES
187 LARISSA CRISTINA GALDI
188 THIFANY KAROLINE DA SILVA OLIVEIRA
189 STHEFANY SANTOS DE CASTRO
190 HELOISE MAGALHAES CAPATTO
191 GABRIEL DE ALMEIDA FREITAS
192 CLARA PELETEIRO TEIXEIRA
193 *SARA GOMES ESPIRITO SANTO
194 GIOVANNA POLITI DE NADAI
195 GIOVANNA PONTELLI MONTEIRO
196 PIETRA DE BARROS GALVANI
197 THAIS PIROLA DOS SANTOS
198 HENRIQUE SERRA DORTEN
199 VINICIUS GONCALVES RODRIGUES
200 *JULIA STEIN
201 THALITA DE QUEIROZ DE ROSA
202 GIOVANA MOREIRA CRUZ
203 MATHEUS MARQUES DE CARVALHO
204 *RODRIGO COLOMBO DE OLIVEIRA
205 ALEWANDER LUIZ VIRGINIO DA SILVA
206 BRUNA VIEIRA ARIOSI
207 VITORIA RODRIGUES SOARES
208 NATALIA WERTHMULLER TINOCO
209 *GIULLIANA GALDINI COSTA
210 MARIA LAURA GOUSSAIN DARIDO
211 JULIA ARIMURA SCAGLIONI
212 *GABRIELLY DE SOUZA MELO BENEDITO
213 JOAO VICTOR ANDRADE RIBEIRO
214 **MARINA BONIFACIO DENADAI
215 *BIANCA TEODORO DE MARCHI
216 LEONARDO DARIO DE FREITAS
217 HIDEYOSHI TANIGUCHI
218 MARCELO VENTURA SANTOS
219 JOAO LUIS LIMA PASSINI
220 LUIZ FERNANDO FILGUEIRAS REZENDE
221 MARINA PASCHOALINO
222 LAISA DE SOUZA BERTAGNOLLI
223 *MARIANE RIBEIRO FERRARI
224 VINICIUS PEDRO BERNARDES
225 BEATRIZ LOPES MARIN
226 LARISSA ROSARIO MAGALHAES
227 GUSTAVO ROJAS RODRIGUES
228 ALANY CRISTINA DA SILVA NUNES
229 CAROLINA FERNANDA CHAVES DOS SANTOS
230 **MARIANA CASTRO SILVA
231 HENRIQUE GIORGIANNI CAMPOS
232 **BIANCA DE OLIVEIRA CANDIDO VIANA
233 LETICIA TSUNOKAWA YONEMURA
234 LARISSA DE SOUSA PEREIRA
235 MARIANA THIELE
236 SABRINA TORRES LOUREIRO
237 MATHEUS DE PAULA DO NASCIMENTO
238 LAURA GOMES LANGELI
239 MIGUEL GALLIANO DE OLIVEIRA
240 NATHALIA CAMPOS BRAZ
241 MARIA VICTORIA LAZARINI MELO
242 NATHALIA CAROLINE TEIXEIRA ZANA
243 KAMILA THAYSSA TORTOZA DELEPRANI
244 BARBARA FIORIN
245 LAIS DE MELO MONTEIRO
246 BHEATRYS CRUZ DE CANDIDO
247 MARINA YUKARI HATORI
248 ANNA CAROLINA JUNG
249 ANA LAURA DE SOUZA SALDANHA
250 ISABELLA MIRANDA SALOMAO
251 *CARLOS HENRIQUE LIMA DE JESUS
252 *EDUARDA ARIANNE MARQUES DE MATOS
253 ALINE YUKARI MATUMOTO
254 *BRUNO LUIZ MIRANDA GUEDES
255 RUBENS FERNANDO MENDES DA SILVA
256 **MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS
257 *ELYARA DE OLIVEIRA SAFRA
258 LETICIA PITON
259 *ALINE GALVEZ POSSARI
260 *JESSICA DE OLIVEIRA CORREA
261 **JEAN VINICIUS SERAFIM DA SILVA
262 *THAINA OMIA BUENO PEREIRA
263 **HELOISA QUISSI GOMES
264 EMILLY KAROLINE ROGERE BAPTISTA
265 ITALO SILVA MAZZEI
266 NATHAN EUDES SOUZA RAMOS
267 *BEATRIZ DE ARAUJO MERIDA SANCHES
268 VINICIUS CARNEIRO DA SILVA
269 LARISSA ZACARI ALVARENGA
270 **LETICIA JESUS HIPOLITO DE SOUZA
271 GABRIELA FELIX MENEZES
272 *NICHOLAS CAMARGO ZANI
273 POLIANA WENZEL FERRAZ
274 *ANDRESSA GABRIELLE TEIXEIRA DO VALLE
275 PAMELA DOMINIQUE DE OLIVEIRA
276 MARCELLE SANCHES RAMPASSO
277 SAMANTHA NICOLE MORAES
278 AKACIA PARK
279 NATHALIA JORGE DOMINGUES
280 *CAMILA HARUMI KIMURA
281 *LAVINIA VIVAN FERREIRA MARTINS
282 RODOLFFO DA SILVA FOSSA
283 VITORIA BITENCOURT
284 CINTIA CAROLINA LEPAMARA
285 CATARINA SANTOS GIARDINETTO
286 ANA LUIZA PIMENTA NEVES
287 RAFAEL URBANO DA CUNHA
288 NATALIA FERNANDES PIZZO
289 JULIA VINHAS DE SA
290 RODRIGO SILVA ALVES
291 *LARISSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
292 BRUNA PICILLO FIUZA
293 **GABRIELA IZABEL SENA DE LIMA
294 BARBARA DIAS TOLENTINO
295 LETICIA PAVAN DOS ANJOS
296 MATHEUS CAVALARI VALENCA
297 CAIO AUGUSTO CASTANHEIRA
298 SAMANTHA MENDES DE FREITAS
299 LARA NARDI BARONI
300 LETICIA CASTELAN LARUCCIA
301 **BIANCA THOMAZ DE SOUZA
302 MARIA CLARA FERREIRA CAMARGO
303 LUCAS HENRIQUE DE CASTRO AH-TIME
304 **PAMELA CAROLINE DA SILVA
305 *TAINA BELLINE DA SILVA
306 VINICIUS CASAL LEME
307 *GUILHERME DE SOUZA GAGLIANO
308 *NUBIA SABRINA MARTINS
309 *LETICIA STEFANI NEGRI ZANUCOLI
310 *BRENDA IWAKURA ALVES
311 **GOUSILIN LEANDRA ROCHA DA SILVA
312 ALINE YUMI TAKATA
313 DANIELA SAYURI RODRIGUES ETO
314 BARBARA HIGA
315 JAQUELINE RIBEIRO LIVOLIS
316 MARIANA H. MELLO SANTOS
317 GABRIELA BRONZERI STEFANO
318 **GLEDSON VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS
319 BEATRIZ CAROLINE TRINDADE
320 AMANDA BUBULA DE SOUZA
321 *AMANDA SPINOSO DOS SANTOS
322 PEDRO HENRIQUE GOMES LIMAO
323 *GIOVANNA TAVARES LIMA
324 ALESSANDRA AMBROZINI
325 BARBARA HELFSTEIN SCHUNCK GOMES GALINDO
326 *DAYANE ALMEIDA MACHADO
327 THAYNARA SILVA GONCALVES
328 MARIANA MEIRA SCUDELER
329 ISABELLA FRANCO DIAS
330 JULIA GARCIA RONCHI GUARIZI
331 **LORRAYNE KAROLINA DE ALMEIDA
332 GUILHERME MASSAO IMADA SAKAGUTI
333 JULIA NAEMI DIAS
334 JULIA SOARES OLIVEIRA
335 *GIOVANA PARREIRA DE AQUINO
336 GIOVANNA PERUSO DOS SANTOS
337 GIOVANNA SOARES TOSI
338 *JULIA REHBAIM
339 *BIANCA OKUHA PIRES
340 ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA
341 MANUELLA GARCIA FASANELO
342 LAIS SAGGIN FURTADO
343 *BEATRIZ ANTUNES C. DE ANDRADE
344 *VINICIUS NARCISO FERNANDES
345 ANA LUIZA LABBATE BONALDO
346 **AMANDA VITORIA PAZINI
347 ANA FLAVIA BAZZONI
348 VICTORIA NAOMI DOS SANTOS AOKI
349 LUKA CONDE BORGES LATTARI
350 *JAQUELINE MATUO MERLIN
351 *SERGIO DOS SANTOS PAULO JUNIOR
352 *DANIEL EXPEDITO CHAVES FREITAS
353 **FERNANDA DE SOUZA CORES
354 *THAIS DOS SANTOS SILVA
355 JOAO VICTOR DE ALMEIDA BARBUTTO
356 CAIO SILVA DE SIQUEIRA
357 LARISSA FERREIRA SASS
358 *FABIANA APARECIDA ISHIZUKA NOEL
359 VINICIUS FURLAN DA SILVEIRA CAMPOS
360 ANA BEATRIZ GONCALVES OCTAVIO
361 ISABELA CRISTINA TOME
362 *MAYRA BIASON
363 LETICIA DE ALMEIDA LIMA GUIMARAES
364 TATIANA SALLOUM
365 *JULIA DE ALMEIDA CATARINO PEREIRA
366 NADINE AP DE SOUZA BENEDITO
367 MARIANA CORDEIRO ALMEIDA
368 BEATRIZ VIANA CARNEIRO
369 CAMILA FAUSTINO HIRAISHI
370 *CAROLINA YUMI HAGIWARA
371 ALINE APARECIDA SOARES SANTA ANA
372 *EDER JOSE FRANK
373 *FABIANE FERREIRA SOARES
374 JOAO GABRIEL DE FREITAS CANELLA
375 *RICHARD LUCAS GONCALVES DE MELO SANTOS
376 MARIANA ARRUDA
377 REBECA LUCAS VERONEZ AFFONSO
378 *MATEUS JORGE MENDES DOS SANTOS
379 BRUNA VINHAS ROSSETTI
380 LUANA AGUIAR VIEIRA
381 VITORIA LISAUSKAS FERRAZ DA SILVA
382 JOAO VITOR DE CARVAHO
383 ESTEFANI CAMPOS RODRIGUES
384 MARIANA DUPINSKI INOUE
385 HELOISA VICTORINO TELES
386 *PATRYCIA GOMES DOS SANTOS
387 THIAGO DAVID DE FREITAS RODRIGUES
388 **LARISSA NUNES DE OLIVEIRA
389 LIANA MARTINS DE OLIVEIRA
390 JOSE GUILHERME MARQUES FARINHA
391 JHENIFFER BIANCA GONCALVES DE SOUSA
392 CAROLINA MILANI BALBO
393 *EMANUELE SOARES DOS SANTOS
394 ANA BEATRIZ BENTO MARQUES DA SILVA
395 PAOLA DE MORAES NOVAES
396 **LARISSA TEIXEIRA ALEIXO SILVA
397 ANDREI GABRIEL EL BACHA GODOY LOPES
398 MAYRA LEANDRA FERREIRA DE PAULA
399 BEATRIZ MAIA NEVES
400 DEBORA HIPOLITO QUADRELI
401 MATHEUS ANDRE TORRES CALIL
402 DEBORA DE LIMA ALVES
403 **MATHEUS FONTINELE DA SILVA
404 **ANA CAROLINA NUNES DE OLIVEIRA
405 BEATRIZ FRAGUAS BRAGA
406 BEATRIZ BEHR CONSTANTINO
407 GEOVANA CAROLINE GRASSMANN HENGLES
408 JESSICA APARECIDA DA COSTA NG
409 LORENA NUNES LOURENCO QUEIROZ
410 ISABELLY MENEZES ARGENTINO
411 MARIA CECILIA PEREIRA SACARDO DIAS
412 JADE DINIZ CAPALBO
413 MARCELE AMARAL DE ALMEIDA
414 LINA YUKARI CHIBA
415 GABRIELA CONTIN DOS SANTOS
416 *MARIANA DE SOUZA PEREIRA
417 **MARY STELA DURVAL DA SILVA
418 *MARIANY APARECIDA MARINI DO NASCIMENTO
419 RAQUEL JEPSEN FERREIRA
420 FERNANDO DA MOTA LOPES NETO
421 **SARA DE SOUZA BATISTA
422 MATHEUS ROSA DAL ACQUA
423 REBECCA ANDREOLI FRESQUI CORREIA MENEZES
424 *MARIA CLARA GONCALVES
425 GABRIELA BAPTISTA
426 REBECA FERRARI SOUZA
427 ANA LUIZA FRARE POLISELLO
428 MAIARA FURQUIM LUNARDELLO
429 AMANDA RIGOLI PAGANINI
430 **LAIS TIEMI DIAS TAKADA
431 MARIA CLARA HUTTEMBERGUE
432 *THAIS TIEMI FUTENMA
433 *CLARISSA KANO GOMES
434 SILVIA MOTA
435 VINICIUS ALEXANDRE FERNANDES
436 LUANA BONIFACIO SANCHES
437 VITORIA SANTOS OLIVEIRA LUZ
438 *LUIZ AUGUSTO DE MOURA
439 *TAUANA FERREIRA RUTESKI
440 AGNES DE OLIVEIRA MACIEL
441 **MARINA RODRIGUES PIRES
442 *LUCAS HIROAKI NAGAE
443 GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS
444 MARCELA ADAO ALBERTI
445 LARISSA GONSALES DE MORAES
446 MATHEUS CABBIA CHRISTI
447 BEATRIZ MARTINS WOLFF
448 LETICIA PORTO MELOTTI
449 GABRIELA DE FRANCA LIRA
450 GUSTAVO HENRIQUE SALINA
451 VINICIUS CESARIN
452 *BEATRIZ COUTO DE OLIVEIRA
453 *LARISSA DE SOUZA FACIOLI
454 *FELIPE MARZI PANIGASSI
455 *VICTOR RAMOS PAP
456 BEATRIZ PAVAN SABINO
033 - Ciências da Computação (Bac) - integral - Rio Claro
1 WILLIAM HIDEKI KONDO
2 YAN CRISOSTOMO ROHWEDDER
3 VITOR CONTIERI REZENDE PECANHA
4 LUCIMARA RAMOS MARTINS
5 *VICTORIA PEDRAZZOLI FERREIRA
6 ARTHUR ANDRADE ILARIO
7 *HENRIQUE SUZUKI BILBAU
8 ELISA MARTINS DOS SANTOS
9 GABRIEL HENRIQUE ROSA OSWALDO
10 LUCAS CRUZ DOS REIS
11 *MATEUS RYU HASHIMOTO
12 RAFAEL MOREIRA CORREA
13 GIULIANO LOURENCON
14 *YURICK YUSSUKE HONDA
15 **GABRIEL SARAIVA PORTO
16 JOAO VITOR VENDEMIATO FATORETTO
17 HENRIQUE RODRIGUES SILVA
18 PAULA TORALES LEITE
19 GIOVANI DECICO LUCAFO
20 ROOSEVELT ALVES DA SILVA JUNIOR
21 RYUNOSUKE WATANABE TAGAMI
22 VINICIUS PANSARIM
23 BEATRIZ FAVINI CHICARONI
24 LUCAS BAGATINI DO NASCIMENTO
25 MATHEUS ALBERTO GASBARRO
26 MARCELO ISAIAS DE MORAES JUNIOR
27 THIAGO YUSSUKI UEHARA
28 LEONARDO BELLINI DOS REIS
29 FERNANDA MALHEIROS ASSI
30 VINICIUS DA SILVA
31 *JOAO AUGUSTO LEITE
32 GUILHERME PERISSINOTTO CAETANO
33 **DHOI ALMEIDA CRUZ
34 FERNANDO CASELLATO
35 ANDRE ROSSI KOROL
36 LEONARDO JARDIM PINHATI
37 ELEAZAR FERNANDO BRAGA
38 LUCAS JACINTO GONCALVES
39 HENRIQUE CASTANIA AMADIO BIAZIBETTI
40 RAFAEL TSUYOSHI YAMASHITA
41 LEONARDO DONDERI RODRIGUES
42 VICTOR WLASSAK
43 LEONARDO HENRY GIORGIANI NOGUEIRA
44 GUSTAVO KAZUYA OSHIRO
45 FERNANDO KARCHILOFF GOUVEIA DE AMORIM
46 *GABRIEL AUGUSTO BROMBIM
47 *FILIPE ANTONIO CONSTANTINO MOURO
48 AUGUSTO FONSECA GUERRA
49 *GABRIEL NAGASSAKI CAMPOS
50 LUCAS SILVA GONZATTI
51 FABIO FOGARIN DESTRO
52 ARTUR VARISE BERNARDES
53 RAFAEL PEDROSO DA CRUZ FERREIRA
54 DANIEL HIDEKI KAWABATA
55 *MATHEUS VICENTE MAZON
56 *JOSE MATHEUS MONTEIRO
57 GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA
58 LEONARDO POLIZEL MARTINS
59 MATEUS CARVALHAES DOS ANJOS LUZ
60 MARCELO RICETO BERTIER
61 IGOR DA SILVA GOUVEA
62 *GABRIEL DE ALCANTARA BOMFIM SILVEIRA
63 *IZAEL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR
64 JOHANNA BERNECKER
65 FERNANDA MACIEL FEDERICI
66 *ANDRE FILIPE SIQUEIRA TOKUMOTO
67 *FABIANA DANTAS SANTOS
68 BRUNO PIMENTA VASCO
69 MIRIANE CARDOSO STEFANELLI
70 *ARTHUR RICARDO DE MELLO
71 CAIO MASSAHARU DAMACENO FUMIYA
72 GABRIELLE ALMEIDA CUBA
73 SAMUEL LAHR AZORLI
74 *ITALO ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA
75 HENRIQUE LAVIERI FACIO
76 RODRIGO LEONELLO BELLOTTI
77 *YURI NICOLAU FREIRE
78 RENAN BOBADILLA MORELLI
79 GABRIEL CEREGATTO
80 MARINA MARTINELLI DE SOUZA
81 *VINICIUS MARTIMIANO LISBOA
82 BRIAN TATSUYA SATO
83 VINICIUS SANTOS TENORIO MIRANDA
84 THIAGO DESCHAMPS REIS FELIX
85 **WESLEY RICARDO DA SILVA SATELIS
86 EDUARDO DELTREGIA FREIRE
87 GIULIA MASCAGNI SILVA
88 ANDRE GIOLITO
89 DIOGO ELISEU PAULO
90 THIAGO FRANCO DE CARVALHO DIAS
91 *GUSTAVO FICHER CATARINO
92 THAIS MONIZ SILVA
93 LEONARDO FELIPE PACUOLA
94 KEYTH KAZUMI KANASHIRO
95 *MARIANA ALBINO DE QUEIROZ ANDRADE ANTONIO
96 RENAN CALANCA CAMPREGHER
97 MARIA VITORIA LIMA
98 OTAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
99 FERNANDO GURTLER
100 ANDRE PEREIRA CONSTANCIO
101 RAFAEL OREJAS CHAVES
102 *LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA
103 DANILO DE MORAES JUNIOR
104 MATHEUS GIRELI CONDE
105 GABRIEL GASPERI CASAGRANDE
106 IGOR PRATA
107 PEDRO VIEIRA BERTONI
108 **LEONARDO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA
109 MATHEUS BIGOTTE GULLO
110 IGOR RODRIGUES DOS REIS
111 *WEVERTON SAMUEL ALVES
112 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
113 *ANDRE SHINYA IMAI
114 **ARATHI ZANVETTOR GUEDES
115 ALESSANDRA YUKIE HAYASHI
116 AMANDA LIMA KO
117 LUCAS DA SILVEIRA GOMES
118 GUILHERME DE CAMARGO ANTUNES
119 PEDRO GABRIEL ROCHA GOMES
120 BRENDA ALEXSANDRA JANUARIO
121 GABRIEL URDIALE FRANCO LITRICO
122 **ALLAN NICOLAU DE OLIVEIRA
123 KIMMY WU
124 *RAFAEL FELIPE TASAKA DE MELO
125 VICTOR SILVANO VERRI
126 *YURI SHIMOI RODRIGUES
127 LUCAS SALES DOS SANTOS COSTA NUNES
128 *DANIEL BOLSONARO VAZ FILHO
129 *VERUSSA DE ALENCAR CARIDI
130 LUCIANO GABRIEL DE ARAUJO
131 LUCAS DE FREITAS
132 MATHEUS HENRIQUE GUARINO POLINS
133 GUILHERME HEPFENER
134 *HENRIQUE GONCALVES THOME
135 *MARIO MURAMATSU JUNIOR
136 VITOR OLIVEIRA MORAES
137 DOUGLAS PRESTES PENHA
138 **BRENDON HUDSON CARDOSO
139 FERNANDA COELHO LEITE
140 MATHEUS TOMIATTI CRUZ
141 GABRIEL QUINTILIANO ROSA PEREIRA
142 GUILHERME MARIALVA
143 **GABRIEL LENHARO DA CUNHA
144 DANIEL FELIPE CERRI
145 GIOVANNA ASSUNCAO DE CARVALHO
146 *DANIEL SANCHEZ SARDINHA
147 *GUSTAVO MATOS ARAUJO
148 *VICTOR FREITAS MARTINS DOS SANTOS
149 *NATALIA MACHADO DOS SANTOS
150 JOAO PEDRO SANDOLI REGANIN DIAS
151 LUCAS OZAKI MIZUGUTI
152 *LUCAS RESENDE BOLLINI
153 *LUCAS CESAR VARANI FRANCISCO
154 VICTOR ANDRADE LIMA
155 RAFAEL GARIBOTI DE CARVALHO
156 LUCAS NOBORU OTAO
157 MAXIMIANO CID NETO
158 LEONARDO HENRIQUE GOMES BENTO
159 BRUNO EDUARDO RAMOS PINTO
160 *CAIO AUGUSTO BUENO MARTINS
161 *IGOR APARECIDO DE LIMA FERNANDES
162 *GABRIEL ALVES
163 *RODRIGO MALOSTI ZANCO
164 BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA
165 PAULO CESAR MESSIAS DOS SANTOS
166 *VINICIUS VILAS BOAS
167 TAMIRES SAITI COCHAR
168 MATHEUS SIMOES MARSICANO
169 *GUSTAVO MACHADO MENDES
170 *LUCAS ZAGO BARRETO DA SILVA
171 *RAUL LAUDELINO DOS OUROS
172 *LEONARDO FERNANDES CESAR
173 PABLO HENRIQUE DIAS PEREIRA
174 *JOAO GABRIEL ZANAO COSTA
175 BRENO FOSTEK MARTINS
176 *FELIPE AUGUSTO DE ALMEIDA
177 LEONARDO GABRIEL SANCHES
178 DOMENICO SCUDELER
179 BIANCA NAMIE KAGUE SENZAKI
180 *KELLY YUKIE KISHIMOTO
181 *GUSTAVO GOMES DUARTE
182 *FELIPE SEIJI INOUE
183 FELIPE COGHI POMPEU MATSUMOTO
184 CAIO COSTA FONTANETTI
185 MATHEUS CERQUEIRA SANTANA
186 **EVELYN DE SOUZA FERREIRA
187 ALESSANDRO D ANGELO
188 GUSTAVO ALVES GIACOMELI
189 GUILHERME VINICIUS AMATE GONCALVES
190 NICOLAS PASQUALINI SCARPA
191 PIETRO CASSAB FURLETTI
192 *MARCO ANTONIO GONCALVES PEGORARO
193 RODRIGO DE MELO AZEVEDO
194 GABRIEL DOS SANTOS SILVA
195 MATEUS HENRIQUE RAMALHO
196 THAIS AYUMI MORAES TSUJIMOTO
197 *MIGUEL ITAGINO ALBARRACIN
198 VINICIUS MARQUES DE ALMEIDA RODRIGUES
199 *MILENE DA SILVA
200 JOAO VITOR CAVICCHIOLI PONTES
201 ANA PAULA DE OLIVEIRA GARCIA
202 DAVID RICARDO DA ROSA CAROLLO
203 *LEONARDO COLTRI
204 RAFAEL TOSHI GONCALVES INAZAKI
205 GABRIEL BELLOMO DE SOUZA
206 DANIEL CHAGAS CAMPANHARO
207 *WILLIAM VECCHINI
208 PEDRO KRAEMER VALGODE MORAES CRUZ
209 ALEXANDRE MARQUES YAMAGUISHI
210 *SAMUEL SANTANA
211 *MARCELO FONSECA BUENO
212 *MURILO TAKASHI BARBOSA
213 RUAN SANCHES COSTA
214 KAIO ARAKAWA DOS SANTOS
215 ANDRE CARVALHO OUTI
216 BIANCA MAGALHAES CASTRIOTTO
217 *TIAGO DE ALMEIDA BALASCIO
218 *JOAO VITOR CASARIN
219 *RAFAEL VITOR GAVIOLI
220 *PAULO HENRIQUE STRAUSS CORREA
221 BRUNO RAPHAEL PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
222 GUILHERME FERREIRA MARTINS
223 **ITALO CARVALHO VIANELLI RIBEIRO
224 GABRIEL PIRES
225 EDUARDO FUJIKI MAEDA
226 GABRIEL SPRESSOLA ZVIVIANI
227 RAFAEL GARCIA LUZ
228 VICTOR BARWINSKI DE SOUZA
229 PEDRO HENRIQUE AGOSTIN PAES LEME
230 *NATA EMANUEL MORAIS CORREIA
231 *AGATHA CRISTINA ANASTACIO
232 LUCAS HENRIQUE CALANDRIN
233 JOSE OCTAVIO CONTI DE SOUSA
234 YAN FEITEIRO SORRINO
235 **EDGARD PEREIRA SOUZA
236 **LUCAS PEREIRA DA SILVA
237 *ALEXANDRE CESAR MOITINHO FERNANDES
238 GABRIEL COELHO CRUZ
239 *VERONICA EMILY YAMASHIRO TAKAHASHI GOMES
240 MATEUS BARROSO SANTI
241 *HEVERSON JOSE DA SILVA JR.
242 *CASSIO HIROSHI TAKAHASHI
243 *FELIPE FERREIRA SILVA
244 *HENRIQUE ESTEFANELI
245 **ALLAN GAZOLA GALDINO
246 BIANCA MIAZAKI DE MORAES
247 *KAIO ARAUJO FAHL
248 MATHEUS FERRO POMPEU
249 **WILLIAM MAROSTICA EVANGELISTA DA SILVA
250 *ARIEL AGRAMONTE
251 LEONARDO CARDOZO DE MORAES BRETAS
252 **FELIPE PEREIRA DE GODOY
253 **MATHEUS QUELLIS BARROS
254 *NATHAN GOMES DAVID
255 CARLOS AUGUSTO RODRIGUES
256 **DIEGO VIRGILIO CRISTOFOLETTI
257 GABRIEL GIGLIO
258 *BRUNA GABRIELLA SOUZA LIMA
259 CAIO VINICIUS CARNEVALLE BOUCHARDET
260 MATHEUS JOVANELLI
261 *JAYRIC BURDEOS
262 *CLAUDIO HENRIQUE DE MATTOS
263 *MATHEUS BRAGA DA SILVA
264 VICTOR SCHIAVOLIN SOARES
265 JULIANA LARA LAVORENTI
266 *FLAVIO TAGAWA DE OLIVEIRA
267 RAFAEL IRINEU MAEDA MINUTTI
268 *GUSTAVO ZABOTTO
269 *LUIS EMMANUEL DUQUE
270 *GUILHERME DRUZIAN LOPES
271 MIRELLA SANTOS ISHIMOTO DE ALMEIDA
272 MARIA CLARA BARBOZA CLAUDIANO DA SILVA
273 *RENAN LEITE CARDOSO
274 *MATHEUS DOS REIS SILVA
275 *THOMAZ FELIPE DE SOUZA
276 DANILO DE ANDRADE FERNANDES
277 LEONARDO MARIANO RISSI
034 - Ciências da Computação (Bac) - noturno - Rio Claro
1 *VITOR SANTA ROSA GOMES
2 VINICIUS KRUGNER
3 GUILHERME HENRIQUE LORENZETTI SIMIONATO
4 VITOR COSTANSI DO NASCIMENTO
5 **PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA
6 *PEDRO HENRIQUE BOTECCHI
7 *VITOR MOSSO DARIO
8 LUYAN ANTONY MACHADO CRIVELARI
9 LEONARDO NEMESIO ALVES DA SILVA
10 **SAULO TADASHI IGUEI
11 *RAFAEL GUEDES GUERRA
12 LUCAS BARBOSA KATAYAMA
13 NICOLAS MELES DE CARVALHO
14 *CARLOS HENRIQUE LUCCHESI
15 VINICIUS SILVESTRE BUENO
16 SERGIO PAULO GUERRATO ALVES
17 LUCAS NASCIMENTO
18 PEDRO DOMINGOS NAPOLE CERTO
19 *VITOR SANCHES
20 FELIPE RODRIGO SOUSA PELUCO
21 **VICTOR PEREIRA LIMA
22 GIOVANA LETICIA CHIARI
23 MURILO DE MORAIS FIUZA
24 DAIANE RAQUEL POLEZEL
25 **CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS
26 ANDRE DOS SANTOS SOUSA
27 MARCELO BAEZA MORENO
28 RAFAEL DE SOUZA XAVIER
29 *GABRIEL VOLPATO GILIOTTI
30 CAROLINE MAFRA
31 *GABRIEL OLIVATO
32 LETICIA ALBINO TRONCO QUERINO
33 *LEONARDO DOS SANTOS DE CARVALHO
34 DOUGLAS LIMA DO CARMO
35 *LEONARDO SOARES BEZERRA
36 ODECIO POMPEO NETO
37 *CAIO MARCELO ABREU PEREIRA
38 RODRIGO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
39 JULIA MAYUMI SOKABE MARTINS
40 GIANLUCCA VICK
41 *ANDRE VINICIUS DE MELLO
42 ROBSON RODRIGUESMOREIRA
43 ANTONIO CARLOS DE LIMA
44 ISADORA SCHUTZER
45 BRUNA FELIX LAMIM BARBOSA
46 JOAO PEDRO DE MUNNO DURANTE
47 **MARCOS VINICIUS MENEZES DA SILVA
48 NICHOLAS SEITI HANDA
49 *LUCAS BESERRA DA SILVA
50 *THIAGO FERNANDES COSTA
51 MARCOS VINICIUS DE C. BARBOSA
52 **LAERTE GUSTAVO DE OLIVEIRA RIBEIRO
53 GUSTAVO HENRIQUE ZENKE
54 MARCUS VINICIUS SILVA LOBO FELIPE
55 *GABRIEL CALIXTO DE PAULA
56 *GUILHERME KRAMBECK FERREIRA
57 *JOSE ZUMBINI NETO
58 IGOR NAITO HIRATA
59 THIAGO SOUZA NASSIF
60 *FELIPE HISAO TUTUME DE SALLES PUCCI
61 LEONARDO GIRARDI PEREIRA
62 OLAVO MELLO KAWANO
63 HEITOR DE PAIVA BOCCATO
64 MATHEUS MAGALHAES MARTINS
65 **LUANA FELIPE DE BARROS
66 BRUNO ELY REIS GARCIA
67 *GUILHERME BARRADO PEREIRA
68 *LUCAS MALVEZZI RODRIGUES
69 VICTOR HUGO LOPES DA SILVA MORO
70 SARA GABRIELA PAIS ALMEIDA
71 *VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS CARVALHO
72 **MATEUS HENRIQUE RAIMUNDO
73 *GABRIEL DE SOUSA PEREIRA
74 *CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR
75 *FERNANDO RODRIGUES DE MORAES
76 CHARLLES LIMA MOTA
77 JOSE VITOR SOUZA CUNHA
78 *MATHEUS PEREIRA AMARAL
79 *LARISSA JAQUELINE DA SILVA MESSIAS
80 RAISSA DO VALLE OLIVEIRA
81 *RAFAEL GONCALVES FRUG
82 *PEDRO MARQUETI DA MATTA TONIELLO
83 *LUCAS FERNANDO PEREIRA DA SILVA
84 *IVANILSON PEREIRA MOTA
85 VINICIUS TRAVAGLIA GIOVANELI
86 IAGO BORBA DE ALMEIDA
87 *LUIZ HENRIQUE GAGINE SILVA
88 *NATHAN LUCAS DE OLIVEIRA
89 *MIGUEL BOTELHO PENTEADO RIBEIRO DA CRUZ
90 LUCAS DURANTE
91 BRUNO LOURENCO VIDOTTO DA MATA
92 *FELIPE PENHA HOEPPNER
93 *JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA
94 ANTONIO AUGUSTO ZAMAI AMARAL
95 LEONARDO BONAMICHI SOARES
96 *CAIO HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA
97 LEONARDO DA SILVA PEREIRA
98 **VALERIA JULIA ARRUDA DE OLIVEIRA
99 *ROMARIO O. P. EUSTACHIO
100 VITOR HENRIQUE DE MELO PORT
101 **MATHEUS ARCOLIN DA SILVA
102 *CHRISTIAN CRUZ MENEGHETTI
103 **RAYAN ALVES FERREIRA
104 **GUILHERME FUZISAWA DE SA
105 LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
106 *LUCAS CEBIN BORTOLOZI
107 *DIEGO SANTOS ABRANTES DE LIMA
108 LEONARDO ZARO DE CARVALHO
109 HENRIQUE MATIAS FAZANARO
110 ANDRE YANEKO DOS SANTOS
111 PEDRO OCTAVIO MATIAS DO SACRAMENTO E SOUSA
112 **THAISSA ROJAS PEREIRA
113 **THAYNA CAROLINA DE SOUZA DA SILVA
114 *VICTOR YUKIO MIYAZAKI ALVES
115 *FILIPE PINHEIRO BRITO
116 GABRIEL MACHADI
117 **HANNIEL DE SOUZA ROSA
118 **VINICIUS PADOVESI DE ARAUJO
119 *PEDRO TAKIZAWA CANDIDO E SILVA
120 *GABRIEL RIBELATTO
121 *PAULO V. P. DE MELLO
122 MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ ESCALONA
123 **IGOR JONATHAN MACENA FIDELIS
124 FELIPE SECCO BERTANHA
125 *LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES
126 *RAPHAEL LIRA DOS SANTOS
127 **GUILHERME MARQUES CARNEIRO
128 *RAFAEL FRANCO NASCIMENTO
129 **MATHEUS ALVES TAMBURRO
130 SHIRLEY PEREIRA CORREIA
131 *VINICIUS DE LIMA SILVEIRA
132 *WILLIAM Y. W. ZHOU
133 *THIAGO ROBERTO ALVES
134 *MARCIO JUNIOR SBICIGO
135 *LEONARDO ROBERTO RODRIGUES ALVES
136 LEONARDO MARTIM
137 *RENAN LUIS BIANCHINI
138 LUIS MIGUEL QUEIROZ SILVA
139 *GUILHERME DE FARIA GIMENES
140 BRENO COLETTA SARTORI
141 **WILLIAN GUILHERME RIBEIRO PEREIRA
142 LILIAN MIEKO TOBACE
143 LUIZ FELIPE CARDOSO GONCALVES
144 *VITOR DONADELLI RODRIGUES
145 LUIZ EDUARDO GOMES DA SILVA SOUSA
146 *FELIPE VEDOVETO LEANDRO
147 **MOISES VERISSIMO DE SOUZA
148 CAIRO GABRIEL CASTADINI CRUZ
149 *ROBERTA SOARES ALENCAR
150 *BEATRIZ ALVES DA CRUZ
151 *GILBERTO ALVES DA ROSA JUNIOR
152 **GABRIEL JOAO MACHADO
153 *MARCELO ADALBERTO BONELLI FILHO
154 GABRIEL LONGATTI
155 *FABRICYO APARECIDO DA SILVA SOARES
156 *ADRIANO SOARES DA SILVA
157 **MARCIO ANTUNES DA SILVA
158 BRUNO ALEXANDRE CORREA BERNARDO
159 *VICTORIA ANDRESSA SANTOS MACEDO DE FARIA
160 *ROBSON SOUZA DA SILVA
161 **GABRIEL LAURINDO GOMES DE OLIVEIRA
162 *DANIEL RIBEIRO SOUSA
163 BEATRIZ SOUZA GARCIA DE CAMPOS
164 **GABRIELE CRISTINA DA SILVA
165 CESAR ROLAND DOS SANTOS FRANCO
166 LEONARDO N MESQUITA
167 *GUSTAVO OLIVEIRA BRANDAO
168 *BRUNO DE SOUZA FRANCISCONI
169 *JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR
170 *JAMES CLARES LEON
171 *GIOVANE YOSHIMITSU NAKAMURA
172 *KESSE DIONES ARARIPE DIAS
173 **JOSIENE DE FATIMA DIAS DE SOUZA
174 LUIS FELIPE MESSIAS TREVISOLI
175 *GUSTAVO VALIM SOUZA
176 **JOAO VITOR SOUZA GERMANO
177 **EDUARDO BORGES
178 *VITOR DUARTE BEM
035 - Ciências Econômicas (Bac) - diurno - Araraquara
1 LUCIANA FILONI FERREIRA
2 JONAS TEIXEIRA COUTO CAMPOS
3 THOMAS ABLAS RONDET
4 EDSON ANASTACIO FILHO
5 JOAO D OTTAVIANO PUCCI LIMA
6 PEDRO ROVERI SCATIMBURGO
7 HENRIQUE JORGE CIRINO DE MACEDO
8 GUILHERME GOMES LUZ
9 GABRIELLE AMORIM RAMOS
10 STEFANO ROSSATTO ACCARINI
11 FELIPE SARAIVA GARCIA
12 JULIA FERREIRA OLIVEIRA
13 PEDRO SEIJI FURUYA
14 FELIPE MACEDO DIAS
15 MARCELO YUKIO ONO MENDES
16 BEATRIZ LUCAS ZILIOTTI
17 VINICIUS COCA SARRI
18 CASSIA OLIVEIRA COLOSSALE
19 NATALIA LEITE GUDWIN
20 VITOR MARTINS OLIVEIRA
21 LUCAS DARIO CABALLERO CENCIC
22 STEFANY FERNANDES OHARA
23 RAMOM ALEXANDRE SOARES JUNIOR
24 JULIA MARTINI PEREIRA
25 BRUNA BARALDI LOPES
26 ALESSANDRO ALBERTO FRANCO
27 LEONARDO GENONADIO DA SILVA
28 *JOAO PEDRO VACCARI BALDUINO FERREIRA
29 RENATO DONATELLI FILIPPINI
30 HUGO JOSE CORDEIRO VANDERLEI DE OLIVEIRA
31 MATEUS AUGUSTO CARDOSO
32 THIAGO RUIZ NUNES
33 VINICIUS ANTONIO BRANGELI MOREIRA
34 GUILHERME JARDINETTI ARAUJO
35 ISABEL CHIQUETTO MACHADO
36 JULIA MARCUCCI SCHMIDT
37 GUILHERME RIBEIRO DA GAMA
38 CAIO SCHIAVUZZO GADANHA
39 FERNANDO JOSE BRANDAO SILVA
40 LUCAS JOSE RUSSO
41 RODRIGO MOROSI GIOVELLI
42 PEDRO CRUZ PAJOLLA
43 JULIA BATISTA DA SILVA
44 VITOR BRENDOLAN FERREIRA
45 GABRIEL P. C. DA CRUZ
46 DANIEL BARAQUET VILELA PAIVA
47 VITOR NIERO SETTI
48 PEDRO IVO COELHO BARBOSA
49 FELIPE LOPES FAVATO
50 CAIO AYRES MENDES
51 BRUNO FABER BUENO DA SILVA
52 FELIPE ALVES SAMPAIO GARCIA
53 ANA LUISA SILVA TAKAHASHI
54 LYA ARAUJO DE SOUZA
55 PEDRO HENRIQUE MORELATO
56 IGOR FRANCISCO DOSUALDO PRETO
57 FILIPE LIMA FERREIRA
58 LEONARDO OTTO KOGUT
59 LEON VISCOME ELIEZER
60 ALEXANDRE HANDFAS
61 HENRIQUE NOCHANG HECK
62 FRANCISCO CARVALHO CAPECHE
63 *BRUNA MANIERO DE GODOY
64 *VICTORIA MASI NIRO
65 MARIANA RODRIGUES SAITO
66 THABATA TURATTI
67 GABRIEL YORI CALISTINI MAZZARO
68 VICTOR MARTINI VALENTE
69 LUIS EDUARDO BENETTI
70 GIULIA FONTES FRANCO
71 MARIA NAOMI PEREIRA WAGATSUMA
72 GIULIA POPULIN DE AQUINO
73 ANA LUISA STUSSI VELLOSO DE ANDRADE
74 GABRIEL BUENO DE MELO SERRANO
75 GUSTAVO MONTEIRO DIB
76 IVAN VIEIRA PISTELLI
77 JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA
78 FELIPE COSTA PALHARES
79 BRENO MARRETO MIGUEL
80 GUSTAVO GUIMARAES DE OLIVEIRA
81 HENRIQUE GUSTAVO MARQUES DOS SANTOS
82 HENRIQUE RACHID GIMENEZ
83 BEATRIZ NANUNCIO DA CUNHA
84 LETICIA DOS SANTOS ALMEIDA
85 BIANCA MIYUKI NISHIO
86 RODRIGO SHIINE GRAVINEZ
87 BRUNO CUNHA MARCHETTI
88 LEONARDO WEISE SILVA
89 FILIPE ROSSINI DO PRADO TEIXEIRA
90 VICTOR FRIOLI COTO
91 NATHALIA MENDES SILVA
92 MATHEUS HENRIQUE COUTINHO DURE
93 GUILHERME HIDEKI NAKAMURA
94 **LAIZ DOS SANTOS ROCHA
95 FLAVIO DE FREITAS BAUNGARTNER
96 *GUSTAVO SOUZA FRANCISCO DA COSTA
97 RENAN ARRUDA DE BARROS
98 MANUELLA MOINO SERRANO
99 ANA CAROLINA PAIS NOIA
100 JOAO VICTOR DE BARROS PENTEADO FURLAN
101 NICHOLAS DELLA COLETTA
102 JOAO PEDRO RIBEIRO MACHADO
103 MIGUEL CORREA NETTO CAVALCANTI
104 DIANNA ARAUJO DE AQUINO
105 FERNANDA OKANO PINTO DE OLIVEIRA
106 ISADORA CARDOSO VERISSIMO COSTA
107 LUIZ FERNANDO ROTELLI JUNIOR
108 NATHALIA RUGGIERO GIL
109 LUCAS DE MORAIS AFONSO
110 *HENRIQUE MARAVELI
111 GIORDANNA MALAVASI BITANTE
112 LARISSA LARANJEIRA COSTA
113 MAYARA MENCONI
114 GUSTAVO WADA FERREIRA PINTO
115 GUILHERME FABRICIO CARVALHO
116 JESUS ALEJANDRO CRUZ DELGADO
117 MATEUS NEPOMUCENO GONCALVES SANTOS
118 LUCCA ORIQUI FONSECA
119 NURA HUSSEN HARATI
120 LEONARDO NOGUEIRA ALVES
121 CAROLINA TRINCA PAULINO
122 MARINA PEREIRA DE ARAUJO
123 TOMAS CAVALCANTI ROQUE
124 MATHEUS BOTTAN CAMELLO
125 JOAO PEDRO CAMARGO FONSECA DOS SANTOS
126 EDUARDO HENRIQUE GASPAR ALCANTARA
127 ISABELA DA MATTA JACOMINI
128 RENATO GOMES BOTAN
129 NATHALIA NADYA SERAFIM
130 MARIANA TASE RICARDO
131 LUCAS VICTORELLI CARAVITA
132 FELIPE DOS REIS DE SOUZA
133 ALBERTO MARGARIDO SETUBAL
134 PEDRO DOS SANTOS MOREIRA
135 FABRICIO BROSTOLINE ESTAY
136 MURILO PRATTI BARTOLETTI
137 THIAGO DA SILVA BRITO
138 HENRIQUE PATRICIO MANAIA
139 RAI PRADO MORGADO
140 CAROLINE FERREIRA GONCALVES
141 BRUNO FERNANDES GONCALVES LE
142 FABIO HENRIQUE GRAEL MARASCA
143 NATHAN ZANIN CARDOSO
144 HELENA CALDELAS DUARTE SOARES
145 SILVIA MARTINELLI
146 ISABELA MOREIRA CORREA
147 YARACRIS PONTES QUEIROZ
148 JEAN DE ALMEIDA BISPO DOS SANTOS
149 MARITE YASUNAKA HERRADON
150 ARTUR ALVES DA FONSECA PEDROSA
151 MATHEUS BORZANI BARBOUR
152 GUILHERME IN HWAN KIM
153 MARIO HENRIQUE LOTUMOLO
154 VICTOR MARIANI NELLI
155 FELIPE SANTANA VIANA
156 PAULA TABET OLLER DO NASCIMENTO
157 LUCAS TOLEDO DE SOUSA
158 LUIS GUSTAVO FONSECA SANTANA
159 LEANDRO GONCALVES DE PAULA
160 RAPHAEL ZHOU CHING
161 LETICIA DE CASSIA CARDOZO
162 MATHEUS NINUMA PEREIRA
163 CARLOS EDUARDO FERREIRA BERTOLDI JUNIOR
164 JULIA PASQUOTTO CARVALHO
165 MATHEUS SIMOES COLOMBARI
166 CAIO TSENG LEAL
167 JESSICA SOUSA DOS SANTOS
168 GABRIEL MALTA CAMPOS DOTTA E SILVA
169 MATHEUS VIEIRA BALDINI
170 ANDRE OYAMA CATTARUZZI
171 DANIELLE ANDRADE ANGELO
172 FELIPE BUENO NEVES
173 GABRIEL HENRIQUE MONTEIRO
174 PEDRO GALDIANO DE CASTRO
175 AMANDA AURELIANO FERREIRA
176 *GIOVANNA COLLIS OLIVARI
177 ALINE ANTUNES DIAS ALVES
178 LUIS EDUARDO LOPES SILVA
179 MATHEUS TEIXEIRA DA HORA
180 HEITOR RAMOS CAMPIOTTO
181 LUCA BARBIERI BOLSONI
182 *GABRIELA NICOLAU
183 *VICTOR KENDY IOSHISAQUI
184 PEDRO HENRIQUE CROTTI FIGUEIREDO
185 GUSTAVO GAZOTTO SERRA
186 SOFIA HELENA MASSARO SPAGNOL
187 FILIPE MORITZ BRUNELLI
188 JOSE VICTOR MORI KIYOKAWA
189 GABRIEL LOCATELLI DO CARMO
190 GABRIEL SANT ANNA SANTOS
191 LEONARDO GUILHERME MALUTTA
192 LARISSAH BAUER GUIMARAES REIS
193 *MATHEUS GREGORIO TUPINA SILVA
194 LUIZ RENATO MARSON DE SIQUEIRA
195 ISABELLA BATISTA PONTES DE CAMARGO
196 MURILO DE TATE BOLZANI
197 GUILHERME CARNEIRO SOUZA
198 RAFAEL BAZAN FONSECA
199 RODRIGO DE ALMEIDA MELENDEZ
200 NATALIA MOURA DE PAULA
201 GIOVANNI FOGACA
202 CELINE KIRSCHNER DE SOUSA
203 PAULO RENATO NOGUEIRA
204 *VINICIUS COSTA QUEIROZ DE ANDRADE
205 FELIPE P. CROTT
206 TULIO CESAR COSTA SOARES
207 PAULO RICARDO DA VEIGA MAZUCO
208 BEATRIZ BONANI MACHADO
209 LEANDRO RAYA MACEDO DE MATTOS
210 JOAO VICTOR ANDRADE GASPARDI
211 FRANCIS DE MATOS BAGGIO
212 MATHEUS HENRIQUE PASTORELLO
213 *ISABELA GALLASSI CEZAROTTI
214 VINICIUS BARRETTO CAMILLO NEVES
215 PEDRO HENRIQUE DE MELO ANDRADE
216 FAROUK XAVIER
217 *MARIANA BRIAMONTE DA SILVEIRA
218 GUILHERME MASSUDA
219 GUILHERME THEO DOS REIS FIGUEIRA
220 RENATO D ANGELO CECERE
221 RODRIGO GONCALVES FERNANDES
222 RAFAEL SOUZA PEDRAO
223 ARTHUR MUNHOZ MAZZA DOS ANJOS MENEGON
224 ALINE CARDOSO ABU ER RUB
225 VINICIUS SILVA DE SOUSA
226 BRUNA OUCHI BARROS DE ALMEIDA
227 JOAO GUILHERME ALVES SANTOS
228 VITOR ALEXANDRE CANEDO DA SILVA
229 ANNA CAROLINA AURIEMI SILVA
230 VITORIA MARIA TRESSINO
231 FERNANDA ERI OKADA
232 *GABRIEL GASPAR DE ARRUDA
233 LUANA TONDIN DE SIQUEIRA BUENO
234 RAPHAEL COUTINHO VELOSO
235 GABRIEL MELO DE ALMEIDA
236 JOAO DE MELLO RIBEIRO
237 THARIK ZAIDAN MALUF
238 LEONARDO FALON FIGUEIRO
239 VINICIUS PERES
240 MARIANA AMARAL AZEVEDO
241 ANA JULIA CARDOSO SANTOS
242 *PEDRO ROMERO RICARDO
243 FELIPE LAFANI DE OLIVEIRA
244 RAFAEL MURBACK JORGE
245 CASSIO HENRIQUE DE CARVALHO VILELA
246 RAFAEL YUJI PRADO IFUKI
247 **AILTON GUILHERME DE LIMA
248 **ARGOS SOARES SILVA
249 JOAO VITOR MENCARONI
250 DANIELA MIRANDA DA COSTA
251 GABRIEL TENDOLIN DE LIMA COSTA
252 GUSTAVO VIDAL DE ABREU
253 PAOLA VIEIRA GUEDES
254 ULISSES SEABRA
255 DANIEL DE LUCCA BELO SILVA
256 **ALANA BARROS DE OLIVEIRA
257 PABLO KENNET DOS SANTOS
258 **UESLEI VIANA BATISTA
259 DANIELE CRISTINA MARTINS MARQUES
260 LEONARDO TREDICI DE SOUZA
261 MARINA VERONEZE DIAS
262 ULISSES ZANUTELLO DE ANDRADE
263 *RENAN CAROLINO NAMIUTI
264 SERGIO MARCOS SANCHES JUNIOR
265 NEOMISIA RAMONA MENDES DOS SANTOS
266 LUCAS REZENDE MOTA
267 MATHEUS BORSARI CORREIA
268 RENAN CASTRO MARTELLI
269 DIANA DINIZ PORDEUS
270 MARIA ALICE DUBARD BUENO
271 VINICIUS AGUIAR DE OLIVEIRA
272 LUCAS KOJI TAKEDA
273 PEDRO ORSI FLOR
274 VITOR DEALE MC KNIGHT
275 *LUIZA MARQUES PINHEIRO
276 *NATA KAIQUE DA COSTA SOUSA
277 MATHEUS DO PRADO KALIL WALDEMARIM
278 PEDRO DALL AGLIO HATTNHER
279 RAFAELA GOMES MARTINS
280 MATHEUS ANCONA
281 **CINTIA FRANSUITA CARVALHO
282 BARBARA MACARIO VALENTIM
283 *MATHEUS MARQUES SILVA SALES
284 RENAN DE SOUZA ORIQUI
285 *VINICIUS LIMA DE JESUS
286 MARCELO VALIM MACIEL
287 VICTORIA DIEZ MARCOS
288 LORENA BARBOSA LEMOS
289 *HENRIQUE CUSTODIO GALVAO
290 VINICIUS SORENSEN BERRO
291 FABIO CRUXATTI DE LIMA OLIVEIRA
292 GABRIELA ORTIGOSSA AZENHA
293 MARCELO ABREU ARTES
294 SANDRO LEITE EDUARDO JUNIOR
295 JOSE GUILHERME YOSHIZAKI SILVEIRA
296 RAFAELA ZANIN VOLPE
297 MAURILIO EDUARDO DE CARVALHO RODRIGUES
298 ANDRE KENJI OKAMOTO ORTIZ
299 THIAGO CARNEIRO MARINHO PRADO
300 VITOR HENRIQUE DE SA GASPARI
301 GUILHERME HENRIQUE SOARES
302 **RODRIGO TETSUO SATOU
303 DANIEL DOS SANTOS ROBLEDO
304 PAULO FREITAS FONTES
305 GABRIEL VITOR RIOS CARNEIRO TENAN DE OLIVEIRA
306 PEDRO HENRIQUE BORBA BERTONI
307 PEDRO AUGUSTO WAGNER
308 FABIANA CHRISTINA PEREZ
309 RODRIGO DE OLIVEIRA GARRETA ZAMENGO
310 FERNANDA DIONIZIO TREVISAN MAIOCHI
311 HENRIQUE AURELIANO SANTOS ROSADIO
312 FABRICIO LEON LEITE
313 THIAGO FERREIRA TORQUATO
314 BRUNO DEIENO SIQUEIRA
315 LEONARDO GORLA PASSOS
316 **LARISSA HELIODORO DA SILVA
317 FABIO VON ZUBEN MOREIRA
318 TARIK MOHAMID ABOU ABBAS
319 BARBARA FERREIRA FREITAS
320 MARCOS VINICIUS NOGUEIRA LOPES
321 *CELINE CRISTINA DO CARMO
322 ISABELA BUENO
323 PEDRO EMILIO FREITAS GUTTLER
324 ANDRE VITOR KLEEB ARAKELIAN
325 MARIA CAROLINA NOGUEIRA
326 DAVI CONSTANTINO DE OLIVEIRA
327 ELISA COSTA MAZZO
328 *MATEUS MENDES SILVA
329 *LETICIA ZANZIROLAMO NUNES
330 VIVIANE BOBADILLA MORELLI
331 JULIANO JOSE GOME FERREIRA JUNIOR
332 **DANIEL SILVA MOURA
333 VICTORIA LEITAO GUIMARAES
334 LUCAS CONTARELLI AVANCINI
335 GABRIELA MAYA SHIMASAKI
336 IVAN BETINAS GUTIERRE DA COSTA RAMOS
337 *GUSTAVO G.B SEADE
338 VITORIA BERNARDINO TOGNI
339 *PAULO AUGUSTO GRADIZ DO NASCIMENTO
340 JHONAS VINICIUS OLIVEIRA CAMILI
341 FABIO GRECCA ANDRADE
342 JOAO CHINELATTO SANTILLI
343 CAIO SANTARSIERE
344 FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA
345 EDUARDA JACUNDINO DE SOUZA
346 CESAR AUGUSTO ILIBIO DA SILVA
347 BERNARDO BIONDI
348 **VINICIUS NUNES SANTOS
349 GABRIEL DA SILVA FERNANDES
350 GUSTAVO HENRIQUE MARASCA
351 FELIPE MATHEUS LAFAYETTE BATISTA
352 RODRIGO SOUZA ALVES
353 WERNER NOGUEIRA ZORN
354 *JOSE GERALDO DE CAMARGO ALVES
355 *JOAO GABRIEL DIAS GOMES
356 PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO ALBINO
357 PEDRO LUIZ ALVES BOSSADA
358 GABRIELA PENA PAIVA
359 EDUARDA BENEVIDES ROSCHEL DA CRUZ
360 BIANCA NASCIMENTO CARVALHO
361 FELIPE MIGLIORANZA GALLO
362 CLARA LISSA SOHARA
363 *GABRIEL ROMERO GIMENES PERES
364 **RAFAEL ROCHA DE BRITO
365 MARIANA AMANDA GOMES
366 GABRIEL COLOGNESI RAMALLI
367 **JULIA SCAPPINI MACHADO
368 FELIPE ABRAO JANA CARNEIRO DE OLIVEIRA
369 CAMILA RIBELLA OLIVEIRA
370 FERNANDA DE ARAUJO PEREIRA
371 PEDRO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS
372 MILENA LA RUBIA ACCIARI
373 JOAO PEDRO DIAS GOMES
374 LUCAS DE OLIVEIRA COSTA
375 HENRIQUE DAMMROSE FRANCISCHELLI
376 DANIEL DE LUCA CHIERATO
377 GUILHERME BRASILIANO FELTRIN
378 LUCAS HIDEKI KUSHIYAMA KATAOKA LOPES
379 VICTOR HUGO VITORIANO
380 JOAO MARCOS INOCENTE PAVAO
381 LETICIA NEVES JORGE
382 MATHEUS TREVINE
383 NATALIA DE MORAES
384 ROMULO SOARES BARROS
385 JOSE EDUARDO RIBEIRO LUPPI
386 MATHEUS DO NASCIMENTO PENS
387 *HEITOR BEROL DA COSTA RIBEIRO DE PAIVA
388 *MARZIO CANCILIERI FRANKI
389 PAMELA HANARA BALBINO DE ALMEIDA
390 LEONARDO SCHULZ STOFER
391 IGOR AZEVEDO GOSUEN
392 RENATO SANTOS DE ALBUQUERQUE
393 ANA LUIZA PERSICANO PINTO
394 DANILO MOREIRA BANOS SANCHES
395 LUCAS ALVES DOMINGUES DA SILVA
396 VINICIUS YUDI OZAKI
397 IGOR ROMAO DA SILVA
398 GABRIELA HENGLENG GALLO
399 LEONARDO CAVALHEIRO MOURA
400 ANTONIO AUGUSTO DO VALLE SILVA
401 HENRIQUE CASTRO OLIVEIRA
402 BEATRIZ LAURENTI ZAPAROLI
403 **RODRIGO LEAL DA SILVA
404 ORLANDO RUSSO NETO
405 RAFAELA SOARES DOS SANTOS
406 HENRIQUE ARANTES BARRETO
407 GUSTAVO CAMPANINI MUGHRABI
408 ENZO F AZZELLA
409 GABRIEL GOMES DA SILVA
410 JOSE LEONARDO ROSA BUZZI
411 *FELIPE ARAUJO LIMA
412 MURILO FERNANDES DE MELO DANTAS
413 *JULIANA MELHADO
414 NICOLE CORREIA DUARTE
415 *VINICIUS LOPES CARDOSO
416 **GISELE MODESTO DA SILVA
417 JONATHAN HENRIQUE FANHANI CALSAVARA
418 HUGO PESTANA CIAMBARELLA
419 SAMIR AZZIZ MUHAMED JAMOUL
420 ENZO DIAS AOKI
421 *SIDINEI SAMPAIO DE OLIVEIRA
422 GABRIEL RANGEL SILVEIRA
423 VICTOR HUGO LIMA DE ALQUIMIM GONCALVES
424 ERIC CAMILLE CAMARGO DOS SANTOS
425 *MARIANA ZANHOLO RIBEIRO
426 LEONARDO COELHO RODRIGUES BARBOSA
427 ARTHUR VASCONCELLOS DOS SANTOS SARETTA
428 *CHRISTIAN AVILA
429 *LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA PRADO
430 CAIO RODRIGUEZ PIRES
431 EDUARDO MAZZIERO BRASAVENTI
432 LUCCAS OLIVEIRA ANDRADE
433 LEONARDO HENRIQUE RODRIGUES PINHEIRO
434 GUSTAVO BULGRAEN DOS SANTOS
435 GABRIEL SAIRRE DOS REIS
436 FERNANDA BENJAMIM DOS SANTOS
437 *THALIS RODRIGUES PUGAS
438 ERNANI ALVES DE SOUSA JUNIOR
439 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA MENDONCA
440 TOMAS PORTASIO MAINIERI
441 *BRUNO OLIVEIRA MARTINS DE SOUZA
442 CRISTIANO BELLINI AKHRAS
443 FELIPE BEVILAQUA MONTEIRO
444 GIOVANNI CASTALDI ORTIZ PETARNELA
445 *ANA FLAVIA FERREIRA PIRES
446 LAURA CRIPPA DO AMARAL
447 RAPHAEL PEREIRA DE PAULA
448 PEDRO PAULO OLIVEIRA MILARE
449 LUAN CAVEANHA GRAGNANELLO
450 BEATRIZ BERTONI DOS SANTOS
451 *FILIPE DE CAMPOS MARTINS
452 MARCELA DE LIMA OLIVEIRA
453 EDUARDO LEONARDI BERTAZZI
454 *JOSE PEDRO DE QUELUZ SANTOS
455 HENRIQUE AMARAL PINTO
456 LAURA DENISE DE MELO
457 RODRIGO PAULINO
458 EMILI FUJINAMI QUEIROZ
459 *GUSTAVO GOMES DA SILVA
460 PABLO LOPES DE SOUZA OLIVEIRA
461 VITOR HUGO GERMANO
462 LUIZ FERNANDO MEROLA MENDES
463 HEITOR KENNEDY DE CASTRO JUNIOR
464 **YAN SOARES IZZO
465 PAULO EDUARDO DAMIANI MORETE
466 GABRIEL SINOTI MURBACH
467 *SOFIA GAROFALO DE SAO GERALDO
468 FRANCISCO VIANNA CHRISTIANO DE SOUSA
469 *JESSICA DE MORAES SANTANA
470 JONATAS TAMBORRA
471 RAPHAEL SANTOS DA SILVA
472 *MATHEUS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA
473 MARIA JULIA ROSOLEN LEMBI
474 *ANDRE LUIZ DE SOUZA BICEGO
475 MAYARA CAROLINE GALLO
476 **JOAO LUCAS ALBUQUERQUE VIEIRA
477 *JEAN VICTOR VERAS
478 EDUARDA LETTIERI DIB DAUD
479 VINICIUS TERUEL FERNANDEZ
480 GABRIEL PEREIRA JOVETTA
481 VITOR SANCHEZ FIGUEIREDO
482 **VINICIUS VILACA RIBEIRO
483 CAUE MARTINELLI LOCATELLI
484 GABRIEL VERGUEIRO COLUCI
485 *LUCAS RIBEIRO DA CRUZ
486 ISABELLA TEIXEIRA ARRIELLO
487 ISABELLA BRANDAO NICOLUCCI
488 **GABRIELE ALVES RAMOS
489 ANGELO GUIMARAES DE LUCA
490 PEDRO REZENDE DE OLIVEIRA
491 GABRIEL HEIBEL MACHADO
492 FERNANDO DA SILVA JUNIOR
493 ANA PAULA ZORDAN TORSIANO
494 **DOUGLAS NASCIEMNTO DA SILVA
495 **RAPHAELA FREITAS SOUZA
496 VINICIUS MEIRELES NOGUEIRA
497 MURILLO DUARTE SANT ANNA
498 LUCAS ALEXSANDRO CURI
499 MARIA CLARA DEGASPARE TEIXEIRA
500 ALINE VITTI SECCO
501 RODRIGO EIJI UTIYAMA
502 *ISABELA LOPES PEREIRA
503 **GABRIEL DE LIMA PARANHOS
504 PEDRO NOGUEIRA SANTANA
505 JULIO CESAR SOUSA SANTANA
506 FELIPE RUBIA PERINA
507 BRUNO COSTA SANTOS GONCALVES
508 BRUNO MURAD VENTRILHO
509 GUSTAVO GORKI SCANDAROLLI
510 CLAUDIO FELIPE LEITE SOUSA
511 **ADRIANA MACEDO
512 ANDRE RIBEIRO DA CONCEICAO
513 JULIA DIAS PEREIRA
514 GUILHERME COSTA DA SILVA TEIXEIRA
515 HEITOR COSTA MALHEIRO
516 **JULIA RABELO
517 LETICIA ROCHA HAUK
518 GIOVANNA VALERIA AFFONSO
519 JOAO PEDRO FONSECA GOMES
520 *ALANA MARIA CARLETO
521 *VITOR AUGUSTO DA COSTA
522 VICTORIA JANUARIO PINHEIRO
523 BRUNA YONES CAMOSSI
524 EDUARDO PARO DELGADO DE MARCHI
525 *LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO
526 ALEXANDRE SHIGUERU YURINO SANTOS
527 LUCAS SHOJI KUSSANO
528 FABIO BONELLI BARBOSA
529 MARIA CLARA DE OLIVEIRA ABIB
530 BRUNO BENTO SANTOS
531 CAROLINA CARMELLO ALMEIDA
532 ARTHUR PUJOL VIANA
533 ARON VALIM DE SOUZA BERNASCONI
534 EMILY CHIN
535 RENAN FRAIHA MAGNABOSCO
536 *VITOR COBRA TEIXEIRA MOREIRA DA ROSA
537 FILIPE PORTO VANNI
538 JOSE EDUARDO GARCIA TERCINO
539 BRUNO BRASIL MUTHS
540 **MARIA EDUARDA DE SOUZA BARBOSA
541 RODRIGO CASSIANO NOGUEIRA
542 *GUILHERME MENDONCA
543 RONALDO CESAR DE MORAES
544 JOAO LEONARDO ZAMBON
545 TAINA ABREU VITORIO
546 JOAO VICTOR PIRES PILATTI
547 **MARIA DAS GRACAS SILVA SOUTO
548 GABRIEL AUGUSTO GOULART FURTADO
549 **LARISSA SOUZA FERNANDES DA SILVA
550 LETICIA FIOREZZI BARBOSA
551 LUAN HENRIQUE TORRES
552 ANA CAROLINA DEROSSI FERREIRA
553 FLAVIO GABRIEL BARBOSA PELICHO
554 *BRENDA NASCIMENTO OLIVEIRA
555 MARCIO ROGERIO GIACOBELLI JUNIOR
556 HUGO LOPES ROZANI
557 LUCAS NUNES FARIA MAXIMO
558 ANDRIZA PEREIRA DE CARVALHO NASCIMENTO
559 YASMIM MORALES PARRAGUEZ RIBEIRO
560 BRUNO GORI VALIATE
561 *RUAN RICCI DE ANDRADE
562 HENRIQUE GABRIEL SILVA
563 **BARBARA ALVES DE MELO
564 **SABRINA EMELY DA SILVA SOARES
565 ANA CAROLINA RODRIGUES VERONESE
566 **GUILHERME DE LIMA PARANHOS
567 HUGO LEONARDO DE MORAES RUIZ
568 ERNANI DIOGO MODESTO
569 OTAVIO PANTOJO DA SILVA
570 GUSTAVO PIMENTEL SILVA
571 LUIZ TIAGO SAMPAIO DE SOUZA
572 LAURA VALENTE ALVES
573 LUIZ MIGUEL PINTO MARQUES
574 LUIS FERNANDO SCURISSA ASSIS
575 *VINICIUS KUBOTA CELIO
036 - Ciências Econômicas (Bac) - noturno - Araraquara
1 ANA CAROLINA GIORGI GUISS
2 JOAO VITOR GREGORIO
3 *SILVIO LUIS LEITE SANTANA
4 LUIS EDUARDO RIBEIRO NISIYAMAMOTO
5 BEATRIZ SILVA MOREIRA
6 WILLIAM PECANHA DE LIMA
7 VICTOR PELACHIN BORGES DA SILVA
8 PEDRO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA
9 CAIO VINICIUS DA SILVA ALBANEZI
10 MATHEUS GABRIEL BRONCA
11 ALEXANDRE PEDRO MOTA
12 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS GRANGE
13 LUCAS GARCIA LOUZADA
14 NATALIA MORITA ROSSETO
15 MELISSA EMI IWABUCHI
16 *JULIA FERNANDES FIGUEIREDO
17 SERGIO VALENTIM BIESEK BARTNICKI
18 SAMUEL VITOR BUENO
19 JOAO VITOR GONCALVES
20 DIEGO TEIXEIRA CAMPELO
21 MILENA YUMI NAKAIONE
22 *CAIO CIMINO DE ALMEIDA
23 DANIEL AMARAL ALBINO DIAS
24 GIOVANNI BONALDI RAMOS SILVA
25 CARLOS EDUARDO BACHUR SCHMIDT
26 ACACIO RODRIGUES VITAL
27 *GUILHERME ISAAC GIORGETE OLIVEIRA
28 GIOVANE GOMES DIAS
29 ANDRE LUIZ FERNANDEZ LORENZO
30 LETICIA DE MELO NORONHA SALLES
31 **RAPHAEL VIEIRA DO NASCIMENTO
32 GUSTAVO SEIJI YOSHIOKA
33 MATHEUS DE OLIVEIRA FATORI
34 MATHEUS LOPES CARRIJO
35 THALLES JORDAO MACENA
36 *STEFANIE SATURNINO SILVA
37 JORGE ERNESTO SALVADOR BAZAN APARICIO
38 FABIO GOMES RABELO DE ALMEIDA
39 LETICIA CARRARA FELTRE
40 LETICIA CARRAO SILVA
41 JOAO FILIPI REGINATO IZAR
42 CESAR SANDRE FAGUNDES
43 MATHEUS ALONSO FERNANDES DOS SANTOS
44 FRANCISCO PEREIRA MACHADO JUNIOR
45 *CAIQUE HERINGER
46 NATALIA ARAUJO DINIZ
47 VINICIUS BORGES DE MOURA
48 THAYNA BENTO DE FARIA
49 MANOEL TOBIAS MOTA PAIVA
50 *VICTOR HUGO MORAES DE CASTRO
51 VITOR AUGUSTO MORAES CARVALHO
52 BRENO SILVA DE OLIVEIRA
53 BERNARDO LEAO CARVALHO
54 **LEON RIBEIRO ALVES
55 VITOR AP. S. MOREIRA
56 RENATO APARECIDO PRUDENCIO JUNIOR
57 LUIZ FERNANDO NUNES RODRIGUES
58 LETICIA AMARILIS VASCONCELLOS PRUDENCIO
59 LUCAS KOOP
60 GIOVANNA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
61 ANA EMILIA PECANHA DE OLIVEIRA SILVA
62 ALINE SABINO DO NASCIMENTO
63 LUCAS SOUZA MARCOS
64 BEATRIZ HELOISE MESSIAS
65 GUSTAVO DUTRA ROESLER
66 FELIPE FENG UEI YANG
67 ANTONIO HENRIQUE FRANCO DELFORNO
68 FABIO LUIZ GONCALVES
69 GABRIEL MENDES GUARNIERE
70 *JOSE PEDRO BROMBIM FRANCISCO
71 LEONARDO DOURADO DE MATOS CAPILHA
72 JOAO HENRIQUE SILVA COSTA
73 GABRIEL VITOR DA FONSECA BUENO
74 AARON ROZEMWINKEL
75 ARTHUR RODRIGUES GALLI
76 ARIEL DA SILVA NOVAIS
77 LUIS ENRIQUE MORETI BRAGHIN
78 **MIQUEIAS DA SILVA ARUJO
79 MARCELO PEREIRA CAVALCANTI
80 CAIO ANDREZZO DO PRADO
81 LEONARDO RODRIGUES OLBRICH
82 VICTOR HENRIQUE COROA CRUZ
83 LUCCA RODRIGUES DE FELICE
84 MAURICIO RENNO CASTRO
85 VITOR FALCAO HENRIQUES
86 *JUCINEIDE HENRIQUE SANTOS
87 **JORGE MANOEL DA SILVA MACHADO
88 LUCAS HENRIQUE RIBEIRO LOPES
89 MATHEUS DOS SANTOS ALVES
90 BEATRIZ SILVA BOTO
91 *GABRIELA SANTANA DAS VIRGENS
92 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE PINHO SEQUEIRA
93 *LEONARDO MIGUEL DELLA ROCCA SANTOS
94 SANTIAGO HITOSHI MIYASHIRO
95 **VINICIUS VANIL DE OLIVEIRA
96 HUGO CESAR MOSQUIM
97 *JOAO VITOR PAVAN
98 *LUCAS SERAFIM MAGALHAES
99 LEONARDO CESAR HIAGON MELLADO
100 *MATHEUS FIDELIS ROMODA
101 *LUIS GUILHERME LEITE DA SILVA
102 VINICIUS MARTINS DOS SANTOS
103 ANDRE MAMPRIN MORI
104 *TIAGO ANTONIO SALLA
105 **DANIEL VIANA DOS SANTOS
106 RAIANE FRANCA ROSSETI
107 *JULIA DA SILVA G RUIZ
108 FERNANDO FAISSAL VALIM MUSA ALI
109 MARCELO TAVARES BORBA
110 JADSON HENRIQUE CORREA DOS SANTOS
111 SAMUEL SOBRAL MILLER
112 GABRIELA MENDES FERNANDES
113 *BRUNO RENATO CORREA
114 GUSTAVO OLIVEIRA CAIRES SILVA
115 **RAPHAEL FRANCISCO TORRES MUNHOZ
116 ESTEVAO GIUSEPPE PALESE
117 BIANCA ACETOZE QUISTE
118 RODRIGO BISCALDI ALVES DE MELLO
119 *VICTOR AUGUSTO DE MELO CARVALHO
120 *VIVIANE ISABELA MATURI
121 TAINA CRISTINA DE SOUZA EURINIDIO
122 *RODOLFO PONCE ROBERTO
123 JOAO LUIS DOS SANTOS JUNIOR
124 MARCOS VINICIUS CARVALHO OLIVEIRA
125 BARBARA SOBREIRA FARIAS
126 GABRIELY PEREIRA DA SILVA LUCAS
127 HENRIQUE ROBERTO PINHEIRO
128 *BRUNO HENRIQUE BARBATTO
129 **GLEICE KELI DANTAS DA SILVA
130 *MATHEUS ALEXANDRE FULANETTO
131 GUILHERME LUIS CROTTI
132 **MARCELO SOARES COSSALTER
133 FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR
134 JONATHAN DE MORAIS ALBERIGI RODRIGUES
135 **KIMBERLY LOURENCO
136 *HENRIQUE VERISSIMO DA SILVA
137 GUSTAVO ADRIANO SARILHO
138 AMANDA LAIS DIAS DE SOUZA
139 *LEONARDO MESQUITA FERNANDES
140 CAIO VINICIUS RUIZ
141 PEDRO HENRIQUE LEAL GARISTO
142 RAI OLIVEIRA DE SOUZA
143 *LETICIA ROGATO
144 CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA
145 LUIZ HENRIQUE DE CAMPOS ZANGIROLAMO
146 *DANIEL PATRICK MARINELLI
147 ALIFFER SANTOS POSSIDONIO
148 *KEILA CRISTINA BORGES TROMBELA
149 ROBERTO YUITIRO ITO
150 HENRIQUE DIEZ MARQUES DE OLIVEIRA
151 *EMERSON DAVI PEREIRA BRAZ
152 MARIA EDUARDA HENRIQUE VIEIRA
153 GUILHERME A. P. GIANNASI
154 ALEXANDRE ALVETTI BUENO
155 LEONARDO HENRIQUE NAVARRO
156 BIANCA MATIAS ALVES DOS SANTOS
157 *GABRIELA LIMA DE SOUZA
158 MAURO JOSE MOURA
159 *RAFAEL DE CARVALHO FERREIRA
160 MATHEUS NETO SILVA
161 THAYNA CARVALHO ALVES
162 **VINICIUS DE SOUZA NUNES
163 *JULIANA AMADEU MACHADO
164 NATHAN GABRIEL PRESOTTO
165 *RODRIGO SOUZA SILVA
166 **JOSE MATEUS MARTINS
167 NIKOLAS RIGAS DA SILVA
168 **SOSTENES PAULO PEREIRA DOS SANTOS
169 GABRIELA MOURA OSOEGAWA
170 *OTAVIO LUIZ CARDOZO
171 **KETHENY DE JESUS LORDELLO
172 *LARISSA DE SOUZA
173 **JOSE VINICIUS DE LIMA MASSARICO
174 *JOSEPH SIMON MIAN
175 MARCELLA DAMACENA DO NASCIMENTO
176 ROBSOM KEITI KOMATSU
177 **DANIEL DOS SANTOS FILHO
178 NATALIA STEFANY GUIRELLI MOLINA
179 GABRIEL TELLES BUENO
180 **PEDRO PINHEIRO
181 *CAROLINE MATIAS RODRIGUES
182 **KEVIN RODRIGUES VIEIRA
183 *FELIPE SCARPARO DRABACH
184 BRUNA SOUZA FERREIRA
185 ANIS HENRIQUE GUERRA KHOURI
186 GIOVANA GONCALVES DE OLIVEIRA
187 **CELSO MACHADO FERREIRA
188 SERGIO OLIVEIRA GONCALVES
189 MATHEUS STRACIERI WIBE
190 *JESSICA GAMARANO FRANCISCO
191 *VICTOR ARTHUR DE OLIVEIRA RAIMUNDO
192 **ELTON LOPES BEZERRRA
193 LARISSA BEATRIZ LIMA
194 *GIOVANNA MIRANDA DE PAIVA
195 *LUIZ HENRIQUE SANTOS CARDOSO
196 THIAGO STOROLI LUCAS
197 JOAO VITOR FERREIRA ALVES
198 DIEGO GOMES FERREIRA MACIEL
199 GABRIEL FELIPE TAMANINI
200 *BRUNO ANDRADE DE LUNA
201 **FABIANA MAYARA ROSA
202 **CAIO HENRIQUE MONTORO DE LUCCA
203 *JENNIFER TAVARES ALMEIDA
204 *EVANDRO MENEGHIM
205 **LAIS DE MELO SANTOS
206 LEONARDO ROCHA SALVADOR
207 *ALINE DE CASTRO VITORELLI
208 **LUCAS NUNES BADARO
209 *LARISSA NEODINE DUARTE DERISSO
210 MAYARA ALESSANDRA BORGES LORANCETTE
211 EMERSON GONCALVES SOUZA
212 DANILO DA SILVA SANTOS
213 GUSTAVO PALACIO
214 TIAGO NUNES DE OLIVEIRA
215 FELIPE LUIZ SILVA
216 VITORIA DE CAMARGO BUGADA
217 PEDRO DE OLIVEIRA ROCHA SILVA
218 *OTAVIO DOS SANTOS
219 **ALEXANDER YOSHIOKA SANTOS SILVA
220 GABRIEL BRIAN LETTY
221 VINICIUS TEZOTO
222 **ROBERT GUILHERME DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA
223 TIAGO ANTONIO CARLOS
224 **CRISTIANE GOMES DA COSTA
225 *STEFANI ELISA FONSECA MATAVELLI
226 GRAZIELA MATHIAS BORGIA
227 *EVERTON DA ROCHA TRINDADE
228 **GUILHERME DOS REIS SANTOS
229 JOAO VICTOR PEREZ PINTO
230 *JULIA ONO
231 GABRIELA MARTINS SPOLIDORO
232 *ANA CLARA MAGALHAES LACERDA
233 VINICIUS CAVALINI GOMES
234 GUILHERME FURLAN DO SANTOS
235 BRUNO VEIGA DA SILVA CLAUDINO
236 *ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA
237 **RAFAELA DE SOUSA RODRIGUES
238 *TAINARA GONCALVES MENEGUESSO
239 JULIA FERRARI SILVA
240 KAROLINE ZANON DEON
241 EDUARDO LUTFALA SIMOES
242 *ARIANE ARAUJO FERREIRA
243 JOAO HENRIQUE RODRIGUES TONIOLO
244 IVAN NARVAES DIDONE
245 *MARIANA DE TOLEDO VENANCIO
246 AMANDA BUENO BOTELLA
247 *BIANCA CARVALIO ANTONIETTI
248 **JOAO VITOR CUNHA DE FARIA
249 *AMANDA PAES GILBERTE
250 JULIA PRECOMA SOUTO
251 *DEBORA DEPICOLI
252 JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA CONCEICAO
253 EDGAR GALDINO
254 **JESSICA MARIA NUNES DE OLIVEIRA
255 **RUAN SANTOS RIBEIRO
256 *FILIPE FRANCISQUETI
257 GUILHERME BRUNO SANCHEZ
258 YOHANNA PINHEIRO NAVARRO DIAS
259 **JAIME ENRICO RIBEIRO DIAS
260 *MIRELA DA SILVA SIMIONATO
261 **ERIC MUNIR DE CASTRO
262 *MEL SANTIAGO DE MELO
263 *AMANDA DA SILVA ESTEVES
264 BEATRIZ DAL RI BORDUCCHI
265 *JOAO VICTOR CARNEVALLI DA SILVA
266 PEDRO VINICIUS RIBEIRO SILVA
267 *LEONARDO LUIZ DAINEZ
268 LUCAS DOS SANTOS GONCALVES
269 JAQUELINE FERNANDA ANGELO
270 **VINICIUS LEONARDO DA FONSECA
271 *MATHEUS KENGI MORI
272 **LEONARDO PEREIRA DA SILVA COSTA
273 GUSTAVO SOUSA ALVES DA SILVA
274 **STEFANY CARDOSO DIAS
275 **VITOR HUGO ALVES DOS SANTOS
276 **REBECA NOVAIS DA SILVA
277 DAVI CARVALHO SANCHES PEREIRA
278 **MILENA LIMA CHAVES
279 LEONARDO AZEVEDO
280 **WELLINGTON LIMA
281 MATHEUS GIACON LOPES
282 **LUCAS ALMEIDA FERREIRA
283 **ALINE FERNANDA PEREIRA SANDRIN
284 *GIOVANA DE LIMA
285 LEONARDO VINICIUS DA SILVA
286 *LUANA PEREIRA DE SOUZA
287 MARIA LAURA COSTA LIBERATO
288 **BEATRIZ RIBEIRO SILVA
289 *VICTORIA DE SOUZA BEIRA
290 JESSICA MAYUMI FARINA
291 **GUILHERME DA CONCEICAO SOUZA JUNIOR
292 *ERIKA SAYURI SUDO TELES
293 *AFONSO HENRIQUE DA SILVA MATIVI
294 **RENNER FABIO DUARTE
295 *ALEXANDRA FIGUEIREDO ALE
296 **JEAN CARLOS ROCHA DOS SANTOS
297 *VICTOR SOARES ESTIMA
298 **WESLEY FRANCA FERREIRA
299 GIOVANNA GONCALVES DOS SANTOS
300 YASMIN GENTIL DE OLIVEIRA
301 *FELIPE LOBO GUERRA
302 **WESLLEY ADRIANO SANT ANNA SANTOS
303 MARCO ANTONIO TURATO DE CARVALHO MONTEIRO
304 *LUIZ MARIO FERRARI PIVA E SILVA
305 PAULO JORGE FERRAZ JUNIOR
306 *JOAO VITOR DA SILVA SANTOS
307 **PHELLIPE GERALD NOGUEIRA SILVA MOTA
308 **PHELIPE OLIVEIRA JESUS
309 *LUCAS KENZO KOBAYASHI
310 **DIEGO SOARES DA SILVA
311 PEDRO EDUARDO AGUIRRE BOTTA
312 **MARIA EDUARDA LOPES DE SOUZA
313 *LARISSA TORRES DE OLIVEIRA
314 **HUGO ARAUJO DOS SANTOS
315 RODRIGO DI PEDRO
316 *LUANA CRISTINA CARDOZO
317 *MICHAEL VINICIUS DA SILVA IZIDORO
318 *THAILINE CABRAL SIQUEIRA
319 STEFANY GONCALES SOBRINHO
320 **WAGNER VIEIRA DA SILVA
321 *THIAGO FABRI RAULI
322 *THAMIRES DOS SANTOS DA SILVA
323 *LEANDRO CUNHA TIESI
324 *JULIANA BENTO DE CAMARGO
325 LUIS HENRIQUE OLIVEIRA FURTADO
326 *ISABELA RIBEIRO REDONDO
327 *JOAO VICTOR ALMEIDA GONZALEZ
328 *LIDIANE BORGES
329 PIETRO NAVARRO FACCIROLLI
330 **MATEUS MARTINS DOS SANTOS
331 *JESSICA DE SOUZA MARTINS
332 *KENZO DANIEL CEZAR MARTINS
333 **LUCAS BEIJINHO TEIXEIRA
334 **LUIZ HENRIQUE MARTINS DA SILVA
335 MAXSUEL RANGEL CUSTODIO
336 **LUCAS JOSE CASTELANI
337 **VICTOR ANDRE SANTOS DE SOUSA
338 *VANESSA LIRA MORAES
339 FERNANDO HIDEKI UENOJO
340 **VITOR REZENDE BARBOSA DA SILVA
341 MIGUEL ANTONIO FONTANELLI BOARO
342 **WALLACE VIEIRA DE SOUZA
343 *THALYTA GUESIN MORGADO
344 *BEATRIZ OLIVEIRA GOMES
345 *NUBIA CAROLINE RAMOS CISCATI
346 *LUIS FERNANDO DOS SANTOS
347 **JESSICA BARBOSA
348 *LUCAS ELISBAO SILVA
349 MARCELO SANTOS DA SILVA
350 *FABIO DE SOUZA SANTOS
351 **LINDSAY VIEIRA SABINO DOS SANTOS
352 **ALLAN RICHARD RODRIGUES GOMES DA SILVA
353 **GUSTAVO SANTANA DA CRUZ
354 LUELEN BECASTRO THOMAZ
355 *LAIS CAROLINE DIAS
356 **ELOANE REGINA BELLARDO
357 *LUCAS FELIPE REZENDE
358 *FRANK SOUZA DUCA
359 **MONICA CARLA MARINO
037 - Ciências Sociais (Bac/Lic) - diurno - Araraquara
1 JOAO GABRIEL HAIEK ELID NASCIMENTO
2 CECY MARIA BORBA MARBACK
3 LAIS ALTMANN LEONE
4 VITOR TEIXEIRA ABRANTES
5 YASMIN TEODORO GOMES SILVA
6 BRUNO GUSTAVO SILVA
7 MARIA JULIA BENELLI AMIN
8 GABRIEL HARDT GOMES
9 DIEGO TORRES DE MATOS ORTEIRO
10 PAULO RICARDO ARTEQUILINO DA SILVA
11 **ABNER HENRIQUE DE LIMA E SILVA
12 GABRIELA FRANZONI DE OLIVEIRA
13 *GESSICA ALVES OLIVEIRA
14 ANA CLARA FERNANDES DE SOUZA
15 THAIS FRAGOSO
16 *BEATRIZ CAROLINE DOS SANTOS PEREIRA
17 AIZACK KANO DE CASTRO BASTOS
18 CAROLINA DE CASTRO BUTTERBY PIMENTEL
19 MARIA EDUARDA DE SOUZA RAMOS
20 ANA LAURA LOPES COUTINHO
21 JULIA DREHMER DE MELLO E SILVA
22 MARIA LAURA CARVALHO BRANDAO
23 LEANDRO AUGUSTO ZANINI MATIAS
24 RAPHAEL HRASTEL MARCELLO
25 VICTOR DE ALMEIDA LIRA
26 MARCO AURELIO CARUSO BREFE
27 *JOAO LUCAS WOIGT AZEVEDO
28 HENRIQUE PINATTI BARDELLA
29 GUILHERME MARQUES GONCALVES
30 AMANDA TARANTINO AMARANTE
31 GABRIELA LEGORI
32 **MARIA CAROLINA SANTANA DE BARROS
33 LUIS GUILHERME NOBREGA AMORIM
34 GABRIELA MICHELAN DE TONI
35 GUILHERME DE PADUA PASCHOALICK
36 MARIA VICTORIA CARDOSO SANTANA
37 VICTOR PUGLIESI PEREIRA
38 MAYARA SOUZA VENANCIO
39 IARA ROCHA BARROS
40 ISOLDA SANTIAGO DOS SANTOS
41 PEDRO HENRIQUE ARAUJO
42 FERNANDA MILAN DE CARVALHO
43 MARIA LAURA BUHRER CAMPOLIM
44 LEONARDO CALLORI KEFALAS
45 BRUNO ROSSI BONIN
46 VINICIUS ROCHA INGIZZA
47 *MARCEL LUIZ FEROLDI JUNIOR
48 GIULIA LABEGALINI DE CARVALHO
49 BEATRIZ RANDOW DE ALMEIDA
50 FERNANDA STUZENEKER SAMPAIO RIBEIRO
51 *VICTOR HUGO MOREIRA DE CARVALHO
52 CAROLINA BARCELLOS PAVAO
53 IGOR COPOLI RAMAZZINE
54 LUANA GALAM FERREIRA DA SILVA
55 MARCOS EDVAN MECONE GOMES
56 LUAN PRADO PIOVANI
57 MIKAEL PAIXAO DIAS DA COSTA
58 GABRIELE LUIZA CORDEIRO
59 PEDRO TORRES BUSCH
60 JOAO ROBERTO FAVA JUNIOR
61 *VICTORIA HENRIQUE RIBEIRO
62 ISABEL GUARISO PANZOLDO
63 *ISADORA RIBEIRO CORREA
64 **CAROLINA FERREIRA LIMA
65 FELIPE M. NERI
66 JOAO PEDRO COSTA MONTEMOR
67 GUILHERME ANJO DVULATHCA
68 MARIANA GONCALVES DA COSTA
69 BEATRIZ FARIA DIAS
70 *ELOISA SOARES COSTA RODRIGUES
71 ANA FLAVIA FELTRIM
72 GABRIEL CINTRA DOS SANTOS
73 HENRIQUE MARCONDES FAVERO
74 ANA BEATRIZ GIACCHETO BARBIERI
75 RUY BARBOSA FILHO
76 THAYNAH GUTIERREZ GOMES
77 GERMANO ALVES BIONDI
78 MARIA EDUARDA RAIA DE MELO
79 JAMILLI ROSY DE ARAUJO
80 JOAO MANOEL LORENCATTO
81 JULIA RODRIGUES BARROS ALVES
82 BARBARA LUANA FRANCO
83 RENATA BEATRIZ SANCHES
84 GEOVANA CORASSA ROSSI
85 GUSTAVO CARNEIRO PINTO
86 ADRIELI S. DE CARLIS
87 CAMILA LEITE ONDEI
88 JOAO VITOR CHIRINO DE ALMEIDA
89 ALINE CALEMES MEIRA
90 **SARA SERAFIM DOS SANTOS
91 ANITA DONAIRE DE M. E O. HALLA
92 VIVIAN GAGLIARDI PILOTO
93 JUAN FELIPE DO PRADO ALVES
94 *BEATRIZ LEAL DE CARVALHO
95 LETICIA MARCONDELLI FELONI
96 VICTOR PARISI CABRERA
97 **GIOVANNA CRISTINI DORETO
98 YURI CAPOVILLA GERMANO
99 LUIZA FERREIRA GONCALVES RAMOS
100 GUILHERME PRADO ZANON
101 VERONICA NAOMI MIYAJI
102 *MATHEUS ROBERTO DE OLIVEIRA LIBIO
103 YNGRID ALMEIDA DO NASCIMENTO
104 ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES GARCIA
105 ISABELA ALCANTARA DE ALMEIDA OLIVEIRA
106 MAYRA DE PAULA PANEGASSI DOS SANTOS
107 BEATRIZ SALVADOR MARTINS
108 *WILLIAM ISSAMI RAMOS IGARASHI
109 *LUCCA GUBEROVICH CONELHEIRO
110 CAROLINA PARRA BENETI
111 GABRIELA SETA ALVARENGA
112 *ERIK ERNANI MARQUES DA SILVA
113 *LORENA DE MELO SILVA
114 RENAN MENDES DE MORAES
115 LETICIA PUSSO DA SILVA
116 LAIS SILVA BRAGA
117 RAFAELA POLETTO TOCCHIO
118 GABRIELLA MURIEL CRUZ DOS SANTOS
119 *ANA LUIZA XAVIER DA SILVA
120 IZABELLE OCHIUCI RAMOS MARCONDES
121 NATALIA C DAINESI
122 **JULIA BRITO DA CONCEICAO
123 LETICIA DA COSTA DOMINGUES MARTINS
124 JONATAS NOGUEIRA CUSTODIO
125 *PEDRO LUIS PANIGASSI
126 *SARA VITORIA DA COSTA SOUZA
127 LIVIA CUNHA MELNICKY
128 *LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PENTEADO
129 LARA RUSSO CHACON RODRIGUES SILVA
130 MARIANA TAFNER PERONDINI
131 RENAN FERNANDES DE FARIA
132 *EDUARDA MENESCAL PORTO
133 LIVIA CERES ZUIN
134 FERNANDA BEVILAQUA RODRIGUES
135 RAUL GUIMARAES FERREIRA
136 DANIELLE ALMEIDA FONTES
137 **THIAGO RODRIGUES COSTA
138 MELISSA CHRISTINE SILVA
139 IZADORA PAULA DE SOUZA DELBON
140 PEDRO FERNANDO MAZZON DO NASCIMENTO
141 *MARINA KURANAGA SILVA
142 MILENE FERREIRA URBANO
143 VINICIUS EDUARDO MARTINS BARALDI VAZ
144 EMANUELLE REGIS
145 **JOAO VICTOR DE OLIVEIRA
146 JULIO HENRIQUE CARDIAL CAMARGO
147 LARISSA RIBEIRO SILVA
148 *LAURA CAMARINI DA SILVA
149 LAUENE DE ANDRADE PIMENTEL
150 JULIA MARIA OLIVEIRA CINTRA
151 VINICIUS PASQUINI GAMA DA SILVA
152 PEDRO HENRIQUE SOARES SOMINI
153 **BEATRIZ BEHLING DA SILVA
154 PALOMA TINELLI PALARMIDO
155 REBECA DE AZEVEDO
156 VICTORIA VILLELA DE OLIVEIRA
157 LETICIA DOS PASSOS ROSA
158 FELIPE ZUCCATTI
159 ARIEL ATAIDE NOGUEIRA MARTINS
160 *RAISA CORTEZ ROSADO
161 **SAMUEL JOSE DE SOUZA
162 JOHN ROBERT SATO
163 MARIA EDUARDA LOPES DA SILVA
164 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA TESSARIN
165 *NATHALIA PAGANIN SANTOS
166 *PEDRO GABRIEL CARVALHO LEITE
167 LILIAN MARTINS ESPOLADOR
168 JOAO CRISTINO DOS SANTOS NETO
169 BEATRIZ CAROLINE PISSARA
170 *CLAUDIA OLIVEIRA
171 *GABRIEL JOSE PENA
172 CAROLINE KAZUMI CHINEN
173 ANA LUIZA FERREIRA DE LIMA
174 DEBORA MOMENTE VALLIM
175 MARIANE J LUIZ ANTONIO
176 **EMANUEL LUCAS BASTOS DE BARROS
177 EDUARDO DE MORAES AMARAL
178 SOFIA FON CHANG KUO
179 *BIANCA SACRAMENTO DOS SANTOS
180 **CAMILA GONCALVES DA SILVA
181 THALITA ALMEIDA MARINHO BEZERRA
182 **THAIS PEREIRA
183 *IGOR ALVARENGA SILVA
184 *THAINA SILVA DE OLIVEIRA
185 **GABRIELA RAMOS RAMALHO
186 *GABRIEL PINHEIRO BLANCO SABOYA
187 *ELISA DA COSTA SILVA
188 LUIZA GRACIELA GONCALVES
189 LAIS MONTEIRO BARTOLOZZI SILVA
190 FABRICIO PROTEUS NUNES FONSECA MENDONCA CHAVES
191 JULIA FIUZA DE MORAES
192 *IZABELA FERNANDA MUNIZ
193 **ALINE LUCRI FRANCISCO DOS SANTOS
194 **THOMAS EDSON SANTOS RAMOS DA SILVA
195 WENDELL ANSELMO PRADO
196 GUILHERME ZANETTI
197 GABRIEL MOREIRA GARCIA ALVAREZ
198 *VITOR HUGO MENDES PEREIRA
199 NATHALIA TARCILA TOLEDANO HONORIO
200 MARIA PAULA COCCI MUFFATO
201 *JOSEFINA BENEDITA MEGIA TORELO
202 LUCIANA SCATOLLINI RUGGIERI
203 *MARIANA MACEDO
204 **PAMELLA LEANDRO DOS SANTOS
205 **JOAO PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA
206 *GABRIEL AUGUSTO MAXIMIANO
207 MATHEUS BISPO DA SILVA
208 LEONARDO AVANSO
209 **PEDRO HENRIQUE CERQUEIRA SERAFIM
210 MATHEUS VERONEZ MARTINS DE SOUZA
211 *JOSE APARECIDO FRANCO NETO
212 MONICA APARECIDA DE SOUZA BRAZ
213 NATHALIA MEDEIROS
214 ALEXANDRE SOSSAE SARIN
215 *KEILA RODRIGUES DE ALMEIDA
216 **MATHIAS SIMOES ALVES PITOMBEIRA
217 DANIELA EDUARDA ROSSI
218 **WILLIAN SARTORI MACHADO PEREIRA
219 LETICIA DINIZ STORTI
220 MIRELLA MARQUES GUIMARAES
221 **TAMIRES DA COSTA DE OLIVEIRA
222 CINTIA KARINE PINTO
223 ANA FLORA PORTO GERA
224 **PAMELA MONIQUE DA SILVA SANTANA
225 *LARISSA ZAMBALDI LEON
226 *MARIA LUIZA SCHIMITH
227 *INGRID DIOGO BARTICIOTO TOLEDO
228 GABRIELA GIOVANA ALVES LAZARO
229 **LARISSA MARIA FELICIANO DA SILVA
230 **JAQUELINE SILVA SOARES
231 PAMELA JULIA LOPES MORAES
232 *THALISSON DOS SANTOS
233 BEATRIZ DOS SANTOS RIBEIRO
234 *MATHEUS PINOTTI
235 **ABRAAO RODRIGO NASCIMENTO TEOFILO
236 *GEOVANNA MARIA HOLANDA MEDEIRO
237 PEDRO GABRIEL BUENO
238 MARIA JULIA MATTOS PASSOS
239 *BARBARA DO NASCIMENTO RODRIGUES
240 MILENA MANTOVANI
038 - Ciências Sociais (Bac/Lic) - matutino - Marília
1 MARIA LAURA ARANTES BESSA FERREIRA
2 MARIA EUGENIA PARASMO BAPTISTA
3 BEATRIZ GABRIELLE ISHIKAWA DUCCI
4 CAROLINE ANGULO RAMOS
5 TOBIAS DE PAULA LIMA SOUZA
6 GIOVANA DE PROENCA GONCALVES
7 FABIANA DAPIA OLIVEIRA
8 ENZO FERRACINI DONEGA
9 LORENZO FRANCOSO DAL PICCOL SOTTO
10 ANA BEATRIZ PAVILHAO BOSCARIOL
11 ANDREW ARTUR MARTINS LEITE
12 GABRIEL MARQUES DE OLIVEIRA
13 VINICIUS YUKIO DE OLIVEIRA HIRATA
14 LAURA MENDES GROSSO
15 *ROBERTO MALCHER DE BARROS
16 LUCAS ROCHA FERNANDES FORGAS
17 GABRIELA DIAS DE OLIVEIRA
18 MARIANA DE SOUZA MARCOS
19 JULIA THAYANE DE MORAES BRITO
20 KAUE EL CHIHIMI DE ANDRADE
21 *ANA ISLA BARROSO ALVES
22 GABRIELA LOURO WAGNER DOS SANTOS
23 RAFAEL LUCAS GONCALVES DOS SANTOS
24 THOMAS SIEPMAN
25 *MARCELLA MEDEIROS DE OLIVEIRA SILVA
26 *MARIANA CASALI CARTA
27 MICHELE RASKAUSKAS DI MONTEIRO
28 LUCAS AUGUSTO SOARES TEIXEIRA
29 MARIANA GUIMARAES ULIAN
30 LEONARDO MARTINEZ EMIDIO
31 JULIANO CARVALHAL SOUZA
32 GUILHERME DA SILVA BRITO
33 JOSELAINE RAQUEL DA SILVA PEREIRA
34 ISABELA MOLEZINI DE OLIVEIRA
35 **ROBERTO DE FREITAS SOARES
36 LUISA SOARES MOBILIO
37 *ANDERSON BRITO AZEREDO
38 **DANIEL PINTO DA SILVA
39 CRISTIANO DO AMARAL LOPES
40 GABRIEL ELIAS DE ARAUJO
41 GRAZIELA BASSI PINHEIRO
42 BRUNA ALVES DA SILVA
43 **JULIANA DE ALCANTARA
44 BEATRIZ JORGE BARRETO
45 *ESTER PASSOS DUARTE GOIS
46 MARINA MOLINA
47 MARIA EDUARDA OLIVEIRA FERNANDES
48 *PAOLO GABRIEL CONSTANTINO
49 VITORIA LAURITA FREITAS DE ABREU
50 ANA LAURA FERRARI
51 LIA AGAPITO ROBERTO
52 *GIOVANI ZURK
53 *GABRIELA MINUCI FRANCA
54 LARISSA COLAVITE GARCIA
55 GLORIA SLOMPO DE OLIVEIRA
56 LARISSA BORBA DE ANDRADE
57 LETICIA NAYELLE HIGINO COSTA
58 KAROLYNE PINHEIRO SAMPAIO DA SILVA
59 GIULIA TANIGUCHI DE MATTOS
60 **ALEXANDRE PAULO CAMARGO DE OLIVEIRA
61 JULIA PADOVAN OTANI
62 MARIA EDUARDA TANIGUCHI DE MATTOS
63 HARUMI LAINI AGATA DA ROCHA
64 REBECA THEODORA FREITAS DE MELO ROSA
65 ALINE JULIA DOS SANTOS
66 ISADORA MEIRELLES RESENDE
67 AMANDA DOS SANTOS MELO
68 **BIANCA JOFRE BESERRA
69 JOAO VITOR DAL BON ROSALES
70 **ANA CAROLINA SANTOS DE PAULA
71 *KAROLINE ALCANTARA MACEDO
72 AMANDA GRANDBERG MATHIAS FERREIRA
73 BRUNO DEL CIAMPO GARCIA
74 *KATIA APARECIDA MENDES ROLIM DA SILVA
75 *LETICIA MERCES DE AMORIM
76 GUILHERME DE ALENCAR SARMAZO
77 GABRIELA YUKA MASSUDA
78 *LOYANE LORENZI DAN
79 LARISSA GACIC
80 MARINA NUNES RIBEIRO
81 *MILENA SONEGO BORGES
82 GLAYTON EZEQUIEL PEREIRA
83 GABRIELA AMANDA DA SILVA ROCHA
84 LEONARDO MARCELO BRANDOLISE
85 JOAO MARCOS PAIVA GONCALVES
86 *PATRICIA DA CUNHA LIMA
87 ISABELLA LIBERATO SILVA
88 **GIULIA DA SILVA SANTOS
89 BEATRIZ PARANHOS DALECK
90 *LUCAS DOS SANTOS PESSOA
91 DAYANA TROYANO
92 STEPHANIE DE OLIVEIRA ZANESCO
93 CAMILLA HENRIQUE FERREIRA
94 **GABRIELA RODRIGUES SILVA
95 AMANDA SVENSON
96 **MARCELO PAZIANO DA SILVA
97 IAN FABRI EID
98 **CAIQUE DOS ANJOS SANTANA
99 MARIANA CRISTINA TELES DA SILVA
100 MICHELI BOTOSO PICULI
101 **GABRIELA DIAS DE SOUZA
102 FELIPE PEREIRA DE CASTRO ROSA
103 *WESLEY DA SILVA VASQUES
104 *ANA CAROLINA MACHADO FERRARI
105 RICARDO ROCHA MONTEIRO GOMES
106 **JOYCE DUBBIO DA SILVA
107 RAISSA DA SILVEIRA PIMENTEL
108 **REISLAINE RODRIGUESDO NASCIMENTO
109 GIOVANNA LOPES CAMARGO BENGTSON
110 **CAIO SANTOS DE CERQUEIRA
111 LETICIA FORTI DA SILVA
112 MARIA LUIZA SANITA
113 GRAZIELE COSTA VIANA
114 LUIS FELIPE SOUTO DE AVILA
115 GABRIELE CAROLINE MIGORANCA
116 **RUBIA EVANGELISTA OLIVEIRA LIMA
117 **PRISCILA FLORIANO DA SILVA
118 *KARLA APARECIDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS
119 *VITOR DE PAULA MARINHO
120 SAHRA AUBE LIGIA GONCALVES DIERCKX
121 **LETICIA DE SOUZA
122 GISELE KANASHIRO TSUZISAKI
123 GABRIEL BRITO
124 **MARCIA MARTINS RODRIGUES
125 LAURA HELENA GARATINI
126 *CARLOS AUGUSTO DO PRADO NASCIMENTO
127 **GABRIELLE FRANCINE RIBEIRO SOARES
128 *YURI TSUKAMOTO ALMEIDA GERONIMO
129 **MARIA CLARA CHIANCA RODRIGUES
130 **BARBARA EUGENIO HORACIO SILVA
131 *LUANA DE SOUZA SILVA
132 **MARIA JULIA CARVALHO RODRIGUES
133 *JEFFERSON MATEUS NASCIMENTO NATAL
134 **RAMON ANDREW BREDES DA SILVA SANTOS
135 *LEONARDO SAPUCAIA
136 KAIQUI BRENO BARBOSA HOLANDA DE SOUZA
137 **ROBSON JUSTINO GUEDES DA SILVA
138 CAIO BOMBINI BRITO
139 *MARCOS AYRON AMORIM NOGUEIRA BARBOSA
140 *MARIA IZAURA DE ANDRADE MORADEI
141 **KARIME FERNANDA RIBEIRO LIMEIRA
142 *LUCCA FERNANDES BARROSO
143 *HENRIQUE PALMA DE LIMA
144 GABRIEL TELES MARTINS
145 **LUANA ALVES SANTA ROSA GONCALVES
146 **LETICIA LEMOS DE SOUSA
147 VINCENT BEUTTER
148 **MARCELLA LOURENCO CAMPOS NOVAIS
149 **MURILO SANTOS ARAUJO
150 PIETRA CARRASCO GAMA OKAMURA EMIDIO
151 *KEVIN FERREIRA GARCIA DA SILVA
152 JULIA VECCHI DOS SANTOS
153 JULIA KAYNA CALLEGARIO
154 MARIA JULIA SANCHES SOARES
155 **MATEUS DOS SANTOS ANASTACIO E ARAUJO
156 *FERNANDA ROMACHO GANDOLFI
157 **SANTIAGO APARECIDO DE CASTRO JESUS
158 *GABRIEL RAISKI
159 *CAMILA BATISTA SILVEIRA
160 **MARCOS VINICIUS VIEIRA
161 **NATALIA RODRIGUES GOMES
162 *GABRIELA VITORIA DE SOUZA SILVA
163 *ANDERSON LEANDRO RIBEIRO BRANDINO DA SILVA
164 **DANILOJJUNIOR DA COSTA
165 **DANIELE CAROLINE ALVES GONCALVES
166 **VICTOR HUGO DA SILVA SOARES
167 **LUIZ HENRIQUE UNCIATI GALLASSI
039 - Ciências Sociais (Bac/Lic) - noturno - Araraquara
1 BEATRIZ SANT ANNA SCHIPANI
2 CAROLINA BRAGA CARNINO
3 FABIO GONCALVES DA MATTA
4 MARCO AURELIO DIAS REZENDE
5 CAROLINE ALMEIDA DE OLIVEIRA
6 RENAN AUGUSTO RAMOS
7 **FELIPE LOPES ANTONIO
8 JOAO PEDRO SISTERNES
9 PEDRO MARCOS BARBOSA CERQUEIRA SILVA
10 *ISABELLA NUNES SALLES DE MENDONCA
11 GIOVANNI RESANO LOPES
12 LUAN MANSUR BUMLAI MONTEIRO
13 ALLAN PATRICK CAMPOS DO CARMO
14 SAMUEL LUCAS DE SOUZA SANTANA
15 *MATEUS COSTA LIMA
16 RAUL DE MATTOS SALAMI
17 *LUCAS BELTRAMI FLORENCIO
18 MARILIA CISLAGHI RIVERO
19 GUILHERMO RIBEIRO DE MOURA
20 CAROLINA PRADO DOS SANTOS
21 *ANA CLARA GUEDES DIAS REBOUCAS
22 *LARA FRANCISCA FERREIRA VAL
23 MATHEUS PIRES BOARETTO DE OLIVEIRA
24 VICTOR MONTEIRO ROSA
25 LUIZ GUSTAVO SIMAO PEREIRA
26 GIULIANO ARRIGO HERNANDES BONTURI
27 ANA FLAVIA FLORENCIO THOMAZINHO
28 *LEONARDO MONTEIRO AGOSTA
29 CAMILA GAIDO GRIZZO
30 ALEXANDRE LUIZ ADRIANO JUNIOR
31 GUSTAVO DOURADO TRONCO
32 **GUSTAVO VIANA
33 *YURI POSCA
34 **TAYNA OLIVEIRA CANUTO
35 CARLOS HENRIQUE CAMARGO SILVA
36 GUILHERME FERNANDO FRARE
37 *VINICIUS ROMANINI SIQUEIRA
38 THEODORO ANTONIO DE ARRUDA MAZZOTTI BUSULIN
39 MATEUS PASSETTI CARDOSO
40 MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE
41 *ALEFY DA COSTA HOLANDA
42 BARBARA BARBIERI VIEIRA
43 *RAFAELA RODRIGUES HOFFMANN
44 GABRIELA RUBIA CAMPOS DE OLIVEIRA
45 VITOR FELIPE LUCAS GASTALDELLI
46 *RAFAELA PALOMA GOMES PALOMBO
47 CARLOS EDUARDO PATROCINIO ROSA
48 **CAMILA FERNANDA DE LIRA RODRIGUES
49 JULIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
50 WELLYNTON KASISKI SANTOS
51 MARIA HELOISA PEDROSO
52 **JESSICA BEATRIZ DA CRUZ MILHARI ALVES
53 *ARTHUR TIRABOSCHI DELBOUX
54 **GABRIEL CARLOS DA SILVA CUNHA
55 JACQUELINE ARANTES RODRIGUES SOARES
56 *ANDRE VINICIUS VERNECK GOMES
57 *RUBIA BASTOS MARINS
58 **GABRIELA ROMARINS DE ALMEIDA
59 JULIA STEFANY GALHARDO DE MELLO
60 ARTHUR FIORIN RAGAZZI
61 *BRUNO PEIXOTO CARDOSO
62 MARCOS BEZERRA NUNES
63 *LARISSA MARIA DO NASCIMENTO
64 JULIANO BORGES DOS SANTOS
65 *MILTON DAVID CESCA JUNIOR
66 GABRIEL MENDES BONATO
67 VICTOR STEFANIN LOPES
68 PRISCILA ARAUJO DAS MERCES
69 **DEBORA DIAS DOS SANTOS
70 **WANDA HELENA BONFIM RIBEIRO
71 CEZAR AUGUSTO PEREIRA NETO
72 STELA BELARMINO BENTO
73 LUCAS LURAGO
74 *THAINA STEPHANE MACALLI MAURI
75 THIAGO PACHECO GEBARA
76 **ALESSANDRA ARAUJO DE SOUSA
77 CARLA MONIZE ALMEIDA BRITO
78 NELISE VALENTIM DA SILVA
79 *DANIELA YASMIN DA SILVA
80 *MARIA EDUARDA BERNARDO MAZONI ALVES
81 CAROLINE SOUSA DE CARVALHO
82 **SHEILA G SOUZA
83 GABRIELLE GREINACHER ANDRADE
84 **GIOVANA SABINO LOPES
85 **ANA CLARA ZANINI
86 *ALINE ALMEIDA COSTA
87 ANDRE AUGUSTO MACHADO TUCCI
88 JOAO VICTOR DONA DE PAULA
89 *NATALLY CORREIA DA SILVA
90 **SANNY ROCHA DE OLIVEIRA
91 LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
92 **CARLOS AUGUSTO APARECIDO SOMBRERO DOS SANTOS
93 *MATHEUS FERNANDO PAVANI
94 **PRISCILA SARA ROCHA GONCALVES
95 VINICIUS FACIN AMBROSIO
96 *MARIANA APARECIDA NUNES DA SILVA
97 LIVIA SANTINI MEDEIROS DE CASTRO
98 ALVINO LUIS EVANGELISTA DA COSTA VIEIRA
99 PEDRO FERRAZ MARCONDES DE SOUZA
100 *BIANCA SILVA DE ABREU
101 *GABRIELLY MARTINS
102 VINICIUS RODRIGUES BERNARDO
103 LAURA MACHADO LOBO
104 *PEDRO COLLETTI DELPASSO
105 ROBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
106 **THAMILA RODRIGUES DE ANDRADE
107 *LEANDRO DOLENSI
108 *RAFAEL GOMES POSSETTI
109 **JULIA DANCONI
110 **RAFAEL DE OLIVEIRA MENEZES
111 **CLEBER JUNIOR DOS SANTOS COSTA
112 CARLOS VITOR SOARES MARQUES
113 *ISRAEL ALVES DIAS NETO
114 *MAYNARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
115 *MAYCON POLI BARBOSA
116 FELIPE MORA BARROS
117 *AMANDA DE OLIVEIRA E SILVA
118 GUILHERME ZARIAS CROSARA
119 *GABRIEL DOS SANTOS JACETI
120 ROGERIO CORREIA SILVA
121 KAROLINE CRISTINA ALVES
122 *THAIANY CRISTINA GONCALVES LEONEL
123 GABRIEL SIGNORI SILVEIRA
124 *BEATRIZ APARECIDA BITTNCOURT DE LIMA
125 **RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
126 *RENATA MOTIH ABDEL FATTAH
127 *GABRIELLY CHAMARRO
128 ADRIA GARCIA AMORIM
129 *FERNANDA BRAGA JOAQUIM
130 **JOAO VICTOR DOS SANTOS LIMA
131 **THIAGO BORGES RODRIGUES
132 *MATEUS VICENTE
133 **PEDRO MARQUES INFORSATO
134 *DANIEL ALVES DIAS
135 JOAO AUGUSTO POLLO RANDES
136 VICTOR HUGO DA SILVA
137 LETICIA DE OLIVEIRA FERNANDES
138 **JOAO MANUEL ALMEIDA CARDOSO
139 *KAYAN MARTINS FERREIRA
140 *SAMANTA CRISTINA SOUZA FREITAS
141 *AZOR LUIZ FAVARO
142 **NATACHA ARRUDA PAIXAO
143 **WALLACE W. SA DE SOUZA
144 **IGOR GUSTAVO DOS SANTOS
145 MARIA SOLYMAR DOS SANTOS NORONHA
146 **ROBERTO MEIRA DE QUEIROZ JUNIOR
147 **ALESSANDRO ELIAS DE A
148 *PAULO VICTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA
149 **ANTONIO MENDES DOS SANTOS CARVALHO
150 HERMANN MAIHACK
151 **ANA CLARA PEREIRA DE OLIVEIRA DUTRA
152 **IGOR JOSE SANTANA MORGAN
153 ROMULO HOFFMANN TOZI
154 *THIAGO PEREIRA PATTARO
155 **DANIEL CANDIDO DO NASCIMENTO NETO
156 *LO-AMI JUNIOR FRACA FILHO
157 **MATEUS PEREIRA RODOLPHO
158 *MICHEL FRACCAROLI
159 *PEDRO AFONSO SALES COSTA
160 *LAIS CAVALLARI PASSONI
161 JULIA FERREIRA
162 *JONAS EMANOEL ARTALI
163 *LETICIA THAIS DA SILVA
164 **YELISA CRISTINA MONSALVE THEODORO
165 LAURA IORI DEVAZZIO
166 ANA LAURA MARTINS
167 *LETICIA GARCIA DE ALMEIDA
168 **WESLLEY SARAIVA DA SAUDADE
169 **WALLISON LIMA DOS SANTOS
170 *MATHEUS DANIEL LOLLATO
171 JOAO VICTOR MARTINS MANZATO
172 **MARINA FERREIRA BAPTISTA
173 *PAULO ANDRADE DE ALMEIDA JUNIOR
174 *DANIELA PERUSSI
175 *JANAINA CHRISTINY SANTOS BIANCONI
176 *VITORIA THALIA SANTOS PEREIRA
177 **ALEF MARQUES OLIVEIRA DE SOUZA
178 GABRIEL DEODATO DE SOUZA
179 **VINICIUS SOARES DE LIMA
180 *BRENDA M DA SILVA PRADO
181 *MAYARA APARECIDA SOARES
182 JOAO VITOR FERRO
183 **STEFANE DINIZ DE OLIVEIRA
184 **CARLOS FELIPE MARTINS PEREIRA
040 - Ciências Sociais (Bac/Lic) - noturno - Marília
1 VANESSA HOFFMANN
2 JULIA SAPUCAIA DE ARAUJO
3 PRISCILA MEZA VENTURA
4 GIULIA MARIA PIAZZALUNGA ABETINI
5 *REBECCA BRANDON FREIRE YAMASHITA
6 *EMANUELA PAMELLA SANTOS JARDIM
7 GUSTAVO PIMENTEL MARTINELLI
8 LUNA PERES GUIMARAES
9 BEATRIZ MONTENEGRO VACCARELLI
10 WILLIAM DA SILVA PASINI
11 NAYARA HENRIQUES DOS SANTOS ANGELINI
12 SARA ROCHA BENSADON
13 *MARIA EDUARDA BACHEGA CLARO
14 THAWANA OLIVEIRA JUPIA
15 **RODRIGO BELTRANI DOS SANTOS
16 *SALVADOR DUARTE MERCEDES
17 MARCOS VINICIUS HOLANDA OLIVEIRA
18 LUIZ ANTONIO R. SARAIVA
19 *BRUNO HENRIQUE BENICHIO ALVES BARBOSA
20 *RAFAEL CAPPUTTI DE LARA
21 ANDRE LUIZ PASQUAL
22 GABRIELA CARVALHO E TAVARES
23 **FERNANDO MARTINS CAMPOS
24 **CLAYTON BUENO COELHO
25 VICTORIA BRAULIO SOTERO
26 *JOSIANI KELY MILESK
27 **DANIELY SOARES LINO DE ALMEIDA
28 LIVIA PRIOLO DO AMARAL
29 *LAURA OLIVEIRA SOUZA
30 **LAURA GONCALVES FERNANDES DO NASCIMENTO
31 JONAS FERREIRA DE CASTRO NETO
32 *JOSIELLE STOCCO GONCALVES
33 RENAN MARCEL MOREIRA MARTINEZ
34 *GUSTAVO CESAR FATIA
35 RAISSA RODRIGUES ALVES
36 MARIANA CANOVA FRUGOLI
37 YAM DA NOBREGA DOS SANTOS
38 RICARDO AUGUSTO SOARES FERREIRA
39 MARIANA ALMEIDA BAZAGA
40 **ALEXANDRE WENER SIMAS BRITO
41 *CAROLAINE NUNES SILVA
42 ERICA MARIA DE LIMA MATSUMOTO
43 *MARCELA EDUARA ALLIANO DOS SANTOS
44 *BEATRIZ SALES CARACIOLA
45 *GUSTAVO SANDRIN XAVIER
46 *RAYANE LAISSA COSTA
47 THAIS FERNANDA RABELO
48 MARIA LUIZA CAMILO GOMES
49 **NELIO CARDOSO SANTANA
50 MARIA CAMILA DE O. DA R. CAVALCANTI PIRE
51 JOAO VICTOR VERISSIMO CINTRA
52 LAURA CASATTI ZAMBONI
53 *FELIPE PEREIRA DUTRA
54 *PEDRO HENRIQUE ANDRADE VIEIRA
55 **LUIZ ANDRE FERREIRA LEITE
56 *LUANA NAYARA SILVA PEREIRA
57 **LUCAS DA SILVA MOLINA
58 *MEIRE HELLEN FERNANDA PRADO DE SOUZA
59 *LAISLA RODRIGUES SOUZA
60 *PAULO JOSE GONCALVES JUNIOR
61 **NATALY SOUZA SILVA
62 *MATHEUS CAMARGO DE NADAI
63 **LIVIA MARIA SILVEIRA
64 **CAROLINE CUNHA DIAS
65 *LUCAS MATHEUS NARDI AMARAL
66 **JORDAN HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS
67 *JEAN CARLO GONCALVES VILAS BOAS
68 **LARISSA GABRIELE MUNIZ
69 ANA RENATA RAMOS
70 MATHEUS RODRIGUES DA SILVA
71 **VIVIANE RIBEIRO DOS SANTOS
72 THABATA MAYARA RODRIGUES BRASILEIRO
73 **ADRYENE ZARESKI
74 **DANILO LIMA DE OLIVEIRA
75 **LUANA LOPES DOS SANTOS
76 **JULIA DO CARMO CARBONO
77 **LUARA GETINELI MOREIRA DE CARVALHO
78 **ISADORA DE FATIMA PINHEIRO
79 *THAYNARA REGINA GAVIOLI BRANDAO
80 **JESSICA APARECIDA REBOUCAS DOS SANTOS
81 *THAIS PEDRINHO DE PONTES
82 MURILO DE OLIVEIRA CARVALHO
83 **JOAO ANTONIO SCALEAO BRITTO
84 *FABIO MANZATTO
85 **MATEUS DA SILVA
86 **MARCOS ROBERTO DE SOUZA
87 *VINICIUS DOS SANTOS ZAPATA
88 *KARINE GABRIELE DE QUEIROZ
89 *CAIO JULY BAIA
90 **BRUNO FERREIRA FELIX
91 *MARIA CLARA ARANHA RODRIGUES
92 *RAISSA PACHECO DOS SANTOS
93 **BRUNA CRISTINA FERREIRA ALVES
94 *JOSE RODRIGO GARCIA
95 FELIPE ALVES TAPIA
96 **COSME APARECIDO DA SILVA
97 *IGOR GOSCHE MORAES
98 **BRUNO RIO BRANCO SILVA
99 **EVELYN TAYNARA RODRIGUES DO NASCIMENTO
100 **KARINA SILVA SANTIAGO
101 MARIANA BRASILIANO DE CAIRES
102 **WESLLEY DE ALMEIDA SILVA
103 TATIANE DOS SANTOS AUGUSTO
104 **VITOR KAIZER DE SOUZA
105 *CHRYSTIAN PESSOA PARIS
106 **VINICIUS ROCHA MAROLI
107 **LAURA AYRES LOURENCO
108 *JEFFERSON APARECIDO CORRADI
109 **BRUNA LUIZ DOS SANTOS
110 *NATHALIA DE QUEIROS RICEZI
041 - Comunicação Social - Jornalismo - diurno - Bauru
1 MARIA CLARA ROSSINI LIMA COSTA
2 BRUNO HENRIQUE CARBINATTO
3 GIOVANNA COSTANTI DE LIMA
4 CAROLINE TIEMI ARAGAKI
5 NATHALIA CAIXETA FRANCISCO
6 GABRIELA BONIN FERREIRA
7 NICOLLE BARBOSA SILVA
8 JULIA VIEIRA DE CAMARGO
9 VINICIUS MACHADO OLIVEIRA PINTO DE LUCENA
10 MELISSA MACHADO COELHO ROSSATO
11 THAIS FERNANDA NAVARRO NASCIMENTO
12 FERNANDA SOARES KAJITA
13 ANDRE ZANAROTTI ADABO
14 SAMANTHA DO PRADO GONCALVES PINTO
15 GABRIEL CORREA CILLO
16 LETICIA MARTINS TANAKA
17 MARIA PAULA NASCIMENTO BORGES DE ANDRADE
18 NATALIA MARIA FARIA SANTOS
19 JULIA RIBEIRO CORREA NEVES
20 *GIOVANA VERNIZI CHRIST
21 LARISSA VITORIA DOS SANTOS
22 FERNANDA SILVA PINOTTI
23 ISABELLA RICCHIERO STEFANINI
24 NATHALIA GIANNETTI VIEIRA DA SILVA
25 MARIA EUGENIA MARTELLI
26 RENAN MARQUES SANCHES
27 FERNANDA TELES DE OLIVEIRA JOAO
28 MARIANA LARI CANINA
29 JULIA BONVENTI NUNES
30 JADE REZENDE ROCHA
31 ANDRE ROMANI PINTO
32 CAMILA RODERO
33 MILENA CAROLINA DE ALMEIDA
34 DANIELLE BATAGLIA
35 PEDRO HENRIQUE GARCIA FIRMINO SILVA
36 VINICIUS MARQUES DA SILVA
37 MARIA CAROLINA NERIS GONZALEZ
38 ALANA MARIA MORAES SILVA
39 LAURA LIMA KERCHE
40 MATTHEUS GOTO DE NOCE
41 YANA MEDEIROS GUIMARAES
42 BEATRIZ VERCESI BETHLEM
43 *GIOVANNI MARCEL DE ALMEIDA ROSAS
44 TAMARA YUSSIF ABOU NASSIF
45 MARIANGELA DE CASTRO
46 MARCELA MOREIRA SILVA BENETTI
47 NATALIA GARCIA MARUYAMA
48 LUCAS GERVAZIO CHAVES
49 JULIA CANELAS DE MESQUITA RICCI
50 FERNANDA FABRI SAITO
51 ANA BEATRIZ DE SOUZA
52 VITOR GUATELLI PORTELLA
53 THAINA DE ARAUJO LOMBA
54 GUSTAVO OLIVEIRA DA MATA
55 *VICTORIA VISCHI DA CRUZ
56 ANA LETICIA FORT DE CARVALHO
57 AMANDA TIEMI NAKAZATO
58 GABRIEL RODRIGUES DE MELLO
59 DAUMILDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
60 GUILHERME PINHEIRO DE SOUZA
61 ANE CRISTINA SANTANA MELO
62 ANA LAURA RIBEIRO E SILVA STEVANATO
63 LUANA DOS SANTOS VIGAR
64 ANNE CRISTINE HERNANDES SANTOS
65 RAFAELA ROCHA MONACO
66 LARISSA DOS ANJOS TINELLI
67 FLORENCE COSTA GOMES
68 LARISSA CAMPOS RAMOS
69 GABRIELA ABREU BUSTAMANTE
70 RAFAELA MARTUSCELLI CAETANO
71 JULIA PASCHOALINO ROBERT
72 GUSTAVO MATSUO ANDRELINO SAKANAKA
73 MARINA MANCHINI GALLO
74 PEDRO AUGUSTO BORGES CORREA
75 *JULIA PENTEADO MORETZSOHN DE CASTRO
76 FELIPE ANTONIO STROZZI LAMELLAS
77 GIOVANA ORSARI
78 NAIARA ASHAIA RODRIGUES DOS SANTOS
79 LUCIANA VIEIRA DE FREITAS NOGUEIRA
80 MARINA SOARES COSTA
81 JULIA DE CASTRO BARROS
82 GABRIEL PELLEGRINE PINTO DA SILVA
83 VITOR LIMA SILVA
84 ALINE FERREIRA REIS
85 GIOVANA SECO DOS SANTOS
86 *LARISSA TEIXEIRA DA SILVA
87 *ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA
88 BEATRIZ ROIA FERREIRA
89 LARISSA SILVA COELHO
90 JOSE PAULO FERREIRA
91 CAROLINE NAOMI TANAKA
92 JULIA GOMES CARNEIRO KAUS
93 ANA PAULA PANETTA PADILHA
94 MARIA EDUARDA CANTANHEDE PIRES
95 MAIRA FREITAS ERRERIAS
96 MARIA LUISA RODRIGUES
97 **GABRIEL HENRIQUE DE PAULA DIAS
98 EMILY LUIZA MOREIRA NUNES
99 BEATRIZ STEPANOV HELENE
100 ROBERTO MARTINS FADIGA JUNIOR
101 CAROLINE GARCIA D AGOSTINI
102 HELOISA REGINA FILIAGI
103 **GABRIEL LUCAS BASTOS NEVES
104 BRUNO SANTOS CODOGNO
105 FLAVIA GERALDINO MONTEIRO
106 LEONARDO ROMERO SILVA
107 LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA PONTES
108 ORIANA RIBEIRO SUPRIZZI
109 DIEGO TAKETSUGU MOMMA ALVES
110 JONAS FREITAS FARIA
111 MARINA BARQUETE AGOSTINHO
112 GUILHERME CARRARA LOPES DOMICIANO
113 NATHALIA DUARTE DE ANCHIETA PESSOA
114 BEATRIZ GONCALVES DE ABRANTES
115 GIULIA ATTOLINI MURARO
116 GABRIEL PAES VELLOSO
117 GABRIEL DELGADO PAULO
118 RUAN RAMOS DE ABREU NASCIMENTO
119 GUILHERME OLIVEIRA NASCIMENTO
120 GABRIEL GAETA SILVA
121 *TALEESSA IZABELLA CRUZ DA SILVA
122 VICTOR DAVID DE SOUZA TAVARES
123 ANA LIGIA VIANA ADAMI
124 *JULIA TONIN
125 MARIA CECILIA FRAY REZENDE NOBRE
126 BEATRIZ TEGANI
127 EDUARDA YAMAGUCHI DE MORAES
128 SOFIA BOSCO ROLLO DUARTE
129 BEATRIZ BENATI LUVIZOTTO
130 *RAFAELA FERNANDA THIMOTEO
131 **VICTOR OLIVEIRA MOURA
132 **KARINA DE MOURA SOUSA
133 ALEXANDRE DALLA PRIA DE ALMEIDA
134 MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES
135 LOISE BERGAMO FERNANDES MONTEIRO
136 BARBARA CAMPOS JANNINI DE LIMA
137 MARIA JULIA GIOVANINI
138 TALITA ROCHA DE OLIVEIRA
139 GUSTAVO DE LIMA VEIGA
140 GIOVANE FELIX DE LIMA
141 JUAN VITOR DE OLIVEIRA MADEIRA
142 ANNA PAOLA SCABELLO ARAIA
143 GIOVANA GUEDES GUARINO
144 AMANDA SAORI TEIXEIRA
145 BEATRIZ BARROSO DE OLIVEIRA
146 JULIA BARBARA ROSA SANTOS
147 DEBORAH BRAGA FREITAS SANTOS
148 INGRID FELIX DA COSTA E SILVA
149 LAURA FLOSI CARLOS
150 CAROLINE DE JESUS CABRAL
151 FERNANDA GONCALVES DE ALMEIDA
152 GIOVANNA PERCIO SILVA
153 ITANA LUZIA DOS SANTOS
154 NATALIA CAMARA DE SOUZA BRITO
155 LUI DANDE NEWBY
156 ANA PAULA SANNICOLO
157 ANNY CAROLINA NOGUEIRA LODS DA SILVA
158 THAISI CARVALHO ALVES DA SILVA
159 DANIEL ABUD MARQUES ROBBIN
160 SOFIA RUIZ DE AGUIAR
161 NATHALIA BENATTI LIMA
162 *HELIO ANTONIO FERNANDES JUNIOR
163 FELIPE FORTUNATO DE MELO
164 ENRICO ZIOTTI
165 RAFAEL BOLANO
166 GIOVANNI BERBERT SE BIANCHI
167 MARIA ALICE DE SA QUEIROZ
168 *THIAGO FELIPE DIONISIO
169 *ANDRESSA NAVARRO ALMENARA
170 IZADORA DEL BIANCO REIS
171 JULIA DE CARVALHO PANICIO
172 JULIA CRISTINA MARQUES VILAS BOAS
173 *HIGOR APARECIDO VIEIRA
174 LEONARDO PEROBELLI GATTI
175 CESAR PRESTES MAIA
176 MARIANA MENDES DA SILVA
177 GUILHERME RIBEIRO FERREIRA
178 NICOLE KANEOYA ARCOVA
179 MARIA EMILIA MOURA SALDANHA
180 CAROLINA NOGUEIRA LINO
181 LAURA DOS SANTOS CARANDINA
182 GABRIELA CHICARELLI RUIZ
183 LEONARDO MENDES BUENO
184 *GILMARA PEREIRA DE MELO
185 LETICIA ASSIS ALMEIDA DA SILVA
186 SOFIA FREITAS FUMAGALLI
187 SUSANA MEGUMI GOMES TERAO
188 *MARCELO DOS SANTOS MARCELINO
189 **THIAGO DA CRUZ RODRIGUES
190 GIOVANNA ABELHA RODRIGUES
191 ANA LUIZA FERREIRA VARGAS
192 **JOYCE SOUZA DA CONCEICAO
193 LETICIA NUNES BARBOSA DOS SANTOS
194 PAULA PASSADOR BITTENCOURT DE SA
195 CLARA PEDUTO PECORARO FELETO
196 ANNA LUIZA SOUSA TARARAM
197 GABRIELLA MILITAO CAZAROTTI
198 *LAIS ADRIANA DE ALMEIDA
199 STELLA OLIVEIRA PINA
200 GIOVANNA GIARETTA
201 AMANDA NEVES
202 JULIANA DE FREITAS CAVEIRO
203 *LAURA MACEDO VACARI
204 GABRIELA BONETTI GIOMO
205 GABRIELA THOMAS OLIVEIRA DE ALMEIDA
206 LUCA CALDEIRA FRANCA
207 *CAROLINA ALMEIDA GHILARDI
208 *FELLIPE DE SOUZA GUALBERTO LEITE
209 *GUILHERME ZANCHETTA LALIER AVILA
210 ANA BEATRIZ FERNANDES DE MEDEIROS
211 LETICIA PANE ORIOLI
212 RODRIGO MARTINS RIBEIRO
213 ISABELLA SOARES BALIANA
214 PALOMA ALBUQUERQUE DOS ANJOS
215 **LETICIA ALVES MACHADO DE SOUZA LIMA
216 AMANDA SCARLET COSTA SCHNAIDER
217 *VITOR SHIGUEO WATANABE TAMEZAVA
218 THAMIRES DE SOUZA TRINDADE SILVA
219 JULIA BONEBERG SILVA
220 LETICIA APARECIDA RAMALHO DA SILVA
221 RAFAEL FERNANDES SILVA SANTOS
222 LUIZA MARIA TORMENA HIDALGO
223 ANA PAULA MENDES
224 GABRIELA RAMIRE BUENO MASSO
225 LARISSA CHAVES PLACCA
226 JAMILI JAMEL SAKR HUSSEIN EL BACHA
227 GABRIELLE SENNE HENRIQUE
228 LETICIA DONATILA GONCALVES
229 ANA MARIA KUL
230 LUISA GARRIDO BARROS CAMARGO
231 TALES DIAS GOUVEA
232 TATIANE DE CAMPOS REDONDO
233 JULIA PADILHA DE SOUZA
234 VINICIUS BATISTA VITALINO
235 *ISABELA SANTOS LANDIM
236 *CAROLINE CRISTIANI DOMS CARDOSO
237 FABIO HENRIQUE PINTO CELESTINO
238 GRACE KELLY COUTINHO FERRAZ DA SILVA
239 KATHARINA SAYURI GUERJIK
240 HELLEN CRISTINA SANTANA MARCELO
241 GABRIEL MOURA DOS SANTOS
242 LAURA SERAFIM ROSA
243 **JESSICA FERREIRA DA CRUZ SILVA
244 LAURA SARCEDO
245 RAUL VITOR DE MOTTA MAIA
246 *BRUNA CARLA SCIARINI
247 ISABELLA FERNANDES CRUZ VILLELA
248 *DEBORA MARIUCI
249 LETICIA SILVESTRINI SALVIATTI
250 ANA BARBARA CHILES MARINS
251 THAIS RAMOS CALDEIRA
252 MATEUS LUIS PEREIRA SANTOS
253 BEATRIZ BOYADJIAN
254 TAYNA SCHIO BALIEIRO
255 GABRIELA BERGAMO ESTEVES
256 GIOVANNI HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS GOES
257 PAULO RICARDO DO NASCIMENTO GIMENEZ
258 LUIZA FERREIRA CARDOSO
259 **NATHALIA SOARES RIBEIRO
260 ANA JULIA FORNAZARI GABAS
261 HEITOR BARBOSA MEIRA
262 GABRIELA CERRI ROCHA
263 LEONARDO SCRAMIN ESTEVES FLORINDO
264 *GEOVANNA RENATA DOS SANTOS
265 VICTORIA FERREIRA
266 **MARIANA DE PAULA FIOUX SILVA
267 *HENRY ARTUR CHENG SATO
268 *ANA LAURA SIQUEIRA
269 RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS
270 THAINA HENRIQUE SIMONE
271 ALINE FRANCISCA BARROSO CANGERANA
272 LUCAS DELLA COLETTA FUMES
273 LAUREN VIDAL DO COUTO
274 GABRIELA GOULART GRITTI
275 *BEATRIZ FERREIRA HIRT
276 SOFIA PAURA
277 REBECA GOMES SCHUETER
278 DANIELLE MOREIRA MARUM
279 *JULIA MARTINS FERREIRA
280 JOAO FRANCISCO ZILLI FREITAS
281 VICTORIA MARIA LARA MURAD
282 *VITORIA BERCOT DA SILVA
283 ESTEFANI PANAINO
284 **FABIANA FARIAS GONCALVES
285 LUCAS EDUARDO FIGUEIRA SILVA
286 *KAROLAYNE CRISTINE COTAFAVA
287 RAFAEL CANTAO E SILVA
288 ANA LUIZA SANTILLE
289 MILENA ROSSILHO FLORIM
290 RENATA FAUSTINI PARDO
291 LORENA ALVES LIMA
292 EDUARDA MARIA DA SILVA
293 ANNA CLARA FERREIRA PORTUGAL
294 BEATRIZ ALVES REIS
295 GUSTAVO NASCIMENTO RIOS
296 **EGBERTO SANTANA NUNES
297 **LUANA LIMA DE OLIVEIRA
298 CAROLINE NEVES RIBEIRO FONTES
299 GABRIELA DI LELLO DALLACQUA
300 LETICIA SANTIN
301 **CAROLINE STEPHANIE SOARES RANGEL
302 *LUCAS HIDEO NAKAYAMA
303 JULLIA BITENCOURT SANTOS
304 IAN TEIXEIRA DA SILVA
305 *JOAO RAFAEL TIRABOSCHI D ELBOUX
306 **TAINA NUNES DOS SANTOS
307 HUGO ALVES ZAMPIERI
308 *LORENA SOUZA GONCALVES
309 **JAQUELINE CUEVAS CORTES
310 GIOVANA GUERREIRO REAL
311 *THOMAS ROSSINI BRAGA
312 JULIA NASCIMENTO SALLES PASSOS
313 *GIOVANNA MANFRINATO VICENTE GALELLI
314 GUSTAVO BRANDAO LIMA MESSIAS
315 *BEATRIZ PERES LIMA DA SILVA
316 *CAROLINA DEIVES CARVALHO MALAVAZZI
317 LUISA COSTA PASCOLI
318 **ERICK GONCALVES LINS
319 ERIC PORTO BODDENER
320 **SAMARA LEITE DE LIMA
321 BIANCA DE OLIVEIRA BERTOLUCCI
322 **BEATRIZ GUILHEM DOS SANTOS
323 EDUARDO MARTINS VIANA ALVES
324 **ANA CAROLINA FARIA DA SILVA
325 *LUCAS ALMEIDA DE CARVALHO
326 *LAURA GARCIA
327 HELOISA SCHIRMER LUPATINI
328 *TIEMI OGUSUKO COSTA
329 *JULIA PEREIRA LOPES
330 ACSA VITORIA ALVES DA COSTA
331 MARIANA SANCHEZ
332 *BEATRIZ MENEZES
333 VICTOR KIYOSHI MATSUMURA
334 GIULIA PIMMY SOARES
335 ANA CAROLINA FERNANDES BRAVIM
336 LARISSA MUNHOZ MACHADO
337 LUCCA VENTUROLI DE LORENA FERNANDES
338 LEONARDO DA COSTA OLIVEIRA
339 **KAROLINE SANTOS DA SILVA
340 MATHEUS LOPES QUIRINO DA SILVA
341 EUGENIA DE ANDRADE DIAS FIGUEIREDO COSTA
342 LETICIA REIS NOBRE
343 JULIANA GARCIA FAYAN
344 THAILA SOUZA AFONSO
345 *LUANA CUNHA DE FIGUEIREDO
346 CAROLINA ARMELIN PIAZENTIN
347 CRISTINA LIKA OZAKI E FREITAS
348 **CEZAR AUGUSTO MARTINS SILVA
349 LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA
350 GUSTAVO MATTA DE CAMPOS
351 FLAVIA CRISTINA GONCALVES FEITOZA
352 ALINE DE OLIVEIRA BRAVO
353 RAFAELA SANTOS RIBEIRO DE CARVALHO
354 *ALAN LEME FAVARON
355 *GUSTAVO YOSHIAKI YAMAZAKI
356 KENYA MARQUES MOREIRA DIAS
357 REBECA DE OLIVEIRA DIAS
358 NATALY XAVIER SIGNORINI
359 VITOR SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR
360 MARIA CLARA SOUSA GARCIA
361 LARISSA CAMILO DE LIMA
362 **LUCAS FELIPE GOMES
363 **MAITTE SIMOES DE PAIVA ARAUJO
364 **WELLINGTON GUEDES DOS SANTOS
365 **BRUNA BONFIM DE SOUZA
366 SOFIA CAPELLARI D`ANDREA
367 LETICIA ARAES REMONTE
368 GABRIELLY RAMOS MOREIRA
042 - Comunicação Social - Jornalismo - noturno - Bauru
1 MURILO BUSCATTO MEDEIROS
2 FRANCISCO DE ASSIS LEAO NETO
3 LUCAS HAACK WITIER
4 YASMIN LOPES POSSANI
5 LEONARDO ATHAIDES GUIMARAES
6 STEFANIE CRISTINE DE SOUSA
7 VINICIUS ANDRE DE FAVERI FERREIRA
8 *JOSE HENRIQUE MIZIARA DE AVILA NUNES
9 ELISA VILLACA CAMPANARIO
10 ALEX FERNANDO SIQUEIRA
11 *ANNA LUIZA DA SILVA
12 NAYARA CAMPOS DA SILVA
13 TATIANA LEITE COELHO AGUIAR
14 MARCELA BRIGLIA FRANCO
15 BRUNNA DALLA DEA VATIERO
16 *BIANCA MACHADO DE SANTANA
17 GABRIEL SOLDEIRA REGIS
18 *ALEX PAULO LOPES CONRADO
19 *VINICIUS LAGE OLIVEIRA
20 **LEANDRO GONCALVES
21 GIOVANA BARBOSA GUERRA
22 *LIDIA DOS SANTOS SILVA
23 TAINA SANTOS OLIVEIRA
24 MILENA PERES GARCIA DE MORAIS
25 *MATHEUS S. O. MAGALHAES
26 CARLOS EDUARDO ANDRADE COSTA
27 **FERNANDA PEREIRA FERNANDES ROSARIO
28 JOAO PEDRO VOLTARELLI PASSINI
29 VICTOR SIMOES ZAMBERLAN
30 **GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO CADETE
31 CECILIA HELENA SANTANA RIGONATI
32 LUANA ANTUNES CALTABIANO COUTINHO PINTO
33 CAROLINE MENDES FONSECA
34 *GABRIEL JAQUER PATERNI CHAVES
35 **DANILLO DOS SANTOS LIMA
36 **MARIANA NASCIMENTO DA PAZ
37 **VICTOR BORGES DE TOLEDO
38 ALINE BONHOLI BARBOSA
39 MARIANA LACERDA DUARTE DAVID
40 ISABELA ALBINO DOS SANTOS
41 CAROLINE ROXO
42 **MARIA CLARA LEME DE OLIVEIRA
43 DANIELA CORREIA BUENO
44 *JULIANA RIBEIRO GALICO
45 VICTOR DA SILVA ELIAS
46 SILCHYA RODRIGUES FERNANDES
47 VICTORIA RIBEIRO CARVALHO
48 ARISTIDES MILTOM CAFE NETO
49 **LETICIA FERREIRA DE PINHO
50 DANIELA DE ARRUDA CAMARGO ORLANDI
51 YASMIN AKEMI SATO KUROKAWA
52 LAURA DE ALMEIDA GALLINARI
53 *MATHEUS HENRIQUE DA SILVA
54 **KAICO GUEDES DA SILVA
55 THALLES GREGORIO SILVA
56 *MAYARA MARQUES BREVIGLIERI
57 *BRUNA JULIE DOS SANTOS FRANCO
58 **LETICIA SOARES SANTOS
59 BRUNO BOLLINI NUNES
60 MARINA AULICINIO BORGES
61 ANA CAROLINA DE CARVALHO CLEMENTINO
62 GUILHERME BASTOS QUEIROZ SILVEIRA DE ASSUMPCAO
63 DANDARA ADRIEN AVEIRO
64 JULIA MARIA BERGAMASCHI RAMON
65 RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA
66 *LARYSSA BERTONI
67 ISABELLE TOZZO FERNANDES
68 *FLAVIA GOMES GASPARINI
69 *VITORIA CAROLINE DOS SANTOS NURE
70 RAUL FELIPE FERREIRA DOS SANTOS
71 **NATACHA POLIANA LIMA MARINHO
72 RAFAEL PIMENTA VIEIRA
73 ANA PAULA PIRES
74 PAULA FARIA SILVA
75 *JAQUELINE NEVES BUENO
76 JOAO VITOR FONSECA PIMENTA
77 BIANCA FERNANDES JOAQUIM
78 HELOISA ANCANELLO
79 MARCOS DESTEFANI NETO
80 LETICIA BONVICINI ALVES
81 VICTORIA ABRINHOSA NEVES
82 *ISABELA CAMARGO DE ALMEIDA
83 AMANDA FERREIRA MEDEIROS
84 JOAO PEDRO DE BRITO LIMA VALICENTE
85 **VINICIUS JERONIMO CAPODALIO
86 PATRICIA FERREIRA DA CRUZ
87 MELISSA VITORIANO
88 **REBECA DE SOUZA ALMEIDA
89 KAUANY SCHOEDL FONSECA DA SILVA
90 *MARIA EDUARDA BRUNO SOUZA
91 GUILHERME COLUCCI GIUDICE
92 *BRUNA DE FRANCA TASTELLI
93 ISABELA DANTAS
94 CAIO CHELONI RODRIGUES DA SILVA
95 ISABELA ASSONI CAMPOS
96 VICTOR SILVEIRA BRISOLA
97 BEATRIZ FANTON DE FREITAS
98 *ELDER JOHN PEREIRA
99 RONALDO LOPES DOS REIS JUNIOR
100 JOAO RICARDO CAMILO PINTO
101 ANA JULIA MOREIRA HIROTA DA SILVA
102 LUIZA CARRETERO LAGOA
103 **VICTOR LOPES DOS SANTOS
104 MATHEUS CANIL DE SOUZA
105 CARLOS EDUARDO MIRANDA PORTELA
106 *BARBARA CARVALHO DE CASTRO
107 *ELIS CECILIA CASTRO FERREIRA
108 NATASHA APARECIDA DA SILVA SABINO
109 RAIK RAFAEL LEITE ALVES
110 *LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA
111 LABELLE FERNANDA SANTANA SANTOS BASTOS
112 THAIS CRISTINA MARQUES SIMAO
113 LUAN MANRIQUE GIACOMINI
114 **NATALIA ARAUJO SANT ANA
115 LUCAS CESAR VIEIRA FREITAS
116 LARISSA ADRIANA ALVES ZEFERINO
117 **LUIS RICARDO DA SILVA
118 MARIANA ZAGATO OLIVEIRA
119 *DEBORA LAIS DE BRITO
120 LUCIANO NORONHA NASCIMENTO
121 ITHALO RICARDO RODRIGUES SALGADO
122 BEATRIZ MAXIMA SILVEIRA
123 ISABELA SCARELLI DOMINGUES
124 *CAMILA DE SOUSA CHAVES
125 **THAYNARA DA SILVA BERTOSSI
126 LETICIA AYUMI KUBO DANTAS
127 CESAR AUGUSTO NUNES DA COSTA
128 MARIANA MIRANDA OLIVEIRA
129 GIOVANNA MARIA VICTORIANO AFONSO MACEDO
130 JESSICA RODRIGUES DE MOURA
131 **CAROLINA COSTA DA SILVA
132 *EMILY BATISTA LOBO
133 *ANDRESSA DE OLIVEIRA SANTOS
134 CAUAN PATRICIO FERREIRA GOMES
135 FAGNER SOSSAI PEREIRA
136 *BEATRIZ TOLEDO SALGALS
137 *ANA CLAUDIA ABUD GAZONATO
138 *JULIANA LUIZA DE ALMEIDA
139 *LETICIA AYURI MAIA MATSUMOTO
140 *ANA CAROLINA DA SILVA MARTINS
141 LORENA PARREIRA DE SOUZA FREDERICO
142 ANA BEATRIZ FAVARAO SILVA
143 *MATHEUS HENRIQUE GRATON
144 **GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA
145 AMARO VIEIRA FERREIRA
146 LUIZ FELIPE DE LIMA MESQUITA
147 *JULIA SILVA MONTEIRO
148 *MARAYSA ARIADNE GOUVEA
149 LEONARDO MARCHESINI FRANCO DE TOLEDO
150 **CAROLINA NATIVIDADE DA CRUZ
151 **RAFAEL BORGES NAVA
152 RENAN OGUMA DA GRACA
153 ANELIZE ANTUNES ANTONIO
154 BRUNO MENDES USBERTI
155 BEATRIZ DE SOUZA
156 ISABELA FERNANDES PEDRA
157 RAFAEL AUGUSTO PEREIRA PINTO
158 DOMENICA ARAUJO TEIXEIRA
159 GABRIEL HORACIO DE JESUS SOPRIJO
160 MARIA EDUARDA PEDROSO
161 BIANCA GOES GRAVALOS
162 *LEONARDO AUGUSTO CANAES MARQUES
163 VICTOR DA MATTA JORGE
164 *ANA BEATRIZ GIRALDELI KUBATA
165 ALEXANDRE SITA DE MATOS
166 *ISADORA SONEGO PINHABE
167 *LUCAS SOUZA RAMOS
168 HENRIQUE AGOSTINI GONCALVES
169 **ISABELA VENANCIO DA SILVA
170 LARA SALOMAO OLIVEIRA
171 RAFAELA DE SOUSA CARTOLANO
172 *RAYNAN SOSSI CESTAROLLI
173 MARIANA CERVINI CHECONI
174 **NAYTON SOUZA BEZERRA
175 *MILENA GONCALVES DE ALMEIDA
176 *MARCO AURELIO NOGUEIRA
177 *ANA CAROLINE MELO DA SILVA
178 *YASMIN RODRIGUES VILAR DE ARAUJO
179 RAFAELA APARECIDA LEITE SILVA
180 BRUNA ANDRADE LEAO
181 CATARINE DE FIGUEIREDO
182 RAISSA DA SILVA PEREIRA
183 **ELLEN FERNANDA DE CAMARGO PEREIRA
184 **JULIA STEFANI SIMOES ORTIZ
185 BEATRIZ MARIANO ROLLO
186 *JOAO GUILHERME DO CARMO CARVALHO
187 *VITOR HUGO GIROTTO
188 DENISE MARTINS LIRA
189 JULIA FARIA PEIXOTO
190 CAROLINE AMARAL MANFRE
191 ISABELLA COVRE
192 LARISSA BASTOS FERREIRA
193 **JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
194 **GABRIEL FELIPE MELO DA SILVA
195 **CAIO DOS SANTOS MERILHO
196 *BEATRIZ DA SILVA PEREIRA
197 KELLEN DOS SANTOS FABRO
198 *KEITILYN VITORIA ROQUE MENDES
199 GIOVANI MARCOS DA SILVA FILHO
200 **FRANCIELE FERREIRA DA SILVA
201 **TAMIRIS DA ANUNCIACAO SANTOS
202 PHELIPE AUGUSTO BUENO LOVADINI FONSECA
203 MOARA WALEWSKA DA SILVA
204 BIANCA MARIANE CONTE
205 *IRIS NICOLY ALVARES
206 *MAURICIO DE SOUZA FRANCISCO
207 **MARIA EDUARDA GORDIANO DE SOUZA
208 *INGRID SILVA PEIXOTO
209 *DEBORA PAULA DIAS
210 *NATANI FERNANDA QUEIROZ
211 RAFAELA DOS SANTOS MEDOLAGO
212 GABRIEL ROCHA CUPIDO
213 GIULIA ALEXANDRA SOARES DA SILVA
214 *NICOLLY DIAS DA MOTTA
215 JORGE ALBERTO ALMEIDA SCHIAVO
216 JONATHAN LEONARDO GONCALVES PRUDENCIO
217 *AMANDA MAGALHAES DA SILVA
218 BEATRIZ MACERI GARCIA
219 *NAJLA DOS SANTOS ABDO
220 LARISSA THAWANI FRANCO
221 *ANA CLARA BUENO ZOTTO
222 *HEYTOR DE LUCAS CAMPEZZI
223 *FELIPE COLLINO
224 PEDRO HENRIQUE BALSALOBRE SILVA
225 *ALACI APARECIDA DE CASTRO RIBEIRO
226 *BEATRIZ GODOY TAVEIRA
227 DOUGLAS MORETI
228 ISABELLE ANASTACIO
229 JACQUELINE PRAXEDES FERREIRA
230 **GISLAINE DE FATIMA DA SILVA
231 *JOAO VITOR AZEREDO SILVA
232 *MARIANA DE FATIMA DOS SANTOS
233 *ERIKA DE SOUZA MELLO
234 *JOSE INACIO PIUTTI
235 **CRISLEY SANTANA DA SILVA
236 EVELYN FERREIRA LIMA
237 *CAROLINA BORGES DO CARMO
238 ANA JULIA VIEIRA PIERIM
239 *KARINE KRISTINE COSTA SILVA
240 **GABRIEL MACEDO DE OLIVEIRA
241 *GIOVANNA VITORIA GODOY PICELLI
242 THAIS SANTOS DE OLIVEIRA
243 *TACIANE GODOY SCORSATO
244 **MATHEUS DE OLIVEIRA NASCIMENTO
245 **MATHEUS LINO ANDRADE
246 *MARIA CLARA TANK MERCURI
247 MILENA VAGE SIMONETI
248 *GRAZIELE GOULART MORENO
249 *GUSTAVO DINO MONTEIRO
250 ISADORA DE CASTRO PETTENUCI
251 **ALEXANDRA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA
252 NAGELA SEKO COIMBRA
253 **MARCELLO ALEXANDRE DA SILVA DE MELO
254 AMANDA APARECIDA ROCHA
255 *JOAO VITOR CUSTODIO
256 **LEONARDO DA COSTA SOARES
257 WELINGTON VIEIRA DE NOVAES
258 **JEAN ALVES ARAUJO
259 *ANA LIVIA DOS SANTOS
260 **CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS
261 MARCELA ENOKI
262 *ANA CLARA LEITE PEDERSOLI
263 JOYCE LOPES DE SOUZA
264 VICTOR GOMES ROSA
265 *CAROLINA MOURA LIMA
266 **ERIKA PALMIERI REINOF
267 *GISLENE PIRES GAION
268 *NICOLLE BLANCO TAVARES
269 *BRYAN VINYCIUS BRAGAGNOLLO
270 **BERNARDO OLIVEIRA PEREZ GARCIA
271 *RODRIGO ROSA DA SILVA
272 BRUNA VICTORIA RIBAS
273 NICOLAS HANZ WOLHRS PASCHOALIN
274 *LARISSA APARECIDA NOGUEIRA GONCALVES
275 VINICIUS RIBEIRO FERREIRA DA SILVA
276 *EWERTON LUCAS FERREIRA CABREIRA
277 *NATHAN GARCIA DOS SANTOS
278 **ADRIELA DE SOUSA SILVA
043 - Comunicação Social - Radialismo - diurno - Bauru
1 LUIZ HENRIQUE MILARE MIETTO
2 INES CRUZ DE ALICE
3 AMANDA SALGUEIRO DE LUCA
4 MARIANE APARECIDA DE ALMEIDA KEREKES
5 MARIA PAULA FERREIRA DOGNANI
6 *LETICIA FORTI BONATELLI
7 THAISA PORTILHO FIGUEIRA GONZALEZ
8 ALINE MACHADO MARQUES
9 *FELIPE FLAIBAN SAUD MARTINS
10 *JOAO PAULO DE OLIVEIRA LIMA SOUZA CARREIRO
11 SILVIA AKEMI YAMANE
12 PAULA SHIOTSUKI RODRIGUES PALMA
13 SARAH REIS PIMENTA
14 VICTOR PEREIRA BRITES
15 BEATRIZ XIMENEZ ALVES MARTINEZ VEIGA
16 *MARINA DELIPERI BEZERRA
17 MARIA EDUARDA DOS SANTOS RAMOS
18 ANDRE STANKEVICIUS MANOEL
19 VITORIA PASCHOAL BALDIN
20 AMANDA GALVAO MORANDINI
21 HENRIQUE RIBEIRO AMARANTE
22 LETICIA DEPIRO
23 LUCAS DE ASSIS ALMEIDA
24 JAQUELINE ZEULI VARELLA
25 LEONARDO NESTOR COSTA
26 MARIA CLARA MENDONCA FERREIRA
27 LAURA GOMES DA SILVA
28 MARINA CARVALHO DE ALMEIDA
29 *ISABELLA RODRIGUES GONSALES
30 GABRIEL OLIVEIRA FLORES ARRUDA
31 FILIPE GASPAR VOLPI
32 LUCAS NOBREGA PETINATTI
33 MARIA LUISA GONCALVES FERREIRA
34 *ROBNER DOMENICI ESPROCATI
35 BEATRIZ CAMPOS OLIVEIRA
36 VICTOR ASSUNCAO CECONI
37 ISADORA LIE KANEKO
38 LUCAS ANDRE BOLONHA NUNES
39 VINICIUS VILAR MARTINEZ THOMAZ
40 NATALIA BOARETTI NOGUEIRA
41 PIETRO MITESTAINER DE SALVI
42 NATHALIA MENDES DE OLIVEIRA
43 ISABELA VERA SILVA
44 LUCIANA NAMIE YOSHIDA
45 *RAFAEL BIGHETTI
46 LUCAS PIVATTO
47 RAFAELA BIAZOLI PANCHORRA
48 *VITORIA CAMPOS ROMERO
49 GABRIELLA SERRANO DE OLIVEIRA
50 LUIGI TUDISCO
51 MARIANA BATISTA DE OLIVEIRA
52 *LUIZA REIS ZUANON
53 RAFAEL DOS SANTOS COZARO
54 ISADORA MORCELLI LOUREIRO
55 ANA BEATRIZ NICASTRO ALBANO
56 BIANCA DE BARROS BARBAN
57 LEONARDO FRANCESCHINI SIMOES
58 **NATALIA SILVA DE SOUZA
59 *NATHALIA DE MOURA BARBOSA
60 RAFFAELLA URQUIZA ARAUJO PEREIRA
61 VIVIAN FURTADO SILVA
62 *CAROLINA BALDRATI
63 JOAO RENATO TEIXEIRA STECCHINI
64 LARISSA CARVALHO DE QUEIROZ
65 GIOVANA CESTARI DOS ANJOS
66 *SARAH VITORIA MARIA FAUSTINI
67 GABRIEL SILVEIRA LEVADA
68 VICTORIA LAM GUI MARTINS
69 THAMIRES FARINELLI CABRERA
70 DANIEL GUIMARAES DE OLIVEIRA
71 **LUCAS PEROSSI SAMPAIO DE CAMPOS MARQUES DA SILVA
72 GABRIELA DE MOURA
73 BEATRICE DE MELO SILVA
74 GIULIANNA GANEKO GREGGIO
75 ANAMELIA MARIA RESENDE
76 *SARAH CAMILO ROQUE
77 *MATHEUS SOTERO DE CARVALHO GONCALVES
78 LIVIA SALVATTI ZANUNI
79 ANA JULIA GONCALVES SILVA
80 ISABELLE MONTENEGRO SIMONETTO
81 ISABELLA MENDES RONQUI
82 FILIPE CAMARGO RODRIGUES
83 PABLO PEREIRA FIGUEROA
84 JULIO INHASZ DE MELO
85 *ANGELA SPADARI
86 **LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA
87 *LUCAS DE PAIVA CASPIRRO
88 **JULIANA YAMAZATO
89 SAMIR HAGE NETO
90 LEONARDO KAZUAKI YAMASHITA TAMASHIRO
91 *GUILHERME CHIARELLA YOUNG
92 PEDRO OLIVATO MONTANARO
93 RODRIGO MARTINHAO DE SOUZA
94 LETICIA PEIXOTO MENDES
95 LUARA DE PAULA LOT PRADO
96 ANNE CAROLINE SILVA FERREIRA
97 *JOAO VITOR FERREIRA DA SILVA
98 VITORIA FERNANDES PASSOS CASTILHO
99 MARCELA DE ARAUJO ZOGHEIB
100 *FLORA VIVIANI
101 CAIO LUCAS DOMINGUES FORMAGIO
102 BEATRIZ GUGLIELMELLI DOS SANTOS
103 JOAO MATEUS CAVALARO SAYEG
104 VICTOR CRUZ ROCHA DE OLIVEIRA
105 PEDRO BIM TEIXEIRA
106 *JULIO ANTONIO URBANO DE MORAES
107 MARCOS PAULO VIEIRA
108 ISABELA AUGUSTO ROSA
109 FLAVIA LUIZ GIORDANO
110 *SARA SULAMITA DE OLIVEIRA
111 *LUIZ ENRIQUE PADILHA ARANHA
112 GABRIEL MARTINS DA COSTA FERRAZ
113 *SOPHIA PINCINATO ANGELI
114 BRUNA DE SOUZA MOURA
115 VICTOR LUCIO DE SOUZA
116 **GABRIELA NATALIE DIAS SILVA
117 ISADORA SPRIOLI MATTIOLLI
118 LUANA HIRSCH SANTALLA
119 LUIZA CARDOSO COSTA
120 *PEDRO HENRIQUE FRENGNANI RODRIGUES
121 GABRIEL RESSINETTE GAIDO
122 DANIEL ELI SCUCUGLIA DARIO
123 *BEATRIZ GISELE TOBAR DE LIMA
124 KAREN M. S. KUMAGAI
125 *IVAN RIZZO
126 VICTOR GOBBO
127 DANIELA CAMPOS DALASTRA
128 BRENDOW WILLIAN CAMILOTTI
129 GABRIELA TIOKO HOLIGUTI
130 JULIA GOMES CORREA
131 BEATRIZ NACIMENTO MORAIS
132 *DIEGO VICTOR REZENDE ROCHA
133 **GABRIELLA DE ALMEIDA BARBOSA
134 VANESSA DE OLIVEIRA
135 BEATRIZ BENELLI
136 GABRIELA DIAS YAMADA
137 *BIANCA MORI
138 RAFAELA PEREIRA CESAR
139 TOBIAS GONZAGA DA SILVA
140 *VICTOR FREITAS GALLES DA SILVA
141 THALES DE ARAUJO HANASHIRO
142 **GABRIELLY DA ROCHA PASCOAL
143 ISABELA FRANCOZO C. DO NASCIMENTO
144 **LUCAS DAS NEVES COSTA
145 CAROLINE NAMI NISHIYAMA
146 *LETICIA DOS SANTOS KAMIOKA
147 ANA LUIZA FORMAGIO SANTOS
148 ARIEL YASMIN DE SOUZA AGUILERA
149 **ERICLES MORAIS BORGES
150 HUGO SOUZA DUTRA
151 *FERNANDA TIEMI UEHARA
152 *NATHALIA COSTA MENDES DE SOUZA
153 AMANDA LOPES AMARO
154 BEATRIZ STROEDER MARTINS
155 *ABNADABE ANTONIO ZUCCHINI DE AVILA
156 PEDRO GABRIEL STEGANI NOGUEIRA
157 *LAYSSA DE MOURA OLIVEIRA
158 GUSTAVO MENEZES VENTURA
159 RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES
160 LUCAS DEVITTO BEZERRA
161 **MAYARA MARQUES TEIXEIRA
162 MARIANA CARDOSO MORENO AFFONSO
163 **GEISLA RAMOS SILVA
164 ISABELA SOLER GARBUIO
165 *YURI CRISTHIAN SOUZA LIMA
166 NICHOLAS D. MIYASATO
167 CAROLINE DOS SANTOS BEDA
168 *JULIANA FIGUEIRA CLETO
169 THAINA TIBANA NUNES
170 ANA HELENA FARIA MICHELIN
171 MATHEUS CHAGAS FERNANDES
172 VICTOR AMARAL ARIAS
173 *ARTHUR DE MELO MACIEL
174 RAFAELA NOVAES ABRAHAO DE LIMA
175 *LUCAS AUGUSTO PIRES CONTESSOTTO
176 CLARA DIAS NASCIMENTO
177 ANA ALICE KUHLWEIN CARVALHO
178 STEPHANIA ZOMPARELLI
179 CATHARINA MENEZES LISBOA
180 RODRIGO CALORIO AUGUSTO
181 *BEATRIZ NAKAYAMA MIYASAKA
182 *CAMILA GIANE DIAS
183 **TAINA MATTOS ARCANJO
184 GUILHERME MARTINS ANDRE
185 **LARYSSA CAPDEVILA BAZAN DA COSTA
186 BEATRIZ CONCEICAO BRAGA DA SILVA
187 LEONARDO BORTOLOSO FAVA
188 *JEFFERSON DE JESUS BASTOS
189 *BEATRIZ OLIVEIRA PINTO
190 *GIULIA VIEIRA INACIO
191 NATHAN BARROS DE TOLEDO
192 JESSICA GIANINI GOUVEA
193 *GABRIEL RAZO DA CUNHA
194 *MATHEUS OLIVEIRA ROCHA
195 LIA SOARES DOS SANTOS BAGLIE
196 **LAURA WAGNER LOPEZ
197 LUIZA ONGARATTO CAMARGO
198 *ANA CAROLINA CAVALCANTI DO REGO
199 *HYGOR DE LIMA SOARES RAMOS
200 JULIA GOMES DE SOUSA
201 **URI ALVES SILVA
202 CHIARA SBRAVATTI COTRIM
203 *FLAVIA APARECIDA MENDONCA DA SILVA
204 *MAYUMI SILVA TAKATA
205 JESSICA SANTANA MACEDO
206 ARTHUR GIORDANO SALGUEIRO
207 ENZO BISSAU SAMPAIO DOS SANTOS
208 **RENAN MAGALHAES ALMEIDA
209 *LETICIA DOS SANTOS LEONARDO
210 **SOFIA CURUCI PEGORARO
211 *GIOVANA NUCCI DE CASTRO
212 GIOVANNI EID POLI
213 **THOMAZ FERREIRA DA SILVA
214 MATHEUS CAMARGO DA SILVA
215 SIDNEI RIBEIRO JUNIOR
216 *LETICIA SILVA RAMOS
217 AMANDA MENDES DA SILVA
218 TAYLA CRISTINE FERREIRA DIAS
219 **BARBARA ROBERTA BORBA E SILVA
220 ANGELO ZAIA NETO
221 *BEATRIZ APARECIDA FERREIRA
222 LARA BEATRIZ VITAL DE OLIVEIRA
223 **VITOR PRATES SILVA
224 *VINICIUS DE CARVALHO BUENO
225 *MILENA CARVALHO VERISSIMO
226 **THATIANE NENOKI GONCALVES RAMOS
227 VITOR HUGO SPINOSA CHARABA
228 *MARIANA CAMPOS CARVALHO
229 **NATHALIA GIOVANA EUGENIO JUSTINO
230 JULIA MARQUES
231 **RUBENS FRANCISCO DOS ANJOS JUNIOR
232 **CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA
233 **KAROLINE DIAS DONATO
234 JOAO VITOR BASTOS DE ALENCAR
235 FRANCINY DIMAMPERA YAMANOI
236 *LETICIA MARTIN CORRAL
237 LUCAS DA SILVA WHITE PERES
238 LINDSEY KAORI MUKAIDA
239 *RODRIGO TEODORO FURLAN
240 *JOAO CLIMACO NETO
241 **MARIA LOHAYNE SILVA BENICIO DE SOUSA
242 *LUANA DE OLIVEIRA BARONE
243 JULIA FERNANDA CATARIN
244 *JOAO VITOR RODRIGUES FRAIOLI
245 **CAMILA DA SILVA
246 MARIANA GONCALVES DE PAULA
247 PEDRO DA SILVA DE CARVALHO
248 THALES CASTILHO GONCALVES
249 *EDUARDO TARCISIO PEREIRA BASSO
250 **WESLEY FERNANDO VIEIRA
251 *FERNANDA DINIZ E SILVA DE OLIVEIRA
252 JOAO VITOR MARCAL COSTA
253 **DELCIDES FERREIRA MARTINS NETO
045 - Design (Design Gráfico ou Design de Produto) - noturno - Bauru
1 CAMILA DE SOUZA MORAES
2 *LEONARDO MOREIRA
3 *FELIPE DEL RIO DE BARROS
4 BEATRIZ DE PAULA ABDALLA
5 ARTHUR DE SOUZA BOQUI
6 *CAIO FLORENCIO RAZERA
7 GABRIEL GONCALVES VEAGNOLI
8 ADRIEL MARQUES
9 JASMIM CAPARROZ DE ALMEIDA
10 *THAINA DELGADO ZABINI
11 KARINA YURI YANAGIWARA
12 CORALINA BARRETO DE SORDI
13 MATEUS GIOVANONI NARDINI
14 VINICIUS UNDICIATI GALLASSI
15 PEDRO HENRIQUE SALGUEIRO NALON
16 LUCA O J VILLELA
17 DOUGLAS SANTOS COSMO
18 DAYANE SIMPLICIO DA SILVA
19 *ANA HARUMI GROTA SUZUKI
20 GUILHERME FELICIANO DE OLIVEIRA
21 RENAN ARAUJO CAETANO
22 *EDUARDO HENRIQUE CORGOS
23 LAURA SALLES SCHIAVINATO
24 MARIANA SAIANI STRINI
25 *FELIPE DE SOUSA UCHIMURA
26 JULIA HASSEM SCROCCO
27 YAMI MANRIQUE DOURADOR
28 GUILHERME FELIPE PAPOTTI
29 NARA LUCIA QUEIROZ MULATI
30 GIOVANA MIKI NISHIYAMA
31 *MATHEUS AMORIM PEIXOTO
32 **TIAGO GOMES GONCALVES
33 MAGNO DE PAULA SCHREDER
34 VITORIA MARIA ALVES RANGEL
35 PEDRO HENRIQUE VIZENTIM FERREIRA
36 AMANDA ERREIRO RODRIGUES
37 *JOYCE CRISTINA CAVALLINI
38 ISABELA MIRANDA SILVA
39 MURILO AUGUSTO DOS SANTOS
40 MICHAEL BARBOZA BARROS
41 *JULIA NAVARRO LOPES
42 ERICK DE ALENCAR SANTOS RUIZ
43 TATIANA BERALDO MUNIZ VIEIRA PINTO
44 *AMANDA PINHEIRO TREVISAN
45 LEONARDO HENRIQUE FAZAN
46 BARBARA DREWS WAYHS
47 PEDRO RICARDO MAROSTICA GARCIA
48 ELEN ALVES LAUREANO
49 THULIO FRANCO DE GODOY
50 *LARA GRAVINA RABELLO
51 LUIZ EDUARDO ALEXANDRINO
52 DEBORA AKINA OHASHI
53 *LEONARDO FARIA DE SOUZA
54 **WALDIR DOS SANTOS SOUZAJUNIOR
55 MARCELO RAMOS RODRIGUES DE PAULA
56 *FERNANDA YURI IWAOKA
57 *MARIANA LUIZA DE OLIVEIRA PEREZ
58 LUIS FERNANDO DA SILVA FARIA
59 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
60 *LUCAS GABRIEL VIEIRA SOARES
61 **MATHEUS TALANI DE OLIVEIRA
62 MARIANA FRIZZE ROTTA
63 ISABELLA SIQUEIRA
64 *ARIELE AKEMI SAKATA DE SOUZA
65 ANDRESSA YUMI NISHIDA DA CUNHA
66 FELIPE VIEIRA ALBANO
67 LUIZA PUCCA ROCHA
68 CAROLINE PRADO DE MELO
69 TATHIANE ALVES DUARTE
70 *SILVIA GABRIELA RAIMUNDO GUERRA
71 LEONARDO GIOVANNETTI PALINKAS
72 *HENRIQUE PUCINELLI MINICHIELLO
73 *MARINA DE OLIVEIRA FRIZZARIN
74 *CAMILA JORGE LATANZIO
75 **KAIQUE DE SOUZA CAMARGO
76 DANIELLA THEODORO DE SOUZA E SOUZA
77 *KAREN ARISSA OSSUGUI
78 EDUARDO MITSUO TOMOMITSU MONTEIRO
79 BRUNO LUIZ MARRACCINI RIGONATTI
80 *LIVIA CUNHA DO NASCIMENTO
81 LIVIA TREVEJO DELLA COLETTA
82 ALESSANDRA BONHOLI BARBOSA
83 ANNY KAROLINNE SCORSI QUEIROZ
84 PEDRO HENRIQUE BETTING RISSE
85 MARIANA FERREIRA SABINO
86 *RAFAELA GALHEGO DA SILVA
87 *MARIANE POMPERMAYER
88 MARIO TONON LEITE
89 MIRIAN TERESINHA QUINTAL FREIRE
90 JOAO PEDRO BERNARDO DE OLIVEIRA
91 ANA JULIA ALBERONI RAMIRO
92 **LUCAS OLIVEIRA CAMARGO
93 RAISSA MARQUETTO GONCALVES DO PATROCINIO
94 ANDERSON DE LIRA JUNIOR
95 VITOR MATEUS DA COSTA SANTOS
96 GIOVANNA MENDONCA SONEGO
97 BARBARA FERRAZZI CARRARA
98 *JOAO PEDRO SGARBI PORTO
99 LETICIA GRATIVAL
100 AMANDA DE ALENCAR GIROTTO
101 *GABRIELA VITORINA CINGANO
102 JOAO MARCELLO COSTA PEREIRA
103 GUSTAVO SAVERIO MARINS
104 LUCAS ALEXANDER SILVERIO
105 LARISSA YUMI ORIKAVA
106 *AMANDA AUGUSTA DE MELO
107 VANESSA MACIEL ALVES
108 MAURICIO ROGERIO DE CASTILHOS
109 LAURA ORDONHO LIBERO
110 LETICIA FIGUEIREDO BERTELLI
111 GUILHERME CONSEGLIERE FERREIRA
112 **JULIA DA NOBREGA
113 ALISON PEREIRA DE MOURA
114 **JOAO PEDRO SANCHEZ
115 JUAN FERNANDO G. T. CORTES
116 LORINE FONTANETTI BORTOLOTTI
117 *VINICIUS GALLI PIM
118 GABRIELLA CESAR CAMPANA
119 TIAGO ALVARO RODRIGUES
120 LIVIA CARRARA DE BRITO
121 JULIA MONFERDINI NICOLELLA
122 GABRIELA POLIDO GARCIA
123 ALESSANDRA YUKARI HIGA
124 *VINICIUS HENRIQUE DO NASCIMENTO
125 *GUILHERME FIAL DA COSTA
126 ANA CAROLINA CASTILHO PEREIRA
127 **BRUNA SANTANA ADAO
128 *LETICIA SILVA DE ANDRADE
129 MATEUS PIETRO DE VASCONCELOS
130 ISABELLA LIMA DE ARAUJO
131 **JHEFFERSON HENRIQUE SOUZA CANUTO
132 MARIANA PASSOS TRIMER
133 THIAGO CIRIERO VAL
134 *GEOVANI OLIVEIRA ABEL
135 MAIARA FRIAS JOB
136 JEFERSON OZANO DE BARROS ALMEIDA
137 *CAROLINE REIS REZENDE PRUDENTE
138 **JANIS SANTOS DE SOUZA
139 JOAO PEDRO PENHA FONSECA
140 **EDUARDO DE MORAIS FERRACIOLI
141 **GABRIEL FERREIRA BENTO
142 ANA MARIA CAMPOS CASSAB
143 HELOISA ONOUE SAWAMURA
144 NICOLE HELENA TEIXEIRA
145 **KAIQUE CESAR DE OLIVEIRA COELHO
146 MANA MURPHY
147 *GABRIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO
148 MATEUS VINICIUS FAGUNDES FRANZE
149 PABLO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SANTOS
150 *BIANCA GUARNIERI
151 *NATALIA GIOVANA GINIZELI
152 GABRIELA PIEDADE BERNARDI
153 *LEONARDO CORREIA DE ALMEIDA
154 ANNA LETICIA SOARES RAIMUNDO
155 *GILBERTO RAMOS BARBARESCO FILHO
156 **JOYCE DA SILVA PEREIRA
157 ANDRES MORON GUARACHE
158 RAPHAEL RODRIGUES PIERANGELI
159 *ANDREW SEIJI SATO PEREIRA
160 JAMES DOUGLAS AMARAL
161 **GUSTAVO AUGUSTO SENA SILVA
162 *CAROLINE ALVES RODRIGUES DA ROCHA
163 LUCAS BARBOSA ROQUE
164 THIAGO COVOLAN DE ALMEIDA
165 *MARIA ALICE ROCHEL DE MEIRA
166 CAMILA HELENA RODRIGUES INACIO
167 DANIEL ALBERTINI PINHEIRO
168 *DANNA ADRIANA CHOQUE VILLALBA
169 JEFFERSON MARTINS MAULAZ
170 CATARINA LUZARDO BOUCAULT
171 LARISSA DO VAL
172 *PAULO HENRIQUE FERREIRA
173 *CAROLINE JUDITH ALVES
174 ANANDA AYUMI MARIA DIAS ODA
175 **YAMONI SIQUEIRA DA COSTA
176 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LOURENCO
177 AUGUSTO B. DE O. MARINHEIRO
178 VICTOR RICARDO OLIVEIRA DEGASPERI
179 **CAROLINA VASCONCELOS DE BARROS SANTOS
180 *LUIS OTAVIO MARCILLI BERTHO
181 SAMUEL ROCHA PENHA
182 *GUILHERME RODRIGUES GALIANI
183 BRUNA LIMA AGRA
184 VINICIUS DEMARCHI ESTEVES
185 **PRISCILLA MORAES HILAYA MENDOZA
186 LORENA FERREIRA SAMPAIO DE BARROS
187 LARISSA ALQUATI DA SILVA
188 *PAULA CRISTINA GONCALES ZANCA
189 *JOAO PAULO CESARIO TROCONE
190 FELIPE MOURAO BRAZOROTTO
191 JOAO FELIPE ESCOBAR BUENO
192 NOVO HORIZONTE
193 LUIZA SILVA SANCHES
194 *LEONARDO ROBERTO PICCOLI
195 MARYANA HIROMI COSTA
196 *MARIANA GOES VILAR GARCIA
197 MARIA ANTONIA SILVA FULCO
198 THAIS NOGUEIRA CORREA SILVA
199 LUCIMAR SOARES BUENO
200 **CAROLINY RODRIGUES DE SOUZA
201 THAINA FERNANDES CUNHA
202 **LAIS HORACIO PEREIRA DA CRUZ
203 **DAVID DA SILVA FERREIRA DE SOUSA
204 *JULIO CESAR MARTINELLI GUIMARAES
205 JOAO ALEXANDRE RODRIGUES CAVALARI
206 *RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA
207 *VICTORIA CONCEICAO DE BARROS
208 SAMUEL METHNER BALDIN
209 KAUANA NASCIMENTO MUCKEMBERG
210 *LUCAS SANTOS BIAZON
211 GUILHERME AUGUSTO CRUSCO DE TOLEDO
212 VERONNICA LOUISE RIBEIRO BATISTA
213 YURI HENRIQUE GUIMARAES TIMOSSI
214 **GUSTAVO ROMAO CHIUSOLI
215 *CAIO MATEUS MASSON
216 *JAQUELINE MAIARA SANTANA
217 RICHER ABREU NAKASHIMA
218 **THIAGO MARQUES DE ALMEIDA
219 LUCAS BOTIGLIERI GIBERTONI MAURO
220 *LUANA REGINA NUNES FARIA
221 *ANDRE LUIS BRUNO
222 NICOLAS ALEXANDRE MACHADO COSTA
046 - Design (Design Gráfico) - diurno - Bauru
1 PAULA NEVES TANNOUS DIB
2 ANDRE CESTARI TRAD
3 LAIS SAYURI KAVANO
4 JOAO ALVARO NOGUEIRA NUNES
5 THAIS DE OLIVEIRA E SILVA PAULA
6 THAIS SAYURI HASHIMOTO KANADA
7 *ESTHER DE GODOY D AVILA
8 GIOVANNI BIONDI
9 KEVIN DE SOUZA GNUTZMANS
10 VITORIA ROMERO COELHO
11 THALISSA LEWIN MONTANHOLI
12 RAFAEL AMORIM BERTACINI
13 LUCCA YUJI HARADA
14 *MARIA CAROLINA DEUNGARO BRUNO
15 LUISA CRIMINELLI PEDRO SALLES
16 LAURA MOROMIZATO ZANINELLO
17 MARIA LAURA MAZER ROSA
18 BEATRIZ SAKASHITA UENISHI
19 PEDRO CARDOSO LANCA
20 ALANIS MIKA YUDA
21 JOAO VICTOR CORREIA DE SOUZA
22 BEATRIZ DE SOUZA PRADO OTTAIANO
23 LUISA GIANELLI MAGALHAES
24 REBECA DE OLIVEIRA CAVENAGHI
25 LUCIANA AYUMI TAMADA
26 LUISA OLIVEIRA CONDE
27 GIULIA ACETTO FERREIRA LOPES
28 FERNANDA MAYUMI MASUKO
29 KELLY MIHO SASAKI OMORI
30 NICOLE FERNANDA GOUVEIA DOS SANTOS
31 ISABELLA BIANCO BORTOLANI
32 IRIS FERNANDES LACERDA
33 GABRIEL SHINJI ADATI
34 *MANOELA BRANDAO VICENTE FERREIRA
35 SOFIA AGRELA FROEDER
36 *BEATRIZ PNIEWSKI
37 GABRIELA LARA RODRIGUEZ
38 ALYNE MARQUES ARAGAO DAS NEVES
39 *GUSTAVO TROYA LOURENCO
40 BIANCA YANAGIMORI PRADO
41 MARIANA MARCIANO DA SILVA
42 ANA LUIZA ANTICO PUCCINI BITENCOURT LEITE
43 CAMILLE JINBO PINNA DA SILVEIRA
44 **NATALY K SILVA DE CAMARGO
45 RAPHAELA BASSI DA SILVA
46 PEDRO REAME AVELINO
47 FLAVIA YUMI HORIGUCHI
48 JULIANA MIWA FUJITA YAMAMOTO
49 **HELLIGE RODRIGUES NOBREGA SANTANA
50 VITOR DE PAULA BANDINI
51 PEDRO ALVARES RIBEIRO
52 THIAGO TREZZA CARREIRA
53 *WILLIAM TAZAKI TANAUE
54 MARCELA MAGALHAES TEIXEIRA
55 CAROLINA NOVAIS MOUTINHO
56 BEATRIZ YUMI LOURENCO YOSHIMOTO
57 ISABELA WATANABE SILVA
58 *MATEUS AUGUSTO TAVANO
59 HELOISA AKEMI NAGAYA
60 PEDRO LUIZ PALHARINE ROCHA
61 HELOISA FARIAS BARBIERI
62 KARINA MIKA SAKAGUCHI
63 JULIO CESAR CHINATTO PLESE
64 KEVIN ABNER VIANA SANT ANNA
65 **GUSTAVO HENRIQUE SILVA
66 LUCAS CARAMELLO
67 CAROLINE KAORI FUDO
68 GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA BOECK
69 AMANDA YURIE ASATO
70 LETICIA COUTINHO FERREIRA
71 RAISSA JABASE
72 *ARTHUR LEITE GUIMARAES DAL PINO
73 MATHEUS FERNANDES VICENTIN
74 **MATHEUS LEITE MARCONDES
75 MARIA ELIZA PANAGASSI FORTE
76 **FELIPE AUGUSTO PELARIN DE SOUZA
77 DANIELA KEMY KAGAWA
78 ELOISA CORREDORE CINTRA
79 LUCAS NAKAMURA GRANGEIRO
80 DEBORA ALVES MARTINS
81 **GABRIELLE BALCESKIS
82 ELIAS SUZUMURA MUTA NEVES
83 MARCUS VINICIUS CRISPIM MIRANDA
84 **RUTH FERREIRA DA SILVA
85 JOAO PEDRO FELIPE SILVA
86 BEATRIZ MAGALHAES DIAS
87 ENRICO MONTANHA MANDELLI
88 VITOR DEFAVARI BELLUCO
89 ISABELA PRIANTE DOS SANTOS
90 **GABRIEL SALVADOR CORREA
91 THIAGO MORAES CARDOSO
92 ARTHUR FILETO SANTANA
93 CATARINA MIKA YOKOYAMA INAFUKU
94 YASMIN ROMERO MAININE
95 LUAN RYOSUKE ARAKAWA
96 LIVIA MARIA AGUIAR SPERANCOLO
97 ANNA LAURA DE CASTRO AMARANTE LUCIO
98 DIMITRIA BONINI CRUZ
99 LAIS LEITE PEREIRA ROSA
100 WILLIAN SANTIAGO FONSECA DAMASIO
101 JULIA PEREIRA SILVA
102 GIOVANNI LIMA NICOLETE
103 *BEATRIZ MARQUES DOS SANTOS
104 JULIA SOBRAL DE BRITTO PEREIRA
105 KATERINE FRANCO DAZA
106 BRUNA YUKIE ASANO
107 BARBARA FRADE DE FREITAS CAETANO
108 ANTONIO CARLOS RODRIGUES FILHO
109 MAYARA VICTORIO DA SILVA
110 LUCIANA SAORI KIKUGAWA
111 RAQUEL PATELLI DE CARVALHO SILVA
112 *VANESSA YUKARI MOTOYAMA
113 *AMANDA CRISTINE PACHECO
114 SARAH OLIVEIRA BARBOSA
115 JOSE OLIVIO BOTAN JULIATTI
116 TIFFANY YASSUDA TAIRA
117 LUIZA CARVALHO PELORCA
118 *AMANDA MIYUKI TAKEBAYASHI
119 LAIS FERNANDA GARDESANI BOTIGLIERI
120 *MATEUS BULL FURLAN
121 BEATRIZ DA PENHA CHELLA
122 *MARILIA DOS SANTOS NANI AQUATI
123 ARTUR TADAU MASSUDA
124 GIULIA AVANSI CAMERINI
125 ALICIA VICTORIA KLUG
126 MARIA CAROLINA FARIA FIORITO
127 VINICIUS FARAH KOUSSA
128 BARBARA DOS SANTOS TRINTINELLA
129 VITOR ALEXANDER SILVERIO
130 RAFFAELA TIMON COGO
131 YVONE CRISTINA LEONE FELTRIM
132 GUSTAVO DE NANI MAZINETTI
133 MARIANA AZEVEDO LUIZ
134 *SARAH AUGUSTA BARBOSA DE SOUZA NASCIMENTO
135 INGRID SOARES TEIXEIRA
136 BRUNO MATHEU MOREIRA STEFANUTO
137 LUIZ GABRIEL DOS SANTOS TOMIKAWA
138 *ANA PAULA AMBROSANO RIBEIRO
139 **ANA PAULA MORALES
140 JOAO VITOR CAPRETZ CECCATTO
141 **CAMILA PINHEIRO DE SOUZA
142 *ISABELA DE MATTEI LUGLI
143 *MATHEUS BERNARDINO DA LUZ
144 HIANDRA APPEL GUERRA
145 *REBECCA SANTIAGO GERMANO
146 THIAGO QUIRINO GODELLI
147 CARLOS EDUARDO PAVAO AURELIANO
148 CLARA OKIISHI
149 FERNANDA RIZO
150 MATEUS ROSSI CAMARGO
151 *TARSILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
152 LARISSA TIEMI TABATA
153 LUISA BALBI MIAMOTO
154 CINDY XAVIER HISANO
155 JOAO VITOR DOS REIS COSTA
156 NATHALI MIRAMONTES LIMA
157 GIOVANI UTHER JULIAN
158 GABRIELA SAEMI ARAKAKI
159 HANELINE SANTOS GOMES CUNHA
160 *LETICIA ZEBRAL QUIQUINATO
161 *PAMELA MANZINE DOS SANTOS
162 **GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA
163 MARIANA CHIQUETTO DE MEDEIROS
164 *ALINE DA SILVA CASTRO
165 GABRIEL ROBERTO MACHADO
166 FELIPE YUKI KATO
167 LETICIA MENDES MICHELAM
168 MARCELLA GALHARDO
169 JULIA SOUSA PAIXAO
170 GUILHERME BERNARDES OLIVEIRA
171 BRUNNO MONTEIRO BATISTA
172 MARCUS VINICIUS HENRIQUE BELLI
173 DESIREE DE ASSIS FURTADO
174 MARIA LUIZA RAVANELLI MINELLI
175 VITORIA MARTINS HANSEM
176 LETICIA RODRIGUES ALVES DE SOUZA
177 ISABELA CORDOVA RIBEIRO
178 *LUIZA DEZOTTI
179 *GIULIA FERREIRA VARIS
180 GUILHERME YUDI YOKOTA
181 *PEDRO IVO OLIVEIRA MINOZZI
182 FELIPE PAULINO DOS SANTOS
183 ANA LUISA STIVANIN FECCHIO
184 *GABRIEL HENRIQUE AIRES DOS SANTOS
185 AMANDA AKEMI DE OLIVEIRA
186 SUZANA ADAMY DA ROCHA
187 CAROLINA TORRES PASSOS
188 VIVIAN ALVES DA SILVA
189 *REBECA MORELLI MOLINA
190 THAYNA SILVA FREIRE
191 GIOVANNA SCARABELI DE GODOY
192 **VITORIA CRISTINA PACHECO DE JESUS
193 *BARBARA SANTOS EVANGELISTA
194 *RENATA PEREIRA DOS SANTOS
195 *MARIA CAROLINA BRANCO DA SILVA
196 *FABIO HENRIQUE CUNHA RODRIGUES
197 **NATAN MAGNO DOS SANTOS OLIVEIRA
198 PEDRO HENRIQUE BENINI DOS SANTOS GAVIAO
199 GABRIEL GIOLO MELETI NUNES
200 **ALINE ALVES DIAS DA SILVA
201 JENNIFER CHRISTINE SCALOPPI
202 RAFAELA NEVES DA SILVA
203 MATEUS MERLO SARZEDO GUEDES
204 GABRIEL BENICA RODRIGUES NEGRISOLI
205 NATALIA FELICIANO DE OLIVEIRA
206 *GIANLUCA MATEUS SIGUEIRO NOMIYAMA LONGARINI
207 BRAS SORAO TOYODA NAKUI
208 RICARDO PICCOLO ESTEVO
209 GEOVANNA RODRIGUES MACHADO
210 *ISABELLE RIBEIRO ORNELAS COELHO LIMA
211 *EDUARDO TOITO GARCIA
212 GIOVANA M. NARDO
213 **GABRIEL FARIAS DO AMARAL
214 VALENTINA FERNANDES BARRETO LACERDA
215 BEATRIZ SAMPAIO OLIVEIRA
216 **GABRIELLE CRISTINA SALES
217 ISABELA IMAFUKU MENIS
218 CAIO MORAES MURER
047 - Direito - matutino - Franca
1 LAURA BESTANE BRANTIS
2 LEONARDO SCARANO ZACARIN
3 VITOR LUIZ DE MATOS RAMOS
4 OTAVIO CORREA VAZ GUIMARAES
5 CAIO JORGE RIBEIRO ZOTTA
6 GUILHERME OLIVEIRA ROCHA
7 WILLIAN YOSHINORI YAMAHUTI
8 FERNANDO CRUZ NOBOA LEME
9 JOAO PEDRO ARBEX DE OLIVEIRA
10 FERNANDO MAGALHAES PERGHER
11 LUIZA DIAS SEGHESE
12 VITOR DANELUCI CARDOZO
13 TALISSA LOPES DE OLIVEIRA TERASSAKA
14 IGOR MATHEUS ALVES DA CUNHA
15 JOAO CARLOS SIRE SALGADO
16 MATEUS FOSSA MARQUES
17 GABRIEL MACARIO DA SILVA
18 GIOVANNA GRANDO PASQUARELLI
19 CAROLINA BIDOIA
20 GABRIELA CORTEZ CAMPOS
21 LORA MARTINOVA BERTOZZI LAZAROVA
22 GABRIELA BORDUCHI RIBAS
23 LUCAS SILVA SUNIGA
24 JOAO VITOR CORREA PENTEADO
25 RAFAEL DINIZ ROLOFF
26 PEDRO HENRIQUE CRUSCA MILANEZI
27 LETICIA GOMES DE OLIVEIRA
28 BARBARA GOMES BRANDAO
29 JULIANA LUMY YAMAGUTI
30 GUILHERME BRAÑAS SUMAN DE AZEVEDO
31 ESTER ROMANO PEREIRA
32 ANDRE LUIZ PIGNATARI FILHO
33 JAFFER LISBOA INHA DE SOUZA
34 PEDRO SBERNI RODRIGUES
35 CAMILA JATAHY OZORIO
36 *ANDRE MARTINES DE ANDRADE
37 CAROLINA PACHECO SERRA SEQUEIRA
38 PIETRA BRESSANE FONTANA
39 RAFAEL MANGINELLI LAMAS
40 GABRIEL ANDRADE DE CARVALHO
41 LEONARDO ZACCARIA CABRERA MARTINS
42 PEDRO CURY DE FREITAS
43 DEBORA NERY SCHWARTZ
44 BRENNO CAMPOS FERREIRA
45 VITORIA FERNANDES ANDREOSSI
46 THALITA ANDRADE BARBOSA
47 DIMITRIA LADEIA CHRISTOVAM
48 HENRIQUE M. DE S. M. SILVA
49 JULIA CHECHINATO PASSADOR
50 LEONARDO LOPES RODRIGUES
51 MARIA CAROLINE CASTRO SANTOS
52 RAFAELA CARNEIRO GONELLA
53 MARIANA NASCIMENTO BARBOSA
54 PAULO VICTOR CINCERRE DE GODOY
55 ANA CAROLINA SANTOS RIBEIRO
56 ELENA MOURA LEITE MARTIN
57 ALEXANDRE ORLANDINI PEREIRA
58 ISABELA DE ARAUJO ZAMBON ELIAS
59 JOAO PEDRO CARVALHO FURLAN
60 GUILHERME VIANA VASCO
61 JOAO VICTOR PALERMO GIANECCHINI
62 HENRIQUE AFONSO DA CUNHA DE SOUSA
63 DEBORA GRAZIOSI FERREIRA RAMALHO
64 EDUARDO ZANIRATO BRANDAO
65 OLAVO ALVES PEREIRA NETO
66 FELIPE DE ARAUJO CAPETO
67 GABRIELA PIZZOL
68 BIANCA DE SA CARVALHO
69 SOFIA DA SILVA MARTINEZ
70 ALUISIO RIBEIRO FERREIRA FILHO
71 JOAO LUCAS MONTEIRO SANTOS
72 PEDRO SERGIO LIBERATO SOUZA
73 ANA ELISA SILVA MAGESTE
74 LEONARDO R. Z. MAUAD
75 ARON MANOEL BARBOSA
76 MATHEUS HIROSHI ARABORI
77 PEDRO SANCHEZ BOMFIN
78 GUSTAVO GARUTTI MOREIRA
79 LUCAS FERREIRA DELL ARMELINA
80 DOUGLAS TOCI DIAS
81 ANA CLARA DIAS RODRIGUES
82 ANIBAL JORGE PINTO NETO
83 *GUSTAVO LUIZ SCUDILIO DE FREITAS
84 LETICIA VIEIRA DE MELO
85 GUSTAVO LOBATO DEL ALAMO
86 PEDRO HENRIQUE MAMEDE JOVEDI
87 ISABELA SANITA ATOLINI
88 FERNANDO BENITES ORTEGA GONCALVES
89 **PEDRO GABRIEL BARROSO DE OLIVEIRA
90 GABRIEL SILVA GUIMARAES
91 LUISA LISBOA GUEDES
92 BETINA RODRIGUES YAGI
93 AMANDA PITON ALMEIDA
94 BRUNA BENZI BERTOLLETTI
95 FELIPE AUGUSTO COSTA SIQUEIRA
96 LARISSA YUMI IWAMURA NITTA
97 VICTOR HUGO FERREIRA GERALDO
98 PIERO ENRICO ESPOSITO
99 NAYARA LOPES SANCHES
100 LUIS FELIPE BOMBARDI BORTOLIN
101 FLORENCIO PEREZ GIRAUD
102 GABRIEL FRANCHITO CYPRIANO
103 LARISSA MARIA BORGES DA SILVA
104 MARINA SAYURI KITAYAMA
105 DANYELLA NUNES DE SOUZA MARQUES
106 CIBELLE CRISTINA PAMPLONA LEAL
107 MARIA EDUARDA SOARES DE ALVARENGA
108 AUGUSTO ROZENDO MENDES
109 GIOVANNA ALVES GOES
110 PEDRO AMERICO BENECIUTI DOS SANTOS
111 MATHEUS PARO POLIZELLI
112 **GUILHERME FALCAO DE FREITAS
113 LUISA VIEIRA BARBOSA
114 VITOR EDUARDO SANCHES
115 TIAGO TREVISAN BORTOLAZZO
116 LETICIA CUNHA FURLAN
117 ANNA SAMBO BUDAHAZI
118 RAPHAEL THARSUS MARCONDES
119 MARIA THERESA NAKADA BESSI
120 LIVIA GERALDI LIMA
121 ELOAH FERREIRA MIGUEL GOMES DA COSTA
122 CATHERINE RECACHO LORICCHIO
123 JOAO HENRIQUE B. P. LEITE
124 NATHAN AKITO SAKASHITA
125 ANNA LAURA SILVA
126 HEITOR SIODONI PALANCIO DO PRADO
127 BEATRIZ RIPOLL TOSTA
128 MARCELLA MUNARETTO CABRAL
129 VITORIA CRISTINA KUHN CAMARGO
130 ISABELLY GONCALVES BARBOSA
131 LUIZ EDUARDO DE AVILA GUIMARAES
132 KIMBERLY YUKI OGAWA OSHIRO
133 FELIPE CARDOSO SCANDIUZZI
134 *LUANA GRACIANA SILVA
135 PEDRO FERNANDO BORGES
136 MARCELA BEATRIZ DE OLIVEIRA
137 *VINICIUS DE PAULA CASTRO
138 BRENDA SCHIEZARO GUIMARO
139 GABRIEL FERNANDES BARBOSA
140 MARIA CATARINA MAHTUK FREITAS MEDEIROS BORGES
141 FERNANDO JUN SATO
142 GUILHERME BRINHOLLI LEBOIS
143 ISADORA GIMENEZ NICOLINI
144 KATHIA MATSUIKE GONCALVES
145 LEONARDO VASCONCELOS RUZZARIN
146 ALANA APARECIDA RUFINO DE SOUZA
147 RAFAELA CLAUDINO OSAKI
148 RAFAEL TASCONE JUNIOR
149 JULIA CABRAL JORDAO
150 RAFAEL MORO BRANDAO
151 ERIC MARX
152 MARINA DOMINGUES BOVO
153 FLAVIA PAVANI TEODORO
154 ISABELLA SEMENSATO GUELFI
155 ADRIEL GONCALVES MAIA
156 CARLOS SANTOS VALERIANO
157 GIOVANNA MENATO PASQUINI
158 MATHEUS HENRIQUE STRINGUETO
159 RODRIGO BALILLA ORVIETTI
160 NATHALIA DE ARAUJO D AMBROSIO
161 LUIZ GUILHERME DA HORA RIBEIRO DA CUNHA
162 *LUCA MACHADO BOTTINO
163 ISABELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA
164 ANA CLARA ROMAO VIEIRA
165 VICTOR SIMIONATO DE MOURA
166 RUBIA BRAGANCA PIMENTA AROUCA
167 RAYRA ALVES DE FARIA
168 LAURA CHAN RISSATO
169 PEDRO AUGUSTO ESTRELLA
170 ALEXANDRA TUMIOTTO DE PADUA
171 LUISA PEREIRA REIS
172 MARIA JULIA PASCHOAL MINTO
173 YASMIN FERNANDES SOARES DA SILVA
174 GIOVANA GOMES SAMPAIO
175 MILLA MONTEIRO KOTANI
176 JULIO MARTIN PEREIRA
177 EMILY CAROLINE COSTA DA CUNHA
178 TIAGO NERY CONSTANTINO
179 SOFIA DALLA DEA BARONE
180 MARIA CLARA VILELA ALVES DA SILVA
181 LUANA APARECIDA RAIMONDI
182 LUCAS COELHO WEGUELIN VIEIRA
183 AMANDA DE ANDRADE DUARTE
184 GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ
185 SOFIA DE SOUZA BRITO
186 RAFAEL VILARINHO SANT ANA
187 GIOVANNA TOLENTINO DE ANDRADE SILVA
188 GIOVANNA DE ABREU CASTELLO BRANCO
189 FERNANDA ZAMPIERI RODRIGUES
190 NELSON BERTUCCI SIMAO
191 NICOLLAS GUILHERME MOTA GERARDI
192 CAROLINE FERREIRA SALIONI
193 *CAROLINA MURATA HASHIMOTO MITUMORI
194 FERNANDA CARVALHO GUIMARAES MOREIRA
195 VITORIA SILVA RIO LIMA COSTA
196 DHANIEL POLETO CAVASSANA
197 CAIO CORREA DO NASCIMENTO
198 FABIANA GIL DE PADUA
199 FERNANDO CELSO GUIMARAES NETO
200 PILAR SERRANO MORAD
201 ISABELLA BARBOSA CHAVES
202 AINA FERREIRA CABRAL
203 ALICE MARIA SANTOS REIS
204 CAROLINA SOARES LOBO
205 BEATRIZ JULIAO DE SOUZA
206 GABRIELA BELOTI DE MORAIS
207 MARCELA REINO MORI
208 LUAN CARVALHO MODOTTI
209 GABRIELLA DE SOUZA COSTA
210 ANA LAURA PORPHIRIO SANTOS
211 CAIO AUGUSTO CAPARICA BARBOSA
212 MARINA RODRIGUES DE ARAUJO
213 MARIA EDUARDA BUSCAIN MARTINS
214 DANIELLI FERNANDA PINTO
215 BARBARA CHAUD
216 LARISSA DIZARO CARDEAL DA COSTA
217 BEATRIZ DE PAULA GENTIL
218 MARIANA LOPES DE GODOY FELICIO
219 VICTORIA XIMENES DIAMANTINO
220 RAFAELA FERRARI FIGUEIREDO
221 IGOR CAMPOS OLIVEIRA
222 ANDRESSA CHRISTINA FARIA
223 ULISSES MARINELLI FERREIRA
224 LEONARDO MARQUES BELLINI
225 IGOR MOURAO ALTOE
226 ISABELA QUIRINO MACHADO
227 LUCCA IANONI COLFERAI
228 **GIOVANNA CRISTINA FERNANDES SAVAI
229 BRUNNA MARCELI SANT ANA
230 MARIA CAROLINA POLO VIEIRA
231 DANIEL DE SYLLOS LIMA GAVRANIC
232 RAMIRO FERRARI MATEO DE OLIVEIRA
233 MARIA FERNANDA MANGILE
234 DEBORA QUAIATO GOMES
235 RODRIGO PORTELLA GUIMARAES
236 VITOR RUSSI DE MATTOS
237 CAROLINA MAROQUIO DE NADAI
238 *RICARDO THOMAZI RODRIGUES
239 ANA ROSA NASCIMENTO
240 GABRIELA PINTO MIGUEL
241 GABRIELE SORATO BONELI
242 CAINAN FESSEL ZANARDO
243 THAINA DE OLIVEIRA GUIMARAES
244 ANGELINA SILVA BASSO
245 CAIQUE BARRETO DA SILVA
246 BEATRIZ INACIO ALVES DA SILVA
247 MARIANA ROQUE TOGNETTI
248 ELLEN THAIS AKEMI NOMURA BATISTA
249 CAMILA LEMOS SILVA
250 GABRIELLE SCARANELLO FARIA
251 GIOVANA REIS MAIA
252 JOSE HENRIQUE RODINI CALDARI
253 LEANDRO QUELUZ CLEMENTINO
254 **GABRIEL KAIQUE CASTRO DE MELLO
255 IZABELLA DE CASSIA GALHARDO
256 DAIANE LANDIM BRAVO
257 NATTAN PROCHNON AMARAL
258 MATHEUS DE MEDEIROS GOMES
259 MARCELA MATHEUS
260 BEATRIZ BUCHETTI
261 ARIANE ALVES DE QUADROS
262 LUIZA MASSAROLI ROMERO
263 LARA FERRARI DE CASTRO
264 HELENA TASINAFO LOPES
265 GABRIEL GONCALVES GARCIA
266 *ALINE FERREIRA DO CARMO
267 GABRIEL TRISTAO DE CARVALHO
268 MATHEUS FARIA DE SOUZA PAIVA
269 MARCELO MACEDO AMARAL
270 MAX PELOZATO PIRES
271 CAMILA LACOMBE DE CASTRO
272 CAIO MANSOUR CASTILHO
273 DANIELA BONANI DE MENDONCA
274 MIRELLA MIRANDA BOFFI
275 CLARA ARAUJO DE MENEZES
276 AMANDA FUENTES DA SILVA
277 MARIANA AMARAL GARCIA
278 ISABELLA MENGOAL PEPE ORNELLAS FRAGOZO
279 MARIA CLARA ANTUNES MORAES
280 RENAN AUGUSTO TAMINATO
281 GUSTAVO PORZIA CAPELLA
282 INGRID HARUMI MUKAIDA CHEN
283 *JOAO VITOR DE OLIVEIRA PONTES
284 LUCAS VANELLA LEME
285 BEATRIZ MIYAZAKI KAKAZU
286 TALITA VAZ MOREIRA MAGALHAES
287 *TAYNARA JUNILIA GUERRA DE MORAES
288 LUCCA REZENDE RODRIGUES
289 DENISE CONDORCHUA TAMADA
290 JAQUELINE DA VENDA GUIDOLIN
291 JULIA SIMABUKURO
292 GEORGES VICENTINI EL HAJJ MOUSSA
293 VIVIANE PEREIRA DA SILVA
294 GABRIELA DE LIMA QUEIROZ
295 MARIANA FARIA DIAS
296 LARA ESTEVAO LOURENCO
297 HENRIQUE PEREIRA ORSI
298 JOSE JOAO BARBOSA NETO
299 VINICIUS MARQUES CALIXTO
300 GABRIEL DI LORENZO TEIXEIRA CLEMENTE
301 CAROLINA DA SILVEIRA MASSARO
302 CLARA MENDES VILLELA SANTOS
303 MARCELLO FABRICIO VECHIN DOS SANTOS
304 INGRID ALMEIDA SILVA
305 BEATRIZ ALTEMARI
306 GIOVANA ADELINA VELLOSO MARQUES
307 JESSICA LEONELLO LORENZATO
308 GABRIELA PORTO FERNANDES DA SILVA
309 MARCELA FEDRIGO SILVA
310 *GABRIELA RANGEL EDUARDO SILVA
311 MARIA CLARA MIGUEL SANTAROSA
312 MARIANA MACIEL
313 MELINA OLIVEIRA E MARINHO
314 LUCCA CATINI LANZI
315 GABRIEL CARVALHO VAZ
316 GABRIEL DE ALMEIDA SALZANO
317 BEATRIZ GOMES FORNAZIERO
318 ANGELICA MIGUEL CARDOSO
319 *BEATRIZ PEREZ TRAD
320 VITOR BEAN
321 GABRIELA KAREN ENDO
322 GABRIEL CAMARA BRANCO
323 NATALIA OLIVEIRA PERLES DOS SANTOS
324 MATHEUS DE LUCCA THOMAZ
325 ALLAN FERREIRA BRITES
326 VICTORIA MARIA RIBEIRO COSTA
327 LETICIA BIZERRA CHEROBIM
328 **GABRIEL VICENTE MORENO
329 LIVIAN SCHWARZ MENDES
330 LETICIA ALVES OLIVEIRA PEREIRA
331 IGOR LOPES SALMEIRAO
332 LARISSA SCOLFARO NOGUEIRA
333 MARIA EDUARDA TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA
334 JULIANA SAMMARCO ZECCHIN
335 LUCAS FORTI FERNANDES
336 MARIA EDUARDA DE TOLEDO CHIARELLI
337 KAROL BORROTI ZANETTI
338 LAURA NOGUEIRA DE ASSIS
339 FELIPE MACARIO RAMOS
340 MARIA JULIA VALERINI CASSANTA
341 THAIS HATSUMI HIRATZUKA
342 YASMIN FAUZE MAHMOUD
343 ADRIO LUIZ ROSSIN FONSECA
344 BEATRIZ MARTINEZ TOQUETON
345 MARIA EDUARDA DOS SANTOS PIVETTA
346 BEATRIS NINNO CESTARI
347 BEATRIZ GONCALVES MACIEL
348 GIOVANA CHAGAS DE LACERDA
349 MATEUS PEDROSO SOUTO
350 BEATRIZ DO AMARAL ACHUI
351 VIVIAN BARRIONUEVO SAKAMOTO
352 PEDRO ANGELO MARTINS
353 CLARA DE ALMEIDA ACEDO HERNANDES
354 ANA LUIZA ALVES ALCANTARA
355 JULIA DEMACQ PONTOGLIO
356 RODRIGO CARDOSO LOURENCO
357 BIANCA PRISCILA HERRERA
358 SOPHIA LIMA PANICO
359 SARAH MORHY PEREIRA
360 ROMULO VASQUES ROLLO
361 GABRIEL GO TAKANO
362 RAFAEL FEREZIN OLIVEIRA
363 MURILO MIHICH GIUDICE
364 VICTOR AUGUSTO VITTI DE LAURENTIZ
365 *BIANCA MAGALHAES CORDEIRO
366 THAIS FARIA SANTOS
367 LAIS RAMALHO DOS SANTOS
368 ARTHUR ROCHA MARTINS RODRIGUES TEIXEIRA
369 CAIO GABRIEL DUARTE
370 *HAROLDO MARTINS GEROLOMO
371 RENAN LUCAS DE NARDI
372 *CAROLINE SOARES BRISOLA
373 *MARIANA GIMENES GARCIA
374 GUSTAVO GASPAR REHFELD
375 *LARISSA HAEMI HONG
376 RAQUEL DE MOURA
377 GABRIEL DE MELO CRUZ
378 *WILLIANS CARDOSO DOS SANTOS
379 MARIANA ROSSINI DE CAIRES
380 JULIA SALA SANTOS
381 ISABELA FABRETTI
382 ANA CATTARINA DIAS RIQUE
383 VITOR DA SILVA LEBRE PEZAREZI
384 LETICIA ALESSANDRA ALBISSU
385 RAFAEL CARNEIRO NEGRAES
386 DEBORA PEIXOTO SILVA
387 GUILHERME DE CARVALHO CAMARGO
388 HUGO NERY SILVA
389 PAULO HENRIQUE RISSO CAIRES
390 JONAS PIRONEL BARATO
391 FELIPE CARDOSO MEDINA
392 FRANCISCO T. DE LIMA
393 BRUNA DELGADO AGUIAR
394 TEREZA FONTES SOARES LIVRAMENTO
395 GUILHERME BEZERRA SANTOS
396 ARTHUR GONCALVES CAMARGO
397 FERNANDA PUTRINO DE SOUZA
398 CAROLINA DOS REIS NOGUEIRA DE ALMEIDA
399 VICTORIA MONTEIRO AMENDOLA
400 GABRIELA TALARICO
401 MARIA EDUARDA ALENCAR HIDALGO
402 ISABELLA DA ROCHA CAIRO
403 ALEXANDRE BOLZANI MORELLO
404 DEBORA ROMANI BARBOSA
405 LARA ROSSI AMBROZIN
406 FERNANDA BACCARIN DISSORDI
407 LUIZ GUILHERME DE MORI WAISROS
408 CAIO FERREIRA DE SOUZ
409 ISADORA BELTRAMINI MATHIAS
410 ANA HELENA TIERE
411 ANA BEATRIZ MONTEIRO MEIRELLES
412 BEATRIZ MAYUMI JACOB USUI
413 GIULLIE NAOMI FUTENMA
414 VERONICA BARROS RIBEIRO CAFFE
415 GUSTAVO MAKOTO KAMADA TOMITA
416 *JULIANA BEATRIZ DE PAULA GUIDA
417 MARIANA VICTORIA BRAGA RESENDE
418 ELIAS GIOVANINI GONCALVES
419 JOAO VICTOR DA FONSECA SANTAMARIA
420 LEANDRO FARIA COSTA
421 NAOMI MUNUERA OGATA
422 CATHARINA JESUS DA SILVA
423 GUILHERME GIMENES GIROTO
424 GIOVANNA SUCUPIRA AFONSO
425 FERNANDO DO AMARAL MOREIRA
426 ALEXANDRE ALVES DELLA COLETTA
427 MATHEUS LACATIVA MORGATTO
428 PEDRO AUGUSTO GIUNTI CARUZO DE ARAUJO
429 CAROLINA LADISLAU PLACERES
430 LUCCA RODRIGUES LOYOLA
431 DANIEL FERNANDO CHAVEZ
432 *FILIPE COUTINHO GOMES
433 ISABELA CALDEIRA GARCIA
434 EDUARDA MOHRING ALVES BENTO
435 OTAVIO AUGUSTO SETTI DE ALMEIDA MARCELO OLIVEIRA
436 **SARA MARCELINO DA SILVA DE ALMEIDA
437 MARCELLE NORDI JORGE ARMANI CIRINO
438 MARIANA RODRIGUES DA CUNHA FONTOURA
439 RUBENS LOMBARDI NETO
440 MARIA VITORIA DE SOUZA GODOY
441 ISABELLA DAPHINIE DE SOUSA
442 LEONARDO BARBOSA MINEIRO
443 BRUNO BARROS MARCIANO
444 ANA CLARA JUNQUEIRA DE ANDRADE ARRUDA
445 MILENA RAFAELA LIMA DE FALCO
446 JULIANA GODINHO PINTO
447 ISIS CESAR CORASSA
448 KATHANA ABATI LUVISON
449 CECILIA CAROLINA DE ANDRADE MAGALHAES PICHELI
450 TATIANA LIE FUKUHARA
451 FELIPE CUNHA MANOEL
452 VINICIUS NEVES PIASSA
453 MARIANA DELGADO BRITEZ RIGACCI
454 *FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO
455 LETICIA ALVES ZAMPERLINI
456 *GABRIEL MEDEIROS POSPIH
457 RAFAELA DE ARAUJO HERMENEGILDO
458 BEATRIZ DE LIMA BRIGATO
459 LUCAS PASQUALINI CARDOSO
460 FERNANDA NASCIMENTO FALEIROS
461 TAINAH GASPAROTTO BUENO
462 MARCELO FERNANDO DE SOUZA JUNIOR
463 GUSTAVO BRUZADIN GRATIERI
464 MATEUS BACHIEGA DE ALMEIDA
465 CAROLINE GALANTE DE ANDRADE
466 NICOLE MORALLES CHUMA
467 THALES VICENTE BENASSI
468 ALESSANDRA NAYARA MAZIERO
469 GIOVANNA FUZARO RODRIGUES MIRSHAWKA
470 FABIANE MOTA GOMES
471 VANESSA PATERSON DE CARVALHO PONTES
472 THOMAS VINICIUS YAMAMOTO
473 ANIELLY SCHIAVINATO LEITE
474 YASMIN DE OLIVEIRA SILVA
475 CARLA R. BETTINI DE GODOY
476 CAIO ALVES DA CRUZ GOMES
477 REBECA FAUSTINO VIEIRA DA SILVA
478 FABIANA MORI CREMASCO
479 GABRIELLE ALMEIDA ROCHA TAVARES
480 TAINA DE MELO SOARES SILVA
481 BEATRIZ DE ALMEIDA
482 MATEUS FRAGA MARESCH
483 LARISSA MENGHINI BONILHA
484 VITORIA MENEGHETTI MINATEL
485 EDUARDO DE ALMEIDA
486 CARLA HULSHOF
487 GIOVANNA FIGUEIRO PACHECO
488 ANA PAULA CARDOSO ALMEIDA
489 EDUARDO GIUGLIANO GARCIA
490 ANA PAULA CANESIN BISCARO
491 ANA LUISA ANUNCIACAO
492 PEDRO AUGUSTO RAMOS MONTEIRO
493 RAISSA BARBIERI FAVERO
494 LETICIA ESCOBAR BEZERRA
495 JOAO MANUEL PEREIRA ECA NEVES DA FONTOURA
496 ANA LUIZA DE SA VALENCA GIL
497 MARCO CAVANI AIRES
498 JOAO PEDRO DE MATOS SILVA
499 BEATRIZ ISABEL NOGUEIRA LEMOS
500 LAYS EMILY DE SOUSA
501 LUIS FELIPE PERUCA SPERANZA
502 GUILHERME DA COSTA DIAS
503 BARBARA TOLINI
504 *RODOLFO HENRIQUE BARBOZA ZAGO
505 DANIELA PASSOS DIAS LEVY
506 ISABELLA DE OLIVEIRA VICENTE
507 MARIANA ALENCAR DE SOUSA
508 DANIEL DE MOURA BOECHAT
509 JESSICA KAMIMURA ARRAES
510 PEDRO HENRIQUE SABINO FERREIRA
511 **MARIA CECILIA GOES
512 RENATO FRITZ HOEFLER
513 THIAGO SCHIAVETTI SINZATO
514 MARIA LUIZA DE GERONE GONSALES
515 LAIS MOZZELLI FONSECA
516 GABRIEL AUGUSTO DE ARAUJO
517 WASHINGTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA FILHO
518 MICHELLE TAVARES PINTO ZAHRA
519 MARIA CLAUDIA BOAVENTURA SOARES
520 JULIA DE CARVALHO SILVEIRA
521 BEATRIZ REIA CARDIA GIELFI
522 GABRIELA FARIA MENDES DA COSTA
523 JULIANA ROSA MIRANDA
524 JOAO LUCIO BERNARDES NORONHA
525 LAURA PAVINI CARAMAGNO
526 MARCELLA MACCHI JORGE MARCELINO
527 JOAO INACIO MIGLIORINI SILVA
528 JOAO PEDRO BALBONI PINHEIRO
529 VICTORIA V GUIMARAES
530 CAMILA RIBEIRO ALVAREZ
531 GLENDA CUSTODIO MIESSA
532 GIOVANNA CORREIA ROSA DA COSTA
533 ISABELA RIBEIRO LOPES DE ALMEIDA
534 PAULO HENRIQUE ANDRADE MACHADO
535 GUSTAVO LIMA CASTELLUCCI
536 ITALO FAVIANO
537 LUIZA AGUIARI MENNA
538 MARIA EDUARDA SHINTANI ASSIS PALMA
539 LUCAS BACELLAR FONTANA
540 RODOLFO FRANCISCO DE CASTRO
541 CATARINA DE FREITAS CUCEARAVAI
542 MARCUS VINICIUS RUIZ DE AZAMBUJA
543 GUILHERME GOLFETTI FERNANDES
544 CAMILA MATIAS
545 GIOVANA LEITE RIBEIRO
546 CAROLINA PASTORELLO
547 HENRIQUE CAMARGO PENTEADO
548 *ANITA BUENO TAVARES
549 LUIS GUILHERME MARIANO NOGUEIRA
550 LAURA SCARDOELI DE FIGUEIREDO
551 SABRINA BEZERRA DE SOUSA
552 *LYGIA HELENA ROSSI DA SILVA
553 FELIPE DOS SANTOS DUARTE
554 RENAN PEREIRA DIAS
555 LUCAS DIGIERI DOS SANTOS
556 PEDRO RIBEIRO BAGAIOLO
557 FERNANDA CRISTINA MAZZUCO
558 CAROLLINA SAGULA ARELLANO LAGOS
559 GIOVANNI FURLAN GABIA
560 JENNIFER RIBEIRO DOS SANTOS COELHO
561 RAQUEL CAGNON QUITETE
562 REBECA BACCI MARTINS TRIGO
563 BIANCA ARAUJO RIBEIRO DE CASTRO
564 MARIA FERNANDA BRUNELLI INNOCENTE
565 GIOVANA FUJIWARA
566 LARISSA NALESSO COSTA HARDER
567 NICOLE MARTENDAL TROTTA
568 SCARLET INACIO
569 JOSE GARCIA DA SILVA NETO
570 VICTOR BATISTA GARCIA
571 GUILHERME ALVES STAGNI
572 CARLOS EDUARDO TORRES DE CARVALHO
573 DANIELA ALVES RIBEIRO
574 ANA FLAVIA TANIMOTO ALGARTE
575 BRUNNA FERNANDES DE REZENDE SILVA
576 MARIA CLARA GOMES DA SILVA
577 JULIA MARCAL SILVA
578 LAURA GONCALVES BETINI
579 GIOVANNA CANCIAN VIEIRA
580 REBECA DE OLIVEIRA DA SILVA
581 BIANCA MARINO GUIMARAES
582 VINICIUS ANTONIO PACHECO
583 ANTONIO BELMONTE DE ALBUQUERQUE
584 *FELIPE BUENO TULLIO
585 JOAO RAPHAEL CIOFFI
586 LEONARDO DELATORRE LEITE
587 VINICIUS SAKAMOTO MENDES
588 PEDRO LUIS PENICHE DE OLIVEIRA
589 NATALIA MAURICE SANABRIA DE MORAIS
590 ISADORA PEREIRA CAMARGO
591 GIULIA RODRIGUES VIANA
592 CARLOS EDUARDO SCHULZ BENEDETTI
593 LAIS LUCILIA RIBEIRO SANTA ROSA
594 GUSTAVO CAMPOS DE QUEIROZ
595 DANIELA RIGOTTO CARNEIRO
596 MILENA CARDOSO SILVA
597 FELIPE DANTAS DE MIRANDA BLANCO
598 BRUNO MENIN DE OLIVEIRA
599 NATHALIE CICARI MARINHO PINTO
600 JOAO VITOR CALIGARIS BERNADINO
601 JESSICA DECARVALHO FONTOLAN
602 BEATRIZ MORENO OLIVA
603 DANILO EL CHIHIMI BERNARDI
604 ISABELA DE OLIVEIRA RODRIGUES
605 GUSTAVO YUJI KITAHARA
606 JULIA OLIVATO
607 IGOR FONZAR
608 MILENA SATIKO KOYAMA
609 JULIA BERNARDES VIEIRA
610 NATALIE KORZENOWSKI DA SILVA
611 RAYANE MANOEL GARCIA
612 LOUISE KAKAZU BERTACIN
613 DAVI ARIEL NOBUO BEPU
614 ANDRE SEIJI NISHIMURA YOSHIMOTO
615 LEANDRO PEREIRA MARQUESANI
616 MARCO ANTONIO RAIMONDI
617 GIULIA PAVARINA DUTRA
618 NATASHA SAYURI URUSHIBATA SATO
619 DANIEL NOCCIOLI SANCHES
620 ANA LUIZA SILVA SANTOS
621 BEATRIZ BORINI FERREIRA
622 BEATRIZ MONCINHATTO PELISSON
623 LUCIANA MAIUMI ANZEI
624 FILIPE GARCIA GONCALVES DE ALFARO
625 GABRIELA PEREIRA DE FREITAS
626 RENAN SANGALLI BROCHI
627 BEATRIZ NEVES DE JESUS DOS SANTOS
628 RENATO SECCO GARIBE
629 ILANA BAENA ALCALDE PEREIRA DE SOUSA
630 MARIA CAROLINA MARTINHO DE OLIVEIRA
631 BEATRIZ HELENA TOLEDO PASTRE
632 MYLENA DE LIMA MACHADO
633 ANA BEATRIZ IMORI DOS SANTOS
634 GUILHERME VOLPE RAMOS
635 HUGO HARBERKON
636 LUCAS NOGUEIRA NOBRE
637 CHRYSTIAN JEFF FERREIRA
638 ISADORA TERRA RIBEIRO
639 ANA CAROLINA FAVERO DE OLIVEIRA
640 ANDRE MARINO DE PAIVA
641 HENRIQUE BRUNHAROTTO GARCIA MELLO
642 *RAFAELLA UEDA RODRIGUES
643 RAFAELA SANTOS PASCHOAL
644 DANIEL ISAAC DE OLIVEIRA SOUZA
645 ANNA THEREZA GONCALVES SANTOS
646 GUILLERMO ALFREDO CAMARA ALVAREZ
647 CATARINA RIBEIRO SODRE
648 JOAO GABRIEL ULTRAMARI PACIFICO
649 TERESA GOMES CAFOLLA
650 JULIA GOMES FARIAS MARTINS
651 **ALICIA BEZERRA RODRIGUES
652 MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
653 ELIEL FELIPE JUNIOR
654 SOFIA DIPE GHIRLINZONI MONSORES
655 JULLIA DANIEL MOIZIO
656 MOISES XAVIER DE ARAUJO
657 PAULA BARREIRA MARTINS CUNDARI
658 MARCELA ANDRADE GUBOLIN
659 JOAO FORTES BUSTAMANTE MARTINS MIGUEL
660 JULIA FERRANTE MARTELI
661 CLARA MONTANHA BASSO
662 GABRIEL SPESSOTO BUTIGNOLI
663 LEONARDO LOPES CELESTINI
664 LUCAS ROQUE CENTELLAS
665 MURILO BALDI SQUINCA
666 *LETHICYA YUNA IDE EZAKI
667 ISABELLE DAL GALLO DA SILVA
668 LEONARDO GOTTI MARTINI
669 BEATRIZ ZANELLA BIDUEIRA
670 VITORIA LEITE CERRON
671 ANGELA MUNTIEN LI
672 ANDREW LUCA SARAIVA DE SOUZA
673 LEONARDO DA SILVA MILOCH
674 ROMULO BLECHA VEIGA
675 HENRIQUE ALMEIDA COSTA
676 LUCAS FELIPE DE AGUIAR ROCHA
677 *MICHELLE FIALKOSKI MENDES DOS SANTOS
678 LUIS GUSTAVO ARGERO PEREIRA
679 CAROLINA LASZLO
680 LORENZO LAMANA BONADIO
681 GABRIELLI FERREIRA PAULO
682 HENRIQUE MASSARI PEREIRA
683 **RAFAEL PEDRO DA SILVA
684 RODRIGO GONCALVES DA SILVA
685 AMANDA POLPETA TEODORO
686 GABRIEL QUINHONEIRO DE MENEZES BLASCA
687 MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES FERRAZ
688 FELIPE JOSE MIGUEL GARCIA
689 JOAO PEDRO ZAIDEL NETTO
690 LEA MOREIRA TOSTES
691 JOAO VITOR DE ALMEIDA SILVA CASTRO
692 JESSICA MEGUMI MIAKE
693 NATAN BALDI BATISTA
694 PIETRO BERNARDES AGUIAR ANDRADE
695 **HELENA DE CASTRO DIAS
696 NATALIA SHIMOYAMA SILVA
697 MURILO CAMPOS TAVARES
698 MANOELLA DE SOUZA MARQUES
699 AUGUSTO CASONI QUINELLATO
700 LUDMILLA ASSATO
701 GABRIELA AUGUSTO BONI
702 JULIA FERRARI OLIVEIRA LIMA
703 VITTORIO ANGOTTI LEDIER ROCHA
704 ANA FLAVIA DE SOUZA RESENDE
705 LUISA SILVA SOARES
706 ARTHUR MOZAR TEIXEIRA MARTINS
707 ANA BEATRIZ MAGALHAES DIAS
708 FERNANDA SANCHES OSORIO
709 JULIA ANTUNES BARROSO SALES
710 AYRTON GERALDO HIAKUNA
711 THAIS HELENA LIMA BARBOSA
712 MICHEL HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA
713 LARISSA DE MORAES LINO
714 ANGELA PEREIRA DA SILVA
715 BEATRIZ ESCANDON RUFINO
716 ANA BEATRIZ ALEXANDRE DOS SANTOS
717 GIOVANA DAL ACQUA DE ANGELIS
718 VICTOR FERRAZ DE OLIVEIRA
719 GABRIELA REGHINI ALVES
720 LUCAS VICTORAZZO LOUZADA
721 EMANUELY MENDONCA DA SILVA
722 EDUARDO LUPIANHES GONCALVES
723 MARIA ELOISA VERAS
724 CAIO CRIVELENTI RAFFAINI CASTRO
725 GIOVANNA CAROLINE BONILHA MIRANDA
726 FILIPE MAGALHAES PAGLIARINI
727 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES
728 BEATRIS ROSAS CLETO
729 BRUNO PIETRO DIEGUEZ RONCO
730 LARA SPONCHIADO
731 LEONARDO LICO FERREIRA LOPES
732 ELEINE BEATRIZ FERRARESSO CARDOSO DE SOUZA
733 LUIZA AKEGAWA MANTOVANI DE MORAIS
734 ISADORA TASSO GRAVA
735 **BRUNNA AGUIAR DA SILVA
736 BIANCA CONTI
737 MILENA LIDIA ALVES MARTINS
738 GUSTAVO STEVANIN DE SOUZA
739 NATALIA ALMEIDA BRITO
740 GABRIELA GIRALDIN
741 LUISA VELASQUES ESTEVES
742 GUILHERME TEIXEIRA RODRIGUES
743 BRUNO BELIDIO DA COSTA CAMPOS
744 NABILA PINHONE RAVAGNANI
745 **WALQUIRIA CAMILO DA ROCHA
746 SOFIA BERNARDES BARCELLOS
747 PEDRO HENRIQUE ROSSIN
748 CHIARA PRUPERE GIOVANETI
749 GABRIELA BUCCI CUNHA
750 MARIA EDUARDA THOMANN GALLO
751 FELIPE BERGAMASCO PERRI CEFALI
752 JAYNE PORTUGAL RAIMUNDO
753 BRUNA BAUER COLHADO
754 MATHEUS MEIRELLES ENGRACIA
755 CARLOS HENRIQUE DE PAULA SILVA
756 ROBERTA CALAMARI LINARES
757 *VITOR BEROL DA COSTA RIBEIRO DE PAIVA
758 *MATHEUS DE PAULA
759 LORENA RODRIGUES DE SOUZA
760 **LUCAS LUIZ CAVALCANTI
761 ANA VITORIA JACINTO DA SILVA
762 LARISSA PEIXOTO ABRANCHES
763 MARIA GABRIELA RIBEIRO
764 CAMILA SANTOS EZEQUIEL DA COSTA
765 *MARIANA SHIEH BASOTTI
766 JULIA DIAS FERREIRA
767 GUSTAVO FERNANDES POLI
768 GABRIEL RODRIGO COLUNNA
769 GIOVANNA SOUZA CAVALCANTI
770 BEATRIZ DO AMARAL CANOLA
771 BRUNO DE PIERE
772 FERNANDO POLIZEL BATISTA
773 MARIA JULIA PALMEIRA TRIZZOTTI
774 *DEBORA AMORIM DE PAULA
775 LEONARDO OLIVEIRA POLIMENI
776 *JENNIFER CAMILA NASCIMENTO PASSIONI
777 GABRIELA RAMALHO ESTEVES
778 **MARCELA MICHELLE GUTIERREZ LAFUENTE
779 CAROLINA LORANDI SILVEIRA LARA
780 FABIO NICOLA DOS SANTOS
781 ANNA FLAVIA MOREIRA DA SILVA
782 TABATA SOUSA DA LUZ RIBEIRO
783 DANIEL DE MILITE SANCHES
784 LAIS BURGEMEISTER DE ALMEIDA
785 VINICIUS COUTINHO MENDANHA
786 *JOAO PEDRO MONFERDINI
787 MARCOS TADEU GAIOTT TAMAOKI JUNIOR
788 AMANDA FRANCHINI MELANI
789 FERNANDA VERONEZ GALDIANO MOURA
790 FRANCISCO LOPES PRIETO
791 MARINA BUZATTO RE
792 **TATIANE ELISE LIMA
793 HIAGO ALESSANDRO SANTOS PISETE
794 ANA LUIZA MASSA CARNEIRO
795 LAURA SANTOS PEREIRA DE CASTRO
796 THALLYSSON MALDONADO RAMOS
797 VITORIA POZZA SCUDELLER
798 ISADORA POLETTO STEFANI
799 MARCELO MANZANO MATHEUS
800 YASMINE FRANCA DA SILVA
801 BARBARA PINHO SABANY
802 PEDRO HENRIQUE CAILLERET DE PAULA
803 NATHALIA GONCALVES
804 ISABELA VASQUES TAMAI
805 *KELLY AKEMI ISIKAWA
806 LUCAS JOSE CUNHA BARRETO
807 NAYARA MORENO FERNANDES
808 REBECCA ALVES ARAUJO CRUZ
809 AMANDA JORGE COELHO
810 ANA BEATRIZ SILVEIRA LARRUBIA
811 RAISSA MATOS PINHEIRO DE ANDRADE
812 LETICIA COSTA AMARAL
813 *RODRIGO TINEL GUERRA
814 PEDRO HENRIQUE LEANDRO DE OLIVEIRA
815 LETICIA RIBEIRO SILVA
816 *DIEGO XAVIER LOPES GASPAR
817 GIOVANNA SEMPRINI FERREIRA
818 LARISSA SAYURI ITIMURA
819 JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA FERNANDES
820 GIOVANA MEDEIROS MONTEIRO
821 DIEGO FARAH FERRERO
822 BRUNNA SAVASSA MARCONDES
823 *FELIPE TEIXEIRA RODRIGUES DEVESA
824 ALLAN KENJI TASAKA
825 LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS
826 BEATRIZ MARTUSCELLI DA SILVA PRADO
827 GABRIELA PENA PANTAROTO
828 *CAROLINA ACHOA PALHARES
829 **EDUARDO FERREIRA DE PAULA
830 ANA LUISA SILVA FERREIRA
831 NILO SHOITI KATORI JUNIOR
832 GABRIELLA BORIM ASSUMPCAO
833 MARIA CECILIA ALBERNAZ
834 BERNARDO INDALECIO DOS SANTOS ALVES
835 ISABELLA LEAL VELOSO
836 RAFAEL SILVA GERALDI
837 BEATRIZ BARALDI COSTA
838 **DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA BALDUINO
839 SABRINA DA SILVA FERNANDES
840 JULIA BIELSKIS
841 MARCELA BARROSO CAMILLO
842 LETICIA HIGA TAMADA
843 OTAVIO YUICHI SAKAMOTO DE OLIVEIRA
844 LEONARDO CAMPANER PETRUCCI
845 CAMILA RODRIGUES SANTOS
846 AMANDA BARBOSA ROJE SANCHES
847 MARCELA BARRIONUEVO CARMINATTI
848 *MARIA ANTONIA OLIVEIRA DE PAULA
849 RAQUEL FERREIRA DO AMARAL
850 LORENA BARBOSA ROJE SANCHES
851 BRENDA LORRANY RODRIGUES REIS
852 GABRIELA PATERNO
853 ENZO CULOTTI P CORTEZ
854 CAIO EDUARDO DE LACERDA FONSECA FILHO
855 NICOLLE BOTELHO BIBIANO
856 ISADORA MANTOVANI SEMEDO
857 VITOR HUGO FERREIRA GONCALVES
858 ARTHUR NEUPPMANN
859 RAILLA TALLITA SANTANA
860 LUIZA BARCELLOS ROSSINI
861 LUIZA MENEZES RIBEIRO
862 CAROLINA RUIS VASCONCELLOS SANTOS
863 DIOGO GUERREIRO PINHEIRO
864 GLORIA GOMES DE SOUZA
865 LUARA M. M. RIBEIRO ALMEIDA
866 PEDRO PAULO CARNEIRO TANAKA
867 ELOISA BRITO NEUBANER
868 PIETRO MENEGHISSO FERREIRA MARTIN PASQUOTTO
869 CAIO PARIZOTTO NOGUEIRA
870 VICTORIA RIVA SOUZA SIMIL
871 NADINE SANTIGO GUEDES
872 JULIA FRANZINI KISS
873 MARIA CAROLINA BENEDICTO BARROS
874 ANA BEATRIZ CARVALHO DE FARIA
875 *PEDRO HENRIQUE LOURENCO PEREIRA
876 **LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA
877 LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA
878 *VICTORIA DE QUEIROZ OLIVEIRA
879 FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
880 ARTHUR CESAR TOGNELLA DE ROSA
881 STEFANY ASSIZ PAES LEME OLIVEIRA
882 SABRINA SANTOS MACEDO
883 LUISA IBLER BERNARDO FRACON
884 LUIS FELIPE DUPIM VIOTTO
885 RAFAEL NOVAES RIBEIRO
886 LARA VALLT TOFANI
887 JOAO PEDRO SAB ZACHARIAS
888 VITOR SIANI MONTORO
889 CAROLINA MARIA CANAL DEZEM
890 *GABRIEL CASTANHO RIBEIRO
891 AMANDA CAROLINE CRUZ
892 ISADORA BATISTELLA DEVOLIO
893 ISABELA COSTA GUIMARAES
894 ANA LAURA TEIXEIRA NALIATI
895 LARISSA GUSMAO ALENCAR
896 *BRUNA MARIA MODESTO RIBEIRO
897 MARIA LAURA FEIJAO LEONI
898 *VANESSA BARBOSA CAMPOI
899 MILLENA ANTUNES DE OLIVEIRA
900 JULIE ANE NOTARI MONTEIRO
901 JULIA FARIA REIS
902 THABATA LUIZA PRELOG CASARI
903 *VINICIUS BENEDITO AUGUSTO DE CAMPOS
904 PATRICIA BERNACHIE DE LIMA
905 PIETRO NASTARI ASSI BEGLIOMINI
906 LUCAS LOPES ABELHA
907 MARILIA RAMOS DE CAMPOS SILVA
908 BEATRIZ SAMARA MEDEIROS
909 RAFAELA ITO GROSSI
910 NATIELLI THAMIRES FURTADO CRIVELLARI
911 VINICIUS LOPES ALVES
912 *MARIA CLARA RUSSO CARCINONI
913 LIVIA IZIDORO SALERNO
914 MATEUS JARUSSI RODRIGUEIRO
915 MARILIA FARIA HATANAKA
916 MARIA TERESA PASTOR DE BARROS LIMA
917 **LUIZ FERNANDO DE PAULA MENDES
918 HENRIQUE MESSIAS RABELO
919 *LUIS FELIPE GARCIA DE SOUZA
920 DANIELE MIWA NAKANO
921 JULLIA LESSA MOTERANI
922 RENATA MARIA FERREIRA
923 FERNANDA SANTOS GONCALVES
924 RAFAELA DE OLIVEIRA PINTO
925 ILANA CAROLINE RODRIGUES CAUZZO
926 MARIA MARIANA CAGNONI FERREIRA
927 **DENISE APARECIDA DA LUZ SANTOS
928 LUIS PEDRO ROVAGNOLLO TOFANO
929 *JOAO VITOR SIQUEIRA GOMES
930 MARIA CRISTINA SANTOS VARGAS
931 IGOR AMORIM E SILVA
932 MURILO AMAT
933 JULIA ROBAINA FERNANDES
934 *LIVIA XAVIER DE JESUS
935 MILENA THAIS CAMARGO CAVINATTO
936 POLIANE LIMA DE SOUSA
937 GABRIELLE SERAO PEREIRA
938 **JORGE VITOR GUIMARAES DOS SANTOS
939 **GUSTAVO DIAS DO NASCIMENTO E SILVA
940 SOFIA MELLO MAGNONI
941 LUCAS GUIMARAES AUAD FERREIRA LIMA
942 FELIPE SALGE GARCIA
943 GABRIELA MARTINEZ LEAL DE OLIVEIRA
944 CAROLINA LIBLIK MACLUF
945 *INAYE LETICIA PARENTE DE ALMEIDA
946 *LARISSA FIUSA LEITE
947 LUIZA MARTINS DE SOUZA
948 BARBARA HELENA SILVA
949 LUNA VICENTE
950 HENRIQUE CESAR DE SOUZA SILVA
951 NATHALIA FARIAS DOS SANTOS
952 *ALINE NALON ZAGHI
953 GIULIA FELICIO DE BIAGGI
954 CATHERINE MATOS NUNES
955 JULIA VENDRAME
956 GABRIELLE MAURIN DE SOUZA
957 **JULIA DE SOUZA SILVA
958 LEONARDO HUSSNI
959 HENRIQUE DE OLIVEIRA PONS
960 HENRIQUE MEDINA BARBOSA
961 PEDRO HENRIQUE DO PRADO HARAM COLUCCI
962 ANA LUIZA DOMINGUES GALVES
963 LETICIA GALLEGO MENDES NAZARETH
964 *GRAZIELLY ROCHA DE ARRUDA
965 GABRIELLE PEREIRA
966 EDUARDO BASSOLI ROSSI
967 LEONARDO THOMAS SILVA
968 PEDRO HENRIQUE SANTOS SANGUINO
969 VICTOR GONCALVES BELLOTTI
970 VICTORIA BONILHA VALERI
971 TAINA DE PAULA DIAS DE CAMARGO
972 GUILHERME VIEIRA COSTA SANTOS
973 RENAN PIRO BRAZ DO CARMO
974 MILKA MINA MANTOKU
975 *PEDRO HENRIQUE NAKANO DEL MEDICO
976 *GABRIELLE TASSIS PIRES
977 THOMAZ BUDAVARI MALHEIROS
978 NICOLE SILVEIRA DA SILVA
979 *HENRIQUE DE MENDONCA CARBONEZI
980 KATRYN KHERLAKIAN
981 NATALIA MOSQUERA YOSHINO
982 LUCAS CLAUDINO FERNANDES
983 *ANA PAULA DE ASSIS MATIAS
984 JOAO VITOR MEIRELLES
985 MARIA STELLA MONTANHA ALVAREZ
986 KEVIN LIU
987 LYLIAN CRISTINA FONSECA DE OLIVEIRA
988 BEATRIZ PEDROSO SHIOMI
989 LETICIA SIMOES FREITAS SENICE
990 LARISSA KIMIE HIGA
991 JULIA FORTALEZA JURCA
992 *MARCUS VINICIUS MARTINS BRASILEIRO
993 GIOVANA MARCHETI
994 PEDRO LOPES SILVA
995 GABRIEL RABELO RODRIGUES
996 GUILHERME SANTANA ARAUJO
997 ARTHUR SOARES MIQUILINI
998 **MARCOS VINICIUS DOS SANTOS GONCALVES.
999 PEDRO MAYOR
1.000 ANA CLARA DOS SANTOS RODRIGUES
1.001 MARCELLA DE LOURDES SILVA PEREIRA
1.002 **FELIPE MARTINS DOS SANTOS
1.003 **MARIA HELENA GILL KOSSOSKI
1.004 MARIANA LOFFREDO HALLGREN
1.005 TAYNE EDUARDA MIRANDA DE OLIVEIRA
1.006 **JHENIFER LAVINIA ANDRADE SILVA
1.007 LUCAS GABRIEL FIUZA TEIXEIRA
1.008 HENRIQUE IMBERNON VICTORIO
1.009 **FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS
1.010 ANDRE MENDONCA RICOSTI
048 - Direito - noturno - Franca
1 GABRIELA MAZZUIA STOCCO
2 GUILHERME LEDO MOREIRA
3 JOAO MAIA VASCONCELOS CLEMENTINO
4 VICTORIA GAROFALO COSTA
5 HENRIQUE ARANTES DOS SANTOS
6 MONICA BERNADES DE ANDRADE
7 HELDER NISHINO
8 ALLAN TAHIRA DOS SANTOS
9 FELIPE AFFONSO DE ANDRADE BAQUEIRO
10 PAULO HENRIQUE PERNA DA ROCHA
11 FERNANDO MELO GAMA PERES
12 KAREN REGINA BERTOLOTTI CURY
13 ISADORA GARCIA CARDEAL
14 KLEBER PORTILHO BATISTA
15 LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA CASTIGIONI
16 *MATHEUS COSTA AMORIM
17 GABRIEL CHIUSOLI RUSCITO
18 JADIR MARQUES DE SOUZA
19 IGOR LIRANCO ANDRADE
20 LUCAS BIAGIO MAMONE
21 CAIO GOSSLAR DA SILVA PRADO
22 PEDRO GAJEVIC GOLONI
23 DIOGENES SPINELI SOARES FILHO
24 GABRIEL NAGY NASCIMENTO
25 MARIANA IETTO SALEM
26 RAFAELA MOREIRA HADDAD
27 ABNER SANTANA DE OLIVEIRA
28 FERNANDA MONTEIRO MIURA
29 MATHEUS SCUSSEL GUIMARAES
30 ANTONIO RICARDO CARNEIRO FILHO
31 MARCOS EDUARDO CAMPOS COSTA
32 LEONARDO PRATALI CAMILLO
33 LIGIA MARIA FINATTI
34 RENAN JORGE NEVES
35 JOSE CARLOS NOVAIS NETO
36 VINICIUS DIAS FONSECA
37 GUILHERME SOUSA DE CASTRO
38 LEONARDO GRIGOLETO ROSA
39 LUCAS CORREA FAIM
40 ISADORA MUSSI RAVIOLO
41 **THAIS ROBERTA RUGOLO
42 GUILHERME SONCINI DA COSTA FILHO
43 JULIA GIROTTO BEZERRA DE LIMA
44 LARA ESTRELA BALBO SILVA
45 DANIEL ARAUJO DOS REIS
46 LETICIA RODRIGUES SANTANA
47 LUIZ FELIPE FERMOSELLI ANDREOTTI
48 LUCAS CARDOSO SANTOS
49 WAGNER GALDINO DOS SANTOS
50 MARCO ANTONIO CID MONTEIRO DA SILVA
51 *THOMPSON LORENZI MACHADO
52 PEDRO CABRINI MARANGONI
53 ANA FLAVIA BRIZOTI MARQUEZINI
54 GUILHERME MINORU HOTTA
55 LUISA MONQUEIRO DE LUCA
56 BRUNA SANTOS JACINTHO BRAGA
57 GABRIEL MARCOLONGO PAULINO
58 MARCIO YUKIO HIRANO
59 OTAVIO AUGUSTO MATOS GONCALVES
60 ERIKA LUIZA XAVIER MAIA
61 IAGO DE SOUZA MARCONI
62 KALINE GABRIELLE CAMPOS HONORIO DA SILVA
63 ALICIA M. UEKAWA DOS SANTOS
64 VINICIUS HENRIQUE DE OLIVEIRA BORGES
65 *DIOGO SARTORELLI CORREA
66 MARIA CLARA TEIXEIRA AGUIAR
67 FERNANDA ISABELY DE OLIVEIRA
68 IZADORA BARBOZA MAIA
69 NICHOLAS ANDREY MONTEIRO WATZKO
70 GUSTAVO DE OLIVEIRA
71 MATEUS MONTEIRO ALMEIDA SOUZA
72 GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES
73 EDUARDO AUGUSTO DE MOURA SOUZA
74 CAMILA MERINO MOYA LEIVA
75 VIVIAN FACIOLI HOMEM DE MELLO
76 *HIGOR CAIKE JORDAO ZANZARINI
77 GABRIEL MARTINS RAPOSO
78 BRYAN OLIVEIRA KILINSKI
79 RAFHAEL FIGUEIREDO MAGALHAES DE PAULA
80 MARIA EDUARDA FERRARI LEONEL
81 MILENA MARQUES VASCONCELOS
82 IGOR AGUIAR MACCHIOLI
83 LAURA CRISTIANE DE QUEIROZ RENNO
84 VINICIUS DE CAMARGO
85 ANNA GABRIELA ALMEIDA ALVES06931720619
86 LETICIA PARDO RODRIGUES DO CARMO
87 PAULA SANCHEZ BARROS
88 LEONARDO BOCCHI COSTA
89 RAISSA RAISNER DE ANDRADE CASTRO
90 *VICTOR RENAN MARQUE DE PAULA
91 *MANOLLO SEDANO DE OLIVEIRA
92 **KAIQUE FERREIRA DOS SANTOS HARADA
93 IVAN ROCHA POLO
94 JAMILE JORGE RAMOS SARCHIS
95 **VICTORIA CAROLINA LIMA DE OLIVEIRA
96 GABRIELLA ORIQUI FONSECA
97 GABRIEL RIBEIRO MENDES ASSUNCAO
98 *THALES HENRIQUE CASTANHA DE SOUZA
99 TULIO GOMES DE OLIVEIRA
100 FERNANDA RODRIGUES FERREIRA
101 TANIA ALEXANDRE SANTOS
102 JULIA CAROLINA BARTNIK
103 JULIA VIEIRA DE PAIVA CONDE
104 MARCO BORGES PAPP
105 BEATRIZ DE MELO PEREIRA
106 ANA FLAVIA BASTOS SIQUEIRA PINTO
107 LUCAS MURO
108 BRENO LINS GARCIA
109 NATHALIA VICENTINI AGUIAR
110 RAFAELA PEREIRA PINHEIRO
111 MAYRA DE FRANCA BALAN
112 **FABRICIO EDUARDO MARTINS SOARES
113 LETICIA NORBERTO CARTOLANO
114 PEDRO HENRIQUE DIAS DE AZEVEDO CHUFALO
115 BEATRIZ YUMI PICONE TAKAHASHI
116 GABRIELA CABECA RANGEL
117 CASSIANO AUGUSTO G. R. DA SILVA
118 MARINA ISPER RODRIGUES DOS SANTOS
119 ISABELA PEREIRA GIMENES
120 *PEDRO VITTORIO OLIVEIRA ANDRADE
121 DAVI BORGES MARIANO DA SILVA
122 DANIELLE MAZZOTTI MIQUELINI
123 CAMILA VILLELA ARMENIO CONSOLIM
124 JOCELIA BARBOSA PEREIRA
125 FERNANDA ISABELLE ANSELMO
126 LUCAS CORREA DAS NEVES
127 ESTER MANTOVANI RICCI
128 *LEONARDO GARCIA CAVALCANTE DA SILVA
129 LUANA AGUIAR MANO SANCHEZ
130 THAIS RAMOS ARAUJO DIAS BARBOZA
131 **MARINA CRUZ DE ALBUQUERQUE
132 ARTUR INACIO MINUSSI
133 GIOVANNA TOSTI FERREIRA MARTINS
134 MARIANA NAVE LAMBERTI
135 MAURICIO GALHARDO ANTONIETTO
136 LUCAS GABRIEL DOS SANTOS MAZIERI
137 *JOAO VITOR DE AQUINO CODELO
138 PEDRO HENRIQUE GALANI VASCONCELOS
139 HEMILLY DE FREITAS ARRUDA
140 MARIANA MARTINS KIOTOKI
141 SOFIA SOUZA
142 GIULIANA DI FELIPPO GINATO
143 *CAMILA SMANIA SEMENSATO
144 BRUNO MARCELO FIRMINO SAMPAIO
145 BEATRIZ ALVES ENSINAS
146 MATHEUS WILLIAN FAJIOLLI SILVA
147 LIS GRILLO RODRIGUES PIRES
148 ELISEU ESDRAS SIMOES BRAMBILLA
149 *LUIZ HENRIQUE DE MORAES MINELI
150 GIOVANNA MARTINS FERREIRA
151 *MATHEUS RANGEL LIBUTTI
152 ISABELLA OLENIK MOTA SILVA
153 *IZABELLE DE FREITAS CUSTODIO
154 JULIA KLEINE MOLLICA
155 ANA CAROLINA DE SOUZA CRIVILLARI
156 ALMIR GONCALVES DE LIMA JUNIOR
157 JOAO PEDRO DE SOUZA SUZUKI
158 LUCAS HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS
159 EDUARDO BAIOCO FERRATONE
160 LEONARDO CESAR DA SILVEIRA DE OLIVEIRA
161 GABRIELA MURADAS PIRES
162 FELIPE DOS REIS ALVISE
163 VITOR PUCCI PERA
164 *VICTORIA COSME CORREA
165 JOSE ALTAMIRO NUNES DA SILVA JUNIOR
166 FELIPE EDUARDO ARAUJO CARDOSO
167 *MARIA EMILIA FERREIRA VICENTIN
168 EDMUNDO BARBOZA FILHO
169 MARIA EDUARDA AURELIO ROLLO
170 DEBORA TAIANY ROSA
171 *GUSTAVO MACIEL GOMES
172 GABRIELA NAUFAL DE LIMA
173 GABRIELA GIMENES
174 FERNANDA VALENTIM CHULUCK DE SOUZA
175 VINICIOS MADIA LIMA
176 TAILY DARA FIORI SALVADOR
177 GIOVANA SALOMAO BISELLI
178 *MARINA RIBEIRO CHRISTENSEN
179 ISADORA FELIPE DE OLIVEIRA
180 MARIANA VECHIATO DE MELO
181 *BARBARA MARQUES DOS SANTOS
182 JEFERSON FARIAS LOPES VALENTE
183 BEATRIZ MORTORELLI MOTA
184 BEATRIZ FAGIONATO OLIVEIRA
185 VICTOR SILVA
186 GUILHERME BARTHOLOMEU DOS SANTOS
187 *DAVI PONTES
188 ANA CLARA FERNANDES NUNES
189 MATHEUS KABBAD PRATES
190 LEONARDO BARBONI ROSA
191 HENRIQUE CHAINHO BORGES
192 *KAWANE DETILLI MAXIMO GOMES
193 THIAGO ALLAN FERREIRA AGUIAR DOS SANTOS
194 AMANDA REGINA FERNANDES GOLYNSKI
195 PAULO ALESSANDRO STRADIOTO
196 ISABELLE NAOMI UETI OSHIRO
197 **DIOGO DA SILVA FERREIRA
198 BEATRIS DURAES DE OLIVEIRA
199 CAIQUE NAIM PASSA GERADI
200 PATRICIA PIETRO DOS SANTOS
201 VITORIA BORGES SPINOLA
202 DEBORA FACHINI FERES MARQUES DE ANDRADE
203 LIDIA GARAM YUN
204 GUSTAVO LEME DE CASTILHO
205 ALINE PAULA DE BARROS
206 ISABELLE ZACARA VIEIRA DA SILVA
207 LAURA MACEDO TAVARES
208 SARAH THIEMY KAWATO DOS SANTOS
209 LAIS CAVALCANTE DE LUCENA
210 LETICIA ROSEIRA MACHADO
211 **RENAN DE SOUZA RODRIGUES
212 MATEUS VASCONCELOS BITTAR
213 LUISA CLARA CAVALCANTE EUSEBIO COELHO
214 GUILHERME ISRAEL SCARPINI HONORIO
215 *CESAR AUGUSTO MATUCK DOS SANTOS
216 JULIA DUTRA MENDES
217 CAROLINE PLINIO OLIVEIRA
218 *IGOR FERNANDO COSTA
219 **ROBERTA RAMIREZ DOS SANTOS
220 NICOLAS RAFAEL DANTAS ROSA
221 LIGIA TIEMI DE OLIVEIRA TAKAU
222 IGOR CARDOSO KAIZE
223 *FELIPE CAVICHIO
224 MARIA FERNANDA PIMENTEL GONCALVES
225 PIETRA MARGARIDO PEREIRA MACHADO
226 VITORIA BATISTA HERNANDES
227 *HELOISA AVELINA ALVES DE TOLEDO
228 VINICIUS PARIS CARDOSO
229 ANITA MEYER DE FREITAS LUIZ
230 ELIZA MIRELE GOMES LIMA
231 **WILLIAM MANOEL DE PAULO
232 HARIEL LUIZ FERNANDES DOS SANTOS
233 LORENA GOMES ARRUDA
234 *BRUNA DANTAS AGUIAR
235 EDUARDO JACOB VIEIRA ESTEVAM DE OLIVEIRA
236 GABRIEL NICESIO DA SILVA
237 **RODRIGO PEREIRA BARBOSA
238 BEATRIZ TENCA MUSETTI
239 VINICIUS RUSTOM
240 VICTOR HENRIQUE ORTENCIO CABRAL
241 *JULIA GONCALVES DA ROCHA
242 ANA LUISA VIOLANTE PACHECO
243 **RAPHAELA CARVALHO SOUZA MARINGOLI
244 **GUSTAVO MEDEIROS SANTOS
245 ANA CAROLINA BOVER CAVALLO
246 **LUCAS VALERIANO DOS REIS
247 JULIA BRESSAN ABRAO
248 TAYNA ALMEIDA MOURA DE OLIVEIRA
249 IVAN MARCIO GITAHY NETO
250 CATHERINE KABBAD PRATES
251 GABRIELLE OLIVEIRA GOMES
252 CAIO JOSE FALCAO PRADO
253 BRENDA HIKARY TAKAHASHI
254 ISADORA ROQUE JACOMINE
255 LUIZ FERNANDO BENAZET DE ASSUNCAO PEREIRA
256 *LUIZA LOPES ARDACHNIKOFF
257 ARTHUR VINICIUS SANCHES MASSON
258 *VICTOR SAWADA
259 BEATRIZ SANCHEZ FERREIRA
260 MARIA BEATRIZ GUIMARAES LOPES
261 GABRIELA TREVISAN FERNANDES
262 LETICIA MAZINI PINHEIRO DE OLIVEIRA
263 **LUCIANA MOLINA LONGATI
264 BARBARA HELENA MACHADO ATAIDE
265 MARIANA REATTO DE MATTOS
266 THOMAS TALARICO LUZ
267 LARISSA DE MELO CALONE
268 ALLEKSANDER BIANCO DE SOUZA
269 *DELWIN EDUARDO LEITE
270 GUILHERME VIANNA NEVES
271 KALID SAYED TADDEO GHANI
272 PAULO EDUARDO ROSSI DOURADO
273 JULIA MARCON BERINGHS BUENO
274 LETICIA ROSSI SUNAKOZAWA
275 VITOR FARIA MORAIS
276 **HELOISA BORGES NEPOMUCENO
277 **LEONARDO SILVA DOS SANTOS
278 THAIS MULLER BATAGLIOTTI
279 CAROLINE DEL VALHE SANCHEZ LIMA
280 *GUSTAVO LUIS DE OLIVEIRA
281 DIOGO PINTO MENDES CARLOS
282 ANA CLAUDIA FERREIRA
283 LETICIA LARA BAILONI
284 THAISA TORRES DE SOUZA
285 VITOR MARON HENRIQUE
286 CRISTIAN DAVALOS TAI
287 MARCO ANTONIO CARNAUBA SANCHES
288 LUIZA TOSTE DE FARIA
289 *MIRASSOL MARIA GARCIA RAPOSO
290 MATHEUS DE ALONSO VOSS
291 BIANCA OLIVEIRA IBIAPINO
292 **ALEXANDRA DE SOUZA GARCIA
293 EDSON FELIPE DE LIMA PEREIRA
294 EDUARDA SCATOLINO GRUPPIONI
295 EBRANIT BERTAGNA E BERTAGNA
296 EDUARDA RODRIGUES TENORIO
297 ISABELLE GALVANI PEREIRA
298 *LAURIENE ELLEN BORGES DE BEM
299 CAMILA SA PINTO PEREIRA
300 GABRIELA SOARES ANDRADE DOS SANTOS
301 BEATRIZ DE MATTOS FORTES BRITTO
302 MAYLON PEREIRA CLAUDINO DA SILVA
303 *MARIANA VECHI
304 CAROLINE PERUZETTO DE PAULA
305 DANILO BARCOS TAVEIRA
306 MARIANA SILVA BARBOSA ZAMPRONHA
307 **LUCAS LAURENT DA SILVA DIAS
308 *NILTON CESAR CARNEIRO JUNIOR
309 PEDRO HENRIQUE KISHI
310 *DAVID FELIPE DA SILVA
311 JOAO VITOR MALINSKI GANDRA
312 RAQUEL EUGENIA CASTIGIO E CERDEIRA
313 FELIPE FRIAS ZAGO
314 AMANDA PAULA DE ALMEIDA ROMANELLI
315 FERNANDO FONTES HENRY SANT ANNA
316 *DANIEL CHAVES MOTA
317 *JOHN ANGELIM NOVAIS
318 GABRIEL BALIEIRO CALVO
319 ISIS PERALTA DE OLIVEIRA
320 DANILO SILVEIRA DE LIMA
321 FABIO DIAS ARENA
322 ISABELLA FERREIRA FIDELI
323 CELIO PERFEITO NETO
324 ANDRE RENAUD MESSALI
325 LAIS DE OLIVEIRA LIMA
326 VIRGINIA ABRAO JANA
327 HUGO FELIPE FILARDI MARQUETTI
328 BEATRIZ AMORIM BORELLI MUNIZ
329 GIOVANA SOUSA LIMA
330 LETICIA VASCONCELOS DA SILVA
331 JOAO PEDRO BICUDO PEREIRA MALDONADO
332 MARIA EDUARDA FERNANDES MACHADO
333 MATHEUS SOLIDARIO DE SOUZA
334 *AMANDA COSTA NEVES
335 ISABELA GOULART FERREIRA
336 ARTHUR ANTONIO TOBIAS VIEIRA
337 LUIS FELIPE NUNES RODRIGUES
338 ANA LAURA MORAIS
339 MAIRA MENDES GOULART
340 FLORA MELLES DE OLIVEIRA
341 MARILIA LOURENCO
342 **RITA MARIA RICCI DOS SANTOS
343 ANA CAROLINE SARTORI
344 GIOVANNI CARAMANO DE MORAES
345 *ISABELA VITORIA VASQUES
346 OTAVIO CORREA NETO
347 **SANDRA ELISA RODRIGUES DO NASCIMENTO
348 *AUGUSTO FAVERO MERLOTI
349 GABRIEL DE OLIVEIRA CLINCO
350 LUCAS MANOEL DE ROSA ALVES
351 NATALIA ZOCCA VAGHETTE
352 MATHEUS COSTA ALVES
353 LEANDRO PERES FLORINDO
354 VICTORIA MENDES PEREIRA
355 JOAO ROBERTO SCARABUCI DE ALMEIDA
356 MARIA GABRIELA MARTINS SANTOS
357 ANA LUIZA SAMPAIO DE ALMEIDA
358 ANA HELENA SANTOS SANGUINO
359 GIOVANNI CICUTO FERREIRA ROCHA
360 FLAVIA PRIORI ALCALDE
361 **DOUGLAS VICTOR DE OLIVEIRA
362 BRUNA SANCHEZ DANELUTI
363 GABRIEL BITENCOURT COELHO
364 IZABELLE LARISSA ALVES LOPES
365 FELIPE MASSAO DIAS KOGA
366 TAINA GALIO DO AMARAL
367 PALOMA VIEIRA SILVA
368 MATHEUS DA SILVA GABRIEL
369 VIVIANE BRAGHIROLLI DE CARVALHO
370 LETICIA COTRIM DE OLIVEIRA
371 PEDRO VERDINELLI MARQUES LUIZ
372 **BRUNO CESAR GOMES
373 MAYRA BRANDAO MARQUES DA SILVA
374 GUILHERME DOS SANTOS ROSA
375 ISABELLA CLAUDIA KECHICHIAN SANTANA
376 ANA CAROLINA OLIVEIRA BENTO LUIZ
377 **MATEUS DE ALMEIDA NUNES QUEIROZ
378 *JADI CRISTINA BERTI
379 VITORIA SOFFIATTI MALTA
380 *MIKE THOMAS ARAUJO CARDOSO
381 **IGOR HENRIQUE BARROZO MACHADO
382 LUCAS SILVA LACERDA
383 JULIA ROSA FABIO
384 GUILHERME ORTIZ DOS SANTOS
385 **YAN DOUGLAS ALVES TELES
386 MICHAELLA PEREIRA DE MELO
387 **ANANDA GOMES SANCHEZ
388 JOSE CARLOS ROCHA JUNIOR
389 LAURA CAMILA DE ARAUJO
390 FELIPE DA LUZ DE FREITAS
391 ISABELLA DOS SANTOS PINTON
392 GABRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
393 *CAIO MUNIZ PEREIRA
394 LUISA LUCIANO CURY
395 ISABELLA ALMEIDA DE OLIVEIRA
396 MIRELLA GOLFETTO
397 **GLADYS CHOQUE ALCONZ
398 *RAFAELA KARINA DE CASTRO
399 **JOAO GABRIEL PEREIRA PEREZ
400 ANTONIO CARLOS MARQUESI ZANUSSO
401 JORGE SLONSCHI SILVA
402 *THAINY GOMES DA SILVA SANTOS
403 CAROLINA MONDELLI LEONARDI
404 **GABRIEL TEODORO CARDIM
405 ANA CAROLINA PINHEIRO MACHADO ARANTES PEIXOTO
406 *VITORIA MARIA BETTIN DA SILVA
407 ARTHUR AIED POLATSCHEK VALADAO
408 THAIS DE CASTRO TRAMONTINI
409 DANIEL HENRIQUE MARTINS PEREZ
410 *EDUARDO MARQUES SILVA
411 BIANCA MOREIRA LOPES
412 GENARO GABRIEL LEITE MAGRI
413 *ISADORA MAGALHAES TEIXEIRA
414 *HENRIQUE NANYA TODA
415 CLAUDIO LUIZ GOMES DE SA FILHO
416 GIOVANNA NEVES ATHIE
417 LARISSA ANTUNES ZANOTTI
418 LUYLLIE LEMOS DE FREITAS
419 LUIZ MIGUEL DUARTE ALVES
420 ANA LARA SARDELARI SCALIANTE
421 RODRIGO JUSTI NOGUEIRA
422 LISANDRA SEGATELLI
423 JOAO PEDRO DE ALMEIDA RIBEIRO
424 MILENA SOUSA E SILVA
425 MARIA JULIA MARTINS MACHADO
426 GUILHERME CORREA BIANCHINI
427 ANNA BEATRIZ PEREIRA BARROS
428 MAITHE RUGGIERO PENTEADO
429 YASMIN MORLIN FERREIRA
430 **GEOVANE DE ALMEIDA BARBOSA
431 ANA LIDIA PINHEIRO SILVA
432 CARLOS ALBERTO PAULINO FERREIRA FILHO
433 VINICIUS PIANA RIBEIRO E SILVA
434 HEITOR ALMEIDA BAGGIO MACIEL
435 VINICIUS SALVINO DE CAMARGO
436 JOSE FORTUNATO MOLINA NETO
437 *RAFAEL DE CARVALHO CARIRI DE LIMA
438 JOANA CASTRO CARREIRA DA SILVA
439 *GISELE DE SOUZA MENDES
440 LUCAS FERREIRA BERTO DE MELO
441 JOAO PEDRO DOS SANTOS SAAD
442 *CARLOS ALBERTO LOPES LIMA
443 LUCAS MATHEUS FREIRE DE PAULA
444 LUCAS BALDIN SCATOLINI
445 VINICIUS PORTELA MELO
446 FABIO PASSOTO TEIXEIRA FELIX
447 *JESSICA YASMIN ALVES HACHEM
448 *LORRANA CEREZER GUIMARAES
449 LAURA SAMENHO NOGUEIRA LUCAS
450 **VINICIUS VEIGA RODRIGUES
451 CAROLINE LETICIA DA SILVA
452 MANUELA MARQUES DE MARIA MANGIA
453 LAIS CHAGAS FACCO
454 **ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CONCEICAO
455 CAROLINE MARIA ZANOTTI FORNIELLES
456 LUCAS MARINI RODRIGUES
457 ISABELLI CABRAL FAZZINI
458 VICTOR MURILLO VARGAS
459 LETICIA AKEMI NARIMATSU
460 *HELENA LANE SOUSA QUEIROS
461 **STELLA DE LIMA REIS
462 **MATEUS EDUARDO DE OLIVEIRA
463 GIOVANA ANDREA DA SILVA
464 LORENZZO MIOLA DE PADUA DUTRA
465 SANTIAGO FIGUEIREDO SIMOES
466 GABRIELA RUIZ DIAZ PRATES
049 - Ecologia - integral - Rio Claro
1 CINTHIA TIEMI MAEDA
2 DAPHNE ALMASSI HAMBURGO
3 AMANDA MARTINEZ GOMES
4 *JOSE AMERICO JUSTO
5 JOAO PEDRO DE MACEDO SOARES
6 MARIA CLARA CRUZ MOURA
7 LUANA LYE HASHIMOTO TERADA
8 ARON SILVAROLLI FERNANDES
9 LETICIA ANTEGHINI MIGLIARI
10 BARBARA DAMARIO PAIVA
11 ESTELA CATUNDA SANSEVERINO
12 ARIADNY THAYLA MACHADO
13 CAIO BORIN TOSTES
14 MARIA CAROLINA ARNOLD GIACOMINI
15 *IGOR MATOS MOREIRA
16 LUIZA CREPALDI ALVES
17 **JOAO HERMENEGILDO NETO
18 *LINNIKER MIRANDA GARDIM
19 MATEUS HENRIQUE LINDO DA SILVA
20 *RUBIA SHERIMAM PEREIRA DA SILVA
21 **AIKIS FERNANDES SANTOS DA SILVA
22 ISABELA MARTINS
23 **WESLEI REIS NASCIMENTO
24 JULIA CORREA BUENO SAMPAIO
25 *AUGUSTO GONCALVES PAULINO
26 *DANIELE ISTILE SIMEAO MACHADO
27 JOSE NICOLAS FAMADAS DE PAIVA
28 **THALISSA SOUZA REIS DE QUEIROZ
29 BEATRIZ MITIE SATO
30 MARIA EDUARDA LEAL DE OLIVEIRA RODRIGUES
31 *WINNIE RODRIGUES SIMOES
32 LEONARDO GALESI BUCCINI
33 JACQUELINE BUNILHA IGNACIO
34 SOPHIA FERNANDES PERUCHI
35 JULIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
36 *ALINE MARIA BORGES DE OLIVEIRA
37 *NIELLY DE FREITAS LIMA
38 *GABRIELA DA COSTA GUSMAO BARBOSA
39 MARINA ZAIA
40 *ISABELA VIANA DA ROCHA SOUZA
41 CAIO FABIO GIOVANNI PAVAO
42 DANIELA BARADEL BULGARI
43 *LARIANA LETICIA MARQUESIN
44 *GRAZIELA DA SILVA OSWALDINO
45 LIVIA DANIELE ALVES ROCHA
46 **VINICIUS SILVA DE CAMPOS
47 **PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA
48 BRENDA BERTOLDO DA COSTA
49 *JADE FALTZ
50 *AGATA FERNANDA DE OLIVEIRA VICENTE
51 RAFAELA DUARTE PAGLIARINI
52 THAINA FERNANDA SILVA
53 *STEFANNY RIBEIRO DA SILVA
54 GUILHERME BARONE PIRES
55 *GUILHERME GUIDI TEIXEIRA
56 *ALEXANDRE QUEIROZ MAZZINI
57 FABIANO GODOY JUNIOR
58 CATARINA RIBEIRO CUNHA
59 **GEOVANA FERNANDES ZANGARINI
60 *GIOVANA BARSOTTI
61 *MICHELLE LEITE ARAUJO VALERIO DA SILVA
62 *SARAH LUCIA LAVRA SANTOS
63 GRAZIELE PLAZA CARITA
64 *OSMAR CARLOS RISSE JUNIOR
65 *GIOVANNA MARIA GALDINO DE MORAES
66 BIANCA FERNANDES DE ALMEIDA
67 *FELIPE KIYUNA KORR
68 **JONIEL RODRIGUES DOS SANTOS SILVA
69 VITOR FERNANDES BAHIA
70 TIAGO HENRIQUE PEREIRA
71 ISABELA MEIRA PEREIRA
72 *DIEGO HENRIQUE PEREIRA
73 **RENATO LUIS SANTOS
74 *JULIANE CAROLINE DOS SANTOS
75 GABRIEL HERNANDES LEONI
76 **MILIANE APARECIDA DA SILVA
77 NATHALY KAREN ZULZKE
78 INAYARA RIBEIRO DA SILVA
79 *LORENA VITORIA BARBOZA
80 **EVELYN OLIVEIRA DA SILVA
81 GIULIA SOPHIA BERBERT ALEIXO
82 MARINA SAES MACEDO
83 **MARY ELISA ARAUJO CELESTINO OLIVEIRA
84 IZABELLY CAMARGO AMORIM
85 MARIANA MACHADO FRANCO
86 **LUIZ HENRIQUE B. MEDEIROS
87 **NATALIA DA SILVA CLEMENTINO
88 **FELIPE LUIZ ROBELDO
89 **MILENA BRAGA
90 **GUSTAVO BENATO DE OLIVEIRA
050 - Educação Física (Bac/Lic) - diurno - Presidente Prudente
1 LAIS DOURADO ROSSINI
2 BEATRIZ ANIZIA SANTOS AGUILAR
3 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA
4 FERNANDO DA SILVA MAIA
5 CAIO SILVA LINO DE SOUZA
6 ENRIQUE GERVASONI FERREIRA LEITE
7 GUSTAVO ARRUDA ALVARES
8 GUILHERME HENRIQUE CORDEIRO MARTINS
9 VINICIUS PADULA GARCIA
10 VICTOR PICOLI DO NASCIMENTO
11 ANDRE HIDEKI SATO DE SOUSA
12 AYNA MAGALHAES RIOS SILVA
13 *MOISES MORENO ACACIO FORNAZIER MAGALHAES
14 MANUELLA MARGIOTTO DIAS
15 GLORIA DE LIMA RODRIGUES
16 THAIS MARIANGELA ROLON
17 FELIPE ALEXANDRE LUSTRI
18 *RAFAEL CORREA NOGUEIRA
19 FLAVIA CASELLATO
20 **SERGIO LUIZ GIBIM DOS SANTOS
21 *BARBARA DAL POZ JORDAO
22 *JONATAS PONCIANO AVELAR
23 ANA BEATRIZ SALLES
24 *LUCAS SANTANA
25 **LETICIA QUEIROZ CITTA
26 *MARIA PAULA CAMARGO DA SILVA
27 **ROGERIO RUY
28 *ALEK RODRIGO CENTURION OLCESE
29 *WERNER EIICHI KASHIHABARA KOBA PERLES
30 **ISABELA CAROLINA FERRACINI SILVA
31 **CARLOS EDUARDO BARROS MORO LEAL
32 **RAFAEL DE SOUZA PADILHA
33 TIAGO BARRETO ARAUJO
34 LUIZ HENRIQUE CHAGAS
35 *GUSTAVO DE ABREU ALVARES RUAS
36 MILENA GUIMARAES MARCHEZI CHAVES
37 *FABIO JOSE MARTINS VENTURA TAVARES
38 **JEFERSON FERREIRA DE LIMA
39 FLAVIA LARANJA AGUIRRE JUNQUEIRA FRANCO
40 **MAYCK DOUGLAS SANTOS ALMEIDA
41 BRUNO PIVA DE CASTRO
42 MAINARA FERREIRA SCREPANTI
43 VICTOR VISCARDI LOPES
44 **ALYNE MICKELLE MARTINS
45 *CARLOS EDUARDO SERVANTE
46 THIAGO PELLEGRINI BERTOLI
47 **STEFANY CAROLAINE BEZERRA SILVA
48 **ANDRE LUIS FIRMINO DA SILVA
49 LAURA ARAUJO MILANO RONDELLI
50 JOAO VITOR PONTES GESTAL ALVARES
51 **LAIS LOPES DE SOUSA
52 *MARTA MATOS SILVA
53 *ANDREA WIGNA PEREIRA DE JESUS
54 DOUGLAS MAKINO DA SILVA
55 MARIA JULIA ROCHA
56 *EVERTON GUSTAVO LOPES CORREA
57 CAIO VINICIUS TABUTI SANTOS
58 LUCAS RODRIGUES SILVA
59 *MATHEUS DOMINGUES CARVALHO
60 **MATHEUS SOARES DE ALMEIDA
61 MARCUS VINICIUS BRAGA
62 **NIKOLAS RAONY DE LIMA
63 GABRIEL GRIGOLETTO PEREIRA DA SILVA
64 *PAULO HENRIQUE GONCALVES MARTINS
65 HENRIQUE CRUZ LOPES
66 *LAILA KAY ARAUJO MACEDO
67 JULIA MEDEIROS RIBEIRO
68 **RODOLFO RODRIGO BISPO DOS SANTOS
69 ISABELLA RIBEIRO SILVA
70 *ALESSANDRA FERREIRA DE LIMA
71 **GABRIEL AP. ESCOBAR DE LIMA
72 *ISABELA GONCALVES DA SILVA
73 **SAMARA SOUZA LUCENA
74 THAYNE RAIOLA
75 ANA CAROLINI DOS SANTOS FERREIRA
76 *GABRIELE RODRIGUES DA CRUZ
77 ISABELA SANCHEZ RESENDE
78 *BRUNO CLAUDIO DA SILVA
79 THIAGO MURARO
80 ANA CAROLINA AMSTALDEN CHIBIM
81 **IZABELLY CHRISTTINY MANOEL DOS SANTOS
82 MARIA CLARA COLONHESE BRUNERI
83 *MONIQUE MILLIAN PADILHA CARVALHO
84 *LUCAS DE OLIVEIRA ALVES MAURICIO
85 **DANIEL AMERICO DA SILVA TRENTIN
86 GUILHERME HENRIQUE DIAS CRUZ
87 **CAMILA APARECIDA CARDOSO DE SOUZA
88 RICARDO OKAYAMA NAGAMATSU
89 **MAURICIO SOUZA PEREIRA
90 *JAQUELINE STEFANIE MARTINS SILVA
91 **FELIPE CRESCENCIO DOS SANTOS
92 **MICHAELY MARIA DOS SANTOS
93 **GUILHERME SOARES CARLLOTE
94 **AYSLA KEILA CABRAL
95 GABRIEL CHOUERY VILELA
96 *KAROLYN DA SILVA DIAS
97 **JHONATAN FELIPE SANTOS GOMES
98 *EMANUEL NESPOLO MARTINS
99 **LUIS HENRIQUE SILVA ARAUJO
100 LUIZ EDUARDO DA SILVA COSTA
101 *LAIS JENIFFER FIGUEIREDO DAVES
102 **CRISTHIAN VALENTIM TAVARES DE TOLEDO
103 *WISLLAN DE ARAUJO TANABE
104 **MARIA ISABEL NAPOLEAO
105 MARCELO MINORU NAMBA TANAKA
106 **ELOISA BERNARDINO LISBOA
107 **GABRIEL MARQUES HONORIO
108 **WESLLEY DE MELO IGNACIO
109 PEDRO HENRIQUE SANTANA RUFINO
110 *ALINE CONSTANCIA DOS SANTOS
111 **THAIS EMMANUELE GONCALVES
112 *MILENA CAROLINE MILANI
113 **PAULO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS
114 **LETICIA AMARAL VIEIRA
115 **EVERALDO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR
116 *OTAVIO VINICIUS LEMES
117 *BRUNO EDER DA ROCHA
118 **CARLOS HENRIQUE GRANDO DOS SANTOS
119 **GRAZIELLE BAZILIO DE NOVAES
120 **JOAO VITOR ALVES PEREIRA
121 JOAO VICTOR PINTO DA SILVEIRA
122 **LUCAS QUEIROZ SOARES
123 *DIEGO PIMENTA DA SILVA
124 **BRENDOW PEREIRA SILVA CRUZ
125 **RAFAELA MORAES DA SILVA
126 **JEFERSON DOS SANTOS MARCONDES
127 *GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA PORTO RUIZ
128 **FLORISVALDO DE ARAGAO MENEZES FILHO
129 **BARBARA ISABELLE SILVA DE OLIVEIRA
130 **CLAYTON PEREIRA DOS SANTOS LIMA
131 *EDSON ALVES MENEZES
132 **JOAO PAULO PEREIRA MELO
133 MATEUS BUENO GERMINIAINI
134 **WESLEY DE ALMEIDA SSANTOS
135 **MATHEUS DE SANTANA NEVES
136 **DAYANE LETICIA OLIEIRA DE OLIVEIRA
137 **LUCIANO TSUYOSHI YAMADA
051 - Educação Física (Bac/Lic) - integral - Bauru
1 *FELIPE THIELE CECILIO
2 CESAR CAVALLARO LOPES
3 THIAGO AUGUSTO PRIMON GIRARDI
4 LUCAS ISRAEL DE SOUZA
5 MATHEUS DE OLIVEIRA DOMINGUES
6 **JOAO VITOR CRUZ
7 LUCCA DARINI GARCIA LEAL DE SOUZA RAMOS
8 DAVID HIDEKAZU KOBAYASHI
9 HENRIQUE LOPES FIGUEIREDO
10 LIVIA SCARPARO FERREIRA
11 VICTORIA BISSOLATE DE BARCELLOS E LIMA
12 LUCAS A MORETI
13 RAFAEL FRANCISCO CODO MEIRELLES
14 PEDRO ACACIO MEDINA BASSAN
15 LUCCA NODA CERQUEIRA BOZZANI
16 SAMUEL ROMERA VILLAR
17 KAROLINE CALVO ABILIO
18 GABRIELA MIRANDA BRAZAO
19 LORENZO ANTONIO GOMES VELLUTO
20 GUSTAVO RIBEIRO NAVARRO GONCALVES
21 VINICIUS AUGUSTO DO NASCIMENTO MONTEIRO
22 LEONARDO JOSE SILVA SALUM
23 VINICIUS VIEIRA GONCALVES
24 *BEATRIZ MARTINS DOMINGUES
25 **GUILHERME COSTA DA SILVA
26 **EVELYN PEIXOTO LOPES
27 *RAFAEL MENDES DE BARROS
28 GUSTAVO MEREGE POIO
29 GABRIEL RAMOS MORAES
30 JOAO MANOEL DOMINGUES BEZERRA
31 LEONARDO DE JESUS FRANCATI
32 JULIANA LAIS SANTOS
33 DEBORA MANOELA DA SILVA GUILHERME
34 HENRIQUE SCATENA FERREIRA PINTO
35 FERNANDA PENNA EID
36 GABRIEL MORAES DE OLIVEIRA
37 LORENZO LEMOS BOTTURA
38 LUAN FICHER SANT ANA
39 LEONARDO LEME LUQUE
40 ISABELLA SANTIAGO PICHOTIN
41 DANIEL HENRIQUE N.B.F. MENEGUCCI
42 YANNICK KENZO MAISATO
43 CYNTHIA MARIA SUGIZAKI
44 GIOVANA CAROLINNE SALES BRAGA
45 *BEATRIZ GANNAM
46 FERNANDA CARVALHO ZUFFO
47 JOAO VITOR BORGES XAVIER DA ROSA
48 BRUNO WILLIAM ROBLES FRANCO
49 *LUIS ALEXANDRE DE CARVALHO PEPECE
50 KALISA FERNANDA SILVA
51 CAIO PUSTIGLIONE
52 GABRIEL LOSINNO CORNIANI
53 *OTAVIO ROCHA FIUZA
54 **ISABELLA BEATRIZ DE OLIVEIRA LEMOS
55 LUIZ HENRIQUE DA RIVA PAVANELLI
56 ANA JULIA SANTOS CELESTINO
57 VITOR ANTONIO CLAUS PEREIRA
58 JOAO RAMALHO GIANSANTE
59 NATHALIA LINGNAU FARIA
60 WHANDERSON GABRIEL DA SILVA
61 CARLOS HENRIQUE BASSETO BIRELO
62 CLARA MARIN RODRIGUES
63 CAROLINE GUERRA LOPES
64 *ALINE FERNANDA DE PAULA
65 ERIK RODRIGUES COSTA
66 LUCAS FERREIRA SAHADE
67 *ROBERTO HARUTO KASSAI TASAKA
68 VINICIUS REIS CALIXTO
69 GUILHERME DE OLIVEIRA PESUTO
70 CESAR AUGUSTO GRAMUGLIA PARRE
71 RODRIGO OTAVIO BOMBARDA DE ANDRADE FURLAN
72 FREDERICO LINDER
73 *IBRAHIM SALIM EL SAFADI
74 CAMILA VIEIRA SATO
75 LORENA CISCONI PASCOLAT
76 **SARA LARISSA FERREIRA DA SILVA MEZIN
77 GIOVANNA BARBOSA VALIM COSTA ALMEIDA
78 CAIO QUEIROZ BARBIERI
79 JEFFERSON LOPES PEDROSO JUNIOR
80 GABRIEL CAVALCANTE DA SILVA
81 OLAVO BATISTA DE TOLEDO NETO
82 PEDRO DENADAI DELMANTO
83 FERNANDA BIANCHI SOUZA
84 RODRIGO JULIANO LIBANIO
85 EDUARDA SPERANDIO
86 JONAS LEDERER CAJAIBA DIAS
87 LUIS GUSTAVO JACUMINI RODRIGUES
88 GUILHERME CRIVELENTI FERRAZ
89 *LEONARDO DE CAMPOS GROSSI
90 *RODRIGO MONTEIRO LOHNER LIMA
91 DANIEL SILVA MARTINS
92 *GABRIEL STEVANATO DIAS
93 JOSE GUILHERME FONSECA TEODORO
94 REBECA SOARES DE MIRANDA
95 *GIOVANY MARIGO
96 RAFAEL MARTINS FERREIRA FERNANDES
97 GABRIEL GALVAO MARANGONI
98 ALLAN PITELLI TORRES
99 *MARIO VIEIRA DUARTE FURTADO
100 AMANDA PROTTI
101 LARISSA SANTOS ROST
102 MARIA BEATRIZ RULLI MARIN
103 ISABELLA HERRERA BERTOCHI
104 ANA LAURA DE MAGALHAES LOPES
105 DANIEL PADILHA SOUZA
106 ANA JULIA FABRILE URREA
107 **WALLACE RAMON DE SOUZA DA SILVA
108 ISABELLE PIRES DE MORAIS MONARI
109 *LETICIA DE SOUZA SANTANNA
110 *VICTOR MALDONADO CARES
111 *JESSICA THAIS DERTINATI KERVE
112 **MATEUS DE PAULA SANTOS
113 **PALOMA DE CAMPOS RODRIGUES
114 **JEFFERSON MENDONCA CASSEMIRO
115 CAIO VINICIUS BRAJEIRO DA SILVA
116 *HUGO MARINHO SIQUEIRA
117 MILENA BARROCAL VIEIRA DE CARVALHO
118 *SAMUEL IAN DA S. TAVARES BONAFONTE
119 **ESLEY RODRIGUES DOS SANTOS
120 **GUSTAVO DE LIMA BARBOZA
121 **LEONARDO GUSTAVO DE PADUA
122 *GABRIELA GUERREIRO ATALLA LUIZ
123 **ROGERIO SOEIRA DE ALMEIDA
124 CAROLINE VICENTINE
125 *PEDRO HENRIQUE VALENCIA DA SILVA
126 ALINE ALVES ARAUJO
127 ANA VALERIA PONTES SAUER
128 **VITORIA PERIANEZ MONTEIRO
129 JOAO VITOR CARDOSO
130 GABRIEL AUGUSTO FERREIRA SANTOS
131 *GABRIEL LUIS BANHOS MARTINS
132 SAULO CANALLI SANTOS
133 *MARIANA CALIXTO LEAL
134 JOAO VICTOR RIBEIRO LIRA
135 *ANA FLAVIA GRAMA MACHADO
136 **DOUGLAS VIEGAS DE PAULA
137 MATHEUS FARIA DA SILVA
138 GUSTAVO LUIZ PEREIRA GUELFI
139 **LUAN HENRIQUE CALIXTO COELHO
140 *CAMILA MAZER DONATO
141 **MARIA EDUARDA DE LIMA CORATO
142 **JOSE VITOR VIEIRA GOMES
143 MILENE ALMEIDA SANTOS
144 ROBERTA ARIANE MASCARELI DA SILVA
145 GABRIELY SIMAO
146 *ANA BEATRIZ PINHEIRO SANTOS
147 CARLOS EDUARDO FERNANDES BERNARDO
148 *FELIPE ANGERAMI DE SOUZA ALBERO
149 **RAQUEL DOS SANTOS
150 **GUIHERME AUGUSTO SOARES SANTOS
151 *MATHEUS DOMINGUES WIEZEL
152 **ANA KAROLLINE KAYAN MACHADO
153 **LARISSA BEZERRA FELIX DE SOUZA
154 **CAIQUE AUGUSTO MUNIZ CARCANHA
155 *BRUNO SUETOMI MELCHIADES
156 FABIO FERNANDES JORGE
157 **FRANCISCO FELIPE PACHECO DA SILVA
158 ALEXANDRE LUCHESI ARRAIS
159 *GUSTAVO HENRIQUE ROCHA
160 *MARIA EDUARDA DA SILVA
161 FELIPE TETSUO NACAMOTO
052 - Educação Física (Bac/Lic) - integral - Rio Claro
1 JULIO ADRIAO D ANGELO
2 MARINA FARIA DE OLIVEIRA
3 BRUNA LINDMAN BUENO
4 VICTOR VALVANO SCHIMIDT
5 PIETRA LEVY CASOTTI
6 TIAGO CHIAVEGATO STELLA
7 DOUGLAS RODRIGUES MESSIAS MIRANDA
8 JULIA REZENDE FERNANDES
9 IAGO HELLMEISTER TREMACOLDI
10 GIOVANA ZERBO MARTINEZ
11 JOAO PEDRO SILVEIRA DE CAMPOS
12 *BRUNO FELIPE OLIVEIRA SIQUEIRA
13 LUCAS POMPEU TREVELIN
14 CAMILO DE FREITAS NOGUEIRA
15 GIOVAN CARLOS SCAVASSA JUNIOR
16 MATHEUS HENRIQUE PAVAN BIONDO
17 MARCELA DARIDO
18 **GUSTAVO DOUGLAS BRITO SOLIDADE
19 TARIK MINARI GROTH
20 MATEUS DE FREITAS ALVES PIRES
21 FERNANDA ALVES REGINATTO
22 ESTHER DE MARTINI FERNANDES
23 VITTORIA BOSCATTO GUEDES PINTO
24 GUSTAVO FERRAZ DE CAMPOS
25 ANTONIO EDUARDO GARCIA MOREIRA
26 JOAO PEDRO SANCHES PINHEIRO DE LIMA
27 BEATRIZ THIEMI MIYAZATO BULGARELLI
28 JACQUELINE KAWABE SANCHES
29 MILLENA LUZ MENDES DIONELLO
30 MARIA JULIA DA MOTTA SCUDELLER
31 LUIZ FERNANDO FERNANDES FORTES
32 GABRIELA LINA DE MEDEIROS ROMERO
33 CRISTIANO FIDELIS DE OLIVEIRA
34 JULIA DE ARAUJO FERREIRA
35 FELIPE CAMPAGNARO DE OLIVEIRA
36 GABRIEL FERREIRA ZANARDO
37 VINICIUS CORREA BUENO BRAGATTO
38 CAUE CASTANHOLA CAMARGO
39 MONIQUE MATUNAGA
40 *DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CAMPOS
41 VIVIAN KALEDA PARENTI OLIVEIRA
42 RAFAELA CARUSO MAZZOLANI
43 THIAGO DA FONSECA MARTINS
44 THAIS FERNANDA DE LUCAS
45 **ANNE KELLY MACEDO MENDES
46 PEDRO MAIORANO COLLOCA
47 LUIS GUILHERME MALVEZZI NUNES
48 PEDRO BELLUCO GUERRINI
49 **LAYON APARECIDO DIAS
50 LEONARDO ALCASI COLIN
51 GIULIA FREITAS CEGAGNO
52 WESLEY RODRIGUES DE LIMA
53 JOAO LUCAS PATRICIO DA SILVA
54 VITOR PAGLIONE DE OLIVEIRA
55 JOAO PEDRO GOMES
56 GABRIEL DE CARVALHO BORGES
57 *ISABELLA DE ASSIS
58 **PEDRO SOARES MEGA SANTAREM
59 PEDRO HENRIQUE SOARES SCARDASI
60 *ALAN BENTO BARZOTTI
61 VITOR PAULO TROMBINE TEATO
62 *HEMILY LAMANNA
63 DIOGO GALINDO DECKER
64 GYOVANNA HINGRID ESTRIVO DOS SANTOS
65 MATEUS BORGES BOLONEZ
66 *LEONARDO CLYVER AZEVEDO
67 VICTOR HUGO NEVES
68 BARBARA ALINE MENDES
69 MARCELA ALBERTINI BALBINO
70 *LUCAS FONTAO ABDALLA CORACINI
71 RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA
72 ISABELA DE CAMPOS D´AURIA HERZ
73 FERNANDO CESAR PIZZIRANI ROVERATTI
74 BRUNO ROSADO VINAGREIRO
75 **BIANCA BARBOSA GONCALVES
76 DENIS LAFAYETTE DOS SANTOS DE AZEVEDO
77 GABRIEL DAL POGETTO
78 EMMANUEL BOMBONATO DE CARVALHO MAGNO
79 KEVEN DA CUNHA MARQUES
80 **EVERTON DE SOUZA DA SILVA
81 GABRIEL FURIAN RODRIGUES
82 LUCAS ATTOLINI DO PRADO
83 GIOVANNA AIZZA RAMOS
84 NATALIA CRISTINA PICCO DA SILVA
85 LUISA VITTI CRUZ
86 PEDRO GABRIEL ZAROS DE OLIVEIRA
87 *MARIA IZABEL MUNHOZ OKI
88 ANA CLARA DA SILVA CANDIDO
89 *JAQUELINE SILVA FERREIRA
90 *ANGELO BERTOLINO MARCHETO
91 *GABRIELE FERNANDA DAVANSO
92 *JOAO GUSTAVO DE OLIVEIRA
93 GIOVANNA BUENO FONTANEZI
94 RAFAELA YOLANDA DE ALMEIDA
95 GABRIELA APARECIDA ANTONIA DA SILVA
96 RAUL ALVES LIMA DA SILVA
97 LEANDRO SITOLINI CANO
98 GIULIA MAYLA FUSARO MARQUESINI
99 LUIZ FERNANDO NODARI RODRIGUES
100 *MATEUS OLIVEIRA TORRES DE BARROS
101 ANA LAURA M DE TOLEDO
102 TIAGO AUGUSTO BENTO
103 GABRIEL DAMAS FERRONATO
104 GUILHERME DA SILVA LISBOA
105 RICARDO JOSE DE BARROS FILHO
106 *LUCAS ALVES VIEIRA
107 *INGRYD JANAINA ALVES
108 **JEAN JORGE GOMES PASSI
109 LETICIA DELGADO FUKUDA
110 GIOVANNA SIEMON DE LIMA DIAS THOMAZ
111 ISADORA GAMA ALVES
112 **ARTHUR POLVEIRO DA SILVA
113 **ROMULO MARCHETTI
114 *JOICY NARA PALHARES
115 *BEATRIZ DE SOUZA PEREIRA
116 CAIO FERREIRA DURANTE
117 GUSTAVO BARROS BRAGA DE CASTRO PEREIRA
118 BIANCA COCATO MALAGUTTI
119 *KAUANA AGUIAR TEIXEIRA
120 LEONARDO AFONSO OLIVEIRA DE BARROS
121 GUSTAVO ABOU HALA MARTINS PEREIRA
122 LEONARDO NEPOMUCENO
123 **SUELLEN DE A. MARTINS
124 BRUNO OLIVEIRA BASTAZINI
125 *BRUNA ALEXIA CRISTOFOLETTI GRILLO
126 THAINA DOS SANTOS BENEDITO
127 SILVIO CESAR CORREA JUNIOR
128 *LARISSA MATEUS DE OLIVEIRA
129 PEDRO NOGUEIRA RODRIGUES
130 **SAMANTHA MAGALHAES BUSO
131 MATHEUS BETTONI ZAMPIERI
132 BARBARA DE ALMEIDA BATISTA
133 GABRIELA GONCALVES DA SILVA POSSA
134 LUCAS FERNANDES FARIAS
135 ANA LUISA DOS SANTOS GARCIA
136 PAULA FARAH SGROI
137 LETICIA NADAI PEREIRA LIMA
138 CAROLINE PIRONATTO CAMARGO
139 FREDERICO OLIVATO PELITEIRO
140 GIOVANA DE DONA LEME
141 EDUARDO MANTOANI MASSON
142 KAUAN MENEGHEL JUSTI
143 LUCAS EDUARDO THEODORO DE LIMA
144 LAERCIO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR
145 CAIO CESAR BRUGNERA
146 LELIS CONTE GENARO
147 **ALINE CORREIA DA SILVA
148 LAIS CRISTINE CUSTODIO ROVARI
149 FELIPE PINOTI TRALLI
150 MARCELO REA FUENTES DE SOUZA
151 VIVIAN SANTANA DE ALMEIDA
152 ANA BEATRIZ BERNEGOSSI
153 GABRIEL HENRIQUE TOLEDO
154 *LOURENZO VOLPI DA SILVA OSWALDINO
155 GABRIEL IBRAHIM LIMA MOREIRA
156 *GABRIEL MICHELIN FRANZOTTI
157 *NATHAN PAULO TAVEIRA FARIA
158 FELIPE MARCONDES FERREIRA DA ROSA
159 GIOVANA TAMER
160 MARIANA NUNES CERVANTES
161 JULIA KIMBERLY KALIL DE SOUZA
162 CALVIN YOUNG LEE
163 GABRIEL TRETTEL BOCHINI
164 *VINICIUS NEVES DA SILVA
165 *LUCAS GUEDES CARDOSO
166 KAIO CORBINI NASCIMENTO
167 BEATRIZ SALES DAVANZO
168 RAFAELA COMIN PORTEIRO
169 **LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
170 EDUARDO MAZZERO
171 EDUARDO GALO JORGE GONCALVES
172 *JOAO VITOR PROENCA DEVIENNE
173 VICTOR MARANGONI LIBERATO DE SOUZA
174 RAFAEL LEHNENN OSORIO
175 RAFAEL BELLUCO CERQUEIRA
176 CAROLINA MARY DE FREITAS OTSUBO
177 *DIOGO YUDI HOMMA
178 *ANA LAURA BENTO
179 MATEUS LUIS SABADINI
180 TAINA CRISTINA DE LIMA
181 ISABELLE DE SOUZA MACEDO
182 VINICIUS TOLEDO HUNGARO
183 LAURA FURQUIM EVANGELISTA
184 *MATHEUS TORELLI COSTA
185 IGOR AUGUSTO PINHATI
186 JONATAS DOS SANTOS
187 MARIELLE FORNAZZARO NASCIMENTO
188 HENRIQUE BORGES
189 VINICIUS GATTO CAVALCANTE DOS SANTOS
190 **KAUAN NEVES
191 ERIKA SAYURI HIRONAKA
192 GUSTAVO SALDANHA DA GAMA VIEIRA
193 GABRIEL LUIS FRANCO RUY DE SOUZA
194 ANDY LIU
195 *CARLOS DA SILVA BUENO NETO
196 ADEWALE CHRISTOPHER LUCAS FONSECA AKA
197 GABRIEL PAVAN ROSSI
198 *GILSON DE MORAES DIAS
199 LUCAS PASSOS DURAN NETTO
200 HUGO DA SILVA NASCIMENTO
201 HABADYSAN LUIS DOS SANTOS
202 *JACKSON COELHO DE SOUZA
203 *GUSTAVO BOIM VIEIRA DA SILVA
204 MATHEUS HENRIQUE GALVAO FRANCA
205 *NATALIA DOS REIS COIMBRA
206 JOAO PEDRO LOPES BOMBARDI
207 LEONARDO ROBERTO DE ALMEIDA RODRIGUES
208 MARIANA APARECIDA DE QUEIROZ PAIVA
209 *FELIPE ZANCHETIM DA SILVA
210 GUILHERME AUGUSTO BEZERRA MENEGATTI
211 *LAURYAN TREFIGLIO RAMOS
212 *MATEUS CLEMENTE MORENO
213 *STHEFANI GRACIOLLI
214 LARISSA CAROLINA MILLK DE ALMEIDA
215 **LUIZA ADRIANE DOS SANTOS SILVA
216 *DANIEL SOARES BOMFIM
217 VITOR FRANZINI
218 **JOAO VICTOR BARBOSA DO ESPIRITO SANTO
219 JOAO VITOR CHAVES FELLI
220 FELIPE SOARES GALDINO
221 MELLANIE ANDREOLLI
222 **MILENA DE SCENA DE ARAUJO
223 **GIOVANNA FERREIRA BORIN
224 *BRUNO DE GIOIA FERNANDES LAPA
225 **JOAO VITOR VALERIANO
226 JOAO GABRIEL NASCIMENTO PALUMBO ALVADIA
227 **SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES GENTIL
228 **MATHEUS LEONCIO DOS SANTOS PERNACOVA
229 *DOUGLAS RAFAEL VINELLI GIORLANO
230 *ROBSON RODRIGUES GIMENEZ
231 *FELIPE DOS SANTOS DE SOUZA
232 FABIO ALVES ARANHA DIAS
233 RAFAEL RUY FAVARETTO
234 RAPHAEL ANGELO MARIOTO SILVA
235 LUMA EDUARDA FERREIRA ROLDAO
236 JORGE FERNANDO MERCURI LOURENCO
237 *RAFAEL PORPHIRIO DE ALMEIDA
053 - Educação Física (Bac/Lic) - noturno - Bauru
1 MARINA CARVALHO OLIVER
2 LUIGI DE OLIVEIRA PRADA
3 LETICIA AMARANTE AKUTAGAWA
4 VICTOR DE SOUZA CAMPOS
5 *MARCELO TRENTO VENDRAMETO
6 *BEATRIZ DOS SANTOS ALVAREZ DE LIMA
7 VICTOR VIZZOTTO FOGAROLLI
8 *FERNANDA CONSOLETO MONTESINO
9 OTAVIO DAMANTE TRAVAIN
10 GABRIEL DE PAULO COCHI
11 HENRIQUE DOS SANTOS DISESSA
12 GIUSEPPE CAPELLO REAL
13 VINICIUS MARIN ROMEIRO
14 **RAFAEL SALES LIMA
15 DANIELA DE PAULA FREITAS
16 GUSTAVO DA CRUZ FURUCABA
17 VICTOR ANTUNES PELEGRIN
18 ANA JULIA ZAMBRINI DE MIRANDA
19 JULIANO DA SILVA LIMA
20 *JOAO PEDRO SAMPAIO TIBURCIO
21 *VINICIUS DE CAMPOS PIRES
22 IGOR GIMENES
23 BRUNA FERREIRA DE LIMA PEREIRA
24 MARCIO DOS SANTOS AUGUSTINHO
25 OCTAVIO ALVARENGA DE SOUZA
26 IZAQUE APARECIDO DE BRITO LOPES
27 *MURILO HENRIQUE FARIA
28 LUCAS ADRIANO DE SOUZA BURATO
29 MARCOS ALVES BARRETO
30 IAGO TRINO PINHEIRO DA SILVEIRA
31 *GABRIELA LUIZA DA SILVA
32 *LIDIANE MOREIRA DE SOUZA
33 LIGIA CARBONERA DE CASTRO
34 RAI CAIQUE GUERRA MEDEIROS
35 *ANDRE LUIS PERIM
36 *HENRIQUE VITORINO DOS SANTOS
37 LUCAS PEREIRA KARASINSKI
38 **MARIANA FERREIRA DOS SANTOS
39 *VERIDIANA LARA ALVES SILVA
40 JENNYFFER KAROLYNE VITORINO DA SILVA
41 *LORENA DE SOUZA DO CARMO
42 *HENRIQUE ELIAS BACAN
43 JOAO PEDRO MARQUES ALCANTARA
44 *MATHEUS FERREIRA FRANCA
45 VITORIA DOMINGUES TAMASSIA
46 **JOAO VICTOR ANDRADE TORQUATO
47 MARINA HATOUM LINCOLN DO AMARAL
48 LEANDRO CICERO VENANCIO
49 *MATHEUS GATTI DE SOZA
50 **GABRIELA FELIX DA SILVA
51 **BEATRIZ PAES
52 YAN RAFAEL PONTIERI MALARA
53 **THAMIRES ALESSANDRA GOMES BRASIL
54 ANA KLARA GIMENES
55 **LEONARDO LEONALDO DE BRITO
56 MARIA NUNES PEREIRA
57 BRYAN COSTA PEREIRA
58 *JOSE NEVES NETO
59 *GUILHERME ISBAES
60 *MATHEUS VIEIRA GABRIEL
61 **GABRIEL AMARO DE LIMA
62 ALINE PUNTONI NACBAR
63 BRUNO LUIS DE BRITO CANDUNDO
64 **THAINA MORENO OLIVEIRA
65 HENRIQUE SCARPARO MARTINS DE SOUZA
66 *GABRIELA BRANCALLEAO
67 *CRISTIAN ANTENOR PIO MATOSO ALVES
68 **BEATRIZ CAROLINE VENANCIO SOARES
69 *JOSE RICARDO DE MELLO GUERRA
70 LUCAS FELIPE SILVA JORGE
71 VINICIUS MARCELO DINIZ SERAFIM
72 NYCOLAS XAVIER DE ALMEIDA GARCIA
73 GUSTAVO TONON VONO
74 **LEONARDO MERCES DE AMORIM
75 *JACKELINE SARTORI
76 LUISA RIGHINI
77 GABRIEL GOMES MORENO
78 *HENRIQUE LUIZ FERREIRA
79 **SERGIO GABRIEL CONTIERI DOS SANTOS
80 MARCOS PATRICK DURANTE DE SIQUEIRA COSTA
81 **EDUARDO HENRIQUE BARBOSA
82 LUAN BORGES DA SILVA
83 **VINICIUS FERNANDO MAIORALI CAMACHO
84 *VINICIUS DE MIRA ROCETTE
85 **NAIARA BEATRIZ DOS SANTOS
86 VINICIUS MICHELLIN PARRA
87 *LUCAS HENRIQUE DA SILVA LIMA
88 *JOYCE APARECIDA ALVES
89 *VINICIUS MARTINEZ MICHELLIN
90 **DANIEL VINICIUS FEITOSA
91 *ISABELLA RODRIGUES VENTURINI
92 GIOVANNA GOMES CRAVERO PONTES
93 MATHEUS PEREIRA
94 JOAO VICTOR HENRIQUE
95 *GABRIEL FERRUCCIO SPECCOGNA
96 *DEBORA SARAIVA PELICAO
97 JOAO MARCOS FERREIRA BENATE COELHO
98 MATHEUS HENRIQUE SPATTI
99 *WENDEL MAICK OLIVEIRA LOIOLA
100 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARIA
101 **NAYARA GONCALVES DE SOUSA
102 **DANIEL DA SILVA FONSECA
103 JOAO MARCOS RAMOS
104 DIEGO MACIEL DOS SANTOS MARTINS
105 AFONSO CORREA BORTE
106 *LUCAS LIMA D ANTONIO
107 LUAN J.J. GONCALVES
108 **FELIPE DA SILVA CHAVES
109 NICKOLAS CASTELO BRANCO DOS SANTOS
110 VINICIUS HENRIQUE COSTA DE ANGELIS
111 MATHEUS TAVARES GRITI MEDEIROS
112 *LUCAS GABRIEL DA SILVA POLI
113 *AMANDA BAPTISTA DELFITO
114 JOAO GABRIEL CLETO
115 LUCAS TONI
116 *GEOVANA ARAUJO HOFFMANN
117 *PETER MIKE PONCIANO PINTO
118 **WILLIAN GABRIEL SILVA
119 JOAO VITOR CAROSIO
120 **CAIO FABRICIO DOLIVO ALMEIDA
121 **PAULO MAURICIO MORAES
122 JORGE RICARDO DE OLIVEIRA NETO
123 **OLGA CARDOSO FERREIRA ALVES
124 *KELVIN COSTA MIRANDA
125 REYNALDO RUBENS ROSA NETO
126 **RAFAELA DA CRUZ NICOLETE
127 *HIAGO MARIANO NOGUEIRA GOBI
128 JOAO VITOR GUIMARAES VIGARO
129 *JOSE CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR
130 MARIA TERESA BERNARDINO
131 JOAO VICTOR FABRI
132 **TALES HENRIQUE MONTEIRO PORTO
133 *TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA
134 *LEONARDO AZEVEDO LOPES
135 GLEICE DA SILVA MENDES
136 **CLODOALDO COSTA NETO
137 *LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS
138 *GABRIELA DE OLIVEIRA SANCHES
139 *MARCOS ADRIANO SALES DIAS
140 **GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES GONCALVES
141 BEATRIZ DE OLIVERIA LIMA
142 *FELIPE ARAUJO GALVES
143 **IGOR NICOLETI CASSUCIO
144 **MILENA BUENO DE PAULA
145 BEATRIZ PACINI
146 BRUNA LETICIA MATOS SANTOS
147 *BARBARA GABANI VARASQUIM
148 MARIA JULIA MARQUES COSTA
149 *ISABELLA APARECIDA DA SILVA CAPARROZ
150 **JOELSON ALVES DE SOUZA
151 *BRUNO RAFAEL PALADINI GALVAO
152 **RAUL DOUGLAS DE LACERDA
153 ALINE TAIS MARINO
154 **GEORGENE CRISTIANO SANTANA NASCIMENTO
155 **JULLIE VIEIRA DA SILVA
156 **EDUARDO OLIVEIRA DAS NEVES
157 NATHALIA DE ASSIS CORSINI
158 *INGRID FERNANDA DE PAULA ENZ
159 LUCAS SATO E SILVA
160 **MATHEUS IZIDRO DA SILVA MARTINEZ
161 **JOAO PAULO DIAS
162 **LEONARDO DA CRUZ
163 **VICTOR DE ALMEIDA LAURA
164 **DANIELI BATISTA DE OLIVEIRA
165 *LEONARDO CARDIA OLIVEIRA
166 JOAO VITOR FAVARIN SCHIAVO
054 - Educação Física (Bac/Lic) - vespertino/noturno - Presidente Prudente
1 GUILHERME LONCLOFF DE MORAES GUERRA
2 *PEDRO CAMPOS LOPES
3 *JOAO VITOR MONTES PINHEIRO
4 AMALIA REBOUCAS DE PAIVA E OLIVEIRA
5 ANTONIO PERUCHI MARRA
6 **JOAO VITOR NOGUEIRA BRIGATTO
7 LUANA FROES LOSNACK
8 **RAFAEL REGIS BARBOSA
9 **CAROLINE PAULA DA SILVA PALOMO
10 BRUNO SANTANA MOL
11 *FERNANDA SOBREIRO
12 *ERICK FERNANDO DE OLIVEIRA
13 IGOR DURAN VIAN
14 *THABATA BARROSO BUESA
15 *RICARDO ROBERTO PICOLI
16 **MATHEUS DE OLIVEIRA ELEUTERIO
17 EDUARDO TOMOYOSHI HORIMOTO
18 *JOAO VITOR ANSELMO
19 *RAUL SANTOS DIVIESO ROMAN
20 LEONY ALIANO SOARES
21 *GABRIEL ZAMPIERI PELLIS
22 *RAFAEL SILVA DE SOUZA
23 IGOR PERUCCI MALULY
24 *WILLIAN HENRIQUE MORTARI RUI
25 **ROSIMEIRE MARQUES GONCALVES
26 *MARCOS TROMBINI PAVONI
27 *MAURICIO HIDEO LOPES SAKUMA
28 *MARIA EDUARDA DE ALMEIDA TAVARES
29 *LEONARDO QUESADAS GOMES
30 EDUARDO DUARTE DE LIMA MESQUITA
31 **JEFERSON APARECIDO DE OLIVEIRA CARNEIRO
32 PAULA CRISTINA DANTAS DOS SANTOS
33 **GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA PEREIRA
34 **THAWANE STEFFANI GABRIEL DE OLIVEIRA
35 **GABRIEL DOS SANTOS MARTINS
36 *JOSE AUGUSTO DELLI COLLI DESTRO
37 LUCAS SMINKA TARUMOTO
38 **CAIO MATHEUS GANDRA DA SILVA
39 *GUILHERME DA SILVA SOUZA
40 **JESSICA APARECIDA RAMOS SALES
41 RENAN VICTOR DOURADO
42 *LETICIA MARIA SPARRAPANI NAVACHI
43 **GABRIEL LOPES MEDEIROS
44 **AMANDA BARBOSA DOS SANTOS
45 **FELIPE LUIZ CUSTODIO
46 **LEONARDO TEIZI MENDES SUZUKI
47 *MARIANE TEIXEIRA MARTINS
48 **LUCAS DOS SANTOS AVILA
49 *VANIA FERREIRA DA SILVA
50 JOAO PEDRO CABRAL ROMEIRO COSTA
51 **NATANAEL HENRIQUE ALVES
52 LEONARDO MARQUES DE SA DO CARMO
53 *LEONARDO DIAS QUEIROZ DA SILVA
54 **BRUNO ESTEVAM DO NASCIMENTO
55 *MARIANA MELGAREJO MARTINS
56 **MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
57 *SAMANTA REGINA DOS PASSOS SILVA
58 *CRISTINA APARECIDA DE ALENCAR COELHO
59 *DANIELA NOVAES SANCHES
60 VANESSA RODRIGUES POLIMENO
61 *TAYLOR DELACQUA PERRUD
62 *DANIEL MARTINS DOS SANTOS
63 **FLAVIA SANTIAGO ARAUJO
64 **VITOR DANTAS SILVA
65 *RAFAEL GOMES SANTANA
66 **VINICIUS VAZ VIEIRA
67 *EDER TORRES SOARES SANTOS
68 *JOAO VICTOR BERTASSO TORRES
69 *RUTH LOPES DE SOUZA
70 VINICIUS MALDONADO SILVA
71 *RAUL MAZETTI BORDINASSI
72 *THAYNARA DE SOUZA FERREIRA
73 *ISABELA MENEGHETTI SANTANA
74 *JUSSARA BATALHA SILVA
75 *JEFERSON LUIZ PAULINO
76 **CESAR AUGUSTO RODRIGUES MACEDO
77 *THAYNA KLEBIS
78 **MARLY FRANCISCA DOS SANTOS
79 ITALO PEREIRA DE MOURA
80 *CAMILA FERNANDES NEGRAO
81 NORTHON LUAN SOBRAL
82 *ENZO DO NASCIMENTO BRANDAO
83 **NATANAEL FELIPPE ALVES SAIT
84 CHRISTIAN HIDEAKI INOHATA
85 BEATRIZ FONSECA SILVA
86 NADIA LUANA SOBRAL
87 RAFAEL AUGUSTO GRACIOSO
88 MURILLO SANTOS BENTO
89 **GILMAR VICENTE RIBEIRO
90 *ANDRE HUGO PORCARIO PASSARELLI
91 **GABRIEL REIS DA SILVA
92 *VINICIUS MIRANDA ESPINOLA ESTOPA
93 **CARINA DALA LASTRA COSTA
94 **WELINTON MATOS DE SOUZA
95 **FELIPE OLIVEIRA DA COSTA
96 **MICHELLE DE SOUZA PEREIRA
97 *LUCIENE REGINA MADEIRA
98 **DANIEL COSTA SANTOS
99 **BRUNO SERAFIM DA SILVA
100 *EDUARDA RAMOS DA CRUZ SILVA
101 *WENDER DA SILVA GALANTI
102 **VITOR HUGO PEREIRA DAMIM
103 *EVERTON AUGUSTO FERNANDES DA SILVA
104 *JOAO PEDRO RAMINELLI
105 *REBECA FERREIRA ALVES DA SILVA
106 *BRUNO HENRIQUE FERRAZ RIBEIRO
107 MILENA SANTOS BENTO
108 **JOSE MANOEL DOS SANTOS
109 **IVAN ARRAIS SARAIVA NETTO
110 **VITORIA MARIA DA SILVA
111 **DIOGO FERNANDO DE LIMA DE SA
112 **TAIS FERREIRA SOARES DA SILVA
113 **MURILLO FERRAO HARADA
114 **STEPHANIE CRISTINA DOS SANTOS ROCHA
115 *GUILHERME MARTINS HERNANDES
116 *THIERB DA COSTA SIQUEIRA
117 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR
118 *PEDRO HENRIQUE DE MELO PACITO
119 *WESLEY ROSA DE SOUZA
120 *MARCOS PAULO DA SILVA AZEVEDO
121 **NATALIA LOPES DOS SANTOS
122 **NATHALIA CRISTINA MONARI FERREIRA
123 **GRAZIELE CRISITNA DOS SANTOS PEREIRA
124 *NATHALIA MUNGO GONCALVES
125 **MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS
126 **EDUARDO HENRIQUE LIMA DA SILVA
127 **RICARDO SANTANA DUARTE
128 **ADRIANO LUIZ DA SILVA
055 - Música (Lic) - diurno - São Paulo
1 *LUISA CARVALHO TAVARES ALVES
2 LETICIA AGATI MADEIRA
3 VERIDIANA GONCALVES DIAS
4 *ANA CAROLINA PIVA
5 **MARIA PAULA ROZA E SILVA
6 JOAO ANTONIO DENARDI DE SOUZA DANTAS MUNIZ
7 **LARISSA SOUZA DOURADO CARACHO
8 LIVIA DA ROSA OLIVEIRA
9 GABRIEL DE AGUIAR AMMIRATI
10 VINICIUS BRAZIL DE MATTOS
11 *GRAZIELLA PIZANI DE OLIVEIRA
12 *VITOR BARBOSA GIMENEZ
13 LUCAS DE JESUS FRANCHETTO
14 FERNANDA ALVES CUNHA
15 JOAO VICTOR MENDONCA PINTYA
16 NICK ZUQUIM AIDAR PRADO
17 PEDRO HENRIQUE MARTINS FRAGA
18 **RAPHAEL GOMES DE SOUZA
19 FELIPE BARRANTES PATRIOTA
20 DANIEL ROMERO ALFARO DE MIRANDA
21 *AMANDA RIGO PRADELLA
22 *MATEUS JOSE AVANCINI
23 **PAULO RODRIGUES DA SILVA
24 **CESAR DE FREITAS MARTINS
25 SOPHIA ALFONSO FREDERICO
26 RAFAEL MANSOR VICHI
27 **CAMILA INOCENCIO DA SILVA
28 **ALEXSANDRO MARQUES LINO
29 **HENRIQUE PAULINO DA SILVA
30 MATHEUS MAGALHAES AMARAL
31 *MATHEUS LUNA DE OLIVEIRA
32 *FERNANDO DE ARAUJO NUNES
33 CAUE GARCIA SENDRA
34 **MAIARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
35 **MATHEUS CAITANO ANSELMO NASCIMENTO
36 **SAMUEL RAMOS DOS SANTOS
37 *ROBERTA GOMES DINIZ JERONIMO
38 NATALIA JIN SIL SONG
39 JULIA DE TOLEDO PIZA FURLAN
40 MILENA DE SIQUEIRA MARQUES
41 VINICIUS YGLESIAS PEREIRA
42 *FELIPE DE CARVALHO SILVA
43 FERNANDA DIAS DE MORAES FERREIRA
44 THIAGO ALCANTARA BALLESTERO DE PAIVA
45 **ALICE DE CASTILHO SOBRINHO
46 **CESAR AUGUSTO VELLOSO DOS SANTOS
47 **VINICIUS FERNANDES VIANA
48 *LEONARDO MATHEUS SOUZA RIBEIRO
49 *PEDRO HENRIQUE PASSANESI SCHOTT
50 ANDRESSA SAMANTA DA SILVA
51 GUSTAVO FRANCO DOS SANTOS
056 - Enfermagem - integral - Botucatu
1 BETINA BOLINA KERSANACH
2 SARAH DOMINGOS DE OLIVEIRA
3 HELENA PIANTAVINI FERRARI
4 LUIZ GUSTAVO SOUZA FOGACA
5 LUCAS GABRIEL ZOCOLER KAWAKAMI
6 EMILY MILLS
7 PEDRO LABADECA
8 *VICTORIA TORRALBO GAZZOLI TOLEDO
9 AMANDA APARECIDA DUARTE GOMES DE OLIVEIRA
10 SABRINA EMMY MATSUDA
11 ANA FLAVIA RODRIGUES MOREIRA
12 MELISSA YUKIE YAMASSAKI
13 HELOISA REAMI
14 *JULIA FERREIRA DA COSTA
15 WILLY ABDO ASHD
16 BARBARA BARBOSA TORRES
17 *KARINA SUMI FUJITO
18 *NATHIELLY ANTUNES MOURA
19 HENRIQUE GEROMEL MENEGHETTI
20 ARARE DE NOLA DOMENICONI
21 **LARISSA FONSECA MARQUES
22 DEBORA SEGURA Y GRIOLES BORGES
23 MARIA FERNANDA GUIMARAES COELHO
24 LARISSA CILIANO ABAD
25 MARIANA BAYONA MOTTA
26 TATIANA FUZARO
27 THAIS SCHIAVON FABBRIS
28 ISABELLA MOREIRA DE BRITTO
29 THABATTA GIULIANI MONCLUS ROMANEK
30 PAULA RIBEIRO BARBOSA
31 ARIADNE POLVERINI FABBRI
32 ISABELA GRANADO ANTEQUERA
33 DANIEL DE OLIVEIRA ROMAN
34 ARIANE SILVA DE JESUS
35 MILENA DE LUCCA
36 CAROLINA NITOLO CORREA ANDRE
37 MARIA SOPHIA PEREIRA VERONEZ
38 RAQUEL RONDINA PUPO DA SILVEIRA
39 LUIS FERNANDO FRAMESCHI SOUTO
40 **ELINALVA PRISCILA SOARES DA GRACA
41 *VANESSA NATSUMI MIZOBATA
42 STEPHANY TUMBERT
43 RAIANNY CUNHA DUARTE
44 SOPHIA FORMAGGIO SANCHEZ
45 MARIANA DA CRUZ COELHO
46 *GIOVANNA MARIA RIBEIRO VALERIO
47 GABRIELA DE ANDRADE BACHUR
48 KYARA MARCONDES SARDELI
49 **MARIA EDUARDA PASCHOIM DE OLIVEIRA
50 LARISSA YUKARI FUKUDA
51 **THAISSA RITA DE CASSIA CAMPOS FERREIRA
52 ISADORA MANFRINATO CUNHA
53 CAROLINE MARCIONI
54 CAMILLA ANDRADE SANTORO
55 **SHIRLEY ALVES DO NASCIMENTO
56 JULIA MARTINEZ MARQUES DA SILVA
57 GIOVANNA DA SILVA PORCEL
58 RAQUEL TANAKA DE CARVALHO LIMA
59 NAYANE MIYUKI MIYAZATO
60 BEATRIZ GIGANTE NEVES
61 TATIANA BIANCHI VALENTE
62 GABRIEL GONCALVES CANTAO
63 **NAYARA CASAGRANDE MESSIAS
64 *MARIANA PEREIRA NERI
65 ANA JULIA GONCALVES CAMILLO
66 ANNA ERICA MERO CAVALCANTI DA SILVA
67 GEOVANA BICALHO PILAN
68 LUANI MARIA MALETO PROCESSO OLLER RAMALHO
69 JULIA CUSTODIO MELO DE SOUZA
70 ANA CAROLINA DE ALMEIDA LIMA
71 VICTORIA MIURA DE MATOS BORGES
72 LAISA POLASTRI PIAI
73 ALESSANDRA HONORIO BOROSKI
74 FERNANDA GONCALVES DE CAMPOS
75 ISABELLA ANDRE DE BARROS TEIXEIRA
76 **VINICIUS CARVALHO SOUZA DAMACENO
77 ANA LUIZA DA SILVA COSTA
78 LUCAS HENRIQUE FREITAS
79 GIOVANNA YAMASHITA TOMITA
80 GISELLE FAVERAO SILVA
81 LUANA MIHO NAKANDAKARE
82 NATHASSIA MILLER
83 *CARLA MARIA KORTZ TOLEDO RODRIGUES
84 BRUNA ZEN ADAMI
85 NATALIA GONZALES CARDOSO
86 CAMILA LOBO KIM
87 SARAH OLIVEIRA DA SILVA
88 MARIANA MENEZES BASTOS
89 RAFAELA REZENDE CELANI
90 *CAMILA FREDERICO GALVANI
91 MAYARA SPIN
92 MARINA ASSIS SIERRA DOS SANTOS
93 JULIA VITORIA NUNES DE AQUINO
94 JESSICA LEITE DE CAMPOS
95 *SAMANTHA RIBEIRO
96 *NATALIA WILCESKY G DA SILVA
97 *ANICIA CELESTE OLIVEIRA AGUILERA
98 JORDANA NAOMI TAKAHASHI
99 KAREN MARTINS
100 TALITA MIWA WATANABE
101 *NATHALIA CRISTINA DIAS
102 GEOVANNA SALVADOR CARDOSO
103 LETICIA MARTINS GASPAR
104 ISADORA SPEGIORIN LUI
105 MARIANA FERREIRA NUNES
106 DAVI FRANZONI POZZER
107 GIULIA DE CASTRO ABREU
108 CAMILA DO AMARAL
109 *THALYTA CARVALHO PINHEIRO KNEIP
110 MIRIAN BUSSAMRA PASQUALI
111 GIOVANNA DA SILVA FERREIRA
112 **DEBORAH DE ALMEIDA CUNHA
113 *BRUNA RENOFIO DAMIAO
114 THABATA MAYUMI CORIOLANO KOTAKA
115 MELISSA BERGAS MORAES
116 CARLA FERREIRA DUARTE
117 AMANDA SILVA FORMIGA PAIVA
118 ISABELA TUANY DE MELO CAIXETA
119 MARINA STEFANINI VICENTE
120 FERNANDA DAVANSO DE ALBUQUERQUE
121 JULIA RIGOLON EICHEMBERGER
122 *ALISSON GUSTAVO MACIEL
123 *EDUARDO GABRIEL CASSOLA
124 BEATRIZ SOTO BONI
125 HELOISA CASTELLETTO DELFORNO
126 MARIA ESTELA DE QUEIROZ MIRANDA
127 **INGRID COSTA LIMEIRA
128 ANA CAROLINA VILAR ANADAO
129 *ANA LAURA FERREIRA TRAMONTINA DE OLIVEIRA
130 VICTORIA SANTOS COSTA
131 JULIA TEIXEIRA SANTANA
132 MARIA LUIZA PANSANATO JOSE
133 LIA PACHECO DE OLIVEIRA
134 *ALICE CRISTINE GANDINI
135 *LUCAS DE CASTRO SALVADOR
136 JULIA FRANCO BENTO
137 GEOVANA ISABEL SQUEBOLA
138 LETICIA ESCOBAR MIRANDA
139 **ARIADNA LUANA DE OLIVEIRA
140 ISABELA DE ARO JORGE TAVARES
141 ISABELA MARTINS GABRIEL
142 BEATRIZ ZAGO ANTONIO
143 **BEATRIZ DE SOUZA
144 GIOVANNA SUPERBI DA SILVA
145 ISABELE CYRILLO
146 *FELIPE MARIANO SERNAGLIA
147 THAYRON VINICIUS VIRGILIO FIGUEIRA
148 *ANA RUTH ASSUMPCAO GOMES
149 ISABELLA DANTAS DE ALBUQUERQUE
150 MILVIA MARIA JACOMINI SALVI
151 HELOISA DUTRA PANHOCA
152 LAURA FALEIROS REZENDE
153 PAMELA DA SILVA SOUZA
154 **YASMIM SKARLET MEDEIROS LACERDA
155 MARCELO NAZARETH DE SOUSA
156 JULIA FERREIRA NUNES
157 **GIOVANNI LUIZ FAVORETTI
158 ANA LAURA SERRA LUCATO
159 RODRIGO SUGUIMOTO IWAMI
160 RAPHAELA LYSSA DOS SANTOS
161 *JULIANA ARIELLY BIANQUINI VILLA
162 CLARISSA FERREIRA BUSTAMANTE
163 NATALIA LUIZA NIEROTKA
164 LUISA MARIE DOMINICHELLI HIRATA
165 *YASMIN DE MATOS FAGALI POLITO
166 RAFAELA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES
167 *JULIA ZANCO BOTECHIA
168 LARISSA PAULA CANDIDO DA SILVA
169 BRIGIDA FABRIS
170 DANIELA KATSUMI SOLANO HONMA
171 PAOLA CRISTINA DE CASTRO
172 *CEZAR AUGUSTO IRICEVOLTO
173 JULIA TEALDI SANT ANNA
174 *GIOVANA FABRINI MEDINA
175 *VITORIA RIBEIRO MARCHETO
176 *ANANDA KELLY SILVA DE OLIVEIRA
177 *ELLEN DE SOUZA MELLO
178 *LUANA DA SILVA DIAS
179 LUDMILA MALAQUIAS DE LIMA
180 *ANA FLAVIA BOZOLAN DOS SANTOS
181 MARIA CLARA ZAGO MARI
182 **PALOMA NOBRE JUSTINO DA SILVA
183 *ALINE PIANCA BATISTA
184 **MIRELA MARTINES DO NASCIMENTO
185 LARA CRISTINA MOTTA RAGOZZINO
186 *JESSICA CRISTINA CANTAGALLO
187 *PAULA BRAZ GAUDENCIO
188 *RUBIA BALTAZAR DURCI DE ALMEIDA BASSAN
189 JULIA ZANCHI
190 MARCELA RUBIO TEIXEIRA
191 RAYANA CAZERTA EBURNEO
192 KIMBERLI TAEMY ISOO
193 *ISABELA MENEZES DE OLIVEIRA
194 ALINE MENDONCA RAMOS
195 *GABRIELA FORLINI JANKE
196 *LAISA FERNANDA DA SILVA
197 *GABRIELA ESTETER DE AGUIAR
198 *MARIA JULIA PEREIRA DE SOUZA
199 *NAHDIA OLIVEIRA DE AQUINO
200 GIOVANA CALDAS PEREIRA
201 **CAROLINE ANDRADE DA SILVA
202 *RODOLFO KATALENIC PETROCINI
203 **EDUARDA STEFANIE CARDOSO
204 NATHALIA LARISSA MONTEIRO MIGUEL
205 PALOMA DE SOUZA SCOVINI
206 *BRUNA CAROLINE DE ASSIS MARCIO
207 MARIA LUIZA PEDROSO BIOLCATI TIBURCIO DE LUCENA
208 ISABELLA BARBOSA BORGES
209 FLAVIA KAROLINE NOGUEIRA
210 ANA LIVIA SOARES BORGES
211 *JULIANA DE SOUZA
212 *JOAO VICTOR DE ALMEIDA CODECO
213 ASSIA JIHAD JOMAA
214 *MARIANA DE OLIVEIRA MELO
215 **LIVIA DE SOUZA MADEIRA
216 THAIS BOSCARIOL
217 GABRIELLA DA CUNHA
218 THAUANY ANTONIA CASTANHA
219 BEATRIZ QUEIROZ
220 MICHAELA POSTEL GIOLO
221 **LARA SOLANO SOARES DA SILVA
222 CAMILA SEPULVEDA ALVES
223 MAYARA GIACHETTO SCAMARDI
224 JULIANA CARVALHO DA SILVA FRANCISCO
225 JULIA MENEZES CABRAL
226 RAISSA RINALDI BERLEZE
227 **THAINARA ROCHA DE SOUSA
228 MARIA PAULA GUERREIRO
229 FABIANA DINIZ PERES
230 ISABELA GONZALEZ
231 CAROLINA ROSO VANZ
232 **ANDRESSA GONCALVES DA COSTA
233 **ROSA VANESSA ALVES LIMA
234 ISABELA CORASINI
235 *MARIANA DE BRITO PEREIRA
236 LETICIA EMERICK CANTADORI
237 BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS
238 **BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS
239 PRISCILA AMARAL MARIANO
240 GABRIELE DE FATIMA PIMENTEL PEREIRA
241 THAIS FERACIN
242 *DANIEL CARVALHO DE RAMOS
243 ADNA ZULIM LEITE
244 JEAN LUQUE DA SILVEIRA
245 *ALLAN KAIQUE DE CASTRO SANTOS
246 **DOUGLAS SANTOS MACHADO
247 MARIA CAROLINA NUNES ARMELIN
248 **JULIA BORGES FERREIRA
249 KARINA COSTA
250 MONISE APARECIDA PAVAN
251 ISABELA CAVALHEIRO
252 *LUANA CRISTINA DOS SANTOS
253 ISABELLE POGLITSCH AMARO CAMARGO
254 TAINA NIKOLI GOES
255 **TAIS DA SILVA GONCALVES
256 **GABRIELLI MACEDO DE LUCCA
257 **CAROLINE DA SILVA LOURENCO
258 LARISSA IGARASHI
259 NATALIA UEMURA ZANLUQUI
260 *SABRINA GIOVANA MARTINS
261 *RAISSA LAURINDO MORAIS
262 *BRUNA PEREIRA PAGGIARO
263 BEATRIZ BERTUCCI NOCERA
264 ANA JULIA GRUPPO PIOLA
265 LARA ARANA MENEGHINE BORTOLETTI
266 GABRIELA TORRENTE VILARA
267 GIULIA DE ALMEIDA MADUEIRA
268 *GABRIELA REMPEL
269 **BRUNO SANTIAGO BEZERRA
270 LAURA DALALIO
271 ANA CAROLINA SILVA SANTOS
272 *FRANCIELE SANTOS DE ALMEIDA
273 *HAMANA YOKO NOVAES AKUTSU
274 *GABRIELA MARTINS SOARES SILVA
275 ANTONIO IGNACIO BIERNASKI NETTO
276 POLIANA CAROLINA MARTINS
277 **SABRINA FERREIRA DE ALMEIDA
278 GABRIELE DA SILVA ALVES
279 **GUILHERME PEDERZINI DA SILVA
280 LETICIA DOS SANTOS BEROCAL
281 NATALLI CRISTINA NAVES DA SILVA
282 BRUNA EDUARDA FERNANDES SILVA
283 **GEANDRA ALECRIN FERREIRA
284 **NATALIA MARINHO DE FREITAS VANDERLEY
285 **MARIA LAYZA PEREIRA LOURENCO
286 ISABELA HELENA SECCARECIO
287 JULIANE ALEXIA LAFAO
288 **JONATHAN KLEBER CONDE GUTIERREZ
289 *CAROLINA MARCHIORETTO ROSSI
290 *ARIANE AMELIA DA SILVA TAVARES
291 **MIRELE APARECIDA DE CAMARGO MARTINS
292 **MARIA EDUARDA SILVA SANTOS
293 MARINA GOMES DA SILVA
294 *BIANCA JACQUELINE DE OLIVEIRA ALVES
295 **GABRIEL FRUTUOSO WEIZMANN
296 LETICIA CLEMENTE DA SILVA
297 **MARINA RIBEIRO BERNARDO
298 **DENIS CARLOS CARVALHO JUNIOR
299 **JULIA JUDICA RODRIGUES
300 *GIOVANNA OLIVEIRA LIMA
301 CAROLINE GALVAO FRANCA
302 ROBERTA SCALET BARBOZA
303 CAROLINE RODRIGUES LICERRE
057 - Engenharia Agronômica - integral - Dracena
1 TIAGO PASCOLAT CASTRO
2 LAURA CHRISTINA BANNISTER
3 JOSE CARLOS RAAB FORASTIERI PICINO
4 *RENAN AUGUSTO RAMALHO
5 GIULIA MORCELI
6 *JOAO VICTOR FERREIRA DE MACEDO
7 PEDRO VICENTE CORNACINI
8 IZABELA PONSO MAGALHAES
9 IOHAN VINICIUS RIBEIRO
10 DANILO EUGENIO GRACINDO
11 *BEATRIZ BONALDO
12 CARLOS LEONARDO PEREIRA BOGAS
13 *NATALIA DE LIMA DONATO
14 SAMUEL BRIGLADORI SCARAMUCA
15 LETICIA CUNHA MOREIRA
16 HENRIQUE TEATIN
17 **PEDRO AFONSO GOMES TEIXEIRA
18 RAFAEL DANEZI DE PAULA
19 GUILERME MARQUES BRAIT GARROS
20 **ISABELLA DOS REIS COSTA
21 EDUARDA SAYURI NAKANISHI
22 *ISABELLA ALVES DA ROCHA
23 FERNANDO BERTOLIM FERNANDES
24 CARLOS EDUARDO BASALIA
25 WENDEL VITORIANO DE OLIVEIRA E SILVA
26 IGOR DE OLIVEIRA SANTOS
27 *GUSTAVO DA SILVA CELIN
28 HEITOR ALVES MASCHIO
29 *BRENDA STEFANIE SCARABELLO VIANA
30 GABRIELA DELLANGELICA CARVALHO DE OLIVEIRA
31 VITOR DOS SANTOS NAVARRO
32 JOAO VICTOR CESTARI
33 SAMUEL BISPO RAMOS
34 ISABELA ARRUDA PALLU
35 *VICTOR ANJOLETO VIANA
36 *BRUNO PINHEIRO BRUNALDI
37 LEONARDO SANTOS CARDOZO
38 *JOSE AUGUSTO LIBERATO DE SOUZA
39 *ARIELE SILVA BONI
40 MURILLO MARTINS REZENDE
41 *CAIO HENRIQUE DELAI RODRIGUES
42 *ISABELA NOVO
43 *GABRIELE QUIRINO I. MIRANDA
44 GABRIEL RUIZ
45 *JULIANA MEGUMI KANASHIRO DE OLIVEIRA
46 *AUGUSTO SOUZA MEQUE
47 GUSTAVO DEO
48 GABRIELLY YURI CIHODA
49 **THAIS REGINA RAMOS ALVES
50 **ULISSES FELIPE DE SOUZA SANTOS
51 *DANIELA KURANAKA
52 *RENAN RAFAEL RODRIGUES AMBROSIO
53 IGOR VIRGILIO RIBEIRO
54 BIANCA CATINACCIO CABRERA
55 MAUANE RIGOLETO
56 *NATHALIA DOS SANTOS BARBOSA
57 *VIVIAN CAROLINA DOS SANTOS
58 LUANA SANTOS DA SILVA
59 *EDMAR MESQUITA BORGES DA SILVA
60 **JESSICA BORGES HYGINO
61 THAINA CAMATA XAVIER
62 JOAO PEDRO RUIZ DA SILVA
63 CATARINA VALERIA NEVES SILVA CANETO
64 *NATALIA CRISTINA DE ALMEIDA
65 LUIZ ALBERTO BERTOLLI FILHO
66 *JOAO PAULO GONCALVES
67 TARCISIO PATROCINIO NETO
68 **LEANDRA MARA DA SILVA
69 *CRISTIANO VERONEZI
70 **DAVID MATHEUS SOARES
71 GABRIEL ZAMBOM
72 **ALICE ALVES DE FREITAS
73 *ELLEN MARIA BITTENCOURT PEREIRA
74 *TIAGO KENJI MATUMOTO
75 **JOAO PEDRO SENA LEITE
76 THAIS FERREIRA CHRISTIANO
77 CAROLINE MARQUEIS VICENTINI
78 FELIX SEBASTIAO CHRISTIANO JUNIOR
79 **RICARDO MOSEQUIEL FERREIRA ALVES
80 **MIKAELLE CRISTINA POLO MONTEIRO
81 **VITORIA SANTANA LOPES
82 *GUSTAVO HENRIQUE BRAGA MARTINS
83 **CAMILA BRITO DE MELO
84 *YEDA CAROLINE ZANON DE ALMEIDA
85 *LUIZ AUGUSTO TERRA CORDEIRO
86 **GETULIO CESAR SOARES CARVALHO
87 DOUGLAS JORGE BIGONI
88 *THIAGO VERONEZI
89 **ISADORA MARIA NESPOLI DE OLIVEIRA
90 *JOELCIO VIRIATTO CATENACCI DE OLIVEIRA
91 *DOUGLAS FELIPPE DIAS DA SILVA
92 **MARCOS ANTONIO LEAO DE SOUZA
93 *BRUNO CESAR ZANCHETTA
94 **GABRIELLA DA COSTA TRISTAO
95 *STHEFANY SANTOS ALVES
96 **JOAO VITOR CENEDEZE
97 LEONARDO DE MARCO SILVA
98 *RAFAEL ALVES POLIDORO
99 **PEDRO AFONSO DE FREITAS ROCHA
100 **VICTOR DO AMARAL MENDONCA
101 **LAURA BEATRIZ SILVA OLIVIER
102 **GABRIELLE VENTURA DE OLIVEIRA
103 *JOAO VICTOR VIESI
104 *JHENIFFER CAROLINE BECKER RACHID
105 *PAMELA BIANCA DOS SANTOS
106 ISABELLA RODRIGUES SILVA
107 **SIDNEI VALDEMAR DA SILVA
108 *ADRIELLE FERRARI CAMPORESI
109 *GUSTAVO GIRALDO TEODORO RODRIGUES
110 **AMANDA SILVA PINA
111 LUCAS MANUEL FORATO DE OLIVEIRA
112 *JOAO GUILHERME DA SILVA ROCHA
113 **NATALIA RODRIGUES FERREIRA
114 *RITA KAWANA DUARTE QUEIROZ
115 MARIANA CATINACCIO CABRERA
116 **EDUARDA DO NASCIMENTO TARLEI
117 RODRIGO GOMES PADILHA
118 *KEVIN HENRIQUE BARBOSA LINHARES
119 *ELAINE CRISTINA MARTINS
120 HENRIQUE ABDALA FRANCO BUENO
121 MURILO M DE MORAES
122 JOAO PAULO ASCENCIO DELSIN
123 PAULO CLAUDIO CLAUDINO JUNIOR
124 LUIS FELIPE MALUF PONTES
058 - Engenharia Ambiental - integral - Presidente Prudente
1 *GUSTAVO DE LIMA OLIVO
2 LEONARDO SANGIROLAMI BARBOSA DE SOUZA
3 *GABRIEL SOARES DE MOURA
4 SAMUEL ROCHA WHELAN
5 *FERNANDA FIGUEIROA BATALHA
6 *FLAVIO ROGERIO DE CAMPOS SEGUNDO
7 HENRIQUE YUJI KONISHI
8 KARINE LARA GALVES
9 ARIANE ALCALA FRANCISCO
10 NAOMI TOBARA FELIPPE POLIS
11 LEONARDO HENRIQUE VOLPI SATIN
12 LUCAS LIMA LADEIRA
13 ANDRESSA VENENO FURLAN
14 THAIS SOARES PELLOSI
15 JOSE CARLOS BRADASCHIA PRESTES NOGUEIRA JUNIOR
16 *LARISSA CUTARELLI BERESTINAS
17 PAULO NASSIF NETO
18 BRUNA MARQUES MORAIS
19 LUCAS CUNHA DA SILVA
20 DIEGO HENRIQUE RODRIGUES DE CAMARGO
21 *ANA LAURA GIANELLO DOS SANTOS
22 *JOAO VICTOR ARIAS
23 GIOVANA SEDASSARI ROCHA
24 THAIS DE CARVALHO
25 MARIA LUIZA VIEIRA MONTI
26 *LEONARDO AUGUSTO ARAGAO DIAMANTE
27 RAFAEL CARVALHO CHAVES
28 *LETICIA STEPHANIE SANTOS SILVA
29 BEATRIZ ENGEL DIAS
30 LARA JANUARIO DA SILVA
31 PEDRO AUGUSTO LASSO
32 *RAUL FAGUNDES VALERIO
33 *FELIPE ANDERSON BARSSALHO EZEQUIEL
34 ROGER DA SILVA COSTA
35 ISABELLA GALVANI MARCAL
36 **NILTON VINICIUS DANTAS VIANA PRODOSSE
37 **DAYANA AMADIO SILVA
38 BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES
39 FLAVIO CASTILHO DE MELLO
40 VINICIUS AZEVEDO BONOME
41 GUSTAVO LEMOS SANTOS
42 GABRIEL SILVA DUARTE
43 *CARMEN MAURA ROCHA
44 *LUIZA FERREIRA SOUTO DE ABREU ALVES
45 *LEANDRA SEGATELLI DOS SANTOS
46 *BIANCA RODRIGUES VIEIRA
47 *THAIS GARCIA SILVEIRA
48 *MATHEUS FATOR DE SA
49 LARISSA MATSUMOTO
50 *GIOVANNA ROCHA CRISTOFOLI
51 **EDVALDO MENEZES JUNIOR
52 *BRUNA CRISTINA FERREIRA
53 *THAIS LUZ PEREIRA
54 THALES SANTOS CANDIDO
55 *ANA FLAVIA BATISTA MARTINS
56 *BRUNA NATALI RAVAZOLI
57 *VINICIUS LIOTTI AZEVEDO
58 **PAMELA MARIA DIAS
59 JOAO VICTOR BARBOSA PEREIRA
60 **MAYSA FERNANDA CALIXTA DE SOUZA
61 GUILHERME DIAS FIGUEIREDO DA SILVA
62 *KEVIN MANZO MASCHIO
63 BEATRIZ LOURENCO SANTELO
64 *LEONARDO FERREIRA VIEIRA
65 **FLAVIA GABRIELA RIBEIRO DOS SANTOS
66 *EDUARDO CHAGAS DOS SANTOS
67 GUILHERME PERINA RODRIGUES
68 LORENA MARIA KAZITANI CUNHA
69 *CRISTIANI MIDORI OSHIKIRI
70 MIGUEL DE CARVALHO PEREIRA
71 FERNANDA CIPOLLINI SANTANA
72 *KELY CRISTINA LOPES DA SILVA
73 **GIOVANNA PASETO FRAZETO
74 THAIS DE CARVALHO LIMA
75 DOUGLAS ZAGO CABRERA
76 PATRICIA RIGOLI PAGANINI
77 **JOSE PEDRO DA SILVA DOS ANJOS ARAUJO
78 **LEANDRO LOPES DOS SANTOS
79 ALEXANDRE SILVA AZEVEDO
80 **VICTOR HUGO HORA COMITRE DA SILVA
81 LEONARDO BORDINI NOVATO DIAS
82 VITOR HUGO HERCULANO MARTINS
83 *INACIO ANTONIO PEREIRA
84 **BEATRIZ BARBOSA DE OLIVEIRA
85 **JENYFFER RAINY SOUZA DE OLIVEIRA
86 GABRIEL VEIGA SVERBERI ALVES
87 **THAINA INACIA DA SILVA
88 **CARLA YASMIM DA SILVA
89 *VINICIUS DA SILVA ARAUJO
90 **IARA MARIA RODRIGUES
91 *LIVIA BIANCHI FERREIRA
92 JOSE VITOR MACIEL FRASCARELI
93 AMANDA MEIRELES DE ARAUJO
94 *ALINE MORATELLI PITERI
95 **JULIA MARQUES SILVA
96 JUAN LUCCAS GOMES RAZZANO
97 **EDUARDO MARQUES MORAES
98 ANA FLAVIA MAZIERO
99 *MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA COVA
100 **THAIS DA SILVA OLIVEIRA
101 *DANILO JORGE RODRIGUES DA SILVA
102 *LEONARDO MASIN MESQUITA
103 MARI MIGLIARI NAVARRO
104 GABRIELE DA SILVA DOS ANJOS
105 **VINICIUS COSTA DAMACENO DE ARAUJO
106 *SARA BRIGUENTI SANCHES GASPARINI
107 *TALLES GABRIEL GRILLO
108 **PEDRO HENRIQUE SOUSA GUEDES
109 **VICTORIA CRYSTINA MACEDO GUIMARAES
110 ESTER DIAS SQUINCA
111 *ANA PAULA DA SILVA CACIANO LIMA
112 *MAICK HOLAYAMA FERREIRA
113 DANIEL CRUZ FERRARI
114 **STEPHANIE OLIVEIRA NEVES
115 *JULIA BORRI CADETE
116 **BRENDA RAFAELA DO PRADO RODRIGUES
117 *LEANDRO MARTINS MENDES
118 **JOAO VINICIUS DOS SANTOS SANTANA
119 **PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO RODRIGUES
120 *RAUL APARECIDO LIMA MUNHOZ
121 *RAPHAELA YUKARI NAKAYAMA TAKEI
122 *FERNANDA LUIZA DE ANDRADE
123 **ISABELA CRISTINA ALVES LOBO
124 **ANA BEATRIZ DE LUCENA RAMOS
125 *MARIA CLARA FABRICIO SANTELI
126 *BARBARA CAROLINE MARTINS NUNES
127 *PAULA XAVIER MAGALHAES
128 *JOSE RICARDO DUARTE JUNIOR
129 LUANA DOS SANTOS
130 RAFAELA MAYARA DE CARVALHO
131 **HENZO HENRIQUE SIMIONATTO
132 **BARBARA SABRINA DOS SANTOS
133 *MATHEUS ROBERTO PEREIRA LOPES
059 - Engenharia Ambiental - integral - São José dos Campos
1 FERNANDA TEIXEIRA COSTA
2 DAVI GONCALVES SANCHES
3 DORA CAVALIERE CHAVES DE MELO
4 *CAROLINE BALLUF PEIXOTO
5 GABRIEL RODRIGUES DA SILVA
6 LARISSA CARRATURI ROSA
7 FELIPE OLEGARIO
8 FERNANDO AKIRA HAGA YAMAMOTO
9 LUISA LEONELLI DE MORAES
10 ANA CLARA MUNIZ GARCIA
11 MILLENA REIS DE FREITAS
12 **LUCAS SOUZA DE SANTANA
13 GIULIA QUEIROZ DE OLIVEIRA
14 LEONARDO DE OLIVEIRA EROLES
15 BEATRIZ SAYURI NAKAMURA
16 LARISSA MIONI VIEIRA ALVES
17 ANNA BEATRIZ SUPPELSA
18 FRANCISCO HENRIQUE OLIVEIRA GAMA SOUZA
19 MARINA NICOLELLA LEMES
20 *CAMILA ALMEIDA RODRIGUES
21 ALEXIA RODRIGUES CAMPOS LUZ
22 SARA TAFURI ERCOLINI
23 LETICIA DA SILVA CABRAL
24 DANIELA RESENDE DUQUE
25 RENAN FELIPE DOS SANTOS EPIFANIO
26 FERNANDA NARESSI GRANDINETTI
27 *GABRIELA MODENEZI
28 MARCELA DE OLIVEIRA ALMEIDA
29 GIOVANA CACILHA ELIAS
30 LUAN DURAZZO
31 MARIANA DE CARVALHO GOUTHIER DE VILHENA
32 JOAO VITOR DE OLIVEIRA RICARDI
33 PAULA DE AGUIAR BERNARDI
34 *PAULO HENRIQUE MORAES DE SOUZA
35 JULIA RAQUEL PEREIRA LIMA
36 HENRIQUE MORALES ZAGGO
37 JOHAN CESAR HOYER MENDES
38 THALES HENRIQUE LESSA CHAGAS
39 DANIEL ERDMAN
40 ANNA ISABEL SILVA LOUREIRO
41 *ALESSANDRO DA SILVA BEZERRA
42 MATHEUS TEIXEIRA VIANA
43 DIOGO DE JESUS AMORE
44 MARIA LAURA RIZZO CUNHA
45 *LEONARDO FERNANDES GODOI
46 RAFAEL FEITOSA NOBILE
47 GABRIELLA LUZ DA SILVA
48 LARISSA TORRES
49 DIEGO LEONARDO CAMPOS
50 MATEUS LUIZ DEMARCHI
51 LEVI NALDI DO ESPIRITO SANTO
52 ALESSANDRO COSTA MELO
53 CAIQUE RAFAEL MOREIRA DE OLIVEIRA
54 **ARTHUR BISPO FERREIRA
55 RODRIGO BASIL ANDERSEN
56 ICARO SPERB ELEFTHERIOU
57 KATHERINE GISELA MENDOZA PENA
58 HELOISA DORNELLES MOITINHO
59 LARISSA ROBERTA DELGADO BRAGA
60 FLAVIO HENRIQUE MORAES
61 MARIA LUIZA RIBEIRO JUSTEN
62 *DAVID PEREIRA DA SILVA RIBEIRO
63 LIGIA DE SOUZA LEITE
64 FELIPE DE LIMA MANTOVANI
65 JULIANA CARMO DE SOUZA
66 LI JUN QIAN JACK
67 JULIA MARIA QUINSAN SANTUCCI
68 MARINA DE OLIVEIRA
69 BEATRICE MIKA SAITO
70 BARBARA MARTINELLI PETRONE
71 ISABELA MARIA DO AMARAL FREITAS
72 BRENDA BUENO DE ALMEIDA MARCELINO
73 *LEILA MIHO SATO
74 *JEFERSON FEITOSA MENDES
75 GABRIEL RODRIGUES TOMASELLA
76 **VINICIUS ALVES ARMUCHO
77 STEFANO DONATELLI XERFAN
78 *PEDRO VIANNA TUÑAS
79 GIOVANNA RIOS BOLEEIRO
80 RYAD SAMIR HADAYA
81 *MARIO ARRUDA NETO
82 **MARIA VICTORIA SILVA SIQUEIRA
83 *AMANDA AYUMI KENSHIMA RIBEIRO
84 WESLEY MORAES DE OLIVEIRA
85 LETICIA VALIM DE CARVALHO
86 CAMILA STAMATO MARCAL
87 ANA CLARA BUENO BENTO
88 **MARCELO ANTONIO CORREIA GUIJARRO FERREIRA LEME
89 BRUNA S. R. PELAQUIM
90 BRUNO LESZCZYNSKI BASSO
91 LUIZ FELIPE SOARES DA SILVA
92 LUIZ MIGUEL FARIA RAMOS
93 GIULIA ASSIS FRANCA
94 JESSICA CRISTINA DORES EULALIO
95 GUSTAVO TAYT-SON ROLAS DOS SANTOS
96 MATHEUS RODOLPHO LOURO MARINS
97 PAULA PRETTI NAKAO
98 MARCOS HIDEKI MOMMA JUNIOR
99 FELIPE SIMOES DO NASCIMENTO
100 **LARA ISABELA VILAS BOAS FERREIRA
101 ELLEN MIROSEVIC
102 GIOVANNA DE MORAIS SEGISMUNDO
103 RODRIGO FRANCISCO BRITO DE CAMARGO
104 VITORIA BUONSANTI BARRANJARD
105 ANNA LUIZA RODRILLA MIRHAN
106 **LUIZA TEIXEIRA BUENO DE OLIVEIRA
107 JULIA SHIRAZAWA GASPAR
108 LUANA GASPAROTTO
109 *VITOR EIKE KIKUDA
110 MARCELLA BOEMER BATTAGIN
111 FABIO TELES DE OLIVEIRA
112 GIOVANNA PORTASIO GONCALVES
113 PEDRO HENRIQUE MOREIRA BERGANTIN
114 *MONIQUE CASAGRANDE MONSTANS
115 CARLA FELIX MATHEUS
116 STEPHANIE DE FRANCA SOARES
117 GUILHERME FROGE PARIZOTTI
118 GUSTAVO AKESAKA
119 LARISSA OLIVEIRA GONCALVES FERNANDES
120 *NICOLE CHRISTINE CLARO NUNES
121 LEONARDO BRITO KIRSTEN
122 *NATHAN BARRETO DE NOVAES PASCHOAL
123 JOAO MARCO DE ALCANTARA CALIL DAHER
124 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA QUARESMA
125 ANDRE AKIO MINAMI
126 *ANA CLARA ANTUNES COSTA DE ANDRADE
127 HENRIQUE MENDES BALBONI
128 ANDRE MARTINS FERNANDES
129 *VITORIA CAROLINE CARRARO
130 **RAQUEL ALMEIDA DA SILVA
131 *LUIZ GUSTAVO RODRIGUES GODOY
132 *MAURICIO HENRIQUE CORREA
133 JOAO PEDRO MARTINS DE MORAES
134 EDUARDO CESAR SILVA PEREIRA
135 CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES
136 **GABRIELA GONCALVES GASPARINO MARTINS
137 **LARISSA BERNARDO DA SILVA FARIAS
138 LAURA FERREIRA BEZERRA
139 PRISCILA MISTRO
140 DEISE DE ASSIS SILVA
141 BRUNA MARCONDES DE AZEVEDO
142 IAGO PIOVANI SILVA
143 MARIANA FRANCA DE SOUZA
144 GABRIELA MANSILHA VILELA DE MORAES
145 LAURA CAVAGLIERI
146 HELENA RAVAGLIA FERREIRA
147 MARCELO D AVILA KITASAUA
148 *JULIANA INGRIDE SILVA ALVES
149 *FRANCINE EDUARDA DE OLIVEIRA
150 GABRIEL MARINHO DOS SANTOS BARBOSA
151 LEONARDO FREITAS BERALDO
152 CAUE MEDICI LOPES
153 GABRIEL FELIPE DOS SANTOS
154 FERNANDO SCHIOCHET MORSELI
155 LETICIA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA
156 RAPHAEL DE OLIVEIRA ROCHA RIOS
157 SARAH DIAS PEREIRA ROSA
158 ELIANE REIS OLIVEIRA
159 MATHEUS TAIRA MORENO
160 DIEGO PANTALEAO VILAR
161 NICOLLI SANTOS DA SILVA
162 VERA CAROLINA PEREIRA
163 EDUARDO AVANZI DE LIRA
164 TATHIANA MARIA ALVES
165 MARIA FERNANDA BLUYUS FORNER BASTOS
166 **JOSE EUDINES CAVALCANTE SOUZA
167 LEONARDO NUNES HANAZAKI
168 BIANCA MOURA DE MEIRELLES
169 **TATIANE SOUZA ALMEIDA DA SILVA
170 *LUIZ GUSTAVO DE CARVALHO DA COSTA
171 *BRUNO FONSECA TAUFNER
172 LAIZA TEIXEIRA PEDROSO
173 **DENNER AUGUSTO DE BARROS FABIANO
174 *MARIA JAQUELINE DA PAIXAO DIAS
175 VANESSA MONTEIRO DA SILVA
176 **FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA
177 RAFAEL FONSECA DA SILVA OLIVEIRA
178 WINICIUS DAVI PEREIRA
179 LEONARDO MORAIS DOS SANTOS
180 RAFAEL VIEIRA MACHADO
181 RAFAELA FONSECA CALDEIRA
182 VERONICA LOUISE SANTOS VENTURA
183 LUCAS DIAS NASCIMENTO
184 INGRYD ALVES IVASE
185 NICOLI MENDES OSTYN
186 BRUNA MORGADO
187 LAURA FERNANDA DA SILVA
188 LARISSA TRE MATSUZAKI
189 *ELIDA CAROLINA PEREIRA
190 RAUL NICOLINI RODRIGUES
191 PATRICK LANGRENEY SIMITAN
192 *VITORIA GOMES
193 **CARLA GABRIELE OLIVEIRA LANFREDI
194 **DANIEL DA SILVA FRANCISCO
195 *GABRIELLE SOARES BATISTA
196 FELIPE DE MORAES SOBRINHO
197 RONALDO DIRCEU LIMA JUNIOR
198 NICOLAS BARROS DA GUIA
199 LUAN GABRIEL DA SILVA
200 **VIVIANE CRISTINA RIBEIRO
201 **VINICIUS GUSTAVO BEZERRA
202 THAIS AUGUSTO DE SOUZA
203 **ANTONIO CARLOS DA SILVA
204 *VIVIAN GONCALEZ PEREIRA
205 JULIO CESAR NOGUEIRA JUNIOR
206 GABRIELLE GAMAS APARECIDO
207 **LARISSA RIOS LIMA
208 NICOLAS SILVEIRA NOVAES
209 NATHALIA ZOLIN MANGABEIRA DOS SANTOS
210 *ALINE CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
211 MARCOS GABRIEL PEREIRA RIBEIRO
212 MARCOS PAULO REIS MORENO
213 VITOR ANDRADE MIRACCA
214 **VITOR VINICIUS DIAS DO ESPIRITO SANTO
215 LUCAS MARCONI CORREA
216 **LETICIA ANDREAZZI DIAS
217 **AMANDA MACAMBIRA SILVA
218 **MIGUEL CAETANO VARGEM
219 **LETICIA RODRIGUES SANTO
220 **TAYLA BRITO RODRIGUES
221 MYLLENA PERISSINOTTO SCIAMMARELLA
222 HENDRICK CAFALDO LOBO
223 *JOAO PEDRO FIGUEROA RODRIGUES DA SILVA
224 **LEONARDO DOS SANTOS SOARES
225 **NATHALIA LOURRAINE RIBEIRO DO NASCIMENTO
226 *JOAO RENATO MEDEIROS DE ASSIS
227 NICOLAS GONCALES MAQUEA
228 **VITORIA PUGA DA SILVA
229 *GABRIEL DAS GRACAS MOURA DE SOUZA
230 ISABELA SILVA MIGUEL
231 **GABRIELLA EDUARDA DOS SANTOS
232 **ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
233 **LEONE OLIVEIRA RAMOS ARAUJO
234 PEDRO PRALONG EIRAS
235 DAVI MANCA MARCATO
236 *NICOLAS RYOITI KINOSHITA
237 **MARIA VITORIA SILVA
238 **AMANDA GOMES DE SOUZA PORTO
239 **JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA
240 *PEDRO HENRIQUE GRANGEIRO DA SILVA
241 **THALYTA SANTOS RIBEIRO
242 GABRIEL BERTONCINI FENGLER
243 CARLOS GUILHERME KOSAI ORTEGA
244 LARISSA GABRIELE FERREIRA DIAS
245 JOAO VITOR DA PAIXAO BUONO
246 *EDMAR BORGES DE SOUZA JUNIOR
247 *MARCELO CARLOS PINHEIRO FILHO
248 *NATHAN FERNANDO BAPTISTA
249 CAIO HIDEKI ORIDE
250 THIAGO EMANUEL PEREIRA SILVA
251 HENRIQUE TAMAYOCI DIAS
252 GLEICE CONCEICAO BEZERRA
253 *BEATRIZ DE CASTRO PIAUILINO
254 *JULIANE SANTOS BARBOSA
255 NIVALDO DE SOUZA ARAUJO JUNIOR
256 **WILLIAM DA SILVA LEAL
257 *MARIANA CARDIM LIMA CURTICEIRO
258 **MARCELO MARIO SALVADOR DA SILVA GOMRS
259 LARA BEATRIZ CAMILO PITAO
260 VINICIUS RODRIGUES LOPES GOMES
261 **ALEXSANDRA STEPHANIE QUINTAS
262 **MARINA GONCALVES DE OLIVEIRA
263 **EVA REBOUCAS RODRIGUES
060 - Engenharia Ambiental - integral - Rio Claro
1 LARA ISLER SARUE
2 JULIO HENRIQUE ZANATA
3 ALINE SABINO NICOLETI
4 ISADORA BONETTO FERRARI
5 VITOR VITRIO NETO
6 TAINARA FERNANDES DE JESUS
7 ALINE MAYUMI MIZUKAMI
8 BEATRIZ FELIX TEIXEIRA
9 ADRIANE GROSSI FALSARELLA
10 JULIA DE PAULA CASTANHEIRA
11 LUIS FERNANDO SALAS CASTRO
12 JULIANA YUMI WATANABE
13 KAZUKI SONOBE
14 *PAULINA CEHANAVICIUS FREIRE MAMAO GOUVEIA
15 MARCELLA CAVALCANTI SERAPHIM
16 FABIO MATHEUS CAVALHEIRO ROCHA
17 THEODORA RANGEL CARVALHO
18 ENZO DI PIERO
19 FABIO WILLIAN DOS SANTOS FELTRIM
20 BEATRIZ SANTOS MOTA
21 *LEONARDO DOS SANTOS SEGANTIN
22 BRUNA GORI PEDROSO
23 VITAL CRUVINEL FERREIRA FILHO
24 CATARINA RODRIGUES SAMPAIO
25 *FRANCIELLI MARIA VIEIRA DE CARVALHO
26 MARIANA DE OLIVEIRA
27 ANNA CLARA ABREU DE CASTRO
28 ANDERSON GIANEZZI
29 LUCAS KENJI YONAMINE
30 ISADORA TORRES GATTO
31 GABRIELA OLIVEIRA STRINGUETTI
32 *WILLIAM ESTULANO CARMONA
33 EDSON GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR
34 TARIK CHAVES TAHA
35 THIAGO CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA
36 *RENATO HENRIQUE CALORE
37 **EVERTON AUGUSTO RODRIGUES
38 LETICIA TORRES VASCONCELOS
39 GIOVANNA LECA ZIRONDI
40 ELISA MATIAS WICHER
41 GIOVANNA MARIA GOMES
42 IGOR DE SOUZA SALES
43 JULIANA FARIA LIMA SIQUEIRA
44 REBECA DELMIRO DE OLIVEIRA
45 GABRIEL SILVA RIBEIRO
46 STHEFFANY DE OLIVEIRA SANTOS
47 SAMMUEL NUNES
48 ANDRE MINORU CARVALHO KOYAMA
49 DEBORA ELIZA HENRIQUES BAUMANN DI LABIO
50 JOAO PEDRO ESTEVES ALVES
51 GABRIEL BORGHI ALEXANDRE
52 GIULIA GARCIA FERRO
53 LUANA SELLI
54 LETICIA DE ALMEIDA SOARES
55 RAFAELA DANTAS DENNY
56 RAFAEL KENJI KATO
57 *PATRICIA SIMAO SOARES
58 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
59 **BEATRIZ FURLAN NUNES
60 BRUNO GONCALVES ELIAS
61 *BRUNA FERNANDES DE SOUZA
62 GIOVANA DUARTE NEGRO
63 IGOR BARROS VIANA
64 LETICIA BORSATO ROSSI
65 DANIELLE DE ALMEIDA TROIA JAVARO
66 NICOLAS VINICIUS DOS SANTOS LUZ
67 LEANDRO ALCANTARA
68 HENRIQUE RADOMILLE BELLE
69 *GIOVANNA MENOSI CAMILO SILVA
70 *EMILI MATOS BARBOSA
71 MELINA CANCELLIERO VITTI
72 *LARA MARIA BATAGLIA ESPOSITO
73 JOAO HENRIQUE CARVALHO ELENA
74 JESSICA SANSIGOLO
75 MURILO PETRONE BRASIL FERNANDES
76 *GABRIEL MINATEL
77 ENRICO MOLISANI MOCHIUTTI
78 LUISA DA SILVA GERALDO
79 *MARIA CLARA DE MARTINO MOTA
80 CLEBER RODRIGUES COSTA
81 ANA JULIA ALVIM CARVALHO
82 LUCAS FARIA AMERICO DE OLIVEIRA
83 GIOVANA LAMANO LORIA
84 HUGO HENRIQUE DESSIA
85 LUCAS CAMPOLI DEFENDI
86 FERNANDA CAVALCANTE LIMA ESTEVES
87 *MAURICIO BRUGNARO JUNIOR
88 **BARBARA CHRYSTINE ZAMBO
89 *NATALIA ALVES DE SOUZA DA SILVA
90 JULIA SAMPAIO FERREIRA
91 MARCELA MAGALHAES MARTINEZ
92 *GABRIELLE CARAM
93 ANA LARISSA PEREIRA MIRANDA CORREIA
94 GABRIEL ARAUJO DE SOUZA
95 CAMILA VERRONE DA SILVA
96 STEPHANIE BATISTIM OSWALD
97 MATHEUS BARRACA
98 PEDRO MONGUILOD
99 *ANA JULIA TRAIBA DA SILVEIRA
100 *SAMUEL FERREIRA MACIEL
101 *GUILHERME PIMENTA HENCKLEIN
102 AMANDA DE ANDRADE PRIOLI
103 ANA LAURA DE SOUZA NOBREGA
104 MARCOS VINICIUS AZIANI
105 *LUCASHENRIQUE GEROMEL
106 CAROLINE BARBOSA DE FREITAS PEREIRA
107 ANA HELENA SALLES PEREIRA
108 THIAGO DE ANDRADE FLABIS DIAS
109 VINICIUS GABRIEL DE MIRANDA
110 **FERNANDA CORREIA ALVES
111 GABRIELE LOPES D ECASTRO
112 **ANANI DE OLIVEIRA RODRIGUES
113 HELENA FACONI LUCIO
114 GIOVANNA CINOCA PAULA
115 *PEDRO PIMENTEL NEGRI
116 HELOISA GALESI
117 MATHEUS FERRAZ CAPUCHO
118 *CLARA SILVA BRANCALHAO DE OLIVEIRA
119 ANA PAULA SALLES PEREIRA
120 THALYA DE CASSIA MARTINI
121 LULLIANA THALITA FRANCO
122 *LEONARDO NAZARIO LEDIN
123 JOAO GUILHERME PICCININ DAPOLITTO
124 *CAROLINA EIKO INADA
125 ANA LUIZA PRIORI SILVA
126 JESSICA SEVERIANO SOARES
127 *MARIANA DAS NEVES ROUTH
128 GABRIELA FERNANDA DOS SANTOS
129 MARCOS VINICIUS CAMPOS
130 **ISABELLA CARVALHO PEREIRA DA SILVA
131 JULIA MARIA TRUZZI ASCENCIO
132 AMANDA CASTANHO ALBUQUERQUE
133 PALMYRA RIBERIO
134 *LEONARDO LAZARINI
135 IVAN MAKYAMA TANACA
136 GABRIELLI PEREIRA RIBEIRO
137 GABRIEL STERZECK VITTORI
138 LAIS DE REZENDE MEIRELLES
139 *LETICIA KAMIMURA ALMEIDA
140 PAULO HENRIQUE AMARO DE ALMEIDA LIMA
141 MILENA CRISTINA OURO
142 **JOAO VITOR DA SILVA MARTINS
143 ISABELA DE CAMPOS BONIN
144 *CASSIA NATIELE SILVA DURAES
145 LILIAN CRISTINA ANTUNES
146 *OSMAR RODRIGUES JUNIOR
147 LETICIA TAVORE DE LIMA
148 THOMAS MAZZERO
149 *ALINE CRISTINA DA SILVA
150 LUANA NUNES DA SILVA
151 **MARIANE PLANA SALES LOPES
152 BEATRIZ CLAUSS MACHADO
153 LARISSA MORI PIOVEZAM
154 *TIAGO YOITI SPAGIARI
155 *GISLAINE TROLIZE
156 VITORIA BARBOSA
157 FABIANA GOMES DA SILVA
158 ANA PAULA SILVA DOS SANTOS
159 VITORIA EICKHOFF RINALDI
160 *RAUL DE ANDRADE GIERUN
161 **WELLINGTON DA SILVA BEZERRA
162 VICTOR DEFOURNY CORREA
163 BEATRIZ MARINA MACIEL RODRIGUES
164 *MURILO ENGLER
165 NICHOLAS CAMPION
166 *BIANCA BENTLEY
167 CARLOS DENONI JUNIOR
168 *LUIZA DE ARAUJO JOAO SOBRINHO
169 *LUIS HENRIQUE BATISTELA
170 BEATRIZ YUKARI ORIKASSA
171 GUSTAVO COELHO
172 LARISSA FIGUEIREDO PADUA
173 *MATHEUS MOZART VIEIRA DE ALMEIDA
174 *ANA PAULA GABRIEL ALVES
175 *FERNANDO DELLA ROSA
176 AMANDA LINDMAN LOPES
177 NICHOLAS FARIA KILER
178 *LEANDRO DIAS REIS
179 MATEUS CAMPOS HONORIO
180 *KERELEN BARBUIO
181 *GIOVANNA LUIZA SPORH DE OLIVEIRA
182 GABRIELA LEMOS DE ARAUJO
183 JOSE ROBERTO PASOTTI JUNIOR
184 BEATRIZ DADIO
185 LINIKER FERGUSON NOGUEIRA
186 *GUSTAVO GONZALEZ KLEFENZ
187 *ALINE DE LIMA
188 *LUCAS VINICIUS DE MELO VARELA COSTA
189 *CAIO CORTE
190 **ANNYE CAMPOS VENANCIO FERREIRA
191 *GIOVANA SANTOS DE PAULA
192 *GABRIELA BUENO DE GODOY
193 *FABIANA DE SOUZA MOREIRA
194 LAYLA RIBEIRO LUCENA
195 *FELIPE GANDOLFI DE SOUZA
196 *PRISCILA ANDRETTA DALFE
197 LUCAS FLORENTINO GUILHERME
198 GABRIEL MATTHIESEN ABRAHAO
199 ANTONIO HENRIQUE OCAMPOS RIBEIRO
200 *MARIANA BALIEIRO RODRIGUES
201 **THAYNA LIMA GARCIA
202 THIAGO BRANDINO JANONI
203 LARISSA RIBEIRO GUERREIRO
204 LUIZ FERREIRA SALLES NETO
205 JULIELLI SILVA VANZELI
206 *CAROLINA MIHO TREVISAN NAKAHARA
207 HENRIQUE YASUHIRO UENO
208 **ERIK INAZAKI DE LIMA
209 JULIA GABRIELA DA SILVA GOTHARDI
210 **PEDRO VIEIRA GALVAO DE OLVIERA
211 CAIO CESAR DENOFRIO SCARPA
212 LUCAS ANDRE PAULINO
213 LETICIA MACIEIRINHA ALVES LIMA
214 *LETICIA PEDROSO BERTI
215 ISRAEL CANDIDO MARCHIORI
216 *BEATRIZ CABRAL PACHECO
217 ANDRESSA VENTURA BATISTA
218 IGOR ALVES DA SILVA
219 *BEATRIZ SANTANA DE SOUZA
220 *HELDER BRAITE FRANCISCO
221 *VITORIA FERNANDA CARDOSO LIMA
222 JULIA ALVES PENNACHIN
223 GUILHERME ZANAO IAMBASSI
224 GABRIELLA MEDEIROS ALVES DE QUEIROZ
225 *NATALIA GANZAROLI BOZZA
226 LETICIA DE OLIVEIRA
227 *VINICIUS BUSOLIN CARETTIN
228 CAIO AKIYAMA DA SILVA
229 **GABRIEL MILTON DIAS DE SOUZA
230 GABRIELA LEANDRA SOUZA BONINI
231 *CARLOS HENRIQUE DA SILVA MANTELI
232 *AISHA GABRIELI DINIZ PANSANI
233 NICOLAS DE CASTRO MATRICCIANI
234 *MATHEUS MARCUZ BUFFO
235 **MARINA ARAUJO FERREIRA
236 *GABRIELA MENEGHIN CABRINE
237 BRUNO HENRIQUE DA COSTA SOARES
238 VITOR ERBERT CONTRICIANI
239 *MARIANA MARQUES FERREIRA
240 **FABIO NONATO OLIVEIRA SANTOS PEREIRA
241 *ROBERTO SANTELLI
242 VANDERLEI HONORATO JUNIOR
243 *JOICE SOFIA DOS SANTOS
244 MATHEUS FLORENTINO GUILHERME
245 BRENDA DA SILVA BEGA
246 ELIS DE LIMA GUEDES
247 *GABRIEL BUENO DA SILVA ROSA
248 **MATEUS PORTO NOVAIS
249 *DANIELA MAIARA DA SILVA
250 NATHALIA RAVANINI FISCHER
251 **OTAVIO AUGUSTO AMARO RICARDO
252 GABRIELLY MARIA COUTINHO ROSA
253 BIANCA BARRETO MONI
254 GABRIEL DOS REIS CUBAS
255 NATHALIA ANDRADE VELOZO
256 RAFAELLA TAYNARA RODRIGUES SILVA
257 ARTHUR CARNAVALLI PEREIRA DIAS
258 *LUCAS YAN BARBOZA OLIVEIRA
259 DELANE MOTERANI COSTA JUNIOR
260 *MURILO CAETANO DE SOUSA
261 **ALAN FERREIRA NUNES
262 **ESTEFANNY DE LIMA CAMPOS
263 *GUSTAVO RODRIGUES GONCALVES
264 LEONARDO RUBENS SILVA TASSI
265 *KATIA PONTES LARA SANTOS
266 *LUIS HENRIQUE MACHADO DE GENARO
267 **NATALIA MEDEIROS
061 - Engenharia Biotecnológica - integral - Assis
1 JUNIOR OLIMPIO MARTINS
2 ALINE YUMI CASTRO SHIBATA
3 CLARA SABENCA GUSMAO
4 RENAN DE MENEZES ANAN
5 FELIPE FLORES MONTALVAO
6 MARCUS VINICIUS DA SILVA ABREU
7 ANDRE SATOSHI FERREIRA
8 BEATRIZ SILVA LOMBARDI
9 NICOLAS IGNACIO VALDEZ
10 GABRIEL DO NASCIMENTO SANTOS
11 CATHARINA RAQUEL LEMOS TRAZZI
12 JOAO PEDRO MARTINS CARDAMONE
13 AMANDA FERNANDES NASCIMENTO
14 MARIANA BITTENCOURT IBE
15 SARAH CASSANI LEITE
16 LUAN BICALHO COSTA
17 GABRIELA DE CARVALHO FURIA
18 BRYAN LUCAS ALFENAS BORGES
19 *LUCAS TADEU MARCULINO
20 JADE FRANCISCO WEINEM
21 ANA PAULA CAETANO PROCOPIO
22 PAMELA MUNIZ DOS SANTOS MIRANDA
23 FABIOLA RIBEIRO DE OLIVEIRA
24 *LUCA BARON PIETRO
25 DOUGLAS LEE
26 MARIA CLARA GARCIA PAZINI
27 MILA CAMPS MIR
28 BIANCA DIAS ALVIM
29 BEATRIZ LARA DIEGO DOS REIS FUSARI
30 NAYLA NAOMI KUSIMOTO TAKEUTI
31 LEONARDO BENETTI DE MIRANDA
32 THAIS TONDATO ALBERTINI
33 NATHAN CARVALHO DOS SANTOS
34 PEDRO MARTINS ELIAS
35 MATHEUS ISSAO IMAMURA
36 GABRIEL AUGUSTO N S COSTA
37 LARISSA FRIGUI MOREIRA
38 BRENDON HIDEO OKOTI PINHEIRO
39 CAIO GARCIA BARBOSA DA SILVA
40 JORDANA LUIZA CAIXETA
41 BRUNO JOSE HIDALGO DE ALMEIDA
42 FLAVIA FREDDI RODRIGUEZ
43 JULIA CARNELOS MACHADO VELHO
44 ISABELA MARTINS CESTARI
45 CLARA SPINOSA ZANCHETTA
46 MARIA CLARA ARAUJO OLIVEIRA
47 ANA PAULA MOURA LEAL
48 GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA
49 GUSTAVO FAZION KLINCEVICIUS NASCIMENTO
50 *VITOR BATISTA OLIVEIRA
51 *MANUELLE DE LUCCA SOAVE
52 ARTHUR TORRES NEGREIROS
53 *GABRIELA RAISA PICHLER PIRES
54 *MIGUEL ZORZO
55 *ELOIZA ADRIANE DAL MOLIN
56 VICTOR PONTES LIMA
57 MARCELLA ROSA LEAO DA COSTA
58 *BRUNO SCABORA DE OLIVEIRA
59 LUISA MADEIRA FORMIGONI
60 ANNE VICTORIO PESSOTTO
61 *ANA CARLA CORREA MACHADO
62 **WALLACE ALVES
63 BRUNO MOURA VINHATICO
64 *JEAN FIORAVANTE GONCALVES
65 DEBORA SAYURI YAMADA
66 **THAMIRES CONSTANTINO ROQUE
67 PALOMA YUKI SHIMABUKO ARAKAKI
68 THALES GABRIEL DA SILVA
69 JESUS ALBERTO LEON FERNANDEZ
70 BEATRIZ GUSSON
71 MATHEUS CESAR AIRES
72 HENRIQUE YUDI YOKOYAMA
73 PEDRO BALBINO NOGUEIRA
74 VITOR MARTINS DE FREITAS AMORIM
75 MAIARA CARDOSO SOARES
76 BEATRIZ MASCARENHAS MATILDES
77 IGOR GOMES KAWAGUTI
78 NICOLAS SANTOS DOMINGUES
79 GUILHERME SILVA PIANCA
80 **IGOR HENRIQUE GARCIA
81 JULIANA MOREIRA DOS SANTOS
82 ARTHUR LUIZ LOURENCO DA SILVA
83 CAMILA GUARDIA SUTILO
84 *JESSICA NOGUEIRA BUENO
85 EIARLEY RADICCHI
86 LETICIA INOUHE ZILIOTTI
87 *ISABELA SUEITT DE JESUS
88 **ISADORA MARIA DA SILVA SANTOS
89 FERNANDO ROCHA DA SILVA
90 *DANIELLY FERNANDA DE SOUZA
91 DANIEL SALA
92 LUISA LENCIONI DE MENDONCA
93 ISADORA CAMPANHA DIAS
94 *FELIPE FERNANDES CANOS
95 GEOVANE YUJI APARECIDO SAKATA
96 GIOVANNA CISOTTO BERGAMASCO SILVA
97 *GUILHERME HENRIQUE BITTENCOURT
98 BRENDA DE MORAES SILVA
99 PEDRO AUGUSTO PEREIRA ROSATTO
100 *THAIS AMARAL FRANCA
101 BENEDITO VITOR BARROS NETO
102 EMMANUELLE NASCIMENTO QUAGLIATO
103 GIOVANA FERREIRA NOGUEIRA
104 IZABELLA DA SILVA BARBOSA BRIANO
105 BIANCA REIKO ITO
106 *LARA ERENO FERREIRA
107 SOPHIA FRANCISCO GUERZONI
108 *HUGO DE OLIVEIRA BORGES
109 **ERICA DOS SANTOS TEIXEIRA
110 DAVI MASCAGNI SALANDINI
111 GABRIEL MAZETTI BLASQUES
112 JOAO HENRIQUE DA PALMA GOVEIA
113 **ERICK DOS SANTOS PEREIRA
114 ANA CLARA QUESADA DE CAMARGO
115 *MARIA THEREZA FIGUEIRO DA COSTA
116 LINCOLN GOZZI MORO
117 *RAFAELA MARIANE MANOEL
118 VITORIA REGINA LIMA DE OLIVEIRA
119 *BEATRIZ DE OLIVEIRA BORGES
120 PALOMA VIEIRA SANTOS
121 **VICTOR DE OLIVEIRA
122 CASSIO DE SOUZA ALMEIDA
123 CARLOS ALBERTO JOSE SILVESTRE
124 *ALEX EDUARDO CHIAMPE
125 EDUARDO CESAR ROSSINI
126 LUCAS DALTRE DE SOUZA
127 GABRIELA KARAM REBOLHO
128 *CRISTIAN FABIANO RODRIGUES DA SILVA
129 *KHAREN THAYSA BEITUM
130 ISABELLA MARQUES ZAVARIZE
131 RAFAELA TERUMI URAZAKI
132 JOSE GUILHERME SHIRAISHI ABRAO
133 ALINE DE ALMEIDA LEITE E SOUSA
134 RENATA SOUZA FERRI
135 PAOLA DA SILVA MANTOVANI
136 *FABRICIO MENEZES MAIORINO
137 *GIOVANNA SILVEIRA ROSSETTI
138 RAFAEL SARJANI PEREIRA
139 ANA LAURA ANDREOTTI
140 VITOR DELLA TORRE DOS SANTOS
141 ANA LETICIA GALANTE MARINHO
142 LUAN DE ALMEIDA ANDRADE
143 *ISABELLE CHRISTINA PIRES GARCIA
144 *LAIANA DOMINGUES QUEIROZ
145 ARISTIDES JESUS CAMARGO FILHO
146 LEONARDO H. CRELIER
147 MARIA CAROLINA SIQUEIRA GOMES
148 ANA JULIA SANTOS OLIVEIRA
149 *GUILHERME PEDRERO FIRMINO
150 *THALIA DOS SANTOS CARREIRO
151 **TIFANE DOUSSEAU
152 NICOLAS GLORIA DE OLIVEIRA
153 *LUCAS DA SILVA FEITOZA
154 *LAIZA ANDRADE NOGUEIRA
155 **MARTIM RODRIGUES S DE ALMEIDA
156 NATASHA BITENCOURT
157 BEATRIZ DELGADO DE OLIVEIRA
158 **HELEN CAMILA PADILHA CARVALHO
159 GABRIEL FERREIRA CARDOSO
160 *GIACOMO ODORIZZI BARBOSA
161 BEATRIZ DEMARCHI
162 VITOR TEIXEIRA DE MENDONCA
163 *ALLINE CRISTINA CAMPANELLI FLORIANO
164 *RODRIGO DE SOUSA GOMES
165 MARIA EDUARDA RIBEIRO AVILA
166 CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA
167 CAMILA APARECIDA PEREIRA
168 *GUILHERME ANTONIO RIBAS NOBREGA
169 *PEDRO ENRICO MARTIN DE OLIVEIRA
170 *HENRIQUE ALMEIDA PEREIRA LOPES
171 LARISSA YURI DE OLIVEIRA SANTOS
172 NAYARA DOS SANTOS SOUZA
173 *CAROLINA AYUMI TOMINAGA ESPINOZA
174 **IZADORA BEATRIZ FERREIRA
175 *SABRINA RODRIGUES DA LUZ
176 JAQUELINE DE CARVALHO ARJONA
177 **ALTAID ROCHA DA SILVA
178 FELIPE BOLETTI NUNES DA ROSA
179 *FLAVIA SEIXAS FERNANDES
180 **FILIPE CESAR DA SILVA JACOBINO
181 *RAFAEL SOARES MESSIAS
182 MARCELO KENITI TSUNOCE
183 ALEX SOARES PRESTES
184 LAURA MATAVELES MAIA
185 GABRIELLI PORTES DA SILVA
186 **ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA
187 **HELOISA ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA
188 LEONARDO SANTOS ARAUJO
189 JULIANA HARUMI YOSHIMOTO NUNES
190 *EDILAINE DE OLIVEIRA JANES
191 MICHELLE SANCHEZ CARRIJO
192 *JULIA AMANDA RODRIGUES FRACASSO
193 JULIA PIMENTEL ARANTES
194 **THAIS RUFINO RODRIGUES
195 *JULIANA GONCALVES BARBOSA
196 MARIA JULIA LANDRE GOMES
197 *VINICIUS DE PAIVA PEREIRA
198 FRANCINE DE SOUZA LUZ
199 *JOAO GERMANO LUZIO
200 *VITORIA DE PAULA MOSQUIM
201 **ISABELA CRISTINA VIRGILIO DA SILVA
202 LEONARDO LUIZ PAIVA DE OLIVEIRA
203 *MARIA LETICIA EUSEBIO
204 RENAN JOSE SIMOES MARIANO
205 *MARINA BALIEIRO CRESCITELLI
206 *ALINE CARVALHO FIRMO
207 ANA BEATRIZ CARVALHO
208 ALFREDO ELOZ DE MELO NETO
209 **RODRIGO SAID DE OLIVEIRA
210 *BEATRIZ JORDAO DOS SANTOS
211 *MARIA CLARA MONGE MARTINHAO
212 *ANA CLARA BERNARDO DO NASCIMENTO
213 ANA PAULA BARBOSA DE MESQUITA
214 **WESLEY SANTOS SANTANA
215 **JANEFER CRISTIANE DA SILVA SOUZA
216 *STEPHANIE CASTURINO DE ARAUJO
217 FABIANA DE CAMPOS FIORUCCI
218 *GIOVANA FRANKLIN PEREIRA DE CASTRO
219 *KARINA TISSATO DO NASCIMENTO
220 LAIS MENASSA MOECKEL DE CARVALHO
221 **THAIS DE OLIVEIRA CANDIDO FRANCO
222 ANA TALIA CRESTANI FERNANDES
223 JUAN CARLOS OLIVEIRA DE MACEDO
224 ANA CAROLINA NASCIMENTO CARNEVALI
225 *OTAVIO FENILLE
226 *FRANCIANE ALINE CORREA
227 *JHONATAN VITOR DA SILVA
228 *MARIA HELOISA MRACHINA
229 *CAROLINA GARCIA DA SILVA
230 *MIRIAM DOMINGUES GUIMARAES
231 AMANDA GIULLIANE OLIVEIRA DIB
232 *DANIELLE DE OLIVEIRA BARBOSA
062 - Engenharia Cartográfica - integral - Presidente Prudente
1 MARIA VITORIA BORTOLAN DANTAS
2 JULIO CALDO BROTTO
3 MARIA EDUARDA MARRA MESTI
4 **JOAO GABRIEL DE MIRANDA GOMES
5 LORENA BRAGADA BRANCO
6 MICHEL MANCINELLI MEGID
7 *MURYEL RADAELLI ACCO
8 JORGE LUIZ DE VASCONCELOS JUNIOR
9 BRUNO FLAVIO MAGURNO
10 VICTOR HUGO FERNANDES DIAS
11 *MARCELO PIRRO
12 *JULIA HELENA DUTRA RODRIGUES DA SILVA
13 JULLIANE DE OLIVEIRA MARANI
14 ANGELINA ARROYOS ANGELICI
15 BRUNO PARREIRA DA SILVA
16 **GABRIELLE GIOVANA BARBOZA
17 DANIELE TIEMI HASSEGAWA
18 CAROLINA RIBEIRO
19 MARIA FERNANDA PINTO NETO
20 *LUCAS RAFAEL QUIRINO DE ANDRADE
21 *GUILHERME SATO ANDRADE
22 **MAX RAFAEL ESTEVAM PINTO
23 CAIO CESAR POSTIGO
24 LEONARDO AMORIM SANTANA
25 BRUNO GOULART SATO
26 ISABELA MORAES PERES
27 ARTHUR MASSAGARDI
28 JESSICA MASSITELLI CUNHA
29 ANA PAULA DE MEDEIROS CREMONEZI OLIVEIRA
30 *MARIANA PAES DA SILVA
31 MARIA VICTORIA TESTI MATHIAS
32 **REBECA CAMPOS EMILIANO DA SILVA
33 RAFAEL FREITAS SILVA PERALTA
34 LUIZ EDUARDO GUEDES MARINHO DE SOUZA
35 LEONARDO OLIVEIRA QUAGLIO
36 *LEONARDO BORAZO NERI VITORIANO
37 FELIPE DOS SANTOS DE FREITAS
38 JOAO GABRIEL GUMIERI CASTOLDI
39 **STEPHANY MITTESTAINER PEREIRA
40 *BRUNO RICCI ZANELLI
41 CARLOS ALBERTO STUANI FILHO
42 *GABRIELLE SILVA GARDIM
43 ANA CATARINA PEREIRA ANTONIO
44 ISABELLA SUBTIL NORBERTO
45 KEDLEY TOFOLI MENDONCA
46 **ALICE MONTALI CRETES
47 GUILHERME NOGUEIRA TAKAKI
48 SERGIO EDUARDO AGUIAR PINTOR
49 GABRIEL MEDEIROS LUTFALA
50 **TALITA VITORIA DE FREITAS MARTIN
51 **LEONARDO STURARO RIBAS
52 VICTOR RYUICHI NEMOTO
53 KASSIO SHINZATO
54 BEATRIZ CAVALCANTE DA SILVA
55 **CAIO HENRIQUE BORBA SILVA
56 *EMANUELE TIEMI KATO
57 **LILIANE RODRIGUES
58 **MIKAELLE CAROLAYNE DE BRITO VASCONCELOS
59 *GABRIEL HENRIQUE DA SILVA MATOS
60 FELIPE TINTINO LINHARES DE SOUZA
61 *GIOVANA POLEGATTO QUEIROZ
62 *LEONARDO TEIXEIRA DA SILVA
63 *THAIS CARDOSO FERREIRA
64 JOAO PEDRO MAROCHIO CORREA
65 **CAROLINA MARCILIO DE OLIVEIRA
66 **GUILHERME SILVA DE AZEVEDO
67 *THIAGO MARTINS FERREIRA TAVARES
68 MARCOS PAULO LEME SINAIDI
69 **RENAN JUNIOR DOS SANTOS BATISTA
70 OTAVIO TAKESAKO DE PAULO
71 *JEU FELIPE DE MORAES
72 MATHEUS ANDRE GONCALVES
73 *THAINA MENAO DE FREITAS
74 RODOLFO BORGES BORRI
75 *THIAGO MENDES PEIXOTO MALVEIRO
76 JOAO PEDRO LEME SINAIDI
77 *FLAVIA MANUELY PEREGO
78 *FABRICIO FERREIRA DE MORAES TEIXEIRA
79 *GUILHERME DE FREITAS SOUZA
80 FELIPE GUSTAVO DE OLIVEIRA
81 VICTOR GABRIEL GONCALVES RIBEIRO SANTOS
82 LUCAS BERNARDO RIBEIRO
83 *LUCAS JUN ONIMARU
84 GUSTAVO UNGARI SONCIN
85 *CHRYSTIAN CHRYSTOPHER CARDOSO
86 *LEONARDO SIMEAO CHRISTIANINI
87 **MARCOS MENDES DA SILVA
88 *LOISLAINE CASTRO RIBEIRO
89 **JAIRO ALVES DOS SANTOS
90 ANA CAROLINA PEREIRA ZUCOLOTTO
91 *JACKELINE VIEIRA LOPES
92 *KAUE DE OLIVEIRA MOUCO
93 LEONARDO TAU ORTIZ
94 *WESLEY SOARES MAXIMO
95 **CARLA TAYNA DIAS OLIVEIRA
96 **CIBELE RENATA FELICIO DE AZEVEDO
97 **GABRIELLY EMELY DE OLIVEIRA
98 *JOSE ROBERTO GALIO JUNIOR
99 *ANA CLARA PADOVAN LIGABO
063 - Engenharia Civil - integral - Bauru
1 GIOVANA MILARE TORTELLI
2 ANDRE FILIPE RIBEIRO DA SILVA
3 LIZ MULAZZANI MINUZZI MACEDO
4 ERIC YUZO NAKASONE
5 RENATO GRANADO BARBIERI
6 PEDRO VICENTE CALDEIRA
7 GUSTAVO PAIXAO MENEZES
8 GUILHERME MENICHELLI PERES
9 BRUNA COSTA FRACALANZA
10 MARIA VICTORIA BACHERT GENNARI
11 RAFAELA PADILHA GOMES
12 VICTOR MADUREIRA FERRARI
13 RENATA NUNES AZEVEDO
14 BARBARA HULSE PINTO OLIVIERI
15 MARCIO YUJI KAWAKAMI
16 JOSE GUILHERME TRENTIM LONGO
17 JOAO PAULO GOIS SPECK
18 AMANDA ROCHA DA SILVA
19 KAUE HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA
20 PEDRO HENRIQUE MARTINS MUNHOZ
21 GIOVANNA ACHOA COELHO DA ROCHA
22 MAURICIO KAZUO TAMASHIRO
23 GIOVANNA DELLA ROZA IKEDA
24 ANGELO GABRIEL SIMIONATO DE FREITAS
25 GABRIEL PILEGIS ROCHA
26 DOMENICO NALI LANDULFO
27 LUIZA LOPES MANFRINI
28 GUILHERME MAZZUIA STOCCO
29 CAROLINA SANTOS GARCIA
30 JULIANA MARIA AFINI
31 THIAGO JESUS LEMES
32 GUSTAVO POLONIO
33 *LUCAS FABRI DE ARAUJO
34 LUIZA DELMANTO DUARTE DO PATEO
35 PAULO CESAR OLIVEIRA GEINES
36 LUIZ ANTONIO DE FREITAS JUNIOR
37 MATHEUS CORREA VALDASTRI
38 GABRIELA BAILO GOMES
39 *GABRIEL KIYOSHI WADAMORI LIMA
40 NATHALIA MIURA
41 ANDRE LUIZ FARAO NAVARRO
42 OTAVIO CUNHA OLIVEIRA
43 EDUARDO AUGUSTO LICCO
44 VICTORIA GUERMANI ORIVES
45 VINICIUS MARSIGLIA NOGUEIRA
46 GABRIELA TOZZO RODRIGUES
47 AMANDA CAMARGO LOPES
48 ISABELLE LUDSCHER MATHIAS
49 DAVI ARAUJO MARTINS
50 LEONARDO VAZ MOREIRA MAGALHAES
51 MANUELA BELLODI CANHO
52 LIVIA MARIA BETTINI DE MIRANDA
53 GUILHERME BRAGA ABREU
54 DOUGLAS LUIZ JACOMINI
55 LIVIA ALVES NALIATO
56 CAROLINA HAYASHI DE SENA
57 JOAO VITOR SILVA
58 GABRIEL AUGUSTO CORREA DUTRA
59 EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA SIMOES
60 WELLINGTON DE AQUINO TRALDI
61 MATHEUS DURANTE MARQUES
62 CLAUDECY JOSE DA CRUZ JUNIOR
63 CAROLINA OLIVEIRA ALTENFELDER SILVA
64 GUSTAVO DE LIMA LOURENCO SILVA
65 CAIO SADAO WATANABE TAMEZAVA
66 ANA CAROLINA CORA DE OLIVEIRA
67 LEONARDO INHAN SEGANTIN
68 GIULIANA ATAIDE SOUZA
69 VITOR MOURA MITUIWA
70 RODRIGO GABRIEL AUGUSTO CRUZ
71 GABRIEL ZANCHI BRAGA
72 HENRIQUE LUIZ SHIBATA GINO
73 IGOR BONAMIM MONTEIRO
74 *LUCAS MOSCARDO
75 FERNANDO DOS REIS GALVAO
76 LUCAS BRUM MILOS
77 GUILHERME BOLZAN CIETO
78 ANDERSON LOPES DOS SANTOS
79 BRUNO SARAIVA DAVID
80 DANIELA PAULA SAPORITO PENTEADO
81 WESLEY AUGUSTO REIS DA SILVA
82 NADIA MARIA BRANCO
83 JAIME GUILHERME LEAL GUIMARAES ALVES
84 ANDRE SARTORELLI TELLES FERREIRA
85 BARBARA TREMOCOLDI TABAI
86 GABRIEL AHMAR CAODURO
87 LUIZA ALEXANDRO FERRAZ
88 JONATHAN GOULART ANTONIO
89 GABRIEL DABUS
90 PATRICK CRISTINO MARTINS
91 BRUNO MONQUEIRO COUTO
92 JOSE RICARDO GABRIEL KUNIYOSHI
93 *FELIPE OLIVEIRA PINTO RIBEIRO
94 RAFAELLA PAVAN DEMATTE
95 MARIA FERNANDA CARDOSO BOTEGA
96 LEONARDO ARAUJO SILVA
97 *JOAO VICTOR PIGNATARI MODESTO DE ABREU
98 GIOVANA SUPERTI MAIA
99 LUCAS HENRY BECKER SILVA
100 GIOVANNI IGNACIO DIONIZIO
101 PATRICIA SIMOES DE ALMEIDA
102 **YURI HENRIQUE SANTOS CRUZ
103 RAFAEL SEIJI MATSUMURA DE OLIVEIRA
104 ISABELA SARKIS CARDOSO
105 PAULA FRANCIOSI NARDINI
106 DANIEL SHIGUERU MATUBARA
107 JESSICA NATALIA KADO
108 OLIVER RAINER SALOMONS
109 *RICARDO CAIRES FORMIGARI
110 BRUNA FIGUEIREDO EVANGELISTA
111 MILA BICALHO RAMOS DE LIMA
112 *GUSTAVO HENRIQUE MARQUES GARCIA
113 LAURA SOUTO MARRA DA MADEIRA
114 GABRIEL CRUZ DE MARTINO
115 MATEUS COIVO VILLELA
116 FERNANDA URBANO FERREIRA RODRIGUES
117 MIGUEL ROMANO MARQUEZ SOUZA
118 LIVIA DE PAULA YANG
119 LUCAS SANT ANNA DA CRUZ
120 GABRIEL GUSMAO DOS SANTOS
121 *DAVI GUSTAVO COSTA DE SOUZA
122 LEONARDO MARIANO BORGES ROSA
123 MATHEUS MEDEIROS LOURENCO
124 ALLAN VICTOR DOS SANTOS
125 VICENTE ZAMBONI NETTO
126 LEONARDO VAZ GALVAO DOS SANTOS
127 LOREENA VIEIRA
128 *BEATRIZ MOREIRA PETITO
129 PEDRO HENRIQUE NARVAIS SILVA
130 FERNANDO LUIS BARROSO DA SILVA FILHO
131 *DAVID LYRA DE MORAES
132 RAFAEL AKIO INOUE HIDAKA
133 PEDRO BLENGINI PANSE
134 PEDRO HENRIQUE DEL AGNOLO CALDANA
135 CAROLINA ALMEIDA BESSA
136 *RAFAEL SANCHES MERCADANTE
137 MATEUS TIAGO ALMEIDA NOGUEIRA
138 THALLYA BARREYRA BARCELLOS
139 FERNANDO DIAS HOFACKER DOS SANTOS
140 LUCAS SANTOS PELEGRINI DA SILVA
141 GABRIEL DO COUTO PAVAO
142 GABRIEL SILVERIO ASSUNCAO
143 PEDRO MARQUES CHICHARO
144 ALEXANDRE NISHIKAWA YATSUDA
145 **ALEX DE OLIVEIRA QUEIROGA
146 *NINNA HIRATA SILVA
147 MATHEUS FELIPE MOREIRA
148 *RAFAEL RABELO BUZALAF
149 MARCELO AKIRA KAWAMURO
150 LUCIANA SANTOS PORSI
151 JULIA TOGNOLI PINTON
152 BRUNNO CHIODINI DOS SANTOS
153 ANDRE MASSAO IONAMINE
154 MARIA VITORIA VIDIGAL PACHECO E SILVA
155 NATALIA ZAMAR TAQUES DUARTE DA COSTA
156 BRUNA ROSSI AMBROZIN
157 LUCCA CARDOSO VIERSA
158 MATHEUS VINICIUS PIACENTINI
159 LUCAS MARIANO TOLEDO
160 LISANDRA GAMA TAMASCO
161 VINICIUS MELO DE SOUZA
162 RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
163 *FABIO HENRIQUE SAMPAIO JUNIOR
164 ALAN DOS SANTOS ALVES
165 LEONARDO CAVALCANTE
166 RENAN MARTINS SACRAMENTO
167 LETICIA REGINA NATALINO
168 PEDRO REGIO SHOJI
169 LETICIA SILVA COSTA
170 *VICTOR DALLA PRIA CUNHA
171 LUCAS STRUTZ HAGUIARA
172 LAURA RE LUVISOTTO
173 *DOUGLAS MATHEUS MICENA
174 TIAGO REZENDE SFRIZO DUARTE
175 BRUNO ANDRES COLOMA DE ARAUJO
176 JOAO VITOR VIEIRA PEIXOTO
177 LEONARDO DI CARLO SOUZA GONCALVES
178 LETICIA MARIN ROMERO
179 *GUSTAVO KENJI KAMAKURA
180 LETICIA CRISTINA SCHMIDT CRISTOVAO
181 DIEGO VINICIUS MARQUES MARTINS
182 JULIA OLIVEIRA SANTOS
183 THAIS AYUMI YOSHIDA
184 PEDRO HENRIQUE NIEUWENHOFF
185 MATHEUS FRANCISCO MAGNABOSCO
186 JOAO VITOR MARTINS ZOCOLI MELO
187 THIAGO RIBEIRO DIB
188 VITOR MOULAIBB SILVA
189 LEONARDO ANDRE ROSSATO
190 MATHEUS ROCHA CARDOSO
191 GUSTAVO ZAGO BORGES
192 *SAMARA LUIZA ALVES GERALDO
193 NATALIA CAVALHEIRO AIRES
194 THIAGO VILA MARTHA
195 NATALIA MARIOTTI
196 LARISSA HAMOUD BALDASSO
197 AUGUSTO SCHIAPATI BORGES
198 ISABELA DE PAULA RODRIGUES
199 ISABELLA DORIGUETTO
200 GABRIELA BEATRIZ SANT ANNA DE MELLO
201 MILTON RIBEIRO LEITE NETO
202 ANDRE FELIPE DE FREITAS
203 FELIPE GUIAR
204 *RAFAEL SIQUEIRA ALVES
205 GUSTAVO NASCIMENTO CARDOSO DE MENEZES
206 *YURI MATOS KIYOMOTO
207 JOAO VITOR CAMATA BOLOGNINI
208 MATHEUS MICHELETTI LOPES
209 ALEXANDRE MAGALHAES DE PETRINI COELHO
210 FELIPE PINHATT DOS SANTOS
211 JOAO PEDRO DE MORAES MIAZAKI
212 GISELI FURLAN CORREA
213 GIOVANNA FERREIRA CAZZANIGA COZZOLINO
214 LUCCA BALDOCCHI CASTRO
215 TOMAS SILVESTRINI MAROTTA
216 MATHEUS BORGES SIMOES DE SOUZA
217 GABRIEL PEDROSA DOMINGOS
218 *ANA BEATRIZ DE CASTRO FERNANDES
219 CLARA PAGLIUSO GIANINI
220 MARIA VIRGINIA SUBY
221 BARBARA TURATO FARAH
222 *ANDRES SILVEIRA DA SILVA
223 GABRIEL SANTARELLI
224 VICTORIA HELOIZA NERIS ANTUNES
225 ROBERTO MOLINA CERQUEIRA
226 *MILENA DE CAMPOS SOARES
227 ISABELLA RAMALHO
228 FELIPE MOREIRA DO AMARAL
229 GIULIA SGANZERLA OLIVEIRA
230 GUILHERME SOUZA ARAUJO
231 LUCCA COSTA RICCI GRANDINETTI
232 GUILHERME OLIMPIO DE OLIVEIRA
233 GUSTAVO FATORETTO RICETO
234 DIEGO HENRIQUE ARAUJO GUIMARAES
235 VITOR HUGO ZANOTELLI FREITAS DE MEDEIROS
236 VITOR PEREIRA DA SILVA
237 MARCOS RIUL TONIN
238 SARAH MIRANDA BEZERRA ALVES
239 MATEUS ARGOLO DANTAS
240 PEDRO GIOIA MARTINS
241 DIEGO BRAZ
242 *LEANDRO GUIRADO PARVO
243 RODOLFO TILKIAN DE CARVALHO
244 VICTOR DE LA CORTE
245 GIOVANNI CHIODINI DOS SANTOS
246 GUILHERME YAMADA DANTAS
247 MARCELO RIBEIRO DO VALLE GOMES
248 VICTORIA AMBROZINI PEREIRA
249 VICTOR PAOLILLO DI CRESCE
250 **VITOR HUGO VEIRA DE LIMA
251 *FERNANDA YUMI NOMURA TAKAHASHI
252 DEBORA DE SOUZA
253 PIETRO ALLEC ARMECY LOMBARDI
254 PEDRO HENRIQUE LIMA ALMEIDA MORAES
255 GABRIEL VITOR DA SILVA LOPES
256 PEDRO THOMAZ GONZALES VIVIANI
257 *VITOR MEDEIROS ZORZETO TORTOZA
258 JOAO VITTOR RODRIGUES TEIXEIRA
259 MURILO PAGOTO BOLSON
260 LUCAS OLIVEIRA FERNANDES
261 **KEVIN TARCIANO DE ANDRADE OLIVEIRA
262 GUSTAVO HENRIQUE PAIS BRENGUERE
263 DENISE HUNGARI BERTO
264 GUILHERME MELO DA SILVA
265 JULIANA CARNIO DE MELLO
266 GEORGE DE MACEDO GERALDO
267 JULIANA DOS SANTOS POLONI
268 LEONARDO MACEDO PETERLE
269 WEI YUN ZHU
270 *FELIPE DA CUNHA SANTOS
271 JORGE DINIZ JUNQUEIRA FILHO
272 *TIAGO DE MORAIS PICOLO
273 *DAVID LUAN MENDES DE SOUZA
274 MATHEUS DE ALMEIDA SOUZA
275 LUCAS CARNEVALLI DE ALMEIDA
276 *PERCIO HENRIQUE SEIXAS MARQUES SANTOS
277 VINICIUS SCANDOLARA
278 ALBERTA CRISTINA LOPES CHAVES CORREA JAEGER PAULO JAEGER
279 **VINICIUS CARVALHO BERNARDES DE CAMARGOS
280 *JENNIFER BERROCAL ULSON DE SOUZA
281 GABRIELLA NEVES CARMASSIO
282 *LANA MARIA ARAGAO FERMIANO
283 GUILHERME MARQUES DE MATOS BAGGI
284 LUCAS DE SESSA NOGUEIRA
285 JOAO PAULO RIBEIRO DE FARIA
286 LEONARDO DO VALLE GONCALVES
287 MONICA BEATRIZ BIRELLO GUIMARAES
288 THIAGO BAGAIOLO GONCALVES
289 LEONARDO FARIA CRUZ
290 ENZO FERRUCCIO SALVONI
291 TIAGO TAKAYUKI TAKEDA
292 JOAO PEDRO DINIZ SCUCUGLIA ANDRADE
293 RAFAELLA CORDARO BUCKER FURINI
294 AMANDA SIQUEIRA MANAIA CONTRUCCI
295 TIAGO THOMAZ MIGLIATI ZANON
296 ANNE BLANCO OLIVEIRA
297 CAROLINA RIBEIRO RODRIGUES
298 GABRIEL DOS REIS HENDEL SILVA
299 LEONARDO WANG MAURICIO
300 **MURILLO AMERICO DA SILVA SANTOS
301 BEATRIZ SHIGUENO
302 LARISSA DE MELLO GRAZIANO
303 CLARA FRANCA CARNEIRO
304 *MARCELO TADASHI ITO
305 THIAGO AUGUSTO SILVA DOS REIS
306 FELIPE LARANJEIRA DAVID
307 NATHALIA DE REZENDE PEREIRA
308 PAULO RICARDO DE LIMA PINHEIRO
309 **GABRIEL PAULO AZEVEDO SILVA
310 GUILHERME ANTONIO MASSONI MACRUZ
311 RODRIGO ANICET LEITE
312 DANIELA DE MEO DULCINI
313 ENRICO PEREIRA TICIANELLI
314 **GABRIELA DE ARRUDA RIBEIRO
315 JULIANA BOACNIN YONEDA
316 LUCAS DE FARIA
317 PEDRO HENRIQUE TONELLO ANDREATA
318 GABRIEL MATHEUS CARBONERA VITTA
319 ISABELLA FERRAO DE SENA
320 WILLIAM AKIRA YOSHIDA HATANO
321 *PEDRO HENRIQUE DUTRA
322 MAURICIO IWASAKI DRIMEL
323 VICTORIA REGINA FOSCARINI
324 ARTHUR CASTRO DONATO
325 JOAO LUIS SANTIN
326 BRUNA OLIVEIRA DOS SANTOS
327 LUIS FERNANDO MARIOTTI PAIVA
328 GABRIEL VOLTANI VATANABE
329 LIDIA DE ALMEIDA GIRARDI
330 HENRIQUE GABRIEL ROQUE DO NASCIMENTO
331 NATHALYA KATHERYNE DE LIMA BEZERRA SILVA
332 ANA CATARINA PADILHA SOARES DA SILVA
333 CAIO COVEZZI PILOTTO
334 *ANNE CAROLINE FALANQUI
335 GUSTAVO SIMAO
336 **GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES
337 GIULIA GRANADO TEIXEIRA
338 GUSTAVO GOMES
339 *MARIELE APARECIDA CHRISTOFOLETI
340 LUCAS OCHSENDORF PACHECO
341 DANIELA MORAIS ROSA
342 JULIANA DA SILVA OLIVEIRA
343 RODRIGO RAVANINI DO NASCIMENTO
344 FRANCISCO TORRECILHA MANFRINATO
345 DANIEL BARROSO DA COSTA
346 LEONARDO VINICIUS DE ALMEIDA
347 JOAO PAULO BUGNO BORTOLETTO
348 **EDUARDO AMORIM ROCHA
349 ISABELA GAZZOLA SMARITO
350 FELIPE NEVES LEMOS
351 *ISABEL COSTACURTA DA SILVA
352 *HENRIQUE SHIGUEMITSU DANNO
353 MARINA LEVADA
354 BEATRIZ FRANCO PEREIRA
355 JOAO PEDRO DA SILVA MEDEIROS
356 EDUARDO HIDEKI ARIMA MIRANDA
357 GUILHERME BOMBATI LOMBARDI
358 PALOMA MARI APRIGIO DE OLIVEIRA
359 PEDRO ARAUJO GAZOLA
360 LEONARDO JUVENCIO DOS SANTOS
361 LUCAS SALVADOR GARCIA LOPES
362 LETICIA CARDOSO
363 BEATRIZ CASSANDRE DOS SANTOS
364 JOYCE XAVIER DE MORAES FREITAS
365 RICARDO ALARCON
366 LEONARDO LEONEL RODRIGUES
367 **HENRIQUE AUGUSTO KUCHAR DE MELO
368 JULIA DE PAULA MASCHIO
369 YASHMIN CAROLINE FURUSHO BECKER
370 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS
371 LAIS GOES LUIZ DA COSTA
372 LUIGGI LAGAZZI NICIANI
373 GABRIEL MARTINS TEIXEIRA PIAGENTINI
374 *WILLIAN LOPES ROSA
375 **MATEUS WIRTEN SILVEIRA ARAUJO
376 *LUIZ RICARDO SANTIAGO LOPEZ
377 *VICTORIA POZZA FASSI
378 ROQUE HENRIQUE MOURA NAVES
379 GABRIEL SILVA SATURI
380 LUCAS PACHECO DA SILVA
381 LUIZ FERNANDO COSTA MOREIRA
382 GUILHERME COELHO SIGRIST SILVA
383 FELIPE ANTONIO SPOSITO
384 *JOAO VITOR GONCALVES DE OLIVEIRA
385 CHRISTIAN BELMONTE WALTER
386 ISABELLA REZENDE RODRIGUES
387 BEATRIZ DE FATIMA DOS SANTOS GOMES
388 ENZO BRUM PONTIM
389 ANDRE RIBEIRO MENDES ANDREOTTI
390 GABRIELA CASSAMASSO
391 *MARIO PEDRO DE SOUZA
392 FELIPE SANTOS DE CARVALHO
393 EDEL MAGOGA NETO
394 PEDRO HENRIQUE SILVA RIBEIRO
395 CAROLINA GAIO MARTINS
396 PEDRO BAPTISTA BESSE
397 FERNANDA MARY SAMECIMA
398 *ANNE CATHERINE REHEM PICCELLI
399 *LARISSA NUNES ARCHANJO
400 DANILO DA SILVA TINEO
401 AMANDA CRISTINA DOS SANTOS ROMAO
402 CAROLINE VIEIRA BORREJO
403 THIAGO MARRETTO DE OLIVEIRA
404 ANNA CLARA SENA RIBEIRO
405 *RENATA CRISTINA PETTA
406 JOAO PEDRO BELTRAME DE BARTOLO
407 **AUGUSTO VITOR NANZER
408 ENRIQUE SANTANA DOS SANTOS
409 GABRIEL DA CUNHA MACHADO DA SILVA
410 BRUNA CONSOLARO DE ALMEIDA
411 THIAGO RYO ITO
412 JOEL SOARES GONCALVES JUNIOR
413 PEDRO SOTELO CALVO
414 *LEANDRO HENRIQUE VARGAS
415 ERICA FRANCO DONEUX
416 RICARDO CESAR HACHIRO HONGO
417 LARISSA ISABELA MOREIRA SALATINI
418 FABIO HENRIQUE DAS MERCES MUNHOZ
419 FELIPE RODRIGUES GONZALEZ
420 *LUCAS HENRIQUE GACHET
421 **ISAQUE GIGO DA SILVA
422 CAIO CAMATTA KRAVSZENKO
423 *JOAO PEDRO CREMASCO
424 PEDRO VINICIUS DE PAIVA
425 **BEATRIZ COSTA DA SILVEIRA
426 *VINICIUS PASCOAL FEITOSA DOMINGOS
427 **ROGERIO ALVES MARTINS JUNIOR
428 ALLAN SARTORI COELHO
429 RAFAELA BRAGA DE PAULA
430 WALLACE AVILA DE OLIVEIRA
431 JULIO ALVES GOMES
432 LAURA DE MIRANDA LIMA
433 BEATRIZ CATANELLI FRESCHI
434 *MURILO GERALDO SARDIN
435 GABRIELLA ALMEIDA MOCO
436 *ISABELLA FERNANDA BARBOSA
437 BRUNO BRESSIANI
438 *JOAO VITOR MONEGATO SIQUEIRA
439 ALEXANDRE SOUZA BARBIERI
440 LIVIA CESTARI
441 GABRIEL AMARAL OLIVEIRA AUGUSTO
442 NICOLAU TADEU THOMAZ FERREIRA VIANNA
443 ERLAN GABRIEL GUIMARAES ROSA PORTO
444 **STEPHANIE CREATO SOUZA
445 SOPHIA SANTOS DE ARAUJO ALVES
446 *GABRIEL FREITAS DAGOLA
447 EMANUELLE BRITO RUAS
448 *RAFAEL MURBAK
449 GUILHERME YUKIO NUMATA
450 ALEXANDRE PONTES MIGUEL
451 GABRIEL MARABESI CABRINI
452 *ANTONIO FRANCISCO MORINO NETO
453 *GUSTAVO BICUDO LETCOOVISKI
454 STEPHANIE NASSAR PALMA
455 ANA CAROLINA MARIANO PACHECO
456 VITORIA FRANCISCO RAMOS
457 THIAGO NOUHRA
458 BRUNA DE MORAIS SUDA
459 SARAH KATE DA SILVA
460 ISADORA FURLAN DE SOUZA NETO
461 *SABRINA DOS SANTOS MOURA
462 MARCELA DE JIACOMO MACHADO
463 JEREMIAS ALLEMMA
464 GABRIEL VINICIUS GARTNER
465 HENRIQUE ELIAS BUASSALY
466 LEONARDO SOUZA MACEDO
467 MARIA LUIZA BORTOLINI RADER
468 PAULO CESAR MENEGASSO FILHO
469 MARIANA EMILIO DA COSTA
470 MICHELE NAKAMURA OKANO
471 *GABRIEL PEZETTA FERREIRA
472 MARIAH FERREIRA PIRES DE CAMARGO
473 RENAN VINICIUS RODRIGUES
474 LUIS OTAVIO TOZETTI NEPOMUCENO
475 JOAO PEDRO SILVESTRE LEITE
476 EDUARDO CHERUTTI YAMAGUTI
477 PATRICIA CASALE PARRA
478 LETICIA GIOVANNA PIGLIONE DE OLIVEIRA
479 GUILHERME CAVALHANI MARDEGAN
480 RENAN SPINA ALTOMANI
481 CAROLINA ARISSA IHARA
482 STEFFANY DIAS MENDONCA
483 *MATHEUS HENRIQUE MAGAGNATO
484 HENRIQUE BERTOLI DE SOUZA MARCOLINO
485 JULIA SOUZA TORSONI
486 DANIEL SILVA MATTOS
487 LAURA ZAPELINI SASSI
488 *PATRICIA LETICIA MYCHAYLYK
489 RAFAEL MATOSINHO SILVA
490 **LEONARDO BUONSO ARANTES
491 WILLIAM IDE
492 ARTHUR GRANDINI SERRANO
493 GEOVANA OLIVEIRA GLERIAN
494 **VINICIUS ALVES DE LIMA
495 LUCAS CARDOSO MACHADO
496 **LAURA HELENA TEODORO
497 LUCAS MOREIRA BRITEZ
498 GIOVANNA POLINI PALU
499 THAYNA SANTOS SGARIONI
500 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO
501 PEDRO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA
502 RENAN JARDIM MERINO DA GRACA
503 BRUNO BROSSI SANTORO
504 LARA DILLELA MICALI
505 TALITA PRISCILA CABRAL JERONYMO
506 FERNANDO YASSUJI UEMA
507 *GABRIELA MARIA MARQUES RIBEIRO
508 BRUNO MARIANO FERMINO
509 ANA ELISA GRANATO SIQUEIRA
510 **GABRIEL CARNEIRO DE FREITAS
511 GABRIELE APARECIDA MARTINS
512 LETICIA BRUDER DE ALMEIDA DOMINGUES
513 RENAN HENRIQUE DE OLIVEIRA
514 LARISSA AFONSO FRAGOSO
515 *ANDRESSA JENIFFER MANOEL SINDARSIC
516 TAYNA DE LIMA SIMIONATO
517 *TIAGO GONCALVES DA SILVA
518 LETICIA GUADANHIM GARCIA LEANDRO
519 DOUGLAS JUN YAMASAKI
520 MURILO ASSAD CRUDO MAROSTICA
521 RODRIGO FIGUEIREDO CASEMIRO
522 WIVIANE APARECIDA BARRETO MENDES
523 *LEONARDO ZUIN CARAVITA
524 TALITA MANARTE DOS REIS
525 *ISABELLA BORTOLO
526 VINICIUS BRIGOLA MATTOS NOGUEIRA
527 LEONARDO SCHIRRMEISTER MARCHETTI
528 *GUSTAVO SOLDERA RUSSO
529 MURILO ROCHA DO NASCIMENTO
530 RODRIGO SILVA IGNOTTI
531 **MATHEUS DE AMORIM ROCHA
532 ANA LUIZA FERREIRA
533 GUSTAVO BRAZILEIRO DOS SANTOS
534 **PEDRO PAULO DE JESUS SILVA
535 ISADORA FREITAS DE OLIVEIRA
536 **NATHALIA DE LIMA RODRIGUES
537 CAMILA ROMANO DE LIRA
538 JOAO VITOR COSTA VERTUAN
539 FELIPE SANTOS DA ROCHA
540 JULIA DIAS DE SOUZA
541 MARIA LARA SIMOES LOZOVOI
542 ANTONIO CARLOS DE CAMPOS SILVEIRA JUNIOR
543 **GABRIEL KUROKI MOREIRA DA SILVA
544 MATHEUS FERNANDES NOGUEIRA PIMENTEL
545 RAFAEL KENJI GOYA
546 *PAULA MAYUMI HATANO
547 GABRIEL MICHELETTO VIEIRA
548 CARLA CAROLINA SANTORO
549 VICTOR SANTA VICCA
550 DOUGLAS RIBEIRO DAMASCENO
551 GABRIEL MOREIRA BOSQUEIRO
552 CAROLINA MILHOMEM DA MOTA PEREIRA
553 LUISA ZANUZZI BRAGA
554 VINICIUS FIGUEIREDO PAIVA
555 **JOAO VITOR BATISTA DA SILVA
556 GUSTAVO COSTA BERNARDO
557 VINICIUS DE CARVALHO
558 RAFAEL CLARO ALONSO
559 **VINICIUS VIEIRA NATAL
560 RAFAEL MANDELLI DE MELLO
561 HENRIQUE ALBERTO SEIXAS
562 JOSE VICTOR ARAUJO FERREIRA
563 MARCELA BRANDAO JANUARIO
564 GUILHERME NAOKI TAKAGI AYA
565 CATHARINA VICTORIA SANTOS
566 MARIANA VIEIRA MARTINS
567 GABRIEL ARAUJO SIMOES DA SILVA
568 JOAO MATHEUS NEGRAO DABRIL
569 JOAO PEDRO GONCALVES TONIOLI
570 JULLY ANNE KARLA GOMES OLIVEIRA
571 *ISABELLE ESTEVAM
572 *FABIO VICTOR SOUZA FACIO
573 HUGO INOUE NAGAO
574 *IVAN MARINHO COLOMBO
575 BIANCA LUCINARI FREITAS
576 LARA DE MELO GOMES
577 MATEUS GARCEZ FERRARI
578 LUANA APARECIDA SIQUEIRA
579 JULIA SCATENA TEIXEIRA
580 GABRIEL VARANDA
581 GETULIO AGUIAR LIMA NETO
582 ADEIYAN OBALAKIN CASSIMIRO PENTEADO
583 **GABRIEL FERNANDES PEREIRA SANTOS
584 GABRIEL DO NASCIMENTO ROSA
585 *GUSTAVO CALDAS DA SILVA
586 *GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
587 LUAN MORATO NUNES
588 *GUILHERME AUGUSTO VIEIRA PALMA
589 *ERIC SCHWAB
590 GIANCARLO SALOMAO D AMICO
591 **ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS
592 GUILHERME PEDRINI BARREIROS ALOISE
593 LUIZ HENRIQUE BORGES CABRAL
594 *FELIPE FRATUCCI
595 ANDRE NASCIMENTO PIRES CATA PRETA
596 PEDRO HENRIQUE SANTOS
597 ERIVALDO MAMEDE
598 IAGO BASSI FERREIRA PETEAN
599 CLICIE DUARTE BRITO
600 GABRIEL AUGUSTO POCETTI LISBOA
601 GABRIELA MARIE TANAKA
602 *MATHEUS FRANCO FORTUNATO
603 **ALLAN EVARISTO DA SILVA
604 *GABRIEL DE SOUZA BATALHA
605 **RUTIELLY PRADO DA SILVA
606 *FELIPE DE SOUZA SIQUEIRA
607 HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA
608 **BRUNA ARIANE GONCALVES
609 *HELOYM BLANCO JUNIOR
610 ANDRE RAHUAN SOGAYAR
611 FERNANDO LUIZ SHIMONECK
612 GABRIEL FERNANDO SANTOS SILVA
613 *LETICIA PROENCA DE JESUS
614 LAIS BENITEZ
615 *ROBERTO ALVES DE CAMARGO FAUSTINO
616 **PAULO AGABO DA SILVA
617 *MARCO AURELIO FERREIRA VECKI
618 JULIA BAYEUX NAMY DE SOUZA
619 JESSICA DE MELO
620 *MATHEUS PIMENTA QUINQUIO
621 **MATEUS NASCIMENTO ROCHA
622 LEONARDO TORRES DA SILVA
623 *LUIZ CARLOS FRUTUOSO AMADO JUNIOR
624 RAFAEL GONCALVES DO NASCIMENTO
625 *ENZO WILKER ALVES FELIX
626 **JULIA VARGAS VALADAO
627 NICOLAS MARTINS LORENCETTI
628 BEATRIZ CAMARGO ACHERMANN
629 BEATRIZ OLIVEIRA BELGINI
630 **RODRIGO JUNIOR DA SILVA BENTO
631 NICOLLY CARLOS DE SOUZA
632 JOAO PEDRO RABONI
633 RENAN SOUZA LIMA DE CARVALHO
634 **EDSON TENORIO FERREIRA LIMA
635 JOAO MARCOS GOMES DA SILVA
636 HEITOR DA SILVEA TOLEDO
637 RENATO DE ARRUDA LEITE SOBRINHO
638 ENRICO PAOLINELLI SHINHE
639 MARCELO CARULO CABRAL MENDONCA
640 MICAELLA CASTAGNA CARVALHO
641 *MARIANA NUCCITELLI SIMOES
642 **LEONARDO CELESTINO VENTURA
643 NICOLAS DE PILLA
644 JOAO VITOR PALMEIRA PREBELLI
645 *ALEXANDRE BATISTA DE SOUZA SANTOS
646 LUIS GUSTAVO DE LIMA ALVES
647 LEONARDO PAIVA NEGRAO
648 FELIPE SALDANHA BASSAN
649 CAUE AUGUSTO CHAGAS NASCIMENTO
650 *LAURA KUMAKURA CAVALIERI FLEURY
651 VITOR MARCHETTI CRAVEIRO
652 **THEOFILO COSTA ALMEIDA
653 TOMAS FERREIRA NETTO DE LIMA
654 LUCAS HIDEKI SAKAMOTO
655 *HENRIQUE CREPALDI
656 DANILO RISSON BARBIERI
064 - Engenharia Civil - integral - Guaratinguetá
1 LILIAN CAMPOS BELLINI
2 SHAIRAH FIGUEIREDO
3 PATRICIA YUMI ISHIKURA
4 DANILO BIZARRIA DE OLIVEIRA
5 LUIS FELIPE CALVO TIBERIO
6 RENATA CHAVES E SILVA
7 VITOR LOPES DOS SANTOS
8 FABIO FERNANDO TARDELLI PIKUNAS
9 VICTOR DAMILAKOS KADAYAN
10 ERICA RISSI
11 GIULIA ALMEIDA PAULIN
12 JULIANA NAOMI HAYASHI
13 FLAVIA LAGARES LORENZON
14 MYLENA HIROTA
15 LUCAS GABRIEL SANTOS KRIEGLER
16 VALERIA BARBOSA LEITE
17 LUIZ HENRIQUE DELBIN BELETTI
18 FELIPE ANDRE STABILE DE OLIVEIRA
19 PEDRO FELIPE SOUSA GARCIA
20 THIAGO BORABEBE CABRAL
21 DAVID ZINK
22 JULIA BARBOZA DA SILVA
23 LEONARDO SANTANA DA SILVA
24 GABRIEL BERNARDES CREPALDI
25 GUILHERME FERNANDEZ PINTO PORTMANN
26 CELINE AVELINO DE CASTILHO
27 HELENA CARMONA GONCALVES
28 VITOR PIAZZA E VENTURINI ARANTES
29 NATHAN CARDOSO FERREIRA DOS SANTOS
30 RAQUEL VIANA GOMES DO VALE
31 LEONARDO ZERNERI DA SILVA
32 CAIO ZANIN
33 DANIEL ALEXANDRE DA SILVA
34 ANDRE FARIA GUARDAO
35 ANA CAROLINA DE SOUSA
36 IRINA LY DA VEIGA ALVES
37 JOAO PEDRO LEME DE OLIVEIRA
38 BRUNO GIOVANNI EIRAS ALVES
39 GABRIEL MARTON DESIDERA
40 LUCIANA LURY ONARI
41 JOAO PEDRO GOBBY BANDINI
42 GUSTAVO HENRIQUE MENDES PEREIRA
43 KAUE OLIVEIRA FAGUNDES
44 EDUARDO BAPTISTA DE SIQUEIRA
45 GABRIELLE ROSSI SIBUYA
46 *VICTORIA SOUZA VAZ
47 RAFAEL VANNI DOS SANTOS CUNHA DE DEUS
48 MARIO MACCIONI FERREIRA DOS SANTOS
49 LUCAS YUKIO FUKUDA MATSUMOTO
50 JULIA ARAUJO RIBEIRO
51 LUCAS IAMAGUTE
52 JOAO VITOR DE PAULA SMITH
53 ANA CAROLINA PICINATO ANIDO
54 VICTOR SALATEO ROSIN
55 VICTOR TADA MOURA
56 LUCAS LIU
57 SAMUEL PORTES RIBEIRO STROH
58 SAMYRIAN FIGUEIREDO UTIDA
59 MATHEUS ROCCO DE OLIVEIRA
60 *ANDRE DE CARVALHO FANTUCCI
61 LEONARDO GONCALVES VIEGAS
62 *THALES FERNANDES COELHO
63 IGOR RODRIGUES RIBEIRO
64 GABRIELE AUGUSTA ROQUE ARAGON
65 VICTOR CASIRAGHI VIESTI
66 GIOVANI GONCALVES CIRITELLE
67 ENZO ALBERNAZ MARCONDES CESAR
68 CHRISTIAN DE NAZARETH TEIXEIRA
69 LUCAS FIGUEIREDO DE JESUS
70 DANIEL TEIXEIRA RODRIGUES
71 GUSTAVO KAMINARI NOMURA
72 SARA ROSA VENTURA
73 LUCAS MONTEIRO FRANKLIN
74 *CARLOS HENRIQUE FERREIRA VIANA DE JESUS
75 **DANDARA FURTADO PIMENTEL
76 HENRIQUE GONCALVES PESSOA
77 JOSE VITOR BARBOSA TEIXEIRA DAS NEVES
78 MATEUS BARBOSA OLIVEIRA
79 MATHEUS FERES DINIZ DA CRUZ
80 DAVI AUGUSTO SIMOES DA CONCEICAO
81 *LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA
82 LUCAS SETIN SARTORI
83 PEDRO RODRIGUES RIEGO COTS
84 *LUCAS DOS REIS PINTO
85 *GIOVANNI SOUZA SAMARTINI
86 CARLOS KENZO YOSHITAKE PINTO
87 PATRICK ARENA DE LACERDA
88 IAGO DOMINGUES FONCECA
89 GABRIELA ALINE JUNQUEIRA
90 MARCO PRIMO DEL CONTE ZARDETTO
91 RAFAEL BENATTI ROSSI
92 MARCELO MASSAO NAGATA
93 LUIZA FRANCO PEREIRA BEZERRA
94 VITOR AGUILLAR MORGADO
95 MATHEUS LEY SEN CHUANG
96 GUILHERME GONCALVES FERREIRA
97 LEONARDO ROMANO TREVISAN
98 PEDRO MARTINS DE MATOS
99 *THOMAS NEVES DAHER
100 GUSTAVO DE MACEDO IUNES
101 KARINA MARTA DA SILVA
102 NAOMI CAROLINA T. KASITA
103 PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA CARVALHO
104 BIANCA QUINTAL MACHADO
105 LETICIA MARQUES FERNANDES FERREIRA DA COSTA
106 DANIEL ISAO FUKAMIZU
107 GUILHERME SANTANA RUSSI DE OLIVEIRA
108 VICTOR HUGO SANTOS DE OLIVEIRA
109 FERNANDA IMAI YAMAKAWA
110 *NOEMI AYUMI NISHIYE UMEZAKI
111 HENRIQUE ZARNAUSKAS DIAS DE SOUZA VIEIRA
112 ISABELA BOLDORINI PAVANI
113 DANILO DA SILVA DANTAS
114 BARBARA REIS CARBONE
115 ARTHUR BERNARDES RAMOS PIRES
116 GUILHERME FELIPE CESTINI
117 PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARQUES
118 ROGERIO FONSECA DE FRANCA
119 FERNANDO LOBO BALLESTER
120 VINICIUS JOSE OLIVEIRA
121 DEBORA SHERTZMAN
122 HELENA SANCHES MADJAROF
123 VICTOR ENZO YONEMOTO
124 JULIA RIBEIRO STORK
125 GABRIEL MEDEIROS ALMEIDA BONFIM
126 LUIZ GUSTAVO DE JESUS
127 BRUNA PAULA SOBREIRO
128 ANA BEATRIZ DE SOUZA LOTUFO
129 ANDRE BOTTOSSO JUSTI
130 IGOR VIEIRA DOS SANTOS
131 MARCELLO GARCIA RIBEIRO
132 VINICIUS SANTANA ALBUQUERQUE
133 ALEXANDRE MACIEL DE MORAIS SILVA
134 MARCO ANTONIO ARAUJO PEREIRA DA SILVA
135 EDER WESLEY ARAUJO PIRES
136 JOSE MOISES DOS SANTOS ALVES
137 EDSON LEONARDO DOS REIS FERRAZ
138 RENATO CESAR BERGAMINI SALGUEIRO
139 LUIS FELIPI RODRIGUES OLIVEIRA
140 CAIO AUGUSTO GUDJENIAN CARNAUBA
141 CAROLINA KATURABARA DE MELLO
142 **STELLA RODRIGUES DE FARIA
143 DANIEL JOSE MARCELLO HADDAD
144 VICTOR MONTEIRO ARNONI
145 JOAO MARCELO RUSSO
146 QUETSIA DA SILVA PEREZ
147 IRVING RODRIGUES DE SOUZA
148 THIAGO BORGES CORONADO
149 MARIANA LURY TOMA
150 VITOR DA CRUZ SANTOS
151 *DANIEL HENRIQUE BRAGA LACERDA
152 *VICTOR FERRARI
153 PEDRO VICTOR PINTO SILVA SOARES
154 **CAROLINA VITORIA LOPES CAMACHO
155 *PEDRO DINIZ COE
156 LAILA SUEZ DE OLIVEIRA
157 **MATHEUS CARDOSO
158 RAFAEL COELHO DE OLIVEIRA
159 BIANCA BRUNA DIAS
160 RENAN CONRADO OLIVEIRA DIONISIO
161 BARBARA SARABIA RODRIGUES
162 CAROLINA GARCIA HERRERO
163 LUCAS TELES DE MENEZES
164 ESTER DOS SANTOS QUINTINO
165 LUIZ FELIPE RAVEDUTI ZAFIRO
166 *ELISABETH YANG NAN FU
167 EDUARDO ERIK BORGES MACHADO
168 *ITALO BERTHO ZANOTI
169 MATHEUS COUTINHO GANZAROLLI
170 NATHALIA DE ALMEIDA MACIENTE MARTINS DA SILVA
171 LUCA BORGHI
172 ALISTER ROSA DE SOUZA
173 *CAIO CAROLO DE OLIVEIRA DOMINGOS
174 NAYARA HONORATO DA SILVA
175 LUCAS EDGAR FERREIRA JORGE
176 LUCAS AVELAR OLIVEIRA
177 MATHEUS HENRIQUE PORANGABA SILVA
178 *RODRIGO FONSECA NADUR
179 VITORIA CAUZZO
180 NICHOLAS ALENCAR DIAS AMADOR
181 *ANA PAULA ARAUJO BATISTA GOMES
182 *GIOVANNA FLORIO DE CRISTOFARO
183 *DIOGO GRANGNANI LOPES
184 GABRIELA TAVARES NOGUEIRA GONCALVES
185 LUIS FELIPE ALMEIDA
186 GIOVANNA MAGALHAES BRUNO
187 MICHELE KOZOROSKI ALVES DE ALMEIDA TORRES
188 LUIZA FERREIRA DE SOUZA
189 PALOMA SIQUEIRA MACHADO
190 LEE YOU CHEEN
191 RAFAELA DAS CHAGAS LOPES
192 *FILIPE MEDEIROS MORENO
193 MARINA GOUVEA SOUZA
194 GABRIEL LORENTE SANTOS
195 VITOR ROBERTO MAGRINI CINTRA
196 DAVI TOMAZIA DE ARAUJO JUNIOR
197 MARIANA TANIZAKA MARTINS CALDAS
198 *VINICIUS PONTES VILLANI
199 MICHELE BOTELHO MOREIRA COLLETES
200 ALEXANDRE DE CARVALHO KUDZIN
201 **CLAYTON SILVA JUNIOR
202 *HANS ARAUJO RIBEIRO
203 MARIA LUISA CLEMENTE AMARO DA SILVA
204 OLIVY PELOSI NETO
205 *JOAO CARLOS SILVA COSTA
206 RODRIGO MENEZES DA SILVA
207 RAFAELA ORTEGA CIUTTI
208 **RENATO GRANERO
209 GUILHERME DE SOUSA FERREIRA
210 CESAR JUN KURIKI
211 NATHALIA LISBOA MOLITOR
212 **MAYCON DOUGLAS BRUM DE OLIVEIRA
213 LUISA GALHEGO DE SOUZA
214 *CAROLINE ALVES FELICIONI
215 GUSTAVO TAVARES CORREA
216 ANNE KAROLINE TIRELLI
217 GRAZIELA BERNARDES MONDIN GUIDIO
218 **RENATA VIEIRA DE SOUSA E SILVA
219 CAMILA NASCIMENTO CARDOSO
220 **LETICIA SOARES VARJAO
221 RAFAEL MIRANDA MALUF
222 EDUARDO FACTORI DE ALMEIDA
223 CAIO NAKAGAWA TSUNEMATSU
224 YGOR DE OLIVEIRA PEREIRA
225 MELISSA YUCARI MORAES UEDA
226 NICOLI ANSELMO RANGEL
227 *EDUARDO MATOS DA SILVA
228 **ULISSES TAVARES DE MELO
229 **MATEUS DOS SANTOSCARVALHO SILVA
230 *LETICIA IZABELA OLIVEIRA DOS SANTOS
231 ALLANA CASSIA BENVINDO
232 JOAO GUILHERME RIVERA SANTIAGO
233 **PRISCILA SANTANA DE SOUSA
234 *LEANDRO ANTONIO CAMPAGNOLLI
235 *CLEITTON RAIAN BATISTA PEREIRA
236 EDUARDO ROMAO DA SILVA GONCALVES
237 CAMILA CHAVES ROCHA
238 *GIOVANNI MANZI
239 FERNANDO GIOVANELLI CALTABIANO LUCAS
240 REBECA MORIJO PAMFILIO
241 *GABRIEL SANA FERREIRA DA SILVA
242 *ADRIAN MAKOTO KIMURA SILVA
243 *ANA CAROLLINA LEARDI FELIPPE
244 CHRISTIAN ISHIHAMA SUZUKI
245 GIUSEPPE WAGNER AKERMAN DE MACEDO
246 CAMILA DA CRUZ UBEDA
247 MAYRA NUBIA SILVA
248 RICARDO TAVEIROS GONCALVES
249 *LARISSA MENEGHINI SILVA
250 MATHEUS SOARES DETONI DE LIMA
251 MATHEUS DOS SANTOS MULET
252 MAURO MOREIRA JUNIOR
253 **LUIS FELIPE OLIVEIRA SANTOS
254 VICTOR GUERRERO PELLARIM
255 GUILHERME KENJI TAKEDA KANEKO
256 JOAO GUILHERME GARCIA
257 *FERNANDO SILVA OURIQUES
258 **STELLA CHAGAS CASTRO
259 LUCAS SANTANA BELTRANE
260 **MAYARA DOS SANTOS NASCIMENTO
261 BIANCA PARENTE BOYADJIAN
262 *RAIANA PEREIRA SILVA
263 BRUNO RICARDO CORREIA DA SILVA
264 MIRELLA FEITOSA RESENDE
265 GRAZIELE VELLA
266 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA
267 *FELIPE MATTIUZZO TOMAZINI
268 *VITOR RODRIGUES DE SOUZA PINTO
269 DANIELA TIEMI NODA
270 *MARIA GEOVANNA PAIVA SANTOS RODRIGUES
271 *VINICIUS YOKOYAMA NEVES
272 *RODRIGO DIAS PAES LANDIM
273 LUIZ FILIPE GONCALVES SILVA
274 BRUNA CAMILA SOARES FARIA FONSECA
275 MATHEUS HENRIQUE VIEIRA ROCHA
276 *CAIAN DE CARVALHO BENETELLI
277 BRUNO CONTI DE PAIVA
278 *CAMILA SALVI
279 GUILHERME ZANZOTTI DIAS
280 ALVARO AUGUSTO SUNCIN AMARAL
281 *MARCELLA BEATRIZ FREITAS BRITO
282 PEDRO FIGUEIREDO DA SILVA
283 VINICIUS MATIAS MARTINEZ ELIAS
284 MATEUS DE CAMPOS ALVES
285 JOAQUIM RODRIGUES GOMES NETO
286 JOAO VICTOR PIMENTEL SAN ANNA
287 GABRIEL EDUARDO FERREIRA LIMA
288 GABRIEL DE CARVALHO JULIO
289 PAULO JOSE PINTO
290 LAYANNE FERNANDES SAKAI
291 *PRISCILA HELENA DE CAMARGO
292 **GABRIELA LOPES DE SOUZA
293 MAYARA CRISTINA DOS SANTOS GOMES
294 **NICOLAS PRATIS MAGALHAES
295 VICTORIA VICENTE ROCHA
296 CAMILLA YUMI SHINAGAWA
297 *KAUE DE BARROS ALMEIDA
298 WILLIAN IBANEZ MESQUITA
299 **BEATRIZ DE OLIVEIRA SIMONETTI
300 STEFHANI SILVEIRA DOS SANTOS
301 YAGO MARTINS ESCADA
302 LUCAS ARICE DE CARVALHO
303 DANIEL CARVALHO WHATELY PAIVA
304 CAMILA PALAIA FAGGIANI
305 JOAO VICTOR DE SOUSA VIEIRA
306 *GIOVANNI ANDRADE PIRES
307 BEATRIZ DE ANDRADE ARAUJO
308 GABRIELA CAROLINA GOBBO
309 GUILHERME RIBEIRO MAGALHAES
310 MONIQUE DE OLIVEIRA FARIA
311 ANA MARIA SOARES SANTANA
312 NADIA LIE OKADA
313 *SAMUEL JUNIOR DE MELO
314 JOAO MARCOS ANDRADE MEIRELLES
315 *AUGUSTO CESAR BERINGUER FUNARI
316 THAMIRES DA SILVA MORGADO
317 RENATO MATHEUS TONATO JUNIOR
318 **ALBERTINA COSTA RODRIGUES
319 GIOVANNI CARAVAGGIO GUEDES GOMES
320 **VITORIA DOS SANTOS SANTANA
321 BRUNO CEZAR TATEKAWA
322 *MARCELO CAMPOS SILVEIRA
323 *MARIA BERTAZZO SANTANA DA SILVA
324 NICOLAS PECCIA TAKAYAMA
325 JULIA CAROLINE RIBEIRO
326 *GABRIEL VILELA MANCILHA
327 RAVENA MARQUES LEITE
328 ISABELLE CRISTINE PELLEGRINI LAMIN
329 **FAYCON CRISTER PEREIRA MOARES
330 BEATRIZ LUMI TAKEMOTO DOS ANJOS
331 *BARBARA TEIXEIRA DI NARDI
332 MARIANE CARVALHO DA ROCHA
333 VIVIANE BESSA DIOGENES CASTELLANO
334 MATHEUS OLIVEIRA DO O
335 **KAYRON IDARILIO RIBEIRO REIS
336 ERIC RODRIGUES ISHIOKA
337 LARISSA JANINE DIAS
338 HEITOR DE PAULA ROSA
339 PEDRO HENRIQUE NEGRAO DE MELLO
340 **DANIELE GARCEZ RISSARDI
341 *JEFERSON RODRIGO MUKAIBATA
342 ERIK DE SOUSA FRIAS
343 *GUILHERME TADEU GOMES GONCALVES
344 GUILHERME BOSELLI DA SILVA
345 KARINA MIRAMOTO TSUCHIYA
346 *JONAS LEMOS RIBEIRO
347 BRUNNO LUIZ BARSSOTTINI PAGANELLI
348 GLEICY FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA
349 *RONALDO LOPES DA SILVA FILHO
350 EDUARDO DO AMARAL FERREIRA
351 GUSTAVO MELO ELIAS DA SILVA
352 ARMANDO ROSA DE OLIVEIRA
353 THALYS WILLIANS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
354 *CAROLINE LOPES DE SOUZA
355 MAURICIO VIEIRA FARIAS
356 THIAGO BRITO TEIXEIRA
357 *PEDRO HENRIQUE PASSETTI
358 UDHAI PEIXE DE BITTENCOURT
359 JOAO VITOR ROGERIO BOTARO
360 EDUARDO ELIAS PEREIRA DA SILVEIRA FILHO
361 BRUNO GARCIA BELEM
362 *ELZIELE DA ROCHA
363 JULIA DE OLIVEIRA LOURENCO
364 *ARTHUR SCHINCARIOL CREPUSCOLI
365 NATHALIA NASCIMENTO FREIRE
366 VITOR KENJI MARCELINO ASADA
367 MARIA GABRIELA PENA FIRME SILVA
368 HENRIQUE BIANCHINI SANDIN
369 *NICHOLAS DOS REIS LACERDA ARAUJO
370 *JOAO PEDRO RAMOS LEAL GOMES
371 GUILHERME SANTOS DA SILVEIRA
372 LUIS GUILHERME GONCALVES CAMPOS
373 *KAIO KEN- ICHI DE CARVALHO TAKUMA
374 **JOSE MAURO DE ARAUJO
375 GUILHERME ARICE GAUDENCIO DA SILVA
376 *MATHEUS PINHEIRO LOURENCO DE OLIVEIRA
377 MARCELO SCHWAB RODRIGUES JUNIOR
378 FELIPE SILVESTRE DA SILVA
379 KEVIN ARTHUR RODRIGUES UEMURA
380 GIOVANNA NESELLO
381 LUCAS DA SILVA CREPALDI
382 **LUCAS MINEIRO DOS SANTOS
383 GABRIEL SIMOES LOPES
384 LEONARDO AUGUSTO BUZIN
385 JULIANY YURI TAKIGAMI
386 *GABRIELA SANTOS DO PRADO
387 AMANDA TOGNARELLI
388 MARIA CLARA DE MOURA SANTOS COELHO FERREIRA
389 VITOR ALMEIDA FRASINELLI
390 **LUCAS SOUSA E SILVA
391 *THIAGO VILELA GARCIA
392 **WASHINGTON FELIPE LUCENA LUIZ
393 ANNA CLARA FERREIRA LOPES
394 GIOVANA APARECIDA FREITAS FERREIRA
395 GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA
396 MURILLO PICOLO GARCIA
397 **NATHALIA AMARAL DOS SANTOS
398 CARLOS HENRIQUE MARTINS DE SOUZA
399 MATHEUS YURI DE SOUSA GUSHIKEN
400 GIULIA MITESTAINER SILVA
401 VINICIUS KAZUMI MATHI
402 GABRIEL MENDONCA NOSSACK RIZZO
403 *LUCILA ALMEIDA SOUZA
404 **KAROLAYNE GALVAO DA SILVA
405 **RAFAELLA BASTOS VASCONCELOS DE CARVALHO
406 GUSTAVO HIPOLITO MATHEUS
407 *MATHEUS HENRIQUE NEVES DE SOUSA
408 *THAIS APARECIDA CORTEZ PINTO
409 LUCAS BOQUICHI ROMERO
410 RODRIGO TEIDI CARDOSO HIGA
411 GUSTAVO SANTOS SIVIERO
412 **LETICIA DE OLIVEIRA MARCELINO
413 *VICTORIA DE OLIVEIRA COUTINHO
414 **MIRIAN NOEMI SILVA DA COSTA
415 LANA CARDOSO DE ALEXANDRE
416 CAROLINA RAMOS LEITE
417 **EVERTON CASSIANO LOPES DOS SANTOS
418 JOAO PEDRO AMANTE MURGO
419 **CRISLANE SANTOS BONFIM
420 **SHILDER GABRIEL SANTOS PENHA
421 **JESSICA GABRIELE DE SOUZA ALVES
422 MATHEUS SANTOS PRUDENTE DO AMARAL
423 LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA LEITE
424 **IZABELA ANDRE DE SIQUEIRA
425 **STEFANI FATIMA DA SILVA RODRIGUES
426 GIOVANI DE PAULA MIGOTTO
427 *GUILHERME PAGNI DE AQUINO
428 *ALLISSON MARLLON CASSIO ALVES BARBOSA
429 *ISABELLA DAMASCENO DA CRUZ
430 **BRUNO ALEXANDRE RODRIGUES
431 *VITORIA APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA
432 *ANDERSON MIRANDA VESGUERBER
433 ANNA CLARA PASSOS GOULART
434 ALEX KOITI UESU
435 **RAI APARECIDO MOTA CARDOSO
436 **ARIELE CAROLINE TORRES MOREIRA
437 *JOAO PEDRO SAMPAIO SIQUEIRA
438 *JEAN LUCAS RIBEIRO
439 *ANA LAURA DE OLIVEIRA
440 GUILHERME VACCARI CARLINI
441 *ANNA ELISA FRANCO
442 **RAFAEL DA SILVA PASSOS
443 VINICIUS LOBO DE JESUS
444 CRISTINA POMPILIO DE MOURA RIBEIRO
445 ANDRE MENDES GARCIA
446 **RODRIGO DE SOUZA RODRIGUES
447 *ALAN RICHARD OLIVEIRA
448 ROMULO COBRA DE MELLO CASTRO
449 *LUCAS KLEIN SEABRA MOREIRA
450 MARCELO GOMES BALDOINO FILHO
451 BIANCA DIAS ALCANTARA DA SILVA
452 **ALAN ALONSO MATIAS
453 JUAN CARLOS RODRIGUES VIANNA
454 LUCAS RICARDO DE SOUZA FERREIRA
455 **LETICIA DE SOUSA ROCHA
456 **PAULO VICTOR SENA PINTO DA SILVA
065 - Engenharia Civil - integral - Ilha Solteira
1 DOMINGOS FRANZIM NETO
2 MURILO NEVES KELM
3 ARIANE PRESSATTO
4 ALEXANDRE PEREIRA LIMA BERNARDES
5 LETICIA FARINA DOS SANTOS
6 JOAO PAULO DA SILVA GUERRA
7 ERALDO DIAS DE CASTRO NETO
8 HUDSON GABRIEL DE MORAES
9 *VICTORIA FERNANDA GENARO SILVA
10 **RENAN BRUNO
11 DIEGO LOPES MOREIRA
12 TAINA COSTA E SILVA MIELO
13 THIAGO CARRETA MORO
14 JULIO GUARNIERI ALVES
15 LUCAS GIL DUARTE
16 WILLIAM EICHI OGAWA MARUFUJI
17 GUILHERME KITSANDONIS
18 KAROLINE SANTOS MASSELANI
19 LUCAS MACHADO BERGAMASCHI
20 VINICIUS IAMASHITA SANO AMARAL
21 JOAO MIGUEL DICENZO TAVARES
22 RAUL DA COSTA LEITE STEIN
23 RODOLFO REZENDE LAMEU DE OLIVEIRA
24 MARIA EDUARDA RAMOS RODRIGUES
25 MILENA RAMOS E SILVA
26 VINICIUS HENRIQUE DO NASCIMENTO AMORIM
27 CAIO HENRIQUE MARCHETTE GOVEIA
28 JOAO FERNANDO M S NETO
29 VITOR AGUIAR SANT ANNA SIQUERI
30 HELIO FERRAZ DE OLIVEIRA FILHO
31 LEONARDO TAKEO TOKUHARA
32 BRUNO LUAN SILVA RAMOS
33 SABRINA LOURENCO CILLI
34 NATAN MONTANARI
35 CELSO LUCIANO FERREIRA MUNIZ
36 JONATHAN LORENZO FERNANDES
37 GUSTAVO PALHARES ALVES
38 FERNANDO ANDRADE GUIDORIZZI
39 *DIEGO PAVAN PARRA
40 BEATRIZ RIBEIRO OLIVEIRA
41 MARIA LUIZA FAVARAO VIEIRA
42 MARIA LUIZA MONTEIRO FRANCO
43 VITOR CESAR RIBEIRO CURCI
44 TAWANE HONMA MILHAN
45 LAURA FRESCHI DE OLIVEIRA
46 AUGUSTO GOMES FAVARO
47 GUILHERME CORREIA VIEIRA
48 MAYARA FARIAS BORGES
49 VITORIA CAROLINA DA CRUZ OLIVEIRA
50 ALINE FRANCA FERREIRA SOUZA
51 JULIA PORTO ALVES
52 RITA DE CASSIA ZAGHINI
53 LUIZA PINATTI ASTOLPHI
54 JULIA BIDURIN PICOLO
55 MARCIO LEITE MENDES FILHO
56 CAIO TERASSI
57 HUGO ZAVANELLI MANZANO
58 BIANCA MIDORI FONSECA MIYAKE
59 JESSICA CAROLINE INOMATO MATOS
60 LEONARDO SILVA MASCOLI
61 MATHEUS MARTELO SOUZA
62 SILVIA MARUMI MORIYA
63 *HUGO GIELAMO PROSPERO
64 BRUNO CONDE MARQUES
65 MAURO HENRIQUE DALARME GIMENEZ
66 GABRIEL ORTIGOSSA MORETTI
67 JULIANA FERREIRA NOVAES
68 GIOVANA CABELLO DE MORAIS
69 FELIPE BERNEGOSSI VILLA
70 *HELMER MURRA CAETANO
71 TAISA ROCHA BACOCINA
72 LAIS MAYUMI GOMES
73 *VITOR HUGO SEMENSATI
74 TONY MARONESI BAGIO
75 *RIANE OSTROSKI
76 AMANDA TAVARES DE OLIVEIRA
77 GIOVANNA MARIA MASIERO
78 BRUNO GARCIA GORJON
79 THAYNA AMORIM MARTINS
80 **GABRIEL CONSTANTE MILANEZI
81 PEDRO ALBERTO COSTA CALDEIRA
82 ISABELLA TODERO ALVES RIBEIRO
83 GEOVANI SGRIGNOLI MELLO
84 RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
85 GIOVANA FERNANDES CABERLIN
86 ERICA MAYUMI SEKI
87 JOAO VITOR DE ARAUJO
88 *ANA BEATRIZ LIMA GOMES
89 BIANCA SANTOS FELTRINI DE SOUSA
90 MARCELO RAGASSI DA SILVA FIORINI
91 *LIGIA DE MAGALHAES ANTONIO
92 MURILO SHOZI DE SOUZA KASAI
93 FELIPE EDUARDO FERNANDE DA SILVA
94 *GABRIEL HENRIQUE RIBEIRO
95 FELIPE BATISTA IRIKURA
96 GUSTAVO COIMBRA GODOY
97 EDUARDA CAROLINE DEUNGARO
98 JOAO PEDRO LUGLI GOMES BENTO
99 JULIO GUILHERME PEDERIVA
100 **FERNANDO ARIEL CARDOSO COSTA
101 FELIPE BATISTA TIAGO
102 GUSTAVO ENGLER GOULART
103 BEATRIZ RODRIGUES
104 GABRIEL BARBOSA ORTEGA
105 CAROLINA BARBOSA CALCADA
106 JULIO CESAR MONTEIRO
107 PAULA CAMPOS PERINI
108 LUCAS HENRIQUE SEIYU URASAKI
109 BARBARA CALDATTO STREICHER
110 FELIPE SANTANA PENA
111 BRUNA RIBEIRO DE MENEZES
112 LUIZ FELIPE NUNES LEITE
113 *NATHALLI MARTINS DE SOUZA
114 MATEUS FAVARIN YASSINE
115 CARLOS HENRIQUE UEJIMA VARELLA
116 GUILHERME ANTONIO PEREIRA BARZAGHI
117 MARCELO FRANCISCO JORDAO AVILES
118 LEONARDO HITOSHI TOMA
119 *VITOR FELIPE PAVIN PEDRON
120 CAROLINA SILVIANE MORAIS LIMA
121 RAFAELA ABREU PAJOLLA
122 CAROLINA DE SOUZA TAVONI
123 **SAMARA DANTAS VIEIRA
124 AMANDA BETTINI ESTEVES
125 *DANILO RICHLOWSKI WULF
126 MARCOS CANCADO MAAZ
127 *MATHEUS VIEIRA COQUEIRO GOMES
128 **SIDNEI GUSTAVO DA SILVA
129 VINICUS PINHEIRO DE AVILA
130 **ANTONIA SUZANE DA SILVA LIMA
131 BRUNA EMIRY HIROTANI
132 GUILHERME NATAL MORO
133 **LETICIA JESUS DE SOUSA BISPO
134 ALANA PEREIRA GASPARINO
135 RAFAEL RAMOS TELES
136 VINICIUS RIBOLDY PUGLIELLI
137 LAIS SILVEIRA YOUSSEF
138 MARCO ANTONIO FARIAS RIOS
139 ISADORA ASSIS FERRI
140 CAIO BALARINI NOGUEIRA
141 VINICIUS LOCATELLI BARBEIRO
142 THAMMY AKEMI KANASHIRO LEMES
143 AMANDA GROTTO CARVALHO
144 MATHEUS MAIORALI DA SILVA
145 *BRUNO CORREA GARCIA
146 BARBARA HIPOLLITO FERNANDES
147 LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA SANCHES
148 *RENATO GONCALVES MIRANDA
149 ISADORA SOARES ROSSETTO
150 AMANDA PIERONI FRANCO
151 *BRUNA AREDES BORGO
152 GIOVANNA COLDIBELLI MARTINS
153 ANA PAULA SOUSA DOS SANTOS
154 ANA BEATRIZ KOGA FAZANO
155 HANNY NAOMI KANASHIRO LEMES
156 ANA LAURA ZUMPANO SOARES
157 FELIPE KIM
158 RAFAEL JOVELHO DE CAMPOS
159 LARISSA BLANCO FAVARO
160 THAIS TIEMI GUSHIKEN
161 THAIS OLIVEIRA DE VASCONCELOS
162 FERNANDA MARTIN GUERREIRO
163 ARTHUR HENRIQUE DOMINGOS TEIXEIRA
164 IGOR MILITAO CARNEVALE
165 MARINA GABRIELA DE OLIVEIRA CAVINI
166 VITOR NASCIMENTO DE SOUZA
167 GIOVANA DE SOUZA E PAULA
168 DIEGO FERNANDES CASTILHO
169 CARLOS ROBERTO PAGOTO MASETTI
170 MATEUS LEVI CHAUAR SALEM
171 *EDER FLAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR
172 LUIZ FERNANDO ALVES FERRACINI
173 **SANDRA DE OLIVEIRA SOBRAL
174 GUILHERME ROSANTE PEREIRA
175 LEONARDO TADEU MENEZES SAVERIO
176 *GUILHERME LEMES BONFIM
177 RAFAEL SILVA CANDELORO
178 *HENRIQUE RODRIGUES LOPES
179 THAINA CENEDESI SILVA
180 *GUSTAVO DE SOUSA ROCHA
181 BENEDITO JAIME MELO MORAES JUNIOR
182 GUSTAVO RIBEIRO DE OLIVEIRA
183 AUREO RIBEIRO NETO
184 MARIA EDUARDA FERNANDES BORBA
185 WINICIUS EGER MONTEIRO
186 DANIELE DAVINA COSTA
187 RAFAEL OCHI KIKUTI
188 LAURA BISPO PAES DE CAMARGO
189 VINICIUS HENN MARQUES
190 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS STEFANINI
191 BEATRIZ CRISTINA DA SILVA DENIZ
192 CHRISTIAN SEIJI HONDA
193 BRUNA SERRANO
194 *JOAO PEDRO DA SILVA ALVES
195 CAROLINE GARBO OLIVATO DE SOUZA
196 *MARIA JULIA BARTUCCI LOPES
197 *VITORIA FACCINI GREGORIS
198 RAFAEL ALBERGARIA BARBOSA SEGNORINI
199 MATHEUS MOLINA MATSUMOTO JUNIOR
200 HUGO ELIAS BARBOSA
201 AURELIO BRUNO CARVALHO DE OLIVEIRA
202 CAMILA XAVIER DO COUTO
203 **KETRYAN BARBOSA MARTINS
204 *ALEX RODRIGUES ZANI
205 GABRIEL SOLDATI FAVARO
206 IGOR AUGUSTO ANDREOTTI DOS SANTOS
207 ARTHUR MARANHAO DOS SANTOS
208 *SAMANTHA SILVA MARQUES
209 WILLIAN CARLOS SIEBENEICHLER
210 VERONICA VIEIRA BIANCHINI
211 OTAVIO MIGUEL MARTINS LOPES
212 *PAULO HENRIQUE TOLEDO MAZETI
213 GABRIEL FERNANDES NASCIMENTO
214 ANA BEATRIZ LALUCCE VAZ
215 FERNANDO NAKAMURA ONO
216 ANA CAROLINA BRAMBATI
217 FELIPE FREITAS PEREIRA
218 LUIZ HENRIQUE FIGUEIREDO FAUAZ
219 LEONARDO MERENDA GERBASI
220 LUDMILA FERREIRA
221 JOAO PEDRO GIMENEZ BUOSI
222 AUGUSTO DE GODOY AZEVEDO
223 LUANA ISSO BATISTELA
224 JOAO PAULO QUEIROZ
225 LUIS ARTHUR PERCUSSOR ALVES PAULA
226 LEONARDO OLIVEIRA RODRIGUES
227 IGOR GAVIOLI GASTALDI
228 NATALIA MELO MENDEZ
229 GABRIEL BONDEZAN DE ALMEIDA
230 GABRIEL GONCALVES FERNANDES
231 VICTOR HUGO DE FREITAS CORREIA
232 MATHEUS CASALE DE FREITAS
233 CEZAR LUIZ GREGORIO DO NASCIMENTO
234 BLANCA DEL VECCHIO BARON
235 PAULA LASALVIA SCHUSSLER
236 MARIA VICTORIA NEVES CANALI
237 VINICIUS BERNARDES BONJARDIM
238 *ALEX SANDRO SILVA COELHO
239 **GIOVANNA DE LIMA OLIVEIRA
240 MATHEUS FRANCO BONFANTI
241 *YASMIN RITER LOPES
242 VITORIA TAMIE BLANCO HASEGAWA
243 PAULO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA
244 **CIBELE ROCHA FARIA
245 ELIANE TERUKO LOURENCO DOS SANTOS IEIRI
246 RAPHAELLA SALGADO OLIVEIRA
247 *BIANCA EDUARDA LADISLAU SOARES
248 *SENHORINHA LICKA KAZAMA
249 *MARIANA RIBEIRO DE ALMEIDA
250 MARCOS ANTONIO BARRETO JUNIOR
251 MARCELO THOME BELETTI
252 HENRIQUE REBELLATO BITTENCOURT
253 LARA SANDIELLY DE ALMEIDA GUERRA
254 ERIC MATHEUS DELGADO FARIA E SILVA
255 MATHEUS NEPOMUCENO TELES
256 TASSIO DA SILVA SOUZA
257 VINICIUS KAMETANI PAULO
258 BRENO SANTANA ASTORRI
259 NATHALIA EVELIN VRECH DE SOUZA
260 MURILO TREVISAN SEVIOLI
261 ARIEL RODRIGUES MANCINI
262 *ANA LAURA SILVA SOARES
263 PEDRO DIAS DOS SANTOS
264 LAURIANE CRISTINA RODRIGUES CRUZ
265 JOAO VITOR REGATIERI AMELOTI
266 **FABRICIO DA SILVA AGUIAR
267 *LEONARDO MARTINS RAMOS
268 **CAROLINA SANTANA FIGUEREDO
269 JOAO MATHEUS GIRARDI DE MATOS BATISTA
270 KEMILLY MORANDIN BARBOZA
271 OTAVIO ZANETTI FINOTTI
272 *GABRIELLY MOREIRA MATOS HOLANDA
273 HENRIQUE BAVAROTI RODRIGUES SILVA
274 LUCAS HIROYUKI OKUHAMA WATANABE
275 MARIA ANA CAETANO JURY
276 MOSAR HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA
277 RODRIGO NOGUEIRA TOKUMO
278 NATAN DE FRANCA E SIQUEIRA
279 MARIA VITORIA LEBRAO RIBEIRO
280 **WILLIAN CARLOS HERMENEGILDO MIRANDA
281 BRUNO SIQUEIRA PERES
282 *CAMILA BOLANDIN CARDOSO
283 **JORGE YURI AMBROSIO DE ANDRADE
284 PEDRO HENRIQUE SEMENSATO SIMAO
285 LUIZ HENRIQUE LAMAS
286 *JOAO VITOR ALBERANI SOARES
287 *MATHEUS LUIZ PEREGO LONGHI
288 HEITOR LEMOS CHIARATO
289 LORENA CARVALHO MARQUIOLI
290 JESSICA ELIANE FERREIRA BARBOSA
291 **LEONARDO S OLIVEIRA
292 *LILIANA TIERI KIMURA TODA
293 ISABELA LUCAS FURQUIM DA SILVA
294 JULLIA TAPPARO SALOME
295 NARA PONTES GESTAL DE SIQUEIRA
296 *MILENA HERMANSON SANTANA
297 MATHEUS VINICIUS SILVA DE SOUZA
298 LEONARDO LOPES LOTAIF
299 ARTHUR SOLER PEREIRA CALCAS
300 *LUIS OTAVIO DE OLIVEIRA FERNANDES
301 IGOR ROBERTO BRANCO CARNEIRO POLTRONIERI
302 *GABRIEL ANTONIO LOPES TEIXEIRA
303 **ALEX EDIMAR DA SILVEIRA
304 ANDERSON CLAYTON GRAMACHO DA SILVA JUNIOR
305 FLAVIO ROMAN FERRARI
306 *MATHEUS MOURA MENDES
307 *MATEUS ROGERIO DE SOUZA
308 ISABELA DE ALMEIDA LEMOS HUMMEL
309 **GABRIEL DE JESUS COSTA
310 **ANDRIA CAROLINA LEITE DE SOUZA
311 BRUNO HENRIQUE SERPA PALMIERI
312 JOSE MATHEUS CARAVANTE SANCHES
313 ANTONIO FONSECA PRADO
314 ISADORA COSTA LEITE
315 *JOYCE DE ALMEIDA CARVALHO
316 *IGOR MULLER DOS SANTOS
317 *ANDRE LUIZ KARLOS DE LIMA GRACIANO BELEM
318 KAYO MOURA COSTA E SILVA
319 JULIANA CAVALCANTE DO NASCIMENTO
320 MARIANA MENEGUESSO SIMAO
321 GABRIEL HENRIQUE ADAD MORELI
322 ANA CAROLINA MOMETTI
323 *ADILSON APARECIDO CAMPOS JUNIOR
324 *FELIPE MARTINS RODRIGUES
325 GREGORI VIEIRA FARIAS
326 *ELLEM ADRIANE MARANGONI
327 **MARCELO NOVAIS DA SILVA
328 *MATHEUS DE LIMA CANDIDO
329 *MATHEUS DE JESUS NOGUEIRA
330 *CASSIA REGINA DE OLIVEIRA
331 CATARINA MICHELETTI LOPES
332 GUILHERME TAKASHI KATAOKA
333 JOAO VICTOR MARQUES FAVERO
334 JOAO PEDRO ROJAS DE LIMA
335 MIGUEL GONCALVES DE ALMEIDA
336 *JOAO MARCELLO DE MIRANDA MONZANI
337 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARCO
338 GABRIEL EIJI TSUJI
339 EDUARDA CORREIA DA SILVA
340 **LAISA AMARAL DE OLIVEIRA
341 *ANA PAULA TORRES DA SILVA
342 *SAMUEL BALDO DOS SANTOS
343 GABRIELLY PAZ DA SILVA
344 *RITCHARD MATHEUS SANTOS SOUZA
345 *SORAYA MARIA DA SILVA GOLOGOSSIDIS
346 NATALIA BRAGA MAGALHAES
347 ARTHUR CASTILHO BALIEIRO
348 **CARLOS ALEXANDRE CORNELIO JUNIOR
349 *CAMILA DE SOUZA FLAUZINO
350 *GABRIELLI THOMAZI BELOTTI
351 RAFAEL WILLIAN DE SOUSA ALENCAR
352 LUCAS CAVALARO
353 LEVI LARIDONDU VIANA
354 HELIO YOSHITAKA TAKAYAMA INOUE
355 *JOAO HENRIQUE PARREIRA
356 SAMUEL MARCO GONCALVES NOGUEIRA
357 FELIPE AURELIO PEREIRA DA COSTA
358 **ALEX DE OLIVEIRA
359 **MATEUS PASSOS RAMOS ALVES
360 *FERNANDO APARECIDO VIANA CANO
361 *MATHEUS HENRIQUE IDEM OSHIMA
362 **MARIANA FREITAS FERREIRA
363 BEATRIZ PEREIRA DA CONCEICAO
364 MARIA EDUARDA DE FREITAS GAMBARATO
365 JOAO MARCELO GOMES DESIE
366 **LUCAS VIEIRA DE SOUZA
367 **DANIEL MINUCELLI ANDRADE
368 **GABRIELA OHAYNE SILVA
369 *MARIA LUIZA SOUZA GOMES
370 *GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO
371 PEDRO LUCIO NASCIMENTO JUNIOR
066 - Engenharia de Alimentos - integral - São José do Rio Preto
1 LIVIA NAOMI KITAZUME KANEKO
2 FERNANDA PEIXOTO PIZANO
3 AMANDA BOLSONI FERREIRA
4 VITORIA CONFORTI VAZ BELLINI
5 GIULIA BIANCA DELMIGLIO ZAMBONI
6 VITOR MATHIAS MUNERATTO
7 LIVIA OLIVEIRA ROSA
8 LETICIA BERNARDO SILVA
9 MIRELLA MONTIBELER TAKUMA
10 MARIANA FRANCHI TANIBATA
11 EDUARDO AUGUSTO AVELINO
12 SOFIA VILHENA DO PRADO
13 LUCAS CARDOZO SCUTTI
14 **LETICIA CESAR AGOSTINHO
15 VICTOR DEDALO DI PROSPERO GONCALVES
16 ISABELA DE MARCHI
17 ANNA CAROLINA GONSALVES RODRIGUES
18 LUIZA ANDREZA NEVES DE OLIVEIRA
19 GABRIELA CAMPANHA FERRARI
20 GUSTAVO GRASSI
21 MANOELA SIMOES CANDIDO
22 GABRIELA AGOSTINHO
23 LEANDRO SENA ZUZA
24 GIOVANNA LOURENCO GRAZIANI
25 BEATRIZ YUKARI VALENCA HASEGAVA
26 *RAABE TATIANE BARBOSA
27 RAINE AMADO FERNANDES
28 CAROLINA SILVA SICILIANO
29 LUANA TORTELLI BASSAN
30 ISABELLA SHARA CORTEZ DACCACHE
31 RAFAELA QUEIROZ ARAB
32 CAMILA MESSINA
33 GUSTAVO CESAR BONANI DE FARIA
34 MARIA HELENA M AMORIM
35 *GLAUCIA ZAGO ANDRADE
36 ISABELA FRANCESCHI MARCHIORI
37 IZABELE FERREIRA DE MELO
38 LUIZA HELENA ROSSETTO GUIMARAES
39 *JAMILE FERNANDES LEONARDO
40 JOAO VITOR CARDOSO SCANDIUZZI
41 LARISSA DOS SANTOS DUTRA ROSA
42 CAROLINE VILLELA CARVALHO SERON
43 ISABELA DIVA LADEIRA IQUE
44 ROBERTO LUIZ SAAD GURAIB FILHO
45 GABRIELI MARIN
46 PEDRO GUERRA NUNES
47 ANA LUIZA CONTRUCCI GRILLO
48 MELISSA MESQUITA ESTEVAM
49 DOUGLAS GUILHERME FERREIRA
50 MONIQUE RODRIGUES GARCIA
51 GIOVANNI MENDES LEALDINI
52 GIULIA MADI
53 VANESSA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
54 ANDRESSA DE MARIA BRESIL
55 PEDRO HENRIQUE BONILHA
56 ANA PAULA CUNITA LOURENCO
57 BRUNO SEITI MYOSE
58 VITORIA FRANCO IGNACIO
59 YASMIN CARLETTO DE QUEIROZ
60 NATALIA SAYURI TANAKA
61 TAIS PRISCO PINHEIRO
62 GIOVANI FARIA BACHEGGA
63 BRUNO COLUCCI TRAMONTE
64 *LETICIA CECILIA DE OLIVEIRA BELATI
65 PIETRA PINELI BUENO
66 AMANDA FRISINA CARPI
67 ANA LUIZA ALMEIDA DE MARIA
68 ISABELLA BICHARA RONCOLETTA
69 MARIA FERNANDA SANTOS FIGUEIREDO
70 GABRIELA LIBERATO OIZUMI
71 CARLA ALMEIDA DOS SANTOS
72 RENATO GUIMARAES ROMA
73 LETICIA PAGANELLI CASSATTE
74 JONWFER LAURO VOTDK
75 VIVIAN MENDES DO AMARAL
76 CAMILA GARDELIM FUJII
77 VICTOR BRESCIANI
78 LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE ARAUJO
79 LIA AGUIAR MARSICANO
80 GIULIA QUADROS CANASSA BARCIELLA
81 ANA CAROLINA NOGUEIRA SLIVNIK
82 **PATRICIA PAGNOZZI NEVES
83 CLARA PRESOTO SORDI
84 BEATRIZ SILVA GARCIA
85 FELIPE VOLPATI FIGLIOLLI
86 ERIKA YUKARI KOSUJI
87 RAFAEL BIAJONE CIPRIANO
88 MONIELLE TURCO JULIATI
89 BRENDA CHRISTINI COSTA RODRIGUES MOREIRA
90 GIOVANA TOMAIDIS SOARES DE LIMA
91 CLARA BERTAN BORGES DA GAMA
92 GUSTAVO TATSUO NAKANISHI
93 NATHALIA QUEIROGA LAZZARINI TERZARIOL
94 **BEATRIZ RAMOS ZULIAN
95 GABRIELA SOARES ZOVARO
96 *ESDRAS MELO MARQUES
97 GABRIEL BAPTISTELLA ZAMUNER
98 ANDRE RODRIGUES DIBBERN PIVA
99 THAIS NUNES FERREIRA
100 BEATRIZ COQUEIRO HO
101 LARISSA DOMINGUES BARROS
102 ISABELLA RODRIGUES MOTHE
103 ANDRESSA MILANI SPILLER
104 DANIEL GOMES CHRISPIM
105 LAIS SANTOS SAMPAIO
106 DAVI NASCIMENTO IAMARINO
107 CARINA GIBIM
108 BRUNA DAIANE DOS SANTOS
109 ANIE DALFRE JACON
110 GUILHERME MASSARU YANAGIMORI
111 VITORIA SONEGO LEMOS DOS SANTOS
112 MYLIANE TSUKIMI YOKOYAMA YASUNAKA
113 HUGO DE BRITTO HERCULANO
114 MATHEUS IGNACIO
115 HENRIQUE PETRUCCI XAVIER SOARES
116 GABRIEL ALEGRIA BRAZ
117 ISABELA GARCIA XAVIER
118 JULIANA GARBOSA FRITOLI
119 FERNANDA ANTONELI MIYAGI
120 THAIS OLIVEIRA GRACA
121 MATHEUS DE BARROS CORREA PINHEIRO
122 MARIANA ANDRADE ALVES DA SILVA
123 VINICIUS SANCHES GREGORIO
124 *VITORIA DA CONCEICAO PELLIZZOLA VARELLA
125 CAIQUE CARVALHO CARUSO
126 LUCAS PILOTTO RAMOS
127 LETICIA BENATTI
128 ROBERT GUSHIKEN
129 JULIA DE AZEVEDO ZANINI
130 MARILIA ALOIA GONCALVES
131 LETICIA BAFUNI KUBA
132 VINICIUS PARANHOS TAMBURUS
133 NAJLA GONCALVES JANA
134 LARISSA MONTEVECHI CASTILHO
135 JULIA OLASZ DE AGUIAR
136 THAIS ELENA PASCHOALON PEREIRA
137 *VIVIANE GIOVANA DA SILVA MARTINS
138 JULIA BIAGINI MARTINS
139 FERNANDA CRISTINA NADIGI
140 GIULIA KOMATSU SILVA
141 HANNA BEATRIZ MASAGAO DE PAULA GOMES
142 KAUAN BERNARDES CEZAR DE OLIVEIRA
143 GABRIELA FERNANDA DE CARVALHO PALADINE
144 *VINICIUS DE PAOLA SANTOS
145 GUSTAVO DE OLIVEIRA MELOTO
146 GABRIEL PIVIROTTO MATEUS
147 RAPHAELA PERNA FACHINI
148 AUGUSTO SANTOS PANSARIM
149 GABRIEL BOLDRINI BELLATTI
150 THAIS APARECIDA FALEIROS
151 LETHICIA PAULA PICOLO DE SOUZA
152 MARIANA SILVA SUARES
153 *INGRID AKEMI SAITO
154 ISABELA D ELIA DE PAULA FALQUETO
155 YUJI MATSUMURA DA COSTA
156 ANA PAULA SAORI FUGIKAWA TOWATA
157 HEITOR SECCO MARQUES DE OLIVEIRA
158 CLAUDIA AKEL FERRUCCIO
159 AMANDA BRAGA BOSCHETTI
160 GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA
161 ANA JULIA MORELLI SANT´ANA
162 NAIRA HANZAWA LAVINAS
163 *JENNIFER KELLY DA SILVA SOARES
164 CRISTOFER PEREIRA MENDES DA SILVA
165 DEBORA B DE OLIVEIRA
166 MATHEUS FATTAH RUTKOWSKI
167 LETICIA AYAKO MORI IMAI
168 *LARISSA ALMEIDA ARAUJO
169 GUSTAVO POUSA
170 *LIDIA MARIA MICARELLI MACHADO HOMEM
171 HEITOR BAPTISTA PUBLIO ARROYO
172 JOSE VICTOR FRADE DOS REIS
173 VITORIA VILAS BOAS LETRA
174 GIOVANA ASTOLPHE BELLI
175 CARLA MARTINS DOS ANJOS
176 BEATRIZ RODRIGUES DE CARVALHO
177 ISABELA FRANCISCO PARPINELLI
178 JOAO VITOR MENDES BICUDO DIAS
179 KHAREN TIEMI SHIRAISHI OKIDA
180 LUAN MEDEIROS DE FARIAS
181 **DANDARA LUCIANA SGARBI FERREIRA
182 *BIANCA SAYURI GALDINI KAMIMURA
183 TULLIA MIDORI SEBASTIANI
184 BEATRIZ CAROLINA MIHO UEHARA
185 HENRIQUE KENZO UEHARA
186 CAIO VINICIUS PRATTA
187 JOAO PEDRO DOS SANTOS FIGUEIREDO
188 GABRIEL RIBEIRO ALVES
189 BEATRIZ VALENCA LOURENCO
190 THIAGO DURAN ARAUJO
191 LAILA ALONSO
192 MELINA FERRERI HOHNE
193 LETICIA CAVALCANTI ROSA
194 JULIA CASTILHO ZANCHETA
195 THAISA OLIVEIRA ROQUE
196 KRISTHIAN BOFFO
197 HITALO SCOTTI
198 *MARCELA AUGUSTA ALVES PINTO PEREIRA
199 BRUNA PIRINO
200 *DANIELA CRISTINA CARRIEL
201 *BEATRIZ MENDES MACHADO
202 ANA SORAIA MARTELLI CHAIB SALIBA
203 ANA CAROLINA ALBUQUERQUE FEDOSSI
204 *JULIANO CABRAL TAVARES DE SOUZA
205 SOFIA PETRI NACCARATO
206 ANA LIDIA REZENDE DE LIMA
207 MATEUS MOREIRA FALCAO
208 CAMILA LOPES MIRANDA
209 MARIANA DE CARVALHO RIBEIRO
210 **LUCIANA PEREIRA GIAGNIORIO
211 LEANDRO ZINK CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI
212 VITOR HENRIQUE CONTEL DE FARIAS RECHE
213 AMANDA HEVIA RAIMUNDO
214 MARIANA ALVES COSTA GIMENES
215 BARBARA DOS SANTOS SIMOES
216 GABRIEL BORELLI GUEDES
217 MARIA LAURA DOS SANTOS GARCIA
218 MONIQUE CHRISTINE ROCHA DOS SANTOS
219 CAROLINA MYOSE
220 GIOVANNA GALANTE JARDIM
221 DANIEL LANCA PARRA
222 LEONARDO VINICIUS RENO DE ALVARENGA BARRETO
223 *PATRICIA TAMY IWAMOTO
224 AMANDA MOLINA BARROCO
225 VITOR FARINELI GARCIA
226 *BEATRIZ PENTEADO DE OLIVEIRA
227 JULIA SILVA SIQUEIRA
228 CLARISSA DA SILVA MUNHOZ
229 DOMENICA AUGUSTO DOS SANTOS
230 NATALIA MATTOS PEREIRA
231 **VITORIA LINO DOS SANTOS
232 ISABELA FORTES VICENTE CARDOSO
233 JORDANA YUMI AYRIZONO
234 LARISSA APARECIDA MARTINS
235 GABRIELA AKARI MIYASHIRO
236 **NATHALIA VICENTE RODRIGUES
237 LEONARDO SCATOLIN CORREA
238 GABRIEL LEONI DE OLIVEIRA PENHA
239 ALINE CETRONE DE SOUZA
240 FERNANDA NARUMI UETI
241 *RAFAELA DE JESUS SILVA COELHO
242 GIOVANNA MOREIRA FURLAN
243 YONAH FAVERO GERIOS
244 OLIVIA CAMILA DE OLIVEIRA
245 **MARILIA DE OLIVEIRA PEREIRA
246 *JULIA DE ARAUJO MOREIRA
247 CAROLINA PITHON YAMAUCHI
248 GABRIELA ROSSI ROCHA
249 BEATRIZ FERNANDA DE ARAUJO
250 FERNANDA GRANDO TEZOTTO
251 GABRIELA ALANIZ GALEA
252 *JESSICA GABRIELLE BODAS HAKIME
253 LUISA BRANCO MARTINELI
254 MATHEUS PALANTE CHIEFFE
255 *VITOR DO PRADO MARANGONI
256 **JAIR DE ALMEIDA PRADO JUNIOR
257 ALICIA DINIZ ALMEIDA
258 *MARIA FERNANDA FURTINI MARQUES
259 VIVIANE QILI HUANG
260 GLAUCIA SANCHES TERUEL
261 LETICIA NOGUEIRA SCHIAVON
262 ANA LUIZA BRAGADIN GARRIDO
263 *NICOLLE VERISSIMA LEITE DOS SANTOS
264 **ANA CAROLINE DE SOUZA SILVA
265 VICTORIA PIRES DO RIO RIBEIRO
266 *LARISSA GONCALVES ALVES
267 RAFAEL DAL COLLETTO AMADO
268 *WANDREY MARASSI DOS SANTOS
269 ANANDA MAION GOUVEA
270 JOAO LUCAS SOUZA JUNIOR
271 LUIS FILIPE AGUIAR DE OLIVEIRA
272 DJALMA KENDA MORIBE
273 BRUNO VIOLIN
274 NICOLAS MARCELO POZZOBOM
275 GIOVANA SANTAMARINA DA SILVA
276 GABRIEL ASSUMPCAO FARNESI
277 LUCA COTRIM MOROTE
278 ADRIELLE CASTILHO CABRAL
279 **IZABELLA SHIRLEY OLIVEIRA
280 **ENZO CORREIA MORAES
281 *MARIA LUISA KASSUYA PEREIRA MURAKAMI
282 *FRANCINE LAURIELI DE OLIVEIRA
283 GIOVANNA GONCALVES PASQUALINI DE AMORIM DIAS
284 THAILA DINIZ STIGLIANO
285 MARIO GALINA NETO
286 JUAN BERTOLUZZI GARCIA
287 *JULIA CAVALCANTE DE CARVALHO
288 ESTEVAM HENRIQUE PEREIRA BRANDAO
289 GIULIA DEGRESSI FERREIRA
290 LETICIA RIBEIRO GASPARINI
291 RAPHAEL GOMES NETO
292 ALANA SALA
293 ARIEL ALBUQUERQUE PIO
294 KHAUAN BRANDAO SACOMANI
295 RAFAEL HIDEKI ARAI
296 HELOISA SARTORI ALVES
297 LAURA BERNARDI
298 ANE CAROLINE CHIQUETTO MUNHOZ
299 **CAMILLA BEATRIZ AMORIM DOS SANTOS
300 GABRIELA RISSO DE PAULA
301 *MARIA TEREZA STOFFALETTE DE SOUSA
302 FERNANDA ALVES CORDEIRO SILVA
303 *MAILAH A A R MAHFOUZ
304 LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA
305 CAMILA RIBEIRO GALVAO TERRA
306 POLIANA APARECIDA DOMENEGHETTI
307 MARCOS VINICIUS DA SILVA
308 *AMANDA JESSICA DE MORAES
309 *MAYARA GIMENES GERUT HERNANDES
310 *KATHERINE RAPHAELLE MOLINA
311 AUREA BRASIL RODRIGUES DA SILVA
312 BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA
313 NATALIA DE LIMA FAVARO
314 ISABELA DA SILVA
315 **LUCAS LOURENCO DOS SANTOS
316 *HUGO TADEU ALTOMANI
317 *CAROLINE BENA GELIO
318 STEFANI DA SILVA OLIVEIRA
319 **JENNIFER XAVIER
320 *ANNA LETICIA CENTURION GEORGINI
321 *RAFAELA LOPES DA SILVA GENARO
322 STEFHANI AYA ARIMOTO
323 *FERNANDA FERNANDES ALVES DOS SANTOS
324 RONAN GONCALVES FAVARO
325 *NATALIA DINIZ BAZANA
326 LUANA GONCALVES ADABO
327 *ELISIANE MICHELIN FRANZOTTI
328 *THAYNA DE CAMARGO
329 STEPHANIE GLADYS REED CALVERT
330 JULIA LUCAS GOMES
331 MATHEUS DE SOUZA FERREIRA
332 MURILO SANTOS ROSSINI
333 ISADORA VIEIRA GOMES
334 BRUNA DE OLIVEIRA ZAPAROLI
335 LETICIA S. ROMERO
336 JULIANA TIEMI MUKAI
337 *ISABELA SILVESTRINI
338 *JOAO VICTOR SANDES DE SOUZA
339 MARCELA CHIBA BITENCURTE
340 TAMIRES GUEDES DE PAULA
341 ELOISA PADOVAN PEREZ
342 *GUSTAVO LIMA DE SOUZA
343 JOAO ALEXANDRE PEREIRA NETO
344 **LOREN GOMES FERREIRA
345 BRUNA MARIA DE ALBUQUERQUE CARVALHO
346 LETICIA TIEMI YOSHIDA
347 **LETICIA CAVALCANTE DE ANDRADE
348 *JOAO PAULO FERRARI
349 *MARIANA BRITO FRAGA DOS SANTOS
350 *LIVIA MUNIZ TERRIN
351 *BEATRIZ OCANHA SIMEAO DA SILVA
352 *CAROLAINE CRISTINA ESTAOFOCA
353 *ROSA RITA VILMES
354 AQUILA TOUGO HAKAMADA
355 BRUNA RODRIGUES SANTANA
356 *ANA LUIZA BELCHIOR DA SILVA
357 *SARAH LINDSEY BERNARDINETO DE FARIA
358 **THALITA JOANNA DE SOUZA ALMEIDA
359 *AMANDA DE ALMEIDA SCAVAZINI
360 LUIS PEDRO NAUMOFF LAZZARO
361 EDUARDO HENRIQUE CESCHINI
362 *LETICIA PAULINO RAMOS
363 HANNA CAMPREGHER DA SILVA
364 **ICARO ARAUJO SIMAO ALVES
365 **ROGER SANTOS MACEDO
366 *ISABELLA PACIFICA MARQUES
367 **DALILA ABRANTES DIAS
368 **SARA LARISSA FERREIRA GOMES DA SILVA
369 *JULIA MERCEDES RAMOS DA COSTA
370 LETICIA GOMES CURY
371 BIANCA AZEVEDO SILVA
372 LUANA ANDRADE DA BRANCA DURAES
373 *YARLA MARIA CADINI VITAL DA SILVA
374 *JEFERSON DA SILVA CORREA JUNIOR
375 YASMIM ARISSA IKEDA SHIMIZU
376 *LEONARDO SAMUEL VIEIRA
377 *NATASHA GIMENES MUNHOZ
378 *ERIK FERRREIRA BOZZO
067 - Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia - integral - Botucatu
1 BEATRIZ PERICO MORENO SILVA
2 NASTHIA KREUZ BAZIULIS DA SILVA
3 JOSE SAMUEL SOZIGAM
4 BEATRIZ ZANELLA SOARES
5 DANIELA RIBEIRO CASTRO
6 NATHALIA CASTRO DOIZE
7 LEONARDO DE LIORI TEIXEIRA
8 *JEAN FELIPE PEDROZO DA SILVA
9 LARISSA VENDRAMINI
10 ERIK WEBER NUNES
11 MARIA EDUARDA SILVEIRA TOSTA
12 JOAO LUIZ SANTOS GOMES
13 JULIA MENESES MENDES AMBROSIO
14 LUCAS OLIVEIRA MELLO
15 LUCAS SADAO YUGUE MAEMURA
16 MARIANA FAVERO ELIAS
17 PEDRO SAGGIORO PAULUCCI
18 URIEL DA SILVA PIRES
19 VITORIA SIMOES RAMA AMARAL
20 *LIVIA TAMY CORREA
21 GLORIA TERSIS VIEIRA DOS SANTOS
22 FABIO RYU NAKASONE
23 HIRAN DALVI SILVEIRA
24 JESSICA SAYURI GOYA HIGA
25 LUIZ FELIPE PARRAS
26 *MICHEL FELIPE ESPARSA
27 BRUNO ALONSO PEREIRA MARTINEZ
28 *GIOVANA LANZA OKADA
29 **SAMUEL FERREIRA BATISTA
30 BRUNA GRACIO NONINO
31 LUCAS AZEVEDO DE OLIVEIRA
32 MURILO GIBBIN ZANZINI
33 ISABELA PENTERICHE DE OLIVEIRA
34 **EDUARDO BANHAROTO DUTRA SILVA
35 *PEDRO PONTES BUENO GUERRA
36 ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA
37 JUAN AZEVEDO COSTA
38 RICARDO TONELLO VECCHI
39 AMANDA GUTIERREZ DE SOUZA
40 GIOVANNA GOULART GIARRANTE
41 ALINE GIULI MELARE
42 **HENRIQUE CESAR PEREIRA COELHO
43 MURILO SPROCATTI SOUBHIA
44 LUCAS HECKER VASQUES
45 GABRIEL VINICIUS ZAMUNER DE OLIVEIRA
46 VINICIUS MANOEL BERTAO
47 JULIA HERMINIA ZORZAN FONTES
48 TIAGO LOPES LUCAS DE AMORIM
49 HENRIQUE AKIO TIKASAWA
50 JOAO VITOR QUEIROZ
51 LUCAS VENTURA CARVALHO DUARTE
52 FABRICIO JOSE BITTENCOURT E SILVA
53 DANIELA PIRES DE MORAES
54 FRANCISCO CONTINI BARRETO
55 *LIVIA DUELA SANTANA
56 EDUARDO FAUSTINO LONGO
57 GABRIEL BASOVNIK ENRIQUEZ
58 FELIPE GUMIERI RETICINI
59 ESTELLA BEATRIZ ARAUJO
60 *RUBENS CELSO DE SOUZA CARVALHO NETO
61 VICTORIA CASIMIRO DO NASCIMENTO
62 VINICIUS COELHO PEREIRA DE SOUZA
63 LETICIA VALENTIM ROZA
64 **VITORIA RIBEIRO DE ALMEIDA
65 LUIGI ALABURDA VETERE
66 DIOGO FLEURI MONTERO
67 *NICOLLAS ATHANER CASTRO GONCALVES
68 FRANCIELLE DE CASSIA QUAGLIA NUNES
69 FABIO NIGRO HOFFMAN LEAL
70 IGOR AUGUSTO SAVIO SECLEN BENAVIDES
71 **TALES RAMON DE OLIVEIRA BRANDAO
72 LAURA DE SOUZA DETONI
73 LIGIA VERIDIANA GARCIA
74 FERNANDA SOARES DOS REIS
75 AMANDA ORELIANA MORINI
76 FERNANDA GARCIA CARVALHO
77 MARIANA BUSSANELI MARTINS
78 DANIEL HENRIQUE ROELA LUCIANO
79 ENZO GONCALVES COSTA CLARO
80 LEONARDO MOTTA GARDENAL
81 CLARA MORETTI BUENO TRINDADE
82 MATHEUS MASCHIO TRIDAPALI
83 RAFAELA YOKO DA SILVA TAKITANI
84 *PEDRO HENRIQUE SILVA BOCAIUVA
85 KARINE YUKARI SHIROMA
86 BRUNNA PUJOL
87 ISAQUE MIYABARA AGOSTINHO
88 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES
89 CAMILA RODRIGUES BRESIO
90 PEDRO HENRIQUE DE LEAO
91 JHENIFER CAROLINE DE OLIVEIRA
92 ELEN KADOGUCHI
93 *MICHELLE MAYARA ROCHA
94 MAYRA CRISTINA RIBEIRO PEREIRA
95 **MARIA LAURA DE SOUZA PEREIRA
96 ISIS MINHOS YANO
97 *NATHALIA ALBUQUERQUE GARCIA
98 *MATHEUS GOMES DE ANDRADE
99 GIOVANNI STANZIONE
100 MATHEUS DE ALMEIDA LOUREIRO
101 ANA BEATRIZ DELFORNO
102 LUCAS SHINTI IWAMURA
103 GUSTAVO CESAR CIONI
104 LUANA MIKI MATSUMI
105 *CAROLINE MAURO NEVES
106 LUANA CALEGAO
107 LEANDRO KHERLAKIAN ABRIKIAN
108 **HILTON DA SILVA
109 *SAMARA VITORIA GRANJA LIMA
110 LUISA CAMILO SUTER
111 ANA FLAVIA KASSEDANI YAMASHIRO VICENZOTO
112 JUAN BAUMGARTE GALVES
113 PEDRO HENRIQUE ALVES DE CASTRO
114 WILLIAN SHOITI HIGAWA
115 IGOR MORAL INOSTROZA
116 HOSANA MARIANO DE SOUZA
117 YOLANDA D GABRIEL BERGAMO
118 LUCAS FERNANDES TRIZZINI
119 *NATA ZAQUEU BRITO DA SILVA
120 *GABRIEL FERNANDES
121 LUCCA AMENDOLA COELHO
122 *RAFAEL RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA
123 MARIA GABRIELA DE ALBUQUERQUE SANTIAGO
124 RODOLFO SOARES CARDOSO RUIZ
125 MATHEUS FERREIRA
126 *GIOVANNE CAMPAGNOLA SILVA
127 FABRICIO AUGUSTO DE SOUZA
128 INGRA DAVI HOELZ
129 *MAYARA CAROLINE MARTINS
130 BRENO ZIELINSKI GALENDI
131 MAYARA SALLES GASPARINI PATINI
132 HENRIQUE DE SOUZA SEVERINO
133 ANA CLARA BOCARDO POLONI
134 MARCELA MASLIAEV BIGELLI
135 ISADORA ARCANJO GORI
136 PALOMA MARTINS RULLI
137 *BEATHRIZ REBOUCAS SOUZA
138 VICTOR DIEGO FARIA
139 *DANIEL FRANCO DA COSTA
140 DANIEL KOZIKOSKI DE OLIVEIRA
141 RODRIGO DE OLIVEIRA VENTURINI
142 *EDSON HIROSHI KOHATSU TAMASHIRO
143 FELIPE SANCHES PEREIRA
144 ARTHUR FROLINI
145 GUSTAVO HENRIQUE CAETANO
146 DOUGLAS CARDOZO DE ALMEIDA
147 *THAYNA GAIOTTO
148 ANDREI MAURICIO BRUNHEROTO
149 JULIA PAIVA DAMASCENO
150 FELIPE ADOLPHO SILVANO
151 PIETRA LUIZA FERNANDES FURINI
152 *PEDRO HENRIQUE CANDIDO DE SOUSA
153 *JULIA AYUMI MONOBE
154 IANE MARIA FONSECA
155 *CRISTINA CARDOSO BERSAGUI
156 GUILHERME FORTINI SANCHES
157 *THIAGO FELICIANO FARIA
158 MARIA LUISA SOARES DE ABREU
159 MURILO RODRIGUES VALENTIM
160 JULIA MARTHA GONCALVES
161 LAURA LINS MARTIN
162 RENATA MARTINS RIBEIRO DA SILVA
163 GIOVANNA LUISA BRANDAO MAINIERI
164 ZHU ELTON
165 GABRIELA ZORZATO
166 **BEATRIZ DOS SANTOS SILVA
167 ISABELE IGNACIO CESARIO
168 REBECA HARUE KATAGIRI
169 JOAO PEDRO DA SILVA
170 *CAIO VINICIUS DOMINGUES KATO
171 *ESTER DE ANDRADE VELASQUEZ
172 CLARA FUMES ARRUDA
173 *BYANCA LAURA PRENZIER SUZUKI
174 **LUIZ BIZERRA DE ARAUJO FILHO
175 JAQUELINE FERREIRA GONZALES
176 *ANA CLARA MIRANDOLLA LINARDO
177 LETICIA OLIVEIRA SOUZA
178 ALICIA EUGENIA DE SOUZA
179 THAIS RIBEIRO DA SILVA
180 ANNE CHI LIN SUN
181 GUSTAVO FELISMINO MATSUMOTO
182 **DIEGO ROBERTO BARBOSA
183 *NATACHA COSTA DA SILVA
184 MARCOS VINICIUS VIOTTO ZONARO
185 *BRUNO COELHO DA FONSECA
186 VINICIUS ALEXANDRE VENTURATO
187 *THIAGO BARCACA MARIANO
188 MARCELA LAMAS COSENZA
189 GABRIELA ALIAGA JORGE DE OLIVEIRA
190 MATHEUS XAVIER DE OLIVERA
191 MARIA GABRIELLY CASTRO ABICHABKI
192 GUSTAVO ALVES SIMAO
193 *PEDRO DA MATA PINTO
194 ARTHUR AMERICO DE LIMA FERREIRA
195 *ISMAEL AUGUSTO DE SOUZA FILHO
196 RAFAELA CAROLINE LAVELLI
197 CAROLINE MINA KUROGI
198 *GABRIELA CASALATE
199 **WILLIAN DE ALMEIDA CORREA MACHADO
200 FERNANDA ALVES TAVARES
201 CAIO LUCAS TEIXEIRA FERRAZ DE OLIVEIRA
202 AMANDA FREITAS LIMA DE ALMEIDA
203 JESSICA CAROLINA DESSIBIO VIDOTTO
204 ANA BEATRIZ DOS REIS ZURLO
205 GUILHERME DA CUNHA E SILVA
206 VITOR GABRIEL DA CONCEICAO PAVAN
207 *BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS
208 *DAVI OLIVEIRA GABRIEL
209 MARIANA RODRIGUES ARAUJO
210 FLAVIA PROENCA AOKI
211 VICTORIA DOTO ARGENTE
212 **PAMELA CRISTINA BERNARDO
213 ANNA CAROLINA DOS SANTOS RAMALHO
214 ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA
215 **LUCAS EDUARDO CENTOFANTI MAGALHAES
216 JOAO VITOR TOTA AVEZZU
217 *GABRIEL HENRIQUE GOMES MARIANO
218 CARLOS GABRIEL DOS SANTOS MODESTO
219 ERIK GABRIEL PEREIRA AGUIAR
220 JULIA CAROLINE PORFIRIO
221 WILLIAN GARBO GODOY BATISTA
222 *CARLOS HENRIQUE SILVA SIMOES
223 *LARISSA DOS SANTOS
224 BRENO RUBIO
225 **JONAS DA SILVA GOMES DE LIMA
226 *BEATRIZ LARISSA CARVALHO SILVA
227 *GABRIELLE DE ALCANTARA
228 ERON BARBOSA RODRIGUES
229 **JOAO VICTOR LOTTO
230 LAUREN FERREIRA BELLINI
231 BARBARA JACOMIN
232 GUSTAVO TAVARES DOS SANTOS
233 PAULO HENRIQUE MANGILI SERESUELA
234 GABRIEL MELEGO JULIO
235 JOSE AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE
236 JULIE AKI MASHIMA
237 **MICHAELA LIMA
238 **THAIS GOMES FRUCTUOSO DA GRACA
239 CAROLINA CORDEIRO DA ROSA
240 RAFAELA BIANCHI
241 BARBARA CARVALHO DE PAULA SOUSA
242 *LUIGI GILBERTO PRAZERES BARBOSA
243 GIOVANNA MARTINS MICHELAN
244 *GUSTAVO RYUSKE HAMAGUTI
245 *KHETELYN MAFRA FERRAZ DOS SANTOS
246 DIOGO AUGUSTO BERTOLUCCI
247 ISABELLA KUROKI DE CARVALHO
248 CAMILA KATO DE GODOI
249 ANA CLARA MARCHI
250 **VINICIUS NOVAIS MOLINA DE ALMEIDA
251 MATHEUS DE OLIVEIRA
252 ANDRE CESAR LUCHIARI
253 *FERNANDA ANDRESSA FERREIRA
254 LIVIA CLARA COLLA
255 *VINICIUS PEREIRA FAEDA
256 *WENDEL CUINO BOSCHETTI
257 ANA BEATRIZ BERTE
258 *LEONARDO NAPOLIS
259 VITOR LUAN PRUDENTE DE MORAES
260 *LAYARA CHUVUKIAN CHINAQUE
261 *AMANDA CIPOLLA FURLANETTO
262 *ANGELA FIORUCCI ROSA
263 *LUIS HENRIQUE MARTINS MIRANDA
264 **JOSIAS BUDAY DIAS
265 GABRIEL CARMO DE GODOY
266 **TALITA MARIAH GALEGO
267 **JENIFFER PEREIRA ARAUJO
268 ISABELLA MARIA MACHADO PLENS
269 *MONICA NATALIA DA SILVA NAVARRO
270 *KAIQUE PEREIRA SOARES
271 IVONNE YUN CHING CHANG
272 LUIZ FELIPE VAZ SENTEIO
273 ANTONIO VALERIO CALISTRO DA SILVA
274 AMANDA NOGUEIRA FURUCHO
275 *LETHYCIA LORENCATO
276 **FERNANDA BARBOSA DA SILVA
277 **GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS
278 *BEATRIZ REGINA CORONADO ALVES
279 MATHEUS ARIEL LISBOA
068 - Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia - integral - Araraquara
1 LUANA JALANTONIO CATTAN
2 LEONARDO ORLANDO PAGOTTI LONGO
3 MAYRA MANDOLESI VALVANO
4 JONAS ANDRADE MATHEUS
5 AMANDA NOLI FREITAS
6 JOAO FRANCISCO CABRAL DO NASCIMENTO
7 CAIO CESAR DE MELLO CAPETTI
8 MARIA EDUARDA MELO ALVES FREITAS
9 KAREN GABRIELLE ZANCHE SANTOS
10 LEONARDO AUGUSTO ANDRADE PEREIRA
11 HENRIQUE AZANK DOS SANTOS
12 LUISA MIOTTO BORELLI
13 VINICIUS AGUIRRE VACCARE
14 *LEONARDO FERRO TAVARES
15 JULIA OLIVEIRA DIAS
16 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA
17 SABRINA OLIVEIRA BATISTA
18 SAMUEL CENDON FERREIRA GUARIENTO
19 AMANDA SILAIB TOFIC
20 *NICOLY SIMOES DE MELO
21 DAVID PAULO DA SILVA BOUILLIEZ
22 LAIS CAROLINE RISSATTO
23 REBECA DE OLIVEIRA PEREIRA
24 PAOLA CRISTINA BARBOSA
25 BEATRIZ MORENO NERY
26 TAINA NAVARRO
27 *ALINE REIS
28 LORENZO NICOLETTI BATISTA
29 GEOVANNI FRANCA NOBREGA
30 VINICIUS JOSE PANETTA
31 LETICIA ACOSTA
32 BRENO DE LIMA FERMINIO
33 LUCAS FERREIRA DE GODOY
34 MARIA EDUARDA MELIKARDI
35 GABRIEL MARTINS DA COSTA MANSO
36 LIVIA CARIATTI DO NASCIMENTO
37 KARINA FAN
38 EDUARDA NICOLETTO AYRES DE OLIVEIRA
39 FERNANDA NUNES
40 **TAWANA STEFANNY DA SILVA
41 CAROLINA GOMES SILVA RAMOS
42 MARCELA SILVA CARVALHO
43 ISABELLA CARVALHO
44 MARCELO CAPUCHO
45 ANA CAROLINE VENDRAME CAZELOTO
46 DANIEL SCHEICHER
47 *EDUARDO SANTANA DA SILVA
48 VITOR BUENO VISSOLLI
49 LIVIA ROCHA DA SILVA
50 *PEDRO PHILIPE KENDI INAGAKI
51 LEONARDO MOREIRA ROPELATO
52 *ICARO FIER
53 LARA VICENTE FERREIRA ROCHA
54 AMANDA CANEDO PARRE
55 *KESSIA MARCAL DE LORENA
56 LAIS DE ALVARENGA LEITE
57 MARCUS VINICIUS MACIAS PORTA
58 HUGO LUCAS MONTOURO
59 BEATRIZ AGOSTINHO MACHADO
60 MILENA DA SILVA RAMOS
61 LEONARDO YUJI YOCOYAMA
62 STELLA VISCHI SOARES
63 LETICIA VELLUDO FERREIRA
64 THAIS CARVALHO DOS SANTOS
65 ISABELLA GIBERTONI FORNER
66 CAIO CESAR TELES MORENO
67 GIOVANNA RIOS
68 ROBERT PEREIRA DA SILVA
69 LUIZ TARCISIO DAIDONE FILHO
70 **VINICIUS ALEX CANO PEREIRA
71 PAMELA GABRIELA DE SOUZA
72 MICHELE MIN SAN WU
73 DJALMA MATIAS BARBOSA JUNIOR
74 HENRIQUE AUGUSTO SILVA VALENTINO
75 *BIANCA NOVAES DA SILVA
76 LETICIA VICENTE DOMINGUES
77 JESSICA YURI HEMMI
78 ANA LAURA FONSECA ALVARENGA SANTOS
79 ISABELLE GONCALVES DE SOUZA
80 MARCELO DOS SANTOS GOUVEIA JUNIOR
81 ARTHUR WALLACE AROSTI STOCCO
82 LETICIA MARQUES PINHO TIAGO
83 GICIANI DEL CIELLO
84 FERNANDA LACERDA CANDIDO
85 MYLENA DE SOUZA YAMAGUTE
86 BARBARA VIEIRA DE LIMA
87 *ALICE DO PRADO MARTINS
88 BRUNA MAFFEI VEROLESE
89 MURILLO L. CHAHADE
90 *MARIA EDUARDA LIMA DE SOUZA PINTO
91 MARIANA BARBOSA
92 *VINICIUS SGOBBE
93 ESTEVAO SILVEIRA FREITAS
94 MARCELA CRISTINA ZANCHETA
95 *GUSTAVO D´AFONSECA E SILVA
96 ALINA FRANCO FONSECA RIBEIRO
97 MARIANA NAOMI PALOMBO
98 *FABIANA VANESSA DA COSTA
99 MICAELA PERRY DA CAMARA CIACCO
100 ANA HELENA BALAN ZILLA
101 **CAROLINA LOURENCETTI SILVA
102 LETICIA NAMIE HYONEMOTO
103 BIANCA NICOLETTI FERREIRA
104 RAMON BOTELHO COSTA
105 CAMILA FERNANDES TRAJANO
106 **VINICIUS DA SILVA ROCHA
107 GUILHERME NERES TOMAZINI
108 *JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS
109 THALES RAMELLI BARBOSA
110 *LUCAS SPITZER
111 NATHALIA PEREIRA QUIRINO DE SOUSA
112 *FELIPE PEREIRA
113 IURY NEUBHAHER
114 NELSON DE PONTE FILHO
115 JOAO VICTOR GIUSTI DE ARAUJO
116 MARIANA KIMIE OGUSCO
117 VINICIUS SARANDI DE SOUZA
118 CAMILA CALDERAN BEBBER
119 NATALLY FERNANDA DE SOUZA CUNHA
120 *KERYN NATANI DE MELO OLIVEIRA
121 BEATRIZ APARECIDA SANTOS
122 CYBELLE MARTINS SILVEIRA
123 DONATA CRISTINA LIMA DE CAMPOS
124 GIOVANA FALASCO
125 GEORGE HENRIQUE DE ABREU PAGLIUSO
126 CAMILA FINELON CARDOSO SILVA
127 *GABRIEL HENRIQUE DA SILVA
128 VICTOR BALDIN GUIACHETTO
129 MEIRIELLE CLARO DA SILVA
130 IGOR PEREIRA MARINHEIRO
131 JOAO PEDRO MAIA SANTOS
132 TAINAH YUKA NAGAYOSHI TAKAHASHI
133 **NATHALIA SAYURI SERVULO MASUKI
134 LAIS GUERRA OLIVEIRA
135 LEONARDO LOURENCO SOBRINHO
136 JOAO PEDRO FURQUIM MARQUES
137 LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA PRADO ALVES
138 EDUARDA GORRE PEREIRA
139 *AYLANA VERNIZ DA SILVA
140 *GIOVANNI CESARIO DA SILVA APARECIDO
141 *FELIPE FRANCO MOTTA
142 BEATRIZ MORALLES ATICO DE ALMEIDA
143 *JOAO CALDANA ELIAS DE CAMPOS FARIA
144 *ALINE NIEMINEN TCHEKMENIAN
145 MAYARA REGINA TELLES CORREA BARBOSA
146 VICTOR HUGO OLIVEIRA DE ANDRADE
147 CAROLINE PONCINI OLIVEIRA
148 ISABELLA FRANCISCO INACIO
149 LUCAS ROSETTO MARON
150 ALEXANDRE BORGES MATIAS
151 *GUILHERME RODRIGUES
152 MARIA JULIA PASSARIN
153 ANA CAROLINA DE ALMEIDA
154 MARIAH EUGENIA COSSO DA SILVA PRADO
155 RODRIGO BIANCHI DIAS MARTINS BARUFFI
156 BEATRIZ SCATOLIN CORREA
157 JENNIFER DE MELLO DERIGGE
158 THABATA NEVES SILVA
159 **LETICIA BUENO
160 MATEUS JOSE PIRES
161 LETICIA PAULINO GUERRA
162 PEDRO LUIS GALLO JUNIOR
163 *IZADORA BARRETO ALVES DOS SANTOS
164 ISABELA CRISTINA PIRONELI
165 LEANDRO FERREIRA DE ALMEIDA
166 *VINICIUS ALVES PANIS
167 ANA LAURA BAZON GAMBA
168 MATHEUS CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO
169 THALES ALGARVE NAMBA
170 BEATRIZ DE OLIVEIRA MOTA
171 YANJIN SU
172 KAMILA ALBANO BATISTA
173 GUILHERME NIQUELE CONRADO
174 ISADORA DE ANDRADE TRONCO
175 *ALICE DE FATIMA DA FONSECA MANTOVANI
176 *KAREN BERTANHA ROMUNHAO
177 *ANA LAURA DE OLIVEIRA MIRANDA
178 *MARIANA DE BARROS TOZARINI
179 **KARINA TACCI PONTES
180 CAIO ROBERTO ZACCARIM
181 **BIANCA DALBEM DOS REIS
182 *HELOISA RODRIGUES JANKE
183 *GABRIELI MARIA FERREIRA
184 *MARIA JULIA MATTOS GOMES
185 **GEOVANE MARQUES VIEIRA
186 *KARINE PIRES BARSALOBRA
187 *GIOVANA BONFATTI
188 THIAGO DEMENIS BAPTISTELLA
189 *CAROLAINE DE OLIVEIRA RODRIGUES
190 RAFAEL BOLZAN RICCI
191 **AMANDA SILVA DE BRITO
192 LIEBERT BERNARDES CARVALHO
193 *LETICIA DE SOUZA DUARTE
194 **FERNANDA APARECIDA CHIUZULI
195 *ISABELLE CRISTINA DE BARROS
196 *MURILLO HENRIQUE DOS SANTOS
197 LUAN CASSANO MOTA
198 NADIA GALHARTE ROSSI
199 **PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA
200 GABRIEL PAVANI NUNES DE SOUZA
201 **PAULO HENRIQUE DO C FERNANDES
202 *GISLAINE IZIDIO DA GUIA SILVA
203 AMANDA CAROLINE PRADO
204 *JESSICA VIEIRA BRAZ
205 FLAVIA BEATRIZ SGOBBI
206 *MARIA JULIA DE OLIVEIRA SANT ANNA
207 GABRIELA PANTUZI MAURINO
208 EDUARDA FERNANDA GALLO
209 MATHEUS HENRIQUE AUGUSTO
210 JOAO GREGORIO REGO MIRANDA BOTELHO
211 YAN MACIEL KOBYLANSKI
212 **FELIPE FERREIRA GABRIEL
213 **WALTER IGOR PADOVAN TORRES
214 EDSON VINICIUS GONCALVES DANIEL
215 THIAGO GONCALVES
216 YURI COLETTI PINTO MENDES
217 **MATHEUS HENRIQUE BANCHETE ROSA
218 **CELSO RICARDO APARECIDO SOARES
219 OTAVIO MARCATTO BUENO
220 ELISABETH RUARO DE MATOS
221 JULIA MATHEUS TSUCHIYA
222 *KALEU PEREIRA GOMES DA SILVA
223 THIAGO MACIEL AGNELLI
224 VITORIA DE ANDRADE TRONCO
225 *MICAEL SOARES PEREIRA
226 *MARIA EDUARDA RAMOS ZIVIANI
227 *GABRIELLA RIGO NOGUEIRA
228 GABRIELA OLIVEIRA ESPOSITO
229 *FRANCIELI VITORIA DA SILVA
230 *JOAO PAULO FAGUNDES
231 JULIA BEATRIZ FONTANETTI DA CRUZ
232 **KESLEY AGUIAR BISPO
233 *FERNANDA APARECIDA CARNEIRO FIORAVANTE
069 - Engenharia de Biossistemas - integral - Tupã
1 GUSTAVO NOCERA SANTIAGO
2 LUANA PERRONE CAMILO
3 MURILO PINHEIRO FURUKAWA GODOI
4 JOAO LUIZ POZZEBON SCABORA
5 MARCOS ANTONIO BECK JUNIOR
6 CAROLINE BIASON GERAGE
7 ISABELLA BALDONI TOYOFUKU
8 KARINA FREIRE CLEMENTE
9 PEDRO HENRIQUE MAGALHAES CISDELI
10 ISABELLE KOSLOFF GILBER
11 *NATALIA DE LIMA BATISTA
12 **ANDRE FELIPE DOS SANTOS
13 SARAH GABRIELE DA SILVA PRESSATO
14 RAPHAEL DE MOURA CAMPOS NETO
15 LORENZA EIVAZIAN VIANNA NOGUEIRA BRANDAO
16 BEATRIZ KOBAYASHI URIO
17 GUILHERME SCIOLI GUTNIK
18 JESSICA MARQUES DE MELLO
19 EDGAR EUGENIO RAMON FORNI
20 *ASSUEN DOS SANTOS GOMES KANEHARA
21 LETICIA VILELA STORTI
22 *MICHAEL DOS SANTOS SILVA
23 *KEVIN KOJI NOKAI
24 *JOAO GABRIEL XAVIER E MELLO NAKAYAMA
25 *GABRIEL ARCA CRUZ SERCUNDES
26 RENATA FERNANDES
27 **DAVID DOS SANTOS LINHARES
28 **GUSTAVO DE BARROS PEDRO
29 GIOVANNI GIGLIOTTI SPASIANI RINALDI
30 THIELY FERREIRA DA SILVA
31 **MARIA LUIZA TEODOSIO RIBEIRO
32 *ANA LAURA SILVERIO DOS SANTOS
33 ANTONIO TORRECILHA MANFRINATO
34 **LIRIA ARIADINE MARTINS DE ARAUJO
35 *PEDRO MIGUEL PEREIRA DE MEDEIROS
36 EDUARDO AUGUSTO SOUSA GONCALVES FILHO
37 LUCAS DE LIMA ANDRADE
38 GUILHERME MATCHIN MONTEIRO
39 *LAYS PERES MEIRA
40 VICTOR HUGO VAZ FONTE
41 OTAVIO PEGUIM JORGE
42 JOAO PEDRO CHAVES SIMOES
43 BRUNO CITELLI GARCIA
44 *LARISSA FREIRE MARIANO
45 **ADRIANE RIBEIRO BATISTA
46 VINICIUS BORDIN BARBIN
47 *MARIA VICTORIA SAMORA GARCIA
48 **GUILHERME COSTA RIBEIRO DO NASCIMENTO
49 MURILO HIRAMATSU OGATA
50 MARIE ZANELA SAKAMOTO
51 *DANIELA MARTINS RIBEIRO
52 ALEXANDRE GEROMINI
53 **JOSIANE NEVES DA SILVA
54 **ESDRAS DA SILVA SIQUEIRA GONCALVES
55 *MARIANA DE ALMEIDA ROCHA SODRE
56 *MARIANA SILVERIO AGONA
57 **SARAH RODRIGUES DA SILVA
58 *MARIA EDUARDA SOUZA RODRIGUES
59 **LUAN HENRIQUE VIERIA DOS SANTOS
60 *MARIANE MIYUKI KAWAMURA SILVA
61 **MARINA CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA
62 *ADOLFO DA SILVEIRA POIATTI
63 **GRAZIELLE LOPES FERREIRA MACHADO
64 LEONARDO ALEXANDER DE OLIVEIRA CAMPOS
65 JOAO FERNANDO BONGIOVANNI SERAPHIM
66 PEDRO HENRIQUE MORANDI GEROMINI
67 **KAROLINE BRITO DE OLIVEIRA
68 MARIANA PEDRO OLIVEIRA
69 **BRUNO HENRIQUE CONCEICAO DOS SANTOS
70 RODRIGO SUETAKE SAITO
71 *HENRIQUE PEZZATO FRANCA
72 *BRENO ALEXANDRE CAVALCANTE DE BRITO
73 *LEONARDO FELIPE SUDARIO DA SILVA
74 *GUILHERME DE OLIVEIRA POSSATTI
75 *VANESSA YUKIE KANEKO
76 KEVIN WILLIAMS LANDINI PEREIRA
77 **VICTOR RODRIGO FERNANDES MARQUES
78 *LUIS CARLOS ALICEDA ROSSI
79 IZABELLA CALAFATI DOS SANTOS
80 **CAROLINE RODRIGUES DA SILVA
070 - Engenharia de Energia - integral - Rosana
1 *ANDRE LUIZ DO CARMO SILVA
2 IGOR MAGRO BERNARDES
3 JOAO LUCAS RODRIGUES
4 VICTOR SILVA DIAS
5 IGOR CODOGNOTTO BIAGIOTTI
6 IZABELLE MORALES LOPES
7 ISABELA BOANOVA LOURENCO
8 LIVIA GREGORIO TAKEMURA
9 JOAO GABRIEL RODRIGUES EDIVIRGES
10 WILLIAN BONFIM RODRIGUES XAVIER
11 VIVIANE HARUMY OKADA
12 *LETICIA APARECIDA COSTA DA ROSA
13 ARTHUR CARAVIERI PONTES
14 JOAO PEDRO PRADO ABITANTE
15 EDUARDO MATEUS MENDES
16 BRUNO MIGUEL ALVES OLIVEIRA COSTA PACHECO
17 MANUELA SILVESTRE FURLAN
18 ANA BEATRIZ CATALAO
19 RICARDO LEONEL DE OLIVEIRA
20 BEATRIZ VILAS BOAS JORGE
21 *SARA CAVALCANTE DE SOUZA
22 RUAN VITOR CORTELASSI DA CRUZ
23 *GABRIELLE RODRIGUES CORRER
24 IGOR DE MAGALHAES CATINI
25 GUSTAVO PASSARINI MORETTI
26 GABRIEL RUSSI SELHORST
27 *LUCAS GOMES DOS RAMOS
28 ANA CAROLINE FERNANDES BORGES
29 RAFAELA GURGEL VIEIRA PONTES
30 ESTEVAN FAURO PASQUALI DE CARVALHO
31 JOAO FABIO B MERLIN
32 FELIPE DE ARAUJO BROTA
33 *TAREK MOLINA MOURAD
34 **SARAH MIGUELE DE SA
35 JULIANA POSCHL ISHIDA
36 VICTOR FERREIRA MAXIMO DINIZ
37 THIAGO TSUTOMU FUDIMORI
38 VINICIUS CASAGRANDE LEAL
39 KAUE MANOEL DA COSTA
40 **REID WILLIAN GONCALVES DE ARAGAO
41 LAURA ALMODOVAR ESTEVES DOS SANTOS
42 *THALITA BOTUEM HONORIO
43 **DAYARA PEREIRA BASSO
44 *RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE
45 RICARDO GONCALVES SEGAMARCHI
46 *FABIO CESAR FERRATO
47 MARCOS ANTONIO AVIBAR RUZZA
48 ARIELA LIMA C. SARAN
49 **FERNANDA KEIKO AKUTSU SILVA
50 MATHEUS PUSSAIGNOLLI DE PAULA
51 LUCAS TADEU DE CARVALHO MOREIRA
52 *THALLITA CRISTINA SILVA MARQUES
53 *JANE IANUCHAUSKAS SILVESTRE
54 *GUSTAVO SANTOS DO AMARAL
55 MATHEUS FERRARI COSTA
56 **GABRIEL ALVES GIANINI
57 *HENRIQUE POSTINGEL BERGAMO
58 **GABRIEL MUNIZ SILVA
59 **MATEUS HENRIQUE ARRUDA FRANCA
60 SAMUEL VICTOR BRASILINO FEITOSA
61 LUIS HENRIQUE AMARAL STEVANATO
62 GIOVANA MARIA PARADA ZICHINELLI
63 **ISABELA MARQUES QUEIROZ
64 JHULIA MARIA NOGUEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA
65 RAQUEL SANTIAGO RODRIGUES
66 **EVELYN RAYANI DIAS DE ARAUJO
67 JUAN PABLO REIS DE CARVALHO
68 JACQUES MASATO TAMOGAMI
69 **SAMANTHA REGINA LEMOS NOGUEIRA
70 *OTAVIO MARIOTTO SILVA
71 **JOAO ALEXANDRE DA COSTA SILVA
72 *CARLOS LUKAS FORATO BATISTA DA SILVA
73 ANA GABRIELA RIBEIRO
74 DIOGO PALERMO GONCALVES
75 MATHEUS MARTINIANO ALVES DA SILVA
76 **ROBERTO FOGACA DE CASTILHO JUNIOR
77 *GUILHERME DE SOUZA LOPES
78 **LUCAS DO NASCIMENTO LAURINDO
79 MICAELLA ELIAS FERREIRA
80 **EDUARDO LEANDRO DE MORAES
81 PAULO HENRIQUE FRAGNAN KAWAGISHI
82 *LIBNY CALOMBI BORGES
83 *FERNANDA SCHMITZ RIBEIRO
84 *FRANK ROBSON LIMA MELO
85 **JENNIFER CAMILA MENDES
86 LEONARDO FERNANDO FINI
87 PEDRO EMILIO NUNES OLIVEIRA SOUZA
88 **GUILHERME SILVA GARCIA
89 GABRIEL SANTOS RIBEIRO
90 *EDUARDA ALEXANDRA THEODORO DE CAMARGO
91 **WELINGTON SOUZA CEZILIO
92 *NATAN CAETANO DE OLIVEIRA
93 **SABRINA SILVA RODRIGUES
94 GABRIEL HEIMANN
95 JOAO FELIPE FACCO VILELA
96 *THALES DARDIS PARIZ
97 **MATEUS ALVES DE JESUS
98 KEVIN AZEVEDO CARDOSO
99 *FELIPE VIANA DA COSTA
100 EVANDRO CARLOS DUARTE
101 **LEONARDO RODRIGUES DE LIMA
102 **REGINA MARIA DE OLIVEIRA
103 *JOAO VITOR FERREIRA PEREIRA
104 GABRIEL RODRIGUES KUPKOVSKI
105 *FLAVIA SCHMITZ RIBEIRO
106 *FHELLYPE TROVAO
107 CAROLINA PALMEIRA RIBEIRO
108 CLODOALDO DUVEZA JUNIOR
109 *JONAS LUAN SOARES ALCANTARA
110 JONATHAN HENRIQUE ESQUIBEL DA SILVA
111 **LEANDRO SOUZA RUFINO
112 **BRUNO ROCHA FERREIRA
113 *KATHLEEN PICORELI DA SILVA SANTOS
114 *ALEXYA CRISTINA ALABI MACEDO
115 **RAFAELA MENDES DA SILVA
116 **VINNY RAFAEL RODRIGUES GODOY
117 MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
118 **TIAGO JESUS DOS SANTOS
119 **GUILHERME HENRIQUE MATEUS SENA
120 **MARCOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA ARONE
071 - Engenharia de Materiais - integral - Guaratinguetá
1 RICCARDO AUGUSTO MOREIRA MONTUORI
2 GABRIELA DUARTE GOMES
3 MARIANA TELES BRANDAO FERREIRA
4 ELISA MIWA SISIDO
5 FLAVIO YUSAKU NAKAYA
6 FELIPE GARCIA SILVA
7 MATHEUS HIDEKI SHISHIDO
8 CELINA PILOTTO RODRIGUES ALVES
9 SARAH AFLALO ROBASSINI
10 LUIS GUSTAVO CAETANO DE FREITAS
11 JONATHAS GABRIEL DOS SANTOS
12 FERNANDO GARCIA SILVA
13 MATHEUS HERMES PARRA
14 *ANA CAROLINA BARBOSA DE OLIVEIRA
15 FELIPE DE PAULA BARBOSA
16 GEORG HERBERT RAMTHUN JUNIOR
17 *GABRIEL MESSIAS SILVA
18 *VITORIA PAIOLETTI MOURA BARBOSA
19 MATHEUS HENRIQUE AMBROSIO SANTIAGO
20 VITOR LUIS DI GIORGIO BORTOLETTO MACHADO
21 RAFAEL KENJI SUGUITA
22 SILVIO ROBERTO PERES RAMOS
23 EDUARDO DE MATTOS BORTOTO
24 BRENO LOBO ROSSI PEREIRA
25 ANDRE LUIZ PEREIRA DE GODOY JUNIOR
26 LAIS DE ALMEIDA MAYOR
27 *CAROLINE BINDE STOCO
28 MARINA RODRIGUES PEREIRA
29 *THALES ARRUDA PEREIRA
30 JOAO GUILHERME BORSSATTO PINHEIRO
31 VICTOR GOMES DELGADO
32 MATHEUS RODRIGUES CASTRO BARREIRO FERNANDES
33 OTAVIO HENRIQUE NERY RAMOS
34 BEATRIZ LORENA LIGABO
35 MARIA CAROLINA COUTO CAMPOS
36 GABRIELA CAMARGO FERNANDES DOS SANTOS
37 THIAGO PACIONI COELHO
38 PATRICIA VILARES
39 EDUARDO SHIMIZU DA ROSA
40 MARIA FERNANDA GUARDABAXO SIQUEIRA
41 TONY YE CHEN
42 JOAO PEDRO PERUCHI ZANCA
43 FELIPE CACCAVARO DOVIGO
44 ANA CAROLINA LUZ DA ROCHA
45 **LORENA FERREIRA GONZAGA
46 PEDRO PETRINI MOYA
47 ALEC MASSATO HASHIMOTO
48 GIULIA MARCELA BUONAFINA PEREIRA
49 HENRIQUE PARANHOS FERNANDES
50 VINICIUS DE SOUZA MAZZALI
51 BEATRIZ SAKAMOTO ARSUFFI
52 FELIPE CARLOS DOS REIS
53 JULIE CASSY BARBOSA SILVA
54 ISABELLA MACIEL ALMEIDA MOREIRA
55 LERRINE UEB MACHADO
56 MATEUS MERIDA
57 MAIARA CURSINO PEREIRA
58 LEONARDO KENZO MAEDA
59 GABRIEL CHAVES DE CAMPOS
60 ISABELLA RODRIGUES MAMEDIO
61 CARLOS ALBERTO PASSINHO CAMPOS
62 FERNANDA PAVAO NAVARRO
63 GIOVANNA SCALA
64 FABIO KENDY PIRATELLI KOBAYASHI
65 ISABELA ALVES PINTO ANTUNES
66 **LARA FERREIRA GONZAGA
67 YAN DAVID PIMENTA
68 LARISSA LANDIM FERREIRA
69 LARA DE CARVALHO FRANCO
70 JESSICA ANTIONIUCCI
71 JULIA SARTORI CORREA DA SILVA
72 LEVY MOREIRA CRUZ
73 IVAN MATEUS BIANCONI JUNIOR
74 *FELIPE DE FARIA MORAIS
75 PAMELA INGRID BUENO DE SA
76 ELOISA ALMEIDA DA SILVA
77 VINICIUS JORDAO BORDIN
78 BRUNA SANTOSTASO MARINHO
79 *JOAO PEDRO DE TOLEDO
80 *VINICIUS SASAKI
81 PEDRO MONTEIRO DIAS
82 CAIO LUIZ DE SOUZA CORDES
83 TIAGO SILVA SANTOS
84 CECILIA RODRIGUES MOREIRA CHIARANTANO PAVAO
85 FABRICIO BEZERRA DO NASCIMENTO
86 MARIANA FOLETO DOS SANTOS
87 TAYSLAINE BORGES NASCIMENTO
88 *CAROLINA OLIVEIRA DE MELO
89 LUCCAS DA SILVA CORREA
90 HUGO MURIEL NOGUEIRA DOS REIS
91 GABRIEL MURAKAWA FERNANDES RUBIO
92 EDUARDA DA SILVA SOUZA
93 GIOVANNA DE MELO DOMINGOS LOPES
94 THIAGO MAZIERO ALVES
95 FRANCISCO LUIZ VELOSO NUNES
96 GIOVANNA KAE KAMIMURA MARINO
97 *BRUNO EDUARDO FREIRE E SILVA
98 JULIANA DE OLIVEIRA JORGE FLORIDI
99 LUANA SUGIMOTO
100 TATHYANE OTUBO REZENDE
101 ALINE DE OLIVEIRA SANTOS
102 MARINA TOMASIELLO
103 DANIEL YOJI MARITI OSHIRO
104 JOAO GUILHERME IWO DE LA COSTA
105 GABRIEL DE ALMEIDA FLOR
106 VALERIA OLIVEIRA PROFIRIO
107 MARCELO LEANDRO DE SOUZA MIACHON
108 JOAO PEDRO MARCONDES CAMPOS
109 VICTOR AUGUSTO GUIMARAES DOS SANTOS
110 KAROLINY DOS ANJOS PEREIRA ALVES
111 *GABRIEL DA SILVA MOTTA
112 MATEUS NUNES DE ARRUDA BOTELHO HIRTH
113 RAFAEL MARQUES DOS SANTOS
114 *ANA CLARA DE PAULA LIMA
115 *THAYSE SCHREIBER FELSKE
116 PEDRO ANDRE ETELVINO DOS SANTOS
117 JOSE RAMALHO DE CAMPOS NETO
118 RAFAELA GARCIA SEBBE
119 MILENA RODRIGUES DA SILVA
120 ISABELLA NERY BALEIRON
121 VITORIA NIVEA DE MORAES MARTINS
122 ORESTES MENDONCA NETO
123 FREDERICO DENTELO DEL CAMPO
124 CAIQUE BURANELLO PIRES LAZILHA
125 RAFAEL DE MORAES ROVIDA
126 GIOVANNA DIAS BRASIL
127 *NATALY MESSINA PECELIN
128 EDUARDO GOMES DA SILVA NETO
129 RAFAELA MARTON DOS SANTOS
130 GABRIELA LARES CELESTINO DA SILVA
131 REBECA CONCEICAO PEREIRA
132 LARHA ALVES SOUZA WONG
133 JOAO ALEXANDRE BUCK
134 JULIANA GEROMEL
135 **NATANA HELLEN DE ALMEIDA COIMBRA
136 *LUIZ FERNANDO LOPES DA SILVA
137 JOAO PEDRO FERREIRA DA SILVA
138 BRUNO FERREIRA BARTOLOMEU
139 FERNANDA GOMES CASTRO
140 VICTOR PEREIRA PILAR
141 MARCO ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA
142 VITOR MASATO NINOMIYA
143 FELIPE BELLEZA TORTORELLI
144 THALES MAKOTO MATSUDA MIYAZAKI
145 FERNANDO FROST PASCALICCHIO
146 PAULA NAOMI KAWAGUCHI
147 VITOR DUARTE RIBEIRO
148 MATHEUS PIANTA JORDAO
149 *HIAGO AIRTON FERREIRA DA SILVA
150 **NATALIA CRISITINA SANTOS PEREIRA
151 LUCAS ROBERTO DENIPOTTI
152 *REBECA LARA DE LIMA RIBAS
153 ISABELA MAGALHAES OLIVEIRA DA SILVA
154 *LAURA LOPES DE SANTI
155 RAFAEL AUGUSTO CANDIDO DE ALMEIDA
156 KRIGOR L. S. R. DAS NEVES
157 JOAO VICTOR MURIANA MENDONCA
158 ANDRE LUIZ LOURENCO
159 BEATRIZ VITORIA CHAGAS
160 *LETICIA AYUMI GALVAO FUKUI
161 GIOVANNA BARACHO DE OLIVEIRA
162 *ANA GIULIA NASCIMENTO PINTO
163 *CAROLINE VIEIRA D AGUSTINHO
164 BRUNA SEDACA CAMARGO DE MELO
165 **GUILHERME DE FREITAS RAMOS
166 MARCELO MERINO MEGA JUNIOR
167 MARIANA FERREIRA DA SILVA BELINI
168 *PEDRO TIAGO BERNABE LOMAS
169 JOSE WILSON CAMPITELI TOLEDO
170 ANA BEATRIZ REZENDE FURQUIM
171 TULIO SIMPRINI PADULA
172 TACIO LUIZ SILVA
173 GIULIANA DE LIMA MARCONDES MONTEIRO
174 SERGIO MARCOS TEIXEIRA NETO
175 JOAO AUGUSTO PEDROSO ANSELMO
176 *LETICIA TAYNA HERNANDEZ
177 LUIS MACELO BUENO SIMA
178 **ALEXIA HELENA DA SILVA DE JESUS
179 *CAMILA DE MEDEIROS SILVA
180 *WILLIAM DA SILVA
181 *JOAO MARCOS MOREIRA SILVA
182 MATHEUS MARCONDES DE SOUZA LEITE
183 *MONIQUE DAYANE DA SILVA
184 JOAO VICTOR DALPICOLO RODRIGUES
185 KEVIN JONATHAN WURTHMANN PINHEIRO
186 *REYJUNIOR LOURENCO DE OLIVEIRA
187 LUIZ FERNANDO PAVAN LARRUBIA
188 HELOISA TUCCI DE ALMEIDA
189 LUCAS KEY SHIBATA MITSUDO
190 GABRIEL LOPES ARGENTI
191 GABRIELA HELENA EL KHATIB
192 FABIO HIDEKI ALVES MIYAZAKI
193 *MATHEUS MENDONCA DOS SANTOS
194 LEONARDO CESAR DA SILVA
195 VYTOR CAMPOS DE OLIVEIRA
196 JOAO PEDRO CURSINO SANTOS
197 ELIZABETH DE FARIA PEREIRA
198 ARTHUR JODAS SALGADO
199 VINICIUS MORAES BASTOS
200 JULIA MARIANA DOS SANTOS ROLIM
201 CAIO CESAR CONTESSOTTO MARCIANO
202 FELIPE JUN WAKAMORI
203 MARCEL TAKESHI HOROIWA
204 *ALISON DA SILVA BATISTA
205 **LUANA MARCONDES DE OLIVEIRA MARCILIO
206 BIANCA DE MORAES BRAZ
207 CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA
208 *JESSICA BARBOSA DE SOUZA
209 LEONARDO SILVERIO BUSTAMANTE
210 LUCAS ROCHA SCHUTTE
211 BEATRIZ DE MORAES LEME
212 LEANDRO DA PAZ PEDRO
213 HENRIQUE MOREIRA LOPES
214 *HENRIQUE REIS SILVA
215 *MAICON DOUGLAS MONTEIRO
216 *LAURA ANDRESSA CORREA DA SILVA
217 ANA LUIZA PAULA BARROS BARBOSA
218 DANIEL RIBEIRO QUEIROZ JUNIOR
219 **YGOR SANTORO NUBILE
220 **MARCELLA JHESSICA RODRIGUES DA SILVA
221 *ADRIANA GIMENEZ ESPINDOLA
222 AMANDA NUNES DUARTE
223 ZHU JIANYU
224 *NAIARA MARQUES SILVA
225 DIOGO ALVARENGA GARCIA
226 THAINA MOREIRA GARCIA
227 JOAO PEDRO DE NARDIN
228 **LUCAS ASSUMPCAO DE SOUZA
229 *MARIO AUGUSTO ALBERTINI REGATIERI
230 MATHEUS BARROS MICELLI
231 GRASIANI GARCIA VARGAS
232 *SARAH KATHLLEN SILVA DE OLIVEIRA
233 *ANA FLAVIA AQUINO GONCALVES
234 **LARISSA FROES LUNGUINHO
235 *JOAO GUSTAVO LEITE COSTA
236 *MARCELO AKIRA ANDO
237 *JULIO SANCHES CEREZER
238 GABRIEL JOSE DE ARAUJO
239 CAMILA MAI NOBUSAWA
240 VINICIUS FONTEALBA PINHEIRO SILVA
241 *GUILHERME INABA DA PAZ
242 *SAMIRA DOS REIS SIMOES
243 RENAN KENJI KINOSHITA
244 FELIPE QUIRINO RAMOS
245 *REBECCA SILVA ROSKOWINSKI
246 *FABIOLA PISCIOTTA DE OLIVEIRA
247 AMANDA LOPES GARCIA
248 *LUCAS DA SILVA VASCONCELLOS NOBREGA
249 VITOR SALES CARDOSO
250 CAIO AUGUSTO SILVA LUPERNI
251 *JOAO VICTOR GATTI SCATAMBULO
252 *BRUNO DE BARROS ANDRADE
253 *VINICIUS ISMAEL GARCIA NERIS
254 CAROLINE VALENTE PINTO
255 BIANCA CARELLI REIS DE OLIVEIRA CALTABIANO
256 CAUA CASTELHANO CAGLIARI
257 TULYO TADEU MOTTA FIDALGO
258 *CAMILA TEIXEIRA MOREIRA
259 GIOVANI SIMOES BRISOLA
260 ANA JULIA DO ESPIRITO SANTO URBANO
261 *IGOR GANEO DE SOUZA
262 BRUNO BASILE STORTE
263 *JASMINE KEISE DE OLIVEIRA SILVA
264 JOAO VITOR MOUTINHO DE SOUSA DA SILVA
265 VICTOR HUGO ROGERIO DE SOUZA
266 *MARCOS FURTADO DOS SANTOS
267 *LETICIA FERNANDA OLIVEIRA NOVAES BRITTO
268 PEDRO HENRIQUE PIMENTEL SILVA
269 GABRIEL DA SILVA MARINS
270 **LETICIA DE CAMARGO PRADO OLIVEIRA
271 NATALIA FRAZILI COUTINHO
272 **SUELLEN BAHIA ROMAO
273 **DAVID VIEIRA VALIM
274 *PAMELA STHEFANI DE OLIVEIRA ROSA
275 *JULIA FIGUEIRA MARQUES ROA
276 ANA LAURA PAULA BARROS BARBOSA
277 GABRIELA ELSLER
278 FERNANDA RIBEIRO
279 *AURIANE NAYARA DA SILVA
280 GABRIEL MITSUGUI KAMINAGA
281 *JOYCE NAZARETH AQUINO DE ALENCAR
282 FABIO KAZUO DOS SANTOS
283 VINICIUS MARTINS RAMOS
284 **JENNIFER VIEIRA MACHADO
285 **OTAVIO SANTOS DA CRUZ
286 GABRIEL PADUELLI PAULINO
287 GABRIELA GOMES CAMARGO
288 HENRIQUE PERDAO CAPELLETTO
289 **ELAINE CRISTINA DE SOUSA FREITAS
290 KAIQUE DE OLIVEIRA CAMARGO
291 FERNANDA BASTOS DA SILVEIRA
292 *ANA LUISA ALVES DE ATAIDE
293 AMANDA DE ARAUJO
072 - Engenharia de Pesca - integral - Registro
1 GUSTAVO CAMPOS YONAMINE
2 *LUIS FELIPE FEITOSA ARAUJO
3 MARIA ANTONIA CONTI PAULINO
4 *MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA
5 FELIPE DOS SANTOS SABOYA
6 AMON YAMAGUCHI NISHIKUNI
7 **ALLAN SANTOS LEAL
8 *ARIEL PAVIN DE AQUINO
9 LEONARDO DO PRADO ANGELICO
10 KARYNA SATOMI IZUMI
11 YURI CATROLIO SUKADA
12 LUCAS CAMARGO MARINELLI
13 MATHEUS LEITE PAVAO
14 PEDRO VINICIUS S DE FARIA
15 LETICIA FERNANDA BAPTISTON
16 **BRUNO GOMES DE MORAIS
17 JOAO SANTOS MINGATO NETO
18 *ISABELA BEGNAMI CHIGNOLLI
19 LUCAS QUERINO TEIXEIRA DOS SANTOS
20 ULISSES JACOB DA SILVA
21 GUILHERME BRITO CARDOSO
22 LUCAS SILVA DE LAURENTIZ
23 **JOAO PEDRO CASTRO BARBOSA DE OLIVEIRA MENDONCA
24 PEDRO TEDESCO NETO
25 **MATHEUS ALVES TIRADO
26 LEONARDO GOMES SALOMAO DOS SANTOS
27 **MATHEUS JOSE DE FREITAS PACIENCIA
28 *MARIO LISBOA NETO
29 **ESTHEPHANY KONESUK SANTOS MIRANDA
30 LEONARDO HAJIME ISSOE
31 STEFANY SANTOS GUIMARAES
32 *ADRIEL COSTA SCHULZ PREVITALLI
33 *LUCAS MINIOLI DE OLIVEIRA
34 *THAINA CAROLINE GONCALVES NASCIMENTO
35 **MATHEUS CARLOS SANTANA
36 LARISSA ROBERTA JORGE FRANCA
37 JOAO VITOR ZACCARO VALALA
38 HIGOR DIAS CEA SANTOS
39 HENRIQUE DUTRA DE OLIVEIRA
40 JULIANE ARISA TESUKA TATEISHI
41 ALEXANDRE CHIODI
42 VITHOR UBIRATAN COSTA PUPO
43 BRUNO ROSA MANIGLIA
44 *PAULO VICTOR DE LARA RIBEIRO
45 **WILSON NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR
46 **CINTIA PEREIRA ARAUJO
47 *ALEXIA TEIXEIRA ABE
48 MATHEUS COSTA MELLO MIQUELUTTI
49 *JESSICA FERREIRA AUGUSTO
50 LUCIANA PRIETO CASTANHO
51 *FERANANDA BELLINFANTE DE AVELLAR
52 JULIANO LUIZ MARCOMINI
53 *STEFANY GONCALVES
54 LUCAS MIRANDA DE FRANCA
55 **PATRICKY XAVIER GUILHERMINO
56 GABRIEL NICOLA JANOUSEK
57 PEDRO PACIFICO ARAUJO ZAGALLO
58 **LUCAS DO CARMO SOUZA CARDOSO
59 *AMANDA CRISTINA AROUCA DE MENEZES MIGUEL
60 *LEANDRO ROSA PEREIRA SENA
61 *MILENY RIBEIRO DE ALMEIDA RAMOS
62 *BARBARA AURELIA GOLLONG
63 **LIBERATO FERREIRA DA SILVA
64 **GABRIELA DA SILVA CARVALHO
65 **LUCAS DE CAMPOS LIMA
66 *SABRINA LARA DA LUZ
67 **DAVI JOSE CAETANO ROCHA
68 *WAGNER DE OLIVEIRA JORDAO
69 MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA DANTAS
70 **JAQUELINE SILVA FERREIRA CARVALHO
71 **JOSE FERREIRA NETO
72 CAMILA KAORI MURASAWA
73 **ARISTIDES DIAS NETO
073 - Engenharia de Produção - noturno - Itapeva
1 KELREN RUAN ZHANG WU
2 RAFAEL JOSE FRIEDMANN
3 LUCAS MACEDO DIAS
4 BRUNO ANDRADE LEITE
5 PIETRO VENDRUSCOLO FALEIROS MACEDO
6 EDUARDO NAKASHIMA FERREIRA
7 ADRIANO COLOMBARI MANTOVANI
8 GIULLI TAKEDA MESQUITA
9 FRANCINE HADDAD DE ALMEIDA
10 MERCEDES GARCIA FRAGA FREIRE DA SILVEIRA
11 AMANDA VERARDI MENDES
12 GUILHERME SECAFIM SANTOS
13 JHAWISON ROSWILIN BEZERRA DE SOUSA
14 *VITORIA COLTRO DA SILVA
15 GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA
16 MATHEUS BAARINI MARTIM
17 MARIA CLARA CHINEN DE OLIVEIRA
18 ELIZABETH SOUSA DE PAIVA
19 *JOAO HUBER DE CASTRO
20 GABRIEL DE OLIVEIRA PINTO
21 VITOR KENZO HASHIMOTO
22 ISABELA RABELO RICUCCI
23 LEONARDO STABILE SCARIN
24 LEONARDO NORIYUKI KAGIYAMA
25 PEDRO HENRIQUE ROGICK KIYOTA
26 CESAR GONCALVES CIRITELLE
27 ANNA PAULA BENTO COSTA
28 ARTHUR RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
29 LUIZ FELIPE SALLANI SIMIONI
30 GUSTAVO MARIANO LEITE
31 SAMUEL KIM
32 LETICIA LIMA NASSIF LOFRANO
33 ISABELLA VINHA ALVES
34 MATHEUS FELIPPE BEZERRA
35 BRUNO CAITANO ANDREOLO
36 CAROLINE DA SILVA MANGILE
37 LEONARDO TROIS FERREIRA
38 SOFIA RIBEIRO TEIXEIRA
39 PIETRA GUTIERREZ LIMA
40 VALERIA OLIVEIRA PARIZZI PARINI
41 FELLIPE CESAR CARDOSO DE SOUZA FELIX
42 **NATHAN ARNALDO BIDO
43 GUILHERME ZAFRA GARCIA
44 RAPHAEL RIBEIRO DA COSTA E SILVA
45 LETICIA KUHN MENEZES
46 KAZUYUKI KADOTA
47 GUSTAVO ESCORCIO HARDT
48 MATEUS HADDAD MARUM
49 JOAO PEDRO SILVA LIMA
50 CAROLINE GOMES ROSSI
51 **PAMELLA SILVA PINHEIRO
52 ERICK GAESKI
53 *ISADORA BALBINO CAVASSANI
54 *VICTOR LIMA DE CARVALHO
55 DAVI KUMRUIAN
56 ANA FLAVIA SAFADY DA GAMA CRUZ
57 PAULO VICTOR NASARIO DA SILVA
58 LUANA MOURA CARDOSO
59 PEDRO GENTIL LOPES
60 GIOVANNA LARA SOBRINO CARVALHO
61 LEONARDO SALE HILARIO VIEIRA
62 JOAO PAULO BAPTISTELLA
63 EDUARDO MATHEUS PATRICIO PEREIRA
64 JOAO OTAVIO MORETTO SANTORO
65 BEN HUR VITOR SILVA ONO
66 PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS MARCHI
67 **HENRIQUE SANTOS MOREIRA
68 HERON NAOTOMO SANTOS KUMAGAI
69 RODRIGO LAMPARELLI ELIAS
70 GABRIEL DE SOUZA BARBIERI
71 **GLECIO SANTOS DE OLIVEIRA
72 ANNA CAROLINA LACERDA SGUIZZATO
73 GABRIELLI FINCK SAWELJEW DA FONSECA
74 AUGUSTO DE OLIVEIRA TARGA
75 THAIS NAPOLITANO DINIZ
76 ANDRE KENJI TAKAHARA
77 *MARCOS REVEJES PEDROSO
78 NATALIA TANIMOTO TANAKA
79 **CAIO FERRARI
80 MARIA EDUARDA ALMEIDA RODRIGUES
81 *ISADORA SILVEIRA CARVALHO
82 EDUARDA DA SILVA GREGORIO
83 VITORIA TONDINELLI GIACCHERO
84 HYUN JUN HWANG
85 IGOR VERLI ATANAZIO
86 RAFAEL PEREIRA DA SILVA
87 GUILHERME CASTILHO ENCINAS DA ROCHA
88 ARIANE CAMPOS ANUNCIATO
89 PIETRA MARIA RODRIGUES GROTH
90 TAINA SOUZA SOBRINHO
91 LEANDRO FLORENCIO CANDIDO DA SILVA
92 GUILHERME DEDE AQUINO TORRES
93 **YASMIN COSTA TAVORE
94 VITOR POTIENS COSTA
95 KAWANY ROZENDO REFULIA
96 TIAGO JUNYA NAKATA
97 RAPHAEL SANTANA BRUNO
98 LEONARDO MORAES DE CARVALHO
99 JULIA BECKER DOS SANTOS
100 ANA CLARA BRITO DOS SANTOS
101 **MONIQUE MARTINS DOS SANTOS
102 LAIS RACHID TASCA
103 DIEGO ANGELO SACOMAN
104 MARIA AUGUSTA PASCHOAL FURLAN
105 MATHEUS MACHELDEY BASSETO
106 PAULA FERREIRA TAVARES
107 MARIA JULIA NARDUCCI PILZ
108 RAFAEL CARLOS BONAN HERMSDORFF
109 VICTOR ALEXANDRE LOHN
110 JONATAS FAUSTO
111 LARISSA YUKI KINOSHITA
112 CINTHIA VALLIN MIRAGLIA
113 *LUCCAS NICOLAU DE CARVALHO
114 DANIEL ELEUTERIO PULITANO
115 JOAO LUCAS TANAKA
116 ANTONIO JONATAS OLIVEIRA LEITE
117 AMABILE MARIA MEDEIROS SOARES
118 THAINA PIOVEZAN
119 LUIZA PESSENTE
120 ALINE MARTINS DOS ANJOS
121 *IGOR HENRIQUE MANERA
122 AMERICO EDUARDO FERREIRA VIEIRA
123 GUSTAVO PINHEIRO FUJINOHARA
124 PAMELLA GOMES GAGLIANO
125 RENAN RAMOS ARAUJO
126 **LUCAS PINHEIRO DA SILVA
127 CAMILLE OLIVEIRA COVO
128 ARTUR CAMPOS DE PAULA FONTANA
129 NICOLAS ANTONIO BAPTISTELLA ZULETA
130 DANIEL OLIVEIRA
131 PAOLA FALSARELLI DOS SANTOS
132 THAYANE RAFAELA MAIA
133 JOSE RICARDO SOARES JUNIOR
134 NELSON GUSTAVO BERGARA MARTIMIANO
135 THAYNA OLIVEIRA COSTA
136 MELISSA SHIZUE IKEDA
137 BRENO GODOY DE PINA
138 *BRUNO MARCUCCI GASPAROTTO
139 *YAGO CORREA FONSECA
140 LUAN LUIZ BATISTA MIGLIATO
141 HELOISA TEIXEIRA DE SIQUEIRA
142 MURILO VIEIRA DOS SANTOS
143 *VINICIUS SONEGO GRECHI
144 MURILO CAIXETA GONCALVES
145 GABRIEL ROMIO FAMA
146 BARBARA SANTOS PEDROSO
147 *GABRIEL SILVA DE QUEIROZ
148 VITOR DE LIMA DA FONSECA DOS SANTOS
149 ALICIA APARECIDA BALDUINO DE SOUZA
150 LETICIA VOLPI
151 GUILHERME SANTOS SILVA
152 *LETICIA GALLONI CORREA
153 CAIO ALEXANDRE CORREIA
154 PEDRO HENRIQUE SEIVALOS VALADARES
155 STEPHANIE TARQUINIO LUISI
156 DAVI LEPERA LOPES
157 **CAROLINE PAULINO SILVA
158 GIULIA MARIA FERREIRA
159 LEONARDO BECHELLI YAMAMOTO
160 VICTOR QUINALHIA DE OLIVEIRA
161 GUILHERME PEDROSO GIORGETTO
162 *MONA KHALED MALT
163 RAFAEL CHIEREGATTI DAVID
164 CAIO SIMOES MESQUITA DE OLIVEIRA
165 GUILHERME TANOUE NUNES
166 TAYNA LAURENTINO BERGAMIN
167 RAFAELA FAVILLA PUTTINI
168 *DOUGLAS HENRIQUE DA FE
169 EDGAR ALEGRANCIO REINALDO
170 MARCOS DE MENEZES ROCHA
171 *REBECA SIMONELLI CAETANO
172 MATHEUS S. MASIERO
173 VICTOR ELOY DE ANDRADE
174 GUSTAVO PEREIRA DE OLIVEIRA
175 MATHEUS DE VILHENA MORAES
176 AUGUSTO ANDREOTTE LORENCATTO
177 **CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA REIS
178 **THIAGO MATHEUS DOS SANTOS
179 OTAVIO AUGUSTO FERREIRA AMARO
180 LEONARDO PULLIN DE SOUZA
181 *STEFANE LAVORENTI
182 **BRUNA DA SILVA FRANCA
183 SABRINA GONCALVES SYLVESTRE
184 *EDUARDO CACELLA NETO
185 MIRELLA DE DEUS ALMEIDA
186 RAQUEL TREVISAN GANDARA
187 **SAMUEL FERNANDO DE MORAES
188 JOAO VITOR TRINTIN
189 BEATRIZ BEZERRA RODRIGUES GARCIA
190 PEDRO SPERLI CARVALHO
191 *ELIABE DA SILVA FRANCO
192 MATEUS HENRIQUE DE CAMARGO
193 SAMUEL MARINS LIEPKAN
194 *GUSTAVO DAS NEVES UBEDA
195 EDUARDO DE CASTRO MAGNANI
196 **GUSTAVO CRUZ DOS SANTOS
197 MATEUS MARTINS DE SIQUEIRA
198 LUIGI CUNHA TOFFOLI
199 *AMANDA SOARES PIVOTTO
200 *LUANA MORENO DOS SANTOS
201 **DAYANE NORLAN DE OLIVEIRA
202 BRUNO DAMASCENO REIS
203 ANA LAURA GERMINO QUINTILIANO
204 IAN SILVERIO ADAIR
205 IOHANNA ESTENSSORO
206 GUSTAVO HENRIQUE PERINASSO HEBELER
207 *ARON SILVA DE OLIVEIRA
208 CAIO MANDAJI DA SILVA
209 BEATRIZ PEIXOTO PERINI
210 *MILENA VERONEZI DE OLIVEIRA
211 NATHALIA BARBOSA SASAZAKI
212 VINICIUS DE OLIVEIRA MARTUCCI
213 JULIO MAKOTO IQUEGAMI
214 ERIC MIKIO TAKESHITA
215 CAMILA CAMPOY FACHINI
216 *JULLY MARANGONI VIEIRA
217 GUILHERME CHIAN LON CHEN
218 FABIO GOMES DA SILVA
219 GUSTAVO DE SOUZA NOGUEIRA
220 MATHEUS LEMOS LOEZER
221 ISABELA GOLUCCI DE CARVALHO
222 *JOAO CLAUDIO NASCIMENTO DA SILVA
223 CAIQUE YAN RODRIGUES
224 *MARINA BALIEIRO RODRIGUES
225 *GIOVANA ILIC BETIOL DA SILVA
226 PAOLA OTT ABREU
227 *TAIS DE OLIVEIRA FONTANETI
228 ISABELA BERNARDES VIEIRA MAIA
229 *MATHEUS SILVA MATTOS
230 LEONARDO PAVANELLI GOMES
231 HENRIQUE AMARAL DE SOUZA CAMPOS FERNANDES
232 **CAROLINE TOSTA RODRIGUES DA CUNHA
233 BRUNA LARISSA SPORTONI
234 LUCAS ZEULA FILHO
235 *JOAO AUGUSTO DIAS DUARTE
236 BRUNO TERUO HIRATSUKA ARAGAO
237 **DANIEL RAMOS REIS JUNIOR
238 LAURA SILVA PERES
239 EVERSON LEANDRO CADETE GOMES DA SILVA
240 **PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA FARIA
241 MATHEUS BENIEL AGOSTINHO RODRIGUES
242 VALENTINA VOLTA KINOL
243 JULIA SANTOS DE LIMA
244 CINDY FERNANDA DE CARVALHO
245 JOELLE SALAME
246 *BEATRIZ GABRIELY CORDEIRO RAMOS
247 GABRIEL TOSTES ROCHA
248 VANESSA CAROLINE DE ALMEIDA CIRINEU
249 MARIANA CLEMENCIO SAGRILO
250 RAUNY RODRIGUES DE ARAUJO
251 MARILIA FREITAS DE OLIVEIRA
252 *LUANA CAROLINE REGIANI
253 GUILHERME COMPARONI
254 VITOR SHIINE GRAVINEZ
255 *RODRIGO RATTI BROLO
256 WILLIAN YUDY FUTEMA
257 LARA DE OLIVEIRA ROSSI
258 GUILHERME JARDIM PICOLOTO
259 EDUARDA YUMI S. HOKAMURA
260 *BEATRIZ VIANA FERREIRA
261 VITOR TOLEDO VISCONTI VIEIRA
262 ISABELLA RODRIGUES RIBEIRO
263 RAISSA FERNANDA ANTUNES
264 *SAMUEL ALVES RODRIGUES
265 *LUIS ROBERTO FERREIRA JUNIOR
266 LIVIAN CRISTINA PIAZZA RIBEIRO
267 ALINE CHAGAS FLAIRE
268 **MILENA OLIVEIRA BORGES GOMES
269 *VICTORIA MARIA FRANCO TACITO
270 JOAO GABRIEL OLIVEIRA MACEDO
271 VINICIUS LACERDA
272 **UDO DOS SANTOS SILVA
273 MARIA RAFAELA BALERO VIEIRA
274 *FELIPE RODRIGUES CASTILHO MOTA
275 JOAO PEDRO FERREIRA FALCARELI
276 JOSE RAIMUNDO DE FREITAS NETO
277 *MATHEUS DE OLIVEIRA MARCAL
278 *GUSTAVO VALENCA IBRAHIM
279 *SAULO LOPES VIEIRA
280 ISABELLE FARIA TRINDADE
281 *ANA CAROLINA GALHOTI DO AMARAL
282 JOAO PEDRO S MANFRE
283 *RODRIGO OLIVEIRA LIMA MORAIS
284 GUILHERME MOURA SANTOS DO CARMO
285 **AUGUSTO KIYOMOTO HANASHIRO
286 *GUSTAVO ALMEIDA KUROSAKI
287 *LEANDRO ANTONIO DE LIMA CHICHURA
288 CAROLINE QUERUBIM ELIA
289 BRUNA MUNIZ SILVA FLORENTINO
290 *ANDRESSA CRISTINA DE CASTRO
291 JHENYFER MAYLA CORNELIO
292 *ALESSANDRO SACON COAN
293 *MATHEUS MAIA DA SILVA
294 **SERGIO PAULINO DE OLIVEIRA FILHO
295 HENRIQUE VINICIUS DE CASTILHO CARVALHO
296 *BARBARA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA
297 MATHEUS DE ANDRADE BIANCHI
298 GABRIELLA MILLENA DE CARVALHO TINOCO
299 CAIO MODENEIS VIEIRA DALLA COSTA ZIANI
300 *SARA MARIA DE SOUZA GODOY
301 VINICIUS CARAMELO OLIVEIRA PINTO
302 IRICA TERUE YAGUIU KNORST
303 *YGOR BATISTA SILVA
304 WESLEY SALOMAO OVIDIO
305 **CELSO BIANCHI DOS SANTOS JUNIOR
306 LEONARDO BORGES ALVES DA MOTA
307 *VINICIUS ALEXANDRE LEITE DE OLIVEIRA
308 DANIEL MIRANDA AMBROSANO
309 *ANA CAMILA GALHOTI DO AMARAL
310 LUCAS KEIITI KOGA
311 ISADORA PRADELLA CARVALHO
312 **ERICK BERTUNES DE ARAUJO
313 VITOR DE PAULA SILVA
314 *VINICIUS VIEIRA NOGUEIRA
315 **LETICIA SIMOES BOEN
316 HENRIQUE ZAMPIERI ROMERO
317 INGRID DURAND A DA SILVA
318 *GUILHERME HORA ENDRIGO
319 FERNANDO LEAO DE OLIVEIRA
320 *JOAQUIM AUGUSTO GONCALVES DE CAMRGO
321 GABRIEL QUEIRANTES
322 *DIEGO SOUTO FONSECA
323 GABRIEL TOSCANI FIGUEIREDO
324 MARCELA PIRES DA SILVA
325 VITOR FOWLER VANTINE
326 *GUILHERME FERREIRA DA SILVA
327 **LAIS DE SOUZA SILVA
328 ERIC VIEIRA TOMIATI
329 *GABRIELLE FELIX DE BARROS
330 JOSE EDUARDO CASSEB PAULINO
331 GABRIEL VITOR SANTANA ROCHA
332 VITOR CRUZ HONORIO
333 *JULIANA DEFAVARI RODRIGUES
334 MATHEUS MATTOS BERNARDINO
335 **JOSE RENAN DE MENESES CARNEIRO
336 *DAVI HENRIQUE DE CASTRO FREIRE
337 **GABRIELA APARECIDA IZIDORO DE SOUZA
338 **LETICIA LOPES COSTA
339 ANTHONY DE SOUZA SENE
340 GIOVANNA LOPES HUNGARO
341 *LUIZ FELIPPE VIEIRA DE ANDRADE
342 AUGUSTO PERES PEREIRA
343 JULIA MAGALHAES OLIVEIRA DA SILVA
344 *RITA DE CASSIA FONTES MOREIRA BRIXNER
345 *FELIPPE OLIVEIRA SOUZA
346 *FRANCIELLI PATRICIA VIANA FERREIRA
347 *GUILHERME DE RAMOS SEVERINO
348 *PALOMA MOREIRA DE JESUS
349 *DANIELA SILVA SARDINHA
350 *LUIZ GUSTAVO PINHEIRO CAROL
351 VITORIA CAMARGO ARTHUSO
352 ELANA ROSA
353 IGOR MITSUBASHI
354 CAROLINA AKEMI OSHIRO
355 NATALIA COIMBRA BOTEGA
356 FERNANDO EIZO NIKAIDO
357 *PEDRO ROBERTO DE DEUS
358 NATHALIA GRILLO DOMINGOS
359 VINICIUS DE LIMA CRUZ
360 **BRUNA PAULA GOMES DA SILVA
361 *ALLANA APARECIDA PRADO
362 **RENATA BARRIONUEVO DA SILVA
363 BEATRIZ FRANCIA DE FREITAS
364 *RAPHAEL RABELO FALSARELLA
365 NICOLY MIHO TSUKAMOTO
366 **ANA CAROLINA CAVALCANTE TAVARES
367 GUILHERME DIAS DOS SANTOS
368 **BRUNO GUILHERME SPIRLANDELI MARINI
369 **DAVI MENDES DOS SANTOS
370 *LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA
371 *LETICIA DAUDT SILVA
372 *JOSE GUILHERME CREPALDI DE MAIO
373 LUIS EDUARDO KIRSCHNER TAVARES
374 MICAELLE DUARTE SANTORO
375 LUCAS HENRIQUE CAMILO MANCAN
376 MARCELO ITO OKA
377 *ISABELA FIORIM
378 **GUSTAVO ALVES VIANA
379 *CELSO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA
380 *LEONARDO GONCALVES GAZOLA
381 JESSE RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
382 **MATEUS VIEIRA FELIZARDO
383 ANDRE DOS SANTOS CARELLI
384 *ERICK DEMIAN RODRIGUES DO AMARAL
385 **AMANDA ROSANE SILVA SOUZA
386 **MAURO RODRIGUES DA ROCHA
387 FERNANDA ANGELICA ALEXANDRINO
388 NICOLAS PINTO
389 *ANDRE FELIPE RODRIGUES DE FARIA
390 **TATIANE MARIANE ROGERIO SANTOS
391 *ARLINDO LUCIO DA FONSECA NETTO
392 *LUCAS BARROS BARRETO
393 **MATEUS RIBEIRO MARCIANO DOS SANTOS
394 **GUILHERME CAMPBELL PENNA
395 **JAYMISON EMANUEL ALECRIM CERQUEIRA
396 BIANCA TUCHTLER DE ARAUJO
397 *BRUNA LEANDRA DE PONTES CAMARGO
398 GABRIEL GARCIA FERRAZ
399 RODRIGO MAKOTO UENOJO
400 FERNANDA FREITAS SARO
401 BIANCA PRATTI BARTOLETTI
402 *JOAO DIONIZIO DA COSTA JUNIOR
403 *JULIA ALVES DE OLIVEIRA
404 AMANDA NAVES KIMURA
405 *LEANDRO DINIZ FOGACA
406 *ALAN MOREIRA DE SA
407 **GEOVANNA DA SILVA MENDES
408 GUSTAVO ACIOLI GONDIM DE ALMEIDA
409 *ANA CAROLINA ALVES BATISTA DE OLIVEIRA
410 *THAINAN NARA BONADIO
411 LEONARDO SIRIANI MARUSCHI
412 *CAMILA APARECIDA PIVA
413 JESSICA MONTEIRO DE ARAUJO
414 IGOR FELIPPE MUZEL KALOMENCONKOVAS
415 JULIANA MIRIM GONZALEZ
416 **LEONARDO PASQUINI MEIRA
417 LUCAS MINEMURA
418 *KARINA GABRIEL BERGAMO
419 *ISA MARA SOUZA DIAS
420 MATEUS BIASI RIBEIRO DE SOUZA
421 *LUIZ GUSTAVO DA SILVA MACEDO
422 *TATIANE GOMES DE FREITAS
423 ARTHUR IBANHES DE LIMA BRITO
424 *KATIELE DE PAULA FELICISSIMO MOREIRA
425 LUCAS WOLF GRELLA
426 **THAIS BASSICHETTO BERATA
427 FABIO SARDINHA VENTURINI
428 *AMANDA FERNANDES PROENCA RIBEIRO
429 MILENA DA COSTA DAMAZIO
430 *AMANDA GARCIA DE OLIVEIRA
431 GABRIEL ALEXANDRE PIO
432 **JEANE CASSIA DE LIMA MACEDO
433 LEONARDO AMATE DUTRA
434 GABRIEL VERAS MARTINS SILVA
435 **DEBORA DA ROCHA REIS
074 - Engenharia de Produção Mecânica - integral - Guaratinguetá
1 PEDRO HENRIQUE CONSTANTE MOYA
2 JOAO MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS
3 GABRIEL DE MARE GERAS
4 MARCEL KENITI KOGA
5 NICOLAS YUKIO SAITO DO PRADO
6 ALBERTO FERREIRA FERNANDES COSTA
7 RAFAEL MARTINS DEPENTOR
8 PEDRO GORGATTI PEREIRA
9 IVAN BRAZ SCARPA PEREIRA
10 ANGELO BIANCO YANAGITA
11 DEBORAH LARA ASPIS
12 MATEUS REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA
13 ISABELA SCARPIN CONTATTO
14 LUIS CLAUDIO DA SILVA JUNIOR
15 HEITOR GUALANO DA COSTA ABREU
16 ISADORA RAMALHO DOS SANTOS
17 LUCAS KATAKI MURAKAMI
18 MICHELE MASELLI FILHO
19 MATHEUS DAVID PONTES MEDEIROS
20 EDUARDO MARANHO SANTOS
21 BRUNO MOTONO CHOJNIAK
22 YASMIN IZZO CHOUCAIR
23 GUILHERME CORAZZA MARQUES
24 ALMIR RIBEIRO COUTO
25 MILENNA AKYE OKAMURA
26 MATEUS AUGUSTO PIRES
27 JOAO VITOR FREIRE GOES
28 JOAO LUCAS CORREA VARELLA
29 BARBARA MOREIRA BELTRAMI
30 HENRIQUE PERSIN MEIRELLES SIGAUD
31 HELENA RENNEBECK DE ANDRADE NETTO
32 MATHEUS DAMASCENO ALBERNAZ
33 MURILO VILLAR DE ANDRADE
34 GUILHERME VIEIRA HARA
35 CLARISSA TARARAM DE LAURENTYS
36 GABRIEL PAULINO DOS SANTOS
37 LUANA DE SOUZA OLIVEIRA
38 LEONARDO BRANDAO DIAS
39 RENATA YUMI KOTSUBO
40 JULIA LOPES ANTONELLI
41 *RENAN AFONSO VANNUCCI DE MIRANDA NEVES
42 IGOR DE OLIVEIRA MATTOS
43 LUIZA DE ANDRADE MARQUES
44 ISABELA LOPES FURLAN
45 RAFAELA TEIXEIRA SALGADO
46 LAIS MEIKO UEMURA
47 GUILHERME PACHECO GARCIA
48 MATHEUS SOARES TARTAROTTI
49 JULIA ALEKSANDRA RESTANI LENCO
50 VINICIUS BARREIRO SHISHIDO
51 VICTOR EIJI GOSHIYAMA
52 VICTOR SOARES CAMPOS
53 LUCAS CORTEZ VIEIRA ABRANTES MARIA DA SILVA
54 MATHEUS MACHADO CASTRO DE MACEDO
55 FAUSTO P S SANCHES
56 MARIA OLIVIA TEODORO SANTANA
57 IZABELLA SONEHARA
58 LEONARDO COMINATO
59 LEONARDO FELIX DA SILVA
60 NATALIA EMY YAMADA
61 WILLIAM FANG
62 LEONARDO SANCHES XAVIER DE ALMEIDA
63 GUSTAVO PEDREIRO TANNUS
64 MILENA BRUFAU PAIATO
65 DANIEL JOSE MIRAGE
66 VICTOR LEMOS YOSHIDA
67 SAMUEL LOPES DUARTE
68 JULIA MOURA DE MENDONCA COSTA
69 JEFFERSON JUNIOR FLINTZ GALVAO RAMIREZ
70 CAROLINA MEGA
71 MATHEUS MENDES KOLISCH
72 VITOR NIKOLUK FRIOLANI
73 LUCAS GIUSTI KOLBE
74 INGRID DANTAS DE ANDRADE
75 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MARTINS
76 ROMULLO ALEXANDRE CABRAL RIBEIRO DOS SANTOS
77 CAROLINA DURU MURDOCCO
78 LEONARDO DUARTE DE CISTOLO
79 ARIEL MARTINEZ MATOS
80 *OTAVIO ARAUJO DE ABREU
81 ISABELLA PORTOGHESE SILVA
82 JULIANA JORGE STEK
83 TAYNAH LUIZA NOVAIS GONZALEZ
84 FLAVIA RIZZOLO CARRASCOSA
85 RAFAEL POIANI DOS SANTOS CAPALTI
86 RAFAEL G DE ARAUJO
87 LAYS BRUNETTO
88 JONAS ALBUQUERQUE BONATO
89 BRUNO ZUCARELLI CAPRIO
90 VANESSA EMI YAMAMOTO
91 THAIS MIWA MURAOKA
92 ALICIA RUSSINHOLI FERREIRA
93 SAMIR RIBEIRO SALIM
94 MAURO AUGUSTO DA CUNHA MOTTA
95 GIOVANE QUINHONE SACCO
96 CESAR HENRIQUE MENDONCA COELHO
97 LEONARDO PIAI AGUIAR
98 MATHEUS DIAN PEREIRA
99 FERNANDO CAPELO NETO
100 MARIA GIULIA COSELLI CALIL
101 TUANE BASSANI
102 THIAGO KENJI AYMOTO MAEZATO
103 LAURA DE ANDRADE MARQUES
104 PIETRO FRANCISCO BASTOS REINOSO
105 KARIM PIRES GHOSN
106 KEVIN RIYODI KOGA
107 MATEUS SCHULZ SOUZA
108 ENZO BEVILAQUA OLIVIERO
109 MARCO ANTONIO FORMOSO CAMARGO
110 HELENA MARCONCINI BITTAR
111 YURI MAFRA DE ANDRADE
112 MARCELO PORTA GUIMARAES
113 JOSE HENRIQUE HONORIO BARBIERI
114 LUCIANO NEREO DOLENC JUNIOR
115 MURILLO BARROS MOTTA
116 PEDRO HENRIQUE CARDOSO MENDES
117 HIGOR FREITAS A. VIEIRA
118 RONALDO BORSATO JUNIOR
119 RODRIGO SCONZO POLYDORO
120 GUILHERME DANIEL DE ALMEIDA PARENTE
121 ROBSON HIDEKI TAMAGAWA
122 CAMILA KAORI VATANABI
123 RENAN YUDI YAMASHIRO
124 TOM MARTINELLI DIAS
125 ANA FLAVIA RIBEIRO SANTOS
126 GABRIELA VIEIRA GODINHO
127 NICOLAS BORGES ACHOA
128 THAISA ARGENTO MARTINS
129 ANA BEATRIZ REZENDE SULIMAM
130 JOAO VITOR OLIVEIRA SAES
131 LAIS MARIA FONSECA DOS SANTOS
132 LAILA KAMOI SCHIPHORST
133 DIOGO VALERIANI LEITE
134 MILENA LEICA UENISHI
135 GABRIEL DO LAGO MARQUES
136 HELEN MIDORI MURAOKA
137 HENRIQUE JUNGERS NOGUEIRA RUAS MARTINS
138 BIANCA ALMEIDA TEIXEIRA
139 VITOR DE MELO IZZO
140 JOAO PEDRO DE SOUSA
141 DANIEL CAMPOS GIRIBONI
142 GIULIA WILTENBURG CADENA
143 GABRIEL FERREIRA NOGUEIRA
144 GUILHERME MARCONDES DA SILVA
145 LUCAS AMORIM MARQUES PEREIRA
146 VICTOR HUGO IWAMOTO
147 CAROLINA PASSOS DIAS LEVY
148 LAYCE MICHAELA ANDREUCCI CASTILHO
149 THIAGO MACHADO DE ALMEIDA MODA FRANCISCO
150 ISABELLE AYASA KOIKE IKEDA
151 PEDRO DARGHAM SIMIONATO
152 BEATRIZ BANA DE CAMARGO
153 HENRIQUE HEIDI SOUZA NAGATA
154 GABRIEL FERNANDES MORALES
155 MATEUS SCHIMIDT COELHO
156 PAULO HENRIQUE MASSAO NAKANO
157 *VINICIUS ZAUPA NEBO
158 GUSTAVO BERGAMO
159 VICTOR MIYAHIRA
160 LUIS FILIPE CONSENTINO NICOLETI
161 LUCCA CURSINO LANFRANCHI
162 FERNANDA HENRIQUE DE SOUZA
163 LUIZ GUSTTAVO YADA MARQUES
164 GUSTAVO DE MOURA BARRADA
165 GABRIELA BORGES DE CASTRO
166 CAIO TEIXEIRA DE BARROS
167 GABRIEL BARA TRINDADE
168 VICTOR HUGO MORO
169 JOAO PAULO GRACIANO
170 VICTOR SOBREIRA BORGES
171 LEONARDO SANTOS PRADO
172 MARCELO KENDI FUZII
173 PAULO ANISIO DE OLIVEIRA JORGE
174 *GABRIELA DE CASSIA CESAR BONIFACIO
175 BRUNO DE OLIVEIRA
176 LAURA PRIETO GARCIA
177 HENRIQUE SIQUEIRA GONCALVES
178 MARINA LUZ FONSECA
179 JOSE EDUARDO MARTELLI JUNIOR
180 JULIANE BERTONCELLO BORGES DA SILVA
181 PEDRO RUSSO GUIMARAES LEITE
182 JOAO VYCTOR BRAS DOS SANTOS
183 MATHEUS ROMARIZ LUCAS
184 WAGNER RUSSO DE A. COSTA JR
185 *GUILHERME SILVA LAMANA CAMARGO
186 BRUNA ALICE MAZINE
187 ALESSANDRA TAKEMOTO
188 MARCUS VINICIUS ALONSO LOPES
189 JULIA RIBEIRO MARTINS
190 CAROLINE MICHEL HAGE MOUSSA
191 VANESSA MIRANDA RABBI
192 DOUGLAS ROBERTO DE GENNARO
193 KAIO TADEU RODRIGUES
194 RAFAEL DA SILVA CAVA
195 LUCAS SANCHES GERMANO
196 **GABRIEL DA CRUZ MENDES
197 GABRIELE ARENA TEIXEIRA
198 EDUARDO R Z MELOTTI
199 GUILHERME SILVA RODRIGUES
200 SARAH MORALES BOQUET
201 ARTUR BIAGINI FERREIRA
202 VICTOR SOUZA LIMA
203 THALES CABULON FERREIRA
204 ADRIELY TURA CARVALHO
205 RABESH NARUMI MURATA
206 JONATHAN AUGUSTO BATISTA CONCEICAO
207 FELIPE BARROS SANT`ANNA
208 JOAO VICTOR RAMIRO DA SILVA
209 MARINA BECHELLI MARTINS PEREIRA
210 DANILO GRADELA SOARES
211 YASMIN YUKO DE OLIVEIRA ENOMOTO
212 ISABELLE TOMAZELA BARIZON
213 ANTONIO TENORIO DE FREITAS
214 MURILO NATERA FUSARO
215 GIOVANNA MOROSIN CORTE REAL
216 EDUARDO DE PAULA ANDRADE NOVAIS
217 DIOGO FILIPE MICALI MOTA
218 ISABELLE SAYURI HASHIZUME
219 RAFAELA DADONA CHIARADIA BRAGA
220 *THAIS TOLEDO DA SILVA
221 NYAHN EKYE FERNANDES DUARTE
222 RAFAEL UEHARA MARTINS
223 AMANDA DE CASTILHO MOTTA
224 *WILLIAM YUTA OKI
225 CAMILLA MAROTTA
226 CAMILA AMORIM SOUSA
227 *MURILO MILANI FASSOLI
228 *BRUNA KAORI TAKAHASHI DE FREITAS
229 FELIPPO DE PAULA JORGE TOSO
230 LUCAS KOMON YI
231 VINICIUS YUDI NAKAMURA
232 BARBARA TEIXEIRA MARTINS
233 PATRICIA BIERRENBACH SOUZA MANARINI
234 LAURA COSTA THOMAZ DA SILVA
235 GUILHERME CLARO THATCHER MILLS
236 PEDRO FELIPE LOPES DA SILVA
237 BRUNO BEZAN COURI DE ALMEIDA
238 THAIS AKEMI MAEDA TAKAGUI
239 GABRIEL RIBEIRO THIELE
240 *MARINA DE SOUZA POLES
241 MARIANA DECRESCI
242 ANA PAULA DIAS CARVALHO PEREIRA
243 LARISSA DE OLIVEIRA CARDOSO FREITAS
244 LEONARDO YUDY PINTO
245 GIULIA NAMI INOUE TANAKA
246 CAMILA CRISTINA FERREIRA
247 CAIO YURI OSAKI
248 PEDRO FAVERO PEREZ
249 MATHEUS GAIDA CARDOSO
250 ESDRAS SEBASTIAN ALVES
251 JULIA VALERIO DA FONSECA
252 GABRIEL VINICIUS PIROVANI VICHE
253 LEONARDO MESSETTI SARTORI
254 VINICIUS MALAGUTTI DOS SANTOS
255 VANESSA DA SILVA NEVES
256 ARTHUR DE PAULA SOUZA
257 FELIPE REIS DE CARVALHO ELIAS
258 BIANCA DE OLIVEIRA SOARES
259 MARCELO BREGANHOLI SILVA
260 GUSTAVO NASCIMENTO RIBEIRO
261 *JOAO VITOR MARCELINO DE ALMEIDA
262 PALOMA BRASILIO VIALTA
263 REGINA MARIKO NAKANO
264 FELIPE FAGUNDES IVO
265 VICTOR AURICCHIO FERNANDES MORGADO
266 LUISA PERGOLIZZI MIRANDA DE CASTRO
267 VINICIUS DE OLIVEIRA
268 GUILHERME PREZOTTO QUECHADA
269 PEDRO AUGUSTO MIRANDA GONCALVES
270 FILIPE GOULART TERRA AUGUSTO
271 *LEONARDO JOSE DA SILVA
272 GUILHERME PENTEADO PEREIRA
273 AUGUSTO BATISTA
274 MATHEUS SANAIOTTE CARVALHO
275 LUCAS SEMENZATO ANTUNES
276 FELIPE SIMIONI SILVA
277 MARCELA ANTERO MARTINS
278 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
279 KAREN BORINI BATTANI
280 BARBARA GONCALVES ARRUDA
281 LUCA PARASMO BAPTISTA
282 MURILO HENRIQUE AFFONSO COLELLA
283 GUILHERME DE SOUZA BISPO
284 BRUNA TEIXEIRA GOMES CASAGRANDE
285 PIETRA SOBRAL MAESTRINE
286 LARISSA RISQUES
287 RENATO CUNHA DE OLIVEIRA
288 JOAO PEDRO COSTA NOVAES
289 LUIZ FLAVIO VIEIRA JUNIOR
290 ALEX KENDY UTSUMI
291 GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
292 JOAO PEDRO DIAS FERREIRA
293 LEONARDO FALCAO VIEIRA
294 ANDRE BASTOS GEBIN
295 MARCELO BATALHA HATTORI
296 THIAGO SAIZ GARCIA
297 JAQUELINE TONDATO MUCCIACITO
298 LEONARDO JOSE RIBEIRO PEREIRA
299 GRAZIELE BALTAR FERREIRA ANTONIO
300 LEONARDO NOGUEIRA BALESTRA
301 VINICIUS GENEROSO SANCHES PONTES
302 LEONARDO QUARESMA GAUDEOSO
303 IGOR SANTOS RIBEIRO
304 BRUNO MAIA SBROGGIO DE FARIA
305 *JOAO VITOR CAPPIO COELHO
306 JOAO PEDRO ARIMURA SCAGLIONI
307 MATIAS MANABU OURA
308 JOAO MARCELO RIBEIRO DO VALE RODRIGUES DE OLIVEIRA
309 LUCAS MARCANTUONO
310 MARCEL NAOKY MISSAWA MOMA
311 *ANA BEATRIZ NUNES DO PRADO
312 PIERRE PRADO EVANGELISTA
313 MATHEUS AKIO UETA
314 VINICIUS CAMPELLO MENEGHINI
315 *MARCELLA GOMES DE OLIVEIRA
316 MARIANA MARQUES AMERICO
317 HENRIQUE OLIVEIRA MÖLLER
318 EMILLY QUINTINO DE SOUZA
319 KARINA SATOMI SUZUKI
320 LETICIA SENTEIO SILLES
321 *ANDRESA MONIQUE DE BRITO SILVA
322 THOMAZ LORCA LEME DA CUNHA
323 *AMANDA CRISTINE DE BRITO SILVA
324 DANTE GIOVANNETTI SILVA
325 JOAO ALEXANDRE DE CARVALHO SANTANA
326 FABRICIO PATTARO
327 **LUCAS CAVALCANTE FONTES
328 GABRIEL BERTAZINI SOARES E SILVA
329 LUIS HENRIQUE FERREIRA
330 FELIPE PINHEIRO LORENZO
331 *PEDRO PUGLIESI RIVABEN
332 DANIEL KENZO KOYAMA AZEKA
333 LUIZ FERNANDO BERNARDINELI BROMBIM
334 FELIPE VIEIRA
335 **TALES GUIMARAES FERNANDES
336 LUIZ FELIPE PEREZ DE SOUZA BARROS
337 MATHEUS MARCIO ARANHA
338 GABRIEL HANSEM COLASANTA
339 LUIZ MIGUEL CYRILLO SAHAO
340 **JONAS VICTOR VIEIRA DA SILVA
341 LUIS GUILHERME DE O. MACUL
342 *VINICIUS YUKIHIRO KUROIWA
343 *MICHELE CARVALHO GONCALVES PAMPLONA
344 RUANNA SAYURI DE LIMA BRAGA AWATA
345 JULIA CARVALHO HEIL
346 GABRIEL DELGADO GURGEL
347 **CINDY FERNANDES CINTRA
348 FELIPE BIANCHI DO O ARAUJO SILVA
349 GABRIEL LUCAS PRADO RODRIGUES
350 IAN ROSSI
351 VITOR REANI
352 MARIA JULIA DE MORAES AKASSAKA
353 FERNANDO BUENO DE LIMA BRANDAO
354 FELIPE BARREIRA MOTTA BAMBINI
355 LEONARDO VALVERDE URYU
356 *IGOR FERREIRA TAVARES
357 HENRIQUE LIMA CAMPOS DE MENEZES
358 RAFAEL DE FREITAS SILVA
359 GUILHERME BUASSALI FREDINI
360 THIAGO PALMIERI PILOTO
361 *GABRIEL HENRIQUE COELHO NAUFAL
362 *VICTOR ULIANA
363 CAIO AUGUSTO ENEAS MUZETTI FERREIRA
364 LEONARDO GONCALVES RIBEIRO
365 JOAO PEDRO NUNES MOLINA
366 NATHALIA NERY SIMEAO
367 *THAIS APARECIDA DA SILVA ORTEGA
368 LUIGI PELISSARI VIZZOTTO
369 LUCCA VITTORIO BELLO
370 *NATASHA ELEN COSTA MENESES
371 *THEO PELLIZZON SEIGNEMARTIN
372 LUAN YOSHIY BOTINI
373 CARLOS GUILHERME DO CARMO SALUSTIANO
374 *GABRIEL FERNANDO KOTESKY
375 GUSTAVO MONTEIRO KRAHENBUHL
376 *MATHEUS VALFRAN SOLEDER
377 FERNANDO CARACA CORREA
378 *FELIPE YUJI SAKODA
379 IGOR EDUARDO SAVIOLI
380 BEATRIZ CIBELE DAVID FURTADO
381 LUAN CARVALHO DE OLIVEIRA
382 **LUCAS GABRIEL DA SILVA SANTOS
383 **GABRIELA TAYNARA ANDRADE DA SILVA
384 GUILHERME HIDEKI AOKI
385 FRANKLIN DE OLIVEIRA SIQUEIRA
386 ANDRE WILSON BIO ALBERTINI
387 PEDRO HENRIQUE CASTILHO ERCOLIN
388 LUANE FERREIRA KROL
389 LUIZ CARLOS DE SOUZA JUNIOR
390 RAFAEL M R S SILVA
391 *LETICIA BEATRIZ CAMARGO VIEIRA
392 BEATRIZ VILLENA NILSEN
393 PEDRO DI CELIO MORAES
394 PEDRO LOPES CHIARADIA
395 ISABELA FERNANDES FRANCA
396 DAVI DUARTE REIS RANGEL
397 MATHEUS FELIPPE DE OLIVEIRA
398 JOAO PEDRO LOURENCO
399 LUCAS WELLINGTON MARINGELLI DE CARVALHO
400 *LUCAS FERNANDES CARVALHO
401 GUILHERME VINICIUS SILVA MATTOS
402 DANIELLI DE ASSIS RIGLER
403 **LUCAS CARILLO
404 MARCOS PINHO BRESSAN
405 VITOR KENZO TAKARA
406 GILBERTO SALES GAMERO JOAO
407 *MATHEUS DA SILVA
408 MATHEUS DENARDI SPAGNOL
409 VITOR MARTINS SALOME
410 LAURA ORIANI
411 MATHEUS MELLO RODRIGUES
412 ANA LUIZA PAIXAO CORREA
413 BARBARA DA CUNHA VIEIRA
414 VITOR RIOS LUCCAS
415 ISADORA GARCIA ALVES
416 *PRISCILA ARAGAO PRATES
417 *GABRIEL NOGUEIRA BARRETO
418 *SAYURI YAMAURA
419 PEDRO H L LINS
420 GIOVANNA PORTO FRANCO
421 **IASMIN SILVA MARTINS
422 DANIEL CHOU
423 **KAUE HONTODIACOS ARAUJO
424 *REGINA DE MORAES FRANCA
425 HENRIQUE LUCIANO CRUZ SANTANA
426 *ELIANDRO ROMANCINI DE CARVALHO
427 LEONARDO DE JESUS VAGNOZZI
428 LUAN SVERZUT PADOVAN
429 LETICIA BEMJAMIM BARROSO
430 LUCAS ROSSIGALLI MAREGA
431 GUILHERME CUNHA LARQUER
432 **MARIA AMANDA CATHARINO DA SILVA
433 JAQUELINE FERNANDA NODARI
434 VICTOR K.O. TAKAKI
435 **VITOR DE SOUZA SANTOS
436 *VINICIUS PERARO DE OLIVEIRA
437 GIOVANA MARTONETO
438 RAFAEL BARBAGALLO MOMISSO
439 RODRIGO AGUIAR SANTOS
440 PEDRO VINICIUS DOS SANTOS
441 **VITOR HENRIQUE BERNARDINO FABRICIO
442 LUIS ANTONIO MASCHIO MARQUES
443 **HIAGO RICARDO TRINDADE PRECISO
444 *LARISSA CRISTINE SERUTI SILVA
445 MATEUS SILVA DE LIMA
446 CAMILA CAMPOS DE CASTRO
447 **JAQUELINE PAULINO DA SILVA
448 SOFIA SALLES LANTYER MARQUES
449 VITOR ZHANG
450 MARCEL RENAN KELEN
451 RENAN KENJI SHIMADA
452 *GUILHERME HECK LARA
453 LETICIA DOS REIS CORREA
454 *RAFAEL MANZONI LEMES
455 GABRIEL ROBERTO DEL VALLE
456 EDUARDO MOLINA FREIRE
457 FELIPE SODRE FICHER
458 **LARISSA DE OLIVEIRA ANDRADE
459 MILLENA DE ALENCAR FERRAZ
460 *JUAREZ BATISTA JUNIOR
461 FELIPE DE PAULA GOMES
462 *VITOR TOBIAS DA SILVA
463 GABRIEL OLIVEIRA PAIVA
464 *RODOLFO HASSMAN FILHO
465 CLARA ELIAS DE OLIVEIRA
466 *VITOR OLIVEIRA GASPAR
467 LUCAS WALLACE MARTINS DA SILVA
468 ISABELLE GALVAO ALVES
469 *LUCAS CATARIN PEREZ
470 *GABRIEL AFFONSO DE FREITAS
471 BRUNO DE LIMA VIEIRA
472 LUCAS CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
473 VINICIUS TOMAZELLA CHAGURY PALADINI
474 *AMANDA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA
475 **FABRICIO SOUZA DO NASCIMENTO
476 GIANLUCA NARCISO VANNI
477 **YAGO DE SOUZA RODRIGUES
478 PAOLA CRISTAL MACIEL
479 GABRIEL MACHADO RIBEIRO CARVALHEIRA
480 *JULIA GRAZIELA SANTANA
481 LUCAS KAZUO SAKATA
075 - Engenharia de Telecomunicações - integral - São João da Boa Vista
1 ERIC SONAGLI ABBADE
2 GUILHERME GALHARDO
3 HENRIQUE FIGUEIREDO CHERULLI
4 *LUCAS ESTEVO FELIX
5 LUCAS GASPARINI
6 RAFAEL SOZZA FRANCATTO
7 VICTOR TAVARES
8 PEDRO AMERICO TEIXEIRA
9 MAIKON WILLIAM MILITAO DE CARVALHO
10 RINALDO COSTA ROLIM DE MOURA
11 LUCA LORETI
12 LUIZ AUGUSTO LONGATTO ADORNO
13 THIAGO FINARDI PENTEADO
14 VINICIUS AQUINO DA CUNHA
15 MATHEUS DA SILVEIRA SOUZA
16 *ISABELLE MARCANSOLA
17 *MARCELO CYPRIANO MAIOLI
18 *LUCAS VINICIUS DE LIMA MAJOR
19 *GRAZIELLE CAROLINE SEBASTIAO COSSA
20 AMANDA CRISTINA NOVAES
21 BRENO KADLEC NESTO
22 *LUCAS OLIVO VIANA
23 *EDUARDO GONCALVES GOMES
24 *LUCAS DE OLIVEIRA VENTURA
25 CAMILA DOS SANTOS TEODORO
26 DANIEL CLEMENTE FERRO
27 *THALES PIMENTEL ZUANAZZI
28 GUILHERME MARTINS MOTA
29 FRANK GUSTAVSON FILHO
30 *ANDERSON HENRIQUE CUNICO
31 LUIZ HENRIQUE TORRES KURANAGA
32 MURILO JOSE NOVAES MACHADO
33 FELIPE STANCATI CARAMURI
34 **PAULO OTAVIO NASCIMENTO FERREIRA DE OLIVEIRA
35 *ANA CAROLINA ASANO CAMPOS
36 MARIANA PENTEADO SACCHI
37 FABIO DUARTE DA FONSECA
38 GUILHERME PELLEGRINI BERTACINI
39 *MAURICIO AMARO DE LIMA
40 **BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
41 YAN BITTENCOURT PEREIRA
42 PABLO TERRA ARANTES
43 *MATHEUS ZAMPIERI GARCIA
44 ANA FLAVIA LEAL LIBERALI
45 MATHEUS TRAVASIO
46 JEAN ZANELLA CORREIA
47 RICARDO BORGES ALMEIDA MORAES
48 STEPHANIE CAVALCANTI MARTINS LIBERATO
49 JULIA SIQUELLI CAMPOS
50 RAMON OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS
51 MAISA CATINI
52 MATHEUS HENRIQUE BERTOLINI
53 *LUCAS GABRIEL CARDOSO
54 EDUARDO FERNANDES NETO
55 *VITOR HENRIQUE ALBERTO
56 ARTHUR BRIGNOLI
57 MATHEUS CESAR MAROTO
58 *GUSTAVO V DE ARAUJO
59 OTAVIO JOSE DE MENDONCA
60 **LUIS HENRIQUE RAMOS
61 *DANYEL MORAIS DOVAL
62 **LUCAS DA SILVA NASCIMENTO
63 *RAFAEL JOAQUIM
64 GIOVANNA RODRIGUES OLIVEIRA
65 ANTONIO VICTOR BEZERRA LUCENA
66 *VINICIUS BARGAS DE ANDRADE
67 JOAO PAULO DAMASCENO VIEIRA
68 JOSE DIOGO BARAUNA
69 *CLAUDIO SILAS FIGUEIRA ANTUNES JUNIOR
70 VINICIUS BITTAR DE PONTES
71 *MILENA FERREIRA PAGNI
72 HENRIQUE OLIVEIRA MAGALHAES DIAS
73 BARBARA SOARES DE SOUZA
74 DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
75 JOAO VICTOR MARCONATO NEVES
76 ERNESTO MATHEUS RODRIGUES GARCIA
77 LEONARDO ROBERTO TUCKMANTEL
78 *JOAO SCODELER FANUCCI FERREIRA
79 VITOR HUGO SILVA CONCEICAO
80 *GUILHERME MARINO ZANINI
81 *LUCA OLIVEIRA SOUZA
82 DOUGLAS LAMAS DIAS
83 RENAN P. PINHEIRO
84 RAFAEL MAIA DA SILVA
85 **VICTOR SILVA TRINDADE
86 MARCELO HENRIQUE CERMINARO TREVISAN
87 ALISON ANSELMO VOCCI
88 *RAFAELE SOARES TRISTAO
89 DEBORA DA SILVA INACIO
90 *SAMUEL ASTOLPHO SCHUSTER
91 **LETICIA GABRIELLE BORGES DOS SANTOS
92 GUILHERME RAMIRES RUIZ
93 *HENRIQUE RODRIGUES FORNAZEIRO
94 VINICIUS BIZACHE CRUZ
95 *JOAO PAULO CAPASIO ROSA
96 GABRIEL FELIX SILVA
97 **LUCAS ALEXANDRE LIMA
98 **GUSTAVO FERNANDES
99 LUCAS DOS SANTOS SOUZA
100 EDUARDA NOGUEIRA MARTIMIANO
101 GABRIEL RICCI
102 JOAO VITOR DA SILVEIRA ROSA
103 *OSVALDO TURATTI NETO
104 EDUARDO RODRIGUES PERRONI
105 *MURILO REIS TORRES
106 FELIPE TESSARINI DA SILVA
107 *JEAN CARLOS APARECIDO DE MORAES
108 *JOAO VICTOR PACHECO PERUCELO
109 **JOSE LAERCIO ALVES BARBOSA
110 *CLAUDIO HENRIQUE LACZKOWSKI ALBINO
111 HENRIQUE NACARATO MIACHON
112 **ERIC MATHEUS DE LIMA SILVA
113 GABRIEL NOGUEIRA GERALDINI
114 *ADRIANO CARVALHO RAMOS
115 FABIO DA SILVA JOAO
116 ADONIAS GABRIEL RIBEIRO DE CAMPOS
117 FABIO FERNANDO GOES MEDEIROS
118 LUIS HENRIQUE TONELI DA SILVA
119 *ARYANE GOMES DA HORA FONTES
120 *DANIEL DO NASCIMENTO EUZEBIO
121 *ALANA FIDELIZ DA SILVA
122 *GABRIELLY GONCALVES PANCINI
123 *CESAR AUGUSTO SECCO DE SOUZA
124 GABRIEL APARECIDO RAPHAEL DIAS
076 - Engenharia Elétrica - integral - Bauru
1 VINICIUS MASSAKI KANAOKA BENEVIDES
2 GABRIEL LUTFFALLA ESTEVAM
3 RAPHAEL HENRIQUE GADIOLI
4 JULIANA DE ABREU FARIA
5 LUIZ RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA
6 PEDRO RABELO VASCONCELOS DIAS
7 MATHEUS VICTAL CERQUEIRA
8 LUCAS ANTONIO GOLONI BERTOLLO
9 VITOR HUGO PERLES
10 GUILHERME VITAL MACHADO
11 PEDRO CARVALHO SCAREL
12 VINICIUS AUGUSTO CARVALHAES PIMENTA
13 PEDRO HENRIQUE ASSUGENI THOMAZ
14 *GABRIEL BARBOSA DORIA
15 JULIA MENDES
16 VINICIUS KEN SASSAKI
17 EDUARDO TIOMA
18 GABRIEL BROGOTA LOBO DURANTE
19 *LEONARDO ALVES PAIVA
20 SUZANA VILAS BOAS DE OLIVEIRA
21 GABRIELLE POLTRONIERI LO GIUDICE
22 ANDRE DE AZEVEDO COELHO FURQUIM PEREIRA
23 GABRIELA RIBEIRO RAMOS
24 GUILHERME ARELLANO CAMPELLO
25 GUSTAVO YOKOTA IANNOTTI SOUZA
26 LUCAS RODRIGUES TAKAHARA
27 LUIZ EDUARDO MACEDO COSTA FERNANDES
28 *HEITOR AMANTINI MASSON
29 RODRIGO GIULIANI YASHIKI
30 FERNANDA DAMASCENO DE SOUZA
31 DOUGLAS HENRIQUE CABECO LEITE
32 LUCAS NEGRESIOLO LIBORIO
33 LUCAS NUNES DE OLIVEIRA
34 JESSE BARBOSA ROCHA
35 LEONARDO PEREIRA DE ALMEIDA CAMPOS
36 ANA PAULA ARAUJO ALVES DA SILVEIRA
37 **LUAN CASTRO DA SILVA
38 RAFAEL GOULART JANKE
39 NICHOLAS CAMPOS JINSI
40 FABIO YUKIO ONO
41 CAROLINE TIEMI FUJIWARA
42 GABRIEL ALEXANDRE USAI
43 *DAVI BOTELHO ZUIANI
44 VINICIUS CARDIERI LOPEZ
45 *GABRIELLA CAPELLETE RODRIGUES
46 RAPHAEL MELLONI TROMBINI
47 *THIAGO MENAO MOCHETTI
48 LUCAS VENEZIANI COLLEVATTI
49 ARTHUR DE OLIVEIRA ROZINHOLI
50 JOAO VICTOR CAMPOS BERNARDO
51 LEONARDO GALIZIA RIBEIRO
52 RENAN GABRIEL VARONI
53 TIAGO EIDI SASSAKI
54 KELLY SAYURI KAWAKAMI
55 CAIO CREVELARI
56 JULIA REIS CEU
57 PEDRO TURATI DE OLIVEIRA
58 PAULO EDUARDO DE CARLI
59 ARION DONEDA
60 RAFAEL GANEM MACHADO
61 FELIPE ALVARENGA CARVALHO
62 WILBERT THIEYAN OULEE
63 VITOR VECINA DOS SANTOS
64 LEONARDO VINICIUS DE OLIVEIRA TOLEDO
65 ANDRE ALVES COSTA
66 LUCAS SEIJI KIKUCHI IIJIMA
67 *WAULLEN JESUS DO CARMO
68 PEDRO HENRIQUE VINAGRE BRAGA
69 LUIS AUGUSTO LANNARO DE ANDRADE FILHO
70 *LUCAS GIANNELLA DE OLIVEIRA
71 RENATA MAIA ROCHA
72 RAFAEL VIANA BRANT
73 FELIPE DE MOURA MENDES
74 *GUSTAVO OLIVEIRA BARRANOVA
75 EDUARDO VIEIRA FALEIROS CUSTODIO
76 FILIPI PERUCA DE MELO PEREIRA
77 FERNANDO JOSE SOUSA NECULQUEO
78 VINICIUS SANCHES PONTIROLLE
79 KEVIN WUTZL
80 GABRIEL PRANDO RUZENE
81 PEDRO HENRIQUE POLI DOMINGOS DE OLIVEIRA
82 BRUNO YUDY BABA
83 THANUS MIZIARA
84 SOFIA FERREIRA CONTRERAS
85 LUIZ ANTONIO PAVAN NOBILE
86 LAURA ZITELLI DE SOUZA
87 RONDINELLI LEAL BRITO
88 VICTOR OCTAVIO PEREIRA
89 MARCELA TIEMI SHINZATO
90 *GUSTAVO COSTA SALLES SILVA
91 RENAN NASCIMENTO SILVA
92 *LUCAS NOGUEIRA MORAIS
93 EDUARDO ZANTUT WITTMANN
94 MARIA ELVIRA SANTANA SILVINO
95 VITOR ISSAMU SOYAMA
96 BRUNO DIAS TELES
97 GUSTAVO TOMIO NIWA
98 HENRIQUE MARCELINO POSSATTO
99 PIETRO DE CARVALHO PANEPUCCI
100 JOSE HENRIQUE DIOZ RECIO
101 ALEXANDRE BERTINI CONTI
102 GABRIEL BORLOTH SILVA
103 NIKOLAS VERATI VIEIRA DA ROSA
104 BRUNO MONEDA ALBERTO DOS SANTOS
105 MATHEUS SUNAO PEDRASSANI
106 LAIS SANTOS DE LIMA
107 VITORIA MAYUME MURATA
108 THOMAS INUI DE OLIVEIRA
109 **DANILO DE SOUSA LOPES
110 VINICIUS GALLI DE CARVALHO
111 VICTOR ANTONIO MARQUES CARLOS PEREIRA
112 NATALIA AKEMI OSHIRO MENESES
113 *RAPHAEL DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO
114 HENRIQUE MORAU RODRIGUES
115 ARTHUR DINALLI DE ABREU
116 RAFAEL SCIACCO CAMPOS
117 FELIPE IOTTI ZAGO
118 GUILHERME BOCCOMINO MARSELHA
119 FLAVIO FAVARO DE ASSIS
120 GABRIEL PEREIRA SILVA
121 GUILHERME BARROS PACHECO
122 MATEUS FERNANDES DOS SANTOS
123 ANDRE YUTAKA MATSUMURA
124 LEONARDO AKINAGA MOREIRA
125 ROBERTO COSTA CECCATO
126 GABRIEL FARES LOPES PLENS
127 LETICIA ALVES DONIAK
128 *PATRICK PENACHO CARVALHO
129 GIULIO CHINELLATO
130 PEDRO LUIZ MOTTA QUESSADA
131 FELIPE BARBOSA DE OLIVEIRA
132 MAYARA FERNANDA KUSHIMA
133 VINICIUS TAKESHI KAWAMOTO
134 GUILHERME CRISTALDO BARBOSA
135 CLEBER FELIPE DA SILVA JUNIOR
136 MATHEUS ERRERA MEIRA LEITE
137 FLAVIO PACHECO BOSCOLO
138 *MATHEUS PRESTES MINATO
139 TIAGO DOS SANTOS PINHO
140 BRUNA PARREIRA MENDONCA MACHADO
141 FELIPE HORNINK RODRIGUES
142 CESAR YUDI KURAMOTO
143 PEDRO HENRIQUE AVI
144 MATEUS COLACO DE SOUZA PEREIRA
145 FERNANDO TOGNOLI MUNHOZ
146 VICTORIA RIBEIRO SILVESTRE
147 *GABRIEL MORAES DA CRUZ
148 **NAYARA LEAL DOS SANTOS
149 ENZO BUSTAMANTE JUNCO MENDONCA
150 VINICIUS VASCONCELOS CASSALHO
151 GABRIEL RIBEIRO BENEDITO
152 MATHEUS RIGATTO BRINO
153 BRUNO SIGNORI ARANTES
154 LUCCA DELCHIARO COSTABILE
155 FELIPE FERRAZ RAMALHO DE OLIVEIRA LIMA
156 SUSI MIZUKAMI MASSUMOTO
157 ALI MAHMOUD RODRIGUES ABDALLAH
158 MOISES CROCHIQUIA LOPES
159 PEDRO HENRIQUE FERREIRA MENDES
160 NALIM ANGELO DE SOUZA
161 GIANLUCCA VASCONCELOS PUGLIESI
162 HENRIQUE FRANCISCHETI CALIL
163 MARCELO OTANI MARQUES DE SA
164 LUCAS FUJI RATAGAMI
165 *BARBARA SAMPAIO FERNANDES TRIBINO
166 LUCAS MATSUNO DA COSTA
167 BEATRIZ RODRIGUES BERGAMO
168 FERNANDA FERREZI LOPES
169 SAMELA TEIXEIRA LOURENCO
170 *TAINARA SOARES MENDES
171 MURILO LOPES ANDRADE
172 GUILHERME NIELSEN DIAS
173 MATHEUS PILON GAIOTTO
174 GABRIEL TRANSLATTI FURLANI
175 ARTHUR QUERIDO LOPES
176 VINICIUS MASSATSUKI VENES HIRATA
177 *VITOR HUGO GUILHERME
178 **SOFIA GELIO DA SILVA
179 *VINICIUS DE BARROS SILVA
180 MATHEUS YUJI SHIRAISHI
181 PHABLO ALEXSANDER FERREIRA CANEDO
182 *MATEUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
183 LEONARDO ARANTES FRANCESCHINI CHADE
184 LUIZ FERNANDO TOSO
185 PEDRO MENDES DE SOUZA
186 RICARDO BRUZA MOLINO
187 GIAN CARLOS PACIFICO
188 *GUSTAVO RUGGERI MARTINS
189 RODRIGO ROJAS RIBEIRO
190 *GUILHERME AUGUSTHO ALVES BUENO
191 LUCAS FLAVIO REIS MAZZETTO
192 BERNARDO PELLICIARI
193 JORGE MARCELO DEL LLANO RISCO
194 GUSTAVO HENRIQUE BARRETO GIMENIS
195 RODOLFO BARBUENA DE CARVALHO
196 GUSTAVO STEFANO ORTOLAN DE OLIVEIRA
197 *GUSTAVO HENRIQUE BENSO
198 VINICIUS PISTORE CESSEL
199 *PEDRO ARTHUR SARDINHA VICENTE
200 *BEATRIZ MAFFEI RODRIGUEZ
201 GABRIEL VICTOR ALVES FEITOSA SILVA
202 *BRUNO BERBARE DE ARAUJO
203 LEON RICARDO LAZZERINI
204 ANDRE CHIERIGHINI
205 VICTOR NAOYUKI HAGA TANIZAKA
206 LUIZ ALBERTO OLIVEIRA MIMIM
207 LUCAS DE BESSA GONCALVES
208 LARISSA PIRES OTONI
209 MARCUS VINICIUS DA SILVA MARTIN
210 *ROBERTO CAMPOS DOS REIS JUNIOR
211 KELLY TELES OGAWA
212 GIOVANNI KOBAYASHI DO AMARAL
213 HENRIQUE WEBER SOEIRO
214 GABRIEL PINHEIRO LEAO
215 *THOMAS MIGLIORUCCI BUZATA
216 RAFAEL NOGUEIRA CARNEIRO GENTIL
217 LEONARDO DE ALMEIDA GOZZI
218 BRUNO SILVA BARRETTO
219 VITOR DE MARQUE QUIRINO
220 LEONARDO SOUZA CERRUTTI
221 EDUARDO MARCON
222 GABRIEL TABORIANSKI LIMA
223 ALEXANDRE DE SOUZA AMORIM
224 WILIAM SHOJI YOKOTA
225 *MARISA DE LIMA SILVEIRA
226 ENZO POMARO BAGATELLA
227 **LARA VANZELA MARCELINO
228 VITOR MOREIRA BASTOS DIAS DA SILVA
229 JOAO VITOR CHIORATO BIAGIONI
230 *LEANDRO GIUSTI MUGNAINI
231 GUSTAVO YUKEN KAWASE MAIZATTO
232 PEDRO PINCINATO GUT
233 GABRIEL GONCALVES RIBEIRO
234 *GUSTAVO DE OLIVEIRA GOMES PEREIRA
235 LUIZ GUSTAVO CHINELATO SETTEN
236 CLORYS CONSTANCIA GONCALVES E CASTRO
237 RAFAEL CARVALHO RIPAMONTE
238 RAFAEL GERALDINI FRANCISCO
239 **CAIO VINICIUS DA SILVA
240 GABRIEL DE MORAES PALMEIRO
241 JOSE EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
242 JOAO PEDRO CREADO DE OLIVEIRA
243 NIKLAS GABRIEL LJUNGKRANTZ
244 LAIS PEREIRA DI GREGORIO
245 VICTOR M. A. MIRANDA
246 WITHOR FARIAS DE CARVALHO MENEZES
247 **LEON TENORIO DA SILVA
248 LEONARDO ZANETTI MACHADO
249 *VICTOR SENDAI MARUYAMA
250 EDUARDO DE CASTRO ANDIA
251 *DANIEL HIROKI YAMASHITA
252 THALES PEDRO SILVA ESPERANCA
253 ANA CLAUDIA MESSIAS
254 ANA CLARA EMY SHIRAIWA KUNIYOSHI
255 EDUARDO HENRIQUE DA SILVA
256 FABRICIO DE ALBUQUERQUE RAMOS
257 *BRENDA LARISSA PESSOA COSTA
258 MARIETA CANELA ESTEVAM DOS SANTOS
259 *TIAGO VITOR BOCHNIAK LEAO
260 ERICK DE OLIVEIRA TEIXEIRA
261 MATHEUS CASTALDI CID
262 LEONARDO SEIJI NOZAKI
263 RAFAELLA VICTORIA SILVA PAFARO
264 ENRICO ADAMI TUCUNDUVA
265 MELISSA ALONGI CURTO
266 MATHEUS LUIZ DE OLIVEIRA
267 EDUARDO HENRIQUES DE SOUZA OLIVEIRA
268 MATHEUS PAZ GAMBA
269 BRUNO FITTIPALDI TANI
270 MATHEUS SAROM QUEIROZ TOMAZ
271 LUIS FELIPE ALVES DE OLIVEIRA
272 **ELIZABETH DA PAZ OLIVEIRA
273 PAULO VINICIUS DA SILVA MEIRA
274 VITOR B RAPOSO
275 AMANDA FELIX RABELO
276 DANILO YUJI ALVES CORREIA
277 *ISABELA OLIVEIRA COSTA
278 GABRIEL HIDEKI OGASHAWARA
279 HENRIQUE CASTRO RIBAS DE SOUZA
280 ALVARO VALENTIM PEREIRA DE MENEZES BANDEIRA
281 FERNANDA RIGONI PERON FERREIRA
282 MURILO LEONE
283 MARCELO CODINHOTO
284 *RODRIGO TOSHIO OGASAWARA TAHARA
285 ISABELA MORETI DE FARIA E SOUSA
286 VITOR UREL CARNEIRO
287 LUIS FERNANDO PUPO DE MATOS
288 VITOR HUGO FERNANDES OLIVEIRA
289 JOAO PEDRO DARC CLETO DOS SANTOS
290 JULIA APARECIDA LEARDINI
291 LUCAS HAIEK KENCHIAN
292 DANIEL RODRIGO PAMIO LOPES
293 RAUL LOPES GOETTEN
294 *RODRIGO AKIYOSHI WATANABE
295 JOAO ROMERO DE PADUA BICEGO
296 RODRIGO SEITI SACAY
297 VINICIUS CAVALCANTE LEITE
298 ARTHUR CAMPOI PELUCO
299 MARIA JOSE BARBOSA VILELA DIAS SELLI VALTER SELLI
300 WILLIAM DA COSTA FONSECA
301 GUILHERME DE ALMEIDA PONCE
302 FELIPE ESTRADA NUNES DA SILVA
303 JAQUELINE MELO DOS REIS
304 LEONARDO APOLINARIO FERREIRA
305 *GABRIEL DA SILVA BORGES DE MIRANDA
306 PEDRO RAMOS DE GODOY
307 DOUGLAS VICTOR KIM
308 *JOAO LUCAS MOREIRA DA SILVA
309 FABRICIO PAVANIN DA SILVA
310 *LUIZA GONCALVES CARRASCO
311 *DANIELE SANTOS JOSE
312 FELIPE RYU NAKAMURA
313 FELIPE MASSASHI FUCAMIZU
314 LUIZ AUGUSTO DE LIMA MACHADO
315 WILLIAN KENJI TAKARACY
316 LI JUN JIN
317 *HELIO HUGO FAGANELLI MARTINS
318 GABRIEL HENRIQUE DE MARTIN ANDRETTA
319 LEONARDO BONACIN DE ALMEIDA
320 **FLAVIO HENRIQUE LODI SILVA
321 RAFAEL RAMOS REBELLATO
322 *RODRIGO TEIXEIRA RIBEIRO DA SILVA
323 RAFAEL CAVASIN TARARAM
324 JOSE RICARDO FERRARI LONGHINI
325 LUCAS TOLEDO PASTORI
326 CAIO DE OLIVEIRA PARIZ
327 THALLES DEMETRIO FERREIRA SANTOS
328 *JOAO DE SOUSA LUZ
329 *JOSE GERALDO DE OLIVEIRA RANGEL SALIBI
330 ISABELA ANDRADE MIGLIORUCCI
331 **EBER ADAO DE MENDONCA
332 DIOGO ROSSATO PONTES
333 *GABRIEL MARQUES GUIMARAES
334 GUSTAVO SEIJI UETI
335 LAERSON KELER MACHADO CORREA JUNIOR
336 GUILHERME GONCALVES LUVIZOTTO
337 JOAO PEDRO DE ALMEIDA FIGUEIREDO
338 **ALLAN FELIPE PETERLINE
339 CAIO HENRIQUE DANIEL
340 ERIC DE OLIVEIRA GUILHERME
341 JOAO VITOR HERNANDES
342 *VICTOR FUGANHOLI
343 *MARCOS PAULO CAEIRO ANDRE DE MOURA
344 MARCOS FERREIRA VILLAR COELHO
345 LUCA FONSECA MACIEL
346 *GIORGE GASPAR DA COSTA
347 VINICIUS GOMES DE LIMA
348 VITOR ROLIM CARDOSO
349 BRUNO AGUIAR CASCAO
350 JOAO VICTOR FANCHINI DE AZEVEDO
351 IVAN GUIMARAES SLYWITCH
352 *RODRIGO BERINI TAMAKI
353 CAIO ZORZENON
354 MATHEUS HENRY LOPES COSTA
355 *MARIANA PEREIRA SIQUEIRA
356 ANDRE SANCHES KANNO
357 POLYANA JAKELYNE DOS SANTOS SILVA
358 ALEX FERNANDO SANTOS BAENA PINHA
359 VINICIUS JOSE MONTEIRO
360 BRENNO CORDEIRO MORAIS DOS SANTOS
361 FREDERICO NEME RIBEIRO
362 JOAO VITOR DE SOUZA LISBOA
363 CHRISTIAN KODAIRA GOES
364 ALINE MARIA DO NASCIMENTO
365 ERIC YUTAKA NAKASHIMA OMOKAWA
366 *WESLEY YOSHITAKE NAKAMATSU
367 ISABELA MARIA BARROS GOLDONI
368 GUSTAVO RODRIGUES LOPES VIANA
369 LUCAS DIBO MICUCCI
370 LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA MATTOS
371 PEDRO CARAMICO STEFFEN SANTALIESTRA
372 PEDRO RUIZ CARVALHO TOSIN
373 ANDRE YUUKI YAO OKABE
374 BRUNA MAYER PAVAN
375 **JONATHAS RODRIGO DE GRANDE
376 HENRIQUE NAOKI TERUYA
377 ALAN YUDI WATANABE
378 **RODRIGO YUJI DA SILVA
379 PEDRO HENRIQUE JINNO CARVALHO
380 **JANNEFFER KATHLEEN COSTA SILVA
381 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO
382 MATHEUS INVERNORT NUNES
383 *LUCAS MURILO DA COSTA
384 GIOVANNI BRUNO
385 **JULIANA FERREIRA ALVES
386 **LEONARDO HENRIQUE DA SILVA CAMARGO
387 GABRIEL MONTAGNI DOMINGUES FILHO
388 JOAO CARLOS PULZATTO DIGUE DE CARVALHO
389 **EMANUELLE FERNANDES GOMES DA MATTA ALMEIDA
390 *GUILHERME HOSODA SOUZA REIS
391 FABIO DAVI ANDRADE DE ALCANTARA
392 LIN JINGFENG
393 LUCAS SILVA ZANCHETA
394 *FELIPE EDUARDO FLORENTINO
395 DANIEL BARBOSA LOPES
396 VINICIUS BARBETTA ITIMURA
397 LEONARDO DOS REIS SOUZA
398 MATHEUS SILVA TEK
399 *FELIPE MARQUES
400 *WALISSON CAETANO RAMOS
401 EDUARDO TORRES MENDES DA SILVA
402 MATEUS OZOLIN DE BELLIS
403 JULIA ROCHA BELIZARIO
404 GABRIEL BORDINI LIRA
405 CAMILA KANASHIRO DE SOUSA
406 KAIQUE KARUT MOREIRA
407 RODRIGO DIAS DA COSTA
408 *VICTOR YUJI FUJIYAMA
409 *DEBORA SILVA DE SOUZA
410 GUILHERME VINICIUS PINHEIRO DE FREITAS
411 GABRIEL ROSSI DOS SANTOS
412 **SERGIO SIQUINELLI MARCELO
413 LEONARDO PEREIRA MORENO
414 *JOAO PEDRO BIZZI VELHO
415 RODOLFO COCHI BEZERRA
416 LAURA CORREIA CASTILLO
417 *ESTEVAN AMADOR BRUDER PAULINO
418 ROMULO LIVRAMENTO RUAS DE ABREU
419 FELIPE YUJI HATANAKA
420 PEDRO CARRAVIERI DE ALMEIDA CUESTA
421 VITOR SOUTO DOS SANTOS
422 *ALLAN MACHADO BARBOSA
423 LEONARDO DE ABREU CIRIACO
424 *DANIEL LOUZADA MARCONI
425 *CAMILA HIROMI TANAKA
426 GUSTAVO MARSOLA BORGES DA SIVLEIRA
427 *AMANDA BINOTTO
428 *WELLINGTOM RODRIGUES DA SILVA
429 GUSTAVO PACOLA GONCALVES
430 **HENRIQUE SANTIAGO DE LIMA
431 FELIPE NETTO BONILHA
432 ANDRE LUIZ RODRIGUES COSTA
433 MATEUS RODRIGUES DA SILVA
434 LETICIA BORGES MEDEIROS
435 HENRIQUE MOREY PEREIRA
436 PEDRO NORONHA FAGUNDES
437 *LUCAS GABRIEL PANCIERA
438 BRUNO DE CASTRO ROVERCI
439 *RENAN HENRIQUE BERTONI PONTES
440 GIOVANNI DE ALMEIDA VENERANDO
441 BRUNO CASTALDELLI CHARALLO
442 FERNANDO TONIN FRAGUAS
443 ALDO CARANDINA NETO
444 *EDUARDO GUILLARDUCCI MORAES DA SILVA
445 *JOAO VICTOR SOARES
446 *GIOVANI JOSE MARCONI DOS SANTOS
447 GIULIANO ROBERTO PROFETI
448 KARINA LUMI DUQUE KURODA
449 *DANIELE YOSHIE TANAKA
450 RAFAEL D ARTIBALE CAMPANHOLA
451 GABRIEL MARTINE BRANDAO
452 VITOR LEITE MOREIRA
453 *RICARDO TEIXEIRA FABI
454 IVAN CARREGA
455 RICARDO LUIS BERTOLUCCI FILHO
456 ALISSON RAMPAZO AMADEU
457 **JHONATAN HENRIQUE DOS SANTOS VAZ
458 GABRIEL ROMANO DOS SANTOS
459 *ADRIELLE DEBORA RICARTE
460 TACIO MARQUES CUNHA
461 FERNANDO DOMINGUES DOLCE
462 NATALIA PUPO FARIGO
463 **VINICIUS CERQUEIRA NASCIMENTO
464 **JHONATAS SANTOS DE JESUS CONCEICAO
465 GUILHERME PICHELI GIACOMINI
466 LARISSA CASSIANO GALAN
467 **DIOGO VIDAL CABRAL
468 *LEONARDO CAMARGO MARQUES
469 LEONARDO ANDRE PERLES
470 IGOR FELIPE FURTADO DE OLIVEIRA
471 LEONARDO SABINO SALES CAMARGO
472 ALEXANDRE AUGUSTO ALFONSO
473 LARISSA DE CASTRO BONADIO
474 ALISSON ARIEL PAK VASCONCELOS DO CANTO
475 **MATHEUS CORREIA DE CARVALHO
476 **ERIK BEZERRA PEREIRA DA SILVA
477 *ALEX JUNIO RIBEIRO CAMPOS
478 **JULIO LUIS RIBEIRO DA SILVA
479 **VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA
480 **MARCO ANTONIO DE CICCO DE SOUZA
481 *GABRIEL SCOTA FERNANDES
482 KELVIN JOSE CAVALCANTE
483 **MURILO HENRIQUE TEODORO MACEDO
484 EDMILSON HOMMA JUNIOR
485 **LUIZ ALEXANDRE CALADO MOURA
486 MATHEUS PIZARRO MARQUES
487 *THIAGO CRISTIAN DA CUNHA
488 ANDRE KIYOSHI SAVAZAKI
489 *GABRIELA ROSSINI
490 CAMYLLA BIGHETTI PEREIRA GARBIN
491 *RENAN PEDRO ZULIAN FERREIRA
492 *LEANDRO AFONSO RAPOSO BOTCHKAREV
493 *MATHEUS DE MOURA CHAPARRO
494 *PAULO AFONSO VARANDAS
495 *FELIPE RIBEIRO NEMETH
496 **JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GARCIA
497 **VINICIUS GOMES FRANCO
498 GIOVANI BRUNO CICONE
499 *BRUNO GIULIATTI WINTER
500 ISAAC MELQUISEDECH CHIAPETTA ALVES OLIVAL
501 RODRIGO RYUITI TOMITA SAKAMOTO
502 THIAGO BELFORT MANZANO
503 *JOAO FELIPE DE CAMPOS GOTO
504 BRENO BARROS BUENO
505 LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA
506 ARYEL CHIARELLA VALE
507 *RODRIGO DUTRA DE FREITAS CARDOSO
508 **JOHN DAVID VENANCIO
509 ANDRE LUIS FURLAN MORAL
510 *CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CARACHO
511 **GABRIEL DA SILVA GONCALVES
512 GABRIEL BARBOSA CANDIDO
513 JOAO VITOR FREIRIA YEDA MACEDO
514 **SAMUEL FREDERICO DE OLIVEIRA
515 **WESLLEY RODRIGO DA LUZ
516 FELIPE SOUSA DAMY
517 *GUILHERME LUGON DE SILLES SODRE
518 CAROLINA DE PONTE
519 CAIO CESAR SARTORI JUNIOR
520 *GUSTAVO GATTO
521 *JACSON LOPES LEAO JUNIOR
522 EDUARDO AUGUSTO TAKEMURA
523 *DAVI D. BETONI
524 **RENAN DE SOUZA ROJAS
525 LARS MATHEUS VALENCIA DANTAS
526 MATHEUS ANDRETA PASSARINI
527 LEONARDO VICENTE NEVES DE CANDIDO
528 JONAS AUGUSTO TAGLIATTI
529 JIACOMO VALADAO DE FREITAS
530 **JOSE WILLIAN FERREIRA JUNIOR
531 LUCAS IZEPPE CESPEDES
532 *LUCAS DUARTE NETO
533 *JOSE DIOGO SOUSA FONSECA
534 **RAQUEL DOS SANTOS SILVA
535 VINICIUS HENRIQUE BARBOSA VERSOTTI
536 DOUGLAS GARCIA MAXWEL
537 ARTHUR LEVY CASOTTI
538 VICTOR VELOSO VIEIRA RAMOS
539 LEONARDO XAVIER BRASIL
540 **MOISES FRANCISCO RIBAS DOS SANTOS
541 **ISABELA DOS SANTOS PEREIRA
542 VICTOR OLVERA DO LAGO
543 *RENAN CIRINO BAIRRAL BUENO
544 *VINICIUS AFONSO
545 *LIENY KASHIO PRADO
546 *PAULO HENRIQUE ALEGRE DE SOUZA
547 MARCELO OLIVEIRA DE JESUS JUNIOR
548 LUCAS DE PAULA VALLILO
549 **ARTHUR PEREIRA GOES DOS SANTOS
550 **RICARDO JOSE PERUZI
551 *JULIANO NATALINE ROSA DO NASCIMENTO
552 **GUILHERME HENRIQUE TRABUCO
553 **MARCELO MASTRANGELO JUNIOR
554 **DANIEL VIEIRA LOPES
555 DIEGO QUIRINO GODELLI
556 *JOAO PAULO DE MELO
557 **GABRIEL SOUZA DA SILVA
558 MARIANA PORTO MORATELLI
559 MATHEUS DE SOUZA BUZOLIM
560 *THOMAS RODRIGUES DE ALMEIDA VAZ
561 *FLAVIO ANDREUS DE OLIVEIRA
562 *DANIEL MANCHENHO JUNIOR
563 *ARTHUR NASCIMENTO ROSETA
564 **MARCOS RAPHAEL ANTUNES DA SILVA
077 - Engenharia Elétrica - integral - Guaratinguetá
1 DOUGLAS DIZERO FREITAS
2 ERICO NOGUEIRA ROLIM
3 ANDRESSA FERNANDES MATHIAS
4 MATHEUS GOYA OUTI
5 JOSE IGNACIO HERRERA
6 WILLIAM DO PATROCINIO SOUZA
7 GUSTAVO FAIA FAGUNDES
8 JACQUELINE RIBEIRO BARBOSA
9 PAULO VITOR PEREIRA DE OLIVEIRA
10 PEDRO DE SOUZA MILLER
11 HECTOR HENRIQUE FRANK DE OLIVEIRA
12 PEDRO STAGE DOS SANTOS
13 VICTOR BENITO R. A. PEREIRA
14 MATEUS MARTINS TORRES
15 ILTON ANDREW SILVA LUZ DOS SANTOS
16 GUILHERME SUGIURA
17 GABRIEL HIRO OKADI
18 ARTHUR ICHIRO MOREIRA MANABE
19 VICTOR PAGANOTTO CARVALHO FREITAS
20 SOPHIA MARIA PRADA ESTRELA
21 GABRIEL PUDO CIACCIO
22 VICTOR THIAGO FERRARO
23 JOAO PEDRO PEREIRA MATSON
24 MARCO ASUNCION DOS SANTOS CABALLERO
25 NATHALIA FERNANADA VIANA RODRIGUES
26 ADILSON MOREIRA CONDESSO FILHO
27 *JULIANA MARQUES DA CRUZ
28 ISABELA MANSUR CAETANO
29 JOAO LUCAS ABREU SCANAPIECO
30 PAULO ANTONIO LESSA CAPELO BELINI PINO
31 JOAO MARCELO GARCEZ RIBEIRO
32 FELIPE AVILA GRITTI
33 **ANDRE FELIPE RAYER BRASIL
34 **GUILHERME PEREIRA ALBINO DA SILVA
35 PEDRO LINHARES TRISTAO MOREIRA
36 HIGOR FERRAZ VILELA
37 MARIA GIULIA MARTINS
38 *RAFAEL MONTEIRO MARQUES
39 ARTHUR NETO DOS SANTOS
40 AIRTON LEMES DE OLIVEIRA JUNIOR
41 SABRINA MAYUMI OGITA IACABO
42 GABRIEL YOUSSEF CAMPOS
43 JOAO VITOR PELLICORO LINS BAIA
44 BRUNO HIDEKI YOSHIDA
45 GIOVANNA CALABRESE DOS SANTOS
46 DANILO AUGUSTO COMINATO PEREIRA
47 GUILHERME RODRIGUES BASTOS
48 *VINICIUS FREIRE DE OLIVEIRA BORGES
49 GABRIEL SILVA RIBEIRO
50 FABIO KIYOSHI ICHIMURA
51 MATHEUS TINHEIRA DO PRADO
52 *BRUNO BIRAI CARDOSO DE OLIVEIRA
53 VINICIUS GOMES DE AMARAL
54 PEDRO RICARDO RIBEIRO PEREIRA
55 LUCAS TURANO MACHADO
56 WEIBER AURELIO XAVIER DE SOUZA
57 GUSTAVO FERNANDES CORREA
58 **SAMUEL CARDOSO ZAMPOLLI FRAGA
59 KEVIN NAOTO UEDA
60 SIMON PEDRO DE TOLEDO PIZA RAMPAZZO
61 MARCOS VINICIUS VIEIRA TAKAHASHI DA SILVA
62 PEDRO HENRIQUE SILVEIRA
63 IVANNA CASTELLI
64 GUSTAVO YUITI MORISHITA
65 RENATO KENNITI SILVESTRE AGATA
66 ENRICO REMISTICO CAPRECCI
67 MARIA ANDRADE MALDONADO CAMPOY
68 JUNA CHAGAS CARVALHO
69 GUILHERME GUEN HAYASHIDA
70 **NATHALYA ALINE DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA
71 ERIC YUDI GOTO
72 FERNANDO YUJI NISCHIGUTI
73 GABRIEL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
74 *RODRIGO CARVALHO GUERRA
75 *FABIO AUGUSTO ABREU GAMA DOS SANTOS
76 EDUARDO DE OLIVEIRA ESPINOSA
77 CLAUDIA MAYUMI TAKARA
78 PEDRO LUIS YENDO FUJIWARA
79 CAROLINE AKI ISHII
80 PEDRO VILLAS BOAS DIAS
81 FELIPE RUDOLF DEPIERI ZWETSLOOT
82 ALEXANDRE CASELLA SPELTRI
83 LUCAS DE CAMARGO MAINENTE
84 LEONARDO SOARES CUNHA
85 **GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA SILVA REIS
86 GUILHERME CAVALCANTE DA SILVA SOUZA
87 GUILHERME FRANCISCO FERRACI SILVA
88 BRUNA SALES DE MORAES
89 LUIZ FERNANDO HIDEKI MAKINO OGATA
90 MATHEUS BASTOS SMIDI
91 GABRIEL SCARAMBONE SILVA
92 **LEONARDO DOS SANTOS MARCONDES
93 *THASSIA PINE GONDEK
94 *VICTORIA CARDOSO DA SILVA
95 ITALO GABRIEL TIBURTINO SANTOS
96 RAFAEL TEIXEIRA NETO
97 VICTOR KENJI HIRATA
98 GIUSEPPE PIOVESAN SAVASTANO
99 FERNANDO PICOZZI COELHO
100 BRUNO VINICIUS ESPIR TRINDADE DE FREITAS
101 DOUGLAS PAULO DE LIMA
102 VITOR YANG CHIBA
103 FLAVIO ALEGRETTI RAMOS
104 ERIKA M. GRASNOFF
105 DANILO SAMPAIO MAGIRI
106 ANA MARCELA WADA COSTA
107 OTAVIO SOARES DO ESPIRITO SANTO LIMA
108 HEIMILLY LAVELLE DA SILVA
109 *FERNANDO HENRIQUE VELAME NICHIO
110 LUCAS KENJI YANO
111 *EDUARDO ARAUJO CORONADO
112 *TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS NETO
113 MARCOS PAULO KUNRATH
114 LUISA PEREZ YAMAUCHI BAPTISTA
115 LUIS FELIPE SILVA ELIZEU
116 *LAIS CAMPOS OLIVEIRA
117 GUSTAVO YUJI HAYASHI
118 GUSTAVO RISSO GURGEL DO AMARAL
119 ANNELISE YURI SAKURAI
120 LEONARDO CASTRO MENEZES DA SILVA
121 RAPHAEL CARDOSO GONELLA
122 **GUILHERME FORTES SOUTO
123 ALAN CESAR MUNHOZ LOPES
124 *GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS
125 HELDER PIRES GAMA
126 **GUILHERME DO NASCIMENTO CASSEMIRO
127 *EDUARDA DE PAULO COSTA
128 LEONAN MALAGUTI FERREIRA
129 ISAAC CRUZ LEITE MACHADO
130 *LUCAS VIGNADO
131 LEONARDO ADERALDO VARGAS
132 *GUILHERME FONTES DUARTE
133 SARAH BALINT CRUCIOL TOBIAS
134 LUIS GUSTAVO COLOZZA BARIN
135 RODRIGO BERTONCINI DIAS
136 ESTER MARTINS FORMIGA XAVIER
137 EDUARDO FRANCE BENEDITO
138 VICTOR ALEXANDRE MACEDO GURJAO SILVEIRA
139 **FERNANDO VICTOR DA SILVA
140 CAIO VINICIUS PENNA REGIS
141 IGOR TRIVELATO LUCIO
142 DAMIANE ARIELA HELLWALD BARALDI
143 MARCOS CAMILO DITTZ JUNIOR
144 MATHEUS SERGIO DA SILVA
145 PEDRO DA SILVA MACHADO
146 THAIS CAROLINO RAMOS
147 **YASMIN MARTINEZ PERES
148 CAROLINA BARROSO SANTI
149 TAMARA NUBIA NUNES MATAMALA
150 *JOAO VITOR MADURO ALVES
151 JOAO PAULO MARUYAMA DA SILVA
152 ANDERSON SILVA MACIEL
153 MARIO AUGUSTO APARECIDO
154 LEONARDO MENDES DE MORAES
155 MIGUEL CASAGRANDE BIGNARDI
156 GUSTAVO YUKIHITO ANZOU DE SOUZA
157 LUIZ FELIPE MENDONCA RIBEIRO
158 CAROLINE MARIA NEGRISOLI GARCIA
159 FERNANDO CUCHI RODRIGUES
160 STEFFANI RODRIGUES FERREIRA
161 *BRUNO KENZO SUZUKI
162 MATHEUS GUERRA JUDICE MESQUITA
163 RAPHAEL ALENCAR GONCALVES DA SILVA
164 *CONRADO MENECUCCI RIBEIRO
165 *MATHEUS FERREIRA SILVA
166 KALLIL DE MAGALHAES COSTA
167 ARTHUR CONDE AMBROSIO DE LIMA
168 *GABRIEL KENIG
169 *LEANDRO SILVA DE DEUS
170 MARIANA RUIVO RABELLO DE LIMA
171 LEONARDO BORGES DE SOUSA
172 *MARCUS VINICIUS DE MIRANDA CIOCHI
173 *MARCELO ESTEVES DA SILVA JUNIOR
174 *MARCUS VINICIUS SIMOES
175 *MATHEUS AUGUSTO DE CASTRO SANTOS
176 *JAINE MERCIA FERNANDES DE OLIVEIRA
177 THAIS CURTO TAVARES
178 NICOLE CARVALHO DE SOUZA
179 *ALISON DE SOUZA
180 *MAYARA PEREIRA CERRUTI
181 MARVIN MASAYUKI ISHII
182 *JOAO VITOR DIAS MENDES LEMOS
183 RODRIGO KENJI YALY AOKI
184 MATEUS DE MIRA SILVA
185 **ISADORA ROSA DE FREITAS MUNIZ
186 *DIETRICH MOREIRA DE LIMA MORAIS RIBEIRO
187 EDUARDO AUGUSTO BATISTA ROSSATO
188 MATHEUS PEREIRA SCORSATTO
189 PEDRO ARAUJO GABRIEL
190 FELIPE GLOVACKIS DE OLIVEIRA
191 **HELOISA CAMPOS ALVES
192 ANA BEATRIZ TIBUCHESKI MIGUEL
193 BRYAN S GALANI PERNAMBUCO
194 NICOLE DE OLIVEIRA LINARES
195 MATHEUS YUDY KAZAMA
196 GILCO CASSANHO FORSTER
197 PEDRO VICTOR FIGUEIRA
198 *VINICIUS ALEXANDRE DOS SANTOS CORDEIRO
199 THEODORO GAMA DA MATA
200 *VINICIUS NATAN DE OLIVEIRA
201 CAROLINE BRANDAO
202 PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA NEVES
203 JOAO VICTOR VIEIRA DOS SANTOS
204 JOAS GONCALVES SANCHES
205 VITOR BRUNO KISNER DE SOUZA
206 *LUCAS FRANCO DE ARRUDA
207 *LUIZ GUILHERME KASPUTIS ZANINI
208 *JHESSICA VICTORIA SANTOS DA SILVA
209 **JONAS FELIPE MODENA DE MORAIS
210 RAFAEL BARBOSA TANAKA
211 JONAS FONTES SOLER
212 CAIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO
213 FELIPE SPINELLI TEIXEIRA
214 MATHEUS ROSSI PORTO
215 FRANCISCO LANA PATTO DOS SANTOS
216 **MOISES ARAUJO DE MOURA
217 *DAVI NUNES MARTINS
218 **LUANA CUNHA DA SILVA
219 ALESSANDRO JOSE DA SILVA FERRIERA
220 VITOR JUN YAMADA
221 HENRIQUE BAPTISTA FERNANDES
222 *LUCAS ALVARES DE QUEIROZ
223 JOAO VITOR LOPES VIDAL
224 *BRUNA RODRIGUES BARBOSA
225 LARISSA MARTINS GARCIA
226 GABRIEL BOTELHO PEREIRA
227 RHAYSSA YUKARI SEINO
228 GABRIEL SOUSA RODRIGUES
229 *LUIS GUSTAVO RUFINO DE SOUZA
230 MARCUS VINICIUS TEODORO SILVA
231 GLADSON VINICIUS FERREIRA BRAGA
232 **JOAO VICTOR DUTRA PEREIRA LEITE
233 NEWTON GUIMARAES BUSTAMANTE
234 CLOVIS LUIZ DA SILVA JUNIOR
235 KARINA AMORIM SOUSA
236 JULIA BARRETO CARVALHO PAIM DE MORAIS
237 **MANUSA SOARES LEAL
238 *GUSTAVO WERKHAIZER DE SOUZA FERREIRA
239 RAFAEL TAMBORIM ZANSAVIO
240 RAPHAEL TREFIGLIO ROCHA
241 **RODRIGO ANTONIO MELO DE FREITAS
242 **ROGER LEMOS DA SILVA OLIVEIRA
243 **THIAGO OLIVEIRA SILVA
244 *MARIANE MARTINS
245 *ROGERIO CORREA DE MORAES
246 HENRIQUE MARCHETTI
247 **GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS
248 GABRIEL APARECIDO DIAS DOS SANTOS
249 **RENAN DE MOURA E SILVA
250 GABRIEL ALVES BALTAZAR
251 **EDUARDA DE ARAUJO ALMEIDA
252 DANIEL CASTRO DE SIQUEIRA
253 *LUCAS TAVARES PEREIRA DE ANDRADE
254 GUSTAVO ARAUJO DE OLIVEIRA
255 *LUCAS EDUARDO NOGUEIRA GONCALVES
256 LUIZ HENRIQUE DE MOURA ROLIM
257 MATHEUS CARVALHO DE SOUZA
258 VICTOR CURTI
259 *JONATAS ULISSES DE OLIVEIRA DAMASIO
260 EDVALDO CAPOBIANGO COELHO FILHO
261 MARIANA COLTRI FIGUEIREDO SENA
262 *YARGO DE PAULA MORAIS
263 FELIPE TONATTO DE MATOS
264 *PEDRO PAULO SIMIONATO
265 ISABELLE GUIMARAES WESTIN
266 *BRUNA DANIELE DE PAULA SALGADO
267 GUILHERME SUZUKI NAGAL
268 LUCAS DE GEORGES FOGACA
269 PEDRO PAULO PIZZOQUERO
270 *VICTOR HUGO SANSEVERO GUIMARAES CHAGAS
271 LUCAS PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA
272 LUCAS GABRIEL ALVES SILVA
273 *JOAO PAULO CHRISTOFOLLETTI
274 BRUNO EDUARDO MOREIRA PACHECO
275 *ANDRE LUIZ GONCALVES DA SILVA
276 *LUCAS HANAZUMI LIMA
277 WILLIAN SOUZA DE JESUS
278 *EMILIO RODRIGUES MAGALHAES SANCHES HARO
279 GUILHERME SAMAHA BASSANELLO CHAGAS
280 PEDRO HENRIQUE RANCURA OLIVEIRA
281 *GUSTAVO DO NASCIMENTO CARRARA
282 IANNA ELIZA ASSUNCAO PIRES SANTANA
283 THALES DE ANDRADE PRADO
284 MARCO ANTONIO BISPO E SILVA
285 GUSTAVO DE MACENA BARRETO
286 VITOR DE SOUZA MATTIOLI
287 MATHEUS BORINI OLIVEIRA
288 GABRIELE SOUTO JUNQUEIRA
289 *WILLIAN HIDEKI KATAOKA SATO
290 **THALITA SIMOES CORDEIRO
291 PEDRO HENRIQUE PEREZ MOLINA SILVA
292 CHRISTIAN SOMENSARI HAINFELLNER
293 *BRUNA FREDERICO DE ABREU SILVA
294 *ANNELISE AKEMI SASAJIMA
295 THAINA GIOVANNA BIANCHI DE SOUZA
296 MARIANA ANDRADE SIQUEIRA DE CARVALHO
297 *CAIO MURCILLO MENDONCA
298 *RAKESHY COURA DE SOUZA
299 CARLOS ALBERTO BRITO ROCHA JUNIOR
300 MATHEUS SILVA BETIM DE MOURA
301 **GABRIEL LUIZ BONIFASSIO
302 JOAO PAULO CARRENHO DOS SANTOS
303 **GABRIELA ALBERTI CALDEIRA
304 MATHEUS AUGUSTO BARBOSA RODRIGUES
305 VINICIUS LEITE LEMES
306 **NATALIA BEATRIZ DA SILVA
307 **CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA LEITE
308 GABRIEL DE PAULA VIEIRA CAU
309 THOMAS NEAL DE SOUZA
310 RUBENS HENRIQUE DO NASCIMENTO LOTUFO
311 ANDERSON ARAUJO DE SOUZA FERREIRA
312 MURILO ALMEIDA EVARISTO
313 LUIZ FERNANDO BARROS MORAGAS
314 LUCAS DE MELO SIMOES
315 LARISSA MARIANA ANDRADE LEOPOLDINO
316 VICTOR FELIPE DOS SANTOS
317 LUIZ OTAVIO ALVES ASSIS
318 JOAO MARCUS CORREA BORGES
319 MATHEUS BUENO QUEIROZ
320 CAIO TASSARA RODRIGUES CORREIA
321 MARCELA DUARTE DE CARVALHO NOGUEIRA
322 ALVARO VINICIUS LACERDA DE OLIVEIRA
323 RAYANE BARROS DE ANDRADE
324 THOMAS DO PRADO CARDOSO
325 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS JUNIOR
326 GUILHERME REZENDE MONTEIRO ALVES
327 PAULO SOARES FILHO
328 GUILHERME DOS SANTOS BRUMATTI
329 JOAO VITOR TESSARI
330 LETICIA RODRIGUES ALVES SANTOS
331 *FELIPE REIS GALINA
332 MARCO ANTONIO ORBITE GARCIA
333 BRUNO SANTIN TEIXEIRA
334 **PEDRO HENRIQUE JACINTO DOS SANTOS
335 *MATEUS SANTOS DE PAULA
336 *ITALO VELOZO BARBOSA VERRESCHI
337 CARLOS SERGIO GUIMARAES DA SILVA JUNIOR
338 LUCIANO NEVES DOS SANTOS JUNIOR
339 **VICTOR DOS SANTOS ZENEZI
340 RENATA GONCALVES ALMEIDA
341 **LUCAS MATHEUS CAMILO
342 MARCO ANTONIO DE LUCCA JUNIOR
343 *ELIEZER RAFAEL CAMARGO
344 *GABRIEL MEDEIROS LIMA DE ASSIS
345 **MURILO DE ARAUJO
346 **PEDRO HENRIQUE LOUZADA ARAUJO
347 VINICIUS MARTINS TELES
348 KENNETH JOHN VASQUEZ
349 MATHEUS DE ARAUJO RODRIGUES
350 **FABRICIO DA COSTA APARECIDO
351 CAIO HENRIQUE DA SILVA DIAS
352 *MATHEUS DOS SANTOS GONCALVES
078 - Engenharia Elétrica - integral - Ilha Solteira
1 FERNANDO AUGUSTO DE SALUM E DIZIOLI
2 ARTHUR MAMORU NAKAMINE
3 HENRIQUE DE OLIVEIRA CAETANO
4 PHILLIPE SOARES SANTOS RANGEL
5 MATEUS DARINI DE OLIVEIRA DA SILVA
6 CARLOS ALBERTO PESSIN DE SOUZA
7 GIOVANNA VICTORIA ROSSETTO
8 DANIELA SANTOS DE LIMA
9 *ERIC TAMASHIRO KURACHI
10 EDUARDO GUIMARAES FERREIRA
11 IGOR LOVATTO RESENDE
12 JOAO PEDRO CARDOSO MORALES
13 VINICIUS SOARES MACHADO
14 RODRIGO DE ABREU BONI
15 *WILLIAM ZANIBONI SILVA
16 GABRIEL RIOS SOUZA
17 THIAGO ALMEIDA BUENO
18 AMANDA DE LIMA CARVALHO
19 MARINA CERQUEIRA
20 JOAO PEDRO GONCALVES TORRES
21 GIOVANNE DO CARMO SEABRA FILHO
22 VICTORIA HELENA ALVES NAVARRO
23 *BEATRIZ CRISTINA MEDEIROS COSTA
24 PAULO HENRIQUE LIBRAIZ JUNIOR
25 HUGO CESAR CHIARELO COMMAR
26 JOAO VICTOR DE BARROS
27 JOAO PEDRO TRINDADE CARRIT DELGADO
28 GABRIEL GIULIANO ALVES AQUINO
29 FELIPE ANTONIO VIDEIRA SAO JOAO
30 FAYNER ACIOLE
31 THEO RUBENS DONEDA MENEGUETI
32 MARIA TEREZA NANTES
33 ANA LUIZA BATISTA DOS SANTOS
34 HUGO CUCOLICCHIO GUEDES BARRETO
35 ANDERSON KINITI YAMASSAKI SUSSUKI
36 **MATHEUS CLEMENTINO DE MELLA
37 VINICIUS ALBERTO CAMARGO TELES
38 CAIO MIGUEL SCHULTZ SILVA
39 PEDRO HENRIQUE ROVINA CARDOZO
40 **ITALO GRAZINA
41 ANA JULIA DA SILVA SA
42 EVANDRO MARTINS GREGOLETO
43 JOAO NOBREGA NETO
44 DAVI PEREIRA DA SILVA
45 **VINICIUS ALVES FERNANDES
46 MATHEUS ANTONIO SANCHES
47 *GABRIELLE CAMARGO
48 GIOVANNA FERREIRA CORDEIRO
49 PEDRO BUCK ABRAHAO
50 LUCAS SORGE RODRIGUES
51 FERNANDO ZANI DUTRA
52 THAIS MIYUKI KAIHATU
53 THIAGO NAOKI MOTOYAMA
54 *THIAGO PEREIRA BARBOZA
55 THIAGO CASSIO SILVESTRE CHIQUITES
56 PEDRO HENRIQUE DIAS FERREIRA
57 JOAO AUGUSTO CARVALHO NEVES
58 TEODORO MASSARI DE ANDRADE
59 LUIZ OTAVIO CARMONA RODRIGUES MARQUES
60 LENNYN YUICHI SHIMIZU ALVES
61 *MURILO KENJI SENDA LOPES
62 *ANDREW CEZARIO AMARAL
63 IGHOR LEANDRO DE OLIVEIRA
64 VICTOR TEIXEIRA CARNEIRO REGINATO
65 *JOAO PEDRO LOPES PINHEIRO
66 ALEXSANDRA MENESES DA SILVA
67 GUSTAVO BARCHI GOMES
68 IGOR PINHEIRO MOTHE
69 *MATEUS JOSE PRADO PEREIRA
70 *JOAO VICTOR FRANCO FERNANDES
71 PEDRO VITOR SOARES ADRIEN
72 RENAN DE CANDIO VAZ
73 GABRIEL VIEIRA RIBEIRO
74 **GUSTAVO HITOMI DA SILVA
75 GABRIEL NEVES SILVERIO
76 MATHEUS ANDERSON GOMES MAGALHAES
77 GIOVANA ROSSIM LEAO
78 *CAIO KENJI CAVALCANTI TAKAOKA
79 ENZO LUIZ FERNANDES
80 VICTOR MOLIERI DE OLIVEIRA
81 FELIPE TEZZA DOS SANTOS
82 GABRIEL BARCELOS LEITE
83 LEONARDO PEDROSO VIEIRA
84 GUSTAVO ROBERTO PINHEIRO
85 PEDRO TOMAZ MANFRIM
86 VITOR EDUARDO BRITO DE SOUSA
87 *HENRIQUE DE CARVALHO CARDOSO
88 VITOR PINOTI CAVALHIERI
89 *RAFAEL LOATI
90 HEITOR BERGER CELERI
91 *DANIEL ANDERLINI TEIXEIRA
92 **AGNALDO OLIVEIRA DO CARMO
93 NATAN CASTANHERA BERALDI
94 *ANDRE AKIRA SUGUIMOTO KANEKO
95 *JULIANO ZANETTE SOARES
96 EDIVALDO ALVES CORREA JUNIOR
97 **JOAO VICTOR QUIRINO DIAS
98 **FELLIPE VINICIUS RODRIGUES FERNANDES
99 CARLOS OTAVIO GUIMARAES
100 ANDRE OTSUBO TAVARES VIEIRA
101 CAROLINA BERTON SANCHES
102 LUCAS GUADANHIM SAMPAIO
103 *GUILHERME AUGUSTO MARTINS
104 MATEUS LONGO NEVES
105 *GUILHERME PILOTO CASTANHEIRA
106 LETICIA SCHENAIDE VITORIA
107 **ORLANDO DAVID JUNIOR
108 **EDUARDO HENRIQUE PESCAROLI
109 INAIAN ROSADO GARCIA DENONI
110 MICAEL GIMENES DUARTE
111 **JEAN LUCAS HARAGUCHI
112 VITOR HENRIQUE ARAGUE DE MORAES
113 *LUIZ MIGUEL DOS SANTOS BARBOSA
114 *ADEMIR JOSE FAZZIO JUNIOR
115 PEDRO MANTOVANI RIBEIRO
116 *JOSE JULIO MORAIS MELAZZO
117 RENATA DE NORONHA GOEHRING
118 **RENER ROMULO DE SOUZA LOPES
119 *JESSICA DE FREITAS BRITO
120 LUIS PEDRO BIANCHI DE ANDRADE
121 HENRIQUE ALVES DOIMO
122 *GUILHERME HENRIQUE CABRAL EXPOSITO
123 LEANDRO CHEN
124 EDUARDO CAPARROZ FRANCHINI
125 **MICAELLA LEONEL CARNEIRO VIEIRA
126 MATEUS SAEZ STORONI
127 VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS
128 *ALLAN RODRIGUES CARVALHO
129 **MARCOS TIAGO SOUZA E SILVA
130 MATEUS PADILHA PEREIRA DA SILVA
131 GIOVANNI HENRIQUE NUNO
132 *JOSISLENE DOS SANTOS PAULINO DA SILVA
133 *TAYLOR FERREIRA ALCAMIN
134 GABRIEL CASULA
135 EDUARDO AUGUSTO KUHNEN
136 PEDRO HENRIQUE BOGAZ MANFRIM
137 RODRIGO GORGONE TOZZI
138 *RUBENS DE ABREU NETO
139 *MAHONRI MORIANCUMER DE OLIVEIRA
140 PEDRO AUGUSTO DE SOUZA
141 MURILO OTAVIO ROCHA CAMARGO
142 BARBARA DA SILVA LIMA
143 THIAGO LORENTE KRAETZER
144 CAIO MARTINEZ AYALA
145 GABRIEL SARDINHA COLICIGNO
146 PEDRO MONDIN NOGUEIRA
147 BRUNO OLIVEIRA ALVES
148 JOEL MEDEIROS BORGES JUNIOR
149 *RAFAEL MACEDO FERREIRA BASSOLI
150 *RAUL FELIPE PEREIRA RAMOS
151 **BRUNO FHELIPE GUIMARAES
152 HUGO SHEIJI F. KANETOMI
153 *GIAN LUCCA MAXIMO MORITA
154 **GASPAR DOS REIS CORREIA
155 BRUNO MATOS VON GLEHN ROCHA
156 LEANDRO SAKAI TESHIMA
157 LEONARDO MANSANO DA SILVA
158 VINICIUS FANTINATO DE OLIVEIRA
159 STEFANY CAROLINE FAUSTINO ALCAMIM
160 IGOR LOURENCO LOPES
161 **WILLIAM FERREIRA DIAS
162 *GABRIEL ORESTE ZUCHI JORGE
163 IGOR RIBEIRO SANCHES
164 LETICIA SAYURI MORI
165 DANIEL BEPPU ROZANEZ
166 BIANCA BRANDAO DA SILVA
167 *BRENDA MAYUMI MISU
168 MICHELLE MIRANY DA COSTA
169 VINNICIUS NASCIMENTO SILVA
170 **FELIPE HUGO COSTA DE OLIVEIRA
171 GUILHERME CALIXTO PADUA
172 GABRIELA TIERI DE CAMARGO
173 GUSTAVO JYUN HAYASHIDA
174 *ESTEVAM SOUZA SILVA
175 *WILLIAM HIDEKI UEMURA ISAWA
176 LUAN LIMA
177 **PEDRO AUGUSTO MENDONCA NUNES
178 YAN KAWAKAME OHY
179 LUCAS MENEZES FERNANDES
180 VINICIUS LEITE RIBEIRO
181 *THIAGO YUJI UEMURA ISAWA
182 **FILIPE SAMARONE FRANCA SOUZA
183 *MATHEUS BALDINE DIAS
184 *GUILHERME ZOCAL CHIOVETTO
185 LUANA RICARTE GRANJA MONTELLO
186 *GABRIEL ALVES FANALI
187 *ARIEL GIDEON RAMOS
188 ALICIA DA ROCHA MOURAO
189 **PEDRO HENRIQUE SILVA DE MELO
190 **MARIA VITORIA DE SOUSA VIEIRA
191 RAFAEL ANGELINI DONDA
192 VITOR TARGA VEGIAN
193 *CAIO LUCAS DE ALMEIDA ARAUJO
194 *EDUARDO DE CARVALHO CARDOSO
195 *IGOR DE ASSIS BORGES
196 ARTHUR CORREA MARTINS
197 ISRAEL LEANDRO SILVA ALBUQUERQUE DO PRADO
198 JOAO VICTOR BRAGA SANTOS
199 *CAIO REZENDE FERNANDES DE OLIVEIRA
200 **MIGUEL FRANCISCO BOSSONI BARRETO
201 CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA
202 *ALLAN ALARCON OLIVEIRA
203 GUILHERME FEITOSA CRISTOVAM
204 LEONARDO DE LUCAS DANTAS ARAUJO
205 IGOR NICOLETTI PINTO
206 LUCA PIZZA HERRADON PAMPLONA
207 LEONARDO RIBEIRO MARTINS
208 **MATHEUS LOPO BORGES
209 **ARTUR SILVA SOARES
210 *JOAO PEDRO CAMPOS BATISTA
211 **CAIQUE ROCHA GONCALVES
212 *HENRIQUE RIBEIRO BARDELOTTI
213 HENRIQUE REMOR ALVES
214 FELIPE RIBEIRO DANTAS
215 THALES DE MIRANDA KETTELUT POLON
216 GUILHERME CAVALCANTE REBECCHI
217 *RAFAEL HITOSHI FUJII DE OLIVEIRA
218 MATHEUS ITO OKA
219 *CARLOS EDUARDO DE VILA FELTRINI JUNIOR
220 CAIO JOU KICHI
221 *VICTOR FELIPE ATAIDE ROSA
222 **FRANCIELLE MARIA MORAIS
223 KALLY VERRI
224 CARLOS VITOR RIBEIRO PEREIRA
225 JOAO VITOR DAVANSO ERENO
226 ISABELI BATAGELO RODRIGUES
227 ALEXANDRE DE SOUZA SILVA
228 GABRIEL PEREZ FRIZZI
229 **RAFAEL SILVA CIRINO
230 GUSTAVO SILVA AGUIAR
231 MARIANA COMIM ALVARES
232 **MARCOS ANTONIO ROMANSINI FILHO
233 WILLIAN ALVES BATISTA LEMES DE OLIVEIRA
234 *WILLY PARRA BARBOSA
235 **LUCAS HENRIQUE DA SILVA ROCHA
236 MATHEUS TUKAMOTO SATO
237 BRUNO PARPINELLI BONFIM
238 MURILO PEREIRA RODRIGUES
239 *MATHEUS YOSHIO OGAWA
240 **JAQUELINE DE SOUZA ROGERI
241 **ANTONIO PAIVA NETO
242 **RAMON MATHEUS RODRIGUES BRIZUELA
243 EDUARDO SOUTO NESSO
244 EDUARDO VAZ DE MOURA OLIVEIRA
079 - Engenharia Florestal - integral - Botucatu
1 **LUCAS DA CRUZ ROCHA
2 ANA MORENA PINHO
3 GABRIEL MARX CORDEIRO
4 *ISABELLE GONCALVES DE LIMA
5 GABRIELLA HITA MARANGOM CESILIO
6 MARIANA PEZZATTE POLLO
7 *SABRINA BRASIL FREITAS
8 CAROLINA MARCELINO SOAVE
9 ESTER GRANUSSO MORAES
10 *BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA
11 MARIANA RISSO CARVALHO
12 ALINE PRADO COSTA MOROSINI
13 **JOAO VITOR PELIZZARO MORALES
14 **ADRIANO HENRIQUE GIANGIARDI DA SILVA FILHO
15 ISABELLA RUBIRA FIAMENGUI
16 *SOPHIA STEFANI SILVA RIBEIRO
17 JULIA APARECIDA SANSEVERINO
18 *ISABELA VOLPATO TEIXEIRA
19 AUGUSTO DE CAMARGO VALIO
20 *LUCCA BRAZZI FARNETTANE
21 *ALLAN DA COSTA DAHER
22 GABRIELA VITELLI
23 TAINAH AGUIAR ZUCCO
24 LAIS SANTOS BALDINI
25 **BRUNO DOS SANTOS SIANI
26 JOAO VITOR FERREIRA RIBEIRO
27 ISADORA AZEVEDO OLIVEIRA
28 *FELIX GONCALVES SANTANA
29 LARISSA DE CASSIA PORTO LOPES
30 **FELIPE SOARES CAVALCANTE
31 *NATALIA FOGACA LIMA
32 GABRIEL FELIPE GUMIERO
33 GABRIEL BRANCO GHIRALDI
34 BRUNA CAROLINE DE OLIVEIRA
35 *DANIEL CAMELO GAVARRON
36 GABRIELA CAVALLINI
37 JOAO GUILHERME CORREA MARCOLINO
38 *GABRYELA CEBALLOS DE OLIVEIRA
39 FERNANDA DANTAS FERREIRA
40 *SCARLETT DOS SANTOS NOGUEIRA MANOEL
41 STEFANO SIGOLO TAMIOSSO
42 WILLIAN SABINO DOS REIS
43 *CLEITON HOLANDA DA SILVA
44 *TABATA FIORESE MARINANGELO
45 FERNANDO BRASSOROTTO MARINHEIRO
46 GABRIEL SGOTTI HANCZARYK DOS SANTOS
47 **LUCAS RIBEIRO DA SILVA PAIXAO
48 LUCAS BOUCHIGLIONI
49 **FERNANDA SILVA CLEMENTINO
50 PAULO ARTHUR TEODORO ROSA
51 *STEPHANO MIKHAEL DE SOUSA
52 BARBARA CONTI RUA
53 LUCAS SOUSA MACIEL PAREJO
54 *LUCAS GHIRALDI BONFIGLIO DA SILVA
55 *LUCAS VINICIUS CAMARGO LEITE DA SILVA
56 IGOR HENRICO RIPOLI
57 ISABELLA CONSALES
58 **REINALDO DE SOUZA NETO
59 **VITOR HUGO RIBEIRO MARIANO
60 **CINDY CAROLINI DE LIMA
61 JULIA PASSONI GUSMAO
62 MARIANA ROMANHOLI DE LIMA
63 *JOAO VITOR MARTINS
64 JULIA BRITO MACIEL
65 LUISA PIOVESAN FABBRIS
66 GABRIEL MIRANDA QUEIROZ
67 *FRANCINE MARTINS ROSA
68 LEONARDO SARTOR PALOMBARINI
69 *CARLOS THAIGO RODER PETRONILIO
70 **LAURO DE SOUZA NUNES FILHO
71 FLAVIO PAVANELLO ALVES DE OLIVEIRA
72 JOAO PEDRO VICENTINI PEREIRA
73 *ADRIANO TAFFAREL CAMARGO DE PAULA
74 **PAMELA BEATRIZ DE SOUZA
75 *GABRIEL HENRIQUE PEREIRA
76 *THIAGO GABRIEL DOS SANTOS
77 **BEATRIZ CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA
78 *LETICIA BUZZO
79 FELIPE LIGEIRO DE LAURENTIZ
80 VINICIUS TEIXEIRA GOMES
81 GABRIELA DE LIMA
82 MATHEUS AUGUSTO MARCHI
83 *PEDRO VICTOR ANGELO
84 **PABLO EDUARDO SALVADOR DE MELLO
85 GIOVANNA DE OLIVEIRA SOUZA
86 RAFAEL BISPO
87 **VALIER AUGUSTO SASSO JUNIOR
88 **OTAVIO BRITO DO VALE MARTINS
89 MAURICIO BRESCIANI MANSANO
90 *FERNANDO LUIZ RODRIGUES DA CUNHA
91 *GABRIELA CAMILA DE SOUZA
92 GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES
93 *JULLYENE PLANA BARBOSA
94 *MARIA ELOISA SALES DOS SANTOS
95 **MAURICIO VIANA CAVALCANTE
96 *ALAN DA SILVA LOPES
97 ANDRESSA DE OLIVEIRA NOVAES
98 **LUANA CRISTINA GOMES DA SILVA
99 **CLAYTON HENRIQUE SONCCIN
100 RAFAELA DEBORTOLI ZACARIAS
101 **ADRIELLY RAIANNY DOS SANTOS LIMA
102 **GABRIELLA FRAGOSO VIEIRA
103 **JOAO MARCOS RODRIGUES DE SOUZA
104 **ANGELO GABRIEL VICENTE ZONARO
105 ISABELLA LEANDRO DA SILVA QUEIROZ
106 **ALLAN FELIPE DIAS DE MORAIS
107 *BRUNA ROBERTA DONINI FRIGATTO
108 *MATHEUS DANIEL OLIVEIRA DE BARROS
109 *MARINA VETORETI MARIOTTO
110 **ISABELA FREITAS REIS
111 **FELIPE EUFLAUZINO DE SOUZA
112 **VITORIA ACIARDI DA SILVA
113 *BRUNA LUANA RANGEL MARQUIORI
114 RAFHAELA FRANCIELLI PIRES MESSIAS
115 **FELIPE NASCIMENTO BRAIDO
116 **JOAO VICTOR GOLDONI
117 *ANA CAROLINA RIBEIRO
118 ANDRESSA LIMA ARAUJO
080 - Engenharia Industrial Madeireira - integral - Itapeva
1 OMAR DE OLIVEIRA OSORIO NETO
2 JOAO SILVESTRE MEDEIROS BAU
3 YURI MIRANDA BERTOCCO
4 JULIA INDRIGO RIBEIRO
5 OTAVIO MUGAIAR MAZZETI
6 VITOR PEREIRA COELHO
7 *FREDERICO RAMON MACHADO TEIXEIRA
8 **DOUGLAS CAMARGO DOS SANTOS
9 GABRIEL FERREIRA DO PRADO
10 THAIS MARQUES MONACO
11 JULIO CESAR CORREA AMARO
12 *LYARA MARIA MORAIS ANDRADE
13 *GUILHERME VEIGA ROSA
14 JOAO CARLOS TECCHIO CHUEIRI
15 SARAH FONTANA
16 GIOVANA TALLARICO DA SILVA DE OLIVEIRA
17 *LAURA ARAUJO MARTINS
18 NATHALY PROENCA LOPES
19 JAMILE HADDAD COMELLI
20 GABRIEL AFFONSO
21 *GUSTAVO SALATIER DE MELO
22 JOAO VICTOR CAMPOS ALMEIDA
23 NAIARA JULIA SANTOS GALVAO
24 **LEONARDO MORETTI
25 *JOAO VICTOR SANTOS OLIVEIRA
26 *EMMANUEL ARISTIDES GLAUSER SOUZA
27 *REBECA VIEIRA DE CAMPOS SANTOS
28 *MATEUS FERNANDES DE LARA PRADO
29 HEINRICH HERBERT WIPPICH NETO
30 *GABRIELA DA SILVA SOUTO LIMA MELO
31 JULIA RODRIGUES BORCATO
32 **BEATRIZ DE LIMA THEODORO
33 *MATHEUS RIBEIRO MACHADO
34 BRUNA DE JESUS BUENO MACHADO
35 FRANCISCO TONIN ANGONESE
36 CARLLA CAMILLY VERNEQUE CORDEIRO DE MOURA JORGE
37 GABRIEL CLIPS VENTORIM
38 *GUSTAVO FERNANDO DE FREITAS
39 *ADILSON RAMOS DA COSTA
40 *DEBORA SAYURI KAKUDA
41 *GABRIELA LIMA DOS ANJOS
42 *ISABELE DA SILVA TOVARNITCHI
43 *RICKSON KENJI OKAMOTO
44 LAIS GUERRA LAGE
45 **GABRIEL FOGACA DE ALMEIDA
46 **JOAO ANTONIO BRUSTOLINI JUNIOR
47 *LARISSA DE CASTILHO AVILA FERREIRA
48 *GUILHERME MARQUES DOS SANTOS CARDOSO
49 **LAURA DA SILVA MAZO HURTADO
50 *VITOR RIBEIRO DOS SANTOS
51 *ANTONIO CELSO PINHEIRO JUNIOR
52 *JULIANO MURILO ARAUJO GOMES DE BRITO
53 *JESSICA THAIS MUZEL LIMA
54 **JASMINE GABRIELE BORBA PONTES
55 *ELIABE DE LIMA SILVIO
56 AMANDA ANGELA SANT ANNA CARVALHO
57 **JOAO VITOR DE LIMA CARVALHO
58 ALLAN GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA
59 **VINICIUS HENRIQUE ARAUJO PATERRA
60 *ALISSON ARAGAO DOS SANTOS
61 *IGOR AUGUSTO BATISTA DA SILVA
62 LUIS EDUARDO MAGNANI FELIPE
63 *CAROLINE GABRIELE DA CRUZ SIMOES
64 ANA CAROLINA MARCONDES FADINI
65 *ALIANDER FABIANO DE ALMEIDA MATSUNAGA
66 *VITOR FLAVIANO PROENCA CAMARGO
67 *DJAIL AMARAL DE OLIVEIRA
68 **JUAN MATHEUS DE LIMA SILVA
69 **SABRINA VIEIRA FORTES
70 *ELIZANDRA DUARTE FRAGOSO
71 *MATHEUS MIGUEL LOPES DO AMARAL
72 VINICIUS PIRES REZENDE
73 *MATHEUS LOPES DE OLIVERA
74 **PAULO FELIPI LOPES DOS SANTOS
75 *EVANDRO DE OLIVEIRA
76 NATALIA PRESTES DOS SANTOS
77 *GABRIELLE BUENO DA SILVA
78 *VICENTE DA SILVA NETO
79 *VINICIUS MARX REGGIANI
80 *LEONARDO BILLI FERREIRA
81 **SAMANTHA AGATA SANTOS ALMEIDA
82 *MATHEUS FRANCISCO DOS SANTOS BILLI
83 WESLEY AUGUSTO SOUZA OLIVEIRA
84 GUILHERME DEVIDE RUZZA
85 **VINICIUS DE BARROS
86 *GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS
081 - Engenharia Mecânica - integral - Bauru
1 LEONARDO ARAUJO MENDES
2 RAPHAELLA FUSITA BERNARDINI
3 FERNANDA CUNHA PUOSSO
4 JOAO GABRIEL SOARES ACCORSI
5 JOAO VICTOR MENEGHINI
6 THIAGO LIMA OLIVEIRA
7 MATHEUS MIGUEL VILLA
8 VICTOR CAMPOS JINSI
9 GIANCARLO DE ALMEIDA MAGNONI
10 RICH IJIRI SANTIAGO
11 GUILHERME COSTA MARTINS
12 THALLES RAFAEL DA SILVA CORREIA
13 LUCAS BARSOUMIAN CASTILHO HERRERA
14 VITOR RANA CAMAROTTO
15 BRUNO HENRIQUE DE CARVALHO SCAGLIONE
16 PAULO LOPES CARVALHAES
17 LUCCA MARIANO
18 RAFAEL SOBRAL AUGUSTO
19 AUGUSTO JOSE MANGINI DOS SANTOS
20 RAFAEL RIBEIRO COELHO
21 GABRIEL HENRIQUE GOBI
22 HENRIQUE JACINTHO MARQUES
23 FRANZ SEIJI AKIYAMA FENEBERG
24 JOAO PEDRO MONTANINI APOLINARIO
25 MANOELA ESTABILE RODRIGUES
26 MATHEUS TAVARES VASQUES
27 ANDREZA TIEMI NAGO
28 ARTHUR AMENDOLA PASCHOAL
29 GABRIEL MELLONI TROMBINI
30 JOAO GUILHERME REIS BELLI
31 RODRIGO MUNIZ IZZO
32 CAMILA DEMIER MAURI
33 GUILHERME CHAVES DE PAULA
34 GABRIEL MARQUES JACOBSEN
35 LUCAS NUNES SEQUEIRA
36 LUCAS RYU SHOJI NAKAMURA
37 MARCO ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS
38 PEDRO CALORI BADINI
39 PEDRO GOMES NOGUEIRA
40 LUIS OTAVIO GARAVASO
41 PEDRO BIRUEL SAMPAIO
42 PEDRO HENRIQUE MEDEIROS COSTA
43 PEDRO RUA NETO
44 AUGUSTO TAKASHI FUJIMAKI
45 CAROLINE DUTRA MARTINS
46 FERNANDO SOARES DE AGUIAR
47 VITOR HUGO BARBOSA DUCHINI
48 PEDRO TAKEUTI VEIGA DE CASTRO
49 LUCAS REIS WERNER
50 RODRIGO FILL RANGEL
51 LEONARDO JOSE DA SILVA ZANETTI
52 DANIEL WILLIAN BRAZ PIRES DOMINGUES
53 OTAVIO CARBONE RUY
54 BRUNO AMARAL DE OLIVEIRA
55 JOAO RUBENS SOUZA RODRIGUEZ
56 PEDRO BAMPA LEME
57 RUAN LUCA ARGENTON
58 LUCAS DE ALMEIDA AMPARO
59 HENRIQUE SENHORINI KATRIP
60 MATHEUS RIBEIRO DE BARROS PICOLO
61 DIEGO PROCHNOW FRACASSO
62 CAIO ZAGO CUENCA
63 FLAVIO KIYOSHI YAMAMOTO
64 *VINICIUS AQUILANTE POLICARPO
65 PAULO TAVERNARO FRALETTI
66 PEDRO GIANINI BARRETTO
67 VIVIAN COUTINHO NASCIMENTO
68 DAVI BRAGA DE VASCONCELOS GUEDES
69 MARIA JULIA CRISTOFOLETTI DE SOUZA
70 GERALDO FRANCATI NETO
71 RODRIGO MACIEL DE CAMARGO
72 CAIO CESAR GALEGO OLIVEIRA DANTAS
73 GUSTAVO MARANGONI RUBO
74 DANIEL RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO
75 WILLIAM ROBERTO FERREIRA DA SILVA
76 JOSE FELIPE FELIX RAFAEL
77 JOAO FRANCISCO DOMINGUES DE MOURA E SILVA
78 FELIPE PIFFER RODRIGUES
79 HENRIQUE CORREA DA ROSA
80 LUCAS PAIVA DA COSTA
81 ELVIO JOSE SENEDA FILHO
82 MATHEUS FELIPE CAVALCANTE DE ALMEIDA
83 MARIELLA MAURO WESTIN DE OLIVEIRA
84 LEANDRO MEIRA LEITE
85 HUGO MENDONCA DE JESUS
86 FERNANDA TIEMI KANAZAWA
87 ARTHUR NATHAN LUIZ FERREIRA MATOS
88 VITOR FERREIRA
89 GABRIEL OLIVEIRA SANTOS
90 ANA LUIZA AMANCIO MARTINS
91 NICHOLAS LOPES PICAZIO
92 JULIO RODRIGUES GATO GONZALEZ
93 *VINICIUS AZIANI
94 FELIPE GABE SANTANA
95 PAOLA SATURNINO LOPES
96 PIETRO JACOMINI BERTO
97 FELIPE AVELAR VAZ DE OLIVEIRA
98 JOAO PEDRO SILVA FRACCADOSSO
99 VITOR XAVIER BENETOLLO
100 LEONARDO EMANOEL DOS SANTOS FERNANDES
101 FLORA ANTONIETA ROSSETO
102 RAFAEL ALVES VICENTIN
103 *KLEBERSON ALVES FREIRE
104 JOAO VICTOR RUNHO MORETI
105 CARLOS ROBERTO BRANCO POSSATTO
106 LEONARDO FIORAVANTE BENATI
107 FERNANDO JORDAO AZEDO
108 JULIA FERRARESI ROUXINOL
109 GABRIEL VIOLA MATTOS
110 ALEXANDRE RIBEIRO DA CUNHA
111 VINICIUS COSTA DE SALLES
112 LUIZ HENRIQUE MORAES DOMINGUES NETTO
113 MATHEUS STEFAN BENETTON IMMER
114 EIJI SAKATA
115 **WESLEY SILVA SOARES
116 LUCAS MILANI MORELLO
117 *BRUNO SILVEIRA DE LIMA
118 GUILHERME VENTORIN VON ZEIDLER
119 LEONARDO OLIMPIO DA ROSA
120 JOAO PEDRO SECCHIM SOTTO MAIOR
121 THIAGO YUJI OKAMOTO
122 LUCAS MENDONCA REIS
123 JOAO VITOR ZALESKI BATISTA
124 LUCAS SILVA LOPES DO CARMO
125 LUCA BORGONOVI
126 JOAO VICTOR DECANINI BARBEIRO
127 LUIZ MANOEL ALMEIDA MONTEIRO
128 GABRIEL GIRO
129 PEDRO AUGUSTO UNGARETTI RAMOS
130 HENRIQUE GALLON GADIOLI
131 CAIO ANDRADE RODRIGUES
132 VITOR SCIARRETTA FERREIRA
133 GIOVANNI DE ALMEIDA
134 DOUGLAS MAIOCHI DANIEL
135 *VICTOR MENDONCA OLIVEIRA
136 MATHEUS ADAMO SCOMPARIN
137 *DANIEL MOLINA RODRIGUES
138 GUILHERME SEICHI PEREIRA HIROMITSU
139 LEONARDO FERRAZ BORTOLAI
140 RAPHAEL BOLSONARO GUILHERME
141 FABRICIO DE OLIVEIRA SANTANA
142 PEDRO MANUEL RODRIGUES LIMA DE MOURA
143 BRUNO PRASINOS BERNAL
144 JOAO VICTOR NUNES CHARNECA CASTRO
145 FABIO HENRIQUE MASETTO DE GAITANI
146 VICTOR HUGO CONTE
147 GABRIEL CALDAS PRATA MATOS
148 LUIZ FELIPE SHIOYAMA
149 LAIS SCOTELARI SPITALETTI
150 DENNIS ZARAMELO FELEX
151 ALFREDO SIMOES CASSIANO ACERBI
152 LIA ANDREA HERNANDEZ DURIGAN
153 LUCAS DE LIMA
154 DANIEL ALI KITAGAWA
155 THALES MARINS
156 LUIS MIGUEL TICIANELI FERREIRA
157 WALLISON MAUCH DOS SANTOS
158 MARCELO DA SILVA FARIA
159 DAVI PARRA SGARBOSA
160 GABRIEL SUDO ENOKI
161 CAUE AUGUSTO DE SOUZA POLACHINI
162 JANIEL LEVI AMORIM ARAUJO
163 BRUNO GERMANO DO NASCIMENTO
164 RAFAEL DAMASCENO PARENTE
165 GIANLUCA FORTUNATO
166 PEDRO DE MORAES MURARI
167 BEATRIZ SKAU RODRIGUES
168 MATHEUS PINHEIRO PEREIRA
169 RUAN DE ALENCAR CARVALHO
170 GIUSEPPE LEOPOLDO PINHEIRO DA SILVA
171 RAFAEL DE OLIVEIRA SEDANO
172 VALKER ANTONIO DE TOLEDO FILHO
173 GUILHERME ROVERI OLAIA
174 VINICIUS LEITE
175 JUAN JORGE GARCIA
176 VINICIUS DE PAIVA HSU
177 EDUARDO DRUMMOND BLANCO
178 MIGUEL GONCALVES ALLEOTTI
179 JULIO RIBEIRO DA SILVA
180 DANILO JORGE DE CASTILHO MARQUES
181 JUAN GABRIEL HERRERO
182 FELIPE PONSANO FRANKE
183 MARILIA MAGRO TOGASHI
184 OTAVIO OLIVEIRA RAATS
185 MATHEUS DEL PORTO SIMOES DA SILVA
186 LEONARDO ACCIOLY IWAMOTO
187 GABRIEL ANDRADE DE ARRUDA
188 VITORIA DOS SANTOS ROSA
189 GABRIEL RIEDLER MENCUCINI
190 VINICIUS PEREIRA CANAL
191 RENAN AMORIM RODRIGUES
192 BERNARDO DE LIMA ALVES
193 LUCCA MICIONI VIDAL DE SOUZA
194 VICTOR ROSSIN TAVARES
195 GUILHERME KRAMER RIBAS
196 *KALWEY LEONARDO PENICHE
197 HECTOR IANUCH GROSSI
198 THOMAS GRANDO GAIOTTO
199 MATHEUS VICTOR INACIO
200 IGOR SANT ANA CESARIN
201 BRUNO PEREZ URIBE
202 MATEUS PESSA RIBEIRO
203 ANDRE GOMES DE PAULA VEIGA
204 JOAO PEDRO CASSIN SCAPPA
205 MATHEUS FERNANDES SIMAO
206 DANIEL BUOSI VILLAFANHA
207 FERNANDO TENORIO HALIM DARSONO
208 HUGO ANDRADE PIOCOPI
209 LORENZO PITOMBO VELLA
210 MATHEUS DE JESUS MORELLI
211 HENRIQUE CAMPOS ANDRADE
212 MATHEUS MOTTA GARCIA
213 RAFAEL SCATENA COELHO
214 ALEXANDRE LESCHOT FREDERICK
215 MURILLO CAPELA DOS SANTOS
216 ARTHUR POZZER BUENO DE SOUZA
217 RAPHAEL GONCALVES ROQUE
218 ALEX MOYSES BARBANTI
219 LUCAS SERNA QUINTO PARDO
220 LEONARDO YOSHIDA TAMINATO
221 GUILHERME LAGROTTA LEITE
222 *YAN ALVES DE OLIVEIRA
223 EZEQUIEL CALDEIRA DE ALMEIDA
224 GABRIEL VINICIUS DA ROSA
225 JOSE PAULO VILLA DE ABREU MAIA
226 *JOAO PEDRO MAROTTA
227 VITOR CIDREIRA GARCIA
228 *BRUNO JOSE BARBOSA FERRARI
229 *TITO TERADA WAKATSUKI
230 LUCAS GOUVEIA TONINI
231 THALES MANESCO DE OLIVEIRA
232 HENRIQUE SHIGUENORI AOYAGUI
233 ROBERTO HABERMANN FILHO
234 IGOR HENRIQUE DO CARMO SILVA
235 SERGIO DE CAMPOS JUNIOR
236 MARINA DE SOUZA FERREIRA
237 BRENO CECONELLO
238 JOAO VICTOR FERIA DE AZEVEDO
239 PEDRO LINO FALCAO
240 NICOLAS RODRIGUES PESSUTI
241 BRENDA JACOMELLI
242 LUCAS VINICIUS LOURENCO
243 ROBERTO SANTO RESENDE
244 DIEGO MASSON LEONCINI
245 JENIFER ARISA SESOKO
246 PAULO ANDRE CARVALHO BICHEIRO
247 ANDRE GEREZ FORATTO
248 PEDRO HENRIQUE COSTA PALHARES
249 BERNARDO BUSTAMANTE ZANZARINI
250 *ANDRE PAIVA CARRARA
251 MARCELO CARDOSO DE SOUZA JESUS
252 DIEGO KENZO DAVIDOFF
253 *LEONARDO MASSAHIKO NAKAJIMA
254 MARCO AURELIO BUFON NUNES
255 GABRIEL BACAXIXI DE JESUS
256 SAMUEL SIMIONATO DOS SANTOS
257 LEONARDO DE OLIVEIRA SARTORI
258 FERNANDA GABRIELLE DE FARIA
259 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA
260 MATEUS DREVECK ANZILIERO
261 MARIANA MARQUES DE FLORIO
262 *GABRIEL MORA HARING
263 VICTOR PEREIRA NARAZAKI
264 *LUCAS HENRIQUE BUENO LOPES
265 IGOR MACHADO DE FATIMA
266 LUANA GUIDUGLI AGUIAR
267 JOAO VICTOR VICTORINO NOVELLO
268 BEATRIZ SAKATA LUIZ
269 *LEONARDO ANTONIAZZI MARQUES DA SILVA
270 ARTUR RIBEIRO SAMPAIO
271 PAULO GUSTAVO COSTA SANTOS
272 IGOR MARCATE MILANEZZI
273 HECTOR L MAUVECIN JUNIOR
274 MARCELLO AUGUSTO VILHENA MURTA
275 MAX SHUNJI TSUBAKI
276 HUGO MURAROLLI LAZARO
277 FELIPE BENATTI CONTE LOPES LIMA
278 DANIEL LAZARINI VIEIRA
279 LUCAS THOME BRILHANTE GALVAO
280 PIETER VAN TILBURG BERNARDES
281 MATHEUS DE OLIVEIRA RAMOS
282 GABRIEL EL KHOURI MIRAGLIA
283 HENRIQUE GIBILIN PEREIRA
284 CAIO PRATA MARQUES FARIAS
285 ANDERSON KENJI AIBARA OKAMOTO
286 HENRIQUE OLMO SALLES
287 VITOR MARTINS CONTARINI
288 MAYCON POIATTO
289 CAROLINA MITSUE MISSAWA
290 *PEDRO HENRIQUE BARBOZA PEDRINI
291 EVANDRO UEHARA VIARO
292 *HENRIQUE FUZARO GOMES
293 PEDRO PINCELLI MEJUTO
294 *IAN ARAGAKI SCHWARZ
295 VINICIUS RICARDO DA SILVA
296 GABRIEL DE PAULA MESQUITA
297 GABRIEL DANTE FERREIRA ROQUE
298 RAFAEL DE SOUZA BUENO
299 GABRIEL DE OLIVEIRA MARQUES
300 JULIO GIANINI FRANCO
301 PAULO VIEIRA BERTONI
302 PEDRO GERMANO ALMEIDA MACHADO
303 BEATRIZ MARIA SARDELLI SANTANA
304 BRUNO LEAL SANTOS
305 ARTHUR SANTOS BOLSONI
306 RODRIGO SANTO RESENDE
307 LEONARDO BRUNINI VIEIRA
308 VICTOR DIAS MOREIRA
309 *NITYANANDA DEVIDASI BARBOSA
310 FELIPE AUGUSTO CARVALHO BOSCARIOL
311 *NICOLAS JULIO MACHADO RIBEIRO
312 LUCAS ANTONIO GIGANTE
313 VINICIUS EDUARDO TAFARELO
314 JOAO VICTOR AZAMBUJA DE CASTRO
315 THIAGO GARCIA RIBEIRO
316 BRUNO DO PRADO ROTOLO
317 GABRIEL ARCANGEL ENRIQUEZ ALVES GOMES
318 ANTONIO FELIX CARDOSO JUNIOR
319 MURILO FERRARI BERGAMO
320 LUCAS MESTRES DE ARAUJO
321 JOAO PEDRO BOSSONI DIONISIO
322 GABRIELA CORREIA MENDES DA COSTA
323 LUCAS MISSONO DE CAMARGO
324 MARIA ISABEL DA SILVA
325 JOAO PEDRO DE MATTIA RICCITELLI
326 JOAO PEDRO SILVA FAGUNDES
327 JOAO PEDRO NEVES PONTES
328 VITOR MUNIFISA
329 PEDRO PAULO FERREIRA DAS CHAGAS
330 NIKOLLAS JAVIER MARQUES CASAS
331 MATHEUS BEGOSSO FONTANA
332 PEDRO HENRIQUE BUENO XAVIER E SILVA
333 *JULIO SHINJI AKIYOSHI
334 RAFAEL DELLA BARBA AMANTINI
335 ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI
336 TIAGO RUOTOLO MANUPPELLA
337 ANDRE LUIZ SANTOS CASTILHO
338 JOAO PEDRO MENDES GERBI
339 KAIQUE LUIS DA SILVA
340 LUCAS SANTANA MACHADO
341 PEDRO PAULO HERZOG JUNIOR
342 MATHEUS KHOUZAM COSTA
343 VICTOR KEN NAKAGAWA
344 GUSTAVO SETTI JUNQUEIRA PIMENTA
345 MATHEUS PERBONE
346 RENAN MONTEIRO DE FARIA
347 PAULA DAVID PADILHA
348 PEDRO LUAN PORTO REBELO
349 PAULA CRISTINA SILVA DE SOUZA
350 LUCAS JACINTO SALVIANO DE ALMEIDA
351 BRUNO FORDELONE BERLANGA
352 RENAN MONTEFUSCO MASSONI
353 *JULIO CESAR DE OLIVEIRA MATOS
354 EDUARDO D AVILA AGOSTINHO
355 PEDRO AFONSO DE CAMPOS
356 PIETRO BAGAGIOLO DO EGYPTO
357 LUCCA MAGRI ZAGHI
358 GABRIEL LARA DANTA DIAS
359 *RAFAEL LUIZ MARTINS MONTEIRO
360 LUCAS DA SILVA PRUDENCIANO
361 ALEXANDRE MARSON SANTOS
362 LUIZ HENRIQUE QUINQUIOLO RIBEIRO DE LIMA
363 PEDRO BRANDAO DE SOUZA
364 JOAO PEDRO ESPINHA DE SANT´ANA
365 MATEUS MAZIERO BANNWART
366 BRUNO PILON SANTOS
367 FELIPE CASTELARI JOLY VALVERDE
368 CRISTINA CARDOSO VILAS BOAS
369 JOAO FELIPE VITZAL MIRANDA MARQUES
370 LEONARDO GUERREIRO NASCIMBEM NAVA
371 HENRIQUE GRANADO JABALI
372 BRENNO MOREIRA LOPES
373 BEATRIZ FRANCISCO ASSUNCAO
374 LEONARDO MARQUES GARCIA
375 VICTORIA HELENA IANNI
376 EDUARDO MATHEUS NOGUEIRA VALLOTA
377 *GABRIEL TEODORO ADRIANO
378 FABIO PINHEIRO DE SA DOS SANTOS
379 GABRIEL RAMOS FERREIRA
380 DANIELLA MARTINS VASCONCELLOS
381 PEDRO PAULO HESPANHOLO PEREIRA
382 BRUNO RUIZ NICOLAO
383 LUCAS OTAVIANO ALVES
384 VICTOR ZOMIGNAN SALINA
385 BEATRIZ PRADO MENEGON
386 LEONARDO GIBRAN VIEIRA
387 *MATEUS VINICIUS GARCIA
388 *LEONARDO DO VALE CAMARGO
389 RENAN SIQUEIRA CARPOVIKI
390 *MATHEUS DE PAULA ANTUNES
391 ZHU WEICHENG
392 EDUARDO GONCALVES SALVIANO
393 HENRIQUE CHIOZINI
394 *ALVARO CESAR RIBEIRO ORTELAN
395 ROBSON JOSE SALAMONI JUNIOR
396 GUILHERME FADEL
397 TAINAN GUIMARAES COSTA
398 MATHEUS BITETTI TKATCHUK
399 FERNANDO ZANATTA JUNIOR
400 MATHEUS SILVA DE SENA
401 GABRIEL PRIETO PARIS
402 RAFAEL SILVA RIBEIRO GONCALVES
403 BRUNO TEDESCHI DE GODOY
404 RENAN PAIVA DE ALMEIDA
405 LUIZ RODOLFO MISAEL MACHADO
406 HENRIQUE BREDA FATALLA
407 JOAO VINICIUS FERREIRA DA ROSA
408 **JOAO PEDRO STEFANI LOPES DA SILVA
409 *LUCAS JORDAO DE FREITAS
410 HUGO DAVID COSTA PEREIRA
411 ISABELLA DOS SANTOS ARAUJO
412 VITOR RENATO GUALEVE FAITA
413 THALES VINICIUS SOUZA LOPES BOLOTTI
414 GUILHERME MAFRA DA SILVA
415 JOAO VITOR MENDES DA COSTA TINTI
416 VINICIUS MAGNO DE MACEDO
417 GIOVANNI RODRIGUES TESSARI
418 PLINIO ANTONIO DE MORAES NETO
419 LENIN BOCCARDO DE ANDRADE
420 RAFAEL ISSAO FUKAI
421 JOAO PARLATORE LANCHA
422 VITOR DOS SANTOS YABUKI
423 RAFAEL BARRETO SIMOES
424 *JOAO VICTOR SILVA ANTUNES
425 LEONARDO PITTOLI SILVA
426 GUSTAVO HENRIQUE RECCHIA
427 MATHEUS RODRIGUES VIEIRA DA SILVA
428 JOSE ANGELO FAZZINI NETO
429 LEONARDO GAGOSSIAN COSTA
430 TIAGO TAKECHI KAMIA
431 *DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS
432 DANIEL SCATOLIN GARCIA
433 CARLA GABRIELA PAIAO DUNDI
434 JOAO PEDRO NERI LIBORIO
435 GIUSEPPE FRANCHI CHINAGLIA
436 LUCAS FELIPE SILVA
437 THIAGO ANDREOTTI BUENO DA SILVA
438 LUCAS TREVISAN LUCATELLI
439 GABRIEL KURAMOTO GUSMAO
440 JOAO VITOR EL FARO BALDO
441 RAQUEL CARVALHO VIANA
442 GABRIELA VIEIRA MATOS E SOUZA
443 *JOAO VICTOR FLORES DA COSTA
444 LUCAS OLIVEIRA ESTEVES
445 LUIZA MELCHERT BOZZO
446 JOAO VITOR BERNARDI DE ASSIS
447 GUSTAVO THOMAZINI
448 *KAIO VAN OPSTAL MARTINS DA COSTA
449 RAFAEL JUN ENDO
450 *BRUNO ALICINO ANUTTO
451 VINICIUS NARDELLI BACAR
452 BETHANIA ALBUQUERQUE GOMES
453 ANA CAROLINA PENEDO BARROS BOURGET
454 FELIPE DALPOZ SALADINI
455 GUSTAVO ALBANO SOARES
456 MATHEUS TOSHIO MIZUTA
457 JOAO PEDRO HENRIQUES
458 MARIA VITORIA RAU FERNANDES ROCHA
459 FABRICIO BANDEIRA DE SOUZA
460 *FELIPE ALVES ANEZIO
461 FILIPE GUSTAVO KANO
462 GUILHERME DOTTORE CHAVES
463 MATHEUS MILLER DAMASIO
464 GUSTAVO CARDERAN BAGARINI
465 LEONARDO KAKOI GRANAI
466 VICTOR PASCHOALETTO DOS SANTOS
467 *THIAGO TEODORO SALLES DE OLIVEIRA
468 ALVARO SILVA DE ALMEIDA
469 MARIANA REGINA AGUIAR CATETE
470 LUCAS SILVA D EL REY
471 GABRIEL AUGUSTO SILVEIRA SOUSA
472 GUILHERME CRIVELLENTI MASSARO
473 PEDRO AUGUSTO FELIX SIMIELLI
474 MARCUS VINICIUS BITENCOURT DE AZEVEDO
475 RODRIGO MARABESI MACHADO
476 *MATHEUS ALVES SILVA
477 VINICIUS PEREIRA DA SILVA
478 GUILHERME LEONHANO ALVES
479 GABRIEL PEDRINO
480 GUILHERME CARDOSO JUVENCIO DA SILVA
481 RODRIGO VIEIRA CARVALHO
482 BRUNO GAMBARRA DITT
483 LUIS GUSTAVO GONCALVES DE CAMPOS
484 VINICIUS DE NOVAIS
485 **WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS
486 MATEUS MACHIAVELI BRUNHARA
487 DANIEL DOS ANJOS FARIA
488 GIOVANNA ROSA FERREIRA DOS SANTOS
489 GUSTAVO LOPES LEITE DE OLIVEIRA
490 LUAN HENRIK ROSSITTO BERALDO
491 PAULO BARBIERI DURIGAN
492 *JULIA MARIA BASSANEZI GOMES DA SILVA
493 LUIZ GUILHERME TEIXEIRA BIM
494 FELIPE COELHO GONCALVES
495 LUCAS TRINDADE PEREIRA
496 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
497 MARIA LUIZA NUNES DA CRUZ
498 LEANDRO DE MATOS CASTRO E SILVA
499 GUILHERME MACHADO ROMULO NALIATO
500 LUCAS DE OLIVEIRA QUESSADA FILHO
501 MARIA EDUARDA PERISSATO
502 VITOR PETRO SALAMA
503 *LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA
504 BRUNO BARROS LEONEL
505 GABRIEL DE SOUZA COSTA SILVA
506 LUCAS NAVES DA SILVEIRA
507 VITOR IMAKAWA SILVA
508 LEONARDO EIJI TANI
509 AFONSO HENRIQUE MARTINS DE ABREU
510 VICTOR DAE YONG CHUNG
511 **FRANCISCA DULCINEIA DA CRUZ GOMES
512 DANIEL ROMA RODRIGUES
513 *MATHEUS BUENO SELINGRIN
514 JOAO PEDRO JARDIM CIOFI
515 GABRIEL TADASHI KOBAYASHI
516 FERNANDO DE FREITAS TORTORELLI
517 BRUNO RIBEIRO DE SOUZA PASSOS
518 MATHEUS FERREIRA PACANHELLA
519 FELIPE DE ROSSI REZENDE
520 GUILHERME FRANCISCO DOS SANTOS
521 PEDRO VERONI DE CARVALHO CASAGRANDE
522 MURILO CALDERERO AZENARI
523 MARCOS HENRIQUE DESENZI LEITE
524 VINICIUS DELGADO ORELLANA
525 NAUAN GOULART DE PAULA WEISSHEIMER
526 GUSTAVO VENANCIO DE MOURA
527 FERNANDA LORETTO SANTOS
528 *VINICIUS ARTEMTCHONQUE BEZERRA DE CARVALHO
529 JOAO PEDRO DIONIZIO
530 *LARS ARIEL BOSSAN SILVA
531 LUIS FERNANDO DE MENEZES TANAKA
532 GIOVANA CRISTINA ROCHA LEMES
533 JONATHAS MINORU TAKADA
534 FELIPE GOMES BEZERRA
535 AUGUSTO TOSHIO TANAKA
536 NIKOLAS MAKY TAKINAMI
537 JOAO VITOR MONTILHA PREBIANCHI
538 VINICIUS SHIMIZU
539 *GABRIEL WATANABE
540 ENZO ROCHA PARANAGUA
541 EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA
542 EDUARDO ERBETTA NASCIMENTO ABDON MOURA
543 LUCAS YUDI LEONARDI
544 *BRUNO HENRIQUE ROSSITTO GIRALDI
545 GUSTAVO VINHAL FRUCH
546 BRUNO EIJI OUSHIMA
547 YGOR YAMANAKA
548 CAIO FERREIRA NICOLAU
549 INGRID ROSSILHO CASALE
550 ANDREI SANTOS OLIVEIRA
551 MATHEUS FERREIRA BIANCO
552 *ISADORA UYHEARA D ABRIL
553 VINICIUS FERRO SILVA
554 FELIPE SANTOS PEDRASSI
555 *LUCAS YACHEL MASCARO
556 *FELIPE TEIXEIRA SEMISSATTO
557 *VINICIUS LOURENCO EVANGELISTA
558 LAURA NAOMI IKEHARA IKEDA
559 VITOR RISSO SCHIMIDT DE OLIVEIRA
560 GABRIEL VASCONCELLOS DREZETT FERREIRA
561 NICOLAS GUIMARAES ONO
562 GABRIEL MEIRA VERISSIMO DOS SANTOS
563 HENRIQUE CARREIRA MARTINS
564 *CARLOS HENRIQUE COELHO MIYAZAWA
565 *FILIPE FAUSTINO
566 ESTHER MARIA IHLENFELDT RODRIGUES SANTOS
567 *LUIZ GUILHERME SILVA MOREIRA
568 *LUCAS SILVA FALCAO
569 LUIZ GUSTAVO SOUSA TATAVITTO
570 FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA
571 MATHEUS SARAIVA AVILA
572 **WESLLEY SANTOS ALMEIDA
573 GABRIEL MARQUES CAVALHEIRO
574 MATHEUS SANTOS SOUZA
575 VICTOR YUSKE UEHARA
576 DANILO FEDERICO DA SILVA PARANHOS
577 BRUNO TORRE DO VALE
578 JOAQUIM DE ALMEIDA NETO
579 BIANCA TONDINI CASTANHEIRA
580 FELIPE OLBERA RIEHL
581 THALITA BARTTOCZ DE ASSIS
582 HENRIQUE BRANDAO BOURA
583 ROWAN GIL ROCHA VIAPIANA
584 VINICIUS CARVALHO FESTOZO
585 LEONARDO NUNES RODRIGUES
586 ADRIANO DE PAULA BOLLELLA
587 JOSE ANTONIO ORTIZ MARTINA
588 VINICIUS VIVARELLI BARBOZA
589 **ANDRE FRANCISCO CARVALHO GONCALVES
590 LUCAS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS
591 KADHINE S DA COSTA
592 FELIPE EDUARDO ACOSTA LOPES
593 VINICIUS GUIMARAES PEREIRA
594 LUCAS MOMOSE CARVALHO DE SOUZA
595 MELISSA LIMONTA
596 HENRIQUE ROBERTO TANNER
597 DOUGLAS TSUYOSHI HIROSE
598 LEONARDO SILVA BARBOSA
599 PEDRO HENRIQUE ZANON
600 FELIPE HIDEAKI NAGAMINE
601 CAIQUE GOSSER NASCIMENTO
602 VICTOR RAMON BASSO
603 PEDRO OLIVATTO ZANUTTO
604 GABRIEL FERREIRA SOLIA
605 LUIS FELIPE PIOVEZANI TEIXEIRA
606 LUCAS FERREIRA DA SILVA
607 *FELIPE VITAL BARRETO DE LIMA
608 STEPHANY MIOTO SHIMAZAKI
609 EVERTON BILHARVAS DE BRITTO
610 VICTOR HUGO SORES KAGUEYAMA
611 MATHEUS DOS SANTOS
612 HUGO MICALI BELLODI
613 DANIEL FAGUNDES OLIVEIRA
614 GABRIEL MARQUES DA SILVA
615 PEDRO SOTTO DURRER LEITE
616 VINICIUS ARRUDA VIEIRA
617 GIOVANNI BRANDINE PEREIRA
618 ARMANDO SOARES DE OLIVEIRA NETO
619 RODRIGO HENRIQUE SILVA VILELA
620 ANDRE NEVES PRESTES
621 THIAGO GABRIANI MUNHOZ PEREIRA
622 RENAN SAKAI IPOLITO
623 **JOAO MARCOS BANHOL LEITE
624 HENRIQUE FERNEZLIAN
625 FELIPE BADRA FUREGATO
626 LUIZ CARLOS MARTINI FILHO
627 GUILHERME HIDEKI MAGALHAES MATSUO
628 *VIKTOR MUSSELI GEBERT
629 GABRIEL AGNELLI DE ALMEIDA
630 GABRIELE STEPHANIE ALVES MARTINS
631 FELIPE LOPES RITO
632 BRUNO SARTORI KAMIMURA
633 *IZABELLE MARQUES SILVA DE CARVALHO
634 GUSTAVO SHOITI SONODA
635 GILVAN ANTONIO CAPPI
636 FELIPE KIMAID PARMA
637 LEONARDO BLANCO ORDONHO
638 GABRIEL MORAIS GONCALVES DA SILVA
639 GUSTAVO FONSECA FARIA
640 MATHEUS KLAUS DE QUAY
641 GUILHERME FALGUERA GONCALVES
642 VINICIUS BERNARDINO DE ALMEIDA
643 KAIQUE RIBEIRO MINOTELLI
644 JOAO VICTOR CHINARELLI CERQUEIRA
645 VINICIUS VENTRIGLIO MIDENA
646 PAULO AUGUSTO VIEIRA XAVIER
647 ERICK HIROYUKI NISHIDA OMINE
648 CAUE MARTINS DO NASCIMENTO
649 BRUNO DE MEDEIROS CASAGRANDE
650 **BRUNO SOUZA DE ARAUJO
651 HEITOR JORGE RAMOS SARCHIS
652 LARA BAFFA CARDOSO
653 FELIPE CAVALCANTE BUENO
654 BRUNO MEDINA COELI
655 VINICIUS ANTONIASSI NAITZKE
656 LUCAS EDUARDO AMORE FENZ
657 BRUNO YAMAMURA
658 **EDSON LUIS DA CONCEICAO
659 PABLO AUGUSTO BERNARDO JORDAN
660 PEDRO BORTOLIN
661 GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS
662 PEDRO HENRIQUE VILELA SANTOS
663 *GABRIEL PERON NEGRUCCI
664 GUSTAVO MARTINS PIRES
665 *VINICIUS FELIPE SOUZA
666 *LUCAS MARQUES FOURNIER
667 GABRIEL NUNES CONSUL
668 *ALEF YUSSEF RIBEIRO
669 DAVI MACHADO QUERUBIM
670 GABRIEL DUARTE DA SILVA
671 **WESLLEY COSTA LEAL DO NASCIMENTO
672 RENAN SASAKI
673 *PEDRO MARCUCCI OLIVEIRA
674 RAFAEL COLLACICO DE ARRUDA
675 EDUARDO MARTINS MARCONDES
676 *ISABELLE DE SOUSA ALMEIDA
677 *JOAO PEDRO MACHINI MALACHIAS MARQUES
678 LEONARDO DE PALMA ALVAREZ PAIVA
679 **WESLEY SOUSA COSTA
680 VIVIANE MALARDO FERREIRA
681 RICARDO CANTATORE
682 CAIO KIN DOS SANTOS NOHARA
683 FABRIZIO BOMPANI MALANDRINO
684 TARSO TULIO BORGES NOGUEIRA
685 **GABRIELA CAVALCANTE DA SILVA
686 BRUNO SOUZA REIS
687 JULIA BELTRAMINI
688 *TIAGO FERNANDES DE CANTALICE
689 ANA LUISA GIRIO BERLINGIERI
690 GABRIEL DE OLIVEIRA BACHEGA
691 JOAO GABRIEL VIEIRA RIBEIRO MENDONCA
692 PEDRO AURELIO TARGA MIRANDA
693 FILIPE FERNANDES DE BARROS
694 RODRIGO MARTINEZ PEREIRA
695 JOAO PEDRO PAGANOTTO
696 VITOR FARIA DE MELLO MATTOS
697 JOAO VICTOR SILVEIRA MELLO
698 PATRICIA QUITSCHAL
699 GUILHERME SOARES DE JESUS
700 ERIC HENRIQUE ARAUJO EMMERICH
701 GIOVANA SANTANA GONCALVES
702 *JOAO FELIPE ARTIMONTE
703 TEO LIMA MACHADO
704 PEDRO ALBERTO ZANAROTTI SHIMAKO
705 RAFAEL CASSARO COSTA
706 ARTUR LAURIANO DE OLIVEIRA
707 FELIPE MARCONATO
708 GIOVANNI VOLPATO SILVARES
709 BRUNA LOPES BRAGIATTO
710 GABRIEL HENRIQUE DA SILVA
711 RENAN YOSUKE RIGHETTI WATANABE
712 MATHEUS HENRIQUE SOARES SANTOS
713 JOAO VITOR PEREIRA PIERONI
714 MATEUS MONTEIRO MARQUES
715 ATHUS MONTEIRO BIRUEL
716 GABRIEL MARTINS GARCIA
717 *GABRIEL NASCIMBEM BACONCELO
718 VINICIUS MARTINS DIAS TONI
719 RICARDO DOS SANTOS TRUJILLO
720 GUILHERME GOMES FORNIAS
721 **FABIO DAVID DA SILVA
722 LUCAS VIGANO DA SILVA
723 VINICIUS SOUSA SANTOS
724 DIOGO AKIO HAYASHI
725 LUCCA CINTRA DO PRADO ASSUMPCAO
726 **LARISSA SOUSA NOVAIS
727 GUILHERME BORTOLOTTO GONCALVES
728 VICTOR GONCALVES TUDA
729 *DOUGLAS LYRA DE MORAES
730 NICOLAS DE MEDEIROS SOUZA
731 *GABRIEL DE PAULA OLIVEIRA
732 NATAN TONANI DE ARAUJO
733 GABRIEL MAXIMIANO AMARAL DE PAULA
734 MATHEUS SCHULZ CARRASCO
735 EDUARDO VENCOVSKY
736 VICTOR FERREIRA VILLARINO
737 *VINICIUS YUJI SIMIY SPARRAPANI
738 VITOR DE FREITAS RIBEIRO
739 ISABELA DOS REIS CERANTOLA
740 GILBERTO ALVES SOARES
741 OTAVIO PALMIRO MENEGATTI
742 GUILHERME DAL BEM RIBEIRO
743 *FABIO KENZO GOTO
744 *DANIEL VALENTE BARROSO DE CARVALHO
745 PEDRO CAYRES ROCHA
746 LEONARDO CORREA PINTO
747 MICAELA DOS SANTOS NOGUEIRA
748 GUSTAVO KENJI ODA
749 JOAO PEDRO BARTICIOTTI ABDALLA CORACINI
750 *MURILO VERGARA FERNANDES SILVA
751 GUSTAVO MELO CACAU
752 GABRIEL LIMA E CHAVES
753 LUCAS RUSSIGNOLI PEIXOTO
754 **GABRIEL DOMINGUES VOLPI
755 **ISABELLE GARCIA GOMES
756 FELIPE TITTO MEDEIROS
757 VINICIUS DUARTE GONSALVES GARCIA MORENO
758 ANDRE HIDEO KIZAKI
759 *RENATO MANFRIN BENEDICTO
760 LEANDRO FURLAN BESSA
761 *ANDRIGO ELISIARIO DA SILVA
762 RAFAEL VASSOLER CAVALHEIRO
763 *RHENAN LUCAS DE CARVALHO CREPALDI
764 *WILLIAM GRILLI LOMASINI LOVRO
765 ANA CAROLINA LIMA REIS RIBEIRO
766 JOAO PEDRO VERNECK CARVALHO DA SILVA
767 GIOVANI LUIZ DE BARROS CENCI
768 LUCAS BRANCO SAVIO
769 CAIO DIMITROV RODRIGUES
770 LARISSA ALVES SANCHES BERENARDI
771 *JOAO FELIX BUSTAMANTE RIBEIRO
772 CESAR AUGUSTO PINARDI
773 GABRIEL DA SILVEIRA
774 *PEDRO HENRIQUE SANTOS MENEGATI
775 *VITOR HUGO BORTOLOTTO
776 *GABRIEL LEONARDO SARAIVA
777 FELIPE ALBERTO GONCALVES CRUZ
778 **JOAO PEDRO DINIZ DE SOUSA
779 GABRIEL CALEMI TANGERINO
780 FELIPE DELGADO PANZELLI
781 HENRIQUE CHIANG SUN GUIMARAES
782 **IGOR LEMOS FERREIRA
783 GUSTAVO FERNANDES THEODORO DE SYLLOS
784 MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR
785 *PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARDOSO
786 FELIPE MENDES OKIISHI
787 *EVERTON DO NASCIMENTO REIS
788 *VINICIUS SEIJI TOKUBO
789 YUJI WAKABAYASHI GOZZI
790 **GUILHERME MEDEIROS DA SILVA
791 ENZO PARASMO BAPTISTA
792 PEDRO LUCIANETI BRAMBILLA
793 LUCIANO WAYAND DE ABREU
794 *HENRIQUE PIRES DA SILVA
795 CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA
796 DANIEL MARTINS TSUJI
797 ALEXANDRE FURTADO VIOLANTE
798 LUCAS AGUIAR MELARE
799 GUSTAVO DO COUTO VASCONCELOS
800 ISADORA PICONI DE ANDRADE
801 ALEXANDRE AUGUSTO COSTA LACERDA
802 RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA VALERA
803 VITOR CESAR SILVA LEPRI
804 ARTHUR VISENTAINER GRISCIO
805 EDUARDA SANTOS TOBIAS
806 LEONARDO KALUF DE ANDRADE
807 NATHAN FRANHAN DAL EVEDOVE
808 LUAN INUI ABE
809 LUCAS BASBUS COSTA
810 KARINA THIEMI FUKUSHIMA
811 BARBARA FIOCCHI PEREZ
812 JOAO FELIPE AFFONSO PRIETO
813 LEONARDO ROSSINI
814 DOUGLAS SALES VICENTE
815 IGOR NOGUEIRA RODRIGUES FERREIRA
816 ALEXSANDER ROLDAO TAMAHE
817 **HENRIQUE RODRIGUES SANTA ROSA
818 JOAO FELIPE PACHECO
819 *DANIEL OTAVIO SILVA DEZEJACOMO
820 VICTOR LOPES NASCIMENTO E SILVA
821 **RUDNEY WILLIAMS DE ARAUJO CHIQUETTI
822 YURI FERNANDES COSTA
823 PAULO BASSO FREIRE
824 *MARCO ANTONIO BERNARDINO DEKAMINOVISKI
825 **GABRIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
826 *FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
827 RENNAN TRINDADE GENNARI SILVA
828 FABIANO ALVES MARINHO
829 GABRIEL MARQUES SCHIAVETTO
830 **WILLIAN MARTINS FIGUEIREDO DE SOUZA
831 *VICTORIA CAROLINE DE MOURA
832 *LUCAS AMADIO DA SILVEIRA
833 BRUNO BIANCHI ADRIANI
834 GABRIELA MARSURA CORREIA DA SILVA
835 BRUNO GONCALVES DE SOUZA
836 DANIEL SANCHES RIZZO
837 ELDER LUIZ GAIANI DE SANTIS
838 NIKOLAS AUGUSTO VIDAL MAZOTTI
839 LUCAS PEREIRA FREIRE
840 *JOAO RAFAEL DE CAMPOS
841 *JONATHAN ALBA FERREIRA
842 *LUAN WESLEY APARECIDO PEREIRA ALVES
843 MARIA ANGELICA PIRES YOKOTA
844 MARIANA MORAES DE ALMEIDA
845 *JOAO ANTONIO PALAZZOLLI BONIFACIO
846 FRANCISCO IGNACIO PASTANA NETO
847 *NELSON PORTO DE MIRANDA NETO
848 **GUILHERME ROCHA DOMINGOS
849 RUBENS OSTI MELLO
850 RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA
851 GUSTAVO BERNARDES DA SILVA
852 LEONARDO APRIMO NUNES
853 **ROQUE ANDRE GONCALVES LOUZADA
854 LUCAS PAGOTTO
082 - Engenharia Mecânica - integral - Guaratinguetá
1 BERNARDO CORREA DUARTE
2 JULIA MORONE DRUMMOND ALVES
3 RAFAEL ALEXANDRE NASCIMENTO NOBREGA
4 LUANA QUEIROZ FERREIRA
5 JULIA WOTZASEK PEREIRA
6 LEONARDO ROCHA
7 GABRIEL FERRAZ MARCONDES DE CARVALHO
8 VICTOR PENHARBEL DE PINHO
9 EDUARDO YUDI ARATA
10 LUCAS HIDEKI TAKEUCHI OKAMURA
11 IGOR TEIXEIRA CASATTI
12 LEONARDO MENDES ALCANTARA
13 RAPHAEL CLARO
14 LEVI AUGUSTO FERREIRA BORTONI
15 LUIS ANTONIO ESTEVAM FILHO
16 FLAVIO BRAGA DE CAMARGO
17 GUILHERME HENRIQUE GABRIEL SQUILLANTE DE ARAUJO
18 JOAO BOSCO PEREIRA DE MIRANDA HERSCHANDER
19 *JOAO VICTOR LINS FREGNAN
20 MATHEUS BRITO LIMA
21 ANDRE XAVIER SCOPEL
22 MATHEUS MOUSSA POZZATTO
23 LAERCIO DE LUCCA NETO
24 ISABEL GENOVESE BARROSO
25 JOAO PAULO PESSOA PEREIRA DE CARVALHO
26 DANIEL GARCIA LEAL RAYMUNDO
27 JOAO HENRIQUE DOS SANTOS DE PONTES
28 MURILO PEREIRA AGOSTINHO
29 MATHEUS LOPES RIGATO
30 BRUNO PEDROSA SANSONE
31 ENRICO CARDOSO ALVES
32 FELIPE HIROYUKI TABUTI SIBUYA
33 PEDRO HENRIQUE MANTOVANI MARUFF DE OLIVEIRA
34 RAPHAEL FELIPPE
35 JOSE EDUARDO SANTELLO
36 MATHEUS KATO STEVANATTO
37 *GABRIEL TONETTI SCARABELLI
38 ARTHUR ONISHI DE GODOY SILVA
39 SHERIDA FIGUEIREDO
40 PAULO BASSANI
41 THOMAS WILLIAM DO CARMO
42 ERICK DOMINGUES ANDRADE
43 LEONARDO PERES MORGADO
44 RODRIGO HENRIQUE CAMBRICOLI
45 HUGO FINSTERBUSCH SOAVE
46 VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA
47 VICTOR SEIZE KAWAKAMI
48 MARILIA FERNANDES VIDILLE
49 MATHEUS SILVA COUTINHO
50 ALESSANDRO ZANARDO NETO
51 AMANDA DE VASCONCELOS ENG
52 RAFAEL FARIA MELO
53 *MURILO GUELLIS DE ALMEIDA
54 **JOAO GUILHERME PALMEIRA GONCALVES
55 GIOVANI TAKEUCHI
56 JOAO GUSTHAVO NUNES DE FARIA
57 BRUNO ZAMBRANO DEGAN
58 JOAO MARCO OLIVEIRA BARROS
59 RODRIGO JUN HAGIHARA
60 MARIA JULIA DE CASTRO VILLAFRANCA GARCIA
61 RAFAEL NONATO DE OLIVEIRA LEITE
62 ISABELLA SISMOTTO DO VALE
63 NICHOLAS JOSE PECANHA
64 GUSTAVO GOES DOS SANTOS
65 ARTHUR ADIB NERY ABOUD
66 RAFAEL ALEX CHIEZA
67 *ROBERTO TETSUO HAMAOKA
68 MARCOS VINICIUS LEAL PORTO
69 ROMOLO HENRIQUE BRANDAO RIBEIRO
70 MATHEUS FRANCA DE PAIVA FERREIRA
71 GABRIEL GOMES MAIA
72 LUCIANA DALL BELLO
73 MARCELO EUZEBIO SCARTON
74 *ANDREA ARAKI
75 LUCAS COUTO CARMONA
76 VENANCIO PEREIRA PENICHE
77 ARTHUR BICEGO QUINTANEIRA
78 NATHALIA MUNIZ
79 JOAO VITOR MATOS CORREA ALVES CRUZ
80 FELIPE AZZOLINO VARELLA
81 BRUNO DOS ANJOS BUENO
82 GABRIEL MOREIRA DE VASCONCELOS
83 LIVIA LEITE DE ALMEIDA
84 LETICIA DE OLIVEIRA MAIA
85 GABRIEL DA SILVA LOBATO
86 LUCAS GOMES DE SOUZA
87 EDUARDA SOUZA WATANABE
88 SOFIA AIROLDI RODRIGUES
89 FILIPE MIGUEL BEZERRA RIBEIRO
90 MATEUS LUIS CARDOSO MARTINS
91 LUCAS DE SOUSA TENORIO
92 VICTOR OLIVEIRA PIEDADE BUSTOS
93 CARLOS ANDRE GOMES JUNCIONI
94 IGOR HIDEKI AOKI
95 VICTORIA BEATRIZ DANTAS MOREIRA DA SILVA
96 HEITOR MACHADO FERRI DA SILVA
97 GIOVANNI HENRIQUE SILVA DAS NEVES
98 **VINICIUS AKYO MATSUDA
99 MATHEUS CUNHA PRADO
100 LUCAS RUZZON DE JESUS ORTEGA
101 LETICIA MUNHOZ SIMEAO BAGANHA
102 MOHAMED BACHIR FARES
103 BEATRIZ APARECIDA LOPES FRANCO
104 JOAO VITOR MUCIO DE SOUZA
105 FABIO NISHIWAKI
106 VICTOR BARBOSA NUNES
107 FERNANDO AKIRA NAMIOKA
108 LEONARDO JOSE CARRARI
109 MATHEUS MARCONDES DE ALMEIDA
110 GIOVANNA BITARELLI VIANA ATAIDES CURADO SILVA
111 LUCCA NOGUEIRA BRAGA SERPA
112 GUILHERME MATTOS DE ARAUJO
113 GUILHERME HIDEKI SAITO DINIZ
114 GIOVANNA AMBROSIO DE SOUZA
115 WENDELL SANDIM LOPES
116 *BRUNO AKIRA MIYAHARA
117 GABRIEL PIRES SOBREIRA
118 MAURICIO AMARO DE SOUZA JUNIOR
119 MARCOS EDUARDO ANDRADE MACHADO DOS SANTOS
120 **JULIO CESAR ARAUJO TOQUEIRO
121 RAFAEL BLANDY DE PURGLY
122 BRUNO HIDEKI YUGAWA
123 THIAGO DONAS VIEIRA
124 *GABRIEL ALVES DE MORAES CORREIA DA SILVA
125 LUIZ HENRIQUE MARQUES ARAUJO
126 DIANA MACHADO GOMEZ
127 GILBERTO FERNANDES RESENDE DE BRITO
128 ISAAC MARQUES OLIVEIRA GOMES
129 KENJI ITO ABREU
130 GUILHERME SCARABOTTO PENTEADO
131 GABRIEL MONTEIRO CHINAGLIA
132 PEDRO RICARDO BORBA TAKAHASHI
133 KELVIN SANTOS REIS
134 JULIA CAMPOS DE SOUZA
135 ANDRE KENJI SATO
136 LOURENCO VERA E SILVA GUIMARAS
137 THIEMI YAMAMOTO SAKIHAMA NOVAES
138 GABRIEL GONCALVES EZEQUIEL
139 LEONARDO HIDEKI MATSUBARA
140 OTAVIO FERRAZ BIERRENBACH
141 RENAN DARE LIMA DOS SANTOS
142 LUIZ EGIDIO GIUPPONI SILVA
143 *PEDRO REIS RANGEL QUERIDO MOREIRA
144 THAIS SOARES COSTA
145 HENRIQUE MATHEUS PEREIRA SILVA
146 *HENRIQUE PELLEGRINI GONZALEZ
147 THIAGO RODRIGUES BIAGIONI RIBEIRO
148 MATHEUS PAIVA CHIMENEZ
149 EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA
150 KAIQUE VINICIUS RUI PIRES
151 *GUSTAVO HENRIQUE SANTOS SILVA
152 DALTON AUGUSTO PIRES DOS SANTOS
153 *HUGO GONCALVES NUNES
154 ALINE DE MELO NASCIMENTO
155 RAFAEL PEINADO DA SILVA
156 THALES MALUF
157 ANDRE LUIS HERRERA GAMA
158 JOAO PEDRO DE MELLO ABREU
159 LUCAS GREGORY NANI
160 PRISCILA TIEMI SUZUKI
161 DANIEL HENRIQUE GONZALEZ ZAPANA
162 THIAGO TAKASHI OKA
163 LUAN DIAS BESENBRUCH CARUSO
164 RAPHAEL AUGUSTO DE SOUZA
165 GABRIEL SERRAT DA CUNHA BENTO
166 VICTOR ZENZO KAIYA NAKAKURA
167 *WILLIAM CESAR ZENDRINI
168 FERNANDO GABRIEL MERCADAL
169 MARCELLO KATZOR RODRIGUES
170 DANIEL DE MARTINI RIVERA FERREIRA
171 RUBIA MONTEIRO DOS SANTOS
172 *PEDRO PEREIRA DA ROCHA PROENCA
173 JOAO VICTOR DA SILVA MACACINI
174 KEVIN LUCCA TANIZAKA MARTINS CALDAS
175 **JUAN VICTOR TELES PESSOA
176 VICTOR LOPES DALTRO
177 LEONARDO MENDONCA TRENTIN
178 GIANLUCA PERUFFO
179 PAULO HENRIQUE ARAUJO LIMA
180 RAPHAEL BETTE RAGOZZINO
181 GABRIEL KENJI DE ALMEIDA
182 MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES
183 FELIPE DIAS MONTEIRO
184 PEDRO FRANCISCO ACCAUHY CASTRIOTO PERRELLI
185 ALVARO PRESCINOTTI CURSINO DE ANDRADE
186 *LEONARDO YUZO TAKEDA
187 FABIO CAMILO UNTERMAN SANTOS
188 GIOVANNA AKTYPIS CHESCHINI
189 LUCAS GERAGE DE OLIVEIRA
190 LUCAS FERREIRA STANQUEVITCHUS
191 RAFAEL SOUSA FERREIRA
192 ERIKA SAYURI SAKATA
193 JOAO GUILHERME REZENDE BARALDI
194 GUILHERME CARVALHO LEMOS DE SOUZA AGUIAR
195 BRUNO SOZZI VAZ GUIMARAES
196 GABRIEL DIAS VILAS BOAS
197 VINICIUS RAMOS MENDONCA
198 FILIPE MALAKOWSKY SILVA
199 MANOELA DUARTE PEIXOTO DE MELLO
200 *LEONARDO NEVES DE CARVALHO
201 DANIELA CALFAT MALDAUN DUARTE
202 PEDRO HENRIQUE FUGITA BOIS
203 HEITOR HIDEKI NISHIMURA
204 MATHEUS KISS
205 MATHEUS HIPOLITO PROENCA
206 HENRIQUE STACHESKI SCHLEETZ
207 *GABRIEL JOOJI YAMASHIRO
208 LETICIA SERVELLO AGUIRRE
209 ATILIO GUSSON FILHO
210 NATALIA OLIM MARTINS DA SILVA
211 VINICIUS ANDRADE MENDONCA
212 AUGUSTO ERICO TELES APARECIDA
213 AUGUSTO DAVID DIAS
214 LUCAS FELTRIN ARGENTO
215 GABRIEL HENRIQUE MODENA
216 CAIO DORTA FALDONI
217 LUCIANO TATSUMI TERUIA
218 ALVARO CAMPAGNOLI NETO
219 RAFAEL THOMAZ DE CAMARGO RODRIGUES
220 *WALDEMAR ARMELIN ABDO
221 RAPHAEL PAOLIELLO DOS SANTOS
222 VINICIUS DE SOUZA MEIRELLES
223 **OTAVIO SOARES DA SILVA
224 MARCELO MONIZ DIAS DO NASCIMENTO
225 LEONARDO VICTOR MARTINS ALVES
226 LUCAS RAMOS MARQUES
227 VICTOR YUITI IAMASAKI
228 PEDRO TRANJAN SOARES DO PRADO
229 **DANIEL ANTONIO AMARO
230 HENRIQUE CAPOVILA BARBOZA
231 ALAYNE C K GARUFE
232 TIAGO LEAL GUIMARAES
233 EVANDRO JUN ISHIKAWA
234 *LEONARDO MENDES DE PAIVA
235 **RAFAEL SILVA LIMA DE MORAES
236 BRUNO GIL MINGORANCE
237 VERONICA CARRANDINE CALDAS FELIZ
238 MAYARA CALDEIRA CIRINO SILVA
239 GUILHERME GUERATO
240 *MATEUS CARPENA NETO
241 **MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA
242 FELIPE MARTARELLA DE SOUZA MELLO
243 LUCAS VINICIUS DA SILVA AZEVEDO
244 GUSTAVO GOMES DE FIGUEIREDO
245 GIOVANA VALERIO DA FONSECA
246 PAULO HENRIQUE SALLES
247 LEONARDO MARUYAMA SPAGNI
248 *ALVARO FAUSTINO PEREIRA
249 LUCAS LEAL VALE
250 JOAO VITOR BARBOSA
251 SAMARA BARRETO DE OLIVEIRA GADELHA
252 *RICARDO MADUREIRA MANCINELLI
253 *FELIPE DA SILVA COSTA
254 GUILHERME DE AMORIM SOUSA
255 THALES LUIZ DOS SANTOS
256 GABRIEL GARCIA SILVA
257 MAYARA ALMASSAR ROSSATO DE OLIVEIRA
258 PEDRO DE WERNEK SANTOS
259 MARCELO CAMARGO MAGLIARI
260 JUAN MARTINEZ MENDES NOBREGA ROCHA
261 **GABRIEL HILARIO DOMINGOS MONTEIRO
262 GABRIEL GUIMARAES FIORI
263 THIAGO SOUZA PEREIRA
264 HERMINIO ZUMPANO CUNHA RODRIGUES
265 *DANIEL JUN WATANABE SANTOS
266 RAFAEL MARQUES SIQUEIRA
267 GABRIEL SOARES CINTRA
268 MATHEUS CAMARGO TEIXEIRA
269 BRUNA BLUMER LOBO
270 *LUIZ EDUARDO FERREIRA
271 **RODRIGO OLIVEIRA DE AMORIM
272 WEVERTON CASSIO COSTA MARTINS
273 *STHEFANIE DIAS AMORIM
274 GABRIEL RODRIGUES LUZ
275 PAULO JOSE NOGUEIRA
276 JOAO PEDRO DA SILVA
277 BRENO FOLTRAN BORGES
278 VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA
279 *LUIZ GUSTAVO BROSSI DA CUNHA
280 *ANDRE LUIZ DE FRANCA
281 *BARBARA PERES PEREIRA
282 LUIZ GUSTAVO URBANO
283 BEATRIZ HELENE XAVIER
284 VITOR DE CAMPOS REFUNDINI
285 **MILENA RAQUEL DE OLIVEIRA MENEZES
286 *MATEUS RANGEL TEIXEIRA DINIZ
287 GUILHERME CAETANO MINGORANCI BASSIN
288 JUAN PABLO GARCIA
289 RAFAEL AUGUSTO YAMAMOTO
290 LETICIA VERCELLI ARAUJO
291 **JOAO LOPES MELANI
292 MARCELO FRACARO DE FARIA
293 VICTOR RAPCHAN DE SOUZA
294 *ALEXANDRE HENRIQUES DA SILVA
295 RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS
296 GUSTAVO PINHEIRO CADIMA
297 GIANLUCCA BASQUI GARIGLIO
298 JOAO PEDRO TEIXEIRA AGUILAR
299 *GABRIELLY FERREIRA GAMA
300 MATHEUS PRADO PRESTES SILVA
301 HENRIQUE DUDA FERNANDES
302 LUIS FELIPE FERREIRA MODESTO
303 PEDRO HENRIQUE DE MELLO ALEIXOS
304 JOAO FRANCISCO SANSONI TRISTAO
305 VICTOR MACHADO
306 HENRIQUE EIJI HAMANO
307 MARTIN HENRIQUE VIANA ADAM
308 TAYNARA LUISA PECORARIO
309 RENAN LOPES COVRE
310 EDUARDO DE FREITAS AZEVEDO
311 LEONARDO ANDRADE TEIXEIRA
312 JOSE VICTOR MONIS SAMELO
313 **VIDAL GONZALO FLORES ROJAS
314 ARTHUR CARVALHO MASSON
315 *RODRIGO WILLIAN VAZ DE OLIVEIRA
316 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO CARMELLO FILHO
317 KEVIN RICHARDSON DOS SANTOS MENESES
318 IGOR FERREIRA MOURA
319 **CELSO DA SILVA ALBUQUERQUE JUNIOR
320 CAIO AUGUSTO SARAIVA CESARE
321 *MATHEUS SANTOS RODRIGUES DA SILVA ROSA
322 PEDRO HENRIQUE ABRAHAO MONTEIRO
323 LEONARDO SATO DE SOUZA
324 SAMUEL ANTUNES SILVA TEIXEIRA
325 THOMAZ GARCIA FACCIOLI
326 *LUCAS PRETELLI NASCIMENTO DA SILVA
327 YAGO ANTONIOLLI MARINO
328 GUSTAVO BEZERRA GARCIA
329 *FELIPE ALEGRE GANDOLFI
330 RONALDO ZHU
331 JOAO GABRIEL TAVARES RIBEIRO
332 MARIA CLARA ROCHA FERREIRA
333 LUIS GUILHERME DE VASCONCELLOS MODENA
334 LUCA ROSARIO ALEXANDRE
335 CAIO FERNANDES LOBATO
336 LUIZ FELIPE SOUSA BIANCHIM
337 THALES MENDES GARCIA
338 RAFAEL VIRGINIO DA SILVA
339 JOAO VITOR NOGUEIRA DE ALMEIDA
340 BRUNO CHISTE MORGADO
341 RODRIGO MURAKAMI DE PAULA
342 RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA
343 EDUARDO RODRIGUES MANZANO
344 CAIQUE NUNES MARIA SANTANA
345 *RAFAELA FELIX DA SILVA PENACCHIO
346 GABRIEL FERNANDES MARTINS
347 RENATO RYUICHI WADA
348 *VICTOR YUJI SAKAMOTO YAMA
349 *THIAGO KROLL VAZQUEZ DE ARAUJO
350 THALES ARBACHE LISBOA
351 TIAGO DE MORAES GONCALVES SARACURA
352 *LUCAS ALMEIDA GONCALVES CERVEIRA
353 VINICIUS MARCO PACINI
354 ITALLO KAIKE RODRIGUES
355 VITORIA MENINO CAMPOS
356 JOSE EDUARDO BIGARELLI NETO
357 GABRIEL BUENO PEREIRA
358 *MATEUS DOS SANTOS MOURA
359 FABIO A S ASSUNCAO
360 **CELSO SANTOS SILVA
361 CESAR PAPIS
362 RAFAEL RODRIGUES CARDOSO
363 JOAO VITOR CAMARGO RAYMUNDO
364 RENATO SHINJI KERNBICHLER
365 *WILHEM AGUIAR STEPONAVICIUS
366 OTAVIO RESENDE DOMENCIANO
367 *PEDRO FERRARI BORDIGNON
368 JESSICA SIMOES DA SILVA GUARDIANO
369 *JOAO PEDRO BARBOSA
370 ISABELLE DE SOUZA SAI SOARES
371 GABRIELA DO PRADO BARBOSA
372 MARCELO GERMANI OLMOS
373 FELIPE NIEVIADONSKI GUERRA MORENO
374 JOAO PAULO BARROS HOLTZ DE OLIVEIRA SILVA
375 BRUNO ZOVARO NASCIMENTO
376 GUILHERME THEO PEREIRA LIMA
377 ENRICO STEINLE MATIUCI
378 LEONARDO ARANTES CALTABIANO
379 EDUARDO PONGILIO DOS SANTOS
380 ANDRE LUIS DREZZA PIANTE
381 RENAN ISHIKAWA DE LIMA
382 *MATHEUS ISOLDI REZENDE
383 ARTHUR DA SILVA DE CARVALHO
384 VICTOR MARQUARDT ZERBINI
385 JOAO MARCELO DIAS
386 *GUILHERME FERNANDES DE OLIVEIRA
387 GIOVANNA HAAG CAMPEDELLI
388 **VICTOR HUGO MOREIRA DE SOUZA
389 JOAO PEDRO BIGOSINSHI CORREA
390 LUCKAS VINICIUS FARIA RIBEIRO
391 GUILHERME ANTONIO REIS HYPOLITO
392 VINICIUS KENJI FUGUHARA
393 BERNARDO CAMPOS SOARES DE NOVAES
394 HENRIQUE MARQUES AMORIM
395 ANTONIO CARLOS MARSON JUNIOR
396 **THIAGO BIBIANO DA SILVA
397 HUGO LAURENTINO AMARIZ
398 RAFAEL HAJIME ISHIKAWA
399 *THIAGO MAGALHAES LESSA
400 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS BOZZOLA
401 MATHEUS MARQUES PETROCINO
402 BRUNO KOGAKE FERREIRA
403 JULIO OLIVEIRA COUTINHO
404 PEDRO CHIARADIA CROZARIOL
405 GIOVANNA BATISTA PEREIRA CALDAS
406 *VINICIUS SAVIO RIBEIRO TEIXEIRA
407 *ALBERTO ALBISSU DE PAULA SANTOS
408 MARCOS VINICIUS PORANGABA SILVA
409 FELIPE MANOEL RIBEIRO GRECO
410 *NICHOLAS PACHECO REIS
411 ELIAS GABRIEL DE QUEIROZ
412 GUSTAVO ALEIXO FIRMINO
413 **VANESSA FERREIRA ALVES
414 RAFAEL DELINARDI RESCK
415 LUIZ FELIPE DE FARIA MACHADO
416 **LUCAS SOUZA CINTRA MAGALHAES
417 KEVIN LUCAS MATSUOKA DE ALMEIDA
418 ANDRE FELIPE SOARES SANTOS
419 GUSTAVO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
420 HENRIQUE AZZULINI FEITOSA
421 MATHEUS HENRIQUE SILVA SANTOS
422 ALICE R CASTILHO
423 VICTOR HUGO CURTO TOCHETTO
424 CESAR AUGUSTO BRITO FONSECA
425 **LEONARDO GUERRA DOS SANTOS
426 MATHEUS HENRIQUE MENEZES PINTO
427 DANIEL SILVEIRA DO SACRAMENTO
428 LEONARDO ARIAS NISHINO
429 VICTOR LIMA DO O
430 MATHEUS TAKASHI LIMA NAGAMINE
431 *LEONARDO SHOITI NISHIMURA
432 ANTONIO DENNIS DA SILVA COSTA
433 CARLOS HUMBERTO OLIVEIRA FILHO
434 **GUSTAVO MOLINA DE ALMEIDA
435 ANDERSON GABRIEL DE PADUA BARBOSA
436 THALLES ANDRADE MARQUES PEREIRA
437 JOAO VITOR SOUZA GOTTEMS
438 SERGIO JUNIOR DIAS
439 LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
440 ANDRE LUIS ABRANTES PLUM MARIANO
441 AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA
442 PEDRO JOSE V. B. BENTO
443 FILIPE TRAMUJAS CALABREZ RAMOS
444 *DOUGLAS RANGEL CABRAL
445 *DANIEL CABRAL DA SILVA
446 **ALEX DE ALMEIDA FARIAS
447 *WILLIAM PATRICIO BARLETTA
448 DIEGO MARTINS LEITE
449 VINICIUS LOBO DE MOURA
450 *HENRIQUE LYRA WOCHNIK
451 TULIO OLIVEIRA MELONI
452 DANIEL PACHECO E SILVA
453 LUCAS DIAS CLAUDIO
454 RAFAEL MONTEIRO RIBEIRO
455 VINICIUS DE SOUZA PEREIRA DOS SANTOS
456 FELIPE NASCIMENTO PICCIRILLI
457 *DIEGO MORAES DE PAULA
458 EDUARDO TOMOHITO WADA
459 *OLIVER KENZO KOBAYASHI
460 *GUSTAVO RIBEIRO DOS SANTOS SOMERA
461 **GUILHERME SILVA LOUREIRO
462 MATEUS MARRARA CARDOZO
463 *DOUGLAS RODRIGUES MELO
464 NATA TAYKI CIHODA
465 LUIS FELIPE DA COSTA LEMES
466 FELIPE DE OLIVEIRA ICHIGI
467 **LEANDRO OLIVEIRA DE JESUS
468 BRENO LUIZ MARCUCCI
469 JOSE RENATO DE MATTOS TEIXEIRA
470 LUCAS CONSTANTINO SILVA
471 *VINICIUS JUSTICIA GALVES DE LIMA
472 GUILHERME AUGUSTO FERRAZ DO AMARAL
473 JOAO PEDRO MEDEIROS
474 *FELIPE CARDOSO DA SILVA
475 JOAO VITOR CARVALHO
476 LUIS FELIPE MENEGUETE DE CARVALHO E SILVA
477 CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
478 MATHEUS AUGUSTO DO NASCIMENTO BANDEIRA
479 *GUSTAVO SAKAYANAGI TEIXEIRA
480 VINICIUS CAMARA SILVA
481 VICTOR UKA KIM MOREIRA
482 *JOAO VITOR DE ARAUJO FREITAS
483 **GABRIEL KNOPP DE MACEDO
484 *PAULO HENRIQUE COMPRI DOMINGUES
485 *RAFAEL LABAT CAPUTO
486 GABRIEL VICTOR COMITRE FRIOLI
487 IAN DOCIO PEREIRA
488 **ALAN FABRICIO MORATO
489 FELIPE QUEIROZ CAVALCANTI BRASIL
490 FERNANDA EMETERIO PINTOR
491 *VICTOR PIOVESANE SILVA
492 *FERNANDA SANTOS LIMA
493 RANAN DUARTE MARGIOTTO
494 MATHEUS CONTI SPINELLI
495 VILSON ROCHA DE SOUSA
496 **JOAO VICTOR FERREIRA BORGES
497 BEATRIZ SARDI RIBEIRO
498 *BRUNO EMANUEL FORTUNATO
499 JOAO VICTOR PELEGRINO
500 GABRIEL LUIZ DURVAL SOARES
501 *AMANDA GODOY
502 *JOAO PEDRO MARTINS DE JESUS
503 FREDERIK HENDRIK JONKER
504 EDUARDO KEIJI T. M. DA SILVA
505 GABRIEL DE AZEVEDO SODRE ZERLAHNY
506 VAGNER FERREIRA RAMOS
507 MATHEUS DE OLIVEIRA COELHO
508 **MATHEUS DOS SANTOS MARINHO
509 *BEATRIZ MARIA DA SILVA SANTOS
510 VICTOR ROJO RAMALHO
511 GABRIEL CUNHA DOS SANTOS
512 **THIAGO PHILIPE OLIVEIRA SANTOS
513 DANIEL KENZO NAKAYA AULICINO
514 *GUTEMBERG ALVARENGA RUTTER
515 **RAFAEL LIMA FONSECA BORGES
516 LEONARDO CARAMELO PEREIRA
517 THIAGO FONSECA RIBEIRO
518 **NATHAN DE FARIA GERMANO
519 *PATRICK MINORU MAIOLINO
520 DIOGO MORAIS DA SILVA
521 **LUCAS FELIPE DE LIMA FRANCISCO
522 JOAO PEDRO MARINELLI CARDOSO ZAMBRONI
523 RAPHAEL BRISIGHELLO DO AMARAL
524 *SABRINA CRISTINA OSVALDO DA SILVA
525 MURILO GUIMARAES KOBORI
526 MATHEUS DE SOUZA GUEDES
527 LAIS DE SOUSA LEITE NASCIMENTO
528 VICTOR ELOI NUNES DOS SANTOS
529 **GABRIEL MARTINS DOS SANTOS
530 BRUNO PEREIRA KNUDSEN
531 JOAO VICTOR DE NADAI GRAZZIOTIN
532 *LUIZ PAULO MENDES
533 **PEDRO HENRIQUE GUALBERTO DOS SANTOS
534 *THALES HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA
535 *LUCIELEN THAIS CORDEIRO
536 CARLOS ANDRE A. CAIRES
537 ALESSANDRO FURLANETTE BOTARO JUNIOR
538 *ALLAN ALVES LOPES FERREIRA
539 *JOAO PAULO DE SOUZA MARQUES
540 *ADALBERTO RAMALHO JUNIOR
541 **ANDRE LOPES MELANI
542 PEDRO HENRIQUE VIEIRA MARCONDES
543 **DIEGO ALVES PEDRO
544 GUILHERME BUCCINO LISA
545 **DANILO SOUSA OLIVEIRA
546 JOAO PEDRO VERCELLI
547 HENRIQUE ARAUJO DE LACERDA
548 *FERNANDO ASSIS VASCONCELLOS
549 *JOAO HENRIQUE DA SILVA
550 DENILSON BERGAMINI BUENO PEREIRA
551 **LUCAS DA SILVA LINO
552 **MARCOS SIMONELI SOUZA
553 GUSTAVO FISCHER DE BRITO RABELO
554 BRUNO DE MORAES MISTRO
555 OTAVIO AVELAR ZORGDRAGER VAN OPBERGEM
556 VITOR SOUZA CERRALIO
557 *MATHEUS MOTTA GROGIAO DA SILVA
558 YURI HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO
559 RODRIGO ABDO AKERMAN RAMOS MONTEIRO
560 *GABRIEL BUONO CESAR DE LUCENA
561 LEANDRO DE SOUZA ALMEIDA LEITE
083 - Engenharia Mecânica - integral - Ilha Solteira
1 THIAGO JOSE KENZO HIDA ABRAMVEZT
2 IVES CAERO VIEIRA
3 GUILHERME VASCONCELOS DE FREITAS
4 ARTUR DANTAS DE MAIO CARRILHO
5 LEONARDO KRONKA CANDIDO
6 VINICIUS ADOLFO PEREIRA DA SILVA
7 DENIO ARAUJO DE ALMEIDA
8 LAIS BEATRIZ GONGORA DARZI
9 VINICIUS DANDARO SANTOS
10 FABIANO WANG YUAN TZUU
11 GUSTAVO SINGULANE GONCALVES
12 MARCELLO MELLO GALVAO
13 LUIS HENRIQUE OLIMPIO JUNIOR
14 LEONARDO DOS SANTOS ALMELIN GUIMARAES
15 ANDRE ROMAN BALBI
16 JOSE MARIANO LIMA GARCIA
17 CAIO ESTEVAO CAMARGO TIBURTINO
18 JUAN VICTOR HERRERO
19 GIOVANNY TRINDADE CALDAS
20 BEATRIZ YAMAMOTO TEODORO
21 FILIPE TEIXEIRA BORGES NEVES
22 DANILO HIDEO AKIYAMA
23 ANA FLAVIA CORADINE
24 GIOVANNA MARTINS LOSACCO
25 ROBERTO ESTEVES SERRA
26 JOAO PEDRO MARQUES QUEIROZ MAMEDE
27 VINICIUS MAKSOUD MEDEIROS
28 *EDMAR SERVANTE LINARES JUNIOR
29 MARIA CAROLINA RIUL PEGORARO
30 EDUARDO MANTOVANI BERTOLETTI
31 MATEUS FERACINI DUENHAS MONREAL
32 RAFAEL NASCIMENTO DOS SANTOS
33 PEDRO VICTOR FERREIRA
34 VINICIUS ROTTOLO GARCIA
35 NATALIA PEREIRA GOBBO
36 PEDRO CORREA DA COSTA FELICIO
37 ISIS GERMINIANI TEIXEIRA
38 JOAO LUIS MORAES COSTA
39 GIOVANNA ZARAMELLA
40 RENE FEDERICI JUNIOR
41 PAULO VICENTE BERTI NETO
42 PEDRO MENDONCA URBINATTI
43 FLAVIO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA
44 PAULO HENRIQUE BARATELLA MATTOS
45 JOAO ANTONIO EVANGELISTA GARCIA
46 EMANUEL PUSSOLI DA COSTA
47 JOSE GUILHERME LEITE CESAR
48 ANA LAIS FERRARI
49 PEDRO ALENCAR SINKOC
50 JOSE VINICIUS DE SOUZA MORIS
51 *LARA GUIZI ANONI
52 GABRIEL LEMOS SELLERA
53 MATEUS BROCHADO CARVALHO
54 VICTOR ZAGATTO BELONE
55 RAFAEL AFONSO MAXIMO DA SILVA
56 GUILHERME LOPES DO CARMO
57 *LUAN ROBERTO MARQUES ANGELINO
58 **PEDRO VINICIUS SOUZA COIMBRA
59 GUILHERME POPIN HORA
60 MARCELLO HENRIQUE SILVESTRE
61 VITOR MAESTRINERE HIPOLITO
62 AUGUSTO ROSA DE SOUZA
63 FLAVIO HENRIQUE DA MOTTA NOBREGA
64 LUCA BESERRA CORREA ALBUQUERQUE
65 MATHEUS NERI DOS REIS
66 VITOR CHIODEROLI OLIVEIRA
67 FRANCIELLE CONRADO DA SILVA FERRARI
68 MARCELO MASIERO NAZARETH
69 THAINA RODRIGUES SANTOS
70 MATHEUS ARAUJO KUROKAWA
71 MIGUEL GOMES DE ASSIS
72 RAFAEL AVELLAR DE OLIVEIRA
73 HIGOR MIGUEL DA SILVA LISBOA
74 *FILIPE DE OLIVEIRA ATAOKA
75 GABRIEL VINICIUS FONSECA DE SOUZA
76 FELIPE GOVONI BEJO
77 JOAO VITOR LOPES AVILA
78 MATHEUS HUGO CARDOSO POSSEBOM
79 LEONARDO DE OLIVEIRA VIEIRA
80 DONCILOS LEONEL URZEDO NETO
81 FELIPE BARBOSA LEMOS
82 ALEXANDRE FONSECA FRASAO
83 LUCAS PERSICO DE OLIVEIRA
84 MARCELO CUSTODIO ZANCHETTA
85 GUILHERME BRANDAO GOUVEA
86 NEWTON DE BARROS FILHO
87 GABRIEL RODRIGUES PUPIN
88 **IGOR MAIA FERREIRA
89 NATALIA MARTINS PINHEIRO
90 CAIO HARUO PAULUZI SHINGU
91 VICTOR ROCHA TORRANO
92 RAFAEL CHINAID MORITA
93 GUILHERME ROBERTO OLIVEIRA DE CASTRO
94 PEDRO PAULO DA SILVA AQUINO
95 LUANA PEREIRA CONDORI
96 PEDRO LOUZADA BIAGIONI
97 EDER MOMESSO JUNIOR
98 MATEUS BARBADO PELEGRINO
99 MATEUS DO CARMO FERREIRA
100 GUILHERME SOLER VILA
101 LEONARDO DE BRITO VALDERRAMOS
102 GABRIEL TAMIAO LEITE
103 BRUNO JOSE PIM
104 AGNALDO APARECIDO SILVERIO FILHO
105 *JOAO VITOR BERICA VICENTE
106 ALYSON JUNIOR MOLENA
107 ENZO BIFE ORIANI
108 CARLA CAROLINE DE SOUZA FURIOZO
109 FELIPE ALBINO MALTA DA SILVA
110 LUCAS DA SILVA CARNAHUBA
111 CAIO BIFARONI BORGES
112 BRUNO SILVA RIBEIRO
113 LEONARDO GONCALVES DE MORAES
114 JOAO VICTOR CALIXTO DA SILVA
115 CAIO MARCELLO DUARTE
116 LUCAS LIMA DO NASCIMENTO
117 EDUARDA RICCI TROMBETA
118 KAZUYA MATTHEWS IGUCHI
119 MATHEUS CASTRO MARCHIORE
120 FELIPE BALSALOBRE SIMIELI
121 THAIS AMORIELE AZEVEDO
122 JERONIMO NETO BORGES BAILAO
123 VICTOR BRUSANTIN OLIVA
124 DIOGO LOURENCO OLIVEIRA DA SILVA
125 BRENO LUIS SAQUE GOMES
126 BARBARA DE OLIVEIRA FREITAS
127 GUSTAVO H FERREIRA SOARES
128 ARTUR ANTONIO MAZON FILHO
129 GABRIEL NAPPI DE SOUZA
130 **JOAO AUGUSTO DA COSTA TERILLI
131 VINICIUS REZENDE LEONARDO
132 OTAVIO BRUNO ARAUJO JAVAREZ
133 LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS NETO
134 GABRIEL MORELI DA COSTA
135 PEDRO HENRIQUE ANDRADE MUNIZ
136 AMJAD GALIB A. GNIMAT
137 NAYARA FERNANDA SANTOS DELFINO DE SOUSA
138 PEDRO HENRIQUE PESSUTO CASARE
139 EDUARDO WILLIAM DOS SANTOS
140 SILVIO RASSI TORRECILLAS
141 GUSTAVO NORITO TANIKAWA
142 LUCA SALIMON NASCIMENTO
143 THIAGO YUKI FUKUCHI
144 JULIANA SUZUKI DOS SANTOS
145 LUIZA GALZERANO DE MUNNO
146 NATHAN OSSAMU KAZAMA
147 VICTOR POMPEU DE TOLEDO
148 DANIEL JESUS DE ROSSI FERMINO
149 ANDRE LUIS DE FARIA
150 LEONARDO DE SOUZA MENDES
151 JOAO VITOR CASTRO GASTALDI
152 DEBORA DA SILVA TOSCANO
153 PEDRO AUGUSTO CUCATO PEREIRA
154 *FELIPE MARTINS DA SILVA ROSSI
155 VITOR BIDUTTI MARCONDES DE FARIA
156 FABIO BARRETO SABATIN DE OLIVEIRA
157 PAULO ROSSI PRATES
158 RAFAEL NAKATI BUENO
159 RODRIGO GOMES DE ALMEIDA
160 *GABRIELA MARTINS FIGUEIRA
161 FERNANDO MORETTO BENATTI
162 RODOLFO PEREIRA LEMOS
163 JUNIOR CESAR RUIZ BATISTA
164 *GABRIELA CARVALHO DE ALMEIDA
165 JOAO PEDRO GOUVEA FREITAS DE CARVALHO
166 BIANCA THEMOTEO DA SILVA
167 IGOR PEREIRA LIMA GARCIA
168 NIKOLAS GOMES YAMAMOTO
169 FABIO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
170 ARTHUR CHABOLE OLIVEIRA PRUDENCIO
171 JOAO GABRIEL ABRA LEATI
172 EDUARDO DE OLIVEIRA BOMBARDA
173 *FABRICIO RENATO TEIXEIRA VALENCA
174 LUCAS BIASSI DE PINHO
175 GABRIEL DOS SANTOS ARANDA
176 VINICIUS SILVA BARBARESCO
177 *FELIPE DE MELO HEBLING
178 *VITOR HUGO DE MATOS GASPAR
179 LUIZ FERNANDO CABRERA DE FREITAS
180 GUILHERME SARAIVA BARRETO CORGHE
181 GIOVANNA LARA CABRERA GASPAR
182 LEONARDO PEREIRA PIRES FERREIRA
183 *JOAO VITOR DE OLIVEIRA
184 VITOR DONEGA MARCHIORI
185 FRANCISCO BENADUCCI NETTO
186 YURI ANTONIO CARDOSO
187 EDUARDO VINICIUS SANTOS MASSONI
188 PATRICK FEDERISSI
189 PEDRO MORAES DA SILVA NETO
190 GABRIEL BRUNELLI SANCHEZ
191 FELIPE ANTONIO DE PAIVA SALMAZO
192 ANDRESSA GROTO SANTOS
193 RAFAEL DIAS DENERVAL
194 GABRIEL DE ALBUQUERQUE LIMA
195 JOAO RODRIGO LEMES PINHEIRO DOS SANTOS
196 JOAO FALVIO SILVA ABOU ALI
197 *MATHEUS OLIVEIRA SANTOS
198 JOAO VITOR APIS BIGOLOTI
199 VICTOR MATHEUS DE OLIVEIRA SALMIM
200 VINICIUS MAMEDE REIS
201 *LARISSA JERONIMO SILVA
202 TIAGO FABRICIO GOMES
203 **LUCAS MENEZES DA SILVA
204 RENAN MODAELI LAGE
205 *IGOR FELICIANI MERIZIO
206 HELOIZA CARLA SILVA BERGAMO
207 *LUIZ FELLIPI DOS SANTOS CONCEICAO
208 *ELIAS MORAIS DA SILVA JUNIOR
209 AMANDA S P ALMEIDA
210 ANA CLAUDIA GOHARA
211 ARTUR LAMANA KANSO
212 LEONARDO AMYUNI DOS SANTOS
213 FELIPE GALVAO GREGORIO
214 MATEUS NOBRE
215 *JOYCE DOMINGUES
216 GUILHERME VICTOR DE OLIVEIRA
217 *LUIS BENTO DE SANTANA
218 RODRIGO DE SOUZA GARCIA
219 VITOR MOTA FERRAZ DE ARRUDA
220 MARCELO COUBE TAKAGI
221 GUILHERME VICTOR ALVES DA COSTA
222 BRUNO TRINDADE BERARDO
223 BRUNO MONTEIRO MODESTO
224 GUSTAVO ALVES SILVA
225 RICARDO ALEXANDRE CARVALHO
226 LUIZ SERGIO GIACON JUNIOR
227 RODRIGO GARCIA ABEGAO
228 MATHEUS SOCORRO BARROS
229 LUIS FERNANDO SILVA BARBAROTO
230 DANILO AVERCA SANTOS
231 LUCAS GODOY CALIXTO
232 *LEONARDO TATAVITTO CANTEIRO
233 EDUARDO MORAES SOUZA VELOSO
234 FHELIPPE RIBEIRO MINUCCI
235 PAULO SERGIO SOUZA TAQUETO
236 MARIO VICTOR ASCENCIO CARLINI CUNHA
237 GIOVANI OLIVEIRA MACIENTE
238 LUCAS MATEUS SOUZA DA SILVA
239 VITOR HUGO SHINJI DE UTIMURA ZORZATTO
240 RAMON OLIVEIRA MACEDO
241 ALEXANDRE CADAMURO DURIGAN
242 *GIANLUCA GOBETTI DE ALMEIDA
243 DIOGO RIBEIRO DE ALMEIDA E SILVA
244 RAFAEL AGOSTINI MADEIRA
245 VITOR BARONI SIMIONATO
246 JOAO VITOR PRATA NUNES DA SILVA
247 **ANA BEATRIZ FELIPE BORBOLAN
248 *CAMILA CUNHA SCORSATO
249 *GUILHERME MILANI SILVA
250 PEDRO HENRIQUE FOGACA SANTOS
251 LEONARDO MARTINS RUFINO
252 *MARLON FERNANDO JATTI
253 JOAO PEDRO GODOY NUNES DA CUNHA
254 **ANA JULIA REGINA GUEDES
255 FERNANDO DE LIMA MACHADO
256 **GUSTAVO HENRIQUE DIAS ALVES
257 RAUL DOS SANTOS VALDEVITTI
258 *LUCAS RODRIGUES HONORIO
259 THAWANY HELENA DA SILVA SANTOS
260 *CAUE NERIS MEIRA
261 *VITOR CORREA SCHIAVINATO
262 AMANDA FRANZONI
263 *DIEGO FERNANDO VILAS BOAS DA SILVA
264 RAPHAEL MERINO RODRIGUES MARTINS
265 *PATRICK DA SILVA FERREIRA
266 **DANIEL MARIANO BARBARA
267 **LUCAS SOUZA DE SOUZA
268 *LUCAS MATHEUS DE MELO PAULA
269 ENZO RICARDO ASSAKAWA MURAI
270 DAVI GANDARA HERMOSO
271 PEDRO JULIO GONCALVES OLIVEIRA
272 GABRIEL SILVA DOS SANTOS
273 GUILHERME ANTONIO ZANIN ALVES
274 SILVIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO
275 *GABRIEL FERNANDO DA PENA TEMPORIM
276 PEDRO AUGUSTO PAIAO LUNGA DA SILVA
277 JOAO VICTOR CERVINO VITANGELO
278 MARCELO BARBOSA BALDO
279 **LUIS FELIPE GOIS DO NASCIMENTO
280 MATHEUS PETRI BARBOSA
281 **GABRIEL FRANCISCO SEVERO RAMOS
282 **RAFAELA DE OLIVEIRA NOVAES
283 IVAN DOS SANTOS JUSTI
284 *LUCAS FORNAZIERO DE OLIVEIRA
285 VITOR FACIPIERI CASTRO
286 GABRIEL AUGUSTO BILIA DE ALMEIDA
287 **GUILHERME MIRANDA DE ALMEIDA
288 THALES HENRIQUE MARINO
289 **RODRIGO DOS SANTOS SILVA
290 FERNANDO SANTANA DUARTE
291 FERNANDA AFFONSO
292 *ANDRE LUIZ DE SOUZA CARRRETEIRO
293 *EDUARDO SEGURA PINOTTI DETOFOLI
294 VITOR MEIADO OLIVA
295 GABRIEL PERES MOURARIA GONCALVES
296 JOAO PEDRO RESENDE DE PADUA
297 *ALAN EUGENIO LEITE
298 **JOAO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
299 VITOR MASSAROTI NOGUEIRA
300 TAMIRES DE OLIVEIRA SOUZA
301 **GIOVANE ANTUNES GOMES
302 VICTOR FELIZARDO DA COSTA
303 PAULO EDUARDO MENEGHETI GONCALVES
304 **THAMIRES DA SILVA FERREIRA LEITE
305 EDUARDO LOPES DA CRUZ
306 *GUILHERME BASSO DOS SANTOS
307 GABRIEL COELHO DE LIMA
308 GABRIEL LONGHI RIGUETO
309 PEDRO DERACO RIBAS
310 *LUCAS KENJI MURATA
311 **ANABELE RODRIGUES DA SILVA
312 *NATHAN BETELLI SERDAN
313 *CAIQUI SCHEMIDT BONO ZAMAIA
314 GUSTAVO DIAS PEREIRA
315 GUSTAVO SATO FUKUDA
316 **EMANUEL LIMA MATOS
317 **CHRYSTIAN PINHEIRO FARIAS
318 CAIO LEONARDO PEREIRA DA COSTA
319 VICTOR OLIVEIRA LUCHINI
320 *RAFAEL MARTINS LANJONI
321 CARLA MASUNAGA MARIANO
322 *MARCOS ROGERIO ZANON JUNIOR
323 HENRIQUE DOS SANTOS BRITO
324 CAETANO MACHADO GASQUES
325 LEONARDO BRUM BORBA
326 MATHEUS THEODORO GONCALVES RODRIGUES
327 FABIO AUGUSTO GALVAO MATTOS JUNIOR
328 *RODRIGO TEIXEIRA BREGOLATO
329 AUGUSTO VICENTE BRANCO NETO
330 BRUNO WIRTTI SANCHES BASSI
331 *DHANIEL PETRY RODRIGUES GALVAO TERRA
332 MARCELO PESSOA NAKAMURA
333 *SERGIO HENRIQUE ORTIGOSA
334 *AUGUSTO ROMANHOLI MARCOLINO
335 *RENATO AUGUSTO DOIMO PERUJO
336 JOAO OCTAVIO DE AQUINO
337 *LEANDRO YUITI FUJIVARA
338 KEILA PRADO DE JESUS
339 *PEDRO HENRIQUE SILVA QUEIROZ
340 **ANNA LUIZA RIBEIRO DA SILVA
341 *LUCAS ZANELATO LAINE
342 FELIPE ANDREI DE OLIVEIRA SILVA
343 ANDRE CARRIJO CARVALHO
344 *JULIA EDUARDA GALVES GONCALVES DE OLIVEIRA
345 *JONATHAS PELAIS DE OLIVEIRA
346 DEBORAH ISHIKAWA DA SILVA
347 MARIANA EMANUELE HIGA DE MELO
348 GUILHERME FELLA DE LIMA
349 **GUILHERME AUGUSTO SANTANA
350 VALDOMIRO COLAVITE BELINELO
351 UMBERTO SANTA BARBARA BORANGA
352 GUILHERME YUKIO MONTEIRO ETTO
353 **ALVARO RUFFINO MAGALHAES SANTOS
354 *BRUNO VIEIRA
355 BRUNO SADAYUKI INOUE
356 *LUCAS MICAEL GONCALVES DINIZ
357 *VICTOR HUGO SEREN DE SOUZA
358 *MAYKE HARUYOSHI LOURENCO AIZAWA
359 HIGOR GONCALVES COVRE
360 ARTHUR DIAS LEMOS
361 **MAIRA MARIA SARAIVA
362 RODRIGO GARCIA SCARPASSA
363 REGINA VIANA LESO
364 HEITOR MASCARENHAS TEIXEIRA
365 GABRIEL DORETTO SANCHES
366 FELIPE FELIPPETTI LAURINDO GOMES
367 *FELIPE PRADO ARAUJO
368 *ANA CAROLINA CARVALHO
369 BRUNO MORETTO DOS SANTOS
370 *JEAN RODRIGO PEREIRA
371 **SAMUEL DA ROCHA SLOMPO
372 **JEAN GABRIEL VILELA DE ANDRADE
373 MARIANA KAROLINE FREITAS DA SILVA
374 BRYAN KOUKI ANSAI
375 PEDRO HENRIQUE ZANOTTO SIGNORINI DA SILVA
376 JOAO VITOR RIBEIRO SILVA
377 **MATHEUS DE LIMA MORENO
378 IZABEL MIKI MATSUGUMA
379 MARIA GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA
380 LUCAS PEREIRA BOM
381 DANIEL GUILHERME DE ALMEIDA
382 MATHEUS ALMEIDA DA SILVA
383 **MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES
384 MATHEUS DE BRITO GREGOLIS
385 *LUCAS STEHLING ULITZKA
386 LUCAS SANTOS LUI
387 JOSE FELIPE TEIXEIRA
388 RAUL LEONARDO CASTRO DEJAVITE
389 MATHEUS CATALAN FERREIRA
390 *RENAN AMARAL SCOLARI
391 MARCOS RAFAEL FERREIRA MAUSER
392 HENRIQUE MENSINGER GARCIA
393 *LEONARDO VIEIRA BEZERRA
394 *JOAO VICTOR DIAS CHIQUETO
395 *RAUL GOMES ROCHA
396 *JOAO MIGUEL ZAMBIANCO
397 NANDO FLORES ANDRES
398 **GABRIEL SILVEIRA CALDEIRA DA SILVA
399 *GIOVANNI VIEIRA DE PADUA
400 **PATERSON SARUTA DOS SANTOS
401 **LUAN FERREIRA COLOMBO
402 LEANDRO AUGUSTO OLIVEIRA
403 ALEXANDRE RIBEIRO BATISTA
404 *CARLOS MATHEUS DA SILVA
405 JOEL JOSE DE PAULA JR
406 **JENIFER KELI DE LIMA RAMOS
407 *JORGE MARTINS NETO
408 **MARCIO VINICIUS FERREIRA DE JESUS
409 **GUSTAVO SILVA FERRAZ
410 OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES E ALMEIDA
411 *MURILO JOSE RODRIGUES
412 *LIDIANE DA SILVA MATA
413 *PEDRO HENRIQUE FERREIRA CHAVES
414 TIMOTHEO S D NEGRAO
415 FABRICIO L. BISCASSI DA SILVA
416 **ITALO HENRIQUE SOUZA DA SILVA
417 VITOR SARDINHA POLO
418 *GUILHERME CARVALHO CAMPOS
419 ANDRE MARAFON OLIVEIRA DE SOUZA
420 BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS
421 MATHEUS QUEROZ CARDOZO
422 *GUSTAVO RODERIGUES SELI
423 **JOAO VITOR SILVA GOMES
424 **ALEXSANDER TOSON DE OLIVEIRA
425 **CLAUDINEI DOS SANTOS JUNIOR
426 **ANA BEATRIZ DIAS RODRIGUES CALDAS
427 *JULIANA CAROLINA GUEDES FERREIRA
428 **JAQUELINE RODRIGUES NONATO DA SILVA
429 **WELLINGTON FUKUSHIMA FERREIRA
430 MARCELO AUGUSTO MALANGE SILVA
431 **GUILHERME DE SOUZA SILVA
432 *JOAO VITOR CESTARI BARBOSA
433 JOSE PEDRO RIBEIRO EUGENIO
434 *GUILHERME GARIOTTO
435 *FELIPE FERREIRA DONA
436 THIAGO ROSA LULHO
437 **ANA CAROLINA MOLINA
438 GABRIEL COSTA PAIAO
439 CAROLINA YIDA APOLINARIO
440 HEITOR JOSE OLIVEIRA
441 LEONARDO DE GODOY MARTINS
442 RAFAEL GONCALVES FERNANDES
443 CAIRO DANIEL M. AMARO
444 *MARIANY BONINI PALMEIRA
445 **ELISEU SILVA ALLERRO DE JESUS
446 MATEUS FERREIRA DE ANDRADE
447 HIGOR PEREIRA DOS SANTOS
448 **BRUNA DIANA DOS SANTOS
449 **PAULO VICTOR VIANA DE OLIVEIRA
450 **CAIO HENRIQUE RODRIGUES
451 *ELDER DENIS DA SILVA
452 **GUILHERME MIQUELETTI DE BRITO
453 LEONARDO ALVES PIRES
454 LUIZ CARLOS DELLA VECHIA JUNIOR
455 JOAO VITOR GARCIA
456 *GABRIELA TRINDADE BASSAGA
457 GUILHERME BARTHEMAN RODRIGUES
458 *GABRIEL CONRADO DIAS DA SILVA
459 **JOAO VITOR DOS SANTOS CRUZ
460 **WELLINGTON GUILHERME BESSELLI FERREIRA
461 **LAIANA LEITE TROMBELA
462 PAULO CESAR DE MORAES JUNIOR
463 **JOAO PEDRO GONCALVES NOGUEIRA
464 MURILO DE SOUZA GABRIEL
465 *CAIQUE VIDEIRA DE SOUZA
466 *RICARDO VITERBO MONTEIRO
467 **JOAO GABRIEL EVANGELISTA DE SOUZA
468 *ERIVAN SENA DE ARAUJO
469 **GUILHERME AGUILAR GARCIA
084 - Engenharia Mecânica - noturno - Guaratinguetá
1 GABRIEL DE MOURA MACHADO
2 LUCAS OLIVEIRA REIS
3 *FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
4 PAULO GUILHERME GONCALVES DE ARAUJO
5 VINICIUS O. INEIA
6 LEONARDO CANOLA STEPANCZUK
7 ANA BEATRIZ PEREIRA SANTOS
8 VINICIUS FLORES RIBEIRO
9 DOUGLAS GUILHERME DOS SANTOS MACHADO
10 MAIARA BOLZAN BARBOSA
11 LUCAS EDUARDO AGUIAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
12 *ANDRE MARTINS GONCALVES
13 FERNANDO CRISTIAN SOARES DE ALMEIDA
14 JOAO VITOR DE MATTOS PEREIRA
15 PEDRO FIALHO CAMARGO
16 LUCAS NAVE CEVOLI
17 LUIS GUSTAVO BARBOSA
18 *VITOR MAURO DA SILVA
19 TAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS
20 RICARDO MEDEIROS VIANA
21 BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA GODOY
22 **INARA TAKASHI PEREIRA
23 MARIANA GUERRERO MONEGAT
24 RENAN SOARES PELLOSI
25 ALICE ALVES MESQUITA DA SILVA
26 *CARLOS GILBERTO NUNES
27 ARTHUR YASSINE OLIVEIRA
28 WRAM ROBERTO DE CAMARGO ACCORSI
29 LUIS FELIPE ARAUJO CUNHA MOREIRA FLEMING
30 GIOVANNI COLOMBO
31 *RAFAELA OLIVEIRA SOUZA
32 JUAN CARLOS DOS SANTOS VITOR
33 VINICIUS HENRIQUE PINTO PACHECO
34 DIEGO RODRIGUES DE SOUZA REIS
35 VIRGILIO CELSO PAIVA FARIA
36 PEDRO CAMARGO GALANTE ALENCAR ARANHA
37 *JOAO ESTEVAO GARCIA DE CASTRO
38 **EMERSON EUGENIO DE SOUZA
39 JOAO PAULO DOS PASSOS FREITAS
40 RONALDO DOS SANTOS BRITO
41 EDUARDO GIANNI DI BATTISTA
42 GIANCARLLO SAIDEL CANAVER
43 LUIZ GABRIEL MARCONDES VIEIRA
44 BRUNO JOSE PAPA
45 **JOAO PABLO DE FRANCA ARAUJO CASTRO
46 *DANIEL ISAAC MAGALHAES DE SOUZA
47 ANGELO MAEDA ROJAS
48 THIAGO PIMENTA MURER
49 MATEUS DA COSTA SOUZA
50 CAMILA SILVEIRA REDONDO
51 **HEITOR FERREIRA KULCSAR
52 CRISTIANE DA COSTA SOUZA
53 *EVANDRO APARECIDO ESPINDOLA JUNIOR
54 *TATYANA CRISTINA DA SILVA
55 MANOEL JOSE PASIN PEREIRA RANGEL
56 MARIA EDUARDA TEIXEIRA
57 BRUNO PONCIANO MARQUES
58 DONNER DOUGLAS RIBEIRO MARQUES
59 *OTAVIO LUIZ MOURA GUAIUME
60 THIAGO MOLLINA ROCHA
61 RODRIGO SALES SALVADOR
62 GABRIEL SILVA DOS SANTOS
63 VINICIUS BATISTA BARROS
64 MURILO FERNANDES CARVENTE
65 *JULIA RODRIGUES BERNARDES
66 IGOR MARQUES PEREIRA
67 CAIO JOSE BAPTISTA MIRANDA
68 *LUIZ FLAVIO CASTRO SILVA
69 CAIO MIRANDA NOGUEIRA
70 *LEONARDO GOMES DE ALMEIDA
71 DAVI JULIANO FERREIRA ALVES
72 JOAO RODOLPHO MOURA MARIANO PINTO
73 ANGELO MELO MASTELARO
74 MATHEUS RIBEIRO NICOLATO
75 **YGOR RAMALHO DOS SANTOS
76 **VICTOR MENDES DE FREITAS SILVA
77 DOUGLAS ESTEVAN PESSOTTI
78 **MATHEUS MONTEIRO DA SILVA CEZARINO
79 *JOAO MARCELO MENDES CARVALHO
80 **JOAO VITOR CORDEIRO DE SOUZA
81 *GUSTAVO CESAR CORDEIRO
82 FILIPE AUGUSTO CODOGNO
83 *WELLINGTON MOREIRA SANTOS JUNIOR
84 *ANDRE LUIS DE SOUZA MARQUES
85 **JOAO GABRIEL BRANCO GONCALVES
86 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO
87 GABRIEL YOSHIO PIRES MIURA
88 PEDRO CARRARA GUCAO
89 DAVI COSTA BASTOS
90 *VITOR HENRIQUE MIRANDA RIBEIRO
91 MAURICIO GERALDO DE MOURA JUNIOR
92 LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA
93 *JOAO VICTOR DOS SANTOS PINTO
94 *FERNANDO CARLOS FERRAZ JUNIOR
95 GUSTAVO RYOKAZU ONAGA
96 *LESLYE LAYLA COELHO DOS SANTOS
97 RAPHAEL BELLISSIMO GAITANO
98 THIAGO DA SLLVA BEREGENO
99 VINICIUS OSVALDO COSTA DOS SANTOS
100 *SAMYA CATTA PRETA SENA
101 GUSTAVO DE CAMARGO CARVALHO
102 *ISAAC DE FRANCA E SILVA
103 CARLOS EDUARDO HENRIQUE
104 **MARCELO DE FREITAS DANTAS
105 **VINICIUS JOSE DE ARAUJO REIS
106 *LUIZ GABRIEL DA SILVA RAIMUNDO
107 FELIPE FERREIRA SINIBALDI
108 **MANOEL MARTINHO NETO
109 HENRIQUE MENEGUETTI BIANCHI
110 **WAGNER GABRIEL DE SOUZA MOURA
111 FELLIPE COELHO DE SOUSA
112 PEDRO JUNQUEIRA BENTO GONCALVES FRANCO
113 JOAO GABRIEL SILVA LIMA
114 *LEONARDO PINHEIRO COSTA
115 HENRYQUE SANTOS MOREIRA
116 GABRIEL HENRIQUE SILVA NOGUEIRA
117 LEONARDO MARTINS DA SILVA
118 CAIO VIEIRA ZAMBONI
119 *PAULO EDUARDO DOS SANTOS MOREIRA
120 **ANDREWS DA SILVA GOUVEA
121 *ZANDOR NOBRE SEFERIN
122 **JEAN RICARDO VIANA
123 VINICIUS ANTONIO GARCIA VAZ
124 VINICIUS SANTOS DE SOUZA
125 FERNANDO CAETANO DA SILVA
126 **THIAGO ROCHA DO NASCIMENTO
127 LUIS HENRIQUE BOTARO
128 DAVI PRATA DA SILVA
129 KADU BUSANELLI
130 *ANA CAROLINA PROLUNGATI GREGORIO
131 VINICIUS PIRES RIBEIRO
132 JULIANA PIROLLA
133 ALINE PAULA CLEMENTE
134 **EDUARDO FERREIRA GUIMARAES
135 GIOVANA KOMADA PRADO
136 **MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA CARLOS
137 GIOVANA REZENDE MONTEIRO
138 **GIOVANIR JOSE DE OLIVEIRA
139 VINICIUS ROZENDO FERRAZ
140 GEOBSSOM TAVARES DE ARAUJO
141 MATHEUS DE ALMEIDA SANTOS
142 LEONARDO RIGOTO
143 JOAO VITOR RODRIGUES SILVA
144 *GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MOREIRA
145 LUIZ GUILHERME CARVALHO DE OLIVEIRA GALVAO
146 JOAO PEDRO DE SOUZA
147 ARIOSVALDO ANDRADE JUNIOR
148 ANA PAULA LINO LEPRI
149 MATHEUS RODRIGO BUENO
150 LUIS FELIPE SILVA ROSA
151 KAUE CHIOVETTO SIQUEIRA
152 *JULIA KAROLINE CORREA TEBERGA
153 *JULIO CESAR DA SILVA LEITE JUNIOR
154 THIAGO FERREIRA GOMES
155 **FABIOLA DOS SANTOS MONTEIRO
156 **KAYNAN JOSHUA PEREIRA DA SILVA
157 **GUSTAVO MARINHO DE CARVALHO OLIVEIRA
158 AMANDA SILVA LUCIO
159 MATHEUS SOUZA PEREIRA
160 FELIPE YUJI AMANO
161 VINICIUS CACAO DE GOES
162 MATHEUS DE ANDRADE POLICENO
163 ARNALDO MARQUISSOLO JUNIOR
164 *JEFFERSON CRUZ ARAUJO
165 KAYQUE DA SILVA SANT ANNA
166 GIOVANNI BORGES MAFRA
167 VICTOR MONTEIRO CORREA
168 WILLIAM DOS SANTOS MARCONDES LEITE
169 *WILLIAM LOPES PAIVA
170 KARINE NOVAES LUCENA BERNARDINO
171 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA
172 **MATEUS MOTTA PITTOL DA SILVA
173 *ANDRE CASTELLETTO DELFORNO
174 LARISSA HUBERT SILVEIRA CORREA
175 LUIS GUILHERME CANTO SOBRAL
176 VINICIUS BERALDO LOPES
177 **MATHEUS APARECIDO RAMOS LOURENCO
178 GUILHERME LIMA SANTOS
179 JOAO VICTOR REIS SANTOS
180 *JOAO VICTOR DE LIMA IKEDA
181 *VICTOR MASSAYUKI UMEHARA
182 **GIOVANA FABRICIO DE JESUS
183 GUSTAVO PEREIRA GRANJA DIAS
184 *HERNANI MARIO SAUDINO JUNIOR
185 *SANDRA RODRIGUES SOARES
186 *VINICIUS REIS ALMEIDA
187 SILAS BARBOZA ROHDE
188 *ERBERT DOS SANTOS TANGERINO
189 *MARCOS PAULO GALVANI MATHEUS RUIZ
190 **JEFERSON DE CARVALHO LOPES JUNIOR
191 JOAO PAULO ADAMS BALTIERI
192 *MATHEUS HENRIQUE DO PRADO SOUZA
193 *CARLOS GUILHERME MORAES
194 DANIEL VITOR LIMA CARVALHO
195 ALAN JUNJI NAKANE
196 THIAGO DEVITA DOS SANTOS
197 MARIANA FERREIRA DE MORAES
198 JONAS ARAUJO DE OLIVEIRA
199 VICTOR SOARES DOS ANJOS
200 *RAFAEL ANTUNES GARCIA FARIA
201 VICTOR AUGUSTO MELLO MACHADO
202 **JOAO VICTOR GOMES DE MARIA
203 *LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE CARVALHO
204 *EDWARD PETERSON INFANTE SILVA
205 *OTAVIO SILVA HOFFMANN
085 - Engenharia Química - integral - Araraquara
1 PEDRO VINICIUS FORATO CAVALCANTI
2 HERMINIA DE OLIVEIRA AMORIM
3 ARTHUR ROSSIM FURLAN
4 JOAO HENRIQUE DE LIMA NORONHA
5 ANDRE PEREIRA DE CARVALHO
6 VINICIUS FERNANDO RIBEIRO
7 JULIA MILAGRE DE AGUIAR
8 ANDRE BERRETTA DA COSTA
9 GUSTAVO TOZZO PEREIRA INACIO
10 GABRIEL DE ALMEIDA FERNANDES
11 FABIO CESAR SANTOS CARVALHO DE MELO
12 **RENAN AUGUSTO CORDEIRO DOS REIS
13 BRUNA VELLOSO PARENTE
14 VANESSA ALEKSANDROV GEHRS
15 STEPHANIE CATHERINE STOYANOW
16 MARCIO MESSIAS DE MORAES NETO
17 JAQUELINE DE AGUIAR BERTAGLIA
18 MARCELA SANAE HONMA
19 GABRIEL AGUIAR DA COSTA
20 JOAO PEDRO COLANZI CALDI
21 NATHAN AUBIN ZANETTI DE OLIVEIRA SILVA
22 LETICIA FERREIRA CARDOSO PEDRA
23 ANDERSON CASTRO DE MELO JUNIOR
24 GIOVANNA MARIA MOSCATO
25 GABRIELA TOLEDO SANTOS
26 LORENA ZAMPIER TRIFFONI
27 BEATRICE FRANZONI OKUYAMA
28 ARTUR AUGUSTO DE ARRUDA RHEINBOLDT
29 ULISSES PAVANELLI DE ARAUJO JUNIOR
30 DANIEL SILVA JUNIOR
31 BEATRIZ BRAULIO FRANZOSI
32 VINICIUS HENRIQUE PIRES COSTA
33 PEDRO HENRIQUE PERES SOARES
34 ROBERTA COSTA ROSAS
35 JULIA MARIOTTO PRADO
36 DANILO FROSINI ARMELIN
37 LEONARDO VALCESIO CUNHA
38 GIANLUCA PALUMBO VILHENA
39 RAFAEL JUN KUNITAKE
40 ENYA FERREIRA PONTIN
41 FELIPE KREFT BATISTA
42 ARIADNE LEITE FARIZEL
43 LEONARDO LEITNER DE MAGALHAES
44 ANA CAROLINA CASTRO CUSTODIO
45 ARTHUR GABRIEL DO NASCIMENTO
46 GABRIEL VITOR GUARI DE ALMEIDA
47 ENRICO GRANDO BOTTEON
48 HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
49 DENNYER MATHEUS DOMINIQUINI DOS SANTOS
50 JULIANA D. Z. BOAVENTURA
51 ENZO MARINGOLO BUZATTO
52 THALES ALVES DA COSTA
53 MARCUS VINICIUS GOMES LACERDA
54 MATHEUS OLIVEIRA MARQUES
55 BEATRIZ MARZOLA MIRANDA
56 REBECCA OKUBO DIAS
57 MARIA FERNANDA BORTOLETTO FORTI
58 MATHEUS DE MELLO FORNAZEIRO
59 MATHEUS FERNANDES FLORES
60 PEDRO ANTONIO FERNANDES RONCA
61 HENRIQUE SARTORELI MIRANDA DE ARAUJO
62 LUCAS CARRIT DELGADO PINHEIRO
63 RENAN NETTO DA SILVA
64 LUCAS RIGON PENHA
65 LEONARDO SILVEIRA OLIVEIRA
66 VALENTINA DE OLIVEIRA GUARINO
67 RENAN DOS REIS HERNANDES
68 IGOR BRITO CECILIO
69 MELISSA LIEKO SOUZA SUENAGA
70 BRUNO MENDES VENTUROTT
71 THAYNA YAMADA PEREIRA
72 ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA
73 GIOVANNA SIMOES PROENCA
74 LEANDRO ISSAMU NAGAMATI
75 CARLOS HENRIQUE YUI MORELLO
76 MARIA LUISA LIVORATI OLIVA GARBELINI OLIVEIRA
77 AMANDA TIE NAKAJIMA DE MORAES
78 LEONARDO PARRA MELATI
79 GABRIEL SALATEO ROSIN
80 CAMILA AKEMI KARUBI YOKOTA
81 BRUNO ROBERTO SANTOS MACEDO
82 BRUNO PISSINATTO CANCIAN
83 MATHEUS BENINCASA DA SILVA
84 ALAN EDUARDO ALVES JUNIOR
85 FELIPE STECCA CICOTTI
86 ALEXANDRE NOCERA MASSEI
87 ERIC DE ALMEIDA MENDONCA
88 JOAO LUIZ BARBOSA NETO
89 MATHEUS GOMES MONTEIRO DA FONSECA
90 *RENAN LAMBERT PEREIRA
91 MATHEUS HENRIQUE SCHWARZ SILVA
92 VICTORIA NOGUEIRA BAENA
93 JOAO PEDRO VILLELA DE REZENDE
94 HENDREW DE SOUZA GIROTTO
95 NATALIA PAES DE OLIVEIRA
96 DANIEL VALLADAO QUEIROZ
97 JULIANA TEIXEIRA GUIMARAES
98 FERNANDO GUIMARAES PINTO DE ARAUJO
99 CAROLINE DE CASSIA ALVES FERREIRA
100 MARCO ANTONIO COSTA PUTINATO
101 ARTHUR IVERS BRAGA
102 *VITOR TRINDADE FERRAZ
103 LETICIA AYUMI TERASHIMA
104 KEVIN AUGUSTO
105 CAROLINA CAMPOS CHAIM
106 JADE ALMEIDA GOMES
107 CAROLINE DUCATTI MEME
108 DANILO CARVALHO MATTIASI
109 BETHINA RICCI ROCHA
110 RICARDO VINICIUS KALLAUR GRANGEIRO
111 PABLO ALMEIDA CHAGAS
112 LUIZA CARLA AUGUSTO MOLINA
113 HENRIQUE MAGYAR COSTA
114 GUSTAVO DE OLIVEIRA KANNO
115 PEDRO PIZZANI JULIAO
116 *JOAO VITOR BRAZ HEIN
117 LAIS AGOSTINHO MILNAI
118 RENATO BAPTISTA AMATO
119 MATHEUS MANARA MARTINS
120 *RODRIGO PERRONI MELETTI
121 VICTOR VASCONCELLOS FIORE
122 PRISCILA YUMIE KUROGI
123 LARISSA CARVALHO DE SOUZA
124 *MARCELO HIROMI SOARES ARITA
125 ANDERSON RAFAEL IGARASHI
126 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO COURA
127 NAOMI MENDES OBATA
128 PAULA VENANCIO SOUSA
129 LEONARDO SHOGI NISHIOKA
130 GABRIEL GUERREIRO E SOUZA
131 LEONARDO VIEIRA CHAPLIN
132 PAULA ROBERTA PIRES MIRANDA
133 ANDRE CISNEROS BARDELIN
134 LETICIA REGINA CHAGAS DE MOURA
135 JOAO VICTOR PINTO
136 RENAN MURBACH PEREIRA
137 GUILHERME DUARTE DE ANDRADE TAVARES
138 MARILIA MANES DE MIRANDA
139 JULIA LETICIA MONTANARI LIMA
140 GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA E OLIVEIRA
141 ROMULO JOSE GIROTTI DE AZEVEDO
142 LUCA BALEOTTI FERREIRA
143 BRUNO AUGUSTO DA COSTA
144 YNAE ROSSETTI DE FREITAS
145 LUIS HENRIQUE DE BARROS E SOUSA
146 MARIA JULIA CARRIAO HONORATO
147 LUIZA MARIA DE ANDRADE TIBURCIO
148 CESAR AUGUSTO MONTEIRO NOVAS
149 MARINA GIURIATI D ANGELO
150 ALAIN BORGES PIROUTEK
151 AMANDA TEIXEIRA SILVA
152 MURILO TADEU RUSCONI FURLANI
153 JOAO GABRIEL WADY MENDES
154 HENRIQUE IZUKAWA
155 PATRICK WILLY PEREIRA
156 JULIA MATTIOLI LIMA
157 CAROLINA SIBILLE FRANCO
158 GABRIELA CHIMELLO MAYER DIAS
159 LUISA TRAZZI FRANCISCHETTI
160 FILIPE HERRERA PADILHA ARJONA
161 CAMILA RODRIGUES FOZZATTI
162 VITOR HUGO DE MELO SILVESTRE
163 LARISSA FRONTELI VASCONCELOS
164 LIVIA SANCHES ANDRADE
165 STEPHAN SHIH
166 RUAN SPERENDIONI SIMONI
167 BRUNO HENRIQUE DA SILVA ADAO
168 PEDRO HENRIQUE VILLACA GENTIL
169 CAROLINA MORAES CASALI DIAS
170 LUCAS FREITAS DA ROCHA
171 MARIA LUIZA SOUZA E SILVA
172 BIANCA CRISTINA SPINOZA
173 MATHEUS RIGOLON TOZATTO
174 PAULO VITOR DE ALMEIDA LIMA
175 GABRIEL DE OLIVEIRA PELITEIRO
176 AMANDA CARREGARI MARTINEZ
177 ERIKA BONATTI
178 *ANA JULIA MAYUMI PUPIN
179 RENATA PILON RIBEIRO
180 MILENA JIMENES MANZOLLI LOPES SANCHES
181 HELOISA LEITE GASPAR
182 EDUARDO GABRIEL VERRACI ALVES
183 JULIA CAVALCANTE BOTTER
184 VICTORIA BERGAMO BENEDITO CHUKWURAH
185 GABRIEL TADATO FUJIHARA NOBUYASU
186 JOAO PEDRO GOMES DOS SANTOS
187 AMANDA SANTOS INACIO
188 JULIA SILVA SOARES
189 GUILHERME KOVAC GOMES
190 VITORIA GONCALVES PRANDINI
191 CLARA COELHO CAVALCANTI
192 LAURA FERREIRA ROS CARPANEZ
193 VINICIUS YUTA FUKUDA
194 LUCAS WOLFF MINGARDI
195 LEONARDO CHAGAS PIZZO
196 FERNANDA GOMES PIEDADE
197 ANA CAROLINA LANFREDI MATSUMOTO
198 RAFAELA GALVAO BOESSO
199 IGOR LENO DE SOUZA FERNANDES
200 *FILIPE BELTRAMI MINZON
201 LARISSA GUERMANDI ZAMBON
202 IAGO PATRICK MIORANZA FINGER
203 BEATRIZ BRANDAO DA SILVA
204 ERICK SHOITI MOTIZUKI HIRAIDE
205 MARIO ALTEMIO DE FREITAS DALPIAN
206 CESAR MARIANO NASCIMENTO GIACON
207 JOAO OTAVIO RIBEIRO DOS SANTOS CORREA
208 ANTONIO AMBROSIO GARCIA
209 GABRIELA DIAS BENEVENUTO
210 MARIA EDUARDA BOGADO DOS SANTOS
211 BARBARA LOPES VIEIRA BESSA
212 WENDY DE ARAUJO FERREIRA
213 MATHEUS PACHECO DE OLIVEIRA
214 JOSE RICARDO OLIVEIRA DA COSTA
215 GABRIEL KHATCHERIAN
216 SHIRLEY MONTEIRO VIEIRA DA ROCHA HOSSACK
217 SAIMON DOMENEGHETI
218 MARIANE MOREIRA LEITE
219 SARAH GABRIELLE DOS SANTOS
220 LEONARDO YUITI ONO
221 THAIS ALMEIDA SILVEIRA
222 LEONARDO VENTURA CAMPOS ARAUJO
223 LAUREN TARDELLI TAKAMORI
224 *GABRIEL SUGAYA DE FORGGI
225 GIOVANNA GIROTO DE OLIVEIRA RAMOS
226 LEANDRO OLIVETTI ESTEVAM DA SILVA
227 RETIERE COLOMBO DE REZENDE
228 NICHOLAS DANIEL QUEIROZ
229 EDUARDO DE ROSSI BORIN
230 THAIS DE OLIVEIRA DOMINGUES
231 MARIA FERNANDA SILVEIRA RODRIGUES
232 GABRIELA MENDES SOLDI
233 EMILY LOPES BIANCHIM
234 ALLINE CRISTINA CUNHA LISBOA
235 JOAO VICTOR ZAMBONI BUTTLER
236 RODRIGO BARBOSA ANSELMO
237 JOAO VICTOR PANIZZA FERREIRA
238 REBECA MENDONCA DE MENEZES
239 CAROLINA FERRARI ABOLIS
240 RAISSA ANDRE FRANCO
241 VICTORIA CAROLINE CARDOSO
242 MATIAS ALEJANDRO TOPLAS
243 *CAROLINA APARECIDA DE MORAES FERREIRA
244 *VICTOR SECCO LEMOS
245 NATALIA NASCIMENTO PRANDO
246 *BIANCA SANTOS FERREIRA
247 LARA CORREA RODRIGUES
248 PEDRO HENRIQUE PAIXAO VISCONTI
249 GIOVANNA ATOLINI SETTER
250 FABIO KENJI TAKAYASU
251 ISADORA ZANATO LEITE
252 GABRIELA MENOSSI DA SILVA FLORIANO
253 EDUARDA GRECCO FARSONI
254 MARIANA TIEMI HARAOKA
255 LEONARDO HENRIQUE RONDINA ALPONTI
256 *RICARDO LEME DA SILVA JUNIOR
257 MATEUS HENRIQUE RAMOS BARBOSA
258 PEDRO HENRIQUE TROSTDORF GONCALVES
259 TUANY AGUILAR MACIEL
260 PEDRO BARROS OLIVEIRA E SILVA
261 GUSTAVO LINHARES
262 **GUILHERME DE ALMEIDA
263 *JESSICA KAZUE OTA
264 DANIEL CHAGAS PRADO
265 PEDRO TEIXEIRA PRATES DE OLIVEIRA
266 JOAO PEDRO IMBRIANI ASTOLFO
267 ARTHUR HANSEN
268 CAIO GOMES TORRES
269 JOSE MATHEUS GOMES DE SA
270 *LUAN TOLEDO BUZINELLI
271 MATHEUS AUGUSTO DA SILVA
272 ANNA LIS ALBUQUERQUE PINHEIRO BARBOSA
273 OCTAVIO AUGUSTO BERNAVA BRANDAO
274 JOAO VITOR PEREIRA MARQUES
275 PAULO EDUARDO SANTOS NEDOCHETKO
276 VINICIUS MELO DA SILVA
277 GIOVANA GIMENES BORGES
278 BRUNO CASCARDO DE OLIVEIRA
279 LUCCA GABRIEL PENIDA MARINS
280 PEDRO DE FARIA RIBEIRO
281 NICOLAS PINHEIRO E SOUZA
282 JOAO PEDRO GOMES
283 *NATALIA PINCELLI WESTIN
284 JOAO PEDRO GAUDENCIO RIBEIRO DOS SANTOS
285 MARCELO DE AQUINO PAIVA
286 DANIEL NYSSEN
287 MATHEUS AUGUSTO BRAGA DE OLIVEIRA CORTES
288 ANA CAROLINA PAIVA DE ANDRADE
289 LUCAS DE SOUZA SIUFI
290 ISABELA DO VALE
291 YGOR TAVELA ALVES DA SILVA
292 MATHEUS HIROSHI HAYASHIDA FERNANDES
293 MATTHEW RODRIGUES PETRUCCI
294 MATHEUS LUIZ VICENTE FORTULAN
295 CAROLINE POLONIS MARQUES MARIA
296 GABRIEL KUROMOTO
297 ANA CLARA WAISENBERG DICEZARE
298 GABRIEL BUZZO ALBERTIN
299 SARAH DE ALMEIDA GIMENES
300 GIOVANA MARTINS FUKAI
301 *MARIA BRITO GARCIA
302 FAUZER HENRIQUE LOPES DE ARAUJO
303 MURILO VILLIOTTI VALE
304 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DIAS
305 GUILHERME DIAS HEINZL
306 STHEFANE NELI DE AGUIAR BENTO
307 ANA LUISA BETTINI DE OLIVEIRA
308 THIAGO BATTOCCHIO DE OLIVEIRA
309 BRUNO FERREIRA HENRIQUES
310 CAIO HENRIQUE DOMINGOS DE CAMPOS
311 ANA CARLA COLLI
312 LETICIA FURLAN VIANNA
313 GABRIELA NABEIRO DE OLIVEIRA
314 MILENA SCHMIDT SILVA
315 JULIA COSTA BIZERRA
316 MURILO BUTARELLI MIUCI
317 BEATRIZ CORREA DIAS PINHEIRO
318 BEATRIZ DE OLIVEIRA GOMES
319 CARLA MIDORI IIYAMA
320 ARTHUR MIGLIATTI VETORAZZI FERREIRA DE PINHO
321 GABRIEL FERRARI DE OLIVEIRA
322 NATALIA SILVA PAVAN
323 FELIPE LEMOS MELLO
324 LARA EDUARDA CASTILHO MARCHIORI
325 GABRIEL VIEIRA CARRETO
326 ERICK HIDEKI NARIHISA FUSUMA
327 BEATRIZ DE MATTOS CAMPIONI
328 ALINE ROSALINO
329 PAULO HENRIQUE PARMEGIANI E SILVA
330 *JOAO HENRIQUE BARCHA LUPINO
331 PEDRO HENRIQUE BRANQUINHO LAGO
332 LAURA RODRIGUES SILVEIRA
333 NATIELLY APARECIDA SILVA QUEIROZ
334 *GABRIEL FACHETI
335 VITORIA NOVAES DE GOES
336 JULIA MONTEIRO GONCALVES
337 MARCELA REIS DI PIETRO NOBREGA
338 LUDMILA CORREA GODOI BUENO
339 LINCON CONTE GENARO
340 AMANDA JORDAO AZEDO
341 DANIEL BACCHIN DE OLIVEIRA
342 YAGO DO NASCIMENTO PEREIRA
343 RENATO ISHIGE BORGES DE OLIVEIRA
344 *BRENDOW CARDOSO BEZERRA
345 PIETRO GIABBANI CUNHA
346 RENATA PEREIRA MAGALHAES
347 ANA BEATRIZ DOS SANTOS GOMES
348 ISABELA CARDIA MORAIS
349 RAFAEL BRUSIQUESI MARTINS
350 DANUZZA DE GOES UCHOA
351 LUIZA GOMES DE ALMEIDA TOLEZANI
352 PAULA D AFONSECA E SILVA
353 OTAVIO HENRIQUE DOS SANTOS LOPES
354 JORGE MATHEUS MOLINA DAVID
355 BRUNO PICCIARELLI E SOUSA
356 **NATHALIA OLIVEIRA MARTINS
357 MATHEUS APARECIDO ANDRADE
358 JULIA BARBOSA VILLANI DE ARAUJO
359 LAURA CONSTANTINO CES
360 *FELIPE DOS SANTOS CELEGHINI
361 MATHEUS MURANAKA DE LIMA
362 VICTOR HUGO REICHENBACH BENEVELI
363 *STEFANY RIBEIRO DE JESUS
364 PEDRO HENRIQUE SARAIVA
365 *GUSTAVO MARQUES SANCHES
366 INGRID APARECIDA FELIX DA SILVA
367 LUAN GUILHERME DIAS RODRIGUES
368 PEDRO AUGUSTO DE SOUZA ABRAO
369 ROSANA GONG
370 MARIANA SANTOS BARBOZA
371 *DANIELE BORGES
372 *RYO SATO
373 NATALIA VERNILLO
374 MATHEUS ANTONIASSI BELTRAN
375 FERNANDA MARTINS DE GODOY FREITAS
376 LEONARDO GONCALVES MAGALHAES
377 FABIANO FANTINI FILHO
378 **GREGHORY DO AMARAL
379 *LARISSA MARCONDI DE BARROS
380 BRUNO HENRIQUE SILVA DA CRUZ
381 JOAO PAULO SITTA GONCALVES
382 LAURA NAMI NAKASHIMA
383 WELLINGTON DE ANGELO OLIVEIRA
384 VITOR SANGALI STRABELLI
385 ANA GIULIA LENCI PACCOLA
386 PABLO FIGUEIREDO AGUILAR
387 ISABELA PIERRI SILVA
388 *GABRIELA DE PAULA RODRIGUES DE SOUZA
389 BEATRIZ MIEKO AOKI
390 VITOR MARQUES RODRIGUES
391 BIANCA BRANDT PEIXOTO
392 ISADORA BARBOSA DA SILVA
393 DEBORA DE JESUS CAMPOS
394 ICARO MARINO BITTENCOURT
395 VINICIUS AQUINO ROCHA
396 VINICIUS SERRA
397 *MATHEUS VINICIUS LUCCA DE SOUZA
398 ALICIA MARTOS PEREIRA
399 BEATRIZ ROSA CARDOSO DE OLIVEIRA
400 PAULO HENRIQUES DE FARIA NETO
401 RENAN JOSE SCARPINELLI
402 *AURILIO DOMINGUES DA SILVA FILHO
403 THAMYE JHENNFER LUCKWU SILVA
404 *CAMILA PRONI
405 CAMILA SOUZA LEAL
406 GUILHERME FORTE
407 BRUNO FULCO MANCINI
408 GABRIEL HENRIQUE NOVELLI
409 *RICARDO PEREIRA BUFFO
410 DEBORAH SILVA PIRES
411 GUSTAVO LUZ JORGE
412 JESSICA DOS SANTOS EL HAGE
413 EDUARDO CONSOLO ROSSETTO
414 BRUNO VINICIUS BRITEZ MARTINS
415 RAFAEL DENDA ODA
416 PEDRO FERREIRA STEOLA
417 *IRLAN DOS SANTOS LIMA
418 DAVID GABRIEL GUIMARAES
419 **FABIANO DOS SANTOS COSTA
420 ELIAS ANDRE
421 DAVI SIQUEIRA DA SILVA DE SOUZA
422 FELIPE BRESSANI FERRO
423 FLAVIO ALEXANDRE IMAMURA
424 GIOVANNI BATISTA DE SANTANA DIAS
425 MATHEUS FREDERICO NETO
426 GUSTAVO SANTANA SAKAMOTO
427 STEPHANIE PRICOLI VICTORINO
428 VITORIA FERREIRA VARAO
429 HEITOR MENDONCA BRAVALIERI
430 LARISSA AMARAL
431 FELIPE DE LARA ROCHA
432 BRUNA DE SOUSA PAES BARBOSA
433 GUSTAVO BARBOSA DOS REIS
434 *PEDRO DE SEIXAS QUEIROZ MERLO
435 NAYLA ZILIO COELHO
436 JOAO LUCAS CAETANO CORREA LEITE
437 MATEUS SOARES
438 PEDRO PILOTTO PATTI
439 BRUNO ROSCHEL GRANDINI
440 GIULIA MARIANO DE LIMA
441 VINICIUS GUARIZO
442 MARCOS VINICIOS SILVESTRE
443 VITOR MORENO DE PAULA
444 REBECA SALARO GRECO
445 LUCAS SUDRE DOS SANTOS
446 ANNA BEATRIZ ALBUQUERQUE SILVA
447 LUCYAN SHIMAMOTO
448 YASMIN ESCARTIN DA SILVA
449 LARA REGINA FERRAZ DE FREITAS
450 ISABELLA DE ALMEIDA GROPPO
451 *CAIO DA SILVA RODRIGUES
452 *MARCOS VINICIUS LOURENCO BERARDINELLI
453 MATHEUS HENRIQUE FALCADE
454 *BRUNA THAINA HOFFMAM
455 *SUELEN ZANETTI SANTOS
456 DOUGLAS YAMASAKI CUNHA
457 *LETICIA MOKARZEL
458 LETICIA RODRIGUES FIGUEIREDO CUNHA
459 *EDUARDA CAROLINE DUARTE AMATTE COELHO
460 LUIS CORREA PINTO
461 JHONATHAN HENRIQUE DA SILVA
462 GABRIEL CARVALHO MOREIRA
463 MARIANA VALIM SANTOS NASCIMENTO
464 GABRIEL CAMPOS CHRISTO RODRIGUES PEREIRA
465 LUCAS KAMIDE SARAIVA DE CAMARGO
466 MURILO PAIVA MORAIS
467 BARBARA TEDESCO SANCHES
468 VITOR BERTOLASSI HIDALGO
469 JOAO CESAR DOS SANTOS FERREIRA TAVARES
470 JOAO PAULO BATISTA DE SOUSA
471 *VITOR AUGUSTO LAURINO JULIANO
472 LUCAS MONTEIRO CORDEIRO
473 MAYARA SANTOS DE SOUZA
474 GIULIA MARCONDES GIRELLO
475 JOAO PEDRO DA SILVA RESENDE
476 THEO GIOVANNI BRIVIO E SIMOES
477 JOAO PAUO DE ALMEIDA FRAGA
478 SARA FERREIRA DE SOUZA
479 MATHEUS SOLBIATI BRAGA
480 MATHEUS HENRIQUE FERREIRA VILELA
481 MARIANA GARCIA FRANCESCHETTI
482 JAMILE RODRIGUES DE CERQUEIRA
483 MATHEUS RIBERTI ROSSELLO
484 JULIA LETICIA ZORNITTA
485 EDWIN DE PAIVA MARCOS ORTEGA
486 CAUE PINHEIRO MATIAS
487 BRUNA BORGES NASCIMENTO
488 VICTORIA MARQUINE TOLEDO
489 GUSTAVO JUN YAKUSHIJI
490 GIANLUCA MONTEIRO BIANCHI
491 MATHEUS CASTELLO BRANCO LIMA DE ARAUJO
492 GABRIELA PIZZOL GRANDO
493 GUSTAVO NOGUEIRA NUNES PEREIRA
494 *PAULA HORACIO GOMES
495 MAYARA DA SILVA CORREIA
496 LARA PESCARINI CAMARGO
497 CINTIA KOIKE IAMAMOTO
498 ISABELA TORREZAN PARRA
499 VITOR TAKASHI IKEDA
500 JULIANA TAVARES ZANUZZO
501 GIULIA COCATO CARVALHO
502 GUILHERME BRUSCHI DOS SANTOS
503 PEDRO FELIPE DASSIE LEONEL DE CASTRO
504 AMANDA DE PAULA VIANA
505 RENATO YUKYO OSSIAMA NAKAMURA
506 PATRICK ALEXANDRE CLEMENTE ROSA
507 *GABRIEL GUSMAO DE ALBUQUERQUE
508 **VINICIUS LEAL
509 RODRIGO GERAGE SACILOTTO
510 LAIS SALDANHA BOLOGNESI
511 THAISE NAOMI TAWARA
512 FELIPE KENZO OBATA PITON
513 HENRIQUE REZENDE MONTEIRO
514 CAMILA NAOMI TAMINATO
515 STEPHANIE DE PAULA REGIANI
516 CAMILA VENANCIO MONTEIRO
517 GABRIEL DESTRI SALGADO
518 AUGUSTO FACUNDES DA SILVA
519 ISABELLE MARTIGNAGO MARCOLIN
520 PIETRO PETTA MORETTI
521 GIOVANNI FERRARI VILELA
522 GIOVANNA SILVA DE OLIVEIRA
523 ALVARO POLI LOURENCO
524 LUCAS LEAL CESE
525 JOAO VICTOR FRANK LEMOS
526 PEDRO RICARDO GOMES DE CARVALHO E SILVA
527 GIOVANNA CANDIDO
528 PAULO FERNANDES DE SOUZA REIS
529 CAROLINA LAGUNA PIMENTA
530 JANAINA LOPES FUMANI
531 *BEATRIZ PAPOTI ALVES
532 OTAVIO PEREIRA DA SILVA SANTOS
533 ALCEU VINICIUS RONCOLETTA BELONE
534 ISADORA GARCIA DA FONSECA
535 MARIA EDUARDA PEREIRA MOREIRA
536 GIOVANNA BOMTEMPO DE MARCHI
537 **ANNE CAROLINE FEITOSA DOS SANTOS
538 MATHEUS DO NASCIMENTO COSTA
539 RAFAELA HARARY URSO
540 GABRIEL HARTMANN RIFFEL
541 ESTEVAN BONADIO AUGUSTO REZENDE
542 GIULLIA ALBELLA LORIZOLLA
543 GABRIEL ODA
544 FERNANDO YURI NISHI
545 YARLEN GARON DE QUEIROZ
546 GIOVANNA CAPOBIANCO PETTIROSSI DE OLIVEIRA
547 CAROLINE BORGES SPIRLANDELI
548 LETICIA GOMES BORGES
549 GABRIELA PEREIRA DE ALMEIDA
550 GIOVANNA ALVES GOMES DA SILVA
551 DIEGO DE OLIVEIRA MARTIN
552 BRUNO DE OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA
553 ARYSSA KAWAI LENZI
554 VIVIAN MIYUKI FERREIRA ITO
555 RODRIGO SOUZA CAMPOS
556 *RAFAEL HIDEYUKI YAMASHITA YKEDA
557 HERBERT GUSTAVO FERNANDES DE OLIVEIRA
558 **GUSTAVO SILVA SANTOS
559 *VITOR KASSAPIAN GOMES
560 GUSTAVO ZAMBONI BATISTA
561 *DENISE RAVENA BARBETTI
562 RITA DE CASSIA OLIVEIRA CORREA
563 LUCAS VILELA
564 PAULO ROBERTO TOLEDO
565 GABRIEL LUCAS ANGELO
566 *RAFAELA DE OLIVEIRA
567 CAROLINA YUMI NOZAWA KOKUBUN
568 *RAFAEL DA SILVA BELLI
569 ALBERTO VILAR COSER
570 LEONARDO SARKIS JORGE
571 NICOLE YUKARI FUWA
572 BIANCA YUKI TAKIYA
573 *NAIRA LINHARES SABINO
574 MARCELO FREITAS MARTINS
575 JOSE GABRIEL SILVA BRESSIANI
576 *MARIANA NASCIMENTO CANDIDO
577 MARIA JULIA ANTUNES CALVENTI
578 GUSTAVO DE SEIXAS QUEIROZ CAGLIARI
579 LUCCA GODOY
580 GABRIELA TAIMARA PIRES SALLA
581 *VALDEMIR DE CARVALHO DOS SANTOS
582 FERNANDA PAVANI SILVA
583 DANIEL FELIPE DE FREITAS
584 *DEBORA APARECIDA SOARES PEREIRA
585 LUCAS CURTI CASTANHO
586 MELISSA DE SANT ANNA BALAZS VIEIRA
587 MARIA ANTONIA KUBO FERREIRA
588 LEONARDO DE MAURO LOBATO
589 GUILHERME JACON FERNANDES
590 CAROLINE RANGEL MORINE
591 MARCELO VANZELLI MENDES
592 CAMILA DADICO RIBEIRO
593 ARYANNE GRAMACHO ACOSTA
594 GLEISON ALEXANDRE RUFINO DOS SANTOS
595 MARIA EDUARDA MARQUES
596 *GABRIEL FERREIRA RAIMUNDO
597 VITOR BOLFER NACARATO
598 JOAO VICTOR NASCIMENTO DE PALMA
599 LUIS EDUARDO DE MAGALHAES CAMARGO
600 GIOVANNA SANTANA DANZIATO
601 THAYNARA BEATRIZ VILELA
602 MONIQUE GIOVANINI PANASSOLO
603 MATHEUS CADENA ANDORRA GALI
604 BARBARA MORALES PASSOS
605 CAROLINE CINTO LANDUCI
606 GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA
607 FELIPPE FLORES MARTINS CARDOSO
608 GUILHERME BARBOSA FADEL DE ALMEIDA
609 CAROLINA CORREIA LUZ
610 SOFIA BARROCO DE FIGUEIREDO
611 *ENZO ASSAKAVA SHIMA
612 *MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO FERRARINI
613 RICARDO GERALDINI DE ALMEIDA DUARTE
614 GIOVANA FERREIRA BIZELLO
615 *MILENA MENDES DA SILVA
616 *MURILO ROBERTO BACINI
617 MILENA LUISA DA SILVA ANDRE
618 *LUANA NAMIE HIGA
619 **ADRIANO PAULO APARECIDO PEREIRA DE OLIVEIRA
620 JOAO GUILHERME BRASCA BARONI
621 CAROLINA TIEMI TAKANO
622 MARINA NEVES SANCHES CAZOTTI
623 LEONARDO HUTTENLOCHER NEPOMUCENO
624 LARISSA FRANCISCO
625 VITORIA DE SOUZA PEREIRA
626 PEDRO OTAVIO LOPES DA SILVA
627 GABRIELA NUNES CAVALIERI
628 GUILHERME AUGUSTO SOUZA PLACIDO
629 **THAINA SANTANA DE ALMEIDA
630 BEATRIZ LURI YASUDA IKEDA
631 **ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS
632 LUCCA BAZI VAGGIONE
633 NATALIA LUIGIA DUCATTI MERLOTTI
634 *MILENA CYPRIANO DE SOUZA
635 MARIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA
636 CINTIA OLIVIA KUSHI
637 ELIS DINIZ RODRIGUES CORDEIRO
638 LETICIA GIANINI ROSSATTO
639 TATIANE RESENDE USHIDA
640 DAVI RAMOS JORGE
641 YASMIN ABOU ARABI SILVEIRA
642 ELISA OTHERO NAHAS
643 *NATALIA DE ANGELO
644 IZABELA DE OLIVEIRA FONTANA
645 *FABIO ANSELMO DE CARVALHO
646 BRUNO HENRIQUE BAENA DA SILVA
647 JOAO VITOR GARCIA
648 FERNANDA MONTANGER PINHEIRO
649 JOAO ANTONIO MELNYK
650 *MATHEUS BERGAMINI SILVA
651 BRUNA MOREIRA SALES LOUREIRO
652 JULIA MAIA CORREA
653 REBECA RHAYSSA ZANCANELLA BACK
654 HENRIQUE FACIOLLI CINTRA
655 GUSTAVO BERNARDES ALAMINO
656 MARIA JULIA RIBEIRO DE SOUSA
657 ANA PAULA SILVA VIEIRA
658 MARIANA DINDINI DE MENEZES
659 FELIPE STORTI TREVELIN
660 GUILHERME ROCHA SILVA
661 **GUILHERME OLTREMARE
662 JENIFFER MEDEIROS DE ASSIS
663 GABRIELA LOZANO DE SOUZA
664 *LEONARDO DA SILVA ARAUJO
665 RENAN FERNANDES
666 LARISSA HARUMI NONAKA
667 AMANDA MEIRA ISHIKAWA BORTOLOCI
668 **MAYARA OLINTO DA PATRIA SILVA
669 JOAO VICTOR TSUJI TOMIO
670 VICTOR KEISUKE OKADA
671 GIOVANNA RODRIGUES CUSTODIO
672 **EDNILSON JOSE MENATTI JUNIOR
673 MILENA CRISTINA GODOY FERRAZ
674 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA MOREIRA
675 HENRIQUE GONCALVES CALIL
676 CAROLINA MARQUES CURY
677 PEDRO LUIZ RISSI BELTRAME
678 GABRIEL MEZZENA LOPES
679 FELIPE NASCIMENTO DA SILVA
680 GABRIEL DONADEL DE ALMEIDA
681 MATHEUS FASSIS COROCHER
682 *LUANA VENTURA ZORZETTO
683 *PAULO HENRIQUE SILVA ROCHA
684 *MICHELE LIKA FURUYA
685 ARTHUR LOPES CRISCIMANI
686 MARIA EDUARDA SANTOS MACHADO
687 BEATRIZ DA SILVA TAVARES
688 *SIMONE MARQUES AGUIAR
689 JOAO GABRIEL LOSNAK GRANDE
690 LUCAS SILVA DOS SANTOS
691 LEANDRO ALEXANDER BUENO
692 JOAO PEDRO TREVISAN
693 GABRIEL RODRIGUES ALVES
694 RAFAEL DRAGUNAS
695 GIOVANA SOBRAL MAFRA
696 JOAO VITOR TOSTES PITTA
697 *GABRIEL BONI MORELLI
698 DIEGO SAMPAIO RIBEIRO
699 *ANA KASSIA SPAGNOLLO ROSSETTI
700 ERIC KEITI YOSHIMURA MOTIZUKI
701 MATHEUS NASCIMENTO PEREIRA
702 **JONATAS HENRIQUE GOMES
703 JULIO KIMIO HIRATA
704 ROBERTA MIRANDA XAVIER DE BARROS
705 BARBARA FAVATI DE SOUZA
706 FELIPE PERROTTI PEREIRA
707 ANTONIO CARLOS FACCIOLO FILHO
708 *TARSIS GABRIELLA DE JESUS MACHADO
709 LAURA PAEZANI VIEGAS
710 VINICIUS HAJJAR MARQUES
711 *PEDRO HENRIQUE BIGAS PISMEL
712 LUCAS FUJIMOTO SILVESTRIM
713 VINICIUS HENRIQUE NUNES PAIVA
714 *MARCOS ALEXANDRE MARTINEZ
715 MARCELLA MORETON DOMINGUES
716 *HUGO RIBEIRO MARQUES DA SILVA
717 TASSIANE NEVES ASTUTI
718 MATHEUS HENRIQUE MARQUES
719 *LEONARDO DE MELO SIQUEIRA
720 *LAIS DA ROCHA SILVA
721 **BIANCA PRISCILA DOS SANTOS ALVES
722 *EDUARDA FACINA
723 *MATHEUS CATTINI BUENO
724 GUILHERME PULIZZI COSTA
725 DANIELA PATRICIA GOMES CAMACHO
726 ISABELLA TIEMY IDE ZANCANELA
727 ANA ELISA MATAQUEIRO
728 *LEONARDO MENDES QUIBAO
729 *LUIZA TOLEDO PIZA FALCADE
730 CAETANO LABAKI ZUCCATO
731 INGRID GARCIA ROCHA
732 LUANA FERREIRA DA SILVA
733 *ANDRESSA FACUNDO ARRAIS DE ARAUJO
734 GUSTAVO ALVES CONSTANCIO JUNIOR
735 GABRIELA ZUTIN BERETTA
736 ISABELLA PEREIRA ALVES
737 GABRIEL ANDRINO DE OLIVEIRA VARELA
738 ANTONIO RENATO SOARES
739 LENIN PEDRONI IVONICA
740 MARIA CAROLINA ALVES MOREIRA DE CARVALHO
741 GABRIEL LAMBERTI
742 EMERSON ELIAS DIAS DA SILVA
743 ALINE TIEMI UEKITA CORO
744 *DANIEL BARBISAN BERTOLDO
745 THIAGO ROYER LEAO
746 LUIS PAULO KENZO MATSUO
747 MIGUEL PIZZATTO ACCORDI
748 LEONARDO AUGUSTO VALDIVINO
749 *BEATRIZ RODRIGUES RASMUSSEN
750 SARA SILVA DE SOUZA
751 GUILHERME VITTI BOMBACK
752 STEFANE TAME MONTEIRO OLIVEIRA
753 **LIDIANE ROCHA DA SILVA
754 VICTORIA BUENO ALVES
755 RICARDO KAORU TAKAHASHI VIZENTIN
756 FELIPE SANTOS MICHEL
757 ALICIA VENDRAMINI CHRISTOFOLETTI
758 GABRIEL BROCCHI ALVES DO AMARAL
759 MARCUS VINICIUS DE MENEZES
760 CAROLINA GARCIA JANINI
761 HENRIQUE POLETTINI BARBOSA
762 PAULO VITOR REZENDE
763 **LARA OLEGARIO DA SILVA
764 ISABELA LANGNOR E SOUSA
765 SAINTCLAIR NATALINI DE OLIVEIRA
766 *RAFAEL SOARES DA SILVA
767 TIAGO GUILHERME BITENCOURT DE OLIVEIRA
768 PAMELLA FERREIRA DOS SANTOS
769 MARIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA
770 *FRANCIELLE FERREIRA DA SILVA
771 GIULIA PAULINO HERNANDES
772 ARTHUR RODRIGUES COELHO TAMIAO
773 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR
774 *MATHEUS CUBA CORTEZ
775 *GABRIEL R. B. MOTA
776 LAIS BONRRUQUE DE ANDRADE
777 GABRIELA GARCIA SCATUZZI
778 LEONARDO CARVALHO FREIRE
779 VITTORIA ARIEL DOS SANTOS BOROTTO
780 PEDRO SILVA VALE CHAVES
781 ISABELLA TONANI MONTANHEZ
782 KARINA DE SANTANA VIANA
783 LUCAS PASIN
784 RICARDO ARTURO CHAMBERGO VALENCIA
785 *ANA LAURA IVANOV CARVALHO
786 *GABRIEL SALES MAIA
787 MATHEO SANTELLI NOVAES
788 GIULLIA MONTEIRO SANTOS
789 ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS AZEVEDO
790 *LETICIA SILVA DE OLIVEIRA
791 *BRUNA SOUSA DA SILVA
792 BRUNA TOLEDO DOS SANTOS
793 *MARCOS BAZANI SIMOES LOURERIO
794 VINICIUS STELMASTCHUK SOUZA QUEIROZ
795 RODRIGO FALCAO FREDDI
796 FELLIPE FAGUNDES
797 LAIS ALVARENGA CARVALHO
798 NATALIA DE OLIVEIRA ALVES
799 **LUIS GUSTAVO MARTINS DOS REIS
800 LUCAS SILVESTRE CORDEIRO
801 EDUARDO AZENHA BARRADO
802 FELIPE RODRIGUES DE MORAES SILVEIRA
803 GUILHERME AUGUSTO DE MELLO
804 *LAIS FERNANDA KANADA
805 CAROLINE SCACHE PRUDENCIO
806 JONATHAN MELLO SACCOMANO
807 HELOISA GONCALVES BEGALLI
808 ISABELLA MANDRUZATO DE SOUZA BARBOSA
809 GUSTAVO MOREIRA PENA
810 LUCAS HENRIQUE BATISTA
811 BRUNA SILVA ALVES
812 HENRIQUE TOMAZ LOPES
813 CAROLINA MIRANDA ARANHA
814 CAROLL DE RUIJTER
815 GUILHERME VIEIRA ZANIN
816 *RAQUEL DIAS BARBOZA FABRETI
817 VICTOR SEREN MOEDA
818 PEDRO VINICIUS BATISTA SPESSOTTO
819 *NATHALIA SANTANA OLIVEIRA
820 MATHEUS DE ASSIS GONCALVES PEREIRA
821 GABRIEL SILVA CAMPOS
822 GABRIELE GAROFALO SICCHIERI
823 BEATRIZ CAMARGO RIBEIRO
824 CELLY YUKARI WATANABE
825 GIULIANA THOMAS VITORINO
826 PEDRO CAMILLO MIRANDA
827 NICOLAS ZERBINATO CAMPOLI
828 VINICIUS PEREIRA MARIOTTO
829 WILLIAN HITOSHI GOTO
830 GABRIELE SANTOS MALMAGRO
831 LEONARDO NOGUEIRA GABRIELLI
832 DANILO CAMANDAROBA RODRIGUES
833 **HELOISA DA CUNHA SILVA
834 JOAO PAULO DOS SANTOS GOMEZ
835 KIM NOTOMIS
836 THAISA ISHIKAVA SANTANA DE OLIVEIRA
837 CECILIA MASSARO RUFO
838 **BRUNA VALERIO DA SILVA
839 *CARLA GABRIELE GATO
840 MATHEUS PARIZ PEREIRA
841 MURILLO KENDY TAKESHITA
842 *CAIO MATHEUS PALONI
843 *ALINE DE PAULO COSTA
844 EDUARDO RAVAZZI RIBEIRO TAYAR
845 CHRISTIAN LEONARD KRAMER
846 CARINA DIAS
847 LYAMARA MENDONCA DE SOUZA OLIVEIRA
848 JOAO FELIPE DE PAIVA REGUERO
849 LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA
850 MARCOS ANTONIO CHERETTI JUNIOR
851 FERNANDA FAGUNDES BRAGA
852 *EDNILSON MIKAMI SAKAKI
853 MILENA POLINI DE SOUZA
854 PEDRO PAULO CANESCHI MASILI SANTOS
855 MARIA EDUARDA VIEIRA HOLTZ
856 **KAIQUE DE SOUSA OLIVEIRA
857 MARIA BEATRIZ RESTANHO VERNASCHI
858 **ALICE FERREIRA SANTOS
859 **LUCAS ALENCAR NOGUEIRA
860 *FERNANDA DELLA VALENTINA ESPINOZA
861 ANA BEATRIZ DUTRA SOARES
862 NATHAN DOS SANTOS MOREIRA
863 CAIO AUGUSTO DE OLIVEIRA ROQUE
864 GUILHERME LADEIRA RIBEIRO
865 ANA LUIZA DA SILVA RAMOS
086 - Estatística - diurno - Presidente Prudente
1 *LUIS ALBERTO GONCALVES PORTO DE OLIVEIRA
2 THIAGO SHIRAISHI KATO
3 LEANDRO YUJI KOGA
4 GABRIEL PEREIRA RODRIGUES
5 DANILO GIRAO MONTILLA
6 *DANIEL MARINI PERPETUA
7 *ANA CRISTINA YUMI UTSUMI
8 LUCAS AKIO SENAGA ONUKI
9 ANA LAURA BERNO
10 RENAN SANTOS BARBOSA
11 LUIZ FELIPE ASSUNCAO LOURENCO
12 RAFAEL IVANO SUZUKI
13 MARCELO APARECIDO FERNANDES JUNIOR
14 MARIANA DE CARVALHO
15 BERNARDO MUSSOLIN JAZRA
16 MURILO SERNAGLIA FERNANDES
17 *JADSON RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA
18 FELIPE TADAKI TOSTA IDA
19 EVANDRO MORONI JUNIOR
20 LUCAS KENJI SATO
21 GIOVANNI VICENTE BATISTA
22 ALICIA SCORDAMAIA DE CARVALHO
23 **VITORIA DE OLIVEIRA SILVA
24 PEDRO PAULO RAMALHO MARTINS
25 *GABRIEL OLIVEIRA BARBOSA
26 *VINICIUS HENRIQUE VALENTIM
27 VINICIUS LUIS BELEM BRONZATTI
28 JOAO VICTOR DOS SANTOS ACCORSI
29 RAPHAEL HENRIQUE DA SILVA
410
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
086 - Estatística - diurno - Presidente Prudente
class. nome
30 DAVI CHERETE
31 **AMANDA S MARCELINO
32 HELIO MOTA EZEQUIEL
33 *LEONARDO VIEIRA PAES
34 BARBARA FERNANDES PAULOSSO
35 KLEBER VIEIRA RODRIGUES JUNIOR
36 BRUNO ROSSI
37 MARIA EDUARDA DO PRADO E QUEIROZ
38 *ANTONIO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR
39 *ESTEFHANIE FERREIRA TALACIMON
40 *STEFHANY TAINA SOUZA SANTOS
41 **DENISE PAULA DOS SANTOS
42 **HUANDER GONCALVES NOVAIS
43 *LUCAS SHINJI TAKAKURA
44 BEATRIZ DE BARROS MONTINI
45 **ALANA RODRIGUES DA CRUZ
46 *FAGNER APARECIDO LOURENCO
47 *DANIEL MITIO MORI
48 *JOAO FELLYPE ANGELO BARROSO
49 RICHARD FELIPE PERES LOBO
50 OTAVIO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA
51 LEONARDO JUAN ALUCHNA FARINELLI
52 VITOR TAKAO MASSUDA
53 LEONARDO EVANGELISTA DE ABREU
54 JOAO PEDRO ALVARENGA RAMOS DA SILVA
55 GIANPEDRO ROBERTTO MELLA BRIGANTE
56 WECKSLEY RENATO HERNANDES
57 NICOLAS CORDOBA GUSMAN
58 **CLAUDIO HENRIQUE LEAO DE ALMEIDA
59 **MARIA CAROLINA DE SOUSA MEDINA
60 ALEF DOS SANTOS MEDRADO
61 PEDRO HENRIQUE CARLINDO DA COSTA
62 AMANDA MAYUMI LINHARES
63 ANA TEREZA YUMI SATO SOUSA
64 *MATHEUS JOSE DE LIMA
65 *ISABELLA FERNANDES
66 *DANILO AMORIM DOS SANTOS
67 MATHEUS BARRETO MIGUEL DE OLIVEIRA
68 *GUILHERME TEIXEIRA SANTOS
69 *EDUARDO PEDRA JERONIMO
70 *ANDERSON SANTANA DOS REIS
71 ANDRE VENDRAMINI MANDUCA DA SILVA
72 **HEITOR ANDRADE OLIVEIRA
73 ALVARO DE ARAUJO FERREIRA LIMA NETO
74 **DENISE CAROLINE BOSISIO DA SILVA
75 RAPHAEL RODRIGUES LIMA
76 EDESIO PINHEIRO MARQUES
77 **DOUGLAS DE PAULA NESTLEHNER
78 **LARISSA ISABEL LOPES DA SILVA
79 LUCAS TEIGUI SHINJO YAMASAKI
80 GABRYELLA FERNANDES SILVA
81 VINICIUS SERVIDONE TRIZOLIO
82 *RENAN BARONI ALTRAN
83 *JAQUELINE MARIA DA SILVA
411
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
086 - Estatística - diurno - Presidente Prudente
class. nome
84 *BEATRIZ FERNANDES SOARES
85 LIVIA KAROLINE DE FREITAS CARLOS
86 GABRIEL CARRIL A. P. DE ALMEIDA
87 *TIAGO HENRIQUE DA CRUZ
88 **ANA CAROLINA SANTOS BARBIZAN
89 **JOSE ANDRE OSCAR PINTO
90 **TALYTA STEFANY AMARAL DA SILVA
91 *JAQUELINE CHAVES SANTOS
92 *HUGO SILVA COMISSO
93 **BEATRIZ CRISTINA VIEIRA DE PAULA
94 *WILLIAN YUDI SANTANA KOGA
95 **GIOVANA SCARMAGNANI DE BARROS
087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara
class. nome
1 CAROLINA AUGUSTA ROMAO DE BRITO
2 GIOVANNA DUO CARDELLA
3 PEDRO HENRIQUE DAIBERT GARCIA
4 LETICIA DE MATTOS NEVES
5 MARINA VELLA
6 GIULIANA MENDONCA DUARTE PINTO
7 SHAILA MOURAD
8 HELOISA SAORI DANNO
9 MAYUMI TAKEDA
10 BEATRIZ ROSSI BONIN
11 *FERNANDO CASSIMIRO BUENO GOMES
12 ISABELA ANDREOTTI
13 LUISA BEATRIZ MOURA MACHADO
14 BIANCA ALVES SCHIMITD
15 LARISSA POMBEIRO SPONCHIADO
16 SOFIA SCHALKA
17 NADIA MAYUMI VILELA BARTNICK TANAKA
18 MAYARA SPADARI DA COSTA MOURA
19 MARIANA SAYURI TAKAKURA
20 NATALYE PINTO FERREIRA
21 VIVIAN NAMIE ONISHI
22 DANIELY ARAUJO DE OLIVEIRA
23 ANA CAROLINA RODRIGUES CARBONE
24 NICOLAS IAMAUTI TIVELLI
25 CAROLINE VECHIATO GUIMARAES
26 *JOSEPH BABIAN
27 RAFAEL VENTURELLI ZETUNE
28 HELENA DE MENEZES MONTENEGRO
29 BEATRIZ FARIA LEMOS BRIGHENTI
30 NATALIA DE OLIVEIRA CEGALLA
31 BARBARA RAMOS DA SILVA
32 BARBARA VAZ DE MELLO
33 HUMBERTO RODRIGUES DE CARVALHO DOS SANTOS
34 DANIELA VADIVIESO
35 FERNANDA TYEMI IDERIHA
36 ANA CAROLINA DAVIS SANTOS
37 ELISA SOUZA VAZ
412
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara
class. nome
38 FELIPE CELLONI BLAYA MARTINEZ
39 CAROLINA SABURI LOBO DE CAMPOS
40 JOAO GABRIEL PEREIRA NOGUEIRA
41 ISABELA CARO MOTA
42 GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA
43 MARINA ALEXANDRE PEREIRA
44 **MARIANA CORREIA OLIVEIRA
45 DIANA PIAZZA CODINA
46 BIANCA YUKA KAMOGARI NAKAMURA
47 BEATRIZ LOPES PAES
48 VITORIA YUMI KINOSHITA
49 LAURA BEATRIZ DEMORI
50 EDUARDA DE CARVALHO LE SENECHAL HORTA
51 FABIO KENJI TAKIYA
52 LARISSA HONDA GRECO LOBO
53 LARISSA DE SOUZA CRISPIM
54 GABRIELLA BOVO FABIO
55 **ALLANA FRANCA FAGUNDES
56 SOFIA GEROTTO VIOLA
57 ISIS AZEKA INDIG
58 *CLAUDIA EMI HIGASHI
59 *NATALIA BUENO DE MORAES
60 CAROLINNA LIS BELLINELLO LEITE
61 STEFANY COSTA QUEZADAS
62 RAFAEL VICARIA DE ANDRADE
63 MAYARA ALCATRAO AUGUSTO
64 *GUILHERME MAGRE FERNANDES
65 MARINA TOPPA DE OLIVEIRA
66 CAROLINA YUMI NISHIMURA
67 STEPHANIE VIEGAS GKIONIS
68 MURILO HENRIQUE ALBUQUERQUE SALERNO LUPPI
69 VALQUIRIA RODRIGUES PEREIRA
70 EDUARDO EIJI ITO
71 JULIANA SANTOS LORENZI
72 BIANCA MOLINA CAMPOS
73 *GUSTAVO RODRIGUES ANDRADE
74 MARIANA SOUSA DE PAULA
75 ALESSANDRO ROSINI MONTEIRO
76 BEATRIZ MEDUQUI RODRIGUES
77 AMANDA OSHIRO EUFRASIO
78 SOFIA SAYURI IKARI PASIAN
79 LARISSA BELIZARIO LEME
80 MURILLO HENRIQUE NICOLAU ROCHA
81 YASMIM TARANTO DE FREITAS
82 EDUARDA RINALDI BONATO
83 GIOVANA ROSSI MENDES
84 YURI ARAUJO MACHADO
85 LARISSA MENEGASSI
86 ANA CLARA ROLIM DOS SANTOS
87 JULIA RASO FERREIRA DE OLIVEIRA
88 SOFIA TAMACIA THIM
89 AMANDA TURNO DA SILVA
90 RODOLFO ROMANOV ARAUJO AGABITI
91 MARIA LUIZA ANTONIUK MARTINELI
413
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara
class. nome
92 STEPHANIE BACHINI WALKER
93 LUCAS ROCHA FELIX
94 CLARA RIBEIRO COSTA SILVA
95 MARIANE DIAS VENTURELLI
96 HEITOR MASSAMBANI RETT
97 RAFAEL COSTA PAGANONI
98 MARIANA AKEMI NORONHA
99 VICTORIA ROCHA BRANDAO
100 THIFANY DA SILVA RIBEIRO
101 *ALESSANDRA DE SOUSA MESQUITA
102 HSUAN HUA CHEN
103 JOAO VITOR MOURAO LOURENCO
104 **JONATAS ELIAS RITA
105 MARIANA CARLOMAGNO DE PAULA
106 GIULIAN DE PAULA RODRIGUES
107 BIANCA LIRA SILVA SANTOS
108 ANA LAURA FERRAZ ANDREGHETTO
109 *JULIA SOTO RIZZATO
110 THAIS YUMI MORIWAKI
111 BIANCA DE ABREU DIZ
112 LUISA ALVES LANDI
113 ANNA CAROLINA TOLEDO BORGES
114 DULCE LACERDA ABREU MATARAZZO DE SOUZA LAGE
115 LUISA SANTOS MARINHO
116 *CATHARINA AUGUSTA DE ALMEIDA PIMENTEL
117 BRUNA CRISTINA LOPES DOMINGUES
118 *LUANA DENARDI DE GASPARI
119 *ESTEVAO HENRIQUE CACHIONI
120 NATALIA FLORIANO PAIVA
121 *ISABELLA MIYUKI OSIRO
122 BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS
123 SOFIA GALEAZZO VERRI
124 RAFAELLA JUNQUEIRA MERLI
125 BIANCA CHIARI
126 FABIANA AYUMI MIYASHIRO
127 MARIA BEATRIX STERN
128 GABRIELLA YUKIE ARAUJO
129 INGRID TAMY MINEI
130 JULIA VIEIRA SCACCHETTI
131 GABRIEL S. T. M. L. SOARES
132 INGRID APARECIDA MENDES DOS SANTOS
133 GUILHERME DA MOTTA GONDIM
134 JESSICA GABRIELA FIGUEIREDO DA MATA
135 MARIA CAROLINA FRANZINI
136 FERNANDA SILVA DE LIMA CONEGUNDES
137 LUIZA CAVALHEIRO DE MORAES
138 LETICIA TRINDADE MARTINS
139 LARISSA CRISTINA BATISTA MARCHIORETTO
140 ISABELLA SIMAO FRANCISCHETTI CORREA
141 CAROLINA VIEIRA LUNA
142 SARA PERES NUNES
143 BEATRICE MORCELI
144 JULIA POMPONIO COSTA
145 DANIEL PAIVA DE DOMENICO
414
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara
class. nome
146 RAFAEL MARCHI
147 ALEXANDRE WANG
148 GABRIELA MIGUEL MARTINS
149 RENAN PEREIRA RODA
150 JESSICA QUAGLIO
151 FERNANDA AKEMI MOCHIZUKI
152 SOFIA OLIVEIRA MIGUEL
153 FERNANDO NASCIMENTO FALCAO
154 MATHEUS FERREIRA SOARES
155 THAIS LEITE DE BARROS
156 CARLOS EDUARDO ALVES FURTADO MENDONCA
157 **ISADORA NAFHY LISBOA OJO
158 KELLY YOSHIMOTO KOGAWA
159 ISABELLA SABADIN
160 ANA LUISA DE MELO MALAGONI
161 MARIANA MIDORI TANGO
162 AMANDA GERMANO
163 *ITALO CAETANO CANEVARI DA SILVA
164 GIOVANNA GONCALVES FELIX DA SILVA
165 JULIA TALIARI CORREA
166 GABRIELA SOARES FRANCISCO
167 JULIA DE OLIVEIRA CAMPOS
168 DEBORA ZANATTA PEREIRA MONTEIRO
169 *JULIA DA SILVA GARCIA
170 BEATRIZ FERNANDES
171 ISABELLA SANCHES IMAIZUMI
172 ANA JULIA FERREIRA SILVA
173 **FERNANDA PIMENTEL DE BARROS
174 HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS
175 VINICIUS BAPTISTA BENUCCI
176 AMANDA MIRANDA PEREIRA DE BARROS
177 TAINA CLARINDO CRISTOVAO
178 ISABELA WILL DE ANDRADE
179 *ISADORA SOARES MOURO
180 *MILENA MARTINS COTRIM
181 LETICIA FERNANDA ALVES MATEUS
182 LUIS HENRIQUE FELICIO DA SILVA
183 ALINE MAUCH DOS SANTOS
184 *KARINA MAKI YAMAMOTO
185 BIANCA SHIMIZU ALMEIDA
186 GUILHERME FERREIRA CUSTODIO
187 RAFAELA YUMI KOGA
188 VINICIUS CORREIA FERREIRA
189 *GABRIELA DE OLIVEIRA CALVO
190 **FERNANDA LARA MACHADO
191 FLAVIA SIQUERIA SORRATINI
192 *ANA JULIA STERZO ZABIN
193 MARIANA MERAIO
194 RENATA MUZI RAMOS
195 MARIANA GARGIONE DE SANT ANNA
196 *NAYARA BECHEDORF SILVA TELLES
197 LUCAS BREDARIOL LIMA
198 MARINA CESAR LEMES FUKUDA
199 CAMILA KAORI MAXIMINO DOI
415
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara
class. nome
200 FERNANDA DE LIMA CRUZ
201 GABRIELA GARZERI DE MELO
202 LETICIA STEFANO PIRES
203 *FABIANA LUMY YAMADA
204 *ANA PAULA MARCHIOLI
205 VICTORIA GALLEGO
206 INGRID SOPHIA ISHIMARU
207 *JOAO GABRIEL MENDES ROCHA
208 MARINA ROSSETO DE ALMEIDA CAMPOS
209 LORENA MARIA MENDES DA SILVA
210 PEDRO HENRIQUE BERTIN BARROS DA SILVA
211 GIOVANNA CARDOSO RODRIGUES
212 CAROLINA FERNANDA GUEDES
213 ISABELA JUDICE OLIVEIRA
214 *CAROLINE GOMES DE OLIVEIRA
215 MARINA PUGINA DE PAULA
216 GERSON CHEN
217 CAROLINA PEREIRA SANTOS
218 THAIS MARTINS
219 CAROLINA TIAKI TAKEHARA
220 MARIANA DA CUNHA MOREIRA PASSOS
221 *CELESTE MINGORANCE MANENTI
222 GUSTAVO SILVEIRA TOLDO
223 *MURILO SALVATTI MARANGONI
224 *LYANDRA MACIEL CABRAL DA SILVA
225 MARINA SCHOBA DA FONSECA
226 FERNANDA FUNG DOS REIS
227 *CAROLLINA MAZZA ABRAMO OLIVEIRA
228 *PAULO ROBERTO ABRAMO FILHO
229 *GABRIELLE CRISTINA SANTOS
230 VIVIANE MIYUKI MIYAMOTO
231 *VICTOR MARTIN
232 EDUARRDO LOURENCON BORGES
233 VICTOR EIDY KAMIKABEYA
234 **ARTHUR CAVALCANTE HATAE
235 **LUCAS SOUSA BELTRAO DA SILVA
236 LOUISE BONAMICI MIOTTO
237 RAFAELA CROTT PETROLINO
238 LAURA ARISSA IMAHATA
239 GIOVANNA BELLO PAPA
240 **IZABO PEREIRA MENESES
241 *RAFAELA SIMONI ALTOMANI
242 LUIS FERNANDO MORAVIS UDINIKI
243 BARBARA FALASCHI ROMEIRO
244 ANA LUIZA BORTOLOZZO
245 MARIA EDUARDA BIAGI MOROTI
246 GABRIELA MOLLER
247 CIBELE TAMPELLINI LUIZ
248 GUSTAVO MARCOLETO FERNANDES
249 *JOAO RICARDO NOGUEIRA PEREZ
250 THAMIRIS AZEVEDO GALDINO
251 LUCA FACHINI DE PAULA SANTOS
252 *JANAINA CHAGAS UNGER
253 JENNIFER DE MORAIS FREIRE
416
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara
class. nome
254 AUGUSTO CESAR RIBEIRO DA SILVA
255 PEDRO DE MELLO BELENTANI
256 CAMILA SIELFELD DE MEDEIROS
257 FERNANDA DE LIMA OLDANI
258 *AMANDA MARQUES NUNES
259 JANAINA TEIXEIRA COSTA DE PONTES
260 OTAVIO DANEZI DE OLIVEIRA
261 KARINA TIEMI INAGAWA NASCIMENTO
262 MATHEUS JORDAO MEDEIROS
263 GIULIA MARIA GAGLIAZZI LAGE
264 VICTORIA HELENA LAGO LORENZO
265 *KATHERINE CAXIAS DE ANDRADE
266 MILENE PALOMO SEBILLA
267 VITORIA DE LIMA PINHEIRO
268 FERNANDA SANTOS BARROS
269 *JULIANO HEIJI ORITA
270 HELOISA LUMY MASUDA
271 BEATRIZ MIE HAMADA OGUSHIKO
272 *VITORIA RODRIGUES INACIO
273 **GUSTAVO MURILO ALVES
274 ANDERSON RODRIGUES VITORINO DA SILVA
275 GIOVANNA CARVALHO OLIVIERI
276 FERNANDA DE JESUS FERNANDES MOINHO
277 MARIA VICTORIA AZEREDO
278 THIAGO FIORAVANTI GOMES DA SILVA
279 MARIANA LOTERIO SILVA
280 THAINARA PERONI HUSSAR DA CUNHA
281 *ANA FLAVIA CASTRO VENDRAMINI
282 MARIANA GARCIA FERNANDES
283 PAMELA SOUZA TADA DA CUNHA
284 *PRISCILLA ROMANO
285 *GIULIA SANTOS BENUTTO
286 AMANDA SANCHES ASCENCIO
287 ANA CLARA SILVEIRA SCOMPARIN
288 FERNANDA ISABELE CESAR DOMINGUES
289 ENNIO SOUZA VILLA
290 *MATHEUS HENRIQUE MARTINS
291 **ELEN DA SILVA ARAUJO
292 CRISTIELEN MELLO JUNQUEIRA ENOUT
293 **GABRIELA FERREIRA DA SILVA
294 LANY BARCELLOS CUNHA
295 KATHRYN ROSE LO
296 LARA BUENO ERNESTO ESPOSITO
297 LETICIA JUNQUEIRA SCALI
298 VERONICA SOMOZA
299 JULIA YUME SHIMABUKURO
300 JOYCE SALTON SILVA
301 *EMILYN PARO
302 ISABELLA GARROS DOS SANTOS
303 GABRIELLY YUKIMI KAWAMURA SUGUIURA
304 JULIA DE SOUZA BRIGHENTI
305 VERENA ARIAK VIEIRA
306 GIOVANA ABDO FERNANDES
307 MAIRA CAROLINA PUGLIERO
417
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara
class. nome
308 ISADORA CARVALHO NOVAES MOREIRA
309 JULIANA MELO RODRIGUES
310 *VINICIUS LIMA FAUSTINO
311 MAUNA COSTA ESTEVAM DE AMORIM
312 GABRIELA BARBOSA NASCIMENTO
313 PAULA HIKARI YOSHINAGA
314 *PEDRO HENRIQUE BORELLA
315 NATALIA DE OLIVEIRA MARQUES
316 DANIELA PISTILLE MARTINS
317 CLARA AGUIAR COELHO
318 JAQUELINE CALDANA
319 ISABELLE RODRIGUES RIBEIRO
320 *RERONDI ATILA LIBA FERNANDES DOS SANTOS
321 BEATRIZ YUMI OTA
322 SARA KAZUMI KIMURA
323 LARISSA SUGIURA
324 REBECA ALVES DEVECHIO
325 MARINA FLORENTINO
326 LAURA MANENTI
327 *ANDRESSA FRANCIELLI BONJORNO
328 GABRIELA LOPES CAVALCANTE
329 TARINA DE CAMPOS LEMMI
330 **GHUTYARA GABRIELA MOREIRA DA SILVA
331 *GIOVANA PIOVEZAN FIORESI
332 GIOVANA MONTEIRO PAVANELLI
333 *BEATRIZ VOLANTE
334 MARINA LIMA DA SILVA
335 GRAZIELE CAPPATO GUERRA SILVA
336 *LUCA KIICHI SUZUKI TRANCOLIN
337 LUCAS BORBA PUGLIESE RIBEIRO
338 ERICA CRISTINA ALVES MUNHOZ MONTEIRO
339 BRUNO CAMPOS FREDERICI
340 *LUCAS JACOB FRANCA
341 MARINA MANIERI PACHETI
342 *RAYENE ALVES DOS SANTOS
343 AMANDA ROBERTA PAIVA SILVA
344 MARIANA SANCHEZ COSTA
345 KAROLINE VITORIANO DOS SANTOS
346 MARINA FERREIRA MENDES
347 BEATRIZ MENDONCA MEDEIROS
348 BRUNA FERREIRA
349 LUCAS FARDIN BROGLIO
350 LETICIA PERNA GAIA
351 DANIELE PANTANO DE LAZARI
352 LUIZA LOPES CAGLIARI
353 MARIANE TIKAE SATO
354 ISADORA LOYOLLA CANDIDO
355 GABRIELA WOLF PAROLARI FERNANDES
356 MILENA DA SILVA
357 *MARCOS CECILIO COSTA JUNIOR
358 THACILA DE OLIVEIRA MARQUES
359 GIOVANNA GARBINI DAUT
360 LETICIA FERRARI SUZUMURA SILVA
361 BRUNA MARIA SOARES BONFA
418
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara
class. nome
362 GIULIA MARIA RODRIGUES REIS
363 *RAFFAELA DE LUCIA FERNANDES
364 ANNA BEATRIZ SOARES ROCHA GUERRA NEVES
365 LEONARDO DE ABREU FERREIRA
366 *JULIA DE CAMARGO
367 PIETRA MITIKO TATEYAMA PATTINI
368 CAROLINE AKIE MIYASATO
369 GUSTAVO PIRES MAURICIO
370 *GABRIELE DA SILVA CASTRO
371 *BEATRIZ E. PORTELLA RANGEL
372 **DIEGO MENEZES PEREIRA DA SILVA.
373 PAULO EDUARDO DE LIMA LOPES FILHO
374 *SILVANA NAOMI NAGAHAMA
375 ISABELLE GONCALVES DE ARAUJO
376 NATHALIA SERAVALI DA SILVA
377 MARIA EDUARDA DA SILVEIRA ALONSO
378 MARIA VITORIA LOPES STELA
379 GABRIELLE DONEGA FERREIRA BERLOFA
380 LARISSA DIAS MAZARAO CRUZ
381 LUIZA RIANI SUNDFELD
382 NATALIA SAYURI MATUNAGA CAMPOS
383 CAROLINE BELINI MARQUES
384 *THAIS REGINA DE MORAES DOS SANTOS
385 THAYNA CATARINA GONCALVES DOS SANTOS
386 ALEXIA SANCHEZ VERRO
387 *VITOR GONCALVES GARCIA
388 BEATRIZ BAROSI SOUZA
389 ESTEFANIA DO VALE MARTINELI
390 *LAIS FERNANDA DE GEIA
391 *DENISE LIGEIRO
392 **CAMILA INAIE FERREIRA CAMPOS
393 YASMIN GIRDZYASUSKAS JUSTINO
394 *JESSICA FERRAZ
395 *THAIS INGRID BORDIN
396 BIANCA MORIELLE VERSUTE
397 CAROLINE TEIXEIRA DREYER
398 MURILO MONTAGNER MORAES
399 **BIANCA FRANCINI DA SILVA DAVID
400 VANESSA MAGORPO
401 FERNANDA CRISTINA C JORGE
402 **THAYNA GONCALVES DE OLIVEIRA
403 *NICOLE FLORIO GADIOLLI
404 MELINA HISSA NOGUTI
405 LEONARDO ENRIQUE GARCIA ESPINOSA
406 **JULIANA LAURIANO DE SOUSA
407 *THAINARA DE FATIMA GONCALVES
408 BEATRIZ LAGE ARCARA
409 LETICIA HEE ANDRADE
410 BEATRIZ SANCHES
411 *RAISSA MORET DUARTE DE OLIVEIRA
412 BRUNO LUCCA
413 SABRINA TIEMI EMOTO
414 *SOFIA BEATRIZ FIORUCCI PASSOS
415 **LUDIMILLA DE LIMA PINTO
419
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara
class. nome
416 RENATO DUQUE RESTANI
417 SABRINA DOS SANTOS FLAVIO
418 MILENA SILVA ROCHA
419 LETICIA RAAD RODRIGUES
420 *ARIANE BUENO PAULUCI
421 ISADORA BINDA NOGUEIRA
422 MYLENE LOPES CRIVELARI
423 JULIANA LOPES BERTOLOTO
424 *YASMIM PARRA VICENTE
425 LUCAS MATEUS CAMPOS BERANGER
426 *VITORIA FERNANDA MANCHINI DIAS
427 *MATTHEW LUIGI SPERANDIO
428 MARIANA CAFALCHIO ROZZATTO
429 MARCELA ALTEIA MATTIOLI
430 LETICIA MUSSIN DE FREITAS
431 LUCAS OLIVEIRA RODRIGUES
432 CAROLINE MALAVASI BARROS
433 AMANDA DE OLIVEIRA ZEFERINO
434 *LEONARDO ZEOTTI
435 LETICIA MARIA FIRMINO ROSETTI
436 FERNANDO KAORO IMAMURA
437 **LUCAS DA MATA LOPES
438 CARLOS ALBERTO TOQUINI JUNIOR
439 ALEXIA BONATTI KAMIKAWA BERTTI
440 *LUIS GUILHERME URSINI
441 VITOR KENJI NAKANE BARRETO
442 ISABELLE BOLOGNESE SANTA BRIGIDA
443 FERNANDA BLEY CARDOSO
444 GABRIELA VASCONCELOS SILVESTRE DA SILVA
445 LARA SPONCHIADO ROMITELLI
446 TAINA STENICO DA COSTA
447 JULIA CRISTINA PORRECA
448 *LETICIA MARIA DA SILVA ALVES PINTO
449 ISABELLE KEMILY IODES
450 DAVID CAMARGO NORONHA
451 LUISA BRASIL DA SILVA
452 ISABELA NUNES BARBOSA SANTOS
453 RAFAELA DELALIBERA COSTA
454 LUCAS JUNJI NGUYEN KAWANO
455 *YURI HIGA CANO
456 *HELOISA SANTANA VINCO
457 BRUNA DUBESKI DA SILVA
458 TIAGO MADUREIRA GRACIANO
459 GIOVANA ASTOLPHO BARBAO
460 *ANY CAROLINE XAVIER
461 LUIZ GUILHERME FRIZO
462 LUIS OTAVIO MUSSALEM SANTOS
463 GIOVANNA ANGELOTTI DE ALMEIDA
464 VITORIA MARCELINO RODRIGUES
465 **JONATHA FRANCA NEREU
466 *RAFAELA CRISTINA ALVES DA CUNHA
467 LORENA DE ASSUNCAO CARNEIRO DA SILVA
468 LUCCA K MORANDINI
469 LARISSA MESQUITA DE OLIVEIRA
420
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara
class. nome
470 NADYNE SEOLIN SANTIN
471 THIAGO FRIZZAS DE LIMA
472 GIOVANA MARIA ZEINE DOS SANTOS
473 MARIA EDUARDA CORSI ANGELINI
474 BEATRIZ FOGLIARINI MARTINS
475 *LUIZA BOSQUEIRO
476 LUARA SALDANHA DOS SANTOS LEMES
477 IGOR SALES OLIVEIRA
478 *IZADORA ROCHA CARVALHO
479 *NATHALIA DE MOURA GOUVEA
480 *JOAO RAMOS MOREIRA DANUELLO
481 *NAYARA CAROLINA ALMEIDA NUNES
482 LETICIA IRIS GENTIL
483 JULIANA REIS NOGUEIRA DE LIMA
484 LUCAS FAVOTTO DO ROSARIO
485 GABRIELA MAEDA LOMBARDO
486 **STEPHANIE MENDONCA
487 *JULIANE MEIRELLES FELICIO
488 LORRAINE SILVA SIQUEIRA
489 LARISSA MARTINS DA SILVA
490 DANIELA AYUMI NISHIOKA
491 *LETICIA IPOLITI TOLOI
492 MARINA ALMEIDA DA SILVA
493 CAMILA GONCALVES PACHECO
494 MARIA JULIA DO NASCIMENTO ALVES
495 *ANA CAROLINA GUIMARAES DE PAULA
496 ISABELLE DOS SANTOS MENDONCA
497 *BEATRIZ DORACY VICENTE SERAFINI
498 **GUSTAVO OLIVEIRA SILVA
499 NATALIE OLIVEIRA DUARTE
500 GABRIEL SILVERIO DE SOUZA
501 LUCA MAULE PENTEADO SANCHES
502 MELISSA VITORIA AMARO
503 MARIA EDUARDA MORAES MIRA
504 **GABRIEL CARDOZO
505 EDUARDA FRENKEL FIORINI DE SOUZA
506 GABRIELLE HAAS
507 ANA GABRIELA AYUMI SUZUKI SUGUIMOTO
508 MILENA ALVES SIMOES
509 KELRY EDUARDA PONCE DA SILVA
510 **BIANCA CRISTINA TOME FOGACA
511 *SARA VAZ XAVIER
512 LAURA SILVA COGINE
513 **MARINA PIRES DE OLIVEIRA
514 JULIANA PATRICIA COUTINHO BUZZO
088 - Farmácia-Bioquímica - noturno - Araraquara
class. nome
1 CARLOS SEIYA HIGASHI LO
2 *ALISSON PINTO DE ALMEIDA
3 LUCAS REDIGOLO PEZZA
4 RENAN ORTIS ROMANO
421
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
088 - Farmácia-Bioquímica - noturno - Araraquara
class. nome
5 **EMANUELE DE SOUZA VIEIRA
6 NICOLE MERINO CANEIRO
7 LEONARDO COSTALONGA RODRIGUES
8 NATHALIA BOTELHO NUNES
9 *GABRIELLA LISBOA DOS SANTOS
10 EDUARDO AUGUSTO FERRARI
11 VICTOR CARICATTI RODRIGUES
12 MARINA YUKIE DAEDO
13 ANA CLAUDIA ZEREZUELA CASTRO
14 BEATRIZ MEGUMI ISHIKAWA
15 DANIEL MOMOSE OGUIURA
16 CECILIA THEREZA DEPENTOR
17 SARA CAROLINA VIEIRA TERRA
18 VINICIUS RIBEIRO MENDES COELHO
19 LETICIA GALDINO DE OLIVEIRA
20 LUIZ ANTONIO LEMOS NETO
21 MARILIA MAGRI TEIXEIRA
22 GIOVANNA MARTINS BARRIONOVO
23 LUCAS MARQUES DE SOUZA
24 BRENDA STEFHANY WILCHENSKI
25 ANA PAULA TAVARES
26 EDGAR BRAGA FERNANDES
27 *VICTOR BITIANO BAZANI
28 GABRIEL POCCI ANTONIO
29 VINICIUS DE OLIVEIRA SCHIAVE
30 ISABELE MAZZOLENI DOS SANTOS
31 VINICIUS FREITAS RAPHAEL
32 ALINE MARQUES PEREZ DA ROCHA
33 EDER HAYATO FUJII
34 ANA LUIZA MAMEDE LEITE
35 DANIELA ROBERTA CARDOSO
36 GUILHERME DA COSTA DE SOUZA
37 *ISABELA MINGUINI BONACORSI DE MOURA
38 LETICIA BELINI ALVAREZ
39 **CECILIA SILVA XAVIER
40 LORENA LUCAS DE SOUZA
41 GIOVANA ZAMBIANCO SEGURA BARADELLI
42 ANDRESSA DE LIMA NEVES
43 GUSTAVO DE CARVALHO MANENTE
44 GIOVANA MORAIS DELMONDES
45 KELVIN SOARES DA SILVA
46 *MONICA BELENTANI
47 MARIANA ALVES RODRIGUES
48 MARIA CAROLINE VITORINO LOPES
49 *BEATRIZ NOGUEIRA AMBROSIO
50 **GABRIELLE CAROLINE DOS SANTOS
51 *VAGNER ANTONIO MORALLES
52 FELIPE BORGHI GABAN
53 *MARILIA LUPIFIERIS CARNEIRO
54 NATALIA MARTINELLI RIBEIRO PASSOS
55 RAFAELLA OLIVAL RODRIGUEZ
56 *NATHALIA FRANCO FERREIROA TOME
57 *RENAN DE ALBUQUERQUE RODRIGUES
58 LUIS HENRIQUE FERREIRA DAVID JUNIOR
422
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
088 - Farmácia-Bioquímica - noturno - Araraquara
class. nome
59 *BEATRIZ TAINE DE MORAES
60 ALINE MAYUMI OHASHI
61 JOAO VICTOR KUSUMOTO
62 MILENA ALVARES MARQUES
63 **WILLINER MATHEUS GOMES
64 *LUANA OMENA GIATTI
65 DANIELLY RODRIGUES DE SOUZA
66 *JESSIKA APARECIDA DA FONSECA ALVES
67 MARIANA CERQUEIRA ALVES
68 *ANA CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS
69 GUILHERME PORFIRIO PADOVINI
70 ISABELA ALVES DE LIMA
71 *LUCAS KENZO FUJIHARA MONTANHAL
72 BRUNA LAMESA COSTA
73 *JESSICA NAMIE KIKUTA
74 JULIANA ESTEFANI FRIGIERI
75 GABRIELA MANTOVANI GERALDO
76 *THAMIRIS HENRIQUEZ AIELLO
77 *LETICIA MARIANO DE ALMEIDA MATOS
78 *LARISSA MARIA DOS SANTOS
79 *GABRIEL LATOCHESKI SANTOS
80 IZADORA CAPARELLI JUSTINO
81 GUILHERME EVARISTO RODRIGUES MACIEIRA
82 JEAN WILLIAN DE SOUZA FERREIRA
83 GUSTAVO DE QUEIROZ MENDES
84 FERNANDA VIEGA ENZENBERG
85 MAURICIO ANTONELLI DE OLIVEIRA
86 EMILLY FIUZA RODRIGUES
87 BRUNA GOMES DA SILVA
88 THAIS GUESSI DINARDI
89 JOAO PEDRO RIVOIRO TREVELIN
90 GABRIELLE FERNANDA BESSI
91 BIANCA CAIADO MONTANHARI
92 FERNANDO PORTO MARQUES
93 LILIAN MAI KINUAWA
94 YGOR LOPES CAMPOS
95 BIANCA LIMEIRA DOS SANTOS
96 MATHEUS SOUSA DE OLIVEIRA
97 *ANA CAROLINE CATARIM TRIZOLIO
98 NATHALIA LEAO VIRGULINO
99 **GIOVANNA BESSI EVANGELISTA
100 VICTORIA MESSIAS ESTIMO
101 VINICIUS COSTA DE ASSIS
102 **GEOVANA SCHIAVO
103 PEDRO USIZIMA MEDRADO DO NASCIMENTO
104 MAURICIO DINATO DE ARAUJO
105 *TAINARA FRANCES LINHARES
106 BARBARA TANI DE LIMA
107 ISABELLA CALHADO RODRIGUES
108 *GIULIA PIETRONIRO
109 VIVIAN KOBAYASHI VECCHIATTI
110 BOLIVAL APPARECIDO MENDONCA JUNIOR
111 **CAIO VITOR DE CARVALHO SANTOS
112 **MARLUCIA SILVA REIS
423
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
088 - Farmácia-Bioquímica - noturno - Araraquara
class. nome
113 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA
114 **NATALIA CRISTINA BONFIM SILVA
115 *TAMIRES SANTOS CAROLINO
116 MARIANA QUILIS COSTA
117 ISABELA BUENO MONTEIRO
118 LETICIA MAZZIN HIEBRA
119 *GIOVANA CARRIERO
120 NATALIA SANTOS DE CARVALHO
121 RODRIGO RAGAZZI DOS SANTOS
122 DANIELLE COSTA VARGAS REDONDO
123 HELOISA VALENTE DA COSTA
124 ANNA BEATRIZ CAMPOS COIMBRA
125 JULIA ROMANO SANCHES
126 *LARISSA DAIANE MARTINS DE SOUZA
127 **LUCAS LIMA SIMOES
128 *BEATRIZ DE LIMA
129 **VITORIA CAROLINE DE F. XAVIER
130 *JOSE CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR
131 *VINICIUS SIMOES DE OLIVEIRA
132 BRUNO AUGUSTO ANDREOTTI
133 ISABELLA RODRIGUES VENTURA PUPO
134 MARIA EDUARDA ALMEIDA ALVES
135 *JAINE MARCELA MENEZES DOS SANTOS
136 *CARLOS HENRIQUE DA COSTA PEREIRA
137 ISABELLA CLAUDINO FERNANDES
138 **FRANCIELE DE ASSIS E SILVA
139 *AUGUSTO FELTRAN SMANIOTO
140 *TULIO CALDEIRA CASTRO
141 *ANA RITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
142 *JULIANE TEREZA DA SILVA COUTO
143 *VICTOR HUGO MIDOES SANTANA DE OLIVEIRA
144 SILVIO JOSE ELISEI CARVALHO JUNIOR
145 **STEFANY GOMES DA SILVA
146 **FERNANDA GOMES DE AGUIAR DELFINO
147 GABRIEL SILVA CANHOTO
148 *TAYNA OLIVEIRA DE JESUS
149 THAMIRES ALMEIDA SANCHES
150 JULIANA NUCCI GASPARE
151 LEONARDO MONTEIRO DE OLIVEIRA SANTOS
152 THAIS FIGUEIREDO DE FRANCISCO
153 ANA CLARA TRAINOTTI AMARO
154 ANA BEATRIZ DE FIGUEIREDO
155 FABIO MALVEZZI DE MACEDO
156 GIOVANA RIBEIRO SAMPAIO
157 GRAZIELA LETICIA POTENZA
158 RAFAELA DIAS CASTADINI
159 ANA FLAVIA FAVERAO FERREIRA DA SILVA
160 **BRAIAN RODRIGUES DIAS
161 **ISABELE PEREIRA DE MORAES
162 LEONARDO DOMINGUES SILOTO
163 DAIANA ALEIXO
164 CINTHIA HELENA CARDOSO
165 NATALIA APARECIDA SILVANO
166 TAINARA VITORIA SILVA DE FARIA
424
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
088 - Farmácia-Bioquímica - noturno - Araraquara
class. nome
167 *CAROLAINE RODRIGUES SANTOS
168 PAULA OLIVEIRA ANTONIO
169 *YASMIN ARAUJO RODRIGUES DA SILVA
170 TULIO DE OLIVEIRA
171 *JULIANA DE PAIVA DINIZ
172 *RAZIEL PRADO IGNACIO NUNES
173 **JENIFER TAUANA DA SILVA COSTA
174 *BIANCA BAI NALDO
175 CAROLINA CARDOSO RIBEIRO
176 GIOVANA LEMOS LUZ VITOR
177 *LORYS CARVALHO
178 ALEXANDRA VITAL OLIVEIRA
179 *HELOISA LUCAS OIKAWA GARCIA
180 YARA FERNANDES FLEMING
181 ANY ROSA CARNEIRO
182 *BARBARA MARCHETTI
183 LETHICIA CAMBOIN DE OLIVEIRA
184 *KATIA REGINA DE SENA
185 THIAGO XAVIER PANSA
186 *AMANDA CRISTINA COLEONE PIRES
187 *JONATHA DE FREITAS
188 *INGRID FELZKE LEITAO
189 HELOISA RAGONHA RODRIGUES
190 **THAINA BARBOSA SANTANA
191 **SAMANTHA DE SOUZA VERISSIMO
192 *FERNANDA CAROLINE PEREIRA
193 THIAGO DA CRUZ CHEBERLE
194 MARIA EDUARDA DE CARVALHO E SOUZA EMILIANO
195 LARISSA PEREIRA DE ALMEIDA
196 LEONARDO LIMA FONTES DA SILVA
197 ISABELA VIEIRA DE ARAUJO
198 *LARA RODRIGUES PEREIRA
199 **MILENA APARECIDA MARTINS
200 HELENA POCAY DE ARAUJO
201 *GIOVANE DA SILVA SANTOS
202 *CAROLINE NEVES SILVA
203 CARLA SOARES ALDAY TORRES
204 *ISABELLA RONDON
205 **SARAH DA SILVA SOUZA
206 **QUEISSY GONCALVES DA SILVA
207 EDUARDA FERNANDES FERREIRA
208 *BEATRIZ ALVES DOS SANTOS
209 FERNANDA MIRANDA ALVES DE BRITO
210 LEONARDO AZEVEDO TESSADRI
211 *MARIA EDUARDA TROMBETA AMARAL
212 *MATHEUS VICENTE POPOLI
213 *FERMINO BATISTA DOS SANTOS
214 *THIAGO AKIO KAWAKAMI
089 - Filosofia (Bac/Lic) - noturno - Marília
class. nome
1 RAFAEL SANTOS DE ARGOLLO HABER
425
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
089 - Filosofia (Bac/Lic) - noturno - Marília
class. nome
2 FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO
3 GUILLERMO ROJAS DE CERQUEIRA CESAR
4 GABRIEL AUGUSTO SANTOS MEYER
5 *ISABEL AI FREIRE YAMASHITA
6 LARISSA BRAGA SANTOS
7 ADRIANA PASCOAL TALHERO
8 *GUSTAVO GARE PINHEIRO
9 *ANDREY NEVES DE SOUZA
10 CATARINA FALLEIROS NOGUEIRA ROJAS
11 JULIO AFFONSO BRANCO
12 HELENA ZONETI RODRIGUES
13 BRUNO LOVETRO
14 ISABELLA D AQUINO MARCONDES NORONHA
15 CAROLINA CAVALCANTE MOREIRA
16 *FLAVIO ALVES PEREIRA DE ANDRADE FILHO
17 ANA CAROLINA LINHARES VELLONI
18 CARLOS EDUARDO ALVES PEREIRA
19 **MATEUS GUIDINHO BERNARDES
20 LAURA ALMEIDA DE OLIVEIRA LIMA
21 TAIS BARBOSA MANENTI
22 FELLIPE AUGUSTO MARTINS CORDEIRO SILVA
23 DANUBIO VIANA NOGUEIRA
24 FABIO DE ORNELAS PESTANA
25 VICTORIA PEREIRA ROCHA
26 LEONARDO DA SILVA RODRIGUES
27 GABRIEL FELIX PEREIRA DOS PASSOS
28 VITOR RAMOS DE MENEZES
29 *CRISTIANE FERNANDA DE MOURA
30 EDUARDO MESSIAS MARTON DE FARIA
31 EDSON NILO DOS SANTOS JUNIOR
32 HELENA BELLAN DE CAMARGO
33 LUCAS SOSTENA DO NASCIMENTO
34 ISADORA FRANCO FELICIO DOS SANTOS
35 ANA PAULA SILVA OLIVEIRA
36 NATALIA ALMEIDA DE MELO
37 **VANER MUNIZ FERREIRA
38 GABRIELLE CHAUSSE CASTRO OLIVEIRA
39 *TIAGO BOTURA STEFANUTO
40 *LUIZA SILVA ALVES
41 *GABRIEL RICARDO DE SOUZA
42 BRUNA ABAD SANTOS
43 LUCAS HENRIQUE T. A. DE LIMA
44 **BRENDA STERDI THEODORO
45 **DARLA RAYLLANA GOMES DE SOUSA
46 **ENNZO MOURA SILVERIO RIBEIRO
47 JULIA FERREIRA REIS
48 JONATHAN BRAZ DE SOUZA
49 **FABRICIO RODRIGUES PIZELLI
50 INGRED JULIANA RODRIGUES DA SILVA
51 LUCAS TOLEDO TONIATTO
52 **MATHEUS CAMPANELLO DA SILVA
53 HENRIQUE ANNICCHINO MELLO DE FREITAS
54 **LAYLA CRISTINA RODRIGUES
55 *GUSTAVO AUGUSTO CARON
426
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
089 - Filosofia (Bac/Lic) - noturno - Marília
class. nome
56 **POLYANA SILVA DOS SANTOS
57 CELSO CAMILO DOS SANTOS
58 **ALLAN CARLOS RAMOS
59 RODRIGO VIEIRA LOPES
60 SILVIA CAROLINA DE ALMEIDA
61 *VIRGINIA FERRAZ COELHO
62 **BRAULIO JOSE DE SOUZA NETO
63 **GILSON DIONISIO DA SILVA JUNIOR
64 *EDUARDO COMAR DE PAULA
65 *MATEUS CLAUDINO DE ALMEIDA
66 GABRIELA CASALE DA COSTA
67 **DANIELLY LIMA DOS SANTOS
68 CAROLINA DO ESPIRITO SANTO TRIGO
69 NICOLAS HENRIQUE BARNABE DOS SANTOS SILVA
70 **VINICIUS MELETTI MOSCARDINI
71 LUCAS ALVES FURTADO
72 ANA SOFIA FREIERE TEOTONIO
73 *GIOVANE MEDEIROS DA SILVA
74 PAULO EDGARD GASPARINI VIANA
75 RAUL MENDES DE BARROS
76 *MARIANA SIQUEIRA RODRIGUES
77 *ISABELE VIEIRA SALSMAM
78 *OTAVIO AUGUSTO DE FREITAS
79 *CARLA RAFAELA PERES FERREIRA
80 **SIDNEI DOUGLAS NOGUEIRA DOS PASSOS
81 TALLES DOMINGUES MARQUES
82 *EDUARDO HENRIQUE LAURENTI MANIERI FILHO
83 **LUCAS VIEIRA GONCALVES
84 *LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER
85 *VITORIA PARANHOS
86 *VINICIUS YUKIO SAIKI ODA
87 **LUCIANO LOURENCO SIMAO
88 MILENA RAPHAELA TELHADA DE SOUZA
89 *JOAO MARCELO DE OLIVEIRA MAZZINI
90 *MAYRA NAMIE WATANABE
91 **GABRIEL APORTAS FLOR
92 ESTER DEDINHO PEDRONI
93 *CAINA FELIPE ASSIS DA SILVA
94 *JONAS DA SILVA PEREIRA
95 JHONATAN HENRIQUE MELQUIDES
96 MANUELA COTULIO MONTEIRO
97 **DEBORA CRISTINA LODI DE SOUSA
98 MARIANA PEDROSO NAVES
99 **GLEDSON FRANCISCO DOS SANTOS
100 DALMO VINICIUS MEGA FIUZA
101 *GABRIEL APARECIDO ORNELAS DOS SANTOS
102 TATIANA PEREIRA LACAZ
103 *GABRIEL VON PRATA LAZARO
104 **HENRIQUE SANTOS SILVA
105 *LORENA APARECIDA FACHINI
106 **KARINA KAREM REZENDE DE LIMA BRANZES
107 *ANDRESSA ORBITE RAMOS
108 **RAFAEL BARROS DOS SANTOS PEREIRA
109 *THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS
427
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
089 - Filosofia (Bac/Lic) - noturno - Marília
class. nome
110 BEATRIZ SILVA ANDRADE
111 **MILENA CRISTAL MOREIRA DE OLIVEIRA
112 *HENRIQUE CAMARGO KRONIG
113 *GABRIELA CRUZ DE GASPERI
114 MARIA LUCIA RODRIGUES
115 *PAULO HENRIQUE PEREIRA
116 *RAFAEL CHAGAS DELGADO
117 **LEONARDO FAVERO
118 **MARIA GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA
119 THALITA GONCALVES GUELLI
120 **GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SANTOS
121 RUBIA MOURA DE CARLI
122 *GUILHEME HENRIQUE SANCHES ANJOLETTE
123 HENRIQUE E. A. COELHO
124 ISABELA TAVARES SOUZA
125 *VICTOR SIMONATO FILHO
126 *GILBERTO DOS SANTOS TOMAZ NETO
127 *ARIEL HENRIQUE NOMINATO DE FREITAS GOMES
128 **LUCAS BORGES DE FARIAS
129 *GUILHERME DE SOUZA DOMINGOS
130 BEATRIZ CALADO BORTOLETTO
131 *MARCUS REI DE LIMA ALVES
132 *KAROLAINE COSTA SANTOS DE ANDRADE
133 *LETICIA SIQUEIRA
134 *VICTORYA LAGO N DA SILVA
135 JOAO PEDRO MOURA PAVAN
136 **KLEBER PEREIRA DA LUZ
137 *ANDERSON ROSILHO
138 **NAIANE VENANCIO DE AMORIM FERREIRA
139 **LUCILARA SIMOES CAETANO
140 *MIRELLA LOPES DE SANTANA
141 **LAIS DE PAULA MELLO RIBEIRO
142 **GUILHERME MARTINS FERNANDES
143 BIANCA CARDOSO BORSETTI
144 **VICTORIA CRISTINA PIASSA SILVA
145 *MARCIO DE LIMA PINHEIRO
146 THAINA DA SILVA FONSECA
147 **KAUAN DE OLIVEIRA GOLIN
148 *BEATRIZ ZINHANI DA CRUZ
149 **WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS
150 *HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA
151 *ANA CAROLINA VIEIRA DE SOUZA
152 VICTOR PARRA CESAR NOGUEIRA CARREIRA
153 *BEATRIZ LIMA COSTA
154 **JHONATAN PEREIRA DA SILVA
155 *ANDRE MASSAROTTI
090 - Física (Bac/Lic) - integral - Rio Claro
class. nome
1 HELIO NOGUEIRA CARDOSO
2 RODRIGO FERNANDES CABRAL OLIVEIRA
3 BEATRIZ GOMES DA SILVA
428
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
090 - Física (Bac/Lic) - integral - Rio Claro
class. nome
4 PEDRO HENRIQUE ARANTES MOYA
5 VINICIUS BARBOSA SANTOS
6 MATHEUS FINAMOR
7 CESAR CALIL DAYRELL MARTINS LOPES BARATTO
8 *GABRIEL SCHAFFER ANDREOTTI ZAMBONI
9 BRUNO PENTEADO MONTEIRO
10 **RAFAEL PINHEIRO DE MATOS CARDOSO
11 FABIO BRAGA IERVOLINO RODRIGUEZ
12 RICARDO ROSA JUNIOR
13 LARA EL HAJJ TEODORO
14 PEDRO HENRIQUE FELIX GOMES
15 LUCAS DA PALMA FONSECA
16 JOAO VITOR REGINATTO AKIM
17 LUIZ AURILIO SILVA CAIADO
18 FERNANDO GONCALVES ROCHA
19 URIEL DA ROZ TREVISAN
20 PATRICIA DUARTE DE ALMEIDA
21 FELIPE LISBOA MELO FONSECA
22 MANUELLA NEVES FELIX CORREIA
23 *SAMUEL KRUGER
24 JESSICA COPEL ROTHMAN
25 FELIPE DONIZETE PICOLI
26 *GABRIEL DE MORAIS RODRIGUES
27 WALLACE BERENGUEL CONTRO
28 GUILHERME CAMARGO FIUSA
29 MICHEL RODRIGUES SANTOS SILVA
30 VITOR CELSO HORODYNSKI ALVES
31 *GABRIEL DOS REIS TRINDADE
32 IARA CASSIANO PRADO CHAGAS
33 KEMYLE CARVALHO CASSU ALVES
34 WESLEY FLAVIO GUETA
35 GIANLUCA VALINHO ZALLA
36 *JULIA DE OLIVEIRA MELLO
37 GABRIEL FERREIRA ALVES
38 LUCAS MORAES ZAPPAROLLI
39 ELIANA PAULA ROMERO MARROQUIN
40 *BRUNO STEFANO GEROTTI DE ALMEIDA
41 CRISTIANE RIBEIRO PIRES
42 LUIS FERNANDO PORTUGAL DOENZ
43 VICTOR BUENO DE PAIVA ESPINEIRA FEAL
44 LIVIA DE OLIVEIRA ZAMPERETI
45 GUILHERME CIARANTOLA BOTTURA
46 JENIFFER FLORINDA MARTINS DA SILVA
47 *LEONARDO AYRES MARTINS QUEIROZ
48 MARIANA MILANI
49 GABRIEL MAURITANIO MARTINS
50 *GABRIEL LIVRAES MOURA FERNANDES
51 LUCIANO IOSHUA MOLENKAMP
52 GUSTAVO VERONEZI VOLPATO
53 RAFAEL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
54 CAMILA HARDT
55 GABRIEL TAMBOLIM DA CUNHA
56 ALEXANDER DAMIAN BATISTA TELLEZ
57 JOSE ROBERTO FERNANDES JUNIOR
429
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
090 - Física (Bac/Lic) - integral - Rio Claro
class. nome
58 HERICLES BANDEIRA DA SILVA
59 GABRIEL HIDEKI FUCUDA NASCIMENTO
60 *VICTOR FILIPE BATISTA DOS PASSOS
61 PEDRO BULDRINI COSTA
62 GUILHERME JOSE BERTONI BARIONI
63 LEONARDO RODRIGUES MOREIRA
64 PEDRO AUGUSTO ZANIN
65 LUCAS PRIGENZI
66 FELIPE GRAF MAZZOTTI
67 MICAELA GUTMANN SALIM
68 RAPHAEL MORATTA V ROCHA
69 ISADORA CEZARINO MUINOS LOPES
70 LEONARDO AMARO DRIGO
71 *ANDRE AUGUSTO MONTEIRO FIDELIS
72 LEONARDO DE ASSIS ALMEIDA
73 LUCIANO FONSECA MORAES
74 CAIO RUBIN DA SILVA
75 MAYLA APARECIDA MARQUES DE ALMEIDA
76 **VINICIUS DE OLIVEIRA CIVALI
77 JOAO MARCOS RACHED DE OLIVEIRA
78 **ALLINE CAMILA ROGERE
79 *TYAGO YUJI TEOI
80 THAYLA SCHWEIG KUFFEL
81 EDUARDO PETRONCARE TEIXEIRA
82 RAUL AGOSTINETO DUPAS
83 LUCAS DE LUNA DIAS RABELO
84 *GABRIEL LUJAN BONASSI
85 **LUCAS PAULINO SANTOS
86 JULIANO PASQUALINI
87 INGRID DOS SANTOS BELOTO
88 *MATHEUS FERNANDO LIMA ZUCCHERELLI DE SOUZA
89 BRUNO COSTANTINI MARQUES
90 *REINALDO VIEIRA DANTAS FILHO
91 JOAO PEDRO CAVICCHIOLI SGOBI
92 *CAIO VINICIUS ALVES RODRIGUES
93 **JOAO PAULO ARAGAO DE ARAUJO
94 LUAN DE ALENCAR CORREA
95 VINICIUS AUGUSTO MACHADO NOGUEIRA
96 GABRIEL HENRIQUE PASTORELO MOREIRA
97 *JESSICA DE OLIVEIRA FERNANDES
98 ALLAN DA SILVA TOMAZELLA
99 GUGUI CARVALHO RAMALHO
100 GUSTAVO MENEGAZZI FRANCO
101 YARA TORRES DE SOUZA
102 JOSE GUILHERME DE FREITAS PERES
103 GUSTAVO DE OLIVEIRA LOPES
104 GUILHERME DE OLIVEIRA
105 **VITOR NEVES DA SILVA
106 *FILIPE FERREIRA BELTRAMI
107 NICOLAS FERREIRA GONCALVES
108 **RAISSA DE MORAIS ALVES DOS ANJOS
109 **DANILO SILVA GOMES
110 PEDRO BRANCO COTTI
111 *KARLLA BEATRIZ MIRANDA CALDEIRA
430
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
090 - Física (Bac/Lic) - integral - Rio Claro
class. nome
112 *SAMIRA MILITAO SAAB
113 BRENO SOBRAL DOS SANTOS
114 CAIO SILVANO SERAFIM
115 AMANDA DE MELLO KÖCK
116 LEONARDO REGHINI SCOLA GONCALVES
117 MARILIA PEREIRA MOLINA
118 MATHEUS ANTONIO CHAGAS FLORIANO
119 EMANUELLE RODRIGUES MARTINS
120 **ERICA ANA ALBUQUERQUE RODRIGUES
121 *GIOVANNI DE SOUZA OLIVEIRA
122 LEONARDO CUNHA LENCI LAMAS
123 *THALLES ARIEL OLIVEIRA SANTOS
124 *VINICIUS KENJI GOIA MACHADO
125 *EDUARDO NASCIMENTO NOBREGA
126 JORGE LUIZ PEREIRA DE MATOS
127 LUIZ GUILHERME KNEESE DE CAMARGO FIDELIS
128 RUBENS M DE OLIVEIRA NETO
129 *LEANDRO FERRO ZAMARIOLA
130 MURILO VEDOVELLI
131 RAPHAEL SANCHES NAKAYA
132 KAMILA SAYURI MORIYA
133 *PEDRO GABRIEL FORNEL ROBLES
134 **BRUNO FELIPE DOS SANTOS FISCHER
135 JOSE HENRIQUE SANTANA VAZARIN
136 VINICIUS DOS SANTOS MALAFATTI
137 GIULLIANO COGUI DE OLIVEIRA TERUYA
138 *ALEXANDRA DA SILVA MOREIRA
139 PEDRO RICARDO DA SILVA NETO
140 **MATHEUS ALVES MAGALHAES
141 WENDEL BOMFIM BRITO
142 *PAULO HENRIQUE COLLI MARQUES
143 *CAROLINE SANTOS MESSIAS
144 *LUIGI RYUKI ICHITANI
145 *LUCAS OMETTO DRIGO
146 FERNANDO HENRIQUE MAGALHAES RODRIGUES
147 GUSTAVO ROSSINI CAMARGO
148 *WILLIAM MORENO NAVARRO
149 AMANDA NAITZKE FERREIRA
150 *LEONARDO DA ROCHA RIBEIRO
151 **PATRICIA LOURENCO MOREIRA
152 **FELIPE PALMEIRA ROCHA
153 *DEBORA ANDRADE DO NASCIMENTO
154 *LUAN MARQUETI
155 GUSTAVO PICO CAMARGO
156 NICHOLAS ERAS FONSECA
157 *GUILHERME AUGUSTO ARTHUR
158 *MARCOS DA SILVA PEREIRA
159 *DIEGO VIEIRA DA SILVA
160 *LUCAS POLLI BUENO
161 *BRUNO BRUNELLO VIEIRA
162 *THAISA DE JESUS CASTRO
163 NICOLAS GABRIEL DE LIMA SOARES
164 *KAUE ORLANDO PEREIRA
165 VICTOR HUGO DE OLIVEIRA
431
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
090 - Física (Bac/Lic) - integral - Rio Claro
class. nome
166 MATEUS BRITO
167 ALYSON MONTEIRO E SILVA
168 *LEVI SIRQUEIRA DA SILVA
169 *EDSON GABRIEL ROCHA
170 *LUCAS MARTINS BUENO
171 JUAN CARLO MORA ZENATTI
172 *YNGRID ZACHARIAS DELGATO
173 ANDRE FELIPE GERALDO
174 YAN FIGUEIREDO DE CARVALHO
175 *MATHEUS GROSSI DOS SANTOS
176 **ANDREICK FRUTUOSO DOS SANTOS
177 MARIANA MOSQUERA DOS SANTOS
178 *BRUNO HENRIQUE MORINI
179 VICTORIA DOMINGUES ORLANDI
180 FELIPE SALVADOR MACHADO ROMANELLO
181 LUCAS DOS SANTOS BETIOLI
182 *AVILA BENAYA DOS SANTOS SOUSA
183 *THIAGO HENRIQUE COELHO DE CAMARGO
184 *THIAGO SANTOS NONATO SILVA
185 *PAULO VICTOR DA SILVA SOARES
186 **TAMARIS DAIANE DA SILVA
187 *GEOVANNA DA SILVA CASTRO
188 MATHEUS SANTOS SOUSA
189 CHARLES ALMEIDA DA SILVA
190 THYAGO SANTOS LUQUE
191 **DEBORAH MASCAROZ CIRIACO
192 LUIS RAFAEL OSORIO QUEZADA
193 VOTHAN SALOMA DOS SANTOS
194 GABRIEL ALMEIDA DE SOUZA
195 THALES CANTO FERREIRA RAMALHO
196 **THAYANE BEZERRA DA SILVA
197 MATHEUS GIOVANNI LUCENA
198 **ITALO VILAR DA SILVA
199 LUIS PEREIRA COSTA
200 **WESLEY RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA
201 *THAINA MAIARA BATISTA PEZZUTO
202 *RAUL CESAR ALEXANDRE
203 *THAYARAK LUIZ WOLFGANG EGGON HANNAN HADDAD MACHADO
204 **HIGOR FREITAS DOS REIS
205 *RAFAELLA DE SOUZA MASCELLA
206 LARISSA PAIVA SANTOS
207 THIAGO HENRIQUE ALTARUGIO
208 EDUARDA CEREGATTO
209 *TAINARA RAFAELA CESCATE
210 MATHEUS DE GODOY PEREIRA
211 **THIERRE FRANCISCO DA CONCEICAO
212 **KEMUEL DA CRUZ CARDOSO
213 VICTOR MACHADO KAWABATA
214 *RENAN VIGOLIN MANTELATTO
215 **EDEGUIBE AVELINO DA PAZ
216 *LEONAN AUGUSTO MASSETE PERA
217 **JONATHA RAFAEL BELO DA SILVA
218 *GUSTAVO RONDONI
219 **LUCAS JOSE E SILVA
432
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
090 - Física (Bac/Lic) - integral - Rio Claro
class. nome
220 *VITOR DONIZETI DE OLIVEIRA
221 *RAFAEL ALVES LOZANO
222 LOURENCO BUORO FILIER
223 LUAN MARCEL TROVATTO FERRAZ
224 *KEVIN CHRISTIAN DE MELO BACOCHINA
225 *WILIAM BALTEL GOMES
226 **ALEXANDRE F. M. JUNIOR
227 *MATHEUS VERONEZ SOUZA
228 RAFAEL GUERRA DE OLIVEIRA
229 **EDIVALDO JOSE MARCIANO
230 CHANTAL NICOLE VELTMEYER SOUZA
231 **NATANAEL CORREIA DOS SANTOS
091 - Física (Bac/Lic) - noturno - Guaratinguetá
class. nome
1 MATHIAS ALEXANDRE CAMPOS LUCCI
2 FELIPE MANOEL DE SOUSA FREITAS
3 *ABHNER PINTO DE ALMEIDA
4 BRUNO ROCHA
5 *MARIANA OLIVEIRA ABATI
6 *BRUNO BENEDITO BIZARRIA
7 ISABELLE TAMAROZI
8 RAUL JUNIOR ASSIS COSTA
9 *JONATHAN DE SOUZA OLIVEIRA
10 **EDMILSON ROMA DE OLIVEIRA
11 RENAN KOJI MINAKAWA FUJII
12 GABRIEL DA COSTA LEITE
13 HENRIQUE SALEMA MASCHK DARLIM
14 LEONARDO GALLISSIO RODRIGUES
15 *ANGELO INDINI ANHAIA
16 JAYNE SOUSA SILVA
17 BRANDON OLIVEIRA BEZERRA
18 LUCAS MARTINS ESTABILE
19 JOAO VICTOR DE FREITAS MAGALHAES
20 GABRIEL COELHO TELES DE MOURA
21 JESSIKA MARTINS DE SOUZA LIMA
22 ELAINE GONCALVES GUEDES
23 **ARTEMISIA RENATA PORTO
24 ICARO GABRIEL PEREIRA SALGADO
25 ALISON LUIZ CARVALHO DA SILVEIRA
26 PAULA ROSCHEL
27 JARLEY VIEIRA DA SILVA
28 JULIA NONATO CROCE
29 MARIA EDUARDA BARROS ALVES MATOS
30 **DANILO DE ALMEIDA CAGNONI
31 VITOR BENTES MENDROT
32 *LUCAS GABRIEL RABELO
33 DOUGLAS DOMINGUES GLANSMANN
34 PAMELA KAIZER DE OLIVEIRA
35 *CLAUDIO EDUARDO CESARIO DE OLIVEIRA
36 RENAN FERNANDES CORREA
37 *MATHEUS FELLIPE DE ALMEIDA CORREA SANTOS
433
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
091 - Física (Bac/Lic) - noturno - Guaratinguetá
class. nome
38 *HELDHER VIANNA SOUZA CANINEO
39 *ANDREW RIVAIL FINAMORE DA SILVA
40 *GIOVANA BARBOSA NASCIMENTO
41 **RAFAEL RODRIGUES DA COSTA
42 *ANA BEATRIZ TRAPANI DE OLIVEIRA
43 *MARYELEN LUDMILA DA SILVA ARAUJO
44 OCTAVIO MUNIZ BRUNO WENSE
45 CAMILA MANARA RIBEIRO
46 GIOVANNA DE CAMILO XAVIER
47 **BRUNO RODRIGUES DA SILVA
48 **MATEUS HENRIQUE DE NOVAES
49 *TAYNARA RAISSA RODRIGUES
50 *LUCAS OLIVEIRA REQUENA
51 **ANDERSON EMIDIO DO NASCIMENTO
52 **ELLEN VILARINHO DA SILVA
53 **SAMUEL SILVA DA COSTA
54 LUCAS RIUL PERISSE
55 LUIZ CLAUDIO GOMES
56 *RHUAN MARCELO LEITE
57 ISABELA DIAS ALVES
58 *YGOR BERNARDES DOS SANTOS
59 LARISSA REIS QUINTILIANO
60 HUGO WEMER SILVA
61 JOSE AUGUSTO MOURA BINELLI
62 *LUIZ HENRIQUE TADEU FERREIRA
63 GUILHERME COURBASSIER MARTINS
64 **NATHALIA SANTOS PINHEIRO DA SILVA
65 *LUCAS LINS RIBEIRO
66 *DOUGLAS WILLIAN VIEIRA
67 ANDRESSA FERNANDA DA SILV
68 WADA MARIANA DE SOUZA
69 LUANA CRISTINA ABILIO
70 **JAQUELINE GERMANO DE FARIAS
71 BRUNO HENRIQUE DA SILVA
72 SARA CRISTINA DE ALMEIDA LARA
73 CAMILA KISS
74 *MARIA RIBEIRO MACHADO PIRES
75 *RAFAEL FERNANDES RODRIGUES
76 DIEGO HYDEO SILVA SAITO
77 GABRIEL PEREIRA JARDIM SANTIAGO
78 *LUCAS DOURADO DE MORAES SIMOES
79 ALEX BIZERRA DIAS
80 JOSE RICARDO CABAU CUNALI JUNIOR
81 *FELIPE DE CAMPOS LAGO
82 *JULIA DUQUES DOS SANTOS
83 JHONNY MIGUEL DE FREITAS
84 **HAMILTON JOSE DOS SANTOS FILHO
85 **RAFAELA FERREIRA
86 *MATEUS FELIPE XAVIER PANTALEAO
87 VICTOR LOPES FELICIO
88 *LINCOLN DE AVILA CAGNONI
89 GABRIEL MISALE GOMES
90 *JONATHA ALVES DE MORAES OLIVEIRA
91 LUCAS ALEXANDRE PESSOA
434
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
091 - Física (Bac/Lic) - noturno - Guaratinguetá
class. nome
92 **GIOVANA CORREA DA SILVA
93 *RAMON BRANDI DA SILVA
94 ISABEL RAMOS DE DIEGO CABADO
95 *RENAN AUGUSTO MENGUAL DE CARVALHO
96 GABRIEL AUGUSTO SANTOS DE ANDRADE MARTINS
97 **JAQUELINE THAMIRES MIRANDA DIAS
98 *LIVIA DE TOLEDO SANTOS
99 PEDRO RIBAS NETO
100 *MATHEUS ANTONIO NERI GONCALVES
101 **DANIELA LETICIA BANDEIRA QUERIDO
102 ARDNAXELA MEDEIROS LINO
103 *JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR
104 **PEDRO PAULO DE ALMEIDA
105 CAMILA DE PAULA SOUZA CESAR
106 **MATHEUS GURGEL DOS SANTOS
107 GIOVANNI DE PAOLI
108 *JEFFERSON LUIS DOS SANTOS REIS PEREIRA
109 *JEFFERSON DE OLIVEIRA CAMPOS SOUZA
110 *RAMON HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA
111 GABRIEL HENRIQUE DE LIMA
112 MARIANA YASMIN YAGI DE BARROS
113 **NAHTHAN GOMES RODRIGUES COSTA
114 FELIPE DE FREITAS FERREIRA
115 *GABRIELI MARTINS DE ALMEIDA
116 BEATRIZ PASSOS FERREIRA ALVES
117 MATHEUS LOPES DIAS
118 **MARIANA LOPES DA SILVA NETTO
119 RODRIGO MACEDO PACHECO
092 - Física - Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física - integral - São José do Rio Preto
class. nome
1 *MIKAELA SALLES MAGALHAES COCERES
2 VITOR FUJITA MIYAZAKI
3 VICTORIA VALENTIM FREIRE
4 THIAGO SENA ROMERO
5 **ALVARO CESAR DA SILVA JUNIOR
6 MATHEUS RODRIGUES
7 *ANA GABRIELA BORGES GALISTEU
8 IGOR AUGUSTO FELIPE
9 *BRUNO MIKE BANHO
10 LUIZ FILIPE DE SOUZA MOURA
11 FLAVIA DE BARROS FRANCO
12 *LIVIA DE PAES DOMINICI
13 *RICARDO BELARMINO DE SOUZA JUNIOR
14 *GUILHERME NORRI FERREIRA
15 GABRIEL CASTRO GULIN ROSA
16 *MARIA JULIA SARAIVA DE CARVALHO
17 *LEONARDO TOMIATTI
18 *JOAO VICTOR PILOTO
19 VICTORIA CAROLINA DE CARVALHO BEGUELINI
20 CAIO ZUFFO BORGES
21 JOAO VITOR SANTOS PERLES
435
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
092 - Física - Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física - integral - São José do Rio Preto
class. nome
22 KAYRO BORGES MARIANO
23 BARBARA BERALDO DE LIMA
24 GABRIELLE ROSANI ALVES DE OLIVEIRA
25 RAFAEL HENRY DE VIVEIRO
26 **DANILO SANTOS DA SILVA
27 PAULO VICTOR TRUZZI DE OLIVEIRA
28 **MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA
29 ELISON RODRIGUES DA SILVA
30 *LUCAS MARIZ SILVA
31 *JOSE GABRIEL PADOVANI DA SILVA
32 *GUILHERME HENRIQUE MARTOS
33 *GIOVANNI SCHANOSKI MENDES DE ARRUDA
34 BRUNO DA SILVA TOLEDO
35 **BRUNO HENRIQUE SYLVESTRE
36 **RAIANE GOMES MACHADO DE OLIVEIRA
37 LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA
38 MATHEUS VERONEZE BERTAO
39 *JOAO GUILHERME DE FREITAS SOUZA
40 *CAROLINA TALANSCAS MAMMANA
41 **ALAN DE OLIVEIRA ZANQUINI
42 *SADLEY PASSONE
43 *MARIANA FERRAZ DE CASTRO
44 RICHARD MANTOVANI DE MACENA
45 **ISABELLA MARIA FERREIRA SILVA
46 *LEONARDO VINICIUS LUCIO PEREIRA
47 ANA CAROLINA JESUS DA SILVA
48 CAIO HENRIQUE FERREIRA LAMAS
49 **JEAN ROBERTO DE SOUZA
50 CAROLINE FERNANDA R GOUVEA
51 *PHILIPE GARCIA TAKAHASHI
52 *LARISSA SOZO
53 MARIANA MARRA QUEIROZ MOREIRA
54 **JOSE SIQUEIRA ANTONIO NETO
55 *PABLO ALESSANDRO CICUTE
56 **GUSTAVO MARTINS GERVASIO
57 *CRISTIAN EDUARDO PEDRO
58 **CARLOS VINICIUS LEAL GONCALES
59 *LEANDRO CESAR BUFFO
60 **BRUNO HENRIQUE SILVA DE MORAIS
61 *EDUARDO DE PAULA NUNES
62 *NICOLAS MASUDA
63 *MURILO HUGO MILK
64 GUILHERME MOLINARI SACCO
65 DANIEL AUGUSTO DOUTEL DE CASTRO
66 *ANA JULIA PAIVA CAVALCANTE
67 ALLAN MIGUEL SOARES
68 **MARCOS VINICIUS TEIXEIRA SOUZA
69 **GUILHERME ANTONIO PEREIRA DA SILVA
70 JOAO PEDRO CAMPOS DOS SANTOS
71 **LAYS GONCALVES MEZNARICS
72 *INGRID DIAS DA SILVA
73 *LILIANE LONGO
74 **NATHALIA CRISTINA DE LIMA
75 *GABRIEL WILLIAN CALLEGARI DE OLIVEIRA
436
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
092 - Física - Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física - integral - São José do Rio Preto
class. nome
76 **MARILIA ALTINA BARROS
77 **JOAO MARCOS FERREIRA PASCHOAL
78 **LUANA FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES
093 - Física - Bacharelado em Física dos Materiais - vespertino/noturno e Licenciatura em Física - noturno - Bauru
class. nome
1 ARIEL MONTEIRO SOARES
2 MARIA CLARA TESSAROLI BORGES
3 EDUARDO DE CARVALHO ANDRADE
4 ALEIXO DAMAS NETO
5 MATHEUS SIMOES GABRIEL
6 *LUCAS RODRIGO GUEDES PRADO
7 THALES WAGNER DE LIMA GONZAGA
8 **VINICIUS LIMA MOREIRA
9 *MURILO HENRIQUE GOMES
10 MARCELO DE AGUIAR BICUDO FILHO
11 RICHARD CASTRO JUNIOR
12 PAULO HENRIQUE RODRIGUES SANCHEZ
13 PEDRO HENRIQUE NAKAMURA
14 *JOSE ARTIGAS DOS SANTOS LARANJEIRA
15 MARINA HONORATO CARDOSO
16 MURILLO RODRIGUES SILVA
17 *GABRIELA MOURA FERREIRA
18 *ROBSON MELCHIADES NETO JUNIOR
19 RENAN SIQUEIRA
20 *EDUARDO MORAES DE ALMEIDA
21 HARISSA PADOVEZ RAYS
22 GUILHERME SILVA BOTELHO DOS SANTOS
23 *LUCAS HENRIQUE TAVANO
24 *BEATRIZ PADILHA ALMEIDA DOS SANTOS
25 MATEUS NICOLAU DOMINGOS PEREIRA
26 GIOVANNI MODOLO DELLA ROCCA
27 LILIAN ROSE DE ALMEIDA
28 FRANCINE GILIOLI E SILVA
29 FRANCISCO GARCIA MELLO AYRES
30 ALEXANDRE PEDROSO JANAS
31 ROBSON HENRIQUE MORAES BRAGA
32 DOUGLAS SANINI
33 MONICA NISHIOKA
34 GABRIEL HENRIQUE ABREU SILVA
35 GUILHERME ANDRADE MESQUITA DOURADO
36 TALES HENRIQUE MAGGIO
37 DANIEL JOSE MARTINS SOARES DE MENEZES
38 *JOAO VICTOR BERTOLON DA SILVA
39 *BARBARA ROMAIOLI BURIM
40 *MIRIA ESLY PINTO
41 VICTORIA MARCHETTI
42 **ANDRESSA PEREIRA DIAS
43 *JONATHAN TOBIAS DA SILVA
44 LUIZ CARLOS TANNOUS DEL NERO
45 *ANA LAURA RIGOTTO ZERA
46 *JOAO ANDREY PIOVAM
437
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
093 - Física - Bacharelado em Física dos Materiais - vespertino/noturno e Licenciatura em Física - noturno - Bauru
class. nome
47 *DEBORA CRISTINA CADAMURO RIBEIRO
48 *VINICIUS DE SIQUEIRA BRUNO
49 *LUCAS MATHEUS AUGUSTO
50 JOAO PEDRO COSTA RHEINHEIMER
51 ETTORE SCOLAR NETO
52 **CAIO PEREIRA CAMPOS
53 **MATHEUS MARCOMINI CINTRA
54 *CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
55 *GUILHERME VIANA BORGO
56 *GIOVANNA TERNI MALVESTITI
57 **LUIS FELIPE SANTOS DA SILVA
58 BRUNO MAGIORE TEIXEIRA ROCHA
59 ANTONIO JOAO GARBULHO NETO
60 VIVIAN DA SILVA RODRIGUES
61 JANIO PRADO BRINO JUNIOR
62 **THIAGO DE ALMEIDA
63 GABRIEL FELIPE DOS REIS
64 YORI GALISTEU CAMILLO DA SILVA
65 JOAO VITOR URIAS SABINO
66 *RAFAEL PAES
67 **VICTOR HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
68 **WILLIAM ARAUJO DE SOUZA
69 **GUSTAVO SANTOS NOVAES
70 VITOR RODRIGO DOMENES GOMES
71 LEONARDO FRANCISQUETTE DE LIMA
72 *ANDRE LUIZ BELEI FELICIANO
73 MURILO HENRIQUE ALFREDO VIEIRA
74 **DIEGO RODRIGO LUCAS DE MORAIS
75 **HILDEBRANDO CARLOS BARBOSA
76 JULIA COSME KLEIN
77 VICTORIO RAFAEL DA SILVA CACCHI
78 *ANDRESSA SALGADO
79 *KELLY LESLIE FRANCO BRAGA
80 **MARIA RITA DE SOUSA
81 *MATHEUS DE ARAUJO MARTINS
82 ISABELLA MOREIRA PATAH BATISTA
83 FELIPE YUJI SHIMIZU OGATA
84 *JULIA CRISTINA SALVADOR LEONELLI
85 *VITOR BRITO CHANTRES
86 **WEMERSON LUCAS ALVES DE SOUZA
87 *MARCUS VINICIUS PEDROSO AMBIEL BARROS
88 ANDRE FELIPE NUNES
89 *RODRIGO LUIZ GENEROSO RODER
90 *JOAO EZEQUIEL ISIDORO DE OLIVEIRA
91 *ANDREY GIOVANI ZUNTINI
92 **RODRIGO CESAR NUNES CAETANO
93 FERNANDO MAROSTICA GIACOMINI
94 **WESLEY DOS REIS
95 **GABRIEL FERNANDO DA CRUZ LOPES
96 *RAFAEL DALBEM
97 *INGRYD MAYARA NASCIMENTO MARTINS
98 *PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA
99 **ALEX SANDRO RODRIGUES BRITO
100 *THIAGO DA SILVA BARBOSA
438
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
093 - Física - Bacharelado em Física dos Materiais - vespertino/noturno e Licenciatura em Física - noturno - Bauru
class. nome
101 *ROSIELLEN SANAVIO SENE DE OLIVEIRA
102 **MARCIO AUGUSTO DOS REIS FERREIRA JUNIOR
103 *DIEGO GOMES DE SOUZA
104 **SERGIO RAPHAEL GONCALVES AMARAL
105 *MATHEUS BORGES MALINI
106 **VICTOR HUGO DOS SANTOS NUNES
107 **ISABELLA CRISTHYNA DA SILVA PIRES
108 JOAO VITOR PIRES AFONSO
109 TATIANE GABRIELE OLIVEIRA DA FONSECA
110 *RAFAEL CAVALCANTI GARCIA
111 LETICIA ROSSI PARDO
112 *TAYNARA BUENO RODRIGUES LEITE
113 *MATEUS DA SILVA CASTELANI
114 MARIA EDUARDA DOS SANTOS MACHI
115 *ALBERTO TOTTI JOSE
116 **KAIQUE JULIO QUIEL HERCULANO
117 *ED CARLOS CARDOSO DOS SANTOS
118 **MAIRA ANDRESA CARVALHO
119 *VITOR VIZOTTO FERRAZ
120 **GUSTAVO FRANCESCHETTI DE MIRANDA
121 FABRICIO SANTOS ANDRADE
122 *GLACY MELISSA DE ALBUQUERQUE IL MORALES
123 *ROGER CLAUDINO PARIS
124 *BRUNO JOSE PONTES
125 **BRUNO RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA
126 MARILEI APARECIDA RODRIGUES ANDRADE
094 - Física (Lic) - noturno - Presidente Prudente
class. nome
1 AUGUSTO DE MELLO STEDILE
2 BARBARA BANHETI SANT ANNA
3 ADRIANA THAIS DIAS FERREIRA
4 JOYCE ALVES SANTANA
5 EDUARDO VINICIUS MACEDO VIEIRA
6 FELIPE RIBEIRO ESCAMES
7 MARCELO SOARES BORRO
8 *OSCAR BOVOLATO
9 ANDRESSA CASSIANO GAZABINI
10 JOAO VITOR BONATTI DA SILVA
11 FELIPE RODRIGUES GARE CARNIELLI
12 *BRUNO HENRIQUE VAZ SANTOS
13 *ERIC VINICIUS MODAELI
14 *PEDRO LEONARDO SILVA
15 LUCAS DE SOUZA SILVA
16 GABRIEL COSTA
17 **ADENIZA MENDES PEREIRA
18 LUCAS YUKIO MURAMATSU
19 BEATRIZ AKEMI TAKEDA KATSUKI
20 *JONATHAS KAUE HASHIMOTO
21 **MARCELO JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA
22 *GABRIELA ISIDORO ABREU DE SOUZA
23 *JOSE AGOSTINHO NETO
439
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
094 - Física (Lic) - noturno - Presidente Prudente
class. nome
24 GABRIEL HENRIQUE MARCONATO
25 *FELIPE MOLINA MALDONADO
26 BRUNO PLETI GOMES
27 JOAO VITOR BERTACO DA SILVA
28 **JOSE LUIZ DOS SANTOS PIERRE JUNIOR
29 **WILLIAN RAFAEL SILVA SANTANA
30 ANA PAULA DONEGA ALVES
31 **DOUGLAS HENRIQUE SALES
32 GIOVANA DE PAULA MARCELLI
33 **BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA
34 RAFAELA CRISTINA ALVES
35 DIEGO CRUZ SANTOS
36 **STEFANY DOS SANTOS CORDEIRO
37 **VITOR INACIO CAMARGO DOS SANTOS
38 *ANTONIO MARCOS DA SILVA FERREIRA
39 *LUIS HENRIQUE TIGRE BERTOLDO
40 WELINGTON DA SILVA CRAMOLISK
41 **ALEFH ELIONAY EVANGELISTA TEMOTEO
42 **VINICIUS VIDEIRA CORREA
43 *JOICY ESPINOSA ARAUJO
44 *RODRIGO ALVES
095 - Física (Lic) - noturno - Ilha Solteira
class. nome
1 *GUILHERME MARTINS BOMBARDI
2 ALEXANDRE BERGAMO DOS SANTOS
3 ERICLYS SERRA
4 LUCAS MODESTO MARTINS
5 GEOVANE BOAVA MEZA
6 CAMILA FAVARO ALDA
7 IGOR OLIVEIRA RUFINO
8 ISABELLE DE OLIVEIRA SILVA
9 MARINA MINZON MARTINELLI
10 **HUGO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA
11 LEONARDO DA SILVA LESSA
12 GUILHERME LAMEIRAO LACERDA DOS ANJOS
13 PEDRO HENRIQUE ARANTES MARTINS
14 **JAIRO RIBEIRO JUSTO
15 *JOAO VITOR MERCANTE FLORES
16 PEDRO HENRIQUE OFFREDI E CARVALHO
17 **PAULO HENRIQUE SANTOS LIMA
18 **ANTONIO FERNANDO SALTIVA
19 RAYNARA NIGIAN MENDES PRUDENTE
20 **BRUNO NUNES DA SILVA
21 *ALEXANDRE MASSELANI FALCONI
22 **JULIANA GREGORIO DOS SANTOS
23 **KAREN CRISTINA PEREIRA DA SILVA
24 *RUBENS ALEXANDRE DA COSTA JUNIOR
25 *HENRIQUE AMORIM LIMA
26 **CAIO SILVA DE MATOS
27 **JANINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
28 **ISRAEL LUIZ FERREIRA DA SILVA
440
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
095 - Física (Lic) - noturno - Ilha Solteira
class. nome
29 *IAGO DA SILVA MARQUES VIANA
30 *FABIANO CARNEIRO
31 **JOAO PAULO DE OLIVEIRA LOURENCO DE SOUZA
32 **MARCOS VICTOR ROCHA DA SILVA
33 **MARINA STEFANIE MARTINS
34 *FERNANDO SILVA DE ALMEIDA
35 **ELIL PATRIC GOMES ESPERANDIO
096 - Física Médica - integral - Botucatu
class. nome
1 *HIAG CALIXTO LEAL
2 LUCAS PEREIRA PORTO
3 GIOVANNI SIMONETTO NASCIMENTO
4 JORGE LUIS VILLAMONTE ALARCON
5 PEDRO ZANOTTO AMARAL
6 AUGUSTO DE PAULA BALDO
7 ARTHUR JUAN DE LIMA RAMALHO
8 MARIANA NOVAGA MOTTA RODRIGUES
9 GABRIEL RYUJI YAMAKAWA
10 HADASSA ROCHA ARANHA
11 LUCAS GASPERINI APERGIS
12 *ALANE SOUSA SILVA
13 MATHEUS MARCIANO FERRI
14 JOAO MIGUEL BARBOZA
15 MARIANA RAVANINI MOURA
16 GABRIELA ALVES COSTA
17 *JADE KORIK PONCE
18 LUCAS ARMONIA DE BARROS
19 LETICIA COTINGUIBA SILVA
20 CAIO VIANI ARRUDA
21 AUGUSTO LEAO ASSIS DA MATA REZENDE
22 LETICIA BRISKIEVIEZ SILVA
23 RAFAEL AUGUSTO SANTOS
24 *GIOVANNA DIAS
25 *JOSE EDUARDO FREIRE
26 **MIRIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
27 RAFAEL MECHESEREGIAN RAZEIRA
28 GABRIEL GONCALVES SIMOES DE OLIVEIRA
29 LUIZA DA SILVA CORREA
30 *MARCIO ROSSATTO DOS SANTOS JUNIOR
31 LARISSA SAYURI IWATA
32 MURILO HENRIQUE GONCALVES
33 JULIA DE SOUZA VIEIRA
34 *JOAO VICTOR GOMES PIMENTA
35 LUIS FELIPE DE MIRANDA ARTHUR
36 JULIA DOTTO AMPESSAN
37 STEPHANY SILVA XESQUEVIXOS DE SIQUEIRA
38 *MARCELO DANTE TACCONI ALVAREZ
39 *EVANDRO DE OLIVEIRA MOLINARI LOPES
40 **JESSICA DE JESUS SILVA
41 *GUILHERME RODRIGUES
42 ISADORA MAGNABOSCHI ROMEU
441
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
096 - Física Médica - integral - Botucatu
class. nome
43 VICTORIA BORGES BESSA
44 VINICIUS SIQUEIRA TOMAZI
45 LAIS ALMEIDA WENDLAND
46 CAROLINE RODRIGUES NAKAO
47 MARIANA SCHIMIDT MARTINHAO
48 ISABELA DA MATA TIEZZI
49 LUIZ PHILIPE NICOLA PEREIRA
50 MARINA CAMARGO DE OLIVEIRA
51 RAFAELA MARIA MAIOR BONO
52 LUCAS BORGES DE LIMA GASPAROTTI
53 PEDRO ANTONIO RIBAS DE MELO
54 *STEPHANYE GABRIELLE MACEDO DA COSTA
55 GABRIEL DE MIRANDA LEME
56 MARIA EDUARDA ZAGANIN RIGO
57 LAIS PEREIRA BURANELLO
58 VITOR MELO BRANDAO
59 JULIA FREITAS BOLELA
60 *JOAO DE FREITAS GOMES NETO
61 GUILHERME GAZOLLA SANTANA
62 MURILO ROSSANO
63 BEATRIZ DE ALMEIDA CAMARGO
64 *JULIO CESAR BICUDO FILHO
65 OTAVIO YUDI VERI TODA
66 MATEUS BETTA DE OLIVEIRA
67 *CLEIA HIZUME
68 *CAMILA TAMI SANEHIRA DO PRADO
69 BEATRIZ REAMI OSMARE
70 JULIA BEATRIZ CARDOSO LEITE
71 VITORIA GABRIELI DE JESUS
72 MARIA FERNANDA LEPORE
73 LUCAS RUDOKAS GODIANO
74 RAPHAEL BARBOSA
75 ALICIA MALVEZ CARDOSO
76 **STEFANI APARECIDA MACHADO NOGUEIRA
77 MARIA ANCILA DA SILVA
78 ISABELA LINHARES CUNHA
79 *CAROLAINE JESUS FERREIRA
80 MATEUS CAMARGO MAITO
81 BRUNA MOURA BORGES SILVA
82 *LETICIA FERNANDA ALVES
83 ISABELA SANTANA GEREMIAS
84 MIRELA LACERDA SATO
85 **MARCELO LUIZ DA SILVA CAMILLO
86 **RAFAEL BITTENCOURT
87 GUILHERME ALVES GALANTE ORPHEU
88 LETICIA DEBORA GUSMAN LIBERATO SILVA
89 ISABELLA NOVAES DA COSTA
90 LIDIANA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA
91 *LETICIA DEL CONTE DE OLIVEIRA
92 **MARIANE VIEIRA MAXIMO
93 GIOVANA RODRIGUES SABINO
94 *THOMAS KENZO UNO
95 MARIANA SPINELI SIMOES
96 RAFAEL LUIZ TORRES ZAMBUZI
442
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
096 - Física Médica - integral - Botucatu
class. nome
97 **GABRIEL MARQUES DA SILVA SILVEIRA
98 *LARISSA MARQUES SOUZA
99 *ANA LUIZA MILANI
100 LARA FERNANDES EVANGELISTA
101 *BARBARA NATHALIA DE JESUS FERNANDES
102 NATALIA LEANDRO RIBEIRO
103 THAMIRES BATISTA TURASSA
104 **AMANDA LETICIA FASOLO
105 *EMERSON FABBRI DE CAMPOS FILHO
106 *KARINA GONCALVES DOMINGUES CASSU
107 MIGUEL ALEXANDRE MADEIRA
108 HELIO RIBEIRO JUNIOR
109 *CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA FILHO
110 RAISSA THEMER MEDEIROS
111 **UESLEN SANTOS DA SILVA
112 *ROGERIO DA SILVA
113 *ANDRE RODRIGUES BIZARRO
114 GLENDA ALVES GUERRA DE OLIVEIRA
115 GABRIEL ALIGHIERI DE TODOS OS SANTOS VIEIRA LOUREIRO
116 *FELIPE KALID
117 *LARAH CASSIA SILVA MAIA
118 *RILA DE CASSIA REIS LIMA
119 WILSON MARIANO DA SILVA FERREIRA
120 *HELOISA SANTANA SILVA
121 RICARDO HENRIQUE LEAL GONCALVES
122 *MATHEUS CEMINI PEREIRA
123 *JOSELIA DOS REIS FRAGOSO
124 *LUIZA CAROLINA MAIA EDUARDO
125 **EMERSON ARAUJO ALVES DOS SANTOS
126 SAMUEL MARTINS ROMIO DE ALMEIDA
127 *CLODOALDO ULIAS LUCIO JUNIOR
128 *NELSON LUIZ MARTINS NETO
129 LUIS FERNANDO SILVEIRA DE PIERI
130 *EDUARDA MYRELLA CALDEIRANI LINO
131 *YNAIARA DE FREITAS ABEL
132 JARDESON HENRIQUE BIANCHINI
133 *ANDRESSA OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS
134 BIANCA OLIVEIRA MATTOS
135 EMANUELLA TAVARES
136 EMANUEL DORNELLAS MADALHANO
137 ANA FLAVIA FELIX NUNES
138 *JULIA WESSELKA GARCIA DA SILVA
139 LARISSA DA CRUZ GONZAGA AGUIAR
140 **DANILO AFFONOSO CLEMENTINO
141 **VICTOR MATEUS GONCALVES
142 RAISSA PRADO DE SOUZA
143 *JONATHAN GABRIEL TERNES
144 *DANILO GIOIA FURLANI FILHO
145 *NATHALIA DE GOES SILVA
146 GUILHERME BALDUINO TAVORA
147 **ANA ROSA LEITE DE SOUZA
148 **EDVANIA MARQUES VIEIRA
149 *MELISSA ALESSANDRA DE OLIVEIRA YAKABE
150 *MURILO FELIPE RIGHI ROCHA
443
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
096 - Física Médica - integral - Botucatu
class. nome
151 *LAIS CRISTIANE BARROS DA CRUZ
152 **CAMILLA PAREDES GUEDES
153 INAE APARECIDA DE SOUZA
154 JESSICA JANAINA LIMA
155 *ISABELA TESSA DE ABREU
156 **LAYS DE SOUZA ARRUDA
157 *VINICIUS FERREIRA PINTO CORREA
158 **MONIQUE HELLEM RIBEIRO
097 - Fisioterapia - integral - Presidente Prudente
class. nome
1 ALEXANDRA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA
2 **PEDRO OTAVIO RODRIGUES DA SILVA
3 MONICA FERREIRA SILVA CRUVINEL
4 MARIA VITORIA FABRINI FERNANDES
5 FERNANDA RODRIGUES
6 LETICA COLOMBO DE OLIVEIRA
7 ISABELLA AGOSTINHO GUERREIRO
8 NATALIA NARUMI VOLTARELI SUZUKI
9 DANIELLE PEREIRA DE FREITAS GARCIA
10 HELDER DOS SANTOS LOPES
11 *FABIANA MIHO NAGAHASHI
12 CESAR VALERIO RONQUIM
13 ALANY GABRIELLI LEITE
14 RAFAEL SHIGUEO DOY OKAMOTO
15 *BRUNA IZADORA SPINARDI ALVES
16 VIVIANE AKEMI KAKAZU
17 LARISSA YUMI CHIBANA FUKUOKA
18 CAIO RUSSO DUTRA RODRIGUES
19 AMANDA BUONANI SILVA DE ALMEIDA
20 FABIANA TIEMI WATANABE
21 TAINA OLIVEIRA LOPES
22 BARBARA VALENTE DE OLIVEIRA
23 MARIANA OLIVEIRA VICENTE DOS SANTOS
24 FELIPE BASSO
25 JADY TEODORO ZAMPRONI
26 LUIZ FELIPE AMORIM MACEDO
27 LIVIA MARIA RIBAS DA SILVA
28 *DANIELE AKEMI ETO
29 MARIANA APARECIDA GIACOMAZZI
30 JOANA DE PAIVA RIBEIRO
31 *LARA RIBEIRO PEREIRA
32 CINTIA KAORI TOMITA KIKUTA
33 CAIO CANTARELA CUNHA
34 ANNE JHULY CARDOSO CORDEIRO
35 GIOVANA LISBOA MASEK
36 NATACHA DE LIMA GERVAZONI
37 LEONARDO BARBOSA SOUZA
38 PAOLA LARISSA DE ARAUJO
39 **SABRINA DIAS DE OLIVEIRA
40 PAOLA KELEN PEREIRA
41 ISABELA GANNE PEREIRA
444
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
097 - Fisioterapia - integral - Presidente Prudente
class. nome
42 *ISABELLA MENEZES SILVA
43 ANDRESSA DE OLIVEIRA MIRANDA SOARES
44 GABRIELA BORGES CORREA
45 NATHALIA PEIXOTO MILAO
46 NIVEA AKEMI ANDO TEIXEIRA
47 *GIOVANA SILVA LAURSEN
48 EVELYN CARVALHO CAMPOS
49 MARINA PERECIN D ELBOUX GIMENES
50 BRUNA NATSUMI SUKESADA
51 CAROLINE MEIRELES SILVA SANTOS
52 *THALES HENRIQUE DO CARMO FURQUIM
53 *CAROLINE BIANCA CARVALHO MARTINS
54 MARIANA VASSE SILVA
55 **IGOR MARTINS DA SILVA
56 ELISA MORIEL VALENCA
57 *DRIELY STEPHANY PEDROSO DOS SANTOS
58 *YGOR DE MATOS LUCIANO
59 **TAYNA ALVES DIAS
60 CAMILA PERUZZO SILVA
61 LETICIA DE MELO CAMPOS
62 DYLLEYNE KRYSS DE SOUZA
63 IGOR TAKASHI AKIYAMA
64 GABRIELLA SEVILHA FERREIRA
65 REBECA BORBA RODRIGUES
66 GIOVANA PORTO LOPES
67 **NOEMI ALVES PEREIRA SANTOS
68 *FELIPE AUGUSTO ARRUDA MAMEDE
69 *CAROLINA MIDORI SAKO
70 GIOVANNA R. X. DE VASCONCELOS
71 *JENNIFER BRAGA SANTOS
72 FLAVIO TREVISAN CAMPANTE
73 *KARINA MARCELA MORRO POZO
74 GABRIELLE SANTOS GARCIA
75 KADICHARA MORAES SILVA
76 CARLOS ALBERTO TOLEDO TEIXEIRA FILHO
77 **GUILHERME DE ROSSO CODO
78 ISABELA TOLEDO DA SILVA
79 *MURILO HENRIQUE REIS RODRIGUES
80 NATHALIA SANTOS DE OLIVEIRA
81 **ANGELICA OLIVEIRA GOMES
82 MILENA NUNES DE OLIVEIRA DA SILVA
83 ANA CAROLINE FERREIRA ALVES
84 MARIANA REGRA PLAUGAS
85 GABRIEL ROCHA BENAZZI
86 LETICIA RUEL DE OLIVEIRA
87 EDILAINE JAQUELINE GONCALVES DOS SANTOS
88 CIBELLE REGINA PIANI DE SOUZA
89 ARTHUR GEORG JONAS
90 YAGO ZANGIACOMO LIMA
91 **ANDRESSA ROCHA FERREIRA
92 NATALIA USHER LIBORIO
93 LUCCA ANDRE LIPORONI BEGO FARINELLI
94 BIANCA BREDA NASCIMENTO MAIOLINE
95 GIULIA BOTELHO ORIOLI
445
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
097 - Fisioterapia - integral - Presidente Prudente
class. nome
96 JOSE ARTHUR SIMOES
97 VINICIUS PINHEIRO LORENTE
98 CAMILA AYUMI SHIMAZAKI
99 **VANESSA DE SOUSA ALVES
100 BEATRIZ BUENO CHAGAS
101 *RODRIGO SHOJI MITSUNAGA DA COSTA
102 JULIA GOMES DE MORAIS
103 *MARCELLA DE MOURA DALBEM
104 CAROLINA MARTINS POLTRONIERE
105 JOAO VITOR OLIVEIRA TEIXEIRA
106 GABRIELLE ESTEVES
107 *JULIO BOTAO SERPA
108 **AMANDA BORGES PORFIRIO
109 VITOR ROBERTO GRANGE
110 *GABRIELA APARECIDA DE SOUZA
111 TAMIRES MOTA TONI
112 *DANIELLE CAVALCANTE DE PAULA
113 **ANA HELOIZA CARVALHO DE SOUSA
114 **ISABELE XAVIER DE LIMA
115 **SABRINA MASSAGARDI APOLINARIO SILVA
116 CECILIA SAORI KANOMATA
117 STEFANY SCHIAVINATO DE SOUSA
118 GIOVANNA BARBATO
119 EMANUELLE BRANCALION CATAPANI
120 AMANDA MORAIS NESSO
121 **JULIA TEIXEIRA MAGALHAES SILVA
122 AMANDA ORLANDELLI MOLINARI
123 FERNANDA VILLARRAZO
124 MARIANE MAGRO MARCELINO SOARES
125 *MARIANA GARROTE BALIEIRO
126 *GABRYELA MENEZES DA COSTA
127 BEATRIZ DE ANDRADE ARAUJO
128 *BEATRIZ FAVARO LATTARI
129 JOAO VITOR DE OLIVEIRA PEREIRA
130 ANDRE LUIZ DOS SANTOS SANCHES
131 GIOVANNA GOMES DOS SANTOS
132 VITORIA JOAQUIM FRAZAO
133 BARBARA BARBOSA DE SOUZA
134 *SIMAO MARCOS APOCALYPSE
135 LAURA SUBTIL DE OLIVEIRA
136 ISABELLA FRANCELINA DA SILVA
137 *AMANDA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
138 HAROLDO PEDRINI JUNIOR
139 NATALIA CAROLINE VITAL
140 *TATIANE NUMATA HARADA
141 **TIAGO OLEAN OLIVEIRA
142 VITOR MAURICIO DE JESUS
143 LUAN COUTINHO JANUARIO
144 ANA JENNY TESSITORE
145 JOEL DE ANDRADE FREITAS NETO
146 MIKA ALINE WATANABE
147 *MARIA ISABELA BACHEGA GUIMARAES
148 LARISSA VERONA SENGLING
149 *BARBARA DA SILVA SANTOS
446
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
097 - Fisioterapia - integral - Presidente Prudente
class. nome
150 GIOVANA ROGANI BARROZO
151 ISABELA MARQUES ROMERO
152 FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO JUNIOR
153 **QUEREN FERREIRA COSTA
154 MATHEUS PAES LEMOS
155 ANA CLARA SILVA BARBOSA
156 *BRUNO GOMES FERNANDES
157 *BEATRIZ DUARTE MICENE
158 RAYSSA CRISTINA SOARES
159 LAIS MONTEBUGNOLI CATIB
160 *GABRIEL PERES DE OLIVEIRA
161 **MARIA EDUARDA QUEIROZ CORREIA
162 **TATIANE DE SOUZA SANTOS
163 **RAFAEL MORAES MARQUES
164 MAIZ NAOMI IWASSAKI
165 MARIANA GALHARDO LANFREDI
166 *YURI BUENO SANTANA SILVA
167 LEO KORTZ VILAS BOAS
168 *MARIA EDUARDA DIAS SILVA
169 ISABELA CORREA DE PAULA
170 MILENA REIS DE OLIVEIRA
171 *LORENA CORNACINI MARTINES
172 **KAREN DE JESUS ROCHA
173 *CARLOS ALBERTO NUNES JUNIOR
174 *BIANCA MONIQUE MENDES SERRAO
175 **TAINARA DE SOUZA SILVA
176 NATALIA DE ARAUJO LIMA
177 BRUNA BENA FILLIETTAZ
178 *ADRIELLY DE MELO BASILIO SANTANA
179 **ISABELE GOMES PEREIRA
180 **ANA BEATRIZ PAIVA PRIMO
181 *THAIS MARA SECCHI
182 *DAIANE DE LIMA BORDINI
183 *BEATRIZ ALVES
184 *CAINA LIMA DE OLIVEIRA
185 *MATHEUS LUZ PEREIRA
186 BIANCA RODRIGUES PADOVAN
187 *BEATRIZ DE SOUZA OLIVEIRA
188 YGOR ALBERTI DELICIO
098 - Fisioterapia - integral - Marília
class. nome
1 ANA VICTORIA NUNES DE SOUZA
2 SILVIA FAGUNDES TODIS
3 NICOLE ARANTES DE PAULA
4 GABRIELLE CELINA DE ARAUJO
5 TAMIRIS DA SILVA RIBEIRO
6 JULIANA MAYUMI KMIGUCHI WATANABE
7 GIULIA MUNIZ MORAO
8 VICTOR BORZAQUEL
9 GUSTAVO RUSSO DE ALVARENGA COSTA
10 MURILO RUIZ GOULART
447
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
098 - Fisioterapia - integral - Marília
class. nome
11 *KUNG SU HSIEN
12 FERNANDA MIACCI DE CASTRO E SILVA
13 LUANA LUMI TAMAMOTO
14 BARBARA SOARES MOLINA
15 EMILIE MODOLO BISPO
16 LARA BOTTURA
17 LARA ZAPAROLI
18 VICTOR FRANCO SARIEV
19 ANA CAROLINA PIGNATTI COSTA
20 MARCELLA SCARDUA PESANI LIMA
21 LETICIA CRISTINA PAVAN
22 GUILHERME JAFRONI ALVES SILVA
23 ISABELA OLIVEIRA JASINEVICIUS
24 VINICIUS PRODOCIMO GIMENEZ
25 CAROLINE DESIDERATO
26 RAUL HEIN NETO
27 VANESSA SATO MASKO
28 SAMARA RODRIGUES MOTA
29 BEATRIZ PARRA BUZZETTI
30 **JENYFFER RODRIGUES FERREIRA
31 ALEXANDRE GALLO BASILE
32 CAROLINA ANGHEBEM SCALET
33 ALINE MARIA RIBEIRO DE LIMA
34 *LAURA BORELLA DE OLIVEIRA
35 **RAPHAEL PEREIRA CRUZ
36 ANA GIULIA GONCALVES NUNES
37 ANA ALICE DE CARVALHO
38 VICTORIA MIGOTO DE MORAES
39 *MILENA MIRANDA CASSEMIRO E SILVA
40 CAROLINE FOGAGNOLO
41 *ANI CAROLINE DE CASTRO
42 LUCAS DE MAGALHAES GRIPPE
43 *ESTER RODRIGUES DO CARMO LOPES
44 LAURA TAKAHASHI ASCIMANN
45 CAREN BEATRIZ FIRAO
46 GUILHERME DEL CORRAL RODRIGUES ALVES
47 LAILA TAYNE FACAS FRANCA
48 MARIA LUIZA BONELA SCARPELIN
49 REBECA DE ALMEIDA FISCHER
50 GIOVANNA DOS SANTOS GRECO
51 *GABRIEL CHEREGATO
52 MARIA ISABEL ABOU HAIKAL
53 ANTONIO CARLOS ALASMAR FERREIRA
54 **GIOVANNA DE CARVALHO
55 GIOVANNA DUTRA SCAGLIONE
56 LAURA MARIA SETEM DAVANZO
57 DANIELLE HIKARU NAGAMI
58 JULIA FERREIRA LEITE
59 JOAO PEDRO FELIX A. NASCIMENTO
60 ISABELLA FERNANDES DE OLIVEIRA
61 *VIVIANE DE SOUZA FRONER
62 CATARINE GAWRILJUK MASOTTI
63 ANDRESSA SAYURI DE LIMA HIRATA
64 YASMIN ALVES DELL ORTI MOTA
448
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
098 - Fisioterapia - integral - Marília
class. nome
65 HEITOR CALSAVERINI LEAL
66 ANA PAULA MIKI KUNII
67 LEONARDO VINICIUS PIZETA BRAGAGNOLO
68 GIOVANNA MARIA ALVES
69 VICTORIA SERRANO CANILE
70 *DANIELLA APARECIDA NOGUEIRA VIEIRA
71 MARCIO KENITI TSUCHIHASHI ITO
72 LUANA ROCHA NASCIMENTO
73 RAISSA BASSO FERRAZ DA SILVEIRA
74 MARIA LUIZA GONCALVES DE LIMA
75 ISABELA KAORI MIYASHIRO
76 LUCAS MIGUEL SAVIO
77 GABRIELA CASAGRANDE MORAES
78 LUISA ARIETTI ANDRIOTTI
79 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS CASSOLI
80 *DAIANE CRISTINA DA SILVA
81 GABRIELA CASAGRANDE ZAGO
82 LEONARDO COSTA DE ALMEIDA
83 LETICIA DE CAMARGO ALEM
84 VITOR GALLEGO ESQUERRA
85 ARETHA SANTOS SOUSA
86 VICTOR HUGO FURLAN BORGES
87 GIOVANNA CRISTINA NASCIMENTO
88 EDUARDA KAROLINA FIGUEIREDO LOPES
89 PEDRO LIEBERT MARTINS
90 EVELYN SANTOS ALVES
91 *BRUNA GARCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA
92 *THAINA RENOSTO MARCON
93 *ISADORA NAGES VEIGA GUSMAO
94 DANIEL YUJI INUI
95 PAULA BASTELLI OLHAN
96 JULIA MARIA GONCALVES AGEOURI
97 DIEGO MENDONCA PEREZ
98 VITORIA MENDES SARACENI
99 ANGELINA DE ANDRADE AMORIM
100 VITORIA BORASCHI GOMES
101 PEDRO BITTENCOURT DE OLIVEIRA
102 BRUNO BACCHO TERRA
103 ANA JULIA FERREIRA COSTA
104 FELIPPE MORAES WERSON
105 *LIVIA YUMI KOREYASU
106 *ANA PAULA DA SILVA
107 LIVIA SANTOS SILVA
108 OTAVIO BACCIOTTI BONFA RODRIGUES
109 IZABELLE PIMENTA PENHA
110 BIANCA FLORIANO DA SILVA
111 MARIA ISABEL MUNAROLO ODA
112 NATHALIA RODRIGUES
113 *SANDRA SSU YING CHEN
114 BEATRIZ YUMI FARIAS KAWAMINAMI
115 LETICIA ANDRADE SILVA
116 LAIS CHIAZUTTO LOPES
117 MATHEUS DE OLIVEIRA SOUSA
118 LOUISE BONAMIGO DEGRANDE
449
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
098 - Fisioterapia - integral - Marília
class. nome
119 LUCCA ALEXSANDER INACIO RODRIGUES
120 VITORIA VARGAS BRITO LAGO
121 LAIS HIRAMATSU EMIDIO
122 LIVIA YOKOYAMA DE CAMPOS
123 LIGIA MESQUITA BINATTO
124 GILBERTO HASHIMOTO NETO
125 CAROLINA MATHIAS
126 MICHELLE APARECIDA ANJOS DOS SANTOS
127 WILLIAN DURAES DIAS
128 GYOVANNA BARRICO
129 *MARIA JULIA DA SILVA PAZ
130 ISABELA SPATUZZO RUGGERO DE OLIVEIRA
131 WENDEL SILOTTO DE OLIVEIRA
132 ISABELA GOMES TEIXEIRA PRIMO
133 ISABELA FERNANDA DE OLIVEIRA CRUZ
134 *WILLIAN LUCAS CAMPOS PEREIRA
135 JULIA DUARTE SILVA FACTOR
136 *MARIA PAULA CASALE
137 JENIFER MALILA BRITO DOS SANTOS
138 *HELENA CARREIRA
139 MARIANNE MELLO GERHARDT
140 GABRIEL CAPELLATO
141 LIGIA CAVALLARI DE OLIVEIRA
142 IVANNA BORGES TINTINO
143 ANA PAULA OLIVEIRA CAMARGO
144 LUANA MATSUMOTO SANTOS
145 LUIS EDUARDO MARCONDES DA COSTA ISSA
146 RICARDO SHOJI OKAMOTO ODAKE
147 MILENA CRIVELARI CASIMIRO
148 IRIS CAROLINE PERES RIBEIRO
149 ISABELA DE SOUZA ZANINI PAIVA
150 LAIS FISCHER DA SILVA
151 LETICIA ALVES TANAKA
152 ISABELA PRADO MALTA
153 LIGIA MASSARO RIBEIRO
154 *VALTER FERREIRA RUIZ
155 MILENA CRISTINA CATAI
156 *MARINA ESPINDOLA DIOGENES
157 PEDRO ALBINO CAMARGO
158 **BEATRIZ SOARES DOS ANJOS
159 LUCIANA MIKA MATUGUMA
160 ANA LUIZA GOMES ANDRADE
161 IURI JONES PROENCA MARINHO
162 LEONARDO AUGUSTO CALDEIREIRO JONSON
163 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA
164 ANA JULIA BENEDICTO
165 FERNANDO VINICIUS PEREIRA RODRIGUES
166 MARIANA DE ABREU GOULART
167 PAULO CARVALHO PEREIRA
168 LARISSA FLORENCIANO DO CARMO
169 **CAROLINE DOS SANTOS TREVISAN
170 GIULIA SALGUEIRO CRUZ
171 JOAO PEDRO MARQUES LINO SANT ANNA
172 *RAFAEL AKIO YAMAKAMA
450
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
098 - Fisioterapia - integral - Marília
class. nome
173 MARCELLA PEREIRA FONTES
174 VITORIA MARIA DE SANT ANNA CARRILHO
175 *MARIANE LOPES CARNEIRO MACHADO
176 BIANCA GRANVILE
177 JULIANA GUEDES DA SILVA
178 *GABRIELA ARAUJO VIEIRA DA CRUZ
179 MAYARA THAYNA DE SOUZA DIAS
180 JULIA INTATILO DE AZEVEDO
181 CAMILA AYUMI KADO
182 CLARA FROES DE MORAES
183 KAWINE VARGA DE ALMEIDA
184 **LETICIA BITENER
185 **LARISSA VITORIA DE CARVALHO
186 GIOVANI BAGLIOTTI SANTOS
187 GABRIELLA OLIVEIRA MONTEIRO
188 *MIRIA INFANTE MISSAO
189 *KASSIANE ELIZEU DE CARVALHO
190 CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
191 STEFHANI APARECIDA RIBEIRO
192 BEATRIZ ROCHA DE LIMA
193 **CAROLINE SANTOS MARIN
194 KATHLEEN RODRIGUES DA SILVA
195 ANA LUIZA CASATTI
196 *GABRIEL LEPRI GONCALVES
197 FRANCIELI ADRIANI LIMA
198 *MARIA TELMA TEIXEIRA CALDERAN
199 **MARIANA NERES DE ASSIS
200 *RENAN DE ALMEIDA LEITE LOCKS CAMARGO
201 DAVI FAVERANI ALCANTARA
202 CAMILA DE LUNA PAIVA
203 MARCUS VINICIUS MOCHETI
204 FERNANDA ZANCO ABREU
205 MATEUS DE FREITAS
206 *NATALIA C. BURATTO
207 *BEATRIZ SOUZA GERALDI
208 JAQUELINE DE BARROS MORSELLI
209 **LUCAS DO NASCIMENTO BRANDAO
210 **TULIO LOHAS FAUSTINO
211 *GABRIEL FERREIRA SIMAO
212 LETICIA DE PAULA CHERIVATY
213 GUILHERME FURTADO RABELO BARBOSA
214 VITORIA SILVA LOLO BRIGIDA
215 *CAROLINA MATOS MORAES
216 ROBERTA BORDIGNON RODRIGUES MACHADO
217 CLARA MACHADO BIAGIOTTI
218 FLAVIA NISHIMOTO
219 *NATALIA LIGABO DOS SANTOS
220 LARA CARNEIRO KFOURI
221 *JULIA ROSA DEL BIANCO
222 *PAMELLA SANTIAGO BEZERRA
223 LAURA DIAS CORREA
224 RAQUEL VEIGA MARTINS
225 JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA
226 **ANDRESSA DA SILVA PATRICIO
451
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
098 - Fisioterapia - integral - Marília
class. nome
227 **MAYARA AMORIM LIMA
228 RAFAEL COSTA FERNANDES
229 MARIANE CRISTINA CECELOTTI
230 PAULA ADRIANA ARNALDO CORDEIRO
231 GABRIELA GARCIA
232 LEONARDO GARANHANI BARALDI
233 AMANDA GIOVANNA DOS SANTOS VAZ
234 JOAO VICTOR RIBEIRO GUIMARAES
235 GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA MACHADO
236 VITORIA VARGAS FIGUEIREDO
237 ANDRE GIBRAN DI NARDO
238 *LETICIA GARCIA CARDOSO
239 **JULIA TAISSA DE ASSIS
240 GUSTAVO THOMAZELLA CHEQUE DE CAMPOS
241 **CAMILA FERNANDES OLIVEIRA SANTOS
242 RAFAEL FALCO FERNANDES
243 ALANA GUIMARAES DOS SANTOS
244 RAFAELA DIAS ONOFRE
245 *LUCIANA FRANCIELLE MARIA DE OLIVEIRA
246 BIANCA BIASON ALBUQUERQUE
247 RAFAELA RIBEIRO ALBIERI
248 LAURA CRISTINA BURATO DA VEIGA
249 **MICHEL GUALTER SANTANA
250 FLAVIO AUGUSTO ALVES MANGILI
251 **LIVIA RIBEIRO CUNHA
252 LAURA SILVA MENDES MOURA
253 BARBARA SALGUEIRO DA SILVA
254 CAROLINA APARECIDA FONSECA
255 *BRUNO VAL TOBIAS
256 **MIRELLA ANDREZA DE CAMPOS
257 **AMANDA RODRIGUES
258 DANILO KENJI UEHARA
259 BEATRIZ APARECIDA RODRIGUES CAMARGO SANTOS
260 *IZABELE ALVES DE OLIVEIRA
261 **MICHELE CAROLINE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
262 *IZILDINHA APARECIDA MARQUES DA SILVA PENTEADO SERGIO PAULO P
263 *MARIANA CALESSO
264 LAURA CARLETI DE MORAIS
265 VICTOR HUGO DA SILVA
266 *CAROLINE APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA
099 - Fonoaudiologia - integral - Marília
class. nome
1 GABRIELA FERNANDES ZAUZA
2 CAMILA CRISTINA RODA LEAL
3 CAMILA FALCAO FRANCA
4 VICTORIA BIRCKE GONCALVES DE SOUZA
5 RAQUEL VILLELA DE ALMEIDA
6 ISABELA DE CAMARGO MORI FORESTIERI
7 MELISSA CALIL AMBROSIO MOLINARI
8 ISA AUGUSTA CAMPOS TRINDADE
9 MARIANA MICHELI BIRAL
452
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
099 - Fonoaudiologia - integral - Marília
class. nome
10 GIOVANNA SANTOS REKSODIHARDJO
11 TAYNAH XAVIER TAVARES MOURA
12 MARCELA MARCAL OLANTE
13 DANIELE BAPTISTINI DE SOUZA
14 JULIA NICOLAU CORREIA
15 MARIANA VENANCIO SILVEIRA PEREIRA
16 CAMILA MALINARA DE SOUZA
17 PEDRO LOPES FERRAZ
18 HELOISA CARMECIDE REIS
19 REBECA PEREIRA CONDORI
20 BRUNO HIROSHI IZUMI
21 *THAIS CAROLYNE PRADO BALBO
22 MARIA JULIA JACOB CASTRILLO
23 SARAH GABRIELLE MENDES DA SILVA
24 KAROLINE RIBEIRO DE LIMA
25 CAROLINA ACHETTI LIMA DE FARIA
26 *MARIA CLARA DA SILVA CASTRO
27 HELOISA FERNANDA ACCORSI
28 REBEKA FABRI BONFIM MOURA
29 BRUNA APARECIDA BALDUINO LOURENCO
30 **BEATRIZ GOMES DOS SANTOS
31 **SARAH HELENA SANTOS
32 WILLIANS WALACE FANTE TOLEDO
33 MARILIA ALVES GOMES
34 GABRIELA CAVALCANTE SOUZA SOARES
35 CAMILA NEVES ASSUNCAO HIRATA
36 CAROLINE DIAS
37 DEBORA YUME TAKEMOTO
38 *JANNY DA SILVA MOTA
39 MARIA IULLI ALMEIDA ARAUJO
40 **MARINA NOGUEIRA REZANTE
41 GABRIELLE D ORNELAS ROVANI
42 ANDIARA ELISA SIQUEIRA DE SOUZA
43 ZAINE ALICIA SOTO DA SILVA
44 CAMILA DAVID DE OLIVEIRA
45 FERNANDA RAFAELA BERNARDI
46 BIANCA FRANCESCHINI SIQUEIRA
47 **CATARINA GUEDES LEITE
48 *JESSICA SANJUAN
49 *GABRIELA LOURENCO RIBEIRO DA SILVA
50 **JOAO PAULINO DE SOUSA NETO
51 ISADORA MIARELLI FORTUNA
52 NATALIA RODRIGUES HORVATH
53 ANGELO ANTONIO PAULINO MARTINS ZANETTI
54 **TAMIRES DOS SANTOS DURAES
55 GIOVANNA PINHEIRO PIMENTEL
56 JULIA RODRIGUES ALVES
57 AMANDA C. TOQUETON TRENTIN
58 GIULIA BEATRIZ POZENA SCARANELO
59 AMANDA MORAES GARIBE
60 ARTHUR HENRIQUE GUERRA DE SOUZA
61 VICTORIA MARYELLI DE OLIVEIRA MELO
62 MILENA SONSINI MACHADO
63 JULIA YARA DOTTA ANTONIOLI
453
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
099 - Fonoaudiologia - integral - Marília
class. nome
64 GABRIELE NUNES RODRIGUES
65 RHANYA THOME FERREIRA FERNANDES
66 MARIANA GUIMARAES PRADO
67 TAYNARA BERNARDO DE MATTOS
68 *MARIA LUIZA ESTEVAM DE ABREU
69 NAYANA DUQUE MONICO
70 MARIA LAURA ESCARPARI
71 CAMILA LORENTI OLIVEIRA
72 CAMILA NOGUEIRA DA SILVA
73 *ANA LETICIA CRUZATTI
74 ALANA DELBONE IANELLI
75 ISABELLA ROCCHINI REZENDE
76 LAIS DAVILA DA SILVA
77 ANA CAROLINA DA SILVA
78 ISABELLE DE OLIVEIRA FERNANDES
79 LETICIA LIRIAN DE ALCANTARA CABRERA
80 **DEBORA DE MOURA CAIRES
81 JADE ISABELLE M. SPINELLI
82 **GRAZIELLY CAROLYNE FABBRO RIBEIRO
83 BRUNA YURI YOKOMIZO
84 THAMIRES CESARIO SANTOS DA SILVA
85 **DAVID BASTOS SANTOS
86 MYLENA SILVA MELO DIAS
87 *ARIELLE APARECIDA FERREIRA
88 VICTORIA TAVARES GRIPA
89 *GIOVANNA MORETTI PIRES DA SILVA
90 SABRINA FELTRIN DO NASCIMENTO
91 FLAVIA DE MELLO SEIXAS PEREIRA
92 BARBARA OLIVEIRA TORRES
93 *ISABELA IRANO DOS REIS
94 *VANESSA DA SILVA PEREIRA
95 MARIANE SANAE SATO
96 *MAYARA MORETTI COSTA
97 *MELISSA PINOTTI MARGUTI
98 MARIA EDUARDA DE ARAUJO MAXIMO
99 **DERENICE APARECIDA DOS SANTOS
100 SOFIA SANTOS ALVES NUNES
101 *LAILA IESKA ALVES BELANDA MILANI
102 *THALIA FREITAS DA SILVA
103 *LARYSSA PRUDENCIO CRUZ
104 KEROLY HARUMI KOBAYASI
105 **NAYARA PEREIRA DE OLIVEIRA MARQUES
106 *CRISTIANE MARIA DE LOURDES BUENO FERRATI
107 LAURA VISSOTTO DE CARVALHO
108 JULIA DE MELLO SALVADOR OLIVEIRA
109 *ANDRESSA ELAINE DE CARVALHO
110 *GUSTAVO HENRIQUE MORAIS MAXIMIANO
111 **LUIZA STEPHANY CARNEIRO
112 *CASSIANA FERREIRA DA ROSA
113 *CAROLINA DE SOUZA BOIZAN
114 BIANCA ARANDA BARREIRO
115 **AUDRIA KAREN INACIO DE ALMEIDA
116 **BRENDA RAIANE PEREIRA RODRIGUES
117 *LETICIA DE CARVALHO OLIVEIRA
454
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
099 - Fonoaudiologia - integral - Marília
class. nome
118 *AYLA GABRIELLE PASCHOALON DE MELLO
119 *AMANDA BAPTISTA
120 **VITORIA JANUARIO SPERANDIO
121 FERNANDA IREMAR EBURNEO
122 *GRAZIELE TIAGO DE SOUZA
123 *BEATRIZ ISABEL MORENO DE CARVALHO
124 *JULIA SILVA ALMEIDA
125 **ANA CARLA FERMINO
126 **LUANA RODRIGUES DA SILVA
127 *LORRAYNE TRAPIA DE PAULA
128 SIMONE MIYUKI HOMMA
129 **GEOVANA PACHECO
130 GIOVANA FRANZE
131 LUCAS DE SALES MARTINS CORBO
132 *ANA KAROLINA SANTOS DA SILVA
133 *RAFAELA CAROLINE CAMPOS DA SILVA
134 GIULIA DE OLIVEIRA PRADO FERNANDES
135 **EVELYN ALVES ARAUJO
136 **ISABELA JUVENAL FERNANDES
137 *LENIAH LIMA TEIXEIRA
138 **BEATRIZ LOPES MATIAS DA SILVA
139 MARINARA ROSA SIMOES
140 **SAMANTHA GOMES RODRIGUES
141 LUANA ALVES RODRIGUES
142 *KAREN SCHWINGEL GOMES DE SOUZA
143 ISABELA FERNANDES APOLINARIO
144 TALITA PIERRE DE CASTRO
145 *ANA CAROLINA LORENCO MENDONCA
146 ERICK LION JANATO PEREIRA
147 *LAYLA TAUANY NASCIMENTO MOURA
148 TALITA MARCIA D. BEZERRA
149 FERNANDA RIBEIRO BARROS
150 *GABRIELA DE MORAES PACHECO
151 **ADEMILDES ALMEIDA DOS SANTOS
152 *AMANDA OTILIA ANDRE
153 **KAREN DE OLIVEIRA CASTELANELLI
154 LETICIA DEFELICIBUS ALVES E SILVA
155 CECILIA CAMPLESI MARQUES
156 JOYCE CAMILA COSTA
157 ANA CLAUDIA MARCELINO DOS SANTOS
158 *MATHEUS MORAES BARBOSA DA SILVA
159 NATALIA GIL NOVO
160 NAYARA DE OLIVEIRA SILVA
161 BEATRIZ DE SOUZA MARQUES
162 LUCAS PESTANA MENEZES
163 **GERSON HERMES ASTUHUAMAN PANDO
164 LAURA MACHADO DIAS
165 **MARIA EDUARDA BOYAGO SACCONATO
166 **JOICE CRISTINE DA SILVA GONCALVES
167 **HELOISA DE PAIVA BIGHETTI
168 BIANCA MOREIRA LIMA BUENO
169 GABRIELA FURQUIM BAPTISTA
170 **JANAINA OLIVEIRA SILVA
171 HUGO NOGUEIRA BLAZ
455
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
099 - Fonoaudiologia - integral - Marília
class. nome
172 **DEBORA SANTOS AZEVEDO
173 *FERNANDA JATOBA DE SOUZA
174 **MAYLA LUENA LIMA DA PAZ
175 **SABRINA RODRIGUES DA SILVA
176 *LUANA STANGANELLI MARTINEZ
177 RAFAELA DE SOUZA CARNEIRO
178 LETICIA NOGUEIRA DIAS
179 **AMANDA FERREIRA DA SILVA
180 *BEATRIZ APARECIDA ANGELO
100 - Geografia (Bac/Lic) - diurno - Ourinhos
class. nome
1 JOAO ARNALDO CARDOSO BRUNHARA
2 GABRIELA FERNANDA CRYSTAL ZARO
3 RAFAELA TONIN COSTA
4 LARISSA PEDROSO DE ALMEIDA
5 GABRIEL FREITAS FARIAS
6 LUIZ GUSTAVO COSTA CLARO
7 GABRIEL MATHEUS ROSSI BORINATO
8 ANDREW ANDOLPHO DE MIRANDA
9 GIOVANNA PECORARI COELHO
10 *NATHALIA SOARES BARBOSA
11 *PAMELA CLODIUS ARRIVABENE
12 NATHALIA QUINCAS DE ALMEIDA IMAMURA
13 JULIA DE FARIA
14 CAROLINA MOMETTO PEREZ
15 **KEVIN WALKER AMARANTE THOMAZ DE OLIVEIRA
16 VANESSA GRACIATO NOGUEIRA
17 MARINELLA FERRINI MESQUITA
18 MARCEL HENRIQUE OLIVEIRA SERPELLONE
19 LUCAS FUKAMI BITTENCOURT
20 VINICIUS JOSE FERNANDES COLELHO
21 GUSTAVO JUNIEL CLEMENTE
22 **BEATRIZ RODRIGUES SANTOS MARTINS
23 PAOLA BEATRIZ VIEIRA XAVIER
24 GIOVANE RAFAEL REIS
25 LEANDRO BACILI BRAZ
26 EDUARDO LAZARIN RICCI
27 LAURA PIMPINATO SARTORE
28 RAFAELA SZABO CALLEJON
29 **BEATRIZ ATHANASSIOS MUSADIS
30 PEDRO HENRIQUE CUELBAS MANSO
31 HELENA LOURENCO TOMIATO
32 JOSE CASSIO FERREIRA CALIL
33 **JOSE GUSTAVO CASSIANO DE ASSIS
34 LEDA VEIGA CALDERON ALMEIDA
35 **VANESSA DA CONCEICAO BATISTA DOS SANTOS
36 **GABRIELE BARBOSA LUIZ
37 *WILMA APARECIDA LOPES
38 JOSE ANTONIO LOPES BITENCOURT
39 **AUGUSTO MACHADO PIRONCELLI
40 BRUNO MARCHINI MARINS
456
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
101 - Geografia (Bac/Lic) - integral - Rio Claro
class. nome
1 ANA MARIA AFONSO SENA
2 JOAO GABRIEL CATANEO CARLI
3 IGOR GRACCHIA MARQUES
4 TOMAS CARVALHAES VOLPI
5 ANDRE NAGLE CECCO
6 TIAGO BRAGA AZEVEDO
7 LARA ADZGAUSKAS SILVA SCANNAVINO
8 ANA DIAZ ALVAREZ HADZI-ANTIC
9 **CAUE ALMEIDA COSTA
10 BRUNO SCHULDTT LIRA RODRIGUES DE LIMA
11 EDGARD TAMOTSU AKINAGA
12 CARLOS ALEXANDRE ZUCCHI PEREIRA
13 ERNESTO ETULAIN
14 JULIA DALLASTA PEDROSO
15 CAIO PIORINO DE NEGREIROS
16 *CAROLINE HENRIQUES SIQUEIRA
17 IGOR GABRIEL RODRIGUES GONCALVES
18 VITOR EDUARDO COGHETTO VIEIRA DA SILVA
19 *RAFAEL BRONZATTO PEREIRA
20 *MARIANA DIAS RAMOS
21 LUIZ HENRIQUE FERNANDES FRANCO
22 BEATRIZ OLIVEIRA DE CARVALHO
23 GABRIEL HENRIQUE MARUCCI
24 LUCAS MARIANO DA SILVA MOREIRA ROMERO RIOS
25 *RAQUEL ROSA DA SILVA
26 ARTHUR ALVES PEIXOTO
27 *THAYNARA CORTINHAS
28 *HELOISA PADOVEZE
29 **FABIO LUIS DE CAMPOS
30 LARISSA MESQUITA COLEJO
31 *CALIEL CAMARGO FALCAO
32 PEDRO WAGNER RIVERA RODRIGUES
33 DANIELA DURAES DE OLIVEIRA
34 *JULIO CESAR DA SILVA
35 LAIS VALERIO MOTTA
36 BEATRICE MENEZES DE BRITO
37 THIAGO ALVAREZ BARSOTTI
38 FELIPE CAVICHIOLI MARTINS
39 VINICIUS GIANNINI FURRIEL
40 LAURA DIAS PEREIRA
41 FABIO AUGUSTO MORALES
42 ANDRESSA RAQUEL WEHNER
43 *LARISSA UCELI
44 ALINE DE SOUZA RIBEIRO
45 MARIA BEATRIZ MEIRELLES
46 **LUCAS FERREIRA RAMOS
47 ARIANE DE CASSIA LAZARI DIAS
48 MARIANA BARBOSA PASQUALINI
49 BIANCA LOPES DA CUNHA NOGUEIRA
50 FABRICIO LAHR FURQUIM DE CAMARGO
51 JULIANA SOARES KETZER
52 FERNANDO SILVA DE MORAES
457
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
101 - Geografia (Bac/Lic) - integral - Rio Claro
class. nome
53 PEDRO H ENRIQUE DE CAMARGO CASAGRANDE GIANINI
54 *ENRIQUE SANTANA PIRES
55 MELINA DE MELO SILVA
56 THOMAS PIOVEZANA BERTHO
57 DIULIA M ZIMMER BARBOSA
58 *ANDRE LUIZ SILVA CARVALHO
59 LUISA LUI VIEIRA CORDEIRO
60 HELENA CRISTINA MOREIRA VALENTE
61 *ANNA PAULA FERREIRA GALEGO
62 AMANDA CREMASCO RIBEIRO
63 CAROLINA SOARES KETZER
64 LUCAS DE CARLOS TELES
65 SABRINA MARQUART
66 **JENIFER CAROLINE DE CASTRO
67 *BRUNO MARCHESIN VERONEZ
68 LEONARDO CASSUCIO
69 ANA LUIZA DO NASCIMENTO
70 *THALITA LOPES REGO
71 MILENE DE LIMA SILVA
72 *NATASHA MARQUES DE PAULA SANTOS
73 ANA LAURA LOUREIRO SOUZA
74 RODRIGO DE SOUZA CARDOSO GAMA
75 RAFAELA RODRIGUES GOMES
76 *BEATRIZ HELOISA DA SILVA
77 *NAYARA KLINGER CASTILHO SANTOS
78 PABLO VILLARROEL
79 LUANA DO VALLE SALDIVAR
80 GABRIEL LOUREIRO DENTE
81 NATHALIA GASTALDO DE PAULA
82 *MARIA RONCATO FAIFER
83 THAINA LOPES BUENO
84 *NATALY DA SILVA LOURENCO
85 MILENA MOREIRA MELO
86 ANDRE FERNANDO CAZEIRO
87 ARTUR DANI
88 GUSTAVO DE CASTRO GONCALVES
89 MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO
90 **MURILO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA
91 MATHEUS SENA SARGACO GARCEL
92 **LEILSO ANTONIO CARNEIRO DA SILVA
93 GUILHERME OLIVEIRA DE CASTRO
94 IZABELLE CHISTIE PEREIRA DE SOUZA
95 LUIZA NERY
96 GABRIELA DE OLIVEIRA VILHENA DE MORAES
97 FELIPE MENANDRO LORIA
98 **SILVIO PEREIRA GODINHO
99 *WENDEL DIOLINDO FERRAZ
100 BRUNO PANTE DE AGOSTINI
101 *BRUNA CAROLINE FERREIRA
102 JOAO ANTONIO SILVA PEREIRA
103 *RAIANE GABRIELA FORTI
104 *HENRIQUE CHIARADIA CAMARA
105 RAFAEL VILLAS BOAS SAES
106 ANDRE LUIS SAMOGIN DE ALMEIDA
458
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
101 - Geografia (Bac/Lic) - integral - Rio Claro
class. nome
107 EVA C. T. RIBEIRO
108 VINICIUS PEREIRA DE SOUZA CAZERTA
109 THIAGO MOURA PONTOGLIO
110 JOAO PEDRO TADEU BARBOSA
111 ISABELA GERALDO
112 THAYLINE RODRIGUES LUCAS
113 BRUNO DE MORAES ANTUNES
114 LUCAS SOTERO COSTA
115 *GIOVANNA PISSOLATO MOREIRA
116 VINICIUS MARQUES RODRIGUES DE SA
117 HENRIQUE BANDEIRA ATANES
118 *KAREN TERRA HESSE
119 GIOVANNA CABRAL OLIVEIRA DA SILVA
120 *CAMILA DA CUNHA ONOFRE
121 CAUE MARCON LOPES
122 *MONICA PISSOLATO MOREIRA
123 BRUNO CAMPOS
124 HENRIQUE CAETANO VIAN
125 **GABRIELLA DA SILVA ARAUJO
126 *ANA PAULA AUGUSTO
127 *GABRIEL SANCHEZ SABBAG GATTI
128 GUSTAVO CECAGNO DE ALMEIDA
129 IGOR SILVERIO MACEDO
130 **LEONARDO JOSE DOS SANTOS
131 *JHONATAN GOMES DE OLIVEIRA
132 *RENAN PAPANI DELAFINA
133 VINICIUS DE OLIVEIRA
134 GRAZIELE BEATRIZ DE LIMA
135 MARCOS MARINHO ARAO DOS SANTOS
136 LARISSA SCAVASSA DARIOLLI
137 RAFAELLA FERNANDEZ DE REZENDE
138 *MARIANA DOS SANTOS MORENO
139 JULIA SABINO RODRIGUES CUNHA
140 *LETICIA RUIZ
141 ARTHUR MACEDO FERNANDES
142 *LEONARDO BOZZA
143 GABRIEL MARTINS COSTI
144 **ISABELA DOS SANTOS
145 **ELEN CRISTINA DORNELIS
146 FERNANDA CARVALHO DUARTE
147 HENRIQUE SCHOEN FERREIRA
148 **REBECA RIBEIRO DA SILVA
149 PEDRO PESSUTTI COLPAS
150 JUAN PAUL ARRAYA LOURENCO
151 **ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS
152 *MAYRA LOPES VIEIRA
153 **MATHEUS ALVES SILVA
154 VICTORIA MORAES HERRERA
155 *GIULIO RISSI
156 *JOANA APARECIDA CLARO SOUZA
157 PEDRO FERRINI MANHAES BACELLAR
158 JULIANA MONCHIERO MARTONE
159 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA
160 **IGOR LIMA DE JESUS
459
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
101 - Geografia (Bac/Lic) - integral - Rio Claro
class. nome
161 *ARISTOTELES TROMBINI DOS SANTOS
162 NAIARA ALVES PEREIRA
163 MIGUEL ALVES SANTESSO
164 **PAULO SOUSA CANDIDO
165 LEONARDO MATEUS SANTOS DOMINGUES
166 PAMELA FREITAS VIEIRA
167 JAIR ANGELO FONTANA
168 *MURILO ZOLI JOAQUIM
169 DAVID PEDRO BERALDO
170 *LEANDRO SHIDA
171 **JULIANA APARECIDA DE CASTILHO
172 BRUNO BLANCO GUEDES
173 ELOA DE LUCCA LEITE
174 AMANDA BUSSOLOTE DE ARAUJO
175 *MARIA EDUARDA DE ARAUJO
176 MONIQUE KAWELLY SILVA REZENDE DE BARROS
177 *ISABEL MANZANO MARTINS
178 *LIVIA VITORIA DOS SANTOS VALLEZI
179 MARCELO EDUARDO CORAT
180 *ELOISA MONTEIRO LOBO
181 *GUILHERME MOREIRA ALVES RODRIGUES
182 **CAIO HENRIQUE DA COSTA PERES
183 *JONATHAN MATHEUS SENHOR DA SILVA
184 TOMAS MALFATE CAPRINO
185 MATHEUS CRISTIANO QUINEIPP SILVA
186 GUILHERME CAMACHO ALVES
187 BRUNO FERREIRA DA SILVA
188 CATARINA MESSIAS ALVES
189 *BRUNO GRUNEWALD DIAS
190 GUILHERME ALMUSSA LEITE TORRES
191 FABIO KAZUHIRO SUGI MOGAMI
192 **BRUNA STEFANE RODRIGUES COELHO
193 *GABRIELA DE SIQUEIRA PINHEIRO
194 *GUILHERME DE OLIVEIRA ESTEVES
195 ALANA FERREIRA BARBERO
196 LUCAS DE MATTEO
197 DANILO RODRIGUES BIANCHIN
198 *AUGUSTO KENEDY MONTEIRO TORRES
199 *RAUL OLANDINI VARGAS DE OLIVEIRA
200 FLAVIO BRETAS DECAROLI SANI
201 ISABELA TEIXEIRA ALVES
202 ALEX MEI
203 **LEONARDO PIRES DE OLIVEIRA
204 RENAN GUIDA GOUVEIA
205 LARA MENDES DA SILVA
206 FILIPE FERNANDES CRESCENCIO
207 *LAIS DANIELI LUIZ MASSINI
208 *JULIA SERAFIM NOLASCO DE MORAES
209 *RAQUEL SANTOS ALVES BISPO
210 **CAMILA CRISTINA TOREZIN
211 ISADORA POIANA TERENZI FONSECA
212 *MARIA EDUARDA ISIQUE LODI
213 **IGOR HENRIQUE DA SILVA
214 JULIA GOMES TORQUESI
460
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
101 - Geografia (Bac/Lic) - integral - Rio Claro
class. nome
215 **TAIS TOMAZ TORRES
216 **KAUAN APARECIDO LEMES SOUZA
217 RAFAELA DOS SANTOS NEVES
218 *ARLINDO ALVES DE CASTRO JUNIOR
219 PRISCILA JUNQUEIRA COLOMBARI
220 VICTOR NATHAN DE MORAES
221 *BRUNA CRISTINA PERIPATO
222 **PATRICK ESCOBAR
223 **DIEGO DA SILVA COSTA
224 GUSTAVO MARTINS OLIVI
225 **AMANDA ANDRADE FERREIRA
226 *CARLOS EDUARDO FARIA
102 - Geografia (Bac/Lic) - matutino - Presidente Prudente
class. nome
1 KAIO HENRIQUE LOPES MADUREIRA
2 LEONARDO JOSE ACHILES RIBAS
3 YURI AKIRA CRUZ PRIETO HOJO
4 RENATA CRISTINA RIZZON
5 **ALLAN KADSON VALENTIMN ALVES
6 MATHEUS BUTTLER DE OLIVEIRA
7 MARIANA APARECIDA DA SILVA
8 VITOR RAFAEL SPIGUEL
9 JOAO PAULO DE SOUZA BUENO
10 FELIPE AUGUSTO SILVA TOLINO
11 BEATRIZ SOUZA ARAUJO
12 MATHEUS GEOLI ALBUQUERQUE
13 *SAMANTHA S L NOBRE DE OLIVEIRA
14 **ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS
15 *ALESSANDRO DE SOUZA FRANCISCO
16 REBECA TRINDADE DUARTE
17 VITOR BONATTO PAVIANI
18 *ARTHUR MIGUEL DE MACEDO LOPES
19 LUCIANO EIJI AIBARA PASCHOAL
20 ANA CAROLINA PICOLI SOTOCORNO
21 REINALDO CARDOSO ANACLETO
22 *WILLIAM MIYAKAVA
23 NOELLE VILAR SOARES ALONSO
24 *JOSE AUGUSTO DA CRUZ NETO
25 *FELIX PHIESK RABELO
26 *LETICIA CAMPOS BONCIANI GOMES
27 EDUARDO NARDEZ
28 *ENRICO PUPIM DA CRUZ
29 PAULO SERGIO AVANZI JUNIOR
30 RENAN TORRI FERREIRA
31 **HECTOR RAFAEL MARQUES BAEZ
32 BRUNA RIBEIRO CORREA
33 **GUILHERME DOS SANTOS SILVA
34 JULIA ZAVATINI SECCO
35 MAURICIO MARTUSEVICIUS
36 *BRUNO VICENTE DOS PASSOS
37 BEATRIZ MERCES DE SOUZA DOS SANTOS
461
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
102 - Geografia (Bac/Lic) - matutino - Presidente Prudente
class. nome
38 MARIA VICTORIA FRAZAO DO NASCIMENTO
39 IVAN FECHIO CAMARGO
40 **HEVELYN GALVAO ROSA DE CARVALHO
41 **TAIS SOUZA DA CRUZ
42 **BRUNO LOPES BENEDITO
43 MILLENA COSTA DE JESUS
44 ANA BEATRIZ FERRAIOLO DE SOUZA
45 **GLORIA KARINE VIEIRA COSTA
46 *MARIA EDUARDA GOMES DA SILVA
47 **ANA CAROLINA XAVIER CRUZ
48 *RHAABE SALES BARROS
49 *RAMON GOMES ROCHA
50 **TAINA CRISTINA PRATES DA SILVA
51 **MONIQUE COCCO TEIXEIRA
52 *CAIO VENICIO GOMES
53 *DANIEL JOSE DIVIESO RODRIGUES
54 **BEATRIZ SOUZA SILVA
55 **ALINE VITORIA MACIEL DE SOUZA
56 *ARTHUR LUIS PEREIRA DO AMARAL
57 **MATEUS HENRIQUE DA SILVA DIAS
58 NATHALIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
59 *ALDO CORREIA PEDRO
60 *JOAO VITOR SILVA BUSQUETI
61 *LILIAN RAQUEL GOULART DE OLIVEIRA
62 *BEATRIZ MIOTTO DA SILVA
103 - Geografia (Bac/Lic) - noturno - Presidente Prudente
class. nome
1 LAURA DOS SANTOS GAIATO
2 THAIS JACINTHO BORGES
3 MARIA ISABELA DA SILVA GOMES
4 *JOAO PEDRO FELIPE GODOI
5 **LARISSA LOYOLA CAVALCANTI
6 **CAIO DA SILVA LOURENCO DE OLIVEIRA
7 LAERCIO YUDI W. SILVA
8 JOAO PEDRO PEREIRA CAETANO DE LIMA
9 *CAIO VINICIUS MARANHO
10 *FABRICIO DE PAIVA SILVA
11 LETICIA GONCALVES MARINHO
12 *LAIS HONORATO BRAZ
13 **MICAEL RODRIGUES DE CASTRO
14 *CAIO SANDRO LINS
15 *ISAAC EMANUEL AVELINO
16 GABRIEL SILVA MANTOVANI
17 *SONIA MARIANA DOS SANTOS REIS
18 **MARIA VITORIA SILVA
19 PEDRO LUIZ QUEIROZ PINA
20 *MATHEUS PARISE OLIVEIRA
21 JOAO LUCAS BARBAROTO GRASSI
22 LEONARDO MARCHETTI
23 *FELIPE ACHTER DIAS
24 *GABRIEL ANDRADE RAMALHO
462
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
103 - Geografia (Bac/Lic) - noturno - Presidente Prudente
class. nome
25 **PEDRO AUGUSTO BASILIO FERNANDES
26 **LUCAS PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA
27 *ALBERTO VERDERI NETO
28 LUCCA AGUSTINI SACCHI
29 WILLY KRUG NETO
30 *FELIPE RODRIGO DA PAZ PEREIRA
31 *MATHEUS CARDOSO RODRIGUES
32 **FELIPE RICARDO PEIXOTO DO CARMO
33 *WILIANS VENTURA FERREIRA SOUZA
34 **BRUNO MAGOTTI ROCHA
35 BRUNO PEREIRA CASE DOS SANTOS
36 *YGOR RAPHAEL DE JESUS MESQUITA
37 **ALESSON MANOEL DA SILVA BARBOSA
38 **RAFAELA DA SILVA REGO GOMES
39 *LAIDE LAURA SOUZA BESSA
40 *PAULO RICARDO DE MEDEIROS LEITE
41 **EDSON MARCELO OLIVEIRA SILVA
42 ANA CAROLINA MATOS DOS SANTOS
43 *LEONARDO NEVES DE CASTRO
44 *GUSTAVO FAVARO LOPES
45 *RAFAEL KOGA LUCAS
46 **GIULIA CAROLINE MELO VICENTE
47 **LUCAS PAULO BOSCARATO DA SILVA
48 **LEONARDO CRUZ MENDES DA SILVA
49 **GABRIELE CARVALHO GUIMARAES
50 **THAYS DE PADUA TEIXEIRA
51 **WESLEY CAIQUE E SILVA
52 **JOSE RAFAEL DA SILVA LIMA
53 **WADSON MAGALHAESDE LIMA
54 EDMAR DA SILVA
55 GUSTAVO R PETRUCELLI
56 RAFAELA DA CONCEICAO VIEIRA
57 **GEISYELI RAQUEL ALVES DE SOUZA
58 **MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS
59 *ACASSIA GOMES PERFEITO
60 **LUAN RIBEIRO
61 *KAYQUE VIRGENS CORDEIRO DA SILVA
62 *BRENO RUSSO NUNES
63 *FELIPE TROVANI ANTONIO
64 MAIRA VENTURA VIEIRA PEREIRA RIBEIRO
65 **NICOLAS THAUAN DA SILVA
66 **WESILEY OLIVEIRA NASCIMENTO
67 **GUILHERME TEIXEIRA DE LIMA
68 *EDINALDO MONTEIRO DE SOUZA
69 *EVERTON SIQUEIRA ROCHA
70 *GABRIEL RIBEIRO SALOMAO
71 **PEDRO HENRIQUE PORTO FONSECA
72 *LUANA SANTOS DA SILVA
73 *FLORINDA SOARES BENEDITO
74 *LORENA NEVES DE ARRUDA
75 VICTOR BARBOSA DA SILVA SOUZA
76 *PABLO WILLIAN RODRIGUES APRILI
77 *KAROLINE FELIX DE OLIVEIRA
78 *GABRIEL AGUSUTO FONTOLAN
463
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
104 - Geografia (Bac/Lic) - noturno - Ourinhos
class. nome
1 *JOAO PAULO RIBEIRO GAROZI
2 **IAN MATEUS VIEIRA RUSSO
3 ANA CLARA LEGNARO TIRADO
4 *CAROLINA SOUZA BRIZOTTI
5 **GILLES MARCOS DA SILVA CAETANO
6 BRUNA VENTURINI MORO
7 ANA CAROLINA TARGINO THEODORO E SILVA
8 **JADY GABRIELLE SILVA
9 GUILHERME VILCHENSKI SILVA
10 **DANIELA MOREIRA BASTOS
11 DIONATHAN MATHEUS CARNEIRO DA SILVA
12 MARCELA FABIANA RODGHER MAZZONI
13 ANA LUISA DE MELO ANTUNES DE AVILA
14 *TALITA SOUZA DA SILVA
15 LUIZ GUSTAVO SOUZA DA SILVA
16 MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA
17 **PAMELA ALVES FELIPE
18 *KADINE NASCIMENTO
19 MILTON DEL CHICO JUNIOR
20 *TATIANI GUERREIRO
21 CAIO MORENO DE ALMEIDA BERALDI NOGUEIRA
22 *DEBORA DE LURDES CALDERAN
23 **LAISLA CAROLINA DOS SANTOS CARDOSO
24 LETICIA MARIA RODRIGUES DE OSTE
25 **EDENIR BREDA DA SILVA
26 **LUCAS FLEURY M MORAES
27 *MARCOS DE OLIVEIRA
28 *MAX LUCAS GONCALVES DA SILVA
29 **JONAS SANTOS DE ANDRADE
30 **LIRIANE DA SILVA
31 RAYSSA DA SILVA GARROSSINO
32 *TAYNA ROMAO DA SILVA
33 *VITOR TASCA
34 *MICHELLY PIRES DA SILVA CAMARGO AMORIM
35 **AMANDA GUEDES FERREIRA
36 **ANA PAULA ANTUNES SANTANA
37 **LUARA DO REGO OLIVEIRA
105 - Geografia (Lic) - noturno - Rio Claro
class. nome
1 TOMAS OUN CHUL AN
2 RENATO STEFANI SILVEIRA
3 *GUILHERME MITSUO PASSOS MAEDA
4 FELIPE TONON YOSHIDA
5 *LEANDRO DI GENOVA BARBERIO
6 IZABELLA MANESCO BASTOS
7 *LARISSA SERPENTINI DE SOUZA
8 MILENA FILIER SURGE
9 GABRIEL DE SOUZA MELO
10 **JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS
464
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
105 - Geografia (Lic) - noturno - Rio Claro
class. nome
11 REBECA MEYER ISLER
12 **FELIPE SILVA SANTOS
13 **LUIS HENRIQUE BARBIERI DA SILVA
14 MARCOS ROBERTO VIEIRA FILHO
15 BIANCA GIORDANO SALGUEIRO
16 GUILHERME FABER
17 DIEGO AUGUSTO RIBEIRO TERUEL SALES
18 *GABRIELA APARECIDA COSTOLA
19 *THIAGO LITOLDO CORAT
20 *HENRIQUE DE ANDRADE TERTO
21 ANGELO DE MORAES VANSAN
22 **PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS
23 GUILHERME BARBI LOPES FERRAZ
24 **BRUNO FEITOSA PEREIRA
25 MATHEUS VINICIUS PINCELLI
26 FERNANDO MESQUITA JUNIOR
27 **LUIZ VINICIUS CARDOSO DE SENA
28 *ORESTES PAVAN
29 IAGO MENCHINI RAGASSO
30 GUSTAVO SOLANO
31 FELIPE DOMINGOS SILVA
32 **VINICIUS DAMACENO CERCHIARO
33 CELIA FERNANDA SAMPAIO RAIMUNDO
34 *CINTIA CORDEIRO MASSARUTI
35 IGOR DE OLIVEIRA RAMOS CAMPOS
36 **HELOISA ESTEVES DE SOUZA
37 *PAMELA VITORIA CATTAI
38 NATHALIA MACEDO MOREIRA
39 *SEBASTIAO DONIZETTI FARIA
40 ANDERSON GUEDES SOUZA
41 *RICARDO BARRETO JUNIOR
42 JOAO VITTOR DE MOURA BATISTA
43 *MAYARA FERRARI DE OLIVEIRA
44 **LEONARDO ROSA CRUZ
45 *KAROLINE BIANCA VENTORIN
46 *WILLIAM RICKY HABERMANN BENT GLORIA
47 CAROLINE GUTIERREZ RUZA
48 **ROBERT EDUARDO DOS SANTOS
49 *JORGE RAFAEL DA NOBREGA OLIVEIRA
50 **WESLEY MOREIRA BRAGA
51 *ISABELLA MARTINELI ROSSI
52 **AFONSO PEREIRA FERNANDES
53 *LUIS FERNANDO PIZZIRANI
54 *VICENTE SARDENHA FRANCISCO
55 *ESDRA RHAILA BARANEK DOS SANTOS
56 HENRIQUE SASS MENEGARIO
57 **LUESLEY LUIZ ALVES
58 **ARIANE DE JESUS PAUBLO
59 GUSTAVO ANTONIO ALVES DE SOUZA
60 MARIANA MASSIARELLI KASTEN
61 *MURILO MICHELS BARSI
62 **CELMA APARECIDA DIAS NEVES
63 **WILLIAN JOSE FERRAZ
64 **LETICIA SOCORRO NEVES
465
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
105 - Geografia (Lic) - noturno - Rio Claro
class. nome
65 BEATRIZ MARTINS MOYA
66 MAURICIO JOSE DA SILVEIRA BAUMGARTNER
67 *LIVIA DE OLIVEIRA MARTINS
68 **CARLOS EDUARDO DE PAULA SOARES
69 *MILENA ANDRADE DE ASSIS RIBEIRO
70 *JOAO VITOR MALTEZ SERAFIM
71 **TALITA BARRETO DE BARROS
72 **RICARDO LEME DE SOUZA
73 LUCAS CALORE HENRIQUE
74 SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA CATICE
75 *ALEX MORAES COSTA
76 *LUIS MANUEL CEPEDA TEIXEIRA
77 *SANDY CAROLYNY LOPES DA SILVA SCHNEIDER
78 ROBERTO DA COSTA CRUZ
79 **NOEMI NASCIMENTO MOEIRA
80 CAMILA POLIDO
106 - Geologia - integral - Rio Claro
class. nome
1 PEDRO LOURENCO DOS REIS
2 GUILHERME HENRYK BELTRAME BARBOSA BASTOS
3 JONAS WAGNER SOUZA OLIVEIRA
4 VINICIUS DE ALMEIDA SALLES PERROUD
5 *NICOLLI OCHI DUARTE
6 **THIAGO CARDOSO FLORENCIO
7 RICARDO SUTTI OLIVEIRA
8 CARLOS HENRIQUE SOUSA SOBRAL
9 GUILHERME LANCONI FERNANDES
10 FERNANDA SOUTO BARRETO
11 ALEXANDRE NASSER BROLEZZI MENEZES
12 FLAVIA CORREA FONTES
13 HEITOR KAZUO OHIRA
14 ANA LAURA GARCIA
15 PEDRO DE MEDEIROS CORREIA
16 JULIANA NOGUEIRA MONTEIRO
17 TIRZAH LORIATO MORAES SILVA
18 BRUNA VIANA SAMPAIO
19 GABRIEL GOLFETTI FERNANDES
20 VERONICA CARPINI MARINUZZI CUCURULL PUIG
21 MARCELO BOVI MUNHOZ
22 HELENA SIMOES PESCARINI
23 ELOISA PILON FRANCO DE CAMPOS
24 ALEXANDRE DAITI UENISHI
25 *LEONARDO GOMES DIAS
26 FERNANDA LOEBEL BRAIDO
27 *BEATRIZ CHRISTOFOLETTI
28 KENNY LEE
29 JOAO GABRIEL LAHOZ RINALDI
30 JOAO VITOR DE MORAIS OLIVEIRA
31 **IVAN SILVA CARVALHO
32 MILENA DE MOURA GONCALVES
33 MARIA LUIZA CUGNIER RIBEIRO
466
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
106 - Geologia - integral - Rio Claro
class. nome
34 JULIA SOLA VIANA
35 ADRIELI THALIA PEREIRA
36 TARCISIO MATTOS DELFINO
37 ANA CAROLINA ALVES DA COSTA
38 LAURA KIMIE ONOFRE TOMAOKA
39 RAFAEL JACOBINA LONGATTO
40 ANA FLAVIA DA SILVA ARAUJO
41 **EMERSON ROCHA PEREIRA
42 *RICARDO BOER AGGIO
43 **MATHEUS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
44 IVAN RIZZI GRECCHI
45 LETICIA SCHNEID LOPES
46 PLINIO FRANCISCO DOMINGUES DE OLIVEIRA
47 LUIS FERNANDO NABOR DA SILVA
48 WILLIAM ANDREW KRIEGLER
49 ALISON BARBERIO MENDES
50 MATHEUS MONTEIRO BITTENCOURT
51 TIAGO SATOSHI OBARA
52 MATHEUS LIMA SANTOS DE SOUZA
53 JOAO VITOR DE FARIA ALVES PINTO
54 **ARIANE DE SA LANDIM
55 **BRENDA GAIA DE CARVALHO FEITOSA
56 THAYLA NESPOLA DE OLIVEIRA
57 **MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
58 TADEU PIERETTI JULIAO
59 KEVIN HYSLOP
60 DOUGLAS BAZO DE CASTRO
61 VITORIA BRITES PAULINETTI
62 GABRIEL MARTINS CHINEN
63 FELIPE DE MOURA COELHO
64 *THAIS NAOMI MATSUI
65 LAIS DI PIETRO HILDEBRAND
66 VINICIUS DE QUEIROS PEREIRA
67 *VITORIA LAUDARES ANSANI
68 THALES MIORANCI DE REZENDE
69 ITALO AUGUSTO DE ALMEIDA MOREIRA DIAS
70 RICARDO BOTTER RUAS
71 PEDRO AURELIO VIEIRA BAMBERG
72 VELDA FRAGA FARAH BARROS DO NASCIMENTO
73 FABRICIO DE AMORIM ALMEIDA
74 **GILMARA LUIZA DE OLIVEIRA
75 *FELIPE DE ARAUJO RIBEIRO
76 YURI ALEXANDRE F DA CRUZ
77 CAROLINE BUENO
78 MARIO SANTOS DO NASCIMENTO
79 AMANDA ANDRADE DE SOUZA
80 LIVIA BROCHI NASCIMENTO
81 GABRIEL F. R. MACIEL E BASTOS
82 BRUNO BORGES MACHADO
83 GUILHERME FERNANDES SOUZA
84 BARBARA DOS SANTOS RAMIREZ
85 *GUILHERME BATISTA DE ALMEIDA
86 ROBSON EDUARDO DE SOUZA
87 *YSABELLA VISINHO DOS REIS
467
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
106 - Geologia - integral - Rio Claro
class. nome
88 EDUARDO LAROTONDA TELEZYNSKI LOPES
89 MARIA EDUARDA OLIVEIRA RIBEIRO
90 LEONARDO LOPES FUENTES
91 LUISA GAVALDON PEREIRA
92 *PRISCILA FIGUEIREDO RODRIGUES
93 *BRUNA NOVELLO FERNANDES
94 PEDRO HENRIQUE FRIAS BATISTA
95 LEONARDO CUNHA BARCI
96 MATHEUS LANDIM VIEIRA
97 GABRIELA DE GRAZIA FARIA PERES
98 CAIO GUIMARAES MURILLO ZAMORA
99 BIANCA CAMACAM DE MORAES
100 *KATARINE COSTA LACERDA
101 HENRIQUE BARBOSA ZEM GIMENEZ
102 VICTORIA CRUZ STORACE SILVA
103 GUILHERME BELEZINI
104 ANA CAROLINA DE SOUZA LIMA
105 LARISSA YAEMI KIYOTANI
106 WESLLEY RODRIGUES DE SA
107 **BRUNA DE ABREU
108 MATHEUS VIEIRA PEREIRA RODRIGUES
109 MARCELO DA SILVEIRA TORTOLERO ARAUJO LOURENCO
110 FABIO CARVALHO LINS
111 MARIANA SANTANA DE ALBUQUERQUE MAIA
112 MURILO YUDO COSTA
113 *CIRIA SALVADOR MURRAY
114 *JOAO VICTOR GRELLA
115 GUSTAVO SILVA DE SOUZA
116 FELIPE AUGUSTO HARTMANN FRANCO TEIXEIRA
117 JAC EMMANUEL DE MENEZES VAIDERGORN
118 LETICIA SILVA DA CRUZ
119 **MICHELLI HORA DE JESUS
120 **NATHALIA ALVES WEIGEL DE ARAUJO
121 PEDRO HENRIQUE HOKAMA
122 THALES FREITAS TANDEL
123 VICTOR HUGO OLIVEIRA AFFONSO
124 VINICIUS MARQUES MONTEBELLO
125 *BARBARA BALTHAZAR CORREA
126 WILSON DE LIMA GOMES JUNIOR
127 FERNANDA ASSEFF MENIN
128 PEDRO PEREIRA JUNIOR
129 *LUIS FELIPE BRUNO LOCATELLI
130 *SAMARA MELO DE AGUIAR
131 *ISIS SAYURI NAGASSIMA
132 FLAVIO AUGUSTO MIRANDA VIEIRA
133 LARA CHIOZINI DE SOUZA
134 DANIEL CABRERA
135 **TAMIRES DE SOUSA SILVA
136 JOAO SANTANA MORAIS
137 **ISABELLA RODRIGUES FRANCISCHETI
138 *RHAFAEL WILLIAN ZAMINELI
139 **ISABELLA CRISTINA FERREIRA DE FREITAS
140 MATHEUS HENRIQUE PRADO
141 LUCCA MUNHOZ DOS SANTOS
468
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
106 - Geologia - integral - Rio Claro
class. nome
142 ANDRE ELI CROZATTI
143 THOMAZ EDISON MENDES DA SILVA
144 ISABELA GUIMARAES DE ARAUJO
145 **BRUNA DA SILVA BARBOSA
146 THAYNA STEFANIO PAZETO
147 GUILHERME AUGUSTO THEODORO DA SILVA
148 CAIO DOS SANTOS PAZ
149 **LETICIA DE MELO FERNANDES
150 **ALANA DOS SANTOS MENDES
151 LEONARDO BENTIVOGLIO YOSHITAKE
152 RENAN SILVA FIORE
153 **JOAO GABRIEL NICOLAU CHAGAS
154 SAMANTHA VIEIRA LANZELOTTI
155 LUCAS EDSON ROTATORI
156 *ROBERTO ANDRADE SANTOS
157 *EMILLY CRISTINA CALADO DE BARROS
158 ENZO CARRARA MORANDINI
159 **BRUNA NUMERIANO DA SILVA LIMA
160 HEITOR COUTRIM BUENO
161 **ARAIENE PERES PEREIRA
162 MARIANA MONTEIRO DO VALE
163 VINICIUS SOUZA VIANA
164 VICTOR RABELO RODRIGUES
165 **JULIA GOMES BORCATO
166 **MAYCON FERREIRA
167 WILLIAN DUBOIS GOMES
168 *GUILHERME MORAES GUZZO FALARARA
169 DMITRY ANTOKIN
170 **RICARDO MENDES SHYU
171 *GUSTAVO SOLDADO PERES
172 LORENZO TEBALDI CAPELANE
173 ALENE FERNANDES
174 YOHANA AGNES PERUZZO DE MELLO
175 **MILENA EVELYN DOS SANTOS
176 PEDRO COSTA ERTHAL
177 CAROLINA FRESCA ALVES
178 THAIS SEABRA BATISTA
179 EDUARDA IDALINA FURGERI
180 LUCAS FRANHANI ALEXANDRE
181 HENRIQUE SVOLINSKI
182 JOAO VICTOR OLIVEIRA CUNHA
183 LEONARDO LEITE
184 ALEXANDRE BERTIN
185 RAFAEL NECER
186 **GABRIEL BARROS TRUNKL
187 LEONARDO MARTINI MATHEUS VIEIRA
188 VIVIAN ELLEN FAZZERI DE ALBUQUERQUE TORRES OLIVEIRA
189 *EVERTON GALVAO FEITOZA
190 TAINA ARAUJO
191 ANDRE PETRUSKEVIC TAVARES
192 **MARCELLY BEATRIZ DE SANTANA SILVA
193 *SUYANE LEANDRO DA SILVA
194 MAYSSA MATTOS MOTA
195 JULIANA PALMEIRA GARCIA
469
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
106 - Geologia - integral - Rio Claro
class. nome
196 VICTOR HENRIQUE PRATAVIEIRA GARCIA
197 FRANCINI ALES PETROLI TOMIATI
198 CAROLINE DE FRANCA STEIN
199 MATHEUS SOUTO BARROS CAVALHEIRO
200 *ANDRE RONALDO ALVARENGA FILHO
201 CAMILA PINTO
202 **CARLA CRISTINA FARIA DE ALMEIDA
203 GABRIELA LIMA CHERUBINI
204 **MARCIA GABRIELLA MARTINS SANTANA FERREIRA
205 **CINTHIA LOPES CARNEIRO
206 *HENRIQUE VIOLA CHAGAS
207 VICTOR HORCEL FELICIANO SILVA
208 *LUCAS RIBEIRO BRASIL
209 GABRIEL FERNANDO PIANTOLA
210 *JULIA VIEIRA SANTO
211 *DANIEL VICTOR PELLONI
212 *MATHEUS DO AMARAL
213 *NATHALIA ROCHA AMORIM
214 *RICARDO MAXIMILIANO DA SILVA
215 **MICHELE JESSICA TEIXEIRA ESTRADA
216 RODRIGO RIBEIRO ROSSI
217 CAIO HENRIQUE CAGALE ASSALIN
218 CHRISTIAIN IDALGO PERES
219 ISABELA MALOSPIRITO VILLENS
220 BRUNO HENRIQUE CRIVELLI
221 JOAO VITOR MINORU ADATI
222 *REGINALDO MOLKA JUNIOR
223 RAFAELA CASONATTO DELLA COLETTA
224 ARIANE VICENTE
225 VINICIUS TUNES
226 PRISCILLA ALINE SANGRA ORDONEZ
227 *MARCELO GONCALVES KEESE
228 VANESSA FARIA BOHRER
229 *BRUNO HENRIQUE VALDAMBRINI VIEIRA
230 **VITORIA REGINA SILVA MACHADO
231 JULIANA MENEGHEL DE OLIVEIRA
232 **KAMILA VIANA PRESTES
233 PEDRO HENRIQUE BATAGLIA SILVA
234 MATEUS DUARTE SEGISMUNDO
235 MATHEUS CHEQUINATO LIMA DE MAURO
236 *VICTOR CEZAR LEANDRO DA SILVA MARTINS
237 MARCELLA MIRON CORDA DE OLIVEIRA
238 *TALITA ALESSANDRA DE OLIVEIRA
239 LEONARDO CESAR DE OLIVERIA SANTOS
240 RAFAEL CORSI AMADIO
241 VINICIUS BELCHIOR DE JESUS RAMOS
242 *JOAO VICTOR PEZZOLATO SALLA
243 NICOLE DA SILVA FURTADO
244 ANA BEATRIZ ROSA DE MORAES
245 **JULIA CAMILA RIBEIRO
246 DANIEL SANTI FERNANDES
247 **EMILY RUFINO
248 MARIA ALICIA PACHECO
249 *PEDRO HENRIQUE LEITE YOKADA
470
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
106 - Geologia - integral - Rio Claro
class. nome
250 *ALEX BALBINO DA SILVA
251 *LETICIA FRANCA CAMPOS
252 *KANANDRA CARVALHO BITENCOURT GARCIA IZEPPE
253 **GABRIELLE UBALDO CELOTO
254 **RHAUANE SHAYENE DIAS FARIAS
255 MARCEL VIEIRA DE BRITTO
256 *PAULO HENRIQUE RAMOS LEVORATO
257 MARIO JORGE RAMOS DOS SANTOS
258 *ANA BEATRIZ APARECIDA MARCASSIO
259 *GABRIEL DOS SANTOS SOUZA
107 - História (Bac/Lic) - matutino - Franca
class. nome
1 LAURA ABRAHAO INTRIERI
2 MELANIE CRISTINE DA SILVA
3 JULIA HARUMI HAJI
4 LUIZA EDUARDA MIRANDA
5 ULISSES MARQUES ROCHA FRANCO
6 FERNANDA REIS DA SILVA
7 CELSO MORAES NOVO JUNIOR
8 LUCA RODRIGUES ACQUAVIVA
9 HUGO TADAO BEKER
10 NATHALIA RODRIGUES DOS SANTOS
11 BEATRIZ FEFFERMANN DARIN
12 GABRIEL BAROZA SANTORO
13 BRUNO AURELIO BASAGLIA BORGES
14 MARIA JULIA CASARINI MARCHIORI
15 SOFIA LIMA LADEIRA
16 HEITOR BETTONI VINCENZZI
17 LUANA BRUNO DA SILVA BELLINI RAMOS
18 PEDRO FIGUEIREDO NOGUEIRA
19 JOAO VITOR MARCON CAMARGO
20 BEATRIZ GASQUES FAVILLA
21 CAROLINE AZEVEDO DOS SANTOS
22 GABRIEL SALVATTI ZANUNI
23 CAMILLA CRISTINA SPOSATO LOUZADA
24 **PHILLIPE FERREIRA LIMA
25 FERNANDO ROMANO CARVALHO
26 BRUNO AUGUSTO IANEGITZ ARAUJO
27 JADE MIRANDA BECARI
28 TAYNAH HENTRINGER SANTOS
29 KAUE SOUZA MARTINS
30 GABRIEL REGINATO MARIA
31 BENJAMIM SENA DA SILVA
32 ALIFER APARECIDO PINTO GOMES
33 RICARDO ROMERO DE OLIVEIRA NOGUEIRA
34 THAIS DE ALMEIDA RODRIGUES
35 FELIPE DE SIMONE ALBORGHETI
36 MATEUS DA SILVA MONTEIRO NOGUCHI
37 ELIAS JOSE ALMEIDA CHAVES
38 LUANNA KAORI CORREIA
39 MATEUS CAMPOS DE ALMEIDA FERREIRA
471
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
107 - História (Bac/Lic) - matutino - Franca
class. nome
40 LUIZA STRADIOTTO
41 **GUSTAVO STEFANINI BARBOSA
42 ISABELLA AUGUSTA OLIVEIRA FERREIRA GONCALVES
43 FELIPE BASSO FERREIRA SILVA
44 *GUILHERME CAVALCANTI BARBOSA
45 GIOVANNA FERNANDA GREGORIO
46 DANIEL FREITAS PORTO
47 OSCAR PRECINOTTO NETO
48 RAMON ROMEIRO ZANIRATO
49 LARISSA PIRES CARNEIRO
50 ISABELLE ANDRIOLLI
51 MARCELO CORDONI BELLOTTO FILHO
52 ANNA BEATRIZ SILVEIRA CASSIANO
53 ANA CAROLINA RODRIGUES HOFF PEREZ
54 LUIZA CANATELLI RODRIGUES
55 **ANA CAROLINA SALMONT RODRIGUES
56 MARILIA TOFANETTO ALVES
57 *LAURA DUARTE OZELIN
58 NATHAN PENNACCHIONI
59 LUCAS HIDEO SAGAWA
60 JULIANE CAVALCANTE
61 LUCAS MONTEIRO DE LIMA
62 LUCAS DE OLIVEIRA STELLA
63 DANIEL BRANQUINHO GOMES
64 GABRIEL LUIZ DE BRITO PEREIRA
65 BIANCA CORADIN BENEDETI
66 *ERIC CYON RODRIGUES
67 LUCAS OLIVEIRA RIGUE
68 HELOISA MANZI VALERIO
69 GABRIELA YUMI URAZAKI
70 *LUANA DE FREITAS LEAL
71 VITOR QUARANTA SANTOS
72 BRUNO DE OLIVEIRA CESAR LEAL
73 PEDRO GIROL RAMIRO MADEIRA
74 LUAN HENRIQUE BAILLY
75 GEOVANA SILVA CARVALHO
76 JULIANA SILVEIRA LEITE
77 SOFIA APARECIDA LEMES
78 BEATRIZ CARNEIRO REBOUCAS MARINHO
79 JULIANE DE ALMEIDA SILVA
80 ARTHUR REZENDE CARNIERI
81 AMANDA MURO BARRETTO
82 EDUARDO CAPELI DE OLIVEIRA
83 JOAO GABRIEL DA SILVA
84 **ANA MIRIAM DA SILVA SANTOS
85 *FELIPE EDUARDO DE ARAUJO CASSANHO
86 GIOVANA SOUZA GUIMARAES DO NASCIMENTO
87 HENRIQUE MIYAI RODRIGUES
88 VITOR GOTTARDO
89 CAIUS COSTA AMARAL DE SOUSA
90 JULIO TRALDI PERUSSI
91 JOSE CESAR FERNANDES GOMES
92 IZADORA FERREIRA PEZZOPANE
93 VITORIA DE OLIVEIRA PEREIRA
472
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
107 - História (Bac/Lic) - matutino - Franca
class. nome
94 *KETLEY ROBERTA TEIXEIRA
95 LORENZO DE MARTINIS
96 JOAO MIGUEL NAYME
97 JOAO HENRIQUE REIS ZAGO
98 LUCAS FORTUNATO DE SOUZA
99 JOAO VICTOR FIDELIS BELLUZZO
100 LAURA MONTEALTO
101 **DOUGLAS VIEIRA ROCHA
102 *MARIA CLARA BOTELHO DOS REIS
103 JULIANA CRISTINA PIO
104 FRANCISCO SOUZA SILVEIRA PEDREIRA
105 GABRIEL DONIZETTI FERREIRA SIMIONATO
106 DENISE BITATI PENHA
107 LETICIA VICTORIA RODRIGUES BARBOSA
108 *FELIPE CECATO SOARES
109 JOAO VITOR ARANHA
110 CAIO THEODORO DE CARVALHO
111 *JAQUELINE DE ALCANTARA RIBEIRO
112 MARCEL SPROESSER MATHIAS
113 RICARDO PERES BORGES
114 *ISABELA DE LORENA ZANIBONI
115 *KEVIN LUCAS ALVES VIEIRA
116 **MATHEUS ALVES SAMPAIO
117 GABRIELA SOUZA ALKMIN
118 GABRIELA DE MEDEIROS MELLO
119 BEATRIZ JANKU ACHCAR
120 JOAO MARCOS BORGES BELLONI
121 *TULIO MARTINS RIBEIRO
122 GIOVANNA BORDONAL GOBESSO
123 GUILHERME VITORIANO PEREIRA
124 **GABRIELA LIMA SILVA
125 FABIO GUERINO DE CASTRO
126 MARCELLA GERMANO
127 MARIA CLARA LUNARDI
128 RICARDO COSTA ALTENFELDER SILVA MESQUITA
129 VICTOR CUNHA MELO SILVA
130 SOFIA GIGLIO PIRES
131 GABRIELA OLIVEIRA DE PETO
132 LARISSA LEITE
133 JOSE MARIA CASQUERO RUIZ FILHO
134 PALOMA CABRINI ARAUJO
135 *VITOR SOUSA DIAS
136 GEOVANA BELLATO DE MALTA
137 DALTON CRUZ
138 YARA LEAL MATHEUS
139 GUSTAVO UBAID PEREIRA
140 **WESLEY SILVA TRINDADE
141 PAOLA MICOTTI
142 AMANDA RIBEIRO KNAPP ALVES
143 **LARYSSA TOMAZ ALVES
144 ATTILIO FAVORETTO BRAGHETTO
145 CAMILA ANDRADE ZANIN
146 SAMUEL JULAIN PELAQUIM
147 **ALVARO MIGUEL FERREIRA MARTINS
473
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
107 - História (Bac/Lic) - matutino - Franca
class. nome
148 JOAO AUGUSTO TOZZI JUNIOR
149 LUIGI GARDESANI FERNANDEZ
150 ANA LUIZA DA MATA C.
151 *VANESSA ANDRADE DA SILVA
152 THALES CARLOTO BARROS ARAUJO
153 GIOVANE GENOVEZE DE OLIVEIRA
154 *LUISA MARIA SEGALLA GOMES
155 RODRIGO DE OLIVEIRA CURRIEL
156 JULIANA MARINO MENINO
157 JOAO VITOR REIS BANZI
158 GUSTAVO AVEIRO DELLA MOTTA
159 CECILIA NEVES CERVILHA
160 MARILIA FABIANO RONCATO SAGULA
161 *GUILHERME DE SALVO REVOLTINI
162 **CLEBER DELMIRO MOREIRA
163 TATIANE PASSARINI SOUSA
164 PEDRO AUGUSTO KILSAN DE ASSIS
165 HENRIQUE PINHERO JUDICE MENEZES
166 MARIANA DE OLIVEIRA MELO
167 JAQUELINE BARRETO ALCANTARA
168 *NICOLI SILVA SUMAN
169 **IRIS GOMES BERNARDES DA ROCHA
170 *LUCAS DE OLIVEIRA MERINO
171 *JOAO LUCAS RIBEIRO TONIN
172 LUIS GUILHERME MEDEIROS DE FARIAS
173 EDUARDO BALDO TOSTES
174 RAFAELA CECCHI
175 **INGRID LUIZA GONTIJO SILVA
176 RAFAEL POLOTO MARTUCCI
177 CAROLINE HENCKLEIN
178 **ANDRE POMPOLINI DA CRUZ
179 *JOSE PEDRO ANDREOLLI PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA
180 MARIA LAURA MARTINS RODRIGUES TOGNON
181 GUSTAVO DE CAMARGO SCHNEIDER VIEIRA
182 NATHALIA IZIDORO DOS SANTOS
183 JOAO CARLOS DE SOUZA
184 **JONAS BASILIO BARBOSA
185 *YAN PRADO FREITAS
186 THAINA TOMASELLA JOHANSSON
187 *MANUELLA LEITE NEPOMUCENO
188 LUCAS QUEIROZ ROZENDO
189 GIOVANNA RODRIGUES MOLINA
190 **LUIS ANTONIO CARDOSO
191 NATALIA TOSTES DE CASTRO
192 LARISSA GALENDE GUIDOLIN
193 JULYA PERRUD DAINEZ
194 BRUNO HENRIQUE MIQUELUTTI
195 JULIA HOPPMANN CAMPAGNA
196 ELISA LEVI COSTA SOUSA
197 ISADORA BUENO SILVA
198 LUISA FERREIRA BERNARDES
199 *PEDRO ROBERTO RIZZO TRISTAO
200 *EDISON ROBERTO MENDES
201 **BIANCA DE MORAIS LIMA GARCIA
474
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
107 - História (Bac/Lic) - matutino - Franca
class. nome
202 RENATO CACAO RIBEIRO
203 GIOVANA LEMES CAMPOS
204 GABRIELA BORDINI COSTA
205 *GIOVANA FURCO SIQUEIRA
206 **WILSON APARECIDO ORSALINO JUNIOR
207 *MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS
208 DANIEL RAMOS CANDIDO ROSA
209 *KAIQUE DA SILVA ASSIS
210 *LEONARDO FREITAS OLIVEIRA ALVES DE MEDONCA
211 BARBARA LEONARDI RODRIGUES
212 *LEONARDO PEREIRA DANTAS
213 MARIA EDUARDA DE MORAES BELOTTI
214 **ANDRE LUIS NUNES
215 *ADRIANA SAMPAIO CAMPOS
216 VICTOR GUILHERME PEREIRA DA SILVA
217 *IZADORA ARCHIOLLI
218 LAIS HYPOLITO
219 PIETRA BERTONHA DOS SANTOS
220 **LUIZ FERNANDO COSTA PAIXAO
221 NICOLAS RAFAEL CRUZ MORALES
222 *JOAO VICTOR PONTE
223 HENRIQUE MALDOTI
224 *EDUARDO LIMA DE SOUZA
225 VINICIUS RODRIGUES CINTRA ARMELLINI
226 LETICIA FREIRE FORCHERO
227 DANIELA CREPALDI MOLAS
228 MATHEUS ONGARO RODRIGUES SOUZA
229 LETICIA DE OLIVEIRA ROSA
230 REGIANE GONCALVES BASTOS
231 REBECA LIASCH
232 VITORIA LUCIA MACHADO DA SILVA
233 *GABRIELLE CRISTINA NEVES MACHADO
234 NATHALIA FERREIRA DA SILVA
235 *DOMINIQUE TAMIE OHKI
236 LUANA FERREIRA CARVALHO
237 *EMILLY APARECIDA DA SILVA LEITE
238 MARIA JULIA COLETTA SARTORI
239 *LARISSA BARBARA MASSON
240 **ISADORA MARIA OLIVEIRA TRISTAO
241 *AMANDA FARIAS SISCON
242 *JESSICA AMORIM RIBEIRO
243 *VITOR CORRADINI
244 *DEBORA CRISTINA ARAUJO
245 ISABELA MILENA NEVES RIBEIRO
246 *CAMILA APARECIDA BALDO
247 *TALITA RIBEIRO DE SA
248 *CAMILA MACHADO RAMOS DE CASTRO
249 *THAIS LEMOS ELIAS
250 JULIANA PEIXOTO GUARDINI
251 LUCA LEITE
252 VICTOR VALENTIN PASCUI
253 GUILHERME RIBEIRO TITO COELHO
254 **LAURA DA SILVA COSTA
255 LETICIA ASAMI MAKINO
475
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
107 - História (Bac/Lic) - matutino - Franca
class. nome
256 ALEXANDRE JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
257 *VIVIANE SANTOS DE ARAUJO
258 **ISABELA TOMAZ DE MELO
259 MATHEUS GUARIGLIA DE SOUZA
260 LUIS HENRIQUE AGUIAR
261 **FERNANDA BARROS DA SILVA
262 **LEILA MORAES SANTOS
263 **AUGUSTO ZACARIAS CORREA LEITE
264 *GABRIELLY FERNANDA DA SILVA
265 *ROBERTO JUNIO MARTINASSO RIBEIRO
266 *OTAVIO HENRIQUE TOCCI MASSARICO
267 **LARA CRISTINA EMIDIO
268 **ANA BEATRIZ SANTOS
269 ANA CLARA DE BRITO NACHBAR
270 MARTA DOS SANTOS WATANABE
271 **VINICIUS GABRIEL VIANA DE SOUZA
272 *MARCOS VINICIUS ROSSI
273 ALEXANDRE WEBER LUTKE PEREIRA
274 *GUSTAVO HENRIQUE BALTER BORTHOLIM
275 JOAO PAULO NASCIMENTO
276 *GABRIEL RODRIGUES ANGELI
277 ANA CLARA METZKER
278 *MURILO DE ASSIS MENDES
279 **ALEXSANDER JUNIOR DA SILVA
280 **DANILO COGHI MARTINS DOS SANTOS
281 BRUNA DE CASTRO FORTUNATO PEREIRA
282 CELINE APARECIDA VILELA DE ARRUDA
283 *IASMIM BERANGER
108 - História (Bac/Lic) - noturno - Franca
class. nome
1 TULIO TOMAZ RICHINHO
2 JOAO VITOR BORBA DE ANDRADE
3 JULIA CARLONI DA SILVA
4 VINICIUS CATAN DE SOUZA
5 *ALINE PEREIRA MARTINS DE CAMARGO
6 LUIS FELIPE MORANDINI CALDEIRA
7 ROBERTA MAYUMI KUABATA
8 JOAO MARCOS CILLI DE ARAUJO
9 *BRYAN MATHEUS DE SOUZA
10 ARIEL CARLOS FERNANDES LEANDRO
11 ANDRE VICTOR MISTIERI TRINDADE
12 GABRIEL LOPES
13 VITOR MASSAO SUGAI
14 BRENO TANGE RAMOS
15 AMANDA GONCALVES RODRIGUES
16 *BEATRIZ GALLARDO CALDERON
17 **JULIA CRISTINA DE SOUZA LIMA
18 *ALEXIA MARIA NOTARIO DO NASCIMENTO
19 *ARIEL GARCIA RACHED
20 PEDRO ARAUJO DIENESC
21 GIOVANA CASTRO LEITE
476
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
108 - História (Bac/Lic) - noturno - Franca
class. nome
22 ITALO R. BORTOLOTO
23 MATHEUS CRUSCO DOS SANTOS
24 LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST FILHO
25 FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA
26 *SABRINA NATALIA ARRUDA
27 *VICTOR SALESCARRINHO
28 MATTEUS FERNANDES NOGUEIRA MAIA
29 ELEONORA RICCI GRANEIRO
30 *ANA FLAVIA DO NASCIMENTO
31 BEATRIZ BERNARDINO BUCCIOLI
32 *HENRIQUE MIGUEL DE OLIVEIRA CRONATO SANTANA
33 NUBIA CAPRONI NORBERTO
34 LUIS MATHEUS DE ANDRADE
35 CAIO MIRANDA DE RESENDE SILVA
36 AUGUSTO RAMOS CARNEIRO
37 GABRIELA BOLLIER GALLO
38 PEDRO RIBEIRO DE BARROS
39 **JULIA AQUINO
40 GUSTAVO CORRAL REZENDE
41 ISADORA DOS SANTOS SILVA
42 LEONI PASSOS MAIA
43 **THIAGO PERES RODRIGUES
44 *EDEQUITE JOSE DA SILVA JUNIOR
45 IGOR ALMEIDA ROSEIRO
46 GIOVANNA NELDA VACCARI BONGETTA
47 *ANA PAULA MARIANO RODRIGUES
48 **CRISTIANO BATISTA ALVARENGA JUNIOR
49 *YCARO MATHEUS ANDRADE DE CASTRO
50 MURILO RABELO BIAFORA
51 GABRIELA DE MIRANDA PADIN
52 *MAXIMILIANO DOS REIS MOURAO
53 VITOR RIBEIRO FERNANDES DE OLIVEIRA
54 **LUCAS DOS SANTOS ANDRADE
55 NAIMI FERREIRA OKENER
56 CECILIA MIANOVICHI DE ARAUJO
57 VITOR BAREA RABELLO
58 GUILHERME FELTRIN MELENDRE
59 *HENRIQUE BONINI GOUVEA
60 ARTHUR FERREIRA OKABAYASHI
61 *ARTHUR VALADAO GONCALVES
62 GIULIA CRISTIANO
63 PRISCILA FIEDLER RAMOS
64 FERNANDA SALMAZO PEREIRA
65 **JOSE HENRIQUE TOBIAS PEREIRA
66 **ALINE TATIANE SILVA DE ASSIS
67 *DERICK IAN SIQUEIRA
68 *VINICIUS MISSIAS BARCALA
69 ISABELA RAIELE CARVALHO GARCIA DE LIMA
70 PEDRO PHILLIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
71 GABRIEL FERNANDES FERREIRA
72 **JULIANA OLIVEIRA BISPO
73 *LUANA ALVES DA SILVA
74 WILLIAM DE MELO SANTOS
75 **ERIC DA CRUZ DOS SANTOS
477
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
108 - História (Bac/Lic) - noturno - Franca
class. nome
76 *RAFAELA DIAS LOURES
77 *ALINE DOS SANTOS FRANCO DE CAMARGO
78 ANA MARCIA SPANGHERO
79 *CYL FARNEY DONIZETI ERRERA JUNIOR
80 **JORGE LUIZ DOMINGUES DA SILVA
81 LEONARDO DE ALBUQUERQUE RUIVO DUARTE
82 *PEDRO VINICIUS LEME DOMINGUES
83 *GABRIEL CAMPOS CARDOSO
84 LAURA LOUZADA DE MENDONCA
85 MARCELO IVO DE MEDEIROS HENRIQUE DE PAULO
86 *KLEBER PEREIRA CINTRA NETO
87 CAROLINE BORGES DE SOUZA
88 *FELIPPE ADRIEL DE SOUZA
89 **PETHERSON BORGES COIMBRA DE CARVALHO LEAO
90 FELIPE GOBATO SOUTO
91 *LUIS PAULO FELICISSIMO PAGLIONE
92 LUKAS FURNO DE ALMEIDA IMAMURA
93 LUIZ MARCELO LIPI FILHO
94 *THAILA CRISTINA DOS REIS
95 *BEATRIZ FERNANDA KOREIAS OLIVEIRA
96 **LARISSA BEATRIZ DOS SANTOS
97 LAURA MAGRO PEDRASSOLI
98 *BARBARA APARECIDA COSTA FALLEIROS
99 *RENAN BORGES DE OLIVEIRA
100 *LETICIA ELIAS BERNARDES
101 *ALEXANDRE JUNIOR MARINHO
102 *DANIELE PIOVESAN
103 BRENDA GALHER MANTOANI
104 *GABRIELA OLIVEIRA GUIRALDELLI
105 **ADRIELLY TOMAZIA COSTA
106 GABRIELA FLORES BARBOSA
107 JULIA BERINGUELLO GARCIA
108 MATHEUS HARIKI VERZEGNASSI LOPES
109 **ANDERSON MACHADO DA SILVA
110 ESTEVAM DE SOUSA PAYAO
111 *VINICIUS YUKI ISHIBASHI SUQUENO
112 *MATHEUS SANTOS DA COSTA
113 *GUSTAVO VALENTE DE OLIVEIRA
114 ALEXIA BARBIERI SOARES PINHEIRO DO PRADO
115 **ELLEN AVILA DOS SANTOS
116 *WILSON ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR
117 *GABRIELA KAREN LUCHETTI
118 MATHEUS POLITO MONTEIRO
119 *LAUANA PEREIRA DAMASCENO
120 MARIANA KOPPE CHINELLATO
121 *GABRIEL DO NASCIMENTO BARBOSA
122 AMANDA BARLATI ALVES
123 *LUANA PRUDENTE
124 *RAMON ALVES DOS SANTOS
125 IGOR OLIVEIRA DO NASCIMENTO
126 LUCAS CONRADO CARLOS
127 LIGIA MARIA SILVA E GUSTAVO
128 SAMANTHA HARUME FIGUEIREDO INOUE
129 BRENO PEINADO LIMA
478
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
108 - História (Bac/Lic) - noturno - Franca
class. nome
130 **FRANSUELY DE JESUS SARAIVA
131 **WESLEY TIGRE SANTOS
132 *CAROLINE RENATA DE SOUZA PINTO
133 AMANDA CAROLINA ALVES NASCIMENTO
134 *ROGERIO HENRIQUE ANDRADE
135 *VICTOR KOSICOV PERUGINI
136 **IGOR MORAIS DA SILVA
137 **ADRIELE CAROLINE BEDIM
138 ANNA CLARA DE CARVALHO CAMPOS
139 *BRUNO VINICIUS RODRIGUES
140 GISELY RODRIGUES SERRANO
141 LARISSA MARIANO REIS
142 JOAO VICTOR TUCKMANTEL DE AZEVEDO
143 *VALTER MOACIR CONSIGLIO ALVES
144 VINICIUS ALCARA DA SILVA
145 *LAIS BRUNELLI RIBEIRO
146 *JULIANA RODRIGUES DE LIMA
147 SABRINA LIMA DA SILVA
148 JOAO LUIZ
149 LAURA DE BARROS PEREIRA
150 *MIGUEL ALEXANDRE DA CUNHA
151 *GABRIEL CESAR ALVES BARDAO
152 *JULIANNE EUGENIO MODESTO
153 *HENEDIO BERNARDINO PEDROSA NETO
154 **JOAO VITOR VIDAL ROCHA
155 **GUSTAVO LIMA SANTOS
156 **MAIKON EURIPEDES MACHADO COSTA
157 *CAROLINE SABADINI MACHADO
158 LUCAS HENRIQUE BAGGIO
159 LUIZA ANSELMO
160 *BEATRIZ ARAUJO COSTA
161 *MARIO CESAR OLIMPIO FALEIROS
162 *BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA LEANDRO
163 LEONARDO AMERICO POLICHETTI
164 *GABRIEL TEIXEIRA ROQUE
165 **LEANDRO DE SOUZA ARAUJO
166 **JANDERSON PAIVA DOS SANTOS
167 JULIO CESAR CRUZ ALVES
168 **GIOVANNA DANIELLE SILVA CORRADI
169 **ISABELLA MUNIQUE SANTOS
170 **INGRID OLIVEIRA MATOS
171 *CELIO NOEL FARIA
172 MARIANA MACHADO MANFRINATTI
173 GUILHERME LUCCARELLI CONAGGIN
174 **NAYARA PIMENTA BORGES
175 *FELIPE MADEIRA GARCIA ALVES PINHEIRO
176 *JOAO VITOR DOS SANTOS DO VAL
177 **GESSICA MILENA DUARTE DE OLIVEIRA
178 MARIANA TONON QUINTAL
179 *RAYANE ALINE DAMASCENO
180 *KEVIN HIRAI DA SILVA
181 *RUTE MORIJO RODRIGUES
182 **MILENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
183 **DRIELLY BEZERRA CAFE
479
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
108 - História (Bac/Lic) - noturno - Franca
class. nome
184 **JAQUELINE MARTINS LIMA
185 *LUIS EDUARDO DE SOUSA REIS
186 **DIRCEU GOMES MOTA
187 MARCELO CAMPOS MARUSCHI
188 *RACHEL DE FATIMA SANCHES
189 MARIA EDUARDA MACHADO DANTAS BARROSO CARRERA
190 CASSIA MARIANA NUNES
191 *GABRIEL FRANZONI GARCIA
192 **RAFAEL GAIA RIBEIRO
193 ANDRE LOZANO MONTEIRO
194 **GABRIELE FERNANDA VICENTIM
195 BIANCA NUNES LOPES
196 **KAREN FERREIRA DA SILVA
197 *ERIC BRANQUINHO EVARISTO
198 **DALYLLA MACEDO DA CUNHA
199 ARTHUR FERIGATO SIPRIANO
200 LEONARDO MALTA MARIANO
201 LEONARDO SOBON LEAL
202 **NATHAN PEDRO BERNARDO ROSA
203 **MARCOS VINICIOS VITORINO RAIMUNDO
204 MARIA CLARA TRISTAO GARCIA
205 *INARAY GERAGE GAIA
206 *DEMETRIUS HENRIQUE RODRIGUES
207 **VITOR MOREIRA DOS SANTOS
208 **LETICIA CAMARGO DA SILVA
209 *IGOR CAETANO DE FIGUEIREDO
210 *MANOELA MATIAS LIMA
211 **NADILA FERREIRA DOS SANTOS
212 **HIAGO DE PAULA OLIVEIRA
213 **TAMIR SILVA VILELA
214 **GISELE XAVIER FERREIRA
215 **BRENNA MONTEIRO MACEDO
216 **GUILHERME AUGUSTO PEREIRA BARBOSA
217 **LEONARDO BRIL RAMOS
218 LENON HENRIQUE CARDOSO
219 GABRIEL ESTEFANELLI BAZAGLIA
220 **DOUGLAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
221 VICTOR TONHOLI
222 *LUIS FERNANDO SABADIN
223 **CAMILA MARIA DA ROCHA
224 *ANDERSON HENRIQUE FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS
225 *MARIA ALICE ROCHA COSTA
226 *TAMIRIS MARIA FACIROLI DA SILVA
227 CAIO AUGUSTO SILVA BUENO DE CARVALHO
228 *VANESSA BATISTA DA SILVA
109 - História (Lic) - matutino - Assis
class. nome
1 GABRIEL ALESSANDRO ZANUTTO ZACARIAS
2 MARCELA BAU PEDRO
3 GIULIANA VASCO DE PAULA MISORELLI
4 LAURA CAMOLESI TONIOLO
480
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
109 - História (Lic) - matutino - Assis
class. nome
5 LUCAS CANTAGALLO
6 MURILO GIACCHERI CEGLAUSKIS
7 ANA CLARA ATANAZIO CUNHA
8 *ALUISIO MANOEL DA SILVA FILHO
9 VERONICA MARIA DOMINGUES
10 MARIA CLARA TOLEDO BELLETTI
11 BEATRIZ DALARME TANGANINI
12 *GABRIELA ROHRBACKER MEDEIROS LONGO
13 *IAN FELIPE BRAZIEL FERNANDES
14 JOAO AUGUSTO MORENO MANOEL
15 JULLIANA MIUKI CANOLA
16 JULIA MAGALHAES NOGUEIRA ROCHA
17 LARA PIRES DOS SANTOS
18 BRUNO AUGUSTO RIGHETTI BUENO
19 BETHANIA BRAVO ARRUDA
20 *MATHEUS MAGOSSI RUIZ
21 LEONARDO TORRES MATHIAS FAJARDO
22 *THAIS GONCALVES SANTOS
23 TALITA VOMERO GIL
24 *SABRINA DA SILVA SANTOS
25 *PEDRO BOLDINO DE OLIVEIRA
26 GABRIEL CLARO GRIZZO
27 GABRIEL AUGUSTO BRANDAO
28 MARIA FERNANDA MACHADO DE OLIVEIRA
29 CELINA MACHADO GUEDES DA SILVA
30 ESTER DE ALMEIDA
31 GIOVANNA OLIVETTI RODRIGUES
32 BRUNO PAVANELLI CANTIZANI
33 SABRINA TEIXEIRA
34 *FELIPE DE OLIVEIRA GONCALES
35 JULIA MARIA VIANNA CHAVES
36 **THAMY CHRISTINE RODRIGUES DOS SANTOS
37 BEATRIZ WERPACHOWSKI GIUFRIDA
38 LUIZA FRATONI NOBILE BARREIRA
39 LUCAS DE PAIVA RIBEIRO
40 *ANDRESSA BRIGATTO DE ALENCASTRO
41 ROBERTA SILVA DE LIMA
42 HIAGO TONELLI MOREIRA
43 JOAO MIGUEL FERNANDES
44 MATEUS VINICIUS NASCIMENTO DE TOLEDO
45 *NATALIA ZAMPELLA
46 VANESSA NAIS PAULON
47 TESSA CARDOSO MATEUS
48 *THIAGO ALEX M MOREIRA
49 BOLAJI ALVES MATOS DE PAULA XAVIER
50 *LAIZ MAZONI PRESTES
51 **YAN GABRIEL ANDRADE SANTOS CARVALHO
52 THIAGO BORGES CAMPOS
53 YAN DE FARIA GONFIANTINI
54 *THAIS MAGALHAES CORREA
55 IGOR SPARVOLI LUIZ RIBEIRO
56 **FELIPE SILVA DO CARMO
57 ALINE DE BARROS OLIVEIRA
58 *GUSTAVO RIBEIRO BUENO
481
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
109 - História (Lic) - matutino - Assis
class. nome
59 *VINICIUS SANTANA ARAES
60 *GABRIELLE OLIVEIRA JERONIMO
61 *MARCELA CAROLINA RIBEIRO
62 **VITORIA DE FATIMA LOPES CARDOSO
63 *ISABELA DE PAULA SANTOS
64 *INAYE SILVA ANDRADE
65 JOAO VITOR PORTO OLIVEIRA
66 **VANESSA PAULO DE MOURA
67 **ARIANO SEVERINO DA CONCEICAO MORTARI
68 LEONARDO GOMES CAPELETI
69 *ANA CLARA DIMORI PECHUTTI
70 LUCIANA DE SOUZA
71 JOAO VITOR COSTA MAZZI
72 LEONARDO AKIRA FUKUSHIMA
73 *AILA KATHLEEN SAIS DA SILVA
74 FRANCIELLE G LASCALLA
75 *JULIANA BATIGALHIA DE PAIVA LIMA
76 *MATHEUS AUGUSTO SANTOS MARTINELLI
77 BEATRIZ HELENA TRINDADE DEL MASSA FONTES BALDAN
78 **GABRIELLE TAMAR DE OLIVEIRA GOMES
79 *GABRIEL DE MELOS CAVERSAN
80 *AUGUSTO RIBEIRO BUENO
81 *DANIELLA THEODORO DOS SANTOS
82 BRUNA CAMPOS PEREIRA
83 *GABRIELA SCHNEIDER STEYER
84 *RENATA MAGALY FARIAS
85 *ANANDA FERNANDES DELLA GIUSTINA
86 *THAINA MIZANZUK CONTESSOTO
87 **MARIANA TELES DA SILVA
88 BIANCA GIANNOCCARO SALLUM
89 **LETICIA FERREIRA DOS SANTOS
90 JUAN DE ASSIS CALAZANS
91 **GABRIEL PEREIRA VICENTE
92 **ALEXIA WENDY RODRIGUES JACOB
93 **MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA
94 YASSER YOUSSIF KHOURY
95 *JULIA HELENA RODRIGUES DE CASTRO
96 ISABELA KITAYAMA FERREIRA
97 SARA DA SILVA SANTOS
98 **ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS
99 ISABELLE CRISTINA DE MORAES
100 LAURA MORALES BORGES
101 VICTOR EDUARDO DE SOUZA
102 *LAIZ SAYURI MOREIRA GOTO
103 LETICIA DIAS DE OLIVEIRA
104 ESTER DE FARIAS BARBOSA
105 BEATRIZ BERGAMO VITORELI
106 *SUELLEN CAROLINA GENEROZO
107 *PEDRO PRATES MARIANO SANT ANNA DE OLIVEIRA
108 *LAURA SILVA PERDIGAO DOS SANTOS
109 POLIANA MARIA PENEDO DA SILVA
110 **JAQUELINE DA SILVA DE SOUSA
111 *ANA PAULA MESSIAS
112 *LUIS HENRIQUE TORRES EMED
482
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
109 - História (Lic) - matutino - Assis
class. nome
113 **GUILHERME VENESI ALVES DA SILVA
114 *GIOVANA FERRUCI DA CRUZ
115 *VANESSA TEIXEIRA DIAS
116 *GABRIEL HENRIQUE SOLIMENO
117 *RENAN PEREIRA LANZA
118 *JULIANA CLEIA BALESTRIERO ALVES
119 ISADORA CAETANO DE SANT ANA
120 *MARIA GABRIELA CAMPOS CORREA ANDRADE
121 *BARBARA OLIVEIRA NASCIMENTO
122 ROBERTO SIQUEIRA FERREIRA
123 *RAFAELA CASTILHO RICCI
124 **HERBERT SILVA SANTOS
125 *VICTORIA REGINA MENOCCI
126 *ANRRIELY MARCELA GIL
127 **JULIA RIBEIRO ZEFERINO
128 LEONARDO VAGNER APARECIDO NICOLINI
129 **LARISSA BRANCO DE CAMPOS
130 **GABRIELLY PINHEIRO GUEDES
131 NATHALIA AMARO BUENO
132 **SUELEN LEMES PERES
133 *ALEXIA CAROLINA DE OLIVEIRA PERSILIANO
134 *NATALY FERNANDES ROBERTO PEREIRA
135 **LAURA MARIA ARAUJO DIAS
136 **MAIARA VITAL NOGUEIRA
137 MARIANA LOPES GOBI
138 **THAIS RAMOS COUTINHO
139 *BARBARA DE TROI SILVA
140 *GUSTAVO BOZZA
141 ISADORA DE MORAES SEGATELLI
142 **CLAUDIA LADEIA LANZA
143 *JOAO MADUREIRO DE OLIVEIRA
144 **JOSE MATHIAS MONTEIRO DA SILVA
110 - História (Lic) - noturno - Assis
class. nome
1 ALICE MARIA SILVA PIRES
2 ADRIEL MARQUES NUNES
3 *FERNANDO GABRIEL COSTA VOLPIN
4 VINICIUS MACIEL NEGRAO BENEDETTI
5 *RAFAEL SCHEIDT
6 *DOUGLAS HENRIQUE DE ALMEIDA JOSE
7 PAOLA PERES HATTY
8 ARTUR PATETI VINTURINI
9 ANDRE SCEMES ALTMAN
10 YURI GALINDO BORGES
11 *WYLKER HENRIQUE MARANGONI
12 *PAULO VINICIUS DIAS DA SILVA
13 TALITA VASCONCELOS CARAMEL
14 RAFAEL POLICARPO TRINCA
15 LUIS HENRIQUE DE BARROS PORTELLA
16 *PAULO HENRIQUE CHAVES OLIMPIO
17 LUIZ FELIPE HOLANDA
483
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
110 - História (Lic) - noturno - Assis
class. nome
18 *EDSON AGUIAR DE ARAUJO
19 *JESSICA CAMILA CARPI
20 *JOSEPH BIANCHI CAVA
21 JEFERSON BRUNO ESTEVAM DEZEMBRO
22 VITOR RESTANI RIBEIRO
23 *MATHEUS AUGUSTO PEREIRA
24 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA
25 JULIANA GARCIA CAMILLO MIRANDA
26 *ANDRE FELIPE FERREIRA CHIERENTIN
27 **SIDNEI VALENTIM JUNIOR
28 LUISA SILVA TREMATERRA
29 PEDRO POLLO FERREIRA MARTINS
30 **ALEXANDRE MONTEIRO DE SOUSA SILVA
31 LUCAS SANTANA GOMES
32 *VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA
33 *ANA BEATRIZ COTRIM VIEIRA
34 MARIA EDUARDA LEMES ZANCANARO
35 **GESSICA CRISTINA BARRAL FARIAS AMORIM
36 VICTOR MARTINS GARCIA
37 AMANDA BERTELLI PAIVA
38 *BIANCA DOS SANTOS GOMES
39 BRENO FERREIRA RIBEIRO
40 *CAMILA RODRIGUES DE SOUZA
41 LUCAS DA SILVA FRANCHI
42 LEONARDO SANCHEZ MARQUES
43 **RODRIGO TARRAO BARRETO
44 *JUAN SEMEGHINI DE SOUZA
45 *MURILO RIBEIRO VIEIRA
46 *MURILO DE SOUZA SILVA
47 GUSTAVO HENRIQUE DE GIULE JUNIOR
48 *ASSIRIA TOLEDO DO AMARAL
49 **ARIANE ROBERTA RAMALHO
50 *GABRIELA HERNANDES DE TOLEDO IUDESNEIDER
51 CAMILA EMILIO DA SILVA
52 BIANCA DE LIMA BONDIOLI
53 *GABRIEL DIAS FELIPE
54 MARIANA DIAS DE LIMA
55 LISA HELENA DA SILVA
56 **ARTHUR VENTURA DA SILVA
57 BARBARA KELLEN MACHADO BERGAMO
58 *GABRIEL HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA
59 VICTOR SARTORI PEREIRA
60 MICAELLA SOARES RIGHETO
61 **WILLIAM PIMENTEL DA CUNHA
62 TAINA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO
63 **WENER APARECIDO NOGUEIRA DA SILVA
64 **TOMAZ M. MIRANDA KOGURE
65 *LUCAS KENJI SORATO ITO
66 **THALISSA CRISTINA GODINHO MARIANO
67 **GILIAN TAILES MACHADO DA COSTA PONTES
68 *BARBARA LOUISE GUEDES VICTOR
69 *GABRIELA PINTO REIS MENDES
70 **ISADORA ARAUJO MACHADO
71 GUIBSOM DOUGLAS ROMAO DA SILVA
484
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
110 - História (Lic) - noturno - Assis
class. nome
72 ISABELA BARRIO
73 **JEAN CARLOS ORTOLANI PRADO
74 DANIEL PINHEIRO REZENDE
75 **EDNALDO FERNANDES RAMOS BATISTA
76 *JOAO PEDRO CARNEIRO DE MATTOS
77 *ARTHUR MAGALHAES VIOLA
78 GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA
79 *AUGUSTO SANTOS KRAUSE DE LIMA
80 LUCAS VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA
81 *TIAGO DIAS DAMACENO
82 *RAFAEL MIGLIATI MENDES
83 *NUBIA SOTINI DOS SANTOS
84 *JULIO CEZAR MELO OLIVEIRA
85 *BRUNA MARIM RONQUI
86 NATALIA TAMIE IMAIZUMI DE LUZIA
87 ANA LAURA DAIPRE
88 *RODRIGO FULANETO DE SOUZA
89 *MARIA TOTH
90 *BIANCA SIMOES SILVA
91 *GABRIELA MACHADO ALVES
92 **GUILHERME HENRIQUE SANTOS BASTOS
93 *JOSE LUCAS CARLOS TOMAZETTI DE MORAES
94 *NATHALIA KENYA HASHIMOTO
95 GABRIEL ALMEIDA MARINELLI
96 *GABRIELLE REGINA PAIAO SANTOS
97 **CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO
98 SUZANA DA SILVA SABADIM
99 REBECA GOMES KRAUS
100 LIVIA CORIGLIANO
101 *CLEISON APARECIDO FERREIRA
102 LUANA RODRIGUES CAMPOS
103 *BEATRIZ ROCHA DE MIRA
104 LUCAS BARBOSA SOARES
105 VINICIUS MATTOS ARAUJO
106 *FABIO GOMES JARDIM
107 *THAIS GARCIA DOMENEGHETTI
108 LEONARDO VINICIUS LIMA PACELI
109 **MARILDA BATISTA DE SOUZA MARCELINO
110 **STEPHANIE RODRIGUES BRAGAGNOLLO
111 *BRUNO GONCALVES DE LIMA
112 **AILSO DA SILVA COSTA
113 *JULIANA FERNANDA MONTEIRO
114 **FERNANDO MACEDO PEREIRA
115 **ALEXIA CRISTIANE RODRIGUES DANTAS MATIAS
116 **NUBIA TEBECA CARDOSO
117 **VITOR DA CUNHA VIEIRA
118 **BARBARA FREITAS RODRIGUES
119 LUCAS RAFAEL ARAGAO DE LIMA
120 EVANDRO SANTANA DOS SANTOS
121 **VITORIA SOUZA SOARES
122 MAILTON LEITE PATTA
123 **VICTOR CASSIANO ALVES DOS REIS
124 **NAIA CLAUDINO GODOI
125 *PEDRO HENRIQUE CHIZOLINI FONSECA
485
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
110 - História (Lic) - noturno - Assis
class. nome
126 AMANDA DE OLIVEIRA ZAGATTO
127 **NILZA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO
128 *ISABELLA KAROLINA MONTES SAMPAIO
129 **MATHEUS DANTE DE CARVALHO
130 *GEORGES GABRIEL DIB NETO
131 *TALIA SOARES DE CASTRO
132 **GIOVANA LUCIA OLIVEIRA NEVES
133 **ARIANE FRANCIELLE BOTELHO DE LIMA
134 **JOYCE ROSA FERREIRA
135 **ISABELLE CRISTINE NASCIMENTO DOS SANTOS
136 JEANE KETLEM MENDES DOS SANTOS
137 **GUSTAVO FERREIRA CARDOSO
138 *ERICA GOMES LOPES SILVA
139 *RODOLFO GAZONE TONI
140 GUSTAVO COTRIM LOURENCO
141 IOMARO JOSE DE OLIVEIRA
142 **BRUNO MARTINS DALLACQUA
143 *MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA
144 *MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LACERDA
111 - Letras (Bac/Lic) - diurno - Araraquara
class. nome
1 JOHNNY DOTTA
2 AMANDA MARTINS RODRIGUES
3 LAIS FERNANDA ESPINOSA PEREIRA
4 ANA LUIZA FONSECA PIMENTA
5 ANNA LAURA PIANTINO MARQUES
6 BEATRIZ FRANCISCA DO CARMO COSTA
7 LUISA YONEKO TAYRA TERUYA
8 YASMIM ROSSI
9 GIOVANA MERIGHI DE ANDRADE
10 FERNANDA MIYUKI KAWAI
11 ANA CLARA FARIAS DE AZEVEDO
12 MARIA JULIA PEREIRA
13 JEFFERSON CAUE ANTIQUEIRA CAMARGO
14 CAROLINE PERINA
15 BEATRIZ PIRES DE CAMPOS BASSO
16 BEATRIZ OLIVEIRA PRANDINI
17 ADRIANO LOPES BASILIO DA SILVA MATOS
18 ALICE CHRISTINA KAFRUNE PIMENTA
19 **PAULO VICTOR ALVES LIMA DA SILVA
20 CLARA VIEIRA FORNASARI
21 ANA LUIZA VIEIRA KEHDI
22 BEATRIZ FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA
23 NATALIE EIMY FUZII
24 *GABRIEL VINICIUS BRAMBILLA
25 CAROLINA ROCHA FALVO
26 CAMILA MARCUCCI SCHMIDT
27 *GABRIEL RANGEL PACANHELA
28 ANA PAULA ALVES LIMA
29 MARCELA MARQUES CARREIRO
30 MARINA TEIXEIRA DE VILHENA
486
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
111 - Letras (Bac/Lic) - diurno - Araraquara
class. nome
31 VINICIUS SACARO PERIN
32 SABRINA NASCIMENTO DE ALENCAR
33 *REINAN VIEIRA CARDOSO
34 PEDRO DOMINGOS BOMFIM
35 ANA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA
36 **GABRIELA GONCALVES SILVA ROCHA
37 MARIA CAROLINA FERREIRA DA SILVA
38 LUANA ZUBER FARINELLI
39 *LAURA SACONATO TADEU
40 VITOR LUIS DO PRADO MARMIROLLI
41 RENATA FERREIRA DA SILVA BRITO
42 ELISA COLOMBARI ADORNI
43 ANA BEATRIZ DA SILVA
44 ELLEN GOUVEIA FERREIRA
45 **JULIA D ELIA VINHAL RODRIGUES DE SOUSA
46 CINTHIA MARTINS GIMENES
47 MARIA LUIZA DE CASTRO PIRES
48 MARIANA GASPAR GOMES NOGUEIRA
49 JAQUELYNE DA SILVA DE CAMPOS
50 MARINA VITORIA V. MANIERO GONCALVES
51 AMANDA VITORIA SERPELLONI
52 LIVIA PUPO SIBINEL
53 CAIO FERNANDO REIS GOMES
54 LUIZA DE TOLEDO TEIXEIRA
55 *ALINE MARIA MORETTI
56 MARIA EDUARDA SALLES ALVES
57 CAROLINA DIAS DE LIMA
58 **NILZA MARTINA PAREDES DA SILVA
59 *MATHIAS DE SOUZA PEREIRA
60 RAPHAELA PESTANA
61 FELIPE YUDI ERNESTO SANO HENRIQUES
62 LIGIA FERREIRA DA SILVA NOBILE
63 INGRID LOPES CARVALHO
64 MARIANA ROCHA SIQUEIRA
65 *VINICIUS HIPPOLITO JORDAO OLIVEIRA
66 LIVIA VANIN SILVA
67 *JOAO MARCIO MACHADO LARA RESENDE
68 GEOVANA BOLDRIM
69 NICOLE MARCONDES CEZAR CALEGARI
70 LUIZA ROEL DA ROZ
71 LANA RODRIGUES BIAVA
72 DIONISIO PERRICCI RUIS
73 VINICIUS FIRMINO ROCHA
74 ADRIELY DE CASSIA ROCO FAVRETTO
75 GABRIELA BARROS DE LIMA PEREIRA
76 JULIANA DE SOUZA RODRIGUES MARQUES
77 ANDREZZA MISSAKE KAMADA
78 MARIANA FERRAZ LIMA SCOLA
79 HELENA BORGES JACINTO
80 LUIS GUILHERME COMAR FREZA
81 *MARIA CAROLINA FERREIRA
82 LIA SANO
83 GABRIEL FERRAZ GRUNHEIDT BORGES
84 *VINICIUS LUIS BOCANEGRA
487
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
111 - Letras (Bac/Lic) - diurno - Araraquara
class. nome
85 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA
86 **VICTOR DE OLIVEIRA MARINHO
87 *VERONICA NATALINA LEME MACHI
88 BEATRIZ LAVELLI DO NASCIMENTO
89 ISABELA HEBLING ALTARUGIO
90 *YAGO JOSE CIPOLETA
91 CAROLINE CARDOSO NEVES DA SILVA
92 *SAMUEL RENATO SIQUEIRA SANT´ANA
93 **GABRIEL TROVATO MEI
94 LUANY KAROLY AGUIAR
95 HELOISA DA GRACA LOPES
96 LETICIA SENEME
97 FLAVIA RIBEIRO FERREIRA BITTENCOURT E AZEVEDO
98 CLARA REGINA FERREIRA DE SOUZA
99 RITA DE CASSIA CHAVES DOS SANTOS
100 RAFAEL GUIMARAES MELO COSTA
101 *PEDRO GABRIEL ROSA MARQUES
102 AURORA DE CARVALHO INACIO
103 SAMANTHA R.C. PIMENTEL
104 MILENA FAVALLI SIMAO
105 *MARIANA ZEFERINO
106 HENRIQUE ROBERTO NICOLETTI MULLER
107 *JORGE GABRIEL D ADDERIO
108 DARIO AUGUSTUS BASSI E ALMEIDA
109 **CAROLINA GUSMAO DE FRANCA
110 ANA LUIZA PEREZ DO LAGO
111 ISABBELY ABOUD RAMOS
112 FERNANDO DANTAS VALVERDE
113 BEATRIZ VERGUEIRO
114 MARIA LAURA DE PAULA NOGUEIRA
115 AMANDA CRISTINA BAZANI
116 *JULIA GESUATO DA SILVA
117 ANA LAURA OLIVEIRA DE CARLOS GIRARDI
118 FERNANDA DA ROSA NOGUEIRA
119 **ILSON ROBERTO T JUNIOR
120 JOSE VICTOR RODRIGUES DE ANDRADE MESSIAS
121 ANA LUISA NOGUEIRA CHEQUE
122 VICTOR VERDILE
123 **PALOMA MOREIRA FREIRE
124 ELIS FERNANDA G F DA COSTA
125 *DAIANA ROBERTA SAVIO
126 GIOVANNA BALBINO MARTINS
127 ISABELLA PEREIRA DE OLIVEIRA
128 **TABATA CHAUANDA DA SILVA
129 BRUNA MASCENA DA SILVA
130 LAIS DE FREITAS TAKADA
131 MARINA NORATO CRUZ
132 LAURA MARTINHO DE ALMEIDA
133 MARINA CARVALHO SOUSA
134 *CAMILA MACHADO
135 FERNANDA VIANNA NASCIMENTO
136 *MELANIE ZAMBON BUENO
137 JULIA BUNGART
138 ANA CAROLINA ALVAREZ RIBEIRO
488
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
111 - Letras (Bac/Lic) - diurno - Araraquara
class. nome
139 BEATRIZ DE SOUZA MELLA
140 VICTORIA MAMEDE DE SALES
141 GABRIELA ROMAN DE MELLO
142 SARAH BIANCHINI NAGUIB
143 ISADORA ARCHIOLI CRESPO
144 **GABRIEL GALDINO DA COSTA
145 *CARLOS RIBEIRO DIAS
146 *FERNANDA LARISSA CALOU DE ALMEIDA
147 *LUCAS DOMINGUES CAU
148 *LAIS BRAZ SIQUEIRA
149 *JESSICA ALINE CURTOLO BELOTTO
150 *JOSE EDUARDO BOGNOLA TEIXEIRA
151 *LAURA CALMON DO NASCIMENTO
152 BEATRIZ ALMEIDA MARQUES
153 JULIANA GARCIA PERRONE
154 LETICIA SILVA SCARABELLI
155 *HIAGO ARAUJO NALDI
156 *VITORIA FAGUNDES DE JESUS LOPES
157 *SARAH CRISTINA PAVARINA CHIODI
158 *LYANDRA LARA AMANCIO VIEIRA
159 **DANIELA MARTA ABREU DA SILVA
160 ANA CAROLINE RODRIGUES RAMOS
161 *BIANCA MUNUERA VIOLATO
162 GABRIELLY VITORIA DE JESUS DA SILVA
163 LORENA MALHEIROS DE CARVALHO
164 KARINA BRANDAO DIAS DE LIMA
165 RENATA SABATELLI DE MOURA
166 *LORENA SALAMEH TALLO
167 BRUNA COZZI MEDEIROS DE SOUSA
168 LETICIA LEDO DE OLIVEIRA
169 LORRAN DE CASTRO BORBA ALVES
170 LETICIA DE SANTANA TIZIOTO
171 GABRIELA NAMIE PRADO KATAOKA
172 GIOVANA VICTORINO PEREIRA
173 *FERNANDO ESTURAL DOS SANTOS
174 **ROBERTA DOS SANTOS BARBOSA
175 RAYMI TALLINI MULLER
176 FELIPE ALEXANDRE COUTO RODRIGUES
177 ANA CLARA SOLA PEREZ INACIO
178 *ANA LUIZA GONCALVES VALGAS
179 **DAYANE TEIXEIRA DE SOUSA
180 *JOSE REINALDO VIEIRA
181 SAVIO LUCAS CUSTODIO DIBELLI
182 NATALIA PICCHI SALTO
183 ISABELA VAMBERSI ZAGO
184 MARIANA GANDARA MAROTTI
185 LETICIA TERUMI PAZIANI TOMAOKA
186 LUIS GABRIEL HERNANDEZ TOJO
187 *LEONARDO CONACCI GUIMARAES
188 *VICTOR DE SOUSA GOMES
189 FERNANDO AVELHANEDO JACINTO
190 *LEILA GONCALVES BARREIRA
191 *GIOVANA GUEDES
192 **THAYNA ROSARIO ISIDORO
489
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
111 - Letras (Bac/Lic) - diurno - Araraquara
class. nome
193 ANA ELISA BOISSONI
194 *JANAINA ALVES MONTE
195 BEATRIZ VERONEZE RIBEIRO
196 LIVIA BERNARDI
197 BEATRIZ PEREIRA ENNES
198 JULIA MOREIRA UEHARA
199 *LAURA FERREIRA DE ALMEIDA
200 LETICIA CAIRES BRUNASSI
201 *ANA BEATRIZ DE CARVALHO
202 *NARIHANI ANDRELLI AAGASSI DE SALES
203 THAIS MARIE BELASQUE
204 *THYAGO SOARES RODRIGUES DA SILVA
205 LIVIA BERGAMIN CASTERETE
206 LAURA MIRANDA ZIMIANI
207 *FRANCIELE PEREIRA DA SILVA
208 JULIA CANDIDO TAVARES
209 BRUNA MARINELI ALVES
210 NATALIA DE GISSI PADUA
211 *RAFAELA MATHIAS
212 VINICIUS HIDEYUKI IKEHARA
213 VITORIA NALDI
214 *NAIARA MARIANO SAQUETO
215 *LARISSA FONSECA MESSIAS
216 ISABELLI CAROLINA SAMPAIO POSTIGO
217 **TATIANE MAIARA CABRAL DA SILVA
218 VERONICA P. BALLESTERO
219 **DEBORA G. LOPES FIGUEIREDO
220 KARINA TASSO PIRES
221 **JOSIE CARLA DA CONCEICAO
222 **KEVIN BISPO SENA
223 *ANA CAROLINA ALVES DOS SANTOS
224 VITORIA GUIMARAES SANCHES
225 **GABRIEL VICTOR CALDEIRA
226 **RAFAELA PAULA FERREIRA
227 CLARIANE LUISA PATRCIA COSTA SOARES DOS SANTOS
228 PATRICIA DE CASSIA SANTORO FABER
229 *MOISES DOS SANTOS OLIVEIRA
230 **LARISSA BALBINO FORNEZARI
231 BEATRIZ MARRA
232 GUILHERME ASSAD BALIEIRO LIMA
233 **THAUANE DE MORAES PEREIRA
234 **MONICA SOUZA DOS SANTOS
235 *CARLOS DANIEL DA SILVA
236 **LETICIA OLIVEIRA GONCALVES DOS SANTOS
237 MARIA CAROLINA MARTINEZ
238 ALICE NASCIMENTO ALCARDE
239 GEORGIA FERREIRA DE SOUZA
240 *JOICE HELENA CARVALHO E SILVA
241 **ANA LUISA AMARAL
242 **BARBARA NORMA AUGUSTO DO AMARAL
243 VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO
244 ANA CAROLINA MENEZES
245 CAROLINA MICHELETTO MASSOLA
246 *ALESSANDRA DE AGUIAR TOZZO
490
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
111 - Letras (Bac/Lic) - diurno - Araraquara
class. nome
247 *MATHEUS MATTIELO SILVA
248 MILENE CHRYSTINE CARVALHO CUPERTINO
249 *AYLA JULIA FERREIRA PINTO
250 MARIA EDUARDA FELIX NUNES
251 FERNANDA MANOEL LIMA
252 **DEBORA RODRIGUES MARTINS
253 BEATRIZ CARVALHO ROSINHA DE OLIVEIRA
254 *AMANDA LETICIA FROTA
255 LAURA AGUERO CAPECCI
256 LEONARDO ROSA THOMAZINI
257 **MARIA HELENA DE LIMA
258 **BRUNA FERNANDA CORREA
259 **CAROLINA PEREIRA VIEIRA
260 KEVIN LOPES
261 MARIANA MARTINEZ MARZOCCHI
262 **HELOISA DE ANDRADE GAMA
263 *BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES
264 *ESTER BEATRIZ MATIOLI MARANGUELLI
265 *AMANDA CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA
266 **ANNA BEATRIZ MENDES FELIX
267 YARA DA SILVA GUSMAO COELHO
268 **LUANA CAROLINE DOS SANTOS
269 ANNA LUIZA BLANCAS DE BARROS
270 LILIAN BEDA TRABACHINI
271 *ANNA CAROLINA DA CRUZ DOMINGUINHOS
272 **GILSON TEIXEIRA MOTA
273 NICOLE NADYA TENORIO
274 LUCAS ALEXANDRE DE CARVALHO DIAS
275 **LETICIA SOUZA MARCIANO DA SILVA
276 *JESSICA RIZERIO SOUZA
277 *ROSANA PAZINI
278 BEATRIZ TEIXEIRA
279 *SAMARA LAURA PANO
280 ANA BEATRIZ PAVAN FRAGOSO
112 - Letras (Bac/Lic) - noturno - Araraquara
class. nome
1 DANDARA FREGONESI FERREIRA MONTEIRO
2 WILLIAM LORETE SILVA
3 *MICHAEL DOS SANTOS SANCHES
4 GABRIEL RAMOS QUEIROZ
5 REBECA RAQUEL CARDOSO E SILVA
6 GUSTAVO HENRIQUE COSTELLA SERAFIM
7 MARIANA FERREIRA MARIANO BARBOSA
8 FERNANDA SIQUEIRA BICHO
9 JULIA SERRANO ALVES FERREIRA
10 *DEBORA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS
11 MONALISA MEDRADO BOMFIM
12 *MARGARIDA CAVALCANTI RIBEIRO DE SANTANA
13 REBECA CHIBENI DIAS
14 KARINA NAOMI OHASHI
15 LUCAS VIDAL DA FONSECA SILVA
491
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
112 - Letras (Bac/Lic) - noturno - Araraquara
class. nome
16 GIULIA FAGIONATO PEIRA RUFFINO
17 ANANDA ALVES DA SILVA
18 LEONARDO BARONI ALVES DOS SANTOS
19 KARLA WERNECK VIEIRA DE SOUZA
20 *GUSTAVO ANTONIO ASCENCIO
21 GUILHERME SIMBOLE FERREIRA
22 FABIO RAMOS TEIXEIRA
23 MARIANNA BEATRIZ FERREIRA HENRIQUE
24 JADER ROGERIO CAPPI MORAES
25 *LETICIA HELENA PEREIRA CENCIARELI
26 BIANCA CAMILLO
27 *GUILHERME VINICIUS ESCOBAR FERREIRA
28 GABRIEL ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
29 *MARIANA BORDUCHI DE FREITAS
30 **ARTHUR ABDALA ALVES
31 CAROLINA RUIS FERRARI
32 *MAICON CAIQUE GOMES
33 *EVERTON RODRIGUES DA ROCHA
34 *ANDRESSA CAROLINE FERNANDES
35 SARITA REGINA BELVEDERE
36 ANA BEATRIZ DE TOLEDO
37 BIANCA PERIOTTO
38 PEDRO TAMBURUS MAGNOLI
39 BARBARA SANTOS SILVA
40 MATHEUS HENRIQUE BARBUIO
41 *KAIQUE ALVES SILVA
42 **LUCAS AZEVEDO DE CARVALHO E SILVA
43 JULIA GOMES PEREIRA
44 ISABELA JACINTHO DE FREITAS
45 *CESAR ANTONIO CHAIGNEAU CATALDO JUNIOR
46 **DAIANE ISABELE DE LIMA BASILIO
47 **SUELLEN COSTA RIBEIRO
48 *CAROLINA UBAL SALVATICO
49 *RAFAEL BRESSAN OLIVERIO
50 RENALDO MAZARO JUNIOR
51 LUCAS JANUSCKIEWICZ COLETTA
52 **MARILISA MELO DOS SANTOS
53 LAIS BOVO
54 BEATRIZ MIAN FRAZZON
55 RODRIGO FERRACINI DE GOES
56 AMANDA MORAES MOTA
57 JULIANO MOMENTI BUSNARDO
58 *RAUL LIKAON MIRANDA
59 *MARCIO WESLEY DO N. JERONIMO
60 **CAROLINE LAURIANO SILVA
61 MATEUS DIAS SILVEIRA
62 **BRUNO CARR DOS SANTOS
63 GABRIELI VACCARI FORTE
64 AMANDA BELISARIO DA SILVA
65 LUIZ ARNALDO RIBEIRO BAPTISTA
66 **RAFAEL SOUTO LEOCADIO
67 **TAIS CAIRES RODRIGUES
68 ANDRE PHELIPE DOS SANTOS
69 *FABIO FELIX C. MONTEIRO
492
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
112 - Letras (Bac/Lic) - noturno - Araraquara
class. nome
70 **ITANA RIBEIRO DE CARVALHO
71 **PALOMA MONTEIRO SANTOS
72 *ADRIANA ZANON BENE
73 LARISSA MARCELINO SOUZA
74 MARIA SYLVIA CELLI ROGERIO
75 *VITORIA TEODORO
76 *ANACLISSIA MENDES SALA
77 LUMA CLECIA DA SILVA
78 GABRIELI BEATRIZ FERRARI
79 VITOR DE LIMA PEXE
80 *THAIS PRACIDELLI DOURADO
81 ISABELA CILLI DE ARAUJO
82 LUIS ANTONIO FRANCA DE MENDONCA DUARTE
83 *GABRIELLE ZAMPIERI
84 SARA MARIA SERTORI
85 SABRINA LOBO TITO
86 *LUCAS JOSE DE OLIVEIRA
87 **GUILHERME AFONSO POMPEO MARCELINO
88 **GABRIELY DE ANDRADE RODRIGUES
89 *NARA BEATRIZ GOMES DA SILVA
90 GABRIELA MISSIATO ALVARENGA
91 *CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS
92 PABLO HENRIQUE ROELA LUCIANO
93 *NATALIA SERIO FRANCHI
94 LUCIANE ALVES DE ARAUJO
95 RAFAEL CARRER FERREIRA
96 STEPHANI PIASSA PRADO
97 *MIGUEL SANCHES TEIXEIRA
98 *LARISSA SOUZA SILVA
99 ALISSON CORDEIRO DE AZEVEDO
100 NATASHA CASSIA SHIBATA
101 **EVANDRO NUNES DE ARAUJO
102 GABRIEL PEREIRA VICENTINI
103 *MOACIR FABER CALARGA
104 DOMINIQUE ANNE QUESSADA DE OLIVEIRA
105 *MARIA EDUARDA SENIBALDI
106 **ALINE PINHEIRO DE LIMA
107 GUSTAVO MAZZEO ROCHA SILVA
108 THAIS ALESSANDRA GRECCO
109 *MAYSA CRISTINA CORREA
110 **ANA PAULA FERREIRA SANTOS
111 MARIANA GONCALVES VIANA MELO
112 *LIVIA CRISTINA DE SOUZA FAIS
113 *JHULIAN ALYSSON FONSECA CORDEIRO
114 *MARIA LAURA CAVALCANTE GALI
115 *JOAO CARLOS MAXIMIANO
116 *ERICO RIBEIRO COZZATO
117 **ISRAEL NATA DE ALMEIDA FRANCISCO
118 JOAO VICTOR CONCER
119 GUILHERME JOSE OLIVEIRA DE SOUZA
120 *YAGO CAVALCANTI MATIAS PINTO
121 *CAROLINE DE LIMA SILVA
122 PEDRO MARCAL DE LORENA
123 *LIVIAN MARIA DE SOUZA BARBOSA
493
* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)
** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)
Lista dos Candidatos Classificados
Vestibular 2017
112 - Letras (Bac/Lic) - noturno - Araraquara
class. nome
124 *HIAGO FERNANDES PEREIRA
125 MILLENA SHIROSAWA LOMBARDI
126 MARILIA SENA E SILVA COELHO
127 BEATRIZ ROSSI RAMOS
128 *LETICIA LORENA GONCALVES
129 LYSIANE CORREA
130 GABRIELA CAROLINA FERREIRA GIMENEZ
131 GEOVANA MATIOLLI SANTOS
132 *LETICIA JOANA TOUZO DE AZEVEDO
133 **MONIZE NASCIMENTO DA SILVA
134 RAISSA RODRIGUES MARQUES
135 *SABRINA CRISTIANE PEREIRA ANDRADE
136 *MATEUS FELIPE DEA
137 **THALIA ANGILIM MILER
138 *GEISON FELIPE DA SILVA
139 **LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA
140 GABRIEL ALMEIDA FERRACINI
141 GIOVANNA MOTA PINHEIRO
142 *DANICA FERNANDA SANDRETTI DA SILVA
143 *CINTIA POTENZA DE LIMA
144 *RAFAEL CAMARGO
145 NATHALIA LARISSA LOPES
146 *JOAO PAULO NUNES DE LIMA
147 **LUCAS FERREIRA DO NASCIMENTO
148 *VANESSA CICILINI
149 BEATRIZ DIAS MALAQUINI
150 **TAINA BORGES SILVA
151 **KANANDA EMANUELA NOVAES DA SILVA
152 *MARILIZI RIBEIRO GONCALVES
153 *AMANDA CAETANO DOS SANTOS
154 *EBERSON FERREIRA DE LIMA
155 **MARCELA VIANA LEGORIO
156 **ALINE MAXIMO BEZERRA
157 *ALICE RIOS CARINI LIMA
158 CRISTHIAN WENDELL MARTINS SIQUEIRA
159 RAFAELA NEVES DE SOUZA
160 *WENDY DE MELO IGNACIO
161 INGRID MOGENTALE BASAGLIA
162 *MATEUS MAGDALEN