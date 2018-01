Unesp divulga lista de aprovados no vestibular 2017

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta sexta-feira, 3, em seu site o resultado do vestibular 2017. O exame foi aplicado em duas fases e teve 102.320 inscritos.

Entre as 10h do dia 9 e 16 h de 10 de fevereiro, todos os candidatos classificados - inclusive o primeiro colocado de cada curso - deverão confirmar interesse pela vaga. O procedimento deve ser realizado no site da Vunesp.

A primeira lista de convocados será divulgada no dia 13 de fevereiro, somente com o nome dos classificados que tenham declarado interesse pela vaga.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As matrículas são feitas, primeiramente, de forma virtual. Orientações estão disponíveis para consulta no Manual do Candidato, no site da Vunesp. A primeira chamada para matrículas será realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro. A segunda e a terceira chamadas serão divulgadas nos dias 16 e 21 deste mês.

No Vestibular 2017, o Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) garante um mínimo de 45% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública.

Confira aqui o número de vagas disponíveis em cada curso e, abaixo, a lista de aprovados:

001 - Administração (Bac) - diurno - Tupã

1 GIANLUCA GARRIDO BRUNO

2 MILENA FRANZINI PICCOLO

3 MATHEUS KOITI IKEDO

4 AISHA CAMPOS JINSI

5 ANDRE VELARDE CAPOCCHI

6 MARCELO ANDRE VALENZUELA SALES

7 GUSTAVO FERREIRA DE QUEIROZ

8 DEBORA KOBAYASHI MENDES DE OLIVEIRA

9 JULIA RODRIGUES DE CAMARGO

10 MARIA EDUARDA MARTINS

11 GUILHERME DUTRA DOS SANTOS

12 DANILO CHIU HSIEH

13 AMANDA ALVES SILVA DE MELO

14 LORENZO BERTI

15 MARIA CLARA BODAS VIDILLI

16 JULIA OLIVEIRA KOSE

17 RICARDO DAMROSIO AROUNIAN RAMOS BITTENCOURT

18 LUANA MINOSSI PAZOS

19 THAYS NAOMI ARAKAKI ITINOSHE

20 IAN PERATELLI DE OLIVEIRA

21 MELISSA CHU

22 LAIS MITSUE SIMOKOMAKI SOUZA

23 GUILHERME MARTINS CHIQUITO

24 FELIPE MAGOGA REBEQUE

25 GABRIEL SAVOLDI DOMINGUES

26 CECILIA DE OLIVEIRA RAFFAELLI

27 VINICIUS YUUKI TAKAYAMA

28 ULISSES ANDRIOLLI NETO

29 CAMILLA KIILL

30 ANNA BEATRIZ MEDEIROS NYSSEN

31 ARIANE BEZERRA SANTOS

32 GABRIELA OLIVEIRA GALDINO DA SILVA

33 FELIPE AUGUSTO VALLINO

34 BRUNO LOURENCO

35 EMANUELLE LA

36 BEATRIZ GOMES MENDONCA

37 MATHEUS KEN HATORI

38 *JOAO GUILHERME JAROCHINSKI MARINHO

39 ISADORA ALMEIDA PRADO POLLA

40 MAURICIO PALURI

41 LEONARDO STONOGA PONTES

42 YAN STIVALETTI E SOUZA

43 MIGUEL MIKAI

44 ERICA PATELLI DE CARVALHO SILVA

45 MARIANA VIEIRA DE BRITO

46 MARINA GIRARDI SANCHES

47 ENZO FERNANDES SCHIOCHET

48 VITOR ALCARAS MURADAS

49 THALES CAMPOS PEREIRA BARBOSA

50 CLARA JOANELLI SABBAG

51 ENZO QUINELLO D ALMEIDA RAMOS

52 LEONARDO SOLIDARIO DE SOUZA BIAZOTTO

53 GABRIEL ROSSI GARCIA

54 JOAO VITOR COLOMBO FELIPPE

55 *BRUNO MASSAYUKI ARAKAKI

56 MARIA EDUARDA PALMIERI SAKAMOTO

57 ISABELLA PAGNANO FRANCO

58 **VIVIAN ALCANTARA OLIVEIRA

59 CAUE DE GODOI

60 ISADORA DENADAI GRESPAN

61 GUSTAVO INEFUKU KOGA

62 VINICIUS MASTROBUONO GERALDO

63 GABRIEL DALECIO BUKA

64 **MARINA MOREIRA LIMA

65 FRANCISCO OTAVIO BISCALCHIN FILHO

66 JOAO BUSSOLOTTI SILVEIRA

67 RAFAELA ZANTEDESCHI GUSSON

68 DANIELLE SCHWENGBER

69 *DAISY AUGUSTA IFANGER

70 NADIA CHAMMAS SENE

71 **TAINA RAYMUNDO DE JESUS

72 MARIANE NUNES ABACHERLY

73 LEOPOLDO FRIZONI BARCELOS

74 ARTHUR MENDES NESSI

75 GIOVANNA MATUURA DE BATISTA SOUZA

76 LEONARDO ALVES ARAUJO

77 VALTER LUIZ DELLA COLETTA JR

78 MATHEUS MENDES DA SILVA

79 RAFAEL TREVISAN

80 VINICIUS PITA BIANCO

81 NATALIA NASCIMENTO RIBEIRO SOARES

82 VITOR FERREIRA SOARES

83 LUIZ PAULO DE TOLEDO CATALDO FREITAS

84 JOSE PAULO DA SILVEIRA OLIVEIRA

85 GABRIEL JUNQUEIRA SERANDIM

86 ARTHUR GIOVANNI FERRARINI ALBANO

87 BEATRIZ CAMPOS WAKAMOTO

88 MARIANA DA SILVA FERREIRA SANTOS

89 GABRIELA YAMAMOTO MOREIRA PINTO

90 *CAMILA NAMIE TAKAHASHI

91 *HENRIQUE AKIRA IWASAKI

92 VITORIA TOSHIE OBA

93 **ADRIELLE FERREIRA DOS SANTOS

94 VINICIUS GIMENES PONGELUPPE

95 HEITOR FRANCISCO SCHEIDT

96 LUCAS GAZETA PASSOS

97 GUSTAVO FERREIRA BEZERRA

98 *MARIANA POSTELHONE CENTAMORI

99 THAYANE BATISTA DA SILVA

100 GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA

101 MARCOS VINICIUS MATIAS DE ARAUJO

102 DANIEL BARRETO DE ALMEIDA SILVA

103 GABRIEL BAIOCHI MAIA CRIMBER

104 *JEAN AUGUSTO SOUSA DANTAS

105 WILLIAM KEON HONG

106 JOSE GUILHERME HENRIQUES GOMES CARDIM

107 *CAROLINA CAGLIARI DE ANDRADE

108 GUILHERME DE ABREO LUNARDELLI

109 LUCAS SANTOS RANGEL

110 MATHEUS ALEM DE BIAZI

111 KELVIN VALANDRO

112 LUCCA BERNARDES SANTOS

113 BRUNO HIDEO OKAMOTO

114 *CYNTHIA DE FREITAS G FERREIRA

115 GABRIEL APARECIDO NAKAMURA

116 VICTORIA DE CASTRO MENDONCA

117 HENRIQUE GONZALES VASCONCELOS

118 *MATHEUS KENDY ONISI TOMO

119 JOAO PEDRO BORMIO SOUZA E SILVA

120 *LEONARDO SILVA JARDIM

121 *RAFAEL MAIA SILVA MOREIRA

122 *GIULIA DE PINHO CALIXTO

123 **FELIPE AUGUSTO NASCIMENTO DOS SANTOS

124 LAURA USTARIZ MIYAHIRA

125 *RAFAEL LOUREIRO FUMES

126 MILENA SAYURI OGURA

127 MARIA EDUARDA GOES PUK CHIRICO

128 **EDUARDO MUNIZ DA SILVA

129 ANA LAURA B A LOPES

130 **JOAO VITOR DOS SANTOS VIEIRA

131 NATALIA GUIMARAES CHIODA

132 GABRIEL KOICHI HAYASHI

133 VICTOR REINO CACIATORI

134 KARINE ABDALLA EL MESSIH

135 GABRIEL DE MIRANDA BRITO

136 **ADSON ANDRADE DA SILVA ARSENIO

137 JOAO PEDRO LEMOS COSTA

138 *LAIS ADRIELE BALBO MIRANDA

139 **KARINE GOMES DOS SANTOS

140 MARINA GASPARELLO DE ARAUJO RAHAL

141 THIAGO BOIM PINTO E SILVA

142 STELLA OLIVEIRA PRADELLA

143 THALES PESTANA PAVAN

144 *EVELYN MARTINS DE PONTES

145 BRUNO JESUS REZENDE

146 *LARISSA LAIS DE ALMEIDA

147 **LUCAS APARECIDO CARDOSO

148 **CAIO HENRIQUE DE ATAIDE FRANCISCO

149 JEFERSON CORREA RAMOS

150 *LUCAS DESIDERIO RIBEIRO

151 LUCAS AUGUSTO FABBRI

152 NADJA KAORI ONODA

153 JULIA TRAVALINI ROSOLEM

154 NATHALIA MOTA VILELA

155 *YASMIN MESSIAS DA SILVA

156 *MARIA EDUARDA DE SA CAMBAUVA

157 VICTORIA PASSOS DA SILVEIRA BARROS

158 JOAO VITOR SCHIAVINATO LAZZARETTI

159 GABRIELA MAGALHAES DE SOUZA

160 ANDRE FELIPPE CAMPOS SATO

161 PEDRO VICENTINI CALIL

162 *ALEX FARIA DOS SANTOS

163 **MARLY FERREIRA DE SOUSA

164 **GABRIELA ALVES DE ANDRADE

165 **ANDRESSA ARAUJO CORDEIRO SILVA

166 ANA CAROLINA SEBASTIAO

167 **JAQUELINE NEVES SANTOS

168 **GERSON VINICIUS MAGALHAES SILVEIRA

169 GABRIELA LIMAO DONADON

170 *IGOR HIMORI SANTOS

171 JOAO VITOR ERNESTO CAMPOS

172 THAIS EDUARDA DE FARIA COSIN

173 MATHEUS HENRIQUE FERREIRA

174 *KASSIA KETTYLEN DUARTE QUEIROZ

175 **BRUNA LETICIA CARDOSO DOS SANTOS

176 LUISA SANGALETTI GARCIA

177 MARCO ANTONIO BUTARELLO GENTILE FILHO

178 CARLOS STUQUI DA SILVA

179 *CAROLYNA CRISTINA SILVA QUEIROZ DE OLIVEIRA

180 GABRIEL PRADELA

181 *NILSON RODRIGUES DA SILVA

182 **DAIANE TEODORO DOS SANTOS

183 JOAO PEDRO GIANSANTE COSTA

184 *BIANCA LETICIA DANTAS DOS SANTOS

185 TULIO CACHUCHO TINCANI

186 *THAIS AYUMI DO AMARAL

187 *MARIA FERNANDA BARRETO DOS SANTOS

188 *JHONATA RUAN VIANA

002 - Administração (Bac) - noturno - Jaboticabal

1 MARIANA ROSSA RIZARDI

2 CESAR RICARDO SILVA FILIPPI

3 ANA LUIZA SOARES

4 ALESSANDRO BATISTA DA SILVA

5 THAIS DE LIMA BRUGNARO

6 JULIO FERRADANS MATO NEVES MIRIM

7 **FELIPE DA SILVA LEITE

8 ENZO COELHO BRUNELLI

9 MARIANA NAVARRO GARCIA

10 JOAO VICTOR FARINA

11 HEITOR AFONSO DIAS BARREIRA

12 GIANCARLO PICCOLO FRASSON

13 ALEXANDER CARLO D ELIA JUNIOR

14 SOFIA SANTOS VLACHOS

15 PEDRO EDUARDO SILVA RIBEIRO

16 LETICIA ANTONELLI DE ROSA

17 BADI SHAHID

18 TAINA DA SILVA

19 INGRID MARIA VIEIRA

20 *JULIO CESAR MASSITA BRONZI

21 HENRIQUE NASCIMENTO FORNER

22 CAIO HENRIQUE AMPARO ROSATELI

23 *ERICK SILVEIRA ROCHA CAMARGO

24 LEONARDO EMANUEL BASO

25 **VINICIUS CEDRICK DE OLIVEIRA CONCEICAO

26 GIOVANNA DE ANDRADE MANTOVANI

27 EDUARDO HENRIQUE ALVES PEREIRA

28 FELIPE ORSINI HEHL PEREIRA

29 LETICIA CASARI

30 VICTOR PRISMICH MANTELLO

31 THIAGO NOGUEIRA DIAS GABIATTI

32 MARIA GABRIELA BELEBONI NISHI

33 CARLOS EDUARDO CARVALHO

34 LARISSA DE OLIVEIRA CURTOLO

35 JOAO FELIPE BARBOSA

36 GABRIEL COLTRI MANTOVANI

37 GUSTAVO CARVALHO SABIONI

38 **VICTOR MESQUITA NASCIMENTO DOS SANTOS

39 PEDRO MIGUEL JACON LAURITO

40 ISADORA CURY BALBO

41 LUIZ ARTHUR LAMIM LETTIERE

42 VICTOR PUERTA SILVA

43 RAFAEL ARAUJO DUTRA DE OLIVEIRA

44 LUCAS VOLPATO MACHADO DE SOUZA LIMA

45 *DANIEL GUERRA

46 RAFAEL CAMARINHA FRANCO DE MENEZES

47 GUILHERME CARINHANI RIBEIRO

48 NELSON KADUBICKEI FILHO

49 LETICIA ORSELLI MONTEIRO

50 PEDRO INNOCENTE COLLARES

51 ANA LUISA PEREIRA

52 GIOVANNI NEGRINI

53 GIOVANNA LIE KIMURA ARIMA

54 *LUAN VITOR BATALHA

55 GABRIEL DE MOURA KAYANO

56 VITOR ROSSETTO AGRA

57 TAMIRES CAROLINE MORETI

58 BRUNNA QUATROCHI

59 SLAYNEE GOMES DA SILVA

60 KARINA TORRES DIAZ

61 LUIZ RICARDO RALHO DELBEM

62 JOSE HENRIQUE DA SILVA SANTOS

63 ANA LUIZA CAPETTI MOTA

64 JOAO MARCIO AVILA BORGES

65 JACKELINE CARTOLANO

66 INGRID PEREIRA MARTINS

67 RENAN ROSOLEN

68 *MARIANE CRISTINE FREIRIA DA SILVA

69 MICHEL ZACHEO

70 DARA GOMES BORGES

71 DANILO BISCUOLA PORTELLA

72 THOMAZ HENRIQUE SANTOS RODRIGUES

73 MARIA CAROLINA IORIO VENTURI

74 LUCAS LEONI ROMANHOLLI

75 **MARX DE JESUS ALVES FERREIRA

76 HENRIQUE GARCIA RICI

77 LUCAS KLIEMASCHWSK OLIVEIRA MARINHO

78 ISADORA DA CUNHA PRADO

79 LUCAS DUARTE DA SILVA

80 NATALIA PIAN CHINAGLIA

81 ALEXANDRE FIGUEIREDO SERIGATTO

82 *THOMAS ROCHA DE NORONHA

83 *VITORIA PEREIRA FERNANDES

84 LEONARDO FRANCOSO OSORIO

85 CAIO ARRUDA PIZZI

86 MARIANA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA

87 GABRIEL COLLINA CANDIDO FERREIRA

88 JOAO PEDRO COSTA DO PRADO RODRIGUES

89 JOAO GUILHERME DE FARO SANTOS

90 TIAGO KALIL PEIXOTO

91 GABRIELA MOREIRA TOLENTINO

92 VITOR MULLER RUY BARBOSA

93 **ANDRESSA MARIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA

94 BEATRIZ NASCIMENTO FRAIDEIMBERZE

95 VITORIA TOMAZ DEL POZO

96 FELIPE BATTISTIN VIDEIRA

97 VINICIUS SASSO FRUGIS

98 *JESSICA DANIELA RANDI

99 CAROLINE ARAUJO SACCARDO

100 NICOLY PRADO

101 PEDRO GABRIEL ROMEIRO BARBOSA

102 LUMY MIYASHITA

103 PIETRA PICCIUTO

104 DANIEL AUGUSTO FICHER SENO

105 GABRIELA MARCELINO PEREIRA DE SOUZA

106 EDGARD TEIXEIRA ROCHA

107 ISABELLE CIAMBARELLA

108 *HENRIQUE LAUER DE ROBERTO MISSIO

109 **LETICIA FERNANDES

110 SABRINA BERNARDES BUSNARDO

111 GUILHERME SILVA PEDROLLO

112 ANDRE FILIPE MORAIS DE MELO SILVA

113 *PATRICIA ANDREA DA SILVA

114 VITOR ARAUJO DUTRA DE OLIVEIRA

115 BRUNA TROFINO

116 ANA LUIZA PADILHA DOS SANTOS

117 LEONARDO PORTO BARACCHINI

118 MICHELLE RAMOS ROQUE

119 CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS JUNIOR

120 HENRIQUE BERNARDES PIRES

121 LUIS FERNANDO FOSSA GADIOLI

122 JOAO VITOR ROSSI

123 ANA MELISSA SAORI HORIKOME

124 CECILIA MARTINS DIAMANTINO

125 LETICIA TURATI DE GOUVEIA

126 MATEUS PEDRO DA SILVA SANTOS

127 HELENA PANZERI FADIGA

128 JOAO VICTOR PASCUINI BERGAMASCO

129 AMANDA RAMOS MEDEIROS

130 EDSON RABELLO DE ARAUJO BIMBI

131 IGOR DO CARMO ABDANUR

132 ANA CLARA CORREA PAPINI

133 GIULIA MOLINA MARTINEZ

134 NATASHA POLPETA FERREIRA

135 MIRELA APARECIDA COGO

136 GUILHERME GALVAO ESTIMA

137 LAURA CHAVES INOCENCIO PEREIRA

138 GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA

139 ISABELLA FLAIBAM

140 JOAO PEDRO LANZI MARTINI

141 *CAROLINA DA SILVA PETRONE

142 JOAO VITOR DANTAS

143 ENZO BADARI

144 JULIENE APARECIDA THEODORO FRIGERE

145 GABRIEL HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA

146 PEDRO MORAES DE CASTRO ABDALLA

147 *IGOR WAGNER RIZZO GARBUIO

148 TIAGO CARLOS PONCE

149 FELIPE OKABE BONARELI

150 GUSTAVO MATOS LISBOA

151 **MANOEL NETO VIEIRA DOS SANTOS

152 BIANCA CAROLINA BRIGANTE

153 *FERNANDA BRAGA SALMAZZI

154 GUILHERME PAGIN GARCIA DA CUNHA

155 JULIANA RONCON MODOTTI

156 *FRANKLIN BRIAN RUZZENE ROCATTI DA SILVA

157 BIANCA TECIANO ZOCCA

158 VICTOR FERNANDES

159 ANA LUIZA CASTRO BERTONE

160 *JENNIFER GUERINO DA SILVA

161 HARRISON LIU

162 AUGUSTO LEAL BOMBARDA

163 *BRUNO YUJI ISHIBIYA

164 LUCAS FCAMIDU

165 GIOVANNA JULIA COELHO

166 *EDSON SILVA MENDES

167 BRUNO MATILE RENNO

168 ALEX DOS SANTOS NASCIMENTO

169 BRUNO VOCCI SERAPHIM

170 *INGRID FIDELIS MARTINS

171 RAFAEL TABACHI FRAIHA

172 GEOVANA PIN LERRI

173 HUGO GARCIA SILVEIRA

174 CLARA MODENEIS DALLA COSTA ZIANI

175 JOAO PEDRO MARIN DINIZ

176 *JOAO SOARES AMORIM

177 *MAYANE TORTOLI BOSSI

178 *CINTHIA GOMES DE ARAUJO

179 JOAO VITOR SOUZA CAMPOS

180 *HUGO AKIRA SETANI

181 *BRENDON ROBERTO COSTA BRANCO

182 **JOAO CARLOS SALES ARCOS GALVAO

183 *MURILO DE ALMEIDA TONELLI

184 ISABELLE CRISTINA DE MENEZES ALMEIDA

185 *LUIZ HENRIQUE GOMES

186 *JHONATHAN HENRIQUE BERTINO

187 JULIA CALDEIRA DE OLIVEIRA

188 CAROLINE TAVARES MORENO

189 JADER ROMANO BATISTELA

190 *LUCAS TOLOI DELGADO

191 LUCAS LUCIANO PIRES DE FREITAS BUENO

192 ANDRE LUIS GARCIA

193 *TAMIRIS ANDRESSA SBRISSA LOURENCO

194 *GEOVANA PEREIRA PAZ LANDIM

195 **TANIA MARA SOUZA PEREIRA

196 *FELIPE JOSE TOFFOLI

197 LETICIA DA COSTA PEREIRA

198 *VITORIA MARIA GALVAO

199 MARINA DELBON

200 *ENDER DA SILVA MOTA

201 ANA FLA´VIA BINOTTO DEGASPARI

202 **JOSE GUILHERME DE SOUZA OLIVER

203 **LAURA ENGLER RIBEIRO

204 JOAO PEDRO DE CAMPOS MORAES

205 **NEWTON FORTE DE FREITAS NETTO

206 JOSE VICTOR GONCALVES DA SILVA

207 LUCAS MATHIAS ALVES JOAQUIM

208 **JULIA RODRIGUES LEMOS DA LUZ

209 **JONATHAN NOVAES PEREIRA

210 GABRIELA HILDEBRAND PISSINATTI

211 ISABELLA TREVISANUTO

212 LUISA DAMASIO DA SILVA

213 ALLAN DE SOUZA GNUTZMANS

214 IAN VICTOR DE SOUZA HIGASHI

215 RAFAEL CAVALCANTI

216 **KAROLINA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS

217 **TIAGO PIMENTA DOS SANTOS

218 BIANCA CAMARGO LADEIA

219 LEILANE LOURENCO

220 GIOVANE COSTA OLIVEIRA

221 GABRIELA LOPES DA SILVA

222 **MARCOS EDUARDO PEZOTI

223 BRUNO GOBBO GULLO

224 JADE CRISTINA TEIXEIRA

225 ANDRE JUNQUEIRA FRANCO DE CASTRO

226 **JOAO HENRIQUE DE SOUZA

227 ANA FLAVIA NATAL DE PAULA

228 INGRID DE PAULA MARCARI

229 **IZABELA MARTINS OLIVEIRA

230 **EDUARDO JUNIOR RUFINO BARBOSA

231 **RAFAELA LEMOS DE SOUZA

232 OTAVIO AUGUSTO RIBEIRO FREIRE

233 VICTOR GABRIEL PEDROSO LIMA

234 **DOUGLAS PEREIRA DA MATA

235 AMANDA LORENA DA SILVA

236 PAULA DE SOUZA MACEDO

237 ALEXANDRE GALLEGO

238 **RICHARD ATILIO CAETANO

239 JOAO ANTONIO DE AVILA ALMEIDA

240 GABRIELA DE OLIVEIRA FARIAS

241 MARIANA FERREIRA MENEGUESSO

242 LUCAS BELLUZZO PEREIRA GOMES

243 **KEROLIN PEREIRA DE MEDEIROS

244 PEDRO MURILO PEREIRA DOS SANTOS

245 LEONARDO MARCHI VIDO

246 *RAPHAEL PONTIERI COVIZZI

247 RENATO DORO LOMBA

248 **LORIA CAROLINE RUIZ VASQUES

249 *LETICIA BEATRIZ GARCIA

250 GABRIEL MARTINEZ SANTOS

251 CAIO AZEVEDO

252 *FLAVIA REGINA BARBOZA MASONETTO

253 MATHEUS RODRIGUES GALHARDO

254 THIAGO VERONEZ GOULART FERREIRA

255 LARISSA REZENDE DE LIMA

256 MARILIA VITORIA FRANCO DA SILVA

257 MARCOS ARCANGELO ZANARDO

258 MAYRA CARLA AUGUSTO ROCHA

259 ISABELLA MIRA DARBO MARTINS

260 GABRIELA MADALENA

261 **RICHARD ALEXANDER ORSI GRANZOTTI DOS SANTOS

262 WESLEY FELIPE DE SOUSA ARAUJO

263 DOUGLAS JORDAN DE SOUZA

003 - Administração (Bac) - noturno - Tupã

1 XIN ZHU

2 *RAFHAEL VICTOR BARBOZA AMOROSO

3 HENRIQUE NAOTO FUGIMOTO

4 **ALEXANDRE HENRIQUE BOCCHE

5 *GABRIEL DOS SANTOS CASTILHO

6 GABRIEL FREISINGER DA SILVA

7 VINICIUS RODRIGUES SANZOVO

8 JULIA MENEGATTI CIPRIANO

9 *FELIPE SOUZA AFONSO DOS SANTOS

10 LUAN RAMOS SILVA

11 WILSON OLIVEIRA LEMOS

12 MATHEUS SOUSA DO COUTO ROSA

13 LEONARDO DENARDI MESSINA

14 **KETLYN MARAISA GOMES BARBOSA

15 HELOISA SILVA DE LIMA

16 *BARBARA MANZANO MACHADO

17 *JULIA OLIVEIRA SIMONI

18 CAROLINE RODRIGUES DOS REIS

19 RAFAELA SAVOLDI SILVA

20 FERNANDO TONET DE PIER

21 PEDRO ABREU SANTOS

22 *ANA CAROLINA GRILLI FELIZARDO

23 **LUIS AUGUSTO SILVA BRITO

24 **SERGIO GONCALVES JUNIOR

25 LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA

26 **NATALLY ADRIELY BARBOSA DE OLIVEIRA

27 **ARIADNE LIMA PIM

28 PEDRO HENRIQUE LOPES RANIERI

29 CONRADO PORTO ROSSETTO DA SILVA

30 DANIEL FURTADO ROCHA

31 *JESSICA CAROLINA CARLI

32 *IVANA SAYURI KODAMA

33 *DAIANE APARECIDA VITAL

34 JULIA LUIA MENDES

35 **CHISLEI DOS SANTOS JADO

36 FABIO HIROSHI OKAJI

37 *JOAO GABRIEL ARRUDA MARINHO

38 GABRIEL SEABRA BINHARDI

39 *THIAGO SOUTO DE OLIVEIRA

40 *MARCELA MARTINS DE OLIVEIRA

41 *GUILHERME NITCIPURENCO RINCHA

42 *PEDRO AUGUSTO IANHES ALBUQUERQUE

43 MIGUEL RICARDO RANNUCOLLI DE FARIAS

44 **ALINE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO

45 *GABRIELA MACIEL DOS SANTOS

46 **NOELI ALMEIDA PEREIRA

47 *THAILA SANTOS BRUNO DA SILVEIRA

48 LETICIA DE BARROS PRADO

49 *LUANA BEATRIZ DE OLIVEIRA MACHADO

50 *LUCAS SHUDI NAKAMURA

51 MATHEUS CASSIANO RODRIGUES CLEMENTINO

52 **ALESSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS

53 MARIA ANGELICA DECASTRO PAVAO

54 **RAFAEL AGUIAR NOGUEIRA DE CASTILHO

55 CAMILA KEIKO VELLO SAITO

56 *JESSICA EDUARDA FARIA SILVA

57 *MARCELA MASSON TRAVERSSI

58 WESLEY HIDEKI FONSECA HARU

59 *VITORIA ROBLEDO VELINI DE ANDRADE

60 **GABRIEL STEFANO PINHEIRO DE SALES

61 **MARCUS VINICIUS XAVIER MARCUZO

62 *POLEANA CASTELETI CAIRES

63 *JESSICA STANGARI MOREIRA RODRIGUES

64 ANA CAROLINA SANTOS BONFIM

65 **JESSICA APARECIDA SOARES TAVARES

66 MURILO STEVAN DANIEL

67 **PAMELA PEREIRA BARBOSA

68 *DAIANA CRISTINA ALVES

69 **PEDRO DANIEL CORTEZ LUIZ

70 **SARA LEONEL LEITE

71 **AUGUSTO CARDOSO GUIMARAES FILHO

72 **TAYNARA DAMARIS RODRIGUES CALADO DA SILVA

73 GABRIELLA CABRAL BALLINI

74 *PAULIANE CRISTINA SILVA DE BRITO

75 MAIK DE SOUZA FERNANDES

76 **FELLIPE B. DOS ANJOS

77 *MURILO GABRIEL SOARES CRUZ

78 GABRIELA FERNANDES BONACASATA

79 **ALINE DA CRUZ SILVA

80 *VINICIUS APARECIDO COCHI BRASILIO

81 BRUNA GARCIA COSTA

82 RAISSA SQUASSONI LOURENCO

83 *MATHEUS GHEDINI

84 *CAMILA APARECIDA GARCIA BARBOSA

85 **DANIEL WILLIAM DOS SANTOS

86 IGOR HENRIQUE SILVA DE FREITAS

87 NATHALIA CERONI FELIPE

88 **RAFAEL DA SILVA PEREIRA

89 *MURILO HENRIQUE GANZAROLI

90 *MARCOS ANDRE NOVAES DE LARA

91 **MARIA ANGELICA MARTINS DOS SANTOS

92 *MAYSA DOS SANTOS ROCHA

93 *PEDRO ROSINO CORREIA NETO

94 EUGENIO EDUARDO ESPOSTE SANT ANNA MARRACHINE

95 *BEATRIZ LOUISE RODRIGUES DE OLIVEIRA

96 **LUCAS BASTOS DE CARVALHO

97 *KIVIA LAINARA GONZAGA LIMA

98 **WILLIAN CESAR DA ROCHA RAGAZZI

99 **KALLEL JESSE MORAES

100 *LETICIA ROCHA POLI

101 *ALEX NASCIMENTO DE LIMA

102 **FRANCIELE APARECIDA DOS SANTOS

103 **FELIPE GONCALVES PEREIRA

104 **DAYANE DA SILVA BORGES

105 *DARA DAMIANA SOUZA GUANAIS

106 **SAMANTA KESSI DE OLIVEIRA

107 **ALINE ALVES DE SOUZA

108 *TALITA MOREIRA SALGUEIRO

109 *MARIANA APARECIDA PASCUI

110 *MATHEUS NEVES DE OLIVEIRA

111 VICTOR AUGUSTO DE SOUZA

112 MATHEUS PASTORELLO

113 **NOEMI SOUZA SILVA

114 *ISABELA PAREDES DE OLIVEIRA

115 **CARLA ISABELLA MENDES DE ANDRADE

116 **LAYLA KARONE SOUZA SANTOS

117 **RENEA MARIA MENDES DOS SANTOS

118 **CHARLES ALVES DE MORAES

119 LUCAS PACANARO DO NASCIMENTO

120 **PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SARTORI

121 **LAISA JULIANI VIEIRA RAYMUNDO

122 MARCIO HIROSHI TUTIA JUNIOR

123 **QUEMUEL HENRIQUE LOYOLA NUNES

124 **LILIAN NAZARE LAUREANO DA SILVA

125 *MARIA CAROLINA SOUZA RODRIGUES

126 **CAIO DOS SANTOS SOBRAL

127 **INGRID MARIANO BRITTO

128 **RAFAELA FERREIRA BIAZINI

129 FILIPE LUCHI BAUER

130 *VANI CAROLINE PESSOA VOLECK COSTA

131 *VALDIR TIARDELLI DE CARVALHO JUNIOR

132 **GISLAINE DE OLIVEIRA ANDRADE

133 CAMILA ROTOLI DE ANDRADE

134 **ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA

135 **TIAGO DA SILVA TEDESCO

136 *STEFHANY OSORIO VIEIRA DA SILVA

137 *GUILHERME OGAWA

138 BARBARA VENDRAME BATAGELO

139 FELIPE SERVILHA DE OLIVEIRA NEVES

140 *MAURICIO DE LUCAS BARBOSA JUNIOR

141 *LUCAS FELIPE DEMORI GUSMAO

142 **ERIC AUGUSTO GROSHEVICZ DA SILVA

143 EDER LUAN DE SOUZA MERCADANTE

144 *CAMILA CAMARGO SILVA

145 **MARCIO MILTUS CARDOSO

004 - Administração Pública (Bac) - diurno – Araraquara

1 LETICIA CARVALHO COLANTUONO

2 GABRIELA FERNANDES

3 ISABELLE DE BARROS PICCOLO

4 DANIELA LUIZ MARTIN

5 LORENA RIZZATO RIBEIRO

6 CATARINA CALDO MOREIRA

7 LARISSA COSTA COTE

8 LUIZ HENRIQUE WEI DONG YE

9 GUSTAVO CARDOSO BEDENIK

10 *ANDRESSA KATAGAY MIYAZONO

11 GUILHERME FERREIRA DUARTE

12 RAPHAEL MALACHIAS FERREIRA

13 GUILHERME HUBERTUS LUYTEN BEDRIKOW

14 VIOLETA P.Q. LOPES

15 LUIZ OTAVIO BERALDI BUZOLIN

16 JULIA FARIZATO SILVA GIANSANTE

17 CAROLINA FREIRE JOB MENDES FERREIRA

18 DANILO FERRARI PAULETTO

19 MARIANA CASADEI BANDORIA

20 LUIZ GUSTAVO DE MELLO GOMES NICOLAU

21 JULIA VENDRAMEL FERREIRA FRANCISCO

22 MATHEUS MIGLIATO CAZZOLI

23 DORA LOREJAN AVILA FERNANDES

24 FERNANDA TIEMI CARVALHO

25 BARBARA TIEMI AGA LIMA

26 LUCAS LOPES ALI MERE

27 GABRIEL REDONDO LIMA CAMARGO

28 VITORIA SABINO DE FREITAS

29 LAURA SABATTINO RAMOS

30 GABRIELA FIORATTI BOCHEMBUZIO

31 THIAGO DALLA NORA SILVA

32 RENAN HENRIQUE MARQUES CASTELLAR

33 LETICIA FUCAZU MURAKAMI

34 *MARIANA TOLEDO TEIXEIRA

35 FRANCIELLY MORAIS

36 VICTORIA ACQUILINO ALBINO

37 *VIVIANI OLIVEIRA FERNANDES

38 LEONARDO GALLEGO SCHURT

39 MATEUS AUGUSTO TEIXEIRA

40 RODOLFO PIMENTEL FILHO

41 GIOVANI MAGALHAES LOPES

42 ESTEVAO RODRIGUES DE CAMPOS

43 BEATRIZ SILVERIO DE CASTRO

44 LAURA CORDEIRO PIMENTA

45 LUAN BAPTISTA DE SOUZA

46 ISABELLA ROTELLA MAGALHAES

47 PAULO HENRIQUE PERETO

48 HAWAN ESPEGO DOS SANTOS

49 LUCAS FURQUIM DE CAMPOS

50 **ERICK ARAUJO DA SILVA

51 **ARTHUR HENRIQUE DOS SANTOS

52 LEONARDO RIBEIRO

53 MARCEL NAKAMURA LOPES DA SILVA

54 ESTEVAO CANDIDO ESTABELIN

55 NATALIA BORGES DA SILVA

56 GUILHERME MISSURINO GUERREIRO

57 ALICE PEROZZI GONCALVES DE SOUZA

58 ANDRE AUGUSTO ISHAQ FERREIRA

59 GABRIELA RIBEIRO ORTEGA

60 GIOVANA NOGUEIRA MORENO PEREA

61 MARINA ANDRADE SILVA

62 *ISABELLA GENTIL DE OLIVEIRA

63 GABRIEL LUIZ JABR

64 ISABELA OLIVIERI LOPES

65 MAYARA DOS SANTOS ABREU

66 BEATRIZ ALVES MANCINI

67 RODRIGO ZUCCOLOTTO CLARO

68 ARON CARREIRA BITTENCOURT VICENTINI

69 WILLIAM GLAUSPER CALIMAN

70 GABRIEL SCHMIDT

71 ARTHUR FAVARO

72 MATEUS SAO LEANDRO

73 ADRIEL TACIN BONI

74 MARCELLA FERNANDA FANTATO

75 FELIPE KENZO SATO

76 AMANDA LETICIA ZAGO

77 MATHEUS FERNANDES ROSA MARTINS

78 TAINA TORRES MESQUITA

79 ANDRE LUIZ PECCIN

80 CAROLINE MERONHA DE LIMA

81 VITOR HUGO NUNES

82 VINICIUS MAEBARA BUENO

83 NAILA CAROLINE DA SILVA LIMA

84 *BRUNA CRISTINA CAMACHO

85 GABRIELA BRASSI SCAPOL

86 LEONARDO MOREIRA

87 JOSE VITOR MARGOTO DE REZENDE

88 DEBORA LEME LOURENCAO

89 BRUNO JULIANO DE CARVALHO PADOVANI LAMANO

90 RICARDO AUGUSTO GRAVENA

91 FREDERICO VARGAS BITENCOURT

92 GABRIEL HITOSHI KURIKI

93 **DANIELY OLIVEIRA BONFIM

94 HELENA MARCI DOTTO

95 MATHEUS SCOTT

96 GUILHERME ANSANELLO

97 LEANDRO PEDRO BERTONI JUNIOR

98 RAFAELA PASSERI DE MEDEIROS

99 VICTORIA YUMI KUBA

100 RAFAELA SANTOS COELHO

101 *LEONARDO HENRIQUE PAULOSSO

102 AMANDA GERALDIN LOPES

103 ANA CECILIA ROSSI CASILLO

104 ANA CAROLINE FIORIN

105 CARLA RAMOS TEIXEIRA

106 LUIZA OLIVEIRA FERREIRA ALVES

107 MARIA LAURA SALVARANI SARTORELLI

108 *JOAO GABRIEL MARTINELLI PALA

109 GABRIEL VITOR PAIXAO IGNACIO

110 VICTOR TOFANELLI DEMARQUI

111 BRUNO VERGILIO DE OLIVEIRA

112 ANNA LETICIA MORAES DE SOUZA

113 RAQUEL FERNANDES VANNUCHI

114 ISABELA PARADELLA LISERRE

115 *GUILHERME VASCONCELOS LIMA

116 PEDRO SCIENSA OIOLI

117 BEATRIZ FOLTRAN

118 RITA DE CASSIA FURTADO CORREA DA SILVA

119 ENRICO NAPOLI

120 PEDRO HENRIQUE CABRAL FERNANDEZ

121 JULIO BIZARI GIOLLO

122 GUSTAVO KENZO ANDAKO

123 CARLOS HENRIQUE CANTERO VICENTE

124 GABRIELE GALEAZZI

125 ARMANDO ENRICO PARO

126 RAFAEL MORENO PEREA

127 MATHEUS BIDO PEREIRA

128 *NATASHA DE PAULA FONSECA DE MEDEIROS

129 *YGOR AKIHIRO HIRABAYASHI

130 *PAULO DE TARSO WITKOWSKI FRANGETTO

131 JOAO VICTOR VENTURA

132 JULIA GUILHERMINI BRONDINO

133 HENRIQUE PORTUGAL MARTINELLI

134 GEOVANA BARONI

135 *THAIS CAROLINE DA SILVA ESTETER

136 **THALYTA L. DE MELO SILVA

137 *IASMYM KAREN SANTOS FIGUEIRO

138 *LEONARDO GOMES POSSETTI

139 LEONARDO MOURAO BRAZOROTTO

140 ISADORA SANTOS LEMOS

141 *CAMILA PEREIRA GONCALVES

142 JOAO VITOR DE SOUZA ALVARENGA MORAIS

143 LETICIA SIMONATO

144 RODRIGO AKIRA TAKAHASHI NAKAI

145 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FIORINI

146 MIRELA CARNEIRO MACHADO

147 RENAN LIMA CAGNOTO

148 *PALOMA MARIA BERNAR

149 PAULA CHEN CAI XIAN

150 *PETERSON HENRIQUE DA SILVA

151 *JESSICA DE CARVALHO FONSECA

152 VICTOR HENRIQUE DE CASTRO

153 GABRIEL PORRECA MENDES

154 DUILIO DE ALENCAR JUNIOR

155 **DENILSON FERREIRA DE MACEDO JUNIOR

156 *GUILHERME SERRANO ROCHA

157 **LUCAS DANTAS DA SILVA

158 LUIS FELIPE BARREIROS MARINGONI

159 SANDY FRANCISCO ALEXANDRE

160 **JENIFFER SAMANTHA PARILA GUERRA

161 ISABELLA PIRES DA SILVA

162 MARCELA MARTINIANO DE OLIVEIRA

163 FELIPE RODRIGUES DE SOUZA

164 *FABIANO DE SOUZA MARTINS

165 BRUNA CARTAPATTI STUCHI

166 **RENATO DE MELO SERAFIN

167 *ANA CAROLINA SILVA

168 **CAROLINA VIEIRA DA SILVA

169 *IGOR HENRIQUE PAULOSSO

170 PAMELA DA SILVA DIAS

171 MATHEUS CUTTI

172 **BEATRIZ DONADON ANTONIO JOSE

173 *BRUNO GONZAGA DE SOUZA

174 *GIOVANA COSTA CARVALHO

175 ISABELLE CARDOSO PRIVATI

176 *LILLIAN TASSIM SALATINO

177 HEITOR MINARELLI MERCHAN FERRAZ

178 MARCELO SARAN PORTELLA E SILVA

179 **LAURA BEATRIZ ANDRADE MORTARI

180 *TIAGO HENRIQUE CANDIDO DIAS

181 MARIANA BONACHINI FEDERISCI

182 *THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA

183 AIRTO JOSE SBRUSSI JUNIOR

184 LUCAS FERNANDES SILVA

185 VINICIUS QUEIROZ CHRISTOFOLETTI

186 *BARBARA SIMEAO NEGRAO

187 MATHEUS WYKRET MACEDO COSTA

188 PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO VERGARA

189 GABRIEL BAGLIONI VICCARI

190 DARA MARIA MACHADO

191 AUGUSTO BUENO PONTES

192 **JESSICA CRISTINA SOARES

193 *DANIEL PINHEIRO RATTI

194 *ALEXANDRE FERNANDES

195 DAVI ALEXANDRE DA COSTA MACHADO

196 BEATRIZ PERROTTA AUGUSTO

197 FELIPE BRITO ARNONI

198 LETTICIA DUARTE BRUNO DEO

199 LEONARDO DE CAMARGO FREITAS

200 YINGYI LIANG

201 **NERI JUNIOR CARDOZO VIEIRA FEITOZA

202 *MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA

203 *ERIKA HARUE OKAMOTO

204 MARINA SIGNORINI PERROUD

205 **RAFAEL RAMALHO SANTOS

206 LEONARDO DARCOLETO MALAVOLTA

207 MARIANA GOUVEIA

208 JULIA PASSERI MONTEIRO

209 HENRIQUE COLLINETTI DURAN

210 **ANA KAROLINE NOGUEIRA DA SILVA

211 NATACHA NARUMYI NARIMATSU

212 LIZIA TOMAZ ACCORSI

213 INGRID LORRANE DOS SANTOS

214 *MARIA JULIA DA SILVA

215 TAMIRES DE OLIVEIRA BOLATO

216 **GLEICE RODRIGUES VIDAL

217 **MAIRA TALITA TORETI DA SILVA

218 *DAIANA MORAS

005 - Administração Pública (Bac) - noturno – Araraquara

1 **RITA DE CASSIA DA SILVA ROSADO

2 RAPHAEL GUIMARAES DALL AGATA

3 GUILHERME DIAS ANGELICIO

4 RAFAELLA NOVELETTI PINHEIRO DE MELLO

5 *JOSE EDUARDO LEVY JUNIOR

6 ANDRE CARVALHO ROCHA DE OLIVEIRA

7 *WESLEI REGHINI DE MORAES

8 MATHEUS OKAMURA LOPES

9 LETICIA ALVES FERREIRA

10 GABRIEL MEDEIROS ALVARENGA

11 JULIA LOPES DE SOUZA

12 FERNANDO ALVARENGA DANNIAS

13 GUSTAVO DAMACENO YAMADA

14 *MARIANA CAROLINI FERREIRA NEVES

15 ANDRE RETTUR

16 MARCIA LEIDINGER

17 GUSTAVO PERICO MIGUEL ABDALLA FILHO

18 GUSTAVO JOSE OLIVEIRA CARDOSO CARVALHO

19 PEDRO PAULO CARDOSO DE SOUZA

20 VICTORIA MAYUMI FONSECA KOBAYASHI

21 BRENO CASTANIA DEL LAMA

22 JULIO CESAR VIEIRA

23 VINICIUS MELO DA SILVA

24 LETICIA SANCHES DE OLIVEIRA GONCALVES

25 **LEONARDO SILVA VICTORINO

26 FELIPE MARCEL GIL

27 MATHEUS LOPES

28 **JOAO PEDRO VIEIRA DIAS

29 DANIELA RETTONDINI LAURINI

30 ANDRE LUIZ ALVAREZ DE OLIVEIRA

31 LUCA MUSA ALONSO

32 LUCAS TRABUCO CASTRO DIAS

33 *RICARDO DA SILVA LEITE

34 *ALINE DE OLIVEIRA CHAVES

35 ISABELA COSTA DE SOUZA

36 **ANDRE LUIZ FERREIRA

37 PEDRO CAMPOS GOMES

38 *NATHALY DUARTE DE ALMEIDA

39 ANNELISE FAUSTINO DA COSTA

40 THALES DIAS DE SANTANA

41 GIOVANNA BARBIERI PUCCI

42 FERNANDA RODRIGUES ALBINO VIEIRA

43 BRUNA CRISTINA COMIN

44 JEFERSON V STEFANIN GARCIA

45 LETICIA FERNANDA GOMES PEREIRA

46 MARIA CAROLINA FERREIRA SILVEIRA

47 ANGELA CRISTINA SOUZA RIBEIRO CORREA BRAGA

48 LETICIA MAIRA TEIXEIRA DOS SANTOS

49 TALES ROSSETTO BAPTISTA

50 **CAIO IBRAHIM DE OLIVEIRA SILVA

51 GABRIEL CHAGAS DA FONSECA

52 MARCEL MOROPO DE OLIVEIRA

53 ANDRE J B RIBEIRO

54 CAROLINA CARLOS GASPARIN

55 **MATHEUS DE JESUS SILVA

56 LEONARDO CEZAR IANACONI CAMARGO

57 **JOSE ALVES DA CRUZ NETO

58 ANA CLAUDIA BIM DA SILVA

59 **LUIZ FERNANDO DA SILVA LIMA

60 *AMABILE EDUARDA PONTES

61 TAIS GABRIELA DE SOUZA CANUTO

62 NATASHA HORNINK ALONSO

63 *ALEXANDRE GAMA DE SOUZA

64 LIVIA TOMAZ DE SOUSA

65 *KAREN DE OLIVEIRA DARONE

66 CARLOS EDUARDO PEREIRA JUNIOR

67 *FABIANA PAPARELLI DE MOURA

68 THAINA CAROLINE DUARTE DE MELLO

69 GIOVANA QUEIROZ BERALDO

70 RAFAELA ZANI

71 RAPHAEL BORCHERS BARBOZA

72 **ISADORA CRISTINA COSTA DA SILVA

73 **PEDRO DE MOURA COSTA

74 MARIA ISABELLA ZACHI SOARES

75 BEATRIZ SEGURA BARADELLI DE MOURA

76 **ANA BEATRIZ ALVES DE LIMA

77 MATHEUS SEDMAK

78 ARIANE MENDES DE OLIVEIRA

79 *GABRIELA GARCIA VAZO

80 **LUIZ HENRIQUE VILELA TIBURCIO

81 *GIOVANA AGUSTONI PERINI

82 MICHEL ALVES BECASTRO

83 EVERTON LUIZ TRINTIN

84 *KELLEN DA SILVA ARAUJO

85 *MARIANA CASI MENIN VASQUES

86 *ERIC ADRIEN ALVARES

87 **ESTHER ELOY DE SANTANA

88 *FABIA FERNANDA RAMOS

89 **INAI VITOR NOBRE SANTOS

90 *BEATRIZ ARENA

91 KAROLINA LOPES TEIXEIRA

92 **JULYA MARIA DOS SANTOS ROCHA

93 **KEROLYN FLORENTINO SANTOS

94 **AMANDA CECILIA DE CAMPOS NERES

95 *BRENDA TAINA SERRANO

96 ADRIANE DE NADAI DONINI

97 JESSICA MARRY GASPARETTO BUCK

98 MATHEUS FRANCISCO DAS CHAGAS

99 *VINICIUS SANTOS PEREIRA

100 LUCAS DA SILVA GARCIA

101 *BIANCA DANIELATO ALENCAR

102 **JULIANA DA SILVA

103 BEATRIZ CARDOSO LAOZ

104 **THAMIRES ELIZEU FRAGA DA SILVA

105 MARIA JULIA DE LIMA MARQUES

106 *NATHALIA DOS SANTOS

107 MARCELO FERREIRA SOARES COELHO

108 *BRUNA GONCALVES PEPE

109 *VINICIUS RODRIGUES ALVES LIMA

110 *BRAIAN W. DE BRITO ANICETO

111 **SAVIO LIMA SANTANA

112 *JULIANA SANT ANA

113 **SIMONE THEODORO BARRA

114 *GABRIEL ASAFE DONADON GUERREIRO RIBEIRO

115 *JULIANO MIGUEL DA SILVA

116 ERICA KARINA DE MATTOS

117 **ANA CAROLINE DE CAMPOS NERES

118 *LETICIA HELENA CALLIO

119 **LUAN IZAQUEU FABREGA

120 ISABELLA RESTELLI

121 MARIANA PIETERZACK

122 EDILAINE LUISA DUARTE AMARANTE

123 *DOUGLAS DANIEL DE SOUZA

124 **JHENIFER BERNARDES CISILO

125 *VICTOR HUGO OLIVEIRA DE ALMEIDA

126 **GABRIEL AGUILLA DOS SANTOS

127 JOAO VICTOR FRACAROLLI CORREA

128 LARISSA DE PEDRO

129 NATHAN REINALDO CARVALHO SILVA

130 BEATRIZ TEIXEIRA

131 DANIEL IBANEZ MARQUES DE OLIVEIRA

132 **JONATHAN MOREIRA DE SOUZA

133 **MARIANA RAFAELA RIBEIRO

134 VINICIUS MARQUES RAMOS

135 *KARINE GONCALVES DA SILVA

136 *LEIA TIMOTEO

137 *FERNANDA DE LIMA DA SILVA

138 **ANDREIA ALMEIDA VIANA

139 **ANA PAULA DE OLIVEIRA

140 *CAMILA CITRON

141 *DAYANNE CRYS SOARES CARDOSO

142 **TAIS HELENA NASCIMENTO

143 *GILBERT KAUE MACHADO

144 **WESLLEY BRUNO DA COSTA

145 *SAULO XAVIER DE BARROS MIONE

146 **KARINE DA SILVA

147 **JONES DIAS FERREIRA

148 *DANIELLE CRISTINA BARROS MENEZES

149 *VANESSA BARBOSA RODRIGUES

150 **MAYRA BASSINI

151 *DANIEL LEE

152 LUISA MEGID

153 *FRANCISLAINE CRISTINA FERREIRA

154 GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA

155 **PAULA TATHIANE MARANGON

156 DIEGO HENRIQUE BATISTA BARBOSA

157 *ANA CAROLINA SANCHEZ NEVOA

158 *RICARDO BERTACINI BRASSI

159 *BRUNO HENRIQUE NUNES PEREIRA

160 **RAIZA MARIA MOURAO GREGORIO

161 *FILIPE VITOR BERTOTTI

162 **LUCAS DA SILVA SANTOS

163 LUIS FERNANDO SIQUEIRA DE CARVALHO

164 **VENICIUS OTAVIO DE OLIVEIRA

165 *ANDRESSA GABRIELLE SANTOS

166 **GABRIEL RODRIGUES DA COSTA OLIVEIRA

167 **MIKE WILLIAN MOURA NUNES DOS SANTOS

168 *DANIELLY MARIA DA SILVA

169 *LUIZA TAN

009 - Arquitetura e Urbanismo - integral – Bauru

1 BEATRIZ FALLEIROS DE MELLO

2 JULIA MORAIS PEREDO

3 EDUARDO IVO MORAIS DE MELO

4 FLORA CINTRA ANACLETO

5 **DAMANY ELIOTERIO DOS SANTOS

6 LAURA BASILIO YAMASHITA

7 LETICIA GARDUSI DE FARIA

8 PRISCILLA MITIE WAZIMA

9 RENZO TROMBINI

10 TAKEROU HAYASHI SATO

11 *ANTONIO EMIDIO DE REZENDE NETO

12 ANELISA GARCIA MATOS DA SILVA

13 DANIEL CRUCIOL

14 MARIO ANDRE RIBEIRO PEREIRA AGUIAR DE PAULA

15 LETICIA LEAO BARBOSA SCHMIDT

16 *FERNANDA CHASTEL JUNQUEIRA

17 MARIA CLARA CALIXTO ANDRADE

18 CAMILA YUMI NAGABE

19 DANIELA MELO ZANELLA

20 VIVIAN DE CARVALHO FERRARO

21 BRUNO GUARIENTO DE GODOY TAVARES

22 LETICIA LOPES DE SOUZA

23 LUCA BRUDER NATALINI

24 GABRIEL CARVALHO MELLO

25 DANIELLE ANTUNES FERREIRA

26 ENRICO GUTIERREZ CARDELIQUIO

27 GIOVANNA DE ARO SOUSA

28 FELIPE GALIMBERTI DOS SANTOS

29 SOFIA SILVA AGUSTINHO

30 ANNA CHIBA

31 VERONICA ALVARENGA PEREIRA

32 MARIA CLARA DINAMARCO MESTRINER

33 ISABELA RAVAGNANI DA SILVA

34 LUMINA KIKUCHI

35 PEDRO HENRIQUE VAN GEEN POLTRONIERI MALHEIROS

36 RAFAEL ARAKAKI DE SOUZA

37 MARINA GAZZOLI PIO

38 JOSE AUGUSTO BELTRAMI FILHO

39 ISABELA MARRARA PEPINO

40 CAMILA WATARE TOGNON

41 ELISANGELA ETSUKO SHIOMI

42 MELLINA BORGES PINTO DA SILVA

43 MARIANA SAYURI TAKECHI YOSHIMURA

44 LETICIA MACELLARI

45 *ANA CAROLINE DA COSTA MACHADO ALMEIDA

46 AGUSTINA ALBERTINAZZI

47 IMIRA LIS FONSECA

48 GEORGIA RIQUELME BARRIGA SHARP

49 MARIA LUISA TAVARES SOVAT

50 LORENA AVALLONE MENDONCA

51 BEATRIZ OZAWA

52 LUIS MINORO MAESSAKA JUNIOR

53 CAROLINA YURIE GOMI

54 PAULO SERGIO DEZANE JUNIOR

55 MARIA ISABEL TAMIAO SANTANA

56 VINICIUS DIAS CARDOSO

57 ISABELLA MUNETIKA REGUERA

58 MATHEUS CHUERY PINTO

59 MAISA LIGORIO DA F. NEVES

60 EMILY HELENA DE MANCILHA

61 JOAO PEDRO DE LIMA SOBREIRA

62 LUCCA SATOSHI ARASHIRO

63 GIOVANNI DE LUCENA FEITOSA

64 ANA CLARA DE ALMEIDA MARINHO

65 BRUNA YUKARI OTSUBO

66 LUIZ CARLOS CAVALCANTE GOMES JUNIOR

67 CECILIA MEDEIROS DO LIVRAMENTO BARRETO

68 JULIANA ALVES LINS

69 *MATEUS DA SILVA BARUFI

70 JOAO GABRIEL SANTOS LOPES DE OLIVEIRA

71 *ANA BEATRIZ SILVA CHINALHA

72 FERNANDA MIYUKI INUE

73 ISABELA CORDON FORTUNA PEREIRA

74 ISABELLA BERNARDO GONCALVES

75 ALICE RUEDA MARIOTTO

76 LUIZA MARIA COSTA DIAS QUERIDO

77 FABIO BELLUCCI FIGUEIREDO DADA

78 SAMUEL LINDOLFO DA SILVA

79 RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES E SILVA

80 MARIA SYLVIA BAPTISTA SERRA

81 VICTOR ROSA GOUVEIA

82 SOFIA LIMA GAVA

83 MIGUEL DA CRUZ MERMEJO

84 ANA CAROLINA VICARI

85 NARA GONCALVES ALBIERO

86 GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA

87 GIOVANNA DE ANDRADE RIBEIRO PONTON

88 ISABELLA COELHO RICHARDSON

89 NATALIA TSENG LIU KAM

90 **LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO

91 GIOVANA LIKA OGAWA TAMURA

92 YASMIN CHEH SHU LIANG CHUNG

93 ISABELA DE ALMEIDA PACHECO

94 LETICIA BRANCO BORTOLETI

95 GUSTAVO MACHADO DE AZEVEDO

96 TALITHA SILVA FREIRE

97 MARIANA CALIAN BONFIM

98 RAISSA CARTURAN PIFFER

99 CAROLINA CHAVES MANZANO

100 NATALIA MARQUES JODAS

101 AMANDA SILVA FORTES

102 NINA DESENNE SASAKI

103 ISABELA LEITE VALENTIM

104 DEBORA SUEMI PANZARIN AOKI

105 GABRIELA WREGE PARRA

106 GABRIELLA BISPO DIAS

107 ISABELLE SENA LEAL REIS

108 IANNA NUNES CARVALHO

109 SARAH HELENA CAETANO ROLINDO

110 MARIANA CALCHI COSER

111 GIULIA LUPPI SALA

112 GABRIELLI SILVEIRA LIRA MOTTA

113 CHRISTINE LAGO HALIM

114 BIANCA GUARALDO LOMBARDI

115 *VINICIUS GALBIERI SEVERINO

116 VINICIUS LEONARDO DE OLIVEIRA PESTANA

117 PABLO MAGALHAES CICILIO

118 ANA PAULA ESTEVES SILVA

119 MARIA EUGENIA ALMEIDA RICARDO

120 *RAQUEL OSTASIUK IZQUIERDO VERA

121 MARIA CAROLINA FURLAN ROMI

122 THAIS PELEGRINI MARTINS

123 ELISA ABREU DE FREITAS

124 ISABELA FLORIAM FOLTRAN

125 IARA DOMINGUES CARNEIRO

126 THAIS RIE TANAKA

127 MILENA REZENDE TORINO

128 *DANILO BARRETO MOURA SOLLA

129 **WILLIAM DE ASSIS DA SILVA

130 ISABELA MACARIO CUSTODIO

131 *CARLA TAINA DELTREGGIA

132 MARINA GONCALVES MARTINS

133 MATEUS FABIANO HIROKADO DE ALMEIDA

134 CINTIA TANGANELLI THIEME

135 JULIA LOPES BACCI

136 NATALIA MENDES DE ARAUJO ALMADA

137 JACQUELINE LADEIA PEREIRA CASTANHO

138 ISABELLA XAVIER MAGNANI

139 *MARCO ANTONIO CHRISTINI

140 LAURA ALCANTARA SCRIDELI

141 THAYNA SILVA RODRIGUES

142 ERIK YOITI BATISTA TESHIMA

143 *ISABELA CAROLINE IOTTI

144 VITOR HUGO COSTA DE LARA

145 *JULIA DE CARVALHO CARRER

146 *GIOVANA GARCIA SIBINEL

147 JULIA D AMATO

148 *MURILO DOMINGUES OLIVEIRA

149 JULIA BALLARIN MISSAWA

150 RODRIGO JOSE GARCIA FERNANDES DE OLIVEIRA

151 FELIPE LEME DE ANDRADE

152 ISABELA MICAEL ROMUALDO

153 ANA VICTORIA SILVA GONCALVES

154 **AMANDA ALBINO MORAIS DOS SANTOS

155 *LUCAS HENRIQUE DE SOUZA

156 *YUGO BORGES OSHIMA

157 RENATA RAMPAZZO SOUSA LOPES DA SILVA

158 MARIA LUCIA PADOVESE PRESTES NEDER

159 BEATRIZ SILVA COLPANI

160 *NATALIA MILENA LATIN DELFINO

161 MARIANA DIAS PICCOLI

162 GIOVANNA DA COSTA SANTOS

163 ALEXANDRE MUNIZ MARQUES

164 RAQUEL FIGUEIREDO PRUDENCIO

165 BIANCA CRISTINA NAIMEG

166 REINALDO LUIZ DOS SANTOS

167 JACQUELINE RODRIGUES

168 LUIZA BORGES AREDES

169 FERNANDO RABELLO DE OLIVEIRA

170 JULIANA BELLO MILANEZ

171 ELLEN SOFIA KEPPKE

172 *VITOR TSUYOSHI TACAMI SHIMODA

173 ISABEL RECAMON DE MELO

174 AUGUSTO VICENTE TEGANI

175 JULIA URIAS VINHAL BORGES

176 LETICIA DE ARAUJO OLIVEIRA

177 LORENA VIEIRA LOPES

178 VITOR DA SILVA LEDERER

179 LEONARDO GOMES BOTTON

180 *GIOVANNA BERTOLUCI ZUQUIERI

181 BEATRIZ FURLANETTO ROSSINI

182 ISABELA DE CARVALHO

183 ALISSA MEGUMI OKUMA MIYAKAWA

184 *PAULA VIRGINIA BIGELLI SIMOES

185 GABRIELA RIKA TAKANO OKAMURA

186 ANGELA PELLEGRINI VASCONCELOS

187 LAURA CERVI CARVALHO

188 LAURA SCOMPARIM SOUZA CAMPOS

189 EDUARDO ARCHETTI MARTINS ARRUDA

190 MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES JUNIOR

191 NATHALIA AVELINO CINTRA

192 ISABELLE DE OLIVEIRA ALVES

193 ALESANDRA RUMI HORIKAWA

194 ANA LUIZA LUCCHETTA

195 RENATO ATILIO SERTORI

196 LAIS CUNHA CIOSAKI

197 LUCILA ELENA ESTEVAM DANTE

198 JAQUELINE CONDE FIGUEIREDO

199 DEBORA ALMEIDA BRUNO

200 LUCAS EIJI NAGATE LIMA

201 EDUARDO CASTILHO CHIERIGHINI

202 JUAN GUILLERMO LADINO CHAVES

203 AMANDA SOUSA VERDUGUEZ

204 MARIA CLARA CARLOS MASSON

205 BIANCA BARBOSA CERQUEIRA LEITE

206 JOAO VITOR DE AQUINO FERREIRA

207 MARIAN BORGES DE SOUZA

208 ANA CLARA LAMBERT RODRIGUES

209 AMANDA GOMES DA SILVA

210 *VITORIA TAMIE OBARA FERNANDES

211 VICTOR VALLIM CASTANHEIRO

212 *STEPHANY SOUZA RAMOS

213 KAREN XU

214 GABRIELA FUGANHOLI SILVA

215 *PEDRO LEMOS GOMES

216 BEATRIZ CHICARELLI ALCANTARA

217 *NICOLAS MATTIAZZO RUIZ

218 *JULIA RODRIGUES DA SILVA

219 ANDRESSA COUTO NORA

220 LARISSA YUKARI KOGA

221 *PAULA BARRERA TAVARES

222 ALEXANDREROCHA MOREIRA BARRETO

223 CAROLINA FERNANDA RODRIGUES RABELLO

224 LETICIA FERNANDA CHIACHIO

225 *THIAGO VICTOR CONTI

226 MARINA LUIZA RIBEIRO

227 MARIANA TIEME YAMAGUTI

228 RENATA RIGOLO DA SILVA

229 SARAH MANTOVANI BARROS

230 MARCELA CARDINALLI

231 JESSICA BARBOSA BORGES

232 CAROLINE RODRIGUES ALVES

233 GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO

234 LUISA CAROLINA FERREIRA BOURHENNE

235 EDUARDO GALBES BREDA DE LIMA

236 SOFIA FORTUNATO RIBEIRO DA COSTA

237 CINDY MARQUES INOUYE

238 YEDA FADEL BLASCKE

239 ANA CAROLINA NOEMI YAMAGUTI

240 STHEFANE GOBBO ALMEIDA

241 JULIA CHAVES LOBO

242 KELLY FERNANDA TENORIO FELIX

243 JULIA DE FREITAS BIDIM PEREIRA DOS SANTOS

244 MILLENA CRISTNY DE MORAIS

245 ANA LUIZA CARNEIRO BONAFE

246 SARA VILELA GOMES

247 **IZABELA SALGADO SOARES CUNHA

248 IVAN MACHADO GALDIANO

249 GIOVANNA AFFINI SALATA

250 BRUNA FERNANDA CARACA DE ALMEIDA

251 LAURA LUPINACCI MICIATTO

252 CAREN ALESSANDRA ALHER CARRASCO

253 BEATRIZ HITOS SILVA

254 CAMILA GARCIA KUHL

255 CAROLINA Y M OIKAWA

256 JOAO VITOR FRUCTUOSO DA COSTA

257 *LUANY YUMI FATTORI

258 KAREN ADRIANE DE FREITAS BIZI

259 GABRIEL ZIMBALDI DE MORAES

260 GRAZIELA TOFOLO

261 **AUGUSTO CESAR BARBOSA ALMEIDA

262 RAQUEL FERRARI KLEMM DE AQUINO

263 GABRIELA DE MIRANDA PAPI

264 ALANA DOMINGUES BERTONI

265 CATARINA PRANDI DOS SANTOS

266 ISABELLA SANTANA DAVID

267 TATIANA FERNANDES REZENDE

268 MARIA LUIZA FREITAS ROCHA

269 CAROLINE NAOMI MATSUBARA

270 CAROLINA ROSSETTO BATISTA DA SILVA

271 NATALIA BRUCIAFERI GONCALVES DA SILVA

272 MAYARA ELLENA ROCHA SENTALIN

273 MARCELLA FRASSINELLI

274 *BEATRIZ DE OLIVEIRA CHOTOLI

275 GIOVANA PAULA CARVALHO DE LIMA

276 *JAQUELINE QUINTANA ZULLINO

277 BEATRIZ OLIVEIRA PAIVA

278 ISABELLE DE FREITAS

279 GABRIELA CHINARELLI CARDOSO

280 *REBECA OLIVEIRA MORAES

281 MARINA FEDALTO BAPTISTA

282 THAIS CARVALHO MAGALHAES BASTOS

283 *FRANCISCO CURIONI JANZANTTI

284 FELIPE GAMILEIRA DE MORAES

285 CINDY MAI KAWABE

286 *CASSIO AUGUSTO DE SOUZA ROMEIRO

287 *LORINE RANGEL SIQUEIRA

288 LUISA VICENTINI SONEGO

289 ISABELA CONSTANTE MOSQUINI

290 ISABELA RODRIGUES DOS SANTOS

291 ANNA CLARA MARTINS DO VAL

292 BEATRIZ LUSTOSA RIBEIRO CIETO

293 JOAO LUCAS SILVA DOS SANTOS

294 BEATRIZ COSTA DO NASCIMENTO

295 *JOAO VICTOR GARCIA MARIOTTI

296 GUILHERME RAMOS DUARTE

297 ANA LAURA CALEGARI CARVALHO

298 *BRUNA DO NASCIMENTO SANTANA

299 KAUISY VITORIA LOPES BUENO

300 NAIRA DA SILVA CUNHA

301 JULIA SAROBA VIEIRA SANTOS

302 ANA CLARA FABBRIS MONTEIRO DE SOUZA

303 DEBORA SATIKO MATSUMURA

304 THIAGO TEIJI SATO VELASCO RODRIGUES

305 *MATHEUS DE SOUSA SANTOS

306 LETICIA FERREIRA LEAL

307 VERONICA VERAS MAIA

308 RICARDO XAVIER DE SOUZA FILHO

309 JACQUELINE ELZA RUGAI LOPES

310 ELIZA PORTAS RIBEIRO

311 RAISSA CRISTINA FARIA MARTINS

312 ALINE PAVEZZI

313 ANDRE VICTOR IGARASHI

314 **CAROLINE BONFIM LUCAS

315 *CAIO HENRIQUE EIDI NAKAZAWA

316 ISABELA NOGUEIRA VEIGA SOBRAL

317 VITORIA KAWANISHI MAZZARO

318 MARIA VITORIA ALVARES GODOY

319 *BEATRIZ TOMIE KANAYAMA

320 *JOAO PEDRO RODRIGUES DE LUCCA

321 ANA BEATRIZ LOPES AMORIM

322 ANA LUISA LEONARDO NUNES

323 THAIS PINTO FONSECA

324 FERNANDA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA

325 VINICIUS DE ASSIS MODDA

326 PEDRO VINICIUS RUIZ TRAVA

327 GABRIELA MENEZES DE CASTRO

328 LARISSA GUELFI PEDRO

329 ANA CLARA FERREIRA PARUSSULO

330 THIAGO MACEDO BENTO

331 AMANDA GABRIELLI MICKUS RODRIGUES

332 TAMIRES MAYUMI ISHIKO

333 LAURA MARTINS DO NASCIMENTO

334 GABRIELA BARION DE ANDRADE

335 ANA PAULA GIORDANO JANE

336 SOPHIA SILVA DE OLIVEIRA

337 LUCAS PEREIRA DOS SANTOS

338 EDDY ANTONIO CARVALHO NETO

339 LILIAN TIEMY HIRATA DELLAVIA

340 RAFAELA MOVIO NALIN

341 MANUELLA ALVES DOS LOIOS

342 MONIQUE PASSOS IODICE

343 GABRIEL MONTEIRO ROCHA

344 BEATRIZ FLORIAM THEMER

345 CAROLINE GOBBI NARDINI CORREA

346 JULIA BEATRIZ DE SOUZA BRIET DA SILVA

347 ALINE GODOY CREPALDI

348 ALINNE YUUMI GUNJI

349 BEATRIZ DE AZEVEDO CATENACCIO

350 LETICIA BUENO DE CARVALHO

351 LETICIA PORTO VIOL

352 *VITOR DOS SANTOS GOMES

353 BIANCA FERREIRA MEROS DE OLIVEIRA

354 **PALLOMA IZABEL ANTUNES CASSIANO

355 LEONARDO SANCHEZ APOLINARIO

356 ESTHER KANDA CARDOZO

357 JULIA GUZZO MARTINS

358 BEATRIZ BRUNIALTI JUSTO

359 ISABELLE DE ABREU ROCHA

360 CAROLINE DE SOUZA MOURA

361 LETICIA SAYURI NISIYAMA

362 VITOR AYUB

363 LIGIA FACCI

364 VINICIUS GABRIEL SANTOS ABRAHAO

365 GIOVANNA KOLODY STANJEK

366 MARTHA MIZUKAMI PINTO SILVA

367 DAFNE DE CASTRO FAUSTINO

368 JAQUELINE ANDRADE CORREA

369 JULIA MARQUES THEODOSIO

370 ANA CAROLINA AMARAL BIROLI

371 VICTOR DA SILVEIRA CAMPOS

372 **CAROLINA PRADO ROSSATO

373 *RODOLFO DE LIMA TOMAZELLI

374 **VINICIUS DA FONSECA BRAGA

375 LETICIA MORELLO SARGI

376 DANIELE SANAE WATANABE

377 RAFAELA FERREIRA BONETTI

378 VICTORIA FUNARI POLISELLI

379 GABRIELA MENEGATTI ZANOTTI

380 THAIS MIUKY NAGATA

381 ANAIARA MELANI DE ALENCAR SILVA

382 LARISSA ISE GUIMARAES

383 *JULIANA DE OLIVEIRA COTARELLE

384 MICAELA LUJAN ELLENA

385 MATHEUS BORTOLETTO

386 ISABELA CAMPOS MENEZES

387 MARIANA DE CAMARGO MONCAO

388 MARIANA CAMPOS CHAIM

389 LUCAS JOSE AMENDOLA DOSUALDO

390 GIULIA HORNBURG NICIOLI

391 CAROLINE BASTOS CATALANO E SILVA

392 ANA CAROLINA MILANEZ BRUNO

393 RITA DE CASSIA RODRIGUES SOLIMANI

394 ANA LUIZA DE ANDRADE CORREA

395 AMANDA BRANCO RIBEIRO

396 *GABRIEL SOUZA PENHA

397 THAIS CAROLINE BUZZO

398 ANA CAROLINA OLIVEIRA VINHAS

399 *REBECA GUGLIELMO DE SANTANA

400 BRENDA CAROLINE DE OLIVEIRA

401 CAROLINA NOGUEIRA FRANCA DE MEDEIROS E SILVA

402 ENZO BRAIDO MORISUGI

403 BRUNA MARTINEZ FOGACA BORGES

404 LUANA PEREIRA DE FREITAS LACERDA

405 JULIANA RAMOS VARRONE

406 HOSANA MAIA ARANTES VENANCIO

407 GIULIA SERAIN ALBERTO

408 MARINA BIDOIA GERDULLO

409 BEATRIZ DE NOBREGA TROVO

410 MARIANA DE CASTRO SOUZA SOARES

411 BRUNA NOGUEIRA BEZERRA

412 GABRIELA GREGOLIN DE LEAO

413 STEPHANY BIANCA PEREIRA

414 ANA CAROLINA YUMI I. TERAO

415 VITORIA CORRADI AZEVEDO CRUZ

416 BRUNA COSTACURTA NASCIMENTO

417 LUIZA HELENA RODRIGUES PARATELLI

418 GIORGIA GANDHI DE OLIVEIRA NASCIMENTO

419 JULIA ZUCOLOTO BORGHI HUNGARO

420 CATHARINA CAZAROTTO CLEMENTE

421 BEATRIZ CRESSONI

422 TATIANA CHIAPPA DE ALMEIDA AFONSO

423 BRUNO FERREIRA MOTA

424 LETICIA BERNARDI DELLE PIAGGE

425 ANDRE BRIQUESE GOMES

426 **LUCAS NASCIMENTO DE LIMA

427 FABIANA CRISTINA ZAMPAR

428 FERNANDA FUNAYAMA TEODORO

429 ALINE DE SOUSA LUZ

430 ISADORA DOMARCO SILVA

431 FERNANDA CRISTINA NORATO DOS SANTOS

432 CAMILA ALVES DE PAULO

433 PEDRO ERNESTO DE FREITAS E SILVA

434 SARAH KIKUTI FALERO

435 LARA MILANI VALVERDE CASTILHO

436 LARA SPADON

437 ANNA LAURA DE OLIVEIRA KALLAS

438 *LEILA ALVES RIBEIRO

439 *ADRIANA YUMI HIGASHIOKA

440 *AYUMI KOBAYASHI RANZINI

441 **VINICIUS SOUZA FERNANDES

442 *MAIARA ENES APPUGLIESE

443 CAROLINA MEIRA HAACH

444 ALANA DE BRITO BERTI

445 FABIANA DE ALMEIDA COSTA

446 ABLA PEREIRA ABRAO

447 LORENA ANDRADE DE FREITAS SILVA

448 *LAURA ZAGO FAHL

449 *CAIQUE CAUE PUPO SILVA

450 MARIANA PIETRA DE GODOY

451 LAURA ZONATO EDER

452 MARINA FRANCO DE CAMARGO

453 THALES MANDELLI MASKALENKA

454 **ERYCK LUAN VIEIRA DE OLIVEIRA

455 DANIEL BRENNER

456 DANIELA MATOS DA SILVA GRACIA

457 GABRIEL RIBEIRO ITAGYBA

458 JULIANA B. DE S. M. E SOUZA

459 STEFANIE CARLOS MAGNO

460 BARBARA DA SILVA GARCIA LIMA

461 PAULO LUCIO NOGUEIRA NETO

462 *VITOR ENZO CELESTRINO OLIVEIRA GREGOLIN

463 *CAROLINA ACAIAH REIS DOS SANTOS

464 YASMIN NATALIA MIGLIATI

465 ANA LUIZA RIBEIRO RIVAS MARTINEZ

466 JULIA GASPAR DE ANDRADE

467 LETICIA DE FRANCA GUISARD

468 VITORIA MARUN GRANDI

469 *BRUNA SOARES CASSIM

470 LARISSA DE SOUZA POLLI

471 LARA ARRUDA WAGNER

472 YANE FERREIRA GOMES

473 FERNANDO CAMELO BATISTA

474 BRUNA HARUMI HARA OSAWA

475 GIOVANNA MOYSES SERRA

476 CAMILA STEPHANIE DA SILVA COSTA

477 IORRANE DELMIRO DOS SANTOS

478 SARA GONZALEZ MORON

479 NATALIA BOTELHO SOUSA

480 MARIANA PASTRO TEREZAN

481 EDUARDA ELIZA GATTEI RODRIGUES

482 VICTORIA BARBOSA CAMILLO

483 JOAO PEDRO LAMMOGLIA DENNI

484 VICTOR LUIZ QUIO RIBEIRO DO NASCIMENTO

485 AMANDA BELUZZO

486 JOSEANE JUSTI

487 YURI PORTO CAMPANA

488 *ISABELLA LIMA DOS SANTOS

489 *ISABELA NUNES DE LAET

490 *ISADORA DE CASTRO ROSA

491 MILENA MAYURI MIZUGUCHI KAWAI

492 EDUARDA DOMINGUES BESBATI

493 **NICKOLAS VINICIUS FLORIANO GINU DA SILVA

494 LARA SPADA

495 *AGATHA WEBER CASARINI

496 CAROLINA LISBOA DE CASTRO

497 *JANAINA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA

498 BRENDA BATISTA TEIXEIRA ROCHA

499 MARIANA CRUZ PAJOLLA

500 **BEATRIZ CRISTINA DA SILVA

501 MARIA LUIZA MONTEIRO SILVA

502 LIVIA CARRER BARBOSA ZAPAROLLI

503 *REBECA GASPARINO VILAS BOAS

504 BEATRIZ MACHADO DE SOUSA ENGHOLM CARDOSO

505 BEATRIZ MONTEIRO SOUZA MARTINS

506 RAFAELA PAGLERANI SIMAO

507 MAYLLA NOGUEIRA SCHMITH

508 LUAN MARTUCCI SANTANA

509 **NATHIELLI FERREIRA RICARDO

510 BARBARA SANTARELLI BERNARDES

511 JULIA MARIA GUEDES DA SILVA

512 VICTORIA RAVAGIO

513 VITOR COUTRIM BUENO

514 IVAN ARMBRUSTER GRECCHI

515 THALIA DINHANI GIORGETTO

516 NATALIA GALDINO DA COSTA NEVES

517 *JESSICA CANEZIM ROSA

518 LAURA DO AMARAL RODRIGUES

519 DANIELA MACEDO NUNES

520 *THAIS LACE DE ALMEIDA

521 VITORIA LISIREE PASSARINI

522 AMANDA THAIS DE LIMA

523 CATARINE DE ALMEIDA MATHIAS

524 THAIS AYUMI GOYA

525 WILSON MATHEWS GUILMO BONILHA

526 TUANNI NOVAES MARSHALL

527 GABRIELA TASCA MEIRA

528 MARIANA CANAAN

529 LEONARDO CHERBO DE BARROS

530 **ALEXANDRE DA COSTA PIRES

531 *JAKELINY CLEMENTINO LOPES

532 MARCELA FERNANDA MENDES FERREIRA

533 *FERNANDA SHIGUEMURA SAKAMOTO

534 VICTORIA BEATRIZ ASSUNCAO

535 **GUSTAVO AUGUSTO TOME ROCHA

536 VICTORIA NUNES CALVO

537 BEATRIZ BASTOS PEREIRA

538 LUCAS KUHL DA SILVA

539 LARISSA RODRIGUES LUCAS

540 AMANDA DE SOUZA MONTEIRO

541 **MARCIA DA SILVA FERNANDES LEITE

542 ISABELA CARDOSO LEO

543 ALECIA TAVARES JARDIM

544 CAROLINE YUKARE MINEI DI SEVO

545 MARINA MAZZUCCHELLI

546 **VANESSA BRITO PASSOS

547 FABIO ROLIM RAMOS

548 ANA BEATRIZ GREGUER PEROTE PERES

549 LAURA NOGUEIRA ORTONA

550 *VINICIUS BONATTI GOMES DA ROCHA

551 LUIS FELIPE PRAXEDES VIANNA

552 *VICTORIA MILANEZ RUY

553 GEORGIA MASCIOLI HADDAD

554 CAMILA BIZATTO DA COSTA

555 JULIANA GEGLIO DE SOUSA

556 GIOVANNA CHAGAS DO NASCIMENTO

557 *BRUNO CASTIGLIONI CASTILHO

558 JOAO VICTOR DE SOUZA SILVA

559 MARCELA DE BRITO SILVA

560 MATHEUS SANTOS SILVA

561 JULIA NIBUCO RIBEIRO TAKAI

562 MARIA JULIA DE REZENDE MELO FICHER

563 ANNE LYSE MACHADO LELES

564 GABRIELA ALONSO

565 MARCELA BICHARA RATIER

566 LARISSA SOUSA COSTA

567 EVELYN MATOSHIMA

568 ANA LUCIA DE CARVALHO FERREIRA

569 DAVI MONTEIRO GOLDFELD

570 *THAINA FERNANDES DE MELO

571 GABRIEL NANARTONIS MOTA

572 RAIDEY ANTONIO MAZARO

573 ISABELLE CAMILO LAU

574 ISABELLE CARLA DE MATTOS

575 *FELIPE CORREA FARAGE

010 - Arquitetura e Urbanismo - integral - Presidente Prudente

1 MATEUS DE GODOY VASCONCELLOS

2 CAROLINA DE SANTIS E SILVA

3 OSCAR KEI KABUMOTO TANOMARU

4 EDUARDA MONTI SILVA

5 CAROLINA PACE SILVA

6 ALEXANDRA TIEMI MISE LONDON

7 *MARIA LUIZA PEREIRA DE MELLO

8 ANA PAULA MORAIS CORREA

9 MAYARA CAPISTRANO COSTA FOOK

10 JULIA SEFFRIN MARESTI

11 CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA

12 LIGIA PIASSI MASETTO

13 GABRIEL BRANDAO DE CAMARGO PACHECO

14 FLAVIO DANTAS DE OLIVEIRA LOPES

15 RAFAEL MORINAGA

16 CAROLINA SILVA TAROCCHI

17 JULIA CAROLINA HIRCHE PEDRO

18 ALICE ALVES LIPPE

19 BETINA BURATI HERNANDES

20 LETICIA LUCENA LIVIERI

21 CAROLINA BEATRIZ GUIMARAES BELONDI

22 DAVI KIND VITORINO

23 GABRIELLA MELYSSA RUFO FREITAS

24 GIORDANO BARAO

25 ISADORA MIYUKI KANO CARMO

26 *JULIO CESAR SIGOLI DE CAMPOS

27 BEATRIZ GUILHERMINO RODRIGUES DA COSTA

28 RENATA MORACCI YOSHITAKE

29 *ISABELA CARVALHO FORTUNA RODRIGUES

30 *ANDRE APARECIDO DA SILVA ARAUJO

31 BARBARA FILOCRE SEGANTIN

32 ANA LUIZA TIEMI LEONARDI

33 MARIA CATARINA DE LAMAS DIAS

34 GABRIELA DELISANGELA ANDRADE

35 BEATRIZ DE CAMPOS SULATO

36 GABRIELLE ALBERINI

37 ELOISA LIMA DA CUNHA

38 JOAO FRANCISCO DA R SOUZA

39 LARISSA CAETANO DA SILVA

40 **RAFAELA DE LIMA VIEIRA

41 LUCIANA ORELLANA VALDEZ

42 GABRIELA ANTUNES

43 *CAROLINE RODRIGUES

44 ANA CLARA GARCIA LOPES

45 *ELOAH MARTINS

46 BEATRIZ DE CARVALHO ABREU

47 BEATRIZ DIAS TASSARA

48 AMANDA MAIOLINI ZANGIROLAMI

49 GABRIELA ALVES ANDOLPHO

50 HENRIQUE RODRIGUES FREIRES DE LIMA

51 BEATRIZ DE STEFANI CARDOSO

52 CINTHIA BERGUES DIAS

53 THAIS REIS MAZINE

54 LUANA SABIAO PAULINO

55 AMANDA MOREIRA BARCHI

56 FELIPE DA SILVA GARCIA

57 ISABELA DAIBERT DE CARVALHO

58 *MARINA ABREU DA SILVA

59 BEATRIZ COUTINHO DE FREITAS

60 LETICIA SCHIAVON

61 LUCAS COSTA FERREIRA ASSUMPCAO

62 MARIA CAROLINA LIMA

63 VITORIA TESSER MACHADO DE OLIVEIRA

64 LARISSA NOGUEIRA AGNELO

65 GISELLE AKEMI TSUKAHARA JENSEN

66 RAFAELLA GONCALVES CENEVIVA

67 **BEATRIZ MATOS MEDEIROS

68 LARA BATISTA GARCIA

69 JACKELINE HELEN GONCALVES DOS SANTOS

70 MARCELLA FONSECA ACOSTA

71 ISABELLA COVRE LEONARDI

72 ANNA LAURA MARQUES

73 YASMIN PIVA GONCALVES DA SILVA

74 PAULA MARTINS PARIZ VALLIN

75 HENRIQUE BARBOSA CINTRA

76 *GABRIELLE NATALIE GUSMAO GOMES DE ARAUJO

77 FERNANDA DE ALMEIDA FARCHE

78 SOFIA ANDRIOTTI ALBUQUERQUE

79 AMANDA DE SOUZA MOTA

80 **THAINA CITOLINO BARBOSA

81 PEDRO HENRIQUE DA SILVA MARIM

82 BEATRIZ SANTOS SILVA BETETTE

83 LUCAS GABRIEL ALCANTARA

84 MARILIA MUNHOZ PEDROLLI

85 INGRID RAVANELLI JORDAN

86 LUCAS DAVID MORALES LEAL

87 ANA LAURA MARTINEZ OLIVEIRA LIMA

88 *VIVIANE DE BRITO MAIOR

89 CAROLINA HALFELD RENESTO

90 CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA

91 THAIS HELENA OLIVEIRA GALVAO

92 REBECCA BRUNO LOPES

93 LETICIA RAPHAELLA DE AQUINO FERREIRA

94 RAYANE MILENA DE OLIVEIRA REGINATTO

95 MARINA CLEMBO CAMPOS

96 **ISABELLA FREITAS DA SILVA

97 *LARISSA BEVENUTO GOMES

98 *FERNANDO MARQUES HOSI

99 AMANDA ZANATO MENSATO

100 TALES ALCARAS MURADAS

101 GIOVANNA CANISARES TARDIN

102 JOAO VITOR MORAES SILVA

103 GUSTAVO HENRIQUE BERNARDES DE SOUSA

104 SARAH BRAGA DO CARMO

105 ALEXANDRE HERNANDEZ ALAMO

106 MARIA EDUARDA FONSECA LOPES

107 JOAO ARTHUR BARCELOS ABDO

108 UMBERTO LUIZ DALBEM FLORIANO

109 *DAYANE DE SOBRAL GONCALVES

110 KELVIN KEULER EUGELMI LOPES

111 MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE ALMEIDA

112 ANA LETICIA FELIPE

113 ISABELLA ULIANA DE PIERI

114 ANA PAULA SOARES DE OLIVEIRA

115 THAINA SCOPINHO CARBINATTI

116 BARBARA DOS SANTOS E CASTRO

117 **ELLEN AGUIAR COSTA

118 AMANDA BARTOLOMEU DE SOUZA

119 GABRIELLE HELOISA FERNANDES

120 MARINA MAYUMI GOTO

121 LUCAS WILLIAN DA SILVA RUIZ

122 ISABELLA CRISTINA DE SOUZA SCUPINO

123 *DIEGO ZUMPANO ANTONIO

124 THAIS APARECIDA DOS SANTOS

125 FABIANA DIAS DE MAGALHAES

126 ISABELLY NAOMI SANTOS YAMAMOTO

127 AMANDA GUEDES FERRI

128 JAQUELINE SANTOS MASSARENTI

129 VITOR GOMES CAROLINO

130 *NICOLE MATOS MAIA

131 LUDMILLA CUSTODIO PRUDENCIATTO FERNANDES

132 LETICIA CLEMENTIM FRANCESCHI

133 MARIANA SABINO OLIVEIRA

134 **ANTONIO SOUZA SANTOS NETO

135 JOAO VITOR MENDES TRINDADE MARTINS SANTANA

136 MARIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA

137 BRUNA CHARA DOS SANTOS

138 JACQUELINE DULCINEA PASSOS PALHETA

139 MARIANA LUARA GRAMINHA

140 *LIDIA MAYUMI SOGAWA

141 *SARAH LIRA GARRIDO

142 *BIANCA BATELANI VERNI

143 JOSE CLAUDIO GONCALVES DE AZEVEDO

144 ANA FLAVIA MAMERI AZEVEDO

145 PAULA ANTONIO MARQUES

146 LUANA LIMA BARREIRO

147 MARINA BORASCHI ALEXANDRE

148 EDISON GODINHO NETTO

149 *LETICIA DE VASCONCELOS BARRIONUEVO

150 RAFAELA GOMES PAVONI

151 RODRIGO ISSAO MIYASHIRO

152 BARBARA BUSO

153 FLAVIA MEDEIROS

154 MARIANA CAIXETA NUNES

155 CAROLINE CORREA

156 *KARINA KAREN DE OLIVEIRA SOUZA

157 GEOVANA LONGUINHO MENDES

158 ISABELA FERNANDES CIRIANO

159 GUILHERME LEIRIAO ALVES

160 NATHALIA SILVA TEIXEIRA

161 BEATRIZ DE CARVALHO TEIXEIRA

162 JULIA SOARES SANTANA

163 *PEDRO ANDRIETTA STIOLIN

164 LARISSA PIMENTA PRUDENCIO

165 ISABELLA VIGNOLI DA SILVA

166 NATALIA DEL CISTIA

167 **THOMAS FELIX OLIVEIRA FERREIRA SILVA

168 GABRIELA CATALLANI GALDINO

169 ISADORA PEREIRA FRANCISCO

170 JULIA VITORIA SANTOS RODRIGUES

171 CAROLINA YUMI TENORIO KURASHIMA

172 TAINA ROBERTA BATISOCO DINHANI

173 HELOISE PEDROLLI AGUIAR

174 **DEISLANE OLIVEIRA FONSECA

175 *GABRIEL DOS REIS TEIXEIRA

176 CAROLINE LIMA ZAVATIERI

177 GUILHERME SIMOES

178 GUILHERME TRAVAGINE FERREIRA

179 *NATALIA RICCI DA SILVA

180 MARINA DOMINGUES SANACATO

181 FELIPE AZZOLINI

182 BRUNA TAVARES ARGENTO

183 PEDRO HENRIQUE HERNANDES MAGALHAES

184 ANA BEATRIZ FEITEIRO CURY

185 MILENA VALLONE POTT

186 *MARIANA PODDIS BUSQUIM E SILVA

187 ESTELA DOS SANTOS CRUZ

188 SABRINA NAMIE ARAKAKI

189 *WESLEY DA SILVA MARINHO

190 MARIANA DE MELO CINTRA

191 YARA FERREIRA DE SOUZA

192 THAIS BERTUZO SANT ANNA DE LIMA

193 LARISSA CRISTINA SAMPAIO

194 *CLARA HELENA BIANCHI PEREIRA

195 **MARIANA DE SOUZA

196 ELORA MARINS GIROLDO

197 SARAH CAROLYNE MUNHOZ PEREIRA ISHII

198 JULHIA BERNARDO ARAUJO

199 LUISA DARONCO FREIRE

200 SOFIA DE ANCHIETA MESSIAS

201 JONATHAN RODRIGUES FERREIRA

202 TOMAZ HOLL MONTEIRO

203 MARCEL ARANTES LIMA

204 ISABELLA BERTONCINI TOME

205 RAFAELA MAGALHAES PACIFICO

206 LUIS GUILHERME DE GODOY

207 ANE CAROLYNE SILVA NUNES

208 **LUIS FELIPE VIEIRA

209 *LEONARDO NASCIMENTO DROZINO

210 HELENA LOURENCO GOUVEIA

211 TATIANA MONNERAT LEITE PIVA

212 *THALITA BENECIUTTI QUINTANA

213 *JOSE LUIZ TONETTO NETO

214 ADRIANA NATSUMI HARA

215 *YNARA TRINDADE MEIRA

216 **THIAGO FERNANDES MAGRI

217 VITORIA GOMES LUCIANO PEREIRA

218 GABRIEL HENRIQUE CHAGAS

219 GIOVANA CARDOSO ROQUE

220 **REBECA GOMES DOS SANTOS

221 GABRIELA RIBEIRO NUNES

222 ALINE STEFANY DOS REIS RAMOS

223 VINICIUS MONZEM GARCIA

224 JADE BREGA

225 *KAUE LOPES TROLESI

226 *PRISCILA DOMINGUES ORMENEZE

227 MARIA LUIZA GARCIA LOPES MOLINA

228 *CAMILA MONTELI DE LOLLO

229 *FERNANDO AUGUSTO SOUZA MANARIN

230 *RAPHAEL FERREIRA MONTEIRO

231 LAIS SILVA NAGANO

232 *JOAO VITOR BARBOSA

233 LARA PRIANTI SAXTON

234 CESAR DRUMMOND MAGALHAES NANKRAN ROSA

235 ALINE ESPINDOLA KAESEMODEL

236 MELLYNE VIVIAN BARBOSA

237 *FELIPE PEREIRA ALTHMANN

238 GIULIA SAMOGIN SILVA

239 NATALIA SILVA FERRARESI

240 JOAO GABRIEL SANTOS FRANCISCO

241 LAURA MARIA PURCHIO E BARROS

242 DANIEL NUNES CAVALCANTE

243 **JONATHAN WILLIAM SANTANA PAIVA

244 LUCAS PURO CAMINHOTO

245 **RICHARDY GUSTAVO VERGILIO DE OLIVEIRA

246 MARINA SANTOS SAO LEAO

247 JULIA DA SILVA SANTOS

248 LETICIA MACEDO CAETANO

249 DANIELE C. DRESDI

250 CAROLINNE BENANTE PAZIAN

251 *WAYNE MOTTA NETO

252 GIOVANA FERREIRA DE PAULA

253 FLAVIA MONIZE FERREIRA DOS SANTOS

254 **LORENA CAROLINE ANDRADE CRUZ

255 NICOLE BELINELLO CASSIANO

256 KAROLINE GODOY CARDOSO

257 *RAFAELA IVAKAVA ASSINE

258 GABRIELA CONDE VITAL

259 MONIKY DE ALMEIDA FREITAS

260 ARIANE PAOLA GRAMMA

261 VICTOR SIQUEIRA FERREIRA

262 LETICIA MARQUES COSTA

263 LISSA CRUZ RUSSI

264 **VAGNER VITOR DE OLIVEIRA

265 ISADORA LUIZA DE ALENCAR ALKIMIM FERRARI

266 CLARA MACEROU YPIRANGA

267 **DEBORA TOLEDO VIEIRA DA SILVA

268 CAROLINA PIRES LUCHESI

269 HENRIQUE HAYASHI MENDES DE OLIVEIRA

270 GABRIELA SOARES PEDERIVA

271 GABRIELA MORAES BECHELLI SILVA

272 FERNANDO HENRIQUE CAVICHIOLE FERREIRA DANGELO

273 DANIELLA PAGLIUSO GERBASI

274 AMANDA BATISTA BENTO

275 BRUNA DA SILVA MAROSTICA

276 BRUNA KAROLINE DA SILVA

277 NERIANI FATEL COMINI

278 **MARIELE REGINA VALERIO DE ALMEIDA

279 PEDRO HENRIQUE GAZONI FERREIRA

280 **JHONIOUR COSTA PINTO

281 CAMILA DE OLIVEIRA CARLUCCI

282 JOAO PAULO SILVA GOMES

283 *MILENA MUNIZ MELLO

284 ANA LAURA TAMURA AKAMA

285 ISADORA RESGES DE SOUZA

286 *JOSE CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR

287 **DANILO HENRIQUE DE FREITAS QUIRINO

288 **RAFAEL DA SILVA FILOMENO

289 *CAROLINA ALEIXO MARINHO DUARTE

290 LETICIA CARDILI SACCO

291 ANA CLAUDIA DOS PASSOS MORENO

292 LAURA PENHA NASCIMENTO

293 SARAH JENNIFER HOPKINS DE AZEVEDO

294 *EVELLEN MAYARA MARCHESI

295 MARCELA PIRES SILVEIRA

296 JULIANA SOUZA GOMES

297 GABRIEL HENRIQUE MAXIMINO SANTOS

298 BRUNA NEIFE VEIGA BARBOZA

299 VIVIANE BURANELLI COSENZA

300 **GABRIELA ANDRADE GOMES DOS SANTOS

301 POLIME PELOSI

302 ELISA GONZALES PEREIRA

303 **ISABELLA NETO DA SILVA

304 *CAROLINE POSTALI

305 *ANA LAURA NASCIMENTO DA SILVA

306 MATHEUS CARNEIRO DA SILVA

307 BIANCA MEDEIROS MENEZES

308 *EDGAR ALEXANDRE DE CAMARGO

309 FELLIPE AGUIAR DA COSTA

310 *FERNANDA PEDROSO AMORIM

311 PIETRA ANDRADE DEL NERO PINTO

312 *KARINA SAYURI ARIMURA UTIGA

313 ANA FLAVIA CORREIA DE OLIVEIRA

314 RAPHAELA LETICIA ROZENDO PINTO

315 *WESLEY GABRIEL GARCIA GODOI DE LARA

316 *LAURA FERNANDES ARRUDA VIEIRA DA SILVA

317 JULIA D AVANCO

318 LETICIA TIEMI KIMURA

319 **LAIS SILVA MARQUES

320 GABRIELA ANDREIA BARRETO ZAPATTA

321 FERNANDA MIDORI NAGAOKA

322 GABRIELA TONINI

323 **SEBASTIAO BEZERRA NETO

324 *TALITA DANTAS CASTELARI

325 *GEOVANA CAROLINA VIGNOTO

326 JULIA MERLIN DIAS

327 *LUANA DOMINGUES SANTOS

328 ISADORA ESCARELI MARTINELLI

329 LUANA VITORIA ALVES GUIMARAES

330 VITOR OLIVEIRA ALMEIDA

331 **LUCAS TEODORO LOPES

332 *IZABELLE AIYUKO KIKUCHI

333 YASMIN CARROS PIRES

334 GABRIEL VALENTE SUGUITANI

335 SOFIA DE MIRANDA MOURA

336 MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS FILHO

337 *RENATO SERODIO MANZONI

011 - Arquivologia - diurno – Marília

1 CAIO LONGO MACHADO DE ALMEIDA

2 **RAFAEL CARDOSO REIS

3 HENRIQUE RODRIGUES ALVES MARTINS

4 THAYNA MARCELINO DE FREITAS

5 IGOR MEDINILLA DE CASTILHO

6 MARIA JULIA SANTOS DE FREITAS

7 BEATRIZ PEREIRA FOGANHOLO

8 SOFIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE LOPES

9 MARINA TAMI MATSUMURA

10 ALEXANDRE LUIZ GAMA ZAMPOLLO

11 VICTOR GUILHOTTI DE ALMEIDA CAMARGO

12 HENRIQUE MODESTO DA SILVA

13 MARIA EDUARDA GARCIA MARTINELLI DE OLIVEIRA

14 TALISSA DA SILVA PENHA FERNANDES

15 *MARIA RITA CONDE SIMONE

16 FABIO VIEIRA GARCIA

17 *MARIA ANGELICA DA GRACA DE OLIVEIRA MONTEIRO

18 RODRIGO BOTTINO COTAIT

19 MARCELO DE CASTRO SA

20 CAMILLA ROSSI LEAL

21 **JOANA DE MELO ROMA DOS SANTOS

22 ITALO PANTALEAO LIMA

23 ANA FLAVIA DAS GRACAS CRUZ

24 *ERICK FARIA MOSSO

25 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE CASTRO

26 **VICTOR HUGO FREIRE SILVERIO

27 **RENAN TAKASAKI FRUTEIRO

28 *THAYS GABRIELY TOKUMOTO GENERICH

29 JULIANA OSTI MACHADO

30 *JAINE BEGNAMI DE MATOS

31 **GRAZIELLE DE JESUS FAGUNDES DE OLIVEIRA

32 RICARDO MATHEUS MORAIS ARAUJO

33 *THATIANE PRISCILA PACHELLI DA CRUZ

34 *TULIO MACHADO LEAO

35 LARISSA KAREN PEREIRA

36 **JUNIOR CRISTINO DA SILVA

37 *JENIFFER PAMELA FEDEL ABREU

38 **GABRIELA FRAILE FERREIRA DE SOUZA

39 **ELISANE SALLA DE CASTRO

40 VICTOR HUGO LIMA PIGONI

41 **LETICIA DE SOUZA DE AZEVEDO

42 *BEATRIZ PIACA DA SILVA

43 **GUSTAVO ANDRADE SOUZA MELLO

44 **ADRIANE APARECIDA PINEL GOMES DE LIRA

45 *LUCKY FERREIRA PADUA

012 - Arte-Teatro (Lic) - noturno - São Paulo

1 GRETA CHRYSTIANNE DE ANDRADE E SILVA

2 *GABRIELLE LEI POLIZZELLI

3 PEDRO AUGUSTO PINA FURTADO

4 GIOVANNA CAMPANHARO DUTRA

5 RAPHAEL LEON DE VASCONCELOS

6 JOAO PEDRO MARCELINO DUARTE

7 GIOVANNA UEDA MORALES

8 SANTIAGO ALMEIDA SABELLA

9 CLOVIS GERON JUNIOR

10 THAIS CARVALHO FERREIRA

11 *LEANDRO SENNA CARDOSO GOMES

12 **LUCAS DA SILVA MACHADO

13 MARIANA VIDAL RIBOLLI

14 GABRIELA FERNANDES COSTA PELLEGRINO

15 BRUNA NASCIMENTO RUGERIO SILVA

16 PEDRO AUGUSTO ANDERSON DE PAULA NOGUEIRA

17 *NATHALIA CARNAVAL NIGRO

18 **MICHELLE RACANELI NASCIMENTO

19 CLARA LOBATO BUGANEME PEREIRA

20 **MATHEUS SANTOS MACIEL

21 **FELIPE ADOLFO VIDAL

22 AMANDA GAMBA

23 **ICARO GABRIEL PIO DA SILVA

24 VICTOR PESSOA DE OLIVEIRA

25 **JANAINA BATISTA DE SOUZA DELFINO

26 *TIAGO MACIEL DE SOUZA

27 *JENNIFER DA SILVA OLIVEIRA

28 LUDMILLA REIS COHEN

29 *BRUNA CAROLINI BIASI

30 **JULIA MORAES RAMALHO

31 JULIA LACERDA NORATO

32 GABRIELA PEREIRA BUENO

33 **KLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA

34 *JAQUELINE TEIXEIRA DAS CHAGAS

35 *ALAIDE DO NASCIMENTO CADIMA

36 *LEONARDO SOUSA GOMES

37 GEOVANA SIMOES VIEIRA

38 *BRUNO VETZCOSKI RAMOS

39 LUIS HENRIQUE SEIXAS

40 BRUNO PRATA LABOISSIERE

41 NATALIA BUTTLER SANCHES

42 *LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS

43 ANA GABRIELA ARAUJO ROSSETTO

44 JULIO PEREIRA PAULUCCI

45 GABRIELA DA FONSECA SIMIONI

46 CARLOS SANCHEZ FAVALLI JUNIOR

47 *GEOVANE CARLOS REGA

48 DANIEL RECHTMAN

49 *DANIEL DOS SANTOS

50 *NATALIA RIBEIRO

51 *RAFAEL OTAVIO SILVA

52 CHIRLENE SAMARA DE SOUZA

53 **ALLAN DOURADO ALVES

54 DENISE HYGINIO DE BARROS SILVA

55 VITORIA SARAGIOTTO

56 *BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA

57 **DIEGO LIMA DE CARVALHO

58 PAULO ANDRE SOMMER NASCIMENTO

59 *GABRIELA POVO DE CASTRO

60 *ISABELA CORREA RODOLPHO

61 *DANIELA SIQUEIRA DE OLIVEIRA

62 MORGANA SIQUEIRA RODRIGUES

63 **WEBER RODRIGO DE CARVALHO

64 **JONATHAN MOREIRA DOS SANTOS

65 PAMELLA ALVES DE ARAUJO

66 MAURICIO OLIVEIRA CORREA SILVA

67 FELIPE KENNEDY CARVALHO TORQUATO

68 BIANCA APARECIDA DE OLIVEIRA

69 **EMERSON SILVA OLIVEIRA

70 GUILHERME BATISTA LEITE

71 *CESAR LUIS GUIRAO CRUZ

72 ISABELA DOS SANTOS COSTA ALVES

73 **HENRIQUE NOGUEIRA COSTA

74 *MISAEL DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR

75 *GABRIEL PRATA DA SILVA

76 CAROLINE PIANHERI DUARTE

77 MATHEUS BRITO SILVA

78 **ANNA BEATRIZ NOBREGA AMORIM

79 LUCAS FLORENCIO

80 GUSTAVO SPADIN PORTELA

81 *VITORIA LOUISE ALVES MONTEIRO

82 MARCAL HENRIQUE DA COSTA

83 VITORIA MANGINI LIMA DE SOUSA

84 *DANIELA DOS SANTOS ALVES

85 ADRIELLY MONTICELLI PUCCI

86 NATHALIE SALVIANO QUIDUTE DE SOUZA

87 **THAYNA TAUANY GARCIA DE CARVALHO

88 NAYRA NUNES DE SA

89 FELIPPE PENELUC DOS SANTOS

90 *EVELYN OLIVEIRA SALES

91 JULIA BERGAMO SOUZA

92 **GUILHERME MATHEUS GODOY DOS SANTOS

93 *MONICA MARTINS DE FARIA

94 BRUNA VARGA SCORPIAO

95 CAROLINA FERREIRA ESTEVES

96 PEDRO ROBERTO DE ALMEIDA AMBROSINA

97 **GABRIELA SALES DOS SANTOS

98 *MATHEUS DE OLIVEIRA SALES

99 *LIGIA INACIO DE ARAUJO POLICENA

100 ALLESSON PALHANO DE OLIVEIRA

101 ADEOLA AIYEDUN ADEWOLE

102 *MATHEUS ANDRADE NASCIMENTO

103 *BIANCA MEDEIROS ANTONANGELI

104 JANAINA JARA PASSOS DE OLIVEIRA

105 **MIKAELY FREITAS DA MATTA

106 **THAIS PEIXOTO DA SILVA FARIA

107 **GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA]

108 LUCAS MENDES STEVANATO

109 GABRIELLE VACIRCA PEREIRA

110 **ANA CAROLINA DO CARMO SANTOS

111 **LARISSA FERREIRA DA SILVA

112 IEDA AMARO

113 GUILHERME MOLITERNI ASHINO

114 **LUCIA GABRIELI STEVES OLIVEIRA

115 *BEATRIZ LUVIZOTTO DE CARVALHO

116 **FELIPE MARINHO DE JESUS SOUZA

117 **LAIS AMEIRELLES LIMA DA SILVA

118 **DIJALMA DE SOUZA MARQUES JUNIOR

119 **FERNANDA DE SOUZA SANTOS

120 *LAURA SOARES DOS SANTOS

121 **RAQUEL DA SILVA PEREIRA

122 JULIA BALLAGUEIRO DOS SANTOS

123 *LUIZ HENRIQUE HOLZMANN SOARES

124 ULISSES BARBOSA DIAS

125 GABRIELLA PEIXOTO DAS DORES

126 **EDUARDO HENRIQUE DA SILVA

127 **KELLY RODRIGUES DE JESUS

128 *BRENDA KATSURAYAMA YOSHIDA

129 *ISABEL ALVES BARBOSA

130 *LUANA BLASCO GOES CABRAL

131 *DAGLIANE NATIELE LEITE

132 *THALINE DA COSTA

133 RENATO PERES MANO

134 **MIGUEL EDMUNDO DE BRITO

135 THAIS HILARIO DOS SANTOS

136 **LARA JULIA CHAVES TEIXEIRA

137 *DANIELLE CAROLINE REIS DE OLIVEIRA

138 *CAIQUE FERNANDES MASSANI MADEIRA

139 **MARCOS DANIEL LIMA DA SILVA

140 **GLEICE VITORIA PIMENTA COUTINHO

141 *JULIA DE SOUZA ESCALDA

142 *RENAN CORDEIRO HINOJOSA

143 *JULIA DA SILVA BIAGGIOLI

144 *GIOVANA ADRIELI PRADO ALMEIDA

145 **ALESSANDRA DE JESUS RODRIGUES

146 **LUIZ FERNANDO DA SILVA

147 **MARIA CREUZA OLIVEIRA

148 IRAI IAKOWSKY BARBOSA

149 **FELIPE DA SILVA ESTEVAO

013 - Artes Cênicas (Bac) - Habilitação em Interpretação Teatral - diurno - São Paulo

1 JOAO VITOR ZANATO DE CARVALHO RIBEIRO

2 CAROLINA BORGES PINTO

3 *LILIAN BARBOSA DE SOUSA GOMES

4 *OLIVIA CAMPELO DE FREITAS

5 MARINA CAMPOS BARRETO

6 *JEAN BRUNO CARVALHO

7 ISABEL DE ALMEIDA MONTEIRO

8 JOAO GUILHERME EGIDIO DA COSTA

9 FERNANDA NUNES DE SOUSA

10 NATALIA PEREIRA DE OLIVEIRA

11 GIULIA MASINI CURTI DA SILVA

12 LEONARDO PORTO BOVERI

13 *GLENDA FERREIRA SOARES

14 ISA MENEGHINI

15 MARINA YAZBEK MOURAO

16 LUISA FREITAS MATIAS DOS SANTOS

17 *NICHOLAS CARRER GUERRERO

18 **LARISSA CAVALCANTE DA SILVA

19 EMMA JOVANOVIC

20 GIOVANNE LIMA MALTA

21 VICTORIA F ROSSETTI

22 RENATA FIGUEIREDO HADDAD

23 *JULIANA PASSOS FERREIRA DE SOUZA

24 ISADORA SAIANI BELLINI

25 GABRIEL RAMOS DE CASTRO

26 VINICIUS SILVEIRA

27 *MILENA DE CARVALHO BARBOSA

28 LIVIA PERES DANGELO

29 GABRIELA GONCALVES SOARES

30 LAURA VICTORIA MAXIMO TURATI

31 BARBARA MARIA BARRETO FONSECA DE CERQUEIRA CESAR

32 NUNO HOLANDA SA DO ESPIRITO SANTO

33 RAFAELA DENADAI DE OLIVEIRA

34 LUIZA MELLO DE OLIVEIRA

35 CAMILA FISCHER

36 TADZIO JULIAO VEIGA

37 LUANA PANTALEONI FRAZAO

38 GIOVANNA BORGES NOGUEIRA

39 JULIA TIEMI KOBASHIGAWA

40 SABRINA FAGUNDES

41 ANDRE FREIRE JOB MENDES FERREIRA

42 LUIZA FONSECA KEHDI

43 MATHEUS FELIPE MARQUES PESSOA

44 YASMIN FIORENTINO CESCHIN RAMOS

45 CATHARINE FRASSETO BLANCO BENEVENUTO

46 *ERICA RIBEIRO SAI ACACIO

47 NICOLE DE SOUZA SGANZELA

48 FELIPE MORETTI BACCILI

49 LAURA PEDROTTI

50 LUISA C. DE A. MARTINS

51 BARBARA FRANCESCA BERNARDES COELHO

52 LIVIA RIBEIRO DO NASCIMENTO

53 *DOMINGOS JOSE PERES PEREIRA

54 BRUNA HIPOLITO TIOMA

55 LAIS CANDIDO SILVA CRUZ

56 ISADORA ANNUNCIACAO LUCHINI

57 *VINICIUS SOARES DE ANDRADE

58 WINNIE MORIYAMA

59 **HENRIQUE LIMA SILVA

60 YASMIN CALBO DE MEDEIROS

61 THAIS HERNANDES

62 *BRUNA NATASHA FRARI

63 MARCELO STEHLICK

64 *EVANDRO ZAMPIERI BORGES

65 JONATHAS FERNANDO PERRENOUD LINDOLPHO

66 BIANCA BANHARA DE OLIVEIRA

67 ANGELINA NUNES DUQUE DA SILVA

68 **JHONES PEREIRA DA SILVA

69 CAIO MENEZES CALDAS

70 GUILHERME HENRIQUES TSUJI

71 MILENA DE SOUZA MARTINS

72 JULIA BIZUTI GUSSAO

73 LUCAS ESPOSITO ZULATO

74 JULIA MASCHIETTO MASTROMAURO

75 ISABELLI GRAMISCELLI FERREIRA ZAVARELLO

76 ALLANIS COELHO AZZAR

77 ANA LAURA MAXIMO FERREIRA

78 RODRIGO ALVES CARVALHO

79 *ISABELE FERRIOLLI COSER

80 ANNA PAULA MACHADO COELHO

81 **JAIME BRANCO FILHO

82 LUIS FELIPE MONTEIRO

83 **STEFANI BOHATIR

84 *GUSTAVO DE JESUS TOMAZ

85 FERNANDA POLI CARVALHO MAGALHAES

86 BRUNA ALY MENEZES

87 ANA BEATRIZ ALENCAR DE OLIVEIRA

88 *ALICIA FERNANDA CARVALHO IGNACIO

89 MARIA EDUARDA POSSATTO

90 *MARIANA ARRUDA NUNES

91 JOAO VICTOR YURI REBOUCAS

92 *IAGO RAFAEL MILANI

93 PEDRO COSTA DIAS

94 AMANDA CABRAL SATO

95 *MILLENA GOMES MELO

96 GIOVANNA PICCINATTO CALVIN MARQUES

97 REBECA VALENTINO NAVES DE SOUZA

98 *GABRIELA VINCI MARCON

99 **YA OSSAIE DOS SANTOS MOSTACHIO

014 - Artes Visuais (Bac/Lic) - diurno - São Paulo

1 MARIANA FUJISAWA

2 JULIANE BATISTA DE CARVALHO

3 SABRINA DE OLIVEIRA

4 BRUNA BEATRIZ DE SALES HIRAI

5 MARIANA AUGUSTO MORENO

6 *FERNANDA PANTUZZO FERREIRA

7 NATHALIA BERTOZZI OLIVEIRA

8 JULIA ZACARIAS FREZZA

9 JULIA RUIZ DE SOUZA

10 JESSICA VICTORIA VAN DER BOOR

11 *FLAVIA MARIE HAYASHI VIVANCO

12 RODRIGO KENZO ISIOKA

13 ISADORA DAHMEN CARBONERO

14 VICTORIA BISPO RIBEIRO DOS SANTOS

15 LUIZA MAIA FUGIMOTO

16 LEILA ZELIC DE ABREU LIMA

17 ELISA VILLELA BORGES

18 BEATRICE FRUDIT

19 *TERENAH PENHAS DE LIMA STEFANI

20 LAURA SAYURI DE HARO

21 EDUARDO MORIC VILELA MARIANO

22 AMANDA DOS SANTOS BRASILIO

23 LUCA DE SOUZA GUERRA SERRA NETTO

24 SOFIA VEIGA MARIANI

25 VICTORIA LOPES REIS

26 KARINA MOTODA

27 HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA

28 MARIANA DE PAULA MACHADO CHERUBINI

29 THIAGO BUENO GOMES

30 *ACUCENA MIRANDA BRANCO

31 CAROLINE BATISTA PACHIONI

32 **ANGELA NUNES FELICIO

33 *SABRINA LIMA LOPES SILVA

34 *ARTHUR PARISI

35 JULIA SANCHEZ

36 CAROL MENEZES MEDINA

37 MARIANA SENA BAPTISTA

38 THOMAS GIURNO DESTRO

39 **TASSIA CAMILA NOVAES RAIMUNDO

40 MARIANA B. GARCEZ

41 **FABIO MARTINS MENINO

42 CAIO CIRENZA LESCHER

43 *MANOEL AUGUSTO GESSE SOBRINHO

44 *JOSE VINICIUS F ROCHA FERNANDES VIEIRA

45 SABRINA GIKOVATE TROIANO CURY

46 *MARIA CLARA RAMOS MODESTO

47 ISABELLA LANZA VENDITO

48 GUILHERME DE LIMA FERNANDES

49 ALAN NAGAMINE

50 BARBARA FREITAS DE MELLO

51 *MARCELO VELOZO YAMANOI

52 NATALY MARY MEIRA GOSSLER

53 PRISCILA AKIMI HAYASHI

54 LAURA STASEVSKAS NOFFS

55 TAINA ALVES CUSTODIO

56 *MARCOS ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

57 GREGORIO JESUS ZELADA

58 ALINE BARBOSA CAVALCANTI

59 VICTORIA KAMINSKI DENIZ

60 JULIANA MARCON DOS SANTOS

61 *LUANA TAINA DA SILVA BONFA

62 BEATRIZ PACHECO GAVIAO

63 JESSICA GROKE RODRIGUES

64 **DANIEL MOREIRA FREITAS

65 JULIANA PAIOTTI SCHYCHOF

66 **VITORIA SILVINO DA COSTA

67 LIVIA SOUZA ALVES

68 BARBARA REGINA BATISTA CARVALHO DE ALMEIDA

69 MARIANE PEREIRA RUBINATO

70 *LARIELA CAROLINA DA SILVA

71 MARINA NOGUEIRA PEREZ

72 GABRIEL USSAMI GOMEZ

73 *HENRIQUE DE SA DURLO

74 JULIA AUGUSTA SALOMAO

75 *GABRIEL SILAS SANTANTA FILARETO

76 PRISCILA DOS SANTOS LOPES

77 CLAUDIA MARTINI FERRARI

78 SUELLEN DIAS CICCOTTI

79 ALICE LIMA SAMPAIO

80 **RAFAEL BERNARDO DE CARVALHO LEANDRO

81 **LUCAS CASTRO LIMA

82 DANIEL MENDES MATUI

83 BARBARA FERREIRA DOS REIS

84 *CAMILA SANCHO MARQUES GUASCO

85 MARILIA RIBEIRO DE SOUZA

86 BRUNO LOPES DE LORENZI

87 MARIANA TEZOTO DE LIMA

88 BEATRIZ IWATA SOARES DA SILVA

89 ANDRE BORTOLETTO DA COSTA

90 ALUISIO DA SILVEIRA LEAL

91 MARJORIE EMIKO ANDO MIYACHI

92 VICTORIA TZUNG LIMA SOARES

93 **MARIA FERNANDA SOUZA LOBO

94 *THIAGO SBORDONI GOMES DA SILVA

95 VITORIA DA SILVA FONSECA

96 *NATALIE PADRAO OLIVEIRA

97 RAFAEL NATALI PEREIRA

98 AMANDA ALCANTARA DE OLIVEIRA

99 *SUDY ELLEN CAMARGO

100 *LUAH SOUZA CARIBE RATTES

101 LIVIA MARQUES TERRASSA

102 ANA CAROLINA GIMENES MORAES

103 PAOLA EMERIQUE CEIDE

104 ANGELO GOMES DOS SANTOS

105 TAMIRIS LOPEZ FERREIRA

106 FELIPE ALVES REGADO

107 ANA CATUNDA TINOCO

108 LARISSA DA CRUZ VARIZI

109 MARIA LAURA CORREA DOS SANTOS

110 PATRICIA MOURA SALES

111 *LEONARDO DOREA ZOCOLARO

112 LAURA VEIGA ANTONIASSI FERNANDES DA SILVA

113 VALENTINA GALLONI TEDESCHI

114 *BRIAN CHALEGA DA SILVA

115 AMANDA PACHECO MURAS

116 PATRICIA JARDIM PROTTI

117 MAIRA TAMI CORREIA

118 KAREN FRANCINE DIAS

119 THAIS DOS ANJOS TEOTONIO

120 BRUNA ALVES DOS SANTOS

121 CLARA LEMMI

122 ELIS MILLER LASZLO

123 PAULA SAYAKA ARAI

124 *EDER DE SOUZA PIMENTA

125 DHARA CORTE DE LUCENA

126 ALINE THAIS MORAES DURAN

127 *NAYARA IRES CARDOSO

128 **MARIANA SANTANA SERAGI

129 SABRINA RART UETA

130 GABRIELA MOREIRA AMARAL

131 LARA MARQUES RAMOS DOS SANTOS

132 NATHALIA AMANDA LINS OLIVEIRA

133 VICTOR GOMES CACERES LECOROS

134 DANIEL DOS SANTOS NAKAMURA

135 RAFAELLA ARIAS WHITAKER

136 HUGO SOARES LACERDA

137 ELTON KEN ONISHI

138 HELOISA ROCHA MARQUES MATTAR VILLELA

139 SARA JESSICA SOJA VENCESLAU

140 MARCELO AQUINAGA DE GRANDE

141 BEATRIZ GADDINI

142 BIANCA BICALHO MATOS

143 BERTA TANNENBAUM

144 CAROLINA LOPES TOYOSHIMA GUSHIKEN

145 TAMIRIS ALMEIDA DA SILVA

146 AMY SATO

147 LUISA MALAVAZI MARTINS GROSSI

148 *THIAGO ANDREIEVE GAZANI PESSOA

149 BEATRIZ IAZZETTI FABRI

150 LETICIA SILVA OLIVEIRA

151 *BRIGIDA CAMPOS MACHADO DE OLIVEIRA

152 PAULA AKEMI EGASHIRA

153 *ARIANE CONCEICAO NAPOLI DE ALMEIDA

154 **ALVARO APARECIDO DIAS

155 PEDRO POLTRONIERI F. G. DO NASCIMENTO

156 NICOLE IZZO PICCININ

157 GIOVANNA FERBER TOPIC DIAS

158 LARISSA TOGNATO CAMARA

159 BRUNA RIBAS DE LIMA

160 *INGRID REGINA COELHO KORITAR

161 FERNANDO LEE GARCIA

162 GABRIELA OLIVEIRA DE CARVALHO VERISSIMO E MELO

163 ANA BEATRIZ GARCIA

164 RAFAEL DOS SANTOS GIMENEZ

165 MATIAS VILARDAGA ESCOREL

166 GIOVANNA DOMENICONI BUENO

167 FLAVIA QUEIROZ PEREIRA DE JESUS

168 IAGO ANDREUCCI INDIO DO BRASIL

169 *LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR

170 CAROLINE AKEMI KOSSAKO

171 GABRIELA CALDARELLI

172 GABRIELA LUCAS CUSTODIO

173 GIOVANNA COSTANZA ARAUJO PALATUCCI

174 MARINA HELENA MARKOS KAWABATA

175 LARA TANNUS MOREIRA DA COSTA

176 *JULIANA BARBOSA MANSO

177 BEATRIZ SILVA E SILVA

178 MURILO SERGIO FIGUEIREDO BINA

179 **PAULO ROBERTO DOS SANTOS ROCUMBACK

180 SOPHIA EUFRASIO NASSAR

181 *ANNE BEATRIZ PENA

182 GIULIA MASTROROSA NASCIMENTO

183 *REBECA PACHECO EVANGELISTA

184 **ALICE DA SILVA SEIXAS

185 AMANDA CRISTINA PETRONIERI MARCHIONI DE FEO

186 JULIANA PEDROSO DE BRITO

187 *EMANUELLY ABADE INCARNATO

188 LUISA ULIANA DO NASCIMENTO

189 ISABELA FERNANDES HIRATA

190 VICTORIA CRISTINA GRIGOLON SANTOS

191 LEONARDO CIACCIO ZABOT

192 MURILO CALIARI OLIVEIRA

193 LAURA XAVIER BENUCCI

194 LARA TEIXEIRA ALVES DIAS

195 VICTORIA CARDOSO ALDAMA PARIS

196 MARIA ANTONIA STANOSKI DIAS DE AGUIAR

197 *BEATRIZ LEONEL BORGES

198 CAROLINA AYUMI SHIMOKUMA

199 LARA ROSA MANFREDI

200 JULIA GOES SAMPAIO

201 ISABELA CONTE PITTORRI

202 RODRIGO VALIM XAVIER DE SOUZA

203 **ISABELA REGINA MATEUS DO NASCIMENTO

204 *CINTIA I SEN CHEN FRANCO

205 BRUNA EL LAHHAM

206 LAURA TRINDADE BRICHESI

207 LIVIA FIUZA DE MORAES

015 - Artes Visuais (Bac/Lic) - vespertino/noturno – Bauru

1 *ANA CAROLINA SEVERINO GUELFI

2 *PATRICIA REGINA GIRALDI ALVARENGA

3 GABRIELE GENTIL DE MOURA

4 *DANILO JOSE DE OLIVEIRA BECKER

5 BEATRIZ RIGHETTI FERREIRA

6 NATHALIA BINDILATTI FELIPPE

7 VITORIA AKEMI RODRIGUES YOSHIDA

8 STEFANIE BELLOMI QUEIROZ

9 **FRANCYELLEN DOS SANTOS FERMIANO

10 **ALEXANDRE DE MELO RENDA BATISTA

11 ANA LUIZA SANAVIO

12 THAIS MARIA TERUEL POLO

13 ISABELA AMARAL DE OLIVEIRA

14 GUSTAVO BENTO LOPES

15 JAQUELINE DA SILVA MANTOVANI

16 LEO GUARALDO NETO

17 **LUIZ GUSTAVO ALENCAR DE MENDONCA

18 SOFIA SARTORI DOS SANTOS

19 JULIA DE PAULA NOGUEIRA SANTOS

20 LARA MARIA SASSO DE SOUZA

21 GABRIELA ESCANUELA WOHLERS

22 NATHALIA DOS SANTOS FERREIRA

23 JULIA MARTINS MORETI

24 THAIANE CHRISTINE DA SILVA

25 JOSE LUCAS BONESSO BOTAN

26 LUANA DE MOURA PICOLI

27 AUGUSTO GARBIERI ONOFRE

28 NATALIA DIAS DA MOTA SANTOS

29 *MARCIO GUSTAVO DOS SANTOS

30 **DIRCE ANE DE MELO SOBRINHO

31 AMANDA MORAES DE CASTRO

32 KATHERINNE AYMI SHIOYA

33 CLARA BRANT DE CARVALHO CONCEICAO PAIVA

34 *YOHANA MIAZAKI RAMOS

35 ARIANE CRISTINA OLIVEIRA PERMONIAN

36 BIA NUNES ZUANON

37 GABRIELA M. TAVARES

38 HUGO CESAR FELIZATTI

39 *LEANDRO PORPETA LAVAGNINI

40 ISADORA BERBEL GARDENAL

41 *JULIA DI DIO PUPIM

42 ISABELA DONA RODRIGUES

43 VICTOR HUGO DE SOUZA ZORZETTO

44 *BIANCA JIACOMETI

45 JOAO VITOR GONCALVES DE CAMPOS

46 MARIANA VASCONCELOS LAPREGA RIUL

47 MAITH MALIMPENSA

48 ALEXANDRE LAOU

49 NATALIA MARCELINO FLORENZANO

50 GABRIEL FERRARI DA CRUZ

51 *EMILY APARECIDA DA SILVA ROCHA

52 **APARECIDA INARA RIBEIRO DOS SANTOS

53 *ANA CAROLINA SULPICIO

54 LEONARDO COSTA LIMAO

55 *PAMELA MACHADO DE JESUS ROCHA

56 HELEN CAPELLARI BRITO

57 YASMIN YOKOTA GUIMARAES

58 **LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA BELO

59 VITORIA TEIXEIRA SOUZA

60 LARA ROBERTA PIZZO DOS SANTOS

61 *ISABELLA DE OLIVEIRA

62 ITALO IAGO ALMEIDA SANTOS

63 *WESLEY SCHUBERT GONZAGA

64 THAIS DE OLIVEIRA ANTONIO

65 JOAO VITOR AGUERA SILVEIRA

66 FRANCINE FERREIRA DE NARDI GOLIA

67 JIOVANA DA SILVA SANTOS

68 CLARI ANA HORITA

69 GABRIEL ABREU CERQUEIRA DANTAS

70 *JULIANA CRISTINA GONCALVES BUENO

71 BRENDA LAURIEN DUARTE GEA

72 ALEXIA ZARONI TEIXEIRA

73 LUIZA CRISTINA M. DA SILVA BARBOSA

74 *GABRIELA MUNIZ CARDOSO

75 *RAONI IARIN CORTEZ DA SILVA

76 **EVELLYN RAYNE DE SOUZA

77 *FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

78 *LUIGI HENRIQUE GOMES BRAGA

79 *FILIPE VINICIUS LEA PLAZA

80 *FLAVIA ALESSANDRA SILVA CHAVES

81 CARLA VITORIA FREITAS SOUZA

82 *TAMIRES GIOVANA ROCHA

83 GABRIELA BARBANO

84 *RAPHAEL OSMAN ABOU JOKH

85 RUBIA MIKAELA DE CASTRO

86 **GABRIEL VIEIRA DA SILVA DO NASCIMENTO

87 *LAURA DE MACEDO SANTOS

88 RAFAELLA DA SILVA CAMPOS

89 VIVIAN ALVARENGA PEREIRA

90 BIANCA BROSCO

91 *RODOLFO BERTHO LUCIANO

92 **ANDRESSA MONIQUE DE SOUSA SENA

93 *ALINE TOSCANO FERREIRA

94 *TALITA FERNANDA HORNICHE

95 CAROLINA FERNANDA AURELIANO

96 *VICTORIA MARTINS DE OLIVEIRA

97 *AMANDA EDERLI ARANDA

98 VANESSA DE CASSIA BOLOGNIESE

99 *BEATRIZ GUERRA LOPES

100 LUCAS TRAINA FINOTTI

101 *DANIELE MONTEIRO DA SILVA

102 *GIULIA RAMOS

103 *DAIARA RODRIGUES DOS SANTOS

104 *MAYARA ROBERTA LIMA DE OLIVEIRA

105 *NINIVE BIANCA DA SILVA

106 *LIVIA MARQUES BENINI

107 MILENA RAFAEL CARRASCOSO

108 **EMANUELA GOMES GLAESER

109 *ANDRE GIACOMIN OLIVEIRA

110 RAFAELA DE SOUZA GIOMETTI

111 *CAIQUE ROCHA LIMA

112 *LAURA ANJIYU SAKAMITI

113 *JOAO HENRIQUE ALMEIDA PALMA

114 *MARCELO LUIZ MARTINS SANTOS

115 JULIA HAILER VIEIRA

116 *LAIS LISBOA SOARES

117 BRUNO FERNANDO CARDOSO

118 LETICIA DE SOUZA CARDOSO

119 *NATALY VANESSA PIEROBOM

120 *ARIADNY SOFIA RIBEIRO TAKAHASHI

121 **RAFAEL ANDRADE CAMPOS

122 **GABRIELI FERNANDA CAPELOZZA

123 JESSICA OLIVEIRA SILVA

124 **GABRIELE JUSTINO SOMMER

125 *RICHARD GABRIEL CORDEIRO

126 GABRIELA SOARES PIRES DE CAMPOS

127 *RICARDO DE ALMEIDA BOMBEM

128 LAYSA VICTORIA FARIA DUARTE

129 *JULIA ALVES LOPES

130 *LUCIANA DIAS BARBOSA

131 NAOMI ESTIGARRIBIA DE MORAES

132 *MATEUS PEREIRA DA SILVA

133 ISABELY BEATRIZ DOS SANTOS

134 *CHANG YU MING

135 **GUILHERME HENRIQUE GOMES DA CRUZ

016 - Biblioteconomia - diurno – Marília

1 *JULIANA ARAUJO NASCIMENTO

2 KAREN SAYURI TAKAHASHI

3 *GABRIELA DE OLIVEIRA SOUZA

4 **RAQUEL VITORIA DE ALMEIDA SILVA

5 KAUAN COSTA SILVA

6 *CLAUDIA PEREIRA DE JESUS CARVALHO

7 *TULIO CESAR MARTOS

8 MARINA LUIZA DA ROSA

9 MARIA EDUARDA MALAGI

10 MILENE LEE

11 **WASHINGTON DA SILVA BELO

12 VINICIUS MASSAKI NAGATA NASHIRO

13 GIOVANNA MAIELLI

14 BRENDA BARBOSA DOS SANTOS

15 DEBORA LETICIA DA SILVA FERNANDES

16 JOAO PEDRO ALMEIDA ANTUNES DOS SANTOS

17 **STEPHANIE CERQUEIRA SILVA

18 JULIANA BUZINARO ANDRIKONIS

19 **BRUNA LETICIA FERREIRA

20 GELLICY MIRIANE DE SOUZA

21 BRUNA MAGALHAES ZANIN

22 LARISSA ALVES DA SILVA

23 ROBERTA PINHEIRO BARRETTO

24 **NINIVE ELISABETE FERREIRA DOS SANTOS

25 **MEIRE PRATES DE SOUZA

26 *ANA PAULA DAMASCENO DE OLIVEIRA

27 *BRUNA SIMOES DE LIMA

28 MARIA EDUARDA SINHORELLI COLOMBO

29 **STHEPHANY RODRIGUES PEREIRA

30 *GIOVANA LIMA SOUSA

31 **LIZANDRA DE SOUZA SANTOS ALVES

32 **ADENICE DOS SANTOS SOUZA

33 **RAFAELA ROBERTA BARBOSA DA SILVA

34 **SUSILEI PORTELA ORMONDE

35 *VALERIA MARTINS BONFUOCO

36 **DARLEY DE SOUZA ALVES

37 **BRUNA DE SOUZA VILHAGRA

38 **ROBERTA SAYURI MEDEIROS HIDAKA

39 *EMILY MIRIELE ABREU SILVA

40 **JULIA DOS SANTOS ALVARES NOGUEIRA

41 *SARA REGINA DE SOUZA

42 *SONIA REGINA SILVERIO

43 LORENA DEL ROVERI

44 *RAYANE KAROLYNE DE SOUZA

45 *FABIO DUARTE FARIAS

46 GABRIEL EDUARDO CAMPOS DA SILVA

017 - Ciência da Computação (Bac) - integral – Bauru

1 *LUCAS ROBERTO DE SOUZA

2 EDUARDO HIGA

3 JIE ZHU

4 GUILHERME ZORZON

5 LUMA OLIVEIRA LOMBELLO

6 EDUARDO AUGUSTO SIMAO VASCONCELLOS

7 GUSTAVO MITSUNAGA DE ARAUJO

8 IAGO CARAN AQUINO

9 JOAO ALEXANDRE SUGIZAKI

10 GABRIEL CITRONI ULIANA

11 LUISA GABRIELA DAMHA

12 JULIO NG

13 ANDRE SCHERMA SOLEO

14 BRUNO IDERIHA SUGAHARA

15 MARIA LUISA DO NASCIMENTO DA SILVA

16 ANDRE HIROSHI ASAKAWA

17 *NATHALIA ORLANDI BORIN

18 *IAGO PINHEIRO DE FREITAS

19 DANIEL SILVA NUNES

20 GUILHERME SOARES GAMA

21 CAROLINA ALONGI CURTO

22 DANIEL VICTOR QUEIROZ DE SOUZA

23 MATHEUS ESQUINELATO POLACHINI

24 VINICIUS MORENO DA SILVA

25 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA PACHECO

26 LUIZ HENRIQUE LOURENCAO

27 BRUNO DENARDO

28 VITOR ROSSI SPERANZA

29 ARTUR MAGALHAES RODRIGUES DOS SANTOS

30 LUIZ GUILHERME DUARTE DE OLIVEIRA AYRES DE SOUZA

31 BRUNO SAMPAIO LEITE

32 CAYO EDUARDO MENDONCA DO AMARAL SILVEIRA

33 RAFAEL CENEME

34 NICOLLE AYUMI ADANIYA

35 JOAO VITOR DO NASCIMENTO PEDROSO MONTEIRO

36 PAULO INAY CRUZ

37 CHE FAN PAN

38 HEITOR PEREIRA DE SOUZA

39 *ANDREW IJANO LOPES

40 GUILHERME OLIVEIRA GOULARTE

41 *PEDRO RUSCHEL SAITER MOTA

42 *ARTHUR SAKYAN VIEIRA DE MELO

43 GABRIEL KANEGAE SOUZA

44 CLARA ROSA SILVEIRA

45 LUCCA VIEIRA BATISTAO

46 PAULO JIN SOL KIM

47 GABRIEL SEIJI MATSUMOTO

48 BRUNA LIKA TAMAKE

49 LUIS FELIPE DOS SANTOS LUCCAS

50 ANDRE CARAMEL ROCHA

51 MATHEUS NEGRAO COUCEIRO

52 RENAN SCATOLINO MESQUITA

53 ERICK HOTTA ORSI

54 FERNANDO SASSI NUNES

55 RAPHAEL MEDEIROS VIEIRA

56 VICTOR HUGO VIEIRA CARLOTA

57 MIGUEL RAVAGNANI NACHTIGALL

58 GUILHERME GONZALO COSTA CERDA

59 *MATHEUS BORGES KAMLA

60 VITOR SUGAYA

61 LUCAS NORIYUKI YOSHIDA

62 ALISSON GABRIEL

63 ANDRE LUIS MENDES FAKHOURY

64 JOAO VITOR MOREIRA NICOLETTI

65 LUCAS HENRIQUE RUSSO DO NASCIMENTO

66 KELVIN KANG

67 RAFAEL KAWAGOE GOMES MULLER

68 *LUCAS NOBUYUKI TAKAHASHI

69 **LEONARDO LIMA DE SOUZA

70 ROBERTO EIJI KAMON IMAEDA

71 *JOAO RENATO RIBEIRO MANESCO

72 ISAAC WILLIAN MARIOTTO MARQUES

73 MARTIN LANDIN MARMION

74 *ROGERIO MARCOS FERNANDES NETO

75 GUSTAVO M. TRANCHE

76 FERNANDO UBA CARIELO VIEIRA

77 GABRIEL CORTES LOUREIRO

78 CAIO LYRA BIAGIONI

79 GUILHERME ESCOBAR LOPES

80 RAFAEL MENDES COSTA

81 GABRIEL DADAMOS ROSSETTO

82 MATHEUS ASSIS NEVES

83 OCTAVIO CASTRO E SILVA

84 JOAO VITOR ANDREOSSI

85 MURILO ROVINA PEREIRA

86 *PAULO RICARDO HOLTZ OLIVEIRA

87 LUCIANO EIJI TANAKA

88 MIGUEL SANCHES ROCHA

89 VINICIUS BUENO DE CARVALHO RODRIGUES

90 GABRIEL RODRIGUES SHIOTA

91 *GABRIEL VIEIRA DA SILVA

92 JOAO VICTOR MASSON DE CARVALHO

93 *LEONARDO DOS SANTOS SOUSA

94 MATEUS BACCILI DE LUCA

95 *ANDERSON PEREIRA BARBOSA

96 GABRIEL ANTONIO DINIZ DA SILVA

97 HENRIQUE GIANNOTTI CORTEZI

98 *GIULIANO CRESPE

99 ESMAEL PALMEIRA DA SILVA JUNIOR

100 *MATHEUS YUICHI YAMASHIRO

101 **RAFAEL HENRIQUE GOMES DE MORAIS

102 JOSIAS VIEIRA VARELA

103 **BRUNO HENRIQUE PAIVA DE CAMPOS

104 CHRISTOPHER MARTINEZ TSEN

105 HUGO DE AZEVEDO VITULLI

106 FELIPE HENRIQUE VERONES PEREIRA DOS SANTOS

107 GABRIEL LIMA ZAMBIANCO BARROS

108 DANIEL GOMES CANDIDO

109 FELIPE MARUBAYASHI

110 *ALVARO PEDROSO QUEIROZ

111 **JONAS WENDEL COSTA DE SOUZA

112 *PEDRO LAMKOWSKI DOS SANTOS

113 VINICIUS FOGACA DE SOUZA

114 GABRIELE SEILER SPADA

115 MARCOS CHEVIS MEIRA

116 GABRIEL UECHI

117 WILLIAM HIDEYUKI AYUKAWA

118 OTAVIO VENTURINI SGAVIOLI

119 *LUIZ MIGUEL DI MANO SARAIVA

120 VITOR DE CASTRO

121 JOAO GABRIEL PALMEIRA BONSEGNO

122 GABRIEL PARZANES DE LIMA

123 DANIELA YUMI INABA

124 SAMUEL A. OLIVEIRA

125 **PEDRO HENRIQUE NUNES BARROS

126 LEONARDO ALTEMARI NOGUEIRA

127 *FRANCISCO GOMES FRANCO

128 GUILHERME DE OLIVEIRA CESCHINI

129 ALLAN POLI DE CARVALHO

130 *REBECA PORTES STROH

131 MATEUS RIBEIRO CUNHA

132 *JOAO VITOR AZEVEDO MARCIANO

133 *THALES HIROSE NAKANDAKARI MAEDO

134 ENZO LARAGNOIT FERNANDES

135 HIAGO IGOR COMITRE

136 VICTOR NOGUEIRA COSO

137 DIOGO TORRES DA SILVEIRA

138 EDUARDO ANTONIO COMERAO STECCA ALMEIDA

139 LUIZ PHILIPE ISMAEL

140 DANIEL SADAO KATO DE OLIVEIRA

141 *CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA

142 RICARDO MARSIGLIA JUNIOR

143 RAFAEL BIAGIONI DE FAZIO

144 CARLOS EDUARDO GOMES MIRANDA

145 LUCAS BERTONI SCARTON

146 VINICIUS DE SOUZA MORI

147 LUIS HENRIQUE MORELLI

148 **LETICIA CRISTINA ALMEIDA DO NASCIMENTO

149 *LAERCIO REGIANE JUNIOR

150 **VITOR MANGUEIRA SANTANA

151 VICTOR BATISTTETE DIAS

152 *VINICIUS MATHEUS DA SILVA SERAFIM

153 *WILSON ANTUNES LUQUES OLIVER

154 *TANIA SANAI SHIMABUKURO

155 **VINICIUS LUIZ DA SILVA GENESIO

156 ALAN YEONG UK CHO

157 JULIO CESAR BENELLI VARELLA

158 ENRICO FARIA CAMPANA NOGUEIRA

159 *ANA CLARA LACAZE DE C. C. F. RENOLDI

160 MATHEUS FERNANDES LIMA

161 PAULO FERNANDO HIDEKI KUSSUMATO

162 DANIEL RAMOS MELGES

163 VINICIUS ZACARIAS LACERDA BRITO

164 GUILHERME CARNEIRO ALECRIM

165 IGOR LAGOA PACHECO

166 *GUSTAVO DONNINI CHEN

167 **HEITOR DA SILVA GIACOMINI

168 MAYLA TOSHIMI NAGAI

169 ISABELLA CIDADE PASTRO TUBARAO

170 JOAO VICTOR IADOCICCO RIBEIRO

171 **GABRIEL THOMAZINI DOS SANTOS

172 CAIO FERRAZ MARINI

173 GUSTAVO GROSSO LIRA

174 THIAGO BALDINI LUCHEIS

175 *GUSTAVO DA CUNHA AVILA

176 LEONARDO LOPES LESSA DA FONSECA

177 FELIPE ROSSETI MATHEUS

178 HENRIQUE MARCIANO DA SILVA

179 GABRIEL GRANADO MARTINS

180 BRUNO DE SILVEIRA BIAZIOLLI

181 LUCAS FERNANDES SERAGGI

182 GIOVANNA BALLAMINUT SIMIONI

183 MIGUEL FREITAS DE CAMPOS

184 *LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA

185 CELSO GABRIEL VIEIRA RIBEIRO LOPES

186 VINICIUS SASAKI TAKEMOTO

187 ARTHUR DO AMARAL ARIGONI

188 PEDRO VINICIUS COSTA GOMES

189 GABRIEL FERREIRA LIMA SILVA

190 *JULIANA VIEIRA DOS SANTOS

191 PEDRO SICCHIROLI PINHO

192 *LUIZ CARLOS TAVANO JUNIOR

193 *GABRIEL ALFONSO NASCIMENTO SALGUEIRO

194 **ARIANE CRISTINA GOMES

195 *JOSE VITOR TEIXEIRA GOMES

196 CAIO DE CASTRO SAMPAIO PROSPERO

197 PEDRO VACCARI

198 *LUIS HENRIQUE FERIAN CREMASCO

199 MATHEUS REIS DEL SANTO

200 DANIEL AMORIM VILELA DE SALIS

201 EDUARDO HENRIQUES KERR

202 GABRIEL COPPOLA

203 **VICTOR VITORINO DE SOUZA

204 ANDREI DUBOC BONO

205 MATHEUS PERCARIO BRUDER

206 DANILO GOMES CANDIDO

207 *BEATRIZ ERENO

208 *EDILSON DE ARAUJO CORDEIRO

209 VICTOR SHINJI NAKASONE

210 VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA

211 *IRACI BELO GASSNER

212 *LUCAS DO PRADO SZCZEPANIAK

213 MARCELO BATISTA DE LIMA JUNIOR

214 *THOMAS KAISER BARRETO

215 GUILHERME AUGUSTO REZENDE GALLINUCCI

216 CARLOS AUGUSTO GOMES NETO

217 *MATHEUS ROCHA BORGES

218 VINICIUS CARQUEIJO MESEL

219 LEONARDO STEIN CAMPELO

220 **WESLEY MATHEUS DAMIAO DOS SANTOS

221 RAVI GIUSFREDI QUEVEDO

222 **GABRIEL VIEIRA FERREIRA

223 VINICIUS RICARDO CARVALHO

224 *GABRIEL SOARES ARAUJO

225 DANIEL ITIRO HONDA

226 *GREGORY MARINELLI DE MAGALHAES

227 MONICA BASSO CREDIDIO

228 *LUANA RUFINO DINIZ FERRAZ

229 *GUSTAVO DE SOUSA CABREIRA

230 VINICIUS TORRES LOPES GLORIA

231 RENAN HENRIQUE ZANOTI

232 DANIEL SALOMAO DORETTO

233 BRENO LOSCHI SILVA

234 PEDRO BARRELLA VASCONCELLOS

235 JOAO VITOR DO QUENTAL ANUNCIACAO

236 FERNANDO PEREIRA GOMES DE ABREU

237 GABRIEL FELIPE PETRILLI PEREIRA

238 EDUARDO BELFIORI FORNAZARI

239 GABRIELLA DO PRADO FREITAS

240 *JORGE GABRIEL DA SILVA LUCIO

241 IGOR PIRES TAVARES

242 *LEONARDO KENJI MAEDA SILL

243 **CAIO FRANCISCO GARCIA DE LIMA

244 MATHEUS MATOS MACHADO

245 *RENAN K. CARNIETTO

246 **THALES GALVAO DE ALMEIDA LEME DE MEIRA

247 GUILHERME ALVES DA SILVA

248 MARCELO DAROS JUNQUEIRA

249 *ANDREZA CRISTINA BARBIERI SERRA

250 WILLIAM TAKAHASHI

251 GABRIEL TORQUATO BERLLINI

252 MARIANA YUMI KIMURA

253 **MATHEUS MAIA PIFFER

254 BEATRIZ CORREA COUTINHO

255 *GABRIEL TROMBETTA HOSOUME

256 PAOLA CAVALCANTE FERREIRA

257 **FABRICIO DE OLIVEIRA ALVES

258 FERNANDO AFONSO CARDOSO

259 YURI ALCANTARA SEKIMOTO

260 DANIEL SAMOGIN CAMPIONI

261 *DOUGLAS DAISUKE KANEIWA YOSHIOKA

262 **MATHEUS CARVALHO MACEDO

263 *LUAN HENRIQUE DE BARROS

264 ENZO FALCHI GABAN

265 GABRIEL WILHELM

266 NATHAN TERRA ZANUTO

267 LEONARDO SPADIM BASSETTO

268 KALID ROCHA GHIOTTI

269 **JOSE VITOR GUALDI DOS SANTOS

270 *LUCAS MARTINS CARDOZO

271 VITOR HUGO ULSON MOREIRA

272 **VALDECI COELHO DE ARAUJO

273 *CARLOS EDUARDO REIS DOS SANTOS

274 VICTOR HUGO MORELLI MONGE

275 ALICE SILVA DE SOUZA

276 TANCREDO AUGUSTO OLIVEIRA RODRIGUES

277 **LUIZ HENRIQUE DA SILVA

278 GUSTAVO DUARTE DE LIMA SILVA

279 **IGOR GOUVEIA DE OLIVEIRA

280 *BRUNO HENRIQUE LAVISO ADORNE

281 ISABELA CORSI

282 *ELLEN CRISTINA SILVA DO ROSARIO HERCULANO

283 **EIKE SOUZA DA SILVA

284 *GUSTAVO YUKIO SHIMOZONO

285 PAULO MASSAYOSHI TERUYA

286 *MARCELO DE CARVALHO FILHO

287 *MATHEUS HENRIQUE DA SILVA FREITAS

288 *PALOMA DE SOUSA BEZERRA

289 **AMARILDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

290 AUGUSTO BUOZI FLEMING

291 GABRIEL HENRIQUE PEIXE

292 MATEUS GIMENES DE OLIVEIRA

293 VICTOR HUGO MANDUCA RIZO

294 **ANDERSON DO CARMO NUNES

295 LEONARDO GIL CARLANA

296 VINICIUS PAGAN GUERMANDI

297 MARCELLO REIS SEVERO

298 LUCAS RYUJI TUZURA

299 PEDRO AUGUSTO TAVARES CREMA

300 VICTOR KENZO ISHII TAVARES

301 **KEVIN DE SOUZA ALMEIDA

302 *LUCAS PEREIRA DOS SANTOS

303 GIOVANNE RODRIGUES NUNES GOMES

304 **ANA LAURA PEREIRA MARIANO

305 *ISAAC MAIA AFONSO

306 **VITOR HUGO RIBEIRO BARBOSA

307 RAFAEL MIOTTA WASSALL

308 **DAIANA KATHRIN SANTANA SANTOS

309 *MURILO CAMARGO MARQUES

018 - Ciência da Computação (Bac) - integral - São José do Rio Preto

1 GUILHERME MOTA PETRUCCI

2 JOAO MARCOS DELLA TORRE DIVINO

3 CLAUDIA RINCON SANCHES

4 MARCELO KIOCHI HATANAKA

5 JOAO VICTOR MARUCA

6 ERICK KUSSUMOTO DO NASCIMENTO

7 GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA VILLAR

8 GABRIELA BRINDO DOMINGUES

9 DANIEL PENNA CHAVES BERTAZZO

10 JOAO PEDRO RODRIGUES MATTOS

11 FELIPE DE SOUZA BORSATO

12 AILTON NUNES DOMINGUES

13 BRUNA FERNANDES PRATES

14 ALISSA RODRIGUES FERIAN

15 **VICTOR SANTANA MAGALHAES FERREIRA

16 IVAN DUARTE CALVO

17 BEATRIZ GUIDI

18 JULIO MENDONCA DOS SANTOS BUENO

19 *MATHEUS TOMOYA MAEDA

20 GABRIELA PRETTI ESTRELA

21 PEDRO AFONSO COLLE MORAES

22 BEATRIZ FERREIRA DE LIMA

23 LUIS VINICIUS OMAR BALDISSERA

24 VICTOR MARCILIO SAITO

25 LUCAS HIDEO UENO

26 HEINRICH ZAGO DOI

27 VITORIA ZANON GOMES

28 VINICIUS RIBEIRO FURLAN

29 **BRUNO OSHIRO VIEIRA

30 LESATH SOUZA RAMOS

31 *MATEUS BERNAZAN

32 FELIPE RABACHUTE VELOSO

33 VITOR SATYRO VITTURI

34 *HENRIQUE TADASHI TARZIA

35 *GABRIEL BALTAZAR DOMINGOS

36 GIANLUCCA ASSUNCAO LEONCINI

37 *GABRIEL JOSE DE SOUZA MORAES

38 SAMUEL MAITO NUNES DE OLIVEIRA

39 CAIO MORAES BORGES

40 LEONARDO VICENTE NETO

41 FELIPE RAFAEL CANE

42 *VINICIUS MARTINS PINTO DA SILVA

43 VINICIOS BARRETOS BATISTA

44 RAFAEL FERNANDEZ CAMPOS

45 LEONARDO HENRIQUE FURONE

46 DAVID CANDELERO

47 *GIOVANA GIARDINI BORGES

48 MATHEUS DE CASTRO ROBERTO

49 *VICTOR AZADINHO MIRANDA

50 GUILHERME MATTOS FRANCOI

51 DOUGLAS HENRIQUE HONDA

52 GABRIEL BIGNELLI FERREIRA

53 BRUNO DO VALLE SAES ADEGAS

54 *VICTOR CIPOLATO

55 GABRIEL FORCA JACINTO

56 HIGOR BALSARINI

57 GUILHERME VILAR BALDUINO

58 TIAGO MARINO SILVA

59 FELIPE MAMEDE FRANCO

60 ALEX AMERICO CRIVELARO

61 THAIS GAGLIARDO DORDAN

62 MAURO YOSHIO KOBASHIGAVA

63 *THIAGO LEAL POZATI

64 *ALEX FABIANO GARCIA

65 *IGOR GABRIEL DA SILVA MARTINEZ

66 DAN ALEC YAMAGUCHI

67 **FELIPE ALVES CORDEIRO

68 *IGOR RAPHAEL MAGOLLO

69 MARCELO ANDRIGHETTO DE PAULA

70 RENATO VIEIRA MARQUES

71 PEDRO INOUE ZANCHIN

72 VINICIUS GOMES RODELLA

73 RAFAEL ZEFERINO ROSSI

74 *DOUGLAS ARMANDO CABRELLI CANEVAROLLO

75 *DANIEL ESPINDOLA DA SILVA

76 JOAO VITOR QUINTAS DOS SANTOS

77 VITOR MATHEUS DA SILVA

78 PEDRO HENRIQUE CORREA MOTA DA SILVA

79 *LUIZA TORELLO VIEIRA

80 *GABRIEL ANDREY PEREGO NUNES

81 LEANDRO AUGUSTO FABRI PEREIRA

82 *RAFAEL TROVO VECCHI

83 ROBERTO MASSAHIDE KUNIYOSHI

84 REYNOLD NAVARRO MAZO

85 *LUCAS ALESSANDRO CATARINO

86 CAROLINE AYUMI T OKABAYASHI

87 DANILO BASSI DA SILVA TERREZO

88 **DOUGLAS BRANDAO DOS SANTOS

89 JOAO VICTOR GARCIA DA SILVA

90 *RODOLFO LUIS CASSIMIRO

91 LUCAS ANTONIO LEMES

92 *VINICIUS GASPAR PEREIRA DE SOUZA

93 **LUAN VINICIUS MORAES DA SILVA

94 FELIPE KAZUO BORGES MIYAZAKI

95 VICTOR HENRIQUE MOMENTE

96 *FABRICIO GUSTAVO FRANK

97 JOAO VICTOR MONTEFUSCO

98 *NATHAN ALEXANDRE ROGGERO BATISTA

99 *JOAO PEDRO QUADRADO

100 CAUE DE ABREU BALISTA

101 *LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

102 GIOVANI ARARIPE FRAGOSO PINKE

103 VINICIUS LOPES LEITE

104 DANIEL YUJI YAMADA

105 **MICHELE CAMILO

106 LUCAS DA SILVA REIS

107 *PAULO ROBERTO ALVES DE LIMA

108 GABRIEL DE SOUZA STABILE

109 AMANDA TIEMI FUKAO

110 GUILHERME AUGUSTO BASSO DE OLIVEIRA

111 PEDRO HENRIQUE TAHA

112 ERIC DELARCO BERTONI

113 RAFAEL VITORASSO

114 LUCAZ GABRIEL TEIXEIRA DENADAI

115 MARCEL DINIZ PEREIRA

116 VICTOR HUGO EUSTAQUIO LOPES

117 RAFAEL DURAO DOS SANTOS

118 *PEDRO MURILO PEREIRA

119 GUILHERME MASSARU GANEKO

120 *LEONARDO RISSAN

121 GUSTAVO SANGHIKIAN MARQUES DOS SANTOS

122 PEDRO VINICIUS DA SILVA SANCHES

123 LEONARDO ORIGA SANDRINI

124 LEONARDO SAPONI DE SOUZA

125 *TSAI CHEN ZHE

126 **GABRIEL CRUZATO

127 **RODRIGO WILLIAM DA SILVA

128 *NATHALIA PEREIRA SAVAZI

129 *MURILO BATISTA DO CARMO

130 VICTOR MASSAO SUZUKI

131 LEONARDO XAVIER DELA CORTE

132 MARCOS FERNANDO DOMINGUES DE SOUZA JUNIOR

133 GABRIEL ALONSO ROQUE

134 *PABLO FERNANDO CONDE GARNICA

135 *GUSTAVO CARVALHO KOZASINSKI

136 VITOR TORQUATO SOUSA FERREIRA

137 **GABRIEL H. DA S. GAVA

138 JOAO PEDRO PADOAN

139 MATHEUS HENRIQUE CAMARGO FREITAS

140 HIGOR RIBEIRO DE MEDEIROS

141 **MARCUS VINICIUS REGATIERI JUNIOR

142 BRUNO BRAGA CIFARELLI

143 ANDRE MASSAMI ASSAKAWA

144 FABIO SEIJI IROKAWA

145 MATHEUS CARDOSO VIEIRA

146 **GUSTAVO MARCIEL PINHEIRO OLIVEIRA

147 *ESTEVAN NAVARRO LAGO

148 CAIO FERNANDO PERES

149 RAFAELA DE ABREU LEMOS

150 MATEUS OLIVEIRA QUEIROZ COSTA

151 PEDRO CESAR ROCHA VANZELA

152 ANA MARIA PRANDO

153 *NICOLAS FELIPE BERNICHI LETZ

154 *TAYNA BARBATO CAVALLI

155 *GUSTAVO PEREIRA PAZZINI

156 GABRIEL BRUZADIM CAMARGO

157 ADNAM CARVALHO FURLAN

158 GABRIEL LIMA REIS

159 *AYANE MARTINS DE ARAUJO

160 *LUCAS MACHADO TOMAZELLI

161 **VINICIUS PIVETTA DA SILVA

162 GUILHERME BRANCO PERES SALAMI

163 JOAO PEDRO DE MESQUITA CALIMAN

164 OLAVO FAJAN LICURSI

165 *FABIO FRANCISCO PITA

166 *FERNANDO DOS SANTOS KANASHIRO

167 MARIANA BAILAO SARRI

168 *VICTOR HUGO DE SOUSA LIMA

169 *GABRIEL ALEXANDRE BEZERRA

170 ALEXIA RIBEIRO HORIKAWA

171 *JOSE LUCAS DOS SANTOS ALVES

172 *MATHEUS AUGUSTO MAURI NASCIMENTO

173 MURILLO SUAREZ FIGUEIREDO NUNES

174 GUILHERME FERNANDES DA SILVA

175 *HENRIQUE DOS SANTOS MARCOLINO

176 GUILHERME TONI FINANCI

177 ARTHUR FREIRE GARCIA

178 **MARCOS PAULO SANTOS SALES

179 RAFAEL DEL MASCHIO

180 *MICHEL DOS SANTOS KUGUIO

181 *ELIEZER DE MORAES MURCA

182 **JOAO PEDRO TRIVELATO DOS SANTOS

183 CAIO YAMADA DA SILVA

184 THIAGO VITALIANO CARVALHO POLI

185 MATHEUS HENRIQUE BATISTELA

186 GUSTAVO OKUBO BARBOSA DE MORAIS

187 **LUIZ GUSTAVO MOREIRA

188 **RENAN FABRICIO DOS SANTOS

189 ISABELA NUNES CAETANO

190 BRUNO GIAMATEI BERTOCO

191 *GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA

192 *MURILO HENRIQUE MORGADO

193 LUCAS AUGUSTO HUFFENBAECHER ROCHA

194 *LUCAS GABRIEL DA SILVA PIMENTA CARDELIQUIO

195 MATHEUS NEGRISOLLI ROSA SEIXAS

196 *THIERRY PELAIS DE OLIVEIRA

197 LUIZ HENRIQUE DE MOURA PAVAN

198 **FILIPE RODRIGUES FERREIRA

199 YURI CODREANSKI COLLINETT GUIMARAES

200 BRENO GUSSON DE ALMEIDA

201 *LUANA DA SILVA CAMACHO

202 *FILIPE DE SOUZA MARIANO

203 VINICIUS SALLES DA COSTA

204 VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS

205 RAFAEL GULO PEREIRA

206 LARA GONCALVES PRATES

207 *RAFAEL JOSE MARTIN BILIATTO

208 *GUILHERME ROSSI DE PAULA SILVA

209 *ANA CAROLINE FERREIRA

210 MATHEUS ALMEIDA DO NASCIMENTO

211 **MATHEUS PAULINO SILVA

212 *MELISSA MIHO KUBOTA FUKUOKA

213 *VINICIUS BORIN FERREIRA

214 VITOR RODRIGUES DE CAMPOS

215 GABRIEL FERREIRA DA SILVA

216 **HIGOR FAQUIN FELIX

217 **JEFFERSON FELIPE GOMES DA SILVA

218 *WILIAM DONIZETI BUSSOLI JUNIOR

219 **RAUL MARIANO GOMES

220 *ERIK RIYUJI YAMAMOTO AGUENA

221 *GABRIEL RAFFA CARNEVALE ITOKAZU

222 *ERICK MOURA DA SILVA

223 *GUSTAVO H. EVARISTO DOS SANTOS

224 ARIELLY TOLEDO FRANCO

225 *LUCAS MENDES PARENTE

226 ANDRE BARISON RIBEIRO

227 **ABNER LUCAS SANDE LOPES

228 LUCAS ALVES VIEIRA

229 GUILHERME YOSHIDA

230 GUILHERME DE FREITAS FERRAZ

231 *GUILHERME BORDINI LUQUES NABUCO

232 JOSE HAMILTON MARTINS LEITE

233 AURELIO MOREIRA LEMOS VILELA

234 *MATHEUS FABRI FERNANDES SILVA

235 *LEONARDO FERNANDO MACENA ALVES

236 RODRIGO MASSAHIRO KAGEYAMA

237 GUSTAVO DOS SANTOS MACHADO

238 PEDRO ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA

019 - Ciência da Computação (Bac) - vespertino/noturno - Presidente Prudente

1 ANDERSON PINHEIRO GARROTE

2 DANIEL LUCIO MASSELANI DE MOURA

3 OTAVIO LEITE RIBEIRO DOS SANTOS

4 GIAN LUCCA DOS SANTOS SEVERINO

5 FELIPE DE AGUIAR PORTEIRO

6 ADRIANO SEIDI TERUIA

7 LEONARDO MENOSSE RIBEIRO

8 DIEGO ALECSANDER DE AGUIAR

9 VINICIUS GIMENES JABES

10 VITOR HUGO ALVIM DA FONSECA

11 *MATHEUS TAKESHI ADATI

12 **PEDRO BARROS BASTOS

13 ANDRE AUGUSTO FRANCHIN DUARTE DE SOUZA

14 LUCAS VIDELA MARTINS

15 *JOAO HENRIQUE SAQUETTO TEIXEIRA

16 JOAO GUILHERME FERREIRA TONHON

17 MARCEL ATHILLA MUNHOZ DE ASSIS RAMOS

18 *LUCIANO CARLOS SIMEAO JUNIOR

19 SAMUEL PAIVA BERNARDES

20 *FABIO TONDIN PEREZ

21 LUCAS DA SILVA DE LIMA

22 **CAIO CESAR NOGUEIRA

23 JOAO PEDRO SILVA BAPTISTA

24 ANDRE HENRIQUE GONCALES DIAS

25 GUILHERME DO CARMO OLIVATTI

26 LEONARDO YUDI HIGUTI

27 LETICIA CALIXTER CARVALHO

28 *FELIPE KENJI OKIDA

29 *MAIK HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA

30 WEI LIN BING SEN CHEN

31 MATHEUS HENRIQUE PATRIZI

32 THIAGO DO COUTO ROSA ZANETTI

33 *RONI DOS SANTOS

34 OLIVIA PRADO MOREIRA

35 RAFAEL DOERING SOARES

36 REBECA PADOVANI EDERLI

37 THALES VINICIUS DE BRITO UE

38 JIFFERSON NAVARRO DE ARAUJO

39 *FELIPE ZIVIANI DE SOUZA

40 GABRIEL MELLO PEREIRA

41 STEPHANY SOUZA VIEIRA

42 **VINICIUS RODRIGUES MIGUEL

43 HENRIQUE MAGNO DOS SANTOS

44 VINICIUS GIORDANO

45 **GILMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS

46 PEDRO DOWER DE MELO

47 *FABIO APARECIDO PARIGI

48 JOAO PEDRO RANIER MARTINS DO VALLE JUNQUEIRA

49 GABRIEL ANDRADE

50 JOSE AUGUSTO RIBEIRO

51 *PAULO HENRIQUE SILVA PERES

52 *LUIS FERNANDO DA SILVA SERAFIM

53 *LUCAS TOZZI DE OLIVEIRA

54 *ALBERTO SEGHETTO VALE

55 CARLOS RAFAEL OLIVEIRA COLNAGHI

56 *WILLIAM HIDEKI NAKATA

57 JUAN CARDOSO DA SILVA

58 *VINICIUS ALVES MATIAS

59 IGOR SOLFA ROMERO

60 **JEDIAEL MORAIS DE SOUZA

61 BRENOW YUZO HONDA AMARAL

62 **LUIZ FILIPE MIGUEL MONGE

63 DIANA BARBOZA DA SILVA

64 *BRUNA BRAVIN BUENO

65 DIEGO LEBEDENCO

66 **LUCAS CARVALHO AUGUSTO

67 **YANCA DA COSTA PRUCH

68 CAROLINE NAYARA DE SOUZA CARDOSO MONTEIRO

69 CAIO KRAUT DE MENDONCA MARIN

70 ANDREY CUNHA BARREIRA DE ARAUJO

71 *FELIPE SOUSA CANUTO DOS SANTOS

72 HENRIQUE YUDI YAMASHIRO

73 **HENRIQUE CAUE SOARES CALVO

74 MATEUS BIANCHINI DE FREITAS

75 *JORGE LUIZ FONTENELE ALVES

76 *GUILHERME FERREIRA BIONDE

77 *HENRIQUE RAMOS RICCI

78 *LUCAS DE BRITO SILVA

79 TARIEL BARROS MORITA

80 LUIS GUSTAVO KAYANO SASAKI

81 BIANCA QUISPER DE OLIVEIRA

82 *DANIEL MARQUES FERNANDES

83 *LUCAS YUICHI SHIMODA

84 *MATHEUS GONCALVES DE PINHO

85 LEONARDO MENKE DE OLIVEIRA

86 VINICIUS TRINDADE GOMES MARIA

87 RAFAEL MARQUEZANI

88 *DANIEL PEREIRA SILVA

89 *FELIPE HENRIQUE MARTINI

90 *ANDRESSA HISAE TSUKASAKI

91 *GABRIEL COUTO MARTINS

92 MURILO PEROSA ROSOLEN

93 RAIZA PRETEL PASCOAL

94 **GABRIEL BANACO NERY

95 JOAO PEDRO DE SALES CORTEZ

96 **NATASHA RIBEIRO DA SILVA

97 **HIGOR DANIEL PEREIRA BRITO

98 LEONARDO BENINI CRUZ

99 FABIO MOREIRA BUENO

100 *PEDRO ALMEIDA MOLINA HERRERA REIS

101 **GUILHERME DE LIMA BERALDO

102 *EURICO PASSOS DE SOUZA

103 **LUAN GABRIEL CAETANO BARBOZA

104 DIONE SANTOS DE MORAES

105 GUILHERME CAMARA MARCHESE

106 **SAMUEL DE JESUS DAL POGGETTO

107 **RICARDO FERREIRA CAPISTANO

108 *GABRIEL NAVARRO VERCHAI

109 *RENATO FILIPI

110 APARECIDO JOSE RAIMUNDO JUNIOR

111 *MARCO VINICIUS MORCELI KAMEOKA

112 ALISSON DE BRITTO BORGES

113 **MATEUS DA SILVA NASCIMENTO

114 **HEWERTHON RUFINO FAGUNDES DA SILVA

115 **DIEGO HENRIQUE DA CRUZ RIBEIRO DE SOUZA

116 MARCO ANTONIO ALVES MORENO

117 *BRUNO DE ANDRADE LUCIANO

118 *FABIO ARRUDA LOPES

119 **LUCAS CARVALHO MEDEIROS

120 *GUSTAVO ILDEFONSO DE OLIVEIRA

121 GABRIEL DADAMOS MORENO

122 LARA LETICIA DE MORAIS

123 *DAVID HIROMI ONO

124 THAIS CAROLINE CAMPOS DE LIMA

125 *ANDRE LUIS RIBEIRO ZANELATO

126 *EVANDRO CARLOS SILVA BEZERRA JUNIOR

127 **AILTON FABRICIO DA SILVA JUNIOR

128 **JONATHAN SANTOS SILVA

129 **GABRIEL CARVALHO BELTRAO

130 **LUCAS APARECIDO DA COSTA LEONEL

131 RICARDO AKIO SAITO

132 *JOAO VICTOR FERNANDES MIRANDA

133 *SAMUEL FRANCISCO DA SILVA HASHIGUCHI

134 **DIEGO EXPEDITO MENDES

135 **RODRIGO DE BARROS CAMARGO

136 GABRIEL PINHEIRO PILOTO

137 **MARCELO AZEVEDO MATSUZAKI

138 ALAN GARCIA BERAJA

139 **SARA GONCALVES PEREIRA

020 - Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral – Bauru

1 ANA PAULA BECKER

2 EDUARDO MINEO IEGAWA

3 CAMILA BARBOSA ALMEIDA

4 PAULA CRISTINA AMARAL SILVA

5 ANA ELISA VAZGAUSKA INACIO

6 **LENE CLARA DE MELO DOS SANTOS

7 FLAVIA TIEMI MASUMOTO

8 MAURICIO GALLEGO FERREIRA JULIO

9 LUCAS VERONEZ

10 HOMERO CORRADINI PASCOLAT PIVA

11 CASSIA BARROS PIMENTA

12 *CLARA LARRUBIA FERREIRA

13 *BRUNO PAZOLD CAFFEU

14 BEATRIZ ALTARUGIO GALDINI

15 EDUARDO FELICIANO DE LIMA SANTOS

16 CAMILA MELLO DE CARVALHO

17 **LAVINIA CASSIA FERREIRA BATISTA

18 BHIANCA CAMALIONTI DE OLIVEIRA

19 **ANA KAROLINE MARTINS DE LIMA

20 *RENATA CAROLINE DA SILVA

21 LOUIS-NICOLAS BOISSON

22 *VICTORIA CAMBAUVA VIEIRA

23 CAMILLA GIOVANNA VIEIRA DE MORAIS

24 LOHAYNE BERLATO FERRARI

25 *VITORIA GIOVANNA DA SILVA RAMALHAO

26 GABRIELA FAZANARO

27 GUSTAVO ANDRIOTTI MOMESSO

28 LUCAS GUION RICHENA

29 GABRIEL GUSMAN

30 JAIR MURILLO LE LUCIANO

31 MARIANA MENEZES MALDONADO

32 PAULO ZANOTTO AMARAL

33 JULIA FERREIRA GUEDES

34 **MARIANA REGINA SILVA DE PAULA

35 CAMILA YUKI SANO SANTOS

36 VERONICA DALLACQUA CRUZ

37 LAURA PRADO DA SILVA

38 GABRIELLY RAUCH

39 *LEANDRO DE BRITO GONCALVES

40 LAURA SATO ALBERTINI

41 *REBECCA NAMIE IMAMURA DE OLIVEIRA

42 GABRIEL DE LUCCA

43 FELIPE FERREIRA CAMARGO

44 VOLNYS KENZO BERNAL

45 GIOVANNA S. GOMES DA COSTA

46 FELIPE MENDES MARQUES DA SILVA

47 *PAMELA VITORIA DOS SANTOS SILVA

48 DANIELLE RODRIGUES DA SILVA

49 EDUARDA GARETTI

50 RAUL POSSENTI TELES

51 JOAO PEDRO DA SILVA FARIA

52 ALINE DA COSTA SILVA

53 RAFAEL CRESTI NAVARRO

54 JORGE VINICIUS ZANIBONI

55 GABRIELA IDALINE DE FREITAS

56 RODRIGO MILAN CALEGARI

57 DIANA GUIM CORREA

58 MATHEUS GUEDES RODRIGUES

59 *AMANDA CRISTINA DE GODOY

60 GABRIEL BASTOS BARRES

61 ANA PAULA FREITAS DOS SANTOS

62 PIETRA DE FREITAS MATTEONI

63 *BRUNA EDUARDA BORTOLOMAI

64 VINICIUS VESPOLI ARALDO

65 GABRIEL OLIVEIRA MIRANDA

66 MATHEUS FELIX MONTEIRO

67 *SOLANGE DOS SANTOS SILVA

68 **MAYRE ELLEN RODRIGUES DE SOUSA

69 CAROLINE COSTA BORGES

70 MURILO BASSO

71 GABRIELA BUENO DE CAMARGO PEREIRA

72 LAIS JORGE SGORLON

73 *JESSICA MARI KAWASHIMA

74 VINICIUS ROSSETO VIEIRA

75 *ANA GABRIELA KOLDE OHI

76 *LARISSA ARTERO PANSIERI

77 CAROLINA PRADO

78 *ALISSON BIGLIA

79 THALES FERREIRA DE OLIVEIRA

80 *LILIANE GALLI

81 *GABRIELLY WAULLIANO MASSOLINI GIOVANETI

82 CAROLINA RODRIGUES MOTA MICHELETO MAIA

83 FERNANDO ARRUDA MONTEIRO

84 NATALIA MIKI TAKATSUKA

85 *SUELLEN DO NASCIMENTO LIMA DOS SANTOS

86 BARBARA FONTANA USTULIN

87 LARISSA MACIEL BARBOSA

88 VERONICA DE ALMEIDA CARDOSO

89 FABIANA HARUMI MIYASAKI

90 **THAMIRIS CRISTINA MACHADO RAMOS

91 *ARI FRANCISCO DE TOLEDO JUNIOR

92 ANA BEATRIZ PORTES GONCALVES

93 *KRISTIE NAOMI IMADA

94 MARISTELA LINO CANDIDO CASSITA

95 GIOVANI PINTO ARAUJO

96 GIAN LUCA MISSERONI

97 BEATRIZ CIRINO CREMA

98 *ARTHUR DE OLIVEIRA PASSOS

99 DOUGLAS MEDEIROS DE SOUSA DIAS

100 *KEVIN SAKAMOTO SABANOVAITE

101 CAROLINA MASTRIAGA REVOREDO

102 GABRIELA DOS SANTOS CRUZ

103 *MATHEUS DOS SANTOS BARBOSA

104 THOMAS AUGUSTO DOS SANTOS

105 RENE AUGUSTO PADILLA CHAMBI

106 *MELISSA MIYUKI OSAKI PEREIRA

107 GABRIELA CAVALCANTI

108 LUIZ FILIPE BALTA

109 DERICK SANTANA ALVES

110 *MONIZE LOPES PEREIRA

111 JULIA NUNES RODRIGUES DE PAULA

112 THOMAS FERREIRA COLAN

113 **RAISSA SOUSA COSTA

114 DANIELLA ZUTIN CASTELANI

115 MARIANA ROCHA FERNANDES VIEIRA

116 *GUSTAVO PEREIRA FELIX

117 ELLIOT AMORIM PARIZE

118 JOAO PEDRO BERNUCI DEVELEY

119 RAFAEL TOSHIO FUJIOKA

120 *JULIANA NEVES JAIMES

121 **VITOR SOARES PRESTES

122 *GIOVANNA MARTINHO CONCEICAO

123 BRUNO FERREIRA JORGE SCUDELLER

124 VICTOR GABRIEL PAES

125 IGOR DA SILVA TEIXEIRA

126 ANA CAROLINA DE MEDEIROS

127 *NICOLAS YUDI OKUDAIRA

128 *BRUNO FRANCISCO DE OLIVEIRA

129 FELIPE LEVORATO CARMEZINI

130 JOAO PEDRO INTACKLI PINTO

131 **RAFAELA EVANGELISTA DOS SANTOS MARQUES

132 *LIGIA ESPOLIAR CORREA

133 ANNE LETICIA DE FREITAS PINTO

134 **DAYANE PEREIRA DOS SANTOS

135 *LAVINIA JARDIM

136 TALITA CAROLINE TELI CICONI

137 VANESSA MARTINS CORACINI

138 *RAFAELA RICCI KIM

139 MARCELA REGINA TRINDADE

140 MARIA THEREZA WARD S MELO

141 LAURA EL KHOURI

142 YASMIN KALLYNA ZAMINATO DE ASSUNCAO

143 *ISABELLA CRISTINA LIMA

144 **LARISSA MOTA CAMPOS

145 CATHERINE ELEN DE OLIVEIRA

146 **BRUNO LINCOLN TOME FOGACA

147 JESSICA BORTALIERO BERNARDES

148 JULIO CESAR DE MORAES

149 **DJALMA SOUSA COSTA

150 ANNY MORENO GOMES

151 RAFAEL LEONARDO D AVILA

152 ARTHUR HENRIQUE DE OLIVEIRA

153 JULIA DO AMARAL QUINTILIANO

154 *ANDRIELLE DE OLIVEIRA BEZERRA

155 MARCOS VINICIUS BOLANDIM ANTONIO

156 ISABELA TURATI DE OLIVEIRA

157 JOAO MATHEUS ALBA DA SILVA

158 LAURA RAPHAELA CAETANO DE MENDONCA

159 MATHEUS MALDONADO CABRAL

160 MELISSA LEMES PERRUCCI

161 GABRIELA TEIXEIRA DOS SANTOS

162 JULIA DOS SANTOS

163 MARINA SIQUEIRA GODOY

164 **JULIA BATISTA LEAL BRAGANTE

165 *ENZO CALDEIRINI SAIAR

166 *NICOLE ALMEIDA DOS REIS

167 YASMIN TAVARES CAVALCANTI

168 LUARA DE MOURA

169 **RAFAEL QUEIROZ DE SOUZA

170 *MATHEUS VARGAS DE OLIVEIRA

171 LOUISE JULIANI PAPASSONI

172 DEBORA CELESTE LOPES DA COSTA

173 PEDRO HENRIQUE RICO ROMANI

174 **MICHAELA FERNANDES SENA

175 BEATRIZ MARABEZI NASCIMENTO

176 *GABRIEL GONCALVES DOS SANTOS

177 *GABRIELLE TOMAZ DO VALE

178 VICTORIA ESTINA MUNHOZ

179 LAURA FIRMINO DE OLIVEIRA

180 *GIOVANA LOURENZONI ZULIAN

181 MARCELA MEYER

182 *FELIPE HENRIQUE BORGES

183 *FABIO DE ALMEIDA

184 **CAROLINE COSTA DOS REIS

185 **LARISSA PEREIRA DE SOUZA

186 STELLA BEUTTLER

187 LANI KUSABA

188 *MICHEL HENRIQUE DA SILVA GONCALVES DE LIMA

189 *GIULIA DE AZEVEDO SANTANA

190 *OTAVIO MARANZATTO DE OLIVEIRA CAMPOS

191 *DAYANA DELGAUDIO BRITO

192 *MICAELA SOUZA DIOGO

193 LUCAS SANT ANA MINGATOS

194 GABRIELA BERTANI

195 LORENA THAIS ANGELO

196 **MARTHA DA ROCHA PEREIRA

197 NICOLLE KAROLINE DOS SANTOS SILVA

198 **MATHEUS AUGUSTO CARNEIRO CAMPOS

199 **KARYNE STEPHANIE DE ARAUJO FARIAS

021 - Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral – Assis

1 GABRIELLA FRAZATTO VIEIRA ROSA

2 JOAO VITO CARONE RAMALHO

3 JOSAIR VINICIUS SHEN DE JESUS

4 JULIA AYUMI IKEDA KAWASAKI

5 RAFAELA MARIA ZACCHI MARTUCCI

6 LIZ CRISTINA MOTTA

7 EDUARDO BONDI FELIX DOS REIS

8 GABRIELLE RODRIGUES BENITES

9 STEFANIE TABOADA TIMOSZCZUK

10 JOAO GABRIEL SIBALDELLI SOUZA

11 BEATRIZ FERREIRA NASCIMENTO

12 GIOVANNA YURIE WADA

13 TALITA MIRANDA COSTA

14 IGOR SILVA SILITO

15 LUCA MEDEIROS SCANNAVINO

16 MARINA ALVES SANTIN

17 ANA JULIA PUPPIN DE CAMPOS TOLEDO

18 JULIANA MENDES GISOLFI

19 *PHILLIP WATZKE ENGELKING

20 YANN CAUE FERNANDES CORAZZA

21 *CAROLINE ALENCAR IMAEDA DE CARVALHO

22 BEATRIZ RODRIGUES SILVESTRE

23 ANDRESSA ZANGIROLAMI DE GOES

24 GABRIEL BELTRAN PRADO

25 **WAGNER MARQUES DOS SANTOS CORDEIRO

26 *NAYRA NORIKO NISHIZAWA

27 *ISABELA CAMPIDELLI FERREIRA

28 *IGOR VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA

29 *ALAN MARCO FERREIRA ZANDELLI

30 GIANCARLO BENEDETTI NEDROTI

31 **LUAN VICTOR COELHO DE ALMEIDA

32 **BIANCA ALVES FIGUEIREDO

33 BEATRIZ DE FATIMA MARTINS

34 **IVANA GABRIELLE DE LUCENA

35 VICTOR ALCANTARA DE PAULA RODRIGUES

36 **CRISTIANE MARTINS DA SILVA

37 GUILHERME PASCHOAL DELAZARI

38 PATRICIA YUMI HAYASHI

39 *VITOR GOMES DE OLIVEIRA

40 *CATARINA ARTAGOITIA DA SILVE

41 **CAIQUE LUCIANO SOUSA DE OLIVEIRA

42 REBECA FERREIRA PERUQUETTI

43 ANA CLARA GIMBO VELLOSO

44 MARINA ASSAF MATEUS

45 JEAN ALVES PEREIRA

46 **ROBERTO PEREIRA DAMASCENO

47 *ROMULO AUGUSTO DE OLIVEIRA BAZZO

48 NICOLE SANTESSO

49 GIOVANA APARECIDA CAMARGO DAMIATI

50 AMABILI RYRONY TAKAYASU

51 MARA BEATRIZ AMANTE

52 ISADORA VIEIRA RIBEIRO

53 AMANDA DE OLIVEIRA MARQUES

54 *GABRIELA CORREIA DE OLIVEIRA

55 JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO

56 CAROLINA MAYUME MATSUGAWA

57 BEATRIZ CAMILO VENDRAMIN

58 THOMAZ BARBOSA BARRETO

59 *DANILO CAIXETA NUNES

60 PEDRO FERNANDES DE FREITAS PITELLI

61 ANDRE LUIZ STOCCO

62 LUIZ FERNANDO CAMPOS FERRO

63 **VITOR AUGUSTO REZENDE SANTOS

64 RAFAEL LOPES FARIA

65 AMANDA COSTA FERREIRA

66 *MATHEUS PIRATELO LORENTE

67 GUSTAVO WOLFARTH SILVA

68 ANA LIDIA GALVANI PEREIRA

69 *ELLEN TORSANI ANDRADE

70 GABRIELA MARTINATO

71 ANA BEATRIZ MARCARI

72 *NATALIA SUEMI YAMAMOTO

73 GABRIELE VILA NOVA FERREIRA

74 NATHALIE LARREA MAES SANTIAGO

75 *DANIELA VIRGES RUY

76 TABATA SANTOS SILVA

77 **KELLY DE FATIMA DONATO

78 **JOSE LUCAS FINO DA SILVA

79 ELISA AKEMI RODRIGUES KAMADA

80 **PAULO DE TARSO DA COSTA

81 *THAINA CRISTINA SILVA LEME

82 DIULLIA DE ANDRADE MACHADO

83 GIOVANNA MARTELOZZO ARTERO

84 LEONARDO BAFFI DA SILVA

85 LIVIA THINAMI OTSUBO

86 IZABELA CRUZ FACCIOLI

87 *RAFAELA BARBOSA SALVATE

88 YASMIN CRISTINA DE SOUZA GUERRA

89 BRUNA DE ALMEIDA GOIS

90 PENELOPY COSTA E SANTOS

91 *ARIELSON ELESBAO MENDONCA

92 VICTORIA URTADO DE LION

93 *PEDRO FERNANDO RIBEIRO LEAL

94 LIVIA PADOVAN RICARDO

95 *GIOVANNA LETICIA POLTRONIERI DA SILVA

96 **MIQUEIAS DE LIMA PORTUGAL

97 **MARIANA GABRIELY CANDIDO BONFIM

98 VINICIUS POLICANTE MANCUZO

99 NATALIA GIOVANNA R. DE ARAUJO

100 *INGRID VIEIRA DE OLIVEIRA

101 REBECA MORAES MISAWA

102 JULIA CARAM GARAY

103 *GABRIEL PAIVA BATISTA

104 ISABEL KIWA PAIVA ROCHA

105 EDUARDA CARDOSO AGUIAR

106 **MARIANA GOMES CARDOSO

107 LUCAS SILVA COSTA

108 *GABRIELA DONA VIRGES

109 *CARLOS TAKASHI OTA YAEKASHI

110 *LUCAS SOARES DE MELO

111 EDUARDO HENRIQUE MADUREIRA BARBOSA

112 INGRID VILKER MORAIS DANIELI

113 SARA CAMPANHA GASPAROTTO

114 LIGIA CAROLINA PINHEIRO DE FREITAS

115 ISABELE VITORIA MOCO DE LIMA

116 MILENA FERNANDA PEGORIN

117 GABRIELA BRASSAROLA GAMA

118 BRENNER MARCAL DIAS

119 VITORIA CAPUANO BARBOZA

120 **GUILHERME LEMOS ROCHA

121 ALEXANDRE LUIZ MATHIAS FILHO

122 MARCELA CANCIAM MIRANDA

123 GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA

124 **JACQUELINE OLIVEIRA SILVA

125 MARIA CLARA ZANIN DE ALMEIDA

126 *JULIA PICIULA PERES

127 MILENE APARECIDA KACZANOSKI DE OLIVEIRA

128 **NATHALIA MELO SALES DOS SANTOS

129 **JUNIA FRANCISCA DOS SANTOS

130 JULIA MOREIRA FRANZZO

131 **GIULIA THAIS EDWIRGES DE ARAUJO

132 *BRENDA LHAIS MARTINS DE LOURENZI

133 *YASMIM THAITE COSTA DE MEDEIROS

134 *VICTOR PEREIRA FEST

135 *GABRIELLI GRUNZWEIG GOULART

136 **ISABELA RODRIGUES DE SOUZA

137 JOANA MARIA CANHADAS ANDRIAN

138 *MARCOS ALVES CARDOSO

139 *MELISSA SOUZA DIAS

140 **LAIS FELIX DE ANDRADE

141 *MARIANE CRISTINE DOMICIANO

142 CAROLINA SIQUEIRA PERES

143 **LARISSA DE SOUZA PEREIRA

144 *BEATRIZ CONSONI FABRICIO

145 *CASSIA CAROLINA DE OLIVEIRA LEITE

146 *IZABELA LOURENCO SILVA

147 **MARIANE MENDES DE SOUZA

148 **MATHEUS HENRIQUE CURIEL

149 MILENA AUXILIADORA E SILVA

150 BRUNO LOPES FRE

151 *ELAINE DE FATIMA PEREIRA

152 *EDUARDO APARECIDO PEDROZO

153 CAROLINE SEGANTINI IANELLI

154 *ALBERTO KENDI CHIBA

155 **NATA ZAMONELLI UREL

156 **LETICIA FARIAS DO AMARAL

157 DAIANY TEZZEI MELCHIOR

158 *EDUARDO GOMES DOS SANTOS FILHO

159 BRUNO BOTEGA FOLTRAN

160 RAFAELLA CANDIDO COSTA

161 *RAIANI MILENA DA SILVA

162 *LETICIA MOREIRA DE SOUZA

163 *MARIANA KURANAKA

164 LUANA FRANCO VIEIRA

165 **AMANDA DUARTE NASCIMENTO DA SILVA

166 JOAO PEDRO SOUZA BINATTO

167 *LUCAS DE SOUZA ROCHA DE OLIVEIRA

168 *VANESSA PEREIRA PATOMATTI

169 GABRIELA ACETUNO CARVALHO

170 *ISABELA LETICIA ALVES PRADO RODRIGUES

171 *TAMIRIS JARDIM BARONE

172 *LUCAS WILLIAN GARCIA TIMOTEO

173 **WILLIAN HENRIQUE DE DEUS

174 **CLEITON ANSELMO DOS SANTOS

175 *MAYARA BERTALHA

176 *BARBARA DE CARVALHO SCHIAVE

177 *ANA LUIZA RODRIGUES SILVEIRA

178 *LUIZ GUSTAVO GUSSON DE CAMARGO

179 **LUANA ROMANO PAULA

180 *LETICIA RAMOS DO AMARAL MELLO

181 *PIETRO PALADIN PEDRO BOM

182 TAINARA APARECIDA CALDAS DE SOUZA

183 *BEATRIZ DE SOUZA BERNARDINO

184 LETHICIA DE GASPRI

185 *LETICIA MARIA BALESTRIERO ALVES

022 - Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral – Botucatu

1 CARLOS CRISTIANO SIMOES FERREIRA E PENHA

2 JULIA LAGO MATSUI

3 JULIA FAILDE PEIXOTO

4 DANIELA ALVES GOMES

5 *GUILHERME DE MORAES NOBREGA

6 JANAINA MASUMOTO DE ALMEIDA

7 FLORA FERNANDES DE OLIVEIRA

8 BRUNO ALVES SOUSA COELHO

9 ALEXANDER KENICHI TERASE MORIYA

10 GUSTAVO BORTOLANZA DE ANDRADE

11 MARLON HERMANN JUNIOR

12 ANA CLARA RODRIGUES DE OLIVEIRA

13 LARISSA LOTTI OLIVEIRA

14 *CAROLINA RODRIGUES BADU

15 WILLIAN DUARTE SILVA FILHO

16 MAYARA ROQUETTO VALENTIM

17 RAFAELA MOTTOLO

18 RAQUEL CRUZ PISSARDO

19 *ISABELLA FUREGATTI SPINELLA

20 LUISA OLIVEIRA MODOLO

21 JULIO MAIORQUINO MANZOLI

22 DIMAS KENJI SAKAMOTO

23 LETICIA MAYUMI SUGUI

24 BEATRIZ BARTOLOMEO JABLINSKI

25 CECILIA LUVIZUTTI FERREIRA DA SILVA

26 ALECSIA TERRA CARVALHO

27 CAROLYNA AGUILERA LOBO

28 LETICIA OLIVEIRA LOPES

29 PEDRO HENRIQUE YAMASSAKI LOPES SILVA

30 VINICIUS BARBOSA DE CAMPOS

31 ALANA TAVORA RODRIGUES

32 GIOVANA SPICACCI TAVARES

33 GIOVANI FRANCISCO BERTAZZONI

34 GABRIEL SONTACHI

35 MARIA ANTONIA MONTEIRO PALONE

36 VICTOR KEIGO YAMAMOTO

37 BEATRIZ CASSIANO RADOVICH

38 MONIQUE FOGACA FERNANDES

39 MARINA NAOMI MIYASHITA

40 THIAGO GAMEIRO ZUPELLI

41 *JULIA LANZONI MENZEL

42 NATALIA HARUMI KANO

43 CAROLINE MONCAIO MODA

44 MILENA BEZERRA CANDIDO

45 AMANDA MONTEZANO CINTRA

46 BARBARA POSO GREGNANIN

47 GIOVANNA ROCHA BERGAMASCO

48 MATHEUS OSSAMU SHIMBORI LOPES

49 GIANLUCA FONSECA DE SOUZA ALMEIDA

50 DANIEL EIJI HINOUE DE SOUZA

51 GABRIELLI DE AQUINO FRANCO

52 LUCAS MASSARI

53 ISABELLA MARIS DE LIMA

54 LUCAS ANTONIO GOMES DO CARMO

55 ALESSANDRA SAAD TORRES MONTEIRO

56 KAIO MURILO LEITE

57 MARIA JULIA CAMBUHY VON UNGERN-STERNBERG

58 RAISSA GRATAO ANDRIOTTO

59 GABRIELA DE ARAUJO PIRES MOREIRA

60 LARA DE ALMEIDA LOSOVOI

61 **THAYNA DE ALMEIDA SANTOS SOUZA

62 FLAVIA ARANTES DARU

63 VITORIA A. H. DE OLIVEIRA

64 LARA FERRAZ TORELLI

65 MIGUEL MARSON BATTISTINI

66 IGOR RODRIGUES ARAUJO DE OLIVEIRA

67 GABRIEL MORENO TARRAGO

68 LUCAS FERNANDES GROTTO

69 JESSICA ALESSANDRA IAMAMOTO

70 *MATEUS GIOVANNI ROCHA THIMOTHEO

71 BRUNA CAMPOS BARBOSA

72 HELENA EXPOSTO NOVOSELECKI

73 VITORIA FABRI DE MOURA

74 DIEGO TORRES SILVA

75 LUISA DE NOVELLI ZORZI SANTANA

76 GABRIEL OLIVEIRA FERRAZ

77 ELISE GROTE

78 ISABELLA BOER ANNES DA SILVA

79 GIANLUCA PACE

80 SOPHIA YUKIMI HONDA CACERES

81 DAVI MARQUES GUTIERRES

82 ANA REGINA DE OLIVEIRA HUNGARO

83 GUILHERME AKIRA ISHIMORI OMIYA

84 IGOR FLAVIO RODRIGUES SILVA

85 *BIANCA APARECIDA SCHIMIDT

86 JULIA HELENA OLIVEIRA SILVA

87 FERNANDA LETICIA FALCAO

88 PEDRO HENRIQUE SALES ALMEIDA

89 JULIA LENZA MAYRINK

90 VICTORIA MARTINS

91 NORA MILENA CLAROS PATINO

92 BRUNA FERNANDES SALES

93 LUANA PAULA BERTASSI DE FREITAS VIEIRA

94 GUILHERME MATVIENKO-SIKAR

95 *ANA CLAUDIA LUCIANO

96 JOAO VITOR DA COSTA E SILVA

97 FERNANDA MARIA CARVALHO BOSCARIOL

98 BIANCA RITA BIMBATTI

99 LORENA RODRIGUES PEREIRA DE AGUIAR

100 ISABELA CAETANO DE ASSIS CARVALHO

101 BEATRIZ SANDES DE CARVALHO

102 PEDRO HENRIQUE VIEIRA LOBO

103 GABRIELA FARIAS DE GOES

104 LARA DREUX FERRARI

105 GIOVANA CONTARELLI LAMONICA

106 FERNANDA DUARTE BORGES COELHO

107 **ANDRESSA SOARES JUNQUEIRA

108 LEONARDO DE FEBA SANTOS

109 *RAUL MARCELINO COLAGRANDE

110 GUILHERME ROSSI SILVA

111 *LARISSA ARAUJO DA SILVA

112 ANDREZZA CAROLINE COBELLO

113 APOENA MAGNANI FAGUNDES

114 DANIELA ALVES GULHOTE

115 *ISABELE CRISTINA MAGIORE

116 MURILO CEOTTO AZZI

117 **MATHEUS D ORAN SOUZA

118 FELIPE BIANCHI

119 BRUNA MOREIRA

120 *SAMARA RIE DO NASCIMENTO

121 JUAN ASSUNCAO PALHARES MULLER CORREA

122 RAFAEL STRUZIATTO BONILLA

123 *ELOA THEODORO DA SILVA

124 GIOVANNA MARTINS MARCONDES CARVALHO

125 ANDRE AMARAL TRINDADE

126 GUILHERME A. N. S. BOEING

127 ISABELLA CRISTINA DA SILVA CALDANA

128 VITOR FERNANDES DE LIRA

129 JEROEN ADRIANO NYSSEN

130 FELIPE GEORGETE SCOLA

131 JOYCE SARMENTO DE LIMA

132 VITOR YUSKE WATANABE

133 *ALESSANDRA NATHALIA DE SOUZA

134 *DALIANE SANTOS LIMA

135 JULIA MURIANO PELISSARI

136 GIOVANNA MAROSCIA

137 *LUANA MACIEL DOS SANTOS

138 MARINA REIXACH RAMIRES

139 **ISABELA GIMENEZ TEODORO

140 CRISTIANE ALBUQUERQUE CORREA DE OLIVEIRA

141 *GIOVANA CRISTINA POLASTRINI DOS SANTOS

142 PRISCILA TIEMI NAKADA

143 SARA MARCHI

144 *PAULA RIVABEM FERREIRA DA SILVA

145 *VINICIUS RODRIGUES DA SILVA

146 GIULIANA POLVANI CROTTI

147 ANA CAROLINA RAMPAZZO DE ARAUJO

148 *FELIPE MATHEUS DOS SANTOS MACHADO

149 LORENNA RIGHETTO MOCKUS

150 MARIA LUIZA LEAL DE PAULA

151 ISABELLA SALGADO DE CASTRO-REBELLO

152 MARIA GIULIA JACCAO ALVES

153 LARISSA ELIMELEK

154 LARISSA MONTEIRO

155 ERICK GARCIA DE MEDEIROS

156 FELIPE DE GODOY NIGRO

157 JULIA MENEGATTO

158 *GABRIEL DOS SANTOS

159 IZABELLA GIL TAVARES

160 JULIA BACCHIERI INDIANI

161 *KAIQUE DIAS DE OLIVEIRA

162 CAROLINA BATISTA MONTEIRO

163 GIOVANNA CASARANO MOREIRA

164 THIAGO AUGUSTO FARJANI

165 GABRIELA ROSSETTI

166 ANDRE ESPAÑA MASAOKA

167 GIULIA RAPHAELA NUNES

168 VICTOR HUGO GARCIA DE OLIVEIRA

169 BEATRIZ GARCIA LAZARO

170 LARISSA AMORIM PISTONI

171 MARINA PRADO ANCORA DA LUZ

172 DANILO DE LEAO CUSUMANO

173 VITOR AUGUSTO DE SOUZA SILVA

174 RAFAEL SOUZA ALVES

175 JOAO GUILHERME DE SALES POPTS

176 RAFAEL AUGUSTO BENEDITO

177 *JUAN VICTOR GIMENES FIALHO

178 FELIPE OLIVEIRA DA SILVA

179 **TATIANE BAPTISTA ZAPATA

180 JOAO RODRIGUES NETTO

181 MARIA EDUARDA PELLISON COIMBRA

182 THIAGO RUBIM ALVES

183 BRUNA HERRERO MERLIN

184 GABRIELE ARTHUR ERCOLIN

185 CATARINA DE CASSIA COLMATTI BROMATTI

186 VICTOR ALMEIDA DOMINGUES

187 PEDRO AUGUSTO ABRAME

188 NADIA JABER ABDULLAH COSTA

189 IONA PAVAN DA SILVA

190 THAIS MARTINS NEVES

191 *JOAO PAULO RODRIGUES LEITE

192 JULIA DA COSTA AGUIAR PETRY

193 GUSTAVO LORETTI RIBEIRO

194 KAREN CRISTINA DALLAQUA DA SILVA

195 NATALIA DOS SANTOS

196 *ANA PAULA DIAS

197 HENRIQUE QUINTAS ELIZER

198 *RAFAEL BELISARIO DE OLIVEIRA

199 GABRIELA DO AMARAL

200 FELIPE PAULIN RIBEIRO

201 *LUIZ FILIPE ALVARENGA AFONSO

202 **THIAGO HENRIQUE PINTO DE ARAUJO

203 GUSTAVO PETRINE FURLAN

204 GREGORIO PRODOCIMO HIRAMA

205 SAMUEL BASSANI LINS DE MIRANDA

206 *AMANDA DAMBROSIO SEABRA DE MORAIS

207 MARCELA BORGES DINO

208 LEONARDO KAIUA SCHELP

209 GIOVANA DOS SANTOS PEREIRA

210 *ROBINSON ISHIJIMA LEAL

211 LUIS FELIPE LODI CABRAL

212 *ANA LAURA VICTOR RODRIGUES

213 *ANA CAROLINA GUEDES PEDREIRA

214 NATHALLY GABRIELLE ALBUQUERQUE ROBERTO

215 ALICE SOUZA LIMA

216 JOAO RAFAEL PERES PRADO

217 **MARIA CLARA DOS SANTOS BARBOSA

218 *RAFAELA GARRIDO BOFFETTE

219 LARA LETICIA GASPAR

220 LUIZA FRANCISCO UCHOA COQUEIRO

221 MUNIR DARVICHE

222 BRUNO KAWAKAMI BASSO

223 LEANDRO BIANCHONI MANOEL

224 *GABRIELLE OLIVEIRA MARQUES HADDAD CARVALHO

225 DAIANE SILVA DE SOUZA

226 RAFAEL MOGA MENDES

227 **FRANCINE ANTUNES NUNES

228 *RAFAELA PAULELA FAGIAN

229 **LUIZA CENA KERSYS FLORES

230 JULIA CALDAS

231 GABRIEL DE SOUZA ALTEA

232 BRUNO MARQUES ROSADO

233 *NATALIA INACIO DE ALMEIDA E SILVA

234 GIULIO AUGUSTO CERVELLINI

235 ISABELA LOMBARDO MENIZ

236 GABRIEL ARAUJO SOARES

237 OLIVIA BORTOLAI

238 BEATRIZ MAZIEIRO

239 **GABRIELA MOREIRA GONCALVES

240 **LUCAS MANOEL VASCONCELOS ROCHA

241 *SARAH MARIA MELO MARTINS DE OLIVEIRA

242 MARIANA ESTEVES SILVA

243 *HENRIQUE SILVA CARDOSO FURTADO

244 *LEONARDO KOBAYASHI YAMAGAMI

245 *CAROLINA SANTOS SENA

246 *DAVI GOMES ANGSTMAM

247 *ANA BEATRIZ FAIA RODRIGUES

248 **MARIA CLARA DA SILVA SOUZA

249 *PEDRO NASTARO

250 ANA CLARA CANDIDO AZARIAS

251 ALEXANDRE BOMFIM GURGEL DO CARMO

252 **GLAUCIA NAIARA TEODORO SILVA

253 JULIA MARIA MADRID

254 THIAGO FABIANO BLANCO

255 THAIS DE SOUSA CHAVES

256 NATALIA KIYOMI OSHIRO

257 VERONICA SILVA FONTES

258 RAFAELA FRANCO TOTH

259 **LETICIA FRESCHI DE OLIVEIRA CORREIA MENEZES

260 PAMELA DE OLIVEIRA BARBOSA

261 PHILIP OKUMURA ONO

262 **ELLEN CRISTINA MARTINELLI MIGUEL

263 ALEXANDRA ROSES LOUZADA E ORLANDI SARAIVA

264 LARISSA DE ALMEIDA DOMINGUES

265 **JOAO VINICIUS CARNEIRO DE ARAGAO

266 *BRUNA MARIA DE PAULA CAMPOS

267 THAINA CRISTINA PEREIRA GOMES

268 GABRIEL ANNUNCIATO NUNES

269 RAFAEL GOULD TORRES

270 BEATRIZ THIERY HAYASHI

271 *LARISSA CERQUEIRA DIAS RODRIGUES

272 JULIANO HIRATA TAVARES PAES

273 ANA LUIZA MOREIRA SILVA

274 DANIEL G DE F BARAUNA

275 *BEATRIZ ARANHA FISCHER

276 **LUIZA SOARES SACCHI

277 MARIAH FORTI COSTA

278 TAMIRES DE ALMEIDA SANTOS

279 *GABRIELA DE CASTRO RIBEIRO

280 **GUILHERME ANDRADE PEREIRA

281 *VICTOR GALVAO

282 CAIQUE DE SOUZA PICHELI

283 LUCAS BAGGIO DO PRADO

284 *FERNANDA BISCAINO SALUCESTE

285 JOAO AUGUSTO GOTARDI

286 KAIQUE AVANO RECSKI

287 SARA CARVALHO DE SOUZA

288 JULIA GLASSER KNIGGENDORF

289 HENRICO ALCINO ANTICO

290 **ADRIANA RIBEIRO DAMACENA

291 FLAVIA WADA SILVA

292 **LAIZ LUIZA MIRANDA DE OLIVEIRA

293 GIOVANNI AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA

294 **CAROLINNE PORTO DA SILVA

295 **FERNANDA OLIVEIRA ABEL

296 MARCELA PERCHON

297 JULIANA DA MOTA COSTA

298 AGATHA VICTORIA MENDES DEVASA

299 VICTORIA SILVA WIEZEL SANTOS

300 MILENA MORETI TOMBOLATO

301 LUCAS GARDENAL BARBOSA

302 *LEONARDO BARDELLA CECILIO

303 *CAROLINE CARVALHO MARQUES

304 PEDRO HENRIQUE FRANSOLIN DA SILVA

305 LETICIA DE FRANCA FERREIRA

306 ESTHEFANI FERREIRA MUZEL

307 MATHEUS ALEXANDRE DIAS PUTINI

308 **EDSON CAVALCANTE DOS SANTOS

309 **FELIPE MESSIAS LEANDRO

310 JULIA YUMI ONO NAKAMURA

311 LUCIANO MINICUCCI

312 PIETRA PALMA

313 PAULO VITOR GAZOLA

314 LEONARDO CASTRO SALOMAO

315 FILIPI ALMEIDA CAMARA

316 MELLISSA C F MUSCARI

317 LUIZA CALASTRO CARNEIRO

318 *EMILY BARROS DOS SANTOS

319 CAIO TAVOLARO MELO

320 ALICIA FERREIRA DOS SANTOS

321 **FABIOLA DE OLIVEIRA RIBEIRO

322 NATALIA MOLINA FERREIRA

323 GUSTAVO MENDES NEDROTTI

324 **CAMILA MOREIRA DA SILVA

325 ALESSA DA SILVA ALMEIDA

326 **PAOLA FERREIRA DA SILVA

023 - Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral - Rio Claro

1 VITOR GOMES DE DEUS

2 ANDRE PFAFFENBACH PIFFER

3 LUCIANA OZEKI MATSUCHITA

4 IEDA GIRIBONI DE MELLO E SILVA

5 JOAO PEDRO CALIL BARCELLOS LEITE

6 LAURA BARBON DE ABREU

7 BRUNA OLIVEIRA DE ALMEIDA

8 GIOVANNA CIVITATE BASTOS

9 LUISE SANCHES KULESSA

10 LETICIA PEREIRA GIACOM

11 MARIANA DE LUCA CORDEIRO ROSA

12 *CAMILA RODRIGUES

13 JONATHAN CARDOSO CLIMACO VIEIRA

14 LAURA MAGNANI MACHADO

15 MATHEUS HENRIQUE MILAN LUQUETA

16 MARCO ANTONIO BRANCO DA SILVA

17 ANA MARIA DE CARVALHO FERREIRA

18 ISABELLA BIZZO GROSSI

19 ISABELA ALAVARCES REIS

20 LUANA GENTER

21 LAIS CARVALHO SAENZ

22 EVANDRO AUGUSTO DE SOUZA MAGALHAES

23 BRUNO SCHNEIDER CALDEIRA

24 MAURICIO NOGUEIRA MOYSES

25 *BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA

26 GABRIELA CARVALHO BUENO

27 BRUNO CESAR MARTIN DE SOUZA

28 SORAIA NORONHA DE ALMEIDA

29 LIVIA MACHADO LENCI

30 PEDRO GOULART SUZUKI

31 MARINA FREITAS YONASHIRO COELHO

32 GIOVANNA BELLOMO BRANDAO

33 GIOVANNA SEGATI CANIZELA

34 VICTORIA DALLARI GRUBER

35 *AMANDA TOGNOLI DA SILVA

36 MATHEUS OZILIERO TAGLIAFERRO

37 DANIELA MAYUMI KITA

38 MARIO NICOLAS CACCALANO

39 ALICIA GALLO DE MITRI

40 **DANIELE PIRES DE LIMA

41 FELIPE ALVAREZ SILVA NUNES

42 LAURA NUNES VALIÑO

43 GABRIEL AMADEUS CARRASCO

44 BARBARA ALVES SANTANA

45 MARIANA PUPO CASSINELLI

46 MARCOS ANGELO ALVES FILHO

47 CAMILA BUENO RODRIGUES

48 KEMELLYN CRISTINA PANCHERA

49 *LUCAS PASQUALI DARIM

50 CESAR DULEBA PAULO

51 GABRIEL BERTOLETTI BAROZZI

52 *BRUNO VICTOR VICIANA

53 DANIEL BENACE FERNANDES

54 MARIANA BRAGA STRABELLO

55 *FRANCISCO LARA

56 GABRIEL DE FREITAS CANTARIM

57 ANDREZA MATTOSO DA CUNHA

58 MARIANA DE SOUZA PESTANA

59 GABRIELA ZUCOLO FERREIRA

60 CATARINA FERRAZ DE CAMARGO CIBIM

61 ANA JULIA FERNANDES

62 NATALIA ALLEONI

63 RHAISSA GODOI

64 ISABELLA APARECIDA BERTINI

65 MATHEUS VICTOR MASO LACORTE E SILVA

66 ROBERTO BAPTISTA PEREIRA DE ALMEIDA

67 GUILHERME MASIERO FONTANETTI

68 *MARIANA RODRIGUES DA SILVA

69 BEATRIZ LUCAS ARIDA

70 RENATO DELIA FELICIANO

71 LUCAS TEIXEIRA BUCHIGNANI

72 SARAH VALERO COCHUT

73 RAFAELA OCAÑA VIDA

74 ANA LAURA ATHAYDE LOURENCO

75 VANDA VITORIA BARBOSA FREITAS

76 ANA BEATRIZ DE FREITAS SILVA

77 *HAYEN ALONSO

78 ISABELA PRADO

79 ANA BEATRIZ FERNANDES DO AMARAL

80 *MAIRA CORACI BRETAS MINILLO

81 LAVINIA CIPRIANO

82 ANA BEATRIZ FAULBORN DENARDI

83 DANIELE DOMINGUES QUIRINO

84 *ARTHUR BRUCK

85 *MONICA MIDORI SUEMITSU

86 *MARCOS GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA

87 THIAGO REGIS FERREIRA DONATO

88 THAIS FERNANDA CARLOS

89 DANIELA RAFAEL SIMOES DE OLIVEIRA

90 BEATRIZ HERNANDES DE ALMEIDA

91 MARIANA VITORINO DE CARVALHO

92 ANA JULI CAVASSANI PIMENTEL

93 CAMILA DIAS BERBERT

94 RICARDO CASSIANO MARTINS

95 GABRIEL RODRIGUES PALMA

96 *MARCELO DE OLIVEIRA LEMOS JUNIOR

97 **IRYNA MIREIA NUNES AZEVEDO

98 *DAIANE MARIN DE SOUZA

99 LAIS DE CASTRO BATISTA

100 LAURA PEREIRA DE GODOY

101 LUANA SILVA ROVEROTTO

102 HENRIQUE MARTINELLI DO AMARAL

103 MAYA BORGES SCRIDELI

104 YOLANDA O PORTELLA L M FERREIRA

105 LUCAS CALVO PASIN

106 *GUSTAVO A. RIGATTO

107 LUISA PUCCI SUZUKI

108 *MURILO DURIGON SANTOS

109 *JULIANA STAFOCHI FRARE

110 JULIA PIMENTEL PRADO

111 GIOVANNI URSINI FINARDI

112 *GABRIELY DOMINGUES DOS SANTOS

113 GUILHERME YAMATOGUE DOMENICO PINTO

114 EMANUELLE MARCONDES BASTOS PEREIRA FLEMMING

115 ANA LUIZA GUARINO TANCREDO

116 GUILHERME YUJI KITAMURA

117 WAINA LINARES

118 DANIEL DE CASTRO SCHELESKY PRADO

119 VICTOR HENRIQUE MORTARI

120 LUIZA BERALDI GALLO

121 *JULIANA FERNANDES

122 LEONARDO DE CASTRO VILLELA

123 *VINICIUS PENARANDA PIRAN

124 JULIA COSTA LIBERATORI

125 THIAGO MARTINEZ GARCIA

126 JESSICA ADRIANE PINHEIRO DE MORAES

127 FLAVIA MAYUMI KANASHIRO

128 GABRIEL MACHADO FRANCO

129 YURI KANEOYA ARCOVA

130 LUCIANA GASPAROTI

131 **LUCAS FAZARDO DE LIMA

132 ALICIA ALVES DIAS

133 MARINA DEPIERI CAMPOS

134 ANA GHION PRADO

135 CAROLINA MARIA ALVES FELIPE

136 LUCAS YURI SOARES KOGA

137 MARIA FERNANDA ORTIZ SILVA

138 GABRIEL ARANTES SILVA

139 FABIO SANTORO FURQUIM

140 CLARA ROMAN

141 EMANOELLE CARIA

142 ANA CAROLINA RIBEIRO ZANI

143 PALOMA HOKAMA PAIXAO

144 ISABELA BELLINI

145 RAFAELLA MAGALHAES DE MOURA

146 SAMANTHA FAVERO MARCON

147 CAIO FERNANDO DOTTO

148 THIAGO DE ASSIS DOMINGOS

149 VICTORIA ROBLES DE AZEVEDO

150 EDUARDO SANTOS PEREIRA

151 *JULIANA SARTORI RODRIGUES

152 JULIA CANEVARI SANTUCCI

153 LUANA OLIVEIRA SANTIAGO

154 *MATEUS GOMES FLORES

155 LARISA CANTAVELLA GALVAO

156 **MIRELLE SANTOS DE PAULA

157 *JULIA DE SOUZA ARAUJO

158 *LARISSA DE MORAES GOUVEIA

159 LARA VARGAS BUENO

160 PRINCIA GREJO SETTI

161 ANA LAURA CORSINI BATEMARCO

162 RAPHAEL CAROLO DOS SANTOS

163 GUILHERME MENEGATTO DE TOLEDO

164 MARCELO CANDIDO DE AZEVEDO FILHO

165 *TALITA SANTOS EL HINDI

166 TAINA KOCADO DOS REIS

167 *JOAO VICTOR RIBEIRO

168 GIOVANNA GENNARI KASA

169 *KALVIN LEONARDO DE ALMEIDA

170 CAMILA MARGUTTI MARQUES BRUNELI

171 GABRIEL MARTINS MORETTI DE SOUZA CAMPOS

172 VITOR GABRIEL ELIAS MUNHOZ

173 BEATRIZ APARECIDA BOTEGA

174 *CAMILA DE ABREU SILVA

175 FERNANDO BIASI DO MONTE CARMELO

176 *MARIA CLARA PANCIERA

177 *ANA CAROLINA AMARAL BRUNELLI

178 *JAQUELINE MODESTO CUSTODIO

179 FLAVIA ICHANO MAGRI

180 BEATRIZ LAURA SEGALA

181 *MATHEUS AJEJE DE SOUZA

182 BIANCA BONFANTE DE BARROS

183 VICTOR YASUNORI UEHARA

184 MATHEUS SOARES DARIO

185 *VICTORIA PAZ DE SOUZA

186 THIAGO ALTENFELDER SANTOS

187 BRUNA ZENATTI KAIMOTI

188 NICHOLAS CHINAGLIA

189 VINICIUS DE ABREU COSTA

190 DENISE SAITO HINOJO

191 MARCOS VINICIUS DA CRUZ PEREIRA

192 ISABELLA APARECIDA FONSECA BERTOLETI

193 *CECILIA DE JESUS SANTOS DAMIANO

194 *GABRIELA SOUZA MELO MARTINS

195 SOFIA LOPES BASILIO DA SILVA MATOS

196 JOAO GUIMARAES LEAO CAFFAGNI

197 ARIEL HIRAYAMA KONELL

198 MATHEUS PONCE JANOTO

199 GABRIEL DE ARAUJO PRATTA

200 MATHEUS CUSTODIO SARKIS CARDOZO

201 ANA BEATRIZ MAGAROTTO

202 VICTORIA BASTOS MENDONCA NEVES GUIMARAES

203 AMANDA VALLI GIUSEPIM

204 SOPHIA RODRIGUES COLOMBO

205 *THIAGO MARTINS SIRICO

206 *GABRIELA DELLA COLETTA CAMPOS

207 ALESKA CAROLINE VIEIRA

208 LAURA RODRIGUES FERREIRA

209 MATEUS MAIORGA RODRIGUES

210 WILLIAN TERASSI PEREIRA

211 JULIA CARITA CASORLA

212 **LIVIA SANTOS DE ASSIS

213 ALEXANDRE CARDOSO MAGNO

214 **JULIA VITORIA PIRES DE LIMA

215 *MARIA JOSE DIAS CAPO BIANCO

216 JULIA MELO HENRIQUE

217 MAURICIO AMANCIO FILHO

218 EDUARDA SILVA DA SILVA

219 **JOAQUIM DE ARAUJO ALMEIDA NETO

220 ANA LUIZA CERRI DA SILVA

221 CAINAN DA SILVA PORTES

222 *RENAN SILVA DOS SANTOS

223 BEATRIZ NERONI RIUL

224 RAISSA RAZERA

225 RENAN SOUSA GOMES

226 *AMANDA GOMES PUGLIESI

227 BEATRIZ MAYARA GOMES NUNES

228 ISABELA WANG

229 *HEITOR PACHECO INOUE

230 MARILIA RUBIM BERTUCCI

231 LINA KATO

232 AMANDA SAYURI TOMA OLIVEIRA

233 NATHALIA MANCINE

234 AYSLA COUTO E SOUZA

235 *VICTHORIA ANDREA ROCHA NUNES

236 ENZO ROBERTO SORRENTINO

237 *ANA PAULA BALDASSO

238 CAIO ZUNFRILLI RIBEIRO

239 SCARLETT SCARABOTTO BERTELLI MENDES PINTO

240 RAISSA YURIKO DA CRUZ

241 *ALINE SOARES RODRIGUES

242 *FERNANDA APARECIDA TORRELL

243 **GABRIEL DA SILVA BARCO

244 AMANDA SABINO MARTINS

245 **TAINA OLIVEIRA DA SILVA

246 **AMANDA MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS

247 *GUSTAVO GRANUSSO BONIN

248 ANA CLARA DIAS DE CARVALHO MACHADO

249 EDUARDA COFFACCI DE LIMA VILIOD

250 *ANDRESSA CRISTINA PEREIRA

251 ANNE CAROLINE SANTOS KULL

252 MATHEUS PEDRO DA SILVA

253 NICOLE TAVARES MORENO

254 LAURA STETER PRADO

255 *LUIS OTAVIO PACIULI MARQUES PEREIRA

256 CAROLINA KIYOMI SHIRAISI HIGUCHI

257 INGRID CAMILA PAVANI GALIANO

258 VITOR DE SOUZA MARINHO FALCAO

259 *LAIS BOLOGNANI ROCHA

260 BIANCA SANTIAGO ALVES

261 GABRIEL VANNOZZI BRITO

262 *AMANDA MARTINS AMADOR

263 MATHEUS DAGUANO GASTALDI

264 *MARINA HUMMEL HARA

265 ANDREI LEHNER

266 **VITOR VINICIUS RODRIGUES COSTA

267 ALANIS SOUZA E TESSUTO

268 MARCELLO GABALDI DEGRECCI

269 *FABIO HENRIQUE MOSCARDINI NOBILE

270 *LUANA APARECIDA PIGATTO

271 *MATHEUS CORRER FORTI

272 MELISSA RABONATO ANTONIOLI

273 *LUCAS NEGRUCCI

274 GEORGIA STEINER DE CARVALHO

275 LUCAS LIMA DOS REIS

276 BRUNO MENEZES DE ALMEIDA

277 CECILIA BERTACINI DE ASSIS

278 BARBARA CAMPOS DE CAMARGO

279 LAIS CAMILA SPINELLI CALABREZE

280 *ANDRESSA REGINA PENHA

281 *BRUNO FONSECA FERNANDES

282 VITORIA DA SILVA BITARAES

283 MELISSA DE MELLO WIEZEL

284 **ANA LOPES DE ANDRADE SARAIVA

285 BEATRIZ VIEIRA DE ARAUJO

286 **RAFAEL GOMES ARAGAO

287 PAMELA MOURA CASSIANO

288 NATALY MATHIAS LOPES

289 **CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA

290 **FRANCIELE MOREIRA GONCALVES

291 JOAO ZINNECK DE ALBUQUERQUE

292 REBECA FASIOLI SILVA

293 BRENDA DUMBRA

294 **PAMELA VIANA BARBOSA

295 LEONARDO BERTIN FERREIRA

296 *JULIANA MACHADO DA SILVA

297 *ALINE GUERRERA SANTOS DA SILVA

298 INARA AUGUSTO ROSSI

299 KATIA AKEMY SATOU

300 THIAGO NASCIMENTO DE BARROS

301 MAYCON FELIPE BRANCO DE MIRANDA

302 *NAYANE PEREIRA DOS SANTOS

303 VANESSA ALCANTARA CAMACHO

304 ISABELLE NOGUEIRA DA SILVA

305 MONICA ALESSANDRA FRANCO DE OLIVEIRA

306 ISADORA KOKOL VEDOVATO

307 ANA CAROLINA TRIVELATO DE ANGELO

308 GABRIEL INNARELLI MAKIUCHI

309 GIOVANA TORRANI FUZETO

310 **LAURA FERREIRA DOS SANTOS

311 *MILENA MAYUMI ITO

312 HUGO VIEIRA DE ALMEIDA CARVALHO SOUZA

313 FERNANDO CASAGRANDE FROLLINI

314 **MARCO ANTONIO DE ARAUJO VITOR

315 *LETICIA DA SILVA VILANOVA

316 **DAVI BEZERRA MELQUIADES

317 BARBARA DIAS DO NASCIMENTO

318 **DIEGO DE JESUS CERQUEIRA

319 *ISADORA CUSTODIO

320 *JOHANNA MAESTRELLO DENZIN

321 *ISABELLA BOTTONI BOEMER

322 *JOAO PEDRO BANDINI

323 LUCAS PIERRY ALVES PAULINO

324 *MAYARA FERREIRA DOS SANTOS

325 NAIADY COSTA DE MATOS

024 - Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral - São José do Rio Preto

1 AMARANTA BIZARI GALVAO

2 RICARDO RODRIGUES FERNANDES CAMPOS

3 LEONARDO HUMMEL DE SOUSA

4 GABRIEL RODRIGUES MARTOS

5 *MANUELLA SILVA PASCHOA

6 ANA CLARA ALBERTIN ZUCAO

7 LUANA CASSIA FIGUEIRA

8 ALMIR LUIZ APARECIDO VALVASSORA JUNIOR

9 IZABELLA BARUFALDI PRETTE

10 ENZO LUCHESI TRAZZI

11 FABRICIO FERREIRA CAMPOS

12 BRUNO NICEZIO DE ABREU MAGRI

13 GABRIEL RATTIGHIERI BARAO

14 ANA PAULA SAMOGIM

15 GABRIEL BENFATTI DE CAMPOS

16 FERNANDO QUINTILIANO FARIA JR

17 ANELISE ASSUMPCAO RONDINI

18 *LUDIMILA LEITE MARZOCHI

19 GABRIEL CIMONETTI DE ALMEIDA

20 IAGO SIVIERO RIBEIRO

21 *BIANCA MANFRE

22 HENRIQUE PAULO VIEIRA DA COSTA

23 NATALIA MAYUMI SYBUIA

24 *FRANCIELE FERNANDA CANDIDO

25 LACAN RABELO

26 GABRIELLA BRIDA BORDUQUE

27 GABRIEL CANDIDO RAMOS VILELA

28 KARINA TOMAZ ROLO

29 VANESSA CAROLINE TOMAZINI DE ALMEIDA

30 BARBARA MITSUKO ZUKERAM FUJIOKA

31 GABRIEL HENRIQUE COLTRO

32 ALICIA TELIS NICOLETTI

33 **ANA CAROLINA PIRES DAS DORES

34 PEDRO PARREIRA ARANTES

35 AMANDA CRISTINA PIRES BACHINI

36 MARIANA RIBEIRO DE CASTRO

37 MARIA EDUARDA TURCATO DE SOUZA

38 LARISSA ALVES FARIA DINIZ

39 IGOR VALENCIO MEDEIROS

40 *BEATRIZ CARSE ALCOVER

41 ARICIA GARCIA OLIVEIRA

42 DEYDRE JODJAHN

43 OCTAVIO CHIODA FLORIO

44 LUIZ GUSTAVO SILVA RODRIGUES

45 HENRIQUE PETROCILLO FAUSTINO

46 EMILLYN CRISTINA LACERDA DE OLIVENCIA

47 MARINA BATOCHIO NETELENBOS

48 ANA LAURA VIEIRA DA SILVA

49 LUISA DE PAULA CASTANIA

50 HEITOR LOPES SARTORI

51 *MARCUS VINICIUS DIAS VIEIRA MULLER

52 LUIS HENRIQUE SILVA RABONI

53 VITORIA KAROLINE SILVA

54 ISABELA DA SILVA ARAUJO

55 LEONARDO ANTONOVAS BORGHI

56 JULIA SANCHEZ SAEZ

57 *JESSICA CRISTINA GUAREZI

58 ANNE BEATRIZ V SARAUSA

59 ROBERTO FERNANDES DE MELO JUNIOR

60 EDUARDA CRISTINA ALVES LOURENZATTO

61 MARIA JULIA PIRONELI CAMARGO

62 LEILA NOVAKOWSKI

63 RENAN YUDI YURA HOKASONO

64 DANTIELLY COSTA

65 *MAISA RAVAZI

66 GABRIEL ALTAIR DA SILVA STRINGHETTA

67 IVAN PAPANI BASSO

68 BEATRIZ VILELA DE SOUZA

69 REBECA GARCIA SANTOS

70 BERNARDO GUIDOTTI DE CASTRO

71 HENRY DE ABREU MADUREIRA

72 MATHEUS SOUZA SIQUEIRA ARAUJO

73 MILENA MORETTI RODRIGUES

74 JULIANA GUILHERMITTI NOGUEIRA SOARES

75 FILIPE SOFFIATTI GARCIA

76 MATHEUS MARCONI BOSSU

77 PIETRO SIMOES PESSOA

78 MIGUEL DELBONI DE ARAUJO

79 JANAINA MARIA DE ARAUJO

80 *MARILIA SANTOS FERREIRA

81 *LUANA MARIA BANDIERA

82 LUIS OTAVIO PASSOS FERREIRA

83 ANA LUISA DA SILVEIRA BARBOZA

84 LUCAS DUARTE MARTINEZ

85 *GABRIEL DE CASTRO

86 *ISABELLA DA SIVA MASARIN

87 *PAULA QUEIROZ OLIVEIRA

88 ANA JULIA MILAN BIANCO

89 LARISSA MARAUS

90 *LAURA JARDIM CHIARELLI

91 PEDRO HENRIQUE SILVA ELEUTERIO

92 *KAMILA REGINA DE SOUZA

93 GIULIANA FINOTTI PIRES

94 **LAIS RIBEIRO VILAS BOAS

95 GABRIELA MARQUES INHESTA

96 *SUELEN LEANDRO BUSATO

97 *LUIZ HENRIQUE GONCALVES OLIVERIA

98 ALICIA DOMINGUEZ FERNANDES

99 *VALNER MATHEUS MILANEZI JORDAO

100 *DEBORAH CAPRIOLI PAOLILLO PULHEIS

101 *AMANDA DE ORNELLAS ALEXANDRE

102 **LETICIA GABRIELLE GONCALVES

103 POLIANA SIQUEIRA CESAR

104 ANA BEATRIZ BELINI DOS SANTOS

105 PIETRA FODRA MELLO

106 GABRIEL QUEZADAS PERUSSI

107 ANA SABRINA BARON

108 LARISSA DA SILVA CASTRO

109 BIANCA CAMBIAGHI E SILVA

110 **CAMILA SOARES DA SILVA

111 ANA ISABEL BENFATI

112 IZABELA GOMES RIZZATTO

113 *NORBERTO FERREIRA

114 *PEDRO HENRIQUE RIBEIRO MORARI

115 CECILIA FERREIRA DE ANDRADE

116 *LIVIA SILVA PEREZ

117 LAILA LUANA ANTONIASSI

118 LETICIA VASQUES ZERATI

119 *MATEUS VENEZUELA EL TAKCHE

120 ANA JULIA CORREA SILVEIRA

121 *ISADORA MARQUES GONCALVES

122 ANA LUIZA POSSEBON MANSOR

123 ISABELA RIBEIRO

124 *INAH RIOS

125 JOAO VICTOR AMARAL DINIZ DE SOUZA

126 *LARA GOMES MORETTI

127 LEONARDO JORGE GRECCO

128 VITORIA BORGHI FIGUEIREDO DE LIMA

129 *LETICIA MALVESTIO PARREIRA

130 MARIA FERNANDA PACHECO DA SILVA

131 BEATRIZ PETRUCELLI GORNERO

132 **JAQUELINE ALVES DE SOUZA

133 **YOSHIAKI NOGUEIRA MIYAZAKI

134 ISABELA FERREIRA FABIANO DOS SANTOS

135 *PIETRA CAPPELLANI

136 LUANA MARIANI BRESSAN

137 *DENNIS SEBASTIAN BORBA

138 LUIS GUILHERME DE SOUZA BAGARELLI

139 GABRIEL HENRIQUE COGHI DE ABREU

140 ANA LAURA FRAZATTO

141 GUILHERME FERREIRA SILVA

142 PAMELA GALISTEU PICOLO

143 **MATHEUS HENRIQUE SAMPAIO

144 **JOSE ANGELO PRETTE

145 *LUDMILA BARBOSA DA SILVA FERREIRA

146 *MARIA CAROLINA RODRIGUES

147 PATRICIA BARTHMAN CASACA

148 DILAN BOERIZ CARLOS

149 *LETICIA GREGOLATO ALVES

150 MARCELO GREEN RIBEIRO

151 MARIA ROSA ROQUE SANTANA GOMES

152 LAISA DE OLIVEIRA CURTI

153 **EVA GABRIELA MOREIRA

154 *ISABELLA NEVES PASSONI

155 *YASMIN TORRES

156 **GEAN HENRIQUE RODRIGUES ANASTACIO

157 AMANDA CAROLINA DA SILVA

158 *GABRIEL TOMAZ MANSERA

159 GUILHERME AUGUSTO PARO

160 *ADRIANO HENRIQUE LUQUES DIAS

161 NATALIA PRADO DE OLIVEIRA

162 MATHEUS EDUARDO MARTINS VIEIRA

163 *MAYARA LUANA SOARES STIVAL

164 JOAO VICTOR DA SILVA AREIAS

165 MARIA EDUARDA RODRIGUES POSSATI

166 LETICIA TIEMI RIBEIRO NISHIMURA

167 RAFAEL RUFFATO DE ANGELES

168 *YONA DE A MONTAGNINI

169 *LETICIA FERNANDES DE SANTANA

170 ALINE DE BARROS C. LIMA

171 *MARIANA THAIS SILVA

172 *THAYENE RANI DA SILVA

173 **ANTONIO PEDRO CAMPOS CORREIA

174 *JORGE LUCAS OLIVEIRA PAES DE ANDRADE

175 *JESSICA LEITE

176 MILENA LUISA SERVINHANI

177 *CAMILA AIELO ALVES

178 *LORENA NUNES MARAGNI

179 *MARIA EDUARDA MUNHOZ PARO

180 **LUCAS QUEVEDO PINTO

181 *GUSTAVO DE SOUSA OLIVEIRA

182 LAURA VELLO BERETA

183 LETICIA TEIXEIRA MARCOS DE SOUZA

184 **REGINA DA SILVA GONCALVES

185 ISABELLE CRISTINA ROTA

186 HECTOR ENRIQUE TERSIGNI ALVAREZ

187 FABIA ISABELA MASTROCOLA

188 THAMYRES MANDIRA DOS SANTOS

189 VICTORIA MORAES GIOLO

190 *JULIANA SOUZA PAZ

191 **CLAUDIA EDUARDA MENDONCA DIAS

192 *CAMILA DE OLIVEIRA CASTRO

193 BEATRIZ DA SILVA CARVALHO

194 *CAIO CESAR LULIO VISALLI

195 *MATHEUS APARECIDO CORTE VERMONTE

196 RUDSON ROBLES JURKOVICH

197 VICTOR MELGAR PORTELA

198 *KATIA AGUILERA CABRAL

199 **MARIANA DE ALCANTARA FERREIRA GOMES

200 *MAYARA BERNARDINA BELAO

201 GABRIEL PIRES MAGNANI

202 *JOICE LEANDRA FRIA BARBOSA

203 *ANA CAROLINA MARTINEZ

204 JOSE ANTONIO RODRIGUES DE MORAES

205 ISABELLA CRUSCIOL BRAGA

206 LETICIA DE OLIVEIRA SILVA

207 **ISABELA MARIA MOURAD AMADEU

208 JULIA GUIMARAES DIAS RUBIATO

209 *THALISSA RIBEIRO

210 *BELCHIOR GONCALVES DA SILVA

211 *ADRIANO JUNIOR SILVA PRATES

212 RICHARD ALEGRIA CESARIO

213 *LAURIELLE DO PRADO FERREIRA

214 EMILLY LARA MEIRELLES FERNANDES

215 PEDRO HENRIQUE FOGACA JORDAO

216 PEDRO HENRIQUE SENIS RIBEIRO

217 LIVIA MARIA BOAROLLI KARPINSKI

218 BEATRIZ MARIN LOMBARDI

219 *BIANCA FERNANDES CARDOSO

220 *LAURA GABRIELA MODONEZ

221 *GABRIELLE DE BRITO COSTA SILVESTRE

222 *CAMILA ZANA DI DONE

223 MONIQUE MIELE

224 **MILENA CASTILHO DA SILVA

225 *STEFANI PERPETUA FELIPE PEDRO

226 **LEONARDO DA SILVA SANTOS

227 *AGNALDO JOSE BRAGA JUNIOR

228 LARISSA ZANETONI DA COSTA

229 THAIS SANTOS ROSSI

230 CAMILA FUKUYAMA MOGAMI

231 **PIETRA DA CRUZ BERGHE

232 EDUARDO FRACASSO FALCAO

233 ADALBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO

234 VIDA DOS SANTOS SOUZA

235 *LETICIA NUNES SCARANARO

236 *CAMILA DOS SANTOS VERONEZ

237 *THAINARA PATRIZIA FACHETTI SIMOES

238 ISABELA CRISTINA CYPRIANO

239 LAURA AKEMI MIAMOTO

240 LEONARDO MARTINS MAQUIAVELI

241 *HENRIQUE PRADO CANDIDO

242 **GABRIEL LORENZO LONGO FORTES

243 MARCELLA PATRICIA REIS

244 RAFAEL COSTA FERNANDES

245 **DANILO DONIZETE DA SILVA

246 *LARISSA DE FERNANDES VICARI BERQUO

247 *MILENA DE OLIVEIRA SOUZA

248 TAUAN VERUSCO LIMA DE OLIVEIRA

249 YASMIN LUISA NEVES LEMES GARCIA

250 JOAO VITOR LEMES SUMIDA DE OLIVEIRA

251 *DANIEL MANZATO

252 **FELIPE GERARDI DONADAO

253 BEATRIZ MENES SOARES

254 **KEYSE CAROLINE ALBANO DE SOUSA

255 FRANCIELLI CAROLINI DE SOUZA RODRIGUES

256 **DIEGO ROSA CARDOSO

257 NATHALY RENATA COSTA DA SILVA

258 LOURDES MARIA FERREIRA MARQUES

259 *RAIARA DIAS LOPES

260 *MAIARA CRISTINA DOS SANTOS

261 GUSTAVO RONCOLETTA CONTADO

262 **DANIEL VITOR ZANARDI GONCALVES

263 **GABRIELA PINHEIRO ZACARIAS

264 ANGELICA BERGAMASCO PERRI CEFALI

265 *MICHELLE CAROLINE DE LIMA TEODORO

266 *ANA CAROLINA PAGLIUSO

267 RAFAEL HENRIQUE FERBONI

268 *ADRIANO VIEIRA DE MEDEIROS

269 *LUIS HENRIQUE DA SILVA

270 LAVINIA PRADO BERNARDINO

271 YOLANDA FARIAS DE OLIVEIRA

272 *LARISSA DA SILVA VILLELA CRISPIM

273 **LEONARDO DE BARROUS SOUSA

274 IVANA DOS SANTOS

275 **JULIANA PEREIRA FRANCISCO

276 *GUILHERME SOARES DE ANDRADE

277 *RAIANE ENDELY DA SILVA

278 **IAGO FERNANDO FERREIRA DA SILVA COSTA

279 *ANA FLAVIA MILANI CAPELLI

280 *PEDRO LUIS FIGARO DE ALMEIDA

281 **SCARLET SILVA COUTO

282 *INDIHARA ANIELI GAMBARINI

283 *INGRID CARVALHO COSS

284 **JOAO LUCAS PINTO DE OLIVEIRA

285 *JAQUELINE MASTELARI BARBOSA

286 MARIA EDUARDA OLIVEIRA JACON

287 PALOMA ALMEIDA MATOS

288 *YOHANA ISABELA LOPES DOS SANTOS FRANCISCO

289 *GLEDSON BANDEIRA MAIA

290 *CARLOS VINICIUS RANOLPHI

291 *BRUNA MEDEIROS BORDAN

025 - Ciências Biológicas (Bac/Lic) - noturno - Jaboticabal

1 BIANCA CAROLINE PIRES DE QUEIROZ

2 GUILHERME MAURO ARANHA

3 FERNANDA ROSSETTO CRISTINO

4 MATHEUS SERON AZRAK

5 GABRIEL MARAIA CIOLFI

6 KATIA GABRIELA DE NATALE

7 LETICIA RODRIGUES MORETTO

8 *MILENA SILVA GARCIA PALMA

9 JESSE CORSE CORDEIRO

10 LUIS FELIPPE AGRIAO MORETTO

11 *EDENILSON DOS SANTOS

12 MARIANA MAGNANI AVELAR

13 *ISABELA PIVETTA TRENTINI

14 GABRIEL GONCALVES LEAL

15 LARISSA BELO TENORIO

16 *JULIA SANDRINI DE BIASI

17 PEDRO GABRIEL E SILVA GALVAO

18 VINICIUS PAVAN CASTRO

19 HELORA MACHADO SAMPAIO DA SILVA

20 MARIA JULIA GONCALVES BREDA

21 *ALANA BUGATTI GUESSI

22 ANE GUADALUPE SILVA

23 TULIO SPINA DE LIMA

24 MARIANA PEREIRA PASSOS

25 EDUARDO DUARTE RIBEIRO FILHO

26 FABIANA DE MORAES MILANI

27 ISABELA BAETA PESTRINI

28 VINNICIUS DE SOUZA

29 *ENNIE ROSE BARBOSA DE SOUZA

30 GABRIELA AVELAR MOLINA

31 *GLEICIANE ROCHA SANTOS

32 LIVIA SACCANI HERVAS

33 RICARDO JOSE SACAMOTO DE OLIVEIRA

34 JADE RAISSA PASSOS DO NASCIMENTO

35 NICOLLY QUILES

36 TALITA SARA VICENTINI

37 *LUIS CARLOS MIGUEL JUNIOR

38 *LEONARDO FERREIRA DA CUNHA

39 **BEATRIZ MOREIRA RODRIGUES

40 IGOR PINHEIRO MOURAO RESENDE

41 **RUBIA FERREIRA DOS SANTOS MORINI

42 GABRIEL HAYASHI DA ROCHA

43 *LETICIA DE PAULA LEITE

44 GABRIELA DONEGA CENSAO

45 *JOAO CARLOS TOMAS BUENO

46 **YURI SANTOS DE ALMEIDA

47 *BIANCA HENRIQUE GABRIEL

48 GIOVANA LUZ NEGRO

49 FERNANDA ZANTEDESCHI RODRIGUES

50 LARISSA BIANCA DA SILVA

51 GABRIELA FABIANO DE ALMEIDA

52 VICTORIA FERREIRA GUADAGNINI

53 *FERNANDA MIOTTI

54 JULIA LABATE SILVEIRA

55 THAINARA VITORIA CARNEVALLI SANCHES

56 JESSICA BATILIERI MENDES

57 *THAIS DE SOUZA OLIVEIRA GARCIA

58 **BEATRIZ FELIX GONLCAVES DE OLIVEIRA

59 LUIZ HENRIQUE DE AQUINO

60 BEATRIZ MORETTO

61 *GIBSON CAETANO PADUA

62 BEATRIZ MATTOS DE LIMA

63 *GEOVANA MONDINI VALVERDE

64 **GABRIEL CARVALHO DE ALMEIDA

65 MARINA RIBEIRO SCHALCH

66 *GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO

67 *VINICIUS ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA

68 JOYCE CRISTINA JUKOSCKI GONCALVES

69 MARINA PACIFICO DE ALMEIDA

70 *FELIPE TREVIZANELI BARCELLOS

71 *AMANDA ZUIN DE OLIVEIRA

72 *NATHALIE BIANCA STORINO

73 BRUNO DE TOLVO BORSONI

74 DANIEL SOUZA POSSARI

75 FRANCIELI BISSOLLI MARQUES

76 ARTHUR VIEIRA DA COSTA

77 NATHALIA ESPANHOL

78 BEATRIZ PINTAR

79 LARA VITORIA DE ASSUNCAO

80 ENZO BERGAMO TANK

81 **DIEGO HENRIQUE REIS DA SILVA

82 *EVELIN VICTORIA OLIVEIRA ARRUDA SILVA

83 **JESSICA DE SOUZA FIRMINO DOS SANTOS

84 GIOVANA CECILIO DA COSTA

85 *PEDRO DE SOUZA MARQUES DEL GROSSI

86 *MILENA EDUARDA SOUTO

87 *JOSE EDUARDO FACIOLI

88 *GEOVANA DEMARCHI

89 ANA BEATRIZ MARCIANO BARBOSA

90 **JOAO VITOR CORREIA

91 FERNANDA CAROLINA BARBOSA

92 **ISABELLE BITENCOURT DE ALMEIDA

93 *SAMARA RAFAELA GONCALVES

94 JULIA CRISTINE ALONSO DA SILVA

95 *INGRID JULIANE DA SILVA

96 *SUELEN CRISTINA BARBOSA DE CAMARGO

97 *MARIA JULIA SILVESTRE MARQUES

98 *JOAO RICARDO DE OLIVEIRA TELLES

99 **MARIA DE FATIMA DOS REIS

100 LETICIA CAROLINE PENTEADO INNOCENTE

101 *GIULIA MACEDO DOS REIS

102 MATHEUS IAGO DAL NEGRO MOTA

103 KASSIEL GUSTAVO MARCONDES

104 **LILIANE DOS SANTOS SOUZA

105 *DANIELLE VIEIRA PEREIRA

106 MARIA FERNANDA GREGGIO GATTAS

107 *ANA CLARA DO NASCIMENTO

108 *GABRIELE POLIA PIRES

109 **HARRISON PIRES BARBOSA

110 BRUNA APARECIDA SAKOMURA RIPAMONTE

111 GABRIEL VALENCO GARCIA BRITO

112 *MARCOS ROBERTO FRANZINI JUNIOR

113 **VITOR HENRIQUE SANCHES DE MATTOS

114 LETICIA FREDDI

115 *PEDRO HENRIQUE NAVARRO MORA

116 CONRADO AUGUSTO NICOLETTI BALBI

117 LETICIA VITORIA DA SILVA

118 PEDRO ANTONIO DIAS THEODORO QUERIDO

119 **LARISSA FERREIRA DE JESUS

120 LAURA CONTARIN TESSARO

121 *JOAO PEDRO PAICH DA CUNHA

122 GABRIELE CAROLINE DA SILVA

123 LUIS PHILIPPE RODRIGUES VERNILO

124 *ANTONIO AUGUSTO MOMESSO PEIXOTO

125 MATHEUS DE PAULA SANTOS

126 JOAO PAULO ALMEIDA RIUL

127 **ANA CAROLINA DE ALMEIDA

128 FRANCIELLY MACARIO DOS SANTOS

129 **NATALI CRISTINA DOS SANTOS

130 LUIZ GELATTI NETTO

131 **MICHELE CRISTINA DE JESUS

132 *LUANA DE JESUS SARTORI

133 *GENYFER LAURINA FIGUEIREDO

134 *BRUNO CESAR SALAZAR

135 *BIANCA SOARES ASTOLFI

136 THAIS DE ABREU KURAMOTO

137 **SAMANTHA DE SOUSA GONCALEZ

138 LEONARDO TITOTO

139 PEDRO DOS SANTOS PAULA

140 **WESLEY REZENDE PEREIRA

141 *ISABELA FERNANDA TESCUTE PIRES

142 **NATIELE DE OLIVEIRA FELIPE

143 *SOLANGE APARECIDA SABINO

144 *JULIANO MEDEIROS BAITELO

145 **MURILO DE CASTRO ROCHA

146 *GISELI AIKO NISHIMURA ZANERATO

147 *FILIPE DE SOUZA AKASAKA

148 LARISSA FERNANDA DE MEDEIROS

149 *ANA GABRIELA PINHO COSTA

150 RODOLFO BUZINARO AMBROSIO

151 *BRUNA HELENA COLOSI PEREIRA

152 CAMILA CRISTINA DA SILVA

153 **MARITA ESTANISLAU

154 LEONARDO LOPES FERRAZ

155 **MIKAELA DE PAULA SAURIN MACHADO

156 *JULIANE SILVA DE ALMEIDA

157 *LETICIA HELEN BASSI

158 **JESSICA DYANE DA ROCHA SILVA

159 *JESSICA MARTINS

160 FRANCIELLE APARECIDA ROSSINO

161 *GABRIELE CARRARA

162 *TAUANE CAROLINE DOS SANTOS NASCIMENTO

163 *GABRIEL CORREA FRAZAO

164 **JAINE MARIA DA ROCHA

165 GUSTAVO BRUSANTIN DE ALMEID

166 **EDSON DE LIMA MARTINIANO

167 *TALIA DA SILVA RASORI

168 **BRUNO DOS SANTOS MACHADO

169 LUARA HERNANDES PAES

170 **EDNER MURILO NUNES

171 FLAVIA RIBEIRO

172 *ISABELA CATANI RICCI

173 *NATIELY DE SOUSA RODRIGUES

174 VITORIA BRANDAO VILAR CUNHA

175 *LORENA BELASCO ROQUE

176 **MARIANA FELIX MUNIZ

177 MARIANA ARDISSON MAZZA

178 *PALOMA CARDOSO SISTO

026 - Ciências Biológicas (Bac) - Vespertino/Noturno e Licenciatura - noturno - Ilha Solteira

1 *GIOVANNA SABINO DE JESUS

2 GABRIELA CHIOLI BOER

3 ULISSES CARNIELLO CORREA

4 DANIELE CRISTOFANI CARVALHO

5 ISABELLA PIRES

6 *SAMIA CARDOSO DOS REIS

7 *GABRIELY OLIVEIRA GARCIA

8 ALICE DE MORAES

9 *ALEXIA LUI DA SILVA

10 *MANUELA LOPES SANTOS

11 BIANCA BUENO CALISTER

12 NATALIA ARIELE IGNACIO

13 THALISSA CAGNIN PEREIRA

14 SASKIA ESTELA BIASOTTI GOMES

15 LETICIA MENDES BORGES DOS SANTOS

16 *RAQUEL LOPES QUEIROZ

17 NAIRA FERNANDES IGLESIAS BAALBAKI

18 *HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA

19 ANA JULIA SILVA SOCORRO

20 **ROQUE SILVA DOS SANTOS JUNIOR

21 AMANDA PELICER BECKERS

22 BARBARA CORREA BIANCHINI

23 *AGATHA CAROLINE FRAGOSO NERI

24 *IRIS PRATES BELLETTI

25 GABRIELLE PARPINELLI DE LIMA

26 MARIANA PEIXOTO ABIB

27 LANA AVELAR BATISTA

28 *LUCAS VINICIUS LEAO SOBRAL

29 GUILHERME ZORZI DE SOUZA

30 *BARBARA FAUSTINO RODRIGUES

31 **JEAN CLEMENTE DOS SANTOS

32 MARIANA MONTEIRO DE LIMA FORINI

33 GUILHERME PEREIRA PENITENTI

34 MARIA JULIA TONELOTTO BETTIN

35 HENRIQUE QUEIROZ REUTER

36 **RHADASSA MARIA SOUSA

37 *MARIA BEATRIZ MILLAN ATENCIA

38 MAYSA GOMES BARBOSA

39 **GUILHERME ILARIO DA SILVA

40 **THAINA APARECIDA SOARES ZANQUETA

41 YUMI SAKAMOTO

42 *KRISLLEY CRHISTINE DE ALMEIDA LIMA

43 PEDRO RAMILO TENCARTE

44 *FERNANDA MOURA FARIA

45 LEONARDO CORREA BUENO

46 **KAROLINE BERNARDO RODRIGUES PEREIRA

47 BEATRIZ SILVERIO DOS SANTOS

48 *CAMILA KAMBLEVICIUS GARCIA

49 *GUILHERME MARCUCCI PERON

50 **ISABELA DA SILVA RODRIGUES

51 *THAMIRIS CORREIA GOMIDE

52 *RAFAELA PAYA ANGELINO

53 *NATHALIA MARGARIDA CANTUARIA

54 **HALISON SOUZA PEREIRA

55 *JOSE RENATO SOARES DOS SANTOS

56 CAMILA MORAIS RAMOS SILVA

57 **TALITA GIOVANA MENDES DA SILVA

58 MATEUS MOREIRA DE SOUZA

59 MARIA PAULA FERREIRA DOS SANTOS

60 CAROLINE FURLAN PRIETO

61 *KAISA CAROLINE COSTA MOREIRA

62 **PAULA ANTUNES CARDOSO

63 MAIRE BUTZER VIÑALES

64 **MATHEUS OSWALD REZENDE SILVA

65 SEAN MORIMITSU

66 **LARISSA DOS SANTOS GARCIA

67 *MATHEUS ALEXANDRE DOS SANTOS PINA

68 *KARINA DA SILVA SOUZA

69 **CINARA DAMASCENA MACHADO

70 *JONATAS MARCELO COSTA AMARAL

71 **LETICIA YUMI ICHIKAWA

72 *CAROLINE MILHEIRO DA SILVA

73 *ISABELLA GARCIA CANDIL DA CRUZ

74 *BRUNA TAYNARA MORAES FELIX GOMES

75 NATALIA BORGES PEREIRA BRASSALOTI

76 JULIA DE ALMEIDA RODRIGUES

77 *ISABELA CRISTINA MILLA

78 *FELIPE BERGAMIM SILVA

79 **MERYELLEN SILVANIA CAVALCANTI

80 LEONARDO HENRIQUE MOTA SANTOS

81 LUANA LOPES VALCACIO

82 *WILLIAN DOUGLAS SOUZA DO VALE

83 *OSMAR VICTOR BRITO

84 JOAO PEDRO DOS SANTOS SOUSA

85 LILIAN DE SOUZA VIEIRA

86 *YASMIN SANTOS DOS REIS

87 VALENTINA BOSSARDI PASQUALI

88 **JULIA YASMIN DE SOUSA

89 **VINICIUS FRANZINI VALERETTO

90 LEONARDO DA SILVA CASTANHA

91 **LUCAS FERREIRA

92 *GABRIELA ARRUDA BONONI

93 MATHEUS AIO DIAS

94 *GABRIELLA SERAFIM PERON

95 GUILHERME AP. S. TEIXEIRA

96 KETRIN RIBEIRO FAVARO

97 *DAFINI CRISTINA DA SILVA DE PAIVA

98 LARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA

99 *LARA CRISTINA DA SILVA ROBERTO

100 ANA LUIZA LIMA DORIGO BONIFACIO

101 **MARIANA JESUS DE SOUSA AGOSTINHO

102 EDUARDO JOSE CUNHA GRANGEIRO

103 MATHEUS VINICIUS DE SOUZA

104 **ALINE ROMAO DOS SANTOS

105 **MAYARA VAROTTO

106 *CLAYDERMAN DE SOUZA RODRIGUES

107 **EDUARDA FERNANDA LUCENA DA SILVA

108 *LUIZ FERNANDO ESPATINI DE SOUZA

109 *GABRIEL MARTINS MENDES MACEDO

110 *KAROLINI CATARUSSI POLETTO

111 *ELIANE SILVA RIBEIRO

112 *ANDERSON NARCISO RIBEIRO

113 **LUIZ ARNALDO LEONALDO

114 *SIMONE PEREIRA DE ARAUJO

115 *MARIA JULIA DE BARROS MINHOLI

116 *PALOMA ALVES DA SILVA

117 ANTONIO CARLOS BRAIANI DINIS JUNIOR

118 BARBARA AKEMI TERSARIOL NAGAMATSU

119 MONICA SOUZA DE ANDRADE

120 *MONIQUE MARA GONCALVES

121 **DAVYLLA BEZERRA NUNES

122 LUIZA ANDRADE BARROS

123 MATHEUS DE SOUSA BARROS

124 *MATEUS SEITI EUGENIO KITAYAMA

125 **TALITA PEIXOTO

126 **NATALIA PEREIRA DA SILVA .

127 **RHUAN VITOR GONCALVES DA SILVA

128 **ARINI DE SOUZA RODRIGUES

129 *ANA CLARA PINHA ROBERTO

130 **AETE RODRIGUES DE BARROS SILVA

131 VINICIUS AUGUSTO MACIEL PEREIRA

132 **BEATRIZ SABINO CANDIDO

133 **GLORIA MARIA RIBEIRO DA SILVA

134 **THIALLA ROBERTA DA SILVA MADUREIRA

027 - Ciências Biológicas (Bac/Lic) - noturno - Rio Claro

1 FELIPE MORAES RIGO

2 GABRIELE DA SILVA CAMPOS

3 *ANDRE LUIZ MACHADO DE SOUZA

4 *TAIS BUENO DE LIMA

5 MATHEUS VIEIRA DOMINGUES

6 AYLA SECIO SILVA

7 SILVIA HARUMI KAMAZUKA

8 BEATRIZ CONSONI SEGUNDO

9 CAIO FELIPE ROMEIRO

10 ISABELA BASSO FROLLINI

11 MARCELO SOARES RIBEIRO FILHO

12 THAYNA DE SOUZA CASTRO FLORES

13 *THIAGO PEREIRA LIBERADO

14 LAURA LAINO DA COSTA

15 *JULIA MICHETI ITALIANI

16 LETICIA AKEMI LEITE FURUKAWA

17 VITORIA CAROLINA GUERINI FERREIRA

18 **JENNIFER WELLEN SILVA SIQUEIRA

19 ANA LUIZA DE CASTRO FABRI

20 KAIQUE FERNANDES DOS SANTOS

21 ALEXIA RIEDO CARDOSO

22 *FABIO GONCALVES DE OLIVEIRA

23 RENAN SOCORRO MATARAGIA

24 *VITORIA LOUREJAN FERREIRA

25 **JULIA SILVA DE SOUZA

26 *ERIC LEMOS KRUGER

27 GUILHERME GIOVANI DE MORAIS SILVA

28 *GABRIELA PEREIRA RODRIGUES

29 **JOAO VITOR VIEIRA NOVAES

30 **JOAO VICTOR CASSIEL FERRAZ

31 *IASMIN DE LIMA GOMES

32 MARINA ALMEIDA SOUZA

33 NUBIA ALESSANDRA VILELA DE OLIVEIRA

34 *GUILHERME VAMPREY SANTOS

35 *BEATRIZ LEMES RIBEIRO

36 **THAIS SIQUEIRA FERREIRA

37 **LUCAS TEODORO LOPES

38 *MARINA BRANCO DA SILVA

39 JULIANA DE OLIVEIRA BITTENCOURT

40 *LAIS VIEIRA BELLO INOUE

41 *HENRIQUE GUSTAVO BONALDO

42 RAFAEL VITOR DE MEDEIROS COSTA

43 NATTALIA DO PRADO NEVES

44 WILLIAM CESAR DE OLIVEIRA VICENTE

45 *VICTORIA MEDEIROS VILELA

46 *FERNANDA MARTINS SILVA

47 ISABELA DE OLIVEIRA CARLINI

48 GETULIO BOTAO TAVOLARO

49 MELINA FERREIRA RODRIGUES

50 CAROL DE ASSIS FERREIRA SILVA

51 CARLA GABRIELA BILATTO

52 RAFAELA VITTI FERNEDA

53 *LAIS FERNANDA SERRA NEVES

54 BARBARA FARINA MARTINI

55 *DAIANE VERONI

56 RAFAELA DE GENARO MAURANO

57 MARIA CAROLINA TAMAROZZI DOS SANTOS

58 *FERNANDA FERREIRA PIRATELLI

59 JULIA GHION DE ROSA

60 *ALISSON VIEIRA FERREIRA

61 *VINICIUS JOSE DA SILVA

62 GABRIEL BAPTISTELLA TONELOTTI

63 RODRIGO MARQUES SILVA

64 **ROGER HENRIQUE CARVALHO FARIAS

65 *MATHEUS AUGUSTO SEVERINO

66 STEFANIA FLEISCHMANN KRUGER

67 JULIANA LUIZA DE SOUZA BONFIM

68 CAIO LUIS MOREIRA DE SOUZA

69 MARIA RIBEIRO DALFRE

70 *THALITA SURIAN

71 CIBELE APARECIDA CILLANI

72 RAPHAEL HENRIQUE DA SILVA

73 *RAFAEL LONGO ROSADA

74 *RAFAEL IUANAMI TATA

75 *VITORIA THARCYS COSTA DE SOUZA

76 *THALES V. BALLICO DE SOUZA

77 **BRUNA EDUARDA FRANCO DE LIMA

78 CARLA COSTA SANTOS

79 **GIOVANI CHIOVATTO CLAUDIO DE OLIVEIRA

80 *LIDIGIANE MAIRA DE LIMA

81 ELOISA DE MELLO GREGO

82 *BRENDA CRISTINA DE SOUZA

83 FERNANDA PAIVA SILVA PINTO

84 BARBARA FERNANDA EVANGELISTA

85 *RANIELE SILVA SANTOS

86 *FELIPE CARDOSO FRANCISCHINI

87 **VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA

88 IAGO FRIZZARIN DOTTI

89 GUSTAVO HENRIQUE FERRARI

90 EDUARDA MOSSARELLI

91 RAFAEL ALMEIDA ZINGONI

92 *AMANDA CRISTINA DE SOUZA

93 *FERNANDO ARRAES DE CARVALHO VAZ MONTEIRO

94 *EDUARDA JUSTINO DIAS

95 GABRIELA GARCIA MOURA

96 LAURA ALTEIA COSTA

97 *PALOMA MESSIAS ANTUNES

98 *ELAINI CRISTINA CID

99 *FELIPE SENNA KEWITZ

100 *DANIELLY DE OLIVEIRA PRIMO

101 VINICIUS GARCIA CARVALHO

102 *VIVIANE FERNANDES DA SILVA

103 AMANDA STEAGAL

104 DIOGO RESENDE

105 **ANA CAROLINA GOMES DE LIMA DE SAL

106 *PEDRO HENRIQUE DA SILVA VIEIRA

107 *ADAIR RIZZATTI JUNIOR

108 *SAMARA SOARES

109 *ISABELA MARIA SOARES SIEGRIST

110 GIOVANA LAZARIN TORREZAN

111 GABRIELLA DE LEMOS GOMES

112 *FILIPI HENRIQUE RONQUEZELLE

113 GEOVANNA GOMES DE SOUZA

114 *ANA LUCIA DE MENEZES

115 *MATHEUS DA SILVA SIMAO

116 *MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS LONGO

117 LUIS GUILHERME ALMEIDA AMARO

118 *AMANDA DA SILVA

119 **NATHALIA DA SILVA RIBEIRO

120 *JANAINA DE JESUS BREGOLIN

121 **ANNE CAROLINE SANTOS

122 ELIZABETH MONTEIRO MENDES NOBREGA

123 RAFAELA LARISSA DA SILVA

124 *LETICIA FILIZOLA DA CRUZ

125 *CAROLINE TOZZO DA SILVA

126 FELIPE PIZZINATTO

127 VITORIA LIMA DO CARMO

128 RAUL CESAR VITAL AZEVEDO

129 MARCELA CLAUS FRANCO

130 **NICOLE DOS SANTOS ROCHA

131 **THAYNA BEATRIZ DE PAULA

132 *STELLA FERNANDES FERRARI

133 *DANILO DA SILVA TORINI

134 WALAS DOS SANTOS COSTA

135 VITORIA MARIANO SANTOS

136 *MATHEUS BARBIERI RIBEIRO

137 *BIANCA CLARO MAFRA DE OLIVEIRA

138 *LARISSA MOREIRA DE BRITO

139 **JOYCE DE MOURA E SILVA

140 *GIOVANNA ALEXANDRA CARBONEZI

141 *IZAIAS BARBOSA FERRAZ

142 *MARIELA AMANDA DOS SANTOS

143 MILENA MARCELO

144 **ISABELLE FERREIRA DA SILVA

145 VIVIANE ALBUQUERQUE SALES

146 *JESSICA CAROLINE SEBASTIAO

147 **LO-RUAMA KEMILY FELIPE

148 GIOVANA COSTA PEREIRA

149 FELIPE GONCALVES LOPES BELMIRO

150 *ISABELLA ARAUJO DE OLIVEIRA

151 *CAMILLE CID DO NASCIMENTO

152 MATEUS PEREIRA RODRIGUES

153 *LEANDRO MATHEUS DE CARVALHO VAZ

154 *BRUNA LETICIA DA SILVA FARIA

155 *THALIA FREITAS DE BARROS

156 ANA LUIZA PRATALI DA ROCHA

157 **VITOR MIGUEL SANTOS SILVA

158 *WESLEY VINICIUS DA SILVA

159 GUILHERME AUGUSTO MARINO

160 *PAOLA RARIANE COSTA SILVA

161 *BEATRIZ APARECIDA PIRES DA ROSA

162 *STEFFANIA LEANDRA DE OLIVEIRA

163 *JULIANA DE OLIVEIRA RAMOS

164 BEATRIZ GASPAROTTO

165 **RANIELEM DE FREITAS GUSMAO

166 GABRIELA RIBEIRO DA SILVA

167 **LEONARDO HENRIQUE NASCIMENTO

168 **PAULO CESAR PEREIRA JUNIOR

169 **FRANCISCA RANGELMA VIEIRA DE MENESES

170 *JESSICA GABRIELLE DA PALMA DAMATRICE

171 **JULIA MARIANA DE ALMEIDA

172 *NATHALIA GABRIELA DE SOUZA CARVALHO

173 *EDUARDO RIBEIRO DOREA

174 **JOSE LUCAS BENTO

028 - Ciências Biológicas - Bacharelado: Gerenciamento Costeiro ou Biologia Marinha - integral - Litoral Paulista

1 ESTELA GUIDINI FERRUFINO

2 LUCAS MORAES RIBEIRO

3 FABIO BASSOI SAYEG

4 LAIS CONTI STEIN

5 VIVIANE TRABULSI

6 LAURA VANINI POLLI

7 LEONARDO DE SOUZA CRUZ

8 GIOVANNA SANDRETTI DA SILVA

9 LEONARDO CIRILLO

10 BRUNA NAOMI ACAMINE

11 ANNA GABRIELLA AGAZZI MIGOTTO

12 ISABELLA MARAVALHA GOMES

13 DALILA JUNQUEIRA BORGES

14 ANDRE CALLONI SOUZA

15 JULIA GRIGOLATO IANI

16 *JULIA PETROSKI OLHER

17 LUCAS MACHADO RICHETTO

18 *LARISSA SANCHEZ GATTO

19 ANDRESSA MAGALHAES DE ALMEIDA

20 DANTE CHIARINI VOLPATO

21 FERNANDA BELINAZO

22 PEDRO BARSOTTI PINTO FERNANDES

23 DOMINIQUE RAYANE LIMA

24 JOAO PEDRO NOGUEIRA LEROUX

25 ANDREA VASCONCELOS DE ANDRADE ESCORCIO

26 CLAUDIA DE LIMA RAMOS AQUAROLI

27 *MURILO DE BRITTO VANNUCCI

28 *AUGUSTO JULIO CAMARGO

29 *VITOR TONON DE ALMEIDA

30 *JULIA METZKER

31 *RAFAEL PERES FERREIRA PEREIRA

32 *ROBERTA COELHO DONATI

33 LI YUCHENG

34 LAURA BRANDAO SADER

35 VITOR ASSIS PINHEIRO DE MELO

36 LARISSA DE OLIVEIRA CAROCA

37 **FELIPE SESTI TRINDADE

38 **CAROLINA ASSIS DA SILVA

39 VICTORIA FIGUEIREDO FERREIRA

40 BEATRIZ VITOR LUPINACI

41 LUIZA DE OLIVEIRA PAIXAO

42 MARIA LUIZA DE REZENDE ZECH COELHO

43 VICTORIA DE LOURENCO ULMAN

44 AMANDA ESCARABICHI BUENO MARIANO

45 ISABELLA BEVERARI COUTO

46 GUILHERME RAMOS PANIZZA

47 NILTON RUBENS FILGUEIRAS CORREA

48 PATRICIA AMANDA DE CASTRO

49 ADRIANA CORTEZ MAGALHAES DE SALES

50 JOSE LUIS SIMIONE JUNIOR

51 MARIANA MATIAZZI DA SILVA

52 **BEATRIZ DOS SANTOS SILVESTRE

53 **ITALO NOVAIS CAVALLONE

54 JULIA GARCIA SILVA

55 **ANA CAROLINA ZANIERUSKINOS

56 SABRINA LUIZA RABELO

57 CAROLINE CRISTINA ANDRE

58 NATALIA LUIZA NUNES BORGES

59 TIAGO COSTA NETTO DE OLIVEIRA

60 MARIA EDUARDA MAZZI ESQUINCA

61 ANA PAULA PRATA

62 JULIA GIACOMETT QUINTINO

63 IAN DE ABREU UTESCHER INTRIERI

64 JESSYCA DE OLIVEIRA NISTA

65 BRUNA BELARDO COLATRELLA

66 NATALIA RIBEIRO RODRIGUES

67 VITORIA MITSUE AGLIARDI OYADOMARI

68 ALICE ROGER BOMBARDI

69 **BARBARA FELIX DE LIMA

70 *TAMIRIS PEREIRA LIMA

71 *LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA

72 LUIZ GUILHERME DA COSTA

73 MONICA KELER DE JESUS

74 MARIA EDUARDA BARBOSA BRANDAO

75 MARIANA DE CAMARGO BITTENCOURT RITO

76 DANILO ALVES AQUINO

77 *CAMILLA EIZO MARQUES LINO

78 LUCA BARATA FAVARO SAMPAIO BARUSELLI

79 GUILHERME AUGUSTO URQUIOLA HYPPOLITO

80 VITORIA CAROLINA ROLIM RECH

81 JHENIFER SUELEN SALUSTIANO GISTO

82 *RAFAEL PATRICK MARCELINO RODRIGUES

83 NATALIA MENDES

84 GIOVANNA STANCATO MARTINS

85 GIOVANNA GESIELLE SANTOS ARAUJO

86 BARBARA DE SOUSA SCHISSATTI

87 *MATEUS JOSE DE OLIVEIRA ZAMBON

88 ANDREIA TAVARES FORTINO GARCIA

89 LEOPOLDO HENRIQUE ESPAGNOLO TAVARES

90 *ISABELA CRISTINA DA SILVA MOURA

91 MARIANA RAMALHO RODRIGUES

92 CAMILA CAROLINE PORTUGAL FRANCISCO

93 *BRIAN DE SORDI R. DOS SANTOS

94 *ALICE SAMARA DA SILVA

95 **GABRIELLE HAYEK DE FARIA

96 *ANDREZZA PINHEIRO ANHAIA

97 CATARINA OLIVEIRA BORBA URBANO

98 **FELIX AUGUSTO SILVA DE ANDRADE

99 SARA MARIA DE GOIS FANCHINI

100 *SAMARA LYDIA DIAS FERNANDES PEREIRA

101 ANA BEATRIZ ALVES GUIMARAES SILVA

102 LAURA RIBEIRO

103 NATALIA FERREIRA

104 MARCOS DE PAULA XAVIER DE SANTANA

105 ENZO FIORI RIGOLIN DA ROCHA

106 PAULA AMORIM GAGLIARDI

107 RAISSA SARTORI MARTINS DOS SANTOS

108 KAUE DE SOUZA EVANGELISTA

109 BEATRIZ DE SOUZA BALESTRIEIRO

110 KARINE GOMES NETO

111 BEATRIZ UZAE MENEZES DOS SANTOS

112 LARISSA PASQUINI SARNO

113 **FABIOLA BRANDAO ARAUJO DE LIMA

114 GUSTAVO HIROSHI ISHIHATA

115 LUIZA LOVATO VILLA

116 *LETICIA MAY FUKUSHIMA

117 *NICOLE GONCALVES PINTOR

118 MAYRA ROBERTA TRISTAO

119 VINICIUS BARBOSA ANIZIO

120 *RENAN DE PAULA RAMOS DO PRADO

121 **ALESSA APARECIDA BURGARELLI

122 OTAVIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS

123 CAMILA FIM SILVA

124 *AGATHA BUSSOLIM BARBOSA

125 GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA E SOUZA

126 *JULIA PIOVESAN DA SILVA GOULART

127 BARBARA LUIZA DE OLIVEIRA

128 *PEDRO ARAGAO MOREIRA LIMA

129 *LUIS FORTE RASMUSSEM

130 *ISABELLE CARRARA KRAIDE

131 CLARA DE ASSIS ANDRADE

132 LUAN DOS SANTOS CARNEIRO

133 GABRIELA BOMFIM DA SILVA

134 ISABELLE RACHEL PAIVA GOMES

135 NOALY AVENOSO DEODATO

136 *CAROLINA PINHEIRO RODRIGUES

137 EDUARDA DELLORE SPADA ALVES

138 JOAO VITOR MAIA DE MORAES

139 **LAYLA CESARE TRINDADE

140 **MARJORIE JASPER SILVA

141 *ANA CAROLINA LOUZA SIQUEIRA

142 VITORIA DE OLIVEIRA SILVA

143 FELIPE RODRIGUES BORGES

144 *GIOVANNA HERNANDES FERNANDES FREITAS

145 BEATRIZ DONADIO DOS SANTOS HENRIQUES

146 THABATA GRECCO OLIVEIRA FONSECA

147 ANA LUIZA CAMPOS LACERDA

148 MARINA LABATE GAMBOA

149 CAIO BANDEIRA TERROCCI

150 **HUGO HENRIQUE HERMINIO

151 LUIZA BARROS MARTINS

152 *KAREN MATTOSO PEREIRA FIORIN

153 LAIS DONIN VIANNA

154 *LORENA MARTINS PAGOTO MASETTI

155 GABRIELA NUNES DA CRUZ

156 BRUNA ADACHI

157 LUCAS MELLO MORAN

158 *JORGE FERNANDO MORENO JACOB

159 BIANCA BRAGA ROMAO DA SILVA

160 GIOVANNA SALATEO CARAMORI

161 THALITA CHACON DE QUEIROZ MELO

162 *JULIANA MOURA OLVEIRA

163 *LETICIA JULIO DE GODOY

164 *DRIELLY LULI FERREIRA CAUMO

165 LIGIA M C MARGARIDO

166 LUIZA MUSCARI RAVELI

167 **CAIO CESAR DA SILVA MENDES ROSA

168 BIANCA PAIVA ZANCHETTA CAMARGO DE MELO

169 GUSTAVO XAVIER ALMEIDA ROSA

170 **MARINARA SUELEN DOS SANTOS

171 EDUARDA FIGUEIREDO BORGES

172 ARTHUR ADDUCI FARIA

173 **AMANDA SANTOS DE SANTANA

174 GABRIEL ONIAS BASAGLIA DO NASCIMENTO

175 *SUZY EMIKO AKUNE

176 GUSTAVO MOTA LEME

177 RENATA SANAE TOMIOKA

178 BEATRIZ LEANDRO MACEDO

179 *APARECIDA BRIGIDA JESUS OLIVEIRA

180 NATALIA RODRIGUES DE FREITAS

181 **YANCA CRISTINA DA CRUZ SILVA

182 **AMANDA CORDEIRO MAXIMO DE SOUZA

183 **GABRIELA WENGER KAMASHIRO SILVERIO

184 MARESSA MAAS DE OLIVEIRA

185 SOPHIA DOS SANTOS SCARPARI

186 VICTORIA AFONSO FERREIRA BOSON

187 MARIANE DA SILVA MARCELINO

188 YUMI UEHARA ISHIKAWA

189 GABRIELA FRANCINE LOPES

190 GUSTAVO ALVES LIMA

191 SALISA YAMAUTI VAN DER HEIJDE

192 AUGUSTO BEVILACQUA

193 FABIANA MELLO RIBEIRO DE ARAUJO

194 GABRIEL HENRIQUE RAMBALDO BENEDETTI

195 NATHALIA MELLO RIBEIRO

196 *MATHEUS MODAELLI MELO

197 *CAIO CESAR ALVES PAULINO

198 *JOAO PEDRO DE LIMA MUKAI

199 GIULIA CASTELLO BRANCO NASCIMENTO

200 **VANDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA

201 ANA VITORIA REINA DA SILVA

202 AMANDA RONDINELLI

203 *BEATRIZ BARBOSA VILAR

204 **LETICIA STELA BISPO DA SILVA

205 **CAROLINA ROCHA SANTANA

206 *LAIS BARBOSA DE MELLO

207 *MATHEUS MELLO BRUGNERA

208 ADILSON ADRIANO DE OLIVEIRA JUNIOR

209 *ELIANA LEONTINA GOMEZ ORTIZ

210 OTAVIO RANZANI TRIVELLA

211 MARIA CAROLINA SILVA COSTA BITTENCOURT

212 *GUILHERME RIBEIRO DANTAS

213 LETICIA FONTES GAMA

214 ELIANO BEVILACQUA PICCOLO

215 GIULIA BAPTISTELLA PISSINI

216 **LUANA GEOVANA NEVES

217 *MARIA CLARA MARTINS CAMPANARO

218 BEATRIZ MARTINS GHERA

219 VITOR GABRIEL BUCIERI THERODORO

220 RAQUEL GOMES ANGSTMAM

221 GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA

222 *GUSTAVO BARBOSA GOMES

223 *GABRIEL A. TOME DE MENDONCA

224 THAINA ARANTES BARBOZA

225 *GEOVANNA FREIRE DA CONCEICAO

226 **ELOISA HUMMER

227 GABRIELE TUSCHINSKI

228 **PAULO HENRIQUE M MIRANDA

029 - Ciências Biológicas (Lic) - noturno - Bauru

1 YAGO DIOGO DE PAULA LAGE

2 RICARDO MAROSTICA GIACOMINI

3 ISABELLA PEREIRA GOMES

4 JOAO VITOR FALCO CARDOSO

5 EMILY VINCI FERREIRA

6 PATRICIA APARECIDA SIMON

7 BRUNO CAMPANHA QUAGLIATO

8 ANA CLARA DOS SANTOS BONADIO

9 JULIA ARRUDA CRUZ GOMES

10 ANA CLARA ORTEGA FERNANDES

11 AUGUSTO BARBOSA VILLAR SILVA

12 NAILA GIOVANA FERRAZ DE OLIVEIRA

13 STEPHANIE BELAVARY ALVES

14 **GUILHERME HENRIQUE FIRMINO

15 TOBIAS LANZI CIOLA

16 **ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA ORLETTI

17 GABRIELA FREITAS ALPHA CORSI

18 MARIA EDUARDA FREITAS SORENDINO

19 *VITOR LUIZ BRAGA

20 DANIELLA MEIRA MORAES

21 PEDRO URREA MACIEL

22 *SAMUEL SILVA SANTOS DE OLIVEIRA

23 GIOVANA JUCA NOTARBERARDINO

24 AMANDA STEPHANIA SANTOS

25 BIANCA ARAUJO E SILVA

26 AMANDA PERCARIO BOSCO

27 *ANA RUBIA DA SILVA

28 GIOVANA TAISE FERREIRA ALMEIDA

29 LUCAS CANOVA PIGAIANI

30 AMANDA FATORE DOS SANTOS

31 PEDRO GIMENES DIAS MORAES

32 GIOVANNA CRISTINA CURRIEL GRANATTI

33 SAMUEL FERNANDES AMORIM

34 *EDUARDA ROMAGNOLI

35 ANA LIGIA BELTRAME DOS SANTOS

36 *CARLOS HENRIQUE MARINELLI

37 BEATRIZ FARIA CARDOZO DE MELLO

38 LUANA ISABELLE OLIVEIRA DE SOUZA

39 *JENNIFER NAOMI MAENO

40 *TAMY AGNES LOPES LEITE

41 **ERICA RIBEIRO JUSTO

42 JULIANA ZANOLLI

43 *SAMANTHA CASSALATTI BOEMER

44 JESSICA KAREN SILVA

45 *MARIANA CANTU ORTEGA

46 *LARA BEATRIZ OSTI

47 ARIANNE DE OLIVEIRA FERREIRA

48 *LUIS FELIPE CARVALHO SHIROTORI

49 ELISA ANGELA DA SILVA SANTOS

50 MAILA FERRAZ MIRANDA

51 IZABELLA CHRISTINA FREITAS BEZERRA

52 **ANA LAURA DE SOUZA MIRANDA

53 NATALIA FERNANDES AZEVEDO GREGORIO

54 LINA BARREIRA

55 *GIOVANNA BIAZOTTO SA

56 **MARCOS ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR

57 *LUCAS RAEL RIBEIRO

58 **PAULO CEZAR CANDIDO

59 ANA BEATRIZ RIBEIRO TANIGUCHI

60 *GABRIEL JANEIRO MODANESI

61 *JOAO VITOR VERDERI

62 JAMILE DE JESUS CORREA

63 *LILIAN LAVARCE ODAS

64 *AMANDA DA SILVA LOPES

65 **CINTIA MARIA IZAIAS SIMOES

66 **MAURO FERNANDO BELLO JUNIOR

67 **ALEXIA DE LIMA OLIVATO

68 **YARA ROSA ROMANELLI CAMPOS GONCALVES DA SILVA

69 *MARIANA ROCHA CORREA

70 PAULO RICARDO SOLANA

71 **MARIELA EDUARDA TEIXEIRA DE MIRA

72 *GUILHERME DE ALBUQUERQUE CAMACHO

73 INGRID VERONICA FRANCO DA SILVA

74 **THAIS REGINA SANTANA

75 *VICTOR HUGO FINOTTI SOARES

76 *AMANDA HELENA DE CAMPOS ARAUJO

77 *GIOVANNE LOPES DE MOURA RIBEIRO

78 *ELBER MATEUS DE MOURA

79 *LEYRIMI EDUARDA DE ALMEIDA PEDRO

80 **ANGELITA MANDOLINI

81 LAURA MORAES SILVA

82 *JOSE TROVARELLI NETO

83 CASSIA SANTOS CARNIATTO

84 **IONE PAULA DA SILVA SOUZA

85 **MILLENA DIAS DE OLIVEIRA

86 *FERNANDA MARQUEZIM PARON DE SOUZA

87 *KAREN PAVAN DE LIMA

88 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA LOPES

89 MATHEUS GAIATO GOMES

90 **RAQUEL DOS SANTOS OLIVEIRA

91 *GIULIA OHANA TRINDADE

92 *LETICIA DE MORAES PEREIRA

93 **ESTELA FERREIRA DE LIMA

94 *SEVENI LUCIANO MORENO

95 **ISABELA BIASI DA SILVA

96 **JULIANA DA SILVA MIGLIORINI

97 *MARIANA PRISCILA CAMARGO

98 JULIA HELENA JOTTA

99 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS

100 *MARIA GABRIELA VIEIRA

101 VICTOR AUGUSTO DE ALMEIDA SILVA

102 THIAGO BANHOS PINHEIRO

103 **RAQUEL RODRIGUES DE CAMARGO

104 ANA PAULA GOMES PEREIRA

105 **MATHEUS SOUZA PRADOS RIBEIRO

106 *JESSICA CRISTINA ALEXANDRINO

107 *ROGERIO LUIS MEDEIROS

108 *PATRICIA BELLINI GONCALVES

109 **MATHEUS CARLOS DOS REIS

110 **THAIS TERENCIANI BATISTA

111 *JEFFERSON LEONARDO SIQUEIRA DE OLIVEIRA DA COSTA DO N LIMA

112 *MARIA CAROLINA SALVADOR LEONELLI

113 *SARAH GABRIELA PIVA

114 **CAMILA DA SILVA SOUZA

115 *VIVIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA

116 *MARESSA KEMELLY BORGES

117 *MAURO PIERIM JUNIOR

118 **STEFANI GABRIELA SONCINI DA SILVA

119 ANA LAURA GIANONI DA SILVA

120 *LETICIA MIDORI MIZUNO

121 *JENIFFER LAIS SANCASSANI

122 **ARIANE RONDON DOS SANTOS

030 - Ciências Biológicas (Lic) - noturno - Botucatu

1 MARIANA BARROS QUEIROZ MACEDO

2 MARIA CLARA CAVALCANTE ESPOSITO

3 AMANDA SEMEGUINI DE SOUZA

4 VICTORIA FERINI DOS SANTOS

5 MARIA EDUARDA CAVALHEIRO

6 **ANDRE AMANCIO DE ALMEIDA

7 MARIANA CUNHA FERREIRA

8 MELISSA CRISTINE RODRIGUES GENEROSO

9 LETICIA RUFINO ARTUSO

10 HUSSEIN EMAD ABDEL LATIF

11 BARBARA RAPHAEL BAPTISTA PEREIRA

12 GABRIELA PAREDES ASQUINI COSTA

13 GUILHERME NATIVIO DAL PRA

14 LUCAS ZILIOLI

15 JOAO VITOR BARBOSA BUENO

16 VICTORIA BARBOSA

17 LUDMILA MARCONDES BORGES

18 SOFIA HARUMI LOPES NISHIKAWA

19 RAUL FERNANDES CAMARGO FILHO

20 DOUGLAS BRAZ CAMPOS

21 LEONARDO COMERCI MARTINS

22 MARILIA ROSSANESI RODRIGUES DA SILVA

23 FERNANDO LUIZ MALAGUTTE

24 GUSTAVO GALLO COLETTI

25 LETICIA BATISTA SOARES

26 **BHEATRIZ SILVEIRA NUNES MOISES

27 VICTOR TORELLI MARTINI

28 LARA DE BRITO CARNEIRO

29 PEDRO LOFFREDO NETO

30 AMANDA DE ALMEIDA BALDO

31 **ISABELA MELO DE FIGUEIREDO

32 *YGHOR GLOSCOF

33 YASMIN DURAN

34 JULIA CASSIANO FERREIRA

35 NATHALI RANA PIRES CASTANHO

36 *RENATO MATTOS

37 ALEF MARLON LINERO ALMEIDA

38 BIANCA LACERDA CAVALLARI

39 LUANA MEDEIROS DIAS

40 AMANDA GOTARDI MARQUES

41 RAFAEL SANTOS SILVERIO

42 ANA BEATHRIZ LEITE LORENTE

43 *MARIANA ZAMBARDA PAGNOCCA

44 BRUNNA MARTINS PATRICIO

45 WILLIAM FELICIO ROBIS

46 ANA PAULA NOGUEIRA

47 MARIA JULIA MIELI

48 GIOVANNA UEHARA

49 BIANCA DANIELLE FERREIRA

50 LUISA ANNIBAL BARATA

51 MARIA EDUARDA A. CHAVES

52 BIANCA RAFAELA MALACIZE

53 LOUISE FRANCHI RIGOLDI

54 BRUNA SANTOS LUZ DOS ANJOS

55 AIME ESTRAMACO COSTA

56 LAURA HIPOLITO CARRARA

57 LARISSA CUSIN

58 **EDILSON BRAGA DO NASCIMENTO JUNIOR

59 ELANE OLIVEIRA CRUZ

60 BEATRIZ FERRARI CASALLE

61 CARLOS EDUARDO LUSSY YAMAZUKA

62 JOAO LUIS WOLF CHOUERI

63 LUCAS TONELLI RUBIO

64 ANA CLARA CORREA DE OLIVEIRA

65 **BRUNA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA

66 BEATRIZ BELMIRO

67 RACHEL SAYURI LOPES HOMMA

68 DRIELLY NOGUEIRA MARTINS

69 MARIA EDUARDA PICOLO GOMES

70 ALINE ANDRADE FERREIRA

71 *THAIS FERREIRA DA SILVA

72 **MARIA FERNANDA LINO GONCALVES

73 *DANIEL DUARTE TAVARES

74 VITORIA GOMES NOGUEIRA PINHEIRO

75 *RUAN SERAFIM DA SILVA

76 MAURICIO MATTOS PIMENTA SILVEIRA MELLO

77 **DANIELA DE OLIVEIRA SILVA

78 ANA LAURA BARBOSA MUNIZ

79 ALICE PAPAROTTI QUEIROS

80 *THAIS SCARPARO CHIQUINATTO

81 **INGRED EVANGELISTA DA SILVA

82 MARIA JULIA SILVA DE MORAES

83 *CLODOALDO LEONAN DUARTE LIMA

84 MARIA EDUARDA DIDONI TEODORO FERREIRA

85 GABRIELA PERES DE OLIVEIRA

86 GABRIELA DE JESUS LONGO

87 BRUNA DE ARAUJO SANTANA

88 **ISABELLA CENA GUIMARAES

89 **WAGNER ALBUQUERQUE NOGUEIRA

90 BIANCA FERREIRA ALVES

91 CAROLINE MARTINS SIERRO

92 ENZO PACE RAIZARO

93 BIANCA TRINDADE DE PAULA FERREIRA

94 GIOVANNA GORI DE OLIVEIRA

95 CAROLINA CAMARA DE ALMEIDA

96 GABRIELA VASSOLER BRONZATO

97 *CLOVIS CAMPOS

98 DANIELA DOMINGUES DE SOUZA

99 GIOVANNA BULGARI SAD

100 *BERNARDO SOARES DO CARMO RODRIGUES

101 *GABRIEL GONCALVES MOREIRA

102 JULIA LOIOLA FERNANDES

103 MARIA CAROLINA GRASSI DOS SANTOS

104 MATHEUS MATTAR MARANGONI

105 ANDREY HENRIQUE SIQUEIRA DA SILVA

106 *JULIANA TAKESHITA MEIRA

107 HIGOR APARECIDO FARIA DA SILVA

108 *EMILIO JULIANO DA SILVA

109 *TATIANE BONALDI DOS SANTOS

110 ELEN CRISTINA CAZARIN DA SILVA

111 JOAO VITOR CANALLI SILVA

112 *REBECA SOARES VIEIRA

113 SIMONE APARECIDA NUNES

114 **YASMIN ESTEVES IZIDRO

115 *LUCAS VINICIUS SILVA

116 GABRIELA ALVES PERON

117 THAIS REIS RODRIGUES

118 **ANA CAROLINE DE ARRUDA VIRIATO

119 *MIRIAM DEUSA SERRANO

120 KAUAN PEREIRA MENDES

121 *PAMELA BIANCA DE OLIVEIRA

122 LUANA ZAMARIOLI CANDIDO AGUDO

123 MARINA MELO DE MORAES

124 *BRENO RAFAEL DO NASCIMENTO

125 *LETICIA EUFRASIO GARCIA

126 *JULIA MARTINEZ COVAS

127 MARIO ANGELO NETO

128 *LARISSA CRISTINA MENDES BOTARO

129 LUANA CAROLINE FERRE DOS SANTOS

130 *MARIA CLARA BASTOS DOS SANTOS

131 **FERNANDA GOMES FOGO

132 **INGRID VIDOTTO DE OLIVEIRA

133 RAQUEL PIERINA MENDES

134 GIOVANNA MENDES CARVALHO

135 *SUZANA WESSELKA GARCIA BERLATO

136 *RICARDO GRACIANO DE OLIVEIRA

137 *GUSTAVO HENRIQUE MACHADO

138 LARA LETICIA SOUZA

139 *MARIANA GAMA

140 LUIS ANTONIO COSTA JUNIOR

141 BRUNO MARQUES MATIUSSI

142 *MAELEN SAMARA BENTO

143 *AMANDA LUIZA ZONTA

144 *DRIELY MAYARA MORAES ALVES

145 *ALLAN VIEIRA

146 *MARIA EDUARDA PIMENTEL

147 LETICIA PINHEIRO FIORANTE

148 *MATHEUS HENRIQUE BERNARDO

149 **FABIANA PEREIRA FURQUIM

150 **ISABELA LUIZA DO CARMO CARVALHO

151 *RAPHAELLA GONCALVES DE OLIVEIRA

152 *NATALIA VEIGA OLIVEIRA

153 *MARIA FERNANDA CANDIDO MAROCOLO

154 **LARISSA GABRIELE DE SOUZA CLEMENTE

155 LAURA GALVAO DE SOUZA BRUNO

156 **GABRIEL PILLER DOS SANTOS

157 *LUCAS CARDOZO RIATO

158 **MARCELA APARECIDA CABRAL MICHELETTI

159 FELIPE PEREIRA DE BRITO

160 TATIANE APARECIDA DE GODOI

161 MURILO KEN OKADA SINZATO

162 NATHALIA ALINE SEABRA

163 *WILLIAM DE CAMPOS MORAES

164 GIOVANA TRIGLIA MUNIZ

031 - Ciências Biológicas (Lic) - noturno - Litoral Paulista

1 BRUNO XAVIER DO VALLE

2 FERNANDA DA SILVA SEIFFERT SIMOES

3 *NATALIA BEATRIZ DE MENDONCA SANTOS

4 LUCAS PEREIRA ROSSINI

5 *JULIANA SILVEIRA CLARO

6 *CAMILA CERUCCI

7 LOUISE OLIVEIRA FIAMETTI

8 **LAIS TRAJANO MENDES

9 JULIANA SUEMI MIYANO

10 CAMILLA VERIDIANA DA SILVA RIBEIRO LOBO DE FRANCA

11 *ALBERTINE MARCUS GONCALVES

12 **BRUNO HENRIQUE DA SILVA ROSA

13 CLARELIS ILHO ROSA

14 LAURA LOPES

15 THAYLA VICTORIA FREIRE LUCIANO

16 NATALIA PEREZ VIANA

17 MATHEUS BEZERRA DA SILVA

18 FLAVIA MARTHO LANDINHO

19 PEDRO SEMAAN BESSA

20 MARIA LIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

21 **BRENDA RIBEIRO LACERDA

22 **BEATRIZ FERNANDA SERRA

23 **FERNANDA PIMENTA PACHECO

24 ANA BEATRIZ COELHO AZEVEDO

25 CAIO VALERIO DA ROCHA

26 *VINICIUS AUGUSTO DOS SANTOS ALVES

27 GIOVANNA BELLOTO

28 CAIQUE MIGUEL DE SOUZA PAES

29 FELIPE DE ABREU TRIELLI

30 PAULA CRISTINA QUERENTINO

31 VICTOR MAFRA

32 MAURICIO PEDRO COSTA E SILVA

33 *MARILIA BARRETO PRADO LUIZ

34 *LARISSA GALDINO PIMENTA

35 **MANOELA DREYFUSS LOURENCO

36 *GABRIELA PENHOLATO TOBIAS

37 RAFAEL ALVES FARAH

38 *VINICIUS TROVO

39 GIOVANNA NAKAMAE

40 MATHEUS VAITKEVICIUS

41 LARISSA SILVA FERREIRA

42 JULIANA DE PAULA GODINHO CARVALHO

43 *GIOVANNA PARISI DE MOURA

44 **FERNANDA DE SOUZA SA

45 *THIAGO GUIMARAES SILVA

46 ISABELLA GARCIA SILVA

47 **DAYANE COSTA OLIVEIRA

48 VINICIUS LOPES CAMARGO BENGTSON

49 **MARIA GABRIELA FERNANDES VAZMORBIDA

50 **JUSSARA OLIVEIRA SANTOS

51 **JULIO ALVES PEREIRA

52 *DANIELA DA SILVA SANTOS

53 **ANTONIO ALEXANDRE DA CRUZ

54 **LAILA LUCYANE FERREIRA DE MORAES

55 *CHARLENE MELO GAIARDO

56 *AUGUSTO MAZZA FILHO

57 *FLAVIA BASSAN

58 BYARA FREITAS GUEDES OLIVEIRA

59 THAMIRES CAROLINE LOPES VECCHIATO

60 **ANDRESSA MARIA CORREA PRADO

61 *SABRINA LETICIA MANZON LIMA

62 *MARCIA RODRIGUES PIRES

63 JULI STEFANI DA SILVA MOURA

64 *JOSE VICTOR SOUZA AREAS

65 **JULIANA ANGELO DE CARVALHO

66 *PATRICIA LUCAS MACHADO

67 **KAREN APARECIDA MIRANDA SANTOS

68 **MARILIA NEVES DA SILVA

69 *VITOR TEIXEIRA TERUEL SIMAO

70 **JULIO CESAR COATA JUNIOR

71 **ALAN VITOR SOUZA DE SOUSA

72 *GABRIELA DE ANDRADE FIGUEREDO

73 *DEBORA GOMES NAKAMA

74 **ARIANE DE PAULA DOS SANTOS PINTO

032 - Ciências Biomédicas - integral - Botucatu

1 VINICIUS GOULART NARDELLI

2 GIOVANNA ORLOVSKI NOGUEIRA

3 BEATRIZ PINHEIRO DA SILVA RIBEIRO

4 GABRIELI CRISTINA LIMA

5 MONICA DEL MONACO ESTEVES

6 LAILA LUMY INOUE NAGANO

7 DANIELA OGAWA

8 LUANA SA TROVO

9 THALITA BIANCATO IHA

10 CAROLINE MORAES PEREIRA

11 THAIS ROMANO FERREIRA

12 ANA CLARA JENNINGS MORAES

13 ANNY BECKMANN

14 ISABELLA DRASZESSKI MALAGO

15 NICOLAS DE OLIVEIRA ROSSINI

16 *PEDRO HENRIQUE BRONZATTO

17 LUCCA SOKABE

18 LARISSA PINTO DE ANDRADE

19 KATHLEEN DA SILVA SOUSA

20 MATEUS SOUZA ZABEU

21 GABRIEL BRAZOLIN KRUS

22 *CATARINA DOS SANTOS GOMES

23 *MELISSA RODRIGUES CORREIA

24 *THALIA TIBERIO DOS SANTOS

25 RUTH NUSBAUM

26 CRISTIANE MANGOLO MOREIRA

27 LUIS HENRIQUE VICENTE

28 CHEYENNE LOTURCO LUZ

29 ARTHUR ALVES COELHO

30 VINICIUS SOARES BARCO

31 **CHARLES PINTO DA SILVEIRA CARVALHO

32 BEATRIZ DE CARVALHO NUNES

33 KARINA OWAN KANASUGUSUKU

34 BRUNO CAVICHIOLI BALDO

35 RAFAELA RAMPAZO LEONARDI

36 DAFFINY SUMAM DE OLIVEIRA

37 ARIEL MARIA FERREIRA CORDARO

38 FELIPE HORI SIMOES

39 FELIPE PEROTTE SPADON

40 MARIANA MACHADO DE OLIVEIRA

41 LIVIA BASSANI LINS DE MIRANDA

42 AMANDA ALVES CAETANO LIMA DA SILVA

43 ANNA CLARA CONSORTI DOS SANTOS

44 CAROLINNE TOMARCHIO FOGAGNOLO

45 JULIANA SILVA SIQUEIRA

46 **MONIQUE MOREIRA CESAR CASARI GUERREIRO

47 LIZ CAROLINE MENDES ALVES

48 IGOR MARTINS ALVES MELO

49 GABRIELA MANDU GIMENES

50 MARIANA SILVEIRA BEZERRA

51 SOFIA QUARELLO DOS RAMOS

52 JULIA CUNHA MIRALHA

53 NICOLI RIBEIRO VALERIO

54 *TAISA TEIXEIRA MOREIRA DA CUNHA

55 GIULIA ESCUCIATO SCHICK

56 *RONALDO RENAN DE ALMEIDA

57 GIOVANNA PAULINI RAVAGLIA

58 ALINE MAYUMI SAITO YAMAKADO

59 BRUNA MARQUES TAVARES

60 *OLIVIA RIZZATI

61 HELOYSA AMARAL DA SILVA

62 *CAROLINE SHIZUE KITAKAMI

63 INGRID DE FREITAS TOSTA

64 ISABELLA ONO

65 GABRIELA VIEIRA MENDES

66 BRUNO MARQUES AMARAL

67 KEVIN SILVA MULLER

68 CASSIA DE OLIVEIRA PROCOPIO

69 JOAO PAULO DA SILVA QUEIROZ

70 ISABELLA MATOS DE SOUZA

71 PAULA QUADROS BARREIROS

72 LUIZA DA SILVA RODRIGUES

73 *DEBORA SILVA MARQUES DE SOUSA

74 BRUNA FELIPPE FERREIRA

75 JOAO PAULO PERES DOS SANTOS

76 LAURA LEONEL DE TOLEDO

77 LETICIA FERREIRA SIMOES

78 ISABELLA FIGUEREDO DE SOUZA

79 GABRIELA FACURI FERRETTI

80 CAROLINA SOARES BULCAO

81 VINICIUS CONTRUCCI DANTAS SEGARRA

82 ISABELLA NEVONI FERREIRA

83 HENRIQUE PEREZ PIAI

84 LIRIEL ALMODOBAR

85 PEDRO RENATO BODO DE PAIVA

86 *EMILY CABRAL DACOL

87 *LETICIA DOS SANTOS NODA

88 DEBORA AKEMI ENDO COLODETE

89 *FELIPE CARVALHO CORTEZ

90 SAMUEL RIBEIRO SOARES

91 *GABRIEL FILIPE MARQUES DE OLIVEIRA

92 *OTAVIO HENRIQUE RODRIGUES VIRGOLINO

93 CAROLINE COUTINHO HORACIO ALVES

94 ALESSANDRA AKEMI CURY SATOKATA

95 RAFAEL VINICIUS DE OLIVEIRA

96 MILENA RODRIGUES RAVANINI

97 *LARISSA MARIA ZACARIAS RODRIGUES

98 BARBARA BARBOSA DE SOUZA

99 JULIANA REIS SOUZA

100 LAERTE LUCHINI JUNIOR

101 DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS

102 NATHALIA LIZ BARRIOS

103 IVAN VERLANGIERI

104 GIOVANNA FILIPOV

105 MARIANA TONHOLO SIVA

106 ISABELA PITTA ROSSINI

107 ALEXIA YUKARI OSHIRO

108 BEATRIZ RIZZO PASCHOALINI

109 *CAMILA ESTEVAM MANZINI

110 MATHEUS CARDOSO DE SOUZA

111 *LETICIA ANDRADE COSTA

112 PAMELA TAVARES CARLSON

113 *JULIA ROBERTA DEGRANDE MACHADO

114 VITOR TAKESHI

115 *MARIANA ALVES TEIXEIRA

116 AMANDA SILVA TEIXEIRA

117 CAROLINA SANTANA CALICCHIO

118 JULIA CRISTINA LUCIO DA CUNHA

119 MIRELLA MENDONCA PRANDINI

120 TAMIRIS ANSELMO

121 LUCAS SANTOS DE ALMEIDA

122 MARCELO DOS SANTOS VOLTANI LORENA

123 JULIA JARDIM NACHBAR

124 LETICIA GREGOLIN DO NASCIMENTO

125 LETICIA BIGESCHI MONTEIRO

126 KEROLAINE DA SILVA SILVERIO

127 CAMILLA DONATO CONTIERO

128 ANA MARIA OLIANI NEVES

129 *GIULIANA VALERIO

130 ANA CLARA DE ANDRADE MIOTO

131 CONNY WARA TERAN FUKUYAMA

132 CAIO VINICIUS ARRUDA

133 KARLA MARTINUCHO GODEGUEZI

134 GUSTAVO LEMES PINTO

135 *HELLEN CRISTINE PIMENTEL

136 VANESSA DE MELLO ARTHUR

137 DEBORA ALVES CANUTO DE LIMA

138 MARIA LUIZA VIEIRA NUNES

139 MARINA K. B. RIBEIRO

140 LUISA MACHADO PINHEIRO

141 LARISSA KUSSABA MIGUEL

142 FILIPE VIEIRA MARTINS MONTEIRO

143 LETICIA CRISTINA LEME

144 LUAN NASSIF DE SENA

145 MARIANA LOPES FOLIETI

146 DANIELA LALLI DE FREITAS

147 **LETICIA TENORIO CONICK

148 *CESAR HISASHI KANZATO

149 RAQUEL SCANAVACHI BONANI

150 LUANA MORETTI PEREIRA

151 BEATRIZ D ALMEIDA CASARO

152 SUZANA DOS SANTOS WATANABE

153 VIVIANE SAWICKI LIBERATORI

154 BEATRIZ CRISTINA BIZ TONIN

155 *BARBARA LAPA RIOS

156 *IZABELA MARIA MOTA DE FREITAS

157 PEDRO ERNESTO LOBATO NORONHA

158 WILLIAN TOSHIRO SAKUDA

159 ANA CLARA LAGAZZI CRESSONI

160 DIONE LIS MARTINS DE SOUZA

161 MARCOS VITAL DE SA FERREIRA

162 *DANILO CHAVES DA SILVA RAMOS DE SOUZA

163 GABRIELA CRIVELLARI

164 JULIA MIRACCO URBINATI

165 **BRUNA NATALIA DOS SANTOS

166 *BRENDA CRISTINA VITTI

167 AMANDA MELATO DE OLIVEIRA

168 LARISSA PAIVA MENDES SILVA

169 LUIZ ROBERTO COLLARES CANASSA

170 LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

171 NATHALIA GAVA BERNARDI

172 GABRIEL SILVANO MESSIAS

173 JULYANE NATSUMI SAITO KAIHARA

174 *JESSICA LIAW

175 *MARIANA BERTOZZI MATHEUS

176 VICTOR KENJI MATSUOKA KONDO

177 MARIA JULIA FERRARI DO O

178 MARIANA DE OLIVEIRA PINSETTA

179 MARIANA SACCHI SILVA

180 *JAQUELINE CASTELANI DE SOUZA

181 NATALIA CESARIN RAULI

182 **THAIS REZENDE

183 CARLOS FELIPE G P NAVAS

184 *FERNANDO NUNES GAVIOLI BONI

185 THIAGO HIDEO ENDO

186 AGATHA DE OLIVEIRA CAIRES

187 LARISSA CRISTINA GALDI

188 THIFANY KAROLINE DA SILVA OLIVEIRA

189 STHEFANY SANTOS DE CASTRO

190 HELOISE MAGALHAES CAPATTO

191 GABRIEL DE ALMEIDA FREITAS

192 CLARA PELETEIRO TEIXEIRA

193 *SARA GOMES ESPIRITO SANTO

194 GIOVANNA POLITI DE NADAI

195 GIOVANNA PONTELLI MONTEIRO

196 PIETRA DE BARROS GALVANI

197 THAIS PIROLA DOS SANTOS

198 HENRIQUE SERRA DORTEN

199 VINICIUS GONCALVES RODRIGUES

200 *JULIA STEIN

201 THALITA DE QUEIROZ DE ROSA

202 GIOVANA MOREIRA CRUZ

203 MATHEUS MARQUES DE CARVALHO

204 *RODRIGO COLOMBO DE OLIVEIRA

205 ALEWANDER LUIZ VIRGINIO DA SILVA

206 BRUNA VIEIRA ARIOSI

207 VITORIA RODRIGUES SOARES

208 NATALIA WERTHMULLER TINOCO

209 *GIULLIANA GALDINI COSTA

210 MARIA LAURA GOUSSAIN DARIDO

211 JULIA ARIMURA SCAGLIONI

212 *GABRIELLY DE SOUZA MELO BENEDITO

213 JOAO VICTOR ANDRADE RIBEIRO

214 **MARINA BONIFACIO DENADAI

215 *BIANCA TEODORO DE MARCHI

216 LEONARDO DARIO DE FREITAS

217 HIDEYOSHI TANIGUCHI

218 MARCELO VENTURA SANTOS

219 JOAO LUIS LIMA PASSINI

220 LUIZ FERNANDO FILGUEIRAS REZENDE

221 MARINA PASCHOALINO

222 LAISA DE SOUZA BERTAGNOLLI

223 *MARIANE RIBEIRO FERRARI

224 VINICIUS PEDRO BERNARDES

225 BEATRIZ LOPES MARIN

226 LARISSA ROSARIO MAGALHAES

227 GUSTAVO ROJAS RODRIGUES

228 ALANY CRISTINA DA SILVA NUNES

229 CAROLINA FERNANDA CHAVES DOS SANTOS

230 **MARIANA CASTRO SILVA

231 HENRIQUE GIORGIANNI CAMPOS

232 **BIANCA DE OLIVEIRA CANDIDO VIANA

233 LETICIA TSUNOKAWA YONEMURA

234 LARISSA DE SOUSA PEREIRA

235 MARIANA THIELE

236 SABRINA TORRES LOUREIRO

237 MATHEUS DE PAULA DO NASCIMENTO

238 LAURA GOMES LANGELI

239 MIGUEL GALLIANO DE OLIVEIRA

240 NATHALIA CAMPOS BRAZ

241 MARIA VICTORIA LAZARINI MELO

242 NATHALIA CAROLINE TEIXEIRA ZANA

243 KAMILA THAYSSA TORTOZA DELEPRANI

244 BARBARA FIORIN

245 LAIS DE MELO MONTEIRO

246 BHEATRYS CRUZ DE CANDIDO

247 MARINA YUKARI HATORI

248 ANNA CAROLINA JUNG

249 ANA LAURA DE SOUZA SALDANHA

250 ISABELLA MIRANDA SALOMAO

251 *CARLOS HENRIQUE LIMA DE JESUS

252 *EDUARDA ARIANNE MARQUES DE MATOS

253 ALINE YUKARI MATUMOTO

254 *BRUNO LUIZ MIRANDA GUEDES

255 RUBENS FERNANDO MENDES DA SILVA

256 **MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS

257 *ELYARA DE OLIVEIRA SAFRA

258 LETICIA PITON

259 *ALINE GALVEZ POSSARI

260 *JESSICA DE OLIVEIRA CORREA

261 **JEAN VINICIUS SERAFIM DA SILVA

262 *THAINA OMIA BUENO PEREIRA

263 **HELOISA QUISSI GOMES

264 EMILLY KAROLINE ROGERE BAPTISTA

265 ITALO SILVA MAZZEI

266 NATHAN EUDES SOUZA RAMOS

267 *BEATRIZ DE ARAUJO MERIDA SANCHES

268 VINICIUS CARNEIRO DA SILVA

269 LARISSA ZACARI ALVARENGA

270 **LETICIA JESUS HIPOLITO DE SOUZA

271 GABRIELA FELIX MENEZES

272 *NICHOLAS CAMARGO ZANI

273 POLIANA WENZEL FERRAZ

274 *ANDRESSA GABRIELLE TEIXEIRA DO VALLE

275 PAMELA DOMINIQUE DE OLIVEIRA

276 MARCELLE SANCHES RAMPASSO

277 SAMANTHA NICOLE MORAES

278 AKACIA PARK

279 NATHALIA JORGE DOMINGUES

280 *CAMILA HARUMI KIMURA

281 *LAVINIA VIVAN FERREIRA MARTINS

282 RODOLFFO DA SILVA FOSSA

283 VITORIA BITENCOURT

284 CINTIA CAROLINA LEPAMARA

285 CATARINA SANTOS GIARDINETTO

286 ANA LUIZA PIMENTA NEVES

287 RAFAEL URBANO DA CUNHA

288 NATALIA FERNANDES PIZZO

289 JULIA VINHAS DE SA

290 RODRIGO SILVA ALVES

291 *LARISSA DE OLIVEIRA RODRIGUES

292 BRUNA PICILLO FIUZA

293 **GABRIELA IZABEL SENA DE LIMA

294 BARBARA DIAS TOLENTINO

295 LETICIA PAVAN DOS ANJOS

296 MATHEUS CAVALARI VALENCA

297 CAIO AUGUSTO CASTANHEIRA

298 SAMANTHA MENDES DE FREITAS

299 LARA NARDI BARONI

300 LETICIA CASTELAN LARUCCIA

301 **BIANCA THOMAZ DE SOUZA

302 MARIA CLARA FERREIRA CAMARGO

303 LUCAS HENRIQUE DE CASTRO AH-TIME

304 **PAMELA CAROLINE DA SILVA

305 *TAINA BELLINE DA SILVA

306 VINICIUS CASAL LEME

307 *GUILHERME DE SOUZA GAGLIANO

308 *NUBIA SABRINA MARTINS

309 *LETICIA STEFANI NEGRI ZANUCOLI

310 *BRENDA IWAKURA ALVES

311 **GOUSILIN LEANDRA ROCHA DA SILVA

312 ALINE YUMI TAKATA

313 DANIELA SAYURI RODRIGUES ETO

314 BARBARA HIGA

315 JAQUELINE RIBEIRO LIVOLIS

316 MARIANA H. MELLO SANTOS

317 GABRIELA BRONZERI STEFANO

318 **GLEDSON VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS

319 BEATRIZ CAROLINE TRINDADE

320 AMANDA BUBULA DE SOUZA

321 *AMANDA SPINOSO DOS SANTOS

322 PEDRO HENRIQUE GOMES LIMAO

323 *GIOVANNA TAVARES LIMA

324 ALESSANDRA AMBROZINI

325 BARBARA HELFSTEIN SCHUNCK GOMES GALINDO

326 *DAYANE ALMEIDA MACHADO

327 THAYNARA SILVA GONCALVES

328 MARIANA MEIRA SCUDELER

329 ISABELLA FRANCO DIAS

330 JULIA GARCIA RONCHI GUARIZI

331 **LORRAYNE KAROLINA DE ALMEIDA

332 GUILHERME MASSAO IMADA SAKAGUTI

333 JULIA NAEMI DIAS

334 JULIA SOARES OLIVEIRA

335 *GIOVANA PARREIRA DE AQUINO

336 GIOVANNA PERUSO DOS SANTOS

337 GIOVANNA SOARES TOSI

338 *JULIA REHBAIM

339 *BIANCA OKUHA PIRES

340 ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA

341 MANUELLA GARCIA FASANELO

342 LAIS SAGGIN FURTADO

343 *BEATRIZ ANTUNES C. DE ANDRADE

344 *VINICIUS NARCISO FERNANDES

345 ANA LUIZA LABBATE BONALDO

346 **AMANDA VITORIA PAZINI

347 ANA FLAVIA BAZZONI

348 VICTORIA NAOMI DOS SANTOS AOKI

349 LUKA CONDE BORGES LATTARI

350 *JAQUELINE MATUO MERLIN

351 *SERGIO DOS SANTOS PAULO JUNIOR

352 *DANIEL EXPEDITO CHAVES FREITAS

353 **FERNANDA DE SOUZA CORES

354 *THAIS DOS SANTOS SILVA

355 JOAO VICTOR DE ALMEIDA BARBUTTO

356 CAIO SILVA DE SIQUEIRA

357 LARISSA FERREIRA SASS

358 *FABIANA APARECIDA ISHIZUKA NOEL

359 VINICIUS FURLAN DA SILVEIRA CAMPOS

360 ANA BEATRIZ GONCALVES OCTAVIO

361 ISABELA CRISTINA TOME

362 *MAYRA BIASON

363 LETICIA DE ALMEIDA LIMA GUIMARAES

364 TATIANA SALLOUM

365 *JULIA DE ALMEIDA CATARINO PEREIRA

366 NADINE AP DE SOUZA BENEDITO

367 MARIANA CORDEIRO ALMEIDA

368 BEATRIZ VIANA CARNEIRO

369 CAMILA FAUSTINO HIRAISHI

370 *CAROLINA YUMI HAGIWARA

371 ALINE APARECIDA SOARES SANTA ANA

372 *EDER JOSE FRANK

373 *FABIANE FERREIRA SOARES

374 JOAO GABRIEL DE FREITAS CANELLA

375 *RICHARD LUCAS GONCALVES DE MELO SANTOS

376 MARIANA ARRUDA

377 REBECA LUCAS VERONEZ AFFONSO

378 *MATEUS JORGE MENDES DOS SANTOS

379 BRUNA VINHAS ROSSETTI

380 LUANA AGUIAR VIEIRA

381 VITORIA LISAUSKAS FERRAZ DA SILVA

382 JOAO VITOR DE CARVAHO

383 ESTEFANI CAMPOS RODRIGUES

384 MARIANA DUPINSKI INOUE

385 HELOISA VICTORINO TELES

386 *PATRYCIA GOMES DOS SANTOS

387 THIAGO DAVID DE FREITAS RODRIGUES

388 **LARISSA NUNES DE OLIVEIRA

389 LIANA MARTINS DE OLIVEIRA

390 JOSE GUILHERME MARQUES FARINHA

391 JHENIFFER BIANCA GONCALVES DE SOUSA

392 CAROLINA MILANI BALBO

393 *EMANUELE SOARES DOS SANTOS

394 ANA BEATRIZ BENTO MARQUES DA SILVA

395 PAOLA DE MORAES NOVAES

396 **LARISSA TEIXEIRA ALEIXO SILVA

397 ANDREI GABRIEL EL BACHA GODOY LOPES

398 MAYRA LEANDRA FERREIRA DE PAULA

399 BEATRIZ MAIA NEVES

400 DEBORA HIPOLITO QUADRELI

401 MATHEUS ANDRE TORRES CALIL

402 DEBORA DE LIMA ALVES

403 **MATHEUS FONTINELE DA SILVA

404 **ANA CAROLINA NUNES DE OLIVEIRA

405 BEATRIZ FRAGUAS BRAGA

406 BEATRIZ BEHR CONSTANTINO

407 GEOVANA CAROLINE GRASSMANN HENGLES

408 JESSICA APARECIDA DA COSTA NG

409 LORENA NUNES LOURENCO QUEIROZ

410 ISABELLY MENEZES ARGENTINO

411 MARIA CECILIA PEREIRA SACARDO DIAS

412 JADE DINIZ CAPALBO

413 MARCELE AMARAL DE ALMEIDA

414 LINA YUKARI CHIBA

415 GABRIELA CONTIN DOS SANTOS

416 *MARIANA DE SOUZA PEREIRA

417 **MARY STELA DURVAL DA SILVA

418 *MARIANY APARECIDA MARINI DO NASCIMENTO

419 RAQUEL JEPSEN FERREIRA

420 FERNANDO DA MOTA LOPES NETO

421 **SARA DE SOUZA BATISTA

422 MATHEUS ROSA DAL ACQUA

423 REBECCA ANDREOLI FRESQUI CORREIA MENEZES

424 *MARIA CLARA GONCALVES

425 GABRIELA BAPTISTA

426 REBECA FERRARI SOUZA

427 ANA LUIZA FRARE POLISELLO

428 MAIARA FURQUIM LUNARDELLO

429 AMANDA RIGOLI PAGANINI

430 **LAIS TIEMI DIAS TAKADA

431 MARIA CLARA HUTTEMBERGUE

432 *THAIS TIEMI FUTENMA

433 *CLARISSA KANO GOMES

434 SILVIA MOTA

435 VINICIUS ALEXANDRE FERNANDES

436 LUANA BONIFACIO SANCHES

437 VITORIA SANTOS OLIVEIRA LUZ

438 *LUIZ AUGUSTO DE MOURA

439 *TAUANA FERREIRA RUTESKI

440 AGNES DE OLIVEIRA MACIEL

441 **MARINA RODRIGUES PIRES

442 *LUCAS HIROAKI NAGAE

443 GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS

444 MARCELA ADAO ALBERTI

445 LARISSA GONSALES DE MORAES

446 MATHEUS CABBIA CHRISTI

447 BEATRIZ MARTINS WOLFF

448 LETICIA PORTO MELOTTI

449 GABRIELA DE FRANCA LIRA

450 GUSTAVO HENRIQUE SALINA

451 VINICIUS CESARIN

452 *BEATRIZ COUTO DE OLIVEIRA

453 *LARISSA DE SOUZA FACIOLI

454 *FELIPE MARZI PANIGASSI

455 *VICTOR RAMOS PAP

456 BEATRIZ PAVAN SABINO

033 - Ciências da Computação (Bac) - integral - Rio Claro

1 WILLIAM HIDEKI KONDO

2 YAN CRISOSTOMO ROHWEDDER

3 VITOR CONTIERI REZENDE PECANHA

4 LUCIMARA RAMOS MARTINS

5 *VICTORIA PEDRAZZOLI FERREIRA

6 ARTHUR ANDRADE ILARIO

7 *HENRIQUE SUZUKI BILBAU

8 ELISA MARTINS DOS SANTOS

9 GABRIEL HENRIQUE ROSA OSWALDO

10 LUCAS CRUZ DOS REIS

11 *MATEUS RYU HASHIMOTO

12 RAFAEL MOREIRA CORREA

13 GIULIANO LOURENCON

14 *YURICK YUSSUKE HONDA

15 **GABRIEL SARAIVA PORTO

16 JOAO VITOR VENDEMIATO FATORETTO

17 HENRIQUE RODRIGUES SILVA

18 PAULA TORALES LEITE

19 GIOVANI DECICO LUCAFO

20 ROOSEVELT ALVES DA SILVA JUNIOR

21 RYUNOSUKE WATANABE TAGAMI

22 VINICIUS PANSARIM

23 BEATRIZ FAVINI CHICARONI

24 LUCAS BAGATINI DO NASCIMENTO

25 MATHEUS ALBERTO GASBARRO

26 MARCELO ISAIAS DE MORAES JUNIOR

27 THIAGO YUSSUKI UEHARA

28 LEONARDO BELLINI DOS REIS

29 FERNANDA MALHEIROS ASSI

30 VINICIUS DA SILVA

31 *JOAO AUGUSTO LEITE

32 GUILHERME PERISSINOTTO CAETANO

33 **DHOI ALMEIDA CRUZ

34 FERNANDO CASELLATO

35 ANDRE ROSSI KOROL

36 LEONARDO JARDIM PINHATI

37 ELEAZAR FERNANDO BRAGA

38 LUCAS JACINTO GONCALVES

39 HENRIQUE CASTANIA AMADIO BIAZIBETTI

40 RAFAEL TSUYOSHI YAMASHITA

41 LEONARDO DONDERI RODRIGUES

42 VICTOR WLASSAK

43 LEONARDO HENRY GIORGIANI NOGUEIRA

44 GUSTAVO KAZUYA OSHIRO

45 FERNANDO KARCHILOFF GOUVEIA DE AMORIM

46 *GABRIEL AUGUSTO BROMBIM

47 *FILIPE ANTONIO CONSTANTINO MOURO

48 AUGUSTO FONSECA GUERRA

49 *GABRIEL NAGASSAKI CAMPOS

50 LUCAS SILVA GONZATTI

51 FABIO FOGARIN DESTRO

52 ARTUR VARISE BERNARDES

53 RAFAEL PEDROSO DA CRUZ FERREIRA

54 DANIEL HIDEKI KAWABATA

55 *MATHEUS VICENTE MAZON

56 *JOSE MATHEUS MONTEIRO

57 GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA

58 LEONARDO POLIZEL MARTINS

59 MATEUS CARVALHAES DOS ANJOS LUZ

60 MARCELO RICETO BERTIER

61 IGOR DA SILVA GOUVEA

62 *GABRIEL DE ALCANTARA BOMFIM SILVEIRA

63 *IZAEL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

64 JOHANNA BERNECKER

65 FERNANDA MACIEL FEDERICI

66 *ANDRE FILIPE SIQUEIRA TOKUMOTO

67 *FABIANA DANTAS SANTOS

68 BRUNO PIMENTA VASCO

69 MIRIANE CARDOSO STEFANELLI

70 *ARTHUR RICARDO DE MELLO

71 CAIO MASSAHARU DAMACENO FUMIYA

72 GABRIELLE ALMEIDA CUBA

73 SAMUEL LAHR AZORLI

74 *ITALO ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA

75 HENRIQUE LAVIERI FACIO

76 RODRIGO LEONELLO BELLOTTI

77 *YURI NICOLAU FREIRE

78 RENAN BOBADILLA MORELLI

79 GABRIEL CEREGATTO

80 MARINA MARTINELLI DE SOUZA

81 *VINICIUS MARTIMIANO LISBOA

82 BRIAN TATSUYA SATO

83 VINICIUS SANTOS TENORIO MIRANDA

84 THIAGO DESCHAMPS REIS FELIX

85 **WESLEY RICARDO DA SILVA SATELIS

86 EDUARDO DELTREGIA FREIRE

87 GIULIA MASCAGNI SILVA

88 ANDRE GIOLITO

89 DIOGO ELISEU PAULO

90 THIAGO FRANCO DE CARVALHO DIAS

91 *GUSTAVO FICHER CATARINO

92 THAIS MONIZ SILVA

93 LEONARDO FELIPE PACUOLA

94 KEYTH KAZUMI KANASHIRO

95 *MARIANA ALBINO DE QUEIROZ ANDRADE ANTONIO

96 RENAN CALANCA CAMPREGHER

97 MARIA VITORIA LIMA

98 OTAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA

99 FERNANDO GURTLER

100 ANDRE PEREIRA CONSTANCIO

101 RAFAEL OREJAS CHAVES

102 *LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA

103 DANILO DE MORAES JUNIOR

104 MATHEUS GIRELI CONDE

105 GABRIEL GASPERI CASAGRANDE

106 IGOR PRATA

107 PEDRO VIEIRA BERTONI

108 **LEONARDO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA

109 MATHEUS BIGOTTE GULLO

110 IGOR RODRIGUES DOS REIS

111 *WEVERTON SAMUEL ALVES

112 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

113 *ANDRE SHINYA IMAI

114 **ARATHI ZANVETTOR GUEDES

115 ALESSANDRA YUKIE HAYASHI

116 AMANDA LIMA KO

117 LUCAS DA SILVEIRA GOMES

118 GUILHERME DE CAMARGO ANTUNES

119 PEDRO GABRIEL ROCHA GOMES

120 BRENDA ALEXSANDRA JANUARIO

121 GABRIEL URDIALE FRANCO LITRICO

122 **ALLAN NICOLAU DE OLIVEIRA

123 KIMMY WU

124 *RAFAEL FELIPE TASAKA DE MELO

125 VICTOR SILVANO VERRI

126 *YURI SHIMOI RODRIGUES

127 LUCAS SALES DOS SANTOS COSTA NUNES

128 *DANIEL BOLSONARO VAZ FILHO

129 *VERUSSA DE ALENCAR CARIDI

130 LUCIANO GABRIEL DE ARAUJO

131 LUCAS DE FREITAS

132 MATHEUS HENRIQUE GUARINO POLINS

133 GUILHERME HEPFENER

134 *HENRIQUE GONCALVES THOME

135 *MARIO MURAMATSU JUNIOR

136 VITOR OLIVEIRA MORAES

137 DOUGLAS PRESTES PENHA

138 **BRENDON HUDSON CARDOSO

139 FERNANDA COELHO LEITE

140 MATHEUS TOMIATTI CRUZ

141 GABRIEL QUINTILIANO ROSA PEREIRA

142 GUILHERME MARIALVA

143 **GABRIEL LENHARO DA CUNHA

144 DANIEL FELIPE CERRI

145 GIOVANNA ASSUNCAO DE CARVALHO

146 *DANIEL SANCHEZ SARDINHA

147 *GUSTAVO MATOS ARAUJO

148 *VICTOR FREITAS MARTINS DOS SANTOS

149 *NATALIA MACHADO DOS SANTOS

150 JOAO PEDRO SANDOLI REGANIN DIAS

151 LUCAS OZAKI MIZUGUTI

152 *LUCAS RESENDE BOLLINI

153 *LUCAS CESAR VARANI FRANCISCO

154 VICTOR ANDRADE LIMA

155 RAFAEL GARIBOTI DE CARVALHO

156 LUCAS NOBORU OTAO

157 MAXIMIANO CID NETO

158 LEONARDO HENRIQUE GOMES BENTO

159 BRUNO EDUARDO RAMOS PINTO

160 *CAIO AUGUSTO BUENO MARTINS

161 *IGOR APARECIDO DE LIMA FERNANDES

162 *GABRIEL ALVES

163 *RODRIGO MALOSTI ZANCO

164 BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA

165 PAULO CESAR MESSIAS DOS SANTOS

166 *VINICIUS VILAS BOAS

167 TAMIRES SAITI COCHAR

168 MATHEUS SIMOES MARSICANO

169 *GUSTAVO MACHADO MENDES

170 *LUCAS ZAGO BARRETO DA SILVA

171 *RAUL LAUDELINO DOS OUROS

172 *LEONARDO FERNANDES CESAR

173 PABLO HENRIQUE DIAS PEREIRA

174 *JOAO GABRIEL ZANAO COSTA

175 BRENO FOSTEK MARTINS

176 *FELIPE AUGUSTO DE ALMEIDA

177 LEONARDO GABRIEL SANCHES

178 DOMENICO SCUDELER

179 BIANCA NAMIE KAGUE SENZAKI

180 *KELLY YUKIE KISHIMOTO

181 *GUSTAVO GOMES DUARTE

182 *FELIPE SEIJI INOUE

183 FELIPE COGHI POMPEU MATSUMOTO

184 CAIO COSTA FONTANETTI

185 MATHEUS CERQUEIRA SANTANA

186 **EVELYN DE SOUZA FERREIRA

187 ALESSANDRO D ANGELO

188 GUSTAVO ALVES GIACOMELI

189 GUILHERME VINICIUS AMATE GONCALVES

190 NICOLAS PASQUALINI SCARPA

191 PIETRO CASSAB FURLETTI

192 *MARCO ANTONIO GONCALVES PEGORARO

193 RODRIGO DE MELO AZEVEDO

194 GABRIEL DOS SANTOS SILVA

195 MATEUS HENRIQUE RAMALHO

196 THAIS AYUMI MORAES TSUJIMOTO

197 *MIGUEL ITAGINO ALBARRACIN

198 VINICIUS MARQUES DE ALMEIDA RODRIGUES

199 *MILENE DA SILVA

200 JOAO VITOR CAVICCHIOLI PONTES

201 ANA PAULA DE OLIVEIRA GARCIA

202 DAVID RICARDO DA ROSA CAROLLO

203 *LEONARDO COLTRI

204 RAFAEL TOSHI GONCALVES INAZAKI

205 GABRIEL BELLOMO DE SOUZA

206 DANIEL CHAGAS CAMPANHARO

207 *WILLIAM VECCHINI

208 PEDRO KRAEMER VALGODE MORAES CRUZ

209 ALEXANDRE MARQUES YAMAGUISHI

210 *SAMUEL SANTANA

211 *MARCELO FONSECA BUENO

212 *MURILO TAKASHI BARBOSA

213 RUAN SANCHES COSTA

214 KAIO ARAKAWA DOS SANTOS

215 ANDRE CARVALHO OUTI

216 BIANCA MAGALHAES CASTRIOTTO

217 *TIAGO DE ALMEIDA BALASCIO

218 *JOAO VITOR CASARIN

219 *RAFAEL VITOR GAVIOLI

220 *PAULO HENRIQUE STRAUSS CORREA

221 BRUNO RAPHAEL PEREIRA DE ALMEIDA PRADO

222 GUILHERME FERREIRA MARTINS

223 **ITALO CARVALHO VIANELLI RIBEIRO

224 GABRIEL PIRES

225 EDUARDO FUJIKI MAEDA

226 GABRIEL SPRESSOLA ZVIVIANI

227 RAFAEL GARCIA LUZ

228 VICTOR BARWINSKI DE SOUZA

229 PEDRO HENRIQUE AGOSTIN PAES LEME

230 *NATA EMANUEL MORAIS CORREIA

231 *AGATHA CRISTINA ANASTACIO

232 LUCAS HENRIQUE CALANDRIN

233 JOSE OCTAVIO CONTI DE SOUSA

234 YAN FEITEIRO SORRINO

235 **EDGARD PEREIRA SOUZA

236 **LUCAS PEREIRA DA SILVA

237 *ALEXANDRE CESAR MOITINHO FERNANDES

238 GABRIEL COELHO CRUZ

239 *VERONICA EMILY YAMASHIRO TAKAHASHI GOMES

240 MATEUS BARROSO SANTI

241 *HEVERSON JOSE DA SILVA JR.

242 *CASSIO HIROSHI TAKAHASHI

243 *FELIPE FERREIRA SILVA

244 *HENRIQUE ESTEFANELI

245 **ALLAN GAZOLA GALDINO

246 BIANCA MIAZAKI DE MORAES

247 *KAIO ARAUJO FAHL

248 MATHEUS FERRO POMPEU

249 **WILLIAM MAROSTICA EVANGELISTA DA SILVA

250 *ARIEL AGRAMONTE

251 LEONARDO CARDOZO DE MORAES BRETAS

252 **FELIPE PEREIRA DE GODOY

253 **MATHEUS QUELLIS BARROS

254 *NATHAN GOMES DAVID

255 CARLOS AUGUSTO RODRIGUES

256 **DIEGO VIRGILIO CRISTOFOLETTI

257 GABRIEL GIGLIO

258 *BRUNA GABRIELLA SOUZA LIMA

259 CAIO VINICIUS CARNEVALLE BOUCHARDET

260 MATHEUS JOVANELLI

261 *JAYRIC BURDEOS

262 *CLAUDIO HENRIQUE DE MATTOS

263 *MATHEUS BRAGA DA SILVA

264 VICTOR SCHIAVOLIN SOARES

265 JULIANA LARA LAVORENTI

266 *FLAVIO TAGAWA DE OLIVEIRA

267 RAFAEL IRINEU MAEDA MINUTTI

268 *GUSTAVO ZABOTTO

269 *LUIS EMMANUEL DUQUE

270 *GUILHERME DRUZIAN LOPES

271 MIRELLA SANTOS ISHIMOTO DE ALMEIDA

272 MARIA CLARA BARBOZA CLAUDIANO DA SILVA

273 *RENAN LEITE CARDOSO

274 *MATHEUS DOS REIS SILVA

275 *THOMAZ FELIPE DE SOUZA

276 DANILO DE ANDRADE FERNANDES

277 LEONARDO MARIANO RISSI

034 - Ciências da Computação (Bac) - noturno - Rio Claro

1 *VITOR SANTA ROSA GOMES

2 VINICIUS KRUGNER

3 GUILHERME HENRIQUE LORENZETTI SIMIONATO

4 VITOR COSTANSI DO NASCIMENTO

5 **PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA

6 *PEDRO HENRIQUE BOTECCHI

7 *VITOR MOSSO DARIO

8 LUYAN ANTONY MACHADO CRIVELARI

9 LEONARDO NEMESIO ALVES DA SILVA

10 **SAULO TADASHI IGUEI

11 *RAFAEL GUEDES GUERRA

12 LUCAS BARBOSA KATAYAMA

13 NICOLAS MELES DE CARVALHO

14 *CARLOS HENRIQUE LUCCHESI

15 VINICIUS SILVESTRE BUENO

16 SERGIO PAULO GUERRATO ALVES

17 LUCAS NASCIMENTO

18 PEDRO DOMINGOS NAPOLE CERTO

19 *VITOR SANCHES

20 FELIPE RODRIGO SOUSA PELUCO

21 **VICTOR PEREIRA LIMA

22 GIOVANA LETICIA CHIARI

23 MURILO DE MORAIS FIUZA

24 DAIANE RAQUEL POLEZEL

25 **CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS

26 ANDRE DOS SANTOS SOUSA

27 MARCELO BAEZA MORENO

28 RAFAEL DE SOUZA XAVIER

29 *GABRIEL VOLPATO GILIOTTI

30 CAROLINE MAFRA

31 *GABRIEL OLIVATO

32 LETICIA ALBINO TRONCO QUERINO

33 *LEONARDO DOS SANTOS DE CARVALHO

34 DOUGLAS LIMA DO CARMO

35 *LEONARDO SOARES BEZERRA

36 ODECIO POMPEO NETO

37 *CAIO MARCELO ABREU PEREIRA

38 RODRIGO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS

39 JULIA MAYUMI SOKABE MARTINS

40 GIANLUCCA VICK

41 *ANDRE VINICIUS DE MELLO

42 ROBSON RODRIGUESMOREIRA

43 ANTONIO CARLOS DE LIMA

44 ISADORA SCHUTZER

45 BRUNA FELIX LAMIM BARBOSA

46 JOAO PEDRO DE MUNNO DURANTE

47 **MARCOS VINICIUS MENEZES DA SILVA

48 NICHOLAS SEITI HANDA

49 *LUCAS BESERRA DA SILVA

50 *THIAGO FERNANDES COSTA

51 MARCOS VINICIUS DE C. BARBOSA

52 **LAERTE GUSTAVO DE OLIVEIRA RIBEIRO

53 GUSTAVO HENRIQUE ZENKE

54 MARCUS VINICIUS SILVA LOBO FELIPE

55 *GABRIEL CALIXTO DE PAULA

56 *GUILHERME KRAMBECK FERREIRA

57 *JOSE ZUMBINI NETO

58 IGOR NAITO HIRATA

59 THIAGO SOUZA NASSIF

60 *FELIPE HISAO TUTUME DE SALLES PUCCI

61 LEONARDO GIRARDI PEREIRA

62 OLAVO MELLO KAWANO

63 HEITOR DE PAIVA BOCCATO

64 MATHEUS MAGALHAES MARTINS

65 **LUANA FELIPE DE BARROS

66 BRUNO ELY REIS GARCIA

67 *GUILHERME BARRADO PEREIRA

68 *LUCAS MALVEZZI RODRIGUES

69 VICTOR HUGO LOPES DA SILVA MORO

70 SARA GABRIELA PAIS ALMEIDA

71 *VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS CARVALHO

72 **MATEUS HENRIQUE RAIMUNDO

73 *GABRIEL DE SOUSA PEREIRA

74 *CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR

75 *FERNANDO RODRIGUES DE MORAES

76 CHARLLES LIMA MOTA

77 JOSE VITOR SOUZA CUNHA

78 *MATHEUS PEREIRA AMARAL

79 *LARISSA JAQUELINE DA SILVA MESSIAS

80 RAISSA DO VALLE OLIVEIRA

81 *RAFAEL GONCALVES FRUG

82 *PEDRO MARQUETI DA MATTA TONIELLO

83 *LUCAS FERNANDO PEREIRA DA SILVA

84 *IVANILSON PEREIRA MOTA

85 VINICIUS TRAVAGLIA GIOVANELI

86 IAGO BORBA DE ALMEIDA

87 *LUIZ HENRIQUE GAGINE SILVA

88 *NATHAN LUCAS DE OLIVEIRA

89 *MIGUEL BOTELHO PENTEADO RIBEIRO DA CRUZ

90 LUCAS DURANTE

91 BRUNO LOURENCO VIDOTTO DA MATA

92 *FELIPE PENHA HOEPPNER

93 *JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA

94 ANTONIO AUGUSTO ZAMAI AMARAL

95 LEONARDO BONAMICHI SOARES

96 *CAIO HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA

97 LEONARDO DA SILVA PEREIRA

98 **VALERIA JULIA ARRUDA DE OLIVEIRA

99 *ROMARIO O. P. EUSTACHIO

100 VITOR HENRIQUE DE MELO PORT

101 **MATHEUS ARCOLIN DA SILVA

102 *CHRISTIAN CRUZ MENEGHETTI

103 **RAYAN ALVES FERREIRA

104 **GUILHERME FUZISAWA DE SA

105 LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS

106 *LUCAS CEBIN BORTOLOZI

107 *DIEGO SANTOS ABRANTES DE LIMA

108 LEONARDO ZARO DE CARVALHO

109 HENRIQUE MATIAS FAZANARO

110 ANDRE YANEKO DOS SANTOS

111 PEDRO OCTAVIO MATIAS DO SACRAMENTO E SOUSA

112 **THAISSA ROJAS PEREIRA

113 **THAYNA CAROLINA DE SOUZA DA SILVA

114 *VICTOR YUKIO MIYAZAKI ALVES

115 *FILIPE PINHEIRO BRITO

116 GABRIEL MACHADI

117 **HANNIEL DE SOUZA ROSA

118 **VINICIUS PADOVESI DE ARAUJO

119 *PEDRO TAKIZAWA CANDIDO E SILVA

120 *GABRIEL RIBELATTO

121 *PAULO V. P. DE MELLO

122 MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ ESCALONA

123 **IGOR JONATHAN MACENA FIDELIS

124 FELIPE SECCO BERTANHA

125 *LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES

126 *RAPHAEL LIRA DOS SANTOS

127 **GUILHERME MARQUES CARNEIRO

128 *RAFAEL FRANCO NASCIMENTO

129 **MATHEUS ALVES TAMBURRO

130 SHIRLEY PEREIRA CORREIA

131 *VINICIUS DE LIMA SILVEIRA

132 *WILLIAM Y. W. ZHOU

133 *THIAGO ROBERTO ALVES

134 *MARCIO JUNIOR SBICIGO

135 *LEONARDO ROBERTO RODRIGUES ALVES

136 LEONARDO MARTIM

137 *RENAN LUIS BIANCHINI

138 LUIS MIGUEL QUEIROZ SILVA

139 *GUILHERME DE FARIA GIMENES

140 BRENO COLETTA SARTORI

141 **WILLIAN GUILHERME RIBEIRO PEREIRA

142 LILIAN MIEKO TOBACE

143 LUIZ FELIPE CARDOSO GONCALVES

144 *VITOR DONADELLI RODRIGUES

145 LUIZ EDUARDO GOMES DA SILVA SOUSA

146 *FELIPE VEDOVETO LEANDRO

147 **MOISES VERISSIMO DE SOUZA

148 CAIRO GABRIEL CASTADINI CRUZ

149 *ROBERTA SOARES ALENCAR

150 *BEATRIZ ALVES DA CRUZ

151 *GILBERTO ALVES DA ROSA JUNIOR

152 **GABRIEL JOAO MACHADO

153 *MARCELO ADALBERTO BONELLI FILHO

154 GABRIEL LONGATTI

155 *FABRICYO APARECIDO DA SILVA SOARES

156 *ADRIANO SOARES DA SILVA

157 **MARCIO ANTUNES DA SILVA

158 BRUNO ALEXANDRE CORREA BERNARDO

159 *VICTORIA ANDRESSA SANTOS MACEDO DE FARIA

160 *ROBSON SOUZA DA SILVA

161 **GABRIEL LAURINDO GOMES DE OLIVEIRA

162 *DANIEL RIBEIRO SOUSA

163 BEATRIZ SOUZA GARCIA DE CAMPOS

164 **GABRIELE CRISTINA DA SILVA

165 CESAR ROLAND DOS SANTOS FRANCO

166 LEONARDO N MESQUITA

167 *GUSTAVO OLIVEIRA BRANDAO

168 *BRUNO DE SOUZA FRANCISCONI

169 *JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR

170 *JAMES CLARES LEON

171 *GIOVANE YOSHIMITSU NAKAMURA

172 *KESSE DIONES ARARIPE DIAS

173 **JOSIENE DE FATIMA DIAS DE SOUZA

174 LUIS FELIPE MESSIAS TREVISOLI

175 *GUSTAVO VALIM SOUZA

176 **JOAO VITOR SOUZA GERMANO

177 **EDUARDO BORGES

178 *VITOR DUARTE BEM

035 - Ciências Econômicas (Bac) - diurno - Araraquara

1 LUCIANA FILONI FERREIRA

2 JONAS TEIXEIRA COUTO CAMPOS

3 THOMAS ABLAS RONDET

4 EDSON ANASTACIO FILHO

5 JOAO D OTTAVIANO PUCCI LIMA

6 PEDRO ROVERI SCATIMBURGO

7 HENRIQUE JORGE CIRINO DE MACEDO

8 GUILHERME GOMES LUZ

9 GABRIELLE AMORIM RAMOS

10 STEFANO ROSSATTO ACCARINI

11 FELIPE SARAIVA GARCIA

12 JULIA FERREIRA OLIVEIRA

13 PEDRO SEIJI FURUYA

14 FELIPE MACEDO DIAS

15 MARCELO YUKIO ONO MENDES

16 BEATRIZ LUCAS ZILIOTTI

17 VINICIUS COCA SARRI

18 CASSIA OLIVEIRA COLOSSALE

19 NATALIA LEITE GUDWIN

20 VITOR MARTINS OLIVEIRA

21 LUCAS DARIO CABALLERO CENCIC

22 STEFANY FERNANDES OHARA

23 RAMOM ALEXANDRE SOARES JUNIOR

24 JULIA MARTINI PEREIRA

25 BRUNA BARALDI LOPES

26 ALESSANDRO ALBERTO FRANCO

27 LEONARDO GENONADIO DA SILVA

28 *JOAO PEDRO VACCARI BALDUINO FERREIRA

29 RENATO DONATELLI FILIPPINI

30 HUGO JOSE CORDEIRO VANDERLEI DE OLIVEIRA

31 MATEUS AUGUSTO CARDOSO

32 THIAGO RUIZ NUNES

33 VINICIUS ANTONIO BRANGELI MOREIRA

34 GUILHERME JARDINETTI ARAUJO

35 ISABEL CHIQUETTO MACHADO

36 JULIA MARCUCCI SCHMIDT

37 GUILHERME RIBEIRO DA GAMA

38 CAIO SCHIAVUZZO GADANHA

39 FERNANDO JOSE BRANDAO SILVA

40 LUCAS JOSE RUSSO

41 RODRIGO MOROSI GIOVELLI

42 PEDRO CRUZ PAJOLLA

43 JULIA BATISTA DA SILVA

44 VITOR BRENDOLAN FERREIRA

45 GABRIEL P. C. DA CRUZ

46 DANIEL BARAQUET VILELA PAIVA

47 VITOR NIERO SETTI

48 PEDRO IVO COELHO BARBOSA

49 FELIPE LOPES FAVATO

50 CAIO AYRES MENDES

51 BRUNO FABER BUENO DA SILVA

52 FELIPE ALVES SAMPAIO GARCIA

53 ANA LUISA SILVA TAKAHASHI

54 LYA ARAUJO DE SOUZA

55 PEDRO HENRIQUE MORELATO

56 IGOR FRANCISCO DOSUALDO PRETO

57 FILIPE LIMA FERREIRA

58 LEONARDO OTTO KOGUT

59 LEON VISCOME ELIEZER

60 ALEXANDRE HANDFAS

61 HENRIQUE NOCHANG HECK

62 FRANCISCO CARVALHO CAPECHE

63 *BRUNA MANIERO DE GODOY

64 *VICTORIA MASI NIRO

65 MARIANA RODRIGUES SAITO

66 THABATA TURATTI

67 GABRIEL YORI CALISTINI MAZZARO

68 VICTOR MARTINI VALENTE

69 LUIS EDUARDO BENETTI

70 GIULIA FONTES FRANCO

71 MARIA NAOMI PEREIRA WAGATSUMA

72 GIULIA POPULIN DE AQUINO

73 ANA LUISA STUSSI VELLOSO DE ANDRADE

74 GABRIEL BUENO DE MELO SERRANO

75 GUSTAVO MONTEIRO DIB

76 IVAN VIEIRA PISTELLI

77 JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA

78 FELIPE COSTA PALHARES

79 BRENO MARRETO MIGUEL

80 GUSTAVO GUIMARAES DE OLIVEIRA

81 HENRIQUE GUSTAVO MARQUES DOS SANTOS

82 HENRIQUE RACHID GIMENEZ

83 BEATRIZ NANUNCIO DA CUNHA

84 LETICIA DOS SANTOS ALMEIDA

85 BIANCA MIYUKI NISHIO

86 RODRIGO SHIINE GRAVINEZ

87 BRUNO CUNHA MARCHETTI

88 LEONARDO WEISE SILVA

89 FILIPE ROSSINI DO PRADO TEIXEIRA

90 VICTOR FRIOLI COTO

91 NATHALIA MENDES SILVA

92 MATHEUS HENRIQUE COUTINHO DURE

93 GUILHERME HIDEKI NAKAMURA

94 **LAIZ DOS SANTOS ROCHA

95 FLAVIO DE FREITAS BAUNGARTNER

96 *GUSTAVO SOUZA FRANCISCO DA COSTA

97 RENAN ARRUDA DE BARROS

98 MANUELLA MOINO SERRANO

99 ANA CAROLINA PAIS NOIA

100 JOAO VICTOR DE BARROS PENTEADO FURLAN

101 NICHOLAS DELLA COLETTA

102 JOAO PEDRO RIBEIRO MACHADO

103 MIGUEL CORREA NETTO CAVALCANTI

104 DIANNA ARAUJO DE AQUINO

105 FERNANDA OKANO PINTO DE OLIVEIRA

106 ISADORA CARDOSO VERISSIMO COSTA

107 LUIZ FERNANDO ROTELLI JUNIOR

108 NATHALIA RUGGIERO GIL

109 LUCAS DE MORAIS AFONSO

110 *HENRIQUE MARAVELI

111 GIORDANNA MALAVASI BITANTE

112 LARISSA LARANJEIRA COSTA

113 MAYARA MENCONI

114 GUSTAVO WADA FERREIRA PINTO

115 GUILHERME FABRICIO CARVALHO

116 JESUS ALEJANDRO CRUZ DELGADO

117 MATEUS NEPOMUCENO GONCALVES SANTOS

118 LUCCA ORIQUI FONSECA

119 NURA HUSSEN HARATI

120 LEONARDO NOGUEIRA ALVES

121 CAROLINA TRINCA PAULINO

122 MARINA PEREIRA DE ARAUJO

123 TOMAS CAVALCANTI ROQUE

124 MATHEUS BOTTAN CAMELLO

125 JOAO PEDRO CAMARGO FONSECA DOS SANTOS

126 EDUARDO HENRIQUE GASPAR ALCANTARA

127 ISABELA DA MATTA JACOMINI

128 RENATO GOMES BOTAN

129 NATHALIA NADYA SERAFIM

130 MARIANA TASE RICARDO

131 LUCAS VICTORELLI CARAVITA

132 FELIPE DOS REIS DE SOUZA

133 ALBERTO MARGARIDO SETUBAL

134 PEDRO DOS SANTOS MOREIRA

135 FABRICIO BROSTOLINE ESTAY

136 MURILO PRATTI BARTOLETTI

137 THIAGO DA SILVA BRITO

138 HENRIQUE PATRICIO MANAIA

139 RAI PRADO MORGADO

140 CAROLINE FERREIRA GONCALVES

141 BRUNO FERNANDES GONCALVES LE

142 FABIO HENRIQUE GRAEL MARASCA

143 NATHAN ZANIN CARDOSO

144 HELENA CALDELAS DUARTE SOARES

145 SILVIA MARTINELLI

146 ISABELA MOREIRA CORREA

147 YARACRIS PONTES QUEIROZ

148 JEAN DE ALMEIDA BISPO DOS SANTOS

149 MARITE YASUNAKA HERRADON

150 ARTUR ALVES DA FONSECA PEDROSA

151 MATHEUS BORZANI BARBOUR

152 GUILHERME IN HWAN KIM

153 MARIO HENRIQUE LOTUMOLO

154 VICTOR MARIANI NELLI

155 FELIPE SANTANA VIANA

156 PAULA TABET OLLER DO NASCIMENTO

157 LUCAS TOLEDO DE SOUSA

158 LUIS GUSTAVO FONSECA SANTANA

159 LEANDRO GONCALVES DE PAULA

160 RAPHAEL ZHOU CHING

161 LETICIA DE CASSIA CARDOZO

162 MATHEUS NINUMA PEREIRA

163 CARLOS EDUARDO FERREIRA BERTOLDI JUNIOR

164 JULIA PASQUOTTO CARVALHO

165 MATHEUS SIMOES COLOMBARI

166 CAIO TSENG LEAL

167 JESSICA SOUSA DOS SANTOS

168 GABRIEL MALTA CAMPOS DOTTA E SILVA

169 MATHEUS VIEIRA BALDINI

170 ANDRE OYAMA CATTARUZZI

171 DANIELLE ANDRADE ANGELO

172 FELIPE BUENO NEVES

173 GABRIEL HENRIQUE MONTEIRO

174 PEDRO GALDIANO DE CASTRO

175 AMANDA AURELIANO FERREIRA

176 *GIOVANNA COLLIS OLIVARI

177 ALINE ANTUNES DIAS ALVES

178 LUIS EDUARDO LOPES SILVA

179 MATHEUS TEIXEIRA DA HORA

180 HEITOR RAMOS CAMPIOTTO

181 LUCA BARBIERI BOLSONI

182 *GABRIELA NICOLAU

183 *VICTOR KENDY IOSHISAQUI

184 PEDRO HENRIQUE CROTTI FIGUEIREDO

185 GUSTAVO GAZOTTO SERRA

186 SOFIA HELENA MASSARO SPAGNOL

187 FILIPE MORITZ BRUNELLI

188 JOSE VICTOR MORI KIYOKAWA

189 GABRIEL LOCATELLI DO CARMO

190 GABRIEL SANT ANNA SANTOS

191 LEONARDO GUILHERME MALUTTA

192 LARISSAH BAUER GUIMARAES REIS

193 *MATHEUS GREGORIO TUPINA SILVA

194 LUIZ RENATO MARSON DE SIQUEIRA

195 ISABELLA BATISTA PONTES DE CAMARGO

196 MURILO DE TATE BOLZANI

197 GUILHERME CARNEIRO SOUZA

198 RAFAEL BAZAN FONSECA

199 RODRIGO DE ALMEIDA MELENDEZ

200 NATALIA MOURA DE PAULA

201 GIOVANNI FOGACA

202 CELINE KIRSCHNER DE SOUSA

203 PAULO RENATO NOGUEIRA

204 *VINICIUS COSTA QUEIROZ DE ANDRADE

205 FELIPE P. CROTT

206 TULIO CESAR COSTA SOARES

207 PAULO RICARDO DA VEIGA MAZUCO

208 BEATRIZ BONANI MACHADO

209 LEANDRO RAYA MACEDO DE MATTOS

210 JOAO VICTOR ANDRADE GASPARDI

211 FRANCIS DE MATOS BAGGIO

212 MATHEUS HENRIQUE PASTORELLO

213 *ISABELA GALLASSI CEZAROTTI

214 VINICIUS BARRETTO CAMILLO NEVES

215 PEDRO HENRIQUE DE MELO ANDRADE

216 FAROUK XAVIER

217 *MARIANA BRIAMONTE DA SILVEIRA

218 GUILHERME MASSUDA

219 GUILHERME THEO DOS REIS FIGUEIRA

220 RENATO D ANGELO CECERE

221 RODRIGO GONCALVES FERNANDES

222 RAFAEL SOUZA PEDRAO

223 ARTHUR MUNHOZ MAZZA DOS ANJOS MENEGON

224 ALINE CARDOSO ABU ER RUB

225 VINICIUS SILVA DE SOUSA

226 BRUNA OUCHI BARROS DE ALMEIDA

227 JOAO GUILHERME ALVES SANTOS

228 VITOR ALEXANDRE CANEDO DA SILVA

229 ANNA CAROLINA AURIEMI SILVA

230 VITORIA MARIA TRESSINO

231 FERNANDA ERI OKADA

232 *GABRIEL GASPAR DE ARRUDA

233 LUANA TONDIN DE SIQUEIRA BUENO

234 RAPHAEL COUTINHO VELOSO

235 GABRIEL MELO DE ALMEIDA

236 JOAO DE MELLO RIBEIRO

237 THARIK ZAIDAN MALUF

238 LEONARDO FALON FIGUEIRO

239 VINICIUS PERES

240 MARIANA AMARAL AZEVEDO

241 ANA JULIA CARDOSO SANTOS

242 *PEDRO ROMERO RICARDO

243 FELIPE LAFANI DE OLIVEIRA

244 RAFAEL MURBACK JORGE

245 CASSIO HENRIQUE DE CARVALHO VILELA

246 RAFAEL YUJI PRADO IFUKI

247 **AILTON GUILHERME DE LIMA

248 **ARGOS SOARES SILVA

249 JOAO VITOR MENCARONI

250 DANIELA MIRANDA DA COSTA

251 GABRIEL TENDOLIN DE LIMA COSTA

252 GUSTAVO VIDAL DE ABREU

253 PAOLA VIEIRA GUEDES

254 ULISSES SEABRA

255 DANIEL DE LUCCA BELO SILVA

256 **ALANA BARROS DE OLIVEIRA

257 PABLO KENNET DOS SANTOS

258 **UESLEI VIANA BATISTA

259 DANIELE CRISTINA MARTINS MARQUES

260 LEONARDO TREDICI DE SOUZA

261 MARINA VERONEZE DIAS

262 ULISSES ZANUTELLO DE ANDRADE

263 *RENAN CAROLINO NAMIUTI

264 SERGIO MARCOS SANCHES JUNIOR

265 NEOMISIA RAMONA MENDES DOS SANTOS

266 LUCAS REZENDE MOTA

267 MATHEUS BORSARI CORREIA

268 RENAN CASTRO MARTELLI

269 DIANA DINIZ PORDEUS

270 MARIA ALICE DUBARD BUENO

271 VINICIUS AGUIAR DE OLIVEIRA

272 LUCAS KOJI TAKEDA

273 PEDRO ORSI FLOR

274 VITOR DEALE MC KNIGHT

275 *LUIZA MARQUES PINHEIRO

276 *NATA KAIQUE DA COSTA SOUSA

277 MATHEUS DO PRADO KALIL WALDEMARIM

278 PEDRO DALL AGLIO HATTNHER

279 RAFAELA GOMES MARTINS

280 MATHEUS ANCONA

281 **CINTIA FRANSUITA CARVALHO

282 BARBARA MACARIO VALENTIM

283 *MATHEUS MARQUES SILVA SALES

284 RENAN DE SOUZA ORIQUI

285 *VINICIUS LIMA DE JESUS

286 MARCELO VALIM MACIEL

287 VICTORIA DIEZ MARCOS

288 LORENA BARBOSA LEMOS

289 *HENRIQUE CUSTODIO GALVAO

290 VINICIUS SORENSEN BERRO

291 FABIO CRUXATTI DE LIMA OLIVEIRA

292 GABRIELA ORTIGOSSA AZENHA

293 MARCELO ABREU ARTES

294 SANDRO LEITE EDUARDO JUNIOR

295 JOSE GUILHERME YOSHIZAKI SILVEIRA

296 RAFAELA ZANIN VOLPE

297 MAURILIO EDUARDO DE CARVALHO RODRIGUES

298 ANDRE KENJI OKAMOTO ORTIZ

299 THIAGO CARNEIRO MARINHO PRADO

300 VITOR HENRIQUE DE SA GASPARI

301 GUILHERME HENRIQUE SOARES

302 **RODRIGO TETSUO SATOU

303 DANIEL DOS SANTOS ROBLEDO

304 PAULO FREITAS FONTES

305 GABRIEL VITOR RIOS CARNEIRO TENAN DE OLIVEIRA

306 PEDRO HENRIQUE BORBA BERTONI

307 PEDRO AUGUSTO WAGNER

308 FABIANA CHRISTINA PEREZ

309 RODRIGO DE OLIVEIRA GARRETA ZAMENGO

310 FERNANDA DIONIZIO TREVISAN MAIOCHI

311 HENRIQUE AURELIANO SANTOS ROSADIO

312 FABRICIO LEON LEITE

313 THIAGO FERREIRA TORQUATO

314 BRUNO DEIENO SIQUEIRA

315 LEONARDO GORLA PASSOS

316 **LARISSA HELIODORO DA SILVA

317 FABIO VON ZUBEN MOREIRA

318 TARIK MOHAMID ABOU ABBAS

319 BARBARA FERREIRA FREITAS

320 MARCOS VINICIUS NOGUEIRA LOPES

321 *CELINE CRISTINA DO CARMO

322 ISABELA BUENO

323 PEDRO EMILIO FREITAS GUTTLER

324 ANDRE VITOR KLEEB ARAKELIAN

325 MARIA CAROLINA NOGUEIRA

326 DAVI CONSTANTINO DE OLIVEIRA

327 ELISA COSTA MAZZO

328 *MATEUS MENDES SILVA

329 *LETICIA ZANZIROLAMO NUNES

330 VIVIANE BOBADILLA MORELLI

331 JULIANO JOSE GOME FERREIRA JUNIOR

332 **DANIEL SILVA MOURA

333 VICTORIA LEITAO GUIMARAES

334 LUCAS CONTARELLI AVANCINI

335 GABRIELA MAYA SHIMASAKI

336 IVAN BETINAS GUTIERRE DA COSTA RAMOS

337 *GUSTAVO G.B SEADE

338 VITORIA BERNARDINO TOGNI

339 *PAULO AUGUSTO GRADIZ DO NASCIMENTO

340 JHONAS VINICIUS OLIVEIRA CAMILI

341 FABIO GRECCA ANDRADE

342 JOAO CHINELATTO SANTILLI

343 CAIO SANTARSIERE

344 FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA

345 EDUARDA JACUNDINO DE SOUZA

346 CESAR AUGUSTO ILIBIO DA SILVA

347 BERNARDO BIONDI

348 **VINICIUS NUNES SANTOS

349 GABRIEL DA SILVA FERNANDES

350 GUSTAVO HENRIQUE MARASCA

351 FELIPE MATHEUS LAFAYETTE BATISTA

352 RODRIGO SOUZA ALVES

353 WERNER NOGUEIRA ZORN

354 *JOSE GERALDO DE CAMARGO ALVES

355 *JOAO GABRIEL DIAS GOMES

356 PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO ALBINO

357 PEDRO LUIZ ALVES BOSSADA

358 GABRIELA PENA PAIVA

359 EDUARDA BENEVIDES ROSCHEL DA CRUZ

360 BIANCA NASCIMENTO CARVALHO

361 FELIPE MIGLIORANZA GALLO

362 CLARA LISSA SOHARA

363 *GABRIEL ROMERO GIMENES PERES

364 **RAFAEL ROCHA DE BRITO

365 MARIANA AMANDA GOMES

366 GABRIEL COLOGNESI RAMALLI

367 **JULIA SCAPPINI MACHADO

368 FELIPE ABRAO JANA CARNEIRO DE OLIVEIRA

369 CAMILA RIBELLA OLIVEIRA

370 FERNANDA DE ARAUJO PEREIRA

371 PEDRO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS

372 MILENA LA RUBIA ACCIARI

373 JOAO PEDRO DIAS GOMES

374 LUCAS DE OLIVEIRA COSTA

375 HENRIQUE DAMMROSE FRANCISCHELLI

376 DANIEL DE LUCA CHIERATO

377 GUILHERME BRASILIANO FELTRIN

378 LUCAS HIDEKI KUSHIYAMA KATAOKA LOPES

379 VICTOR HUGO VITORIANO

380 JOAO MARCOS INOCENTE PAVAO

381 LETICIA NEVES JORGE

382 MATHEUS TREVINE

383 NATALIA DE MORAES

384 ROMULO SOARES BARROS

385 JOSE EDUARDO RIBEIRO LUPPI

386 MATHEUS DO NASCIMENTO PENS

387 *HEITOR BEROL DA COSTA RIBEIRO DE PAIVA

388 *MARZIO CANCILIERI FRANKI

389 PAMELA HANARA BALBINO DE ALMEIDA

390 LEONARDO SCHULZ STOFER

391 IGOR AZEVEDO GOSUEN

392 RENATO SANTOS DE ALBUQUERQUE

393 ANA LUIZA PERSICANO PINTO

394 DANILO MOREIRA BANOS SANCHES

395 LUCAS ALVES DOMINGUES DA SILVA

396 VINICIUS YUDI OZAKI

397 IGOR ROMAO DA SILVA

398 GABRIELA HENGLENG GALLO

399 LEONARDO CAVALHEIRO MOURA

400 ANTONIO AUGUSTO DO VALLE SILVA

401 HENRIQUE CASTRO OLIVEIRA

402 BEATRIZ LAURENTI ZAPAROLI

403 **RODRIGO LEAL DA SILVA

404 ORLANDO RUSSO NETO

405 RAFAELA SOARES DOS SANTOS

406 HENRIQUE ARANTES BARRETO

407 GUSTAVO CAMPANINI MUGHRABI

408 ENZO F AZZELLA

409 GABRIEL GOMES DA SILVA

410 JOSE LEONARDO ROSA BUZZI

411 *FELIPE ARAUJO LIMA

412 MURILO FERNANDES DE MELO DANTAS

413 *JULIANA MELHADO

414 NICOLE CORREIA DUARTE

415 *VINICIUS LOPES CARDOSO

416 **GISELE MODESTO DA SILVA

417 JONATHAN HENRIQUE FANHANI CALSAVARA

418 HUGO PESTANA CIAMBARELLA

419 SAMIR AZZIZ MUHAMED JAMOUL

420 ENZO DIAS AOKI

421 *SIDINEI SAMPAIO DE OLIVEIRA

422 GABRIEL RANGEL SILVEIRA

423 VICTOR HUGO LIMA DE ALQUIMIM GONCALVES

424 ERIC CAMILLE CAMARGO DOS SANTOS

425 *MARIANA ZANHOLO RIBEIRO

426 LEONARDO COELHO RODRIGUES BARBOSA

427 ARTHUR VASCONCELLOS DOS SANTOS SARETTA

428 *CHRISTIAN AVILA

429 *LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA PRADO

430 CAIO RODRIGUEZ PIRES

431 EDUARDO MAZZIERO BRASAVENTI

432 LUCCAS OLIVEIRA ANDRADE

433 LEONARDO HENRIQUE RODRIGUES PINHEIRO

434 GUSTAVO BULGRAEN DOS SANTOS

435 GABRIEL SAIRRE DOS REIS

436 FERNANDA BENJAMIM DOS SANTOS

437 *THALIS RODRIGUES PUGAS

438 ERNANI ALVES DE SOUSA JUNIOR

439 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA MENDONCA

440 TOMAS PORTASIO MAINIERI

441 *BRUNO OLIVEIRA MARTINS DE SOUZA

442 CRISTIANO BELLINI AKHRAS

443 FELIPE BEVILAQUA MONTEIRO

444 GIOVANNI CASTALDI ORTIZ PETARNELA

445 *ANA FLAVIA FERREIRA PIRES

446 LAURA CRIPPA DO AMARAL

447 RAPHAEL PEREIRA DE PAULA

448 PEDRO PAULO OLIVEIRA MILARE

449 LUAN CAVEANHA GRAGNANELLO

450 BEATRIZ BERTONI DOS SANTOS

451 *FILIPE DE CAMPOS MARTINS

452 MARCELA DE LIMA OLIVEIRA

453 EDUARDO LEONARDI BERTAZZI

454 *JOSE PEDRO DE QUELUZ SANTOS

455 HENRIQUE AMARAL PINTO

456 LAURA DENISE DE MELO

457 RODRIGO PAULINO

458 EMILI FUJINAMI QUEIROZ

459 *GUSTAVO GOMES DA SILVA

460 PABLO LOPES DE SOUZA OLIVEIRA

461 VITOR HUGO GERMANO

462 LUIZ FERNANDO MEROLA MENDES

463 HEITOR KENNEDY DE CASTRO JUNIOR

464 **YAN SOARES IZZO

465 PAULO EDUARDO DAMIANI MORETE

466 GABRIEL SINOTI MURBACH

467 *SOFIA GAROFALO DE SAO GERALDO

468 FRANCISCO VIANNA CHRISTIANO DE SOUSA

469 *JESSICA DE MORAES SANTANA

470 JONATAS TAMBORRA

471 RAPHAEL SANTOS DA SILVA

472 *MATHEUS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA

473 MARIA JULIA ROSOLEN LEMBI

474 *ANDRE LUIZ DE SOUZA BICEGO

475 MAYARA CAROLINE GALLO

476 **JOAO LUCAS ALBUQUERQUE VIEIRA

477 *JEAN VICTOR VERAS

478 EDUARDA LETTIERI DIB DAUD

479 VINICIUS TERUEL FERNANDEZ

480 GABRIEL PEREIRA JOVETTA

481 VITOR SANCHEZ FIGUEIREDO

482 **VINICIUS VILACA RIBEIRO

483 CAUE MARTINELLI LOCATELLI

484 GABRIEL VERGUEIRO COLUCI

485 *LUCAS RIBEIRO DA CRUZ

486 ISABELLA TEIXEIRA ARRIELLO

487 ISABELLA BRANDAO NICOLUCCI

488 **GABRIELE ALVES RAMOS

489 ANGELO GUIMARAES DE LUCA

490 PEDRO REZENDE DE OLIVEIRA

491 GABRIEL HEIBEL MACHADO

492 FERNANDO DA SILVA JUNIOR

493 ANA PAULA ZORDAN TORSIANO

494 **DOUGLAS NASCIEMNTO DA SILVA

495 **RAPHAELA FREITAS SOUZA

496 VINICIUS MEIRELES NOGUEIRA

497 MURILLO DUARTE SANT ANNA

498 LUCAS ALEXSANDRO CURI

499 MARIA CLARA DEGASPARE TEIXEIRA

500 ALINE VITTI SECCO

501 RODRIGO EIJI UTIYAMA

502 *ISABELA LOPES PEREIRA

503 **GABRIEL DE LIMA PARANHOS

504 PEDRO NOGUEIRA SANTANA

505 JULIO CESAR SOUSA SANTANA

506 FELIPE RUBIA PERINA

507 BRUNO COSTA SANTOS GONCALVES

508 BRUNO MURAD VENTRILHO

509 GUSTAVO GORKI SCANDAROLLI

510 CLAUDIO FELIPE LEITE SOUSA

511 **ADRIANA MACEDO

512 ANDRE RIBEIRO DA CONCEICAO

513 JULIA DIAS PEREIRA

514 GUILHERME COSTA DA SILVA TEIXEIRA

515 HEITOR COSTA MALHEIRO

516 **JULIA RABELO

517 LETICIA ROCHA HAUK

518 GIOVANNA VALERIA AFFONSO

519 JOAO PEDRO FONSECA GOMES

520 *ALANA MARIA CARLETO

521 *VITOR AUGUSTO DA COSTA

522 VICTORIA JANUARIO PINHEIRO

523 BRUNA YONES CAMOSSI

524 EDUARDO PARO DELGADO DE MARCHI

525 *LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO

526 ALEXANDRE SHIGUERU YURINO SANTOS

527 LUCAS SHOJI KUSSANO

528 FABIO BONELLI BARBOSA

529 MARIA CLARA DE OLIVEIRA ABIB

530 BRUNO BENTO SANTOS

531 CAROLINA CARMELLO ALMEIDA

532 ARTHUR PUJOL VIANA

533 ARON VALIM DE SOUZA BERNASCONI

534 EMILY CHIN

535 RENAN FRAIHA MAGNABOSCO

536 *VITOR COBRA TEIXEIRA MOREIRA DA ROSA

537 FILIPE PORTO VANNI

538 JOSE EDUARDO GARCIA TERCINO

539 BRUNO BRASIL MUTHS

540 **MARIA EDUARDA DE SOUZA BARBOSA

541 RODRIGO CASSIANO NOGUEIRA

542 *GUILHERME MENDONCA

543 RONALDO CESAR DE MORAES

544 JOAO LEONARDO ZAMBON

545 TAINA ABREU VITORIO

546 JOAO VICTOR PIRES PILATTI

547 **MARIA DAS GRACAS SILVA SOUTO

548 GABRIEL AUGUSTO GOULART FURTADO

549 **LARISSA SOUZA FERNANDES DA SILVA

550 LETICIA FIOREZZI BARBOSA

551 LUAN HENRIQUE TORRES

552 ANA CAROLINA DEROSSI FERREIRA

553 FLAVIO GABRIEL BARBOSA PELICHO

554 *BRENDA NASCIMENTO OLIVEIRA

555 MARCIO ROGERIO GIACOBELLI JUNIOR

556 HUGO LOPES ROZANI

557 LUCAS NUNES FARIA MAXIMO

558 ANDRIZA PEREIRA DE CARVALHO NASCIMENTO

559 YASMIM MORALES PARRAGUEZ RIBEIRO

560 BRUNO GORI VALIATE

561 *RUAN RICCI DE ANDRADE

562 HENRIQUE GABRIEL SILVA

563 **BARBARA ALVES DE MELO

564 **SABRINA EMELY DA SILVA SOARES

565 ANA CAROLINA RODRIGUES VERONESE

566 **GUILHERME DE LIMA PARANHOS

567 HUGO LEONARDO DE MORAES RUIZ

568 ERNANI DIOGO MODESTO

569 OTAVIO PANTOJO DA SILVA

570 GUSTAVO PIMENTEL SILVA

571 LUIZ TIAGO SAMPAIO DE SOUZA

572 LAURA VALENTE ALVES

573 LUIZ MIGUEL PINTO MARQUES

574 LUIS FERNANDO SCURISSA ASSIS

575 *VINICIUS KUBOTA CELIO

036 - Ciências Econômicas (Bac) - noturno - Araraquara

1 ANA CAROLINA GIORGI GUISS

2 JOAO VITOR GREGORIO

3 *SILVIO LUIS LEITE SANTANA

4 LUIS EDUARDO RIBEIRO NISIYAMAMOTO

5 BEATRIZ SILVA MOREIRA

6 WILLIAM PECANHA DE LIMA

7 VICTOR PELACHIN BORGES DA SILVA

8 PEDRO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA

9 CAIO VINICIUS DA SILVA ALBANEZI

10 MATHEUS GABRIEL BRONCA

11 ALEXANDRE PEDRO MOTA

12 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS GRANGE

13 LUCAS GARCIA LOUZADA

14 NATALIA MORITA ROSSETO

15 MELISSA EMI IWABUCHI

16 *JULIA FERNANDES FIGUEIREDO

17 SERGIO VALENTIM BIESEK BARTNICKI

18 SAMUEL VITOR BUENO

19 JOAO VITOR GONCALVES

20 DIEGO TEIXEIRA CAMPELO

21 MILENA YUMI NAKAIONE

22 *CAIO CIMINO DE ALMEIDA

23 DANIEL AMARAL ALBINO DIAS

24 GIOVANNI BONALDI RAMOS SILVA

25 CARLOS EDUARDO BACHUR SCHMIDT

26 ACACIO RODRIGUES VITAL

27 *GUILHERME ISAAC GIORGETE OLIVEIRA

28 GIOVANE GOMES DIAS

29 ANDRE LUIZ FERNANDEZ LORENZO

30 LETICIA DE MELO NORONHA SALLES

31 **RAPHAEL VIEIRA DO NASCIMENTO

32 GUSTAVO SEIJI YOSHIOKA

33 MATHEUS DE OLIVEIRA FATORI

34 MATHEUS LOPES CARRIJO

35 THALLES JORDAO MACENA

36 *STEFANIE SATURNINO SILVA

37 JORGE ERNESTO SALVADOR BAZAN APARICIO

38 FABIO GOMES RABELO DE ALMEIDA

39 LETICIA CARRARA FELTRE

40 LETICIA CARRAO SILVA

41 JOAO FILIPI REGINATO IZAR

42 CESAR SANDRE FAGUNDES

43 MATHEUS ALONSO FERNANDES DOS SANTOS

44 FRANCISCO PEREIRA MACHADO JUNIOR

45 *CAIQUE HERINGER

46 NATALIA ARAUJO DINIZ

47 VINICIUS BORGES DE MOURA

48 THAYNA BENTO DE FARIA

49 MANOEL TOBIAS MOTA PAIVA

50 *VICTOR HUGO MORAES DE CASTRO

51 VITOR AUGUSTO MORAES CARVALHO

52 BRENO SILVA DE OLIVEIRA

53 BERNARDO LEAO CARVALHO

54 **LEON RIBEIRO ALVES

55 VITOR AP. S. MOREIRA

56 RENATO APARECIDO PRUDENCIO JUNIOR

57 LUIZ FERNANDO NUNES RODRIGUES

58 LETICIA AMARILIS VASCONCELLOS PRUDENCIO

59 LUCAS KOOP

60 GIOVANNA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

61 ANA EMILIA PECANHA DE OLIVEIRA SILVA

62 ALINE SABINO DO NASCIMENTO

63 LUCAS SOUZA MARCOS

64 BEATRIZ HELOISE MESSIAS

65 GUSTAVO DUTRA ROESLER

66 FELIPE FENG UEI YANG

67 ANTONIO HENRIQUE FRANCO DELFORNO

68 FABIO LUIZ GONCALVES

69 GABRIEL MENDES GUARNIERE

70 *JOSE PEDRO BROMBIM FRANCISCO

71 LEONARDO DOURADO DE MATOS CAPILHA

72 JOAO HENRIQUE SILVA COSTA

73 GABRIEL VITOR DA FONSECA BUENO

74 AARON ROZEMWINKEL

75 ARTHUR RODRIGUES GALLI

76 ARIEL DA SILVA NOVAIS

77 LUIS ENRIQUE MORETI BRAGHIN

78 **MIQUEIAS DA SILVA ARUJO

79 MARCELO PEREIRA CAVALCANTI

80 CAIO ANDREZZO DO PRADO

81 LEONARDO RODRIGUES OLBRICH

82 VICTOR HENRIQUE COROA CRUZ

83 LUCCA RODRIGUES DE FELICE

84 MAURICIO RENNO CASTRO

85 VITOR FALCAO HENRIQUES

86 *JUCINEIDE HENRIQUE SANTOS

87 **JORGE MANOEL DA SILVA MACHADO

88 LUCAS HENRIQUE RIBEIRO LOPES

89 MATHEUS DOS SANTOS ALVES

90 BEATRIZ SILVA BOTO

91 *GABRIELA SANTANA DAS VIRGENS

92 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE PINHO SEQUEIRA

93 *LEONARDO MIGUEL DELLA ROCCA SANTOS

94 SANTIAGO HITOSHI MIYASHIRO

95 **VINICIUS VANIL DE OLIVEIRA

96 HUGO CESAR MOSQUIM

97 *JOAO VITOR PAVAN

98 *LUCAS SERAFIM MAGALHAES

99 LEONARDO CESAR HIAGON MELLADO

100 *MATHEUS FIDELIS ROMODA

101 *LUIS GUILHERME LEITE DA SILVA

102 VINICIUS MARTINS DOS SANTOS

103 ANDRE MAMPRIN MORI

104 *TIAGO ANTONIO SALLA

105 **DANIEL VIANA DOS SANTOS

106 RAIANE FRANCA ROSSETI

107 *JULIA DA SILVA G RUIZ

108 FERNANDO FAISSAL VALIM MUSA ALI

109 MARCELO TAVARES BORBA

110 JADSON HENRIQUE CORREA DOS SANTOS

111 SAMUEL SOBRAL MILLER

112 GABRIELA MENDES FERNANDES

113 *BRUNO RENATO CORREA

114 GUSTAVO OLIVEIRA CAIRES SILVA

115 **RAPHAEL FRANCISCO TORRES MUNHOZ

116 ESTEVAO GIUSEPPE PALESE

117 BIANCA ACETOZE QUISTE

118 RODRIGO BISCALDI ALVES DE MELLO

119 *VICTOR AUGUSTO DE MELO CARVALHO

120 *VIVIANE ISABELA MATURI

121 TAINA CRISTINA DE SOUZA EURINIDIO

122 *RODOLFO PONCE ROBERTO

123 JOAO LUIS DOS SANTOS JUNIOR

124 MARCOS VINICIUS CARVALHO OLIVEIRA

125 BARBARA SOBREIRA FARIAS

126 GABRIELY PEREIRA DA SILVA LUCAS

127 HENRIQUE ROBERTO PINHEIRO

128 *BRUNO HENRIQUE BARBATTO

129 **GLEICE KELI DANTAS DA SILVA

130 *MATHEUS ALEXANDRE FULANETTO

131 GUILHERME LUIS CROTTI

132 **MARCELO SOARES COSSALTER

133 FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR

134 JONATHAN DE MORAIS ALBERIGI RODRIGUES

135 **KIMBERLY LOURENCO

136 *HENRIQUE VERISSIMO DA SILVA

137 GUSTAVO ADRIANO SARILHO

138 AMANDA LAIS DIAS DE SOUZA

139 *LEONARDO MESQUITA FERNANDES

140 CAIO VINICIUS RUIZ

141 PEDRO HENRIQUE LEAL GARISTO

142 RAI OLIVEIRA DE SOUZA

143 *LETICIA ROGATO

144 CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA

145 LUIZ HENRIQUE DE CAMPOS ZANGIROLAMO

146 *DANIEL PATRICK MARINELLI

147 ALIFFER SANTOS POSSIDONIO

148 *KEILA CRISTINA BORGES TROMBELA

149 ROBERTO YUITIRO ITO

150 HENRIQUE DIEZ MARQUES DE OLIVEIRA

151 *EMERSON DAVI PEREIRA BRAZ

152 MARIA EDUARDA HENRIQUE VIEIRA

153 GUILHERME A. P. GIANNASI

154 ALEXANDRE ALVETTI BUENO

155 LEONARDO HENRIQUE NAVARRO

156 BIANCA MATIAS ALVES DOS SANTOS

157 *GABRIELA LIMA DE SOUZA

158 MAURO JOSE MOURA

159 *RAFAEL DE CARVALHO FERREIRA

160 MATHEUS NETO SILVA

161 THAYNA CARVALHO ALVES

162 **VINICIUS DE SOUZA NUNES

163 *JULIANA AMADEU MACHADO

164 NATHAN GABRIEL PRESOTTO

165 *RODRIGO SOUZA SILVA

166 **JOSE MATEUS MARTINS

167 NIKOLAS RIGAS DA SILVA

168 **SOSTENES PAULO PEREIRA DOS SANTOS

169 GABRIELA MOURA OSOEGAWA

170 *OTAVIO LUIZ CARDOZO

171 **KETHENY DE JESUS LORDELLO

172 *LARISSA DE SOUZA

173 **JOSE VINICIUS DE LIMA MASSARICO

174 *JOSEPH SIMON MIAN

175 MARCELLA DAMACENA DO NASCIMENTO

176 ROBSOM KEITI KOMATSU

177 **DANIEL DOS SANTOS FILHO

178 NATALIA STEFANY GUIRELLI MOLINA

179 GABRIEL TELLES BUENO

180 **PEDRO PINHEIRO

181 *CAROLINE MATIAS RODRIGUES

182 **KEVIN RODRIGUES VIEIRA

183 *FELIPE SCARPARO DRABACH

184 BRUNA SOUZA FERREIRA

185 ANIS HENRIQUE GUERRA KHOURI

186 GIOVANA GONCALVES DE OLIVEIRA

187 **CELSO MACHADO FERREIRA

188 SERGIO OLIVEIRA GONCALVES

189 MATHEUS STRACIERI WIBE

190 *JESSICA GAMARANO FRANCISCO

191 *VICTOR ARTHUR DE OLIVEIRA RAIMUNDO

192 **ELTON LOPES BEZERRRA

193 LARISSA BEATRIZ LIMA

194 *GIOVANNA MIRANDA DE PAIVA

195 *LUIZ HENRIQUE SANTOS CARDOSO

196 THIAGO STOROLI LUCAS

197 JOAO VITOR FERREIRA ALVES

198 DIEGO GOMES FERREIRA MACIEL

199 GABRIEL FELIPE TAMANINI

200 *BRUNO ANDRADE DE LUNA

201 **FABIANA MAYARA ROSA

202 **CAIO HENRIQUE MONTORO DE LUCCA

203 *JENNIFER TAVARES ALMEIDA

204 *EVANDRO MENEGHIM

205 **LAIS DE MELO SANTOS

206 LEONARDO ROCHA SALVADOR

207 *ALINE DE CASTRO VITORELLI

208 **LUCAS NUNES BADARO

209 *LARISSA NEODINE DUARTE DERISSO

210 MAYARA ALESSANDRA BORGES LORANCETTE

211 EMERSON GONCALVES SOUZA

212 DANILO DA SILVA SANTOS

213 GUSTAVO PALACIO

214 TIAGO NUNES DE OLIVEIRA

215 FELIPE LUIZ SILVA

216 VITORIA DE CAMARGO BUGADA

217 PEDRO DE OLIVEIRA ROCHA SILVA

218 *OTAVIO DOS SANTOS

219 **ALEXANDER YOSHIOKA SANTOS SILVA

220 GABRIEL BRIAN LETTY

221 VINICIUS TEZOTO

222 **ROBERT GUILHERME DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA

223 TIAGO ANTONIO CARLOS

224 **CRISTIANE GOMES DA COSTA

225 *STEFANI ELISA FONSECA MATAVELLI

226 GRAZIELA MATHIAS BORGIA

227 *EVERTON DA ROCHA TRINDADE

228 **GUILHERME DOS REIS SANTOS

229 JOAO VICTOR PEREZ PINTO

230 *JULIA ONO

231 GABRIELA MARTINS SPOLIDORO

232 *ANA CLARA MAGALHAES LACERDA

233 VINICIUS CAVALINI GOMES

234 GUILHERME FURLAN DO SANTOS

235 BRUNO VEIGA DA SILVA CLAUDINO

236 *ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA

237 **RAFAELA DE SOUSA RODRIGUES

238 *TAINARA GONCALVES MENEGUESSO

239 JULIA FERRARI SILVA

240 KAROLINE ZANON DEON

241 EDUARDO LUTFALA SIMOES

242 *ARIANE ARAUJO FERREIRA

243 JOAO HENRIQUE RODRIGUES TONIOLO

244 IVAN NARVAES DIDONE

245 *MARIANA DE TOLEDO VENANCIO

246 AMANDA BUENO BOTELLA

247 *BIANCA CARVALIO ANTONIETTI

248 **JOAO VITOR CUNHA DE FARIA

249 *AMANDA PAES GILBERTE

250 JULIA PRECOMA SOUTO

251 *DEBORA DEPICOLI

252 JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA CONCEICAO

253 EDGAR GALDINO

254 **JESSICA MARIA NUNES DE OLIVEIRA

255 **RUAN SANTOS RIBEIRO

256 *FILIPE FRANCISQUETI

257 GUILHERME BRUNO SANCHEZ

258 YOHANNA PINHEIRO NAVARRO DIAS

259 **JAIME ENRICO RIBEIRO DIAS

260 *MIRELA DA SILVA SIMIONATO

261 **ERIC MUNIR DE CASTRO

262 *MEL SANTIAGO DE MELO

263 *AMANDA DA SILVA ESTEVES

264 BEATRIZ DAL RI BORDUCCHI

265 *JOAO VICTOR CARNEVALLI DA SILVA

266 PEDRO VINICIUS RIBEIRO SILVA

267 *LEONARDO LUIZ DAINEZ

268 LUCAS DOS SANTOS GONCALVES

269 JAQUELINE FERNANDA ANGELO

270 **VINICIUS LEONARDO DA FONSECA

271 *MATHEUS KENGI MORI

272 **LEONARDO PEREIRA DA SILVA COSTA

273 GUSTAVO SOUSA ALVES DA SILVA

274 **STEFANY CARDOSO DIAS

275 **VITOR HUGO ALVES DOS SANTOS

276 **REBECA NOVAIS DA SILVA

277 DAVI CARVALHO SANCHES PEREIRA

278 **MILENA LIMA CHAVES

279 LEONARDO AZEVEDO

280 **WELLINGTON LIMA

281 MATHEUS GIACON LOPES

282 **LUCAS ALMEIDA FERREIRA

283 **ALINE FERNANDA PEREIRA SANDRIN

284 *GIOVANA DE LIMA

285 LEONARDO VINICIUS DA SILVA

286 *LUANA PEREIRA DE SOUZA

287 MARIA LAURA COSTA LIBERATO

288 **BEATRIZ RIBEIRO SILVA

289 *VICTORIA DE SOUZA BEIRA

290 JESSICA MAYUMI FARINA

291 **GUILHERME DA CONCEICAO SOUZA JUNIOR

292 *ERIKA SAYURI SUDO TELES

293 *AFONSO HENRIQUE DA SILVA MATIVI

294 **RENNER FABIO DUARTE

295 *ALEXANDRA FIGUEIREDO ALE

296 **JEAN CARLOS ROCHA DOS SANTOS

297 *VICTOR SOARES ESTIMA

298 **WESLEY FRANCA FERREIRA

299 GIOVANNA GONCALVES DOS SANTOS

300 YASMIN GENTIL DE OLIVEIRA

301 *FELIPE LOBO GUERRA

302 **WESLLEY ADRIANO SANT ANNA SANTOS

303 MARCO ANTONIO TURATO DE CARVALHO MONTEIRO

304 *LUIZ MARIO FERRARI PIVA E SILVA

305 PAULO JORGE FERRAZ JUNIOR

306 *JOAO VITOR DA SILVA SANTOS

307 **PHELLIPE GERALD NOGUEIRA SILVA MOTA

308 **PHELIPE OLIVEIRA JESUS

309 *LUCAS KENZO KOBAYASHI

310 **DIEGO SOARES DA SILVA

311 PEDRO EDUARDO AGUIRRE BOTTA

312 **MARIA EDUARDA LOPES DE SOUZA

313 *LARISSA TORRES DE OLIVEIRA

314 **HUGO ARAUJO DOS SANTOS

315 RODRIGO DI PEDRO

316 *LUANA CRISTINA CARDOZO

317 *MICHAEL VINICIUS DA SILVA IZIDORO

318 *THAILINE CABRAL SIQUEIRA

319 STEFANY GONCALES SOBRINHO

320 **WAGNER VIEIRA DA SILVA

321 *THIAGO FABRI RAULI

322 *THAMIRES DOS SANTOS DA SILVA

323 *LEANDRO CUNHA TIESI

324 *JULIANA BENTO DE CAMARGO

325 LUIS HENRIQUE OLIVEIRA FURTADO

326 *ISABELA RIBEIRO REDONDO

327 *JOAO VICTOR ALMEIDA GONZALEZ

328 *LIDIANE BORGES

329 PIETRO NAVARRO FACCIROLLI

330 **MATEUS MARTINS DOS SANTOS

331 *JESSICA DE SOUZA MARTINS

332 *KENZO DANIEL CEZAR MARTINS

333 **LUCAS BEIJINHO TEIXEIRA

334 **LUIZ HENRIQUE MARTINS DA SILVA

335 MAXSUEL RANGEL CUSTODIO

336 **LUCAS JOSE CASTELANI

337 **VICTOR ANDRE SANTOS DE SOUSA

338 *VANESSA LIRA MORAES

339 FERNANDO HIDEKI UENOJO

340 **VITOR REZENDE BARBOSA DA SILVA

341 MIGUEL ANTONIO FONTANELLI BOARO

342 **WALLACE VIEIRA DE SOUZA

343 *THALYTA GUESIN MORGADO

344 *BEATRIZ OLIVEIRA GOMES

345 *NUBIA CAROLINE RAMOS CISCATI

346 *LUIS FERNANDO DOS SANTOS

347 **JESSICA BARBOSA

348 *LUCAS ELISBAO SILVA

349 MARCELO SANTOS DA SILVA

350 *FABIO DE SOUZA SANTOS

351 **LINDSAY VIEIRA SABINO DOS SANTOS

352 **ALLAN RICHARD RODRIGUES GOMES DA SILVA

353 **GUSTAVO SANTANA DA CRUZ

354 LUELEN BECASTRO THOMAZ

355 *LAIS CAROLINE DIAS

356 **ELOANE REGINA BELLARDO

357 *LUCAS FELIPE REZENDE

358 *FRANK SOUZA DUCA

359 **MONICA CARLA MARINO

037 - Ciências Sociais (Bac/Lic) - diurno - Araraquara

1 JOAO GABRIEL HAIEK ELID NASCIMENTO

2 CECY MARIA BORBA MARBACK

3 LAIS ALTMANN LEONE

4 VITOR TEIXEIRA ABRANTES

5 YASMIN TEODORO GOMES SILVA

6 BRUNO GUSTAVO SILVA

7 MARIA JULIA BENELLI AMIN

8 GABRIEL HARDT GOMES

9 DIEGO TORRES DE MATOS ORTEIRO

10 PAULO RICARDO ARTEQUILINO DA SILVA

11 **ABNER HENRIQUE DE LIMA E SILVA

12 GABRIELA FRANZONI DE OLIVEIRA

13 *GESSICA ALVES OLIVEIRA

14 ANA CLARA FERNANDES DE SOUZA

15 THAIS FRAGOSO

16 *BEATRIZ CAROLINE DOS SANTOS PEREIRA

17 AIZACK KANO DE CASTRO BASTOS

18 CAROLINA DE CASTRO BUTTERBY PIMENTEL

19 MARIA EDUARDA DE SOUZA RAMOS

20 ANA LAURA LOPES COUTINHO

21 JULIA DREHMER DE MELLO E SILVA

22 MARIA LAURA CARVALHO BRANDAO

23 LEANDRO AUGUSTO ZANINI MATIAS

24 RAPHAEL HRASTEL MARCELLO

25 VICTOR DE ALMEIDA LIRA

26 MARCO AURELIO CARUSO BREFE

27 *JOAO LUCAS WOIGT AZEVEDO

28 HENRIQUE PINATTI BARDELLA

29 GUILHERME MARQUES GONCALVES

30 AMANDA TARANTINO AMARANTE

31 GABRIELA LEGORI

32 **MARIA CAROLINA SANTANA DE BARROS

33 LUIS GUILHERME NOBREGA AMORIM

34 GABRIELA MICHELAN DE TONI

35 GUILHERME DE PADUA PASCHOALICK

36 MARIA VICTORIA CARDOSO SANTANA

37 VICTOR PUGLIESI PEREIRA

38 MAYARA SOUZA VENANCIO

39 IARA ROCHA BARROS

40 ISOLDA SANTIAGO DOS SANTOS

41 PEDRO HENRIQUE ARAUJO

42 FERNANDA MILAN DE CARVALHO

43 MARIA LAURA BUHRER CAMPOLIM

44 LEONARDO CALLORI KEFALAS

45 BRUNO ROSSI BONIN

46 VINICIUS ROCHA INGIZZA

47 *MARCEL LUIZ FEROLDI JUNIOR

48 GIULIA LABEGALINI DE CARVALHO

49 BEATRIZ RANDOW DE ALMEIDA

50 FERNANDA STUZENEKER SAMPAIO RIBEIRO

51 *VICTOR HUGO MOREIRA DE CARVALHO

52 CAROLINA BARCELLOS PAVAO

53 IGOR COPOLI RAMAZZINE

54 LUANA GALAM FERREIRA DA SILVA

55 MARCOS EDVAN MECONE GOMES

56 LUAN PRADO PIOVANI

57 MIKAEL PAIXAO DIAS DA COSTA

58 GABRIELE LUIZA CORDEIRO

59 PEDRO TORRES BUSCH

60 JOAO ROBERTO FAVA JUNIOR

61 *VICTORIA HENRIQUE RIBEIRO

62 ISABEL GUARISO PANZOLDO

63 *ISADORA RIBEIRO CORREA

64 **CAROLINA FERREIRA LIMA

65 FELIPE M. NERI

66 JOAO PEDRO COSTA MONTEMOR

67 GUILHERME ANJO DVULATHCA

68 MARIANA GONCALVES DA COSTA

69 BEATRIZ FARIA DIAS

70 *ELOISA SOARES COSTA RODRIGUES

71 ANA FLAVIA FELTRIM

72 GABRIEL CINTRA DOS SANTOS

73 HENRIQUE MARCONDES FAVERO

74 ANA BEATRIZ GIACCHETO BARBIERI

75 RUY BARBOSA FILHO

76 THAYNAH GUTIERREZ GOMES

77 GERMANO ALVES BIONDI

78 MARIA EDUARDA RAIA DE MELO

79 JAMILLI ROSY DE ARAUJO

80 JOAO MANOEL LORENCATTO

81 JULIA RODRIGUES BARROS ALVES

82 BARBARA LUANA FRANCO

83 RENATA BEATRIZ SANCHES

84 GEOVANA CORASSA ROSSI

85 GUSTAVO CARNEIRO PINTO

86 ADRIELI S. DE CARLIS

87 CAMILA LEITE ONDEI

88 JOAO VITOR CHIRINO DE ALMEIDA

89 ALINE CALEMES MEIRA

90 **SARA SERAFIM DOS SANTOS

91 ANITA DONAIRE DE M. E O. HALLA

92 VIVIAN GAGLIARDI PILOTO

93 JUAN FELIPE DO PRADO ALVES

94 *BEATRIZ LEAL DE CARVALHO

95 LETICIA MARCONDELLI FELONI

96 VICTOR PARISI CABRERA

97 **GIOVANNA CRISTINI DORETO

98 YURI CAPOVILLA GERMANO

99 LUIZA FERREIRA GONCALVES RAMOS

100 GUILHERME PRADO ZANON

101 VERONICA NAOMI MIYAJI

102 *MATHEUS ROBERTO DE OLIVEIRA LIBIO

103 YNGRID ALMEIDA DO NASCIMENTO

104 ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES GARCIA

105 ISABELA ALCANTARA DE ALMEIDA OLIVEIRA

106 MAYRA DE PAULA PANEGASSI DOS SANTOS

107 BEATRIZ SALVADOR MARTINS

108 *WILLIAM ISSAMI RAMOS IGARASHI

109 *LUCCA GUBEROVICH CONELHEIRO

110 CAROLINA PARRA BENETI

111 GABRIELA SETA ALVARENGA

112 *ERIK ERNANI MARQUES DA SILVA

113 *LORENA DE MELO SILVA

114 RENAN MENDES DE MORAES

115 LETICIA PUSSO DA SILVA

116 LAIS SILVA BRAGA

117 RAFAELA POLETTO TOCCHIO

118 GABRIELLA MURIEL CRUZ DOS SANTOS

119 *ANA LUIZA XAVIER DA SILVA

120 IZABELLE OCHIUCI RAMOS MARCONDES

121 NATALIA C DAINESI

122 **JULIA BRITO DA CONCEICAO

123 LETICIA DA COSTA DOMINGUES MARTINS

124 JONATAS NOGUEIRA CUSTODIO

125 *PEDRO LUIS PANIGASSI

126 *SARA VITORIA DA COSTA SOUZA

127 LIVIA CUNHA MELNICKY

128 *LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PENTEADO

129 LARA RUSSO CHACON RODRIGUES SILVA

130 MARIANA TAFNER PERONDINI

131 RENAN FERNANDES DE FARIA

132 *EDUARDA MENESCAL PORTO

133 LIVIA CERES ZUIN

134 FERNANDA BEVILAQUA RODRIGUES

135 RAUL GUIMARAES FERREIRA

136 DANIELLE ALMEIDA FONTES

137 **THIAGO RODRIGUES COSTA

138 MELISSA CHRISTINE SILVA

139 IZADORA PAULA DE SOUZA DELBON

140 PEDRO FERNANDO MAZZON DO NASCIMENTO

141 *MARINA KURANAGA SILVA

142 MILENE FERREIRA URBANO

143 VINICIUS EDUARDO MARTINS BARALDI VAZ

144 EMANUELLE REGIS

145 **JOAO VICTOR DE OLIVEIRA

146 JULIO HENRIQUE CARDIAL CAMARGO

147 LARISSA RIBEIRO SILVA

148 *LAURA CAMARINI DA SILVA

149 LAUENE DE ANDRADE PIMENTEL

150 JULIA MARIA OLIVEIRA CINTRA

151 VINICIUS PASQUINI GAMA DA SILVA

152 PEDRO HENRIQUE SOARES SOMINI

153 **BEATRIZ BEHLING DA SILVA

154 PALOMA TINELLI PALARMIDO

155 REBECA DE AZEVEDO

156 VICTORIA VILLELA DE OLIVEIRA

157 LETICIA DOS PASSOS ROSA

158 FELIPE ZUCCATTI

159 ARIEL ATAIDE NOGUEIRA MARTINS

160 *RAISA CORTEZ ROSADO

161 **SAMUEL JOSE DE SOUZA

162 JOHN ROBERT SATO

163 MARIA EDUARDA LOPES DA SILVA

164 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA TESSARIN

165 *NATHALIA PAGANIN SANTOS

166 *PEDRO GABRIEL CARVALHO LEITE

167 LILIAN MARTINS ESPOLADOR

168 JOAO CRISTINO DOS SANTOS NETO

169 BEATRIZ CAROLINE PISSARA

170 *CLAUDIA OLIVEIRA

171 *GABRIEL JOSE PENA

172 CAROLINE KAZUMI CHINEN

173 ANA LUIZA FERREIRA DE LIMA

174 DEBORA MOMENTE VALLIM

175 MARIANE J LUIZ ANTONIO

176 **EMANUEL LUCAS BASTOS DE BARROS

177 EDUARDO DE MORAES AMARAL

178 SOFIA FON CHANG KUO

179 *BIANCA SACRAMENTO DOS SANTOS

180 **CAMILA GONCALVES DA SILVA

181 THALITA ALMEIDA MARINHO BEZERRA

182 **THAIS PEREIRA

183 *IGOR ALVARENGA SILVA

184 *THAINA SILVA DE OLIVEIRA

185 **GABRIELA RAMOS RAMALHO

186 *GABRIEL PINHEIRO BLANCO SABOYA

187 *ELISA DA COSTA SILVA

188 LUIZA GRACIELA GONCALVES

189 LAIS MONTEIRO BARTOLOZZI SILVA

190 FABRICIO PROTEUS NUNES FONSECA MENDONCA CHAVES

191 JULIA FIUZA DE MORAES

192 *IZABELA FERNANDA MUNIZ

193 **ALINE LUCRI FRANCISCO DOS SANTOS

194 **THOMAS EDSON SANTOS RAMOS DA SILVA

195 WENDELL ANSELMO PRADO

196 GUILHERME ZANETTI

197 GABRIEL MOREIRA GARCIA ALVAREZ

198 *VITOR HUGO MENDES PEREIRA

199 NATHALIA TARCILA TOLEDANO HONORIO

200 MARIA PAULA COCCI MUFFATO

201 *JOSEFINA BENEDITA MEGIA TORELO

202 LUCIANA SCATOLLINI RUGGIERI

203 *MARIANA MACEDO

204 **PAMELLA LEANDRO DOS SANTOS

205 **JOAO PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA

206 *GABRIEL AUGUSTO MAXIMIANO

207 MATHEUS BISPO DA SILVA

208 LEONARDO AVANSO

209 **PEDRO HENRIQUE CERQUEIRA SERAFIM

210 MATHEUS VERONEZ MARTINS DE SOUZA

211 *JOSE APARECIDO FRANCO NETO

212 MONICA APARECIDA DE SOUZA BRAZ

213 NATHALIA MEDEIROS

214 ALEXANDRE SOSSAE SARIN

215 *KEILA RODRIGUES DE ALMEIDA

216 **MATHIAS SIMOES ALVES PITOMBEIRA

217 DANIELA EDUARDA ROSSI

218 **WILLIAN SARTORI MACHADO PEREIRA

219 LETICIA DINIZ STORTI

220 MIRELLA MARQUES GUIMARAES

221 **TAMIRES DA COSTA DE OLIVEIRA

222 CINTIA KARINE PINTO

223 ANA FLORA PORTO GERA

224 **PAMELA MONIQUE DA SILVA SANTANA

225 *LARISSA ZAMBALDI LEON

226 *MARIA LUIZA SCHIMITH

227 *INGRID DIOGO BARTICIOTO TOLEDO

228 GABRIELA GIOVANA ALVES LAZARO

229 **LARISSA MARIA FELICIANO DA SILVA

230 **JAQUELINE SILVA SOARES

231 PAMELA JULIA LOPES MORAES

232 *THALISSON DOS SANTOS

233 BEATRIZ DOS SANTOS RIBEIRO

234 *MATHEUS PINOTTI

235 **ABRAAO RODRIGO NASCIMENTO TEOFILO

236 *GEOVANNA MARIA HOLANDA MEDEIRO

237 PEDRO GABRIEL BUENO

238 MARIA JULIA MATTOS PASSOS

239 *BARBARA DO NASCIMENTO RODRIGUES

240 MILENA MANTOVANI

038 - Ciências Sociais (Bac/Lic) - matutino - Marília

1 MARIA LAURA ARANTES BESSA FERREIRA

2 MARIA EUGENIA PARASMO BAPTISTA

3 BEATRIZ GABRIELLE ISHIKAWA DUCCI

4 CAROLINE ANGULO RAMOS

5 TOBIAS DE PAULA LIMA SOUZA

6 GIOVANA DE PROENCA GONCALVES

7 FABIANA DAPIA OLIVEIRA

8 ENZO FERRACINI DONEGA

9 LORENZO FRANCOSO DAL PICCOL SOTTO

10 ANA BEATRIZ PAVILHAO BOSCARIOL

11 ANDREW ARTUR MARTINS LEITE

12 GABRIEL MARQUES DE OLIVEIRA

13 VINICIUS YUKIO DE OLIVEIRA HIRATA

14 LAURA MENDES GROSSO

15 *ROBERTO MALCHER DE BARROS

16 LUCAS ROCHA FERNANDES FORGAS

17 GABRIELA DIAS DE OLIVEIRA

18 MARIANA DE SOUZA MARCOS

19 JULIA THAYANE DE MORAES BRITO

20 KAUE EL CHIHIMI DE ANDRADE

21 *ANA ISLA BARROSO ALVES

22 GABRIELA LOURO WAGNER DOS SANTOS

23 RAFAEL LUCAS GONCALVES DOS SANTOS

24 THOMAS SIEPMAN

25 *MARCELLA MEDEIROS DE OLIVEIRA SILVA

26 *MARIANA CASALI CARTA

27 MICHELE RASKAUSKAS DI MONTEIRO

28 LUCAS AUGUSTO SOARES TEIXEIRA

29 MARIANA GUIMARAES ULIAN

30 LEONARDO MARTINEZ EMIDIO

31 JULIANO CARVALHAL SOUZA

32 GUILHERME DA SILVA BRITO

33 JOSELAINE RAQUEL DA SILVA PEREIRA

34 ISABELA MOLEZINI DE OLIVEIRA

35 **ROBERTO DE FREITAS SOARES

36 LUISA SOARES MOBILIO

37 *ANDERSON BRITO AZEREDO

38 **DANIEL PINTO DA SILVA

39 CRISTIANO DO AMARAL LOPES

40 GABRIEL ELIAS DE ARAUJO

41 GRAZIELA BASSI PINHEIRO

42 BRUNA ALVES DA SILVA

43 **JULIANA DE ALCANTARA

44 BEATRIZ JORGE BARRETO

45 *ESTER PASSOS DUARTE GOIS

46 MARINA MOLINA

47 MARIA EDUARDA OLIVEIRA FERNANDES

48 *PAOLO GABRIEL CONSTANTINO

49 VITORIA LAURITA FREITAS DE ABREU

50 ANA LAURA FERRARI

51 LIA AGAPITO ROBERTO

52 *GIOVANI ZURK

53 *GABRIELA MINUCI FRANCA

54 LARISSA COLAVITE GARCIA

55 GLORIA SLOMPO DE OLIVEIRA

56 LARISSA BORBA DE ANDRADE

57 LETICIA NAYELLE HIGINO COSTA

58 KAROLYNE PINHEIRO SAMPAIO DA SILVA

59 GIULIA TANIGUCHI DE MATTOS

60 **ALEXANDRE PAULO CAMARGO DE OLIVEIRA

61 JULIA PADOVAN OTANI

62 MARIA EDUARDA TANIGUCHI DE MATTOS

63 HARUMI LAINI AGATA DA ROCHA

64 REBECA THEODORA FREITAS DE MELO ROSA

65 ALINE JULIA DOS SANTOS

66 ISADORA MEIRELLES RESENDE

67 AMANDA DOS SANTOS MELO

68 **BIANCA JOFRE BESERRA

69 JOAO VITOR DAL BON ROSALES

70 **ANA CAROLINA SANTOS DE PAULA

71 *KAROLINE ALCANTARA MACEDO

72 AMANDA GRANDBERG MATHIAS FERREIRA

73 BRUNO DEL CIAMPO GARCIA

74 *KATIA APARECIDA MENDES ROLIM DA SILVA

75 *LETICIA MERCES DE AMORIM

76 GUILHERME DE ALENCAR SARMAZO

77 GABRIELA YUKA MASSUDA

78 *LOYANE LORENZI DAN

79 LARISSA GACIC

80 MARINA NUNES RIBEIRO

81 *MILENA SONEGO BORGES

82 GLAYTON EZEQUIEL PEREIRA

83 GABRIELA AMANDA DA SILVA ROCHA

84 LEONARDO MARCELO BRANDOLISE

85 JOAO MARCOS PAIVA GONCALVES

86 *PATRICIA DA CUNHA LIMA

87 ISABELLA LIBERATO SILVA

88 **GIULIA DA SILVA SANTOS

89 BEATRIZ PARANHOS DALECK

90 *LUCAS DOS SANTOS PESSOA

91 DAYANA TROYANO

92 STEPHANIE DE OLIVEIRA ZANESCO

93 CAMILLA HENRIQUE FERREIRA

94 **GABRIELA RODRIGUES SILVA

95 AMANDA SVENSON

96 **MARCELO PAZIANO DA SILVA

97 IAN FABRI EID

98 **CAIQUE DOS ANJOS SANTANA

99 MARIANA CRISTINA TELES DA SILVA

100 MICHELI BOTOSO PICULI

101 **GABRIELA DIAS DE SOUZA

102 FELIPE PEREIRA DE CASTRO ROSA

103 *WESLEY DA SILVA VASQUES

104 *ANA CAROLINA MACHADO FERRARI

105 RICARDO ROCHA MONTEIRO GOMES

106 **JOYCE DUBBIO DA SILVA

107 RAISSA DA SILVEIRA PIMENTEL

108 **REISLAINE RODRIGUESDO NASCIMENTO

109 GIOVANNA LOPES CAMARGO BENGTSON

110 **CAIO SANTOS DE CERQUEIRA

111 LETICIA FORTI DA SILVA

112 MARIA LUIZA SANITA

113 GRAZIELE COSTA VIANA

114 LUIS FELIPE SOUTO DE AVILA

115 GABRIELE CAROLINE MIGORANCA

116 **RUBIA EVANGELISTA OLIVEIRA LIMA

117 **PRISCILA FLORIANO DA SILVA

118 *KARLA APARECIDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS

119 *VITOR DE PAULA MARINHO

120 SAHRA AUBE LIGIA GONCALVES DIERCKX

121 **LETICIA DE SOUZA

122 GISELE KANASHIRO TSUZISAKI

123 GABRIEL BRITO

124 **MARCIA MARTINS RODRIGUES

125 LAURA HELENA GARATINI

126 *CARLOS AUGUSTO DO PRADO NASCIMENTO

127 **GABRIELLE FRANCINE RIBEIRO SOARES

128 *YURI TSUKAMOTO ALMEIDA GERONIMO

129 **MARIA CLARA CHIANCA RODRIGUES

130 **BARBARA EUGENIO HORACIO SILVA

131 *LUANA DE SOUZA SILVA

132 **MARIA JULIA CARVALHO RODRIGUES

133 *JEFFERSON MATEUS NASCIMENTO NATAL

134 **RAMON ANDREW BREDES DA SILVA SANTOS

135 *LEONARDO SAPUCAIA

136 KAIQUI BRENO BARBOSA HOLANDA DE SOUZA

137 **ROBSON JUSTINO GUEDES DA SILVA

138 CAIO BOMBINI BRITO

139 *MARCOS AYRON AMORIM NOGUEIRA BARBOSA

140 *MARIA IZAURA DE ANDRADE MORADEI

141 **KARIME FERNANDA RIBEIRO LIMEIRA

142 *LUCCA FERNANDES BARROSO

143 *HENRIQUE PALMA DE LIMA

144 GABRIEL TELES MARTINS

145 **LUANA ALVES SANTA ROSA GONCALVES

146 **LETICIA LEMOS DE SOUSA

147 VINCENT BEUTTER

148 **MARCELLA LOURENCO CAMPOS NOVAIS

149 **MURILO SANTOS ARAUJO

150 PIETRA CARRASCO GAMA OKAMURA EMIDIO

151 *KEVIN FERREIRA GARCIA DA SILVA

152 JULIA VECCHI DOS SANTOS

153 JULIA KAYNA CALLEGARIO

154 MARIA JULIA SANCHES SOARES

155 **MATEUS DOS SANTOS ANASTACIO E ARAUJO

156 *FERNANDA ROMACHO GANDOLFI

157 **SANTIAGO APARECIDO DE CASTRO JESUS

158 *GABRIEL RAISKI

159 *CAMILA BATISTA SILVEIRA

160 **MARCOS VINICIUS VIEIRA

161 **NATALIA RODRIGUES GOMES

162 *GABRIELA VITORIA DE SOUZA SILVA

163 *ANDERSON LEANDRO RIBEIRO BRANDINO DA SILVA

164 **DANILOJJUNIOR DA COSTA

165 **DANIELE CAROLINE ALVES GONCALVES

166 **VICTOR HUGO DA SILVA SOARES

167 **LUIZ HENRIQUE UNCIATI GALLASSI

039 - Ciências Sociais (Bac/Lic) - noturno - Araraquara

1 BEATRIZ SANT ANNA SCHIPANI

2 CAROLINA BRAGA CARNINO

3 FABIO GONCALVES DA MATTA

4 MARCO AURELIO DIAS REZENDE

5 CAROLINE ALMEIDA DE OLIVEIRA

6 RENAN AUGUSTO RAMOS

7 **FELIPE LOPES ANTONIO

8 JOAO PEDRO SISTERNES

9 PEDRO MARCOS BARBOSA CERQUEIRA SILVA

10 *ISABELLA NUNES SALLES DE MENDONCA

11 GIOVANNI RESANO LOPES

12 LUAN MANSUR BUMLAI MONTEIRO

13 ALLAN PATRICK CAMPOS DO CARMO

14 SAMUEL LUCAS DE SOUZA SANTANA

15 *MATEUS COSTA LIMA

16 RAUL DE MATTOS SALAMI

17 *LUCAS BELTRAMI FLORENCIO

18 MARILIA CISLAGHI RIVERO

19 GUILHERMO RIBEIRO DE MOURA

20 CAROLINA PRADO DOS SANTOS

21 *ANA CLARA GUEDES DIAS REBOUCAS

22 *LARA FRANCISCA FERREIRA VAL

23 MATHEUS PIRES BOARETTO DE OLIVEIRA

24 VICTOR MONTEIRO ROSA

25 LUIZ GUSTAVO SIMAO PEREIRA

26 GIULIANO ARRIGO HERNANDES BONTURI

27 ANA FLAVIA FLORENCIO THOMAZINHO

28 *LEONARDO MONTEIRO AGOSTA

29 CAMILA GAIDO GRIZZO

30 ALEXANDRE LUIZ ADRIANO JUNIOR

31 GUSTAVO DOURADO TRONCO

32 **GUSTAVO VIANA

33 *YURI POSCA

34 **TAYNA OLIVEIRA CANUTO

35 CARLOS HENRIQUE CAMARGO SILVA

36 GUILHERME FERNANDO FRARE

37 *VINICIUS ROMANINI SIQUEIRA

38 THEODORO ANTONIO DE ARRUDA MAZZOTTI BUSULIN

39 MATEUS PASSETTI CARDOSO

40 MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE

41 *ALEFY DA COSTA HOLANDA

42 BARBARA BARBIERI VIEIRA

43 *RAFAELA RODRIGUES HOFFMANN

44 GABRIELA RUBIA CAMPOS DE OLIVEIRA

45 VITOR FELIPE LUCAS GASTALDELLI

46 *RAFAELA PALOMA GOMES PALOMBO

47 CARLOS EDUARDO PATROCINIO ROSA

48 **CAMILA FERNANDA DE LIRA RODRIGUES

49 JULIA PINHEIRO DE OLIVEIRA

50 WELLYNTON KASISKI SANTOS

51 MARIA HELOISA PEDROSO

52 **JESSICA BEATRIZ DA CRUZ MILHARI ALVES

53 *ARTHUR TIRABOSCHI DELBOUX

54 **GABRIEL CARLOS DA SILVA CUNHA

55 JACQUELINE ARANTES RODRIGUES SOARES

56 *ANDRE VINICIUS VERNECK GOMES

57 *RUBIA BASTOS MARINS

58 **GABRIELA ROMARINS DE ALMEIDA

59 JULIA STEFANY GALHARDO DE MELLO

60 ARTHUR FIORIN RAGAZZI

61 *BRUNO PEIXOTO CARDOSO

62 MARCOS BEZERRA NUNES

63 *LARISSA MARIA DO NASCIMENTO

64 JULIANO BORGES DOS SANTOS

65 *MILTON DAVID CESCA JUNIOR

66 GABRIEL MENDES BONATO

67 VICTOR STEFANIN LOPES

68 PRISCILA ARAUJO DAS MERCES

69 **DEBORA DIAS DOS SANTOS

70 **WANDA HELENA BONFIM RIBEIRO

71 CEZAR AUGUSTO PEREIRA NETO

72 STELA BELARMINO BENTO

73 LUCAS LURAGO

74 *THAINA STEPHANE MACALLI MAURI

75 THIAGO PACHECO GEBARA

76 **ALESSANDRA ARAUJO DE SOUSA

77 CARLA MONIZE ALMEIDA BRITO

78 NELISE VALENTIM DA SILVA

79 *DANIELA YASMIN DA SILVA

80 *MARIA EDUARDA BERNARDO MAZONI ALVES

81 CAROLINE SOUSA DE CARVALHO

82 **SHEILA G SOUZA

83 GABRIELLE GREINACHER ANDRADE

84 **GIOVANA SABINO LOPES

85 **ANA CLARA ZANINI

86 *ALINE ALMEIDA COSTA

87 ANDRE AUGUSTO MACHADO TUCCI

88 JOAO VICTOR DONA DE PAULA

89 *NATALLY CORREIA DA SILVA

90 **SANNY ROCHA DE OLIVEIRA

91 LUCAS PEREIRA DOS SANTOS

92 **CARLOS AUGUSTO APARECIDO SOMBRERO DOS SANTOS

93 *MATHEUS FERNANDO PAVANI

94 **PRISCILA SARA ROCHA GONCALVES

95 VINICIUS FACIN AMBROSIO

96 *MARIANA APARECIDA NUNES DA SILVA

97 LIVIA SANTINI MEDEIROS DE CASTRO

98 ALVINO LUIS EVANGELISTA DA COSTA VIEIRA

99 PEDRO FERRAZ MARCONDES DE SOUZA

100 *BIANCA SILVA DE ABREU

101 *GABRIELLY MARTINS

102 VINICIUS RODRIGUES BERNARDO

103 LAURA MACHADO LOBO

104 *PEDRO COLLETTI DELPASSO

105 ROBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR

106 **THAMILA RODRIGUES DE ANDRADE

107 *LEANDRO DOLENSI

108 *RAFAEL GOMES POSSETTI

109 **JULIA DANCONI

110 **RAFAEL DE OLIVEIRA MENEZES

111 **CLEBER JUNIOR DOS SANTOS COSTA

112 CARLOS VITOR SOARES MARQUES

113 *ISRAEL ALVES DIAS NETO

114 *MAYNARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

115 *MAYCON POLI BARBOSA

116 FELIPE MORA BARROS

117 *AMANDA DE OLIVEIRA E SILVA

118 GUILHERME ZARIAS CROSARA

119 *GABRIEL DOS SANTOS JACETI

120 ROGERIO CORREIA SILVA

121 KAROLINE CRISTINA ALVES

122 *THAIANY CRISTINA GONCALVES LEONEL

123 GABRIEL SIGNORI SILVEIRA

124 *BEATRIZ APARECIDA BITTNCOURT DE LIMA

125 **RAFAELA DOS SANTOS SOUZA

126 *RENATA MOTIH ABDEL FATTAH

127 *GABRIELLY CHAMARRO

128 ADRIA GARCIA AMORIM

129 *FERNANDA BRAGA JOAQUIM

130 **JOAO VICTOR DOS SANTOS LIMA

131 **THIAGO BORGES RODRIGUES

132 *MATEUS VICENTE

133 **PEDRO MARQUES INFORSATO

134 *DANIEL ALVES DIAS

135 JOAO AUGUSTO POLLO RANDES

136 VICTOR HUGO DA SILVA

137 LETICIA DE OLIVEIRA FERNANDES

138 **JOAO MANUEL ALMEIDA CARDOSO

139 *KAYAN MARTINS FERREIRA

140 *SAMANTA CRISTINA SOUZA FREITAS

141 *AZOR LUIZ FAVARO

142 **NATACHA ARRUDA PAIXAO

143 **WALLACE W. SA DE SOUZA

144 **IGOR GUSTAVO DOS SANTOS

145 MARIA SOLYMAR DOS SANTOS NORONHA

146 **ROBERTO MEIRA DE QUEIROZ JUNIOR

147 **ALESSANDRO ELIAS DE A

148 *PAULO VICTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

149 **ANTONIO MENDES DOS SANTOS CARVALHO

150 HERMANN MAIHACK

151 **ANA CLARA PEREIRA DE OLIVEIRA DUTRA

152 **IGOR JOSE SANTANA MORGAN

153 ROMULO HOFFMANN TOZI

154 *THIAGO PEREIRA PATTARO

155 **DANIEL CANDIDO DO NASCIMENTO NETO

156 *LO-AMI JUNIOR FRACA FILHO

157 **MATEUS PEREIRA RODOLPHO

158 *MICHEL FRACCAROLI

159 *PEDRO AFONSO SALES COSTA

160 *LAIS CAVALLARI PASSONI

161 JULIA FERREIRA

162 *JONAS EMANOEL ARTALI

163 *LETICIA THAIS DA SILVA

164 **YELISA CRISTINA MONSALVE THEODORO

165 LAURA IORI DEVAZZIO

166 ANA LAURA MARTINS

167 *LETICIA GARCIA DE ALMEIDA

168 **WESLLEY SARAIVA DA SAUDADE

169 **WALLISON LIMA DOS SANTOS

170 *MATHEUS DANIEL LOLLATO

171 JOAO VICTOR MARTINS MANZATO

172 **MARINA FERREIRA BAPTISTA

173 *PAULO ANDRADE DE ALMEIDA JUNIOR

174 *DANIELA PERUSSI

175 *JANAINA CHRISTINY SANTOS BIANCONI

176 *VITORIA THALIA SANTOS PEREIRA

177 **ALEF MARQUES OLIVEIRA DE SOUZA

178 GABRIEL DEODATO DE SOUZA

179 **VINICIUS SOARES DE LIMA

180 *BRENDA M DA SILVA PRADO

181 *MAYARA APARECIDA SOARES

182 JOAO VITOR FERRO

183 **STEFANE DINIZ DE OLIVEIRA

184 **CARLOS FELIPE MARTINS PEREIRA

040 - Ciências Sociais (Bac/Lic) - noturno - Marília

1 VANESSA HOFFMANN

2 JULIA SAPUCAIA DE ARAUJO

3 PRISCILA MEZA VENTURA

4 GIULIA MARIA PIAZZALUNGA ABETINI

5 *REBECCA BRANDON FREIRE YAMASHITA

6 *EMANUELA PAMELLA SANTOS JARDIM

7 GUSTAVO PIMENTEL MARTINELLI

8 LUNA PERES GUIMARAES

9 BEATRIZ MONTENEGRO VACCARELLI

10 WILLIAM DA SILVA PASINI

11 NAYARA HENRIQUES DOS SANTOS ANGELINI

12 SARA ROCHA BENSADON

13 *MARIA EDUARDA BACHEGA CLARO

14 THAWANA OLIVEIRA JUPIA

15 **RODRIGO BELTRANI DOS SANTOS

16 *SALVADOR DUARTE MERCEDES

17 MARCOS VINICIUS HOLANDA OLIVEIRA

18 LUIZ ANTONIO R. SARAIVA

19 *BRUNO HENRIQUE BENICHIO ALVES BARBOSA

20 *RAFAEL CAPPUTTI DE LARA

21 ANDRE LUIZ PASQUAL

22 GABRIELA CARVALHO E TAVARES

23 **FERNANDO MARTINS CAMPOS

24 **CLAYTON BUENO COELHO

25 VICTORIA BRAULIO SOTERO

26 *JOSIANI KELY MILESK

27 **DANIELY SOARES LINO DE ALMEIDA

28 LIVIA PRIOLO DO AMARAL

29 *LAURA OLIVEIRA SOUZA

30 **LAURA GONCALVES FERNANDES DO NASCIMENTO

31 JONAS FERREIRA DE CASTRO NETO

32 *JOSIELLE STOCCO GONCALVES

33 RENAN MARCEL MOREIRA MARTINEZ

34 *GUSTAVO CESAR FATIA

35 RAISSA RODRIGUES ALVES

36 MARIANA CANOVA FRUGOLI

37 YAM DA NOBREGA DOS SANTOS

38 RICARDO AUGUSTO SOARES FERREIRA

39 MARIANA ALMEIDA BAZAGA

40 **ALEXANDRE WENER SIMAS BRITO

41 *CAROLAINE NUNES SILVA

42 ERICA MARIA DE LIMA MATSUMOTO

43 *MARCELA EDUARA ALLIANO DOS SANTOS

44 *BEATRIZ SALES CARACIOLA

45 *GUSTAVO SANDRIN XAVIER

46 *RAYANE LAISSA COSTA

47 THAIS FERNANDA RABELO

48 MARIA LUIZA CAMILO GOMES

49 **NELIO CARDOSO SANTANA

50 MARIA CAMILA DE O. DA R. CAVALCANTI PIRE

51 JOAO VICTOR VERISSIMO CINTRA

52 LAURA CASATTI ZAMBONI

53 *FELIPE PEREIRA DUTRA

54 *PEDRO HENRIQUE ANDRADE VIEIRA

55 **LUIZ ANDRE FERREIRA LEITE

56 *LUANA NAYARA SILVA PEREIRA

57 **LUCAS DA SILVA MOLINA

58 *MEIRE HELLEN FERNANDA PRADO DE SOUZA

59 *LAISLA RODRIGUES SOUZA

60 *PAULO JOSE GONCALVES JUNIOR

61 **NATALY SOUZA SILVA

62 *MATHEUS CAMARGO DE NADAI

63 **LIVIA MARIA SILVEIRA

64 **CAROLINE CUNHA DIAS

65 *LUCAS MATHEUS NARDI AMARAL

66 **JORDAN HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS

67 *JEAN CARLO GONCALVES VILAS BOAS

68 **LARISSA GABRIELE MUNIZ

69 ANA RENATA RAMOS

70 MATHEUS RODRIGUES DA SILVA

71 **VIVIANE RIBEIRO DOS SANTOS

72 THABATA MAYARA RODRIGUES BRASILEIRO

73 **ADRYENE ZARESKI

74 **DANILO LIMA DE OLIVEIRA

75 **LUANA LOPES DOS SANTOS

76 **JULIA DO CARMO CARBONO

77 **LUARA GETINELI MOREIRA DE CARVALHO

78 **ISADORA DE FATIMA PINHEIRO

79 *THAYNARA REGINA GAVIOLI BRANDAO

80 **JESSICA APARECIDA REBOUCAS DOS SANTOS

81 *THAIS PEDRINHO DE PONTES

82 MURILO DE OLIVEIRA CARVALHO

83 **JOAO ANTONIO SCALEAO BRITTO

84 *FABIO MANZATTO

85 **MATEUS DA SILVA

86 **MARCOS ROBERTO DE SOUZA

87 *VINICIUS DOS SANTOS ZAPATA

88 *KARINE GABRIELE DE QUEIROZ

89 *CAIO JULY BAIA

90 **BRUNO FERREIRA FELIX

91 *MARIA CLARA ARANHA RODRIGUES

92 *RAISSA PACHECO DOS SANTOS

93 **BRUNA CRISTINA FERREIRA ALVES

94 *JOSE RODRIGO GARCIA

95 FELIPE ALVES TAPIA

96 **COSME APARECIDO DA SILVA

97 *IGOR GOSCHE MORAES

98 **BRUNO RIO BRANCO SILVA

99 **EVELYN TAYNARA RODRIGUES DO NASCIMENTO

100 **KARINA SILVA SANTIAGO

101 MARIANA BRASILIANO DE CAIRES

102 **WESLLEY DE ALMEIDA SILVA

103 TATIANE DOS SANTOS AUGUSTO

104 **VITOR KAIZER DE SOUZA

105 *CHRYSTIAN PESSOA PARIS

106 **VINICIUS ROCHA MAROLI

107 **LAURA AYRES LOURENCO

108 *JEFFERSON APARECIDO CORRADI

109 **BRUNA LUIZ DOS SANTOS

110 *NATHALIA DE QUEIROS RICEZI

041 - Comunicação Social - Jornalismo - diurno - Bauru

1 MARIA CLARA ROSSINI LIMA COSTA

2 BRUNO HENRIQUE CARBINATTO

3 GIOVANNA COSTANTI DE LIMA

4 CAROLINE TIEMI ARAGAKI

5 NATHALIA CAIXETA FRANCISCO

6 GABRIELA BONIN FERREIRA

7 NICOLLE BARBOSA SILVA

8 JULIA VIEIRA DE CAMARGO

9 VINICIUS MACHADO OLIVEIRA PINTO DE LUCENA

10 MELISSA MACHADO COELHO ROSSATO

11 THAIS FERNANDA NAVARRO NASCIMENTO

12 FERNANDA SOARES KAJITA

13 ANDRE ZANAROTTI ADABO

14 SAMANTHA DO PRADO GONCALVES PINTO

15 GABRIEL CORREA CILLO

16 LETICIA MARTINS TANAKA

17 MARIA PAULA NASCIMENTO BORGES DE ANDRADE

18 NATALIA MARIA FARIA SANTOS

19 JULIA RIBEIRO CORREA NEVES

20 *GIOVANA VERNIZI CHRIST

21 LARISSA VITORIA DOS SANTOS

22 FERNANDA SILVA PINOTTI

23 ISABELLA RICCHIERO STEFANINI

24 NATHALIA GIANNETTI VIEIRA DA SILVA

25 MARIA EUGENIA MARTELLI

26 RENAN MARQUES SANCHES

27 FERNANDA TELES DE OLIVEIRA JOAO

28 MARIANA LARI CANINA

29 JULIA BONVENTI NUNES

30 JADE REZENDE ROCHA

31 ANDRE ROMANI PINTO

32 CAMILA RODERO

33 MILENA CAROLINA DE ALMEIDA

34 DANIELLE BATAGLIA

35 PEDRO HENRIQUE GARCIA FIRMINO SILVA

36 VINICIUS MARQUES DA SILVA

37 MARIA CAROLINA NERIS GONZALEZ

38 ALANA MARIA MORAES SILVA

39 LAURA LIMA KERCHE

40 MATTHEUS GOTO DE NOCE

41 YANA MEDEIROS GUIMARAES

42 BEATRIZ VERCESI BETHLEM

43 *GIOVANNI MARCEL DE ALMEIDA ROSAS

44 TAMARA YUSSIF ABOU NASSIF

45 MARIANGELA DE CASTRO

46 MARCELA MOREIRA SILVA BENETTI

47 NATALIA GARCIA MARUYAMA

48 LUCAS GERVAZIO CHAVES

49 JULIA CANELAS DE MESQUITA RICCI

50 FERNANDA FABRI SAITO

51 ANA BEATRIZ DE SOUZA

52 VITOR GUATELLI PORTELLA

53 THAINA DE ARAUJO LOMBA

54 GUSTAVO OLIVEIRA DA MATA

55 *VICTORIA VISCHI DA CRUZ

56 ANA LETICIA FORT DE CARVALHO

57 AMANDA TIEMI NAKAZATO

58 GABRIEL RODRIGUES DE MELLO

59 DAUMILDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

60 GUILHERME PINHEIRO DE SOUZA

61 ANE CRISTINA SANTANA MELO

62 ANA LAURA RIBEIRO E SILVA STEVANATO

63 LUANA DOS SANTOS VIGAR

64 ANNE CRISTINE HERNANDES SANTOS

65 RAFAELA ROCHA MONACO

66 LARISSA DOS ANJOS TINELLI

67 FLORENCE COSTA GOMES

68 LARISSA CAMPOS RAMOS

69 GABRIELA ABREU BUSTAMANTE

70 RAFAELA MARTUSCELLI CAETANO

71 JULIA PASCHOALINO ROBERT

72 GUSTAVO MATSUO ANDRELINO SAKANAKA

73 MARINA MANCHINI GALLO

74 PEDRO AUGUSTO BORGES CORREA

75 *JULIA PENTEADO MORETZSOHN DE CASTRO

76 FELIPE ANTONIO STROZZI LAMELLAS

77 GIOVANA ORSARI

78 NAIARA ASHAIA RODRIGUES DOS SANTOS

79 LUCIANA VIEIRA DE FREITAS NOGUEIRA

80 MARINA SOARES COSTA

81 JULIA DE CASTRO BARROS

82 GABRIEL PELLEGRINE PINTO DA SILVA

83 VITOR LIMA SILVA

84 ALINE FERREIRA REIS

85 GIOVANA SECO DOS SANTOS

86 *LARISSA TEIXEIRA DA SILVA

87 *ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA

88 BEATRIZ ROIA FERREIRA

89 LARISSA SILVA COELHO

90 JOSE PAULO FERREIRA

91 CAROLINE NAOMI TANAKA

92 JULIA GOMES CARNEIRO KAUS

93 ANA PAULA PANETTA PADILHA

94 MARIA EDUARDA CANTANHEDE PIRES

95 MAIRA FREITAS ERRERIAS

96 MARIA LUISA RODRIGUES

97 **GABRIEL HENRIQUE DE PAULA DIAS

98 EMILY LUIZA MOREIRA NUNES

99 BEATRIZ STEPANOV HELENE

100 ROBERTO MARTINS FADIGA JUNIOR

101 CAROLINE GARCIA D AGOSTINI

102 HELOISA REGINA FILIAGI

103 **GABRIEL LUCAS BASTOS NEVES

104 BRUNO SANTOS CODOGNO

105 FLAVIA GERALDINO MONTEIRO

106 LEONARDO ROMERO SILVA

107 LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA PONTES

108 ORIANA RIBEIRO SUPRIZZI

109 DIEGO TAKETSUGU MOMMA ALVES

110 JONAS FREITAS FARIA

111 MARINA BARQUETE AGOSTINHO

112 GUILHERME CARRARA LOPES DOMICIANO

113 NATHALIA DUARTE DE ANCHIETA PESSOA

114 BEATRIZ GONCALVES DE ABRANTES

115 GIULIA ATTOLINI MURARO

116 GABRIEL PAES VELLOSO

117 GABRIEL DELGADO PAULO

118 RUAN RAMOS DE ABREU NASCIMENTO

119 GUILHERME OLIVEIRA NASCIMENTO

120 GABRIEL GAETA SILVA

121 *TALEESSA IZABELLA CRUZ DA SILVA

122 VICTOR DAVID DE SOUZA TAVARES

123 ANA LIGIA VIANA ADAMI

124 *JULIA TONIN

125 MARIA CECILIA FRAY REZENDE NOBRE

126 BEATRIZ TEGANI

127 EDUARDA YAMAGUCHI DE MORAES

128 SOFIA BOSCO ROLLO DUARTE

129 BEATRIZ BENATI LUVIZOTTO

130 *RAFAELA FERNANDA THIMOTEO

131 **VICTOR OLIVEIRA MOURA

132 **KARINA DE MOURA SOUSA

133 ALEXANDRE DALLA PRIA DE ALMEIDA

134 MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES

135 LOISE BERGAMO FERNANDES MONTEIRO

136 BARBARA CAMPOS JANNINI DE LIMA

137 MARIA JULIA GIOVANINI

138 TALITA ROCHA DE OLIVEIRA

139 GUSTAVO DE LIMA VEIGA

140 GIOVANE FELIX DE LIMA

141 JUAN VITOR DE OLIVEIRA MADEIRA

142 ANNA PAOLA SCABELLO ARAIA

143 GIOVANA GUEDES GUARINO

144 AMANDA SAORI TEIXEIRA

145 BEATRIZ BARROSO DE OLIVEIRA

146 JULIA BARBARA ROSA SANTOS

147 DEBORAH BRAGA FREITAS SANTOS

148 INGRID FELIX DA COSTA E SILVA

149 LAURA FLOSI CARLOS

150 CAROLINE DE JESUS CABRAL

151 FERNANDA GONCALVES DE ALMEIDA

152 GIOVANNA PERCIO SILVA

153 ITANA LUZIA DOS SANTOS

154 NATALIA CAMARA DE SOUZA BRITO

155 LUI DANDE NEWBY

156 ANA PAULA SANNICOLO

157 ANNY CAROLINA NOGUEIRA LODS DA SILVA

158 THAISI CARVALHO ALVES DA SILVA

159 DANIEL ABUD MARQUES ROBBIN

160 SOFIA RUIZ DE AGUIAR

161 NATHALIA BENATTI LIMA

162 *HELIO ANTONIO FERNANDES JUNIOR

163 FELIPE FORTUNATO DE MELO

164 ENRICO ZIOTTI

165 RAFAEL BOLANO

166 GIOVANNI BERBERT SE BIANCHI

167 MARIA ALICE DE SA QUEIROZ

168 *THIAGO FELIPE DIONISIO

169 *ANDRESSA NAVARRO ALMENARA

170 IZADORA DEL BIANCO REIS

171 JULIA DE CARVALHO PANICIO

172 JULIA CRISTINA MARQUES VILAS BOAS

173 *HIGOR APARECIDO VIEIRA

174 LEONARDO PEROBELLI GATTI

175 CESAR PRESTES MAIA

176 MARIANA MENDES DA SILVA

177 GUILHERME RIBEIRO FERREIRA

178 NICOLE KANEOYA ARCOVA

179 MARIA EMILIA MOURA SALDANHA

180 CAROLINA NOGUEIRA LINO

181 LAURA DOS SANTOS CARANDINA

182 GABRIELA CHICARELLI RUIZ

183 LEONARDO MENDES BUENO

184 *GILMARA PEREIRA DE MELO

185 LETICIA ASSIS ALMEIDA DA SILVA

186 SOFIA FREITAS FUMAGALLI

187 SUSANA MEGUMI GOMES TERAO

188 *MARCELO DOS SANTOS MARCELINO

189 **THIAGO DA CRUZ RODRIGUES

190 GIOVANNA ABELHA RODRIGUES

191 ANA LUIZA FERREIRA VARGAS

192 **JOYCE SOUZA DA CONCEICAO

193 LETICIA NUNES BARBOSA DOS SANTOS

194 PAULA PASSADOR BITTENCOURT DE SA

195 CLARA PEDUTO PECORARO FELETO

196 ANNA LUIZA SOUSA TARARAM

197 GABRIELLA MILITAO CAZAROTTI

198 *LAIS ADRIANA DE ALMEIDA

199 STELLA OLIVEIRA PINA

200 GIOVANNA GIARETTA

201 AMANDA NEVES

202 JULIANA DE FREITAS CAVEIRO

203 *LAURA MACEDO VACARI

204 GABRIELA BONETTI GIOMO

205 GABRIELA THOMAS OLIVEIRA DE ALMEIDA

206 LUCA CALDEIRA FRANCA

207 *CAROLINA ALMEIDA GHILARDI

208 *FELLIPE DE SOUZA GUALBERTO LEITE

209 *GUILHERME ZANCHETTA LALIER AVILA

210 ANA BEATRIZ FERNANDES DE MEDEIROS

211 LETICIA PANE ORIOLI

212 RODRIGO MARTINS RIBEIRO

213 ISABELLA SOARES BALIANA

214 PALOMA ALBUQUERQUE DOS ANJOS

215 **LETICIA ALVES MACHADO DE SOUZA LIMA

216 AMANDA SCARLET COSTA SCHNAIDER

217 *VITOR SHIGUEO WATANABE TAMEZAVA

218 THAMIRES DE SOUZA TRINDADE SILVA

219 JULIA BONEBERG SILVA

220 LETICIA APARECIDA RAMALHO DA SILVA

221 RAFAEL FERNANDES SILVA SANTOS

222 LUIZA MARIA TORMENA HIDALGO

223 ANA PAULA MENDES

224 GABRIELA RAMIRE BUENO MASSO

225 LARISSA CHAVES PLACCA

226 JAMILI JAMEL SAKR HUSSEIN EL BACHA

227 GABRIELLE SENNE HENRIQUE

228 LETICIA DONATILA GONCALVES

229 ANA MARIA KUL

230 LUISA GARRIDO BARROS CAMARGO

231 TALES DIAS GOUVEA

232 TATIANE DE CAMPOS REDONDO

233 JULIA PADILHA DE SOUZA

234 VINICIUS BATISTA VITALINO

235 *ISABELA SANTOS LANDIM

236 *CAROLINE CRISTIANI DOMS CARDOSO

237 FABIO HENRIQUE PINTO CELESTINO

238 GRACE KELLY COUTINHO FERRAZ DA SILVA

239 KATHARINA SAYURI GUERJIK

240 HELLEN CRISTINA SANTANA MARCELO

241 GABRIEL MOURA DOS SANTOS

242 LAURA SERAFIM ROSA

243 **JESSICA FERREIRA DA CRUZ SILVA

244 LAURA SARCEDO

245 RAUL VITOR DE MOTTA MAIA

246 *BRUNA CARLA SCIARINI

247 ISABELLA FERNANDES CRUZ VILLELA

248 *DEBORA MARIUCI

249 LETICIA SILVESTRINI SALVIATTI

250 ANA BARBARA CHILES MARINS

251 THAIS RAMOS CALDEIRA

252 MATEUS LUIS PEREIRA SANTOS

253 BEATRIZ BOYADJIAN

254 TAYNA SCHIO BALIEIRO

255 GABRIELA BERGAMO ESTEVES

256 GIOVANNI HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS GOES

257 PAULO RICARDO DO NASCIMENTO GIMENEZ

258 LUIZA FERREIRA CARDOSO

259 **NATHALIA SOARES RIBEIRO

260 ANA JULIA FORNAZARI GABAS

261 HEITOR BARBOSA MEIRA

262 GABRIELA CERRI ROCHA

263 LEONARDO SCRAMIN ESTEVES FLORINDO

264 *GEOVANNA RENATA DOS SANTOS

265 VICTORIA FERREIRA

266 **MARIANA DE PAULA FIOUX SILVA

267 *HENRY ARTUR CHENG SATO

268 *ANA LAURA SIQUEIRA

269 RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS

270 THAINA HENRIQUE SIMONE

271 ALINE FRANCISCA BARROSO CANGERANA

272 LUCAS DELLA COLETTA FUMES

273 LAUREN VIDAL DO COUTO

274 GABRIELA GOULART GRITTI

275 *BEATRIZ FERREIRA HIRT

276 SOFIA PAURA

277 REBECA GOMES SCHUETER

278 DANIELLE MOREIRA MARUM

279 *JULIA MARTINS FERREIRA

280 JOAO FRANCISCO ZILLI FREITAS

281 VICTORIA MARIA LARA MURAD

282 *VITORIA BERCOT DA SILVA

283 ESTEFANI PANAINO

284 **FABIANA FARIAS GONCALVES

285 LUCAS EDUARDO FIGUEIRA SILVA

286 *KAROLAYNE CRISTINE COTAFAVA

287 RAFAEL CANTAO E SILVA

288 ANA LUIZA SANTILLE

289 MILENA ROSSILHO FLORIM

290 RENATA FAUSTINI PARDO

291 LORENA ALVES LIMA

292 EDUARDA MARIA DA SILVA

293 ANNA CLARA FERREIRA PORTUGAL

294 BEATRIZ ALVES REIS

295 GUSTAVO NASCIMENTO RIOS

296 **EGBERTO SANTANA NUNES

297 **LUANA LIMA DE OLIVEIRA

298 CAROLINE NEVES RIBEIRO FONTES

299 GABRIELA DI LELLO DALLACQUA

300 LETICIA SANTIN

301 **CAROLINE STEPHANIE SOARES RANGEL

302 *LUCAS HIDEO NAKAYAMA

303 JULLIA BITENCOURT SANTOS

304 IAN TEIXEIRA DA SILVA

305 *JOAO RAFAEL TIRABOSCHI D ELBOUX

306 **TAINA NUNES DOS SANTOS

307 HUGO ALVES ZAMPIERI

308 *LORENA SOUZA GONCALVES

309 **JAQUELINE CUEVAS CORTES

310 GIOVANA GUERREIRO REAL

311 *THOMAS ROSSINI BRAGA

312 JULIA NASCIMENTO SALLES PASSOS

313 *GIOVANNA MANFRINATO VICENTE GALELLI

314 GUSTAVO BRANDAO LIMA MESSIAS

315 *BEATRIZ PERES LIMA DA SILVA

316 *CAROLINA DEIVES CARVALHO MALAVAZZI

317 LUISA COSTA PASCOLI

318 **ERICK GONCALVES LINS

319 ERIC PORTO BODDENER

320 **SAMARA LEITE DE LIMA

321 BIANCA DE OLIVEIRA BERTOLUCCI

322 **BEATRIZ GUILHEM DOS SANTOS

323 EDUARDO MARTINS VIANA ALVES

324 **ANA CAROLINA FARIA DA SILVA

325 *LUCAS ALMEIDA DE CARVALHO

326 *LAURA GARCIA

327 HELOISA SCHIRMER LUPATINI

328 *TIEMI OGUSUKO COSTA

329 *JULIA PEREIRA LOPES

330 ACSA VITORIA ALVES DA COSTA

331 MARIANA SANCHEZ

332 *BEATRIZ MENEZES

333 VICTOR KIYOSHI MATSUMURA

334 GIULIA PIMMY SOARES

335 ANA CAROLINA FERNANDES BRAVIM

336 LARISSA MUNHOZ MACHADO

337 LUCCA VENTUROLI DE LORENA FERNANDES

338 LEONARDO DA COSTA OLIVEIRA

339 **KAROLINE SANTOS DA SILVA

340 MATHEUS LOPES QUIRINO DA SILVA

341 EUGENIA DE ANDRADE DIAS FIGUEIREDO COSTA

342 LETICIA REIS NOBRE

343 JULIANA GARCIA FAYAN

344 THAILA SOUZA AFONSO

345 *LUANA CUNHA DE FIGUEIREDO

346 CAROLINA ARMELIN PIAZENTIN

347 CRISTINA LIKA OZAKI E FREITAS

348 **CEZAR AUGUSTO MARTINS SILVA

349 LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA

350 GUSTAVO MATTA DE CAMPOS

351 FLAVIA CRISTINA GONCALVES FEITOZA

352 ALINE DE OLIVEIRA BRAVO

353 RAFAELA SANTOS RIBEIRO DE CARVALHO

354 *ALAN LEME FAVARON

355 *GUSTAVO YOSHIAKI YAMAZAKI

356 KENYA MARQUES MOREIRA DIAS

357 REBECA DE OLIVEIRA DIAS

358 NATALY XAVIER SIGNORINI

359 VITOR SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR

360 MARIA CLARA SOUSA GARCIA

361 LARISSA CAMILO DE LIMA

362 **LUCAS FELIPE GOMES

363 **MAITTE SIMOES DE PAIVA ARAUJO

364 **WELLINGTON GUEDES DOS SANTOS

365 **BRUNA BONFIM DE SOUZA

366 SOFIA CAPELLARI D`ANDREA

367 LETICIA ARAES REMONTE

368 GABRIELLY RAMOS MOREIRA

042 - Comunicação Social - Jornalismo - noturno - Bauru

1 MURILO BUSCATTO MEDEIROS

2 FRANCISCO DE ASSIS LEAO NETO

3 LUCAS HAACK WITIER

4 YASMIN LOPES POSSANI

5 LEONARDO ATHAIDES GUIMARAES

6 STEFANIE CRISTINE DE SOUSA

7 VINICIUS ANDRE DE FAVERI FERREIRA

8 *JOSE HENRIQUE MIZIARA DE AVILA NUNES

9 ELISA VILLACA CAMPANARIO

10 ALEX FERNANDO SIQUEIRA

11 *ANNA LUIZA DA SILVA

12 NAYARA CAMPOS DA SILVA

13 TATIANA LEITE COELHO AGUIAR

14 MARCELA BRIGLIA FRANCO

15 BRUNNA DALLA DEA VATIERO

16 *BIANCA MACHADO DE SANTANA

17 GABRIEL SOLDEIRA REGIS

18 *ALEX PAULO LOPES CONRADO

19 *VINICIUS LAGE OLIVEIRA

20 **LEANDRO GONCALVES

21 GIOVANA BARBOSA GUERRA

22 *LIDIA DOS SANTOS SILVA

23 TAINA SANTOS OLIVEIRA

24 MILENA PERES GARCIA DE MORAIS

25 *MATHEUS S. O. MAGALHAES

26 CARLOS EDUARDO ANDRADE COSTA

27 **FERNANDA PEREIRA FERNANDES ROSARIO

28 JOAO PEDRO VOLTARELLI PASSINI

29 VICTOR SIMOES ZAMBERLAN

30 **GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO CADETE

31 CECILIA HELENA SANTANA RIGONATI

32 LUANA ANTUNES CALTABIANO COUTINHO PINTO

33 CAROLINE MENDES FONSECA

34 *GABRIEL JAQUER PATERNI CHAVES

35 **DANILLO DOS SANTOS LIMA

36 **MARIANA NASCIMENTO DA PAZ

37 **VICTOR BORGES DE TOLEDO

38 ALINE BONHOLI BARBOSA

39 MARIANA LACERDA DUARTE DAVID

40 ISABELA ALBINO DOS SANTOS

41 CAROLINE ROXO

42 **MARIA CLARA LEME DE OLIVEIRA

43 DANIELA CORREIA BUENO

44 *JULIANA RIBEIRO GALICO

45 VICTOR DA SILVA ELIAS

46 SILCHYA RODRIGUES FERNANDES

47 VICTORIA RIBEIRO CARVALHO

48 ARISTIDES MILTOM CAFE NETO

49 **LETICIA FERREIRA DE PINHO

50 DANIELA DE ARRUDA CAMARGO ORLANDI

51 YASMIN AKEMI SATO KUROKAWA

52 LAURA DE ALMEIDA GALLINARI

53 *MATHEUS HENRIQUE DA SILVA

54 **KAICO GUEDES DA SILVA

55 THALLES GREGORIO SILVA

56 *MAYARA MARQUES BREVIGLIERI

57 *BRUNA JULIE DOS SANTOS FRANCO

58 **LETICIA SOARES SANTOS

59 BRUNO BOLLINI NUNES

60 MARINA AULICINIO BORGES

61 ANA CAROLINA DE CARVALHO CLEMENTINO

62 GUILHERME BASTOS QUEIROZ SILVEIRA DE ASSUMPCAO

63 DANDARA ADRIEN AVEIRO

64 JULIA MARIA BERGAMASCHI RAMON

65 RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA

66 *LARYSSA BERTONI

67 ISABELLE TOZZO FERNANDES

68 *FLAVIA GOMES GASPARINI

69 *VITORIA CAROLINE DOS SANTOS NURE

70 RAUL FELIPE FERREIRA DOS SANTOS

71 **NATACHA POLIANA LIMA MARINHO

72 RAFAEL PIMENTA VIEIRA

73 ANA PAULA PIRES

74 PAULA FARIA SILVA

75 *JAQUELINE NEVES BUENO

76 JOAO VITOR FONSECA PIMENTA

77 BIANCA FERNANDES JOAQUIM

78 HELOISA ANCANELLO

79 MARCOS DESTEFANI NETO

80 LETICIA BONVICINI ALVES

81 VICTORIA ABRINHOSA NEVES

82 *ISABELA CAMARGO DE ALMEIDA

83 AMANDA FERREIRA MEDEIROS

84 JOAO PEDRO DE BRITO LIMA VALICENTE

85 **VINICIUS JERONIMO CAPODALIO

86 PATRICIA FERREIRA DA CRUZ

87 MELISSA VITORIANO

88 **REBECA DE SOUZA ALMEIDA

89 KAUANY SCHOEDL FONSECA DA SILVA

90 *MARIA EDUARDA BRUNO SOUZA

91 GUILHERME COLUCCI GIUDICE

92 *BRUNA DE FRANCA TASTELLI

93 ISABELA DANTAS

94 CAIO CHELONI RODRIGUES DA SILVA

95 ISABELA ASSONI CAMPOS

96 VICTOR SILVEIRA BRISOLA

97 BEATRIZ FANTON DE FREITAS

98 *ELDER JOHN PEREIRA

99 RONALDO LOPES DOS REIS JUNIOR

100 JOAO RICARDO CAMILO PINTO

101 ANA JULIA MOREIRA HIROTA DA SILVA

102 LUIZA CARRETERO LAGOA

103 **VICTOR LOPES DOS SANTOS

104 MATHEUS CANIL DE SOUZA

105 CARLOS EDUARDO MIRANDA PORTELA

106 *BARBARA CARVALHO DE CASTRO

107 *ELIS CECILIA CASTRO FERREIRA

108 NATASHA APARECIDA DA SILVA SABINO

109 RAIK RAFAEL LEITE ALVES

110 *LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA

111 LABELLE FERNANDA SANTANA SANTOS BASTOS

112 THAIS CRISTINA MARQUES SIMAO

113 LUAN MANRIQUE GIACOMINI

114 **NATALIA ARAUJO SANT ANA

115 LUCAS CESAR VIEIRA FREITAS

116 LARISSA ADRIANA ALVES ZEFERINO

117 **LUIS RICARDO DA SILVA

118 MARIANA ZAGATO OLIVEIRA

119 *DEBORA LAIS DE BRITO

120 LUCIANO NORONHA NASCIMENTO

121 ITHALO RICARDO RODRIGUES SALGADO

122 BEATRIZ MAXIMA SILVEIRA

123 ISABELA SCARELLI DOMINGUES

124 *CAMILA DE SOUSA CHAVES

125 **THAYNARA DA SILVA BERTOSSI

126 LETICIA AYUMI KUBO DANTAS

127 CESAR AUGUSTO NUNES DA COSTA

128 MARIANA MIRANDA OLIVEIRA

129 GIOVANNA MARIA VICTORIANO AFONSO MACEDO

130 JESSICA RODRIGUES DE MOURA

131 **CAROLINA COSTA DA SILVA

132 *EMILY BATISTA LOBO

133 *ANDRESSA DE OLIVEIRA SANTOS

134 CAUAN PATRICIO FERREIRA GOMES

135 FAGNER SOSSAI PEREIRA

136 *BEATRIZ TOLEDO SALGALS

137 *ANA CLAUDIA ABUD GAZONATO

138 *JULIANA LUIZA DE ALMEIDA

139 *LETICIA AYURI MAIA MATSUMOTO

140 *ANA CAROLINA DA SILVA MARTINS

141 LORENA PARREIRA DE SOUZA FREDERICO

142 ANA BEATRIZ FAVARAO SILVA

143 *MATHEUS HENRIQUE GRATON

144 **GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA

145 AMARO VIEIRA FERREIRA

146 LUIZ FELIPE DE LIMA MESQUITA

147 *JULIA SILVA MONTEIRO

148 *MARAYSA ARIADNE GOUVEA

149 LEONARDO MARCHESINI FRANCO DE TOLEDO

150 **CAROLINA NATIVIDADE DA CRUZ

151 **RAFAEL BORGES NAVA

152 RENAN OGUMA DA GRACA

153 ANELIZE ANTUNES ANTONIO

154 BRUNO MENDES USBERTI

155 BEATRIZ DE SOUZA

156 ISABELA FERNANDES PEDRA

157 RAFAEL AUGUSTO PEREIRA PINTO

158 DOMENICA ARAUJO TEIXEIRA

159 GABRIEL HORACIO DE JESUS SOPRIJO

160 MARIA EDUARDA PEDROSO

161 BIANCA GOES GRAVALOS

162 *LEONARDO AUGUSTO CANAES MARQUES

163 VICTOR DA MATTA JORGE

164 *ANA BEATRIZ GIRALDELI KUBATA

165 ALEXANDRE SITA DE MATOS

166 *ISADORA SONEGO PINHABE

167 *LUCAS SOUZA RAMOS

168 HENRIQUE AGOSTINI GONCALVES

169 **ISABELA VENANCIO DA SILVA

170 LARA SALOMAO OLIVEIRA

171 RAFAELA DE SOUSA CARTOLANO

172 *RAYNAN SOSSI CESTAROLLI

173 MARIANA CERVINI CHECONI

174 **NAYTON SOUZA BEZERRA

175 *MILENA GONCALVES DE ALMEIDA

176 *MARCO AURELIO NOGUEIRA

177 *ANA CAROLINE MELO DA SILVA

178 *YASMIN RODRIGUES VILAR DE ARAUJO

179 RAFAELA APARECIDA LEITE SILVA

180 BRUNA ANDRADE LEAO

181 CATARINE DE FIGUEIREDO

182 RAISSA DA SILVA PEREIRA

183 **ELLEN FERNANDA DE CAMARGO PEREIRA

184 **JULIA STEFANI SIMOES ORTIZ

185 BEATRIZ MARIANO ROLLO

186 *JOAO GUILHERME DO CARMO CARVALHO

187 *VITOR HUGO GIROTTO

188 DENISE MARTINS LIRA

189 JULIA FARIA PEIXOTO

190 CAROLINE AMARAL MANFRE

191 ISABELLA COVRE

192 LARISSA BASTOS FERREIRA

193 **JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

194 **GABRIEL FELIPE MELO DA SILVA

195 **CAIO DOS SANTOS MERILHO

196 *BEATRIZ DA SILVA PEREIRA

197 KELLEN DOS SANTOS FABRO

198 *KEITILYN VITORIA ROQUE MENDES

199 GIOVANI MARCOS DA SILVA FILHO

200 **FRANCIELE FERREIRA DA SILVA

201 **TAMIRIS DA ANUNCIACAO SANTOS

202 PHELIPE AUGUSTO BUENO LOVADINI FONSECA

203 MOARA WALEWSKA DA SILVA

204 BIANCA MARIANE CONTE

205 *IRIS NICOLY ALVARES

206 *MAURICIO DE SOUZA FRANCISCO

207 **MARIA EDUARDA GORDIANO DE SOUZA

208 *INGRID SILVA PEIXOTO

209 *DEBORA PAULA DIAS

210 *NATANI FERNANDA QUEIROZ

211 RAFAELA DOS SANTOS MEDOLAGO

212 GABRIEL ROCHA CUPIDO

213 GIULIA ALEXANDRA SOARES DA SILVA

214 *NICOLLY DIAS DA MOTTA

215 JORGE ALBERTO ALMEIDA SCHIAVO

216 JONATHAN LEONARDO GONCALVES PRUDENCIO

217 *AMANDA MAGALHAES DA SILVA

218 BEATRIZ MACERI GARCIA

219 *NAJLA DOS SANTOS ABDO

220 LARISSA THAWANI FRANCO

221 *ANA CLARA BUENO ZOTTO

222 *HEYTOR DE LUCAS CAMPEZZI

223 *FELIPE COLLINO

224 PEDRO HENRIQUE BALSALOBRE SILVA

225 *ALACI APARECIDA DE CASTRO RIBEIRO

226 *BEATRIZ GODOY TAVEIRA

227 DOUGLAS MORETI

228 ISABELLE ANASTACIO

229 JACQUELINE PRAXEDES FERREIRA

230 **GISLAINE DE FATIMA DA SILVA

231 *JOAO VITOR AZEREDO SILVA

232 *MARIANA DE FATIMA DOS SANTOS

233 *ERIKA DE SOUZA MELLO

234 *JOSE INACIO PIUTTI

235 **CRISLEY SANTANA DA SILVA

236 EVELYN FERREIRA LIMA

237 *CAROLINA BORGES DO CARMO

238 ANA JULIA VIEIRA PIERIM

239 *KARINE KRISTINE COSTA SILVA

240 **GABRIEL MACEDO DE OLIVEIRA

241 *GIOVANNA VITORIA GODOY PICELLI

242 THAIS SANTOS DE OLIVEIRA

243 *TACIANE GODOY SCORSATO

244 **MATHEUS DE OLIVEIRA NASCIMENTO

245 **MATHEUS LINO ANDRADE

246 *MARIA CLARA TANK MERCURI

247 MILENA VAGE SIMONETI

248 *GRAZIELE GOULART MORENO

249 *GUSTAVO DINO MONTEIRO

250 ISADORA DE CASTRO PETTENUCI

251 **ALEXANDRA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA

252 NAGELA SEKO COIMBRA

253 **MARCELLO ALEXANDRE DA SILVA DE MELO

254 AMANDA APARECIDA ROCHA

255 *JOAO VITOR CUSTODIO

256 **LEONARDO DA COSTA SOARES

257 WELINGTON VIEIRA DE NOVAES

258 **JEAN ALVES ARAUJO

259 *ANA LIVIA DOS SANTOS

260 **CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS

261 MARCELA ENOKI

262 *ANA CLARA LEITE PEDERSOLI

263 JOYCE LOPES DE SOUZA

264 VICTOR GOMES ROSA

265 *CAROLINA MOURA LIMA

266 **ERIKA PALMIERI REINOF

267 *GISLENE PIRES GAION

268 *NICOLLE BLANCO TAVARES

269 *BRYAN VINYCIUS BRAGAGNOLLO

270 **BERNARDO OLIVEIRA PEREZ GARCIA

271 *RODRIGO ROSA DA SILVA

272 BRUNA VICTORIA RIBAS

273 NICOLAS HANZ WOLHRS PASCHOALIN

274 *LARISSA APARECIDA NOGUEIRA GONCALVES

275 VINICIUS RIBEIRO FERREIRA DA SILVA

276 *EWERTON LUCAS FERREIRA CABREIRA

277 *NATHAN GARCIA DOS SANTOS

278 **ADRIELA DE SOUSA SILVA

043 - Comunicação Social - Radialismo - diurno - Bauru

1 LUIZ HENRIQUE MILARE MIETTO

2 INES CRUZ DE ALICE

3 AMANDA SALGUEIRO DE LUCA

4 MARIANE APARECIDA DE ALMEIDA KEREKES

5 MARIA PAULA FERREIRA DOGNANI

6 *LETICIA FORTI BONATELLI

7 THAISA PORTILHO FIGUEIRA GONZALEZ

8 ALINE MACHADO MARQUES

9 *FELIPE FLAIBAN SAUD MARTINS

10 *JOAO PAULO DE OLIVEIRA LIMA SOUZA CARREIRO

11 SILVIA AKEMI YAMANE

12 PAULA SHIOTSUKI RODRIGUES PALMA

13 SARAH REIS PIMENTA

14 VICTOR PEREIRA BRITES

15 BEATRIZ XIMENEZ ALVES MARTINEZ VEIGA

16 *MARINA DELIPERI BEZERRA

17 MARIA EDUARDA DOS SANTOS RAMOS

18 ANDRE STANKEVICIUS MANOEL

19 VITORIA PASCHOAL BALDIN

20 AMANDA GALVAO MORANDINI

21 HENRIQUE RIBEIRO AMARANTE

22 LETICIA DEPIRO

23 LUCAS DE ASSIS ALMEIDA

24 JAQUELINE ZEULI VARELLA

25 LEONARDO NESTOR COSTA

26 MARIA CLARA MENDONCA FERREIRA

27 LAURA GOMES DA SILVA

28 MARINA CARVALHO DE ALMEIDA

29 *ISABELLA RODRIGUES GONSALES

30 GABRIEL OLIVEIRA FLORES ARRUDA

31 FILIPE GASPAR VOLPI

32 LUCAS NOBREGA PETINATTI

33 MARIA LUISA GONCALVES FERREIRA

34 *ROBNER DOMENICI ESPROCATI

35 BEATRIZ CAMPOS OLIVEIRA

36 VICTOR ASSUNCAO CECONI

37 ISADORA LIE KANEKO

38 LUCAS ANDRE BOLONHA NUNES

39 VINICIUS VILAR MARTINEZ THOMAZ

40 NATALIA BOARETTI NOGUEIRA

41 PIETRO MITESTAINER DE SALVI

42 NATHALIA MENDES DE OLIVEIRA

43 ISABELA VERA SILVA

44 LUCIANA NAMIE YOSHIDA

45 *RAFAEL BIGHETTI

46 LUCAS PIVATTO

47 RAFAELA BIAZOLI PANCHORRA

48 *VITORIA CAMPOS ROMERO

49 GABRIELLA SERRANO DE OLIVEIRA

50 LUIGI TUDISCO

51 MARIANA BATISTA DE OLIVEIRA

52 *LUIZA REIS ZUANON

53 RAFAEL DOS SANTOS COZARO

54 ISADORA MORCELLI LOUREIRO

55 ANA BEATRIZ NICASTRO ALBANO

56 BIANCA DE BARROS BARBAN

57 LEONARDO FRANCESCHINI SIMOES

58 **NATALIA SILVA DE SOUZA

59 *NATHALIA DE MOURA BARBOSA

60 RAFFAELLA URQUIZA ARAUJO PEREIRA

61 VIVIAN FURTADO SILVA

62 *CAROLINA BALDRATI

63 JOAO RENATO TEIXEIRA STECCHINI

64 LARISSA CARVALHO DE QUEIROZ

65 GIOVANA CESTARI DOS ANJOS

66 *SARAH VITORIA MARIA FAUSTINI

67 GABRIEL SILVEIRA LEVADA

68 VICTORIA LAM GUI MARTINS

69 THAMIRES FARINELLI CABRERA

70 DANIEL GUIMARAES DE OLIVEIRA

71 **LUCAS PEROSSI SAMPAIO DE CAMPOS MARQUES DA SILVA

72 GABRIELA DE MOURA

73 BEATRICE DE MELO SILVA

74 GIULIANNA GANEKO GREGGIO

75 ANAMELIA MARIA RESENDE

76 *SARAH CAMILO ROQUE

77 *MATHEUS SOTERO DE CARVALHO GONCALVES

78 LIVIA SALVATTI ZANUNI

79 ANA JULIA GONCALVES SILVA

80 ISABELLE MONTENEGRO SIMONETTO

81 ISABELLA MENDES RONQUI

82 FILIPE CAMARGO RODRIGUES

83 PABLO PEREIRA FIGUEROA

84 JULIO INHASZ DE MELO

85 *ANGELA SPADARI

86 **LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA

87 *LUCAS DE PAIVA CASPIRRO

88 **JULIANA YAMAZATO

89 SAMIR HAGE NETO

90 LEONARDO KAZUAKI YAMASHITA TAMASHIRO

91 *GUILHERME CHIARELLA YOUNG

92 PEDRO OLIVATO MONTANARO

93 RODRIGO MARTINHAO DE SOUZA

94 LETICIA PEIXOTO MENDES

95 LUARA DE PAULA LOT PRADO

96 ANNE CAROLINE SILVA FERREIRA

97 *JOAO VITOR FERREIRA DA SILVA

98 VITORIA FERNANDES PASSOS CASTILHO

99 MARCELA DE ARAUJO ZOGHEIB

100 *FLORA VIVIANI

101 CAIO LUCAS DOMINGUES FORMAGIO

102 BEATRIZ GUGLIELMELLI DOS SANTOS

103 JOAO MATEUS CAVALARO SAYEG

104 VICTOR CRUZ ROCHA DE OLIVEIRA

105 PEDRO BIM TEIXEIRA

106 *JULIO ANTONIO URBANO DE MORAES

107 MARCOS PAULO VIEIRA

108 ISABELA AUGUSTO ROSA

109 FLAVIA LUIZ GIORDANO

110 *SARA SULAMITA DE OLIVEIRA

111 *LUIZ ENRIQUE PADILHA ARANHA

112 GABRIEL MARTINS DA COSTA FERRAZ

113 *SOPHIA PINCINATO ANGELI

114 BRUNA DE SOUZA MOURA

115 VICTOR LUCIO DE SOUZA

116 **GABRIELA NATALIE DIAS SILVA

117 ISADORA SPRIOLI MATTIOLLI

118 LUANA HIRSCH SANTALLA

119 LUIZA CARDOSO COSTA

120 *PEDRO HENRIQUE FRENGNANI RODRIGUES

121 GABRIEL RESSINETTE GAIDO

122 DANIEL ELI SCUCUGLIA DARIO

123 *BEATRIZ GISELE TOBAR DE LIMA

124 KAREN M. S. KUMAGAI

125 *IVAN RIZZO

126 VICTOR GOBBO

127 DANIELA CAMPOS DALASTRA

128 BRENDOW WILLIAN CAMILOTTI

129 GABRIELA TIOKO HOLIGUTI

130 JULIA GOMES CORREA

131 BEATRIZ NACIMENTO MORAIS

132 *DIEGO VICTOR REZENDE ROCHA

133 **GABRIELLA DE ALMEIDA BARBOSA

134 VANESSA DE OLIVEIRA

135 BEATRIZ BENELLI

136 GABRIELA DIAS YAMADA

137 *BIANCA MORI

138 RAFAELA PEREIRA CESAR

139 TOBIAS GONZAGA DA SILVA

140 *VICTOR FREITAS GALLES DA SILVA

141 THALES DE ARAUJO HANASHIRO

142 **GABRIELLY DA ROCHA PASCOAL

143 ISABELA FRANCOZO C. DO NASCIMENTO

144 **LUCAS DAS NEVES COSTA

145 CAROLINE NAMI NISHIYAMA

146 *LETICIA DOS SANTOS KAMIOKA

147 ANA LUIZA FORMAGIO SANTOS

148 ARIEL YASMIN DE SOUZA AGUILERA

149 **ERICLES MORAIS BORGES

150 HUGO SOUZA DUTRA

151 *FERNANDA TIEMI UEHARA

152 *NATHALIA COSTA MENDES DE SOUZA

153 AMANDA LOPES AMARO

154 BEATRIZ STROEDER MARTINS

155 *ABNADABE ANTONIO ZUCCHINI DE AVILA

156 PEDRO GABRIEL STEGANI NOGUEIRA

157 *LAYSSA DE MOURA OLIVEIRA

158 GUSTAVO MENEZES VENTURA

159 RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES

160 LUCAS DEVITTO BEZERRA

161 **MAYARA MARQUES TEIXEIRA

162 MARIANA CARDOSO MORENO AFFONSO

163 **GEISLA RAMOS SILVA

164 ISABELA SOLER GARBUIO

165 *YURI CRISTHIAN SOUZA LIMA

166 NICHOLAS D. MIYASATO

167 CAROLINE DOS SANTOS BEDA

168 *JULIANA FIGUEIRA CLETO

169 THAINA TIBANA NUNES

170 ANA HELENA FARIA MICHELIN

171 MATHEUS CHAGAS FERNANDES

172 VICTOR AMARAL ARIAS

173 *ARTHUR DE MELO MACIEL

174 RAFAELA NOVAES ABRAHAO DE LIMA

175 *LUCAS AUGUSTO PIRES CONTESSOTTO

176 CLARA DIAS NASCIMENTO

177 ANA ALICE KUHLWEIN CARVALHO

178 STEPHANIA ZOMPARELLI

179 CATHARINA MENEZES LISBOA

180 RODRIGO CALORIO AUGUSTO

181 *BEATRIZ NAKAYAMA MIYASAKA

182 *CAMILA GIANE DIAS

183 **TAINA MATTOS ARCANJO

184 GUILHERME MARTINS ANDRE

185 **LARYSSA CAPDEVILA BAZAN DA COSTA

186 BEATRIZ CONCEICAO BRAGA DA SILVA

187 LEONARDO BORTOLOSO FAVA

188 *JEFFERSON DE JESUS BASTOS

189 *BEATRIZ OLIVEIRA PINTO

190 *GIULIA VIEIRA INACIO

191 NATHAN BARROS DE TOLEDO

192 JESSICA GIANINI GOUVEA

193 *GABRIEL RAZO DA CUNHA

194 *MATHEUS OLIVEIRA ROCHA

195 LIA SOARES DOS SANTOS BAGLIE

196 **LAURA WAGNER LOPEZ

197 LUIZA ONGARATTO CAMARGO

198 *ANA CAROLINA CAVALCANTI DO REGO

199 *HYGOR DE LIMA SOARES RAMOS

200 JULIA GOMES DE SOUSA

201 **URI ALVES SILVA

202 CHIARA SBRAVATTI COTRIM

203 *FLAVIA APARECIDA MENDONCA DA SILVA

204 *MAYUMI SILVA TAKATA

205 JESSICA SANTANA MACEDO

206 ARTHUR GIORDANO SALGUEIRO

207 ENZO BISSAU SAMPAIO DOS SANTOS

208 **RENAN MAGALHAES ALMEIDA

209 *LETICIA DOS SANTOS LEONARDO

210 **SOFIA CURUCI PEGORARO

211 *GIOVANA NUCCI DE CASTRO

212 GIOVANNI EID POLI

213 **THOMAZ FERREIRA DA SILVA

214 MATHEUS CAMARGO DA SILVA

215 SIDNEI RIBEIRO JUNIOR

216 *LETICIA SILVA RAMOS

217 AMANDA MENDES DA SILVA

218 TAYLA CRISTINE FERREIRA DIAS

219 **BARBARA ROBERTA BORBA E SILVA

220 ANGELO ZAIA NETO

221 *BEATRIZ APARECIDA FERREIRA

222 LARA BEATRIZ VITAL DE OLIVEIRA

223 **VITOR PRATES SILVA

224 *VINICIUS DE CARVALHO BUENO

225 *MILENA CARVALHO VERISSIMO

226 **THATIANE NENOKI GONCALVES RAMOS

227 VITOR HUGO SPINOSA CHARABA

228 *MARIANA CAMPOS CARVALHO

229 **NATHALIA GIOVANA EUGENIO JUSTINO

230 JULIA MARQUES

231 **RUBENS FRANCISCO DOS ANJOS JUNIOR

232 **CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA

233 **KAROLINE DIAS DONATO

234 JOAO VITOR BASTOS DE ALENCAR

235 FRANCINY DIMAMPERA YAMANOI

236 *LETICIA MARTIN CORRAL

237 LUCAS DA SILVA WHITE PERES

238 LINDSEY KAORI MUKAIDA

239 *RODRIGO TEODORO FURLAN

240 *JOAO CLIMACO NETO

241 **MARIA LOHAYNE SILVA BENICIO DE SOUSA

242 *LUANA DE OLIVEIRA BARONE

243 JULIA FERNANDA CATARIN

244 *JOAO VITOR RODRIGUES FRAIOLI

245 **CAMILA DA SILVA

246 MARIANA GONCALVES DE PAULA

247 PEDRO DA SILVA DE CARVALHO

248 THALES CASTILHO GONCALVES

249 *EDUARDO TARCISIO PEREIRA BASSO

250 **WESLEY FERNANDO VIEIRA

251 *FERNANDA DINIZ E SILVA DE OLIVEIRA

252 JOAO VITOR MARCAL COSTA

253 **DELCIDES FERREIRA MARTINS NETO

045 - Design (Design Gráfico ou Design de Produto) - noturno - Bauru

1 CAMILA DE SOUZA MORAES

2 *LEONARDO MOREIRA

3 *FELIPE DEL RIO DE BARROS

4 BEATRIZ DE PAULA ABDALLA

5 ARTHUR DE SOUZA BOQUI

6 *CAIO FLORENCIO RAZERA

7 GABRIEL GONCALVES VEAGNOLI

8 ADRIEL MARQUES

9 JASMIM CAPARROZ DE ALMEIDA

10 *THAINA DELGADO ZABINI

11 KARINA YURI YANAGIWARA

12 CORALINA BARRETO DE SORDI

13 MATEUS GIOVANONI NARDINI

14 VINICIUS UNDICIATI GALLASSI

15 PEDRO HENRIQUE SALGUEIRO NALON

16 LUCA O J VILLELA

17 DOUGLAS SANTOS COSMO

18 DAYANE SIMPLICIO DA SILVA

19 *ANA HARUMI GROTA SUZUKI

20 GUILHERME FELICIANO DE OLIVEIRA

21 RENAN ARAUJO CAETANO

22 *EDUARDO HENRIQUE CORGOS

23 LAURA SALLES SCHIAVINATO

24 MARIANA SAIANI STRINI

25 *FELIPE DE SOUSA UCHIMURA

26 JULIA HASSEM SCROCCO

27 YAMI MANRIQUE DOURADOR

28 GUILHERME FELIPE PAPOTTI

29 NARA LUCIA QUEIROZ MULATI

30 GIOVANA MIKI NISHIYAMA

31 *MATHEUS AMORIM PEIXOTO

32 **TIAGO GOMES GONCALVES

33 MAGNO DE PAULA SCHREDER

34 VITORIA MARIA ALVES RANGEL

35 PEDRO HENRIQUE VIZENTIM FERREIRA

36 AMANDA ERREIRO RODRIGUES

37 *JOYCE CRISTINA CAVALLINI

38 ISABELA MIRANDA SILVA

39 MURILO AUGUSTO DOS SANTOS

40 MICHAEL BARBOZA BARROS

41 *JULIA NAVARRO LOPES

42 ERICK DE ALENCAR SANTOS RUIZ

43 TATIANA BERALDO MUNIZ VIEIRA PINTO

44 *AMANDA PINHEIRO TREVISAN

45 LEONARDO HENRIQUE FAZAN

46 BARBARA DREWS WAYHS

47 PEDRO RICARDO MAROSTICA GARCIA

48 ELEN ALVES LAUREANO

49 THULIO FRANCO DE GODOY

50 *LARA GRAVINA RABELLO

51 LUIZ EDUARDO ALEXANDRINO

52 DEBORA AKINA OHASHI

53 *LEONARDO FARIA DE SOUZA

54 **WALDIR DOS SANTOS SOUZAJUNIOR

55 MARCELO RAMOS RODRIGUES DE PAULA

56 *FERNANDA YURI IWAOKA

57 *MARIANA LUIZA DE OLIVEIRA PEREZ

58 LUIS FERNANDO DA SILVA FARIA

59 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

60 *LUCAS GABRIEL VIEIRA SOARES

61 **MATHEUS TALANI DE OLIVEIRA

62 MARIANA FRIZZE ROTTA

63 ISABELLA SIQUEIRA

64 *ARIELE AKEMI SAKATA DE SOUZA

65 ANDRESSA YUMI NISHIDA DA CUNHA

66 FELIPE VIEIRA ALBANO

67 LUIZA PUCCA ROCHA

68 CAROLINE PRADO DE MELO

69 TATHIANE ALVES DUARTE

70 *SILVIA GABRIELA RAIMUNDO GUERRA

71 LEONARDO GIOVANNETTI PALINKAS

72 *HENRIQUE PUCINELLI MINICHIELLO

73 *MARINA DE OLIVEIRA FRIZZARIN

74 *CAMILA JORGE LATANZIO

75 **KAIQUE DE SOUZA CAMARGO

76 DANIELLA THEODORO DE SOUZA E SOUZA

77 *KAREN ARISSA OSSUGUI

78 EDUARDO MITSUO TOMOMITSU MONTEIRO

79 BRUNO LUIZ MARRACCINI RIGONATTI

80 *LIVIA CUNHA DO NASCIMENTO

81 LIVIA TREVEJO DELLA COLETTA

82 ALESSANDRA BONHOLI BARBOSA

83 ANNY KAROLINNE SCORSI QUEIROZ

84 PEDRO HENRIQUE BETTING RISSE

85 MARIANA FERREIRA SABINO

86 *RAFAELA GALHEGO DA SILVA

87 *MARIANE POMPERMAYER

88 MARIO TONON LEITE

89 MIRIAN TERESINHA QUINTAL FREIRE

90 JOAO PEDRO BERNARDO DE OLIVEIRA

91 ANA JULIA ALBERONI RAMIRO

92 **LUCAS OLIVEIRA CAMARGO

93 RAISSA MARQUETTO GONCALVES DO PATROCINIO

94 ANDERSON DE LIRA JUNIOR

95 VITOR MATEUS DA COSTA SANTOS

96 GIOVANNA MENDONCA SONEGO

97 BARBARA FERRAZZI CARRARA

98 *JOAO PEDRO SGARBI PORTO

99 LETICIA GRATIVAL

100 AMANDA DE ALENCAR GIROTTO

101 *GABRIELA VITORINA CINGANO

102 JOAO MARCELLO COSTA PEREIRA

103 GUSTAVO SAVERIO MARINS

104 LUCAS ALEXANDER SILVERIO

105 LARISSA YUMI ORIKAVA

106 *AMANDA AUGUSTA DE MELO

107 VANESSA MACIEL ALVES

108 MAURICIO ROGERIO DE CASTILHOS

109 LAURA ORDONHO LIBERO

110 LETICIA FIGUEIREDO BERTELLI

111 GUILHERME CONSEGLIERE FERREIRA

112 **JULIA DA NOBREGA

113 ALISON PEREIRA DE MOURA

114 **JOAO PEDRO SANCHEZ

115 JUAN FERNANDO G. T. CORTES

116 LORINE FONTANETTI BORTOLOTTI

117 *VINICIUS GALLI PIM

118 GABRIELLA CESAR CAMPANA

119 TIAGO ALVARO RODRIGUES

120 LIVIA CARRARA DE BRITO

121 JULIA MONFERDINI NICOLELLA

122 GABRIELA POLIDO GARCIA

123 ALESSANDRA YUKARI HIGA

124 *VINICIUS HENRIQUE DO NASCIMENTO

125 *GUILHERME FIAL DA COSTA

126 ANA CAROLINA CASTILHO PEREIRA

127 **BRUNA SANTANA ADAO

128 *LETICIA SILVA DE ANDRADE

129 MATEUS PIETRO DE VASCONCELOS

130 ISABELLA LIMA DE ARAUJO

131 **JHEFFERSON HENRIQUE SOUZA CANUTO

132 MARIANA PASSOS TRIMER

133 THIAGO CIRIERO VAL

134 *GEOVANI OLIVEIRA ABEL

135 MAIARA FRIAS JOB

136 JEFERSON OZANO DE BARROS ALMEIDA

137 *CAROLINE REIS REZENDE PRUDENTE

138 **JANIS SANTOS DE SOUZA

139 JOAO PEDRO PENHA FONSECA

140 **EDUARDO DE MORAIS FERRACIOLI

141 **GABRIEL FERREIRA BENTO

142 ANA MARIA CAMPOS CASSAB

143 HELOISA ONOUE SAWAMURA

144 NICOLE HELENA TEIXEIRA

145 **KAIQUE CESAR DE OLIVEIRA COELHO

146 MANA MURPHY

147 *GABRIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO

148 MATEUS VINICIUS FAGUNDES FRANZE

149 PABLO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SANTOS

150 *BIANCA GUARNIERI

151 *NATALIA GIOVANA GINIZELI

152 GABRIELA PIEDADE BERNARDI

153 *LEONARDO CORREIA DE ALMEIDA

154 ANNA LETICIA SOARES RAIMUNDO

155 *GILBERTO RAMOS BARBARESCO FILHO

156 **JOYCE DA SILVA PEREIRA

157 ANDRES MORON GUARACHE

158 RAPHAEL RODRIGUES PIERANGELI

159 *ANDREW SEIJI SATO PEREIRA

160 JAMES DOUGLAS AMARAL

161 **GUSTAVO AUGUSTO SENA SILVA

162 *CAROLINE ALVES RODRIGUES DA ROCHA

163 LUCAS BARBOSA ROQUE

164 THIAGO COVOLAN DE ALMEIDA

165 *MARIA ALICE ROCHEL DE MEIRA

166 CAMILA HELENA RODRIGUES INACIO

167 DANIEL ALBERTINI PINHEIRO

168 *DANNA ADRIANA CHOQUE VILLALBA

169 JEFFERSON MARTINS MAULAZ

170 CATARINA LUZARDO BOUCAULT

171 LARISSA DO VAL

172 *PAULO HENRIQUE FERREIRA

173 *CAROLINE JUDITH ALVES

174 ANANDA AYUMI MARIA DIAS ODA

175 **YAMONI SIQUEIRA DA COSTA

176 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LOURENCO

177 AUGUSTO B. DE O. MARINHEIRO

178 VICTOR RICARDO OLIVEIRA DEGASPERI

179 **CAROLINA VASCONCELOS DE BARROS SANTOS

180 *LUIS OTAVIO MARCILLI BERTHO

181 SAMUEL ROCHA PENHA

182 *GUILHERME RODRIGUES GALIANI

183 BRUNA LIMA AGRA

184 VINICIUS DEMARCHI ESTEVES

185 **PRISCILLA MORAES HILAYA MENDOZA

186 LORENA FERREIRA SAMPAIO DE BARROS

187 LARISSA ALQUATI DA SILVA

188 *PAULA CRISTINA GONCALES ZANCA

189 *JOAO PAULO CESARIO TROCONE

190 FELIPE MOURAO BRAZOROTTO

191 JOAO FELIPE ESCOBAR BUENO

192 NOVO HORIZONTE

193 LUIZA SILVA SANCHES

194 *LEONARDO ROBERTO PICCOLI

195 MARYANA HIROMI COSTA

196 *MARIANA GOES VILAR GARCIA

197 MARIA ANTONIA SILVA FULCO

198 THAIS NOGUEIRA CORREA SILVA

199 LUCIMAR SOARES BUENO

200 **CAROLINY RODRIGUES DE SOUZA

201 THAINA FERNANDES CUNHA

202 **LAIS HORACIO PEREIRA DA CRUZ

203 **DAVID DA SILVA FERREIRA DE SOUSA

204 *JULIO CESAR MARTINELLI GUIMARAES

205 JOAO ALEXANDRE RODRIGUES CAVALARI

206 *RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA

207 *VICTORIA CONCEICAO DE BARROS

208 SAMUEL METHNER BALDIN

209 KAUANA NASCIMENTO MUCKEMBERG

210 *LUCAS SANTOS BIAZON

211 GUILHERME AUGUSTO CRUSCO DE TOLEDO

212 VERONNICA LOUISE RIBEIRO BATISTA

213 YURI HENRIQUE GUIMARAES TIMOSSI

214 **GUSTAVO ROMAO CHIUSOLI

215 *CAIO MATEUS MASSON

216 *JAQUELINE MAIARA SANTANA

217 RICHER ABREU NAKASHIMA

218 **THIAGO MARQUES DE ALMEIDA

219 LUCAS BOTIGLIERI GIBERTONI MAURO

220 *LUANA REGINA NUNES FARIA

221 *ANDRE LUIS BRUNO

222 NICOLAS ALEXANDRE MACHADO COSTA

046 - Design (Design Gráfico) - diurno - Bauru

1 PAULA NEVES TANNOUS DIB

2 ANDRE CESTARI TRAD

3 LAIS SAYURI KAVANO

4 JOAO ALVARO NOGUEIRA NUNES

5 THAIS DE OLIVEIRA E SILVA PAULA

6 THAIS SAYURI HASHIMOTO KANADA

7 *ESTHER DE GODOY D AVILA

8 GIOVANNI BIONDI

9 KEVIN DE SOUZA GNUTZMANS

10 VITORIA ROMERO COELHO

11 THALISSA LEWIN MONTANHOLI

12 RAFAEL AMORIM BERTACINI

13 LUCCA YUJI HARADA

14 *MARIA CAROLINA DEUNGARO BRUNO

15 LUISA CRIMINELLI PEDRO SALLES

16 LAURA MOROMIZATO ZANINELLO

17 MARIA LAURA MAZER ROSA

18 BEATRIZ SAKASHITA UENISHI

19 PEDRO CARDOSO LANCA

20 ALANIS MIKA YUDA

21 JOAO VICTOR CORREIA DE SOUZA

22 BEATRIZ DE SOUZA PRADO OTTAIANO

23 LUISA GIANELLI MAGALHAES

24 REBECA DE OLIVEIRA CAVENAGHI

25 LUCIANA AYUMI TAMADA

26 LUISA OLIVEIRA CONDE

27 GIULIA ACETTO FERREIRA LOPES

28 FERNANDA MAYUMI MASUKO

29 KELLY MIHO SASAKI OMORI

30 NICOLE FERNANDA GOUVEIA DOS SANTOS

31 ISABELLA BIANCO BORTOLANI

32 IRIS FERNANDES LACERDA

33 GABRIEL SHINJI ADATI

34 *MANOELA BRANDAO VICENTE FERREIRA

35 SOFIA AGRELA FROEDER

36 *BEATRIZ PNIEWSKI

37 GABRIELA LARA RODRIGUEZ

38 ALYNE MARQUES ARAGAO DAS NEVES

39 *GUSTAVO TROYA LOURENCO

40 BIANCA YANAGIMORI PRADO

41 MARIANA MARCIANO DA SILVA

42 ANA LUIZA ANTICO PUCCINI BITENCOURT LEITE

43 CAMILLE JINBO PINNA DA SILVEIRA

44 **NATALY K SILVA DE CAMARGO

45 RAPHAELA BASSI DA SILVA

46 PEDRO REAME AVELINO

47 FLAVIA YUMI HORIGUCHI

48 JULIANA MIWA FUJITA YAMAMOTO

49 **HELLIGE RODRIGUES NOBREGA SANTANA

50 VITOR DE PAULA BANDINI

51 PEDRO ALVARES RIBEIRO

52 THIAGO TREZZA CARREIRA

53 *WILLIAM TAZAKI TANAUE

54 MARCELA MAGALHAES TEIXEIRA

55 CAROLINA NOVAIS MOUTINHO

56 BEATRIZ YUMI LOURENCO YOSHIMOTO

57 ISABELA WATANABE SILVA

58 *MATEUS AUGUSTO TAVANO

59 HELOISA AKEMI NAGAYA

60 PEDRO LUIZ PALHARINE ROCHA

61 HELOISA FARIAS BARBIERI

62 KARINA MIKA SAKAGUCHI

63 JULIO CESAR CHINATTO PLESE

64 KEVIN ABNER VIANA SANT ANNA

65 **GUSTAVO HENRIQUE SILVA

66 LUCAS CARAMELLO

67 CAROLINE KAORI FUDO

68 GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA BOECK

69 AMANDA YURIE ASATO

70 LETICIA COUTINHO FERREIRA

71 RAISSA JABASE

72 *ARTHUR LEITE GUIMARAES DAL PINO

73 MATHEUS FERNANDES VICENTIN

74 **MATHEUS LEITE MARCONDES

75 MARIA ELIZA PANAGASSI FORTE

76 **FELIPE AUGUSTO PELARIN DE SOUZA

77 DANIELA KEMY KAGAWA

78 ELOISA CORREDORE CINTRA

79 LUCAS NAKAMURA GRANGEIRO

80 DEBORA ALVES MARTINS

81 **GABRIELLE BALCESKIS

82 ELIAS SUZUMURA MUTA NEVES

83 MARCUS VINICIUS CRISPIM MIRANDA

84 **RUTH FERREIRA DA SILVA

85 JOAO PEDRO FELIPE SILVA

86 BEATRIZ MAGALHAES DIAS

87 ENRICO MONTANHA MANDELLI

88 VITOR DEFAVARI BELLUCO

89 ISABELA PRIANTE DOS SANTOS

90 **GABRIEL SALVADOR CORREA

91 THIAGO MORAES CARDOSO

92 ARTHUR FILETO SANTANA

93 CATARINA MIKA YOKOYAMA INAFUKU

94 YASMIN ROMERO MAININE

95 LUAN RYOSUKE ARAKAWA

96 LIVIA MARIA AGUIAR SPERANCOLO

97 ANNA LAURA DE CASTRO AMARANTE LUCIO

98 DIMITRIA BONINI CRUZ

99 LAIS LEITE PEREIRA ROSA

100 WILLIAN SANTIAGO FONSECA DAMASIO

101 JULIA PEREIRA SILVA

102 GIOVANNI LIMA NICOLETE

103 *BEATRIZ MARQUES DOS SANTOS

104 JULIA SOBRAL DE BRITTO PEREIRA

105 KATERINE FRANCO DAZA

106 BRUNA YUKIE ASANO

107 BARBARA FRADE DE FREITAS CAETANO

108 ANTONIO CARLOS RODRIGUES FILHO

109 MAYARA VICTORIO DA SILVA

110 LUCIANA SAORI KIKUGAWA

111 RAQUEL PATELLI DE CARVALHO SILVA

112 *VANESSA YUKARI MOTOYAMA

113 *AMANDA CRISTINE PACHECO

114 SARAH OLIVEIRA BARBOSA

115 JOSE OLIVIO BOTAN JULIATTI

116 TIFFANY YASSUDA TAIRA

117 LUIZA CARVALHO PELORCA

118 *AMANDA MIYUKI TAKEBAYASHI

119 LAIS FERNANDA GARDESANI BOTIGLIERI

120 *MATEUS BULL FURLAN

121 BEATRIZ DA PENHA CHELLA

122 *MARILIA DOS SANTOS NANI AQUATI

123 ARTUR TADAU MASSUDA

124 GIULIA AVANSI CAMERINI

125 ALICIA VICTORIA KLUG

126 MARIA CAROLINA FARIA FIORITO

127 VINICIUS FARAH KOUSSA

128 BARBARA DOS SANTOS TRINTINELLA

129 VITOR ALEXANDER SILVERIO

130 RAFFAELA TIMON COGO

131 YVONE CRISTINA LEONE FELTRIM

132 GUSTAVO DE NANI MAZINETTI

133 MARIANA AZEVEDO LUIZ

134 *SARAH AUGUSTA BARBOSA DE SOUZA NASCIMENTO

135 INGRID SOARES TEIXEIRA

136 BRUNO MATHEU MOREIRA STEFANUTO

137 LUIZ GABRIEL DOS SANTOS TOMIKAWA

138 *ANA PAULA AMBROSANO RIBEIRO

139 **ANA PAULA MORALES

140 JOAO VITOR CAPRETZ CECCATTO

141 **CAMILA PINHEIRO DE SOUZA

142 *ISABELA DE MATTEI LUGLI

143 *MATHEUS BERNARDINO DA LUZ

144 HIANDRA APPEL GUERRA

145 *REBECCA SANTIAGO GERMANO

146 THIAGO QUIRINO GODELLI

147 CARLOS EDUARDO PAVAO AURELIANO

148 CLARA OKIISHI

149 FERNANDA RIZO

150 MATEUS ROSSI CAMARGO

151 *TARSILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

152 LARISSA TIEMI TABATA

153 LUISA BALBI MIAMOTO

154 CINDY XAVIER HISANO

155 JOAO VITOR DOS REIS COSTA

156 NATHALI MIRAMONTES LIMA

157 GIOVANI UTHER JULIAN

158 GABRIELA SAEMI ARAKAKI

159 HANELINE SANTOS GOMES CUNHA

160 *LETICIA ZEBRAL QUIQUINATO

161 *PAMELA MANZINE DOS SANTOS

162 **GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA

163 MARIANA CHIQUETTO DE MEDEIROS

164 *ALINE DA SILVA CASTRO

165 GABRIEL ROBERTO MACHADO

166 FELIPE YUKI KATO

167 LETICIA MENDES MICHELAM

168 MARCELLA GALHARDO

169 JULIA SOUSA PAIXAO

170 GUILHERME BERNARDES OLIVEIRA

171 BRUNNO MONTEIRO BATISTA

172 MARCUS VINICIUS HENRIQUE BELLI

173 DESIREE DE ASSIS FURTADO

174 MARIA LUIZA RAVANELLI MINELLI

175 VITORIA MARTINS HANSEM

176 LETICIA RODRIGUES ALVES DE SOUZA

177 ISABELA CORDOVA RIBEIRO

178 *LUIZA DEZOTTI

179 *GIULIA FERREIRA VARIS

180 GUILHERME YUDI YOKOTA

181 *PEDRO IVO OLIVEIRA MINOZZI

182 FELIPE PAULINO DOS SANTOS

183 ANA LUISA STIVANIN FECCHIO

184 *GABRIEL HENRIQUE AIRES DOS SANTOS

185 AMANDA AKEMI DE OLIVEIRA

186 SUZANA ADAMY DA ROCHA

187 CAROLINA TORRES PASSOS

188 VIVIAN ALVES DA SILVA

189 *REBECA MORELLI MOLINA

190 THAYNA SILVA FREIRE

191 GIOVANNA SCARABELI DE GODOY

192 **VITORIA CRISTINA PACHECO DE JESUS

193 *BARBARA SANTOS EVANGELISTA

194 *RENATA PEREIRA DOS SANTOS

195 *MARIA CAROLINA BRANCO DA SILVA

196 *FABIO HENRIQUE CUNHA RODRIGUES

197 **NATAN MAGNO DOS SANTOS OLIVEIRA

198 PEDRO HENRIQUE BENINI DOS SANTOS GAVIAO

199 GABRIEL GIOLO MELETI NUNES

200 **ALINE ALVES DIAS DA SILVA

201 JENNIFER CHRISTINE SCALOPPI

202 RAFAELA NEVES DA SILVA

203 MATEUS MERLO SARZEDO GUEDES

204 GABRIEL BENICA RODRIGUES NEGRISOLI

205 NATALIA FELICIANO DE OLIVEIRA

206 *GIANLUCA MATEUS SIGUEIRO NOMIYAMA LONGARINI

207 BRAS SORAO TOYODA NAKUI

208 RICARDO PICCOLO ESTEVO

209 GEOVANNA RODRIGUES MACHADO

210 *ISABELLE RIBEIRO ORNELAS COELHO LIMA

211 *EDUARDO TOITO GARCIA

212 GIOVANA M. NARDO

213 **GABRIEL FARIAS DO AMARAL

214 VALENTINA FERNANDES BARRETO LACERDA

215 BEATRIZ SAMPAIO OLIVEIRA

216 **GABRIELLE CRISTINA SALES

217 ISABELA IMAFUKU MENIS

218 CAIO MORAES MURER

047 - Direito - matutino - Franca

1 LAURA BESTANE BRANTIS

2 LEONARDO SCARANO ZACARIN

3 VITOR LUIZ DE MATOS RAMOS

4 OTAVIO CORREA VAZ GUIMARAES

5 CAIO JORGE RIBEIRO ZOTTA

6 GUILHERME OLIVEIRA ROCHA

7 WILLIAN YOSHINORI YAMAHUTI

8 FERNANDO CRUZ NOBOA LEME

9 JOAO PEDRO ARBEX DE OLIVEIRA

10 FERNANDO MAGALHAES PERGHER

11 LUIZA DIAS SEGHESE

12 VITOR DANELUCI CARDOZO

13 TALISSA LOPES DE OLIVEIRA TERASSAKA

14 IGOR MATHEUS ALVES DA CUNHA

15 JOAO CARLOS SIRE SALGADO

16 MATEUS FOSSA MARQUES

17 GABRIEL MACARIO DA SILVA

18 GIOVANNA GRANDO PASQUARELLI

19 CAROLINA BIDOIA

20 GABRIELA CORTEZ CAMPOS

21 LORA MARTINOVA BERTOZZI LAZAROVA

22 GABRIELA BORDUCHI RIBAS

23 LUCAS SILVA SUNIGA

24 JOAO VITOR CORREA PENTEADO

25 RAFAEL DINIZ ROLOFF

26 PEDRO HENRIQUE CRUSCA MILANEZI

27 LETICIA GOMES DE OLIVEIRA

28 BARBARA GOMES BRANDAO

29 JULIANA LUMY YAMAGUTI

30 GUILHERME BRAÑAS SUMAN DE AZEVEDO

31 ESTER ROMANO PEREIRA

32 ANDRE LUIZ PIGNATARI FILHO

33 JAFFER LISBOA INHA DE SOUZA

34 PEDRO SBERNI RODRIGUES

35 CAMILA JATAHY OZORIO

36 *ANDRE MARTINES DE ANDRADE

37 CAROLINA PACHECO SERRA SEQUEIRA

38 PIETRA BRESSANE FONTANA

39 RAFAEL MANGINELLI LAMAS

40 GABRIEL ANDRADE DE CARVALHO

41 LEONARDO ZACCARIA CABRERA MARTINS

42 PEDRO CURY DE FREITAS

43 DEBORA NERY SCHWARTZ

44 BRENNO CAMPOS FERREIRA

45 VITORIA FERNANDES ANDREOSSI

46 THALITA ANDRADE BARBOSA

47 DIMITRIA LADEIA CHRISTOVAM

48 HENRIQUE M. DE S. M. SILVA

49 JULIA CHECHINATO PASSADOR

50 LEONARDO LOPES RODRIGUES

51 MARIA CAROLINE CASTRO SANTOS

52 RAFAELA CARNEIRO GONELLA

53 MARIANA NASCIMENTO BARBOSA

54 PAULO VICTOR CINCERRE DE GODOY

55 ANA CAROLINA SANTOS RIBEIRO

56 ELENA MOURA LEITE MARTIN

57 ALEXANDRE ORLANDINI PEREIRA

58 ISABELA DE ARAUJO ZAMBON ELIAS

59 JOAO PEDRO CARVALHO FURLAN

60 GUILHERME VIANA VASCO

61 JOAO VICTOR PALERMO GIANECCHINI

62 HENRIQUE AFONSO DA CUNHA DE SOUSA

63 DEBORA GRAZIOSI FERREIRA RAMALHO

64 EDUARDO ZANIRATO BRANDAO

65 OLAVO ALVES PEREIRA NETO

66 FELIPE DE ARAUJO CAPETO

67 GABRIELA PIZZOL

68 BIANCA DE SA CARVALHO

69 SOFIA DA SILVA MARTINEZ

70 ALUISIO RIBEIRO FERREIRA FILHO

71 JOAO LUCAS MONTEIRO SANTOS

72 PEDRO SERGIO LIBERATO SOUZA

73 ANA ELISA SILVA MAGESTE

74 LEONARDO R. Z. MAUAD

75 ARON MANOEL BARBOSA

76 MATHEUS HIROSHI ARABORI

77 PEDRO SANCHEZ BOMFIN

78 GUSTAVO GARUTTI MOREIRA

79 LUCAS FERREIRA DELL ARMELINA

80 DOUGLAS TOCI DIAS

81 ANA CLARA DIAS RODRIGUES

82 ANIBAL JORGE PINTO NETO

83 *GUSTAVO LUIZ SCUDILIO DE FREITAS

84 LETICIA VIEIRA DE MELO

85 GUSTAVO LOBATO DEL ALAMO

86 PEDRO HENRIQUE MAMEDE JOVEDI

87 ISABELA SANITA ATOLINI

88 FERNANDO BENITES ORTEGA GONCALVES

89 **PEDRO GABRIEL BARROSO DE OLIVEIRA

90 GABRIEL SILVA GUIMARAES

91 LUISA LISBOA GUEDES

92 BETINA RODRIGUES YAGI

93 AMANDA PITON ALMEIDA

94 BRUNA BENZI BERTOLLETTI

95 FELIPE AUGUSTO COSTA SIQUEIRA

96 LARISSA YUMI IWAMURA NITTA

97 VICTOR HUGO FERREIRA GERALDO

98 PIERO ENRICO ESPOSITO

99 NAYARA LOPES SANCHES

100 LUIS FELIPE BOMBARDI BORTOLIN

101 FLORENCIO PEREZ GIRAUD

102 GABRIEL FRANCHITO CYPRIANO

103 LARISSA MARIA BORGES DA SILVA

104 MARINA SAYURI KITAYAMA

105 DANYELLA NUNES DE SOUZA MARQUES

106 CIBELLE CRISTINA PAMPLONA LEAL

107 MARIA EDUARDA SOARES DE ALVARENGA

108 AUGUSTO ROZENDO MENDES

109 GIOVANNA ALVES GOES

110 PEDRO AMERICO BENECIUTI DOS SANTOS

111 MATHEUS PARO POLIZELLI

112 **GUILHERME FALCAO DE FREITAS

113 LUISA VIEIRA BARBOSA

114 VITOR EDUARDO SANCHES

115 TIAGO TREVISAN BORTOLAZZO

116 LETICIA CUNHA FURLAN

117 ANNA SAMBO BUDAHAZI

118 RAPHAEL THARSUS MARCONDES

119 MARIA THERESA NAKADA BESSI

120 LIVIA GERALDI LIMA

121 ELOAH FERREIRA MIGUEL GOMES DA COSTA

122 CATHERINE RECACHO LORICCHIO

123 JOAO HENRIQUE B. P. LEITE

124 NATHAN AKITO SAKASHITA

125 ANNA LAURA SILVA

126 HEITOR SIODONI PALANCIO DO PRADO

127 BEATRIZ RIPOLL TOSTA

128 MARCELLA MUNARETTO CABRAL

129 VITORIA CRISTINA KUHN CAMARGO

130 ISABELLY GONCALVES BARBOSA

131 LUIZ EDUARDO DE AVILA GUIMARAES

132 KIMBERLY YUKI OGAWA OSHIRO

133 FELIPE CARDOSO SCANDIUZZI

134 *LUANA GRACIANA SILVA

135 PEDRO FERNANDO BORGES

136 MARCELA BEATRIZ DE OLIVEIRA

137 *VINICIUS DE PAULA CASTRO

138 BRENDA SCHIEZARO GUIMARO

139 GABRIEL FERNANDES BARBOSA

140 MARIA CATARINA MAHTUK FREITAS MEDEIROS BORGES

141 FERNANDO JUN SATO

142 GUILHERME BRINHOLLI LEBOIS

143 ISADORA GIMENEZ NICOLINI

144 KATHIA MATSUIKE GONCALVES

145 LEONARDO VASCONCELOS RUZZARIN

146 ALANA APARECIDA RUFINO DE SOUZA

147 RAFAELA CLAUDINO OSAKI

148 RAFAEL TASCONE JUNIOR

149 JULIA CABRAL JORDAO

150 RAFAEL MORO BRANDAO

151 ERIC MARX

152 MARINA DOMINGUES BOVO

153 FLAVIA PAVANI TEODORO

154 ISABELLA SEMENSATO GUELFI

155 ADRIEL GONCALVES MAIA

156 CARLOS SANTOS VALERIANO

157 GIOVANNA MENATO PASQUINI

158 MATHEUS HENRIQUE STRINGUETO

159 RODRIGO BALILLA ORVIETTI

160 NATHALIA DE ARAUJO D AMBROSIO

161 LUIZ GUILHERME DA HORA RIBEIRO DA CUNHA

162 *LUCA MACHADO BOTTINO

163 ISABELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA

164 ANA CLARA ROMAO VIEIRA

165 VICTOR SIMIONATO DE MOURA

166 RUBIA BRAGANCA PIMENTA AROUCA

167 RAYRA ALVES DE FARIA

168 LAURA CHAN RISSATO

169 PEDRO AUGUSTO ESTRELLA

170 ALEXANDRA TUMIOTTO DE PADUA

171 LUISA PEREIRA REIS

172 MARIA JULIA PASCHOAL MINTO

173 YASMIN FERNANDES SOARES DA SILVA

174 GIOVANA GOMES SAMPAIO

175 MILLA MONTEIRO KOTANI

176 JULIO MARTIN PEREIRA

177 EMILY CAROLINE COSTA DA CUNHA

178 TIAGO NERY CONSTANTINO

179 SOFIA DALLA DEA BARONE

180 MARIA CLARA VILELA ALVES DA SILVA

181 LUANA APARECIDA RAIMONDI

182 LUCAS COELHO WEGUELIN VIEIRA

183 AMANDA DE ANDRADE DUARTE

184 GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ

185 SOFIA DE SOUZA BRITO

186 RAFAEL VILARINHO SANT ANA

187 GIOVANNA TOLENTINO DE ANDRADE SILVA

188 GIOVANNA DE ABREU CASTELLO BRANCO

189 FERNANDA ZAMPIERI RODRIGUES

190 NELSON BERTUCCI SIMAO

191 NICOLLAS GUILHERME MOTA GERARDI

192 CAROLINE FERREIRA SALIONI

193 *CAROLINA MURATA HASHIMOTO MITUMORI

194 FERNANDA CARVALHO GUIMARAES MOREIRA

195 VITORIA SILVA RIO LIMA COSTA

196 DHANIEL POLETO CAVASSANA

197 CAIO CORREA DO NASCIMENTO

198 FABIANA GIL DE PADUA

199 FERNANDO CELSO GUIMARAES NETO

200 PILAR SERRANO MORAD

201 ISABELLA BARBOSA CHAVES

202 AINA FERREIRA CABRAL

203 ALICE MARIA SANTOS REIS

204 CAROLINA SOARES LOBO

205 BEATRIZ JULIAO DE SOUZA

206 GABRIELA BELOTI DE MORAIS

207 MARCELA REINO MORI

208 LUAN CARVALHO MODOTTI

209 GABRIELLA DE SOUZA COSTA

210 ANA LAURA PORPHIRIO SANTOS

211 CAIO AUGUSTO CAPARICA BARBOSA

212 MARINA RODRIGUES DE ARAUJO

213 MARIA EDUARDA BUSCAIN MARTINS

214 DANIELLI FERNANDA PINTO

215 BARBARA CHAUD

216 LARISSA DIZARO CARDEAL DA COSTA

217 BEATRIZ DE PAULA GENTIL

218 MARIANA LOPES DE GODOY FELICIO

219 VICTORIA XIMENES DIAMANTINO

220 RAFAELA FERRARI FIGUEIREDO

221 IGOR CAMPOS OLIVEIRA

222 ANDRESSA CHRISTINA FARIA

223 ULISSES MARINELLI FERREIRA

224 LEONARDO MARQUES BELLINI

225 IGOR MOURAO ALTOE

226 ISABELA QUIRINO MACHADO

227 LUCCA IANONI COLFERAI

228 **GIOVANNA CRISTINA FERNANDES SAVAI

229 BRUNNA MARCELI SANT ANA

230 MARIA CAROLINA POLO VIEIRA

231 DANIEL DE SYLLOS LIMA GAVRANIC

232 RAMIRO FERRARI MATEO DE OLIVEIRA

233 MARIA FERNANDA MANGILE

234 DEBORA QUAIATO GOMES

235 RODRIGO PORTELLA GUIMARAES

236 VITOR RUSSI DE MATTOS

237 CAROLINA MAROQUIO DE NADAI

238 *RICARDO THOMAZI RODRIGUES

239 ANA ROSA NASCIMENTO

240 GABRIELA PINTO MIGUEL

241 GABRIELE SORATO BONELI

242 CAINAN FESSEL ZANARDO

243 THAINA DE OLIVEIRA GUIMARAES

244 ANGELINA SILVA BASSO

245 CAIQUE BARRETO DA SILVA

246 BEATRIZ INACIO ALVES DA SILVA

247 MARIANA ROQUE TOGNETTI

248 ELLEN THAIS AKEMI NOMURA BATISTA

249 CAMILA LEMOS SILVA

250 GABRIELLE SCARANELLO FARIA

251 GIOVANA REIS MAIA

252 JOSE HENRIQUE RODINI CALDARI

253 LEANDRO QUELUZ CLEMENTINO

254 **GABRIEL KAIQUE CASTRO DE MELLO

255 IZABELLA DE CASSIA GALHARDO

256 DAIANE LANDIM BRAVO

257 NATTAN PROCHNON AMARAL

258 MATHEUS DE MEDEIROS GOMES

259 MARCELA MATHEUS

260 BEATRIZ BUCHETTI

261 ARIANE ALVES DE QUADROS

262 LUIZA MASSAROLI ROMERO

263 LARA FERRARI DE CASTRO

264 HELENA TASINAFO LOPES

265 GABRIEL GONCALVES GARCIA

266 *ALINE FERREIRA DO CARMO

267 GABRIEL TRISTAO DE CARVALHO

268 MATHEUS FARIA DE SOUZA PAIVA

269 MARCELO MACEDO AMARAL

270 MAX PELOZATO PIRES

271 CAMILA LACOMBE DE CASTRO

272 CAIO MANSOUR CASTILHO

273 DANIELA BONANI DE MENDONCA

274 MIRELLA MIRANDA BOFFI

275 CLARA ARAUJO DE MENEZES

276 AMANDA FUENTES DA SILVA

277 MARIANA AMARAL GARCIA

278 ISABELLA MENGOAL PEPE ORNELLAS FRAGOZO

279 MARIA CLARA ANTUNES MORAES

280 RENAN AUGUSTO TAMINATO

281 GUSTAVO PORZIA CAPELLA

282 INGRID HARUMI MUKAIDA CHEN

283 *JOAO VITOR DE OLIVEIRA PONTES

284 LUCAS VANELLA LEME

285 BEATRIZ MIYAZAKI KAKAZU

286 TALITA VAZ MOREIRA MAGALHAES

287 *TAYNARA JUNILIA GUERRA DE MORAES

288 LUCCA REZENDE RODRIGUES

289 DENISE CONDORCHUA TAMADA

290 JAQUELINE DA VENDA GUIDOLIN

291 JULIA SIMABUKURO

292 GEORGES VICENTINI EL HAJJ MOUSSA

293 VIVIANE PEREIRA DA SILVA

294 GABRIELA DE LIMA QUEIROZ

295 MARIANA FARIA DIAS

296 LARA ESTEVAO LOURENCO

297 HENRIQUE PEREIRA ORSI

298 JOSE JOAO BARBOSA NETO

299 VINICIUS MARQUES CALIXTO

300 GABRIEL DI LORENZO TEIXEIRA CLEMENTE

301 CAROLINA DA SILVEIRA MASSARO

302 CLARA MENDES VILLELA SANTOS

303 MARCELLO FABRICIO VECHIN DOS SANTOS

304 INGRID ALMEIDA SILVA

305 BEATRIZ ALTEMARI

306 GIOVANA ADELINA VELLOSO MARQUES

307 JESSICA LEONELLO LORENZATO

308 GABRIELA PORTO FERNANDES DA SILVA

309 MARCELA FEDRIGO SILVA

310 *GABRIELA RANGEL EDUARDO SILVA

311 MARIA CLARA MIGUEL SANTAROSA

312 MARIANA MACIEL

313 MELINA OLIVEIRA E MARINHO

314 LUCCA CATINI LANZI

315 GABRIEL CARVALHO VAZ

316 GABRIEL DE ALMEIDA SALZANO

317 BEATRIZ GOMES FORNAZIERO

318 ANGELICA MIGUEL CARDOSO

319 *BEATRIZ PEREZ TRAD

320 VITOR BEAN

321 GABRIELA KAREN ENDO

322 GABRIEL CAMARA BRANCO

323 NATALIA OLIVEIRA PERLES DOS SANTOS

324 MATHEUS DE LUCCA THOMAZ

325 ALLAN FERREIRA BRITES

326 VICTORIA MARIA RIBEIRO COSTA

327 LETICIA BIZERRA CHEROBIM

328 **GABRIEL VICENTE MORENO

329 LIVIAN SCHWARZ MENDES

330 LETICIA ALVES OLIVEIRA PEREIRA

331 IGOR LOPES SALMEIRAO

332 LARISSA SCOLFARO NOGUEIRA

333 MARIA EDUARDA TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA

334 JULIANA SAMMARCO ZECCHIN

335 LUCAS FORTI FERNANDES

336 MARIA EDUARDA DE TOLEDO CHIARELLI

337 KAROL BORROTI ZANETTI

338 LAURA NOGUEIRA DE ASSIS

339 FELIPE MACARIO RAMOS

340 MARIA JULIA VALERINI CASSANTA

341 THAIS HATSUMI HIRATZUKA

342 YASMIN FAUZE MAHMOUD

343 ADRIO LUIZ ROSSIN FONSECA

344 BEATRIZ MARTINEZ TOQUETON

345 MARIA EDUARDA DOS SANTOS PIVETTA

346 BEATRIS NINNO CESTARI

347 BEATRIZ GONCALVES MACIEL

348 GIOVANA CHAGAS DE LACERDA

349 MATEUS PEDROSO SOUTO

350 BEATRIZ DO AMARAL ACHUI

351 VIVIAN BARRIONUEVO SAKAMOTO

352 PEDRO ANGELO MARTINS

353 CLARA DE ALMEIDA ACEDO HERNANDES

354 ANA LUIZA ALVES ALCANTARA

355 JULIA DEMACQ PONTOGLIO

356 RODRIGO CARDOSO LOURENCO

357 BIANCA PRISCILA HERRERA

358 SOPHIA LIMA PANICO

359 SARAH MORHY PEREIRA

360 ROMULO VASQUES ROLLO

361 GABRIEL GO TAKANO

362 RAFAEL FEREZIN OLIVEIRA

363 MURILO MIHICH GIUDICE

364 VICTOR AUGUSTO VITTI DE LAURENTIZ

365 *BIANCA MAGALHAES CORDEIRO

366 THAIS FARIA SANTOS

367 LAIS RAMALHO DOS SANTOS

368 ARTHUR ROCHA MARTINS RODRIGUES TEIXEIRA

369 CAIO GABRIEL DUARTE

370 *HAROLDO MARTINS GEROLOMO

371 RENAN LUCAS DE NARDI

372 *CAROLINE SOARES BRISOLA

373 *MARIANA GIMENES GARCIA

374 GUSTAVO GASPAR REHFELD

375 *LARISSA HAEMI HONG

376 RAQUEL DE MOURA

377 GABRIEL DE MELO CRUZ

378 *WILLIANS CARDOSO DOS SANTOS

379 MARIANA ROSSINI DE CAIRES

380 JULIA SALA SANTOS

381 ISABELA FABRETTI

382 ANA CATTARINA DIAS RIQUE

383 VITOR DA SILVA LEBRE PEZAREZI

384 LETICIA ALESSANDRA ALBISSU

385 RAFAEL CARNEIRO NEGRAES

386 DEBORA PEIXOTO SILVA

387 GUILHERME DE CARVALHO CAMARGO

388 HUGO NERY SILVA

389 PAULO HENRIQUE RISSO CAIRES

390 JONAS PIRONEL BARATO

391 FELIPE CARDOSO MEDINA

392 FRANCISCO T. DE LIMA

393 BRUNA DELGADO AGUIAR

394 TEREZA FONTES SOARES LIVRAMENTO

395 GUILHERME BEZERRA SANTOS

396 ARTHUR GONCALVES CAMARGO

397 FERNANDA PUTRINO DE SOUZA

398 CAROLINA DOS REIS NOGUEIRA DE ALMEIDA

399 VICTORIA MONTEIRO AMENDOLA

400 GABRIELA TALARICO

401 MARIA EDUARDA ALENCAR HIDALGO

402 ISABELLA DA ROCHA CAIRO

403 ALEXANDRE BOLZANI MORELLO

404 DEBORA ROMANI BARBOSA

405 LARA ROSSI AMBROZIN

406 FERNANDA BACCARIN DISSORDI

407 LUIZ GUILHERME DE MORI WAISROS

408 CAIO FERREIRA DE SOUZ

409 ISADORA BELTRAMINI MATHIAS

410 ANA HELENA TIERE

411 ANA BEATRIZ MONTEIRO MEIRELLES

412 BEATRIZ MAYUMI JACOB USUI

413 GIULLIE NAOMI FUTENMA

414 VERONICA BARROS RIBEIRO CAFFE

415 GUSTAVO MAKOTO KAMADA TOMITA

416 *JULIANA BEATRIZ DE PAULA GUIDA

417 MARIANA VICTORIA BRAGA RESENDE

418 ELIAS GIOVANINI GONCALVES

419 JOAO VICTOR DA FONSECA SANTAMARIA

420 LEANDRO FARIA COSTA

421 NAOMI MUNUERA OGATA

422 CATHARINA JESUS DA SILVA

423 GUILHERME GIMENES GIROTO

424 GIOVANNA SUCUPIRA AFONSO

425 FERNANDO DO AMARAL MOREIRA

426 ALEXANDRE ALVES DELLA COLETTA

427 MATHEUS LACATIVA MORGATTO

428 PEDRO AUGUSTO GIUNTI CARUZO DE ARAUJO

429 CAROLINA LADISLAU PLACERES

430 LUCCA RODRIGUES LOYOLA

431 DANIEL FERNANDO CHAVEZ

432 *FILIPE COUTINHO GOMES

433 ISABELA CALDEIRA GARCIA

434 EDUARDA MOHRING ALVES BENTO

435 OTAVIO AUGUSTO SETTI DE ALMEIDA MARCELO OLIVEIRA

436 **SARA MARCELINO DA SILVA DE ALMEIDA

437 MARCELLE NORDI JORGE ARMANI CIRINO

438 MARIANA RODRIGUES DA CUNHA FONTOURA

439 RUBENS LOMBARDI NETO

440 MARIA VITORIA DE SOUZA GODOY

441 ISABELLA DAPHINIE DE SOUSA

442 LEONARDO BARBOSA MINEIRO

443 BRUNO BARROS MARCIANO

444 ANA CLARA JUNQUEIRA DE ANDRADE ARRUDA

445 MILENA RAFAELA LIMA DE FALCO

446 JULIANA GODINHO PINTO

447 ISIS CESAR CORASSA

448 KATHANA ABATI LUVISON

449 CECILIA CAROLINA DE ANDRADE MAGALHAES PICHELI

450 TATIANA LIE FUKUHARA

451 FELIPE CUNHA MANOEL

452 VINICIUS NEVES PIASSA

453 MARIANA DELGADO BRITEZ RIGACCI

454 *FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO

455 LETICIA ALVES ZAMPERLINI

456 *GABRIEL MEDEIROS POSPIH

457 RAFAELA DE ARAUJO HERMENEGILDO

458 BEATRIZ DE LIMA BRIGATO

459 LUCAS PASQUALINI CARDOSO

460 FERNANDA NASCIMENTO FALEIROS

461 TAINAH GASPAROTTO BUENO

462 MARCELO FERNANDO DE SOUZA JUNIOR

463 GUSTAVO BRUZADIN GRATIERI

464 MATEUS BACHIEGA DE ALMEIDA

465 CAROLINE GALANTE DE ANDRADE

466 NICOLE MORALLES CHUMA

467 THALES VICENTE BENASSI

468 ALESSANDRA NAYARA MAZIERO

469 GIOVANNA FUZARO RODRIGUES MIRSHAWKA

470 FABIANE MOTA GOMES

471 VANESSA PATERSON DE CARVALHO PONTES

472 THOMAS VINICIUS YAMAMOTO

473 ANIELLY SCHIAVINATO LEITE

474 YASMIN DE OLIVEIRA SILVA

475 CARLA R. BETTINI DE GODOY

476 CAIO ALVES DA CRUZ GOMES

477 REBECA FAUSTINO VIEIRA DA SILVA

478 FABIANA MORI CREMASCO

479 GABRIELLE ALMEIDA ROCHA TAVARES

480 TAINA DE MELO SOARES SILVA

481 BEATRIZ DE ALMEIDA

482 MATEUS FRAGA MARESCH

483 LARISSA MENGHINI BONILHA

484 VITORIA MENEGHETTI MINATEL

485 EDUARDO DE ALMEIDA

486 CARLA HULSHOF

487 GIOVANNA FIGUEIRO PACHECO

488 ANA PAULA CARDOSO ALMEIDA

489 EDUARDO GIUGLIANO GARCIA

490 ANA PAULA CANESIN BISCARO

491 ANA LUISA ANUNCIACAO

492 PEDRO AUGUSTO RAMOS MONTEIRO

493 RAISSA BARBIERI FAVERO

494 LETICIA ESCOBAR BEZERRA

495 JOAO MANUEL PEREIRA ECA NEVES DA FONTOURA

496 ANA LUIZA DE SA VALENCA GIL

497 MARCO CAVANI AIRES

498 JOAO PEDRO DE MATOS SILVA

499 BEATRIZ ISABEL NOGUEIRA LEMOS

500 LAYS EMILY DE SOUSA

501 LUIS FELIPE PERUCA SPERANZA

502 GUILHERME DA COSTA DIAS

503 BARBARA TOLINI

504 *RODOLFO HENRIQUE BARBOZA ZAGO

505 DANIELA PASSOS DIAS LEVY

506 ISABELLA DE OLIVEIRA VICENTE

507 MARIANA ALENCAR DE SOUSA

508 DANIEL DE MOURA BOECHAT

509 JESSICA KAMIMURA ARRAES

510 PEDRO HENRIQUE SABINO FERREIRA

511 **MARIA CECILIA GOES

512 RENATO FRITZ HOEFLER

513 THIAGO SCHIAVETTI SINZATO

514 MARIA LUIZA DE GERONE GONSALES

515 LAIS MOZZELLI FONSECA

516 GABRIEL AUGUSTO DE ARAUJO

517 WASHINGTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA FILHO

518 MICHELLE TAVARES PINTO ZAHRA

519 MARIA CLAUDIA BOAVENTURA SOARES

520 JULIA DE CARVALHO SILVEIRA

521 BEATRIZ REIA CARDIA GIELFI

522 GABRIELA FARIA MENDES DA COSTA

523 JULIANA ROSA MIRANDA

524 JOAO LUCIO BERNARDES NORONHA

525 LAURA PAVINI CARAMAGNO

526 MARCELLA MACCHI JORGE MARCELINO

527 JOAO INACIO MIGLIORINI SILVA

528 JOAO PEDRO BALBONI PINHEIRO

529 VICTORIA V GUIMARAES

530 CAMILA RIBEIRO ALVAREZ

531 GLENDA CUSTODIO MIESSA

532 GIOVANNA CORREIA ROSA DA COSTA

533 ISABELA RIBEIRO LOPES DE ALMEIDA

534 PAULO HENRIQUE ANDRADE MACHADO

535 GUSTAVO LIMA CASTELLUCCI

536 ITALO FAVIANO

537 LUIZA AGUIARI MENNA

538 MARIA EDUARDA SHINTANI ASSIS PALMA

539 LUCAS BACELLAR FONTANA

540 RODOLFO FRANCISCO DE CASTRO

541 CATARINA DE FREITAS CUCEARAVAI

542 MARCUS VINICIUS RUIZ DE AZAMBUJA

543 GUILHERME GOLFETTI FERNANDES

544 CAMILA MATIAS

545 GIOVANA LEITE RIBEIRO

546 CAROLINA PASTORELLO

547 HENRIQUE CAMARGO PENTEADO

548 *ANITA BUENO TAVARES

549 LUIS GUILHERME MARIANO NOGUEIRA

550 LAURA SCARDOELI DE FIGUEIREDO

551 SABRINA BEZERRA DE SOUSA

552 *LYGIA HELENA ROSSI DA SILVA

553 FELIPE DOS SANTOS DUARTE

554 RENAN PEREIRA DIAS

555 LUCAS DIGIERI DOS SANTOS

556 PEDRO RIBEIRO BAGAIOLO

557 FERNANDA CRISTINA MAZZUCO

558 CAROLLINA SAGULA ARELLANO LAGOS

559 GIOVANNI FURLAN GABIA

560 JENNIFER RIBEIRO DOS SANTOS COELHO

561 RAQUEL CAGNON QUITETE

562 REBECA BACCI MARTINS TRIGO

563 BIANCA ARAUJO RIBEIRO DE CASTRO

564 MARIA FERNANDA BRUNELLI INNOCENTE

565 GIOVANA FUJIWARA

566 LARISSA NALESSO COSTA HARDER

567 NICOLE MARTENDAL TROTTA

568 SCARLET INACIO

569 JOSE GARCIA DA SILVA NETO

570 VICTOR BATISTA GARCIA

571 GUILHERME ALVES STAGNI

572 CARLOS EDUARDO TORRES DE CARVALHO

573 DANIELA ALVES RIBEIRO

574 ANA FLAVIA TANIMOTO ALGARTE

575 BRUNNA FERNANDES DE REZENDE SILVA

576 MARIA CLARA GOMES DA SILVA

577 JULIA MARCAL SILVA

578 LAURA GONCALVES BETINI

579 GIOVANNA CANCIAN VIEIRA

580 REBECA DE OLIVEIRA DA SILVA

581 BIANCA MARINO GUIMARAES

582 VINICIUS ANTONIO PACHECO

583 ANTONIO BELMONTE DE ALBUQUERQUE

584 *FELIPE BUENO TULLIO

585 JOAO RAPHAEL CIOFFI

586 LEONARDO DELATORRE LEITE

587 VINICIUS SAKAMOTO MENDES

588 PEDRO LUIS PENICHE DE OLIVEIRA

589 NATALIA MAURICE SANABRIA DE MORAIS

590 ISADORA PEREIRA CAMARGO

591 GIULIA RODRIGUES VIANA

592 CARLOS EDUARDO SCHULZ BENEDETTI

593 LAIS LUCILIA RIBEIRO SANTA ROSA

594 GUSTAVO CAMPOS DE QUEIROZ

595 DANIELA RIGOTTO CARNEIRO

596 MILENA CARDOSO SILVA

597 FELIPE DANTAS DE MIRANDA BLANCO

598 BRUNO MENIN DE OLIVEIRA

599 NATHALIE CICARI MARINHO PINTO

600 JOAO VITOR CALIGARIS BERNADINO

601 JESSICA DECARVALHO FONTOLAN

602 BEATRIZ MORENO OLIVA

603 DANILO EL CHIHIMI BERNARDI

604 ISABELA DE OLIVEIRA RODRIGUES

605 GUSTAVO YUJI KITAHARA

606 JULIA OLIVATO

607 IGOR FONZAR

608 MILENA SATIKO KOYAMA

609 JULIA BERNARDES VIEIRA

610 NATALIE KORZENOWSKI DA SILVA

611 RAYANE MANOEL GARCIA

612 LOUISE KAKAZU BERTACIN

613 DAVI ARIEL NOBUO BEPU

614 ANDRE SEIJI NISHIMURA YOSHIMOTO

615 LEANDRO PEREIRA MARQUESANI

616 MARCO ANTONIO RAIMONDI

617 GIULIA PAVARINA DUTRA

618 NATASHA SAYURI URUSHIBATA SATO

619 DANIEL NOCCIOLI SANCHES

620 ANA LUIZA SILVA SANTOS

621 BEATRIZ BORINI FERREIRA

622 BEATRIZ MONCINHATTO PELISSON

623 LUCIANA MAIUMI ANZEI

624 FILIPE GARCIA GONCALVES DE ALFARO

625 GABRIELA PEREIRA DE FREITAS

626 RENAN SANGALLI BROCHI

627 BEATRIZ NEVES DE JESUS DOS SANTOS

628 RENATO SECCO GARIBE

629 ILANA BAENA ALCALDE PEREIRA DE SOUSA

630 MARIA CAROLINA MARTINHO DE OLIVEIRA

631 BEATRIZ HELENA TOLEDO PASTRE

632 MYLENA DE LIMA MACHADO

633 ANA BEATRIZ IMORI DOS SANTOS

634 GUILHERME VOLPE RAMOS

635 HUGO HARBERKON

636 LUCAS NOGUEIRA NOBRE

637 CHRYSTIAN JEFF FERREIRA

638 ISADORA TERRA RIBEIRO

639 ANA CAROLINA FAVERO DE OLIVEIRA

640 ANDRE MARINO DE PAIVA

641 HENRIQUE BRUNHAROTTO GARCIA MELLO

642 *RAFAELLA UEDA RODRIGUES

643 RAFAELA SANTOS PASCHOAL

644 DANIEL ISAAC DE OLIVEIRA SOUZA

645 ANNA THEREZA GONCALVES SANTOS

646 GUILLERMO ALFREDO CAMARA ALVAREZ

647 CATARINA RIBEIRO SODRE

648 JOAO GABRIEL ULTRAMARI PACIFICO

649 TERESA GOMES CAFOLLA

650 JULIA GOMES FARIAS MARTINS

651 **ALICIA BEZERRA RODRIGUES

652 MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA

653 ELIEL FELIPE JUNIOR

654 SOFIA DIPE GHIRLINZONI MONSORES

655 JULLIA DANIEL MOIZIO

656 MOISES XAVIER DE ARAUJO

657 PAULA BARREIRA MARTINS CUNDARI

658 MARCELA ANDRADE GUBOLIN

659 JOAO FORTES BUSTAMANTE MARTINS MIGUEL

660 JULIA FERRANTE MARTELI

661 CLARA MONTANHA BASSO

662 GABRIEL SPESSOTO BUTIGNOLI

663 LEONARDO LOPES CELESTINI

664 LUCAS ROQUE CENTELLAS

665 MURILO BALDI SQUINCA

666 *LETHICYA YUNA IDE EZAKI

667 ISABELLE DAL GALLO DA SILVA

668 LEONARDO GOTTI MARTINI

669 BEATRIZ ZANELLA BIDUEIRA

670 VITORIA LEITE CERRON

671 ANGELA MUNTIEN LI

672 ANDREW LUCA SARAIVA DE SOUZA

673 LEONARDO DA SILVA MILOCH

674 ROMULO BLECHA VEIGA

675 HENRIQUE ALMEIDA COSTA

676 LUCAS FELIPE DE AGUIAR ROCHA

677 *MICHELLE FIALKOSKI MENDES DOS SANTOS

678 LUIS GUSTAVO ARGERO PEREIRA

679 CAROLINA LASZLO

680 LORENZO LAMANA BONADIO

681 GABRIELLI FERREIRA PAULO

682 HENRIQUE MASSARI PEREIRA

683 **RAFAEL PEDRO DA SILVA

684 RODRIGO GONCALVES DA SILVA

685 AMANDA POLPETA TEODORO

686 GABRIEL QUINHONEIRO DE MENEZES BLASCA

687 MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES FERRAZ

688 FELIPE JOSE MIGUEL GARCIA

689 JOAO PEDRO ZAIDEL NETTO

690 LEA MOREIRA TOSTES

691 JOAO VITOR DE ALMEIDA SILVA CASTRO

692 JESSICA MEGUMI MIAKE

693 NATAN BALDI BATISTA

694 PIETRO BERNARDES AGUIAR ANDRADE

695 **HELENA DE CASTRO DIAS

696 NATALIA SHIMOYAMA SILVA

697 MURILO CAMPOS TAVARES

698 MANOELLA DE SOUZA MARQUES

699 AUGUSTO CASONI QUINELLATO

700 LUDMILLA ASSATO

701 GABRIELA AUGUSTO BONI

702 JULIA FERRARI OLIVEIRA LIMA

703 VITTORIO ANGOTTI LEDIER ROCHA

704 ANA FLAVIA DE SOUZA RESENDE

705 LUISA SILVA SOARES

706 ARTHUR MOZAR TEIXEIRA MARTINS

707 ANA BEATRIZ MAGALHAES DIAS

708 FERNANDA SANCHES OSORIO

709 JULIA ANTUNES BARROSO SALES

710 AYRTON GERALDO HIAKUNA

711 THAIS HELENA LIMA BARBOSA

712 MICHEL HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA

713 LARISSA DE MORAES LINO

714 ANGELA PEREIRA DA SILVA

715 BEATRIZ ESCANDON RUFINO

716 ANA BEATRIZ ALEXANDRE DOS SANTOS

717 GIOVANA DAL ACQUA DE ANGELIS

718 VICTOR FERRAZ DE OLIVEIRA

719 GABRIELA REGHINI ALVES

720 LUCAS VICTORAZZO LOUZADA

721 EMANUELY MENDONCA DA SILVA

722 EDUARDO LUPIANHES GONCALVES

723 MARIA ELOISA VERAS

724 CAIO CRIVELENTI RAFFAINI CASTRO

725 GIOVANNA CAROLINE BONILHA MIRANDA

726 FILIPE MAGALHAES PAGLIARINI

727 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES

728 BEATRIS ROSAS CLETO

729 BRUNO PIETRO DIEGUEZ RONCO

730 LARA SPONCHIADO

731 LEONARDO LICO FERREIRA LOPES

732 ELEINE BEATRIZ FERRARESSO CARDOSO DE SOUZA

733 LUIZA AKEGAWA MANTOVANI DE MORAIS

734 ISADORA TASSO GRAVA

735 **BRUNNA AGUIAR DA SILVA

736 BIANCA CONTI

737 MILENA LIDIA ALVES MARTINS

738 GUSTAVO STEVANIN DE SOUZA

739 NATALIA ALMEIDA BRITO

740 GABRIELA GIRALDIN

741 LUISA VELASQUES ESTEVES

742 GUILHERME TEIXEIRA RODRIGUES

743 BRUNO BELIDIO DA COSTA CAMPOS

744 NABILA PINHONE RAVAGNANI

745 **WALQUIRIA CAMILO DA ROCHA

746 SOFIA BERNARDES BARCELLOS

747 PEDRO HENRIQUE ROSSIN

748 CHIARA PRUPERE GIOVANETI

749 GABRIELA BUCCI CUNHA

750 MARIA EDUARDA THOMANN GALLO

751 FELIPE BERGAMASCO PERRI CEFALI

752 JAYNE PORTUGAL RAIMUNDO

753 BRUNA BAUER COLHADO

754 MATHEUS MEIRELLES ENGRACIA

755 CARLOS HENRIQUE DE PAULA SILVA

756 ROBERTA CALAMARI LINARES

757 *VITOR BEROL DA COSTA RIBEIRO DE PAIVA

758 *MATHEUS DE PAULA

759 LORENA RODRIGUES DE SOUZA

760 **LUCAS LUIZ CAVALCANTI

761 ANA VITORIA JACINTO DA SILVA

762 LARISSA PEIXOTO ABRANCHES

763 MARIA GABRIELA RIBEIRO

764 CAMILA SANTOS EZEQUIEL DA COSTA

765 *MARIANA SHIEH BASOTTI

766 JULIA DIAS FERREIRA

767 GUSTAVO FERNANDES POLI

768 GABRIEL RODRIGO COLUNNA

769 GIOVANNA SOUZA CAVALCANTI

770 BEATRIZ DO AMARAL CANOLA

771 BRUNO DE PIERE

772 FERNANDO POLIZEL BATISTA

773 MARIA JULIA PALMEIRA TRIZZOTTI

774 *DEBORA AMORIM DE PAULA

775 LEONARDO OLIVEIRA POLIMENI

776 *JENNIFER CAMILA NASCIMENTO PASSIONI

777 GABRIELA RAMALHO ESTEVES

778 **MARCELA MICHELLE GUTIERREZ LAFUENTE

779 CAROLINA LORANDI SILVEIRA LARA

780 FABIO NICOLA DOS SANTOS

781 ANNA FLAVIA MOREIRA DA SILVA

782 TABATA SOUSA DA LUZ RIBEIRO

783 DANIEL DE MILITE SANCHES

784 LAIS BURGEMEISTER DE ALMEIDA

785 VINICIUS COUTINHO MENDANHA

786 *JOAO PEDRO MONFERDINI

787 MARCOS TADEU GAIOTT TAMAOKI JUNIOR

788 AMANDA FRANCHINI MELANI

789 FERNANDA VERONEZ GALDIANO MOURA

790 FRANCISCO LOPES PRIETO

791 MARINA BUZATTO RE

792 **TATIANE ELISE LIMA

793 HIAGO ALESSANDRO SANTOS PISETE

794 ANA LUIZA MASSA CARNEIRO

795 LAURA SANTOS PEREIRA DE CASTRO

796 THALLYSSON MALDONADO RAMOS

797 VITORIA POZZA SCUDELLER

798 ISADORA POLETTO STEFANI

799 MARCELO MANZANO MATHEUS

800 YASMINE FRANCA DA SILVA

801 BARBARA PINHO SABANY

802 PEDRO HENRIQUE CAILLERET DE PAULA

803 NATHALIA GONCALVES

804 ISABELA VASQUES TAMAI

805 *KELLY AKEMI ISIKAWA

806 LUCAS JOSE CUNHA BARRETO

807 NAYARA MORENO FERNANDES

808 REBECCA ALVES ARAUJO CRUZ

809 AMANDA JORGE COELHO

810 ANA BEATRIZ SILVEIRA LARRUBIA

811 RAISSA MATOS PINHEIRO DE ANDRADE

812 LETICIA COSTA AMARAL

813 *RODRIGO TINEL GUERRA

814 PEDRO HENRIQUE LEANDRO DE OLIVEIRA

815 LETICIA RIBEIRO SILVA

816 *DIEGO XAVIER LOPES GASPAR

817 GIOVANNA SEMPRINI FERREIRA

818 LARISSA SAYURI ITIMURA

819 JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA FERNANDES

820 GIOVANA MEDEIROS MONTEIRO

821 DIEGO FARAH FERRERO

822 BRUNNA SAVASSA MARCONDES

823 *FELIPE TEIXEIRA RODRIGUES DEVESA

824 ALLAN KENJI TASAKA

825 LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS

826 BEATRIZ MARTUSCELLI DA SILVA PRADO

827 GABRIELA PENA PANTAROTO

828 *CAROLINA ACHOA PALHARES

829 **EDUARDO FERREIRA DE PAULA

830 ANA LUISA SILVA FERREIRA

831 NILO SHOITI KATORI JUNIOR

832 GABRIELLA BORIM ASSUMPCAO

833 MARIA CECILIA ALBERNAZ

834 BERNARDO INDALECIO DOS SANTOS ALVES

835 ISABELLA LEAL VELOSO

836 RAFAEL SILVA GERALDI

837 BEATRIZ BARALDI COSTA

838 **DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA BALDUINO

839 SABRINA DA SILVA FERNANDES

840 JULIA BIELSKIS

841 MARCELA BARROSO CAMILLO

842 LETICIA HIGA TAMADA

843 OTAVIO YUICHI SAKAMOTO DE OLIVEIRA

844 LEONARDO CAMPANER PETRUCCI

845 CAMILA RODRIGUES SANTOS

846 AMANDA BARBOSA ROJE SANCHES

847 MARCELA BARRIONUEVO CARMINATTI

848 *MARIA ANTONIA OLIVEIRA DE PAULA

849 RAQUEL FERREIRA DO AMARAL

850 LORENA BARBOSA ROJE SANCHES

851 BRENDA LORRANY RODRIGUES REIS

852 GABRIELA PATERNO

853 ENZO CULOTTI P CORTEZ

854 CAIO EDUARDO DE LACERDA FONSECA FILHO

855 NICOLLE BOTELHO BIBIANO

856 ISADORA MANTOVANI SEMEDO

857 VITOR HUGO FERREIRA GONCALVES

858 ARTHUR NEUPPMANN

859 RAILLA TALLITA SANTANA

860 LUIZA BARCELLOS ROSSINI

861 LUIZA MENEZES RIBEIRO

862 CAROLINA RUIS VASCONCELLOS SANTOS

863 DIOGO GUERREIRO PINHEIRO

864 GLORIA GOMES DE SOUZA

865 LUARA M. M. RIBEIRO ALMEIDA

866 PEDRO PAULO CARNEIRO TANAKA

867 ELOISA BRITO NEUBANER

868 PIETRO MENEGHISSO FERREIRA MARTIN PASQUOTTO

869 CAIO PARIZOTTO NOGUEIRA

870 VICTORIA RIVA SOUZA SIMIL

871 NADINE SANTIGO GUEDES

872 JULIA FRANZINI KISS

873 MARIA CAROLINA BENEDICTO BARROS

874 ANA BEATRIZ CARVALHO DE FARIA

875 *PEDRO HENRIQUE LOURENCO PEREIRA

876 **LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA

877 LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA

878 *VICTORIA DE QUEIROZ OLIVEIRA

879 FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

880 ARTHUR CESAR TOGNELLA DE ROSA

881 STEFANY ASSIZ PAES LEME OLIVEIRA

882 SABRINA SANTOS MACEDO

883 LUISA IBLER BERNARDO FRACON

884 LUIS FELIPE DUPIM VIOTTO

885 RAFAEL NOVAES RIBEIRO

886 LARA VALLT TOFANI

887 JOAO PEDRO SAB ZACHARIAS

888 VITOR SIANI MONTORO

889 CAROLINA MARIA CANAL DEZEM

890 *GABRIEL CASTANHO RIBEIRO

891 AMANDA CAROLINE CRUZ

892 ISADORA BATISTELLA DEVOLIO

893 ISABELA COSTA GUIMARAES

894 ANA LAURA TEIXEIRA NALIATI

895 LARISSA GUSMAO ALENCAR

896 *BRUNA MARIA MODESTO RIBEIRO

897 MARIA LAURA FEIJAO LEONI

898 *VANESSA BARBOSA CAMPOI

899 MILLENA ANTUNES DE OLIVEIRA

900 JULIE ANE NOTARI MONTEIRO

901 JULIA FARIA REIS

902 THABATA LUIZA PRELOG CASARI

903 *VINICIUS BENEDITO AUGUSTO DE CAMPOS

904 PATRICIA BERNACHIE DE LIMA

905 PIETRO NASTARI ASSI BEGLIOMINI

906 LUCAS LOPES ABELHA

907 MARILIA RAMOS DE CAMPOS SILVA

908 BEATRIZ SAMARA MEDEIROS

909 RAFAELA ITO GROSSI

910 NATIELLI THAMIRES FURTADO CRIVELLARI

911 VINICIUS LOPES ALVES

912 *MARIA CLARA RUSSO CARCINONI

913 LIVIA IZIDORO SALERNO

914 MATEUS JARUSSI RODRIGUEIRO

915 MARILIA FARIA HATANAKA

916 MARIA TERESA PASTOR DE BARROS LIMA

917 **LUIZ FERNANDO DE PAULA MENDES

918 HENRIQUE MESSIAS RABELO

919 *LUIS FELIPE GARCIA DE SOUZA

920 DANIELE MIWA NAKANO

921 JULLIA LESSA MOTERANI

922 RENATA MARIA FERREIRA

923 FERNANDA SANTOS GONCALVES

924 RAFAELA DE OLIVEIRA PINTO

925 ILANA CAROLINE RODRIGUES CAUZZO

926 MARIA MARIANA CAGNONI FERREIRA

927 **DENISE APARECIDA DA LUZ SANTOS

928 LUIS PEDRO ROVAGNOLLO TOFANO

929 *JOAO VITOR SIQUEIRA GOMES

930 MARIA CRISTINA SANTOS VARGAS

931 IGOR AMORIM E SILVA

932 MURILO AMAT

933 JULIA ROBAINA FERNANDES

934 *LIVIA XAVIER DE JESUS

935 MILENA THAIS CAMARGO CAVINATTO

936 POLIANE LIMA DE SOUSA

937 GABRIELLE SERAO PEREIRA

938 **JORGE VITOR GUIMARAES DOS SANTOS

939 **GUSTAVO DIAS DO NASCIMENTO E SILVA

940 SOFIA MELLO MAGNONI

941 LUCAS GUIMARAES AUAD FERREIRA LIMA

942 FELIPE SALGE GARCIA

943 GABRIELA MARTINEZ LEAL DE OLIVEIRA

944 CAROLINA LIBLIK MACLUF

945 *INAYE LETICIA PARENTE DE ALMEIDA

946 *LARISSA FIUSA LEITE

947 LUIZA MARTINS DE SOUZA

948 BARBARA HELENA SILVA

949 LUNA VICENTE

950 HENRIQUE CESAR DE SOUZA SILVA

951 NATHALIA FARIAS DOS SANTOS

952 *ALINE NALON ZAGHI

953 GIULIA FELICIO DE BIAGGI

954 CATHERINE MATOS NUNES

955 JULIA VENDRAME

956 GABRIELLE MAURIN DE SOUZA

957 **JULIA DE SOUZA SILVA

958 LEONARDO HUSSNI

959 HENRIQUE DE OLIVEIRA PONS

960 HENRIQUE MEDINA BARBOSA

961 PEDRO HENRIQUE DO PRADO HARAM COLUCCI

962 ANA LUIZA DOMINGUES GALVES

963 LETICIA GALLEGO MENDES NAZARETH

964 *GRAZIELLY ROCHA DE ARRUDA

965 GABRIELLE PEREIRA

966 EDUARDO BASSOLI ROSSI

967 LEONARDO THOMAS SILVA

968 PEDRO HENRIQUE SANTOS SANGUINO

969 VICTOR GONCALVES BELLOTTI

970 VICTORIA BONILHA VALERI

971 TAINA DE PAULA DIAS DE CAMARGO

972 GUILHERME VIEIRA COSTA SANTOS

973 RENAN PIRO BRAZ DO CARMO

974 MILKA MINA MANTOKU

975 *PEDRO HENRIQUE NAKANO DEL MEDICO

976 *GABRIELLE TASSIS PIRES

977 THOMAZ BUDAVARI MALHEIROS

978 NICOLE SILVEIRA DA SILVA

979 *HENRIQUE DE MENDONCA CARBONEZI

980 KATRYN KHERLAKIAN

981 NATALIA MOSQUERA YOSHINO

982 LUCAS CLAUDINO FERNANDES

983 *ANA PAULA DE ASSIS MATIAS

984 JOAO VITOR MEIRELLES

985 MARIA STELLA MONTANHA ALVAREZ

986 KEVIN LIU

987 LYLIAN CRISTINA FONSECA DE OLIVEIRA

988 BEATRIZ PEDROSO SHIOMI

989 LETICIA SIMOES FREITAS SENICE

990 LARISSA KIMIE HIGA

991 JULIA FORTALEZA JURCA

992 *MARCUS VINICIUS MARTINS BRASILEIRO

993 GIOVANA MARCHETI

994 PEDRO LOPES SILVA

995 GABRIEL RABELO RODRIGUES

996 GUILHERME SANTANA ARAUJO

997 ARTHUR SOARES MIQUILINI

998 **MARCOS VINICIUS DOS SANTOS GONCALVES.

999 PEDRO MAYOR

1.000 ANA CLARA DOS SANTOS RODRIGUES

1.001 MARCELLA DE LOURDES SILVA PEREIRA

1.002 **FELIPE MARTINS DOS SANTOS

1.003 **MARIA HELENA GILL KOSSOSKI

1.004 MARIANA LOFFREDO HALLGREN

1.005 TAYNE EDUARDA MIRANDA DE OLIVEIRA

1.006 **JHENIFER LAVINIA ANDRADE SILVA

1.007 LUCAS GABRIEL FIUZA TEIXEIRA

1.008 HENRIQUE IMBERNON VICTORIO

1.009 **FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS

1.010 ANDRE MENDONCA RICOSTI

048 - Direito - noturno - Franca

1 GABRIELA MAZZUIA STOCCO

2 GUILHERME LEDO MOREIRA

3 JOAO MAIA VASCONCELOS CLEMENTINO

4 VICTORIA GAROFALO COSTA

5 HENRIQUE ARANTES DOS SANTOS

6 MONICA BERNADES DE ANDRADE

7 HELDER NISHINO

8 ALLAN TAHIRA DOS SANTOS

9 FELIPE AFFONSO DE ANDRADE BAQUEIRO

10 PAULO HENRIQUE PERNA DA ROCHA

11 FERNANDO MELO GAMA PERES

12 KAREN REGINA BERTOLOTTI CURY

13 ISADORA GARCIA CARDEAL

14 KLEBER PORTILHO BATISTA

15 LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA CASTIGIONI

16 *MATHEUS COSTA AMORIM

17 GABRIEL CHIUSOLI RUSCITO

18 JADIR MARQUES DE SOUZA

19 IGOR LIRANCO ANDRADE

20 LUCAS BIAGIO MAMONE

21 CAIO GOSSLAR DA SILVA PRADO

22 PEDRO GAJEVIC GOLONI

23 DIOGENES SPINELI SOARES FILHO

24 GABRIEL NAGY NASCIMENTO

25 MARIANA IETTO SALEM

26 RAFAELA MOREIRA HADDAD

27 ABNER SANTANA DE OLIVEIRA

28 FERNANDA MONTEIRO MIURA

29 MATHEUS SCUSSEL GUIMARAES

30 ANTONIO RICARDO CARNEIRO FILHO

31 MARCOS EDUARDO CAMPOS COSTA

32 LEONARDO PRATALI CAMILLO

33 LIGIA MARIA FINATTI

34 RENAN JORGE NEVES

35 JOSE CARLOS NOVAIS NETO

36 VINICIUS DIAS FONSECA

37 GUILHERME SOUSA DE CASTRO

38 LEONARDO GRIGOLETO ROSA

39 LUCAS CORREA FAIM

40 ISADORA MUSSI RAVIOLO

41 **THAIS ROBERTA RUGOLO

42 GUILHERME SONCINI DA COSTA FILHO

43 JULIA GIROTTO BEZERRA DE LIMA

44 LARA ESTRELA BALBO SILVA

45 DANIEL ARAUJO DOS REIS

46 LETICIA RODRIGUES SANTANA

47 LUIZ FELIPE FERMOSELLI ANDREOTTI

48 LUCAS CARDOSO SANTOS

49 WAGNER GALDINO DOS SANTOS

50 MARCO ANTONIO CID MONTEIRO DA SILVA

51 *THOMPSON LORENZI MACHADO

52 PEDRO CABRINI MARANGONI

53 ANA FLAVIA BRIZOTI MARQUEZINI

54 GUILHERME MINORU HOTTA

55 LUISA MONQUEIRO DE LUCA

56 BRUNA SANTOS JACINTHO BRAGA

57 GABRIEL MARCOLONGO PAULINO

58 MARCIO YUKIO HIRANO

59 OTAVIO AUGUSTO MATOS GONCALVES

60 ERIKA LUIZA XAVIER MAIA

61 IAGO DE SOUZA MARCONI

62 KALINE GABRIELLE CAMPOS HONORIO DA SILVA

63 ALICIA M. UEKAWA DOS SANTOS

64 VINICIUS HENRIQUE DE OLIVEIRA BORGES

65 *DIOGO SARTORELLI CORREA

66 MARIA CLARA TEIXEIRA AGUIAR

67 FERNANDA ISABELY DE OLIVEIRA

68 IZADORA BARBOZA MAIA

69 NICHOLAS ANDREY MONTEIRO WATZKO

70 GUSTAVO DE OLIVEIRA

71 MATEUS MONTEIRO ALMEIDA SOUZA

72 GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES

73 EDUARDO AUGUSTO DE MOURA SOUZA

74 CAMILA MERINO MOYA LEIVA

75 VIVIAN FACIOLI HOMEM DE MELLO

76 *HIGOR CAIKE JORDAO ZANZARINI

77 GABRIEL MARTINS RAPOSO

78 BRYAN OLIVEIRA KILINSKI

79 RAFHAEL FIGUEIREDO MAGALHAES DE PAULA

80 MARIA EDUARDA FERRARI LEONEL

81 MILENA MARQUES VASCONCELOS

82 IGOR AGUIAR MACCHIOLI

83 LAURA CRISTIANE DE QUEIROZ RENNO

84 VINICIUS DE CAMARGO

85 ANNA GABRIELA ALMEIDA ALVES06931720619

86 LETICIA PARDO RODRIGUES DO CARMO

87 PAULA SANCHEZ BARROS

88 LEONARDO BOCCHI COSTA

89 RAISSA RAISNER DE ANDRADE CASTRO

90 *VICTOR RENAN MARQUE DE PAULA

91 *MANOLLO SEDANO DE OLIVEIRA

92 **KAIQUE FERREIRA DOS SANTOS HARADA

93 IVAN ROCHA POLO

94 JAMILE JORGE RAMOS SARCHIS

95 **VICTORIA CAROLINA LIMA DE OLIVEIRA

96 GABRIELLA ORIQUI FONSECA

97 GABRIEL RIBEIRO MENDES ASSUNCAO

98 *THALES HENRIQUE CASTANHA DE SOUZA

99 TULIO GOMES DE OLIVEIRA

100 FERNANDA RODRIGUES FERREIRA

101 TANIA ALEXANDRE SANTOS

102 JULIA CAROLINA BARTNIK

103 JULIA VIEIRA DE PAIVA CONDE

104 MARCO BORGES PAPP

105 BEATRIZ DE MELO PEREIRA

106 ANA FLAVIA BASTOS SIQUEIRA PINTO

107 LUCAS MURO

108 BRENO LINS GARCIA

109 NATHALIA VICENTINI AGUIAR

110 RAFAELA PEREIRA PINHEIRO

111 MAYRA DE FRANCA BALAN

112 **FABRICIO EDUARDO MARTINS SOARES

113 LETICIA NORBERTO CARTOLANO

114 PEDRO HENRIQUE DIAS DE AZEVEDO CHUFALO

115 BEATRIZ YUMI PICONE TAKAHASHI

116 GABRIELA CABECA RANGEL

117 CASSIANO AUGUSTO G. R. DA SILVA

118 MARINA ISPER RODRIGUES DOS SANTOS

119 ISABELA PEREIRA GIMENES

120 *PEDRO VITTORIO OLIVEIRA ANDRADE

121 DAVI BORGES MARIANO DA SILVA

122 DANIELLE MAZZOTTI MIQUELINI

123 CAMILA VILLELA ARMENIO CONSOLIM

124 JOCELIA BARBOSA PEREIRA

125 FERNANDA ISABELLE ANSELMO

126 LUCAS CORREA DAS NEVES

127 ESTER MANTOVANI RICCI

128 *LEONARDO GARCIA CAVALCANTE DA SILVA

129 LUANA AGUIAR MANO SANCHEZ

130 THAIS RAMOS ARAUJO DIAS BARBOZA

131 **MARINA CRUZ DE ALBUQUERQUE

132 ARTUR INACIO MINUSSI

133 GIOVANNA TOSTI FERREIRA MARTINS

134 MARIANA NAVE LAMBERTI

135 MAURICIO GALHARDO ANTONIETTO

136 LUCAS GABRIEL DOS SANTOS MAZIERI

137 *JOAO VITOR DE AQUINO CODELO

138 PEDRO HENRIQUE GALANI VASCONCELOS

139 HEMILLY DE FREITAS ARRUDA

140 MARIANA MARTINS KIOTOKI

141 SOFIA SOUZA

142 GIULIANA DI FELIPPO GINATO

143 *CAMILA SMANIA SEMENSATO

144 BRUNO MARCELO FIRMINO SAMPAIO

145 BEATRIZ ALVES ENSINAS

146 MATHEUS WILLIAN FAJIOLLI SILVA

147 LIS GRILLO RODRIGUES PIRES

148 ELISEU ESDRAS SIMOES BRAMBILLA

149 *LUIZ HENRIQUE DE MORAES MINELI

150 GIOVANNA MARTINS FERREIRA

151 *MATHEUS RANGEL LIBUTTI

152 ISABELLA OLENIK MOTA SILVA

153 *IZABELLE DE FREITAS CUSTODIO

154 JULIA KLEINE MOLLICA

155 ANA CAROLINA DE SOUZA CRIVILLARI

156 ALMIR GONCALVES DE LIMA JUNIOR

157 JOAO PEDRO DE SOUZA SUZUKI

158 LUCAS HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS

159 EDUARDO BAIOCO FERRATONE

160 LEONARDO CESAR DA SILVEIRA DE OLIVEIRA

161 GABRIELA MURADAS PIRES

162 FELIPE DOS REIS ALVISE

163 VITOR PUCCI PERA

164 *VICTORIA COSME CORREA

165 JOSE ALTAMIRO NUNES DA SILVA JUNIOR

166 FELIPE EDUARDO ARAUJO CARDOSO

167 *MARIA EMILIA FERREIRA VICENTIN

168 EDMUNDO BARBOZA FILHO

169 MARIA EDUARDA AURELIO ROLLO

170 DEBORA TAIANY ROSA

171 *GUSTAVO MACIEL GOMES

172 GABRIELA NAUFAL DE LIMA

173 GABRIELA GIMENES

174 FERNANDA VALENTIM CHULUCK DE SOUZA

175 VINICIOS MADIA LIMA

176 TAILY DARA FIORI SALVADOR

177 GIOVANA SALOMAO BISELLI

178 *MARINA RIBEIRO CHRISTENSEN

179 ISADORA FELIPE DE OLIVEIRA

180 MARIANA VECHIATO DE MELO

181 *BARBARA MARQUES DOS SANTOS

182 JEFERSON FARIAS LOPES VALENTE

183 BEATRIZ MORTORELLI MOTA

184 BEATRIZ FAGIONATO OLIVEIRA

185 VICTOR SILVA

186 GUILHERME BARTHOLOMEU DOS SANTOS

187 *DAVI PONTES

188 ANA CLARA FERNANDES NUNES

189 MATHEUS KABBAD PRATES

190 LEONARDO BARBONI ROSA

191 HENRIQUE CHAINHO BORGES

192 *KAWANE DETILLI MAXIMO GOMES

193 THIAGO ALLAN FERREIRA AGUIAR DOS SANTOS

194 AMANDA REGINA FERNANDES GOLYNSKI

195 PAULO ALESSANDRO STRADIOTO

196 ISABELLE NAOMI UETI OSHIRO

197 **DIOGO DA SILVA FERREIRA

198 BEATRIS DURAES DE OLIVEIRA

199 CAIQUE NAIM PASSA GERADI

200 PATRICIA PIETRO DOS SANTOS

201 VITORIA BORGES SPINOLA

202 DEBORA FACHINI FERES MARQUES DE ANDRADE

203 LIDIA GARAM YUN

204 GUSTAVO LEME DE CASTILHO

205 ALINE PAULA DE BARROS

206 ISABELLE ZACARA VIEIRA DA SILVA

207 LAURA MACEDO TAVARES

208 SARAH THIEMY KAWATO DOS SANTOS

209 LAIS CAVALCANTE DE LUCENA

210 LETICIA ROSEIRA MACHADO

211 **RENAN DE SOUZA RODRIGUES

212 MATEUS VASCONCELOS BITTAR

213 LUISA CLARA CAVALCANTE EUSEBIO COELHO

214 GUILHERME ISRAEL SCARPINI HONORIO

215 *CESAR AUGUSTO MATUCK DOS SANTOS

216 JULIA DUTRA MENDES

217 CAROLINE PLINIO OLIVEIRA

218 *IGOR FERNANDO COSTA

219 **ROBERTA RAMIREZ DOS SANTOS

220 NICOLAS RAFAEL DANTAS ROSA

221 LIGIA TIEMI DE OLIVEIRA TAKAU

222 IGOR CARDOSO KAIZE

223 *FELIPE CAVICHIO

224 MARIA FERNANDA PIMENTEL GONCALVES

225 PIETRA MARGARIDO PEREIRA MACHADO

226 VITORIA BATISTA HERNANDES

227 *HELOISA AVELINA ALVES DE TOLEDO

228 VINICIUS PARIS CARDOSO

229 ANITA MEYER DE FREITAS LUIZ

230 ELIZA MIRELE GOMES LIMA

231 **WILLIAM MANOEL DE PAULO

232 HARIEL LUIZ FERNANDES DOS SANTOS

233 LORENA GOMES ARRUDA

234 *BRUNA DANTAS AGUIAR

235 EDUARDO JACOB VIEIRA ESTEVAM DE OLIVEIRA

236 GABRIEL NICESIO DA SILVA

237 **RODRIGO PEREIRA BARBOSA

238 BEATRIZ TENCA MUSETTI

239 VINICIUS RUSTOM

240 VICTOR HENRIQUE ORTENCIO CABRAL

241 *JULIA GONCALVES DA ROCHA

242 ANA LUISA VIOLANTE PACHECO

243 **RAPHAELA CARVALHO SOUZA MARINGOLI

244 **GUSTAVO MEDEIROS SANTOS

245 ANA CAROLINA BOVER CAVALLO

246 **LUCAS VALERIANO DOS REIS

247 JULIA BRESSAN ABRAO

248 TAYNA ALMEIDA MOURA DE OLIVEIRA

249 IVAN MARCIO GITAHY NETO

250 CATHERINE KABBAD PRATES

251 GABRIELLE OLIVEIRA GOMES

252 CAIO JOSE FALCAO PRADO

253 BRENDA HIKARY TAKAHASHI

254 ISADORA ROQUE JACOMINE

255 LUIZ FERNANDO BENAZET DE ASSUNCAO PEREIRA

256 *LUIZA LOPES ARDACHNIKOFF

257 ARTHUR VINICIUS SANCHES MASSON

258 *VICTOR SAWADA

259 BEATRIZ SANCHEZ FERREIRA

260 MARIA BEATRIZ GUIMARAES LOPES

261 GABRIELA TREVISAN FERNANDES

262 LETICIA MAZINI PINHEIRO DE OLIVEIRA

263 **LUCIANA MOLINA LONGATI

264 BARBARA HELENA MACHADO ATAIDE

265 MARIANA REATTO DE MATTOS

266 THOMAS TALARICO LUZ

267 LARISSA DE MELO CALONE

268 ALLEKSANDER BIANCO DE SOUZA

269 *DELWIN EDUARDO LEITE

270 GUILHERME VIANNA NEVES

271 KALID SAYED TADDEO GHANI

272 PAULO EDUARDO ROSSI DOURADO

273 JULIA MARCON BERINGHS BUENO

274 LETICIA ROSSI SUNAKOZAWA

275 VITOR FARIA MORAIS

276 **HELOISA BORGES NEPOMUCENO

277 **LEONARDO SILVA DOS SANTOS

278 THAIS MULLER BATAGLIOTTI

279 CAROLINE DEL VALHE SANCHEZ LIMA

280 *GUSTAVO LUIS DE OLIVEIRA

281 DIOGO PINTO MENDES CARLOS

282 ANA CLAUDIA FERREIRA

283 LETICIA LARA BAILONI

284 THAISA TORRES DE SOUZA

285 VITOR MARON HENRIQUE

286 CRISTIAN DAVALOS TAI

287 MARCO ANTONIO CARNAUBA SANCHES

288 LUIZA TOSTE DE FARIA

289 *MIRASSOL MARIA GARCIA RAPOSO

290 MATHEUS DE ALONSO VOSS

291 BIANCA OLIVEIRA IBIAPINO

292 **ALEXANDRA DE SOUZA GARCIA

293 EDSON FELIPE DE LIMA PEREIRA

294 EDUARDA SCATOLINO GRUPPIONI

295 EBRANIT BERTAGNA E BERTAGNA

296 EDUARDA RODRIGUES TENORIO

297 ISABELLE GALVANI PEREIRA

298 *LAURIENE ELLEN BORGES DE BEM

299 CAMILA SA PINTO PEREIRA

300 GABRIELA SOARES ANDRADE DOS SANTOS

301 BEATRIZ DE MATTOS FORTES BRITTO

302 MAYLON PEREIRA CLAUDINO DA SILVA

303 *MARIANA VECHI

304 CAROLINE PERUZETTO DE PAULA

305 DANILO BARCOS TAVEIRA

306 MARIANA SILVA BARBOSA ZAMPRONHA

307 **LUCAS LAURENT DA SILVA DIAS

308 *NILTON CESAR CARNEIRO JUNIOR

309 PEDRO HENRIQUE KISHI

310 *DAVID FELIPE DA SILVA

311 JOAO VITOR MALINSKI GANDRA

312 RAQUEL EUGENIA CASTIGIO E CERDEIRA

313 FELIPE FRIAS ZAGO

314 AMANDA PAULA DE ALMEIDA ROMANELLI

315 FERNANDO FONTES HENRY SANT ANNA

316 *DANIEL CHAVES MOTA

317 *JOHN ANGELIM NOVAIS

318 GABRIEL BALIEIRO CALVO

319 ISIS PERALTA DE OLIVEIRA

320 DANILO SILVEIRA DE LIMA

321 FABIO DIAS ARENA

322 ISABELLA FERREIRA FIDELI

323 CELIO PERFEITO NETO

324 ANDRE RENAUD MESSALI

325 LAIS DE OLIVEIRA LIMA

326 VIRGINIA ABRAO JANA

327 HUGO FELIPE FILARDI MARQUETTI

328 BEATRIZ AMORIM BORELLI MUNIZ

329 GIOVANA SOUSA LIMA

330 LETICIA VASCONCELOS DA SILVA

331 JOAO PEDRO BICUDO PEREIRA MALDONADO

332 MARIA EDUARDA FERNANDES MACHADO

333 MATHEUS SOLIDARIO DE SOUZA

334 *AMANDA COSTA NEVES

335 ISABELA GOULART FERREIRA

336 ARTHUR ANTONIO TOBIAS VIEIRA

337 LUIS FELIPE NUNES RODRIGUES

338 ANA LAURA MORAIS

339 MAIRA MENDES GOULART

340 FLORA MELLES DE OLIVEIRA

341 MARILIA LOURENCO

342 **RITA MARIA RICCI DOS SANTOS

343 ANA CAROLINE SARTORI

344 GIOVANNI CARAMANO DE MORAES

345 *ISABELA VITORIA VASQUES

346 OTAVIO CORREA NETO

347 **SANDRA ELISA RODRIGUES DO NASCIMENTO

348 *AUGUSTO FAVERO MERLOTI

349 GABRIEL DE OLIVEIRA CLINCO

350 LUCAS MANOEL DE ROSA ALVES

351 NATALIA ZOCCA VAGHETTE

352 MATHEUS COSTA ALVES

353 LEANDRO PERES FLORINDO

354 VICTORIA MENDES PEREIRA

355 JOAO ROBERTO SCARABUCI DE ALMEIDA

356 MARIA GABRIELA MARTINS SANTOS

357 ANA LUIZA SAMPAIO DE ALMEIDA

358 ANA HELENA SANTOS SANGUINO

359 GIOVANNI CICUTO FERREIRA ROCHA

360 FLAVIA PRIORI ALCALDE

361 **DOUGLAS VICTOR DE OLIVEIRA

362 BRUNA SANCHEZ DANELUTI

363 GABRIEL BITENCOURT COELHO

364 IZABELLE LARISSA ALVES LOPES

365 FELIPE MASSAO DIAS KOGA

366 TAINA GALIO DO AMARAL

367 PALOMA VIEIRA SILVA

368 MATHEUS DA SILVA GABRIEL

369 VIVIANE BRAGHIROLLI DE CARVALHO

370 LETICIA COTRIM DE OLIVEIRA

371 PEDRO VERDINELLI MARQUES LUIZ

372 **BRUNO CESAR GOMES

373 MAYRA BRANDAO MARQUES DA SILVA

374 GUILHERME DOS SANTOS ROSA

375 ISABELLA CLAUDIA KECHICHIAN SANTANA

376 ANA CAROLINA OLIVEIRA BENTO LUIZ

377 **MATEUS DE ALMEIDA NUNES QUEIROZ

378 *JADI CRISTINA BERTI

379 VITORIA SOFFIATTI MALTA

380 *MIKE THOMAS ARAUJO CARDOSO

381 **IGOR HENRIQUE BARROZO MACHADO

382 LUCAS SILVA LACERDA

383 JULIA ROSA FABIO

384 GUILHERME ORTIZ DOS SANTOS

385 **YAN DOUGLAS ALVES TELES

386 MICHAELLA PEREIRA DE MELO

387 **ANANDA GOMES SANCHEZ

388 JOSE CARLOS ROCHA JUNIOR

389 LAURA CAMILA DE ARAUJO

390 FELIPE DA LUZ DE FREITAS

391 ISABELLA DOS SANTOS PINTON

392 GABRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA

393 *CAIO MUNIZ PEREIRA

394 LUISA LUCIANO CURY

395 ISABELLA ALMEIDA DE OLIVEIRA

396 MIRELLA GOLFETTO

397 **GLADYS CHOQUE ALCONZ

398 *RAFAELA KARINA DE CASTRO

399 **JOAO GABRIEL PEREIRA PEREZ

400 ANTONIO CARLOS MARQUESI ZANUSSO

401 JORGE SLONSCHI SILVA

402 *THAINY GOMES DA SILVA SANTOS

403 CAROLINA MONDELLI LEONARDI

404 **GABRIEL TEODORO CARDIM

405 ANA CAROLINA PINHEIRO MACHADO ARANTES PEIXOTO

406 *VITORIA MARIA BETTIN DA SILVA

407 ARTHUR AIED POLATSCHEK VALADAO

408 THAIS DE CASTRO TRAMONTINI

409 DANIEL HENRIQUE MARTINS PEREZ

410 *EDUARDO MARQUES SILVA

411 BIANCA MOREIRA LOPES

412 GENARO GABRIEL LEITE MAGRI

413 *ISADORA MAGALHAES TEIXEIRA

414 *HENRIQUE NANYA TODA

415 CLAUDIO LUIZ GOMES DE SA FILHO

416 GIOVANNA NEVES ATHIE

417 LARISSA ANTUNES ZANOTTI

418 LUYLLIE LEMOS DE FREITAS

419 LUIZ MIGUEL DUARTE ALVES

420 ANA LARA SARDELARI SCALIANTE

421 RODRIGO JUSTI NOGUEIRA

422 LISANDRA SEGATELLI

423 JOAO PEDRO DE ALMEIDA RIBEIRO

424 MILENA SOUSA E SILVA

425 MARIA JULIA MARTINS MACHADO

426 GUILHERME CORREA BIANCHINI

427 ANNA BEATRIZ PEREIRA BARROS

428 MAITHE RUGGIERO PENTEADO

429 YASMIN MORLIN FERREIRA

430 **GEOVANE DE ALMEIDA BARBOSA

431 ANA LIDIA PINHEIRO SILVA

432 CARLOS ALBERTO PAULINO FERREIRA FILHO

433 VINICIUS PIANA RIBEIRO E SILVA

434 HEITOR ALMEIDA BAGGIO MACIEL

435 VINICIUS SALVINO DE CAMARGO

436 JOSE FORTUNATO MOLINA NETO

437 *RAFAEL DE CARVALHO CARIRI DE LIMA

438 JOANA CASTRO CARREIRA DA SILVA

439 *GISELE DE SOUZA MENDES

440 LUCAS FERREIRA BERTO DE MELO

441 JOAO PEDRO DOS SANTOS SAAD

442 *CARLOS ALBERTO LOPES LIMA

443 LUCAS MATHEUS FREIRE DE PAULA

444 LUCAS BALDIN SCATOLINI

445 VINICIUS PORTELA MELO

446 FABIO PASSOTO TEIXEIRA FELIX

447 *JESSICA YASMIN ALVES HACHEM

448 *LORRANA CEREZER GUIMARAES

449 LAURA SAMENHO NOGUEIRA LUCAS

450 **VINICIUS VEIGA RODRIGUES

451 CAROLINE LETICIA DA SILVA

452 MANUELA MARQUES DE MARIA MANGIA

453 LAIS CHAGAS FACCO

454 **ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CONCEICAO

455 CAROLINE MARIA ZANOTTI FORNIELLES

456 LUCAS MARINI RODRIGUES

457 ISABELLI CABRAL FAZZINI

458 VICTOR MURILLO VARGAS

459 LETICIA AKEMI NARIMATSU

460 *HELENA LANE SOUSA QUEIROS

461 **STELLA DE LIMA REIS

462 **MATEUS EDUARDO DE OLIVEIRA

463 GIOVANA ANDREA DA SILVA

464 LORENZZO MIOLA DE PADUA DUTRA

465 SANTIAGO FIGUEIREDO SIMOES

466 GABRIELA RUIZ DIAZ PRATES

049 - Ecologia - integral - Rio Claro

1 CINTHIA TIEMI MAEDA

2 DAPHNE ALMASSI HAMBURGO

3 AMANDA MARTINEZ GOMES

4 *JOSE AMERICO JUSTO

5 JOAO PEDRO DE MACEDO SOARES

6 MARIA CLARA CRUZ MOURA

7 LUANA LYE HASHIMOTO TERADA

8 ARON SILVAROLLI FERNANDES

9 LETICIA ANTEGHINI MIGLIARI

10 BARBARA DAMARIO PAIVA

11 ESTELA CATUNDA SANSEVERINO

12 ARIADNY THAYLA MACHADO

13 CAIO BORIN TOSTES

14 MARIA CAROLINA ARNOLD GIACOMINI

15 *IGOR MATOS MOREIRA

16 LUIZA CREPALDI ALVES

17 **JOAO HERMENEGILDO NETO

18 *LINNIKER MIRANDA GARDIM

19 MATEUS HENRIQUE LINDO DA SILVA

20 *RUBIA SHERIMAM PEREIRA DA SILVA

21 **AIKIS FERNANDES SANTOS DA SILVA

22 ISABELA MARTINS

23 **WESLEI REIS NASCIMENTO

24 JULIA CORREA BUENO SAMPAIO

25 *AUGUSTO GONCALVES PAULINO

26 *DANIELE ISTILE SIMEAO MACHADO

27 JOSE NICOLAS FAMADAS DE PAIVA

28 **THALISSA SOUZA REIS DE QUEIROZ

29 BEATRIZ MITIE SATO

30 MARIA EDUARDA LEAL DE OLIVEIRA RODRIGUES

31 *WINNIE RODRIGUES SIMOES

32 LEONARDO GALESI BUCCINI

33 JACQUELINE BUNILHA IGNACIO

34 SOPHIA FERNANDES PERUCHI

35 JULIA FERNANDA DE SOUZA SILVA

36 *ALINE MARIA BORGES DE OLIVEIRA

37 *NIELLY DE FREITAS LIMA

38 *GABRIELA DA COSTA GUSMAO BARBOSA

39 MARINA ZAIA

40 *ISABELA VIANA DA ROCHA SOUZA

41 CAIO FABIO GIOVANNI PAVAO

42 DANIELA BARADEL BULGARI

43 *LARIANA LETICIA MARQUESIN

44 *GRAZIELA DA SILVA OSWALDINO

45 LIVIA DANIELE ALVES ROCHA

46 **VINICIUS SILVA DE CAMPOS

47 **PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA

48 BRENDA BERTOLDO DA COSTA

49 *JADE FALTZ

50 *AGATA FERNANDA DE OLIVEIRA VICENTE

51 RAFAELA DUARTE PAGLIARINI

52 THAINA FERNANDA SILVA

53 *STEFANNY RIBEIRO DA SILVA

54 GUILHERME BARONE PIRES

55 *GUILHERME GUIDI TEIXEIRA

56 *ALEXANDRE QUEIROZ MAZZINI

57 FABIANO GODOY JUNIOR

58 CATARINA RIBEIRO CUNHA

59 **GEOVANA FERNANDES ZANGARINI

60 *GIOVANA BARSOTTI

61 *MICHELLE LEITE ARAUJO VALERIO DA SILVA

62 *SARAH LUCIA LAVRA SANTOS

63 GRAZIELE PLAZA CARITA

64 *OSMAR CARLOS RISSE JUNIOR

65 *GIOVANNA MARIA GALDINO DE MORAES

66 BIANCA FERNANDES DE ALMEIDA

67 *FELIPE KIYUNA KORR

68 **JONIEL RODRIGUES DOS SANTOS SILVA

69 VITOR FERNANDES BAHIA

70 TIAGO HENRIQUE PEREIRA

71 ISABELA MEIRA PEREIRA

72 *DIEGO HENRIQUE PEREIRA

73 **RENATO LUIS SANTOS

74 *JULIANE CAROLINE DOS SANTOS

75 GABRIEL HERNANDES LEONI

76 **MILIANE APARECIDA DA SILVA

77 NATHALY KAREN ZULZKE

78 INAYARA RIBEIRO DA SILVA

79 *LORENA VITORIA BARBOZA

80 **EVELYN OLIVEIRA DA SILVA

81 GIULIA SOPHIA BERBERT ALEIXO

82 MARINA SAES MACEDO

83 **MARY ELISA ARAUJO CELESTINO OLIVEIRA

84 IZABELLY CAMARGO AMORIM

85 MARIANA MACHADO FRANCO

86 **LUIZ HENRIQUE B. MEDEIROS

87 **NATALIA DA SILVA CLEMENTINO

88 **FELIPE LUIZ ROBELDO

89 **MILENA BRAGA

90 **GUSTAVO BENATO DE OLIVEIRA

050 - Educação Física (Bac/Lic) - diurno - Presidente Prudente

1 LAIS DOURADO ROSSINI

2 BEATRIZ ANIZIA SANTOS AGUILAR

3 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA

4 FERNANDO DA SILVA MAIA

5 CAIO SILVA LINO DE SOUZA

6 ENRIQUE GERVASONI FERREIRA LEITE

7 GUSTAVO ARRUDA ALVARES

8 GUILHERME HENRIQUE CORDEIRO MARTINS

9 VINICIUS PADULA GARCIA

10 VICTOR PICOLI DO NASCIMENTO

11 ANDRE HIDEKI SATO DE SOUSA

12 AYNA MAGALHAES RIOS SILVA

13 *MOISES MORENO ACACIO FORNAZIER MAGALHAES

14 MANUELLA MARGIOTTO DIAS

15 GLORIA DE LIMA RODRIGUES

16 THAIS MARIANGELA ROLON

17 FELIPE ALEXANDRE LUSTRI

18 *RAFAEL CORREA NOGUEIRA

19 FLAVIA CASELLATO

20 **SERGIO LUIZ GIBIM DOS SANTOS

21 *BARBARA DAL POZ JORDAO

22 *JONATAS PONCIANO AVELAR

23 ANA BEATRIZ SALLES

24 *LUCAS SANTANA

25 **LETICIA QUEIROZ CITTA

26 *MARIA PAULA CAMARGO DA SILVA

27 **ROGERIO RUY

28 *ALEK RODRIGO CENTURION OLCESE

29 *WERNER EIICHI KASHIHABARA KOBA PERLES

30 **ISABELA CAROLINA FERRACINI SILVA

31 **CARLOS EDUARDO BARROS MORO LEAL

32 **RAFAEL DE SOUZA PADILHA

33 TIAGO BARRETO ARAUJO

34 LUIZ HENRIQUE CHAGAS

35 *GUSTAVO DE ABREU ALVARES RUAS

36 MILENA GUIMARAES MARCHEZI CHAVES

37 *FABIO JOSE MARTINS VENTURA TAVARES

38 **JEFERSON FERREIRA DE LIMA

39 FLAVIA LARANJA AGUIRRE JUNQUEIRA FRANCO

40 **MAYCK DOUGLAS SANTOS ALMEIDA

41 BRUNO PIVA DE CASTRO

42 MAINARA FERREIRA SCREPANTI

43 VICTOR VISCARDI LOPES

44 **ALYNE MICKELLE MARTINS

45 *CARLOS EDUARDO SERVANTE

46 THIAGO PELLEGRINI BERTOLI

47 **STEFANY CAROLAINE BEZERRA SILVA

48 **ANDRE LUIS FIRMINO DA SILVA

49 LAURA ARAUJO MILANO RONDELLI

50 JOAO VITOR PONTES GESTAL ALVARES

51 **LAIS LOPES DE SOUSA

52 *MARTA MATOS SILVA

53 *ANDREA WIGNA PEREIRA DE JESUS

54 DOUGLAS MAKINO DA SILVA

55 MARIA JULIA ROCHA

56 *EVERTON GUSTAVO LOPES CORREA

57 CAIO VINICIUS TABUTI SANTOS

58 LUCAS RODRIGUES SILVA

59 *MATHEUS DOMINGUES CARVALHO

60 **MATHEUS SOARES DE ALMEIDA

61 MARCUS VINICIUS BRAGA

62 **NIKOLAS RAONY DE LIMA

63 GABRIEL GRIGOLETTO PEREIRA DA SILVA

64 *PAULO HENRIQUE GONCALVES MARTINS

65 HENRIQUE CRUZ LOPES

66 *LAILA KAY ARAUJO MACEDO

67 JULIA MEDEIROS RIBEIRO

68 **RODOLFO RODRIGO BISPO DOS SANTOS

69 ISABELLA RIBEIRO SILVA

70 *ALESSANDRA FERREIRA DE LIMA

71 **GABRIEL AP. ESCOBAR DE LIMA

72 *ISABELA GONCALVES DA SILVA

73 **SAMARA SOUZA LUCENA

74 THAYNE RAIOLA

75 ANA CAROLINI DOS SANTOS FERREIRA

76 *GABRIELE RODRIGUES DA CRUZ

77 ISABELA SANCHEZ RESENDE

78 *BRUNO CLAUDIO DA SILVA

79 THIAGO MURARO

80 ANA CAROLINA AMSTALDEN CHIBIM

81 **IZABELLY CHRISTTINY MANOEL DOS SANTOS

82 MARIA CLARA COLONHESE BRUNERI

83 *MONIQUE MILLIAN PADILHA CARVALHO

84 *LUCAS DE OLIVEIRA ALVES MAURICIO

85 **DANIEL AMERICO DA SILVA TRENTIN

86 GUILHERME HENRIQUE DIAS CRUZ

87 **CAMILA APARECIDA CARDOSO DE SOUZA

88 RICARDO OKAYAMA NAGAMATSU

89 **MAURICIO SOUZA PEREIRA

90 *JAQUELINE STEFANIE MARTINS SILVA

91 **FELIPE CRESCENCIO DOS SANTOS

92 **MICHAELY MARIA DOS SANTOS

93 **GUILHERME SOARES CARLLOTE

94 **AYSLA KEILA CABRAL

95 GABRIEL CHOUERY VILELA

96 *KAROLYN DA SILVA DIAS

97 **JHONATAN FELIPE SANTOS GOMES

98 *EMANUEL NESPOLO MARTINS

99 **LUIS HENRIQUE SILVA ARAUJO

100 LUIZ EDUARDO DA SILVA COSTA

101 *LAIS JENIFFER FIGUEIREDO DAVES

102 **CRISTHIAN VALENTIM TAVARES DE TOLEDO

103 *WISLLAN DE ARAUJO TANABE

104 **MARIA ISABEL NAPOLEAO

105 MARCELO MINORU NAMBA TANAKA

106 **ELOISA BERNARDINO LISBOA

107 **GABRIEL MARQUES HONORIO

108 **WESLLEY DE MELO IGNACIO

109 PEDRO HENRIQUE SANTANA RUFINO

110 *ALINE CONSTANCIA DOS SANTOS

111 **THAIS EMMANUELE GONCALVES

112 *MILENA CAROLINE MILANI

113 **PAULO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS

114 **LETICIA AMARAL VIEIRA

115 **EVERALDO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR

116 *OTAVIO VINICIUS LEMES

117 *BRUNO EDER DA ROCHA

118 **CARLOS HENRIQUE GRANDO DOS SANTOS

119 **GRAZIELLE BAZILIO DE NOVAES

120 **JOAO VITOR ALVES PEREIRA

121 JOAO VICTOR PINTO DA SILVEIRA

122 **LUCAS QUEIROZ SOARES

123 *DIEGO PIMENTA DA SILVA

124 **BRENDOW PEREIRA SILVA CRUZ

125 **RAFAELA MORAES DA SILVA

126 **JEFERSON DOS SANTOS MARCONDES

127 *GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA PORTO RUIZ

128 **FLORISVALDO DE ARAGAO MENEZES FILHO

129 **BARBARA ISABELLE SILVA DE OLIVEIRA

130 **CLAYTON PEREIRA DOS SANTOS LIMA

131 *EDSON ALVES MENEZES

132 **JOAO PAULO PEREIRA MELO

133 MATEUS BUENO GERMINIAINI

134 **WESLEY DE ALMEIDA SSANTOS

135 **MATHEUS DE SANTANA NEVES

136 **DAYANE LETICIA OLIEIRA DE OLIVEIRA

137 **LUCIANO TSUYOSHI YAMADA

051 - Educação Física (Bac/Lic) - integral - Bauru

1 *FELIPE THIELE CECILIO

2 CESAR CAVALLARO LOPES

3 THIAGO AUGUSTO PRIMON GIRARDI

4 LUCAS ISRAEL DE SOUZA

5 MATHEUS DE OLIVEIRA DOMINGUES

6 **JOAO VITOR CRUZ

7 LUCCA DARINI GARCIA LEAL DE SOUZA RAMOS

8 DAVID HIDEKAZU KOBAYASHI

9 HENRIQUE LOPES FIGUEIREDO

10 LIVIA SCARPARO FERREIRA

11 VICTORIA BISSOLATE DE BARCELLOS E LIMA

12 LUCAS A MORETI

13 RAFAEL FRANCISCO CODO MEIRELLES

14 PEDRO ACACIO MEDINA BASSAN

15 LUCCA NODA CERQUEIRA BOZZANI

16 SAMUEL ROMERA VILLAR

17 KAROLINE CALVO ABILIO

18 GABRIELA MIRANDA BRAZAO

19 LORENZO ANTONIO GOMES VELLUTO

20 GUSTAVO RIBEIRO NAVARRO GONCALVES

21 VINICIUS AUGUSTO DO NASCIMENTO MONTEIRO

22 LEONARDO JOSE SILVA SALUM

23 VINICIUS VIEIRA GONCALVES

24 *BEATRIZ MARTINS DOMINGUES

25 **GUILHERME COSTA DA SILVA

26 **EVELYN PEIXOTO LOPES

27 *RAFAEL MENDES DE BARROS

28 GUSTAVO MEREGE POIO

29 GABRIEL RAMOS MORAES

30 JOAO MANOEL DOMINGUES BEZERRA

31 LEONARDO DE JESUS FRANCATI

32 JULIANA LAIS SANTOS

33 DEBORA MANOELA DA SILVA GUILHERME

34 HENRIQUE SCATENA FERREIRA PINTO

35 FERNANDA PENNA EID

36 GABRIEL MORAES DE OLIVEIRA

37 LORENZO LEMOS BOTTURA

38 LUAN FICHER SANT ANA

39 LEONARDO LEME LUQUE

40 ISABELLA SANTIAGO PICHOTIN

41 DANIEL HENRIQUE N.B.F. MENEGUCCI

42 YANNICK KENZO MAISATO

43 CYNTHIA MARIA SUGIZAKI

44 GIOVANA CAROLINNE SALES BRAGA

45 *BEATRIZ GANNAM

46 FERNANDA CARVALHO ZUFFO

47 JOAO VITOR BORGES XAVIER DA ROSA

48 BRUNO WILLIAM ROBLES FRANCO

49 *LUIS ALEXANDRE DE CARVALHO PEPECE

50 KALISA FERNANDA SILVA

51 CAIO PUSTIGLIONE

52 GABRIEL LOSINNO CORNIANI

53 *OTAVIO ROCHA FIUZA

54 **ISABELLA BEATRIZ DE OLIVEIRA LEMOS

55 LUIZ HENRIQUE DA RIVA PAVANELLI

56 ANA JULIA SANTOS CELESTINO

57 VITOR ANTONIO CLAUS PEREIRA

58 JOAO RAMALHO GIANSANTE

59 NATHALIA LINGNAU FARIA

60 WHANDERSON GABRIEL DA SILVA

61 CARLOS HENRIQUE BASSETO BIRELO

62 CLARA MARIN RODRIGUES

63 CAROLINE GUERRA LOPES

64 *ALINE FERNANDA DE PAULA

65 ERIK RODRIGUES COSTA

66 LUCAS FERREIRA SAHADE

67 *ROBERTO HARUTO KASSAI TASAKA

68 VINICIUS REIS CALIXTO

69 GUILHERME DE OLIVEIRA PESUTO

70 CESAR AUGUSTO GRAMUGLIA PARRE

71 RODRIGO OTAVIO BOMBARDA DE ANDRADE FURLAN

72 FREDERICO LINDER

73 *IBRAHIM SALIM EL SAFADI

74 CAMILA VIEIRA SATO

75 LORENA CISCONI PASCOLAT

76 **SARA LARISSA FERREIRA DA SILVA MEZIN

77 GIOVANNA BARBOSA VALIM COSTA ALMEIDA

78 CAIO QUEIROZ BARBIERI

79 JEFFERSON LOPES PEDROSO JUNIOR

80 GABRIEL CAVALCANTE DA SILVA

81 OLAVO BATISTA DE TOLEDO NETO

82 PEDRO DENADAI DELMANTO

83 FERNANDA BIANCHI SOUZA

84 RODRIGO JULIANO LIBANIO

85 EDUARDA SPERANDIO

86 JONAS LEDERER CAJAIBA DIAS

87 LUIS GUSTAVO JACUMINI RODRIGUES

88 GUILHERME CRIVELENTI FERRAZ

89 *LEONARDO DE CAMPOS GROSSI

90 *RODRIGO MONTEIRO LOHNER LIMA

91 DANIEL SILVA MARTINS

92 *GABRIEL STEVANATO DIAS

93 JOSE GUILHERME FONSECA TEODORO

94 REBECA SOARES DE MIRANDA

95 *GIOVANY MARIGO

96 RAFAEL MARTINS FERREIRA FERNANDES

97 GABRIEL GALVAO MARANGONI

98 ALLAN PITELLI TORRES

99 *MARIO VIEIRA DUARTE FURTADO

100 AMANDA PROTTI

101 LARISSA SANTOS ROST

102 MARIA BEATRIZ RULLI MARIN

103 ISABELLA HERRERA BERTOCHI

104 ANA LAURA DE MAGALHAES LOPES

105 DANIEL PADILHA SOUZA

106 ANA JULIA FABRILE URREA

107 **WALLACE RAMON DE SOUZA DA SILVA

108 ISABELLE PIRES DE MORAIS MONARI

109 *LETICIA DE SOUZA SANTANNA

110 *VICTOR MALDONADO CARES

111 *JESSICA THAIS DERTINATI KERVE

112 **MATEUS DE PAULA SANTOS

113 **PALOMA DE CAMPOS RODRIGUES

114 **JEFFERSON MENDONCA CASSEMIRO

115 CAIO VINICIUS BRAJEIRO DA SILVA

116 *HUGO MARINHO SIQUEIRA

117 MILENA BARROCAL VIEIRA DE CARVALHO

118 *SAMUEL IAN DA S. TAVARES BONAFONTE

119 **ESLEY RODRIGUES DOS SANTOS

120 **GUSTAVO DE LIMA BARBOZA

121 **LEONARDO GUSTAVO DE PADUA

122 *GABRIELA GUERREIRO ATALLA LUIZ

123 **ROGERIO SOEIRA DE ALMEIDA

124 CAROLINE VICENTINE

125 *PEDRO HENRIQUE VALENCIA DA SILVA

126 ALINE ALVES ARAUJO

127 ANA VALERIA PONTES SAUER

128 **VITORIA PERIANEZ MONTEIRO

129 JOAO VITOR CARDOSO

130 GABRIEL AUGUSTO FERREIRA SANTOS

131 *GABRIEL LUIS BANHOS MARTINS

132 SAULO CANALLI SANTOS

133 *MARIANA CALIXTO LEAL

134 JOAO VICTOR RIBEIRO LIRA

135 *ANA FLAVIA GRAMA MACHADO

136 **DOUGLAS VIEGAS DE PAULA

137 MATHEUS FARIA DA SILVA

138 GUSTAVO LUIZ PEREIRA GUELFI

139 **LUAN HENRIQUE CALIXTO COELHO

140 *CAMILA MAZER DONATO

141 **MARIA EDUARDA DE LIMA CORATO

142 **JOSE VITOR VIEIRA GOMES

143 MILENE ALMEIDA SANTOS

144 ROBERTA ARIANE MASCARELI DA SILVA

145 GABRIELY SIMAO

146 *ANA BEATRIZ PINHEIRO SANTOS

147 CARLOS EDUARDO FERNANDES BERNARDO

148 *FELIPE ANGERAMI DE SOUZA ALBERO

149 **RAQUEL DOS SANTOS

150 **GUIHERME AUGUSTO SOARES SANTOS

151 *MATHEUS DOMINGUES WIEZEL

152 **ANA KAROLLINE KAYAN MACHADO

153 **LARISSA BEZERRA FELIX DE SOUZA

154 **CAIQUE AUGUSTO MUNIZ CARCANHA

155 *BRUNO SUETOMI MELCHIADES

156 FABIO FERNANDES JORGE

157 **FRANCISCO FELIPE PACHECO DA SILVA

158 ALEXANDRE LUCHESI ARRAIS

159 *GUSTAVO HENRIQUE ROCHA

160 *MARIA EDUARDA DA SILVA

161 FELIPE TETSUO NACAMOTO

052 - Educação Física (Bac/Lic) - integral - Rio Claro

1 JULIO ADRIAO D ANGELO

2 MARINA FARIA DE OLIVEIRA

3 BRUNA LINDMAN BUENO

4 VICTOR VALVANO SCHIMIDT

5 PIETRA LEVY CASOTTI

6 TIAGO CHIAVEGATO STELLA

7 DOUGLAS RODRIGUES MESSIAS MIRANDA

8 JULIA REZENDE FERNANDES

9 IAGO HELLMEISTER TREMACOLDI

10 GIOVANA ZERBO MARTINEZ

11 JOAO PEDRO SILVEIRA DE CAMPOS

12 *BRUNO FELIPE OLIVEIRA SIQUEIRA

13 LUCAS POMPEU TREVELIN

14 CAMILO DE FREITAS NOGUEIRA

15 GIOVAN CARLOS SCAVASSA JUNIOR

16 MATHEUS HENRIQUE PAVAN BIONDO

17 MARCELA DARIDO

18 **GUSTAVO DOUGLAS BRITO SOLIDADE

19 TARIK MINARI GROTH

20 MATEUS DE FREITAS ALVES PIRES

21 FERNANDA ALVES REGINATTO

22 ESTHER DE MARTINI FERNANDES

23 VITTORIA BOSCATTO GUEDES PINTO

24 GUSTAVO FERRAZ DE CAMPOS

25 ANTONIO EDUARDO GARCIA MOREIRA

26 JOAO PEDRO SANCHES PINHEIRO DE LIMA

27 BEATRIZ THIEMI MIYAZATO BULGARELLI

28 JACQUELINE KAWABE SANCHES

29 MILLENA LUZ MENDES DIONELLO

30 MARIA JULIA DA MOTTA SCUDELLER

31 LUIZ FERNANDO FERNANDES FORTES

32 GABRIELA LINA DE MEDEIROS ROMERO

33 CRISTIANO FIDELIS DE OLIVEIRA

34 JULIA DE ARAUJO FERREIRA

35 FELIPE CAMPAGNARO DE OLIVEIRA

36 GABRIEL FERREIRA ZANARDO

37 VINICIUS CORREA BUENO BRAGATTO

38 CAUE CASTANHOLA CAMARGO

39 MONIQUE MATUNAGA

40 *DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CAMPOS

41 VIVIAN KALEDA PARENTI OLIVEIRA

42 RAFAELA CARUSO MAZZOLANI

43 THIAGO DA FONSECA MARTINS

44 THAIS FERNANDA DE LUCAS

45 **ANNE KELLY MACEDO MENDES

46 PEDRO MAIORANO COLLOCA

47 LUIS GUILHERME MALVEZZI NUNES

48 PEDRO BELLUCO GUERRINI

49 **LAYON APARECIDO DIAS

50 LEONARDO ALCASI COLIN

51 GIULIA FREITAS CEGAGNO

52 WESLEY RODRIGUES DE LIMA

53 JOAO LUCAS PATRICIO DA SILVA

54 VITOR PAGLIONE DE OLIVEIRA

55 JOAO PEDRO GOMES

56 GABRIEL DE CARVALHO BORGES

57 *ISABELLA DE ASSIS

58 **PEDRO SOARES MEGA SANTAREM

59 PEDRO HENRIQUE SOARES SCARDASI

60 *ALAN BENTO BARZOTTI

61 VITOR PAULO TROMBINE TEATO

62 *HEMILY LAMANNA

63 DIOGO GALINDO DECKER

64 GYOVANNA HINGRID ESTRIVO DOS SANTOS

65 MATEUS BORGES BOLONEZ

66 *LEONARDO CLYVER AZEVEDO

67 VICTOR HUGO NEVES

68 BARBARA ALINE MENDES

69 MARCELA ALBERTINI BALBINO

70 *LUCAS FONTAO ABDALLA CORACINI

71 RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA

72 ISABELA DE CAMPOS D´AURIA HERZ

73 FERNANDO CESAR PIZZIRANI ROVERATTI

74 BRUNO ROSADO VINAGREIRO

75 **BIANCA BARBOSA GONCALVES

76 DENIS LAFAYETTE DOS SANTOS DE AZEVEDO

77 GABRIEL DAL POGETTO

78 EMMANUEL BOMBONATO DE CARVALHO MAGNO

79 KEVEN DA CUNHA MARQUES

80 **EVERTON DE SOUZA DA SILVA

81 GABRIEL FURIAN RODRIGUES

82 LUCAS ATTOLINI DO PRADO

83 GIOVANNA AIZZA RAMOS

84 NATALIA CRISTINA PICCO DA SILVA

85 LUISA VITTI CRUZ

86 PEDRO GABRIEL ZAROS DE OLIVEIRA

87 *MARIA IZABEL MUNHOZ OKI

88 ANA CLARA DA SILVA CANDIDO

89 *JAQUELINE SILVA FERREIRA

90 *ANGELO BERTOLINO MARCHETO

91 *GABRIELE FERNANDA DAVANSO

92 *JOAO GUSTAVO DE OLIVEIRA

93 GIOVANNA BUENO FONTANEZI

94 RAFAELA YOLANDA DE ALMEIDA

95 GABRIELA APARECIDA ANTONIA DA SILVA

96 RAUL ALVES LIMA DA SILVA

97 LEANDRO SITOLINI CANO

98 GIULIA MAYLA FUSARO MARQUESINI

99 LUIZ FERNANDO NODARI RODRIGUES

100 *MATEUS OLIVEIRA TORRES DE BARROS

101 ANA LAURA M DE TOLEDO

102 TIAGO AUGUSTO BENTO

103 GABRIEL DAMAS FERRONATO

104 GUILHERME DA SILVA LISBOA

105 RICARDO JOSE DE BARROS FILHO

106 *LUCAS ALVES VIEIRA

107 *INGRYD JANAINA ALVES

108 **JEAN JORGE GOMES PASSI

109 LETICIA DELGADO FUKUDA

110 GIOVANNA SIEMON DE LIMA DIAS THOMAZ

111 ISADORA GAMA ALVES

112 **ARTHUR POLVEIRO DA SILVA

113 **ROMULO MARCHETTI

114 *JOICY NARA PALHARES

115 *BEATRIZ DE SOUZA PEREIRA

116 CAIO FERREIRA DURANTE

117 GUSTAVO BARROS BRAGA DE CASTRO PEREIRA

118 BIANCA COCATO MALAGUTTI

119 *KAUANA AGUIAR TEIXEIRA

120 LEONARDO AFONSO OLIVEIRA DE BARROS

121 GUSTAVO ABOU HALA MARTINS PEREIRA

122 LEONARDO NEPOMUCENO

123 **SUELLEN DE A. MARTINS

124 BRUNO OLIVEIRA BASTAZINI

125 *BRUNA ALEXIA CRISTOFOLETTI GRILLO

126 THAINA DOS SANTOS BENEDITO

127 SILVIO CESAR CORREA JUNIOR

128 *LARISSA MATEUS DE OLIVEIRA

129 PEDRO NOGUEIRA RODRIGUES

130 **SAMANTHA MAGALHAES BUSO

131 MATHEUS BETTONI ZAMPIERI

132 BARBARA DE ALMEIDA BATISTA

133 GABRIELA GONCALVES DA SILVA POSSA

134 LUCAS FERNANDES FARIAS

135 ANA LUISA DOS SANTOS GARCIA

136 PAULA FARAH SGROI

137 LETICIA NADAI PEREIRA LIMA

138 CAROLINE PIRONATTO CAMARGO

139 FREDERICO OLIVATO PELITEIRO

140 GIOVANA DE DONA LEME

141 EDUARDO MANTOANI MASSON

142 KAUAN MENEGHEL JUSTI

143 LUCAS EDUARDO THEODORO DE LIMA

144 LAERCIO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR

145 CAIO CESAR BRUGNERA

146 LELIS CONTE GENARO

147 **ALINE CORREIA DA SILVA

148 LAIS CRISTINE CUSTODIO ROVARI

149 FELIPE PINOTI TRALLI

150 MARCELO REA FUENTES DE SOUZA

151 VIVIAN SANTANA DE ALMEIDA

152 ANA BEATRIZ BERNEGOSSI

153 GABRIEL HENRIQUE TOLEDO

154 *LOURENZO VOLPI DA SILVA OSWALDINO

155 GABRIEL IBRAHIM LIMA MOREIRA

156 *GABRIEL MICHELIN FRANZOTTI

157 *NATHAN PAULO TAVEIRA FARIA

158 FELIPE MARCONDES FERREIRA DA ROSA

159 GIOVANA TAMER

160 MARIANA NUNES CERVANTES

161 JULIA KIMBERLY KALIL DE SOUZA

162 CALVIN YOUNG LEE

163 GABRIEL TRETTEL BOCHINI

164 *VINICIUS NEVES DA SILVA

165 *LUCAS GUEDES CARDOSO

166 KAIO CORBINI NASCIMENTO

167 BEATRIZ SALES DAVANZO

168 RAFAELA COMIN PORTEIRO

169 **LEONARDO RODRIGUES DA SILVA

170 EDUARDO MAZZERO

171 EDUARDO GALO JORGE GONCALVES

172 *JOAO VITOR PROENCA DEVIENNE

173 VICTOR MARANGONI LIBERATO DE SOUZA

174 RAFAEL LEHNENN OSORIO

175 RAFAEL BELLUCO CERQUEIRA

176 CAROLINA MARY DE FREITAS OTSUBO

177 *DIOGO YUDI HOMMA

178 *ANA LAURA BENTO

179 MATEUS LUIS SABADINI

180 TAINA CRISTINA DE LIMA

181 ISABELLE DE SOUZA MACEDO

182 VINICIUS TOLEDO HUNGARO

183 LAURA FURQUIM EVANGELISTA

184 *MATHEUS TORELLI COSTA

185 IGOR AUGUSTO PINHATI

186 JONATAS DOS SANTOS

187 MARIELLE FORNAZZARO NASCIMENTO

188 HENRIQUE BORGES

189 VINICIUS GATTO CAVALCANTE DOS SANTOS

190 **KAUAN NEVES

191 ERIKA SAYURI HIRONAKA

192 GUSTAVO SALDANHA DA GAMA VIEIRA

193 GABRIEL LUIS FRANCO RUY DE SOUZA

194 ANDY LIU

195 *CARLOS DA SILVA BUENO NETO

196 ADEWALE CHRISTOPHER LUCAS FONSECA AKA

197 GABRIEL PAVAN ROSSI

198 *GILSON DE MORAES DIAS

199 LUCAS PASSOS DURAN NETTO

200 HUGO DA SILVA NASCIMENTO

201 HABADYSAN LUIS DOS SANTOS

202 *JACKSON COELHO DE SOUZA

203 *GUSTAVO BOIM VIEIRA DA SILVA

204 MATHEUS HENRIQUE GALVAO FRANCA

205 *NATALIA DOS REIS COIMBRA

206 JOAO PEDRO LOPES BOMBARDI

207 LEONARDO ROBERTO DE ALMEIDA RODRIGUES

208 MARIANA APARECIDA DE QUEIROZ PAIVA

209 *FELIPE ZANCHETIM DA SILVA

210 GUILHERME AUGUSTO BEZERRA MENEGATTI

211 *LAURYAN TREFIGLIO RAMOS

212 *MATEUS CLEMENTE MORENO

213 *STHEFANI GRACIOLLI

214 LARISSA CAROLINA MILLK DE ALMEIDA

215 **LUIZA ADRIANE DOS SANTOS SILVA

216 *DANIEL SOARES BOMFIM

217 VITOR FRANZINI

218 **JOAO VICTOR BARBOSA DO ESPIRITO SANTO

219 JOAO VITOR CHAVES FELLI

220 FELIPE SOARES GALDINO

221 MELLANIE ANDREOLLI

222 **MILENA DE SCENA DE ARAUJO

223 **GIOVANNA FERREIRA BORIN

224 *BRUNO DE GIOIA FERNANDES LAPA

225 **JOAO VITOR VALERIANO

226 JOAO GABRIEL NASCIMENTO PALUMBO ALVADIA

227 **SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES GENTIL

228 **MATHEUS LEONCIO DOS SANTOS PERNACOVA

229 *DOUGLAS RAFAEL VINELLI GIORLANO

230 *ROBSON RODRIGUES GIMENEZ

231 *FELIPE DOS SANTOS DE SOUZA

232 FABIO ALVES ARANHA DIAS

233 RAFAEL RUY FAVARETTO

234 RAPHAEL ANGELO MARIOTO SILVA

235 LUMA EDUARDA FERREIRA ROLDAO

236 JORGE FERNANDO MERCURI LOURENCO

237 *RAFAEL PORPHIRIO DE ALMEIDA

053 - Educação Física (Bac/Lic) - noturno - Bauru

1 MARINA CARVALHO OLIVER

2 LUIGI DE OLIVEIRA PRADA

3 LETICIA AMARANTE AKUTAGAWA

4 VICTOR DE SOUZA CAMPOS

5 *MARCELO TRENTO VENDRAMETO

6 *BEATRIZ DOS SANTOS ALVAREZ DE LIMA

7 VICTOR VIZZOTTO FOGAROLLI

8 *FERNANDA CONSOLETO MONTESINO

9 OTAVIO DAMANTE TRAVAIN

10 GABRIEL DE PAULO COCHI

11 HENRIQUE DOS SANTOS DISESSA

12 GIUSEPPE CAPELLO REAL

13 VINICIUS MARIN ROMEIRO

14 **RAFAEL SALES LIMA

15 DANIELA DE PAULA FREITAS

16 GUSTAVO DA CRUZ FURUCABA

17 VICTOR ANTUNES PELEGRIN

18 ANA JULIA ZAMBRINI DE MIRANDA

19 JULIANO DA SILVA LIMA

20 *JOAO PEDRO SAMPAIO TIBURCIO

21 *VINICIUS DE CAMPOS PIRES

22 IGOR GIMENES

23 BRUNA FERREIRA DE LIMA PEREIRA

24 MARCIO DOS SANTOS AUGUSTINHO

25 OCTAVIO ALVARENGA DE SOUZA

26 IZAQUE APARECIDO DE BRITO LOPES

27 *MURILO HENRIQUE FARIA

28 LUCAS ADRIANO DE SOUZA BURATO

29 MARCOS ALVES BARRETO

30 IAGO TRINO PINHEIRO DA SILVEIRA

31 *GABRIELA LUIZA DA SILVA

32 *LIDIANE MOREIRA DE SOUZA

33 LIGIA CARBONERA DE CASTRO

34 RAI CAIQUE GUERRA MEDEIROS

35 *ANDRE LUIS PERIM

36 *HENRIQUE VITORINO DOS SANTOS

37 LUCAS PEREIRA KARASINSKI

38 **MARIANA FERREIRA DOS SANTOS

39 *VERIDIANA LARA ALVES SILVA

40 JENNYFFER KAROLYNE VITORINO DA SILVA

41 *LORENA DE SOUZA DO CARMO

42 *HENRIQUE ELIAS BACAN

43 JOAO PEDRO MARQUES ALCANTARA

44 *MATHEUS FERREIRA FRANCA

45 VITORIA DOMINGUES TAMASSIA

46 **JOAO VICTOR ANDRADE TORQUATO

47 MARINA HATOUM LINCOLN DO AMARAL

48 LEANDRO CICERO VENANCIO

49 *MATHEUS GATTI DE SOZA

50 **GABRIELA FELIX DA SILVA

51 **BEATRIZ PAES

52 YAN RAFAEL PONTIERI MALARA

53 **THAMIRES ALESSANDRA GOMES BRASIL

54 ANA KLARA GIMENES

55 **LEONARDO LEONALDO DE BRITO

56 MARIA NUNES PEREIRA

57 BRYAN COSTA PEREIRA

58 *JOSE NEVES NETO

59 *GUILHERME ISBAES

60 *MATHEUS VIEIRA GABRIEL

61 **GABRIEL AMARO DE LIMA

62 ALINE PUNTONI NACBAR

63 BRUNO LUIS DE BRITO CANDUNDO

64 **THAINA MORENO OLIVEIRA

65 HENRIQUE SCARPARO MARTINS DE SOUZA

66 *GABRIELA BRANCALLEAO

67 *CRISTIAN ANTENOR PIO MATOSO ALVES

68 **BEATRIZ CAROLINE VENANCIO SOARES

69 *JOSE RICARDO DE MELLO GUERRA

70 LUCAS FELIPE SILVA JORGE

71 VINICIUS MARCELO DINIZ SERAFIM

72 NYCOLAS XAVIER DE ALMEIDA GARCIA

73 GUSTAVO TONON VONO

74 **LEONARDO MERCES DE AMORIM

75 *JACKELINE SARTORI

76 LUISA RIGHINI

77 GABRIEL GOMES MORENO

78 *HENRIQUE LUIZ FERREIRA

79 **SERGIO GABRIEL CONTIERI DOS SANTOS

80 MARCOS PATRICK DURANTE DE SIQUEIRA COSTA

81 **EDUARDO HENRIQUE BARBOSA

82 LUAN BORGES DA SILVA

83 **VINICIUS FERNANDO MAIORALI CAMACHO

84 *VINICIUS DE MIRA ROCETTE

85 **NAIARA BEATRIZ DOS SANTOS

86 VINICIUS MICHELLIN PARRA

87 *LUCAS HENRIQUE DA SILVA LIMA

88 *JOYCE APARECIDA ALVES

89 *VINICIUS MARTINEZ MICHELLIN

90 **DANIEL VINICIUS FEITOSA

91 *ISABELLA RODRIGUES VENTURINI

92 GIOVANNA GOMES CRAVERO PONTES

93 MATHEUS PEREIRA

94 JOAO VICTOR HENRIQUE

95 *GABRIEL FERRUCCIO SPECCOGNA

96 *DEBORA SARAIVA PELICAO

97 JOAO MARCOS FERREIRA BENATE COELHO

98 MATHEUS HENRIQUE SPATTI

99 *WENDEL MAICK OLIVEIRA LOIOLA

100 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARIA

101 **NAYARA GONCALVES DE SOUSA

102 **DANIEL DA SILVA FONSECA

103 JOAO MARCOS RAMOS

104 DIEGO MACIEL DOS SANTOS MARTINS

105 AFONSO CORREA BORTE

106 *LUCAS LIMA D ANTONIO

107 LUAN J.J. GONCALVES

108 **FELIPE DA SILVA CHAVES

109 NICKOLAS CASTELO BRANCO DOS SANTOS

110 VINICIUS HENRIQUE COSTA DE ANGELIS

111 MATHEUS TAVARES GRITI MEDEIROS

112 *LUCAS GABRIEL DA SILVA POLI

113 *AMANDA BAPTISTA DELFITO

114 JOAO GABRIEL CLETO

115 LUCAS TONI

116 *GEOVANA ARAUJO HOFFMANN

117 *PETER MIKE PONCIANO PINTO

118 **WILLIAN GABRIEL SILVA

119 JOAO VITOR CAROSIO

120 **CAIO FABRICIO DOLIVO ALMEIDA

121 **PAULO MAURICIO MORAES

122 JORGE RICARDO DE OLIVEIRA NETO

123 **OLGA CARDOSO FERREIRA ALVES

124 *KELVIN COSTA MIRANDA

125 REYNALDO RUBENS ROSA NETO

126 **RAFAELA DA CRUZ NICOLETE

127 *HIAGO MARIANO NOGUEIRA GOBI

128 JOAO VITOR GUIMARAES VIGARO

129 *JOSE CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR

130 MARIA TERESA BERNARDINO

131 JOAO VICTOR FABRI

132 **TALES HENRIQUE MONTEIRO PORTO

133 *TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA

134 *LEONARDO AZEVEDO LOPES

135 GLEICE DA SILVA MENDES

136 **CLODOALDO COSTA NETO

137 *LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS

138 *GABRIELA DE OLIVEIRA SANCHES

139 *MARCOS ADRIANO SALES DIAS

140 **GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES GONCALVES

141 BEATRIZ DE OLIVERIA LIMA

142 *FELIPE ARAUJO GALVES

143 **IGOR NICOLETI CASSUCIO

144 **MILENA BUENO DE PAULA

145 BEATRIZ PACINI

146 BRUNA LETICIA MATOS SANTOS

147 *BARBARA GABANI VARASQUIM

148 MARIA JULIA MARQUES COSTA

149 *ISABELLA APARECIDA DA SILVA CAPARROZ

150 **JOELSON ALVES DE SOUZA

151 *BRUNO RAFAEL PALADINI GALVAO

152 **RAUL DOUGLAS DE LACERDA

153 ALINE TAIS MARINO

154 **GEORGENE CRISTIANO SANTANA NASCIMENTO

155 **JULLIE VIEIRA DA SILVA

156 **EDUARDO OLIVEIRA DAS NEVES

157 NATHALIA DE ASSIS CORSINI

158 *INGRID FERNANDA DE PAULA ENZ

159 LUCAS SATO E SILVA

160 **MATHEUS IZIDRO DA SILVA MARTINEZ

161 **JOAO PAULO DIAS

162 **LEONARDO DA CRUZ

163 **VICTOR DE ALMEIDA LAURA

164 **DANIELI BATISTA DE OLIVEIRA

165 *LEONARDO CARDIA OLIVEIRA

166 JOAO VITOR FAVARIN SCHIAVO

054 - Educação Física (Bac/Lic) - vespertino/noturno - Presidente Prudente

1 GUILHERME LONCLOFF DE MORAES GUERRA

2 *PEDRO CAMPOS LOPES

3 *JOAO VITOR MONTES PINHEIRO

4 AMALIA REBOUCAS DE PAIVA E OLIVEIRA

5 ANTONIO PERUCHI MARRA

6 **JOAO VITOR NOGUEIRA BRIGATTO

7 LUANA FROES LOSNACK

8 **RAFAEL REGIS BARBOSA

9 **CAROLINE PAULA DA SILVA PALOMO

10 BRUNO SANTANA MOL

11 *FERNANDA SOBREIRO

12 *ERICK FERNANDO DE OLIVEIRA

13 IGOR DURAN VIAN

14 *THABATA BARROSO BUESA

15 *RICARDO ROBERTO PICOLI

16 **MATHEUS DE OLIVEIRA ELEUTERIO

17 EDUARDO TOMOYOSHI HORIMOTO

18 *JOAO VITOR ANSELMO

19 *RAUL SANTOS DIVIESO ROMAN

20 LEONY ALIANO SOARES

21 *GABRIEL ZAMPIERI PELLIS

22 *RAFAEL SILVA DE SOUZA

23 IGOR PERUCCI MALULY

24 *WILLIAN HENRIQUE MORTARI RUI

25 **ROSIMEIRE MARQUES GONCALVES

26 *MARCOS TROMBINI PAVONI

27 *MAURICIO HIDEO LOPES SAKUMA

28 *MARIA EDUARDA DE ALMEIDA TAVARES

29 *LEONARDO QUESADAS GOMES

30 EDUARDO DUARTE DE LIMA MESQUITA

31 **JEFERSON APARECIDO DE OLIVEIRA CARNEIRO

32 PAULA CRISTINA DANTAS DOS SANTOS

33 **GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA PEREIRA

34 **THAWANE STEFFANI GABRIEL DE OLIVEIRA

35 **GABRIEL DOS SANTOS MARTINS

36 *JOSE AUGUSTO DELLI COLLI DESTRO

37 LUCAS SMINKA TARUMOTO

38 **CAIO MATHEUS GANDRA DA SILVA

39 *GUILHERME DA SILVA SOUZA

40 **JESSICA APARECIDA RAMOS SALES

41 RENAN VICTOR DOURADO

42 *LETICIA MARIA SPARRAPANI NAVACHI

43 **GABRIEL LOPES MEDEIROS

44 **AMANDA BARBOSA DOS SANTOS

45 **FELIPE LUIZ CUSTODIO

46 **LEONARDO TEIZI MENDES SUZUKI

47 *MARIANE TEIXEIRA MARTINS

48 **LUCAS DOS SANTOS AVILA

49 *VANIA FERREIRA DA SILVA

50 JOAO PEDRO CABRAL ROMEIRO COSTA

51 **NATANAEL HENRIQUE ALVES

52 LEONARDO MARQUES DE SA DO CARMO

53 *LEONARDO DIAS QUEIROZ DA SILVA

54 **BRUNO ESTEVAM DO NASCIMENTO

55 *MARIANA MELGAREJO MARTINS

56 **MICHAEL DOUGLAS DA SILVA

57 *SAMANTA REGINA DOS PASSOS SILVA

58 *CRISTINA APARECIDA DE ALENCAR COELHO

59 *DANIELA NOVAES SANCHES

60 VANESSA RODRIGUES POLIMENO

61 *TAYLOR DELACQUA PERRUD

62 *DANIEL MARTINS DOS SANTOS

63 **FLAVIA SANTIAGO ARAUJO

64 **VITOR DANTAS SILVA

65 *RAFAEL GOMES SANTANA

66 **VINICIUS VAZ VIEIRA

67 *EDER TORRES SOARES SANTOS

68 *JOAO VICTOR BERTASSO TORRES

69 *RUTH LOPES DE SOUZA

70 VINICIUS MALDONADO SILVA

71 *RAUL MAZETTI BORDINASSI

72 *THAYNARA DE SOUZA FERREIRA

73 *ISABELA MENEGHETTI SANTANA

74 *JUSSARA BATALHA SILVA

75 *JEFERSON LUIZ PAULINO

76 **CESAR AUGUSTO RODRIGUES MACEDO

77 *THAYNA KLEBIS

78 **MARLY FRANCISCA DOS SANTOS

79 ITALO PEREIRA DE MOURA

80 *CAMILA FERNANDES NEGRAO

81 NORTHON LUAN SOBRAL

82 *ENZO DO NASCIMENTO BRANDAO

83 **NATANAEL FELIPPE ALVES SAIT

84 CHRISTIAN HIDEAKI INOHATA

85 BEATRIZ FONSECA SILVA

86 NADIA LUANA SOBRAL

87 RAFAEL AUGUSTO GRACIOSO

88 MURILLO SANTOS BENTO

89 **GILMAR VICENTE RIBEIRO

90 *ANDRE HUGO PORCARIO PASSARELLI

91 **GABRIEL REIS DA SILVA

92 *VINICIUS MIRANDA ESPINOLA ESTOPA

93 **CARINA DALA LASTRA COSTA

94 **WELINTON MATOS DE SOUZA

95 **FELIPE OLIVEIRA DA COSTA

96 **MICHELLE DE SOUZA PEREIRA

97 *LUCIENE REGINA MADEIRA

98 **DANIEL COSTA SANTOS

99 **BRUNO SERAFIM DA SILVA

100 *EDUARDA RAMOS DA CRUZ SILVA

101 *WENDER DA SILVA GALANTI

102 **VITOR HUGO PEREIRA DAMIM

103 *EVERTON AUGUSTO FERNANDES DA SILVA

104 *JOAO PEDRO RAMINELLI

105 *REBECA FERREIRA ALVES DA SILVA

106 *BRUNO HENRIQUE FERRAZ RIBEIRO

107 MILENA SANTOS BENTO

108 **JOSE MANOEL DOS SANTOS

109 **IVAN ARRAIS SARAIVA NETTO

110 **VITORIA MARIA DA SILVA

111 **DIOGO FERNANDO DE LIMA DE SA

112 **TAIS FERREIRA SOARES DA SILVA

113 **MURILLO FERRAO HARADA

114 **STEPHANIE CRISTINA DOS SANTOS ROCHA

115 *GUILHERME MARTINS HERNANDES

116 *THIERB DA COSTA SIQUEIRA

117 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR

118 *PEDRO HENRIQUE DE MELO PACITO

119 *WESLEY ROSA DE SOUZA

120 *MARCOS PAULO DA SILVA AZEVEDO

121 **NATALIA LOPES DOS SANTOS

122 **NATHALIA CRISTINA MONARI FERREIRA

123 **GRAZIELE CRISITNA DOS SANTOS PEREIRA

124 *NATHALIA MUNGO GONCALVES

125 **MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS

126 **EDUARDO HENRIQUE LIMA DA SILVA

127 **RICARDO SANTANA DUARTE

128 **ADRIANO LUIZ DA SILVA

055 - Música (Lic) - diurno - São Paulo

1 *LUISA CARVALHO TAVARES ALVES

2 LETICIA AGATI MADEIRA

3 VERIDIANA GONCALVES DIAS

4 *ANA CAROLINA PIVA

5 **MARIA PAULA ROZA E SILVA

6 JOAO ANTONIO DENARDI DE SOUZA DANTAS MUNIZ

7 **LARISSA SOUZA DOURADO CARACHO

8 LIVIA DA ROSA OLIVEIRA

9 GABRIEL DE AGUIAR AMMIRATI

10 VINICIUS BRAZIL DE MATTOS

11 *GRAZIELLA PIZANI DE OLIVEIRA

12 *VITOR BARBOSA GIMENEZ

13 LUCAS DE JESUS FRANCHETTO

14 FERNANDA ALVES CUNHA

15 JOAO VICTOR MENDONCA PINTYA

16 NICK ZUQUIM AIDAR PRADO

17 PEDRO HENRIQUE MARTINS FRAGA

18 **RAPHAEL GOMES DE SOUZA

19 FELIPE BARRANTES PATRIOTA

20 DANIEL ROMERO ALFARO DE MIRANDA

21 *AMANDA RIGO PRADELLA

22 *MATEUS JOSE AVANCINI

23 **PAULO RODRIGUES DA SILVA

24 **CESAR DE FREITAS MARTINS

25 SOPHIA ALFONSO FREDERICO

26 RAFAEL MANSOR VICHI

27 **CAMILA INOCENCIO DA SILVA

28 **ALEXSANDRO MARQUES LINO

29 **HENRIQUE PAULINO DA SILVA

30 MATHEUS MAGALHAES AMARAL

31 *MATHEUS LUNA DE OLIVEIRA

32 *FERNANDO DE ARAUJO NUNES

33 CAUE GARCIA SENDRA

34 **MAIARA MONTEIRO DE OLIVEIRA

35 **MATHEUS CAITANO ANSELMO NASCIMENTO

36 **SAMUEL RAMOS DOS SANTOS

37 *ROBERTA GOMES DINIZ JERONIMO

38 NATALIA JIN SIL SONG

39 JULIA DE TOLEDO PIZA FURLAN

40 MILENA DE SIQUEIRA MARQUES

41 VINICIUS YGLESIAS PEREIRA

42 *FELIPE DE CARVALHO SILVA

43 FERNANDA DIAS DE MORAES FERREIRA

44 THIAGO ALCANTARA BALLESTERO DE PAIVA

45 **ALICE DE CASTILHO SOBRINHO

46 **CESAR AUGUSTO VELLOSO DOS SANTOS

47 **VINICIUS FERNANDES VIANA

48 *LEONARDO MATHEUS SOUZA RIBEIRO

49 *PEDRO HENRIQUE PASSANESI SCHOTT

50 ANDRESSA SAMANTA DA SILVA

51 GUSTAVO FRANCO DOS SANTOS

056 - Enfermagem - integral - Botucatu

1 BETINA BOLINA KERSANACH

2 SARAH DOMINGOS DE OLIVEIRA

3 HELENA PIANTAVINI FERRARI

4 LUIZ GUSTAVO SOUZA FOGACA

5 LUCAS GABRIEL ZOCOLER KAWAKAMI

6 EMILY MILLS

7 PEDRO LABADECA

8 *VICTORIA TORRALBO GAZZOLI TOLEDO

9 AMANDA APARECIDA DUARTE GOMES DE OLIVEIRA

10 SABRINA EMMY MATSUDA

11 ANA FLAVIA RODRIGUES MOREIRA

12 MELISSA YUKIE YAMASSAKI

13 HELOISA REAMI

14 *JULIA FERREIRA DA COSTA

15 WILLY ABDO ASHD

16 BARBARA BARBOSA TORRES

17 *KARINA SUMI FUJITO

18 *NATHIELLY ANTUNES MOURA

19 HENRIQUE GEROMEL MENEGHETTI

20 ARARE DE NOLA DOMENICONI

21 **LARISSA FONSECA MARQUES

22 DEBORA SEGURA Y GRIOLES BORGES

23 MARIA FERNANDA GUIMARAES COELHO

24 LARISSA CILIANO ABAD

25 MARIANA BAYONA MOTTA

26 TATIANA FUZARO

27 THAIS SCHIAVON FABBRIS

28 ISABELLA MOREIRA DE BRITTO

29 THABATTA GIULIANI MONCLUS ROMANEK

30 PAULA RIBEIRO BARBOSA

31 ARIADNE POLVERINI FABBRI

32 ISABELA GRANADO ANTEQUERA

33 DANIEL DE OLIVEIRA ROMAN

34 ARIANE SILVA DE JESUS

35 MILENA DE LUCCA

36 CAROLINA NITOLO CORREA ANDRE

37 MARIA SOPHIA PEREIRA VERONEZ

38 RAQUEL RONDINA PUPO DA SILVEIRA

39 LUIS FERNANDO FRAMESCHI SOUTO

40 **ELINALVA PRISCILA SOARES DA GRACA

41 *VANESSA NATSUMI MIZOBATA

42 STEPHANY TUMBERT

43 RAIANNY CUNHA DUARTE

44 SOPHIA FORMAGGIO SANCHEZ

45 MARIANA DA CRUZ COELHO

46 *GIOVANNA MARIA RIBEIRO VALERIO

47 GABRIELA DE ANDRADE BACHUR

48 KYARA MARCONDES SARDELI

49 **MARIA EDUARDA PASCHOIM DE OLIVEIRA

50 LARISSA YUKARI FUKUDA

51 **THAISSA RITA DE CASSIA CAMPOS FERREIRA

52 ISADORA MANFRINATO CUNHA

53 CAROLINE MARCIONI

54 CAMILLA ANDRADE SANTORO

55 **SHIRLEY ALVES DO NASCIMENTO

56 JULIA MARTINEZ MARQUES DA SILVA

57 GIOVANNA DA SILVA PORCEL

58 RAQUEL TANAKA DE CARVALHO LIMA

59 NAYANE MIYUKI MIYAZATO

60 BEATRIZ GIGANTE NEVES

61 TATIANA BIANCHI VALENTE

62 GABRIEL GONCALVES CANTAO

63 **NAYARA CASAGRANDE MESSIAS

64 *MARIANA PEREIRA NERI

65 ANA JULIA GONCALVES CAMILLO

66 ANNA ERICA MERO CAVALCANTI DA SILVA

67 GEOVANA BICALHO PILAN

68 LUANI MARIA MALETO PROCESSO OLLER RAMALHO

69 JULIA CUSTODIO MELO DE SOUZA

70 ANA CAROLINA DE ALMEIDA LIMA

71 VICTORIA MIURA DE MATOS BORGES

72 LAISA POLASTRI PIAI

73 ALESSANDRA HONORIO BOROSKI

74 FERNANDA GONCALVES DE CAMPOS

75 ISABELLA ANDRE DE BARROS TEIXEIRA

76 **VINICIUS CARVALHO SOUZA DAMACENO

77 ANA LUIZA DA SILVA COSTA

78 LUCAS HENRIQUE FREITAS

79 GIOVANNA YAMASHITA TOMITA

80 GISELLE FAVERAO SILVA

81 LUANA MIHO NAKANDAKARE

82 NATHASSIA MILLER

83 *CARLA MARIA KORTZ TOLEDO RODRIGUES

84 BRUNA ZEN ADAMI

85 NATALIA GONZALES CARDOSO

86 CAMILA LOBO KIM

87 SARAH OLIVEIRA DA SILVA

88 MARIANA MENEZES BASTOS

89 RAFAELA REZENDE CELANI

90 *CAMILA FREDERICO GALVANI

91 MAYARA SPIN

92 MARINA ASSIS SIERRA DOS SANTOS

93 JULIA VITORIA NUNES DE AQUINO

94 JESSICA LEITE DE CAMPOS

95 *SAMANTHA RIBEIRO

96 *NATALIA WILCESKY G DA SILVA

97 *ANICIA CELESTE OLIVEIRA AGUILERA

98 JORDANA NAOMI TAKAHASHI

99 KAREN MARTINS

100 TALITA MIWA WATANABE

101 *NATHALIA CRISTINA DIAS

102 GEOVANNA SALVADOR CARDOSO

103 LETICIA MARTINS GASPAR

104 ISADORA SPEGIORIN LUI

105 MARIANA FERREIRA NUNES

106 DAVI FRANZONI POZZER

107 GIULIA DE CASTRO ABREU

108 CAMILA DO AMARAL

109 *THALYTA CARVALHO PINHEIRO KNEIP

110 MIRIAN BUSSAMRA PASQUALI

111 GIOVANNA DA SILVA FERREIRA

112 **DEBORAH DE ALMEIDA CUNHA

113 *BRUNA RENOFIO DAMIAO

114 THABATA MAYUMI CORIOLANO KOTAKA

115 MELISSA BERGAS MORAES

116 CARLA FERREIRA DUARTE

117 AMANDA SILVA FORMIGA PAIVA

118 ISABELA TUANY DE MELO CAIXETA

119 MARINA STEFANINI VICENTE

120 FERNANDA DAVANSO DE ALBUQUERQUE

121 JULIA RIGOLON EICHEMBERGER

122 *ALISSON GUSTAVO MACIEL

123 *EDUARDO GABRIEL CASSOLA

124 BEATRIZ SOTO BONI

125 HELOISA CASTELLETTO DELFORNO

126 MARIA ESTELA DE QUEIROZ MIRANDA

127 **INGRID COSTA LIMEIRA

128 ANA CAROLINA VILAR ANADAO

129 *ANA LAURA FERREIRA TRAMONTINA DE OLIVEIRA

130 VICTORIA SANTOS COSTA

131 JULIA TEIXEIRA SANTANA

132 MARIA LUIZA PANSANATO JOSE

133 LIA PACHECO DE OLIVEIRA

134 *ALICE CRISTINE GANDINI

135 *LUCAS DE CASTRO SALVADOR

136 JULIA FRANCO BENTO

137 GEOVANA ISABEL SQUEBOLA

138 LETICIA ESCOBAR MIRANDA

139 **ARIADNA LUANA DE OLIVEIRA

140 ISABELA DE ARO JORGE TAVARES

141 ISABELA MARTINS GABRIEL

142 BEATRIZ ZAGO ANTONIO

143 **BEATRIZ DE SOUZA

144 GIOVANNA SUPERBI DA SILVA

145 ISABELE CYRILLO

146 *FELIPE MARIANO SERNAGLIA

147 THAYRON VINICIUS VIRGILIO FIGUEIRA

148 *ANA RUTH ASSUMPCAO GOMES

149 ISABELLA DANTAS DE ALBUQUERQUE

150 MILVIA MARIA JACOMINI SALVI

151 HELOISA DUTRA PANHOCA

152 LAURA FALEIROS REZENDE

153 PAMELA DA SILVA SOUZA

154 **YASMIM SKARLET MEDEIROS LACERDA

155 MARCELO NAZARETH DE SOUSA

156 JULIA FERREIRA NUNES

157 **GIOVANNI LUIZ FAVORETTI

158 ANA LAURA SERRA LUCATO

159 RODRIGO SUGUIMOTO IWAMI

160 RAPHAELA LYSSA DOS SANTOS

161 *JULIANA ARIELLY BIANQUINI VILLA

162 CLARISSA FERREIRA BUSTAMANTE

163 NATALIA LUIZA NIEROTKA

164 LUISA MARIE DOMINICHELLI HIRATA

165 *YASMIN DE MATOS FAGALI POLITO

166 RAFAELA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES

167 *JULIA ZANCO BOTECHIA

168 LARISSA PAULA CANDIDO DA SILVA

169 BRIGIDA FABRIS

170 DANIELA KATSUMI SOLANO HONMA

171 PAOLA CRISTINA DE CASTRO

172 *CEZAR AUGUSTO IRICEVOLTO

173 JULIA TEALDI SANT ANNA

174 *GIOVANA FABRINI MEDINA

175 *VITORIA RIBEIRO MARCHETO

176 *ANANDA KELLY SILVA DE OLIVEIRA

177 *ELLEN DE SOUZA MELLO

178 *LUANA DA SILVA DIAS

179 LUDMILA MALAQUIAS DE LIMA

180 *ANA FLAVIA BOZOLAN DOS SANTOS

181 MARIA CLARA ZAGO MARI

182 **PALOMA NOBRE JUSTINO DA SILVA

183 *ALINE PIANCA BATISTA

184 **MIRELA MARTINES DO NASCIMENTO

185 LARA CRISTINA MOTTA RAGOZZINO

186 *JESSICA CRISTINA CANTAGALLO

187 *PAULA BRAZ GAUDENCIO

188 *RUBIA BALTAZAR DURCI DE ALMEIDA BASSAN

189 JULIA ZANCHI

190 MARCELA RUBIO TEIXEIRA

191 RAYANA CAZERTA EBURNEO

192 KIMBERLI TAEMY ISOO

193 *ISABELA MENEZES DE OLIVEIRA

194 ALINE MENDONCA RAMOS

195 *GABRIELA FORLINI JANKE

196 *LAISA FERNANDA DA SILVA

197 *GABRIELA ESTETER DE AGUIAR

198 *MARIA JULIA PEREIRA DE SOUZA

199 *NAHDIA OLIVEIRA DE AQUINO

200 GIOVANA CALDAS PEREIRA

201 **CAROLINE ANDRADE DA SILVA

202 *RODOLFO KATALENIC PETROCINI

203 **EDUARDA STEFANIE CARDOSO

204 NATHALIA LARISSA MONTEIRO MIGUEL

205 PALOMA DE SOUZA SCOVINI

206 *BRUNA CAROLINE DE ASSIS MARCIO

207 MARIA LUIZA PEDROSO BIOLCATI TIBURCIO DE LUCENA

208 ISABELLA BARBOSA BORGES

209 FLAVIA KAROLINE NOGUEIRA

210 ANA LIVIA SOARES BORGES

211 *JULIANA DE SOUZA

212 *JOAO VICTOR DE ALMEIDA CODECO

213 ASSIA JIHAD JOMAA

214 *MARIANA DE OLIVEIRA MELO

215 **LIVIA DE SOUZA MADEIRA

216 THAIS BOSCARIOL

217 GABRIELLA DA CUNHA

218 THAUANY ANTONIA CASTANHA

219 BEATRIZ QUEIROZ

220 MICHAELA POSTEL GIOLO

221 **LARA SOLANO SOARES DA SILVA

222 CAMILA SEPULVEDA ALVES

223 MAYARA GIACHETTO SCAMARDI

224 JULIANA CARVALHO DA SILVA FRANCISCO

225 JULIA MENEZES CABRAL

226 RAISSA RINALDI BERLEZE

227 **THAINARA ROCHA DE SOUSA

228 MARIA PAULA GUERREIRO

229 FABIANA DINIZ PERES

230 ISABELA GONZALEZ

231 CAROLINA ROSO VANZ

232 **ANDRESSA GONCALVES DA COSTA

233 **ROSA VANESSA ALVES LIMA

234 ISABELA CORASINI

235 *MARIANA DE BRITO PEREIRA

236 LETICIA EMERICK CANTADORI

237 BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS

238 **BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS

239 PRISCILA AMARAL MARIANO

240 GABRIELE DE FATIMA PIMENTEL PEREIRA

241 THAIS FERACIN

242 *DANIEL CARVALHO DE RAMOS

243 ADNA ZULIM LEITE

244 JEAN LUQUE DA SILVEIRA

245 *ALLAN KAIQUE DE CASTRO SANTOS

246 **DOUGLAS SANTOS MACHADO

247 MARIA CAROLINA NUNES ARMELIN

248 **JULIA BORGES FERREIRA

249 KARINA COSTA

250 MONISE APARECIDA PAVAN

251 ISABELA CAVALHEIRO

252 *LUANA CRISTINA DOS SANTOS

253 ISABELLE POGLITSCH AMARO CAMARGO

254 TAINA NIKOLI GOES

255 **TAIS DA SILVA GONCALVES

256 **GABRIELLI MACEDO DE LUCCA

257 **CAROLINE DA SILVA LOURENCO

258 LARISSA IGARASHI

259 NATALIA UEMURA ZANLUQUI

260 *SABRINA GIOVANA MARTINS

261 *RAISSA LAURINDO MORAIS

262 *BRUNA PEREIRA PAGGIARO

263 BEATRIZ BERTUCCI NOCERA

264 ANA JULIA GRUPPO PIOLA

265 LARA ARANA MENEGHINE BORTOLETTI

266 GABRIELA TORRENTE VILARA

267 GIULIA DE ALMEIDA MADUEIRA

268 *GABRIELA REMPEL

269 **BRUNO SANTIAGO BEZERRA

270 LAURA DALALIO

271 ANA CAROLINA SILVA SANTOS

272 *FRANCIELE SANTOS DE ALMEIDA

273 *HAMANA YOKO NOVAES AKUTSU

274 *GABRIELA MARTINS SOARES SILVA

275 ANTONIO IGNACIO BIERNASKI NETTO

276 POLIANA CAROLINA MARTINS

277 **SABRINA FERREIRA DE ALMEIDA

278 GABRIELE DA SILVA ALVES

279 **GUILHERME PEDERZINI DA SILVA

280 LETICIA DOS SANTOS BEROCAL

281 NATALLI CRISTINA NAVES DA SILVA

282 BRUNA EDUARDA FERNANDES SILVA

283 **GEANDRA ALECRIN FERREIRA

284 **NATALIA MARINHO DE FREITAS VANDERLEY

285 **MARIA LAYZA PEREIRA LOURENCO

286 ISABELA HELENA SECCARECIO

287 JULIANE ALEXIA LAFAO

288 **JONATHAN KLEBER CONDE GUTIERREZ

289 *CAROLINA MARCHIORETTO ROSSI

290 *ARIANE AMELIA DA SILVA TAVARES

291 **MIRELE APARECIDA DE CAMARGO MARTINS

292 **MARIA EDUARDA SILVA SANTOS

293 MARINA GOMES DA SILVA

294 *BIANCA JACQUELINE DE OLIVEIRA ALVES

295 **GABRIEL FRUTUOSO WEIZMANN

296 LETICIA CLEMENTE DA SILVA

297 **MARINA RIBEIRO BERNARDO

298 **DENIS CARLOS CARVALHO JUNIOR

299 **JULIA JUDICA RODRIGUES

300 *GIOVANNA OLIVEIRA LIMA

301 CAROLINE GALVAO FRANCA

302 ROBERTA SCALET BARBOZA

303 CAROLINE RODRIGUES LICERRE

057 - Engenharia Agronômica - integral - Dracena

1 TIAGO PASCOLAT CASTRO

2 LAURA CHRISTINA BANNISTER

3 JOSE CARLOS RAAB FORASTIERI PICINO

4 *RENAN AUGUSTO RAMALHO

5 GIULIA MORCELI

6 *JOAO VICTOR FERREIRA DE MACEDO

7 PEDRO VICENTE CORNACINI

8 IZABELA PONSO MAGALHAES

9 IOHAN VINICIUS RIBEIRO

10 DANILO EUGENIO GRACINDO

11 *BEATRIZ BONALDO

12 CARLOS LEONARDO PEREIRA BOGAS

13 *NATALIA DE LIMA DONATO

14 SAMUEL BRIGLADORI SCARAMUCA

15 LETICIA CUNHA MOREIRA

16 HENRIQUE TEATIN

17 **PEDRO AFONSO GOMES TEIXEIRA

18 RAFAEL DANEZI DE PAULA

19 GUILERME MARQUES BRAIT GARROS

20 **ISABELLA DOS REIS COSTA

21 EDUARDA SAYURI NAKANISHI

22 *ISABELLA ALVES DA ROCHA

23 FERNANDO BERTOLIM FERNANDES

24 CARLOS EDUARDO BASALIA

25 WENDEL VITORIANO DE OLIVEIRA E SILVA

26 IGOR DE OLIVEIRA SANTOS

27 *GUSTAVO DA SILVA CELIN

28 HEITOR ALVES MASCHIO

29 *BRENDA STEFANIE SCARABELLO VIANA

30 GABRIELA DELLANGELICA CARVALHO DE OLIVEIRA

31 VITOR DOS SANTOS NAVARRO

32 JOAO VICTOR CESTARI

33 SAMUEL BISPO RAMOS

34 ISABELA ARRUDA PALLU

35 *VICTOR ANJOLETO VIANA

36 *BRUNO PINHEIRO BRUNALDI

37 LEONARDO SANTOS CARDOZO

38 *JOSE AUGUSTO LIBERATO DE SOUZA

39 *ARIELE SILVA BONI

40 MURILLO MARTINS REZENDE

41 *CAIO HENRIQUE DELAI RODRIGUES

42 *ISABELA NOVO

43 *GABRIELE QUIRINO I. MIRANDA

44 GABRIEL RUIZ

45 *JULIANA MEGUMI KANASHIRO DE OLIVEIRA

46 *AUGUSTO SOUZA MEQUE

47 GUSTAVO DEO

48 GABRIELLY YURI CIHODA

49 **THAIS REGINA RAMOS ALVES

50 **ULISSES FELIPE DE SOUZA SANTOS

51 *DANIELA KURANAKA

52 *RENAN RAFAEL RODRIGUES AMBROSIO

53 IGOR VIRGILIO RIBEIRO

54 BIANCA CATINACCIO CABRERA

55 MAUANE RIGOLETO

56 *NATHALIA DOS SANTOS BARBOSA

57 *VIVIAN CAROLINA DOS SANTOS

58 LUANA SANTOS DA SILVA

59 *EDMAR MESQUITA BORGES DA SILVA

60 **JESSICA BORGES HYGINO

61 THAINA CAMATA XAVIER

62 JOAO PEDRO RUIZ DA SILVA

63 CATARINA VALERIA NEVES SILVA CANETO

64 *NATALIA CRISTINA DE ALMEIDA

65 LUIZ ALBERTO BERTOLLI FILHO

66 *JOAO PAULO GONCALVES

67 TARCISIO PATROCINIO NETO

68 **LEANDRA MARA DA SILVA

69 *CRISTIANO VERONEZI

70 **DAVID MATHEUS SOARES

71 GABRIEL ZAMBOM

72 **ALICE ALVES DE FREITAS

73 *ELLEN MARIA BITTENCOURT PEREIRA

74 *TIAGO KENJI MATUMOTO

75 **JOAO PEDRO SENA LEITE

76 THAIS FERREIRA CHRISTIANO

77 CAROLINE MARQUEIS VICENTINI

78 FELIX SEBASTIAO CHRISTIANO JUNIOR

79 **RICARDO MOSEQUIEL FERREIRA ALVES

80 **MIKAELLE CRISTINA POLO MONTEIRO

81 **VITORIA SANTANA LOPES

82 *GUSTAVO HENRIQUE BRAGA MARTINS

83 **CAMILA BRITO DE MELO

84 *YEDA CAROLINE ZANON DE ALMEIDA

85 *LUIZ AUGUSTO TERRA CORDEIRO

86 **GETULIO CESAR SOARES CARVALHO

87 DOUGLAS JORGE BIGONI

88 *THIAGO VERONEZI

89 **ISADORA MARIA NESPOLI DE OLIVEIRA

90 *JOELCIO VIRIATTO CATENACCI DE OLIVEIRA

91 *DOUGLAS FELIPPE DIAS DA SILVA

92 **MARCOS ANTONIO LEAO DE SOUZA

93 *BRUNO CESAR ZANCHETTA

94 **GABRIELLA DA COSTA TRISTAO

95 *STHEFANY SANTOS ALVES

96 **JOAO VITOR CENEDEZE

97 LEONARDO DE MARCO SILVA

98 *RAFAEL ALVES POLIDORO

99 **PEDRO AFONSO DE FREITAS ROCHA

100 **VICTOR DO AMARAL MENDONCA

101 **LAURA BEATRIZ SILVA OLIVIER

102 **GABRIELLE VENTURA DE OLIVEIRA

103 *JOAO VICTOR VIESI

104 *JHENIFFER CAROLINE BECKER RACHID

105 *PAMELA BIANCA DOS SANTOS

106 ISABELLA RODRIGUES SILVA

107 **SIDNEI VALDEMAR DA SILVA

108 *ADRIELLE FERRARI CAMPORESI

109 *GUSTAVO GIRALDO TEODORO RODRIGUES

110 **AMANDA SILVA PINA

111 LUCAS MANUEL FORATO DE OLIVEIRA

112 *JOAO GUILHERME DA SILVA ROCHA

113 **NATALIA RODRIGUES FERREIRA

114 *RITA KAWANA DUARTE QUEIROZ

115 MARIANA CATINACCIO CABRERA

116 **EDUARDA DO NASCIMENTO TARLEI

117 RODRIGO GOMES PADILHA

118 *KEVIN HENRIQUE BARBOSA LINHARES

119 *ELAINE CRISTINA MARTINS

120 HENRIQUE ABDALA FRANCO BUENO

121 MURILO M DE MORAES

122 JOAO PAULO ASCENCIO DELSIN

123 PAULO CLAUDIO CLAUDINO JUNIOR

124 LUIS FELIPE MALUF PONTES

058 - Engenharia Ambiental - integral - Presidente Prudente

1 *GUSTAVO DE LIMA OLIVO

2 LEONARDO SANGIROLAMI BARBOSA DE SOUZA

3 *GABRIEL SOARES DE MOURA

4 SAMUEL ROCHA WHELAN

5 *FERNANDA FIGUEIROA BATALHA

6 *FLAVIO ROGERIO DE CAMPOS SEGUNDO

7 HENRIQUE YUJI KONISHI

8 KARINE LARA GALVES

9 ARIANE ALCALA FRANCISCO

10 NAOMI TOBARA FELIPPE POLIS

11 LEONARDO HENRIQUE VOLPI SATIN

12 LUCAS LIMA LADEIRA

13 ANDRESSA VENENO FURLAN

14 THAIS SOARES PELLOSI

15 JOSE CARLOS BRADASCHIA PRESTES NOGUEIRA JUNIOR

16 *LARISSA CUTARELLI BERESTINAS

17 PAULO NASSIF NETO

18 BRUNA MARQUES MORAIS

19 LUCAS CUNHA DA SILVA

20 DIEGO HENRIQUE RODRIGUES DE CAMARGO

21 *ANA LAURA GIANELLO DOS SANTOS

22 *JOAO VICTOR ARIAS

23 GIOVANA SEDASSARI ROCHA

24 THAIS DE CARVALHO

25 MARIA LUIZA VIEIRA MONTI

26 *LEONARDO AUGUSTO ARAGAO DIAMANTE

27 RAFAEL CARVALHO CHAVES

28 *LETICIA STEPHANIE SANTOS SILVA

29 BEATRIZ ENGEL DIAS

30 LARA JANUARIO DA SILVA

31 PEDRO AUGUSTO LASSO

32 *RAUL FAGUNDES VALERIO

33 *FELIPE ANDERSON BARSSALHO EZEQUIEL

34 ROGER DA SILVA COSTA

35 ISABELLA GALVANI MARCAL

36 **NILTON VINICIUS DANTAS VIANA PRODOSSE

37 **DAYANA AMADIO SILVA

38 BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES

39 FLAVIO CASTILHO DE MELLO

40 VINICIUS AZEVEDO BONOME

41 GUSTAVO LEMOS SANTOS

42 GABRIEL SILVA DUARTE

43 *CARMEN MAURA ROCHA

44 *LUIZA FERREIRA SOUTO DE ABREU ALVES

45 *LEANDRA SEGATELLI DOS SANTOS

46 *BIANCA RODRIGUES VIEIRA

47 *THAIS GARCIA SILVEIRA

48 *MATHEUS FATOR DE SA

49 LARISSA MATSUMOTO

50 *GIOVANNA ROCHA CRISTOFOLI

51 **EDVALDO MENEZES JUNIOR

52 *BRUNA CRISTINA FERREIRA

53 *THAIS LUZ PEREIRA

54 THALES SANTOS CANDIDO

55 *ANA FLAVIA BATISTA MARTINS

56 *BRUNA NATALI RAVAZOLI

57 *VINICIUS LIOTTI AZEVEDO

58 **PAMELA MARIA DIAS

59 JOAO VICTOR BARBOSA PEREIRA

60 **MAYSA FERNANDA CALIXTA DE SOUZA

61 GUILHERME DIAS FIGUEIREDO DA SILVA

62 *KEVIN MANZO MASCHIO

63 BEATRIZ LOURENCO SANTELO

64 *LEONARDO FERREIRA VIEIRA

65 **FLAVIA GABRIELA RIBEIRO DOS SANTOS

66 *EDUARDO CHAGAS DOS SANTOS

67 GUILHERME PERINA RODRIGUES

68 LORENA MARIA KAZITANI CUNHA

69 *CRISTIANI MIDORI OSHIKIRI

70 MIGUEL DE CARVALHO PEREIRA

71 FERNANDA CIPOLLINI SANTANA

72 *KELY CRISTINA LOPES DA SILVA

73 **GIOVANNA PASETO FRAZETO

74 THAIS DE CARVALHO LIMA

75 DOUGLAS ZAGO CABRERA

76 PATRICIA RIGOLI PAGANINI

77 **JOSE PEDRO DA SILVA DOS ANJOS ARAUJO

78 **LEANDRO LOPES DOS SANTOS

79 ALEXANDRE SILVA AZEVEDO

80 **VICTOR HUGO HORA COMITRE DA SILVA

81 LEONARDO BORDINI NOVATO DIAS

82 VITOR HUGO HERCULANO MARTINS

83 *INACIO ANTONIO PEREIRA

84 **BEATRIZ BARBOSA DE OLIVEIRA

85 **JENYFFER RAINY SOUZA DE OLIVEIRA

86 GABRIEL VEIGA SVERBERI ALVES

87 **THAINA INACIA DA SILVA

88 **CARLA YASMIM DA SILVA

89 *VINICIUS DA SILVA ARAUJO

90 **IARA MARIA RODRIGUES

91 *LIVIA BIANCHI FERREIRA

92 JOSE VITOR MACIEL FRASCARELI

93 AMANDA MEIRELES DE ARAUJO

94 *ALINE MORATELLI PITERI

95 **JULIA MARQUES SILVA

96 JUAN LUCCAS GOMES RAZZANO

97 **EDUARDO MARQUES MORAES

98 ANA FLAVIA MAZIERO

99 *MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA COVA

100 **THAIS DA SILVA OLIVEIRA

101 *DANILO JORGE RODRIGUES DA SILVA

102 *LEONARDO MASIN MESQUITA

103 MARI MIGLIARI NAVARRO

104 GABRIELE DA SILVA DOS ANJOS

105 **VINICIUS COSTA DAMACENO DE ARAUJO

106 *SARA BRIGUENTI SANCHES GASPARINI

107 *TALLES GABRIEL GRILLO

108 **PEDRO HENRIQUE SOUSA GUEDES

109 **VICTORIA CRYSTINA MACEDO GUIMARAES

110 ESTER DIAS SQUINCA

111 *ANA PAULA DA SILVA CACIANO LIMA

112 *MAICK HOLAYAMA FERREIRA

113 DANIEL CRUZ FERRARI

114 **STEPHANIE OLIVEIRA NEVES

115 *JULIA BORRI CADETE

116 **BRENDA RAFAELA DO PRADO RODRIGUES

117 *LEANDRO MARTINS MENDES

118 **JOAO VINICIUS DOS SANTOS SANTANA

119 **PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO RODRIGUES

120 *RAUL APARECIDO LIMA MUNHOZ

121 *RAPHAELA YUKARI NAKAYAMA TAKEI

122 *FERNANDA LUIZA DE ANDRADE

123 **ISABELA CRISTINA ALVES LOBO

124 **ANA BEATRIZ DE LUCENA RAMOS

125 *MARIA CLARA FABRICIO SANTELI

126 *BARBARA CAROLINE MARTINS NUNES

127 *PAULA XAVIER MAGALHAES

128 *JOSE RICARDO DUARTE JUNIOR

129 LUANA DOS SANTOS

130 RAFAELA MAYARA DE CARVALHO

131 **HENZO HENRIQUE SIMIONATTO

132 **BARBARA SABRINA DOS SANTOS

133 *MATHEUS ROBERTO PEREIRA LOPES

059 - Engenharia Ambiental - integral - São José dos Campos

1 FERNANDA TEIXEIRA COSTA

2 DAVI GONCALVES SANCHES

3 DORA CAVALIERE CHAVES DE MELO

4 *CAROLINE BALLUF PEIXOTO

5 GABRIEL RODRIGUES DA SILVA

6 LARISSA CARRATURI ROSA

7 FELIPE OLEGARIO

8 FERNANDO AKIRA HAGA YAMAMOTO

9 LUISA LEONELLI DE MORAES

10 ANA CLARA MUNIZ GARCIA

11 MILLENA REIS DE FREITAS

12 **LUCAS SOUZA DE SANTANA

13 GIULIA QUEIROZ DE OLIVEIRA

14 LEONARDO DE OLIVEIRA EROLES

15 BEATRIZ SAYURI NAKAMURA

16 LARISSA MIONI VIEIRA ALVES

17 ANNA BEATRIZ SUPPELSA

18 FRANCISCO HENRIQUE OLIVEIRA GAMA SOUZA

19 MARINA NICOLELLA LEMES

20 *CAMILA ALMEIDA RODRIGUES

21 ALEXIA RODRIGUES CAMPOS LUZ

22 SARA TAFURI ERCOLINI

23 LETICIA DA SILVA CABRAL

24 DANIELA RESENDE DUQUE

25 RENAN FELIPE DOS SANTOS EPIFANIO

26 FERNANDA NARESSI GRANDINETTI

27 *GABRIELA MODENEZI

28 MARCELA DE OLIVEIRA ALMEIDA

29 GIOVANA CACILHA ELIAS

30 LUAN DURAZZO

31 MARIANA DE CARVALHO GOUTHIER DE VILHENA

32 JOAO VITOR DE OLIVEIRA RICARDI

33 PAULA DE AGUIAR BERNARDI

34 *PAULO HENRIQUE MORAES DE SOUZA

35 JULIA RAQUEL PEREIRA LIMA

36 HENRIQUE MORALES ZAGGO

37 JOHAN CESAR HOYER MENDES

38 THALES HENRIQUE LESSA CHAGAS

39 DANIEL ERDMAN

40 ANNA ISABEL SILVA LOUREIRO

41 *ALESSANDRO DA SILVA BEZERRA

42 MATHEUS TEIXEIRA VIANA

43 DIOGO DE JESUS AMORE

44 MARIA LAURA RIZZO CUNHA

45 *LEONARDO FERNANDES GODOI

46 RAFAEL FEITOSA NOBILE

47 GABRIELLA LUZ DA SILVA

48 LARISSA TORRES

49 DIEGO LEONARDO CAMPOS

50 MATEUS LUIZ DEMARCHI

51 LEVI NALDI DO ESPIRITO SANTO

52 ALESSANDRO COSTA MELO

53 CAIQUE RAFAEL MOREIRA DE OLIVEIRA

54 **ARTHUR BISPO FERREIRA

55 RODRIGO BASIL ANDERSEN

56 ICARO SPERB ELEFTHERIOU

57 KATHERINE GISELA MENDOZA PENA

58 HELOISA DORNELLES MOITINHO

59 LARISSA ROBERTA DELGADO BRAGA

60 FLAVIO HENRIQUE MORAES

61 MARIA LUIZA RIBEIRO JUSTEN

62 *DAVID PEREIRA DA SILVA RIBEIRO

63 LIGIA DE SOUZA LEITE

64 FELIPE DE LIMA MANTOVANI

65 JULIANA CARMO DE SOUZA

66 LI JUN QIAN JACK

67 JULIA MARIA QUINSAN SANTUCCI

68 MARINA DE OLIVEIRA

69 BEATRICE MIKA SAITO

70 BARBARA MARTINELLI PETRONE

71 ISABELA MARIA DO AMARAL FREITAS

72 BRENDA BUENO DE ALMEIDA MARCELINO

73 *LEILA MIHO SATO

74 *JEFERSON FEITOSA MENDES

75 GABRIEL RODRIGUES TOMASELLA

76 **VINICIUS ALVES ARMUCHO

77 STEFANO DONATELLI XERFAN

78 *PEDRO VIANNA TUÑAS

79 GIOVANNA RIOS BOLEEIRO

80 RYAD SAMIR HADAYA

81 *MARIO ARRUDA NETO

82 **MARIA VICTORIA SILVA SIQUEIRA

83 *AMANDA AYUMI KENSHIMA RIBEIRO

84 WESLEY MORAES DE OLIVEIRA

85 LETICIA VALIM DE CARVALHO

86 CAMILA STAMATO MARCAL

87 ANA CLARA BUENO BENTO

88 **MARCELO ANTONIO CORREIA GUIJARRO FERREIRA LEME

89 BRUNA S. R. PELAQUIM

90 BRUNO LESZCZYNSKI BASSO

91 LUIZ FELIPE SOARES DA SILVA

92 LUIZ MIGUEL FARIA RAMOS

93 GIULIA ASSIS FRANCA

94 JESSICA CRISTINA DORES EULALIO

95 GUSTAVO TAYT-SON ROLAS DOS SANTOS

96 MATHEUS RODOLPHO LOURO MARINS

97 PAULA PRETTI NAKAO

98 MARCOS HIDEKI MOMMA JUNIOR

99 FELIPE SIMOES DO NASCIMENTO

100 **LARA ISABELA VILAS BOAS FERREIRA

101 ELLEN MIROSEVIC

102 GIOVANNA DE MORAIS SEGISMUNDO

103 RODRIGO FRANCISCO BRITO DE CAMARGO

104 VITORIA BUONSANTI BARRANJARD

105 ANNA LUIZA RODRILLA MIRHAN

106 **LUIZA TEIXEIRA BUENO DE OLIVEIRA

107 JULIA SHIRAZAWA GASPAR

108 LUANA GASPAROTTO

109 *VITOR EIKE KIKUDA

110 MARCELLA BOEMER BATTAGIN

111 FABIO TELES DE OLIVEIRA

112 GIOVANNA PORTASIO GONCALVES

113 PEDRO HENRIQUE MOREIRA BERGANTIN

114 *MONIQUE CASAGRANDE MONSTANS

115 CARLA FELIX MATHEUS

116 STEPHANIE DE FRANCA SOARES

117 GUILHERME FROGE PARIZOTTI

118 GUSTAVO AKESAKA

119 LARISSA OLIVEIRA GONCALVES FERNANDES

120 *NICOLE CHRISTINE CLARO NUNES

121 LEONARDO BRITO KIRSTEN

122 *NATHAN BARRETO DE NOVAES PASCHOAL

123 JOAO MARCO DE ALCANTARA CALIL DAHER

124 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA QUARESMA

125 ANDRE AKIO MINAMI

126 *ANA CLARA ANTUNES COSTA DE ANDRADE

127 HENRIQUE MENDES BALBONI

128 ANDRE MARTINS FERNANDES

129 *VITORIA CAROLINE CARRARO

130 **RAQUEL ALMEIDA DA SILVA

131 *LUIZ GUSTAVO RODRIGUES GODOY

132 *MAURICIO HENRIQUE CORREA

133 JOAO PEDRO MARTINS DE MORAES

134 EDUARDO CESAR SILVA PEREIRA

135 CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES

136 **GABRIELA GONCALVES GASPARINO MARTINS

137 **LARISSA BERNARDO DA SILVA FARIAS

138 LAURA FERREIRA BEZERRA

139 PRISCILA MISTRO

140 DEISE DE ASSIS SILVA

141 BRUNA MARCONDES DE AZEVEDO

142 IAGO PIOVANI SILVA

143 MARIANA FRANCA DE SOUZA

144 GABRIELA MANSILHA VILELA DE MORAES

145 LAURA CAVAGLIERI

146 HELENA RAVAGLIA FERREIRA

147 MARCELO D AVILA KITASAUA

148 *JULIANA INGRIDE SILVA ALVES

149 *FRANCINE EDUARDA DE OLIVEIRA

150 GABRIEL MARINHO DOS SANTOS BARBOSA

151 LEONARDO FREITAS BERALDO

152 CAUE MEDICI LOPES

153 GABRIEL FELIPE DOS SANTOS

154 FERNANDO SCHIOCHET MORSELI

155 LETICIA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA

156 RAPHAEL DE OLIVEIRA ROCHA RIOS

157 SARAH DIAS PEREIRA ROSA

158 ELIANE REIS OLIVEIRA

159 MATHEUS TAIRA MORENO

160 DIEGO PANTALEAO VILAR

161 NICOLLI SANTOS DA SILVA

162 VERA CAROLINA PEREIRA

163 EDUARDO AVANZI DE LIRA

164 TATHIANA MARIA ALVES

165 MARIA FERNANDA BLUYUS FORNER BASTOS

166 **JOSE EUDINES CAVALCANTE SOUZA

167 LEONARDO NUNES HANAZAKI

168 BIANCA MOURA DE MEIRELLES

169 **TATIANE SOUZA ALMEIDA DA SILVA

170 *LUIZ GUSTAVO DE CARVALHO DA COSTA

171 *BRUNO FONSECA TAUFNER

172 LAIZA TEIXEIRA PEDROSO

173 **DENNER AUGUSTO DE BARROS FABIANO

174 *MARIA JAQUELINE DA PAIXAO DIAS

175 VANESSA MONTEIRO DA SILVA

176 **FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA

177 RAFAEL FONSECA DA SILVA OLIVEIRA

178 WINICIUS DAVI PEREIRA

179 LEONARDO MORAIS DOS SANTOS

180 RAFAEL VIEIRA MACHADO

181 RAFAELA FONSECA CALDEIRA

182 VERONICA LOUISE SANTOS VENTURA

183 LUCAS DIAS NASCIMENTO

184 INGRYD ALVES IVASE

185 NICOLI MENDES OSTYN

186 BRUNA MORGADO

187 LAURA FERNANDA DA SILVA

188 LARISSA TRE MATSUZAKI

189 *ELIDA CAROLINA PEREIRA

190 RAUL NICOLINI RODRIGUES

191 PATRICK LANGRENEY SIMITAN

192 *VITORIA GOMES

193 **CARLA GABRIELE OLIVEIRA LANFREDI

194 **DANIEL DA SILVA FRANCISCO

195 *GABRIELLE SOARES BATISTA

196 FELIPE DE MORAES SOBRINHO

197 RONALDO DIRCEU LIMA JUNIOR

198 NICOLAS BARROS DA GUIA

199 LUAN GABRIEL DA SILVA

200 **VIVIANE CRISTINA RIBEIRO

201 **VINICIUS GUSTAVO BEZERRA

202 THAIS AUGUSTO DE SOUZA

203 **ANTONIO CARLOS DA SILVA

204 *VIVIAN GONCALEZ PEREIRA

205 JULIO CESAR NOGUEIRA JUNIOR

206 GABRIELLE GAMAS APARECIDO

207 **LARISSA RIOS LIMA

208 NICOLAS SILVEIRA NOVAES

209 NATHALIA ZOLIN MANGABEIRA DOS SANTOS

210 *ALINE CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA

211 MARCOS GABRIEL PEREIRA RIBEIRO

212 MARCOS PAULO REIS MORENO

213 VITOR ANDRADE MIRACCA

214 **VITOR VINICIUS DIAS DO ESPIRITO SANTO

215 LUCAS MARCONI CORREA

216 **LETICIA ANDREAZZI DIAS

217 **AMANDA MACAMBIRA SILVA

218 **MIGUEL CAETANO VARGEM

219 **LETICIA RODRIGUES SANTO

220 **TAYLA BRITO RODRIGUES

221 MYLLENA PERISSINOTTO SCIAMMARELLA

222 HENDRICK CAFALDO LOBO

223 *JOAO PEDRO FIGUEROA RODRIGUES DA SILVA

224 **LEONARDO DOS SANTOS SOARES

225 **NATHALIA LOURRAINE RIBEIRO DO NASCIMENTO

226 *JOAO RENATO MEDEIROS DE ASSIS

227 NICOLAS GONCALES MAQUEA

228 **VITORIA PUGA DA SILVA

229 *GABRIEL DAS GRACAS MOURA DE SOUZA

230 ISABELA SILVA MIGUEL

231 **GABRIELLA EDUARDA DOS SANTOS

232 **ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS

233 **LEONE OLIVEIRA RAMOS ARAUJO

234 PEDRO PRALONG EIRAS

235 DAVI MANCA MARCATO

236 *NICOLAS RYOITI KINOSHITA

237 **MARIA VITORIA SILVA

238 **AMANDA GOMES DE SOUZA PORTO

239 **JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA

240 *PEDRO HENRIQUE GRANGEIRO DA SILVA

241 **THALYTA SANTOS RIBEIRO

242 GABRIEL BERTONCINI FENGLER

243 CARLOS GUILHERME KOSAI ORTEGA

244 LARISSA GABRIELE FERREIRA DIAS

245 JOAO VITOR DA PAIXAO BUONO

246 *EDMAR BORGES DE SOUZA JUNIOR

247 *MARCELO CARLOS PINHEIRO FILHO

248 *NATHAN FERNANDO BAPTISTA

249 CAIO HIDEKI ORIDE

250 THIAGO EMANUEL PEREIRA SILVA

251 HENRIQUE TAMAYOCI DIAS

252 GLEICE CONCEICAO BEZERRA

253 *BEATRIZ DE CASTRO PIAUILINO

254 *JULIANE SANTOS BARBOSA

255 NIVALDO DE SOUZA ARAUJO JUNIOR

256 **WILLIAM DA SILVA LEAL

257 *MARIANA CARDIM LIMA CURTICEIRO

258 **MARCELO MARIO SALVADOR DA SILVA GOMRS

259 LARA BEATRIZ CAMILO PITAO

260 VINICIUS RODRIGUES LOPES GOMES

261 **ALEXSANDRA STEPHANIE QUINTAS

262 **MARINA GONCALVES DE OLIVEIRA

263 **EVA REBOUCAS RODRIGUES

060 - Engenharia Ambiental - integral - Rio Claro

1 LARA ISLER SARUE

2 JULIO HENRIQUE ZANATA

3 ALINE SABINO NICOLETI

4 ISADORA BONETTO FERRARI

5 VITOR VITRIO NETO

6 TAINARA FERNANDES DE JESUS

7 ALINE MAYUMI MIZUKAMI

8 BEATRIZ FELIX TEIXEIRA

9 ADRIANE GROSSI FALSARELLA

10 JULIA DE PAULA CASTANHEIRA

11 LUIS FERNANDO SALAS CASTRO

12 JULIANA YUMI WATANABE

13 KAZUKI SONOBE

14 *PAULINA CEHANAVICIUS FREIRE MAMAO GOUVEIA

15 MARCELLA CAVALCANTI SERAPHIM

16 FABIO MATHEUS CAVALHEIRO ROCHA

17 THEODORA RANGEL CARVALHO

18 ENZO DI PIERO

19 FABIO WILLIAN DOS SANTOS FELTRIM

20 BEATRIZ SANTOS MOTA

21 *LEONARDO DOS SANTOS SEGANTIN

22 BRUNA GORI PEDROSO

23 VITAL CRUVINEL FERREIRA FILHO

24 CATARINA RODRIGUES SAMPAIO

25 *FRANCIELLI MARIA VIEIRA DE CARVALHO

26 MARIANA DE OLIVEIRA

27 ANNA CLARA ABREU DE CASTRO

28 ANDERSON GIANEZZI

29 LUCAS KENJI YONAMINE

30 ISADORA TORRES GATTO

31 GABRIELA OLIVEIRA STRINGUETTI

32 *WILLIAM ESTULANO CARMONA

33 EDSON GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR

34 TARIK CHAVES TAHA

35 THIAGO CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA

36 *RENATO HENRIQUE CALORE

37 **EVERTON AUGUSTO RODRIGUES

38 LETICIA TORRES VASCONCELOS

39 GIOVANNA LECA ZIRONDI

40 ELISA MATIAS WICHER

41 GIOVANNA MARIA GOMES

42 IGOR DE SOUZA SALES

43 JULIANA FARIA LIMA SIQUEIRA

44 REBECA DELMIRO DE OLIVEIRA

45 GABRIEL SILVA RIBEIRO

46 STHEFFANY DE OLIVEIRA SANTOS

47 SAMMUEL NUNES

48 ANDRE MINORU CARVALHO KOYAMA

49 DEBORA ELIZA HENRIQUES BAUMANN DI LABIO

50 JOAO PEDRO ESTEVES ALVES

51 GABRIEL BORGHI ALEXANDRE

52 GIULIA GARCIA FERRO

53 LUANA SELLI

54 LETICIA DE ALMEIDA SOARES

55 RAFAELA DANTAS DENNY

56 RAFAEL KENJI KATO

57 *PATRICIA SIMAO SOARES

58 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS

59 **BEATRIZ FURLAN NUNES

60 BRUNO GONCALVES ELIAS

61 *BRUNA FERNANDES DE SOUZA

62 GIOVANA DUARTE NEGRO

63 IGOR BARROS VIANA

64 LETICIA BORSATO ROSSI

65 DANIELLE DE ALMEIDA TROIA JAVARO

66 NICOLAS VINICIUS DOS SANTOS LUZ

67 LEANDRO ALCANTARA

68 HENRIQUE RADOMILLE BELLE

69 *GIOVANNA MENOSI CAMILO SILVA

70 *EMILI MATOS BARBOSA

71 MELINA CANCELLIERO VITTI

72 *LARA MARIA BATAGLIA ESPOSITO

73 JOAO HENRIQUE CARVALHO ELENA

74 JESSICA SANSIGOLO

75 MURILO PETRONE BRASIL FERNANDES

76 *GABRIEL MINATEL

77 ENRICO MOLISANI MOCHIUTTI

78 LUISA DA SILVA GERALDO

79 *MARIA CLARA DE MARTINO MOTA

80 CLEBER RODRIGUES COSTA

81 ANA JULIA ALVIM CARVALHO

82 LUCAS FARIA AMERICO DE OLIVEIRA

83 GIOVANA LAMANO LORIA

84 HUGO HENRIQUE DESSIA

85 LUCAS CAMPOLI DEFENDI

86 FERNANDA CAVALCANTE LIMA ESTEVES

87 *MAURICIO BRUGNARO JUNIOR

88 **BARBARA CHRYSTINE ZAMBO

89 *NATALIA ALVES DE SOUZA DA SILVA

90 JULIA SAMPAIO FERREIRA

91 MARCELA MAGALHAES MARTINEZ

92 *GABRIELLE CARAM

93 ANA LARISSA PEREIRA MIRANDA CORREIA

94 GABRIEL ARAUJO DE SOUZA

95 CAMILA VERRONE DA SILVA

96 STEPHANIE BATISTIM OSWALD

97 MATHEUS BARRACA

98 PEDRO MONGUILOD

99 *ANA JULIA TRAIBA DA SILVEIRA

100 *SAMUEL FERREIRA MACIEL

101 *GUILHERME PIMENTA HENCKLEIN

102 AMANDA DE ANDRADE PRIOLI

103 ANA LAURA DE SOUZA NOBREGA

104 MARCOS VINICIUS AZIANI

105 *LUCASHENRIQUE GEROMEL

106 CAROLINE BARBOSA DE FREITAS PEREIRA

107 ANA HELENA SALLES PEREIRA

108 THIAGO DE ANDRADE FLABIS DIAS

109 VINICIUS GABRIEL DE MIRANDA

110 **FERNANDA CORREIA ALVES

111 GABRIELE LOPES D ECASTRO

112 **ANANI DE OLIVEIRA RODRIGUES

113 HELENA FACONI LUCIO

114 GIOVANNA CINOCA PAULA

115 *PEDRO PIMENTEL NEGRI

116 HELOISA GALESI

117 MATHEUS FERRAZ CAPUCHO

118 *CLARA SILVA BRANCALHAO DE OLIVEIRA

119 ANA PAULA SALLES PEREIRA

120 THALYA DE CASSIA MARTINI

121 LULLIANA THALITA FRANCO

122 *LEONARDO NAZARIO LEDIN

123 JOAO GUILHERME PICCININ DAPOLITTO

124 *CAROLINA EIKO INADA

125 ANA LUIZA PRIORI SILVA

126 JESSICA SEVERIANO SOARES

127 *MARIANA DAS NEVES ROUTH

128 GABRIELA FERNANDA DOS SANTOS

129 MARCOS VINICIUS CAMPOS

130 **ISABELLA CARVALHO PEREIRA DA SILVA

131 JULIA MARIA TRUZZI ASCENCIO

132 AMANDA CASTANHO ALBUQUERQUE

133 PALMYRA RIBERIO

134 *LEONARDO LAZARINI

135 IVAN MAKYAMA TANACA

136 GABRIELLI PEREIRA RIBEIRO

137 GABRIEL STERZECK VITTORI

138 LAIS DE REZENDE MEIRELLES

139 *LETICIA KAMIMURA ALMEIDA

140 PAULO HENRIQUE AMARO DE ALMEIDA LIMA

141 MILENA CRISTINA OURO

142 **JOAO VITOR DA SILVA MARTINS

143 ISABELA DE CAMPOS BONIN

144 *CASSIA NATIELE SILVA DURAES

145 LILIAN CRISTINA ANTUNES

146 *OSMAR RODRIGUES JUNIOR

147 LETICIA TAVORE DE LIMA

148 THOMAS MAZZERO

149 *ALINE CRISTINA DA SILVA

150 LUANA NUNES DA SILVA

151 **MARIANE PLANA SALES LOPES

152 BEATRIZ CLAUSS MACHADO

153 LARISSA MORI PIOVEZAM

154 *TIAGO YOITI SPAGIARI

155 *GISLAINE TROLIZE

156 VITORIA BARBOSA

157 FABIANA GOMES DA SILVA

158 ANA PAULA SILVA DOS SANTOS

159 VITORIA EICKHOFF RINALDI

160 *RAUL DE ANDRADE GIERUN

161 **WELLINGTON DA SILVA BEZERRA

162 VICTOR DEFOURNY CORREA

163 BEATRIZ MARINA MACIEL RODRIGUES

164 *MURILO ENGLER

165 NICHOLAS CAMPION

166 *BIANCA BENTLEY

167 CARLOS DENONI JUNIOR

168 *LUIZA DE ARAUJO JOAO SOBRINHO

169 *LUIS HENRIQUE BATISTELA

170 BEATRIZ YUKARI ORIKASSA

171 GUSTAVO COELHO

172 LARISSA FIGUEIREDO PADUA

173 *MATHEUS MOZART VIEIRA DE ALMEIDA

174 *ANA PAULA GABRIEL ALVES

175 *FERNANDO DELLA ROSA

176 AMANDA LINDMAN LOPES

177 NICHOLAS FARIA KILER

178 *LEANDRO DIAS REIS

179 MATEUS CAMPOS HONORIO

180 *KERELEN BARBUIO

181 *GIOVANNA LUIZA SPORH DE OLIVEIRA

182 GABRIELA LEMOS DE ARAUJO

183 JOSE ROBERTO PASOTTI JUNIOR

184 BEATRIZ DADIO

185 LINIKER FERGUSON NOGUEIRA

186 *GUSTAVO GONZALEZ KLEFENZ

187 *ALINE DE LIMA

188 *LUCAS VINICIUS DE MELO VARELA COSTA

189 *CAIO CORTE

190 **ANNYE CAMPOS VENANCIO FERREIRA

191 *GIOVANA SANTOS DE PAULA

192 *GABRIELA BUENO DE GODOY

193 *FABIANA DE SOUZA MOREIRA

194 LAYLA RIBEIRO LUCENA

195 *FELIPE GANDOLFI DE SOUZA

196 *PRISCILA ANDRETTA DALFE

197 LUCAS FLORENTINO GUILHERME

198 GABRIEL MATTHIESEN ABRAHAO

199 ANTONIO HENRIQUE OCAMPOS RIBEIRO

200 *MARIANA BALIEIRO RODRIGUES

201 **THAYNA LIMA GARCIA

202 THIAGO BRANDINO JANONI

203 LARISSA RIBEIRO GUERREIRO

204 LUIZ FERREIRA SALLES NETO

205 JULIELLI SILVA VANZELI

206 *CAROLINA MIHO TREVISAN NAKAHARA

207 HENRIQUE YASUHIRO UENO

208 **ERIK INAZAKI DE LIMA

209 JULIA GABRIELA DA SILVA GOTHARDI

210 **PEDRO VIEIRA GALVAO DE OLVIERA

211 CAIO CESAR DENOFRIO SCARPA

212 LUCAS ANDRE PAULINO

213 LETICIA MACIEIRINHA ALVES LIMA

214 *LETICIA PEDROSO BERTI

215 ISRAEL CANDIDO MARCHIORI

216 *BEATRIZ CABRAL PACHECO

217 ANDRESSA VENTURA BATISTA

218 IGOR ALVES DA SILVA

219 *BEATRIZ SANTANA DE SOUZA

220 *HELDER BRAITE FRANCISCO

221 *VITORIA FERNANDA CARDOSO LIMA

222 JULIA ALVES PENNACHIN

223 GUILHERME ZANAO IAMBASSI

224 GABRIELLA MEDEIROS ALVES DE QUEIROZ

225 *NATALIA GANZAROLI BOZZA

226 LETICIA DE OLIVEIRA

227 *VINICIUS BUSOLIN CARETTIN

228 CAIO AKIYAMA DA SILVA

229 **GABRIEL MILTON DIAS DE SOUZA

230 GABRIELA LEANDRA SOUZA BONINI

231 *CARLOS HENRIQUE DA SILVA MANTELI

232 *AISHA GABRIELI DINIZ PANSANI

233 NICOLAS DE CASTRO MATRICCIANI

234 *MATHEUS MARCUZ BUFFO

235 **MARINA ARAUJO FERREIRA

236 *GABRIELA MENEGHIN CABRINE

237 BRUNO HENRIQUE DA COSTA SOARES

238 VITOR ERBERT CONTRICIANI

239 *MARIANA MARQUES FERREIRA

240 **FABIO NONATO OLIVEIRA SANTOS PEREIRA

241 *ROBERTO SANTELLI

242 VANDERLEI HONORATO JUNIOR

243 *JOICE SOFIA DOS SANTOS

244 MATHEUS FLORENTINO GUILHERME

245 BRENDA DA SILVA BEGA

246 ELIS DE LIMA GUEDES

247 *GABRIEL BUENO DA SILVA ROSA

248 **MATEUS PORTO NOVAIS

249 *DANIELA MAIARA DA SILVA

250 NATHALIA RAVANINI FISCHER

251 **OTAVIO AUGUSTO AMARO RICARDO

252 GABRIELLY MARIA COUTINHO ROSA

253 BIANCA BARRETO MONI

254 GABRIEL DOS REIS CUBAS

255 NATHALIA ANDRADE VELOZO

256 RAFAELLA TAYNARA RODRIGUES SILVA

257 ARTHUR CARNAVALLI PEREIRA DIAS

258 *LUCAS YAN BARBOZA OLIVEIRA

259 DELANE MOTERANI COSTA JUNIOR

260 *MURILO CAETANO DE SOUSA

261 **ALAN FERREIRA NUNES

262 **ESTEFANNY DE LIMA CAMPOS

263 *GUSTAVO RODRIGUES GONCALVES

264 LEONARDO RUBENS SILVA TASSI

265 *KATIA PONTES LARA SANTOS

266 *LUIS HENRIQUE MACHADO DE GENARO

267 **NATALIA MEDEIROS

061 - Engenharia Biotecnológica - integral - Assis

1 JUNIOR OLIMPIO MARTINS

2 ALINE YUMI CASTRO SHIBATA

3 CLARA SABENCA GUSMAO

4 RENAN DE MENEZES ANAN

5 FELIPE FLORES MONTALVAO

6 MARCUS VINICIUS DA SILVA ABREU

7 ANDRE SATOSHI FERREIRA

8 BEATRIZ SILVA LOMBARDI

9 NICOLAS IGNACIO VALDEZ

10 GABRIEL DO NASCIMENTO SANTOS

11 CATHARINA RAQUEL LEMOS TRAZZI

12 JOAO PEDRO MARTINS CARDAMONE

13 AMANDA FERNANDES NASCIMENTO

14 MARIANA BITTENCOURT IBE

15 SARAH CASSANI LEITE

16 LUAN BICALHO COSTA

17 GABRIELA DE CARVALHO FURIA

18 BRYAN LUCAS ALFENAS BORGES

19 *LUCAS TADEU MARCULINO

20 JADE FRANCISCO WEINEM

21 ANA PAULA CAETANO PROCOPIO

22 PAMELA MUNIZ DOS SANTOS MIRANDA

23 FABIOLA RIBEIRO DE OLIVEIRA

24 *LUCA BARON PIETRO

25 DOUGLAS LEE

26 MARIA CLARA GARCIA PAZINI

27 MILA CAMPS MIR

28 BIANCA DIAS ALVIM

29 BEATRIZ LARA DIEGO DOS REIS FUSARI

30 NAYLA NAOMI KUSIMOTO TAKEUTI

31 LEONARDO BENETTI DE MIRANDA

32 THAIS TONDATO ALBERTINI

33 NATHAN CARVALHO DOS SANTOS

34 PEDRO MARTINS ELIAS

35 MATHEUS ISSAO IMAMURA

36 GABRIEL AUGUSTO N S COSTA

37 LARISSA FRIGUI MOREIRA

38 BRENDON HIDEO OKOTI PINHEIRO

39 CAIO GARCIA BARBOSA DA SILVA

40 JORDANA LUIZA CAIXETA

41 BRUNO JOSE HIDALGO DE ALMEIDA

42 FLAVIA FREDDI RODRIGUEZ

43 JULIA CARNELOS MACHADO VELHO

44 ISABELA MARTINS CESTARI

45 CLARA SPINOSA ZANCHETTA

46 MARIA CLARA ARAUJO OLIVEIRA

47 ANA PAULA MOURA LEAL

48 GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA

49 GUSTAVO FAZION KLINCEVICIUS NASCIMENTO

50 *VITOR BATISTA OLIVEIRA

51 *MANUELLE DE LUCCA SOAVE

52 ARTHUR TORRES NEGREIROS

53 *GABRIELA RAISA PICHLER PIRES

54 *MIGUEL ZORZO

55 *ELOIZA ADRIANE DAL MOLIN

56 VICTOR PONTES LIMA

57 MARCELLA ROSA LEAO DA COSTA

58 *BRUNO SCABORA DE OLIVEIRA

59 LUISA MADEIRA FORMIGONI

60 ANNE VICTORIO PESSOTTO

61 *ANA CARLA CORREA MACHADO

62 **WALLACE ALVES

63 BRUNO MOURA VINHATICO

64 *JEAN FIORAVANTE GONCALVES

65 DEBORA SAYURI YAMADA

66 **THAMIRES CONSTANTINO ROQUE

67 PALOMA YUKI SHIMABUKO ARAKAKI

68 THALES GABRIEL DA SILVA

69 JESUS ALBERTO LEON FERNANDEZ

70 BEATRIZ GUSSON

71 MATHEUS CESAR AIRES

72 HENRIQUE YUDI YOKOYAMA

73 PEDRO BALBINO NOGUEIRA

74 VITOR MARTINS DE FREITAS AMORIM

75 MAIARA CARDOSO SOARES

76 BEATRIZ MASCARENHAS MATILDES

77 IGOR GOMES KAWAGUTI

78 NICOLAS SANTOS DOMINGUES

79 GUILHERME SILVA PIANCA

80 **IGOR HENRIQUE GARCIA

81 JULIANA MOREIRA DOS SANTOS

82 ARTHUR LUIZ LOURENCO DA SILVA

83 CAMILA GUARDIA SUTILO

84 *JESSICA NOGUEIRA BUENO

85 EIARLEY RADICCHI

86 LETICIA INOUHE ZILIOTTI

87 *ISABELA SUEITT DE JESUS

88 **ISADORA MARIA DA SILVA SANTOS

89 FERNANDO ROCHA DA SILVA

90 *DANIELLY FERNANDA DE SOUZA

91 DANIEL SALA

92 LUISA LENCIONI DE MENDONCA

93 ISADORA CAMPANHA DIAS

94 *FELIPE FERNANDES CANOS

95 GEOVANE YUJI APARECIDO SAKATA

96 GIOVANNA CISOTTO BERGAMASCO SILVA

97 *GUILHERME HENRIQUE BITTENCOURT

98 BRENDA DE MORAES SILVA

99 PEDRO AUGUSTO PEREIRA ROSATTO

100 *THAIS AMARAL FRANCA

101 BENEDITO VITOR BARROS NETO

102 EMMANUELLE NASCIMENTO QUAGLIATO

103 GIOVANA FERREIRA NOGUEIRA

104 IZABELLA DA SILVA BARBOSA BRIANO

105 BIANCA REIKO ITO

106 *LARA ERENO FERREIRA

107 SOPHIA FRANCISCO GUERZONI

108 *HUGO DE OLIVEIRA BORGES

109 **ERICA DOS SANTOS TEIXEIRA

110 DAVI MASCAGNI SALANDINI

111 GABRIEL MAZETTI BLASQUES

112 JOAO HENRIQUE DA PALMA GOVEIA

113 **ERICK DOS SANTOS PEREIRA

114 ANA CLARA QUESADA DE CAMARGO

115 *MARIA THEREZA FIGUEIRO DA COSTA

116 LINCOLN GOZZI MORO

117 *RAFAELA MARIANE MANOEL

118 VITORIA REGINA LIMA DE OLIVEIRA

119 *BEATRIZ DE OLIVEIRA BORGES

120 PALOMA VIEIRA SANTOS

121 **VICTOR DE OLIVEIRA

122 CASSIO DE SOUZA ALMEIDA

123 CARLOS ALBERTO JOSE SILVESTRE

124 *ALEX EDUARDO CHIAMPE

125 EDUARDO CESAR ROSSINI

126 LUCAS DALTRE DE SOUZA

127 GABRIELA KARAM REBOLHO

128 *CRISTIAN FABIANO RODRIGUES DA SILVA

129 *KHAREN THAYSA BEITUM

130 ISABELLA MARQUES ZAVARIZE

131 RAFAELA TERUMI URAZAKI

132 JOSE GUILHERME SHIRAISHI ABRAO

133 ALINE DE ALMEIDA LEITE E SOUSA

134 RENATA SOUZA FERRI

135 PAOLA DA SILVA MANTOVANI

136 *FABRICIO MENEZES MAIORINO

137 *GIOVANNA SILVEIRA ROSSETTI

138 RAFAEL SARJANI PEREIRA

139 ANA LAURA ANDREOTTI

140 VITOR DELLA TORRE DOS SANTOS

141 ANA LETICIA GALANTE MARINHO

142 LUAN DE ALMEIDA ANDRADE

143 *ISABELLE CHRISTINA PIRES GARCIA

144 *LAIANA DOMINGUES QUEIROZ

145 ARISTIDES JESUS CAMARGO FILHO

146 LEONARDO H. CRELIER

147 MARIA CAROLINA SIQUEIRA GOMES

148 ANA JULIA SANTOS OLIVEIRA

149 *GUILHERME PEDRERO FIRMINO

150 *THALIA DOS SANTOS CARREIRO

151 **TIFANE DOUSSEAU

152 NICOLAS GLORIA DE OLIVEIRA

153 *LUCAS DA SILVA FEITOZA

154 *LAIZA ANDRADE NOGUEIRA

155 **MARTIM RODRIGUES S DE ALMEIDA

156 NATASHA BITENCOURT

157 BEATRIZ DELGADO DE OLIVEIRA

158 **HELEN CAMILA PADILHA CARVALHO

159 GABRIEL FERREIRA CARDOSO

160 *GIACOMO ODORIZZI BARBOSA

161 BEATRIZ DEMARCHI

162 VITOR TEIXEIRA DE MENDONCA

163 *ALLINE CRISTINA CAMPANELLI FLORIANO

164 *RODRIGO DE SOUSA GOMES

165 MARIA EDUARDA RIBEIRO AVILA

166 CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA

167 CAMILA APARECIDA PEREIRA

168 *GUILHERME ANTONIO RIBAS NOBREGA

169 *PEDRO ENRICO MARTIN DE OLIVEIRA

170 *HENRIQUE ALMEIDA PEREIRA LOPES

171 LARISSA YURI DE OLIVEIRA SANTOS

172 NAYARA DOS SANTOS SOUZA

173 *CAROLINA AYUMI TOMINAGA ESPINOZA

174 **IZADORA BEATRIZ FERREIRA

175 *SABRINA RODRIGUES DA LUZ

176 JAQUELINE DE CARVALHO ARJONA

177 **ALTAID ROCHA DA SILVA

178 FELIPE BOLETTI NUNES DA ROSA

179 *FLAVIA SEIXAS FERNANDES

180 **FILIPE CESAR DA SILVA JACOBINO

181 *RAFAEL SOARES MESSIAS

182 MARCELO KENITI TSUNOCE

183 ALEX SOARES PRESTES

184 LAURA MATAVELES MAIA

185 GABRIELLI PORTES DA SILVA

186 **ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA

187 **HELOISA ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA

188 LEONARDO SANTOS ARAUJO

189 JULIANA HARUMI YOSHIMOTO NUNES

190 *EDILAINE DE OLIVEIRA JANES

191 MICHELLE SANCHEZ CARRIJO

192 *JULIA AMANDA RODRIGUES FRACASSO

193 JULIA PIMENTEL ARANTES

194 **THAIS RUFINO RODRIGUES

195 *JULIANA GONCALVES BARBOSA

196 MARIA JULIA LANDRE GOMES

197 *VINICIUS DE PAIVA PEREIRA

198 FRANCINE DE SOUZA LUZ

199 *JOAO GERMANO LUZIO

200 *VITORIA DE PAULA MOSQUIM

201 **ISABELA CRISTINA VIRGILIO DA SILVA

202 LEONARDO LUIZ PAIVA DE OLIVEIRA

203 *MARIA LETICIA EUSEBIO

204 RENAN JOSE SIMOES MARIANO

205 *MARINA BALIEIRO CRESCITELLI

206 *ALINE CARVALHO FIRMO

207 ANA BEATRIZ CARVALHO

208 ALFREDO ELOZ DE MELO NETO

209 **RODRIGO SAID DE OLIVEIRA

210 *BEATRIZ JORDAO DOS SANTOS

211 *MARIA CLARA MONGE MARTINHAO

212 *ANA CLARA BERNARDO DO NASCIMENTO

213 ANA PAULA BARBOSA DE MESQUITA

214 **WESLEY SANTOS SANTANA

215 **JANEFER CRISTIANE DA SILVA SOUZA

216 *STEPHANIE CASTURINO DE ARAUJO

217 FABIANA DE CAMPOS FIORUCCI

218 *GIOVANA FRANKLIN PEREIRA DE CASTRO

219 *KARINA TISSATO DO NASCIMENTO

220 LAIS MENASSA MOECKEL DE CARVALHO

221 **THAIS DE OLIVEIRA CANDIDO FRANCO

222 ANA TALIA CRESTANI FERNANDES

223 JUAN CARLOS OLIVEIRA DE MACEDO

224 ANA CAROLINA NASCIMENTO CARNEVALI

225 *OTAVIO FENILLE

226 *FRANCIANE ALINE CORREA

227 *JHONATAN VITOR DA SILVA

228 *MARIA HELOISA MRACHINA

229 *CAROLINA GARCIA DA SILVA

230 *MIRIAM DOMINGUES GUIMARAES

231 AMANDA GIULLIANE OLIVEIRA DIB

232 *DANIELLE DE OLIVEIRA BARBOSA

062 - Engenharia Cartográfica - integral - Presidente Prudente

1 MARIA VITORIA BORTOLAN DANTAS

2 JULIO CALDO BROTTO

3 MARIA EDUARDA MARRA MESTI

4 **JOAO GABRIEL DE MIRANDA GOMES

5 LORENA BRAGADA BRANCO

6 MICHEL MANCINELLI MEGID

7 *MURYEL RADAELLI ACCO

8 JORGE LUIZ DE VASCONCELOS JUNIOR

9 BRUNO FLAVIO MAGURNO

10 VICTOR HUGO FERNANDES DIAS

11 *MARCELO PIRRO

12 *JULIA HELENA DUTRA RODRIGUES DA SILVA

13 JULLIANE DE OLIVEIRA MARANI

14 ANGELINA ARROYOS ANGELICI

15 BRUNO PARREIRA DA SILVA

16 **GABRIELLE GIOVANA BARBOZA

17 DANIELE TIEMI HASSEGAWA

18 CAROLINA RIBEIRO

19 MARIA FERNANDA PINTO NETO

20 *LUCAS RAFAEL QUIRINO DE ANDRADE

21 *GUILHERME SATO ANDRADE

22 **MAX RAFAEL ESTEVAM PINTO

23 CAIO CESAR POSTIGO

24 LEONARDO AMORIM SANTANA

25 BRUNO GOULART SATO

26 ISABELA MORAES PERES

27 ARTHUR MASSAGARDI

28 JESSICA MASSITELLI CUNHA

29 ANA PAULA DE MEDEIROS CREMONEZI OLIVEIRA

30 *MARIANA PAES DA SILVA

31 MARIA VICTORIA TESTI MATHIAS

32 **REBECA CAMPOS EMILIANO DA SILVA

33 RAFAEL FREITAS SILVA PERALTA

34 LUIZ EDUARDO GUEDES MARINHO DE SOUZA

35 LEONARDO OLIVEIRA QUAGLIO

36 *LEONARDO BORAZO NERI VITORIANO

37 FELIPE DOS SANTOS DE FREITAS

38 JOAO GABRIEL GUMIERI CASTOLDI

39 **STEPHANY MITTESTAINER PEREIRA

40 *BRUNO RICCI ZANELLI

41 CARLOS ALBERTO STUANI FILHO

42 *GABRIELLE SILVA GARDIM

43 ANA CATARINA PEREIRA ANTONIO

44 ISABELLA SUBTIL NORBERTO

45 KEDLEY TOFOLI MENDONCA

46 **ALICE MONTALI CRETES

47 GUILHERME NOGUEIRA TAKAKI

48 SERGIO EDUARDO AGUIAR PINTOR

49 GABRIEL MEDEIROS LUTFALA

50 **TALITA VITORIA DE FREITAS MARTIN

51 **LEONARDO STURARO RIBAS

52 VICTOR RYUICHI NEMOTO

53 KASSIO SHINZATO

54 BEATRIZ CAVALCANTE DA SILVA

55 **CAIO HENRIQUE BORBA SILVA

56 *EMANUELE TIEMI KATO

57 **LILIANE RODRIGUES

58 **MIKAELLE CAROLAYNE DE BRITO VASCONCELOS

59 *GABRIEL HENRIQUE DA SILVA MATOS

60 FELIPE TINTINO LINHARES DE SOUZA

61 *GIOVANA POLEGATTO QUEIROZ

62 *LEONARDO TEIXEIRA DA SILVA

63 *THAIS CARDOSO FERREIRA

64 JOAO PEDRO MAROCHIO CORREA

65 **CAROLINA MARCILIO DE OLIVEIRA

66 **GUILHERME SILVA DE AZEVEDO

67 *THIAGO MARTINS FERREIRA TAVARES

68 MARCOS PAULO LEME SINAIDI

69 **RENAN JUNIOR DOS SANTOS BATISTA

70 OTAVIO TAKESAKO DE PAULO

71 *JEU FELIPE DE MORAES

72 MATHEUS ANDRE GONCALVES

73 *THAINA MENAO DE FREITAS

74 RODOLFO BORGES BORRI

75 *THIAGO MENDES PEIXOTO MALVEIRO

76 JOAO PEDRO LEME SINAIDI

77 *FLAVIA MANUELY PEREGO

78 *FABRICIO FERREIRA DE MORAES TEIXEIRA

79 *GUILHERME DE FREITAS SOUZA

80 FELIPE GUSTAVO DE OLIVEIRA

81 VICTOR GABRIEL GONCALVES RIBEIRO SANTOS

82 LUCAS BERNARDO RIBEIRO

83 *LUCAS JUN ONIMARU

84 GUSTAVO UNGARI SONCIN

85 *CHRYSTIAN CHRYSTOPHER CARDOSO

86 *LEONARDO SIMEAO CHRISTIANINI

87 **MARCOS MENDES DA SILVA

88 *LOISLAINE CASTRO RIBEIRO

89 **JAIRO ALVES DOS SANTOS

90 ANA CAROLINA PEREIRA ZUCOLOTTO

91 *JACKELINE VIEIRA LOPES

92 *KAUE DE OLIVEIRA MOUCO

93 LEONARDO TAU ORTIZ

94 *WESLEY SOARES MAXIMO

95 **CARLA TAYNA DIAS OLIVEIRA

96 **CIBELE RENATA FELICIO DE AZEVEDO

97 **GABRIELLY EMELY DE OLIVEIRA

98 *JOSE ROBERTO GALIO JUNIOR

99 *ANA CLARA PADOVAN LIGABO

063 - Engenharia Civil - integral - Bauru

1 GIOVANA MILARE TORTELLI

2 ANDRE FILIPE RIBEIRO DA SILVA

3 LIZ MULAZZANI MINUZZI MACEDO

4 ERIC YUZO NAKASONE

5 RENATO GRANADO BARBIERI

6 PEDRO VICENTE CALDEIRA

7 GUSTAVO PAIXAO MENEZES

8 GUILHERME MENICHELLI PERES

9 BRUNA COSTA FRACALANZA

10 MARIA VICTORIA BACHERT GENNARI

11 RAFAELA PADILHA GOMES

12 VICTOR MADUREIRA FERRARI

13 RENATA NUNES AZEVEDO

14 BARBARA HULSE PINTO OLIVIERI

15 MARCIO YUJI KAWAKAMI

16 JOSE GUILHERME TRENTIM LONGO

17 JOAO PAULO GOIS SPECK

18 AMANDA ROCHA DA SILVA

19 KAUE HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA

20 PEDRO HENRIQUE MARTINS MUNHOZ

21 GIOVANNA ACHOA COELHO DA ROCHA

22 MAURICIO KAZUO TAMASHIRO

23 GIOVANNA DELLA ROZA IKEDA

24 ANGELO GABRIEL SIMIONATO DE FREITAS

25 GABRIEL PILEGIS ROCHA

26 DOMENICO NALI LANDULFO

27 LUIZA LOPES MANFRINI

28 GUILHERME MAZZUIA STOCCO

29 CAROLINA SANTOS GARCIA

30 JULIANA MARIA AFINI

31 THIAGO JESUS LEMES

32 GUSTAVO POLONIO

33 *LUCAS FABRI DE ARAUJO

34 LUIZA DELMANTO DUARTE DO PATEO

35 PAULO CESAR OLIVEIRA GEINES

36 LUIZ ANTONIO DE FREITAS JUNIOR

37 MATHEUS CORREA VALDASTRI

38 GABRIELA BAILO GOMES

39 *GABRIEL KIYOSHI WADAMORI LIMA

40 NATHALIA MIURA

41 ANDRE LUIZ FARAO NAVARRO

42 OTAVIO CUNHA OLIVEIRA

43 EDUARDO AUGUSTO LICCO

44 VICTORIA GUERMANI ORIVES

45 VINICIUS MARSIGLIA NOGUEIRA

46 GABRIELA TOZZO RODRIGUES

47 AMANDA CAMARGO LOPES

48 ISABELLE LUDSCHER MATHIAS

49 DAVI ARAUJO MARTINS

50 LEONARDO VAZ MOREIRA MAGALHAES

51 MANUELA BELLODI CANHO

52 LIVIA MARIA BETTINI DE MIRANDA

53 GUILHERME BRAGA ABREU

54 DOUGLAS LUIZ JACOMINI

55 LIVIA ALVES NALIATO

56 CAROLINA HAYASHI DE SENA

57 JOAO VITOR SILVA

58 GABRIEL AUGUSTO CORREA DUTRA

59 EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA SIMOES

60 WELLINGTON DE AQUINO TRALDI

61 MATHEUS DURANTE MARQUES

62 CLAUDECY JOSE DA CRUZ JUNIOR

63 CAROLINA OLIVEIRA ALTENFELDER SILVA

64 GUSTAVO DE LIMA LOURENCO SILVA

65 CAIO SADAO WATANABE TAMEZAVA

66 ANA CAROLINA CORA DE OLIVEIRA

67 LEONARDO INHAN SEGANTIN

68 GIULIANA ATAIDE SOUZA

69 VITOR MOURA MITUIWA

70 RODRIGO GABRIEL AUGUSTO CRUZ

71 GABRIEL ZANCHI BRAGA

72 HENRIQUE LUIZ SHIBATA GINO

73 IGOR BONAMIM MONTEIRO

74 *LUCAS MOSCARDO

75 FERNANDO DOS REIS GALVAO

76 LUCAS BRUM MILOS

77 GUILHERME BOLZAN CIETO

78 ANDERSON LOPES DOS SANTOS

79 BRUNO SARAIVA DAVID

80 DANIELA PAULA SAPORITO PENTEADO

81 WESLEY AUGUSTO REIS DA SILVA

82 NADIA MARIA BRANCO

83 JAIME GUILHERME LEAL GUIMARAES ALVES

84 ANDRE SARTORELLI TELLES FERREIRA

85 BARBARA TREMOCOLDI TABAI

86 GABRIEL AHMAR CAODURO

87 LUIZA ALEXANDRO FERRAZ

88 JONATHAN GOULART ANTONIO

89 GABRIEL DABUS

90 PATRICK CRISTINO MARTINS

91 BRUNO MONQUEIRO COUTO

92 JOSE RICARDO GABRIEL KUNIYOSHI

93 *FELIPE OLIVEIRA PINTO RIBEIRO

94 RAFAELLA PAVAN DEMATTE

95 MARIA FERNANDA CARDOSO BOTEGA

96 LEONARDO ARAUJO SILVA

97 *JOAO VICTOR PIGNATARI MODESTO DE ABREU

98 GIOVANA SUPERTI MAIA

99 LUCAS HENRY BECKER SILVA

100 GIOVANNI IGNACIO DIONIZIO

101 PATRICIA SIMOES DE ALMEIDA

102 **YURI HENRIQUE SANTOS CRUZ

103 RAFAEL SEIJI MATSUMURA DE OLIVEIRA

104 ISABELA SARKIS CARDOSO

105 PAULA FRANCIOSI NARDINI

106 DANIEL SHIGUERU MATUBARA

107 JESSICA NATALIA KADO

108 OLIVER RAINER SALOMONS

109 *RICARDO CAIRES FORMIGARI

110 BRUNA FIGUEIREDO EVANGELISTA

111 MILA BICALHO RAMOS DE LIMA

112 *GUSTAVO HENRIQUE MARQUES GARCIA

113 LAURA SOUTO MARRA DA MADEIRA

114 GABRIEL CRUZ DE MARTINO

115 MATEUS COIVO VILLELA

116 FERNANDA URBANO FERREIRA RODRIGUES

117 MIGUEL ROMANO MARQUEZ SOUZA

118 LIVIA DE PAULA YANG

119 LUCAS SANT ANNA DA CRUZ

120 GABRIEL GUSMAO DOS SANTOS

121 *DAVI GUSTAVO COSTA DE SOUZA

122 LEONARDO MARIANO BORGES ROSA

123 MATHEUS MEDEIROS LOURENCO

124 ALLAN VICTOR DOS SANTOS

125 VICENTE ZAMBONI NETTO

126 LEONARDO VAZ GALVAO DOS SANTOS

127 LOREENA VIEIRA

128 *BEATRIZ MOREIRA PETITO

129 PEDRO HENRIQUE NARVAIS SILVA

130 FERNANDO LUIS BARROSO DA SILVA FILHO

131 *DAVID LYRA DE MORAES

132 RAFAEL AKIO INOUE HIDAKA

133 PEDRO BLENGINI PANSE

134 PEDRO HENRIQUE DEL AGNOLO CALDANA

135 CAROLINA ALMEIDA BESSA

136 *RAFAEL SANCHES MERCADANTE

137 MATEUS TIAGO ALMEIDA NOGUEIRA

138 THALLYA BARREYRA BARCELLOS

139 FERNANDO DIAS HOFACKER DOS SANTOS

140 LUCAS SANTOS PELEGRINI DA SILVA

141 GABRIEL DO COUTO PAVAO

142 GABRIEL SILVERIO ASSUNCAO

143 PEDRO MARQUES CHICHARO

144 ALEXANDRE NISHIKAWA YATSUDA

145 **ALEX DE OLIVEIRA QUEIROGA

146 *NINNA HIRATA SILVA

147 MATHEUS FELIPE MOREIRA

148 *RAFAEL RABELO BUZALAF

149 MARCELO AKIRA KAWAMURO

150 LUCIANA SANTOS PORSI

151 JULIA TOGNOLI PINTON

152 BRUNNO CHIODINI DOS SANTOS

153 ANDRE MASSAO IONAMINE

154 MARIA VITORIA VIDIGAL PACHECO E SILVA

155 NATALIA ZAMAR TAQUES DUARTE DA COSTA

156 BRUNA ROSSI AMBROZIN

157 LUCCA CARDOSO VIERSA

158 MATHEUS VINICIUS PIACENTINI

159 LUCAS MARIANO TOLEDO

160 LISANDRA GAMA TAMASCO

161 VINICIUS MELO DE SOUZA

162 RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES

163 *FABIO HENRIQUE SAMPAIO JUNIOR

164 ALAN DOS SANTOS ALVES

165 LEONARDO CAVALCANTE

166 RENAN MARTINS SACRAMENTO

167 LETICIA REGINA NATALINO

168 PEDRO REGIO SHOJI

169 LETICIA SILVA COSTA

170 *VICTOR DALLA PRIA CUNHA

171 LUCAS STRUTZ HAGUIARA

172 LAURA RE LUVISOTTO

173 *DOUGLAS MATHEUS MICENA

174 TIAGO REZENDE SFRIZO DUARTE

175 BRUNO ANDRES COLOMA DE ARAUJO

176 JOAO VITOR VIEIRA PEIXOTO

177 LEONARDO DI CARLO SOUZA GONCALVES

178 LETICIA MARIN ROMERO

179 *GUSTAVO KENJI KAMAKURA

180 LETICIA CRISTINA SCHMIDT CRISTOVAO

181 DIEGO VINICIUS MARQUES MARTINS

182 JULIA OLIVEIRA SANTOS

183 THAIS AYUMI YOSHIDA

184 PEDRO HENRIQUE NIEUWENHOFF

185 MATHEUS FRANCISCO MAGNABOSCO

186 JOAO VITOR MARTINS ZOCOLI MELO

187 THIAGO RIBEIRO DIB

188 VITOR MOULAIBB SILVA

189 LEONARDO ANDRE ROSSATO

190 MATHEUS ROCHA CARDOSO

191 GUSTAVO ZAGO BORGES

192 *SAMARA LUIZA ALVES GERALDO

193 NATALIA CAVALHEIRO AIRES

194 THIAGO VILA MARTHA

195 NATALIA MARIOTTI

196 LARISSA HAMOUD BALDASSO

197 AUGUSTO SCHIAPATI BORGES

198 ISABELA DE PAULA RODRIGUES

199 ISABELLA DORIGUETTO

200 GABRIELA BEATRIZ SANT ANNA DE MELLO

201 MILTON RIBEIRO LEITE NETO

202 ANDRE FELIPE DE FREITAS

203 FELIPE GUIAR

204 *RAFAEL SIQUEIRA ALVES

205 GUSTAVO NASCIMENTO CARDOSO DE MENEZES

206 *YURI MATOS KIYOMOTO

207 JOAO VITOR CAMATA BOLOGNINI

208 MATHEUS MICHELETTI LOPES

209 ALEXANDRE MAGALHAES DE PETRINI COELHO

210 FELIPE PINHATT DOS SANTOS

211 JOAO PEDRO DE MORAES MIAZAKI

212 GISELI FURLAN CORREA

213 GIOVANNA FERREIRA CAZZANIGA COZZOLINO

214 LUCCA BALDOCCHI CASTRO

215 TOMAS SILVESTRINI MAROTTA

216 MATHEUS BORGES SIMOES DE SOUZA

217 GABRIEL PEDROSA DOMINGOS

218 *ANA BEATRIZ DE CASTRO FERNANDES

219 CLARA PAGLIUSO GIANINI

220 MARIA VIRGINIA SUBY

221 BARBARA TURATO FARAH

222 *ANDRES SILVEIRA DA SILVA

223 GABRIEL SANTARELLI

224 VICTORIA HELOIZA NERIS ANTUNES

225 ROBERTO MOLINA CERQUEIRA

226 *MILENA DE CAMPOS SOARES

227 ISABELLA RAMALHO

228 FELIPE MOREIRA DO AMARAL

229 GIULIA SGANZERLA OLIVEIRA

230 GUILHERME SOUZA ARAUJO

231 LUCCA COSTA RICCI GRANDINETTI

232 GUILHERME OLIMPIO DE OLIVEIRA

233 GUSTAVO FATORETTO RICETO

234 DIEGO HENRIQUE ARAUJO GUIMARAES

235 VITOR HUGO ZANOTELLI FREITAS DE MEDEIROS

236 VITOR PEREIRA DA SILVA

237 MARCOS RIUL TONIN

238 SARAH MIRANDA BEZERRA ALVES

239 MATEUS ARGOLO DANTAS

240 PEDRO GIOIA MARTINS

241 DIEGO BRAZ

242 *LEANDRO GUIRADO PARVO

243 RODOLFO TILKIAN DE CARVALHO

244 VICTOR DE LA CORTE

245 GIOVANNI CHIODINI DOS SANTOS

246 GUILHERME YAMADA DANTAS

247 MARCELO RIBEIRO DO VALLE GOMES

248 VICTORIA AMBROZINI PEREIRA

249 VICTOR PAOLILLO DI CRESCE

250 **VITOR HUGO VEIRA DE LIMA

251 *FERNANDA YUMI NOMURA TAKAHASHI

252 DEBORA DE SOUZA

253 PIETRO ALLEC ARMECY LOMBARDI

254 PEDRO HENRIQUE LIMA ALMEIDA MORAES

255 GABRIEL VITOR DA SILVA LOPES

256 PEDRO THOMAZ GONZALES VIVIANI

257 *VITOR MEDEIROS ZORZETO TORTOZA

258 JOAO VITTOR RODRIGUES TEIXEIRA

259 MURILO PAGOTO BOLSON

260 LUCAS OLIVEIRA FERNANDES

261 **KEVIN TARCIANO DE ANDRADE OLIVEIRA

262 GUSTAVO HENRIQUE PAIS BRENGUERE

263 DENISE HUNGARI BERTO

264 GUILHERME MELO DA SILVA

265 JULIANA CARNIO DE MELLO

266 GEORGE DE MACEDO GERALDO

267 JULIANA DOS SANTOS POLONI

268 LEONARDO MACEDO PETERLE

269 WEI YUN ZHU

270 *FELIPE DA CUNHA SANTOS

271 JORGE DINIZ JUNQUEIRA FILHO

272 *TIAGO DE MORAIS PICOLO

273 *DAVID LUAN MENDES DE SOUZA

274 MATHEUS DE ALMEIDA SOUZA

275 LUCAS CARNEVALLI DE ALMEIDA

276 *PERCIO HENRIQUE SEIXAS MARQUES SANTOS

277 VINICIUS SCANDOLARA

278 ALBERTA CRISTINA LOPES CHAVES CORREA JAEGER PAULO JAEGER

279 **VINICIUS CARVALHO BERNARDES DE CAMARGOS

280 *JENNIFER BERROCAL ULSON DE SOUZA

281 GABRIELLA NEVES CARMASSIO

282 *LANA MARIA ARAGAO FERMIANO

283 GUILHERME MARQUES DE MATOS BAGGI

284 LUCAS DE SESSA NOGUEIRA

285 JOAO PAULO RIBEIRO DE FARIA

286 LEONARDO DO VALLE GONCALVES

287 MONICA BEATRIZ BIRELLO GUIMARAES

288 THIAGO BAGAIOLO GONCALVES

289 LEONARDO FARIA CRUZ

290 ENZO FERRUCCIO SALVONI

291 TIAGO TAKAYUKI TAKEDA

292 JOAO PEDRO DINIZ SCUCUGLIA ANDRADE

293 RAFAELLA CORDARO BUCKER FURINI

294 AMANDA SIQUEIRA MANAIA CONTRUCCI

295 TIAGO THOMAZ MIGLIATI ZANON

296 ANNE BLANCO OLIVEIRA

297 CAROLINA RIBEIRO RODRIGUES

298 GABRIEL DOS REIS HENDEL SILVA

299 LEONARDO WANG MAURICIO

300 **MURILLO AMERICO DA SILVA SANTOS

301 BEATRIZ SHIGUENO

302 LARISSA DE MELLO GRAZIANO

303 CLARA FRANCA CARNEIRO

304 *MARCELO TADASHI ITO

305 THIAGO AUGUSTO SILVA DOS REIS

306 FELIPE LARANJEIRA DAVID

307 NATHALIA DE REZENDE PEREIRA

308 PAULO RICARDO DE LIMA PINHEIRO

309 **GABRIEL PAULO AZEVEDO SILVA

310 GUILHERME ANTONIO MASSONI MACRUZ

311 RODRIGO ANICET LEITE

312 DANIELA DE MEO DULCINI

313 ENRICO PEREIRA TICIANELLI

314 **GABRIELA DE ARRUDA RIBEIRO

315 JULIANA BOACNIN YONEDA

316 LUCAS DE FARIA

317 PEDRO HENRIQUE TONELLO ANDREATA

318 GABRIEL MATHEUS CARBONERA VITTA

319 ISABELLA FERRAO DE SENA

320 WILLIAM AKIRA YOSHIDA HATANO

321 *PEDRO HENRIQUE DUTRA

322 MAURICIO IWASAKI DRIMEL

323 VICTORIA REGINA FOSCARINI

324 ARTHUR CASTRO DONATO

325 JOAO LUIS SANTIN

326 BRUNA OLIVEIRA DOS SANTOS

327 LUIS FERNANDO MARIOTTI PAIVA

328 GABRIEL VOLTANI VATANABE

329 LIDIA DE ALMEIDA GIRARDI

330 HENRIQUE GABRIEL ROQUE DO NASCIMENTO

331 NATHALYA KATHERYNE DE LIMA BEZERRA SILVA

332 ANA CATARINA PADILHA SOARES DA SILVA

333 CAIO COVEZZI PILOTTO

334 *ANNE CAROLINE FALANQUI

335 GUSTAVO SIMAO

336 **GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES

337 GIULIA GRANADO TEIXEIRA

338 GUSTAVO GOMES

339 *MARIELE APARECIDA CHRISTOFOLETI

340 LUCAS OCHSENDORF PACHECO

341 DANIELA MORAIS ROSA

342 JULIANA DA SILVA OLIVEIRA

343 RODRIGO RAVANINI DO NASCIMENTO

344 FRANCISCO TORRECILHA MANFRINATO

345 DANIEL BARROSO DA COSTA

346 LEONARDO VINICIUS DE ALMEIDA

347 JOAO PAULO BUGNO BORTOLETTO

348 **EDUARDO AMORIM ROCHA

349 ISABELA GAZZOLA SMARITO

350 FELIPE NEVES LEMOS

351 *ISABEL COSTACURTA DA SILVA

352 *HENRIQUE SHIGUEMITSU DANNO

353 MARINA LEVADA

354 BEATRIZ FRANCO PEREIRA

355 JOAO PEDRO DA SILVA MEDEIROS

356 EDUARDO HIDEKI ARIMA MIRANDA

357 GUILHERME BOMBATI LOMBARDI

358 PALOMA MARI APRIGIO DE OLIVEIRA

359 PEDRO ARAUJO GAZOLA

360 LEONARDO JUVENCIO DOS SANTOS

361 LUCAS SALVADOR GARCIA LOPES

362 LETICIA CARDOSO

363 BEATRIZ CASSANDRE DOS SANTOS

364 JOYCE XAVIER DE MORAES FREITAS

365 RICARDO ALARCON

366 LEONARDO LEONEL RODRIGUES

367 **HENRIQUE AUGUSTO KUCHAR DE MELO

368 JULIA DE PAULA MASCHIO

369 YASHMIN CAROLINE FURUSHO BECKER

370 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS

371 LAIS GOES LUIZ DA COSTA

372 LUIGGI LAGAZZI NICIANI

373 GABRIEL MARTINS TEIXEIRA PIAGENTINI

374 *WILLIAN LOPES ROSA

375 **MATEUS WIRTEN SILVEIRA ARAUJO

376 *LUIZ RICARDO SANTIAGO LOPEZ

377 *VICTORIA POZZA FASSI

378 ROQUE HENRIQUE MOURA NAVES

379 GABRIEL SILVA SATURI

380 LUCAS PACHECO DA SILVA

381 LUIZ FERNANDO COSTA MOREIRA

382 GUILHERME COELHO SIGRIST SILVA

383 FELIPE ANTONIO SPOSITO

384 *JOAO VITOR GONCALVES DE OLIVEIRA

385 CHRISTIAN BELMONTE WALTER

386 ISABELLA REZENDE RODRIGUES

387 BEATRIZ DE FATIMA DOS SANTOS GOMES

388 ENZO BRUM PONTIM

389 ANDRE RIBEIRO MENDES ANDREOTTI

390 GABRIELA CASSAMASSO

391 *MARIO PEDRO DE SOUZA

392 FELIPE SANTOS DE CARVALHO

393 EDEL MAGOGA NETO

394 PEDRO HENRIQUE SILVA RIBEIRO

395 CAROLINA GAIO MARTINS

396 PEDRO BAPTISTA BESSE

397 FERNANDA MARY SAMECIMA

398 *ANNE CATHERINE REHEM PICCELLI

399 *LARISSA NUNES ARCHANJO

400 DANILO DA SILVA TINEO

401 AMANDA CRISTINA DOS SANTOS ROMAO

402 CAROLINE VIEIRA BORREJO

403 THIAGO MARRETTO DE OLIVEIRA

404 ANNA CLARA SENA RIBEIRO

405 *RENATA CRISTINA PETTA

406 JOAO PEDRO BELTRAME DE BARTOLO

407 **AUGUSTO VITOR NANZER

408 ENRIQUE SANTANA DOS SANTOS

409 GABRIEL DA CUNHA MACHADO DA SILVA

410 BRUNA CONSOLARO DE ALMEIDA

411 THIAGO RYO ITO

412 JOEL SOARES GONCALVES JUNIOR

413 PEDRO SOTELO CALVO

414 *LEANDRO HENRIQUE VARGAS

415 ERICA FRANCO DONEUX

416 RICARDO CESAR HACHIRO HONGO

417 LARISSA ISABELA MOREIRA SALATINI

418 FABIO HENRIQUE DAS MERCES MUNHOZ

419 FELIPE RODRIGUES GONZALEZ

420 *LUCAS HENRIQUE GACHET

421 **ISAQUE GIGO DA SILVA

422 CAIO CAMATTA KRAVSZENKO

423 *JOAO PEDRO CREMASCO

424 PEDRO VINICIUS DE PAIVA

425 **BEATRIZ COSTA DA SILVEIRA

426 *VINICIUS PASCOAL FEITOSA DOMINGOS

427 **ROGERIO ALVES MARTINS JUNIOR

428 ALLAN SARTORI COELHO

429 RAFAELA BRAGA DE PAULA

430 WALLACE AVILA DE OLIVEIRA

431 JULIO ALVES GOMES

432 LAURA DE MIRANDA LIMA

433 BEATRIZ CATANELLI FRESCHI

434 *MURILO GERALDO SARDIN

435 GABRIELLA ALMEIDA MOCO

436 *ISABELLA FERNANDA BARBOSA

437 BRUNO BRESSIANI

438 *JOAO VITOR MONEGATO SIQUEIRA

439 ALEXANDRE SOUZA BARBIERI

440 LIVIA CESTARI

441 GABRIEL AMARAL OLIVEIRA AUGUSTO

442 NICOLAU TADEU THOMAZ FERREIRA VIANNA

443 ERLAN GABRIEL GUIMARAES ROSA PORTO

444 **STEPHANIE CREATO SOUZA

445 SOPHIA SANTOS DE ARAUJO ALVES

446 *GABRIEL FREITAS DAGOLA

447 EMANUELLE BRITO RUAS

448 *RAFAEL MURBAK

449 GUILHERME YUKIO NUMATA

450 ALEXANDRE PONTES MIGUEL

451 GABRIEL MARABESI CABRINI

452 *ANTONIO FRANCISCO MORINO NETO

453 *GUSTAVO BICUDO LETCOOVISKI

454 STEPHANIE NASSAR PALMA

455 ANA CAROLINA MARIANO PACHECO

456 VITORIA FRANCISCO RAMOS

457 THIAGO NOUHRA

458 BRUNA DE MORAIS SUDA

459 SARAH KATE DA SILVA

460 ISADORA FURLAN DE SOUZA NETO

461 *SABRINA DOS SANTOS MOURA

462 MARCELA DE JIACOMO MACHADO

463 JEREMIAS ALLEMMA

464 GABRIEL VINICIUS GARTNER

465 HENRIQUE ELIAS BUASSALY

466 LEONARDO SOUZA MACEDO

467 MARIA LUIZA BORTOLINI RADER

468 PAULO CESAR MENEGASSO FILHO

469 MARIANA EMILIO DA COSTA

470 MICHELE NAKAMURA OKANO

471 *GABRIEL PEZETTA FERREIRA

472 MARIAH FERREIRA PIRES DE CAMARGO

473 RENAN VINICIUS RODRIGUES

474 LUIS OTAVIO TOZETTI NEPOMUCENO

475 JOAO PEDRO SILVESTRE LEITE

476 EDUARDO CHERUTTI YAMAGUTI

477 PATRICIA CASALE PARRA

478 LETICIA GIOVANNA PIGLIONE DE OLIVEIRA

479 GUILHERME CAVALHANI MARDEGAN

480 RENAN SPINA ALTOMANI

481 CAROLINA ARISSA IHARA

482 STEFFANY DIAS MENDONCA

483 *MATHEUS HENRIQUE MAGAGNATO

484 HENRIQUE BERTOLI DE SOUZA MARCOLINO

485 JULIA SOUZA TORSONI

486 DANIEL SILVA MATTOS

487 LAURA ZAPELINI SASSI

488 *PATRICIA LETICIA MYCHAYLYK

489 RAFAEL MATOSINHO SILVA

490 **LEONARDO BUONSO ARANTES

491 WILLIAM IDE

492 ARTHUR GRANDINI SERRANO

493 GEOVANA OLIVEIRA GLERIAN

494 **VINICIUS ALVES DE LIMA

495 LUCAS CARDOSO MACHADO

496 **LAURA HELENA TEODORO

497 LUCAS MOREIRA BRITEZ

498 GIOVANNA POLINI PALU

499 THAYNA SANTOS SGARIONI

500 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO

501 PEDRO BRUGNEROTTO DE ALMEIDA

502 RENAN JARDIM MERINO DA GRACA

503 BRUNO BROSSI SANTORO

504 LARA DILLELA MICALI

505 TALITA PRISCILA CABRAL JERONYMO

506 FERNANDO YASSUJI UEMA

507 *GABRIELA MARIA MARQUES RIBEIRO

508 BRUNO MARIANO FERMINO

509 ANA ELISA GRANATO SIQUEIRA

510 **GABRIEL CARNEIRO DE FREITAS

511 GABRIELE APARECIDA MARTINS

512 LETICIA BRUDER DE ALMEIDA DOMINGUES

513 RENAN HENRIQUE DE OLIVEIRA

514 LARISSA AFONSO FRAGOSO

515 *ANDRESSA JENIFFER MANOEL SINDARSIC

516 TAYNA DE LIMA SIMIONATO

517 *TIAGO GONCALVES DA SILVA

518 LETICIA GUADANHIM GARCIA LEANDRO

519 DOUGLAS JUN YAMASAKI

520 MURILO ASSAD CRUDO MAROSTICA

521 RODRIGO FIGUEIREDO CASEMIRO

522 WIVIANE APARECIDA BARRETO MENDES

523 *LEONARDO ZUIN CARAVITA

524 TALITA MANARTE DOS REIS

525 *ISABELLA BORTOLO

526 VINICIUS BRIGOLA MATTOS NOGUEIRA

527 LEONARDO SCHIRRMEISTER MARCHETTI

528 *GUSTAVO SOLDERA RUSSO

529 MURILO ROCHA DO NASCIMENTO

530 RODRIGO SILVA IGNOTTI

531 **MATHEUS DE AMORIM ROCHA

532 ANA LUIZA FERREIRA

533 GUSTAVO BRAZILEIRO DOS SANTOS

534 **PEDRO PAULO DE JESUS SILVA

535 ISADORA FREITAS DE OLIVEIRA

536 **NATHALIA DE LIMA RODRIGUES

537 CAMILA ROMANO DE LIRA

538 JOAO VITOR COSTA VERTUAN

539 FELIPE SANTOS DA ROCHA

540 JULIA DIAS DE SOUZA

541 MARIA LARA SIMOES LOZOVOI

542 ANTONIO CARLOS DE CAMPOS SILVEIRA JUNIOR

543 **GABRIEL KUROKI MOREIRA DA SILVA

544 MATHEUS FERNANDES NOGUEIRA PIMENTEL

545 RAFAEL KENJI GOYA

546 *PAULA MAYUMI HATANO

547 GABRIEL MICHELETTO VIEIRA

548 CARLA CAROLINA SANTORO

549 VICTOR SANTA VICCA

550 DOUGLAS RIBEIRO DAMASCENO

551 GABRIEL MOREIRA BOSQUEIRO

552 CAROLINA MILHOMEM DA MOTA PEREIRA

553 LUISA ZANUZZI BRAGA

554 VINICIUS FIGUEIREDO PAIVA

555 **JOAO VITOR BATISTA DA SILVA

556 GUSTAVO COSTA BERNARDO

557 VINICIUS DE CARVALHO

558 RAFAEL CLARO ALONSO

559 **VINICIUS VIEIRA NATAL

560 RAFAEL MANDELLI DE MELLO

561 HENRIQUE ALBERTO SEIXAS

562 JOSE VICTOR ARAUJO FERREIRA

563 MARCELA BRANDAO JANUARIO

564 GUILHERME NAOKI TAKAGI AYA

565 CATHARINA VICTORIA SANTOS

566 MARIANA VIEIRA MARTINS

567 GABRIEL ARAUJO SIMOES DA SILVA

568 JOAO MATHEUS NEGRAO DABRIL

569 JOAO PEDRO GONCALVES TONIOLI

570 JULLY ANNE KARLA GOMES OLIVEIRA

571 *ISABELLE ESTEVAM

572 *FABIO VICTOR SOUZA FACIO

573 HUGO INOUE NAGAO

574 *IVAN MARINHO COLOMBO

575 BIANCA LUCINARI FREITAS

576 LARA DE MELO GOMES

577 MATEUS GARCEZ FERRARI

578 LUANA APARECIDA SIQUEIRA

579 JULIA SCATENA TEIXEIRA

580 GABRIEL VARANDA

581 GETULIO AGUIAR LIMA NETO

582 ADEIYAN OBALAKIN CASSIMIRO PENTEADO

583 **GABRIEL FERNANDES PEREIRA SANTOS

584 GABRIEL DO NASCIMENTO ROSA

585 *GUSTAVO CALDAS DA SILVA

586 *GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

587 LUAN MORATO NUNES

588 *GUILHERME AUGUSTO VIEIRA PALMA

589 *ERIC SCHWAB

590 GIANCARLO SALOMAO D AMICO

591 **ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS

592 GUILHERME PEDRINI BARREIROS ALOISE

593 LUIZ HENRIQUE BORGES CABRAL

594 *FELIPE FRATUCCI

595 ANDRE NASCIMENTO PIRES CATA PRETA

596 PEDRO HENRIQUE SANTOS

597 ERIVALDO MAMEDE

598 IAGO BASSI FERREIRA PETEAN

599 CLICIE DUARTE BRITO

600 GABRIEL AUGUSTO POCETTI LISBOA

601 GABRIELA MARIE TANAKA

602 *MATHEUS FRANCO FORTUNATO

603 **ALLAN EVARISTO DA SILVA

604 *GABRIEL DE SOUZA BATALHA

605 **RUTIELLY PRADO DA SILVA

606 *FELIPE DE SOUZA SIQUEIRA

607 HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA

608 **BRUNA ARIANE GONCALVES

609 *HELOYM BLANCO JUNIOR

610 ANDRE RAHUAN SOGAYAR

611 FERNANDO LUIZ SHIMONECK

612 GABRIEL FERNANDO SANTOS SILVA

613 *LETICIA PROENCA DE JESUS

614 LAIS BENITEZ

615 *ROBERTO ALVES DE CAMARGO FAUSTINO

616 **PAULO AGABO DA SILVA

617 *MARCO AURELIO FERREIRA VECKI

618 JULIA BAYEUX NAMY DE SOUZA

619 JESSICA DE MELO

620 *MATHEUS PIMENTA QUINQUIO

621 **MATEUS NASCIMENTO ROCHA

622 LEONARDO TORRES DA SILVA

623 *LUIZ CARLOS FRUTUOSO AMADO JUNIOR

624 RAFAEL GONCALVES DO NASCIMENTO

625 *ENZO WILKER ALVES FELIX

626 **JULIA VARGAS VALADAO

627 NICOLAS MARTINS LORENCETTI

628 BEATRIZ CAMARGO ACHERMANN

629 BEATRIZ OLIVEIRA BELGINI

630 **RODRIGO JUNIOR DA SILVA BENTO

631 NICOLLY CARLOS DE SOUZA

632 JOAO PEDRO RABONI

633 RENAN SOUZA LIMA DE CARVALHO

634 **EDSON TENORIO FERREIRA LIMA

635 JOAO MARCOS GOMES DA SILVA

636 HEITOR DA SILVEA TOLEDO

637 RENATO DE ARRUDA LEITE SOBRINHO

638 ENRICO PAOLINELLI SHINHE

639 MARCELO CARULO CABRAL MENDONCA

640 MICAELLA CASTAGNA CARVALHO

641 *MARIANA NUCCITELLI SIMOES

642 **LEONARDO CELESTINO VENTURA

643 NICOLAS DE PILLA

644 JOAO VITOR PALMEIRA PREBELLI

645 *ALEXANDRE BATISTA DE SOUZA SANTOS

646 LUIS GUSTAVO DE LIMA ALVES

647 LEONARDO PAIVA NEGRAO

648 FELIPE SALDANHA BASSAN

649 CAUE AUGUSTO CHAGAS NASCIMENTO

650 *LAURA KUMAKURA CAVALIERI FLEURY

651 VITOR MARCHETTI CRAVEIRO

652 **THEOFILO COSTA ALMEIDA

653 TOMAS FERREIRA NETTO DE LIMA

654 LUCAS HIDEKI SAKAMOTO

655 *HENRIQUE CREPALDI

656 DANILO RISSON BARBIERI

064 - Engenharia Civil - integral - Guaratinguetá

1 LILIAN CAMPOS BELLINI

2 SHAIRAH FIGUEIREDO

3 PATRICIA YUMI ISHIKURA

4 DANILO BIZARRIA DE OLIVEIRA

5 LUIS FELIPE CALVO TIBERIO

6 RENATA CHAVES E SILVA

7 VITOR LOPES DOS SANTOS

8 FABIO FERNANDO TARDELLI PIKUNAS

9 VICTOR DAMILAKOS KADAYAN

10 ERICA RISSI

11 GIULIA ALMEIDA PAULIN

12 JULIANA NAOMI HAYASHI

13 FLAVIA LAGARES LORENZON

14 MYLENA HIROTA

15 LUCAS GABRIEL SANTOS KRIEGLER

16 VALERIA BARBOSA LEITE

17 LUIZ HENRIQUE DELBIN BELETTI

18 FELIPE ANDRE STABILE DE OLIVEIRA

19 PEDRO FELIPE SOUSA GARCIA

20 THIAGO BORABEBE CABRAL

21 DAVID ZINK

22 JULIA BARBOZA DA SILVA

23 LEONARDO SANTANA DA SILVA

24 GABRIEL BERNARDES CREPALDI

25 GUILHERME FERNANDEZ PINTO PORTMANN

26 CELINE AVELINO DE CASTILHO

27 HELENA CARMONA GONCALVES

28 VITOR PIAZZA E VENTURINI ARANTES

29 NATHAN CARDOSO FERREIRA DOS SANTOS

30 RAQUEL VIANA GOMES DO VALE

31 LEONARDO ZERNERI DA SILVA

32 CAIO ZANIN

33 DANIEL ALEXANDRE DA SILVA

34 ANDRE FARIA GUARDAO

35 ANA CAROLINA DE SOUSA

36 IRINA LY DA VEIGA ALVES

37 JOAO PEDRO LEME DE OLIVEIRA

38 BRUNO GIOVANNI EIRAS ALVES

39 GABRIEL MARTON DESIDERA

40 LUCIANA LURY ONARI

41 JOAO PEDRO GOBBY BANDINI

42 GUSTAVO HENRIQUE MENDES PEREIRA

43 KAUE OLIVEIRA FAGUNDES

44 EDUARDO BAPTISTA DE SIQUEIRA

45 GABRIELLE ROSSI SIBUYA

46 *VICTORIA SOUZA VAZ

47 RAFAEL VANNI DOS SANTOS CUNHA DE DEUS

48 MARIO MACCIONI FERREIRA DOS SANTOS

49 LUCAS YUKIO FUKUDA MATSUMOTO

50 JULIA ARAUJO RIBEIRO

51 LUCAS IAMAGUTE

52 JOAO VITOR DE PAULA SMITH

53 ANA CAROLINA PICINATO ANIDO

54 VICTOR SALATEO ROSIN

55 VICTOR TADA MOURA

56 LUCAS LIU

57 SAMUEL PORTES RIBEIRO STROH

58 SAMYRIAN FIGUEIREDO UTIDA

59 MATHEUS ROCCO DE OLIVEIRA

60 *ANDRE DE CARVALHO FANTUCCI

61 LEONARDO GONCALVES VIEGAS

62 *THALES FERNANDES COELHO

63 IGOR RODRIGUES RIBEIRO

64 GABRIELE AUGUSTA ROQUE ARAGON

65 VICTOR CASIRAGHI VIESTI

66 GIOVANI GONCALVES CIRITELLE

67 ENZO ALBERNAZ MARCONDES CESAR

68 CHRISTIAN DE NAZARETH TEIXEIRA

69 LUCAS FIGUEIREDO DE JESUS

70 DANIEL TEIXEIRA RODRIGUES

71 GUSTAVO KAMINARI NOMURA

72 SARA ROSA VENTURA

73 LUCAS MONTEIRO FRANKLIN

74 *CARLOS HENRIQUE FERREIRA VIANA DE JESUS

75 **DANDARA FURTADO PIMENTEL

76 HENRIQUE GONCALVES PESSOA

77 JOSE VITOR BARBOSA TEIXEIRA DAS NEVES

78 MATEUS BARBOSA OLIVEIRA

79 MATHEUS FERES DINIZ DA CRUZ

80 DAVI AUGUSTO SIMOES DA CONCEICAO

81 *LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA

82 LUCAS SETIN SARTORI

83 PEDRO RODRIGUES RIEGO COTS

84 *LUCAS DOS REIS PINTO

85 *GIOVANNI SOUZA SAMARTINI

86 CARLOS KENZO YOSHITAKE PINTO

87 PATRICK ARENA DE LACERDA

88 IAGO DOMINGUES FONCECA

89 GABRIELA ALINE JUNQUEIRA

90 MARCO PRIMO DEL CONTE ZARDETTO

91 RAFAEL BENATTI ROSSI

92 MARCELO MASSAO NAGATA

93 LUIZA FRANCO PEREIRA BEZERRA

94 VITOR AGUILLAR MORGADO

95 MATHEUS LEY SEN CHUANG

96 GUILHERME GONCALVES FERREIRA

97 LEONARDO ROMANO TREVISAN

98 PEDRO MARTINS DE MATOS

99 *THOMAS NEVES DAHER

100 GUSTAVO DE MACEDO IUNES

101 KARINA MARTA DA SILVA

102 NAOMI CAROLINA T. KASITA

103 PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA CARVALHO

104 BIANCA QUINTAL MACHADO

105 LETICIA MARQUES FERNANDES FERREIRA DA COSTA

106 DANIEL ISAO FUKAMIZU

107 GUILHERME SANTANA RUSSI DE OLIVEIRA

108 VICTOR HUGO SANTOS DE OLIVEIRA

109 FERNANDA IMAI YAMAKAWA

110 *NOEMI AYUMI NISHIYE UMEZAKI

111 HENRIQUE ZARNAUSKAS DIAS DE SOUZA VIEIRA

112 ISABELA BOLDORINI PAVANI

113 DANILO DA SILVA DANTAS

114 BARBARA REIS CARBONE

115 ARTHUR BERNARDES RAMOS PIRES

116 GUILHERME FELIPE CESTINI

117 PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARQUES

118 ROGERIO FONSECA DE FRANCA

119 FERNANDO LOBO BALLESTER

120 VINICIUS JOSE OLIVEIRA

121 DEBORA SHERTZMAN

122 HELENA SANCHES MADJAROF

123 VICTOR ENZO YONEMOTO

124 JULIA RIBEIRO STORK

125 GABRIEL MEDEIROS ALMEIDA BONFIM

126 LUIZ GUSTAVO DE JESUS

127 BRUNA PAULA SOBREIRO

128 ANA BEATRIZ DE SOUZA LOTUFO

129 ANDRE BOTTOSSO JUSTI

130 IGOR VIEIRA DOS SANTOS

131 MARCELLO GARCIA RIBEIRO

132 VINICIUS SANTANA ALBUQUERQUE

133 ALEXANDRE MACIEL DE MORAIS SILVA

134 MARCO ANTONIO ARAUJO PEREIRA DA SILVA

135 EDER WESLEY ARAUJO PIRES

136 JOSE MOISES DOS SANTOS ALVES

137 EDSON LEONARDO DOS REIS FERRAZ

138 RENATO CESAR BERGAMINI SALGUEIRO

139 LUIS FELIPI RODRIGUES OLIVEIRA

140 CAIO AUGUSTO GUDJENIAN CARNAUBA

141 CAROLINA KATURABARA DE MELLO

142 **STELLA RODRIGUES DE FARIA

143 DANIEL JOSE MARCELLO HADDAD

144 VICTOR MONTEIRO ARNONI

145 JOAO MARCELO RUSSO

146 QUETSIA DA SILVA PEREZ

147 IRVING RODRIGUES DE SOUZA

148 THIAGO BORGES CORONADO

149 MARIANA LURY TOMA

150 VITOR DA CRUZ SANTOS

151 *DANIEL HENRIQUE BRAGA LACERDA

152 *VICTOR FERRARI

153 PEDRO VICTOR PINTO SILVA SOARES

154 **CAROLINA VITORIA LOPES CAMACHO

155 *PEDRO DINIZ COE

156 LAILA SUEZ DE OLIVEIRA

157 **MATHEUS CARDOSO

158 RAFAEL COELHO DE OLIVEIRA

159 BIANCA BRUNA DIAS

160 RENAN CONRADO OLIVEIRA DIONISIO

161 BARBARA SARABIA RODRIGUES

162 CAROLINA GARCIA HERRERO

163 LUCAS TELES DE MENEZES

164 ESTER DOS SANTOS QUINTINO

165 LUIZ FELIPE RAVEDUTI ZAFIRO

166 *ELISABETH YANG NAN FU

167 EDUARDO ERIK BORGES MACHADO

168 *ITALO BERTHO ZANOTI

169 MATHEUS COUTINHO GANZAROLLI

170 NATHALIA DE ALMEIDA MACIENTE MARTINS DA SILVA

171 LUCA BORGHI

172 ALISTER ROSA DE SOUZA

173 *CAIO CAROLO DE OLIVEIRA DOMINGOS

174 NAYARA HONORATO DA SILVA

175 LUCAS EDGAR FERREIRA JORGE

176 LUCAS AVELAR OLIVEIRA

177 MATHEUS HENRIQUE PORANGABA SILVA

178 *RODRIGO FONSECA NADUR

179 VITORIA CAUZZO

180 NICHOLAS ALENCAR DIAS AMADOR

181 *ANA PAULA ARAUJO BATISTA GOMES

182 *GIOVANNA FLORIO DE CRISTOFARO

183 *DIOGO GRANGNANI LOPES

184 GABRIELA TAVARES NOGUEIRA GONCALVES

185 LUIS FELIPE ALMEIDA

186 GIOVANNA MAGALHAES BRUNO

187 MICHELE KOZOROSKI ALVES DE ALMEIDA TORRES

188 LUIZA FERREIRA DE SOUZA

189 PALOMA SIQUEIRA MACHADO

190 LEE YOU CHEEN

191 RAFAELA DAS CHAGAS LOPES

192 *FILIPE MEDEIROS MORENO

193 MARINA GOUVEA SOUZA

194 GABRIEL LORENTE SANTOS

195 VITOR ROBERTO MAGRINI CINTRA

196 DAVI TOMAZIA DE ARAUJO JUNIOR

197 MARIANA TANIZAKA MARTINS CALDAS

198 *VINICIUS PONTES VILLANI

199 MICHELE BOTELHO MOREIRA COLLETES

200 ALEXANDRE DE CARVALHO KUDZIN

201 **CLAYTON SILVA JUNIOR

202 *HANS ARAUJO RIBEIRO

203 MARIA LUISA CLEMENTE AMARO DA SILVA

204 OLIVY PELOSI NETO

205 *JOAO CARLOS SILVA COSTA

206 RODRIGO MENEZES DA SILVA

207 RAFAELA ORTEGA CIUTTI

208 **RENATO GRANERO

209 GUILHERME DE SOUSA FERREIRA

210 CESAR JUN KURIKI

211 NATHALIA LISBOA MOLITOR

212 **MAYCON DOUGLAS BRUM DE OLIVEIRA

213 LUISA GALHEGO DE SOUZA

214 *CAROLINE ALVES FELICIONI

215 GUSTAVO TAVARES CORREA

216 ANNE KAROLINE TIRELLI

217 GRAZIELA BERNARDES MONDIN GUIDIO

218 **RENATA VIEIRA DE SOUSA E SILVA

219 CAMILA NASCIMENTO CARDOSO

220 **LETICIA SOARES VARJAO

221 RAFAEL MIRANDA MALUF

222 EDUARDO FACTORI DE ALMEIDA

223 CAIO NAKAGAWA TSUNEMATSU

224 YGOR DE OLIVEIRA PEREIRA

225 MELISSA YUCARI MORAES UEDA

226 NICOLI ANSELMO RANGEL

227 *EDUARDO MATOS DA SILVA

228 **ULISSES TAVARES DE MELO

229 **MATEUS DOS SANTOSCARVALHO SILVA

230 *LETICIA IZABELA OLIVEIRA DOS SANTOS

231 ALLANA CASSIA BENVINDO

232 JOAO GUILHERME RIVERA SANTIAGO

233 **PRISCILA SANTANA DE SOUSA

234 *LEANDRO ANTONIO CAMPAGNOLLI

235 *CLEITTON RAIAN BATISTA PEREIRA

236 EDUARDO ROMAO DA SILVA GONCALVES

237 CAMILA CHAVES ROCHA

238 *GIOVANNI MANZI

239 FERNANDO GIOVANELLI CALTABIANO LUCAS

240 REBECA MORIJO PAMFILIO

241 *GABRIEL SANA FERREIRA DA SILVA

242 *ADRIAN MAKOTO KIMURA SILVA

243 *ANA CAROLLINA LEARDI FELIPPE

244 CHRISTIAN ISHIHAMA SUZUKI

245 GIUSEPPE WAGNER AKERMAN DE MACEDO

246 CAMILA DA CRUZ UBEDA

247 MAYRA NUBIA SILVA

248 RICARDO TAVEIROS GONCALVES

249 *LARISSA MENEGHINI SILVA

250 MATHEUS SOARES DETONI DE LIMA

251 MATHEUS DOS SANTOS MULET

252 MAURO MOREIRA JUNIOR

253 **LUIS FELIPE OLIVEIRA SANTOS

254 VICTOR GUERRERO PELLARIM

255 GUILHERME KENJI TAKEDA KANEKO

256 JOAO GUILHERME GARCIA

257 *FERNANDO SILVA OURIQUES

258 **STELLA CHAGAS CASTRO

259 LUCAS SANTANA BELTRANE

260 **MAYARA DOS SANTOS NASCIMENTO

261 BIANCA PARENTE BOYADJIAN

262 *RAIANA PEREIRA SILVA

263 BRUNO RICARDO CORREIA DA SILVA

264 MIRELLA FEITOSA RESENDE

265 GRAZIELE VELLA

266 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA

267 *FELIPE MATTIUZZO TOMAZINI

268 *VITOR RODRIGUES DE SOUZA PINTO

269 DANIELA TIEMI NODA

270 *MARIA GEOVANNA PAIVA SANTOS RODRIGUES

271 *VINICIUS YOKOYAMA NEVES

272 *RODRIGO DIAS PAES LANDIM

273 LUIZ FILIPE GONCALVES SILVA

274 BRUNA CAMILA SOARES FARIA FONSECA

275 MATHEUS HENRIQUE VIEIRA ROCHA

276 *CAIAN DE CARVALHO BENETELLI

277 BRUNO CONTI DE PAIVA

278 *CAMILA SALVI

279 GUILHERME ZANZOTTI DIAS

280 ALVARO AUGUSTO SUNCIN AMARAL

281 *MARCELLA BEATRIZ FREITAS BRITO

282 PEDRO FIGUEIREDO DA SILVA

283 VINICIUS MATIAS MARTINEZ ELIAS

284 MATEUS DE CAMPOS ALVES

285 JOAQUIM RODRIGUES GOMES NETO

286 JOAO VICTOR PIMENTEL SAN ANNA

287 GABRIEL EDUARDO FERREIRA LIMA

288 GABRIEL DE CARVALHO JULIO

289 PAULO JOSE PINTO

290 LAYANNE FERNANDES SAKAI

291 *PRISCILA HELENA DE CAMARGO

292 **GABRIELA LOPES DE SOUZA

293 MAYARA CRISTINA DOS SANTOS GOMES

294 **NICOLAS PRATIS MAGALHAES

295 VICTORIA VICENTE ROCHA

296 CAMILLA YUMI SHINAGAWA

297 *KAUE DE BARROS ALMEIDA

298 WILLIAN IBANEZ MESQUITA

299 **BEATRIZ DE OLIVEIRA SIMONETTI

300 STEFHANI SILVEIRA DOS SANTOS

301 YAGO MARTINS ESCADA

302 LUCAS ARICE DE CARVALHO

303 DANIEL CARVALHO WHATELY PAIVA

304 CAMILA PALAIA FAGGIANI

305 JOAO VICTOR DE SOUSA VIEIRA

306 *GIOVANNI ANDRADE PIRES

307 BEATRIZ DE ANDRADE ARAUJO

308 GABRIELA CAROLINA GOBBO

309 GUILHERME RIBEIRO MAGALHAES

310 MONIQUE DE OLIVEIRA FARIA

311 ANA MARIA SOARES SANTANA

312 NADIA LIE OKADA

313 *SAMUEL JUNIOR DE MELO

314 JOAO MARCOS ANDRADE MEIRELLES

315 *AUGUSTO CESAR BERINGUER FUNARI

316 THAMIRES DA SILVA MORGADO

317 RENATO MATHEUS TONATO JUNIOR

318 **ALBERTINA COSTA RODRIGUES

319 GIOVANNI CARAVAGGIO GUEDES GOMES

320 **VITORIA DOS SANTOS SANTANA

321 BRUNO CEZAR TATEKAWA

322 *MARCELO CAMPOS SILVEIRA

323 *MARIA BERTAZZO SANTANA DA SILVA

324 NICOLAS PECCIA TAKAYAMA

325 JULIA CAROLINE RIBEIRO

326 *GABRIEL VILELA MANCILHA

327 RAVENA MARQUES LEITE

328 ISABELLE CRISTINE PELLEGRINI LAMIN

329 **FAYCON CRISTER PEREIRA MOARES

330 BEATRIZ LUMI TAKEMOTO DOS ANJOS

331 *BARBARA TEIXEIRA DI NARDI

332 MARIANE CARVALHO DA ROCHA

333 VIVIANE BESSA DIOGENES CASTELLANO

334 MATHEUS OLIVEIRA DO O

335 **KAYRON IDARILIO RIBEIRO REIS

336 ERIC RODRIGUES ISHIOKA

337 LARISSA JANINE DIAS

338 HEITOR DE PAULA ROSA

339 PEDRO HENRIQUE NEGRAO DE MELLO

340 **DANIELE GARCEZ RISSARDI

341 *JEFERSON RODRIGO MUKAIBATA

342 ERIK DE SOUSA FRIAS

343 *GUILHERME TADEU GOMES GONCALVES

344 GUILHERME BOSELLI DA SILVA

345 KARINA MIRAMOTO TSUCHIYA

346 *JONAS LEMOS RIBEIRO

347 BRUNNO LUIZ BARSSOTTINI PAGANELLI

348 GLEICY FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA

349 *RONALDO LOPES DA SILVA FILHO

350 EDUARDO DO AMARAL FERREIRA

351 GUSTAVO MELO ELIAS DA SILVA

352 ARMANDO ROSA DE OLIVEIRA

353 THALYS WILLIANS DOS SANTOS DE OLIVEIRA

354 *CAROLINE LOPES DE SOUZA

355 MAURICIO VIEIRA FARIAS

356 THIAGO BRITO TEIXEIRA

357 *PEDRO HENRIQUE PASSETTI

358 UDHAI PEIXE DE BITTENCOURT

359 JOAO VITOR ROGERIO BOTARO

360 EDUARDO ELIAS PEREIRA DA SILVEIRA FILHO

361 BRUNO GARCIA BELEM

362 *ELZIELE DA ROCHA

363 JULIA DE OLIVEIRA LOURENCO

364 *ARTHUR SCHINCARIOL CREPUSCOLI

365 NATHALIA NASCIMENTO FREIRE

366 VITOR KENJI MARCELINO ASADA

367 MARIA GABRIELA PENA FIRME SILVA

368 HENRIQUE BIANCHINI SANDIN

369 *NICHOLAS DOS REIS LACERDA ARAUJO

370 *JOAO PEDRO RAMOS LEAL GOMES

371 GUILHERME SANTOS DA SILVEIRA

372 LUIS GUILHERME GONCALVES CAMPOS

373 *KAIO KEN- ICHI DE CARVALHO TAKUMA

374 **JOSE MAURO DE ARAUJO

375 GUILHERME ARICE GAUDENCIO DA SILVA

376 *MATHEUS PINHEIRO LOURENCO DE OLIVEIRA

377 MARCELO SCHWAB RODRIGUES JUNIOR

378 FELIPE SILVESTRE DA SILVA

379 KEVIN ARTHUR RODRIGUES UEMURA

380 GIOVANNA NESELLO

381 LUCAS DA SILVA CREPALDI

382 **LUCAS MINEIRO DOS SANTOS

383 GABRIEL SIMOES LOPES

384 LEONARDO AUGUSTO BUZIN

385 JULIANY YURI TAKIGAMI

386 *GABRIELA SANTOS DO PRADO

387 AMANDA TOGNARELLI

388 MARIA CLARA DE MOURA SANTOS COELHO FERREIRA

389 VITOR ALMEIDA FRASINELLI

390 **LUCAS SOUSA E SILVA

391 *THIAGO VILELA GARCIA

392 **WASHINGTON FELIPE LUCENA LUIZ

393 ANNA CLARA FERREIRA LOPES

394 GIOVANA APARECIDA FREITAS FERREIRA

395 GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA

396 MURILLO PICOLO GARCIA

397 **NATHALIA AMARAL DOS SANTOS

398 CARLOS HENRIQUE MARTINS DE SOUZA

399 MATHEUS YURI DE SOUSA GUSHIKEN

400 GIULIA MITESTAINER SILVA

401 VINICIUS KAZUMI MATHI

402 GABRIEL MENDONCA NOSSACK RIZZO

403 *LUCILA ALMEIDA SOUZA

404 **KAROLAYNE GALVAO DA SILVA

405 **RAFAELLA BASTOS VASCONCELOS DE CARVALHO

406 GUSTAVO HIPOLITO MATHEUS

407 *MATHEUS HENRIQUE NEVES DE SOUSA

408 *THAIS APARECIDA CORTEZ PINTO

409 LUCAS BOQUICHI ROMERO

410 RODRIGO TEIDI CARDOSO HIGA

411 GUSTAVO SANTOS SIVIERO

412 **LETICIA DE OLIVEIRA MARCELINO

413 *VICTORIA DE OLIVEIRA COUTINHO

414 **MIRIAN NOEMI SILVA DA COSTA

415 LANA CARDOSO DE ALEXANDRE

416 CAROLINA RAMOS LEITE

417 **EVERTON CASSIANO LOPES DOS SANTOS

418 JOAO PEDRO AMANTE MURGO

419 **CRISLANE SANTOS BONFIM

420 **SHILDER GABRIEL SANTOS PENHA

421 **JESSICA GABRIELE DE SOUZA ALVES

422 MATHEUS SANTOS PRUDENTE DO AMARAL

423 LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA LEITE

424 **IZABELA ANDRE DE SIQUEIRA

425 **STEFANI FATIMA DA SILVA RODRIGUES

426 GIOVANI DE PAULA MIGOTTO

427 *GUILHERME PAGNI DE AQUINO

428 *ALLISSON MARLLON CASSIO ALVES BARBOSA

429 *ISABELLA DAMASCENO DA CRUZ

430 **BRUNO ALEXANDRE RODRIGUES

431 *VITORIA APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA

432 *ANDERSON MIRANDA VESGUERBER

433 ANNA CLARA PASSOS GOULART

434 ALEX KOITI UESU

435 **RAI APARECIDO MOTA CARDOSO

436 **ARIELE CAROLINE TORRES MOREIRA

437 *JOAO PEDRO SAMPAIO SIQUEIRA

438 *JEAN LUCAS RIBEIRO

439 *ANA LAURA DE OLIVEIRA

440 GUILHERME VACCARI CARLINI

441 *ANNA ELISA FRANCO

442 **RAFAEL DA SILVA PASSOS

443 VINICIUS LOBO DE JESUS

444 CRISTINA POMPILIO DE MOURA RIBEIRO

445 ANDRE MENDES GARCIA

446 **RODRIGO DE SOUZA RODRIGUES

447 *ALAN RICHARD OLIVEIRA

448 ROMULO COBRA DE MELLO CASTRO

449 *LUCAS KLEIN SEABRA MOREIRA

450 MARCELO GOMES BALDOINO FILHO

451 BIANCA DIAS ALCANTARA DA SILVA

452 **ALAN ALONSO MATIAS

453 JUAN CARLOS RODRIGUES VIANNA

454 LUCAS RICARDO DE SOUZA FERREIRA

455 **LETICIA DE SOUSA ROCHA

456 **PAULO VICTOR SENA PINTO DA SILVA

065 - Engenharia Civil - integral - Ilha Solteira

1 DOMINGOS FRANZIM NETO

2 MURILO NEVES KELM

3 ARIANE PRESSATTO

4 ALEXANDRE PEREIRA LIMA BERNARDES

5 LETICIA FARINA DOS SANTOS

6 JOAO PAULO DA SILVA GUERRA

7 ERALDO DIAS DE CASTRO NETO

8 HUDSON GABRIEL DE MORAES

9 *VICTORIA FERNANDA GENARO SILVA

10 **RENAN BRUNO

11 DIEGO LOPES MOREIRA

12 TAINA COSTA E SILVA MIELO

13 THIAGO CARRETA MORO

14 JULIO GUARNIERI ALVES

15 LUCAS GIL DUARTE

16 WILLIAM EICHI OGAWA MARUFUJI

17 GUILHERME KITSANDONIS

18 KAROLINE SANTOS MASSELANI

19 LUCAS MACHADO BERGAMASCHI

20 VINICIUS IAMASHITA SANO AMARAL

21 JOAO MIGUEL DICENZO TAVARES

22 RAUL DA COSTA LEITE STEIN

23 RODOLFO REZENDE LAMEU DE OLIVEIRA

24 MARIA EDUARDA RAMOS RODRIGUES

25 MILENA RAMOS E SILVA

26 VINICIUS HENRIQUE DO NASCIMENTO AMORIM

27 CAIO HENRIQUE MARCHETTE GOVEIA

28 JOAO FERNANDO M S NETO

29 VITOR AGUIAR SANT ANNA SIQUERI

30 HELIO FERRAZ DE OLIVEIRA FILHO

31 LEONARDO TAKEO TOKUHARA

32 BRUNO LUAN SILVA RAMOS

33 SABRINA LOURENCO CILLI

34 NATAN MONTANARI

35 CELSO LUCIANO FERREIRA MUNIZ

36 JONATHAN LORENZO FERNANDES

37 GUSTAVO PALHARES ALVES

38 FERNANDO ANDRADE GUIDORIZZI

39 *DIEGO PAVAN PARRA

40 BEATRIZ RIBEIRO OLIVEIRA

41 MARIA LUIZA FAVARAO VIEIRA

42 MARIA LUIZA MONTEIRO FRANCO

43 VITOR CESAR RIBEIRO CURCI

44 TAWANE HONMA MILHAN

45 LAURA FRESCHI DE OLIVEIRA

46 AUGUSTO GOMES FAVARO

47 GUILHERME CORREIA VIEIRA

48 MAYARA FARIAS BORGES

49 VITORIA CAROLINA DA CRUZ OLIVEIRA

50 ALINE FRANCA FERREIRA SOUZA

51 JULIA PORTO ALVES

52 RITA DE CASSIA ZAGHINI

53 LUIZA PINATTI ASTOLPHI

54 JULIA BIDURIN PICOLO

55 MARCIO LEITE MENDES FILHO

56 CAIO TERASSI

57 HUGO ZAVANELLI MANZANO

58 BIANCA MIDORI FONSECA MIYAKE

59 JESSICA CAROLINE INOMATO MATOS

60 LEONARDO SILVA MASCOLI

61 MATHEUS MARTELO SOUZA

62 SILVIA MARUMI MORIYA

63 *HUGO GIELAMO PROSPERO

64 BRUNO CONDE MARQUES

65 MAURO HENRIQUE DALARME GIMENEZ

66 GABRIEL ORTIGOSSA MORETTI

67 JULIANA FERREIRA NOVAES

68 GIOVANA CABELLO DE MORAIS

69 FELIPE BERNEGOSSI VILLA

70 *HELMER MURRA CAETANO

71 TAISA ROCHA BACOCINA

72 LAIS MAYUMI GOMES

73 *VITOR HUGO SEMENSATI

74 TONY MARONESI BAGIO

75 *RIANE OSTROSKI

76 AMANDA TAVARES DE OLIVEIRA

77 GIOVANNA MARIA MASIERO

78 BRUNO GARCIA GORJON

79 THAYNA AMORIM MARTINS

80 **GABRIEL CONSTANTE MILANEZI

81 PEDRO ALBERTO COSTA CALDEIRA

82 ISABELLA TODERO ALVES RIBEIRO

83 GEOVANI SGRIGNOLI MELLO

84 RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

85 GIOVANA FERNANDES CABERLIN

86 ERICA MAYUMI SEKI

87 JOAO VITOR DE ARAUJO

88 *ANA BEATRIZ LIMA GOMES

89 BIANCA SANTOS FELTRINI DE SOUSA

90 MARCELO RAGASSI DA SILVA FIORINI

91 *LIGIA DE MAGALHAES ANTONIO

92 MURILO SHOZI DE SOUZA KASAI

93 FELIPE EDUARDO FERNANDE DA SILVA

94 *GABRIEL HENRIQUE RIBEIRO

95 FELIPE BATISTA IRIKURA

96 GUSTAVO COIMBRA GODOY

97 EDUARDA CAROLINE DEUNGARO

98 JOAO PEDRO LUGLI GOMES BENTO

99 JULIO GUILHERME PEDERIVA

100 **FERNANDO ARIEL CARDOSO COSTA

101 FELIPE BATISTA TIAGO

102 GUSTAVO ENGLER GOULART

103 BEATRIZ RODRIGUES

104 GABRIEL BARBOSA ORTEGA

105 CAROLINA BARBOSA CALCADA

106 JULIO CESAR MONTEIRO

107 PAULA CAMPOS PERINI

108 LUCAS HENRIQUE SEIYU URASAKI

109 BARBARA CALDATTO STREICHER

110 FELIPE SANTANA PENA

111 BRUNA RIBEIRO DE MENEZES

112 LUIZ FELIPE NUNES LEITE

113 *NATHALLI MARTINS DE SOUZA

114 MATEUS FAVARIN YASSINE

115 CARLOS HENRIQUE UEJIMA VARELLA

116 GUILHERME ANTONIO PEREIRA BARZAGHI

117 MARCELO FRANCISCO JORDAO AVILES

118 LEONARDO HITOSHI TOMA

119 *VITOR FELIPE PAVIN PEDRON

120 CAROLINA SILVIANE MORAIS LIMA

121 RAFAELA ABREU PAJOLLA

122 CAROLINA DE SOUZA TAVONI

123 **SAMARA DANTAS VIEIRA

124 AMANDA BETTINI ESTEVES

125 *DANILO RICHLOWSKI WULF

126 MARCOS CANCADO MAAZ

127 *MATHEUS VIEIRA COQUEIRO GOMES

128 **SIDNEI GUSTAVO DA SILVA

129 VINICUS PINHEIRO DE AVILA

130 **ANTONIA SUZANE DA SILVA LIMA

131 BRUNA EMIRY HIROTANI

132 GUILHERME NATAL MORO

133 **LETICIA JESUS DE SOUSA BISPO

134 ALANA PEREIRA GASPARINO

135 RAFAEL RAMOS TELES

136 VINICIUS RIBOLDY PUGLIELLI

137 LAIS SILVEIRA YOUSSEF

138 MARCO ANTONIO FARIAS RIOS

139 ISADORA ASSIS FERRI

140 CAIO BALARINI NOGUEIRA

141 VINICIUS LOCATELLI BARBEIRO

142 THAMMY AKEMI KANASHIRO LEMES

143 AMANDA GROTTO CARVALHO

144 MATHEUS MAIORALI DA SILVA

145 *BRUNO CORREA GARCIA

146 BARBARA HIPOLLITO FERNANDES

147 LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA SANCHES

148 *RENATO GONCALVES MIRANDA

149 ISADORA SOARES ROSSETTO

150 AMANDA PIERONI FRANCO

151 *BRUNA AREDES BORGO

152 GIOVANNA COLDIBELLI MARTINS

153 ANA PAULA SOUSA DOS SANTOS

154 ANA BEATRIZ KOGA FAZANO

155 HANNY NAOMI KANASHIRO LEMES

156 ANA LAURA ZUMPANO SOARES

157 FELIPE KIM

158 RAFAEL JOVELHO DE CAMPOS

159 LARISSA BLANCO FAVARO

160 THAIS TIEMI GUSHIKEN

161 THAIS OLIVEIRA DE VASCONCELOS

162 FERNANDA MARTIN GUERREIRO

163 ARTHUR HENRIQUE DOMINGOS TEIXEIRA

164 IGOR MILITAO CARNEVALE

165 MARINA GABRIELA DE OLIVEIRA CAVINI

166 VITOR NASCIMENTO DE SOUZA

167 GIOVANA DE SOUZA E PAULA

168 DIEGO FERNANDES CASTILHO

169 CARLOS ROBERTO PAGOTO MASETTI

170 MATEUS LEVI CHAUAR SALEM

171 *EDER FLAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR

172 LUIZ FERNANDO ALVES FERRACINI

173 **SANDRA DE OLIVEIRA SOBRAL

174 GUILHERME ROSANTE PEREIRA

175 LEONARDO TADEU MENEZES SAVERIO

176 *GUILHERME LEMES BONFIM

177 RAFAEL SILVA CANDELORO

178 *HENRIQUE RODRIGUES LOPES

179 THAINA CENEDESI SILVA

180 *GUSTAVO DE SOUSA ROCHA

181 BENEDITO JAIME MELO MORAES JUNIOR

182 GUSTAVO RIBEIRO DE OLIVEIRA

183 AUREO RIBEIRO NETO

184 MARIA EDUARDA FERNANDES BORBA

185 WINICIUS EGER MONTEIRO

186 DANIELE DAVINA COSTA

187 RAFAEL OCHI KIKUTI

188 LAURA BISPO PAES DE CAMARGO

189 VINICIUS HENN MARQUES

190 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS STEFANINI

191 BEATRIZ CRISTINA DA SILVA DENIZ

192 CHRISTIAN SEIJI HONDA

193 BRUNA SERRANO

194 *JOAO PEDRO DA SILVA ALVES

195 CAROLINE GARBO OLIVATO DE SOUZA

196 *MARIA JULIA BARTUCCI LOPES

197 *VITORIA FACCINI GREGORIS

198 RAFAEL ALBERGARIA BARBOSA SEGNORINI

199 MATHEUS MOLINA MATSUMOTO JUNIOR

200 HUGO ELIAS BARBOSA

201 AURELIO BRUNO CARVALHO DE OLIVEIRA

202 CAMILA XAVIER DO COUTO

203 **KETRYAN BARBOSA MARTINS

204 *ALEX RODRIGUES ZANI

205 GABRIEL SOLDATI FAVARO

206 IGOR AUGUSTO ANDREOTTI DOS SANTOS

207 ARTHUR MARANHAO DOS SANTOS

208 *SAMANTHA SILVA MARQUES

209 WILLIAN CARLOS SIEBENEICHLER

210 VERONICA VIEIRA BIANCHINI

211 OTAVIO MIGUEL MARTINS LOPES

212 *PAULO HENRIQUE TOLEDO MAZETI

213 GABRIEL FERNANDES NASCIMENTO

214 ANA BEATRIZ LALUCCE VAZ

215 FERNANDO NAKAMURA ONO

216 ANA CAROLINA BRAMBATI

217 FELIPE FREITAS PEREIRA

218 LUIZ HENRIQUE FIGUEIREDO FAUAZ

219 LEONARDO MERENDA GERBASI

220 LUDMILA FERREIRA

221 JOAO PEDRO GIMENEZ BUOSI

222 AUGUSTO DE GODOY AZEVEDO

223 LUANA ISSO BATISTELA

224 JOAO PAULO QUEIROZ

225 LUIS ARTHUR PERCUSSOR ALVES PAULA

226 LEONARDO OLIVEIRA RODRIGUES

227 IGOR GAVIOLI GASTALDI

228 NATALIA MELO MENDEZ

229 GABRIEL BONDEZAN DE ALMEIDA

230 GABRIEL GONCALVES FERNANDES

231 VICTOR HUGO DE FREITAS CORREIA

232 MATHEUS CASALE DE FREITAS

233 CEZAR LUIZ GREGORIO DO NASCIMENTO

234 BLANCA DEL VECCHIO BARON

235 PAULA LASALVIA SCHUSSLER

236 MARIA VICTORIA NEVES CANALI

237 VINICIUS BERNARDES BONJARDIM

238 *ALEX SANDRO SILVA COELHO

239 **GIOVANNA DE LIMA OLIVEIRA

240 MATHEUS FRANCO BONFANTI

241 *YASMIN RITER LOPES

242 VITORIA TAMIE BLANCO HASEGAWA

243 PAULO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA

244 **CIBELE ROCHA FARIA

245 ELIANE TERUKO LOURENCO DOS SANTOS IEIRI

246 RAPHAELLA SALGADO OLIVEIRA

247 *BIANCA EDUARDA LADISLAU SOARES

248 *SENHORINHA LICKA KAZAMA

249 *MARIANA RIBEIRO DE ALMEIDA

250 MARCOS ANTONIO BARRETO JUNIOR

251 MARCELO THOME BELETTI

252 HENRIQUE REBELLATO BITTENCOURT

253 LARA SANDIELLY DE ALMEIDA GUERRA

254 ERIC MATHEUS DELGADO FARIA E SILVA

255 MATHEUS NEPOMUCENO TELES

256 TASSIO DA SILVA SOUZA

257 VINICIUS KAMETANI PAULO

258 BRENO SANTANA ASTORRI

259 NATHALIA EVELIN VRECH DE SOUZA

260 MURILO TREVISAN SEVIOLI

261 ARIEL RODRIGUES MANCINI

262 *ANA LAURA SILVA SOARES

263 PEDRO DIAS DOS SANTOS

264 LAURIANE CRISTINA RODRIGUES CRUZ

265 JOAO VITOR REGATIERI AMELOTI

266 **FABRICIO DA SILVA AGUIAR

267 *LEONARDO MARTINS RAMOS

268 **CAROLINA SANTANA FIGUEREDO

269 JOAO MATHEUS GIRARDI DE MATOS BATISTA

270 KEMILLY MORANDIN BARBOZA

271 OTAVIO ZANETTI FINOTTI

272 *GABRIELLY MOREIRA MATOS HOLANDA

273 HENRIQUE BAVAROTI RODRIGUES SILVA

274 LUCAS HIROYUKI OKUHAMA WATANABE

275 MARIA ANA CAETANO JURY

276 MOSAR HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA

277 RODRIGO NOGUEIRA TOKUMO

278 NATAN DE FRANCA E SIQUEIRA

279 MARIA VITORIA LEBRAO RIBEIRO

280 **WILLIAN CARLOS HERMENEGILDO MIRANDA

281 BRUNO SIQUEIRA PERES

282 *CAMILA BOLANDIN CARDOSO

283 **JORGE YURI AMBROSIO DE ANDRADE

284 PEDRO HENRIQUE SEMENSATO SIMAO

285 LUIZ HENRIQUE LAMAS

286 *JOAO VITOR ALBERANI SOARES

287 *MATHEUS LUIZ PEREGO LONGHI

288 HEITOR LEMOS CHIARATO

289 LORENA CARVALHO MARQUIOLI

290 JESSICA ELIANE FERREIRA BARBOSA

291 **LEONARDO S OLIVEIRA

292 *LILIANA TIERI KIMURA TODA

293 ISABELA LUCAS FURQUIM DA SILVA

294 JULLIA TAPPARO SALOME

295 NARA PONTES GESTAL DE SIQUEIRA

296 *MILENA HERMANSON SANTANA

297 MATHEUS VINICIUS SILVA DE SOUZA

298 LEONARDO LOPES LOTAIF

299 ARTHUR SOLER PEREIRA CALCAS

300 *LUIS OTAVIO DE OLIVEIRA FERNANDES

301 IGOR ROBERTO BRANCO CARNEIRO POLTRONIERI

302 *GABRIEL ANTONIO LOPES TEIXEIRA

303 **ALEX EDIMAR DA SILVEIRA

304 ANDERSON CLAYTON GRAMACHO DA SILVA JUNIOR

305 FLAVIO ROMAN FERRARI

306 *MATHEUS MOURA MENDES

307 *MATEUS ROGERIO DE SOUZA

308 ISABELA DE ALMEIDA LEMOS HUMMEL

309 **GABRIEL DE JESUS COSTA

310 **ANDRIA CAROLINA LEITE DE SOUZA

311 BRUNO HENRIQUE SERPA PALMIERI

312 JOSE MATHEUS CARAVANTE SANCHES

313 ANTONIO FONSECA PRADO

314 ISADORA COSTA LEITE

315 *JOYCE DE ALMEIDA CARVALHO

316 *IGOR MULLER DOS SANTOS

317 *ANDRE LUIZ KARLOS DE LIMA GRACIANO BELEM

318 KAYO MOURA COSTA E SILVA

319 JULIANA CAVALCANTE DO NASCIMENTO

320 MARIANA MENEGUESSO SIMAO

321 GABRIEL HENRIQUE ADAD MORELI

322 ANA CAROLINA MOMETTI

323 *ADILSON APARECIDO CAMPOS JUNIOR

324 *FELIPE MARTINS RODRIGUES

325 GREGORI VIEIRA FARIAS

326 *ELLEM ADRIANE MARANGONI

327 **MARCELO NOVAIS DA SILVA

328 *MATHEUS DE LIMA CANDIDO

329 *MATHEUS DE JESUS NOGUEIRA

330 *CASSIA REGINA DE OLIVEIRA

331 CATARINA MICHELETTI LOPES

332 GUILHERME TAKASHI KATAOKA

333 JOAO VICTOR MARQUES FAVERO

334 JOAO PEDRO ROJAS DE LIMA

335 MIGUEL GONCALVES DE ALMEIDA

336 *JOAO MARCELLO DE MIRANDA MONZANI

337 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARCO

338 GABRIEL EIJI TSUJI

339 EDUARDA CORREIA DA SILVA

340 **LAISA AMARAL DE OLIVEIRA

341 *ANA PAULA TORRES DA SILVA

342 *SAMUEL BALDO DOS SANTOS

343 GABRIELLY PAZ DA SILVA

344 *RITCHARD MATHEUS SANTOS SOUZA

345 *SORAYA MARIA DA SILVA GOLOGOSSIDIS

346 NATALIA BRAGA MAGALHAES

347 ARTHUR CASTILHO BALIEIRO

348 **CARLOS ALEXANDRE CORNELIO JUNIOR

349 *CAMILA DE SOUZA FLAUZINO

350 *GABRIELLI THOMAZI BELOTTI

351 RAFAEL WILLIAN DE SOUSA ALENCAR

352 LUCAS CAVALARO

353 LEVI LARIDONDU VIANA

354 HELIO YOSHITAKA TAKAYAMA INOUE

355 *JOAO HENRIQUE PARREIRA

356 SAMUEL MARCO GONCALVES NOGUEIRA

357 FELIPE AURELIO PEREIRA DA COSTA

358 **ALEX DE OLIVEIRA

359 **MATEUS PASSOS RAMOS ALVES

360 *FERNANDO APARECIDO VIANA CANO

361 *MATHEUS HENRIQUE IDEM OSHIMA

362 **MARIANA FREITAS FERREIRA

363 BEATRIZ PEREIRA DA CONCEICAO

364 MARIA EDUARDA DE FREITAS GAMBARATO

365 JOAO MARCELO GOMES DESIE

366 **LUCAS VIEIRA DE SOUZA

367 **DANIEL MINUCELLI ANDRADE

368 **GABRIELA OHAYNE SILVA

369 *MARIA LUIZA SOUZA GOMES

370 *GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO

371 PEDRO LUCIO NASCIMENTO JUNIOR

066 - Engenharia de Alimentos - integral - São José do Rio Preto

1 LIVIA NAOMI KITAZUME KANEKO

2 FERNANDA PEIXOTO PIZANO

3 AMANDA BOLSONI FERREIRA

4 VITORIA CONFORTI VAZ BELLINI

5 GIULIA BIANCA DELMIGLIO ZAMBONI

6 VITOR MATHIAS MUNERATTO

7 LIVIA OLIVEIRA ROSA

8 LETICIA BERNARDO SILVA

9 MIRELLA MONTIBELER TAKUMA

10 MARIANA FRANCHI TANIBATA

11 EDUARDO AUGUSTO AVELINO

12 SOFIA VILHENA DO PRADO

13 LUCAS CARDOZO SCUTTI

14 **LETICIA CESAR AGOSTINHO

15 VICTOR DEDALO DI PROSPERO GONCALVES

16 ISABELA DE MARCHI

17 ANNA CAROLINA GONSALVES RODRIGUES

18 LUIZA ANDREZA NEVES DE OLIVEIRA

19 GABRIELA CAMPANHA FERRARI

20 GUSTAVO GRASSI

21 MANOELA SIMOES CANDIDO

22 GABRIELA AGOSTINHO

23 LEANDRO SENA ZUZA

24 GIOVANNA LOURENCO GRAZIANI

25 BEATRIZ YUKARI VALENCA HASEGAVA

26 *RAABE TATIANE BARBOSA

27 RAINE AMADO FERNANDES

28 CAROLINA SILVA SICILIANO

29 LUANA TORTELLI BASSAN

30 ISABELLA SHARA CORTEZ DACCACHE

31 RAFAELA QUEIROZ ARAB

32 CAMILA MESSINA

33 GUSTAVO CESAR BONANI DE FARIA

34 MARIA HELENA M AMORIM

35 *GLAUCIA ZAGO ANDRADE

36 ISABELA FRANCESCHI MARCHIORI

37 IZABELE FERREIRA DE MELO

38 LUIZA HELENA ROSSETTO GUIMARAES

39 *JAMILE FERNANDES LEONARDO

40 JOAO VITOR CARDOSO SCANDIUZZI

41 LARISSA DOS SANTOS DUTRA ROSA

42 CAROLINE VILLELA CARVALHO SERON

43 ISABELA DIVA LADEIRA IQUE

44 ROBERTO LUIZ SAAD GURAIB FILHO

45 GABRIELI MARIN

46 PEDRO GUERRA NUNES

47 ANA LUIZA CONTRUCCI GRILLO

48 MELISSA MESQUITA ESTEVAM

49 DOUGLAS GUILHERME FERREIRA

50 MONIQUE RODRIGUES GARCIA

51 GIOVANNI MENDES LEALDINI

52 GIULIA MADI

53 VANESSA APARECIDA FERREIRA DA SILVA

54 ANDRESSA DE MARIA BRESIL

55 PEDRO HENRIQUE BONILHA

56 ANA PAULA CUNITA LOURENCO

57 BRUNO SEITI MYOSE

58 VITORIA FRANCO IGNACIO

59 YASMIN CARLETTO DE QUEIROZ

60 NATALIA SAYURI TANAKA

61 TAIS PRISCO PINHEIRO

62 GIOVANI FARIA BACHEGGA

63 BRUNO COLUCCI TRAMONTE

64 *LETICIA CECILIA DE OLIVEIRA BELATI

65 PIETRA PINELI BUENO

66 AMANDA FRISINA CARPI

67 ANA LUIZA ALMEIDA DE MARIA

68 ISABELLA BICHARA RONCOLETTA

69 MARIA FERNANDA SANTOS FIGUEIREDO

70 GABRIELA LIBERATO OIZUMI

71 CARLA ALMEIDA DOS SANTOS

72 RENATO GUIMARAES ROMA

73 LETICIA PAGANELLI CASSATTE

74 JONWFER LAURO VOTDK

75 VIVIAN MENDES DO AMARAL

76 CAMILA GARDELIM FUJII

77 VICTOR BRESCIANI

78 LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE ARAUJO

79 LIA AGUIAR MARSICANO

80 GIULIA QUADROS CANASSA BARCIELLA

81 ANA CAROLINA NOGUEIRA SLIVNIK

82 **PATRICIA PAGNOZZI NEVES

83 CLARA PRESOTO SORDI

84 BEATRIZ SILVA GARCIA

85 FELIPE VOLPATI FIGLIOLLI

86 ERIKA YUKARI KOSUJI

87 RAFAEL BIAJONE CIPRIANO

88 MONIELLE TURCO JULIATI

89 BRENDA CHRISTINI COSTA RODRIGUES MOREIRA

90 GIOVANA TOMAIDIS SOARES DE LIMA

91 CLARA BERTAN BORGES DA GAMA

92 GUSTAVO TATSUO NAKANISHI

93 NATHALIA QUEIROGA LAZZARINI TERZARIOL

94 **BEATRIZ RAMOS ZULIAN

95 GABRIELA SOARES ZOVARO

96 *ESDRAS MELO MARQUES

97 GABRIEL BAPTISTELLA ZAMUNER

98 ANDRE RODRIGUES DIBBERN PIVA

99 THAIS NUNES FERREIRA

100 BEATRIZ COQUEIRO HO

101 LARISSA DOMINGUES BARROS

102 ISABELLA RODRIGUES MOTHE

103 ANDRESSA MILANI SPILLER

104 DANIEL GOMES CHRISPIM

105 LAIS SANTOS SAMPAIO

106 DAVI NASCIMENTO IAMARINO

107 CARINA GIBIM

108 BRUNA DAIANE DOS SANTOS

109 ANIE DALFRE JACON

110 GUILHERME MASSARU YANAGIMORI

111 VITORIA SONEGO LEMOS DOS SANTOS

112 MYLIANE TSUKIMI YOKOYAMA YASUNAKA

113 HUGO DE BRITTO HERCULANO

114 MATHEUS IGNACIO

115 HENRIQUE PETRUCCI XAVIER SOARES

116 GABRIEL ALEGRIA BRAZ

117 ISABELA GARCIA XAVIER

118 JULIANA GARBOSA FRITOLI

119 FERNANDA ANTONELI MIYAGI

120 THAIS OLIVEIRA GRACA

121 MATHEUS DE BARROS CORREA PINHEIRO

122 MARIANA ANDRADE ALVES DA SILVA

123 VINICIUS SANCHES GREGORIO

124 *VITORIA DA CONCEICAO PELLIZZOLA VARELLA

125 CAIQUE CARVALHO CARUSO

126 LUCAS PILOTTO RAMOS

127 LETICIA BENATTI

128 ROBERT GUSHIKEN

129 JULIA DE AZEVEDO ZANINI

130 MARILIA ALOIA GONCALVES

131 LETICIA BAFUNI KUBA

132 VINICIUS PARANHOS TAMBURUS

133 NAJLA GONCALVES JANA

134 LARISSA MONTEVECHI CASTILHO

135 JULIA OLASZ DE AGUIAR

136 THAIS ELENA PASCHOALON PEREIRA

137 *VIVIANE GIOVANA DA SILVA MARTINS

138 JULIA BIAGINI MARTINS

139 FERNANDA CRISTINA NADIGI

140 GIULIA KOMATSU SILVA

141 HANNA BEATRIZ MASAGAO DE PAULA GOMES

142 KAUAN BERNARDES CEZAR DE OLIVEIRA

143 GABRIELA FERNANDA DE CARVALHO PALADINE

144 *VINICIUS DE PAOLA SANTOS

145 GUSTAVO DE OLIVEIRA MELOTO

146 GABRIEL PIVIROTTO MATEUS

147 RAPHAELA PERNA FACHINI

148 AUGUSTO SANTOS PANSARIM

149 GABRIEL BOLDRINI BELLATTI

150 THAIS APARECIDA FALEIROS

151 LETHICIA PAULA PICOLO DE SOUZA

152 MARIANA SILVA SUARES

153 *INGRID AKEMI SAITO

154 ISABELA D ELIA DE PAULA FALQUETO

155 YUJI MATSUMURA DA COSTA

156 ANA PAULA SAORI FUGIKAWA TOWATA

157 HEITOR SECCO MARQUES DE OLIVEIRA

158 CLAUDIA AKEL FERRUCCIO

159 AMANDA BRAGA BOSCHETTI

160 GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA

161 ANA JULIA MORELLI SANT´ANA

162 NAIRA HANZAWA LAVINAS

163 *JENNIFER KELLY DA SILVA SOARES

164 CRISTOFER PEREIRA MENDES DA SILVA

165 DEBORA B DE OLIVEIRA

166 MATHEUS FATTAH RUTKOWSKI

167 LETICIA AYAKO MORI IMAI

168 *LARISSA ALMEIDA ARAUJO

169 GUSTAVO POUSA

170 *LIDIA MARIA MICARELLI MACHADO HOMEM

171 HEITOR BAPTISTA PUBLIO ARROYO

172 JOSE VICTOR FRADE DOS REIS

173 VITORIA VILAS BOAS LETRA

174 GIOVANA ASTOLPHE BELLI

175 CARLA MARTINS DOS ANJOS

176 BEATRIZ RODRIGUES DE CARVALHO

177 ISABELA FRANCISCO PARPINELLI

178 JOAO VITOR MENDES BICUDO DIAS

179 KHAREN TIEMI SHIRAISHI OKIDA

180 LUAN MEDEIROS DE FARIAS

181 **DANDARA LUCIANA SGARBI FERREIRA

182 *BIANCA SAYURI GALDINI KAMIMURA

183 TULLIA MIDORI SEBASTIANI

184 BEATRIZ CAROLINA MIHO UEHARA

185 HENRIQUE KENZO UEHARA

186 CAIO VINICIUS PRATTA

187 JOAO PEDRO DOS SANTOS FIGUEIREDO

188 GABRIEL RIBEIRO ALVES

189 BEATRIZ VALENCA LOURENCO

190 THIAGO DURAN ARAUJO

191 LAILA ALONSO

192 MELINA FERRERI HOHNE

193 LETICIA CAVALCANTI ROSA

194 JULIA CASTILHO ZANCHETA

195 THAISA OLIVEIRA ROQUE

196 KRISTHIAN BOFFO

197 HITALO SCOTTI

198 *MARCELA AUGUSTA ALVES PINTO PEREIRA

199 BRUNA PIRINO

200 *DANIELA CRISTINA CARRIEL

201 *BEATRIZ MENDES MACHADO

202 ANA SORAIA MARTELLI CHAIB SALIBA

203 ANA CAROLINA ALBUQUERQUE FEDOSSI

204 *JULIANO CABRAL TAVARES DE SOUZA

205 SOFIA PETRI NACCARATO

206 ANA LIDIA REZENDE DE LIMA

207 MATEUS MOREIRA FALCAO

208 CAMILA LOPES MIRANDA

209 MARIANA DE CARVALHO RIBEIRO

210 **LUCIANA PEREIRA GIAGNIORIO

211 LEANDRO ZINK CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI

212 VITOR HENRIQUE CONTEL DE FARIAS RECHE

213 AMANDA HEVIA RAIMUNDO

214 MARIANA ALVES COSTA GIMENES

215 BARBARA DOS SANTOS SIMOES

216 GABRIEL BORELLI GUEDES

217 MARIA LAURA DOS SANTOS GARCIA

218 MONIQUE CHRISTINE ROCHA DOS SANTOS

219 CAROLINA MYOSE

220 GIOVANNA GALANTE JARDIM

221 DANIEL LANCA PARRA

222 LEONARDO VINICIUS RENO DE ALVARENGA BARRETO

223 *PATRICIA TAMY IWAMOTO

224 AMANDA MOLINA BARROCO

225 VITOR FARINELI GARCIA

226 *BEATRIZ PENTEADO DE OLIVEIRA

227 JULIA SILVA SIQUEIRA

228 CLARISSA DA SILVA MUNHOZ

229 DOMENICA AUGUSTO DOS SANTOS

230 NATALIA MATTOS PEREIRA

231 **VITORIA LINO DOS SANTOS

232 ISABELA FORTES VICENTE CARDOSO

233 JORDANA YUMI AYRIZONO

234 LARISSA APARECIDA MARTINS

235 GABRIELA AKARI MIYASHIRO

236 **NATHALIA VICENTE RODRIGUES

237 LEONARDO SCATOLIN CORREA

238 GABRIEL LEONI DE OLIVEIRA PENHA

239 ALINE CETRONE DE SOUZA

240 FERNANDA NARUMI UETI

241 *RAFAELA DE JESUS SILVA COELHO

242 GIOVANNA MOREIRA FURLAN

243 YONAH FAVERO GERIOS

244 OLIVIA CAMILA DE OLIVEIRA

245 **MARILIA DE OLIVEIRA PEREIRA

246 *JULIA DE ARAUJO MOREIRA

247 CAROLINA PITHON YAMAUCHI

248 GABRIELA ROSSI ROCHA

249 BEATRIZ FERNANDA DE ARAUJO

250 FERNANDA GRANDO TEZOTTO

251 GABRIELA ALANIZ GALEA

252 *JESSICA GABRIELLE BODAS HAKIME

253 LUISA BRANCO MARTINELI

254 MATHEUS PALANTE CHIEFFE

255 *VITOR DO PRADO MARANGONI

256 **JAIR DE ALMEIDA PRADO JUNIOR

257 ALICIA DINIZ ALMEIDA

258 *MARIA FERNANDA FURTINI MARQUES

259 VIVIANE QILI HUANG

260 GLAUCIA SANCHES TERUEL

261 LETICIA NOGUEIRA SCHIAVON

262 ANA LUIZA BRAGADIN GARRIDO

263 *NICOLLE VERISSIMA LEITE DOS SANTOS

264 **ANA CAROLINE DE SOUZA SILVA

265 VICTORIA PIRES DO RIO RIBEIRO

266 *LARISSA GONCALVES ALVES

267 RAFAEL DAL COLLETTO AMADO

268 *WANDREY MARASSI DOS SANTOS

269 ANANDA MAION GOUVEA

270 JOAO LUCAS SOUZA JUNIOR

271 LUIS FILIPE AGUIAR DE OLIVEIRA

272 DJALMA KENDA MORIBE

273 BRUNO VIOLIN

274 NICOLAS MARCELO POZZOBOM

275 GIOVANA SANTAMARINA DA SILVA

276 GABRIEL ASSUMPCAO FARNESI

277 LUCA COTRIM MOROTE

278 ADRIELLE CASTILHO CABRAL

279 **IZABELLA SHIRLEY OLIVEIRA

280 **ENZO CORREIA MORAES

281 *MARIA LUISA KASSUYA PEREIRA MURAKAMI

282 *FRANCINE LAURIELI DE OLIVEIRA

283 GIOVANNA GONCALVES PASQUALINI DE AMORIM DIAS

284 THAILA DINIZ STIGLIANO

285 MARIO GALINA NETO

286 JUAN BERTOLUZZI GARCIA

287 *JULIA CAVALCANTE DE CARVALHO

288 ESTEVAM HENRIQUE PEREIRA BRANDAO

289 GIULIA DEGRESSI FERREIRA

290 LETICIA RIBEIRO GASPARINI

291 RAPHAEL GOMES NETO

292 ALANA SALA

293 ARIEL ALBUQUERQUE PIO

294 KHAUAN BRANDAO SACOMANI

295 RAFAEL HIDEKI ARAI

296 HELOISA SARTORI ALVES

297 LAURA BERNARDI

298 ANE CAROLINE CHIQUETTO MUNHOZ

299 **CAMILLA BEATRIZ AMORIM DOS SANTOS

300 GABRIELA RISSO DE PAULA

301 *MARIA TEREZA STOFFALETTE DE SOUSA

302 FERNANDA ALVES CORDEIRO SILVA

303 *MAILAH A A R MAHFOUZ

304 LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA

305 CAMILA RIBEIRO GALVAO TERRA

306 POLIANA APARECIDA DOMENEGHETTI

307 MARCOS VINICIUS DA SILVA

308 *AMANDA JESSICA DE MORAES

309 *MAYARA GIMENES GERUT HERNANDES

310 *KATHERINE RAPHAELLE MOLINA

311 AUREA BRASIL RODRIGUES DA SILVA

312 BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA

313 NATALIA DE LIMA FAVARO

314 ISABELA DA SILVA

315 **LUCAS LOURENCO DOS SANTOS

316 *HUGO TADEU ALTOMANI

317 *CAROLINE BENA GELIO

318 STEFANI DA SILVA OLIVEIRA

319 **JENNIFER XAVIER

320 *ANNA LETICIA CENTURION GEORGINI

321 *RAFAELA LOPES DA SILVA GENARO

322 STEFHANI AYA ARIMOTO

323 *FERNANDA FERNANDES ALVES DOS SANTOS

324 RONAN GONCALVES FAVARO

325 *NATALIA DINIZ BAZANA

326 LUANA GONCALVES ADABO

327 *ELISIANE MICHELIN FRANZOTTI

328 *THAYNA DE CAMARGO

329 STEPHANIE GLADYS REED CALVERT

330 JULIA LUCAS GOMES

331 MATHEUS DE SOUZA FERREIRA

332 MURILO SANTOS ROSSINI

333 ISADORA VIEIRA GOMES

334 BRUNA DE OLIVEIRA ZAPAROLI

335 LETICIA S. ROMERO

336 JULIANA TIEMI MUKAI

337 *ISABELA SILVESTRINI

338 *JOAO VICTOR SANDES DE SOUZA

339 MARCELA CHIBA BITENCURTE

340 TAMIRES GUEDES DE PAULA

341 ELOISA PADOVAN PEREZ

342 *GUSTAVO LIMA DE SOUZA

343 JOAO ALEXANDRE PEREIRA NETO

344 **LOREN GOMES FERREIRA

345 BRUNA MARIA DE ALBUQUERQUE CARVALHO

346 LETICIA TIEMI YOSHIDA

347 **LETICIA CAVALCANTE DE ANDRADE

348 *JOAO PAULO FERRARI

349 *MARIANA BRITO FRAGA DOS SANTOS

350 *LIVIA MUNIZ TERRIN

351 *BEATRIZ OCANHA SIMEAO DA SILVA

352 *CAROLAINE CRISTINA ESTAOFOCA

353 *ROSA RITA VILMES

354 AQUILA TOUGO HAKAMADA

355 BRUNA RODRIGUES SANTANA

356 *ANA LUIZA BELCHIOR DA SILVA

357 *SARAH LINDSEY BERNARDINETO DE FARIA

358 **THALITA JOANNA DE SOUZA ALMEIDA

359 *AMANDA DE ALMEIDA SCAVAZINI

360 LUIS PEDRO NAUMOFF LAZZARO

361 EDUARDO HENRIQUE CESCHINI

362 *LETICIA PAULINO RAMOS

363 HANNA CAMPREGHER DA SILVA

364 **ICARO ARAUJO SIMAO ALVES

365 **ROGER SANTOS MACEDO

366 *ISABELLA PACIFICA MARQUES

367 **DALILA ABRANTES DIAS

368 **SARA LARISSA FERREIRA GOMES DA SILVA

369 *JULIA MERCEDES RAMOS DA COSTA

370 LETICIA GOMES CURY

371 BIANCA AZEVEDO SILVA

372 LUANA ANDRADE DA BRANCA DURAES

373 *YARLA MARIA CADINI VITAL DA SILVA

374 *JEFERSON DA SILVA CORREA JUNIOR

375 YASMIM ARISSA IKEDA SHIMIZU

376 *LEONARDO SAMUEL VIEIRA

377 *NATASHA GIMENES MUNHOZ

378 *ERIK FERRREIRA BOZZO

067 - Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia - integral - Botucatu

1 BEATRIZ PERICO MORENO SILVA

2 NASTHIA KREUZ BAZIULIS DA SILVA

3 JOSE SAMUEL SOZIGAM

4 BEATRIZ ZANELLA SOARES

5 DANIELA RIBEIRO CASTRO

6 NATHALIA CASTRO DOIZE

7 LEONARDO DE LIORI TEIXEIRA

8 *JEAN FELIPE PEDROZO DA SILVA

9 LARISSA VENDRAMINI

10 ERIK WEBER NUNES

11 MARIA EDUARDA SILVEIRA TOSTA

12 JOAO LUIZ SANTOS GOMES

13 JULIA MENESES MENDES AMBROSIO

14 LUCAS OLIVEIRA MELLO

15 LUCAS SADAO YUGUE MAEMURA

16 MARIANA FAVERO ELIAS

17 PEDRO SAGGIORO PAULUCCI

18 URIEL DA SILVA PIRES

19 VITORIA SIMOES RAMA AMARAL

20 *LIVIA TAMY CORREA

21 GLORIA TERSIS VIEIRA DOS SANTOS

22 FABIO RYU NAKASONE

23 HIRAN DALVI SILVEIRA

24 JESSICA SAYURI GOYA HIGA

25 LUIZ FELIPE PARRAS

26 *MICHEL FELIPE ESPARSA

27 BRUNO ALONSO PEREIRA MARTINEZ

28 *GIOVANA LANZA OKADA

29 **SAMUEL FERREIRA BATISTA

30 BRUNA GRACIO NONINO

31 LUCAS AZEVEDO DE OLIVEIRA

32 MURILO GIBBIN ZANZINI

33 ISABELA PENTERICHE DE OLIVEIRA

34 **EDUARDO BANHAROTO DUTRA SILVA

35 *PEDRO PONTES BUENO GUERRA

36 ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA

37 JUAN AZEVEDO COSTA

38 RICARDO TONELLO VECCHI

39 AMANDA GUTIERREZ DE SOUZA

40 GIOVANNA GOULART GIARRANTE

41 ALINE GIULI MELARE

42 **HENRIQUE CESAR PEREIRA COELHO

43 MURILO SPROCATTI SOUBHIA

44 LUCAS HECKER VASQUES

45 GABRIEL VINICIUS ZAMUNER DE OLIVEIRA

46 VINICIUS MANOEL BERTAO

47 JULIA HERMINIA ZORZAN FONTES

48 TIAGO LOPES LUCAS DE AMORIM

49 HENRIQUE AKIO TIKASAWA

50 JOAO VITOR QUEIROZ

51 LUCAS VENTURA CARVALHO DUARTE

52 FABRICIO JOSE BITTENCOURT E SILVA

53 DANIELA PIRES DE MORAES

54 FRANCISCO CONTINI BARRETO

55 *LIVIA DUELA SANTANA

56 EDUARDO FAUSTINO LONGO

57 GABRIEL BASOVNIK ENRIQUEZ

58 FELIPE GUMIERI RETICINI

59 ESTELLA BEATRIZ ARAUJO

60 *RUBENS CELSO DE SOUZA CARVALHO NETO

61 VICTORIA CASIMIRO DO NASCIMENTO

62 VINICIUS COELHO PEREIRA DE SOUZA

63 LETICIA VALENTIM ROZA

64 **VITORIA RIBEIRO DE ALMEIDA

65 LUIGI ALABURDA VETERE

66 DIOGO FLEURI MONTERO

67 *NICOLLAS ATHANER CASTRO GONCALVES

68 FRANCIELLE DE CASSIA QUAGLIA NUNES

69 FABIO NIGRO HOFFMAN LEAL

70 IGOR AUGUSTO SAVIO SECLEN BENAVIDES

71 **TALES RAMON DE OLIVEIRA BRANDAO

72 LAURA DE SOUZA DETONI

73 LIGIA VERIDIANA GARCIA

74 FERNANDA SOARES DOS REIS

75 AMANDA ORELIANA MORINI

76 FERNANDA GARCIA CARVALHO

77 MARIANA BUSSANELI MARTINS

78 DANIEL HENRIQUE ROELA LUCIANO

79 ENZO GONCALVES COSTA CLARO

80 LEONARDO MOTTA GARDENAL

81 CLARA MORETTI BUENO TRINDADE

82 MATHEUS MASCHIO TRIDAPALI

83 RAFAELA YOKO DA SILVA TAKITANI

84 *PEDRO HENRIQUE SILVA BOCAIUVA

85 KARINE YUKARI SHIROMA

86 BRUNNA PUJOL

87 ISAQUE MIYABARA AGOSTINHO

88 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES

89 CAMILA RODRIGUES BRESIO

90 PEDRO HENRIQUE DE LEAO

91 JHENIFER CAROLINE DE OLIVEIRA

92 ELEN KADOGUCHI

93 *MICHELLE MAYARA ROCHA

94 MAYRA CRISTINA RIBEIRO PEREIRA

95 **MARIA LAURA DE SOUZA PEREIRA

96 ISIS MINHOS YANO

97 *NATHALIA ALBUQUERQUE GARCIA

98 *MATHEUS GOMES DE ANDRADE

99 GIOVANNI STANZIONE

100 MATHEUS DE ALMEIDA LOUREIRO

101 ANA BEATRIZ DELFORNO

102 LUCAS SHINTI IWAMURA

103 GUSTAVO CESAR CIONI

104 LUANA MIKI MATSUMI

105 *CAROLINE MAURO NEVES

106 LUANA CALEGAO

107 LEANDRO KHERLAKIAN ABRIKIAN

108 **HILTON DA SILVA

109 *SAMARA VITORIA GRANJA LIMA

110 LUISA CAMILO SUTER

111 ANA FLAVIA KASSEDANI YAMASHIRO VICENZOTO

112 JUAN BAUMGARTE GALVES

113 PEDRO HENRIQUE ALVES DE CASTRO

114 WILLIAN SHOITI HIGAWA

115 IGOR MORAL INOSTROZA

116 HOSANA MARIANO DE SOUZA

117 YOLANDA D GABRIEL BERGAMO

118 LUCAS FERNANDES TRIZZINI

119 *NATA ZAQUEU BRITO DA SILVA

120 *GABRIEL FERNANDES

121 LUCCA AMENDOLA COELHO

122 *RAFAEL RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA

123 MARIA GABRIELA DE ALBUQUERQUE SANTIAGO

124 RODOLFO SOARES CARDOSO RUIZ

125 MATHEUS FERREIRA

126 *GIOVANNE CAMPAGNOLA SILVA

127 FABRICIO AUGUSTO DE SOUZA

128 INGRA DAVI HOELZ

129 *MAYARA CAROLINE MARTINS

130 BRENO ZIELINSKI GALENDI

131 MAYARA SALLES GASPARINI PATINI

132 HENRIQUE DE SOUZA SEVERINO

133 ANA CLARA BOCARDO POLONI

134 MARCELA MASLIAEV BIGELLI

135 ISADORA ARCANJO GORI

136 PALOMA MARTINS RULLI

137 *BEATHRIZ REBOUCAS SOUZA

138 VICTOR DIEGO FARIA

139 *DANIEL FRANCO DA COSTA

140 DANIEL KOZIKOSKI DE OLIVEIRA

141 RODRIGO DE OLIVEIRA VENTURINI

142 *EDSON HIROSHI KOHATSU TAMASHIRO

143 FELIPE SANCHES PEREIRA

144 ARTHUR FROLINI

145 GUSTAVO HENRIQUE CAETANO

146 DOUGLAS CARDOZO DE ALMEIDA

147 *THAYNA GAIOTTO

148 ANDREI MAURICIO BRUNHEROTO

149 JULIA PAIVA DAMASCENO

150 FELIPE ADOLPHO SILVANO

151 PIETRA LUIZA FERNANDES FURINI

152 *PEDRO HENRIQUE CANDIDO DE SOUSA

153 *JULIA AYUMI MONOBE

154 IANE MARIA FONSECA

155 *CRISTINA CARDOSO BERSAGUI

156 GUILHERME FORTINI SANCHES

157 *THIAGO FELICIANO FARIA

158 MARIA LUISA SOARES DE ABREU

159 MURILO RODRIGUES VALENTIM

160 JULIA MARTHA GONCALVES

161 LAURA LINS MARTIN

162 RENATA MARTINS RIBEIRO DA SILVA

163 GIOVANNA LUISA BRANDAO MAINIERI

164 ZHU ELTON

165 GABRIELA ZORZATO

166 **BEATRIZ DOS SANTOS SILVA

167 ISABELE IGNACIO CESARIO

168 REBECA HARUE KATAGIRI

169 JOAO PEDRO DA SILVA

170 *CAIO VINICIUS DOMINGUES KATO

171 *ESTER DE ANDRADE VELASQUEZ

172 CLARA FUMES ARRUDA

173 *BYANCA LAURA PRENZIER SUZUKI

174 **LUIZ BIZERRA DE ARAUJO FILHO

175 JAQUELINE FERREIRA GONZALES

176 *ANA CLARA MIRANDOLLA LINARDO

177 LETICIA OLIVEIRA SOUZA

178 ALICIA EUGENIA DE SOUZA

179 THAIS RIBEIRO DA SILVA

180 ANNE CHI LIN SUN

181 GUSTAVO FELISMINO MATSUMOTO

182 **DIEGO ROBERTO BARBOSA

183 *NATACHA COSTA DA SILVA

184 MARCOS VINICIUS VIOTTO ZONARO

185 *BRUNO COELHO DA FONSECA

186 VINICIUS ALEXANDRE VENTURATO

187 *THIAGO BARCACA MARIANO

188 MARCELA LAMAS COSENZA

189 GABRIELA ALIAGA JORGE DE OLIVEIRA

190 MATHEUS XAVIER DE OLIVERA

191 MARIA GABRIELLY CASTRO ABICHABKI

192 GUSTAVO ALVES SIMAO

193 *PEDRO DA MATA PINTO

194 ARTHUR AMERICO DE LIMA FERREIRA

195 *ISMAEL AUGUSTO DE SOUZA FILHO

196 RAFAELA CAROLINE LAVELLI

197 CAROLINE MINA KUROGI

198 *GABRIELA CASALATE

199 **WILLIAN DE ALMEIDA CORREA MACHADO

200 FERNANDA ALVES TAVARES

201 CAIO LUCAS TEIXEIRA FERRAZ DE OLIVEIRA

202 AMANDA FREITAS LIMA DE ALMEIDA

203 JESSICA CAROLINA DESSIBIO VIDOTTO

204 ANA BEATRIZ DOS REIS ZURLO

205 GUILHERME DA CUNHA E SILVA

206 VITOR GABRIEL DA CONCEICAO PAVAN

207 *BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS

208 *DAVI OLIVEIRA GABRIEL

209 MARIANA RODRIGUES ARAUJO

210 FLAVIA PROENCA AOKI

211 VICTORIA DOTO ARGENTE

212 **PAMELA CRISTINA BERNARDO

213 ANNA CAROLINA DOS SANTOS RAMALHO

214 ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA

215 **LUCAS EDUARDO CENTOFANTI MAGALHAES

216 JOAO VITOR TOTA AVEZZU

217 *GABRIEL HENRIQUE GOMES MARIANO

218 CARLOS GABRIEL DOS SANTOS MODESTO

219 ERIK GABRIEL PEREIRA AGUIAR

220 JULIA CAROLINE PORFIRIO

221 WILLIAN GARBO GODOY BATISTA

222 *CARLOS HENRIQUE SILVA SIMOES

223 *LARISSA DOS SANTOS

224 BRENO RUBIO

225 **JONAS DA SILVA GOMES DE LIMA

226 *BEATRIZ LARISSA CARVALHO SILVA

227 *GABRIELLE DE ALCANTARA

228 ERON BARBOSA RODRIGUES

229 **JOAO VICTOR LOTTO

230 LAUREN FERREIRA BELLINI

231 BARBARA JACOMIN

232 GUSTAVO TAVARES DOS SANTOS

233 PAULO HENRIQUE MANGILI SERESUELA

234 GABRIEL MELEGO JULIO

235 JOSE AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE

236 JULIE AKI MASHIMA

237 **MICHAELA LIMA

238 **THAIS GOMES FRUCTUOSO DA GRACA

239 CAROLINA CORDEIRO DA ROSA

240 RAFAELA BIANCHI

241 BARBARA CARVALHO DE PAULA SOUSA

242 *LUIGI GILBERTO PRAZERES BARBOSA

243 GIOVANNA MARTINS MICHELAN

244 *GUSTAVO RYUSKE HAMAGUTI

245 *KHETELYN MAFRA FERRAZ DOS SANTOS

246 DIOGO AUGUSTO BERTOLUCCI

247 ISABELLA KUROKI DE CARVALHO

248 CAMILA KATO DE GODOI

249 ANA CLARA MARCHI

250 **VINICIUS NOVAIS MOLINA DE ALMEIDA

251 MATHEUS DE OLIVEIRA

252 ANDRE CESAR LUCHIARI

253 *FERNANDA ANDRESSA FERREIRA

254 LIVIA CLARA COLLA

255 *VINICIUS PEREIRA FAEDA

256 *WENDEL CUINO BOSCHETTI

257 ANA BEATRIZ BERTE

258 *LEONARDO NAPOLIS

259 VITOR LUAN PRUDENTE DE MORAES

260 *LAYARA CHUVUKIAN CHINAQUE

261 *AMANDA CIPOLLA FURLANETTO

262 *ANGELA FIORUCCI ROSA

263 *LUIS HENRIQUE MARTINS MIRANDA

264 **JOSIAS BUDAY DIAS

265 GABRIEL CARMO DE GODOY

266 **TALITA MARIAH GALEGO

267 **JENIFFER PEREIRA ARAUJO

268 ISABELLA MARIA MACHADO PLENS

269 *MONICA NATALIA DA SILVA NAVARRO

270 *KAIQUE PEREIRA SOARES

271 IVONNE YUN CHING CHANG

272 LUIZ FELIPE VAZ SENTEIO

273 ANTONIO VALERIO CALISTRO DA SILVA

274 AMANDA NOGUEIRA FURUCHO

275 *LETHYCIA LORENCATO

276 **FERNANDA BARBOSA DA SILVA

277 **GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS

278 *BEATRIZ REGINA CORONADO ALVES

279 MATHEUS ARIEL LISBOA

068 - Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia - integral - Araraquara

1 LUANA JALANTONIO CATTAN

2 LEONARDO ORLANDO PAGOTTI LONGO

3 MAYRA MANDOLESI VALVANO

4 JONAS ANDRADE MATHEUS

5 AMANDA NOLI FREITAS

6 JOAO FRANCISCO CABRAL DO NASCIMENTO

7 CAIO CESAR DE MELLO CAPETTI

8 MARIA EDUARDA MELO ALVES FREITAS

9 KAREN GABRIELLE ZANCHE SANTOS

10 LEONARDO AUGUSTO ANDRADE PEREIRA

11 HENRIQUE AZANK DOS SANTOS

12 LUISA MIOTTO BORELLI

13 VINICIUS AGUIRRE VACCARE

14 *LEONARDO FERRO TAVARES

15 JULIA OLIVEIRA DIAS

16 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA

17 SABRINA OLIVEIRA BATISTA

18 SAMUEL CENDON FERREIRA GUARIENTO

19 AMANDA SILAIB TOFIC

20 *NICOLY SIMOES DE MELO

21 DAVID PAULO DA SILVA BOUILLIEZ

22 LAIS CAROLINE RISSATTO

23 REBECA DE OLIVEIRA PEREIRA

24 PAOLA CRISTINA BARBOSA

25 BEATRIZ MORENO NERY

26 TAINA NAVARRO

27 *ALINE REIS

28 LORENZO NICOLETTI BATISTA

29 GEOVANNI FRANCA NOBREGA

30 VINICIUS JOSE PANETTA

31 LETICIA ACOSTA

32 BRENO DE LIMA FERMINIO

33 LUCAS FERREIRA DE GODOY

34 MARIA EDUARDA MELIKARDI

35 GABRIEL MARTINS DA COSTA MANSO

36 LIVIA CARIATTI DO NASCIMENTO

37 KARINA FAN

38 EDUARDA NICOLETTO AYRES DE OLIVEIRA

39 FERNANDA NUNES

40 **TAWANA STEFANNY DA SILVA

41 CAROLINA GOMES SILVA RAMOS

42 MARCELA SILVA CARVALHO

43 ISABELLA CARVALHO

44 MARCELO CAPUCHO

45 ANA CAROLINE VENDRAME CAZELOTO

46 DANIEL SCHEICHER

47 *EDUARDO SANTANA DA SILVA

48 VITOR BUENO VISSOLLI

49 LIVIA ROCHA DA SILVA

50 *PEDRO PHILIPE KENDI INAGAKI

51 LEONARDO MOREIRA ROPELATO

52 *ICARO FIER

53 LARA VICENTE FERREIRA ROCHA

54 AMANDA CANEDO PARRE

55 *KESSIA MARCAL DE LORENA

56 LAIS DE ALVARENGA LEITE

57 MARCUS VINICIUS MACIAS PORTA

58 HUGO LUCAS MONTOURO

59 BEATRIZ AGOSTINHO MACHADO

60 MILENA DA SILVA RAMOS

61 LEONARDO YUJI YOCOYAMA

62 STELLA VISCHI SOARES

63 LETICIA VELLUDO FERREIRA

64 THAIS CARVALHO DOS SANTOS

65 ISABELLA GIBERTONI FORNER

66 CAIO CESAR TELES MORENO

67 GIOVANNA RIOS

68 ROBERT PEREIRA DA SILVA

69 LUIZ TARCISIO DAIDONE FILHO

70 **VINICIUS ALEX CANO PEREIRA

71 PAMELA GABRIELA DE SOUZA

72 MICHELE MIN SAN WU

73 DJALMA MATIAS BARBOSA JUNIOR

74 HENRIQUE AUGUSTO SILVA VALENTINO

75 *BIANCA NOVAES DA SILVA

76 LETICIA VICENTE DOMINGUES

77 JESSICA YURI HEMMI

78 ANA LAURA FONSECA ALVARENGA SANTOS

79 ISABELLE GONCALVES DE SOUZA

80 MARCELO DOS SANTOS GOUVEIA JUNIOR

81 ARTHUR WALLACE AROSTI STOCCO

82 LETICIA MARQUES PINHO TIAGO

83 GICIANI DEL CIELLO

84 FERNANDA LACERDA CANDIDO

85 MYLENA DE SOUZA YAMAGUTE

86 BARBARA VIEIRA DE LIMA

87 *ALICE DO PRADO MARTINS

88 BRUNA MAFFEI VEROLESE

89 MURILLO L. CHAHADE

90 *MARIA EDUARDA LIMA DE SOUZA PINTO

91 MARIANA BARBOSA

92 *VINICIUS SGOBBE

93 ESTEVAO SILVEIRA FREITAS

94 MARCELA CRISTINA ZANCHETA

95 *GUSTAVO D´AFONSECA E SILVA

96 ALINA FRANCO FONSECA RIBEIRO

97 MARIANA NAOMI PALOMBO

98 *FABIANA VANESSA DA COSTA

99 MICAELA PERRY DA CAMARA CIACCO

100 ANA HELENA BALAN ZILLA

101 **CAROLINA LOURENCETTI SILVA

102 LETICIA NAMIE HYONEMOTO

103 BIANCA NICOLETTI FERREIRA

104 RAMON BOTELHO COSTA

105 CAMILA FERNANDES TRAJANO

106 **VINICIUS DA SILVA ROCHA

107 GUILHERME NERES TOMAZINI

108 *JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS

109 THALES RAMELLI BARBOSA

110 *LUCAS SPITZER

111 NATHALIA PEREIRA QUIRINO DE SOUSA

112 *FELIPE PEREIRA

113 IURY NEUBHAHER

114 NELSON DE PONTE FILHO

115 JOAO VICTOR GIUSTI DE ARAUJO

116 MARIANA KIMIE OGUSCO

117 VINICIUS SARANDI DE SOUZA

118 CAMILA CALDERAN BEBBER

119 NATALLY FERNANDA DE SOUZA CUNHA

120 *KERYN NATANI DE MELO OLIVEIRA

121 BEATRIZ APARECIDA SANTOS

122 CYBELLE MARTINS SILVEIRA

123 DONATA CRISTINA LIMA DE CAMPOS

124 GIOVANA FALASCO

125 GEORGE HENRIQUE DE ABREU PAGLIUSO

126 CAMILA FINELON CARDOSO SILVA

127 *GABRIEL HENRIQUE DA SILVA

128 VICTOR BALDIN GUIACHETTO

129 MEIRIELLE CLARO DA SILVA

130 IGOR PEREIRA MARINHEIRO

131 JOAO PEDRO MAIA SANTOS

132 TAINAH YUKA NAGAYOSHI TAKAHASHI

133 **NATHALIA SAYURI SERVULO MASUKI

134 LAIS GUERRA OLIVEIRA

135 LEONARDO LOURENCO SOBRINHO

136 JOAO PEDRO FURQUIM MARQUES

137 LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA PRADO ALVES

138 EDUARDA GORRE PEREIRA

139 *AYLANA VERNIZ DA SILVA

140 *GIOVANNI CESARIO DA SILVA APARECIDO

141 *FELIPE FRANCO MOTTA

142 BEATRIZ MORALLES ATICO DE ALMEIDA

143 *JOAO CALDANA ELIAS DE CAMPOS FARIA

144 *ALINE NIEMINEN TCHEKMENIAN

145 MAYARA REGINA TELLES CORREA BARBOSA

146 VICTOR HUGO OLIVEIRA DE ANDRADE

147 CAROLINE PONCINI OLIVEIRA

148 ISABELLA FRANCISCO INACIO

149 LUCAS ROSETTO MARON

150 ALEXANDRE BORGES MATIAS

151 *GUILHERME RODRIGUES

152 MARIA JULIA PASSARIN

153 ANA CAROLINA DE ALMEIDA

154 MARIAH EUGENIA COSSO DA SILVA PRADO

155 RODRIGO BIANCHI DIAS MARTINS BARUFFI

156 BEATRIZ SCATOLIN CORREA

157 JENNIFER DE MELLO DERIGGE

158 THABATA NEVES SILVA

159 **LETICIA BUENO

160 MATEUS JOSE PIRES

161 LETICIA PAULINO GUERRA

162 PEDRO LUIS GALLO JUNIOR

163 *IZADORA BARRETO ALVES DOS SANTOS

164 ISABELA CRISTINA PIRONELI

165 LEANDRO FERREIRA DE ALMEIDA

166 *VINICIUS ALVES PANIS

167 ANA LAURA BAZON GAMBA

168 MATHEUS CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO

169 THALES ALGARVE NAMBA

170 BEATRIZ DE OLIVEIRA MOTA

171 YANJIN SU

172 KAMILA ALBANO BATISTA

173 GUILHERME NIQUELE CONRADO

174 ISADORA DE ANDRADE TRONCO

175 *ALICE DE FATIMA DA FONSECA MANTOVANI

176 *KAREN BERTANHA ROMUNHAO

177 *ANA LAURA DE OLIVEIRA MIRANDA

178 *MARIANA DE BARROS TOZARINI

179 **KARINA TACCI PONTES

180 CAIO ROBERTO ZACCARIM

181 **BIANCA DALBEM DOS REIS

182 *HELOISA RODRIGUES JANKE

183 *GABRIELI MARIA FERREIRA

184 *MARIA JULIA MATTOS GOMES

185 **GEOVANE MARQUES VIEIRA

186 *KARINE PIRES BARSALOBRA

187 *GIOVANA BONFATTI

188 THIAGO DEMENIS BAPTISTELLA

189 *CAROLAINE DE OLIVEIRA RODRIGUES

190 RAFAEL BOLZAN RICCI

191 **AMANDA SILVA DE BRITO

192 LIEBERT BERNARDES CARVALHO

193 *LETICIA DE SOUZA DUARTE

194 **FERNANDA APARECIDA CHIUZULI

195 *ISABELLE CRISTINA DE BARROS

196 *MURILLO HENRIQUE DOS SANTOS

197 LUAN CASSANO MOTA

198 NADIA GALHARTE ROSSI

199 **PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA

200 GABRIEL PAVANI NUNES DE SOUZA

201 **PAULO HENRIQUE DO C FERNANDES

202 *GISLAINE IZIDIO DA GUIA SILVA

203 AMANDA CAROLINE PRADO

204 *JESSICA VIEIRA BRAZ

205 FLAVIA BEATRIZ SGOBBI

206 *MARIA JULIA DE OLIVEIRA SANT ANNA

207 GABRIELA PANTUZI MAURINO

208 EDUARDA FERNANDA GALLO

209 MATHEUS HENRIQUE AUGUSTO

210 JOAO GREGORIO REGO MIRANDA BOTELHO

211 YAN MACIEL KOBYLANSKI

212 **FELIPE FERREIRA GABRIEL

213 **WALTER IGOR PADOVAN TORRES

214 EDSON VINICIUS GONCALVES DANIEL

215 THIAGO GONCALVES

216 YURI COLETTI PINTO MENDES

217 **MATHEUS HENRIQUE BANCHETE ROSA

218 **CELSO RICARDO APARECIDO SOARES

219 OTAVIO MARCATTO BUENO

220 ELISABETH RUARO DE MATOS

221 JULIA MATHEUS TSUCHIYA

222 *KALEU PEREIRA GOMES DA SILVA

223 THIAGO MACIEL AGNELLI

224 VITORIA DE ANDRADE TRONCO

225 *MICAEL SOARES PEREIRA

226 *MARIA EDUARDA RAMOS ZIVIANI

227 *GABRIELLA RIGO NOGUEIRA

228 GABRIELA OLIVEIRA ESPOSITO

229 *FRANCIELI VITORIA DA SILVA

230 *JOAO PAULO FAGUNDES

231 JULIA BEATRIZ FONTANETTI DA CRUZ

232 **KESLEY AGUIAR BISPO

233 *FERNANDA APARECIDA CARNEIRO FIORAVANTE

069 - Engenharia de Biossistemas - integral - Tupã

1 GUSTAVO NOCERA SANTIAGO

2 LUANA PERRONE CAMILO

3 MURILO PINHEIRO FURUKAWA GODOI

4 JOAO LUIZ POZZEBON SCABORA

5 MARCOS ANTONIO BECK JUNIOR

6 CAROLINE BIASON GERAGE

7 ISABELLA BALDONI TOYOFUKU

8 KARINA FREIRE CLEMENTE

9 PEDRO HENRIQUE MAGALHAES CISDELI

10 ISABELLE KOSLOFF GILBER

11 *NATALIA DE LIMA BATISTA

12 **ANDRE FELIPE DOS SANTOS

13 SARAH GABRIELE DA SILVA PRESSATO

14 RAPHAEL DE MOURA CAMPOS NETO

15 LORENZA EIVAZIAN VIANNA NOGUEIRA BRANDAO

16 BEATRIZ KOBAYASHI URIO

17 GUILHERME SCIOLI GUTNIK

18 JESSICA MARQUES DE MELLO

19 EDGAR EUGENIO RAMON FORNI

20 *ASSUEN DOS SANTOS GOMES KANEHARA

21 LETICIA VILELA STORTI

22 *MICHAEL DOS SANTOS SILVA

23 *KEVIN KOJI NOKAI

24 *JOAO GABRIEL XAVIER E MELLO NAKAYAMA

25 *GABRIEL ARCA CRUZ SERCUNDES

26 RENATA FERNANDES

27 **DAVID DOS SANTOS LINHARES

28 **GUSTAVO DE BARROS PEDRO

29 GIOVANNI GIGLIOTTI SPASIANI RINALDI

30 THIELY FERREIRA DA SILVA

31 **MARIA LUIZA TEODOSIO RIBEIRO

32 *ANA LAURA SILVERIO DOS SANTOS

33 ANTONIO TORRECILHA MANFRINATO

34 **LIRIA ARIADINE MARTINS DE ARAUJO

35 *PEDRO MIGUEL PEREIRA DE MEDEIROS

36 EDUARDO AUGUSTO SOUSA GONCALVES FILHO

37 LUCAS DE LIMA ANDRADE

38 GUILHERME MATCHIN MONTEIRO

39 *LAYS PERES MEIRA

40 VICTOR HUGO VAZ FONTE

41 OTAVIO PEGUIM JORGE

42 JOAO PEDRO CHAVES SIMOES

43 BRUNO CITELLI GARCIA

44 *LARISSA FREIRE MARIANO

45 **ADRIANE RIBEIRO BATISTA

46 VINICIUS BORDIN BARBIN

47 *MARIA VICTORIA SAMORA GARCIA

48 **GUILHERME COSTA RIBEIRO DO NASCIMENTO

49 MURILO HIRAMATSU OGATA

50 MARIE ZANELA SAKAMOTO

51 *DANIELA MARTINS RIBEIRO

52 ALEXANDRE GEROMINI

53 **JOSIANE NEVES DA SILVA

54 **ESDRAS DA SILVA SIQUEIRA GONCALVES

55 *MARIANA DE ALMEIDA ROCHA SODRE

56 *MARIANA SILVERIO AGONA

57 **SARAH RODRIGUES DA SILVA

58 *MARIA EDUARDA SOUZA RODRIGUES

59 **LUAN HENRIQUE VIERIA DOS SANTOS

60 *MARIANE MIYUKI KAWAMURA SILVA

61 **MARINA CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA

62 *ADOLFO DA SILVEIRA POIATTI

63 **GRAZIELLE LOPES FERREIRA MACHADO

64 LEONARDO ALEXANDER DE OLIVEIRA CAMPOS

65 JOAO FERNANDO BONGIOVANNI SERAPHIM

66 PEDRO HENRIQUE MORANDI GEROMINI

67 **KAROLINE BRITO DE OLIVEIRA

68 MARIANA PEDRO OLIVEIRA

69 **BRUNO HENRIQUE CONCEICAO DOS SANTOS

70 RODRIGO SUETAKE SAITO

71 *HENRIQUE PEZZATO FRANCA

72 *BRENO ALEXANDRE CAVALCANTE DE BRITO

73 *LEONARDO FELIPE SUDARIO DA SILVA

74 *GUILHERME DE OLIVEIRA POSSATTI

75 *VANESSA YUKIE KANEKO

76 KEVIN WILLIAMS LANDINI PEREIRA

77 **VICTOR RODRIGO FERNANDES MARQUES

78 *LUIS CARLOS ALICEDA ROSSI

79 IZABELLA CALAFATI DOS SANTOS

80 **CAROLINE RODRIGUES DA SILVA

070 - Engenharia de Energia - integral - Rosana

1 *ANDRE LUIZ DO CARMO SILVA

2 IGOR MAGRO BERNARDES

3 JOAO LUCAS RODRIGUES

4 VICTOR SILVA DIAS

5 IGOR CODOGNOTTO BIAGIOTTI

6 IZABELLE MORALES LOPES

7 ISABELA BOANOVA LOURENCO

8 LIVIA GREGORIO TAKEMURA

9 JOAO GABRIEL RODRIGUES EDIVIRGES

10 WILLIAN BONFIM RODRIGUES XAVIER

11 VIVIANE HARUMY OKADA

12 *LETICIA APARECIDA COSTA DA ROSA

13 ARTHUR CARAVIERI PONTES

14 JOAO PEDRO PRADO ABITANTE

15 EDUARDO MATEUS MENDES

16 BRUNO MIGUEL ALVES OLIVEIRA COSTA PACHECO

17 MANUELA SILVESTRE FURLAN

18 ANA BEATRIZ CATALAO

19 RICARDO LEONEL DE OLIVEIRA

20 BEATRIZ VILAS BOAS JORGE

21 *SARA CAVALCANTE DE SOUZA

22 RUAN VITOR CORTELASSI DA CRUZ

23 *GABRIELLE RODRIGUES CORRER

24 IGOR DE MAGALHAES CATINI

25 GUSTAVO PASSARINI MORETTI

26 GABRIEL RUSSI SELHORST

27 *LUCAS GOMES DOS RAMOS

28 ANA CAROLINE FERNANDES BORGES

29 RAFAELA GURGEL VIEIRA PONTES

30 ESTEVAN FAURO PASQUALI DE CARVALHO

31 JOAO FABIO B MERLIN

32 FELIPE DE ARAUJO BROTA

33 *TAREK MOLINA MOURAD

34 **SARAH MIGUELE DE SA

35 JULIANA POSCHL ISHIDA

36 VICTOR FERREIRA MAXIMO DINIZ

37 THIAGO TSUTOMU FUDIMORI

38 VINICIUS CASAGRANDE LEAL

39 KAUE MANOEL DA COSTA

40 **REID WILLIAN GONCALVES DE ARAGAO

41 LAURA ALMODOVAR ESTEVES DOS SANTOS

42 *THALITA BOTUEM HONORIO

43 **DAYARA PEREIRA BASSO

44 *RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE

45 RICARDO GONCALVES SEGAMARCHI

46 *FABIO CESAR FERRATO

47 MARCOS ANTONIO AVIBAR RUZZA

48 ARIELA LIMA C. SARAN

49 **FERNANDA KEIKO AKUTSU SILVA

50 MATHEUS PUSSAIGNOLLI DE PAULA

51 LUCAS TADEU DE CARVALHO MOREIRA

52 *THALLITA CRISTINA SILVA MARQUES

53 *JANE IANUCHAUSKAS SILVESTRE

54 *GUSTAVO SANTOS DO AMARAL

55 MATHEUS FERRARI COSTA

56 **GABRIEL ALVES GIANINI

57 *HENRIQUE POSTINGEL BERGAMO

58 **GABRIEL MUNIZ SILVA

59 **MATEUS HENRIQUE ARRUDA FRANCA

60 SAMUEL VICTOR BRASILINO FEITOSA

61 LUIS HENRIQUE AMARAL STEVANATO

62 GIOVANA MARIA PARADA ZICHINELLI

63 **ISABELA MARQUES QUEIROZ

64 JHULIA MARIA NOGUEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA

65 RAQUEL SANTIAGO RODRIGUES

66 **EVELYN RAYANI DIAS DE ARAUJO

67 JUAN PABLO REIS DE CARVALHO

68 JACQUES MASATO TAMOGAMI

69 **SAMANTHA REGINA LEMOS NOGUEIRA

70 *OTAVIO MARIOTTO SILVA

71 **JOAO ALEXANDRE DA COSTA SILVA

72 *CARLOS LUKAS FORATO BATISTA DA SILVA

73 ANA GABRIELA RIBEIRO

74 DIOGO PALERMO GONCALVES

75 MATHEUS MARTINIANO ALVES DA SILVA

76 **ROBERTO FOGACA DE CASTILHO JUNIOR

77 *GUILHERME DE SOUZA LOPES

78 **LUCAS DO NASCIMENTO LAURINDO

79 MICAELLA ELIAS FERREIRA

80 **EDUARDO LEANDRO DE MORAES

81 PAULO HENRIQUE FRAGNAN KAWAGISHI

82 *LIBNY CALOMBI BORGES

83 *FERNANDA SCHMITZ RIBEIRO

84 *FRANK ROBSON LIMA MELO

85 **JENNIFER CAMILA MENDES

86 LEONARDO FERNANDO FINI

87 PEDRO EMILIO NUNES OLIVEIRA SOUZA

88 **GUILHERME SILVA GARCIA

89 GABRIEL SANTOS RIBEIRO

90 *EDUARDA ALEXANDRA THEODORO DE CAMARGO

91 **WELINGTON SOUZA CEZILIO

92 *NATAN CAETANO DE OLIVEIRA

93 **SABRINA SILVA RODRIGUES

94 GABRIEL HEIMANN

95 JOAO FELIPE FACCO VILELA

96 *THALES DARDIS PARIZ

97 **MATEUS ALVES DE JESUS

98 KEVIN AZEVEDO CARDOSO

99 *FELIPE VIANA DA COSTA

100 EVANDRO CARLOS DUARTE

101 **LEONARDO RODRIGUES DE LIMA

102 **REGINA MARIA DE OLIVEIRA

103 *JOAO VITOR FERREIRA PEREIRA

104 GABRIEL RODRIGUES KUPKOVSKI

105 *FLAVIA SCHMITZ RIBEIRO

106 *FHELLYPE TROVAO

107 CAROLINA PALMEIRA RIBEIRO

108 CLODOALDO DUVEZA JUNIOR

109 *JONAS LUAN SOARES ALCANTARA

110 JONATHAN HENRIQUE ESQUIBEL DA SILVA

111 **LEANDRO SOUZA RUFINO

112 **BRUNO ROCHA FERREIRA

113 *KATHLEEN PICORELI DA SILVA SANTOS

114 *ALEXYA CRISTINA ALABI MACEDO

115 **RAFAELA MENDES DA SILVA

116 **VINNY RAFAEL RODRIGUES GODOY

117 MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

118 **TIAGO JESUS DOS SANTOS

119 **GUILHERME HENRIQUE MATEUS SENA

120 **MARCOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA ARONE

071 - Engenharia de Materiais - integral - Guaratinguetá

1 RICCARDO AUGUSTO MOREIRA MONTUORI

2 GABRIELA DUARTE GOMES

3 MARIANA TELES BRANDAO FERREIRA

4 ELISA MIWA SISIDO

5 FLAVIO YUSAKU NAKAYA

6 FELIPE GARCIA SILVA

7 MATHEUS HIDEKI SHISHIDO

8 CELINA PILOTTO RODRIGUES ALVES

9 SARAH AFLALO ROBASSINI

10 LUIS GUSTAVO CAETANO DE FREITAS

11 JONATHAS GABRIEL DOS SANTOS

12 FERNANDO GARCIA SILVA

13 MATHEUS HERMES PARRA

14 *ANA CAROLINA BARBOSA DE OLIVEIRA

15 FELIPE DE PAULA BARBOSA

16 GEORG HERBERT RAMTHUN JUNIOR

17 *GABRIEL MESSIAS SILVA

18 *VITORIA PAIOLETTI MOURA BARBOSA

19 MATHEUS HENRIQUE AMBROSIO SANTIAGO

20 VITOR LUIS DI GIORGIO BORTOLETTO MACHADO

21 RAFAEL KENJI SUGUITA

22 SILVIO ROBERTO PERES RAMOS

23 EDUARDO DE MATTOS BORTOTO

24 BRENO LOBO ROSSI PEREIRA

25 ANDRE LUIZ PEREIRA DE GODOY JUNIOR

26 LAIS DE ALMEIDA MAYOR

27 *CAROLINE BINDE STOCO

28 MARINA RODRIGUES PEREIRA

29 *THALES ARRUDA PEREIRA

30 JOAO GUILHERME BORSSATTO PINHEIRO

31 VICTOR GOMES DELGADO

32 MATHEUS RODRIGUES CASTRO BARREIRO FERNANDES

33 OTAVIO HENRIQUE NERY RAMOS

34 BEATRIZ LORENA LIGABO

35 MARIA CAROLINA COUTO CAMPOS

36 GABRIELA CAMARGO FERNANDES DOS SANTOS

37 THIAGO PACIONI COELHO

38 PATRICIA VILARES

39 EDUARDO SHIMIZU DA ROSA

40 MARIA FERNANDA GUARDABAXO SIQUEIRA

41 TONY YE CHEN

42 JOAO PEDRO PERUCHI ZANCA

43 FELIPE CACCAVARO DOVIGO

44 ANA CAROLINA LUZ DA ROCHA

45 **LORENA FERREIRA GONZAGA

46 PEDRO PETRINI MOYA

47 ALEC MASSATO HASHIMOTO

48 GIULIA MARCELA BUONAFINA PEREIRA

49 HENRIQUE PARANHOS FERNANDES

50 VINICIUS DE SOUZA MAZZALI

51 BEATRIZ SAKAMOTO ARSUFFI

52 FELIPE CARLOS DOS REIS

53 JULIE CASSY BARBOSA SILVA

54 ISABELLA MACIEL ALMEIDA MOREIRA

55 LERRINE UEB MACHADO

56 MATEUS MERIDA

57 MAIARA CURSINO PEREIRA

58 LEONARDO KENZO MAEDA

59 GABRIEL CHAVES DE CAMPOS

60 ISABELLA RODRIGUES MAMEDIO

61 CARLOS ALBERTO PASSINHO CAMPOS

62 FERNANDA PAVAO NAVARRO

63 GIOVANNA SCALA

64 FABIO KENDY PIRATELLI KOBAYASHI

65 ISABELA ALVES PINTO ANTUNES

66 **LARA FERREIRA GONZAGA

67 YAN DAVID PIMENTA

68 LARISSA LANDIM FERREIRA

69 LARA DE CARVALHO FRANCO

70 JESSICA ANTIONIUCCI

71 JULIA SARTORI CORREA DA SILVA

72 LEVY MOREIRA CRUZ

73 IVAN MATEUS BIANCONI JUNIOR

74 *FELIPE DE FARIA MORAIS

75 PAMELA INGRID BUENO DE SA

76 ELOISA ALMEIDA DA SILVA

77 VINICIUS JORDAO BORDIN

78 BRUNA SANTOSTASO MARINHO

79 *JOAO PEDRO DE TOLEDO

80 *VINICIUS SASAKI

81 PEDRO MONTEIRO DIAS

82 CAIO LUIZ DE SOUZA CORDES

83 TIAGO SILVA SANTOS

84 CECILIA RODRIGUES MOREIRA CHIARANTANO PAVAO

85 FABRICIO BEZERRA DO NASCIMENTO

86 MARIANA FOLETO DOS SANTOS

87 TAYSLAINE BORGES NASCIMENTO

88 *CAROLINA OLIVEIRA DE MELO

89 LUCCAS DA SILVA CORREA

90 HUGO MURIEL NOGUEIRA DOS REIS

91 GABRIEL MURAKAWA FERNANDES RUBIO

92 EDUARDA DA SILVA SOUZA

93 GIOVANNA DE MELO DOMINGOS LOPES

94 THIAGO MAZIERO ALVES

95 FRANCISCO LUIZ VELOSO NUNES

96 GIOVANNA KAE KAMIMURA MARINO

97 *BRUNO EDUARDO FREIRE E SILVA

98 JULIANA DE OLIVEIRA JORGE FLORIDI

99 LUANA SUGIMOTO

100 TATHYANE OTUBO REZENDE

101 ALINE DE OLIVEIRA SANTOS

102 MARINA TOMASIELLO

103 DANIEL YOJI MARITI OSHIRO

104 JOAO GUILHERME IWO DE LA COSTA

105 GABRIEL DE ALMEIDA FLOR

106 VALERIA OLIVEIRA PROFIRIO

107 MARCELO LEANDRO DE SOUZA MIACHON

108 JOAO PEDRO MARCONDES CAMPOS

109 VICTOR AUGUSTO GUIMARAES DOS SANTOS

110 KAROLINY DOS ANJOS PEREIRA ALVES

111 *GABRIEL DA SILVA MOTTA

112 MATEUS NUNES DE ARRUDA BOTELHO HIRTH

113 RAFAEL MARQUES DOS SANTOS

114 *ANA CLARA DE PAULA LIMA

115 *THAYSE SCHREIBER FELSKE

116 PEDRO ANDRE ETELVINO DOS SANTOS

117 JOSE RAMALHO DE CAMPOS NETO

118 RAFAELA GARCIA SEBBE

119 MILENA RODRIGUES DA SILVA

120 ISABELLA NERY BALEIRON

121 VITORIA NIVEA DE MORAES MARTINS

122 ORESTES MENDONCA NETO

123 FREDERICO DENTELO DEL CAMPO

124 CAIQUE BURANELLO PIRES LAZILHA

125 RAFAEL DE MORAES ROVIDA

126 GIOVANNA DIAS BRASIL

127 *NATALY MESSINA PECELIN

128 EDUARDO GOMES DA SILVA NETO

129 RAFAELA MARTON DOS SANTOS

130 GABRIELA LARES CELESTINO DA SILVA

131 REBECA CONCEICAO PEREIRA

132 LARHA ALVES SOUZA WONG

133 JOAO ALEXANDRE BUCK

134 JULIANA GEROMEL

135 **NATANA HELLEN DE ALMEIDA COIMBRA

136 *LUIZ FERNANDO LOPES DA SILVA

137 JOAO PEDRO FERREIRA DA SILVA

138 BRUNO FERREIRA BARTOLOMEU

139 FERNANDA GOMES CASTRO

140 VICTOR PEREIRA PILAR

141 MARCO ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA

142 VITOR MASATO NINOMIYA

143 FELIPE BELLEZA TORTORELLI

144 THALES MAKOTO MATSUDA MIYAZAKI

145 FERNANDO FROST PASCALICCHIO

146 PAULA NAOMI KAWAGUCHI

147 VITOR DUARTE RIBEIRO

148 MATHEUS PIANTA JORDAO

149 *HIAGO AIRTON FERREIRA DA SILVA

150 **NATALIA CRISITINA SANTOS PEREIRA

151 LUCAS ROBERTO DENIPOTTI

152 *REBECA LARA DE LIMA RIBAS

153 ISABELA MAGALHAES OLIVEIRA DA SILVA

154 *LAURA LOPES DE SANTI

155 RAFAEL AUGUSTO CANDIDO DE ALMEIDA

156 KRIGOR L. S. R. DAS NEVES

157 JOAO VICTOR MURIANA MENDONCA

158 ANDRE LUIZ LOURENCO

159 BEATRIZ VITORIA CHAGAS

160 *LETICIA AYUMI GALVAO FUKUI

161 GIOVANNA BARACHO DE OLIVEIRA

162 *ANA GIULIA NASCIMENTO PINTO

163 *CAROLINE VIEIRA D AGUSTINHO

164 BRUNA SEDACA CAMARGO DE MELO

165 **GUILHERME DE FREITAS RAMOS

166 MARCELO MERINO MEGA JUNIOR

167 MARIANA FERREIRA DA SILVA BELINI

168 *PEDRO TIAGO BERNABE LOMAS

169 JOSE WILSON CAMPITELI TOLEDO

170 ANA BEATRIZ REZENDE FURQUIM

171 TULIO SIMPRINI PADULA

172 TACIO LUIZ SILVA

173 GIULIANA DE LIMA MARCONDES MONTEIRO

174 SERGIO MARCOS TEIXEIRA NETO

175 JOAO AUGUSTO PEDROSO ANSELMO

176 *LETICIA TAYNA HERNANDEZ

177 LUIS MACELO BUENO SIMA

178 **ALEXIA HELENA DA SILVA DE JESUS

179 *CAMILA DE MEDEIROS SILVA

180 *WILLIAM DA SILVA

181 *JOAO MARCOS MOREIRA SILVA

182 MATHEUS MARCONDES DE SOUZA LEITE

183 *MONIQUE DAYANE DA SILVA

184 JOAO VICTOR DALPICOLO RODRIGUES

185 KEVIN JONATHAN WURTHMANN PINHEIRO

186 *REYJUNIOR LOURENCO DE OLIVEIRA

187 LUIZ FERNANDO PAVAN LARRUBIA

188 HELOISA TUCCI DE ALMEIDA

189 LUCAS KEY SHIBATA MITSUDO

190 GABRIEL LOPES ARGENTI

191 GABRIELA HELENA EL KHATIB

192 FABIO HIDEKI ALVES MIYAZAKI

193 *MATHEUS MENDONCA DOS SANTOS

194 LEONARDO CESAR DA SILVA

195 VYTOR CAMPOS DE OLIVEIRA

196 JOAO PEDRO CURSINO SANTOS

197 ELIZABETH DE FARIA PEREIRA

198 ARTHUR JODAS SALGADO

199 VINICIUS MORAES BASTOS

200 JULIA MARIANA DOS SANTOS ROLIM

201 CAIO CESAR CONTESSOTTO MARCIANO

202 FELIPE JUN WAKAMORI

203 MARCEL TAKESHI HOROIWA

204 *ALISON DA SILVA BATISTA

205 **LUANA MARCONDES DE OLIVEIRA MARCILIO

206 BIANCA DE MORAES BRAZ

207 CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA

208 *JESSICA BARBOSA DE SOUZA

209 LEONARDO SILVERIO BUSTAMANTE

210 LUCAS ROCHA SCHUTTE

211 BEATRIZ DE MORAES LEME

212 LEANDRO DA PAZ PEDRO

213 HENRIQUE MOREIRA LOPES

214 *HENRIQUE REIS SILVA

215 *MAICON DOUGLAS MONTEIRO

216 *LAURA ANDRESSA CORREA DA SILVA

217 ANA LUIZA PAULA BARROS BARBOSA

218 DANIEL RIBEIRO QUEIROZ JUNIOR

219 **YGOR SANTORO NUBILE

220 **MARCELLA JHESSICA RODRIGUES DA SILVA

221 *ADRIANA GIMENEZ ESPINDOLA

222 AMANDA NUNES DUARTE

223 ZHU JIANYU

224 *NAIARA MARQUES SILVA

225 DIOGO ALVARENGA GARCIA

226 THAINA MOREIRA GARCIA

227 JOAO PEDRO DE NARDIN

228 **LUCAS ASSUMPCAO DE SOUZA

229 *MARIO AUGUSTO ALBERTINI REGATIERI

230 MATHEUS BARROS MICELLI

231 GRASIANI GARCIA VARGAS

232 *SARAH KATHLLEN SILVA DE OLIVEIRA

233 *ANA FLAVIA AQUINO GONCALVES

234 **LARISSA FROES LUNGUINHO

235 *JOAO GUSTAVO LEITE COSTA

236 *MARCELO AKIRA ANDO

237 *JULIO SANCHES CEREZER

238 GABRIEL JOSE DE ARAUJO

239 CAMILA MAI NOBUSAWA

240 VINICIUS FONTEALBA PINHEIRO SILVA

241 *GUILHERME INABA DA PAZ

242 *SAMIRA DOS REIS SIMOES

243 RENAN KENJI KINOSHITA

244 FELIPE QUIRINO RAMOS

245 *REBECCA SILVA ROSKOWINSKI

246 *FABIOLA PISCIOTTA DE OLIVEIRA

247 AMANDA LOPES GARCIA

248 *LUCAS DA SILVA VASCONCELLOS NOBREGA

249 VITOR SALES CARDOSO

250 CAIO AUGUSTO SILVA LUPERNI

251 *JOAO VICTOR GATTI SCATAMBULO

252 *BRUNO DE BARROS ANDRADE

253 *VINICIUS ISMAEL GARCIA NERIS

254 CAROLINE VALENTE PINTO

255 BIANCA CARELLI REIS DE OLIVEIRA CALTABIANO

256 CAUA CASTELHANO CAGLIARI

257 TULYO TADEU MOTTA FIDALGO

258 *CAMILA TEIXEIRA MOREIRA

259 GIOVANI SIMOES BRISOLA

260 ANA JULIA DO ESPIRITO SANTO URBANO

261 *IGOR GANEO DE SOUZA

262 BRUNO BASILE STORTE

263 *JASMINE KEISE DE OLIVEIRA SILVA

264 JOAO VITOR MOUTINHO DE SOUSA DA SILVA

265 VICTOR HUGO ROGERIO DE SOUZA

266 *MARCOS FURTADO DOS SANTOS

267 *LETICIA FERNANDA OLIVEIRA NOVAES BRITTO

268 PEDRO HENRIQUE PIMENTEL SILVA

269 GABRIEL DA SILVA MARINS

270 **LETICIA DE CAMARGO PRADO OLIVEIRA

271 NATALIA FRAZILI COUTINHO

272 **SUELLEN BAHIA ROMAO

273 **DAVID VIEIRA VALIM

274 *PAMELA STHEFANI DE OLIVEIRA ROSA

275 *JULIA FIGUEIRA MARQUES ROA

276 ANA LAURA PAULA BARROS BARBOSA

277 GABRIELA ELSLER

278 FERNANDA RIBEIRO

279 *AURIANE NAYARA DA SILVA

280 GABRIEL MITSUGUI KAMINAGA

281 *JOYCE NAZARETH AQUINO DE ALENCAR

282 FABIO KAZUO DOS SANTOS

283 VINICIUS MARTINS RAMOS

284 **JENNIFER VIEIRA MACHADO

285 **OTAVIO SANTOS DA CRUZ

286 GABRIEL PADUELLI PAULINO

287 GABRIELA GOMES CAMARGO

288 HENRIQUE PERDAO CAPELLETTO

289 **ELAINE CRISTINA DE SOUSA FREITAS

290 KAIQUE DE OLIVEIRA CAMARGO

291 FERNANDA BASTOS DA SILVEIRA

292 *ANA LUISA ALVES DE ATAIDE

293 AMANDA DE ARAUJO

072 - Engenharia de Pesca - integral - Registro

1 GUSTAVO CAMPOS YONAMINE

2 *LUIS FELIPE FEITOSA ARAUJO

3 MARIA ANTONIA CONTI PAULINO

4 *MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA

5 FELIPE DOS SANTOS SABOYA

6 AMON YAMAGUCHI NISHIKUNI

7 **ALLAN SANTOS LEAL

8 *ARIEL PAVIN DE AQUINO

9 LEONARDO DO PRADO ANGELICO

10 KARYNA SATOMI IZUMI

11 YURI CATROLIO SUKADA

12 LUCAS CAMARGO MARINELLI

13 MATHEUS LEITE PAVAO

14 PEDRO VINICIUS S DE FARIA

15 LETICIA FERNANDA BAPTISTON

16 **BRUNO GOMES DE MORAIS

17 JOAO SANTOS MINGATO NETO

18 *ISABELA BEGNAMI CHIGNOLLI

19 LUCAS QUERINO TEIXEIRA DOS SANTOS

20 ULISSES JACOB DA SILVA

21 GUILHERME BRITO CARDOSO

22 LUCAS SILVA DE LAURENTIZ

23 **JOAO PEDRO CASTRO BARBOSA DE OLIVEIRA MENDONCA

24 PEDRO TEDESCO NETO

25 **MATHEUS ALVES TIRADO

26 LEONARDO GOMES SALOMAO DOS SANTOS

27 **MATHEUS JOSE DE FREITAS PACIENCIA

28 *MARIO LISBOA NETO

29 **ESTHEPHANY KONESUK SANTOS MIRANDA

30 LEONARDO HAJIME ISSOE

31 STEFANY SANTOS GUIMARAES

32 *ADRIEL COSTA SCHULZ PREVITALLI

33 *LUCAS MINIOLI DE OLIVEIRA

34 *THAINA CAROLINE GONCALVES NASCIMENTO

35 **MATHEUS CARLOS SANTANA

36 LARISSA ROBERTA JORGE FRANCA

37 JOAO VITOR ZACCARO VALALA

38 HIGOR DIAS CEA SANTOS

39 HENRIQUE DUTRA DE OLIVEIRA

40 JULIANE ARISA TESUKA TATEISHI

41 ALEXANDRE CHIODI

42 VITHOR UBIRATAN COSTA PUPO

43 BRUNO ROSA MANIGLIA

44 *PAULO VICTOR DE LARA RIBEIRO

45 **WILSON NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR

46 **CINTIA PEREIRA ARAUJO

47 *ALEXIA TEIXEIRA ABE

48 MATHEUS COSTA MELLO MIQUELUTTI

49 *JESSICA FERREIRA AUGUSTO

50 LUCIANA PRIETO CASTANHO

51 *FERANANDA BELLINFANTE DE AVELLAR

52 JULIANO LUIZ MARCOMINI

53 *STEFANY GONCALVES

54 LUCAS MIRANDA DE FRANCA

55 **PATRICKY XAVIER GUILHERMINO

56 GABRIEL NICOLA JANOUSEK

57 PEDRO PACIFICO ARAUJO ZAGALLO

58 **LUCAS DO CARMO SOUZA CARDOSO

59 *AMANDA CRISTINA AROUCA DE MENEZES MIGUEL

60 *LEANDRO ROSA PEREIRA SENA

61 *MILENY RIBEIRO DE ALMEIDA RAMOS

62 *BARBARA AURELIA GOLLONG

63 **LIBERATO FERREIRA DA SILVA

64 **GABRIELA DA SILVA CARVALHO

65 **LUCAS DE CAMPOS LIMA

66 *SABRINA LARA DA LUZ

67 **DAVI JOSE CAETANO ROCHA

68 *WAGNER DE OLIVEIRA JORDAO

69 MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA DANTAS

70 **JAQUELINE SILVA FERREIRA CARVALHO

71 **JOSE FERREIRA NETO

72 CAMILA KAORI MURASAWA

73 **ARISTIDES DIAS NETO

073 - Engenharia de Produção - noturno - Itapeva

1 KELREN RUAN ZHANG WU

2 RAFAEL JOSE FRIEDMANN

3 LUCAS MACEDO DIAS

4 BRUNO ANDRADE LEITE

5 PIETRO VENDRUSCOLO FALEIROS MACEDO

6 EDUARDO NAKASHIMA FERREIRA

7 ADRIANO COLOMBARI MANTOVANI

8 GIULLI TAKEDA MESQUITA

9 FRANCINE HADDAD DE ALMEIDA

10 MERCEDES GARCIA FRAGA FREIRE DA SILVEIRA

11 AMANDA VERARDI MENDES

12 GUILHERME SECAFIM SANTOS

13 JHAWISON ROSWILIN BEZERRA DE SOUSA

14 *VITORIA COLTRO DA SILVA

15 GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA

16 MATHEUS BAARINI MARTIM

17 MARIA CLARA CHINEN DE OLIVEIRA

18 ELIZABETH SOUSA DE PAIVA

19 *JOAO HUBER DE CASTRO

20 GABRIEL DE OLIVEIRA PINTO

21 VITOR KENZO HASHIMOTO

22 ISABELA RABELO RICUCCI

23 LEONARDO STABILE SCARIN

24 LEONARDO NORIYUKI KAGIYAMA

25 PEDRO HENRIQUE ROGICK KIYOTA

26 CESAR GONCALVES CIRITELLE

27 ANNA PAULA BENTO COSTA

28 ARTHUR RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA

29 LUIZ FELIPE SALLANI SIMIONI

30 GUSTAVO MARIANO LEITE

31 SAMUEL KIM

32 LETICIA LIMA NASSIF LOFRANO

33 ISABELLA VINHA ALVES

34 MATHEUS FELIPPE BEZERRA

35 BRUNO CAITANO ANDREOLO

36 CAROLINE DA SILVA MANGILE

37 LEONARDO TROIS FERREIRA

38 SOFIA RIBEIRO TEIXEIRA

39 PIETRA GUTIERREZ LIMA

40 VALERIA OLIVEIRA PARIZZI PARINI

41 FELLIPE CESAR CARDOSO DE SOUZA FELIX

42 **NATHAN ARNALDO BIDO

43 GUILHERME ZAFRA GARCIA

44 RAPHAEL RIBEIRO DA COSTA E SILVA

45 LETICIA KUHN MENEZES

46 KAZUYUKI KADOTA

47 GUSTAVO ESCORCIO HARDT

48 MATEUS HADDAD MARUM

49 JOAO PEDRO SILVA LIMA

50 CAROLINE GOMES ROSSI

51 **PAMELLA SILVA PINHEIRO

52 ERICK GAESKI

53 *ISADORA BALBINO CAVASSANI

54 *VICTOR LIMA DE CARVALHO

55 DAVI KUMRUIAN

56 ANA FLAVIA SAFADY DA GAMA CRUZ

57 PAULO VICTOR NASARIO DA SILVA

58 LUANA MOURA CARDOSO

59 PEDRO GENTIL LOPES

60 GIOVANNA LARA SOBRINO CARVALHO

61 LEONARDO SALE HILARIO VIEIRA

62 JOAO PAULO BAPTISTELLA

63 EDUARDO MATHEUS PATRICIO PEREIRA

64 JOAO OTAVIO MORETTO SANTORO

65 BEN HUR VITOR SILVA ONO

66 PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS MARCHI

67 **HENRIQUE SANTOS MOREIRA

68 HERON NAOTOMO SANTOS KUMAGAI

69 RODRIGO LAMPARELLI ELIAS

70 GABRIEL DE SOUZA BARBIERI

71 **GLECIO SANTOS DE OLIVEIRA

72 ANNA CAROLINA LACERDA SGUIZZATO

73 GABRIELLI FINCK SAWELJEW DA FONSECA

74 AUGUSTO DE OLIVEIRA TARGA

75 THAIS NAPOLITANO DINIZ

76 ANDRE KENJI TAKAHARA

77 *MARCOS REVEJES PEDROSO

78 NATALIA TANIMOTO TANAKA

79 **CAIO FERRARI

80 MARIA EDUARDA ALMEIDA RODRIGUES

81 *ISADORA SILVEIRA CARVALHO

82 EDUARDA DA SILVA GREGORIO

83 VITORIA TONDINELLI GIACCHERO

84 HYUN JUN HWANG

85 IGOR VERLI ATANAZIO

86 RAFAEL PEREIRA DA SILVA

87 GUILHERME CASTILHO ENCINAS DA ROCHA

88 ARIANE CAMPOS ANUNCIATO

89 PIETRA MARIA RODRIGUES GROTH

90 TAINA SOUZA SOBRINHO

91 LEANDRO FLORENCIO CANDIDO DA SILVA

92 GUILHERME DEDE AQUINO TORRES

93 **YASMIN COSTA TAVORE

94 VITOR POTIENS COSTA

95 KAWANY ROZENDO REFULIA

96 TIAGO JUNYA NAKATA

97 RAPHAEL SANTANA BRUNO

98 LEONARDO MORAES DE CARVALHO

99 JULIA BECKER DOS SANTOS

100 ANA CLARA BRITO DOS SANTOS

101 **MONIQUE MARTINS DOS SANTOS

102 LAIS RACHID TASCA

103 DIEGO ANGELO SACOMAN

104 MARIA AUGUSTA PASCHOAL FURLAN

105 MATHEUS MACHELDEY BASSETO

106 PAULA FERREIRA TAVARES

107 MARIA JULIA NARDUCCI PILZ

108 RAFAEL CARLOS BONAN HERMSDORFF

109 VICTOR ALEXANDRE LOHN

110 JONATAS FAUSTO

111 LARISSA YUKI KINOSHITA

112 CINTHIA VALLIN MIRAGLIA

113 *LUCCAS NICOLAU DE CARVALHO

114 DANIEL ELEUTERIO PULITANO

115 JOAO LUCAS TANAKA

116 ANTONIO JONATAS OLIVEIRA LEITE

117 AMABILE MARIA MEDEIROS SOARES

118 THAINA PIOVEZAN

119 LUIZA PESSENTE

120 ALINE MARTINS DOS ANJOS

121 *IGOR HENRIQUE MANERA

122 AMERICO EDUARDO FERREIRA VIEIRA

123 GUSTAVO PINHEIRO FUJINOHARA

124 PAMELLA GOMES GAGLIANO

125 RENAN RAMOS ARAUJO

126 **LUCAS PINHEIRO DA SILVA

127 CAMILLE OLIVEIRA COVO

128 ARTUR CAMPOS DE PAULA FONTANA

129 NICOLAS ANTONIO BAPTISTELLA ZULETA

130 DANIEL OLIVEIRA

131 PAOLA FALSARELLI DOS SANTOS

132 THAYANE RAFAELA MAIA

133 JOSE RICARDO SOARES JUNIOR

134 NELSON GUSTAVO BERGARA MARTIMIANO

135 THAYNA OLIVEIRA COSTA

136 MELISSA SHIZUE IKEDA

137 BRENO GODOY DE PINA

138 *BRUNO MARCUCCI GASPAROTTO

139 *YAGO CORREA FONSECA

140 LUAN LUIZ BATISTA MIGLIATO

141 HELOISA TEIXEIRA DE SIQUEIRA

142 MURILO VIEIRA DOS SANTOS

143 *VINICIUS SONEGO GRECHI

144 MURILO CAIXETA GONCALVES

145 GABRIEL ROMIO FAMA

146 BARBARA SANTOS PEDROSO

147 *GABRIEL SILVA DE QUEIROZ

148 VITOR DE LIMA DA FONSECA DOS SANTOS

149 ALICIA APARECIDA BALDUINO DE SOUZA

150 LETICIA VOLPI

151 GUILHERME SANTOS SILVA

152 *LETICIA GALLONI CORREA

153 CAIO ALEXANDRE CORREIA

154 PEDRO HENRIQUE SEIVALOS VALADARES

155 STEPHANIE TARQUINIO LUISI

156 DAVI LEPERA LOPES

157 **CAROLINE PAULINO SILVA

158 GIULIA MARIA FERREIRA

159 LEONARDO BECHELLI YAMAMOTO

160 VICTOR QUINALHIA DE OLIVEIRA

161 GUILHERME PEDROSO GIORGETTO

162 *MONA KHALED MALT

163 RAFAEL CHIEREGATTI DAVID

164 CAIO SIMOES MESQUITA DE OLIVEIRA

165 GUILHERME TANOUE NUNES

166 TAYNA LAURENTINO BERGAMIN

167 RAFAELA FAVILLA PUTTINI

168 *DOUGLAS HENRIQUE DA FE

169 EDGAR ALEGRANCIO REINALDO

170 MARCOS DE MENEZES ROCHA

171 *REBECA SIMONELLI CAETANO

172 MATHEUS S. MASIERO

173 VICTOR ELOY DE ANDRADE

174 GUSTAVO PEREIRA DE OLIVEIRA

175 MATHEUS DE VILHENA MORAES

176 AUGUSTO ANDREOTTE LORENCATTO

177 **CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA REIS

178 **THIAGO MATHEUS DOS SANTOS

179 OTAVIO AUGUSTO FERREIRA AMARO

180 LEONARDO PULLIN DE SOUZA

181 *STEFANE LAVORENTI

182 **BRUNA DA SILVA FRANCA

183 SABRINA GONCALVES SYLVESTRE

184 *EDUARDO CACELLA NETO

185 MIRELLA DE DEUS ALMEIDA

186 RAQUEL TREVISAN GANDARA

187 **SAMUEL FERNANDO DE MORAES

188 JOAO VITOR TRINTIN

189 BEATRIZ BEZERRA RODRIGUES GARCIA

190 PEDRO SPERLI CARVALHO

191 *ELIABE DA SILVA FRANCO

192 MATEUS HENRIQUE DE CAMARGO

193 SAMUEL MARINS LIEPKAN

194 *GUSTAVO DAS NEVES UBEDA

195 EDUARDO DE CASTRO MAGNANI

196 **GUSTAVO CRUZ DOS SANTOS

197 MATEUS MARTINS DE SIQUEIRA

198 LUIGI CUNHA TOFFOLI

199 *AMANDA SOARES PIVOTTO

200 *LUANA MORENO DOS SANTOS

201 **DAYANE NORLAN DE OLIVEIRA

202 BRUNO DAMASCENO REIS

203 ANA LAURA GERMINO QUINTILIANO

204 IAN SILVERIO ADAIR

205 IOHANNA ESTENSSORO

206 GUSTAVO HENRIQUE PERINASSO HEBELER

207 *ARON SILVA DE OLIVEIRA

208 CAIO MANDAJI DA SILVA

209 BEATRIZ PEIXOTO PERINI

210 *MILENA VERONEZI DE OLIVEIRA

211 NATHALIA BARBOSA SASAZAKI

212 VINICIUS DE OLIVEIRA MARTUCCI

213 JULIO MAKOTO IQUEGAMI

214 ERIC MIKIO TAKESHITA

215 CAMILA CAMPOY FACHINI

216 *JULLY MARANGONI VIEIRA

217 GUILHERME CHIAN LON CHEN

218 FABIO GOMES DA SILVA

219 GUSTAVO DE SOUZA NOGUEIRA

220 MATHEUS LEMOS LOEZER

221 ISABELA GOLUCCI DE CARVALHO

222 *JOAO CLAUDIO NASCIMENTO DA SILVA

223 CAIQUE YAN RODRIGUES

224 *MARINA BALIEIRO RODRIGUES

225 *GIOVANA ILIC BETIOL DA SILVA

226 PAOLA OTT ABREU

227 *TAIS DE OLIVEIRA FONTANETI

228 ISABELA BERNARDES VIEIRA MAIA

229 *MATHEUS SILVA MATTOS

230 LEONARDO PAVANELLI GOMES

231 HENRIQUE AMARAL DE SOUZA CAMPOS FERNANDES

232 **CAROLINE TOSTA RODRIGUES DA CUNHA

233 BRUNA LARISSA SPORTONI

234 LUCAS ZEULA FILHO

235 *JOAO AUGUSTO DIAS DUARTE

236 BRUNO TERUO HIRATSUKA ARAGAO

237 **DANIEL RAMOS REIS JUNIOR

238 LAURA SILVA PERES

239 EVERSON LEANDRO CADETE GOMES DA SILVA

240 **PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA FARIA

241 MATHEUS BENIEL AGOSTINHO RODRIGUES

242 VALENTINA VOLTA KINOL

243 JULIA SANTOS DE LIMA

244 CINDY FERNANDA DE CARVALHO

245 JOELLE SALAME

246 *BEATRIZ GABRIELY CORDEIRO RAMOS

247 GABRIEL TOSTES ROCHA

248 VANESSA CAROLINE DE ALMEIDA CIRINEU

249 MARIANA CLEMENCIO SAGRILO

250 RAUNY RODRIGUES DE ARAUJO

251 MARILIA FREITAS DE OLIVEIRA

252 *LUANA CAROLINE REGIANI

253 GUILHERME COMPARONI

254 VITOR SHIINE GRAVINEZ

255 *RODRIGO RATTI BROLO

256 WILLIAN YUDY FUTEMA

257 LARA DE OLIVEIRA ROSSI

258 GUILHERME JARDIM PICOLOTO

259 EDUARDA YUMI S. HOKAMURA

260 *BEATRIZ VIANA FERREIRA

261 VITOR TOLEDO VISCONTI VIEIRA

262 ISABELLA RODRIGUES RIBEIRO

263 RAISSA FERNANDA ANTUNES

264 *SAMUEL ALVES RODRIGUES

265 *LUIS ROBERTO FERREIRA JUNIOR

266 LIVIAN CRISTINA PIAZZA RIBEIRO

267 ALINE CHAGAS FLAIRE

268 **MILENA OLIVEIRA BORGES GOMES

269 *VICTORIA MARIA FRANCO TACITO

270 JOAO GABRIEL OLIVEIRA MACEDO

271 VINICIUS LACERDA

272 **UDO DOS SANTOS SILVA

273 MARIA RAFAELA BALERO VIEIRA

274 *FELIPE RODRIGUES CASTILHO MOTA

275 JOAO PEDRO FERREIRA FALCARELI

276 JOSE RAIMUNDO DE FREITAS NETO

277 *MATHEUS DE OLIVEIRA MARCAL

278 *GUSTAVO VALENCA IBRAHIM

279 *SAULO LOPES VIEIRA

280 ISABELLE FARIA TRINDADE

281 *ANA CAROLINA GALHOTI DO AMARAL

282 JOAO PEDRO S MANFRE

283 *RODRIGO OLIVEIRA LIMA MORAIS

284 GUILHERME MOURA SANTOS DO CARMO

285 **AUGUSTO KIYOMOTO HANASHIRO

286 *GUSTAVO ALMEIDA KUROSAKI

287 *LEANDRO ANTONIO DE LIMA CHICHURA

288 CAROLINE QUERUBIM ELIA

289 BRUNA MUNIZ SILVA FLORENTINO

290 *ANDRESSA CRISTINA DE CASTRO

291 JHENYFER MAYLA CORNELIO

292 *ALESSANDRO SACON COAN

293 *MATHEUS MAIA DA SILVA

294 **SERGIO PAULINO DE OLIVEIRA FILHO

295 HENRIQUE VINICIUS DE CASTILHO CARVALHO

296 *BARBARA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA

297 MATHEUS DE ANDRADE BIANCHI

298 GABRIELLA MILLENA DE CARVALHO TINOCO

299 CAIO MODENEIS VIEIRA DALLA COSTA ZIANI

300 *SARA MARIA DE SOUZA GODOY

301 VINICIUS CARAMELO OLIVEIRA PINTO

302 IRICA TERUE YAGUIU KNORST

303 *YGOR BATISTA SILVA

304 WESLEY SALOMAO OVIDIO

305 **CELSO BIANCHI DOS SANTOS JUNIOR

306 LEONARDO BORGES ALVES DA MOTA

307 *VINICIUS ALEXANDRE LEITE DE OLIVEIRA

308 DANIEL MIRANDA AMBROSANO

309 *ANA CAMILA GALHOTI DO AMARAL

310 LUCAS KEIITI KOGA

311 ISADORA PRADELLA CARVALHO

312 **ERICK BERTUNES DE ARAUJO

313 VITOR DE PAULA SILVA

314 *VINICIUS VIEIRA NOGUEIRA

315 **LETICIA SIMOES BOEN

316 HENRIQUE ZAMPIERI ROMERO

317 INGRID DURAND A DA SILVA

318 *GUILHERME HORA ENDRIGO

319 FERNANDO LEAO DE OLIVEIRA

320 *JOAQUIM AUGUSTO GONCALVES DE CAMRGO

321 GABRIEL QUEIRANTES

322 *DIEGO SOUTO FONSECA

323 GABRIEL TOSCANI FIGUEIREDO

324 MARCELA PIRES DA SILVA

325 VITOR FOWLER VANTINE

326 *GUILHERME FERREIRA DA SILVA

327 **LAIS DE SOUZA SILVA

328 ERIC VIEIRA TOMIATI

329 *GABRIELLE FELIX DE BARROS

330 JOSE EDUARDO CASSEB PAULINO

331 GABRIEL VITOR SANTANA ROCHA

332 VITOR CRUZ HONORIO

333 *JULIANA DEFAVARI RODRIGUES

334 MATHEUS MATTOS BERNARDINO

335 **JOSE RENAN DE MENESES CARNEIRO

336 *DAVI HENRIQUE DE CASTRO FREIRE

337 **GABRIELA APARECIDA IZIDORO DE SOUZA

338 **LETICIA LOPES COSTA

339 ANTHONY DE SOUZA SENE

340 GIOVANNA LOPES HUNGARO

341 *LUIZ FELIPPE VIEIRA DE ANDRADE

342 AUGUSTO PERES PEREIRA

343 JULIA MAGALHAES OLIVEIRA DA SILVA

344 *RITA DE CASSIA FONTES MOREIRA BRIXNER

345 *FELIPPE OLIVEIRA SOUZA

346 *FRANCIELLI PATRICIA VIANA FERREIRA

347 *GUILHERME DE RAMOS SEVERINO

348 *PALOMA MOREIRA DE JESUS

349 *DANIELA SILVA SARDINHA

350 *LUIZ GUSTAVO PINHEIRO CAROL

351 VITORIA CAMARGO ARTHUSO

352 ELANA ROSA

353 IGOR MITSUBASHI

354 CAROLINA AKEMI OSHIRO

355 NATALIA COIMBRA BOTEGA

356 FERNANDO EIZO NIKAIDO

357 *PEDRO ROBERTO DE DEUS

358 NATHALIA GRILLO DOMINGOS

359 VINICIUS DE LIMA CRUZ

360 **BRUNA PAULA GOMES DA SILVA

361 *ALLANA APARECIDA PRADO

362 **RENATA BARRIONUEVO DA SILVA

363 BEATRIZ FRANCIA DE FREITAS

364 *RAPHAEL RABELO FALSARELLA

365 NICOLY MIHO TSUKAMOTO

366 **ANA CAROLINA CAVALCANTE TAVARES

367 GUILHERME DIAS DOS SANTOS

368 **BRUNO GUILHERME SPIRLANDELI MARINI

369 **DAVI MENDES DOS SANTOS

370 *LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA

371 *LETICIA DAUDT SILVA

372 *JOSE GUILHERME CREPALDI DE MAIO

373 LUIS EDUARDO KIRSCHNER TAVARES

374 MICAELLE DUARTE SANTORO

375 LUCAS HENRIQUE CAMILO MANCAN

376 MARCELO ITO OKA

377 *ISABELA FIORIM

378 **GUSTAVO ALVES VIANA

379 *CELSO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA

380 *LEONARDO GONCALVES GAZOLA

381 JESSE RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR

382 **MATEUS VIEIRA FELIZARDO

383 ANDRE DOS SANTOS CARELLI

384 *ERICK DEMIAN RODRIGUES DO AMARAL

385 **AMANDA ROSANE SILVA SOUZA

386 **MAURO RODRIGUES DA ROCHA

387 FERNANDA ANGELICA ALEXANDRINO

388 NICOLAS PINTO

389 *ANDRE FELIPE RODRIGUES DE FARIA

390 **TATIANE MARIANE ROGERIO SANTOS

391 *ARLINDO LUCIO DA FONSECA NETTO

392 *LUCAS BARROS BARRETO

393 **MATEUS RIBEIRO MARCIANO DOS SANTOS

394 **GUILHERME CAMPBELL PENNA

395 **JAYMISON EMANUEL ALECRIM CERQUEIRA

396 BIANCA TUCHTLER DE ARAUJO

397 *BRUNA LEANDRA DE PONTES CAMARGO

398 GABRIEL GARCIA FERRAZ

399 RODRIGO MAKOTO UENOJO

400 FERNANDA FREITAS SARO

401 BIANCA PRATTI BARTOLETTI

402 *JOAO DIONIZIO DA COSTA JUNIOR

403 *JULIA ALVES DE OLIVEIRA

404 AMANDA NAVES KIMURA

405 *LEANDRO DINIZ FOGACA

406 *ALAN MOREIRA DE SA

407 **GEOVANNA DA SILVA MENDES

408 GUSTAVO ACIOLI GONDIM DE ALMEIDA

409 *ANA CAROLINA ALVES BATISTA DE OLIVEIRA

410 *THAINAN NARA BONADIO

411 LEONARDO SIRIANI MARUSCHI

412 *CAMILA APARECIDA PIVA

413 JESSICA MONTEIRO DE ARAUJO

414 IGOR FELIPPE MUZEL KALOMENCONKOVAS

415 JULIANA MIRIM GONZALEZ

416 **LEONARDO PASQUINI MEIRA

417 LUCAS MINEMURA

418 *KARINA GABRIEL BERGAMO

419 *ISA MARA SOUZA DIAS

420 MATEUS BIASI RIBEIRO DE SOUZA

421 *LUIZ GUSTAVO DA SILVA MACEDO

422 *TATIANE GOMES DE FREITAS

423 ARTHUR IBANHES DE LIMA BRITO

424 *KATIELE DE PAULA FELICISSIMO MOREIRA

425 LUCAS WOLF GRELLA

426 **THAIS BASSICHETTO BERATA

427 FABIO SARDINHA VENTURINI

428 *AMANDA FERNANDES PROENCA RIBEIRO

429 MILENA DA COSTA DAMAZIO

430 *AMANDA GARCIA DE OLIVEIRA

431 GABRIEL ALEXANDRE PIO

432 **JEANE CASSIA DE LIMA MACEDO

433 LEONARDO AMATE DUTRA

434 GABRIEL VERAS MARTINS SILVA

435 **DEBORA DA ROCHA REIS

074 - Engenharia de Produção Mecânica - integral - Guaratinguetá

1 PEDRO HENRIQUE CONSTANTE MOYA

2 JOAO MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS

3 GABRIEL DE MARE GERAS

4 MARCEL KENITI KOGA

5 NICOLAS YUKIO SAITO DO PRADO

6 ALBERTO FERREIRA FERNANDES COSTA

7 RAFAEL MARTINS DEPENTOR

8 PEDRO GORGATTI PEREIRA

9 IVAN BRAZ SCARPA PEREIRA

10 ANGELO BIANCO YANAGITA

11 DEBORAH LARA ASPIS

12 MATEUS REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA

13 ISABELA SCARPIN CONTATTO

14 LUIS CLAUDIO DA SILVA JUNIOR

15 HEITOR GUALANO DA COSTA ABREU

16 ISADORA RAMALHO DOS SANTOS

17 LUCAS KATAKI MURAKAMI

18 MICHELE MASELLI FILHO

19 MATHEUS DAVID PONTES MEDEIROS

20 EDUARDO MARANHO SANTOS

21 BRUNO MOTONO CHOJNIAK

22 YASMIN IZZO CHOUCAIR

23 GUILHERME CORAZZA MARQUES

24 ALMIR RIBEIRO COUTO

25 MILENNA AKYE OKAMURA

26 MATEUS AUGUSTO PIRES

27 JOAO VITOR FREIRE GOES

28 JOAO LUCAS CORREA VARELLA

29 BARBARA MOREIRA BELTRAMI

30 HENRIQUE PERSIN MEIRELLES SIGAUD

31 HELENA RENNEBECK DE ANDRADE NETTO

32 MATHEUS DAMASCENO ALBERNAZ

33 MURILO VILLAR DE ANDRADE

34 GUILHERME VIEIRA HARA

35 CLARISSA TARARAM DE LAURENTYS

36 GABRIEL PAULINO DOS SANTOS

37 LUANA DE SOUZA OLIVEIRA

38 LEONARDO BRANDAO DIAS

39 RENATA YUMI KOTSUBO

40 JULIA LOPES ANTONELLI

41 *RENAN AFONSO VANNUCCI DE MIRANDA NEVES

42 IGOR DE OLIVEIRA MATTOS

43 LUIZA DE ANDRADE MARQUES

44 ISABELA LOPES FURLAN

45 RAFAELA TEIXEIRA SALGADO

46 LAIS MEIKO UEMURA

47 GUILHERME PACHECO GARCIA

48 MATHEUS SOARES TARTAROTTI

49 JULIA ALEKSANDRA RESTANI LENCO

50 VINICIUS BARREIRO SHISHIDO

51 VICTOR EIJI GOSHIYAMA

52 VICTOR SOARES CAMPOS

53 LUCAS CORTEZ VIEIRA ABRANTES MARIA DA SILVA

54 MATHEUS MACHADO CASTRO DE MACEDO

55 FAUSTO P S SANCHES

56 MARIA OLIVIA TEODORO SANTANA

57 IZABELLA SONEHARA

58 LEONARDO COMINATO

59 LEONARDO FELIX DA SILVA

60 NATALIA EMY YAMADA

61 WILLIAM FANG

62 LEONARDO SANCHES XAVIER DE ALMEIDA

63 GUSTAVO PEDREIRO TANNUS

64 MILENA BRUFAU PAIATO

65 DANIEL JOSE MIRAGE

66 VICTOR LEMOS YOSHIDA

67 SAMUEL LOPES DUARTE

68 JULIA MOURA DE MENDONCA COSTA

69 JEFFERSON JUNIOR FLINTZ GALVAO RAMIREZ

70 CAROLINA MEGA

71 MATHEUS MENDES KOLISCH

72 VITOR NIKOLUK FRIOLANI

73 LUCAS GIUSTI KOLBE

74 INGRID DANTAS DE ANDRADE

75 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MARTINS

76 ROMULLO ALEXANDRE CABRAL RIBEIRO DOS SANTOS

77 CAROLINA DURU MURDOCCO

78 LEONARDO DUARTE DE CISTOLO

79 ARIEL MARTINEZ MATOS

80 *OTAVIO ARAUJO DE ABREU

81 ISABELLA PORTOGHESE SILVA

82 JULIANA JORGE STEK

83 TAYNAH LUIZA NOVAIS GONZALEZ

84 FLAVIA RIZZOLO CARRASCOSA

85 RAFAEL POIANI DOS SANTOS CAPALTI

86 RAFAEL G DE ARAUJO

87 LAYS BRUNETTO

88 JONAS ALBUQUERQUE BONATO

89 BRUNO ZUCARELLI CAPRIO

90 VANESSA EMI YAMAMOTO

91 THAIS MIWA MURAOKA

92 ALICIA RUSSINHOLI FERREIRA

93 SAMIR RIBEIRO SALIM

94 MAURO AUGUSTO DA CUNHA MOTTA

95 GIOVANE QUINHONE SACCO

96 CESAR HENRIQUE MENDONCA COELHO

97 LEONARDO PIAI AGUIAR

98 MATHEUS DIAN PEREIRA

99 FERNANDO CAPELO NETO

100 MARIA GIULIA COSELLI CALIL

101 TUANE BASSANI

102 THIAGO KENJI AYMOTO MAEZATO

103 LAURA DE ANDRADE MARQUES

104 PIETRO FRANCISCO BASTOS REINOSO

105 KARIM PIRES GHOSN

106 KEVIN RIYODI KOGA

107 MATEUS SCHULZ SOUZA

108 ENZO BEVILAQUA OLIVIERO

109 MARCO ANTONIO FORMOSO CAMARGO

110 HELENA MARCONCINI BITTAR

111 YURI MAFRA DE ANDRADE

112 MARCELO PORTA GUIMARAES

113 JOSE HENRIQUE HONORIO BARBIERI

114 LUCIANO NEREO DOLENC JUNIOR

115 MURILLO BARROS MOTTA

116 PEDRO HENRIQUE CARDOSO MENDES

117 HIGOR FREITAS A. VIEIRA

118 RONALDO BORSATO JUNIOR

119 RODRIGO SCONZO POLYDORO

120 GUILHERME DANIEL DE ALMEIDA PARENTE

121 ROBSON HIDEKI TAMAGAWA

122 CAMILA KAORI VATANABI

123 RENAN YUDI YAMASHIRO

124 TOM MARTINELLI DIAS

125 ANA FLAVIA RIBEIRO SANTOS

126 GABRIELA VIEIRA GODINHO

127 NICOLAS BORGES ACHOA

128 THAISA ARGENTO MARTINS

129 ANA BEATRIZ REZENDE SULIMAM

130 JOAO VITOR OLIVEIRA SAES

131 LAIS MARIA FONSECA DOS SANTOS

132 LAILA KAMOI SCHIPHORST

133 DIOGO VALERIANI LEITE

134 MILENA LEICA UENISHI

135 GABRIEL DO LAGO MARQUES

136 HELEN MIDORI MURAOKA

137 HENRIQUE JUNGERS NOGUEIRA RUAS MARTINS

138 BIANCA ALMEIDA TEIXEIRA

139 VITOR DE MELO IZZO

140 JOAO PEDRO DE SOUSA

141 DANIEL CAMPOS GIRIBONI

142 GIULIA WILTENBURG CADENA

143 GABRIEL FERREIRA NOGUEIRA

144 GUILHERME MARCONDES DA SILVA

145 LUCAS AMORIM MARQUES PEREIRA

146 VICTOR HUGO IWAMOTO

147 CAROLINA PASSOS DIAS LEVY

148 LAYCE MICHAELA ANDREUCCI CASTILHO

149 THIAGO MACHADO DE ALMEIDA MODA FRANCISCO

150 ISABELLE AYASA KOIKE IKEDA

151 PEDRO DARGHAM SIMIONATO

152 BEATRIZ BANA DE CAMARGO

153 HENRIQUE HEIDI SOUZA NAGATA

154 GABRIEL FERNANDES MORALES

155 MATEUS SCHIMIDT COELHO

156 PAULO HENRIQUE MASSAO NAKANO

157 *VINICIUS ZAUPA NEBO

158 GUSTAVO BERGAMO

159 VICTOR MIYAHIRA

160 LUIS FILIPE CONSENTINO NICOLETI

161 LUCCA CURSINO LANFRANCHI

162 FERNANDA HENRIQUE DE SOUZA

163 LUIZ GUSTTAVO YADA MARQUES

164 GUSTAVO DE MOURA BARRADA

165 GABRIELA BORGES DE CASTRO

166 CAIO TEIXEIRA DE BARROS

167 GABRIEL BARA TRINDADE

168 VICTOR HUGO MORO

169 JOAO PAULO GRACIANO

170 VICTOR SOBREIRA BORGES

171 LEONARDO SANTOS PRADO

172 MARCELO KENDI FUZII

173 PAULO ANISIO DE OLIVEIRA JORGE

174 *GABRIELA DE CASSIA CESAR BONIFACIO

175 BRUNO DE OLIVEIRA

176 LAURA PRIETO GARCIA

177 HENRIQUE SIQUEIRA GONCALVES

178 MARINA LUZ FONSECA

179 JOSE EDUARDO MARTELLI JUNIOR

180 JULIANE BERTONCELLO BORGES DA SILVA

181 PEDRO RUSSO GUIMARAES LEITE

182 JOAO VYCTOR BRAS DOS SANTOS

183 MATHEUS ROMARIZ LUCAS

184 WAGNER RUSSO DE A. COSTA JR

185 *GUILHERME SILVA LAMANA CAMARGO

186 BRUNA ALICE MAZINE

187 ALESSANDRA TAKEMOTO

188 MARCUS VINICIUS ALONSO LOPES

189 JULIA RIBEIRO MARTINS

190 CAROLINE MICHEL HAGE MOUSSA

191 VANESSA MIRANDA RABBI

192 DOUGLAS ROBERTO DE GENNARO

193 KAIO TADEU RODRIGUES

194 RAFAEL DA SILVA CAVA

195 LUCAS SANCHES GERMANO

196 **GABRIEL DA CRUZ MENDES

197 GABRIELE ARENA TEIXEIRA

198 EDUARDO R Z MELOTTI

199 GUILHERME SILVA RODRIGUES

200 SARAH MORALES BOQUET

201 ARTUR BIAGINI FERREIRA

202 VICTOR SOUZA LIMA

203 THALES CABULON FERREIRA

204 ADRIELY TURA CARVALHO

205 RABESH NARUMI MURATA

206 JONATHAN AUGUSTO BATISTA CONCEICAO

207 FELIPE BARROS SANT`ANNA

208 JOAO VICTOR RAMIRO DA SILVA

209 MARINA BECHELLI MARTINS PEREIRA

210 DANILO GRADELA SOARES

211 YASMIN YUKO DE OLIVEIRA ENOMOTO

212 ISABELLE TOMAZELA BARIZON

213 ANTONIO TENORIO DE FREITAS

214 MURILO NATERA FUSARO

215 GIOVANNA MOROSIN CORTE REAL

216 EDUARDO DE PAULA ANDRADE NOVAIS

217 DIOGO FILIPE MICALI MOTA

218 ISABELLE SAYURI HASHIZUME

219 RAFAELA DADONA CHIARADIA BRAGA

220 *THAIS TOLEDO DA SILVA

221 NYAHN EKYE FERNANDES DUARTE

222 RAFAEL UEHARA MARTINS

223 AMANDA DE CASTILHO MOTTA

224 *WILLIAM YUTA OKI

225 CAMILLA MAROTTA

226 CAMILA AMORIM SOUSA

227 *MURILO MILANI FASSOLI

228 *BRUNA KAORI TAKAHASHI DE FREITAS

229 FELIPPO DE PAULA JORGE TOSO

230 LUCAS KOMON YI

231 VINICIUS YUDI NAKAMURA

232 BARBARA TEIXEIRA MARTINS

233 PATRICIA BIERRENBACH SOUZA MANARINI

234 LAURA COSTA THOMAZ DA SILVA

235 GUILHERME CLARO THATCHER MILLS

236 PEDRO FELIPE LOPES DA SILVA

237 BRUNO BEZAN COURI DE ALMEIDA

238 THAIS AKEMI MAEDA TAKAGUI

239 GABRIEL RIBEIRO THIELE

240 *MARINA DE SOUZA POLES

241 MARIANA DECRESCI

242 ANA PAULA DIAS CARVALHO PEREIRA

243 LARISSA DE OLIVEIRA CARDOSO FREITAS

244 LEONARDO YUDY PINTO

245 GIULIA NAMI INOUE TANAKA

246 CAMILA CRISTINA FERREIRA

247 CAIO YURI OSAKI

248 PEDRO FAVERO PEREZ

249 MATHEUS GAIDA CARDOSO

250 ESDRAS SEBASTIAN ALVES

251 JULIA VALERIO DA FONSECA

252 GABRIEL VINICIUS PIROVANI VICHE

253 LEONARDO MESSETTI SARTORI

254 VINICIUS MALAGUTTI DOS SANTOS

255 VANESSA DA SILVA NEVES

256 ARTHUR DE PAULA SOUZA

257 FELIPE REIS DE CARVALHO ELIAS

258 BIANCA DE OLIVEIRA SOARES

259 MARCELO BREGANHOLI SILVA

260 GUSTAVO NASCIMENTO RIBEIRO

261 *JOAO VITOR MARCELINO DE ALMEIDA

262 PALOMA BRASILIO VIALTA

263 REGINA MARIKO NAKANO

264 FELIPE FAGUNDES IVO

265 VICTOR AURICCHIO FERNANDES MORGADO

266 LUISA PERGOLIZZI MIRANDA DE CASTRO

267 VINICIUS DE OLIVEIRA

268 GUILHERME PREZOTTO QUECHADA

269 PEDRO AUGUSTO MIRANDA GONCALVES

270 FILIPE GOULART TERRA AUGUSTO

271 *LEONARDO JOSE DA SILVA

272 GUILHERME PENTEADO PEREIRA

273 AUGUSTO BATISTA

274 MATHEUS SANAIOTTE CARVALHO

275 LUCAS SEMENZATO ANTUNES

276 FELIPE SIMIONI SILVA

277 MARCELA ANTERO MARTINS

278 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA

279 KAREN BORINI BATTANI

280 BARBARA GONCALVES ARRUDA

281 LUCA PARASMO BAPTISTA

282 MURILO HENRIQUE AFFONSO COLELLA

283 GUILHERME DE SOUZA BISPO

284 BRUNA TEIXEIRA GOMES CASAGRANDE

285 PIETRA SOBRAL MAESTRINE

286 LARISSA RISQUES

287 RENATO CUNHA DE OLIVEIRA

288 JOAO PEDRO COSTA NOVAES

289 LUIZ FLAVIO VIEIRA JUNIOR

290 ALEX KENDY UTSUMI

291 GUSTAVO FERREIRA DA SILVA

292 JOAO PEDRO DIAS FERREIRA

293 LEONARDO FALCAO VIEIRA

294 ANDRE BASTOS GEBIN

295 MARCELO BATALHA HATTORI

296 THIAGO SAIZ GARCIA

297 JAQUELINE TONDATO MUCCIACITO

298 LEONARDO JOSE RIBEIRO PEREIRA

299 GRAZIELE BALTAR FERREIRA ANTONIO

300 LEONARDO NOGUEIRA BALESTRA

301 VINICIUS GENEROSO SANCHES PONTES

302 LEONARDO QUARESMA GAUDEOSO

303 IGOR SANTOS RIBEIRO

304 BRUNO MAIA SBROGGIO DE FARIA

305 *JOAO VITOR CAPPIO COELHO

306 JOAO PEDRO ARIMURA SCAGLIONI

307 MATIAS MANABU OURA

308 JOAO MARCELO RIBEIRO DO VALE RODRIGUES DE OLIVEIRA

309 LUCAS MARCANTUONO

310 MARCEL NAOKY MISSAWA MOMA

311 *ANA BEATRIZ NUNES DO PRADO

312 PIERRE PRADO EVANGELISTA

313 MATHEUS AKIO UETA

314 VINICIUS CAMPELLO MENEGHINI

315 *MARCELLA GOMES DE OLIVEIRA

316 MARIANA MARQUES AMERICO

317 HENRIQUE OLIVEIRA MÖLLER

318 EMILLY QUINTINO DE SOUZA

319 KARINA SATOMI SUZUKI

320 LETICIA SENTEIO SILLES

321 *ANDRESA MONIQUE DE BRITO SILVA

322 THOMAZ LORCA LEME DA CUNHA

323 *AMANDA CRISTINE DE BRITO SILVA

324 DANTE GIOVANNETTI SILVA

325 JOAO ALEXANDRE DE CARVALHO SANTANA

326 FABRICIO PATTARO

327 **LUCAS CAVALCANTE FONTES

328 GABRIEL BERTAZINI SOARES E SILVA

329 LUIS HENRIQUE FERREIRA

330 FELIPE PINHEIRO LORENZO

331 *PEDRO PUGLIESI RIVABEN

332 DANIEL KENZO KOYAMA AZEKA

333 LUIZ FERNANDO BERNARDINELI BROMBIM

334 FELIPE VIEIRA

335 **TALES GUIMARAES FERNANDES

336 LUIZ FELIPE PEREZ DE SOUZA BARROS

337 MATHEUS MARCIO ARANHA

338 GABRIEL HANSEM COLASANTA

339 LUIZ MIGUEL CYRILLO SAHAO

340 **JONAS VICTOR VIEIRA DA SILVA

341 LUIS GUILHERME DE O. MACUL

342 *VINICIUS YUKIHIRO KUROIWA

343 *MICHELE CARVALHO GONCALVES PAMPLONA

344 RUANNA SAYURI DE LIMA BRAGA AWATA

345 JULIA CARVALHO HEIL

346 GABRIEL DELGADO GURGEL

347 **CINDY FERNANDES CINTRA

348 FELIPE BIANCHI DO O ARAUJO SILVA

349 GABRIEL LUCAS PRADO RODRIGUES

350 IAN ROSSI

351 VITOR REANI

352 MARIA JULIA DE MORAES AKASSAKA

353 FERNANDO BUENO DE LIMA BRANDAO

354 FELIPE BARREIRA MOTTA BAMBINI

355 LEONARDO VALVERDE URYU

356 *IGOR FERREIRA TAVARES

357 HENRIQUE LIMA CAMPOS DE MENEZES

358 RAFAEL DE FREITAS SILVA

359 GUILHERME BUASSALI FREDINI

360 THIAGO PALMIERI PILOTO

361 *GABRIEL HENRIQUE COELHO NAUFAL

362 *VICTOR ULIANA

363 CAIO AUGUSTO ENEAS MUZETTI FERREIRA

364 LEONARDO GONCALVES RIBEIRO

365 JOAO PEDRO NUNES MOLINA

366 NATHALIA NERY SIMEAO

367 *THAIS APARECIDA DA SILVA ORTEGA

368 LUIGI PELISSARI VIZZOTTO

369 LUCCA VITTORIO BELLO

370 *NATASHA ELEN COSTA MENESES

371 *THEO PELLIZZON SEIGNEMARTIN

372 LUAN YOSHIY BOTINI

373 CARLOS GUILHERME DO CARMO SALUSTIANO

374 *GABRIEL FERNANDO KOTESKY

375 GUSTAVO MONTEIRO KRAHENBUHL

376 *MATHEUS VALFRAN SOLEDER

377 FERNANDO CARACA CORREA

378 *FELIPE YUJI SAKODA

379 IGOR EDUARDO SAVIOLI

380 BEATRIZ CIBELE DAVID FURTADO

381 LUAN CARVALHO DE OLIVEIRA

382 **LUCAS GABRIEL DA SILVA SANTOS

383 **GABRIELA TAYNARA ANDRADE DA SILVA

384 GUILHERME HIDEKI AOKI

385 FRANKLIN DE OLIVEIRA SIQUEIRA

386 ANDRE WILSON BIO ALBERTINI

387 PEDRO HENRIQUE CASTILHO ERCOLIN

388 LUANE FERREIRA KROL

389 LUIZ CARLOS DE SOUZA JUNIOR

390 RAFAEL M R S SILVA

391 *LETICIA BEATRIZ CAMARGO VIEIRA

392 BEATRIZ VILLENA NILSEN

393 PEDRO DI CELIO MORAES

394 PEDRO LOPES CHIARADIA

395 ISABELA FERNANDES FRANCA

396 DAVI DUARTE REIS RANGEL

397 MATHEUS FELIPPE DE OLIVEIRA

398 JOAO PEDRO LOURENCO

399 LUCAS WELLINGTON MARINGELLI DE CARVALHO

400 *LUCAS FERNANDES CARVALHO

401 GUILHERME VINICIUS SILVA MATTOS

402 DANIELLI DE ASSIS RIGLER

403 **LUCAS CARILLO

404 MARCOS PINHO BRESSAN

405 VITOR KENZO TAKARA

406 GILBERTO SALES GAMERO JOAO

407 *MATHEUS DA SILVA

408 MATHEUS DENARDI SPAGNOL

409 VITOR MARTINS SALOME

410 LAURA ORIANI

411 MATHEUS MELLO RODRIGUES

412 ANA LUIZA PAIXAO CORREA

413 BARBARA DA CUNHA VIEIRA

414 VITOR RIOS LUCCAS

415 ISADORA GARCIA ALVES

416 *PRISCILA ARAGAO PRATES

417 *GABRIEL NOGUEIRA BARRETO

418 *SAYURI YAMAURA

419 PEDRO H L LINS

420 GIOVANNA PORTO FRANCO

421 **IASMIN SILVA MARTINS

422 DANIEL CHOU

423 **KAUE HONTODIACOS ARAUJO

424 *REGINA DE MORAES FRANCA

425 HENRIQUE LUCIANO CRUZ SANTANA

426 *ELIANDRO ROMANCINI DE CARVALHO

427 LEONARDO DE JESUS VAGNOZZI

428 LUAN SVERZUT PADOVAN

429 LETICIA BEMJAMIM BARROSO

430 LUCAS ROSSIGALLI MAREGA

431 GUILHERME CUNHA LARQUER

432 **MARIA AMANDA CATHARINO DA SILVA

433 JAQUELINE FERNANDA NODARI

434 VICTOR K.O. TAKAKI

435 **VITOR DE SOUZA SANTOS

436 *VINICIUS PERARO DE OLIVEIRA

437 GIOVANA MARTONETO

438 RAFAEL BARBAGALLO MOMISSO

439 RODRIGO AGUIAR SANTOS

440 PEDRO VINICIUS DOS SANTOS

441 **VITOR HENRIQUE BERNARDINO FABRICIO

442 LUIS ANTONIO MASCHIO MARQUES

443 **HIAGO RICARDO TRINDADE PRECISO

444 *LARISSA CRISTINE SERUTI SILVA

445 MATEUS SILVA DE LIMA

446 CAMILA CAMPOS DE CASTRO

447 **JAQUELINE PAULINO DA SILVA

448 SOFIA SALLES LANTYER MARQUES

449 VITOR ZHANG

450 MARCEL RENAN KELEN

451 RENAN KENJI SHIMADA

452 *GUILHERME HECK LARA

453 LETICIA DOS REIS CORREA

454 *RAFAEL MANZONI LEMES

455 GABRIEL ROBERTO DEL VALLE

456 EDUARDO MOLINA FREIRE

457 FELIPE SODRE FICHER

458 **LARISSA DE OLIVEIRA ANDRADE

459 MILLENA DE ALENCAR FERRAZ

460 *JUAREZ BATISTA JUNIOR

461 FELIPE DE PAULA GOMES

462 *VITOR TOBIAS DA SILVA

463 GABRIEL OLIVEIRA PAIVA

464 *RODOLFO HASSMAN FILHO

465 CLARA ELIAS DE OLIVEIRA

466 *VITOR OLIVEIRA GASPAR

467 LUCAS WALLACE MARTINS DA SILVA

468 ISABELLE GALVAO ALVES

469 *LUCAS CATARIN PEREZ

470 *GABRIEL AFFONSO DE FREITAS

471 BRUNO DE LIMA VIEIRA

472 LUCAS CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA

473 VINICIUS TOMAZELLA CHAGURY PALADINI

474 *AMANDA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA

475 **FABRICIO SOUZA DO NASCIMENTO

476 GIANLUCA NARCISO VANNI

477 **YAGO DE SOUZA RODRIGUES

478 PAOLA CRISTAL MACIEL

479 GABRIEL MACHADO RIBEIRO CARVALHEIRA

480 *JULIA GRAZIELA SANTANA

481 LUCAS KAZUO SAKATA

075 - Engenharia de Telecomunicações - integral - São João da Boa Vista

1 ERIC SONAGLI ABBADE

2 GUILHERME GALHARDO

3 HENRIQUE FIGUEIREDO CHERULLI

4 *LUCAS ESTEVO FELIX

5 LUCAS GASPARINI

6 RAFAEL SOZZA FRANCATTO

7 VICTOR TAVARES

8 PEDRO AMERICO TEIXEIRA

9 MAIKON WILLIAM MILITAO DE CARVALHO

10 RINALDO COSTA ROLIM DE MOURA

11 LUCA LORETI

12 LUIZ AUGUSTO LONGATTO ADORNO

13 THIAGO FINARDI PENTEADO

14 VINICIUS AQUINO DA CUNHA

15 MATHEUS DA SILVEIRA SOUZA

16 *ISABELLE MARCANSOLA

17 *MARCELO CYPRIANO MAIOLI

18 *LUCAS VINICIUS DE LIMA MAJOR

19 *GRAZIELLE CAROLINE SEBASTIAO COSSA

20 AMANDA CRISTINA NOVAES

21 BRENO KADLEC NESTO

22 *LUCAS OLIVO VIANA

23 *EDUARDO GONCALVES GOMES

24 *LUCAS DE OLIVEIRA VENTURA

25 CAMILA DOS SANTOS TEODORO

26 DANIEL CLEMENTE FERRO

27 *THALES PIMENTEL ZUANAZZI

28 GUILHERME MARTINS MOTA

29 FRANK GUSTAVSON FILHO

30 *ANDERSON HENRIQUE CUNICO

31 LUIZ HENRIQUE TORRES KURANAGA

32 MURILO JOSE NOVAES MACHADO

33 FELIPE STANCATI CARAMURI

34 **PAULO OTAVIO NASCIMENTO FERREIRA DE OLIVEIRA

35 *ANA CAROLINA ASANO CAMPOS

36 MARIANA PENTEADO SACCHI

37 FABIO DUARTE DA FONSECA

38 GUILHERME PELLEGRINI BERTACINI

39 *MAURICIO AMARO DE LIMA

40 **BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

41 YAN BITTENCOURT PEREIRA

42 PABLO TERRA ARANTES

43 *MATHEUS ZAMPIERI GARCIA

44 ANA FLAVIA LEAL LIBERALI

45 MATHEUS TRAVASIO

46 JEAN ZANELLA CORREIA

47 RICARDO BORGES ALMEIDA MORAES

48 STEPHANIE CAVALCANTI MARTINS LIBERATO

49 JULIA SIQUELLI CAMPOS

50 RAMON OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS

51 MAISA CATINI

52 MATHEUS HENRIQUE BERTOLINI

53 *LUCAS GABRIEL CARDOSO

54 EDUARDO FERNANDES NETO

55 *VITOR HENRIQUE ALBERTO

56 ARTHUR BRIGNOLI

57 MATHEUS CESAR MAROTO

58 *GUSTAVO V DE ARAUJO

59 OTAVIO JOSE DE MENDONCA

60 **LUIS HENRIQUE RAMOS

61 *DANYEL MORAIS DOVAL

62 **LUCAS DA SILVA NASCIMENTO

63 *RAFAEL JOAQUIM

64 GIOVANNA RODRIGUES OLIVEIRA

65 ANTONIO VICTOR BEZERRA LUCENA

66 *VINICIUS BARGAS DE ANDRADE

67 JOAO PAULO DAMASCENO VIEIRA

68 JOSE DIOGO BARAUNA

69 *CLAUDIO SILAS FIGUEIRA ANTUNES JUNIOR

70 VINICIUS BITTAR DE PONTES

71 *MILENA FERREIRA PAGNI

72 HENRIQUE OLIVEIRA MAGALHAES DIAS

73 BARBARA SOARES DE SOUZA

74 DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

75 JOAO VICTOR MARCONATO NEVES

76 ERNESTO MATHEUS RODRIGUES GARCIA

77 LEONARDO ROBERTO TUCKMANTEL

78 *JOAO SCODELER FANUCCI FERREIRA

79 VITOR HUGO SILVA CONCEICAO

80 *GUILHERME MARINO ZANINI

81 *LUCA OLIVEIRA SOUZA

82 DOUGLAS LAMAS DIAS

83 RENAN P. PINHEIRO

84 RAFAEL MAIA DA SILVA

85 **VICTOR SILVA TRINDADE

86 MARCELO HENRIQUE CERMINARO TREVISAN

87 ALISON ANSELMO VOCCI

88 *RAFAELE SOARES TRISTAO

89 DEBORA DA SILVA INACIO

90 *SAMUEL ASTOLPHO SCHUSTER

91 **LETICIA GABRIELLE BORGES DOS SANTOS

92 GUILHERME RAMIRES RUIZ

93 *HENRIQUE RODRIGUES FORNAZEIRO

94 VINICIUS BIZACHE CRUZ

95 *JOAO PAULO CAPASIO ROSA

96 GABRIEL FELIX SILVA

97 **LUCAS ALEXANDRE LIMA

98 **GUSTAVO FERNANDES

99 LUCAS DOS SANTOS SOUZA

100 EDUARDA NOGUEIRA MARTIMIANO

101 GABRIEL RICCI

102 JOAO VITOR DA SILVEIRA ROSA

103 *OSVALDO TURATTI NETO

104 EDUARDO RODRIGUES PERRONI

105 *MURILO REIS TORRES

106 FELIPE TESSARINI DA SILVA

107 *JEAN CARLOS APARECIDO DE MORAES

108 *JOAO VICTOR PACHECO PERUCELO

109 **JOSE LAERCIO ALVES BARBOSA

110 *CLAUDIO HENRIQUE LACZKOWSKI ALBINO

111 HENRIQUE NACARATO MIACHON

112 **ERIC MATHEUS DE LIMA SILVA

113 GABRIEL NOGUEIRA GERALDINI

114 *ADRIANO CARVALHO RAMOS

115 FABIO DA SILVA JOAO

116 ADONIAS GABRIEL RIBEIRO DE CAMPOS

117 FABIO FERNANDO GOES MEDEIROS

118 LUIS HENRIQUE TONELI DA SILVA

119 *ARYANE GOMES DA HORA FONTES

120 *DANIEL DO NASCIMENTO EUZEBIO

121 *ALANA FIDELIZ DA SILVA

122 *GABRIELLY GONCALVES PANCINI

123 *CESAR AUGUSTO SECCO DE SOUZA

124 GABRIEL APARECIDO RAPHAEL DIAS

076 - Engenharia Elétrica - integral - Bauru

1 VINICIUS MASSAKI KANAOKA BENEVIDES

2 GABRIEL LUTFFALLA ESTEVAM

3 RAPHAEL HENRIQUE GADIOLI

4 JULIANA DE ABREU FARIA

5 LUIZ RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA

6 PEDRO RABELO VASCONCELOS DIAS

7 MATHEUS VICTAL CERQUEIRA

8 LUCAS ANTONIO GOLONI BERTOLLO

9 VITOR HUGO PERLES

10 GUILHERME VITAL MACHADO

11 PEDRO CARVALHO SCAREL

12 VINICIUS AUGUSTO CARVALHAES PIMENTA

13 PEDRO HENRIQUE ASSUGENI THOMAZ

14 *GABRIEL BARBOSA DORIA

15 JULIA MENDES

16 VINICIUS KEN SASSAKI

17 EDUARDO TIOMA

18 GABRIEL BROGOTA LOBO DURANTE

19 *LEONARDO ALVES PAIVA

20 SUZANA VILAS BOAS DE OLIVEIRA

21 GABRIELLE POLTRONIERI LO GIUDICE

22 ANDRE DE AZEVEDO COELHO FURQUIM PEREIRA

23 GABRIELA RIBEIRO RAMOS

24 GUILHERME ARELLANO CAMPELLO

25 GUSTAVO YOKOTA IANNOTTI SOUZA

26 LUCAS RODRIGUES TAKAHARA

27 LUIZ EDUARDO MACEDO COSTA FERNANDES

28 *HEITOR AMANTINI MASSON

29 RODRIGO GIULIANI YASHIKI

30 FERNANDA DAMASCENO DE SOUZA

31 DOUGLAS HENRIQUE CABECO LEITE

32 LUCAS NEGRESIOLO LIBORIO

33 LUCAS NUNES DE OLIVEIRA

34 JESSE BARBOSA ROCHA

35 LEONARDO PEREIRA DE ALMEIDA CAMPOS

36 ANA PAULA ARAUJO ALVES DA SILVEIRA

37 **LUAN CASTRO DA SILVA

38 RAFAEL GOULART JANKE

39 NICHOLAS CAMPOS JINSI

40 FABIO YUKIO ONO

41 CAROLINE TIEMI FUJIWARA

42 GABRIEL ALEXANDRE USAI

43 *DAVI BOTELHO ZUIANI

44 VINICIUS CARDIERI LOPEZ

45 *GABRIELLA CAPELLETE RODRIGUES

46 RAPHAEL MELLONI TROMBINI

47 *THIAGO MENAO MOCHETTI

48 LUCAS VENEZIANI COLLEVATTI

49 ARTHUR DE OLIVEIRA ROZINHOLI

50 JOAO VICTOR CAMPOS BERNARDO

51 LEONARDO GALIZIA RIBEIRO

52 RENAN GABRIEL VARONI

53 TIAGO EIDI SASSAKI

54 KELLY SAYURI KAWAKAMI

55 CAIO CREVELARI

56 JULIA REIS CEU

57 PEDRO TURATI DE OLIVEIRA

58 PAULO EDUARDO DE CARLI

59 ARION DONEDA

60 RAFAEL GANEM MACHADO

61 FELIPE ALVARENGA CARVALHO

62 WILBERT THIEYAN OULEE

63 VITOR VECINA DOS SANTOS

64 LEONARDO VINICIUS DE OLIVEIRA TOLEDO

65 ANDRE ALVES COSTA

66 LUCAS SEIJI KIKUCHI IIJIMA

67 *WAULLEN JESUS DO CARMO

68 PEDRO HENRIQUE VINAGRE BRAGA

69 LUIS AUGUSTO LANNARO DE ANDRADE FILHO

70 *LUCAS GIANNELLA DE OLIVEIRA

71 RENATA MAIA ROCHA

72 RAFAEL VIANA BRANT

73 FELIPE DE MOURA MENDES

74 *GUSTAVO OLIVEIRA BARRANOVA

75 EDUARDO VIEIRA FALEIROS CUSTODIO

76 FILIPI PERUCA DE MELO PEREIRA

77 FERNANDO JOSE SOUSA NECULQUEO

78 VINICIUS SANCHES PONTIROLLE

79 KEVIN WUTZL

80 GABRIEL PRANDO RUZENE

81 PEDRO HENRIQUE POLI DOMINGOS DE OLIVEIRA

82 BRUNO YUDY BABA

83 THANUS MIZIARA

84 SOFIA FERREIRA CONTRERAS

85 LUIZ ANTONIO PAVAN NOBILE

86 LAURA ZITELLI DE SOUZA

87 RONDINELLI LEAL BRITO

88 VICTOR OCTAVIO PEREIRA

89 MARCELA TIEMI SHINZATO

90 *GUSTAVO COSTA SALLES SILVA

91 RENAN NASCIMENTO SILVA

92 *LUCAS NOGUEIRA MORAIS

93 EDUARDO ZANTUT WITTMANN

94 MARIA ELVIRA SANTANA SILVINO

95 VITOR ISSAMU SOYAMA

96 BRUNO DIAS TELES

97 GUSTAVO TOMIO NIWA

98 HENRIQUE MARCELINO POSSATTO

99 PIETRO DE CARVALHO PANEPUCCI

100 JOSE HENRIQUE DIOZ RECIO

101 ALEXANDRE BERTINI CONTI

102 GABRIEL BORLOTH SILVA

103 NIKOLAS VERATI VIEIRA DA ROSA

104 BRUNO MONEDA ALBERTO DOS SANTOS

105 MATHEUS SUNAO PEDRASSANI

106 LAIS SANTOS DE LIMA

107 VITORIA MAYUME MURATA

108 THOMAS INUI DE OLIVEIRA

109 **DANILO DE SOUSA LOPES

110 VINICIUS GALLI DE CARVALHO

111 VICTOR ANTONIO MARQUES CARLOS PEREIRA

112 NATALIA AKEMI OSHIRO MENESES

113 *RAPHAEL DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO

114 HENRIQUE MORAU RODRIGUES

115 ARTHUR DINALLI DE ABREU

116 RAFAEL SCIACCO CAMPOS

117 FELIPE IOTTI ZAGO

118 GUILHERME BOCCOMINO MARSELHA

119 FLAVIO FAVARO DE ASSIS

120 GABRIEL PEREIRA SILVA

121 GUILHERME BARROS PACHECO

122 MATEUS FERNANDES DOS SANTOS

123 ANDRE YUTAKA MATSUMURA

124 LEONARDO AKINAGA MOREIRA

125 ROBERTO COSTA CECCATO

126 GABRIEL FARES LOPES PLENS

127 LETICIA ALVES DONIAK

128 *PATRICK PENACHO CARVALHO

129 GIULIO CHINELLATO

130 PEDRO LUIZ MOTTA QUESSADA

131 FELIPE BARBOSA DE OLIVEIRA

132 MAYARA FERNANDA KUSHIMA

133 VINICIUS TAKESHI KAWAMOTO

134 GUILHERME CRISTALDO BARBOSA

135 CLEBER FELIPE DA SILVA JUNIOR

136 MATHEUS ERRERA MEIRA LEITE

137 FLAVIO PACHECO BOSCOLO

138 *MATHEUS PRESTES MINATO

139 TIAGO DOS SANTOS PINHO

140 BRUNA PARREIRA MENDONCA MACHADO

141 FELIPE HORNINK RODRIGUES

142 CESAR YUDI KURAMOTO

143 PEDRO HENRIQUE AVI

144 MATEUS COLACO DE SOUZA PEREIRA

145 FERNANDO TOGNOLI MUNHOZ

146 VICTORIA RIBEIRO SILVESTRE

147 *GABRIEL MORAES DA CRUZ

148 **NAYARA LEAL DOS SANTOS

149 ENZO BUSTAMANTE JUNCO MENDONCA

150 VINICIUS VASCONCELOS CASSALHO

151 GABRIEL RIBEIRO BENEDITO

152 MATHEUS RIGATTO BRINO

153 BRUNO SIGNORI ARANTES

154 LUCCA DELCHIARO COSTABILE

155 FELIPE FERRAZ RAMALHO DE OLIVEIRA LIMA

156 SUSI MIZUKAMI MASSUMOTO

157 ALI MAHMOUD RODRIGUES ABDALLAH

158 MOISES CROCHIQUIA LOPES

159 PEDRO HENRIQUE FERREIRA MENDES

160 NALIM ANGELO DE SOUZA

161 GIANLUCCA VASCONCELOS PUGLIESI

162 HENRIQUE FRANCISCHETI CALIL

163 MARCELO OTANI MARQUES DE SA

164 LUCAS FUJI RATAGAMI

165 *BARBARA SAMPAIO FERNANDES TRIBINO

166 LUCAS MATSUNO DA COSTA

167 BEATRIZ RODRIGUES BERGAMO

168 FERNANDA FERREZI LOPES

169 SAMELA TEIXEIRA LOURENCO

170 *TAINARA SOARES MENDES

171 MURILO LOPES ANDRADE

172 GUILHERME NIELSEN DIAS

173 MATHEUS PILON GAIOTTO

174 GABRIEL TRANSLATTI FURLANI

175 ARTHUR QUERIDO LOPES

176 VINICIUS MASSATSUKI VENES HIRATA

177 *VITOR HUGO GUILHERME

178 **SOFIA GELIO DA SILVA

179 *VINICIUS DE BARROS SILVA

180 MATHEUS YUJI SHIRAISHI

181 PHABLO ALEXSANDER FERREIRA CANEDO

182 *MATEUS OLIVEIRA DE ALMEIDA

183 LEONARDO ARANTES FRANCESCHINI CHADE

184 LUIZ FERNANDO TOSO

185 PEDRO MENDES DE SOUZA

186 RICARDO BRUZA MOLINO

187 GIAN CARLOS PACIFICO

188 *GUSTAVO RUGGERI MARTINS

189 RODRIGO ROJAS RIBEIRO

190 *GUILHERME AUGUSTHO ALVES BUENO

191 LUCAS FLAVIO REIS MAZZETTO

192 BERNARDO PELLICIARI

193 JORGE MARCELO DEL LLANO RISCO

194 GUSTAVO HENRIQUE BARRETO GIMENIS

195 RODOLFO BARBUENA DE CARVALHO

196 GUSTAVO STEFANO ORTOLAN DE OLIVEIRA

197 *GUSTAVO HENRIQUE BENSO

198 VINICIUS PISTORE CESSEL

199 *PEDRO ARTHUR SARDINHA VICENTE

200 *BEATRIZ MAFFEI RODRIGUEZ

201 GABRIEL VICTOR ALVES FEITOSA SILVA

202 *BRUNO BERBARE DE ARAUJO

203 LEON RICARDO LAZZERINI

204 ANDRE CHIERIGHINI

205 VICTOR NAOYUKI HAGA TANIZAKA

206 LUIZ ALBERTO OLIVEIRA MIMIM

207 LUCAS DE BESSA GONCALVES

208 LARISSA PIRES OTONI

209 MARCUS VINICIUS DA SILVA MARTIN

210 *ROBERTO CAMPOS DOS REIS JUNIOR

211 KELLY TELES OGAWA

212 GIOVANNI KOBAYASHI DO AMARAL

213 HENRIQUE WEBER SOEIRO

214 GABRIEL PINHEIRO LEAO

215 *THOMAS MIGLIORUCCI BUZATA

216 RAFAEL NOGUEIRA CARNEIRO GENTIL

217 LEONARDO DE ALMEIDA GOZZI

218 BRUNO SILVA BARRETTO

219 VITOR DE MARQUE QUIRINO

220 LEONARDO SOUZA CERRUTTI

221 EDUARDO MARCON

222 GABRIEL TABORIANSKI LIMA

223 ALEXANDRE DE SOUZA AMORIM

224 WILIAM SHOJI YOKOTA

225 *MARISA DE LIMA SILVEIRA

226 ENZO POMARO BAGATELLA

227 **LARA VANZELA MARCELINO

228 VITOR MOREIRA BASTOS DIAS DA SILVA

229 JOAO VITOR CHIORATO BIAGIONI

230 *LEANDRO GIUSTI MUGNAINI

231 GUSTAVO YUKEN KAWASE MAIZATTO

232 PEDRO PINCINATO GUT

233 GABRIEL GONCALVES RIBEIRO

234 *GUSTAVO DE OLIVEIRA GOMES PEREIRA

235 LUIZ GUSTAVO CHINELATO SETTEN

236 CLORYS CONSTANCIA GONCALVES E CASTRO

237 RAFAEL CARVALHO RIPAMONTE

238 RAFAEL GERALDINI FRANCISCO

239 **CAIO VINICIUS DA SILVA

240 GABRIEL DE MORAES PALMEIRO

241 JOSE EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

242 JOAO PEDRO CREADO DE OLIVEIRA

243 NIKLAS GABRIEL LJUNGKRANTZ

244 LAIS PEREIRA DI GREGORIO

245 VICTOR M. A. MIRANDA

246 WITHOR FARIAS DE CARVALHO MENEZES

247 **LEON TENORIO DA SILVA

248 LEONARDO ZANETTI MACHADO

249 *VICTOR SENDAI MARUYAMA

250 EDUARDO DE CASTRO ANDIA

251 *DANIEL HIROKI YAMASHITA

252 THALES PEDRO SILVA ESPERANCA

253 ANA CLAUDIA MESSIAS

254 ANA CLARA EMY SHIRAIWA KUNIYOSHI

255 EDUARDO HENRIQUE DA SILVA

256 FABRICIO DE ALBUQUERQUE RAMOS

257 *BRENDA LARISSA PESSOA COSTA

258 MARIETA CANELA ESTEVAM DOS SANTOS

259 *TIAGO VITOR BOCHNIAK LEAO

260 ERICK DE OLIVEIRA TEIXEIRA

261 MATHEUS CASTALDI CID

262 LEONARDO SEIJI NOZAKI

263 RAFAELLA VICTORIA SILVA PAFARO

264 ENRICO ADAMI TUCUNDUVA

265 MELISSA ALONGI CURTO

266 MATHEUS LUIZ DE OLIVEIRA

267 EDUARDO HENRIQUES DE SOUZA OLIVEIRA

268 MATHEUS PAZ GAMBA

269 BRUNO FITTIPALDI TANI

270 MATHEUS SAROM QUEIROZ TOMAZ

271 LUIS FELIPE ALVES DE OLIVEIRA

272 **ELIZABETH DA PAZ OLIVEIRA

273 PAULO VINICIUS DA SILVA MEIRA

274 VITOR B RAPOSO

275 AMANDA FELIX RABELO

276 DANILO YUJI ALVES CORREIA

277 *ISABELA OLIVEIRA COSTA

278 GABRIEL HIDEKI OGASHAWARA

279 HENRIQUE CASTRO RIBAS DE SOUZA

280 ALVARO VALENTIM PEREIRA DE MENEZES BANDEIRA

281 FERNANDA RIGONI PERON FERREIRA

282 MURILO LEONE

283 MARCELO CODINHOTO

284 *RODRIGO TOSHIO OGASAWARA TAHARA

285 ISABELA MORETI DE FARIA E SOUSA

286 VITOR UREL CARNEIRO

287 LUIS FERNANDO PUPO DE MATOS

288 VITOR HUGO FERNANDES OLIVEIRA

289 JOAO PEDRO DARC CLETO DOS SANTOS

290 JULIA APARECIDA LEARDINI

291 LUCAS HAIEK KENCHIAN

292 DANIEL RODRIGO PAMIO LOPES

293 RAUL LOPES GOETTEN

294 *RODRIGO AKIYOSHI WATANABE

295 JOAO ROMERO DE PADUA BICEGO

296 RODRIGO SEITI SACAY

297 VINICIUS CAVALCANTE LEITE

298 ARTHUR CAMPOI PELUCO

299 MARIA JOSE BARBOSA VILELA DIAS SELLI VALTER SELLI

300 WILLIAM DA COSTA FONSECA

301 GUILHERME DE ALMEIDA PONCE

302 FELIPE ESTRADA NUNES DA SILVA

303 JAQUELINE MELO DOS REIS

304 LEONARDO APOLINARIO FERREIRA

305 *GABRIEL DA SILVA BORGES DE MIRANDA

306 PEDRO RAMOS DE GODOY

307 DOUGLAS VICTOR KIM

308 *JOAO LUCAS MOREIRA DA SILVA

309 FABRICIO PAVANIN DA SILVA

310 *LUIZA GONCALVES CARRASCO

311 *DANIELE SANTOS JOSE

312 FELIPE RYU NAKAMURA

313 FELIPE MASSASHI FUCAMIZU

314 LUIZ AUGUSTO DE LIMA MACHADO

315 WILLIAN KENJI TAKARACY

316 LI JUN JIN

317 *HELIO HUGO FAGANELLI MARTINS

318 GABRIEL HENRIQUE DE MARTIN ANDRETTA

319 LEONARDO BONACIN DE ALMEIDA

320 **FLAVIO HENRIQUE LODI SILVA

321 RAFAEL RAMOS REBELLATO

322 *RODRIGO TEIXEIRA RIBEIRO DA SILVA

323 RAFAEL CAVASIN TARARAM

324 JOSE RICARDO FERRARI LONGHINI

325 LUCAS TOLEDO PASTORI

326 CAIO DE OLIVEIRA PARIZ

327 THALLES DEMETRIO FERREIRA SANTOS

328 *JOAO DE SOUSA LUZ

329 *JOSE GERALDO DE OLIVEIRA RANGEL SALIBI

330 ISABELA ANDRADE MIGLIORUCCI

331 **EBER ADAO DE MENDONCA

332 DIOGO ROSSATO PONTES

333 *GABRIEL MARQUES GUIMARAES

334 GUSTAVO SEIJI UETI

335 LAERSON KELER MACHADO CORREA JUNIOR

336 GUILHERME GONCALVES LUVIZOTTO

337 JOAO PEDRO DE ALMEIDA FIGUEIREDO

338 **ALLAN FELIPE PETERLINE

339 CAIO HENRIQUE DANIEL

340 ERIC DE OLIVEIRA GUILHERME

341 JOAO VITOR HERNANDES

342 *VICTOR FUGANHOLI

343 *MARCOS PAULO CAEIRO ANDRE DE MOURA

344 MARCOS FERREIRA VILLAR COELHO

345 LUCA FONSECA MACIEL

346 *GIORGE GASPAR DA COSTA

347 VINICIUS GOMES DE LIMA

348 VITOR ROLIM CARDOSO

349 BRUNO AGUIAR CASCAO

350 JOAO VICTOR FANCHINI DE AZEVEDO

351 IVAN GUIMARAES SLYWITCH

352 *RODRIGO BERINI TAMAKI

353 CAIO ZORZENON

354 MATHEUS HENRY LOPES COSTA

355 *MARIANA PEREIRA SIQUEIRA

356 ANDRE SANCHES KANNO

357 POLYANA JAKELYNE DOS SANTOS SILVA

358 ALEX FERNANDO SANTOS BAENA PINHA

359 VINICIUS JOSE MONTEIRO

360 BRENNO CORDEIRO MORAIS DOS SANTOS

361 FREDERICO NEME RIBEIRO

362 JOAO VITOR DE SOUZA LISBOA

363 CHRISTIAN KODAIRA GOES

364 ALINE MARIA DO NASCIMENTO

365 ERIC YUTAKA NAKASHIMA OMOKAWA

366 *WESLEY YOSHITAKE NAKAMATSU

367 ISABELA MARIA BARROS GOLDONI

368 GUSTAVO RODRIGUES LOPES VIANA

369 LUCAS DIBO MICUCCI

370 LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA MATTOS

371 PEDRO CARAMICO STEFFEN SANTALIESTRA

372 PEDRO RUIZ CARVALHO TOSIN

373 ANDRE YUUKI YAO OKABE

374 BRUNA MAYER PAVAN

375 **JONATHAS RODRIGO DE GRANDE

376 HENRIQUE NAOKI TERUYA

377 ALAN YUDI WATANABE

378 **RODRIGO YUJI DA SILVA

379 PEDRO HENRIQUE JINNO CARVALHO

380 **JANNEFFER KATHLEEN COSTA SILVA

381 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO

382 MATHEUS INVERNORT NUNES

383 *LUCAS MURILO DA COSTA

384 GIOVANNI BRUNO

385 **JULIANA FERREIRA ALVES

386 **LEONARDO HENRIQUE DA SILVA CAMARGO

387 GABRIEL MONTAGNI DOMINGUES FILHO

388 JOAO CARLOS PULZATTO DIGUE DE CARVALHO

389 **EMANUELLE FERNANDES GOMES DA MATTA ALMEIDA

390 *GUILHERME HOSODA SOUZA REIS

391 FABIO DAVI ANDRADE DE ALCANTARA

392 LIN JINGFENG

393 LUCAS SILVA ZANCHETA

394 *FELIPE EDUARDO FLORENTINO

395 DANIEL BARBOSA LOPES

396 VINICIUS BARBETTA ITIMURA

397 LEONARDO DOS REIS SOUZA

398 MATHEUS SILVA TEK

399 *FELIPE MARQUES

400 *WALISSON CAETANO RAMOS

401 EDUARDO TORRES MENDES DA SILVA

402 MATEUS OZOLIN DE BELLIS

403 JULIA ROCHA BELIZARIO

404 GABRIEL BORDINI LIRA

405 CAMILA KANASHIRO DE SOUSA

406 KAIQUE KARUT MOREIRA

407 RODRIGO DIAS DA COSTA

408 *VICTOR YUJI FUJIYAMA

409 *DEBORA SILVA DE SOUZA

410 GUILHERME VINICIUS PINHEIRO DE FREITAS

411 GABRIEL ROSSI DOS SANTOS

412 **SERGIO SIQUINELLI MARCELO

413 LEONARDO PEREIRA MORENO

414 *JOAO PEDRO BIZZI VELHO

415 RODOLFO COCHI BEZERRA

416 LAURA CORREIA CASTILLO

417 *ESTEVAN AMADOR BRUDER PAULINO

418 ROMULO LIVRAMENTO RUAS DE ABREU

419 FELIPE YUJI HATANAKA

420 PEDRO CARRAVIERI DE ALMEIDA CUESTA

421 VITOR SOUTO DOS SANTOS

422 *ALLAN MACHADO BARBOSA

423 LEONARDO DE ABREU CIRIACO

424 *DANIEL LOUZADA MARCONI

425 *CAMILA HIROMI TANAKA

426 GUSTAVO MARSOLA BORGES DA SIVLEIRA

427 *AMANDA BINOTTO

428 *WELLINGTOM RODRIGUES DA SILVA

429 GUSTAVO PACOLA GONCALVES

430 **HENRIQUE SANTIAGO DE LIMA

431 FELIPE NETTO BONILHA

432 ANDRE LUIZ RODRIGUES COSTA

433 MATEUS RODRIGUES DA SILVA

434 LETICIA BORGES MEDEIROS

435 HENRIQUE MOREY PEREIRA

436 PEDRO NORONHA FAGUNDES

437 *LUCAS GABRIEL PANCIERA

438 BRUNO DE CASTRO ROVERCI

439 *RENAN HENRIQUE BERTONI PONTES

440 GIOVANNI DE ALMEIDA VENERANDO

441 BRUNO CASTALDELLI CHARALLO

442 FERNANDO TONIN FRAGUAS

443 ALDO CARANDINA NETO

444 *EDUARDO GUILLARDUCCI MORAES DA SILVA

445 *JOAO VICTOR SOARES

446 *GIOVANI JOSE MARCONI DOS SANTOS

447 GIULIANO ROBERTO PROFETI

448 KARINA LUMI DUQUE KURODA

449 *DANIELE YOSHIE TANAKA

450 RAFAEL D ARTIBALE CAMPANHOLA

451 GABRIEL MARTINE BRANDAO

452 VITOR LEITE MOREIRA

453 *RICARDO TEIXEIRA FABI

454 IVAN CARREGA

455 RICARDO LUIS BERTOLUCCI FILHO

456 ALISSON RAMPAZO AMADEU

457 **JHONATAN HENRIQUE DOS SANTOS VAZ

458 GABRIEL ROMANO DOS SANTOS

459 *ADRIELLE DEBORA RICARTE

460 TACIO MARQUES CUNHA

461 FERNANDO DOMINGUES DOLCE

462 NATALIA PUPO FARIGO

463 **VINICIUS CERQUEIRA NASCIMENTO

464 **JHONATAS SANTOS DE JESUS CONCEICAO

465 GUILHERME PICHELI GIACOMINI

466 LARISSA CASSIANO GALAN

467 **DIOGO VIDAL CABRAL

468 *LEONARDO CAMARGO MARQUES

469 LEONARDO ANDRE PERLES

470 IGOR FELIPE FURTADO DE OLIVEIRA

471 LEONARDO SABINO SALES CAMARGO

472 ALEXANDRE AUGUSTO ALFONSO

473 LARISSA DE CASTRO BONADIO

474 ALISSON ARIEL PAK VASCONCELOS DO CANTO

475 **MATHEUS CORREIA DE CARVALHO

476 **ERIK BEZERRA PEREIRA DA SILVA

477 *ALEX JUNIO RIBEIRO CAMPOS

478 **JULIO LUIS RIBEIRO DA SILVA

479 **VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA

480 **MARCO ANTONIO DE CICCO DE SOUZA

481 *GABRIEL SCOTA FERNANDES

482 KELVIN JOSE CAVALCANTE

483 **MURILO HENRIQUE TEODORO MACEDO

484 EDMILSON HOMMA JUNIOR

485 **LUIZ ALEXANDRE CALADO MOURA

486 MATHEUS PIZARRO MARQUES

487 *THIAGO CRISTIAN DA CUNHA

488 ANDRE KIYOSHI SAVAZAKI

489 *GABRIELA ROSSINI

490 CAMYLLA BIGHETTI PEREIRA GARBIN

491 *RENAN PEDRO ZULIAN FERREIRA

492 *LEANDRO AFONSO RAPOSO BOTCHKAREV

493 *MATHEUS DE MOURA CHAPARRO

494 *PAULO AFONSO VARANDAS

495 *FELIPE RIBEIRO NEMETH

496 **JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GARCIA

497 **VINICIUS GOMES FRANCO

498 GIOVANI BRUNO CICONE

499 *BRUNO GIULIATTI WINTER

500 ISAAC MELQUISEDECH CHIAPETTA ALVES OLIVAL

501 RODRIGO RYUITI TOMITA SAKAMOTO

502 THIAGO BELFORT MANZANO

503 *JOAO FELIPE DE CAMPOS GOTO

504 BRENO BARROS BUENO

505 LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA

506 ARYEL CHIARELLA VALE

507 *RODRIGO DUTRA DE FREITAS CARDOSO

508 **JOHN DAVID VENANCIO

509 ANDRE LUIS FURLAN MORAL

510 *CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CARACHO

511 **GABRIEL DA SILVA GONCALVES

512 GABRIEL BARBOSA CANDIDO

513 JOAO VITOR FREIRIA YEDA MACEDO

514 **SAMUEL FREDERICO DE OLIVEIRA

515 **WESLLEY RODRIGO DA LUZ

516 FELIPE SOUSA DAMY

517 *GUILHERME LUGON DE SILLES SODRE

518 CAROLINA DE PONTE

519 CAIO CESAR SARTORI JUNIOR

520 *GUSTAVO GATTO

521 *JACSON LOPES LEAO JUNIOR

522 EDUARDO AUGUSTO TAKEMURA

523 *DAVI D. BETONI

524 **RENAN DE SOUZA ROJAS

525 LARS MATHEUS VALENCIA DANTAS

526 MATHEUS ANDRETA PASSARINI

527 LEONARDO VICENTE NEVES DE CANDIDO

528 JONAS AUGUSTO TAGLIATTI

529 JIACOMO VALADAO DE FREITAS

530 **JOSE WILLIAN FERREIRA JUNIOR

531 LUCAS IZEPPE CESPEDES

532 *LUCAS DUARTE NETO

533 *JOSE DIOGO SOUSA FONSECA

534 **RAQUEL DOS SANTOS SILVA

535 VINICIUS HENRIQUE BARBOSA VERSOTTI

536 DOUGLAS GARCIA MAXWEL

537 ARTHUR LEVY CASOTTI

538 VICTOR VELOSO VIEIRA RAMOS

539 LEONARDO XAVIER BRASIL

540 **MOISES FRANCISCO RIBAS DOS SANTOS

541 **ISABELA DOS SANTOS PEREIRA

542 VICTOR OLVERA DO LAGO

543 *RENAN CIRINO BAIRRAL BUENO

544 *VINICIUS AFONSO

545 *LIENY KASHIO PRADO

546 *PAULO HENRIQUE ALEGRE DE SOUZA

547 MARCELO OLIVEIRA DE JESUS JUNIOR

548 LUCAS DE PAULA VALLILO

549 **ARTHUR PEREIRA GOES DOS SANTOS

550 **RICARDO JOSE PERUZI

551 *JULIANO NATALINE ROSA DO NASCIMENTO

552 **GUILHERME HENRIQUE TRABUCO

553 **MARCELO MASTRANGELO JUNIOR

554 **DANIEL VIEIRA LOPES

555 DIEGO QUIRINO GODELLI

556 *JOAO PAULO DE MELO

557 **GABRIEL SOUZA DA SILVA

558 MARIANA PORTO MORATELLI

559 MATHEUS DE SOUZA BUZOLIM

560 *THOMAS RODRIGUES DE ALMEIDA VAZ

561 *FLAVIO ANDREUS DE OLIVEIRA

562 *DANIEL MANCHENHO JUNIOR

563 *ARTHUR NASCIMENTO ROSETA

564 **MARCOS RAPHAEL ANTUNES DA SILVA

077 - Engenharia Elétrica - integral - Guaratinguetá

1 DOUGLAS DIZERO FREITAS

2 ERICO NOGUEIRA ROLIM

3 ANDRESSA FERNANDES MATHIAS

4 MATHEUS GOYA OUTI

5 JOSE IGNACIO HERRERA

6 WILLIAM DO PATROCINIO SOUZA

7 GUSTAVO FAIA FAGUNDES

8 JACQUELINE RIBEIRO BARBOSA

9 PAULO VITOR PEREIRA DE OLIVEIRA

10 PEDRO DE SOUZA MILLER

11 HECTOR HENRIQUE FRANK DE OLIVEIRA

12 PEDRO STAGE DOS SANTOS

13 VICTOR BENITO R. A. PEREIRA

14 MATEUS MARTINS TORRES

15 ILTON ANDREW SILVA LUZ DOS SANTOS

16 GUILHERME SUGIURA

17 GABRIEL HIRO OKADI

18 ARTHUR ICHIRO MOREIRA MANABE

19 VICTOR PAGANOTTO CARVALHO FREITAS

20 SOPHIA MARIA PRADA ESTRELA

21 GABRIEL PUDO CIACCIO

22 VICTOR THIAGO FERRARO

23 JOAO PEDRO PEREIRA MATSON

24 MARCO ASUNCION DOS SANTOS CABALLERO

25 NATHALIA FERNANADA VIANA RODRIGUES

26 ADILSON MOREIRA CONDESSO FILHO

27 *JULIANA MARQUES DA CRUZ

28 ISABELA MANSUR CAETANO

29 JOAO LUCAS ABREU SCANAPIECO

30 PAULO ANTONIO LESSA CAPELO BELINI PINO

31 JOAO MARCELO GARCEZ RIBEIRO

32 FELIPE AVILA GRITTI

33 **ANDRE FELIPE RAYER BRASIL

34 **GUILHERME PEREIRA ALBINO DA SILVA

35 PEDRO LINHARES TRISTAO MOREIRA

36 HIGOR FERRAZ VILELA

37 MARIA GIULIA MARTINS

38 *RAFAEL MONTEIRO MARQUES

39 ARTHUR NETO DOS SANTOS

40 AIRTON LEMES DE OLIVEIRA JUNIOR

41 SABRINA MAYUMI OGITA IACABO

42 GABRIEL YOUSSEF CAMPOS

43 JOAO VITOR PELLICORO LINS BAIA

44 BRUNO HIDEKI YOSHIDA

45 GIOVANNA CALABRESE DOS SANTOS

46 DANILO AUGUSTO COMINATO PEREIRA

47 GUILHERME RODRIGUES BASTOS

48 *VINICIUS FREIRE DE OLIVEIRA BORGES

49 GABRIEL SILVA RIBEIRO

50 FABIO KIYOSHI ICHIMURA

51 MATHEUS TINHEIRA DO PRADO

52 *BRUNO BIRAI CARDOSO DE OLIVEIRA

53 VINICIUS GOMES DE AMARAL

54 PEDRO RICARDO RIBEIRO PEREIRA

55 LUCAS TURANO MACHADO

56 WEIBER AURELIO XAVIER DE SOUZA

57 GUSTAVO FERNANDES CORREA

58 **SAMUEL CARDOSO ZAMPOLLI FRAGA

59 KEVIN NAOTO UEDA

60 SIMON PEDRO DE TOLEDO PIZA RAMPAZZO

61 MARCOS VINICIUS VIEIRA TAKAHASHI DA SILVA

62 PEDRO HENRIQUE SILVEIRA

63 IVANNA CASTELLI

64 GUSTAVO YUITI MORISHITA

65 RENATO KENNITI SILVESTRE AGATA

66 ENRICO REMISTICO CAPRECCI

67 MARIA ANDRADE MALDONADO CAMPOY

68 JUNA CHAGAS CARVALHO

69 GUILHERME GUEN HAYASHIDA

70 **NATHALYA ALINE DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA

71 ERIC YUDI GOTO

72 FERNANDO YUJI NISCHIGUTI

73 GABRIEL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

74 *RODRIGO CARVALHO GUERRA

75 *FABIO AUGUSTO ABREU GAMA DOS SANTOS

76 EDUARDO DE OLIVEIRA ESPINOSA

77 CLAUDIA MAYUMI TAKARA

78 PEDRO LUIS YENDO FUJIWARA

79 CAROLINE AKI ISHII

80 PEDRO VILLAS BOAS DIAS

81 FELIPE RUDOLF DEPIERI ZWETSLOOT

82 ALEXANDRE CASELLA SPELTRI

83 LUCAS DE CAMARGO MAINENTE

84 LEONARDO SOARES CUNHA

85 **GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA SILVA REIS

86 GUILHERME CAVALCANTE DA SILVA SOUZA

87 GUILHERME FRANCISCO FERRACI SILVA

88 BRUNA SALES DE MORAES

89 LUIZ FERNANDO HIDEKI MAKINO OGATA

90 MATHEUS BASTOS SMIDI

91 GABRIEL SCARAMBONE SILVA

92 **LEONARDO DOS SANTOS MARCONDES

93 *THASSIA PINE GONDEK

94 *VICTORIA CARDOSO DA SILVA

95 ITALO GABRIEL TIBURTINO SANTOS

96 RAFAEL TEIXEIRA NETO

97 VICTOR KENJI HIRATA

98 GIUSEPPE PIOVESAN SAVASTANO

99 FERNANDO PICOZZI COELHO

100 BRUNO VINICIUS ESPIR TRINDADE DE FREITAS

101 DOUGLAS PAULO DE LIMA

102 VITOR YANG CHIBA

103 FLAVIO ALEGRETTI RAMOS

104 ERIKA M. GRASNOFF

105 DANILO SAMPAIO MAGIRI

106 ANA MARCELA WADA COSTA

107 OTAVIO SOARES DO ESPIRITO SANTO LIMA

108 HEIMILLY LAVELLE DA SILVA

109 *FERNANDO HENRIQUE VELAME NICHIO

110 LUCAS KENJI YANO

111 *EDUARDO ARAUJO CORONADO

112 *TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS NETO

113 MARCOS PAULO KUNRATH

114 LUISA PEREZ YAMAUCHI BAPTISTA

115 LUIS FELIPE SILVA ELIZEU

116 *LAIS CAMPOS OLIVEIRA

117 GUSTAVO YUJI HAYASHI

118 GUSTAVO RISSO GURGEL DO AMARAL

119 ANNELISE YURI SAKURAI

120 LEONARDO CASTRO MENEZES DA SILVA

121 RAPHAEL CARDOSO GONELLA

122 **GUILHERME FORTES SOUTO

123 ALAN CESAR MUNHOZ LOPES

124 *GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS

125 HELDER PIRES GAMA

126 **GUILHERME DO NASCIMENTO CASSEMIRO

127 *EDUARDA DE PAULO COSTA

128 LEONAN MALAGUTI FERREIRA

129 ISAAC CRUZ LEITE MACHADO

130 *LUCAS VIGNADO

131 LEONARDO ADERALDO VARGAS

132 *GUILHERME FONTES DUARTE

133 SARAH BALINT CRUCIOL TOBIAS

134 LUIS GUSTAVO COLOZZA BARIN

135 RODRIGO BERTONCINI DIAS

136 ESTER MARTINS FORMIGA XAVIER

137 EDUARDO FRANCE BENEDITO

138 VICTOR ALEXANDRE MACEDO GURJAO SILVEIRA

139 **FERNANDO VICTOR DA SILVA

140 CAIO VINICIUS PENNA REGIS

141 IGOR TRIVELATO LUCIO

142 DAMIANE ARIELA HELLWALD BARALDI

143 MARCOS CAMILO DITTZ JUNIOR

144 MATHEUS SERGIO DA SILVA

145 PEDRO DA SILVA MACHADO

146 THAIS CAROLINO RAMOS

147 **YASMIN MARTINEZ PERES

148 CAROLINA BARROSO SANTI

149 TAMARA NUBIA NUNES MATAMALA

150 *JOAO VITOR MADURO ALVES

151 JOAO PAULO MARUYAMA DA SILVA

152 ANDERSON SILVA MACIEL

153 MARIO AUGUSTO APARECIDO

154 LEONARDO MENDES DE MORAES

155 MIGUEL CASAGRANDE BIGNARDI

156 GUSTAVO YUKIHITO ANZOU DE SOUZA

157 LUIZ FELIPE MENDONCA RIBEIRO

158 CAROLINE MARIA NEGRISOLI GARCIA

159 FERNANDO CUCHI RODRIGUES

160 STEFFANI RODRIGUES FERREIRA

161 *BRUNO KENZO SUZUKI

162 MATHEUS GUERRA JUDICE MESQUITA

163 RAPHAEL ALENCAR GONCALVES DA SILVA

164 *CONRADO MENECUCCI RIBEIRO

165 *MATHEUS FERREIRA SILVA

166 KALLIL DE MAGALHAES COSTA

167 ARTHUR CONDE AMBROSIO DE LIMA

168 *GABRIEL KENIG

169 *LEANDRO SILVA DE DEUS

170 MARIANA RUIVO RABELLO DE LIMA

171 LEONARDO BORGES DE SOUSA

172 *MARCUS VINICIUS DE MIRANDA CIOCHI

173 *MARCELO ESTEVES DA SILVA JUNIOR

174 *MARCUS VINICIUS SIMOES

175 *MATHEUS AUGUSTO DE CASTRO SANTOS

176 *JAINE MERCIA FERNANDES DE OLIVEIRA

177 THAIS CURTO TAVARES

178 NICOLE CARVALHO DE SOUZA

179 *ALISON DE SOUZA

180 *MAYARA PEREIRA CERRUTI

181 MARVIN MASAYUKI ISHII

182 *JOAO VITOR DIAS MENDES LEMOS

183 RODRIGO KENJI YALY AOKI

184 MATEUS DE MIRA SILVA

185 **ISADORA ROSA DE FREITAS MUNIZ

186 *DIETRICH MOREIRA DE LIMA MORAIS RIBEIRO

187 EDUARDO AUGUSTO BATISTA ROSSATO

188 MATHEUS PEREIRA SCORSATTO

189 PEDRO ARAUJO GABRIEL

190 FELIPE GLOVACKIS DE OLIVEIRA

191 **HELOISA CAMPOS ALVES

192 ANA BEATRIZ TIBUCHESKI MIGUEL

193 BRYAN S GALANI PERNAMBUCO

194 NICOLE DE OLIVEIRA LINARES

195 MATHEUS YUDY KAZAMA

196 GILCO CASSANHO FORSTER

197 PEDRO VICTOR FIGUEIRA

198 *VINICIUS ALEXANDRE DOS SANTOS CORDEIRO

199 THEODORO GAMA DA MATA

200 *VINICIUS NATAN DE OLIVEIRA

201 CAROLINE BRANDAO

202 PEDRO ALBERTO DE OLIVEIRA NEVES

203 JOAO VICTOR VIEIRA DOS SANTOS

204 JOAS GONCALVES SANCHES

205 VITOR BRUNO KISNER DE SOUZA

206 *LUCAS FRANCO DE ARRUDA

207 *LUIZ GUILHERME KASPUTIS ZANINI

208 *JHESSICA VICTORIA SANTOS DA SILVA

209 **JONAS FELIPE MODENA DE MORAIS

210 RAFAEL BARBOSA TANAKA

211 JONAS FONTES SOLER

212 CAIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO

213 FELIPE SPINELLI TEIXEIRA

214 MATHEUS ROSSI PORTO

215 FRANCISCO LANA PATTO DOS SANTOS

216 **MOISES ARAUJO DE MOURA

217 *DAVI NUNES MARTINS

218 **LUANA CUNHA DA SILVA

219 ALESSANDRO JOSE DA SILVA FERRIERA

220 VITOR JUN YAMADA

221 HENRIQUE BAPTISTA FERNANDES

222 *LUCAS ALVARES DE QUEIROZ

223 JOAO VITOR LOPES VIDAL

224 *BRUNA RODRIGUES BARBOSA

225 LARISSA MARTINS GARCIA

226 GABRIEL BOTELHO PEREIRA

227 RHAYSSA YUKARI SEINO

228 GABRIEL SOUSA RODRIGUES

229 *LUIS GUSTAVO RUFINO DE SOUZA

230 MARCUS VINICIUS TEODORO SILVA

231 GLADSON VINICIUS FERREIRA BRAGA

232 **JOAO VICTOR DUTRA PEREIRA LEITE

233 NEWTON GUIMARAES BUSTAMANTE

234 CLOVIS LUIZ DA SILVA JUNIOR

235 KARINA AMORIM SOUSA

236 JULIA BARRETO CARVALHO PAIM DE MORAIS

237 **MANUSA SOARES LEAL

238 *GUSTAVO WERKHAIZER DE SOUZA FERREIRA

239 RAFAEL TAMBORIM ZANSAVIO

240 RAPHAEL TREFIGLIO ROCHA

241 **RODRIGO ANTONIO MELO DE FREITAS

242 **ROGER LEMOS DA SILVA OLIVEIRA

243 **THIAGO OLIVEIRA SILVA

244 *MARIANE MARTINS

245 *ROGERIO CORREA DE MORAES

246 HENRIQUE MARCHETTI

247 **GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS

248 GABRIEL APARECIDO DIAS DOS SANTOS

249 **RENAN DE MOURA E SILVA

250 GABRIEL ALVES BALTAZAR

251 **EDUARDA DE ARAUJO ALMEIDA

252 DANIEL CASTRO DE SIQUEIRA

253 *LUCAS TAVARES PEREIRA DE ANDRADE

254 GUSTAVO ARAUJO DE OLIVEIRA

255 *LUCAS EDUARDO NOGUEIRA GONCALVES

256 LUIZ HENRIQUE DE MOURA ROLIM

257 MATHEUS CARVALHO DE SOUZA

258 VICTOR CURTI

259 *JONATAS ULISSES DE OLIVEIRA DAMASIO

260 EDVALDO CAPOBIANGO COELHO FILHO

261 MARIANA COLTRI FIGUEIREDO SENA

262 *YARGO DE PAULA MORAIS

263 FELIPE TONATTO DE MATOS

264 *PEDRO PAULO SIMIONATO

265 ISABELLE GUIMARAES WESTIN

266 *BRUNA DANIELE DE PAULA SALGADO

267 GUILHERME SUZUKI NAGAL

268 LUCAS DE GEORGES FOGACA

269 PEDRO PAULO PIZZOQUERO

270 *VICTOR HUGO SANSEVERO GUIMARAES CHAGAS

271 LUCAS PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA

272 LUCAS GABRIEL ALVES SILVA

273 *JOAO PAULO CHRISTOFOLLETTI

274 BRUNO EDUARDO MOREIRA PACHECO

275 *ANDRE LUIZ GONCALVES DA SILVA

276 *LUCAS HANAZUMI LIMA

277 WILLIAN SOUZA DE JESUS

278 *EMILIO RODRIGUES MAGALHAES SANCHES HARO

279 GUILHERME SAMAHA BASSANELLO CHAGAS

280 PEDRO HENRIQUE RANCURA OLIVEIRA

281 *GUSTAVO DO NASCIMENTO CARRARA

282 IANNA ELIZA ASSUNCAO PIRES SANTANA

283 THALES DE ANDRADE PRADO

284 MARCO ANTONIO BISPO E SILVA

285 GUSTAVO DE MACENA BARRETO

286 VITOR DE SOUZA MATTIOLI

287 MATHEUS BORINI OLIVEIRA

288 GABRIELE SOUTO JUNQUEIRA

289 *WILLIAN HIDEKI KATAOKA SATO

290 **THALITA SIMOES CORDEIRO

291 PEDRO HENRIQUE PEREZ MOLINA SILVA

292 CHRISTIAN SOMENSARI HAINFELLNER

293 *BRUNA FREDERICO DE ABREU SILVA

294 *ANNELISE AKEMI SASAJIMA

295 THAINA GIOVANNA BIANCHI DE SOUZA

296 MARIANA ANDRADE SIQUEIRA DE CARVALHO

297 *CAIO MURCILLO MENDONCA

298 *RAKESHY COURA DE SOUZA

299 CARLOS ALBERTO BRITO ROCHA JUNIOR

300 MATHEUS SILVA BETIM DE MOURA

301 **GABRIEL LUIZ BONIFASSIO

302 JOAO PAULO CARRENHO DOS SANTOS

303 **GABRIELA ALBERTI CALDEIRA

304 MATHEUS AUGUSTO BARBOSA RODRIGUES

305 VINICIUS LEITE LEMES

306 **NATALIA BEATRIZ DA SILVA

307 **CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA LEITE

308 GABRIEL DE PAULA VIEIRA CAU

309 THOMAS NEAL DE SOUZA

310 RUBENS HENRIQUE DO NASCIMENTO LOTUFO

311 ANDERSON ARAUJO DE SOUZA FERREIRA

312 MURILO ALMEIDA EVARISTO

313 LUIZ FERNANDO BARROS MORAGAS

314 LUCAS DE MELO SIMOES

315 LARISSA MARIANA ANDRADE LEOPOLDINO

316 VICTOR FELIPE DOS SANTOS

317 LUIZ OTAVIO ALVES ASSIS

318 JOAO MARCUS CORREA BORGES

319 MATHEUS BUENO QUEIROZ

320 CAIO TASSARA RODRIGUES CORREIA

321 MARCELA DUARTE DE CARVALHO NOGUEIRA

322 ALVARO VINICIUS LACERDA DE OLIVEIRA

323 RAYANE BARROS DE ANDRADE

324 THOMAS DO PRADO CARDOSO

325 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS JUNIOR

326 GUILHERME REZENDE MONTEIRO ALVES

327 PAULO SOARES FILHO

328 GUILHERME DOS SANTOS BRUMATTI

329 JOAO VITOR TESSARI

330 LETICIA RODRIGUES ALVES SANTOS

331 *FELIPE REIS GALINA

332 MARCO ANTONIO ORBITE GARCIA

333 BRUNO SANTIN TEIXEIRA

334 **PEDRO HENRIQUE JACINTO DOS SANTOS

335 *MATEUS SANTOS DE PAULA

336 *ITALO VELOZO BARBOSA VERRESCHI

337 CARLOS SERGIO GUIMARAES DA SILVA JUNIOR

338 LUCIANO NEVES DOS SANTOS JUNIOR

339 **VICTOR DOS SANTOS ZENEZI

340 RENATA GONCALVES ALMEIDA

341 **LUCAS MATHEUS CAMILO

342 MARCO ANTONIO DE LUCCA JUNIOR

343 *ELIEZER RAFAEL CAMARGO

344 *GABRIEL MEDEIROS LIMA DE ASSIS

345 **MURILO DE ARAUJO

346 **PEDRO HENRIQUE LOUZADA ARAUJO

347 VINICIUS MARTINS TELES

348 KENNETH JOHN VASQUEZ

349 MATHEUS DE ARAUJO RODRIGUES

350 **FABRICIO DA COSTA APARECIDO

351 CAIO HENRIQUE DA SILVA DIAS

352 *MATHEUS DOS SANTOS GONCALVES

078 - Engenharia Elétrica - integral - Ilha Solteira

1 FERNANDO AUGUSTO DE SALUM E DIZIOLI

2 ARTHUR MAMORU NAKAMINE

3 HENRIQUE DE OLIVEIRA CAETANO

4 PHILLIPE SOARES SANTOS RANGEL

5 MATEUS DARINI DE OLIVEIRA DA SILVA

6 CARLOS ALBERTO PESSIN DE SOUZA

7 GIOVANNA VICTORIA ROSSETTO

8 DANIELA SANTOS DE LIMA

9 *ERIC TAMASHIRO KURACHI

10 EDUARDO GUIMARAES FERREIRA

11 IGOR LOVATTO RESENDE

12 JOAO PEDRO CARDOSO MORALES

13 VINICIUS SOARES MACHADO

14 RODRIGO DE ABREU BONI

15 *WILLIAM ZANIBONI SILVA

16 GABRIEL RIOS SOUZA

17 THIAGO ALMEIDA BUENO

18 AMANDA DE LIMA CARVALHO

19 MARINA CERQUEIRA

20 JOAO PEDRO GONCALVES TORRES

21 GIOVANNE DO CARMO SEABRA FILHO

22 VICTORIA HELENA ALVES NAVARRO

23 *BEATRIZ CRISTINA MEDEIROS COSTA

24 PAULO HENRIQUE LIBRAIZ JUNIOR

25 HUGO CESAR CHIARELO COMMAR

26 JOAO VICTOR DE BARROS

27 JOAO PEDRO TRINDADE CARRIT DELGADO

28 GABRIEL GIULIANO ALVES AQUINO

29 FELIPE ANTONIO VIDEIRA SAO JOAO

30 FAYNER ACIOLE

31 THEO RUBENS DONEDA MENEGUETI

32 MARIA TEREZA NANTES

33 ANA LUIZA BATISTA DOS SANTOS

34 HUGO CUCOLICCHIO GUEDES BARRETO

35 ANDERSON KINITI YAMASSAKI SUSSUKI

36 **MATHEUS CLEMENTINO DE MELLA

37 VINICIUS ALBERTO CAMARGO TELES

38 CAIO MIGUEL SCHULTZ SILVA

39 PEDRO HENRIQUE ROVINA CARDOZO

40 **ITALO GRAZINA

41 ANA JULIA DA SILVA SA

42 EVANDRO MARTINS GREGOLETO

43 JOAO NOBREGA NETO

44 DAVI PEREIRA DA SILVA

45 **VINICIUS ALVES FERNANDES

46 MATHEUS ANTONIO SANCHES

47 *GABRIELLE CAMARGO

48 GIOVANNA FERREIRA CORDEIRO

49 PEDRO BUCK ABRAHAO

50 LUCAS SORGE RODRIGUES

51 FERNANDO ZANI DUTRA

52 THAIS MIYUKI KAIHATU

53 THIAGO NAOKI MOTOYAMA

54 *THIAGO PEREIRA BARBOZA

55 THIAGO CASSIO SILVESTRE CHIQUITES

56 PEDRO HENRIQUE DIAS FERREIRA

57 JOAO AUGUSTO CARVALHO NEVES

58 TEODORO MASSARI DE ANDRADE

59 LUIZ OTAVIO CARMONA RODRIGUES MARQUES

60 LENNYN YUICHI SHIMIZU ALVES

61 *MURILO KENJI SENDA LOPES

62 *ANDREW CEZARIO AMARAL

63 IGHOR LEANDRO DE OLIVEIRA

64 VICTOR TEIXEIRA CARNEIRO REGINATO

65 *JOAO PEDRO LOPES PINHEIRO

66 ALEXSANDRA MENESES DA SILVA

67 GUSTAVO BARCHI GOMES

68 IGOR PINHEIRO MOTHE

69 *MATEUS JOSE PRADO PEREIRA

70 *JOAO VICTOR FRANCO FERNANDES

71 PEDRO VITOR SOARES ADRIEN

72 RENAN DE CANDIO VAZ

73 GABRIEL VIEIRA RIBEIRO

74 **GUSTAVO HITOMI DA SILVA

75 GABRIEL NEVES SILVERIO

76 MATHEUS ANDERSON GOMES MAGALHAES

77 GIOVANA ROSSIM LEAO

78 *CAIO KENJI CAVALCANTI TAKAOKA

79 ENZO LUIZ FERNANDES

80 VICTOR MOLIERI DE OLIVEIRA

81 FELIPE TEZZA DOS SANTOS

82 GABRIEL BARCELOS LEITE

83 LEONARDO PEDROSO VIEIRA

84 GUSTAVO ROBERTO PINHEIRO

85 PEDRO TOMAZ MANFRIM

86 VITOR EDUARDO BRITO DE SOUSA

87 *HENRIQUE DE CARVALHO CARDOSO

88 VITOR PINOTI CAVALHIERI

89 *RAFAEL LOATI

90 HEITOR BERGER CELERI

91 *DANIEL ANDERLINI TEIXEIRA

92 **AGNALDO OLIVEIRA DO CARMO

93 NATAN CASTANHERA BERALDI

94 *ANDRE AKIRA SUGUIMOTO KANEKO

95 *JULIANO ZANETTE SOARES

96 EDIVALDO ALVES CORREA JUNIOR

97 **JOAO VICTOR QUIRINO DIAS

98 **FELLIPE VINICIUS RODRIGUES FERNANDES

99 CARLOS OTAVIO GUIMARAES

100 ANDRE OTSUBO TAVARES VIEIRA

101 CAROLINA BERTON SANCHES

102 LUCAS GUADANHIM SAMPAIO

103 *GUILHERME AUGUSTO MARTINS

104 MATEUS LONGO NEVES

105 *GUILHERME PILOTO CASTANHEIRA

106 LETICIA SCHENAIDE VITORIA

107 **ORLANDO DAVID JUNIOR

108 **EDUARDO HENRIQUE PESCAROLI

109 INAIAN ROSADO GARCIA DENONI

110 MICAEL GIMENES DUARTE

111 **JEAN LUCAS HARAGUCHI

112 VITOR HENRIQUE ARAGUE DE MORAES

113 *LUIZ MIGUEL DOS SANTOS BARBOSA

114 *ADEMIR JOSE FAZZIO JUNIOR

115 PEDRO MANTOVANI RIBEIRO

116 *JOSE JULIO MORAIS MELAZZO

117 RENATA DE NORONHA GOEHRING

118 **RENER ROMULO DE SOUZA LOPES

119 *JESSICA DE FREITAS BRITO

120 LUIS PEDRO BIANCHI DE ANDRADE

121 HENRIQUE ALVES DOIMO

122 *GUILHERME HENRIQUE CABRAL EXPOSITO

123 LEANDRO CHEN

124 EDUARDO CAPARROZ FRANCHINI

125 **MICAELLA LEONEL CARNEIRO VIEIRA

126 MATEUS SAEZ STORONI

127 VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS

128 *ALLAN RODRIGUES CARVALHO

129 **MARCOS TIAGO SOUZA E SILVA

130 MATEUS PADILHA PEREIRA DA SILVA

131 GIOVANNI HENRIQUE NUNO

132 *JOSISLENE DOS SANTOS PAULINO DA SILVA

133 *TAYLOR FERREIRA ALCAMIN

134 GABRIEL CASULA

135 EDUARDO AUGUSTO KUHNEN

136 PEDRO HENRIQUE BOGAZ MANFRIM

137 RODRIGO GORGONE TOZZI

138 *RUBENS DE ABREU NETO

139 *MAHONRI MORIANCUMER DE OLIVEIRA

140 PEDRO AUGUSTO DE SOUZA

141 MURILO OTAVIO ROCHA CAMARGO

142 BARBARA DA SILVA LIMA

143 THIAGO LORENTE KRAETZER

144 CAIO MARTINEZ AYALA

145 GABRIEL SARDINHA COLICIGNO

146 PEDRO MONDIN NOGUEIRA

147 BRUNO OLIVEIRA ALVES

148 JOEL MEDEIROS BORGES JUNIOR

149 *RAFAEL MACEDO FERREIRA BASSOLI

150 *RAUL FELIPE PEREIRA RAMOS

151 **BRUNO FHELIPE GUIMARAES

152 HUGO SHEIJI F. KANETOMI

153 *GIAN LUCCA MAXIMO MORITA

154 **GASPAR DOS REIS CORREIA

155 BRUNO MATOS VON GLEHN ROCHA

156 LEANDRO SAKAI TESHIMA

157 LEONARDO MANSANO DA SILVA

158 VINICIUS FANTINATO DE OLIVEIRA

159 STEFANY CAROLINE FAUSTINO ALCAMIM

160 IGOR LOURENCO LOPES

161 **WILLIAM FERREIRA DIAS

162 *GABRIEL ORESTE ZUCHI JORGE

163 IGOR RIBEIRO SANCHES

164 LETICIA SAYURI MORI

165 DANIEL BEPPU ROZANEZ

166 BIANCA BRANDAO DA SILVA

167 *BRENDA MAYUMI MISU

168 MICHELLE MIRANY DA COSTA

169 VINNICIUS NASCIMENTO SILVA

170 **FELIPE HUGO COSTA DE OLIVEIRA

171 GUILHERME CALIXTO PADUA

172 GABRIELA TIERI DE CAMARGO

173 GUSTAVO JYUN HAYASHIDA

174 *ESTEVAM SOUZA SILVA

175 *WILLIAM HIDEKI UEMURA ISAWA

176 LUAN LIMA

177 **PEDRO AUGUSTO MENDONCA NUNES

178 YAN KAWAKAME OHY

179 LUCAS MENEZES FERNANDES

180 VINICIUS LEITE RIBEIRO

181 *THIAGO YUJI UEMURA ISAWA

182 **FILIPE SAMARONE FRANCA SOUZA

183 *MATHEUS BALDINE DIAS

184 *GUILHERME ZOCAL CHIOVETTO

185 LUANA RICARTE GRANJA MONTELLO

186 *GABRIEL ALVES FANALI

187 *ARIEL GIDEON RAMOS

188 ALICIA DA ROCHA MOURAO

189 **PEDRO HENRIQUE SILVA DE MELO

190 **MARIA VITORIA DE SOUSA VIEIRA

191 RAFAEL ANGELINI DONDA

192 VITOR TARGA VEGIAN

193 *CAIO LUCAS DE ALMEIDA ARAUJO

194 *EDUARDO DE CARVALHO CARDOSO

195 *IGOR DE ASSIS BORGES

196 ARTHUR CORREA MARTINS

197 ISRAEL LEANDRO SILVA ALBUQUERQUE DO PRADO

198 JOAO VICTOR BRAGA SANTOS

199 *CAIO REZENDE FERNANDES DE OLIVEIRA

200 **MIGUEL FRANCISCO BOSSONI BARRETO

201 CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA

202 *ALLAN ALARCON OLIVEIRA

203 GUILHERME FEITOSA CRISTOVAM

204 LEONARDO DE LUCAS DANTAS ARAUJO

205 IGOR NICOLETTI PINTO

206 LUCA PIZZA HERRADON PAMPLONA

207 LEONARDO RIBEIRO MARTINS

208 **MATHEUS LOPO BORGES

209 **ARTUR SILVA SOARES

210 *JOAO PEDRO CAMPOS BATISTA

211 **CAIQUE ROCHA GONCALVES

212 *HENRIQUE RIBEIRO BARDELOTTI

213 HENRIQUE REMOR ALVES

214 FELIPE RIBEIRO DANTAS

215 THALES DE MIRANDA KETTELUT POLON

216 GUILHERME CAVALCANTE REBECCHI

217 *RAFAEL HITOSHI FUJII DE OLIVEIRA

218 MATHEUS ITO OKA

219 *CARLOS EDUARDO DE VILA FELTRINI JUNIOR

220 CAIO JOU KICHI

221 *VICTOR FELIPE ATAIDE ROSA

222 **FRANCIELLE MARIA MORAIS

223 KALLY VERRI

224 CARLOS VITOR RIBEIRO PEREIRA

225 JOAO VITOR DAVANSO ERENO

226 ISABELI BATAGELO RODRIGUES

227 ALEXANDRE DE SOUZA SILVA

228 GABRIEL PEREZ FRIZZI

229 **RAFAEL SILVA CIRINO

230 GUSTAVO SILVA AGUIAR

231 MARIANA COMIM ALVARES

232 **MARCOS ANTONIO ROMANSINI FILHO

233 WILLIAN ALVES BATISTA LEMES DE OLIVEIRA

234 *WILLY PARRA BARBOSA

235 **LUCAS HENRIQUE DA SILVA ROCHA

236 MATHEUS TUKAMOTO SATO

237 BRUNO PARPINELLI BONFIM

238 MURILO PEREIRA RODRIGUES

239 *MATHEUS YOSHIO OGAWA

240 **JAQUELINE DE SOUZA ROGERI

241 **ANTONIO PAIVA NETO

242 **RAMON MATHEUS RODRIGUES BRIZUELA

243 EDUARDO SOUTO NESSO

244 EDUARDO VAZ DE MOURA OLIVEIRA

079 - Engenharia Florestal - integral - Botucatu

1 **LUCAS DA CRUZ ROCHA

2 ANA MORENA PINHO

3 GABRIEL MARX CORDEIRO

4 *ISABELLE GONCALVES DE LIMA

5 GABRIELLA HITA MARANGOM CESILIO

6 MARIANA PEZZATTE POLLO

7 *SABRINA BRASIL FREITAS

8 CAROLINA MARCELINO SOAVE

9 ESTER GRANUSSO MORAES

10 *BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA

11 MARIANA RISSO CARVALHO

12 ALINE PRADO COSTA MOROSINI

13 **JOAO VITOR PELIZZARO MORALES

14 **ADRIANO HENRIQUE GIANGIARDI DA SILVA FILHO

15 ISABELLA RUBIRA FIAMENGUI

16 *SOPHIA STEFANI SILVA RIBEIRO

17 JULIA APARECIDA SANSEVERINO

18 *ISABELA VOLPATO TEIXEIRA

19 AUGUSTO DE CAMARGO VALIO

20 *LUCCA BRAZZI FARNETTANE

21 *ALLAN DA COSTA DAHER

22 GABRIELA VITELLI

23 TAINAH AGUIAR ZUCCO

24 LAIS SANTOS BALDINI

25 **BRUNO DOS SANTOS SIANI

26 JOAO VITOR FERREIRA RIBEIRO

27 ISADORA AZEVEDO OLIVEIRA

28 *FELIX GONCALVES SANTANA

29 LARISSA DE CASSIA PORTO LOPES

30 **FELIPE SOARES CAVALCANTE

31 *NATALIA FOGACA LIMA

32 GABRIEL FELIPE GUMIERO

33 GABRIEL BRANCO GHIRALDI

34 BRUNA CAROLINE DE OLIVEIRA

35 *DANIEL CAMELO GAVARRON

36 GABRIELA CAVALLINI

37 JOAO GUILHERME CORREA MARCOLINO

38 *GABRYELA CEBALLOS DE OLIVEIRA

39 FERNANDA DANTAS FERREIRA

40 *SCARLETT DOS SANTOS NOGUEIRA MANOEL

41 STEFANO SIGOLO TAMIOSSO

42 WILLIAN SABINO DOS REIS

43 *CLEITON HOLANDA DA SILVA

44 *TABATA FIORESE MARINANGELO

45 FERNANDO BRASSOROTTO MARINHEIRO

46 GABRIEL SGOTTI HANCZARYK DOS SANTOS

47 **LUCAS RIBEIRO DA SILVA PAIXAO

48 LUCAS BOUCHIGLIONI

49 **FERNANDA SILVA CLEMENTINO

50 PAULO ARTHUR TEODORO ROSA

51 *STEPHANO MIKHAEL DE SOUSA

52 BARBARA CONTI RUA

53 LUCAS SOUSA MACIEL PAREJO

54 *LUCAS GHIRALDI BONFIGLIO DA SILVA

55 *LUCAS VINICIUS CAMARGO LEITE DA SILVA

56 IGOR HENRICO RIPOLI

57 ISABELLA CONSALES

58 **REINALDO DE SOUZA NETO

59 **VITOR HUGO RIBEIRO MARIANO

60 **CINDY CAROLINI DE LIMA

61 JULIA PASSONI GUSMAO

62 MARIANA ROMANHOLI DE LIMA

63 *JOAO VITOR MARTINS

64 JULIA BRITO MACIEL

65 LUISA PIOVESAN FABBRIS

66 GABRIEL MIRANDA QUEIROZ

67 *FRANCINE MARTINS ROSA

68 LEONARDO SARTOR PALOMBARINI

69 *CARLOS THAIGO RODER PETRONILIO

70 **LAURO DE SOUZA NUNES FILHO

71 FLAVIO PAVANELLO ALVES DE OLIVEIRA

72 JOAO PEDRO VICENTINI PEREIRA

73 *ADRIANO TAFFAREL CAMARGO DE PAULA

74 **PAMELA BEATRIZ DE SOUZA

75 *GABRIEL HENRIQUE PEREIRA

76 *THIAGO GABRIEL DOS SANTOS

77 **BEATRIZ CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA

78 *LETICIA BUZZO

79 FELIPE LIGEIRO DE LAURENTIZ

80 VINICIUS TEIXEIRA GOMES

81 GABRIELA DE LIMA

82 MATHEUS AUGUSTO MARCHI

83 *PEDRO VICTOR ANGELO

84 **PABLO EDUARDO SALVADOR DE MELLO

85 GIOVANNA DE OLIVEIRA SOUZA

86 RAFAEL BISPO

87 **VALIER AUGUSTO SASSO JUNIOR

88 **OTAVIO BRITO DO VALE MARTINS

89 MAURICIO BRESCIANI MANSANO

90 *FERNANDO LUIZ RODRIGUES DA CUNHA

91 *GABRIELA CAMILA DE SOUZA

92 GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES

93 *JULLYENE PLANA BARBOSA

94 *MARIA ELOISA SALES DOS SANTOS

95 **MAURICIO VIANA CAVALCANTE

96 *ALAN DA SILVA LOPES

97 ANDRESSA DE OLIVEIRA NOVAES

98 **LUANA CRISTINA GOMES DA SILVA

99 **CLAYTON HENRIQUE SONCCIN

100 RAFAELA DEBORTOLI ZACARIAS

101 **ADRIELLY RAIANNY DOS SANTOS LIMA

102 **GABRIELLA FRAGOSO VIEIRA

103 **JOAO MARCOS RODRIGUES DE SOUZA

104 **ANGELO GABRIEL VICENTE ZONARO

105 ISABELLA LEANDRO DA SILVA QUEIROZ

106 **ALLAN FELIPE DIAS DE MORAIS

107 *BRUNA ROBERTA DONINI FRIGATTO

108 *MATHEUS DANIEL OLIVEIRA DE BARROS

109 *MARINA VETORETI MARIOTTO

110 **ISABELA FREITAS REIS

111 **FELIPE EUFLAUZINO DE SOUZA

112 **VITORIA ACIARDI DA SILVA

113 *BRUNA LUANA RANGEL MARQUIORI

114 RAFHAELA FRANCIELLI PIRES MESSIAS

115 **FELIPE NASCIMENTO BRAIDO

116 **JOAO VICTOR GOLDONI

117 *ANA CAROLINA RIBEIRO

118 ANDRESSA LIMA ARAUJO

080 - Engenharia Industrial Madeireira - integral - Itapeva

1 OMAR DE OLIVEIRA OSORIO NETO

2 JOAO SILVESTRE MEDEIROS BAU

3 YURI MIRANDA BERTOCCO

4 JULIA INDRIGO RIBEIRO

5 OTAVIO MUGAIAR MAZZETI

6 VITOR PEREIRA COELHO

7 *FREDERICO RAMON MACHADO TEIXEIRA

8 **DOUGLAS CAMARGO DOS SANTOS

9 GABRIEL FERREIRA DO PRADO

10 THAIS MARQUES MONACO

11 JULIO CESAR CORREA AMARO

12 *LYARA MARIA MORAIS ANDRADE

13 *GUILHERME VEIGA ROSA

14 JOAO CARLOS TECCHIO CHUEIRI

15 SARAH FONTANA

16 GIOVANA TALLARICO DA SILVA DE OLIVEIRA

17 *LAURA ARAUJO MARTINS

18 NATHALY PROENCA LOPES

19 JAMILE HADDAD COMELLI

20 GABRIEL AFFONSO

21 *GUSTAVO SALATIER DE MELO

22 JOAO VICTOR CAMPOS ALMEIDA

23 NAIARA JULIA SANTOS GALVAO

24 **LEONARDO MORETTI

25 *JOAO VICTOR SANTOS OLIVEIRA

26 *EMMANUEL ARISTIDES GLAUSER SOUZA

27 *REBECA VIEIRA DE CAMPOS SANTOS

28 *MATEUS FERNANDES DE LARA PRADO

29 HEINRICH HERBERT WIPPICH NETO

30 *GABRIELA DA SILVA SOUTO LIMA MELO

31 JULIA RODRIGUES BORCATO

32 **BEATRIZ DE LIMA THEODORO

33 *MATHEUS RIBEIRO MACHADO

34 BRUNA DE JESUS BUENO MACHADO

35 FRANCISCO TONIN ANGONESE

36 CARLLA CAMILLY VERNEQUE CORDEIRO DE MOURA JORGE

37 GABRIEL CLIPS VENTORIM

38 *GUSTAVO FERNANDO DE FREITAS

39 *ADILSON RAMOS DA COSTA

40 *DEBORA SAYURI KAKUDA

41 *GABRIELA LIMA DOS ANJOS

42 *ISABELE DA SILVA TOVARNITCHI

43 *RICKSON KENJI OKAMOTO

44 LAIS GUERRA LAGE

45 **GABRIEL FOGACA DE ALMEIDA

46 **JOAO ANTONIO BRUSTOLINI JUNIOR

47 *LARISSA DE CASTILHO AVILA FERREIRA

48 *GUILHERME MARQUES DOS SANTOS CARDOSO

49 **LAURA DA SILVA MAZO HURTADO

50 *VITOR RIBEIRO DOS SANTOS

51 *ANTONIO CELSO PINHEIRO JUNIOR

52 *JULIANO MURILO ARAUJO GOMES DE BRITO

53 *JESSICA THAIS MUZEL LIMA

54 **JASMINE GABRIELE BORBA PONTES

55 *ELIABE DE LIMA SILVIO

56 AMANDA ANGELA SANT ANNA CARVALHO

57 **JOAO VITOR DE LIMA CARVALHO

58 ALLAN GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA

59 **VINICIUS HENRIQUE ARAUJO PATERRA

60 *ALISSON ARAGAO DOS SANTOS

61 *IGOR AUGUSTO BATISTA DA SILVA

62 LUIS EDUARDO MAGNANI FELIPE

63 *CAROLINE GABRIELE DA CRUZ SIMOES

64 ANA CAROLINA MARCONDES FADINI

65 *ALIANDER FABIANO DE ALMEIDA MATSUNAGA

66 *VITOR FLAVIANO PROENCA CAMARGO

67 *DJAIL AMARAL DE OLIVEIRA

68 **JUAN MATHEUS DE LIMA SILVA

69 **SABRINA VIEIRA FORTES

70 *ELIZANDRA DUARTE FRAGOSO

71 *MATHEUS MIGUEL LOPES DO AMARAL

72 VINICIUS PIRES REZENDE

73 *MATHEUS LOPES DE OLIVERA

74 **PAULO FELIPI LOPES DOS SANTOS

75 *EVANDRO DE OLIVEIRA

76 NATALIA PRESTES DOS SANTOS

77 *GABRIELLE BUENO DA SILVA

78 *VICENTE DA SILVA NETO

79 *VINICIUS MARX REGGIANI

80 *LEONARDO BILLI FERREIRA

81 **SAMANTHA AGATA SANTOS ALMEIDA

82 *MATHEUS FRANCISCO DOS SANTOS BILLI

83 WESLEY AUGUSTO SOUZA OLIVEIRA

84 GUILHERME DEVIDE RUZZA

85 **VINICIUS DE BARROS

86 *GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS

081 - Engenharia Mecânica - integral - Bauru

1 LEONARDO ARAUJO MENDES

2 RAPHAELLA FUSITA BERNARDINI

3 FERNANDA CUNHA PUOSSO

4 JOAO GABRIEL SOARES ACCORSI

5 JOAO VICTOR MENEGHINI

6 THIAGO LIMA OLIVEIRA

7 MATHEUS MIGUEL VILLA

8 VICTOR CAMPOS JINSI

9 GIANCARLO DE ALMEIDA MAGNONI

10 RICH IJIRI SANTIAGO

11 GUILHERME COSTA MARTINS

12 THALLES RAFAEL DA SILVA CORREIA

13 LUCAS BARSOUMIAN CASTILHO HERRERA

14 VITOR RANA CAMAROTTO

15 BRUNO HENRIQUE DE CARVALHO SCAGLIONE

16 PAULO LOPES CARVALHAES

17 LUCCA MARIANO

18 RAFAEL SOBRAL AUGUSTO

19 AUGUSTO JOSE MANGINI DOS SANTOS

20 RAFAEL RIBEIRO COELHO

21 GABRIEL HENRIQUE GOBI

22 HENRIQUE JACINTHO MARQUES

23 FRANZ SEIJI AKIYAMA FENEBERG

24 JOAO PEDRO MONTANINI APOLINARIO

25 MANOELA ESTABILE RODRIGUES

26 MATHEUS TAVARES VASQUES

27 ANDREZA TIEMI NAGO

28 ARTHUR AMENDOLA PASCHOAL

29 GABRIEL MELLONI TROMBINI

30 JOAO GUILHERME REIS BELLI

31 RODRIGO MUNIZ IZZO

32 CAMILA DEMIER MAURI

33 GUILHERME CHAVES DE PAULA

34 GABRIEL MARQUES JACOBSEN

35 LUCAS NUNES SEQUEIRA

36 LUCAS RYU SHOJI NAKAMURA

37 MARCO ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS

38 PEDRO CALORI BADINI

39 PEDRO GOMES NOGUEIRA

40 LUIS OTAVIO GARAVASO

41 PEDRO BIRUEL SAMPAIO

42 PEDRO HENRIQUE MEDEIROS COSTA

43 PEDRO RUA NETO

44 AUGUSTO TAKASHI FUJIMAKI

45 CAROLINE DUTRA MARTINS

46 FERNANDO SOARES DE AGUIAR

47 VITOR HUGO BARBOSA DUCHINI

48 PEDRO TAKEUTI VEIGA DE CASTRO

49 LUCAS REIS WERNER

50 RODRIGO FILL RANGEL

51 LEONARDO JOSE DA SILVA ZANETTI

52 DANIEL WILLIAN BRAZ PIRES DOMINGUES

53 OTAVIO CARBONE RUY

54 BRUNO AMARAL DE OLIVEIRA

55 JOAO RUBENS SOUZA RODRIGUEZ

56 PEDRO BAMPA LEME

57 RUAN LUCA ARGENTON

58 LUCAS DE ALMEIDA AMPARO

59 HENRIQUE SENHORINI KATRIP

60 MATHEUS RIBEIRO DE BARROS PICOLO

61 DIEGO PROCHNOW FRACASSO

62 CAIO ZAGO CUENCA

63 FLAVIO KIYOSHI YAMAMOTO

64 *VINICIUS AQUILANTE POLICARPO

65 PAULO TAVERNARO FRALETTI

66 PEDRO GIANINI BARRETTO

67 VIVIAN COUTINHO NASCIMENTO

68 DAVI BRAGA DE VASCONCELOS GUEDES

69 MARIA JULIA CRISTOFOLETTI DE SOUZA

70 GERALDO FRANCATI NETO

71 RODRIGO MACIEL DE CAMARGO

72 CAIO CESAR GALEGO OLIVEIRA DANTAS

73 GUSTAVO MARANGONI RUBO

74 DANIEL RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO

75 WILLIAM ROBERTO FERREIRA DA SILVA

76 JOSE FELIPE FELIX RAFAEL

77 JOAO FRANCISCO DOMINGUES DE MOURA E SILVA

78 FELIPE PIFFER RODRIGUES

79 HENRIQUE CORREA DA ROSA

80 LUCAS PAIVA DA COSTA

81 ELVIO JOSE SENEDA FILHO

82 MATHEUS FELIPE CAVALCANTE DE ALMEIDA

83 MARIELLA MAURO WESTIN DE OLIVEIRA

84 LEANDRO MEIRA LEITE

85 HUGO MENDONCA DE JESUS

86 FERNANDA TIEMI KANAZAWA

87 ARTHUR NATHAN LUIZ FERREIRA MATOS

88 VITOR FERREIRA

89 GABRIEL OLIVEIRA SANTOS

90 ANA LUIZA AMANCIO MARTINS

91 NICHOLAS LOPES PICAZIO

92 JULIO RODRIGUES GATO GONZALEZ

93 *VINICIUS AZIANI

94 FELIPE GABE SANTANA

95 PAOLA SATURNINO LOPES

96 PIETRO JACOMINI BERTO

97 FELIPE AVELAR VAZ DE OLIVEIRA

98 JOAO PEDRO SILVA FRACCADOSSO

99 VITOR XAVIER BENETOLLO

100 LEONARDO EMANOEL DOS SANTOS FERNANDES

101 FLORA ANTONIETA ROSSETO

102 RAFAEL ALVES VICENTIN

103 *KLEBERSON ALVES FREIRE

104 JOAO VICTOR RUNHO MORETI

105 CARLOS ROBERTO BRANCO POSSATTO

106 LEONARDO FIORAVANTE BENATI

107 FERNANDO JORDAO AZEDO

108 JULIA FERRARESI ROUXINOL

109 GABRIEL VIOLA MATTOS

110 ALEXANDRE RIBEIRO DA CUNHA

111 VINICIUS COSTA DE SALLES

112 LUIZ HENRIQUE MORAES DOMINGUES NETTO

113 MATHEUS STEFAN BENETTON IMMER

114 EIJI SAKATA

115 **WESLEY SILVA SOARES

116 LUCAS MILANI MORELLO

117 *BRUNO SILVEIRA DE LIMA

118 GUILHERME VENTORIN VON ZEIDLER

119 LEONARDO OLIMPIO DA ROSA

120 JOAO PEDRO SECCHIM SOTTO MAIOR

121 THIAGO YUJI OKAMOTO

122 LUCAS MENDONCA REIS

123 JOAO VITOR ZALESKI BATISTA

124 LUCAS SILVA LOPES DO CARMO

125 LUCA BORGONOVI

126 JOAO VICTOR DECANINI BARBEIRO

127 LUIZ MANOEL ALMEIDA MONTEIRO

128 GABRIEL GIRO

129 PEDRO AUGUSTO UNGARETTI RAMOS

130 HENRIQUE GALLON GADIOLI

131 CAIO ANDRADE RODRIGUES

132 VITOR SCIARRETTA FERREIRA

133 GIOVANNI DE ALMEIDA

134 DOUGLAS MAIOCHI DANIEL

135 *VICTOR MENDONCA OLIVEIRA

136 MATHEUS ADAMO SCOMPARIN

137 *DANIEL MOLINA RODRIGUES

138 GUILHERME SEICHI PEREIRA HIROMITSU

139 LEONARDO FERRAZ BORTOLAI

140 RAPHAEL BOLSONARO GUILHERME

141 FABRICIO DE OLIVEIRA SANTANA

142 PEDRO MANUEL RODRIGUES LIMA DE MOURA

143 BRUNO PRASINOS BERNAL

144 JOAO VICTOR NUNES CHARNECA CASTRO

145 FABIO HENRIQUE MASETTO DE GAITANI

146 VICTOR HUGO CONTE

147 GABRIEL CALDAS PRATA MATOS

148 LUIZ FELIPE SHIOYAMA

149 LAIS SCOTELARI SPITALETTI

150 DENNIS ZARAMELO FELEX

151 ALFREDO SIMOES CASSIANO ACERBI

152 LIA ANDREA HERNANDEZ DURIGAN

153 LUCAS DE LIMA

154 DANIEL ALI KITAGAWA

155 THALES MARINS

156 LUIS MIGUEL TICIANELI FERREIRA

157 WALLISON MAUCH DOS SANTOS

158 MARCELO DA SILVA FARIA

159 DAVI PARRA SGARBOSA

160 GABRIEL SUDO ENOKI

161 CAUE AUGUSTO DE SOUZA POLACHINI

162 JANIEL LEVI AMORIM ARAUJO

163 BRUNO GERMANO DO NASCIMENTO

164 RAFAEL DAMASCENO PARENTE

165 GIANLUCA FORTUNATO

166 PEDRO DE MORAES MURARI

167 BEATRIZ SKAU RODRIGUES

168 MATHEUS PINHEIRO PEREIRA

169 RUAN DE ALENCAR CARVALHO

170 GIUSEPPE LEOPOLDO PINHEIRO DA SILVA

171 RAFAEL DE OLIVEIRA SEDANO

172 VALKER ANTONIO DE TOLEDO FILHO

173 GUILHERME ROVERI OLAIA

174 VINICIUS LEITE

175 JUAN JORGE GARCIA

176 VINICIUS DE PAIVA HSU

177 EDUARDO DRUMMOND BLANCO

178 MIGUEL GONCALVES ALLEOTTI

179 JULIO RIBEIRO DA SILVA

180 DANILO JORGE DE CASTILHO MARQUES

181 JUAN GABRIEL HERRERO

182 FELIPE PONSANO FRANKE

183 MARILIA MAGRO TOGASHI

184 OTAVIO OLIVEIRA RAATS

185 MATHEUS DEL PORTO SIMOES DA SILVA

186 LEONARDO ACCIOLY IWAMOTO

187 GABRIEL ANDRADE DE ARRUDA

188 VITORIA DOS SANTOS ROSA

189 GABRIEL RIEDLER MENCUCINI

190 VINICIUS PEREIRA CANAL

191 RENAN AMORIM RODRIGUES

192 BERNARDO DE LIMA ALVES

193 LUCCA MICIONI VIDAL DE SOUZA

194 VICTOR ROSSIN TAVARES

195 GUILHERME KRAMER RIBAS

196 *KALWEY LEONARDO PENICHE

197 HECTOR IANUCH GROSSI

198 THOMAS GRANDO GAIOTTO

199 MATHEUS VICTOR INACIO

200 IGOR SANT ANA CESARIN

201 BRUNO PEREZ URIBE

202 MATEUS PESSA RIBEIRO

203 ANDRE GOMES DE PAULA VEIGA

204 JOAO PEDRO CASSIN SCAPPA

205 MATHEUS FERNANDES SIMAO

206 DANIEL BUOSI VILLAFANHA

207 FERNANDO TENORIO HALIM DARSONO

208 HUGO ANDRADE PIOCOPI

209 LORENZO PITOMBO VELLA

210 MATHEUS DE JESUS MORELLI

211 HENRIQUE CAMPOS ANDRADE

212 MATHEUS MOTTA GARCIA

213 RAFAEL SCATENA COELHO

214 ALEXANDRE LESCHOT FREDERICK

215 MURILLO CAPELA DOS SANTOS

216 ARTHUR POZZER BUENO DE SOUZA

217 RAPHAEL GONCALVES ROQUE

218 ALEX MOYSES BARBANTI

219 LUCAS SERNA QUINTO PARDO

220 LEONARDO YOSHIDA TAMINATO

221 GUILHERME LAGROTTA LEITE

222 *YAN ALVES DE OLIVEIRA

223 EZEQUIEL CALDEIRA DE ALMEIDA

224 GABRIEL VINICIUS DA ROSA

225 JOSE PAULO VILLA DE ABREU MAIA

226 *JOAO PEDRO MAROTTA

227 VITOR CIDREIRA GARCIA

228 *BRUNO JOSE BARBOSA FERRARI

229 *TITO TERADA WAKATSUKI

230 LUCAS GOUVEIA TONINI

231 THALES MANESCO DE OLIVEIRA

232 HENRIQUE SHIGUENORI AOYAGUI

233 ROBERTO HABERMANN FILHO

234 IGOR HENRIQUE DO CARMO SILVA

235 SERGIO DE CAMPOS JUNIOR

236 MARINA DE SOUZA FERREIRA

237 BRENO CECONELLO

238 JOAO VICTOR FERIA DE AZEVEDO

239 PEDRO LINO FALCAO

240 NICOLAS RODRIGUES PESSUTI

241 BRENDA JACOMELLI

242 LUCAS VINICIUS LOURENCO

243 ROBERTO SANTO RESENDE

244 DIEGO MASSON LEONCINI

245 JENIFER ARISA SESOKO

246 PAULO ANDRE CARVALHO BICHEIRO

247 ANDRE GEREZ FORATTO

248 PEDRO HENRIQUE COSTA PALHARES

249 BERNARDO BUSTAMANTE ZANZARINI

250 *ANDRE PAIVA CARRARA

251 MARCELO CARDOSO DE SOUZA JESUS

252 DIEGO KENZO DAVIDOFF

253 *LEONARDO MASSAHIKO NAKAJIMA

254 MARCO AURELIO BUFON NUNES

255 GABRIEL BACAXIXI DE JESUS

256 SAMUEL SIMIONATO DOS SANTOS

257 LEONARDO DE OLIVEIRA SARTORI

258 FERNANDA GABRIELLE DE FARIA

259 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA

260 MATEUS DREVECK ANZILIERO

261 MARIANA MARQUES DE FLORIO

262 *GABRIEL MORA HARING

263 VICTOR PEREIRA NARAZAKI

264 *LUCAS HENRIQUE BUENO LOPES

265 IGOR MACHADO DE FATIMA

266 LUANA GUIDUGLI AGUIAR

267 JOAO VICTOR VICTORINO NOVELLO

268 BEATRIZ SAKATA LUIZ

269 *LEONARDO ANTONIAZZI MARQUES DA SILVA

270 ARTUR RIBEIRO SAMPAIO

271 PAULO GUSTAVO COSTA SANTOS

272 IGOR MARCATE MILANEZZI

273 HECTOR L MAUVECIN JUNIOR

274 MARCELLO AUGUSTO VILHENA MURTA

275 MAX SHUNJI TSUBAKI

276 HUGO MURAROLLI LAZARO

277 FELIPE BENATTI CONTE LOPES LIMA

278 DANIEL LAZARINI VIEIRA

279 LUCAS THOME BRILHANTE GALVAO

280 PIETER VAN TILBURG BERNARDES

281 MATHEUS DE OLIVEIRA RAMOS

282 GABRIEL EL KHOURI MIRAGLIA

283 HENRIQUE GIBILIN PEREIRA

284 CAIO PRATA MARQUES FARIAS

285 ANDERSON KENJI AIBARA OKAMOTO

286 HENRIQUE OLMO SALLES

287 VITOR MARTINS CONTARINI

288 MAYCON POIATTO

289 CAROLINA MITSUE MISSAWA

290 *PEDRO HENRIQUE BARBOZA PEDRINI

291 EVANDRO UEHARA VIARO

292 *HENRIQUE FUZARO GOMES

293 PEDRO PINCELLI MEJUTO

294 *IAN ARAGAKI SCHWARZ

295 VINICIUS RICARDO DA SILVA

296 GABRIEL DE PAULA MESQUITA

297 GABRIEL DANTE FERREIRA ROQUE

298 RAFAEL DE SOUZA BUENO

299 GABRIEL DE OLIVEIRA MARQUES

300 JULIO GIANINI FRANCO

301 PAULO VIEIRA BERTONI

302 PEDRO GERMANO ALMEIDA MACHADO

303 BEATRIZ MARIA SARDELLI SANTANA

304 BRUNO LEAL SANTOS

305 ARTHUR SANTOS BOLSONI

306 RODRIGO SANTO RESENDE

307 LEONARDO BRUNINI VIEIRA

308 VICTOR DIAS MOREIRA

309 *NITYANANDA DEVIDASI BARBOSA

310 FELIPE AUGUSTO CARVALHO BOSCARIOL

311 *NICOLAS JULIO MACHADO RIBEIRO

312 LUCAS ANTONIO GIGANTE

313 VINICIUS EDUARDO TAFARELO

314 JOAO VICTOR AZAMBUJA DE CASTRO

315 THIAGO GARCIA RIBEIRO

316 BRUNO DO PRADO ROTOLO

317 GABRIEL ARCANGEL ENRIQUEZ ALVES GOMES

318 ANTONIO FELIX CARDOSO JUNIOR

319 MURILO FERRARI BERGAMO

320 LUCAS MESTRES DE ARAUJO

321 JOAO PEDRO BOSSONI DIONISIO

322 GABRIELA CORREIA MENDES DA COSTA

323 LUCAS MISSONO DE CAMARGO

324 MARIA ISABEL DA SILVA

325 JOAO PEDRO DE MATTIA RICCITELLI

326 JOAO PEDRO SILVA FAGUNDES

327 JOAO PEDRO NEVES PONTES

328 VITOR MUNIFISA

329 PEDRO PAULO FERREIRA DAS CHAGAS

330 NIKOLLAS JAVIER MARQUES CASAS

331 MATHEUS BEGOSSO FONTANA

332 PEDRO HENRIQUE BUENO XAVIER E SILVA

333 *JULIO SHINJI AKIYOSHI

334 RAFAEL DELLA BARBA AMANTINI

335 ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI

336 TIAGO RUOTOLO MANUPPELLA

337 ANDRE LUIZ SANTOS CASTILHO

338 JOAO PEDRO MENDES GERBI

339 KAIQUE LUIS DA SILVA

340 LUCAS SANTANA MACHADO

341 PEDRO PAULO HERZOG JUNIOR

342 MATHEUS KHOUZAM COSTA

343 VICTOR KEN NAKAGAWA

344 GUSTAVO SETTI JUNQUEIRA PIMENTA

345 MATHEUS PERBONE

346 RENAN MONTEIRO DE FARIA

347 PAULA DAVID PADILHA

348 PEDRO LUAN PORTO REBELO

349 PAULA CRISTINA SILVA DE SOUZA

350 LUCAS JACINTO SALVIANO DE ALMEIDA

351 BRUNO FORDELONE BERLANGA

352 RENAN MONTEFUSCO MASSONI

353 *JULIO CESAR DE OLIVEIRA MATOS

354 EDUARDO D AVILA AGOSTINHO

355 PEDRO AFONSO DE CAMPOS

356 PIETRO BAGAGIOLO DO EGYPTO

357 LUCCA MAGRI ZAGHI

358 GABRIEL LARA DANTA DIAS

359 *RAFAEL LUIZ MARTINS MONTEIRO

360 LUCAS DA SILVA PRUDENCIANO

361 ALEXANDRE MARSON SANTOS

362 LUIZ HENRIQUE QUINQUIOLO RIBEIRO DE LIMA

363 PEDRO BRANDAO DE SOUZA

364 JOAO PEDRO ESPINHA DE SANT´ANA

365 MATEUS MAZIERO BANNWART

366 BRUNO PILON SANTOS

367 FELIPE CASTELARI JOLY VALVERDE

368 CRISTINA CARDOSO VILAS BOAS

369 JOAO FELIPE VITZAL MIRANDA MARQUES

370 LEONARDO GUERREIRO NASCIMBEM NAVA

371 HENRIQUE GRANADO JABALI

372 BRENNO MOREIRA LOPES

373 BEATRIZ FRANCISCO ASSUNCAO

374 LEONARDO MARQUES GARCIA

375 VICTORIA HELENA IANNI

376 EDUARDO MATHEUS NOGUEIRA VALLOTA

377 *GABRIEL TEODORO ADRIANO

378 FABIO PINHEIRO DE SA DOS SANTOS

379 GABRIEL RAMOS FERREIRA

380 DANIELLA MARTINS VASCONCELLOS

381 PEDRO PAULO HESPANHOLO PEREIRA

382 BRUNO RUIZ NICOLAO

383 LUCAS OTAVIANO ALVES

384 VICTOR ZOMIGNAN SALINA

385 BEATRIZ PRADO MENEGON

386 LEONARDO GIBRAN VIEIRA

387 *MATEUS VINICIUS GARCIA

388 *LEONARDO DO VALE CAMARGO

389 RENAN SIQUEIRA CARPOVIKI

390 *MATHEUS DE PAULA ANTUNES

391 ZHU WEICHENG

392 EDUARDO GONCALVES SALVIANO

393 HENRIQUE CHIOZINI

394 *ALVARO CESAR RIBEIRO ORTELAN

395 ROBSON JOSE SALAMONI JUNIOR

396 GUILHERME FADEL

397 TAINAN GUIMARAES COSTA

398 MATHEUS BITETTI TKATCHUK

399 FERNANDO ZANATTA JUNIOR

400 MATHEUS SILVA DE SENA

401 GABRIEL PRIETO PARIS

402 RAFAEL SILVA RIBEIRO GONCALVES

403 BRUNO TEDESCHI DE GODOY

404 RENAN PAIVA DE ALMEIDA

405 LUIZ RODOLFO MISAEL MACHADO

406 HENRIQUE BREDA FATALLA

407 JOAO VINICIUS FERREIRA DA ROSA

408 **JOAO PEDRO STEFANI LOPES DA SILVA

409 *LUCAS JORDAO DE FREITAS

410 HUGO DAVID COSTA PEREIRA

411 ISABELLA DOS SANTOS ARAUJO

412 VITOR RENATO GUALEVE FAITA

413 THALES VINICIUS SOUZA LOPES BOLOTTI

414 GUILHERME MAFRA DA SILVA

415 JOAO VITOR MENDES DA COSTA TINTI

416 VINICIUS MAGNO DE MACEDO

417 GIOVANNI RODRIGUES TESSARI

418 PLINIO ANTONIO DE MORAES NETO

419 LENIN BOCCARDO DE ANDRADE

420 RAFAEL ISSAO FUKAI

421 JOAO PARLATORE LANCHA

422 VITOR DOS SANTOS YABUKI

423 RAFAEL BARRETO SIMOES

424 *JOAO VICTOR SILVA ANTUNES

425 LEONARDO PITTOLI SILVA

426 GUSTAVO HENRIQUE RECCHIA

427 MATHEUS RODRIGUES VIEIRA DA SILVA

428 JOSE ANGELO FAZZINI NETO

429 LEONARDO GAGOSSIAN COSTA

430 TIAGO TAKECHI KAMIA

431 *DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS

432 DANIEL SCATOLIN GARCIA

433 CARLA GABRIELA PAIAO DUNDI

434 JOAO PEDRO NERI LIBORIO

435 GIUSEPPE FRANCHI CHINAGLIA

436 LUCAS FELIPE SILVA

437 THIAGO ANDREOTTI BUENO DA SILVA

438 LUCAS TREVISAN LUCATELLI

439 GABRIEL KURAMOTO GUSMAO

440 JOAO VITOR EL FARO BALDO

441 RAQUEL CARVALHO VIANA

442 GABRIELA VIEIRA MATOS E SOUZA

443 *JOAO VICTOR FLORES DA COSTA

444 LUCAS OLIVEIRA ESTEVES

445 LUIZA MELCHERT BOZZO

446 JOAO VITOR BERNARDI DE ASSIS

447 GUSTAVO THOMAZINI

448 *KAIO VAN OPSTAL MARTINS DA COSTA

449 RAFAEL JUN ENDO

450 *BRUNO ALICINO ANUTTO

451 VINICIUS NARDELLI BACAR

452 BETHANIA ALBUQUERQUE GOMES

453 ANA CAROLINA PENEDO BARROS BOURGET

454 FELIPE DALPOZ SALADINI

455 GUSTAVO ALBANO SOARES

456 MATHEUS TOSHIO MIZUTA

457 JOAO PEDRO HENRIQUES

458 MARIA VITORIA RAU FERNANDES ROCHA

459 FABRICIO BANDEIRA DE SOUZA

460 *FELIPE ALVES ANEZIO

461 FILIPE GUSTAVO KANO

462 GUILHERME DOTTORE CHAVES

463 MATHEUS MILLER DAMASIO

464 GUSTAVO CARDERAN BAGARINI

465 LEONARDO KAKOI GRANAI

466 VICTOR PASCHOALETTO DOS SANTOS

467 *THIAGO TEODORO SALLES DE OLIVEIRA

468 ALVARO SILVA DE ALMEIDA

469 MARIANA REGINA AGUIAR CATETE

470 LUCAS SILVA D EL REY

471 GABRIEL AUGUSTO SILVEIRA SOUSA

472 GUILHERME CRIVELLENTI MASSARO

473 PEDRO AUGUSTO FELIX SIMIELLI

474 MARCUS VINICIUS BITENCOURT DE AZEVEDO

475 RODRIGO MARABESI MACHADO

476 *MATHEUS ALVES SILVA

477 VINICIUS PEREIRA DA SILVA

478 GUILHERME LEONHANO ALVES

479 GABRIEL PEDRINO

480 GUILHERME CARDOSO JUVENCIO DA SILVA

481 RODRIGO VIEIRA CARVALHO

482 BRUNO GAMBARRA DITT

483 LUIS GUSTAVO GONCALVES DE CAMPOS

484 VINICIUS DE NOVAIS

485 **WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS

486 MATEUS MACHIAVELI BRUNHARA

487 DANIEL DOS ANJOS FARIA

488 GIOVANNA ROSA FERREIRA DOS SANTOS

489 GUSTAVO LOPES LEITE DE OLIVEIRA

490 LUAN HENRIK ROSSITTO BERALDO

491 PAULO BARBIERI DURIGAN

492 *JULIA MARIA BASSANEZI GOMES DA SILVA

493 LUIZ GUILHERME TEIXEIRA BIM

494 FELIPE COELHO GONCALVES

495 LUCAS TRINDADE PEREIRA

496 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES

497 MARIA LUIZA NUNES DA CRUZ

498 LEANDRO DE MATOS CASTRO E SILVA

499 GUILHERME MACHADO ROMULO NALIATO

500 LUCAS DE OLIVEIRA QUESSADA FILHO

501 MARIA EDUARDA PERISSATO

502 VITOR PETRO SALAMA

503 *LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA

504 BRUNO BARROS LEONEL

505 GABRIEL DE SOUZA COSTA SILVA

506 LUCAS NAVES DA SILVEIRA

507 VITOR IMAKAWA SILVA

508 LEONARDO EIJI TANI

509 AFONSO HENRIQUE MARTINS DE ABREU

510 VICTOR DAE YONG CHUNG

511 **FRANCISCA DULCINEIA DA CRUZ GOMES

512 DANIEL ROMA RODRIGUES

513 *MATHEUS BUENO SELINGRIN

514 JOAO PEDRO JARDIM CIOFI

515 GABRIEL TADASHI KOBAYASHI

516 FERNANDO DE FREITAS TORTORELLI

517 BRUNO RIBEIRO DE SOUZA PASSOS

518 MATHEUS FERREIRA PACANHELLA

519 FELIPE DE ROSSI REZENDE

520 GUILHERME FRANCISCO DOS SANTOS

521 PEDRO VERONI DE CARVALHO CASAGRANDE

522 MURILO CALDERERO AZENARI

523 MARCOS HENRIQUE DESENZI LEITE

524 VINICIUS DELGADO ORELLANA

525 NAUAN GOULART DE PAULA WEISSHEIMER

526 GUSTAVO VENANCIO DE MOURA

527 FERNANDA LORETTO SANTOS

528 *VINICIUS ARTEMTCHONQUE BEZERRA DE CARVALHO

529 JOAO PEDRO DIONIZIO

530 *LARS ARIEL BOSSAN SILVA

531 LUIS FERNANDO DE MENEZES TANAKA

532 GIOVANA CRISTINA ROCHA LEMES

533 JONATHAS MINORU TAKADA

534 FELIPE GOMES BEZERRA

535 AUGUSTO TOSHIO TANAKA

536 NIKOLAS MAKY TAKINAMI

537 JOAO VITOR MONTILHA PREBIANCHI

538 VINICIUS SHIMIZU

539 *GABRIEL WATANABE

540 ENZO ROCHA PARANAGUA

541 EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

542 EDUARDO ERBETTA NASCIMENTO ABDON MOURA

543 LUCAS YUDI LEONARDI

544 *BRUNO HENRIQUE ROSSITTO GIRALDI

545 GUSTAVO VINHAL FRUCH

546 BRUNO EIJI OUSHIMA

547 YGOR YAMANAKA

548 CAIO FERREIRA NICOLAU

549 INGRID ROSSILHO CASALE

550 ANDREI SANTOS OLIVEIRA

551 MATHEUS FERREIRA BIANCO

552 *ISADORA UYHEARA D ABRIL

553 VINICIUS FERRO SILVA

554 FELIPE SANTOS PEDRASSI

555 *LUCAS YACHEL MASCARO

556 *FELIPE TEIXEIRA SEMISSATTO

557 *VINICIUS LOURENCO EVANGELISTA

558 LAURA NAOMI IKEHARA IKEDA

559 VITOR RISSO SCHIMIDT DE OLIVEIRA

560 GABRIEL VASCONCELLOS DREZETT FERREIRA

561 NICOLAS GUIMARAES ONO

562 GABRIEL MEIRA VERISSIMO DOS SANTOS

563 HENRIQUE CARREIRA MARTINS

564 *CARLOS HENRIQUE COELHO MIYAZAWA

565 *FILIPE FAUSTINO

566 ESTHER MARIA IHLENFELDT RODRIGUES SANTOS

567 *LUIZ GUILHERME SILVA MOREIRA

568 *LUCAS SILVA FALCAO

569 LUIZ GUSTAVO SOUSA TATAVITTO

570 FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA

571 MATHEUS SARAIVA AVILA

572 **WESLLEY SANTOS ALMEIDA

573 GABRIEL MARQUES CAVALHEIRO

574 MATHEUS SANTOS SOUZA

575 VICTOR YUSKE UEHARA

576 DANILO FEDERICO DA SILVA PARANHOS

577 BRUNO TORRE DO VALE

578 JOAQUIM DE ALMEIDA NETO

579 BIANCA TONDINI CASTANHEIRA

580 FELIPE OLBERA RIEHL

581 THALITA BARTTOCZ DE ASSIS

582 HENRIQUE BRANDAO BOURA

583 ROWAN GIL ROCHA VIAPIANA

584 VINICIUS CARVALHO FESTOZO

585 LEONARDO NUNES RODRIGUES

586 ADRIANO DE PAULA BOLLELLA

587 JOSE ANTONIO ORTIZ MARTINA

588 VINICIUS VIVARELLI BARBOZA

589 **ANDRE FRANCISCO CARVALHO GONCALVES

590 LUCAS AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS

591 KADHINE S DA COSTA

592 FELIPE EDUARDO ACOSTA LOPES

593 VINICIUS GUIMARAES PEREIRA

594 LUCAS MOMOSE CARVALHO DE SOUZA

595 MELISSA LIMONTA

596 HENRIQUE ROBERTO TANNER

597 DOUGLAS TSUYOSHI HIROSE

598 LEONARDO SILVA BARBOSA

599 PEDRO HENRIQUE ZANON

600 FELIPE HIDEAKI NAGAMINE

601 CAIQUE GOSSER NASCIMENTO

602 VICTOR RAMON BASSO

603 PEDRO OLIVATTO ZANUTTO

604 GABRIEL FERREIRA SOLIA

605 LUIS FELIPE PIOVEZANI TEIXEIRA

606 LUCAS FERREIRA DA SILVA

607 *FELIPE VITAL BARRETO DE LIMA

608 STEPHANY MIOTO SHIMAZAKI

609 EVERTON BILHARVAS DE BRITTO

610 VICTOR HUGO SORES KAGUEYAMA

611 MATHEUS DOS SANTOS

612 HUGO MICALI BELLODI

613 DANIEL FAGUNDES OLIVEIRA

614 GABRIEL MARQUES DA SILVA

615 PEDRO SOTTO DURRER LEITE

616 VINICIUS ARRUDA VIEIRA

617 GIOVANNI BRANDINE PEREIRA

618 ARMANDO SOARES DE OLIVEIRA NETO

619 RODRIGO HENRIQUE SILVA VILELA

620 ANDRE NEVES PRESTES

621 THIAGO GABRIANI MUNHOZ PEREIRA

622 RENAN SAKAI IPOLITO

623 **JOAO MARCOS BANHOL LEITE

624 HENRIQUE FERNEZLIAN

625 FELIPE BADRA FUREGATO

626 LUIZ CARLOS MARTINI FILHO

627 GUILHERME HIDEKI MAGALHAES MATSUO

628 *VIKTOR MUSSELI GEBERT

629 GABRIEL AGNELLI DE ALMEIDA

630 GABRIELE STEPHANIE ALVES MARTINS

631 FELIPE LOPES RITO

632 BRUNO SARTORI KAMIMURA

633 *IZABELLE MARQUES SILVA DE CARVALHO

634 GUSTAVO SHOITI SONODA

635 GILVAN ANTONIO CAPPI

636 FELIPE KIMAID PARMA

637 LEONARDO BLANCO ORDONHO

638 GABRIEL MORAIS GONCALVES DA SILVA

639 GUSTAVO FONSECA FARIA

640 MATHEUS KLAUS DE QUAY

641 GUILHERME FALGUERA GONCALVES

642 VINICIUS BERNARDINO DE ALMEIDA

643 KAIQUE RIBEIRO MINOTELLI

644 JOAO VICTOR CHINARELLI CERQUEIRA

645 VINICIUS VENTRIGLIO MIDENA

646 PAULO AUGUSTO VIEIRA XAVIER

647 ERICK HIROYUKI NISHIDA OMINE

648 CAUE MARTINS DO NASCIMENTO

649 BRUNO DE MEDEIROS CASAGRANDE

650 **BRUNO SOUZA DE ARAUJO

651 HEITOR JORGE RAMOS SARCHIS

652 LARA BAFFA CARDOSO

653 FELIPE CAVALCANTE BUENO

654 BRUNO MEDINA COELI

655 VINICIUS ANTONIASSI NAITZKE

656 LUCAS EDUARDO AMORE FENZ

657 BRUNO YAMAMURA

658 **EDSON LUIS DA CONCEICAO

659 PABLO AUGUSTO BERNARDO JORDAN

660 PEDRO BORTOLIN

661 GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS

662 PEDRO HENRIQUE VILELA SANTOS

663 *GABRIEL PERON NEGRUCCI

664 GUSTAVO MARTINS PIRES

665 *VINICIUS FELIPE SOUZA

666 *LUCAS MARQUES FOURNIER

667 GABRIEL NUNES CONSUL

668 *ALEF YUSSEF RIBEIRO

669 DAVI MACHADO QUERUBIM

670 GABRIEL DUARTE DA SILVA

671 **WESLLEY COSTA LEAL DO NASCIMENTO

672 RENAN SASAKI

673 *PEDRO MARCUCCI OLIVEIRA

674 RAFAEL COLLACICO DE ARRUDA

675 EDUARDO MARTINS MARCONDES

676 *ISABELLE DE SOUSA ALMEIDA

677 *JOAO PEDRO MACHINI MALACHIAS MARQUES

678 LEONARDO DE PALMA ALVAREZ PAIVA

679 **WESLEY SOUSA COSTA

680 VIVIANE MALARDO FERREIRA

681 RICARDO CANTATORE

682 CAIO KIN DOS SANTOS NOHARA

683 FABRIZIO BOMPANI MALANDRINO

684 TARSO TULIO BORGES NOGUEIRA

685 **GABRIELA CAVALCANTE DA SILVA

686 BRUNO SOUZA REIS

687 JULIA BELTRAMINI

688 *TIAGO FERNANDES DE CANTALICE

689 ANA LUISA GIRIO BERLINGIERI

690 GABRIEL DE OLIVEIRA BACHEGA

691 JOAO GABRIEL VIEIRA RIBEIRO MENDONCA

692 PEDRO AURELIO TARGA MIRANDA

693 FILIPE FERNANDES DE BARROS

694 RODRIGO MARTINEZ PEREIRA

695 JOAO PEDRO PAGANOTTO

696 VITOR FARIA DE MELLO MATTOS

697 JOAO VICTOR SILVEIRA MELLO

698 PATRICIA QUITSCHAL

699 GUILHERME SOARES DE JESUS

700 ERIC HENRIQUE ARAUJO EMMERICH

701 GIOVANA SANTANA GONCALVES

702 *JOAO FELIPE ARTIMONTE

703 TEO LIMA MACHADO

704 PEDRO ALBERTO ZANAROTTI SHIMAKO

705 RAFAEL CASSARO COSTA

706 ARTUR LAURIANO DE OLIVEIRA

707 FELIPE MARCONATO

708 GIOVANNI VOLPATO SILVARES

709 BRUNA LOPES BRAGIATTO

710 GABRIEL HENRIQUE DA SILVA

711 RENAN YOSUKE RIGHETTI WATANABE

712 MATHEUS HENRIQUE SOARES SANTOS

713 JOAO VITOR PEREIRA PIERONI

714 MATEUS MONTEIRO MARQUES

715 ATHUS MONTEIRO BIRUEL

716 GABRIEL MARTINS GARCIA

717 *GABRIEL NASCIMBEM BACONCELO

718 VINICIUS MARTINS DIAS TONI

719 RICARDO DOS SANTOS TRUJILLO

720 GUILHERME GOMES FORNIAS

721 **FABIO DAVID DA SILVA

722 LUCAS VIGANO DA SILVA

723 VINICIUS SOUSA SANTOS

724 DIOGO AKIO HAYASHI

725 LUCCA CINTRA DO PRADO ASSUMPCAO

726 **LARISSA SOUSA NOVAIS

727 GUILHERME BORTOLOTTO GONCALVES

728 VICTOR GONCALVES TUDA

729 *DOUGLAS LYRA DE MORAES

730 NICOLAS DE MEDEIROS SOUZA

731 *GABRIEL DE PAULA OLIVEIRA

732 NATAN TONANI DE ARAUJO

733 GABRIEL MAXIMIANO AMARAL DE PAULA

734 MATHEUS SCHULZ CARRASCO

735 EDUARDO VENCOVSKY

736 VICTOR FERREIRA VILLARINO

737 *VINICIUS YUJI SIMIY SPARRAPANI

738 VITOR DE FREITAS RIBEIRO

739 ISABELA DOS REIS CERANTOLA

740 GILBERTO ALVES SOARES

741 OTAVIO PALMIRO MENEGATTI

742 GUILHERME DAL BEM RIBEIRO

743 *FABIO KENZO GOTO

744 *DANIEL VALENTE BARROSO DE CARVALHO

745 PEDRO CAYRES ROCHA

746 LEONARDO CORREA PINTO

747 MICAELA DOS SANTOS NOGUEIRA

748 GUSTAVO KENJI ODA

749 JOAO PEDRO BARTICIOTTI ABDALLA CORACINI

750 *MURILO VERGARA FERNANDES SILVA

751 GUSTAVO MELO CACAU

752 GABRIEL LIMA E CHAVES

753 LUCAS RUSSIGNOLI PEIXOTO

754 **GABRIEL DOMINGUES VOLPI

755 **ISABELLE GARCIA GOMES

756 FELIPE TITTO MEDEIROS

757 VINICIUS DUARTE GONSALVES GARCIA MORENO

758 ANDRE HIDEO KIZAKI

759 *RENATO MANFRIN BENEDICTO

760 LEANDRO FURLAN BESSA

761 *ANDRIGO ELISIARIO DA SILVA

762 RAFAEL VASSOLER CAVALHEIRO

763 *RHENAN LUCAS DE CARVALHO CREPALDI

764 *WILLIAM GRILLI LOMASINI LOVRO

765 ANA CAROLINA LIMA REIS RIBEIRO

766 JOAO PEDRO VERNECK CARVALHO DA SILVA

767 GIOVANI LUIZ DE BARROS CENCI

768 LUCAS BRANCO SAVIO

769 CAIO DIMITROV RODRIGUES

770 LARISSA ALVES SANCHES BERENARDI

771 *JOAO FELIX BUSTAMANTE RIBEIRO

772 CESAR AUGUSTO PINARDI

773 GABRIEL DA SILVEIRA

774 *PEDRO HENRIQUE SANTOS MENEGATI

775 *VITOR HUGO BORTOLOTTO

776 *GABRIEL LEONARDO SARAIVA

777 FELIPE ALBERTO GONCALVES CRUZ

778 **JOAO PEDRO DINIZ DE SOUSA

779 GABRIEL CALEMI TANGERINO

780 FELIPE DELGADO PANZELLI

781 HENRIQUE CHIANG SUN GUIMARAES

782 **IGOR LEMOS FERREIRA

783 GUSTAVO FERNANDES THEODORO DE SYLLOS

784 MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR

785 *PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARDOSO

786 FELIPE MENDES OKIISHI

787 *EVERTON DO NASCIMENTO REIS

788 *VINICIUS SEIJI TOKUBO

789 YUJI WAKABAYASHI GOZZI

790 **GUILHERME MEDEIROS DA SILVA

791 ENZO PARASMO BAPTISTA

792 PEDRO LUCIANETI BRAMBILLA

793 LUCIANO WAYAND DE ABREU

794 *HENRIQUE PIRES DA SILVA

795 CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA

796 DANIEL MARTINS TSUJI

797 ALEXANDRE FURTADO VIOLANTE

798 LUCAS AGUIAR MELARE

799 GUSTAVO DO COUTO VASCONCELOS

800 ISADORA PICONI DE ANDRADE

801 ALEXANDRE AUGUSTO COSTA LACERDA

802 RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA VALERA

803 VITOR CESAR SILVA LEPRI

804 ARTHUR VISENTAINER GRISCIO

805 EDUARDA SANTOS TOBIAS

806 LEONARDO KALUF DE ANDRADE

807 NATHAN FRANHAN DAL EVEDOVE

808 LUAN INUI ABE

809 LUCAS BASBUS COSTA

810 KARINA THIEMI FUKUSHIMA

811 BARBARA FIOCCHI PEREZ

812 JOAO FELIPE AFFONSO PRIETO

813 LEONARDO ROSSINI

814 DOUGLAS SALES VICENTE

815 IGOR NOGUEIRA RODRIGUES FERREIRA

816 ALEXSANDER ROLDAO TAMAHE

817 **HENRIQUE RODRIGUES SANTA ROSA

818 JOAO FELIPE PACHECO

819 *DANIEL OTAVIO SILVA DEZEJACOMO

820 VICTOR LOPES NASCIMENTO E SILVA

821 **RUDNEY WILLIAMS DE ARAUJO CHIQUETTI

822 YURI FERNANDES COSTA

823 PAULO BASSO FREIRE

824 *MARCO ANTONIO BERNARDINO DEKAMINOVISKI

825 **GABRIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO

826 *FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES

827 RENNAN TRINDADE GENNARI SILVA

828 FABIANO ALVES MARINHO

829 GABRIEL MARQUES SCHIAVETTO

830 **WILLIAN MARTINS FIGUEIREDO DE SOUZA

831 *VICTORIA CAROLINE DE MOURA

832 *LUCAS AMADIO DA SILVEIRA

833 BRUNO BIANCHI ADRIANI

834 GABRIELA MARSURA CORREIA DA SILVA

835 BRUNO GONCALVES DE SOUZA

836 DANIEL SANCHES RIZZO

837 ELDER LUIZ GAIANI DE SANTIS

838 NIKOLAS AUGUSTO VIDAL MAZOTTI

839 LUCAS PEREIRA FREIRE

840 *JOAO RAFAEL DE CAMPOS

841 *JONATHAN ALBA FERREIRA

842 *LUAN WESLEY APARECIDO PEREIRA ALVES

843 MARIA ANGELICA PIRES YOKOTA

844 MARIANA MORAES DE ALMEIDA

845 *JOAO ANTONIO PALAZZOLLI BONIFACIO

846 FRANCISCO IGNACIO PASTANA NETO

847 *NELSON PORTO DE MIRANDA NETO

848 **GUILHERME ROCHA DOMINGOS

849 RUBENS OSTI MELLO

850 RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA

851 GUSTAVO BERNARDES DA SILVA

852 LEONARDO APRIMO NUNES

853 **ROQUE ANDRE GONCALVES LOUZADA

854 LUCAS PAGOTTO

082 - Engenharia Mecânica - integral - Guaratinguetá

1 BERNARDO CORREA DUARTE

2 JULIA MORONE DRUMMOND ALVES

3 RAFAEL ALEXANDRE NASCIMENTO NOBREGA

4 LUANA QUEIROZ FERREIRA

5 JULIA WOTZASEK PEREIRA

6 LEONARDO ROCHA

7 GABRIEL FERRAZ MARCONDES DE CARVALHO

8 VICTOR PENHARBEL DE PINHO

9 EDUARDO YUDI ARATA

10 LUCAS HIDEKI TAKEUCHI OKAMURA

11 IGOR TEIXEIRA CASATTI

12 LEONARDO MENDES ALCANTARA

13 RAPHAEL CLARO

14 LEVI AUGUSTO FERREIRA BORTONI

15 LUIS ANTONIO ESTEVAM FILHO

16 FLAVIO BRAGA DE CAMARGO

17 GUILHERME HENRIQUE GABRIEL SQUILLANTE DE ARAUJO

18 JOAO BOSCO PEREIRA DE MIRANDA HERSCHANDER

19 *JOAO VICTOR LINS FREGNAN

20 MATHEUS BRITO LIMA

21 ANDRE XAVIER SCOPEL

22 MATHEUS MOUSSA POZZATTO

23 LAERCIO DE LUCCA NETO

24 ISABEL GENOVESE BARROSO

25 JOAO PAULO PESSOA PEREIRA DE CARVALHO

26 DANIEL GARCIA LEAL RAYMUNDO

27 JOAO HENRIQUE DOS SANTOS DE PONTES

28 MURILO PEREIRA AGOSTINHO

29 MATHEUS LOPES RIGATO

30 BRUNO PEDROSA SANSONE

31 ENRICO CARDOSO ALVES

32 FELIPE HIROYUKI TABUTI SIBUYA

33 PEDRO HENRIQUE MANTOVANI MARUFF DE OLIVEIRA

34 RAPHAEL FELIPPE

35 JOSE EDUARDO SANTELLO

36 MATHEUS KATO STEVANATTO

37 *GABRIEL TONETTI SCARABELLI

38 ARTHUR ONISHI DE GODOY SILVA

39 SHERIDA FIGUEIREDO

40 PAULO BASSANI

41 THOMAS WILLIAM DO CARMO

42 ERICK DOMINGUES ANDRADE

43 LEONARDO PERES MORGADO

44 RODRIGO HENRIQUE CAMBRICOLI

45 HUGO FINSTERBUSCH SOAVE

46 VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA

47 VICTOR SEIZE KAWAKAMI

48 MARILIA FERNANDES VIDILLE

49 MATHEUS SILVA COUTINHO

50 ALESSANDRO ZANARDO NETO

51 AMANDA DE VASCONCELOS ENG

52 RAFAEL FARIA MELO

53 *MURILO GUELLIS DE ALMEIDA

54 **JOAO GUILHERME PALMEIRA GONCALVES

55 GIOVANI TAKEUCHI

56 JOAO GUSTHAVO NUNES DE FARIA

57 BRUNO ZAMBRANO DEGAN

58 JOAO MARCO OLIVEIRA BARROS

59 RODRIGO JUN HAGIHARA

60 MARIA JULIA DE CASTRO VILLAFRANCA GARCIA

61 RAFAEL NONATO DE OLIVEIRA LEITE

62 ISABELLA SISMOTTO DO VALE

63 NICHOLAS JOSE PECANHA

64 GUSTAVO GOES DOS SANTOS

65 ARTHUR ADIB NERY ABOUD

66 RAFAEL ALEX CHIEZA

67 *ROBERTO TETSUO HAMAOKA

68 MARCOS VINICIUS LEAL PORTO

69 ROMOLO HENRIQUE BRANDAO RIBEIRO

70 MATHEUS FRANCA DE PAIVA FERREIRA

71 GABRIEL GOMES MAIA

72 LUCIANA DALL BELLO

73 MARCELO EUZEBIO SCARTON

74 *ANDREA ARAKI

75 LUCAS COUTO CARMONA

76 VENANCIO PEREIRA PENICHE

77 ARTHUR BICEGO QUINTANEIRA

78 NATHALIA MUNIZ

79 JOAO VITOR MATOS CORREA ALVES CRUZ

80 FELIPE AZZOLINO VARELLA

81 BRUNO DOS ANJOS BUENO

82 GABRIEL MOREIRA DE VASCONCELOS

83 LIVIA LEITE DE ALMEIDA

84 LETICIA DE OLIVEIRA MAIA

85 GABRIEL DA SILVA LOBATO

86 LUCAS GOMES DE SOUZA

87 EDUARDA SOUZA WATANABE

88 SOFIA AIROLDI RODRIGUES

89 FILIPE MIGUEL BEZERRA RIBEIRO

90 MATEUS LUIS CARDOSO MARTINS

91 LUCAS DE SOUSA TENORIO

92 VICTOR OLIVEIRA PIEDADE BUSTOS

93 CARLOS ANDRE GOMES JUNCIONI

94 IGOR HIDEKI AOKI

95 VICTORIA BEATRIZ DANTAS MOREIRA DA SILVA

96 HEITOR MACHADO FERRI DA SILVA

97 GIOVANNI HENRIQUE SILVA DAS NEVES

98 **VINICIUS AKYO MATSUDA

99 MATHEUS CUNHA PRADO

100 LUCAS RUZZON DE JESUS ORTEGA

101 LETICIA MUNHOZ SIMEAO BAGANHA

102 MOHAMED BACHIR FARES

103 BEATRIZ APARECIDA LOPES FRANCO

104 JOAO VITOR MUCIO DE SOUZA

105 FABIO NISHIWAKI

106 VICTOR BARBOSA NUNES

107 FERNANDO AKIRA NAMIOKA

108 LEONARDO JOSE CARRARI

109 MATHEUS MARCONDES DE ALMEIDA

110 GIOVANNA BITARELLI VIANA ATAIDES CURADO SILVA

111 LUCCA NOGUEIRA BRAGA SERPA

112 GUILHERME MATTOS DE ARAUJO

113 GUILHERME HIDEKI SAITO DINIZ

114 GIOVANNA AMBROSIO DE SOUZA

115 WENDELL SANDIM LOPES

116 *BRUNO AKIRA MIYAHARA

117 GABRIEL PIRES SOBREIRA

118 MAURICIO AMARO DE SOUZA JUNIOR

119 MARCOS EDUARDO ANDRADE MACHADO DOS SANTOS

120 **JULIO CESAR ARAUJO TOQUEIRO

121 RAFAEL BLANDY DE PURGLY

122 BRUNO HIDEKI YUGAWA

123 THIAGO DONAS VIEIRA

124 *GABRIEL ALVES DE MORAES CORREIA DA SILVA

125 LUIZ HENRIQUE MARQUES ARAUJO

126 DIANA MACHADO GOMEZ

127 GILBERTO FERNANDES RESENDE DE BRITO

128 ISAAC MARQUES OLIVEIRA GOMES

129 KENJI ITO ABREU

130 GUILHERME SCARABOTTO PENTEADO

131 GABRIEL MONTEIRO CHINAGLIA

132 PEDRO RICARDO BORBA TAKAHASHI

133 KELVIN SANTOS REIS

134 JULIA CAMPOS DE SOUZA

135 ANDRE KENJI SATO

136 LOURENCO VERA E SILVA GUIMARAS

137 THIEMI YAMAMOTO SAKIHAMA NOVAES

138 GABRIEL GONCALVES EZEQUIEL

139 LEONARDO HIDEKI MATSUBARA

140 OTAVIO FERRAZ BIERRENBACH

141 RENAN DARE LIMA DOS SANTOS

142 LUIZ EGIDIO GIUPPONI SILVA

143 *PEDRO REIS RANGEL QUERIDO MOREIRA

144 THAIS SOARES COSTA

145 HENRIQUE MATHEUS PEREIRA SILVA

146 *HENRIQUE PELLEGRINI GONZALEZ

147 THIAGO RODRIGUES BIAGIONI RIBEIRO

148 MATHEUS PAIVA CHIMENEZ

149 EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA

150 KAIQUE VINICIUS RUI PIRES

151 *GUSTAVO HENRIQUE SANTOS SILVA

152 DALTON AUGUSTO PIRES DOS SANTOS

153 *HUGO GONCALVES NUNES

154 ALINE DE MELO NASCIMENTO

155 RAFAEL PEINADO DA SILVA

156 THALES MALUF

157 ANDRE LUIS HERRERA GAMA

158 JOAO PEDRO DE MELLO ABREU

159 LUCAS GREGORY NANI

160 PRISCILA TIEMI SUZUKI

161 DANIEL HENRIQUE GONZALEZ ZAPANA

162 THIAGO TAKASHI OKA

163 LUAN DIAS BESENBRUCH CARUSO

164 RAPHAEL AUGUSTO DE SOUZA

165 GABRIEL SERRAT DA CUNHA BENTO

166 VICTOR ZENZO KAIYA NAKAKURA

167 *WILLIAM CESAR ZENDRINI

168 FERNANDO GABRIEL MERCADAL

169 MARCELLO KATZOR RODRIGUES

170 DANIEL DE MARTINI RIVERA FERREIRA

171 RUBIA MONTEIRO DOS SANTOS

172 *PEDRO PEREIRA DA ROCHA PROENCA

173 JOAO VICTOR DA SILVA MACACINI

174 KEVIN LUCCA TANIZAKA MARTINS CALDAS

175 **JUAN VICTOR TELES PESSOA

176 VICTOR LOPES DALTRO

177 LEONARDO MENDONCA TRENTIN

178 GIANLUCA PERUFFO

179 PAULO HENRIQUE ARAUJO LIMA

180 RAPHAEL BETTE RAGOZZINO

181 GABRIEL KENJI DE ALMEIDA

182 MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES

183 FELIPE DIAS MONTEIRO

184 PEDRO FRANCISCO ACCAUHY CASTRIOTO PERRELLI

185 ALVARO PRESCINOTTI CURSINO DE ANDRADE

186 *LEONARDO YUZO TAKEDA

187 FABIO CAMILO UNTERMAN SANTOS

188 GIOVANNA AKTYPIS CHESCHINI

189 LUCAS GERAGE DE OLIVEIRA

190 LUCAS FERREIRA STANQUEVITCHUS

191 RAFAEL SOUSA FERREIRA

192 ERIKA SAYURI SAKATA

193 JOAO GUILHERME REZENDE BARALDI

194 GUILHERME CARVALHO LEMOS DE SOUZA AGUIAR

195 BRUNO SOZZI VAZ GUIMARAES

196 GABRIEL DIAS VILAS BOAS

197 VINICIUS RAMOS MENDONCA

198 FILIPE MALAKOWSKY SILVA

199 MANOELA DUARTE PEIXOTO DE MELLO

200 *LEONARDO NEVES DE CARVALHO

201 DANIELA CALFAT MALDAUN DUARTE

202 PEDRO HENRIQUE FUGITA BOIS

203 HEITOR HIDEKI NISHIMURA

204 MATHEUS KISS

205 MATHEUS HIPOLITO PROENCA

206 HENRIQUE STACHESKI SCHLEETZ

207 *GABRIEL JOOJI YAMASHIRO

208 LETICIA SERVELLO AGUIRRE

209 ATILIO GUSSON FILHO

210 NATALIA OLIM MARTINS DA SILVA

211 VINICIUS ANDRADE MENDONCA

212 AUGUSTO ERICO TELES APARECIDA

213 AUGUSTO DAVID DIAS

214 LUCAS FELTRIN ARGENTO

215 GABRIEL HENRIQUE MODENA

216 CAIO DORTA FALDONI

217 LUCIANO TATSUMI TERUIA

218 ALVARO CAMPAGNOLI NETO

219 RAFAEL THOMAZ DE CAMARGO RODRIGUES

220 *WALDEMAR ARMELIN ABDO

221 RAPHAEL PAOLIELLO DOS SANTOS

222 VINICIUS DE SOUZA MEIRELLES

223 **OTAVIO SOARES DA SILVA

224 MARCELO MONIZ DIAS DO NASCIMENTO

225 LEONARDO VICTOR MARTINS ALVES

226 LUCAS RAMOS MARQUES

227 VICTOR YUITI IAMASAKI

228 PEDRO TRANJAN SOARES DO PRADO

229 **DANIEL ANTONIO AMARO

230 HENRIQUE CAPOVILA BARBOZA

231 ALAYNE C K GARUFE

232 TIAGO LEAL GUIMARAES

233 EVANDRO JUN ISHIKAWA

234 *LEONARDO MENDES DE PAIVA

235 **RAFAEL SILVA LIMA DE MORAES

236 BRUNO GIL MINGORANCE

237 VERONICA CARRANDINE CALDAS FELIZ

238 MAYARA CALDEIRA CIRINO SILVA

239 GUILHERME GUERATO

240 *MATEUS CARPENA NETO

241 **MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA

242 FELIPE MARTARELLA DE SOUZA MELLO

243 LUCAS VINICIUS DA SILVA AZEVEDO

244 GUSTAVO GOMES DE FIGUEIREDO

245 GIOVANA VALERIO DA FONSECA

246 PAULO HENRIQUE SALLES

247 LEONARDO MARUYAMA SPAGNI

248 *ALVARO FAUSTINO PEREIRA

249 LUCAS LEAL VALE

250 JOAO VITOR BARBOSA

251 SAMARA BARRETO DE OLIVEIRA GADELHA

252 *RICARDO MADUREIRA MANCINELLI

253 *FELIPE DA SILVA COSTA

254 GUILHERME DE AMORIM SOUSA

255 THALES LUIZ DOS SANTOS

256 GABRIEL GARCIA SILVA

257 MAYARA ALMASSAR ROSSATO DE OLIVEIRA

258 PEDRO DE WERNEK SANTOS

259 MARCELO CAMARGO MAGLIARI

260 JUAN MARTINEZ MENDES NOBREGA ROCHA

261 **GABRIEL HILARIO DOMINGOS MONTEIRO

262 GABRIEL GUIMARAES FIORI

263 THIAGO SOUZA PEREIRA

264 HERMINIO ZUMPANO CUNHA RODRIGUES

265 *DANIEL JUN WATANABE SANTOS

266 RAFAEL MARQUES SIQUEIRA

267 GABRIEL SOARES CINTRA

268 MATHEUS CAMARGO TEIXEIRA

269 BRUNA BLUMER LOBO

270 *LUIZ EDUARDO FERREIRA

271 **RODRIGO OLIVEIRA DE AMORIM

272 WEVERTON CASSIO COSTA MARTINS

273 *STHEFANIE DIAS AMORIM

274 GABRIEL RODRIGUES LUZ

275 PAULO JOSE NOGUEIRA

276 JOAO PEDRO DA SILVA

277 BRENO FOLTRAN BORGES

278 VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA

279 *LUIZ GUSTAVO BROSSI DA CUNHA

280 *ANDRE LUIZ DE FRANCA

281 *BARBARA PERES PEREIRA

282 LUIZ GUSTAVO URBANO

283 BEATRIZ HELENE XAVIER

284 VITOR DE CAMPOS REFUNDINI

285 **MILENA RAQUEL DE OLIVEIRA MENEZES

286 *MATEUS RANGEL TEIXEIRA DINIZ

287 GUILHERME CAETANO MINGORANCI BASSIN

288 JUAN PABLO GARCIA

289 RAFAEL AUGUSTO YAMAMOTO

290 LETICIA VERCELLI ARAUJO

291 **JOAO LOPES MELANI

292 MARCELO FRACARO DE FARIA

293 VICTOR RAPCHAN DE SOUZA

294 *ALEXANDRE HENRIQUES DA SILVA

295 RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS

296 GUSTAVO PINHEIRO CADIMA

297 GIANLUCCA BASQUI GARIGLIO

298 JOAO PEDRO TEIXEIRA AGUILAR

299 *GABRIELLY FERREIRA GAMA

300 MATHEUS PRADO PRESTES SILVA

301 HENRIQUE DUDA FERNANDES

302 LUIS FELIPE FERREIRA MODESTO

303 PEDRO HENRIQUE DE MELLO ALEIXOS

304 JOAO FRANCISCO SANSONI TRISTAO

305 VICTOR MACHADO

306 HENRIQUE EIJI HAMANO

307 MARTIN HENRIQUE VIANA ADAM

308 TAYNARA LUISA PECORARIO

309 RENAN LOPES COVRE

310 EDUARDO DE FREITAS AZEVEDO

311 LEONARDO ANDRADE TEIXEIRA

312 JOSE VICTOR MONIS SAMELO

313 **VIDAL GONZALO FLORES ROJAS

314 ARTHUR CARVALHO MASSON

315 *RODRIGO WILLIAN VAZ DE OLIVEIRA

316 JOSE FRANCISCO DE CAMARGO CARMELLO FILHO

317 KEVIN RICHARDSON DOS SANTOS MENESES

318 IGOR FERREIRA MOURA

319 **CELSO DA SILVA ALBUQUERQUE JUNIOR

320 CAIO AUGUSTO SARAIVA CESARE

321 *MATHEUS SANTOS RODRIGUES DA SILVA ROSA

322 PEDRO HENRIQUE ABRAHAO MONTEIRO

323 LEONARDO SATO DE SOUZA

324 SAMUEL ANTUNES SILVA TEIXEIRA

325 THOMAZ GARCIA FACCIOLI

326 *LUCAS PRETELLI NASCIMENTO DA SILVA

327 YAGO ANTONIOLLI MARINO

328 GUSTAVO BEZERRA GARCIA

329 *FELIPE ALEGRE GANDOLFI

330 RONALDO ZHU

331 JOAO GABRIEL TAVARES RIBEIRO

332 MARIA CLARA ROCHA FERREIRA

333 LUIS GUILHERME DE VASCONCELLOS MODENA

334 LUCA ROSARIO ALEXANDRE

335 CAIO FERNANDES LOBATO

336 LUIZ FELIPE SOUSA BIANCHIM

337 THALES MENDES GARCIA

338 RAFAEL VIRGINIO DA SILVA

339 JOAO VITOR NOGUEIRA DE ALMEIDA

340 BRUNO CHISTE MORGADO

341 RODRIGO MURAKAMI DE PAULA

342 RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA

343 EDUARDO RODRIGUES MANZANO

344 CAIQUE NUNES MARIA SANTANA

345 *RAFAELA FELIX DA SILVA PENACCHIO

346 GABRIEL FERNANDES MARTINS

347 RENATO RYUICHI WADA

348 *VICTOR YUJI SAKAMOTO YAMA

349 *THIAGO KROLL VAZQUEZ DE ARAUJO

350 THALES ARBACHE LISBOA

351 TIAGO DE MORAES GONCALVES SARACURA

352 *LUCAS ALMEIDA GONCALVES CERVEIRA

353 VINICIUS MARCO PACINI

354 ITALLO KAIKE RODRIGUES

355 VITORIA MENINO CAMPOS

356 JOSE EDUARDO BIGARELLI NETO

357 GABRIEL BUENO PEREIRA

358 *MATEUS DOS SANTOS MOURA

359 FABIO A S ASSUNCAO

360 **CELSO SANTOS SILVA

361 CESAR PAPIS

362 RAFAEL RODRIGUES CARDOSO

363 JOAO VITOR CAMARGO RAYMUNDO

364 RENATO SHINJI KERNBICHLER

365 *WILHEM AGUIAR STEPONAVICIUS

366 OTAVIO RESENDE DOMENCIANO

367 *PEDRO FERRARI BORDIGNON

368 JESSICA SIMOES DA SILVA GUARDIANO

369 *JOAO PEDRO BARBOSA

370 ISABELLE DE SOUZA SAI SOARES

371 GABRIELA DO PRADO BARBOSA

372 MARCELO GERMANI OLMOS

373 FELIPE NIEVIADONSKI GUERRA MORENO

374 JOAO PAULO BARROS HOLTZ DE OLIVEIRA SILVA

375 BRUNO ZOVARO NASCIMENTO

376 GUILHERME THEO PEREIRA LIMA

377 ENRICO STEINLE MATIUCI

378 LEONARDO ARANTES CALTABIANO

379 EDUARDO PONGILIO DOS SANTOS

380 ANDRE LUIS DREZZA PIANTE

381 RENAN ISHIKAWA DE LIMA

382 *MATHEUS ISOLDI REZENDE

383 ARTHUR DA SILVA DE CARVALHO

384 VICTOR MARQUARDT ZERBINI

385 JOAO MARCELO DIAS

386 *GUILHERME FERNANDES DE OLIVEIRA

387 GIOVANNA HAAG CAMPEDELLI

388 **VICTOR HUGO MOREIRA DE SOUZA

389 JOAO PEDRO BIGOSINSHI CORREA

390 LUCKAS VINICIUS FARIA RIBEIRO

391 GUILHERME ANTONIO REIS HYPOLITO

392 VINICIUS KENJI FUGUHARA

393 BERNARDO CAMPOS SOARES DE NOVAES

394 HENRIQUE MARQUES AMORIM

395 ANTONIO CARLOS MARSON JUNIOR

396 **THIAGO BIBIANO DA SILVA

397 HUGO LAURENTINO AMARIZ

398 RAFAEL HAJIME ISHIKAWA

399 *THIAGO MAGALHAES LESSA

400 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS BOZZOLA

401 MATHEUS MARQUES PETROCINO

402 BRUNO KOGAKE FERREIRA

403 JULIO OLIVEIRA COUTINHO

404 PEDRO CHIARADIA CROZARIOL

405 GIOVANNA BATISTA PEREIRA CALDAS

406 *VINICIUS SAVIO RIBEIRO TEIXEIRA

407 *ALBERTO ALBISSU DE PAULA SANTOS

408 MARCOS VINICIUS PORANGABA SILVA

409 FELIPE MANOEL RIBEIRO GRECO

410 *NICHOLAS PACHECO REIS

411 ELIAS GABRIEL DE QUEIROZ

412 GUSTAVO ALEIXO FIRMINO

413 **VANESSA FERREIRA ALVES

414 RAFAEL DELINARDI RESCK

415 LUIZ FELIPE DE FARIA MACHADO

416 **LUCAS SOUZA CINTRA MAGALHAES

417 KEVIN LUCAS MATSUOKA DE ALMEIDA

418 ANDRE FELIPE SOARES SANTOS

419 GUSTAVO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

420 HENRIQUE AZZULINI FEITOSA

421 MATHEUS HENRIQUE SILVA SANTOS

422 ALICE R CASTILHO

423 VICTOR HUGO CURTO TOCHETTO

424 CESAR AUGUSTO BRITO FONSECA

425 **LEONARDO GUERRA DOS SANTOS

426 MATHEUS HENRIQUE MENEZES PINTO

427 DANIEL SILVEIRA DO SACRAMENTO

428 LEONARDO ARIAS NISHINO

429 VICTOR LIMA DO O

430 MATHEUS TAKASHI LIMA NAGAMINE

431 *LEONARDO SHOITI NISHIMURA

432 ANTONIO DENNIS DA SILVA COSTA

433 CARLOS HUMBERTO OLIVEIRA FILHO

434 **GUSTAVO MOLINA DE ALMEIDA

435 ANDERSON GABRIEL DE PADUA BARBOSA

436 THALLES ANDRADE MARQUES PEREIRA

437 JOAO VITOR SOUZA GOTTEMS

438 SERGIO JUNIOR DIAS

439 LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS

440 ANDRE LUIS ABRANTES PLUM MARIANO

441 AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA

442 PEDRO JOSE V. B. BENTO

443 FILIPE TRAMUJAS CALABREZ RAMOS

444 *DOUGLAS RANGEL CABRAL

445 *DANIEL CABRAL DA SILVA

446 **ALEX DE ALMEIDA FARIAS

447 *WILLIAM PATRICIO BARLETTA

448 DIEGO MARTINS LEITE

449 VINICIUS LOBO DE MOURA

450 *HENRIQUE LYRA WOCHNIK

451 TULIO OLIVEIRA MELONI

452 DANIEL PACHECO E SILVA

453 LUCAS DIAS CLAUDIO

454 RAFAEL MONTEIRO RIBEIRO

455 VINICIUS DE SOUZA PEREIRA DOS SANTOS

456 FELIPE NASCIMENTO PICCIRILLI

457 *DIEGO MORAES DE PAULA

458 EDUARDO TOMOHITO WADA

459 *OLIVER KENZO KOBAYASHI

460 *GUSTAVO RIBEIRO DOS SANTOS SOMERA

461 **GUILHERME SILVA LOUREIRO

462 MATEUS MARRARA CARDOZO

463 *DOUGLAS RODRIGUES MELO

464 NATA TAYKI CIHODA

465 LUIS FELIPE DA COSTA LEMES

466 FELIPE DE OLIVEIRA ICHIGI

467 **LEANDRO OLIVEIRA DE JESUS

468 BRENO LUIZ MARCUCCI

469 JOSE RENATO DE MATTOS TEIXEIRA

470 LUCAS CONSTANTINO SILVA

471 *VINICIUS JUSTICIA GALVES DE LIMA

472 GUILHERME AUGUSTO FERRAZ DO AMARAL

473 JOAO PEDRO MEDEIROS

474 *FELIPE CARDOSO DA SILVA

475 JOAO VITOR CARVALHO

476 LUIS FELIPE MENEGUETE DE CARVALHO E SILVA

477 CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

478 MATHEUS AUGUSTO DO NASCIMENTO BANDEIRA

479 *GUSTAVO SAKAYANAGI TEIXEIRA

480 VINICIUS CAMARA SILVA

481 VICTOR UKA KIM MOREIRA

482 *JOAO VITOR DE ARAUJO FREITAS

483 **GABRIEL KNOPP DE MACEDO

484 *PAULO HENRIQUE COMPRI DOMINGUES

485 *RAFAEL LABAT CAPUTO

486 GABRIEL VICTOR COMITRE FRIOLI

487 IAN DOCIO PEREIRA

488 **ALAN FABRICIO MORATO

489 FELIPE QUEIROZ CAVALCANTI BRASIL

490 FERNANDA EMETERIO PINTOR

491 *VICTOR PIOVESANE SILVA

492 *FERNANDA SANTOS LIMA

493 RANAN DUARTE MARGIOTTO

494 MATHEUS CONTI SPINELLI

495 VILSON ROCHA DE SOUSA

496 **JOAO VICTOR FERREIRA BORGES

497 BEATRIZ SARDI RIBEIRO

498 *BRUNO EMANUEL FORTUNATO

499 JOAO VICTOR PELEGRINO

500 GABRIEL LUIZ DURVAL SOARES

501 *AMANDA GODOY

502 *JOAO PEDRO MARTINS DE JESUS

503 FREDERIK HENDRIK JONKER

504 EDUARDO KEIJI T. M. DA SILVA

505 GABRIEL DE AZEVEDO SODRE ZERLAHNY

506 VAGNER FERREIRA RAMOS

507 MATHEUS DE OLIVEIRA COELHO

508 **MATHEUS DOS SANTOS MARINHO

509 *BEATRIZ MARIA DA SILVA SANTOS

510 VICTOR ROJO RAMALHO

511 GABRIEL CUNHA DOS SANTOS

512 **THIAGO PHILIPE OLIVEIRA SANTOS

513 DANIEL KENZO NAKAYA AULICINO

514 *GUTEMBERG ALVARENGA RUTTER

515 **RAFAEL LIMA FONSECA BORGES

516 LEONARDO CARAMELO PEREIRA

517 THIAGO FONSECA RIBEIRO

518 **NATHAN DE FARIA GERMANO

519 *PATRICK MINORU MAIOLINO

520 DIOGO MORAIS DA SILVA

521 **LUCAS FELIPE DE LIMA FRANCISCO

522 JOAO PEDRO MARINELLI CARDOSO ZAMBRONI

523 RAPHAEL BRISIGHELLO DO AMARAL

524 *SABRINA CRISTINA OSVALDO DA SILVA

525 MURILO GUIMARAES KOBORI

526 MATHEUS DE SOUZA GUEDES

527 LAIS DE SOUSA LEITE NASCIMENTO

528 VICTOR ELOI NUNES DOS SANTOS

529 **GABRIEL MARTINS DOS SANTOS

530 BRUNO PEREIRA KNUDSEN

531 JOAO VICTOR DE NADAI GRAZZIOTIN

532 *LUIZ PAULO MENDES

533 **PEDRO HENRIQUE GUALBERTO DOS SANTOS

534 *THALES HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA

535 *LUCIELEN THAIS CORDEIRO

536 CARLOS ANDRE A. CAIRES

537 ALESSANDRO FURLANETTE BOTARO JUNIOR

538 *ALLAN ALVES LOPES FERREIRA

539 *JOAO PAULO DE SOUZA MARQUES

540 *ADALBERTO RAMALHO JUNIOR

541 **ANDRE LOPES MELANI

542 PEDRO HENRIQUE VIEIRA MARCONDES

543 **DIEGO ALVES PEDRO

544 GUILHERME BUCCINO LISA

545 **DANILO SOUSA OLIVEIRA

546 JOAO PEDRO VERCELLI

547 HENRIQUE ARAUJO DE LACERDA

548 *FERNANDO ASSIS VASCONCELLOS

549 *JOAO HENRIQUE DA SILVA

550 DENILSON BERGAMINI BUENO PEREIRA

551 **LUCAS DA SILVA LINO

552 **MARCOS SIMONELI SOUZA

553 GUSTAVO FISCHER DE BRITO RABELO

554 BRUNO DE MORAES MISTRO

555 OTAVIO AVELAR ZORGDRAGER VAN OPBERGEM

556 VITOR SOUZA CERRALIO

557 *MATHEUS MOTTA GROGIAO DA SILVA

558 YURI HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO

559 RODRIGO ABDO AKERMAN RAMOS MONTEIRO

560 *GABRIEL BUONO CESAR DE LUCENA

561 LEANDRO DE SOUZA ALMEIDA LEITE

083 - Engenharia Mecânica - integral - Ilha Solteira

1 THIAGO JOSE KENZO HIDA ABRAMVEZT

2 IVES CAERO VIEIRA

3 GUILHERME VASCONCELOS DE FREITAS

4 ARTUR DANTAS DE MAIO CARRILHO

5 LEONARDO KRONKA CANDIDO

6 VINICIUS ADOLFO PEREIRA DA SILVA

7 DENIO ARAUJO DE ALMEIDA

8 LAIS BEATRIZ GONGORA DARZI

9 VINICIUS DANDARO SANTOS

10 FABIANO WANG YUAN TZUU

11 GUSTAVO SINGULANE GONCALVES

12 MARCELLO MELLO GALVAO

13 LUIS HENRIQUE OLIMPIO JUNIOR

14 LEONARDO DOS SANTOS ALMELIN GUIMARAES

15 ANDRE ROMAN BALBI

16 JOSE MARIANO LIMA GARCIA

17 CAIO ESTEVAO CAMARGO TIBURTINO

18 JUAN VICTOR HERRERO

19 GIOVANNY TRINDADE CALDAS

20 BEATRIZ YAMAMOTO TEODORO

21 FILIPE TEIXEIRA BORGES NEVES

22 DANILO HIDEO AKIYAMA

23 ANA FLAVIA CORADINE

24 GIOVANNA MARTINS LOSACCO

25 ROBERTO ESTEVES SERRA

26 JOAO PEDRO MARQUES QUEIROZ MAMEDE

27 VINICIUS MAKSOUD MEDEIROS

28 *EDMAR SERVANTE LINARES JUNIOR

29 MARIA CAROLINA RIUL PEGORARO

30 EDUARDO MANTOVANI BERTOLETTI

31 MATEUS FERACINI DUENHAS MONREAL

32 RAFAEL NASCIMENTO DOS SANTOS

33 PEDRO VICTOR FERREIRA

34 VINICIUS ROTTOLO GARCIA

35 NATALIA PEREIRA GOBBO

36 PEDRO CORREA DA COSTA FELICIO

37 ISIS GERMINIANI TEIXEIRA

38 JOAO LUIS MORAES COSTA

39 GIOVANNA ZARAMELLA

40 RENE FEDERICI JUNIOR

41 PAULO VICENTE BERTI NETO

42 PEDRO MENDONCA URBINATTI

43 FLAVIO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA

44 PAULO HENRIQUE BARATELLA MATTOS

45 JOAO ANTONIO EVANGELISTA GARCIA

46 EMANUEL PUSSOLI DA COSTA

47 JOSE GUILHERME LEITE CESAR

48 ANA LAIS FERRARI

49 PEDRO ALENCAR SINKOC

50 JOSE VINICIUS DE SOUZA MORIS

51 *LARA GUIZI ANONI

52 GABRIEL LEMOS SELLERA

53 MATEUS BROCHADO CARVALHO

54 VICTOR ZAGATTO BELONE

55 RAFAEL AFONSO MAXIMO DA SILVA

56 GUILHERME LOPES DO CARMO

57 *LUAN ROBERTO MARQUES ANGELINO

58 **PEDRO VINICIUS SOUZA COIMBRA

59 GUILHERME POPIN HORA

60 MARCELLO HENRIQUE SILVESTRE

61 VITOR MAESTRINERE HIPOLITO

62 AUGUSTO ROSA DE SOUZA

63 FLAVIO HENRIQUE DA MOTTA NOBREGA

64 LUCA BESERRA CORREA ALBUQUERQUE

65 MATHEUS NERI DOS REIS

66 VITOR CHIODEROLI OLIVEIRA

67 FRANCIELLE CONRADO DA SILVA FERRARI

68 MARCELO MASIERO NAZARETH

69 THAINA RODRIGUES SANTOS

70 MATHEUS ARAUJO KUROKAWA

71 MIGUEL GOMES DE ASSIS

72 RAFAEL AVELLAR DE OLIVEIRA

73 HIGOR MIGUEL DA SILVA LISBOA

74 *FILIPE DE OLIVEIRA ATAOKA

75 GABRIEL VINICIUS FONSECA DE SOUZA

76 FELIPE GOVONI BEJO

77 JOAO VITOR LOPES AVILA

78 MATHEUS HUGO CARDOSO POSSEBOM

79 LEONARDO DE OLIVEIRA VIEIRA

80 DONCILOS LEONEL URZEDO NETO

81 FELIPE BARBOSA LEMOS

82 ALEXANDRE FONSECA FRASAO

83 LUCAS PERSICO DE OLIVEIRA

84 MARCELO CUSTODIO ZANCHETTA

85 GUILHERME BRANDAO GOUVEA

86 NEWTON DE BARROS FILHO

87 GABRIEL RODRIGUES PUPIN

88 **IGOR MAIA FERREIRA

89 NATALIA MARTINS PINHEIRO

90 CAIO HARUO PAULUZI SHINGU

91 VICTOR ROCHA TORRANO

92 RAFAEL CHINAID MORITA

93 GUILHERME ROBERTO OLIVEIRA DE CASTRO

94 PEDRO PAULO DA SILVA AQUINO

95 LUANA PEREIRA CONDORI

96 PEDRO LOUZADA BIAGIONI

97 EDER MOMESSO JUNIOR

98 MATEUS BARBADO PELEGRINO

99 MATEUS DO CARMO FERREIRA

100 GUILHERME SOLER VILA

101 LEONARDO DE BRITO VALDERRAMOS

102 GABRIEL TAMIAO LEITE

103 BRUNO JOSE PIM

104 AGNALDO APARECIDO SILVERIO FILHO

105 *JOAO VITOR BERICA VICENTE

106 ALYSON JUNIOR MOLENA

107 ENZO BIFE ORIANI

108 CARLA CAROLINE DE SOUZA FURIOZO

109 FELIPE ALBINO MALTA DA SILVA

110 LUCAS DA SILVA CARNAHUBA

111 CAIO BIFARONI BORGES

112 BRUNO SILVA RIBEIRO

113 LEONARDO GONCALVES DE MORAES

114 JOAO VICTOR CALIXTO DA SILVA

115 CAIO MARCELLO DUARTE

116 LUCAS LIMA DO NASCIMENTO

117 EDUARDA RICCI TROMBETA

118 KAZUYA MATTHEWS IGUCHI

119 MATHEUS CASTRO MARCHIORE

120 FELIPE BALSALOBRE SIMIELI

121 THAIS AMORIELE AZEVEDO

122 JERONIMO NETO BORGES BAILAO

123 VICTOR BRUSANTIN OLIVA

124 DIOGO LOURENCO OLIVEIRA DA SILVA

125 BRENO LUIS SAQUE GOMES

126 BARBARA DE OLIVEIRA FREITAS

127 GUSTAVO H FERREIRA SOARES

128 ARTUR ANTONIO MAZON FILHO

129 GABRIEL NAPPI DE SOUZA

130 **JOAO AUGUSTO DA COSTA TERILLI

131 VINICIUS REZENDE LEONARDO

132 OTAVIO BRUNO ARAUJO JAVAREZ

133 LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS NETO

134 GABRIEL MORELI DA COSTA

135 PEDRO HENRIQUE ANDRADE MUNIZ

136 AMJAD GALIB A. GNIMAT

137 NAYARA FERNANDA SANTOS DELFINO DE SOUSA

138 PEDRO HENRIQUE PESSUTO CASARE

139 EDUARDO WILLIAM DOS SANTOS

140 SILVIO RASSI TORRECILLAS

141 GUSTAVO NORITO TANIKAWA

142 LUCA SALIMON NASCIMENTO

143 THIAGO YUKI FUKUCHI

144 JULIANA SUZUKI DOS SANTOS

145 LUIZA GALZERANO DE MUNNO

146 NATHAN OSSAMU KAZAMA

147 VICTOR POMPEU DE TOLEDO

148 DANIEL JESUS DE ROSSI FERMINO

149 ANDRE LUIS DE FARIA

150 LEONARDO DE SOUZA MENDES

151 JOAO VITOR CASTRO GASTALDI

152 DEBORA DA SILVA TOSCANO

153 PEDRO AUGUSTO CUCATO PEREIRA

154 *FELIPE MARTINS DA SILVA ROSSI

155 VITOR BIDUTTI MARCONDES DE FARIA

156 FABIO BARRETO SABATIN DE OLIVEIRA

157 PAULO ROSSI PRATES

158 RAFAEL NAKATI BUENO

159 RODRIGO GOMES DE ALMEIDA

160 *GABRIELA MARTINS FIGUEIRA

161 FERNANDO MORETTO BENATTI

162 RODOLFO PEREIRA LEMOS

163 JUNIOR CESAR RUIZ BATISTA

164 *GABRIELA CARVALHO DE ALMEIDA

165 JOAO PEDRO GOUVEA FREITAS DE CARVALHO

166 BIANCA THEMOTEO DA SILVA

167 IGOR PEREIRA LIMA GARCIA

168 NIKOLAS GOMES YAMAMOTO

169 FABIO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS

170 ARTHUR CHABOLE OLIVEIRA PRUDENCIO

171 JOAO GABRIEL ABRA LEATI

172 EDUARDO DE OLIVEIRA BOMBARDA

173 *FABRICIO RENATO TEIXEIRA VALENCA

174 LUCAS BIASSI DE PINHO

175 GABRIEL DOS SANTOS ARANDA

176 VINICIUS SILVA BARBARESCO

177 *FELIPE DE MELO HEBLING

178 *VITOR HUGO DE MATOS GASPAR

179 LUIZ FERNANDO CABRERA DE FREITAS

180 GUILHERME SARAIVA BARRETO CORGHE

181 GIOVANNA LARA CABRERA GASPAR

182 LEONARDO PEREIRA PIRES FERREIRA

183 *JOAO VITOR DE OLIVEIRA

184 VITOR DONEGA MARCHIORI

185 FRANCISCO BENADUCCI NETTO

186 YURI ANTONIO CARDOSO

187 EDUARDO VINICIUS SANTOS MASSONI

188 PATRICK FEDERISSI

189 PEDRO MORAES DA SILVA NETO

190 GABRIEL BRUNELLI SANCHEZ

191 FELIPE ANTONIO DE PAIVA SALMAZO

192 ANDRESSA GROTO SANTOS

193 RAFAEL DIAS DENERVAL

194 GABRIEL DE ALBUQUERQUE LIMA

195 JOAO RODRIGO LEMES PINHEIRO DOS SANTOS

196 JOAO FALVIO SILVA ABOU ALI

197 *MATHEUS OLIVEIRA SANTOS

198 JOAO VITOR APIS BIGOLOTI

199 VICTOR MATHEUS DE OLIVEIRA SALMIM

200 VINICIUS MAMEDE REIS

201 *LARISSA JERONIMO SILVA

202 TIAGO FABRICIO GOMES

203 **LUCAS MENEZES DA SILVA

204 RENAN MODAELI LAGE

205 *IGOR FELICIANI MERIZIO

206 HELOIZA CARLA SILVA BERGAMO

207 *LUIZ FELLIPI DOS SANTOS CONCEICAO

208 *ELIAS MORAIS DA SILVA JUNIOR

209 AMANDA S P ALMEIDA

210 ANA CLAUDIA GOHARA

211 ARTUR LAMANA KANSO

212 LEONARDO AMYUNI DOS SANTOS

213 FELIPE GALVAO GREGORIO

214 MATEUS NOBRE

215 *JOYCE DOMINGUES

216 GUILHERME VICTOR DE OLIVEIRA

217 *LUIS BENTO DE SANTANA

218 RODRIGO DE SOUZA GARCIA

219 VITOR MOTA FERRAZ DE ARRUDA

220 MARCELO COUBE TAKAGI

221 GUILHERME VICTOR ALVES DA COSTA

222 BRUNO TRINDADE BERARDO

223 BRUNO MONTEIRO MODESTO

224 GUSTAVO ALVES SILVA

225 RICARDO ALEXANDRE CARVALHO

226 LUIZ SERGIO GIACON JUNIOR

227 RODRIGO GARCIA ABEGAO

228 MATHEUS SOCORRO BARROS

229 LUIS FERNANDO SILVA BARBAROTO

230 DANILO AVERCA SANTOS

231 LUCAS GODOY CALIXTO

232 *LEONARDO TATAVITTO CANTEIRO

233 EDUARDO MORAES SOUZA VELOSO

234 FHELIPPE RIBEIRO MINUCCI

235 PAULO SERGIO SOUZA TAQUETO

236 MARIO VICTOR ASCENCIO CARLINI CUNHA

237 GIOVANI OLIVEIRA MACIENTE

238 LUCAS MATEUS SOUZA DA SILVA

239 VITOR HUGO SHINJI DE UTIMURA ZORZATTO

240 RAMON OLIVEIRA MACEDO

241 ALEXANDRE CADAMURO DURIGAN

242 *GIANLUCA GOBETTI DE ALMEIDA

243 DIOGO RIBEIRO DE ALMEIDA E SILVA

244 RAFAEL AGOSTINI MADEIRA

245 VITOR BARONI SIMIONATO

246 JOAO VITOR PRATA NUNES DA SILVA

247 **ANA BEATRIZ FELIPE BORBOLAN

248 *CAMILA CUNHA SCORSATO

249 *GUILHERME MILANI SILVA

250 PEDRO HENRIQUE FOGACA SANTOS

251 LEONARDO MARTINS RUFINO

252 *MARLON FERNANDO JATTI

253 JOAO PEDRO GODOY NUNES DA CUNHA

254 **ANA JULIA REGINA GUEDES

255 FERNANDO DE LIMA MACHADO

256 **GUSTAVO HENRIQUE DIAS ALVES

257 RAUL DOS SANTOS VALDEVITTI

258 *LUCAS RODRIGUES HONORIO

259 THAWANY HELENA DA SILVA SANTOS

260 *CAUE NERIS MEIRA

261 *VITOR CORREA SCHIAVINATO

262 AMANDA FRANZONI

263 *DIEGO FERNANDO VILAS BOAS DA SILVA

264 RAPHAEL MERINO RODRIGUES MARTINS

265 *PATRICK DA SILVA FERREIRA

266 **DANIEL MARIANO BARBARA

267 **LUCAS SOUZA DE SOUZA

268 *LUCAS MATHEUS DE MELO PAULA

269 ENZO RICARDO ASSAKAWA MURAI

270 DAVI GANDARA HERMOSO

271 PEDRO JULIO GONCALVES OLIVEIRA

272 GABRIEL SILVA DOS SANTOS

273 GUILHERME ANTONIO ZANIN ALVES

274 SILVIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO

275 *GABRIEL FERNANDO DA PENA TEMPORIM

276 PEDRO AUGUSTO PAIAO LUNGA DA SILVA

277 JOAO VICTOR CERVINO VITANGELO

278 MARCELO BARBOSA BALDO

279 **LUIS FELIPE GOIS DO NASCIMENTO

280 MATHEUS PETRI BARBOSA

281 **GABRIEL FRANCISCO SEVERO RAMOS

282 **RAFAELA DE OLIVEIRA NOVAES

283 IVAN DOS SANTOS JUSTI

284 *LUCAS FORNAZIERO DE OLIVEIRA

285 VITOR FACIPIERI CASTRO

286 GABRIEL AUGUSTO BILIA DE ALMEIDA

287 **GUILHERME MIRANDA DE ALMEIDA

288 THALES HENRIQUE MARINO

289 **RODRIGO DOS SANTOS SILVA

290 FERNANDO SANTANA DUARTE

291 FERNANDA AFFONSO

292 *ANDRE LUIZ DE SOUZA CARRRETEIRO

293 *EDUARDO SEGURA PINOTTI DETOFOLI

294 VITOR MEIADO OLIVA

295 GABRIEL PERES MOURARIA GONCALVES

296 JOAO PEDRO RESENDE DE PADUA

297 *ALAN EUGENIO LEITE

298 **JOAO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

299 VITOR MASSAROTI NOGUEIRA

300 TAMIRES DE OLIVEIRA SOUZA

301 **GIOVANE ANTUNES GOMES

302 VICTOR FELIZARDO DA COSTA

303 PAULO EDUARDO MENEGHETI GONCALVES

304 **THAMIRES DA SILVA FERREIRA LEITE

305 EDUARDO LOPES DA CRUZ

306 *GUILHERME BASSO DOS SANTOS

307 GABRIEL COELHO DE LIMA

308 GABRIEL LONGHI RIGUETO

309 PEDRO DERACO RIBAS

310 *LUCAS KENJI MURATA

311 **ANABELE RODRIGUES DA SILVA

312 *NATHAN BETELLI SERDAN

313 *CAIQUI SCHEMIDT BONO ZAMAIA

314 GUSTAVO DIAS PEREIRA

315 GUSTAVO SATO FUKUDA

316 **EMANUEL LIMA MATOS

317 **CHRYSTIAN PINHEIRO FARIAS

318 CAIO LEONARDO PEREIRA DA COSTA

319 VICTOR OLIVEIRA LUCHINI

320 *RAFAEL MARTINS LANJONI

321 CARLA MASUNAGA MARIANO

322 *MARCOS ROGERIO ZANON JUNIOR

323 HENRIQUE DOS SANTOS BRITO

324 CAETANO MACHADO GASQUES

325 LEONARDO BRUM BORBA

326 MATHEUS THEODORO GONCALVES RODRIGUES

327 FABIO AUGUSTO GALVAO MATTOS JUNIOR

328 *RODRIGO TEIXEIRA BREGOLATO

329 AUGUSTO VICENTE BRANCO NETO

330 BRUNO WIRTTI SANCHES BASSI

331 *DHANIEL PETRY RODRIGUES GALVAO TERRA

332 MARCELO PESSOA NAKAMURA

333 *SERGIO HENRIQUE ORTIGOSA

334 *AUGUSTO ROMANHOLI MARCOLINO

335 *RENATO AUGUSTO DOIMO PERUJO

336 JOAO OCTAVIO DE AQUINO

337 *LEANDRO YUITI FUJIVARA

338 KEILA PRADO DE JESUS

339 *PEDRO HENRIQUE SILVA QUEIROZ

340 **ANNA LUIZA RIBEIRO DA SILVA

341 *LUCAS ZANELATO LAINE

342 FELIPE ANDREI DE OLIVEIRA SILVA

343 ANDRE CARRIJO CARVALHO

344 *JULIA EDUARDA GALVES GONCALVES DE OLIVEIRA

345 *JONATHAS PELAIS DE OLIVEIRA

346 DEBORAH ISHIKAWA DA SILVA

347 MARIANA EMANUELE HIGA DE MELO

348 GUILHERME FELLA DE LIMA

349 **GUILHERME AUGUSTO SANTANA

350 VALDOMIRO COLAVITE BELINELO

351 UMBERTO SANTA BARBARA BORANGA

352 GUILHERME YUKIO MONTEIRO ETTO

353 **ALVARO RUFFINO MAGALHAES SANTOS

354 *BRUNO VIEIRA

355 BRUNO SADAYUKI INOUE

356 *LUCAS MICAEL GONCALVES DINIZ

357 *VICTOR HUGO SEREN DE SOUZA

358 *MAYKE HARUYOSHI LOURENCO AIZAWA

359 HIGOR GONCALVES COVRE

360 ARTHUR DIAS LEMOS

361 **MAIRA MARIA SARAIVA

362 RODRIGO GARCIA SCARPASSA

363 REGINA VIANA LESO

364 HEITOR MASCARENHAS TEIXEIRA

365 GABRIEL DORETTO SANCHES

366 FELIPE FELIPPETTI LAURINDO GOMES

367 *FELIPE PRADO ARAUJO

368 *ANA CAROLINA CARVALHO

369 BRUNO MORETTO DOS SANTOS

370 *JEAN RODRIGO PEREIRA

371 **SAMUEL DA ROCHA SLOMPO

372 **JEAN GABRIEL VILELA DE ANDRADE

373 MARIANA KAROLINE FREITAS DA SILVA

374 BRYAN KOUKI ANSAI

375 PEDRO HENRIQUE ZANOTTO SIGNORINI DA SILVA

376 JOAO VITOR RIBEIRO SILVA

377 **MATHEUS DE LIMA MORENO

378 IZABEL MIKI MATSUGUMA

379 MARIA GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA

380 LUCAS PEREIRA BOM

381 DANIEL GUILHERME DE ALMEIDA

382 MATHEUS ALMEIDA DA SILVA

383 **MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES

384 MATHEUS DE BRITO GREGOLIS

385 *LUCAS STEHLING ULITZKA

386 LUCAS SANTOS LUI

387 JOSE FELIPE TEIXEIRA

388 RAUL LEONARDO CASTRO DEJAVITE

389 MATHEUS CATALAN FERREIRA

390 *RENAN AMARAL SCOLARI

391 MARCOS RAFAEL FERREIRA MAUSER

392 HENRIQUE MENSINGER GARCIA

393 *LEONARDO VIEIRA BEZERRA

394 *JOAO VICTOR DIAS CHIQUETO

395 *RAUL GOMES ROCHA

396 *JOAO MIGUEL ZAMBIANCO

397 NANDO FLORES ANDRES

398 **GABRIEL SILVEIRA CALDEIRA DA SILVA

399 *GIOVANNI VIEIRA DE PADUA

400 **PATERSON SARUTA DOS SANTOS

401 **LUAN FERREIRA COLOMBO

402 LEANDRO AUGUSTO OLIVEIRA

403 ALEXANDRE RIBEIRO BATISTA

404 *CARLOS MATHEUS DA SILVA

405 JOEL JOSE DE PAULA JR

406 **JENIFER KELI DE LIMA RAMOS

407 *JORGE MARTINS NETO

408 **MARCIO VINICIUS FERREIRA DE JESUS

409 **GUSTAVO SILVA FERRAZ

410 OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES E ALMEIDA

411 *MURILO JOSE RODRIGUES

412 *LIDIANE DA SILVA MATA

413 *PEDRO HENRIQUE FERREIRA CHAVES

414 TIMOTHEO S D NEGRAO

415 FABRICIO L. BISCASSI DA SILVA

416 **ITALO HENRIQUE SOUZA DA SILVA

417 VITOR SARDINHA POLO

418 *GUILHERME CARVALHO CAMPOS

419 ANDRE MARAFON OLIVEIRA DE SOUZA

420 BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS

421 MATHEUS QUEROZ CARDOZO

422 *GUSTAVO RODERIGUES SELI

423 **JOAO VITOR SILVA GOMES

424 **ALEXSANDER TOSON DE OLIVEIRA

425 **CLAUDINEI DOS SANTOS JUNIOR

426 **ANA BEATRIZ DIAS RODRIGUES CALDAS

427 *JULIANA CAROLINA GUEDES FERREIRA

428 **JAQUELINE RODRIGUES NONATO DA SILVA

429 **WELLINGTON FUKUSHIMA FERREIRA

430 MARCELO AUGUSTO MALANGE SILVA

431 **GUILHERME DE SOUZA SILVA

432 *JOAO VITOR CESTARI BARBOSA

433 JOSE PEDRO RIBEIRO EUGENIO

434 *GUILHERME GARIOTTO

435 *FELIPE FERREIRA DONA

436 THIAGO ROSA LULHO

437 **ANA CAROLINA MOLINA

438 GABRIEL COSTA PAIAO

439 CAROLINA YIDA APOLINARIO

440 HEITOR JOSE OLIVEIRA

441 LEONARDO DE GODOY MARTINS

442 RAFAEL GONCALVES FERNANDES

443 CAIRO DANIEL M. AMARO

444 *MARIANY BONINI PALMEIRA

445 **ELISEU SILVA ALLERRO DE JESUS

446 MATEUS FERREIRA DE ANDRADE

447 HIGOR PEREIRA DOS SANTOS

448 **BRUNA DIANA DOS SANTOS

449 **PAULO VICTOR VIANA DE OLIVEIRA

450 **CAIO HENRIQUE RODRIGUES

451 *ELDER DENIS DA SILVA

452 **GUILHERME MIQUELETTI DE BRITO

453 LEONARDO ALVES PIRES

454 LUIZ CARLOS DELLA VECHIA JUNIOR

455 JOAO VITOR GARCIA

456 *GABRIELA TRINDADE BASSAGA

457 GUILHERME BARTHEMAN RODRIGUES

458 *GABRIEL CONRADO DIAS DA SILVA

459 **JOAO VITOR DOS SANTOS CRUZ

460 **WELLINGTON GUILHERME BESSELLI FERREIRA

461 **LAIANA LEITE TROMBELA

462 PAULO CESAR DE MORAES JUNIOR

463 **JOAO PEDRO GONCALVES NOGUEIRA

464 MURILO DE SOUZA GABRIEL

465 *CAIQUE VIDEIRA DE SOUZA

466 *RICARDO VITERBO MONTEIRO

467 **JOAO GABRIEL EVANGELISTA DE SOUZA

468 *ERIVAN SENA DE ARAUJO

469 **GUILHERME AGUILAR GARCIA

084 - Engenharia Mecânica - noturno - Guaratinguetá

1 GABRIEL DE MOURA MACHADO

2 LUCAS OLIVEIRA REIS

3 *FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

4 PAULO GUILHERME GONCALVES DE ARAUJO

5 VINICIUS O. INEIA

6 LEONARDO CANOLA STEPANCZUK

7 ANA BEATRIZ PEREIRA SANTOS

8 VINICIUS FLORES RIBEIRO

9 DOUGLAS GUILHERME DOS SANTOS MACHADO

10 MAIARA BOLZAN BARBOSA

11 LUCAS EDUARDO AGUIAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA

12 *ANDRE MARTINS GONCALVES

13 FERNANDO CRISTIAN SOARES DE ALMEIDA

14 JOAO VITOR DE MATTOS PEREIRA

15 PEDRO FIALHO CAMARGO

16 LUCAS NAVE CEVOLI

17 LUIS GUSTAVO BARBOSA

18 *VITOR MAURO DA SILVA

19 TAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS

20 RICARDO MEDEIROS VIANA

21 BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA GODOY

22 **INARA TAKASHI PEREIRA

23 MARIANA GUERRERO MONEGAT

24 RENAN SOARES PELLOSI

25 ALICE ALVES MESQUITA DA SILVA

26 *CARLOS GILBERTO NUNES

27 ARTHUR YASSINE OLIVEIRA

28 WRAM ROBERTO DE CAMARGO ACCORSI

29 LUIS FELIPE ARAUJO CUNHA MOREIRA FLEMING

30 GIOVANNI COLOMBO

31 *RAFAELA OLIVEIRA SOUZA

32 JUAN CARLOS DOS SANTOS VITOR

33 VINICIUS HENRIQUE PINTO PACHECO

34 DIEGO RODRIGUES DE SOUZA REIS

35 VIRGILIO CELSO PAIVA FARIA

36 PEDRO CAMARGO GALANTE ALENCAR ARANHA

37 *JOAO ESTEVAO GARCIA DE CASTRO

38 **EMERSON EUGENIO DE SOUZA

39 JOAO PAULO DOS PASSOS FREITAS

40 RONALDO DOS SANTOS BRITO

41 EDUARDO GIANNI DI BATTISTA

42 GIANCARLLO SAIDEL CANAVER

43 LUIZ GABRIEL MARCONDES VIEIRA

44 BRUNO JOSE PAPA

45 **JOAO PABLO DE FRANCA ARAUJO CASTRO

46 *DANIEL ISAAC MAGALHAES DE SOUZA

47 ANGELO MAEDA ROJAS

48 THIAGO PIMENTA MURER

49 MATEUS DA COSTA SOUZA

50 CAMILA SILVEIRA REDONDO

51 **HEITOR FERREIRA KULCSAR

52 CRISTIANE DA COSTA SOUZA

53 *EVANDRO APARECIDO ESPINDOLA JUNIOR

54 *TATYANA CRISTINA DA SILVA

55 MANOEL JOSE PASIN PEREIRA RANGEL

56 MARIA EDUARDA TEIXEIRA

57 BRUNO PONCIANO MARQUES

58 DONNER DOUGLAS RIBEIRO MARQUES

59 *OTAVIO LUIZ MOURA GUAIUME

60 THIAGO MOLLINA ROCHA

61 RODRIGO SALES SALVADOR

62 GABRIEL SILVA DOS SANTOS

63 VINICIUS BATISTA BARROS

64 MURILO FERNANDES CARVENTE

65 *JULIA RODRIGUES BERNARDES

66 IGOR MARQUES PEREIRA

67 CAIO JOSE BAPTISTA MIRANDA

68 *LUIZ FLAVIO CASTRO SILVA

69 CAIO MIRANDA NOGUEIRA

70 *LEONARDO GOMES DE ALMEIDA

71 DAVI JULIANO FERREIRA ALVES

72 JOAO RODOLPHO MOURA MARIANO PINTO

73 ANGELO MELO MASTELARO

74 MATHEUS RIBEIRO NICOLATO

75 **YGOR RAMALHO DOS SANTOS

76 **VICTOR MENDES DE FREITAS SILVA

77 DOUGLAS ESTEVAN PESSOTTI

78 **MATHEUS MONTEIRO DA SILVA CEZARINO

79 *JOAO MARCELO MENDES CARVALHO

80 **JOAO VITOR CORDEIRO DE SOUZA

81 *GUSTAVO CESAR CORDEIRO

82 FILIPE AUGUSTO CODOGNO

83 *WELLINGTON MOREIRA SANTOS JUNIOR

84 *ANDRE LUIS DE SOUZA MARQUES

85 **JOAO GABRIEL BRANCO GONCALVES

86 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO

87 GABRIEL YOSHIO PIRES MIURA

88 PEDRO CARRARA GUCAO

89 DAVI COSTA BASTOS

90 *VITOR HENRIQUE MIRANDA RIBEIRO

91 MAURICIO GERALDO DE MOURA JUNIOR

92 LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA

93 *JOAO VICTOR DOS SANTOS PINTO

94 *FERNANDO CARLOS FERRAZ JUNIOR

95 GUSTAVO RYOKAZU ONAGA

96 *LESLYE LAYLA COELHO DOS SANTOS

97 RAPHAEL BELLISSIMO GAITANO

98 THIAGO DA SLLVA BEREGENO

99 VINICIUS OSVALDO COSTA DOS SANTOS

100 *SAMYA CATTA PRETA SENA

101 GUSTAVO DE CAMARGO CARVALHO

102 *ISAAC DE FRANCA E SILVA

103 CARLOS EDUARDO HENRIQUE

104 **MARCELO DE FREITAS DANTAS

105 **VINICIUS JOSE DE ARAUJO REIS

106 *LUIZ GABRIEL DA SILVA RAIMUNDO

107 FELIPE FERREIRA SINIBALDI

108 **MANOEL MARTINHO NETO

109 HENRIQUE MENEGUETTI BIANCHI

110 **WAGNER GABRIEL DE SOUZA MOURA

111 FELLIPE COELHO DE SOUSA

112 PEDRO JUNQUEIRA BENTO GONCALVES FRANCO

113 JOAO GABRIEL SILVA LIMA

114 *LEONARDO PINHEIRO COSTA

115 HENRYQUE SANTOS MOREIRA

116 GABRIEL HENRIQUE SILVA NOGUEIRA

117 LEONARDO MARTINS DA SILVA

118 CAIO VIEIRA ZAMBONI

119 *PAULO EDUARDO DOS SANTOS MOREIRA

120 **ANDREWS DA SILVA GOUVEA

121 *ZANDOR NOBRE SEFERIN

122 **JEAN RICARDO VIANA

123 VINICIUS ANTONIO GARCIA VAZ

124 VINICIUS SANTOS DE SOUZA

125 FERNANDO CAETANO DA SILVA

126 **THIAGO ROCHA DO NASCIMENTO

127 LUIS HENRIQUE BOTARO

128 DAVI PRATA DA SILVA

129 KADU BUSANELLI

130 *ANA CAROLINA PROLUNGATI GREGORIO

131 VINICIUS PIRES RIBEIRO

132 JULIANA PIROLLA

133 ALINE PAULA CLEMENTE

134 **EDUARDO FERREIRA GUIMARAES

135 GIOVANA KOMADA PRADO

136 **MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA CARLOS

137 GIOVANA REZENDE MONTEIRO

138 **GIOVANIR JOSE DE OLIVEIRA

139 VINICIUS ROZENDO FERRAZ

140 GEOBSSOM TAVARES DE ARAUJO

141 MATHEUS DE ALMEIDA SANTOS

142 LEONARDO RIGOTO

143 JOAO VITOR RODRIGUES SILVA

144 *GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MOREIRA

145 LUIZ GUILHERME CARVALHO DE OLIVEIRA GALVAO

146 JOAO PEDRO DE SOUZA

147 ARIOSVALDO ANDRADE JUNIOR

148 ANA PAULA LINO LEPRI

149 MATHEUS RODRIGO BUENO

150 LUIS FELIPE SILVA ROSA

151 KAUE CHIOVETTO SIQUEIRA

152 *JULIA KAROLINE CORREA TEBERGA

153 *JULIO CESAR DA SILVA LEITE JUNIOR

154 THIAGO FERREIRA GOMES

155 **FABIOLA DOS SANTOS MONTEIRO

156 **KAYNAN JOSHUA PEREIRA DA SILVA

157 **GUSTAVO MARINHO DE CARVALHO OLIVEIRA

158 AMANDA SILVA LUCIO

159 MATHEUS SOUZA PEREIRA

160 FELIPE YUJI AMANO

161 VINICIUS CACAO DE GOES

162 MATHEUS DE ANDRADE POLICENO

163 ARNALDO MARQUISSOLO JUNIOR

164 *JEFFERSON CRUZ ARAUJO

165 KAYQUE DA SILVA SANT ANNA

166 GIOVANNI BORGES MAFRA

167 VICTOR MONTEIRO CORREA

168 WILLIAM DOS SANTOS MARCONDES LEITE

169 *WILLIAM LOPES PAIVA

170 KARINE NOVAES LUCENA BERNARDINO

171 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA

172 **MATEUS MOTTA PITTOL DA SILVA

173 *ANDRE CASTELLETTO DELFORNO

174 LARISSA HUBERT SILVEIRA CORREA

175 LUIS GUILHERME CANTO SOBRAL

176 VINICIUS BERALDO LOPES

177 **MATHEUS APARECIDO RAMOS LOURENCO

178 GUILHERME LIMA SANTOS

179 JOAO VICTOR REIS SANTOS

180 *JOAO VICTOR DE LIMA IKEDA

181 *VICTOR MASSAYUKI UMEHARA

182 **GIOVANA FABRICIO DE JESUS

183 GUSTAVO PEREIRA GRANJA DIAS

184 *HERNANI MARIO SAUDINO JUNIOR

185 *SANDRA RODRIGUES SOARES

186 *VINICIUS REIS ALMEIDA

187 SILAS BARBOZA ROHDE

188 *ERBERT DOS SANTOS TANGERINO

189 *MARCOS PAULO GALVANI MATHEUS RUIZ

190 **JEFERSON DE CARVALHO LOPES JUNIOR

191 JOAO PAULO ADAMS BALTIERI

192 *MATHEUS HENRIQUE DO PRADO SOUZA

193 *CARLOS GUILHERME MORAES

194 DANIEL VITOR LIMA CARVALHO

195 ALAN JUNJI NAKANE

196 THIAGO DEVITA DOS SANTOS

197 MARIANA FERREIRA DE MORAES

198 JONAS ARAUJO DE OLIVEIRA

199 VICTOR SOARES DOS ANJOS

200 *RAFAEL ANTUNES GARCIA FARIA

201 VICTOR AUGUSTO MELLO MACHADO

202 **JOAO VICTOR GOMES DE MARIA

203 *LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE CARVALHO

204 *EDWARD PETERSON INFANTE SILVA

205 *OTAVIO SILVA HOFFMANN

085 - Engenharia Química - integral - Araraquara

1 PEDRO VINICIUS FORATO CAVALCANTI

2 HERMINIA DE OLIVEIRA AMORIM

3 ARTHUR ROSSIM FURLAN

4 JOAO HENRIQUE DE LIMA NORONHA

5 ANDRE PEREIRA DE CARVALHO

6 VINICIUS FERNANDO RIBEIRO

7 JULIA MILAGRE DE AGUIAR

8 ANDRE BERRETTA DA COSTA

9 GUSTAVO TOZZO PEREIRA INACIO

10 GABRIEL DE ALMEIDA FERNANDES

11 FABIO CESAR SANTOS CARVALHO DE MELO

12 **RENAN AUGUSTO CORDEIRO DOS REIS

13 BRUNA VELLOSO PARENTE

14 VANESSA ALEKSANDROV GEHRS

15 STEPHANIE CATHERINE STOYANOW

16 MARCIO MESSIAS DE MORAES NETO

17 JAQUELINE DE AGUIAR BERTAGLIA

18 MARCELA SANAE HONMA

19 GABRIEL AGUIAR DA COSTA

20 JOAO PEDRO COLANZI CALDI

21 NATHAN AUBIN ZANETTI DE OLIVEIRA SILVA

22 LETICIA FERREIRA CARDOSO PEDRA

23 ANDERSON CASTRO DE MELO JUNIOR

24 GIOVANNA MARIA MOSCATO

25 GABRIELA TOLEDO SANTOS

26 LORENA ZAMPIER TRIFFONI

27 BEATRICE FRANZONI OKUYAMA

28 ARTUR AUGUSTO DE ARRUDA RHEINBOLDT

29 ULISSES PAVANELLI DE ARAUJO JUNIOR

30 DANIEL SILVA JUNIOR

31 BEATRIZ BRAULIO FRANZOSI

32 VINICIUS HENRIQUE PIRES COSTA

33 PEDRO HENRIQUE PERES SOARES

34 ROBERTA COSTA ROSAS

35 JULIA MARIOTTO PRADO

36 DANILO FROSINI ARMELIN

37 LEONARDO VALCESIO CUNHA

38 GIANLUCA PALUMBO VILHENA

39 RAFAEL JUN KUNITAKE

40 ENYA FERREIRA PONTIN

41 FELIPE KREFT BATISTA

42 ARIADNE LEITE FARIZEL

43 LEONARDO LEITNER DE MAGALHAES

44 ANA CAROLINA CASTRO CUSTODIO

45 ARTHUR GABRIEL DO NASCIMENTO

46 GABRIEL VITOR GUARI DE ALMEIDA

47 ENRICO GRANDO BOTTEON

48 HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

49 DENNYER MATHEUS DOMINIQUINI DOS SANTOS

50 JULIANA D. Z. BOAVENTURA

51 ENZO MARINGOLO BUZATTO

52 THALES ALVES DA COSTA

53 MARCUS VINICIUS GOMES LACERDA

54 MATHEUS OLIVEIRA MARQUES

55 BEATRIZ MARZOLA MIRANDA

56 REBECCA OKUBO DIAS

57 MARIA FERNANDA BORTOLETTO FORTI

58 MATHEUS DE MELLO FORNAZEIRO

59 MATHEUS FERNANDES FLORES

60 PEDRO ANTONIO FERNANDES RONCA

61 HENRIQUE SARTORELI MIRANDA DE ARAUJO

62 LUCAS CARRIT DELGADO PINHEIRO

63 RENAN NETTO DA SILVA

64 LUCAS RIGON PENHA

65 LEONARDO SILVEIRA OLIVEIRA

66 VALENTINA DE OLIVEIRA GUARINO

67 RENAN DOS REIS HERNANDES

68 IGOR BRITO CECILIO

69 MELISSA LIEKO SOUZA SUENAGA

70 BRUNO MENDES VENTUROTT

71 THAYNA YAMADA PEREIRA

72 ANA CAROLINA DA SILVA E SOUZA

73 GIOVANNA SIMOES PROENCA

74 LEANDRO ISSAMU NAGAMATI

75 CARLOS HENRIQUE YUI MORELLO

76 MARIA LUISA LIVORATI OLIVA GARBELINI OLIVEIRA

77 AMANDA TIE NAKAJIMA DE MORAES

78 LEONARDO PARRA MELATI

79 GABRIEL SALATEO ROSIN

80 CAMILA AKEMI KARUBI YOKOTA

81 BRUNO ROBERTO SANTOS MACEDO

82 BRUNO PISSINATTO CANCIAN

83 MATHEUS BENINCASA DA SILVA

84 ALAN EDUARDO ALVES JUNIOR

85 FELIPE STECCA CICOTTI

86 ALEXANDRE NOCERA MASSEI

87 ERIC DE ALMEIDA MENDONCA

88 JOAO LUIZ BARBOSA NETO

89 MATHEUS GOMES MONTEIRO DA FONSECA

90 *RENAN LAMBERT PEREIRA

91 MATHEUS HENRIQUE SCHWARZ SILVA

92 VICTORIA NOGUEIRA BAENA

93 JOAO PEDRO VILLELA DE REZENDE

94 HENDREW DE SOUZA GIROTTO

95 NATALIA PAES DE OLIVEIRA

96 DANIEL VALLADAO QUEIROZ

97 JULIANA TEIXEIRA GUIMARAES

98 FERNANDO GUIMARAES PINTO DE ARAUJO

99 CAROLINE DE CASSIA ALVES FERREIRA

100 MARCO ANTONIO COSTA PUTINATO

101 ARTHUR IVERS BRAGA

102 *VITOR TRINDADE FERRAZ

103 LETICIA AYUMI TERASHIMA

104 KEVIN AUGUSTO

105 CAROLINA CAMPOS CHAIM

106 JADE ALMEIDA GOMES

107 CAROLINE DUCATTI MEME

108 DANILO CARVALHO MATTIASI

109 BETHINA RICCI ROCHA

110 RICARDO VINICIUS KALLAUR GRANGEIRO

111 PABLO ALMEIDA CHAGAS

112 LUIZA CARLA AUGUSTO MOLINA

113 HENRIQUE MAGYAR COSTA

114 GUSTAVO DE OLIVEIRA KANNO

115 PEDRO PIZZANI JULIAO

116 *JOAO VITOR BRAZ HEIN

117 LAIS AGOSTINHO MILNAI

118 RENATO BAPTISTA AMATO

119 MATHEUS MANARA MARTINS

120 *RODRIGO PERRONI MELETTI

121 VICTOR VASCONCELLOS FIORE

122 PRISCILA YUMIE KUROGI

123 LARISSA CARVALHO DE SOUZA

124 *MARCELO HIROMI SOARES ARITA

125 ANDERSON RAFAEL IGARASHI

126 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO COURA

127 NAOMI MENDES OBATA

128 PAULA VENANCIO SOUSA

129 LEONARDO SHOGI NISHIOKA

130 GABRIEL GUERREIRO E SOUZA

131 LEONARDO VIEIRA CHAPLIN

132 PAULA ROBERTA PIRES MIRANDA

133 ANDRE CISNEROS BARDELIN

134 LETICIA REGINA CHAGAS DE MOURA

135 JOAO VICTOR PINTO

136 RENAN MURBACH PEREIRA

137 GUILHERME DUARTE DE ANDRADE TAVARES

138 MARILIA MANES DE MIRANDA

139 JULIA LETICIA MONTANARI LIMA

140 GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

141 ROMULO JOSE GIROTTI DE AZEVEDO

142 LUCA BALEOTTI FERREIRA

143 BRUNO AUGUSTO DA COSTA

144 YNAE ROSSETTI DE FREITAS

145 LUIS HENRIQUE DE BARROS E SOUSA

146 MARIA JULIA CARRIAO HONORATO

147 LUIZA MARIA DE ANDRADE TIBURCIO

148 CESAR AUGUSTO MONTEIRO NOVAS

149 MARINA GIURIATI D ANGELO

150 ALAIN BORGES PIROUTEK

151 AMANDA TEIXEIRA SILVA

152 MURILO TADEU RUSCONI FURLANI

153 JOAO GABRIEL WADY MENDES

154 HENRIQUE IZUKAWA

155 PATRICK WILLY PEREIRA

156 JULIA MATTIOLI LIMA

157 CAROLINA SIBILLE FRANCO

158 GABRIELA CHIMELLO MAYER DIAS

159 LUISA TRAZZI FRANCISCHETTI

160 FILIPE HERRERA PADILHA ARJONA

161 CAMILA RODRIGUES FOZZATTI

162 VITOR HUGO DE MELO SILVESTRE

163 LARISSA FRONTELI VASCONCELOS

164 LIVIA SANCHES ANDRADE

165 STEPHAN SHIH

166 RUAN SPERENDIONI SIMONI

167 BRUNO HENRIQUE DA SILVA ADAO

168 PEDRO HENRIQUE VILLACA GENTIL

169 CAROLINA MORAES CASALI DIAS

170 LUCAS FREITAS DA ROCHA

171 MARIA LUIZA SOUZA E SILVA

172 BIANCA CRISTINA SPINOZA

173 MATHEUS RIGOLON TOZATTO

174 PAULO VITOR DE ALMEIDA LIMA

175 GABRIEL DE OLIVEIRA PELITEIRO

176 AMANDA CARREGARI MARTINEZ

177 ERIKA BONATTI

178 *ANA JULIA MAYUMI PUPIN

179 RENATA PILON RIBEIRO

180 MILENA JIMENES MANZOLLI LOPES SANCHES

181 HELOISA LEITE GASPAR

182 EDUARDO GABRIEL VERRACI ALVES

183 JULIA CAVALCANTE BOTTER

184 VICTORIA BERGAMO BENEDITO CHUKWURAH

185 GABRIEL TADATO FUJIHARA NOBUYASU

186 JOAO PEDRO GOMES DOS SANTOS

187 AMANDA SANTOS INACIO

188 JULIA SILVA SOARES

189 GUILHERME KOVAC GOMES

190 VITORIA GONCALVES PRANDINI

191 CLARA COELHO CAVALCANTI

192 LAURA FERREIRA ROS CARPANEZ

193 VINICIUS YUTA FUKUDA

194 LUCAS WOLFF MINGARDI

195 LEONARDO CHAGAS PIZZO

196 FERNANDA GOMES PIEDADE

197 ANA CAROLINA LANFREDI MATSUMOTO

198 RAFAELA GALVAO BOESSO

199 IGOR LENO DE SOUZA FERNANDES

200 *FILIPE BELTRAMI MINZON

201 LARISSA GUERMANDI ZAMBON

202 IAGO PATRICK MIORANZA FINGER

203 BEATRIZ BRANDAO DA SILVA

204 ERICK SHOITI MOTIZUKI HIRAIDE

205 MARIO ALTEMIO DE FREITAS DALPIAN

206 CESAR MARIANO NASCIMENTO GIACON

207 JOAO OTAVIO RIBEIRO DOS SANTOS CORREA

208 ANTONIO AMBROSIO GARCIA

209 GABRIELA DIAS BENEVENUTO

210 MARIA EDUARDA BOGADO DOS SANTOS

211 BARBARA LOPES VIEIRA BESSA

212 WENDY DE ARAUJO FERREIRA

213 MATHEUS PACHECO DE OLIVEIRA

214 JOSE RICARDO OLIVEIRA DA COSTA

215 GABRIEL KHATCHERIAN

216 SHIRLEY MONTEIRO VIEIRA DA ROCHA HOSSACK

217 SAIMON DOMENEGHETI

218 MARIANE MOREIRA LEITE

219 SARAH GABRIELLE DOS SANTOS

220 LEONARDO YUITI ONO

221 THAIS ALMEIDA SILVEIRA

222 LEONARDO VENTURA CAMPOS ARAUJO

223 LAUREN TARDELLI TAKAMORI

224 *GABRIEL SUGAYA DE FORGGI

225 GIOVANNA GIROTO DE OLIVEIRA RAMOS

226 LEANDRO OLIVETTI ESTEVAM DA SILVA

227 RETIERE COLOMBO DE REZENDE

228 NICHOLAS DANIEL QUEIROZ

229 EDUARDO DE ROSSI BORIN

230 THAIS DE OLIVEIRA DOMINGUES

231 MARIA FERNANDA SILVEIRA RODRIGUES

232 GABRIELA MENDES SOLDI

233 EMILY LOPES BIANCHIM

234 ALLINE CRISTINA CUNHA LISBOA

235 JOAO VICTOR ZAMBONI BUTTLER

236 RODRIGO BARBOSA ANSELMO

237 JOAO VICTOR PANIZZA FERREIRA

238 REBECA MENDONCA DE MENEZES

239 CAROLINA FERRARI ABOLIS

240 RAISSA ANDRE FRANCO

241 VICTORIA CAROLINE CARDOSO

242 MATIAS ALEJANDRO TOPLAS

243 *CAROLINA APARECIDA DE MORAES FERREIRA

244 *VICTOR SECCO LEMOS

245 NATALIA NASCIMENTO PRANDO

246 *BIANCA SANTOS FERREIRA

247 LARA CORREA RODRIGUES

248 PEDRO HENRIQUE PAIXAO VISCONTI

249 GIOVANNA ATOLINI SETTER

250 FABIO KENJI TAKAYASU

251 ISADORA ZANATO LEITE

252 GABRIELA MENOSSI DA SILVA FLORIANO

253 EDUARDA GRECCO FARSONI

254 MARIANA TIEMI HARAOKA

255 LEONARDO HENRIQUE RONDINA ALPONTI

256 *RICARDO LEME DA SILVA JUNIOR

257 MATEUS HENRIQUE RAMOS BARBOSA

258 PEDRO HENRIQUE TROSTDORF GONCALVES

259 TUANY AGUILAR MACIEL

260 PEDRO BARROS OLIVEIRA E SILVA

261 GUSTAVO LINHARES

262 **GUILHERME DE ALMEIDA

263 *JESSICA KAZUE OTA

264 DANIEL CHAGAS PRADO

265 PEDRO TEIXEIRA PRATES DE OLIVEIRA

266 JOAO PEDRO IMBRIANI ASTOLFO

267 ARTHUR HANSEN

268 CAIO GOMES TORRES

269 JOSE MATHEUS GOMES DE SA

270 *LUAN TOLEDO BUZINELLI

271 MATHEUS AUGUSTO DA SILVA

272 ANNA LIS ALBUQUERQUE PINHEIRO BARBOSA

273 OCTAVIO AUGUSTO BERNAVA BRANDAO

274 JOAO VITOR PEREIRA MARQUES

275 PAULO EDUARDO SANTOS NEDOCHETKO

276 VINICIUS MELO DA SILVA

277 GIOVANA GIMENES BORGES

278 BRUNO CASCARDO DE OLIVEIRA

279 LUCCA GABRIEL PENIDA MARINS

280 PEDRO DE FARIA RIBEIRO

281 NICOLAS PINHEIRO E SOUZA

282 JOAO PEDRO GOMES

283 *NATALIA PINCELLI WESTIN

284 JOAO PEDRO GAUDENCIO RIBEIRO DOS SANTOS

285 MARCELO DE AQUINO PAIVA

286 DANIEL NYSSEN

287 MATHEUS AUGUSTO BRAGA DE OLIVEIRA CORTES

288 ANA CAROLINA PAIVA DE ANDRADE

289 LUCAS DE SOUZA SIUFI

290 ISABELA DO VALE

291 YGOR TAVELA ALVES DA SILVA

292 MATHEUS HIROSHI HAYASHIDA FERNANDES

293 MATTHEW RODRIGUES PETRUCCI

294 MATHEUS LUIZ VICENTE FORTULAN

295 CAROLINE POLONIS MARQUES MARIA

296 GABRIEL KUROMOTO

297 ANA CLARA WAISENBERG DICEZARE

298 GABRIEL BUZZO ALBERTIN

299 SARAH DE ALMEIDA GIMENES

300 GIOVANA MARTINS FUKAI

301 *MARIA BRITO GARCIA

302 FAUZER HENRIQUE LOPES DE ARAUJO

303 MURILO VILLIOTTI VALE

304 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DIAS

305 GUILHERME DIAS HEINZL

306 STHEFANE NELI DE AGUIAR BENTO

307 ANA LUISA BETTINI DE OLIVEIRA

308 THIAGO BATTOCCHIO DE OLIVEIRA

309 BRUNO FERREIRA HENRIQUES

310 CAIO HENRIQUE DOMINGOS DE CAMPOS

311 ANA CARLA COLLI

312 LETICIA FURLAN VIANNA

313 GABRIELA NABEIRO DE OLIVEIRA

314 MILENA SCHMIDT SILVA

315 JULIA COSTA BIZERRA

316 MURILO BUTARELLI MIUCI

317 BEATRIZ CORREA DIAS PINHEIRO

318 BEATRIZ DE OLIVEIRA GOMES

319 CARLA MIDORI IIYAMA

320 ARTHUR MIGLIATTI VETORAZZI FERREIRA DE PINHO

321 GABRIEL FERRARI DE OLIVEIRA

322 NATALIA SILVA PAVAN

323 FELIPE LEMOS MELLO

324 LARA EDUARDA CASTILHO MARCHIORI

325 GABRIEL VIEIRA CARRETO

326 ERICK HIDEKI NARIHISA FUSUMA

327 BEATRIZ DE MATTOS CAMPIONI

328 ALINE ROSALINO

329 PAULO HENRIQUE PARMEGIANI E SILVA

330 *JOAO HENRIQUE BARCHA LUPINO

331 PEDRO HENRIQUE BRANQUINHO LAGO

332 LAURA RODRIGUES SILVEIRA

333 NATIELLY APARECIDA SILVA QUEIROZ

334 *GABRIEL FACHETI

335 VITORIA NOVAES DE GOES

336 JULIA MONTEIRO GONCALVES

337 MARCELA REIS DI PIETRO NOBREGA

338 LUDMILA CORREA GODOI BUENO

339 LINCON CONTE GENARO

340 AMANDA JORDAO AZEDO

341 DANIEL BACCHIN DE OLIVEIRA

342 YAGO DO NASCIMENTO PEREIRA

343 RENATO ISHIGE BORGES DE OLIVEIRA

344 *BRENDOW CARDOSO BEZERRA

345 PIETRO GIABBANI CUNHA

346 RENATA PEREIRA MAGALHAES

347 ANA BEATRIZ DOS SANTOS GOMES

348 ISABELA CARDIA MORAIS

349 RAFAEL BRUSIQUESI MARTINS

350 DANUZZA DE GOES UCHOA

351 LUIZA GOMES DE ALMEIDA TOLEZANI

352 PAULA D AFONSECA E SILVA

353 OTAVIO HENRIQUE DOS SANTOS LOPES

354 JORGE MATHEUS MOLINA DAVID

355 BRUNO PICCIARELLI E SOUSA

356 **NATHALIA OLIVEIRA MARTINS

357 MATHEUS APARECIDO ANDRADE

358 JULIA BARBOSA VILLANI DE ARAUJO

359 LAURA CONSTANTINO CES

360 *FELIPE DOS SANTOS CELEGHINI

361 MATHEUS MURANAKA DE LIMA

362 VICTOR HUGO REICHENBACH BENEVELI

363 *STEFANY RIBEIRO DE JESUS

364 PEDRO HENRIQUE SARAIVA

365 *GUSTAVO MARQUES SANCHES

366 INGRID APARECIDA FELIX DA SILVA

367 LUAN GUILHERME DIAS RODRIGUES

368 PEDRO AUGUSTO DE SOUZA ABRAO

369 ROSANA GONG

370 MARIANA SANTOS BARBOZA

371 *DANIELE BORGES

372 *RYO SATO

373 NATALIA VERNILLO

374 MATHEUS ANTONIASSI BELTRAN

375 FERNANDA MARTINS DE GODOY FREITAS

376 LEONARDO GONCALVES MAGALHAES

377 FABIANO FANTINI FILHO

378 **GREGHORY DO AMARAL

379 *LARISSA MARCONDI DE BARROS

380 BRUNO HENRIQUE SILVA DA CRUZ

381 JOAO PAULO SITTA GONCALVES

382 LAURA NAMI NAKASHIMA

383 WELLINGTON DE ANGELO OLIVEIRA

384 VITOR SANGALI STRABELLI

385 ANA GIULIA LENCI PACCOLA

386 PABLO FIGUEIREDO AGUILAR

387 ISABELA PIERRI SILVA

388 *GABRIELA DE PAULA RODRIGUES DE SOUZA

389 BEATRIZ MIEKO AOKI

390 VITOR MARQUES RODRIGUES

391 BIANCA BRANDT PEIXOTO

392 ISADORA BARBOSA DA SILVA

393 DEBORA DE JESUS CAMPOS

394 ICARO MARINO BITTENCOURT

395 VINICIUS AQUINO ROCHA

396 VINICIUS SERRA

397 *MATHEUS VINICIUS LUCCA DE SOUZA

398 ALICIA MARTOS PEREIRA

399 BEATRIZ ROSA CARDOSO DE OLIVEIRA

400 PAULO HENRIQUES DE FARIA NETO

401 RENAN JOSE SCARPINELLI

402 *AURILIO DOMINGUES DA SILVA FILHO

403 THAMYE JHENNFER LUCKWU SILVA

404 *CAMILA PRONI

405 CAMILA SOUZA LEAL

406 GUILHERME FORTE

407 BRUNO FULCO MANCINI

408 GABRIEL HENRIQUE NOVELLI

409 *RICARDO PEREIRA BUFFO

410 DEBORAH SILVA PIRES

411 GUSTAVO LUZ JORGE

412 JESSICA DOS SANTOS EL HAGE

413 EDUARDO CONSOLO ROSSETTO

414 BRUNO VINICIUS BRITEZ MARTINS

415 RAFAEL DENDA ODA

416 PEDRO FERREIRA STEOLA

417 *IRLAN DOS SANTOS LIMA

418 DAVID GABRIEL GUIMARAES

419 **FABIANO DOS SANTOS COSTA

420 ELIAS ANDRE

421 DAVI SIQUEIRA DA SILVA DE SOUZA

422 FELIPE BRESSANI FERRO

423 FLAVIO ALEXANDRE IMAMURA

424 GIOVANNI BATISTA DE SANTANA DIAS

425 MATHEUS FREDERICO NETO

426 GUSTAVO SANTANA SAKAMOTO

427 STEPHANIE PRICOLI VICTORINO

428 VITORIA FERREIRA VARAO

429 HEITOR MENDONCA BRAVALIERI

430 LARISSA AMARAL

431 FELIPE DE LARA ROCHA

432 BRUNA DE SOUSA PAES BARBOSA

433 GUSTAVO BARBOSA DOS REIS

434 *PEDRO DE SEIXAS QUEIROZ MERLO

435 NAYLA ZILIO COELHO

436 JOAO LUCAS CAETANO CORREA LEITE

437 MATEUS SOARES

438 PEDRO PILOTTO PATTI

439 BRUNO ROSCHEL GRANDINI

440 GIULIA MARIANO DE LIMA

441 VINICIUS GUARIZO

442 MARCOS VINICIOS SILVESTRE

443 VITOR MORENO DE PAULA

444 REBECA SALARO GRECO

445 LUCAS SUDRE DOS SANTOS

446 ANNA BEATRIZ ALBUQUERQUE SILVA

447 LUCYAN SHIMAMOTO

448 YASMIN ESCARTIN DA SILVA

449 LARA REGINA FERRAZ DE FREITAS

450 ISABELLA DE ALMEIDA GROPPO

451 *CAIO DA SILVA RODRIGUES

452 *MARCOS VINICIUS LOURENCO BERARDINELLI

453 MATHEUS HENRIQUE FALCADE

454 *BRUNA THAINA HOFFMAM

455 *SUELEN ZANETTI SANTOS

456 DOUGLAS YAMASAKI CUNHA

457 *LETICIA MOKARZEL

458 LETICIA RODRIGUES FIGUEIREDO CUNHA

459 *EDUARDA CAROLINE DUARTE AMATTE COELHO

460 LUIS CORREA PINTO

461 JHONATHAN HENRIQUE DA SILVA

462 GABRIEL CARVALHO MOREIRA

463 MARIANA VALIM SANTOS NASCIMENTO

464 GABRIEL CAMPOS CHRISTO RODRIGUES PEREIRA

465 LUCAS KAMIDE SARAIVA DE CAMARGO

466 MURILO PAIVA MORAIS

467 BARBARA TEDESCO SANCHES

468 VITOR BERTOLASSI HIDALGO

469 JOAO CESAR DOS SANTOS FERREIRA TAVARES

470 JOAO PAULO BATISTA DE SOUSA

471 *VITOR AUGUSTO LAURINO JULIANO

472 LUCAS MONTEIRO CORDEIRO

473 MAYARA SANTOS DE SOUZA

474 GIULIA MARCONDES GIRELLO

475 JOAO PEDRO DA SILVA RESENDE

476 THEO GIOVANNI BRIVIO E SIMOES

477 JOAO PAUO DE ALMEIDA FRAGA

478 SARA FERREIRA DE SOUZA

479 MATHEUS SOLBIATI BRAGA

480 MATHEUS HENRIQUE FERREIRA VILELA

481 MARIANA GARCIA FRANCESCHETTI

482 JAMILE RODRIGUES DE CERQUEIRA

483 MATHEUS RIBERTI ROSSELLO

484 JULIA LETICIA ZORNITTA

485 EDWIN DE PAIVA MARCOS ORTEGA

486 CAUE PINHEIRO MATIAS

487 BRUNA BORGES NASCIMENTO

488 VICTORIA MARQUINE TOLEDO

489 GUSTAVO JUN YAKUSHIJI

490 GIANLUCA MONTEIRO BIANCHI

491 MATHEUS CASTELLO BRANCO LIMA DE ARAUJO

492 GABRIELA PIZZOL GRANDO

493 GUSTAVO NOGUEIRA NUNES PEREIRA

494 *PAULA HORACIO GOMES

495 MAYARA DA SILVA CORREIA

496 LARA PESCARINI CAMARGO

497 CINTIA KOIKE IAMAMOTO

498 ISABELA TORREZAN PARRA

499 VITOR TAKASHI IKEDA

500 JULIANA TAVARES ZANUZZO

501 GIULIA COCATO CARVALHO

502 GUILHERME BRUSCHI DOS SANTOS

503 PEDRO FELIPE DASSIE LEONEL DE CASTRO

504 AMANDA DE PAULA VIANA

505 RENATO YUKYO OSSIAMA NAKAMURA

506 PATRICK ALEXANDRE CLEMENTE ROSA

507 *GABRIEL GUSMAO DE ALBUQUERQUE

508 **VINICIUS LEAL

509 RODRIGO GERAGE SACILOTTO

510 LAIS SALDANHA BOLOGNESI

511 THAISE NAOMI TAWARA

512 FELIPE KENZO OBATA PITON

513 HENRIQUE REZENDE MONTEIRO

514 CAMILA NAOMI TAMINATO

515 STEPHANIE DE PAULA REGIANI

516 CAMILA VENANCIO MONTEIRO

517 GABRIEL DESTRI SALGADO

518 AUGUSTO FACUNDES DA SILVA

519 ISABELLE MARTIGNAGO MARCOLIN

520 PIETRO PETTA MORETTI

521 GIOVANNI FERRARI VILELA

522 GIOVANNA SILVA DE OLIVEIRA

523 ALVARO POLI LOURENCO

524 LUCAS LEAL CESE

525 JOAO VICTOR FRANK LEMOS

526 PEDRO RICARDO GOMES DE CARVALHO E SILVA

527 GIOVANNA CANDIDO

528 PAULO FERNANDES DE SOUZA REIS

529 CAROLINA LAGUNA PIMENTA

530 JANAINA LOPES FUMANI

531 *BEATRIZ PAPOTI ALVES

532 OTAVIO PEREIRA DA SILVA SANTOS

533 ALCEU VINICIUS RONCOLETTA BELONE

534 ISADORA GARCIA DA FONSECA

535 MARIA EDUARDA PEREIRA MOREIRA

536 GIOVANNA BOMTEMPO DE MARCHI

537 **ANNE CAROLINE FEITOSA DOS SANTOS

538 MATHEUS DO NASCIMENTO COSTA

539 RAFAELA HARARY URSO

540 GABRIEL HARTMANN RIFFEL

541 ESTEVAN BONADIO AUGUSTO REZENDE

542 GIULLIA ALBELLA LORIZOLLA

543 GABRIEL ODA

544 FERNANDO YURI NISHI

545 YARLEN GARON DE QUEIROZ

546 GIOVANNA CAPOBIANCO PETTIROSSI DE OLIVEIRA

547 CAROLINE BORGES SPIRLANDELI

548 LETICIA GOMES BORGES

549 GABRIELA PEREIRA DE ALMEIDA

550 GIOVANNA ALVES GOMES DA SILVA

551 DIEGO DE OLIVEIRA MARTIN

552 BRUNO DE OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA

553 ARYSSA KAWAI LENZI

554 VIVIAN MIYUKI FERREIRA ITO

555 RODRIGO SOUZA CAMPOS

556 *RAFAEL HIDEYUKI YAMASHITA YKEDA

557 HERBERT GUSTAVO FERNANDES DE OLIVEIRA

558 **GUSTAVO SILVA SANTOS

559 *VITOR KASSAPIAN GOMES

560 GUSTAVO ZAMBONI BATISTA

561 *DENISE RAVENA BARBETTI

562 RITA DE CASSIA OLIVEIRA CORREA

563 LUCAS VILELA

564 PAULO ROBERTO TOLEDO

565 GABRIEL LUCAS ANGELO

566 *RAFAELA DE OLIVEIRA

567 CAROLINA YUMI NOZAWA KOKUBUN

568 *RAFAEL DA SILVA BELLI

569 ALBERTO VILAR COSER

570 LEONARDO SARKIS JORGE

571 NICOLE YUKARI FUWA

572 BIANCA YUKI TAKIYA

573 *NAIRA LINHARES SABINO

574 MARCELO FREITAS MARTINS

575 JOSE GABRIEL SILVA BRESSIANI

576 *MARIANA NASCIMENTO CANDIDO

577 MARIA JULIA ANTUNES CALVENTI

578 GUSTAVO DE SEIXAS QUEIROZ CAGLIARI

579 LUCCA GODOY

580 GABRIELA TAIMARA PIRES SALLA

581 *VALDEMIR DE CARVALHO DOS SANTOS

582 FERNANDA PAVANI SILVA

583 DANIEL FELIPE DE FREITAS

584 *DEBORA APARECIDA SOARES PEREIRA

585 LUCAS CURTI CASTANHO

586 MELISSA DE SANT ANNA BALAZS VIEIRA

587 MARIA ANTONIA KUBO FERREIRA

588 LEONARDO DE MAURO LOBATO

589 GUILHERME JACON FERNANDES

590 CAROLINE RANGEL MORINE

591 MARCELO VANZELLI MENDES

592 CAMILA DADICO RIBEIRO

593 ARYANNE GRAMACHO ACOSTA

594 GLEISON ALEXANDRE RUFINO DOS SANTOS

595 MARIA EDUARDA MARQUES

596 *GABRIEL FERREIRA RAIMUNDO

597 VITOR BOLFER NACARATO

598 JOAO VICTOR NASCIMENTO DE PALMA

599 LUIS EDUARDO DE MAGALHAES CAMARGO

600 GIOVANNA SANTANA DANZIATO

601 THAYNARA BEATRIZ VILELA

602 MONIQUE GIOVANINI PANASSOLO

603 MATHEUS CADENA ANDORRA GALI

604 BARBARA MORALES PASSOS

605 CAROLINE CINTO LANDUCI

606 GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA

607 FELIPPE FLORES MARTINS CARDOSO

608 GUILHERME BARBOSA FADEL DE ALMEIDA

609 CAROLINA CORREIA LUZ

610 SOFIA BARROCO DE FIGUEIREDO

611 *ENZO ASSAKAVA SHIMA

612 *MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO FERRARINI

613 RICARDO GERALDINI DE ALMEIDA DUARTE

614 GIOVANA FERREIRA BIZELLO

615 *MILENA MENDES DA SILVA

616 *MURILO ROBERTO BACINI

617 MILENA LUISA DA SILVA ANDRE

618 *LUANA NAMIE HIGA

619 **ADRIANO PAULO APARECIDO PEREIRA DE OLIVEIRA

620 JOAO GUILHERME BRASCA BARONI

621 CAROLINA TIEMI TAKANO

622 MARINA NEVES SANCHES CAZOTTI

623 LEONARDO HUTTENLOCHER NEPOMUCENO

624 LARISSA FRANCISCO

625 VITORIA DE SOUZA PEREIRA

626 PEDRO OTAVIO LOPES DA SILVA

627 GABRIELA NUNES CAVALIERI

628 GUILHERME AUGUSTO SOUZA PLACIDO

629 **THAINA SANTANA DE ALMEIDA

630 BEATRIZ LURI YASUDA IKEDA

631 **ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS

632 LUCCA BAZI VAGGIONE

633 NATALIA LUIGIA DUCATTI MERLOTTI

634 *MILENA CYPRIANO DE SOUZA

635 MARIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA

636 CINTIA OLIVIA KUSHI

637 ELIS DINIZ RODRIGUES CORDEIRO

638 LETICIA GIANINI ROSSATTO

639 TATIANE RESENDE USHIDA

640 DAVI RAMOS JORGE

641 YASMIN ABOU ARABI SILVEIRA

642 ELISA OTHERO NAHAS

643 *NATALIA DE ANGELO

644 IZABELA DE OLIVEIRA FONTANA

645 *FABIO ANSELMO DE CARVALHO

646 BRUNO HENRIQUE BAENA DA SILVA

647 JOAO VITOR GARCIA

648 FERNANDA MONTANGER PINHEIRO

649 JOAO ANTONIO MELNYK

650 *MATHEUS BERGAMINI SILVA

651 BRUNA MOREIRA SALES LOUREIRO

652 JULIA MAIA CORREA

653 REBECA RHAYSSA ZANCANELLA BACK

654 HENRIQUE FACIOLLI CINTRA

655 GUSTAVO BERNARDES ALAMINO

656 MARIA JULIA RIBEIRO DE SOUSA

657 ANA PAULA SILVA VIEIRA

658 MARIANA DINDINI DE MENEZES

659 FELIPE STORTI TREVELIN

660 GUILHERME ROCHA SILVA

661 **GUILHERME OLTREMARE

662 JENIFFER MEDEIROS DE ASSIS

663 GABRIELA LOZANO DE SOUZA

664 *LEONARDO DA SILVA ARAUJO

665 RENAN FERNANDES

666 LARISSA HARUMI NONAKA

667 AMANDA MEIRA ISHIKAWA BORTOLOCI

668 **MAYARA OLINTO DA PATRIA SILVA

669 JOAO VICTOR TSUJI TOMIO

670 VICTOR KEISUKE OKADA

671 GIOVANNA RODRIGUES CUSTODIO

672 **EDNILSON JOSE MENATTI JUNIOR

673 MILENA CRISTINA GODOY FERRAZ

674 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA MOREIRA

675 HENRIQUE GONCALVES CALIL

676 CAROLINA MARQUES CURY

677 PEDRO LUIZ RISSI BELTRAME

678 GABRIEL MEZZENA LOPES

679 FELIPE NASCIMENTO DA SILVA

680 GABRIEL DONADEL DE ALMEIDA

681 MATHEUS FASSIS COROCHER

682 *LUANA VENTURA ZORZETTO

683 *PAULO HENRIQUE SILVA ROCHA

684 *MICHELE LIKA FURUYA

685 ARTHUR LOPES CRISCIMANI

686 MARIA EDUARDA SANTOS MACHADO

687 BEATRIZ DA SILVA TAVARES

688 *SIMONE MARQUES AGUIAR

689 JOAO GABRIEL LOSNAK GRANDE

690 LUCAS SILVA DOS SANTOS

691 LEANDRO ALEXANDER BUENO

692 JOAO PEDRO TREVISAN

693 GABRIEL RODRIGUES ALVES

694 RAFAEL DRAGUNAS

695 GIOVANA SOBRAL MAFRA

696 JOAO VITOR TOSTES PITTA

697 *GABRIEL BONI MORELLI

698 DIEGO SAMPAIO RIBEIRO

699 *ANA KASSIA SPAGNOLLO ROSSETTI

700 ERIC KEITI YOSHIMURA MOTIZUKI

701 MATHEUS NASCIMENTO PEREIRA

702 **JONATAS HENRIQUE GOMES

703 JULIO KIMIO HIRATA

704 ROBERTA MIRANDA XAVIER DE BARROS

705 BARBARA FAVATI DE SOUZA

706 FELIPE PERROTTI PEREIRA

707 ANTONIO CARLOS FACCIOLO FILHO

708 *TARSIS GABRIELLA DE JESUS MACHADO

709 LAURA PAEZANI VIEGAS

710 VINICIUS HAJJAR MARQUES

711 *PEDRO HENRIQUE BIGAS PISMEL

712 LUCAS FUJIMOTO SILVESTRIM

713 VINICIUS HENRIQUE NUNES PAIVA

714 *MARCOS ALEXANDRE MARTINEZ

715 MARCELLA MORETON DOMINGUES

716 *HUGO RIBEIRO MARQUES DA SILVA

717 TASSIANE NEVES ASTUTI

718 MATHEUS HENRIQUE MARQUES

719 *LEONARDO DE MELO SIQUEIRA

720 *LAIS DA ROCHA SILVA

721 **BIANCA PRISCILA DOS SANTOS ALVES

722 *EDUARDA FACINA

723 *MATHEUS CATTINI BUENO

724 GUILHERME PULIZZI COSTA

725 DANIELA PATRICIA GOMES CAMACHO

726 ISABELLA TIEMY IDE ZANCANELA

727 ANA ELISA MATAQUEIRO

728 *LEONARDO MENDES QUIBAO

729 *LUIZA TOLEDO PIZA FALCADE

730 CAETANO LABAKI ZUCCATO

731 INGRID GARCIA ROCHA

732 LUANA FERREIRA DA SILVA

733 *ANDRESSA FACUNDO ARRAIS DE ARAUJO

734 GUSTAVO ALVES CONSTANCIO JUNIOR

735 GABRIELA ZUTIN BERETTA

736 ISABELLA PEREIRA ALVES

737 GABRIEL ANDRINO DE OLIVEIRA VARELA

738 ANTONIO RENATO SOARES

739 LENIN PEDRONI IVONICA

740 MARIA CAROLINA ALVES MOREIRA DE CARVALHO

741 GABRIEL LAMBERTI

742 EMERSON ELIAS DIAS DA SILVA

743 ALINE TIEMI UEKITA CORO

744 *DANIEL BARBISAN BERTOLDO

745 THIAGO ROYER LEAO

746 LUIS PAULO KENZO MATSUO

747 MIGUEL PIZZATTO ACCORDI

748 LEONARDO AUGUSTO VALDIVINO

749 *BEATRIZ RODRIGUES RASMUSSEN

750 SARA SILVA DE SOUZA

751 GUILHERME VITTI BOMBACK

752 STEFANE TAME MONTEIRO OLIVEIRA

753 **LIDIANE ROCHA DA SILVA

754 VICTORIA BUENO ALVES

755 RICARDO KAORU TAKAHASHI VIZENTIN

756 FELIPE SANTOS MICHEL

757 ALICIA VENDRAMINI CHRISTOFOLETTI

758 GABRIEL BROCCHI ALVES DO AMARAL

759 MARCUS VINICIUS DE MENEZES

760 CAROLINA GARCIA JANINI

761 HENRIQUE POLETTINI BARBOSA

762 PAULO VITOR REZENDE

763 **LARA OLEGARIO DA SILVA

764 ISABELA LANGNOR E SOUSA

765 SAINTCLAIR NATALINI DE OLIVEIRA

766 *RAFAEL SOARES DA SILVA

767 TIAGO GUILHERME BITENCOURT DE OLIVEIRA

768 PAMELLA FERREIRA DOS SANTOS

769 MARIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA

770 *FRANCIELLE FERREIRA DA SILVA

771 GIULIA PAULINO HERNANDES

772 ARTHUR RODRIGUES COELHO TAMIAO

773 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR

774 *MATHEUS CUBA CORTEZ

775 *GABRIEL R. B. MOTA

776 LAIS BONRRUQUE DE ANDRADE

777 GABRIELA GARCIA SCATUZZI

778 LEONARDO CARVALHO FREIRE

779 VITTORIA ARIEL DOS SANTOS BOROTTO

780 PEDRO SILVA VALE CHAVES

781 ISABELLA TONANI MONTANHEZ

782 KARINA DE SANTANA VIANA

783 LUCAS PASIN

784 RICARDO ARTURO CHAMBERGO VALENCIA

785 *ANA LAURA IVANOV CARVALHO

786 *GABRIEL SALES MAIA

787 MATHEO SANTELLI NOVAES

788 GIULLIA MONTEIRO SANTOS

789 ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS AZEVEDO

790 *LETICIA SILVA DE OLIVEIRA

791 *BRUNA SOUSA DA SILVA

792 BRUNA TOLEDO DOS SANTOS

793 *MARCOS BAZANI SIMOES LOURERIO

794 VINICIUS STELMASTCHUK SOUZA QUEIROZ

795 RODRIGO FALCAO FREDDI

796 FELLIPE FAGUNDES

797 LAIS ALVARENGA CARVALHO

798 NATALIA DE OLIVEIRA ALVES

799 **LUIS GUSTAVO MARTINS DOS REIS

800 LUCAS SILVESTRE CORDEIRO

801 EDUARDO AZENHA BARRADO

802 FELIPE RODRIGUES DE MORAES SILVEIRA

803 GUILHERME AUGUSTO DE MELLO

804 *LAIS FERNANDA KANADA

805 CAROLINE SCACHE PRUDENCIO

806 JONATHAN MELLO SACCOMANO

807 HELOISA GONCALVES BEGALLI

808 ISABELLA MANDRUZATO DE SOUZA BARBOSA

809 GUSTAVO MOREIRA PENA

810 LUCAS HENRIQUE BATISTA

811 BRUNA SILVA ALVES

812 HENRIQUE TOMAZ LOPES

813 CAROLINA MIRANDA ARANHA

814 CAROLL DE RUIJTER

815 GUILHERME VIEIRA ZANIN

816 *RAQUEL DIAS BARBOZA FABRETI

817 VICTOR SEREN MOEDA

818 PEDRO VINICIUS BATISTA SPESSOTTO

819 *NATHALIA SANTANA OLIVEIRA

820 MATHEUS DE ASSIS GONCALVES PEREIRA

821 GABRIEL SILVA CAMPOS

822 GABRIELE GAROFALO SICCHIERI

823 BEATRIZ CAMARGO RIBEIRO

824 CELLY YUKARI WATANABE

825 GIULIANA THOMAS VITORINO

826 PEDRO CAMILLO MIRANDA

827 NICOLAS ZERBINATO CAMPOLI

828 VINICIUS PEREIRA MARIOTTO

829 WILLIAN HITOSHI GOTO

830 GABRIELE SANTOS MALMAGRO

831 LEONARDO NOGUEIRA GABRIELLI

832 DANILO CAMANDAROBA RODRIGUES

833 **HELOISA DA CUNHA SILVA

834 JOAO PAULO DOS SANTOS GOMEZ

835 KIM NOTOMIS

836 THAISA ISHIKAVA SANTANA DE OLIVEIRA

837 CECILIA MASSARO RUFO

838 **BRUNA VALERIO DA SILVA

839 *CARLA GABRIELE GATO

840 MATHEUS PARIZ PEREIRA

841 MURILLO KENDY TAKESHITA

842 *CAIO MATHEUS PALONI

843 *ALINE DE PAULO COSTA

844 EDUARDO RAVAZZI RIBEIRO TAYAR

845 CHRISTIAN LEONARD KRAMER

846 CARINA DIAS

847 LYAMARA MENDONCA DE SOUZA OLIVEIRA

848 JOAO FELIPE DE PAIVA REGUERO

849 LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA

850 MARCOS ANTONIO CHERETTI JUNIOR

851 FERNANDA FAGUNDES BRAGA

852 *EDNILSON MIKAMI SAKAKI

853 MILENA POLINI DE SOUZA

854 PEDRO PAULO CANESCHI MASILI SANTOS

855 MARIA EDUARDA VIEIRA HOLTZ

856 **KAIQUE DE SOUSA OLIVEIRA

857 MARIA BEATRIZ RESTANHO VERNASCHI

858 **ALICE FERREIRA SANTOS

859 **LUCAS ALENCAR NOGUEIRA

860 *FERNANDA DELLA VALENTINA ESPINOZA

861 ANA BEATRIZ DUTRA SOARES

862 NATHAN DOS SANTOS MOREIRA

863 CAIO AUGUSTO DE OLIVEIRA ROQUE

864 GUILHERME LADEIRA RIBEIRO

865 ANA LUIZA DA SILVA RAMOS

086 - Estatística - diurno - Presidente Prudente

1 *LUIS ALBERTO GONCALVES PORTO DE OLIVEIRA

2 THIAGO SHIRAISHI KATO

3 LEANDRO YUJI KOGA

4 GABRIEL PEREIRA RODRIGUES

5 DANILO GIRAO MONTILLA

6 *DANIEL MARINI PERPETUA

7 *ANA CRISTINA YUMI UTSUMI

8 LUCAS AKIO SENAGA ONUKI

9 ANA LAURA BERNO

10 RENAN SANTOS BARBOSA

11 LUIZ FELIPE ASSUNCAO LOURENCO

12 RAFAEL IVANO SUZUKI

13 MARCELO APARECIDO FERNANDES JUNIOR

14 MARIANA DE CARVALHO

15 BERNARDO MUSSOLIN JAZRA

16 MURILO SERNAGLIA FERNANDES

17 *JADSON RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA

18 FELIPE TADAKI TOSTA IDA

19 EVANDRO MORONI JUNIOR

20 LUCAS KENJI SATO

21 GIOVANNI VICENTE BATISTA

22 ALICIA SCORDAMAIA DE CARVALHO

23 **VITORIA DE OLIVEIRA SILVA

24 PEDRO PAULO RAMALHO MARTINS

25 *GABRIEL OLIVEIRA BARBOSA

26 *VINICIUS HENRIQUE VALENTIM

27 VINICIUS LUIS BELEM BRONZATTI

28 JOAO VICTOR DOS SANTOS ACCORSI

29 RAPHAEL HENRIQUE DA SILVA

410

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

086 - Estatística - diurno - Presidente Prudente

class. nome

30 DAVI CHERETE

31 **AMANDA S MARCELINO

32 HELIO MOTA EZEQUIEL

33 *LEONARDO VIEIRA PAES

34 BARBARA FERNANDES PAULOSSO

35 KLEBER VIEIRA RODRIGUES JUNIOR

36 BRUNO ROSSI

37 MARIA EDUARDA DO PRADO E QUEIROZ

38 *ANTONIO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR

39 *ESTEFHANIE FERREIRA TALACIMON

40 *STEFHANY TAINA SOUZA SANTOS

41 **DENISE PAULA DOS SANTOS

42 **HUANDER GONCALVES NOVAIS

43 *LUCAS SHINJI TAKAKURA

44 BEATRIZ DE BARROS MONTINI

45 **ALANA RODRIGUES DA CRUZ

46 *FAGNER APARECIDO LOURENCO

47 *DANIEL MITIO MORI

48 *JOAO FELLYPE ANGELO BARROSO

49 RICHARD FELIPE PERES LOBO

50 OTAVIO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA

51 LEONARDO JUAN ALUCHNA FARINELLI

52 VITOR TAKAO MASSUDA

53 LEONARDO EVANGELISTA DE ABREU

54 JOAO PEDRO ALVARENGA RAMOS DA SILVA

55 GIANPEDRO ROBERTTO MELLA BRIGANTE

56 WECKSLEY RENATO HERNANDES

57 NICOLAS CORDOBA GUSMAN

58 **CLAUDIO HENRIQUE LEAO DE ALMEIDA

59 **MARIA CAROLINA DE SOUSA MEDINA

60 ALEF DOS SANTOS MEDRADO

61 PEDRO HENRIQUE CARLINDO DA COSTA

62 AMANDA MAYUMI LINHARES

63 ANA TEREZA YUMI SATO SOUSA

64 *MATHEUS JOSE DE LIMA

65 *ISABELLA FERNANDES

66 *DANILO AMORIM DOS SANTOS

67 MATHEUS BARRETO MIGUEL DE OLIVEIRA

68 *GUILHERME TEIXEIRA SANTOS

69 *EDUARDO PEDRA JERONIMO

70 *ANDERSON SANTANA DOS REIS

71 ANDRE VENDRAMINI MANDUCA DA SILVA

72 **HEITOR ANDRADE OLIVEIRA

73 ALVARO DE ARAUJO FERREIRA LIMA NETO

74 **DENISE CAROLINE BOSISIO DA SILVA

75 RAPHAEL RODRIGUES LIMA

76 EDESIO PINHEIRO MARQUES

77 **DOUGLAS DE PAULA NESTLEHNER

78 **LARISSA ISABEL LOPES DA SILVA

79 LUCAS TEIGUI SHINJO YAMASAKI

80 GABRYELLA FERNANDES SILVA

81 VINICIUS SERVIDONE TRIZOLIO

82 *RENAN BARONI ALTRAN

83 *JAQUELINE MARIA DA SILVA

411

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

086 - Estatística - diurno - Presidente Prudente

class. nome

84 *BEATRIZ FERNANDES SOARES

85 LIVIA KAROLINE DE FREITAS CARLOS

86 GABRIEL CARRIL A. P. DE ALMEIDA

87 *TIAGO HENRIQUE DA CRUZ

88 **ANA CAROLINA SANTOS BARBIZAN

89 **JOSE ANDRE OSCAR PINTO

90 **TALYTA STEFANY AMARAL DA SILVA

91 *JAQUELINE CHAVES SANTOS

92 *HUGO SILVA COMISSO

93 **BEATRIZ CRISTINA VIEIRA DE PAULA

94 *WILLIAN YUDI SANTANA KOGA

95 **GIOVANA SCARMAGNANI DE BARROS

087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara

class. nome

1 CAROLINA AUGUSTA ROMAO DE BRITO

2 GIOVANNA DUO CARDELLA

3 PEDRO HENRIQUE DAIBERT GARCIA

4 LETICIA DE MATTOS NEVES

5 MARINA VELLA

6 GIULIANA MENDONCA DUARTE PINTO

7 SHAILA MOURAD

8 HELOISA SAORI DANNO

9 MAYUMI TAKEDA

10 BEATRIZ ROSSI BONIN

11 *FERNANDO CASSIMIRO BUENO GOMES

12 ISABELA ANDREOTTI

13 LUISA BEATRIZ MOURA MACHADO

14 BIANCA ALVES SCHIMITD

15 LARISSA POMBEIRO SPONCHIADO

16 SOFIA SCHALKA

17 NADIA MAYUMI VILELA BARTNICK TANAKA

18 MAYARA SPADARI DA COSTA MOURA

19 MARIANA SAYURI TAKAKURA

20 NATALYE PINTO FERREIRA

21 VIVIAN NAMIE ONISHI

22 DANIELY ARAUJO DE OLIVEIRA

23 ANA CAROLINA RODRIGUES CARBONE

24 NICOLAS IAMAUTI TIVELLI

25 CAROLINE VECHIATO GUIMARAES

26 *JOSEPH BABIAN

27 RAFAEL VENTURELLI ZETUNE

28 HELENA DE MENEZES MONTENEGRO

29 BEATRIZ FARIA LEMOS BRIGHENTI

30 NATALIA DE OLIVEIRA CEGALLA

31 BARBARA RAMOS DA SILVA

32 BARBARA VAZ DE MELLO

33 HUMBERTO RODRIGUES DE CARVALHO DOS SANTOS

34 DANIELA VADIVIESO

35 FERNANDA TYEMI IDERIHA

36 ANA CAROLINA DAVIS SANTOS

37 ELISA SOUZA VAZ

412

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara

class. nome

38 FELIPE CELLONI BLAYA MARTINEZ

39 CAROLINA SABURI LOBO DE CAMPOS

40 JOAO GABRIEL PEREIRA NOGUEIRA

41 ISABELA CARO MOTA

42 GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA

43 MARINA ALEXANDRE PEREIRA

44 **MARIANA CORREIA OLIVEIRA

45 DIANA PIAZZA CODINA

46 BIANCA YUKA KAMOGARI NAKAMURA

47 BEATRIZ LOPES PAES

48 VITORIA YUMI KINOSHITA

49 LAURA BEATRIZ DEMORI

50 EDUARDA DE CARVALHO LE SENECHAL HORTA

51 FABIO KENJI TAKIYA

52 LARISSA HONDA GRECO LOBO

53 LARISSA DE SOUZA CRISPIM

54 GABRIELLA BOVO FABIO

55 **ALLANA FRANCA FAGUNDES

56 SOFIA GEROTTO VIOLA

57 ISIS AZEKA INDIG

58 *CLAUDIA EMI HIGASHI

59 *NATALIA BUENO DE MORAES

60 CAROLINNA LIS BELLINELLO LEITE

61 STEFANY COSTA QUEZADAS

62 RAFAEL VICARIA DE ANDRADE

63 MAYARA ALCATRAO AUGUSTO

64 *GUILHERME MAGRE FERNANDES

65 MARINA TOPPA DE OLIVEIRA

66 CAROLINA YUMI NISHIMURA

67 STEPHANIE VIEGAS GKIONIS

68 MURILO HENRIQUE ALBUQUERQUE SALERNO LUPPI

69 VALQUIRIA RODRIGUES PEREIRA

70 EDUARDO EIJI ITO

71 JULIANA SANTOS LORENZI

72 BIANCA MOLINA CAMPOS

73 *GUSTAVO RODRIGUES ANDRADE

74 MARIANA SOUSA DE PAULA

75 ALESSANDRO ROSINI MONTEIRO

76 BEATRIZ MEDUQUI RODRIGUES

77 AMANDA OSHIRO EUFRASIO

78 SOFIA SAYURI IKARI PASIAN

79 LARISSA BELIZARIO LEME

80 MURILLO HENRIQUE NICOLAU ROCHA

81 YASMIM TARANTO DE FREITAS

82 EDUARDA RINALDI BONATO

83 GIOVANA ROSSI MENDES

84 YURI ARAUJO MACHADO

85 LARISSA MENEGASSI

86 ANA CLARA ROLIM DOS SANTOS

87 JULIA RASO FERREIRA DE OLIVEIRA

88 SOFIA TAMACIA THIM

89 AMANDA TURNO DA SILVA

90 RODOLFO ROMANOV ARAUJO AGABITI

91 MARIA LUIZA ANTONIUK MARTINELI

413

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara

class. nome

92 STEPHANIE BACHINI WALKER

93 LUCAS ROCHA FELIX

94 CLARA RIBEIRO COSTA SILVA

95 MARIANE DIAS VENTURELLI

96 HEITOR MASSAMBANI RETT

97 RAFAEL COSTA PAGANONI

98 MARIANA AKEMI NORONHA

99 VICTORIA ROCHA BRANDAO

100 THIFANY DA SILVA RIBEIRO

101 *ALESSANDRA DE SOUSA MESQUITA

102 HSUAN HUA CHEN

103 JOAO VITOR MOURAO LOURENCO

104 **JONATAS ELIAS RITA

105 MARIANA CARLOMAGNO DE PAULA

106 GIULIAN DE PAULA RODRIGUES

107 BIANCA LIRA SILVA SANTOS

108 ANA LAURA FERRAZ ANDREGHETTO

109 *JULIA SOTO RIZZATO

110 THAIS YUMI MORIWAKI

111 BIANCA DE ABREU DIZ

112 LUISA ALVES LANDI

113 ANNA CAROLINA TOLEDO BORGES

114 DULCE LACERDA ABREU MATARAZZO DE SOUZA LAGE

115 LUISA SANTOS MARINHO

116 *CATHARINA AUGUSTA DE ALMEIDA PIMENTEL

117 BRUNA CRISTINA LOPES DOMINGUES

118 *LUANA DENARDI DE GASPARI

119 *ESTEVAO HENRIQUE CACHIONI

120 NATALIA FLORIANO PAIVA

121 *ISABELLA MIYUKI OSIRO

122 BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS

123 SOFIA GALEAZZO VERRI

124 RAFAELLA JUNQUEIRA MERLI

125 BIANCA CHIARI

126 FABIANA AYUMI MIYASHIRO

127 MARIA BEATRIX STERN

128 GABRIELLA YUKIE ARAUJO

129 INGRID TAMY MINEI

130 JULIA VIEIRA SCACCHETTI

131 GABRIEL S. T. M. L. SOARES

132 INGRID APARECIDA MENDES DOS SANTOS

133 GUILHERME DA MOTTA GONDIM

134 JESSICA GABRIELA FIGUEIREDO DA MATA

135 MARIA CAROLINA FRANZINI

136 FERNANDA SILVA DE LIMA CONEGUNDES

137 LUIZA CAVALHEIRO DE MORAES

138 LETICIA TRINDADE MARTINS

139 LARISSA CRISTINA BATISTA MARCHIORETTO

140 ISABELLA SIMAO FRANCISCHETTI CORREA

141 CAROLINA VIEIRA LUNA

142 SARA PERES NUNES

143 BEATRICE MORCELI

144 JULIA POMPONIO COSTA

145 DANIEL PAIVA DE DOMENICO

414

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara

class. nome

146 RAFAEL MARCHI

147 ALEXANDRE WANG

148 GABRIELA MIGUEL MARTINS

149 RENAN PEREIRA RODA

150 JESSICA QUAGLIO

151 FERNANDA AKEMI MOCHIZUKI

152 SOFIA OLIVEIRA MIGUEL

153 FERNANDO NASCIMENTO FALCAO

154 MATHEUS FERREIRA SOARES

155 THAIS LEITE DE BARROS

156 CARLOS EDUARDO ALVES FURTADO MENDONCA

157 **ISADORA NAFHY LISBOA OJO

158 KELLY YOSHIMOTO KOGAWA

159 ISABELLA SABADIN

160 ANA LUISA DE MELO MALAGONI

161 MARIANA MIDORI TANGO

162 AMANDA GERMANO

163 *ITALO CAETANO CANEVARI DA SILVA

164 GIOVANNA GONCALVES FELIX DA SILVA

165 JULIA TALIARI CORREA

166 GABRIELA SOARES FRANCISCO

167 JULIA DE OLIVEIRA CAMPOS

168 DEBORA ZANATTA PEREIRA MONTEIRO

169 *JULIA DA SILVA GARCIA

170 BEATRIZ FERNANDES

171 ISABELLA SANCHES IMAIZUMI

172 ANA JULIA FERREIRA SILVA

173 **FERNANDA PIMENTEL DE BARROS

174 HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS

175 VINICIUS BAPTISTA BENUCCI

176 AMANDA MIRANDA PEREIRA DE BARROS

177 TAINA CLARINDO CRISTOVAO

178 ISABELA WILL DE ANDRADE

179 *ISADORA SOARES MOURO

180 *MILENA MARTINS COTRIM

181 LETICIA FERNANDA ALVES MATEUS

182 LUIS HENRIQUE FELICIO DA SILVA

183 ALINE MAUCH DOS SANTOS

184 *KARINA MAKI YAMAMOTO

185 BIANCA SHIMIZU ALMEIDA

186 GUILHERME FERREIRA CUSTODIO

187 RAFAELA YUMI KOGA

188 VINICIUS CORREIA FERREIRA

189 *GABRIELA DE OLIVEIRA CALVO

190 **FERNANDA LARA MACHADO

191 FLAVIA SIQUERIA SORRATINI

192 *ANA JULIA STERZO ZABIN

193 MARIANA MERAIO

194 RENATA MUZI RAMOS

195 MARIANA GARGIONE DE SANT ANNA

196 *NAYARA BECHEDORF SILVA TELLES

197 LUCAS BREDARIOL LIMA

198 MARINA CESAR LEMES FUKUDA

199 CAMILA KAORI MAXIMINO DOI

415

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara

class. nome

200 FERNANDA DE LIMA CRUZ

201 GABRIELA GARZERI DE MELO

202 LETICIA STEFANO PIRES

203 *FABIANA LUMY YAMADA

204 *ANA PAULA MARCHIOLI

205 VICTORIA GALLEGO

206 INGRID SOPHIA ISHIMARU

207 *JOAO GABRIEL MENDES ROCHA

208 MARINA ROSSETO DE ALMEIDA CAMPOS

209 LORENA MARIA MENDES DA SILVA

210 PEDRO HENRIQUE BERTIN BARROS DA SILVA

211 GIOVANNA CARDOSO RODRIGUES

212 CAROLINA FERNANDA GUEDES

213 ISABELA JUDICE OLIVEIRA

214 *CAROLINE GOMES DE OLIVEIRA

215 MARINA PUGINA DE PAULA

216 GERSON CHEN

217 CAROLINA PEREIRA SANTOS

218 THAIS MARTINS

219 CAROLINA TIAKI TAKEHARA

220 MARIANA DA CUNHA MOREIRA PASSOS

221 *CELESTE MINGORANCE MANENTI

222 GUSTAVO SILVEIRA TOLDO

223 *MURILO SALVATTI MARANGONI

224 *LYANDRA MACIEL CABRAL DA SILVA

225 MARINA SCHOBA DA FONSECA

226 FERNANDA FUNG DOS REIS

227 *CAROLLINA MAZZA ABRAMO OLIVEIRA

228 *PAULO ROBERTO ABRAMO FILHO

229 *GABRIELLE CRISTINA SANTOS

230 VIVIANE MIYUKI MIYAMOTO

231 *VICTOR MARTIN

232 EDUARRDO LOURENCON BORGES

233 VICTOR EIDY KAMIKABEYA

234 **ARTHUR CAVALCANTE HATAE

235 **LUCAS SOUSA BELTRAO DA SILVA

236 LOUISE BONAMICI MIOTTO

237 RAFAELA CROTT PETROLINO

238 LAURA ARISSA IMAHATA

239 GIOVANNA BELLO PAPA

240 **IZABO PEREIRA MENESES

241 *RAFAELA SIMONI ALTOMANI

242 LUIS FERNANDO MORAVIS UDINIKI

243 BARBARA FALASCHI ROMEIRO

244 ANA LUIZA BORTOLOZZO

245 MARIA EDUARDA BIAGI MOROTI

246 GABRIELA MOLLER

247 CIBELE TAMPELLINI LUIZ

248 GUSTAVO MARCOLETO FERNANDES

249 *JOAO RICARDO NOGUEIRA PEREZ

250 THAMIRIS AZEVEDO GALDINO

251 LUCA FACHINI DE PAULA SANTOS

252 *JANAINA CHAGAS UNGER

253 JENNIFER DE MORAIS FREIRE

416

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara

class. nome

254 AUGUSTO CESAR RIBEIRO DA SILVA

255 PEDRO DE MELLO BELENTANI

256 CAMILA SIELFELD DE MEDEIROS

257 FERNANDA DE LIMA OLDANI

258 *AMANDA MARQUES NUNES

259 JANAINA TEIXEIRA COSTA DE PONTES

260 OTAVIO DANEZI DE OLIVEIRA

261 KARINA TIEMI INAGAWA NASCIMENTO

262 MATHEUS JORDAO MEDEIROS

263 GIULIA MARIA GAGLIAZZI LAGE

264 VICTORIA HELENA LAGO LORENZO

265 *KATHERINE CAXIAS DE ANDRADE

266 MILENE PALOMO SEBILLA

267 VITORIA DE LIMA PINHEIRO

268 FERNANDA SANTOS BARROS

269 *JULIANO HEIJI ORITA

270 HELOISA LUMY MASUDA

271 BEATRIZ MIE HAMADA OGUSHIKO

272 *VITORIA RODRIGUES INACIO

273 **GUSTAVO MURILO ALVES

274 ANDERSON RODRIGUES VITORINO DA SILVA

275 GIOVANNA CARVALHO OLIVIERI

276 FERNANDA DE JESUS FERNANDES MOINHO

277 MARIA VICTORIA AZEREDO

278 THIAGO FIORAVANTI GOMES DA SILVA

279 MARIANA LOTERIO SILVA

280 THAINARA PERONI HUSSAR DA CUNHA

281 *ANA FLAVIA CASTRO VENDRAMINI

282 MARIANA GARCIA FERNANDES

283 PAMELA SOUZA TADA DA CUNHA

284 *PRISCILLA ROMANO

285 *GIULIA SANTOS BENUTTO

286 AMANDA SANCHES ASCENCIO

287 ANA CLARA SILVEIRA SCOMPARIN

288 FERNANDA ISABELE CESAR DOMINGUES

289 ENNIO SOUZA VILLA

290 *MATHEUS HENRIQUE MARTINS

291 **ELEN DA SILVA ARAUJO

292 CRISTIELEN MELLO JUNQUEIRA ENOUT

293 **GABRIELA FERREIRA DA SILVA

294 LANY BARCELLOS CUNHA

295 KATHRYN ROSE LO

296 LARA BUENO ERNESTO ESPOSITO

297 LETICIA JUNQUEIRA SCALI

298 VERONICA SOMOZA

299 JULIA YUME SHIMABUKURO

300 JOYCE SALTON SILVA

301 *EMILYN PARO

302 ISABELLA GARROS DOS SANTOS

303 GABRIELLY YUKIMI KAWAMURA SUGUIURA

304 JULIA DE SOUZA BRIGHENTI

305 VERENA ARIAK VIEIRA

306 GIOVANA ABDO FERNANDES

307 MAIRA CAROLINA PUGLIERO

417

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara

class. nome

308 ISADORA CARVALHO NOVAES MOREIRA

309 JULIANA MELO RODRIGUES

310 *VINICIUS LIMA FAUSTINO

311 MAUNA COSTA ESTEVAM DE AMORIM

312 GABRIELA BARBOSA NASCIMENTO

313 PAULA HIKARI YOSHINAGA

314 *PEDRO HENRIQUE BORELLA

315 NATALIA DE OLIVEIRA MARQUES

316 DANIELA PISTILLE MARTINS

317 CLARA AGUIAR COELHO

318 JAQUELINE CALDANA

319 ISABELLE RODRIGUES RIBEIRO

320 *RERONDI ATILA LIBA FERNANDES DOS SANTOS

321 BEATRIZ YUMI OTA

322 SARA KAZUMI KIMURA

323 LARISSA SUGIURA

324 REBECA ALVES DEVECHIO

325 MARINA FLORENTINO

326 LAURA MANENTI

327 *ANDRESSA FRANCIELLI BONJORNO

328 GABRIELA LOPES CAVALCANTE

329 TARINA DE CAMPOS LEMMI

330 **GHUTYARA GABRIELA MOREIRA DA SILVA

331 *GIOVANA PIOVEZAN FIORESI

332 GIOVANA MONTEIRO PAVANELLI

333 *BEATRIZ VOLANTE

334 MARINA LIMA DA SILVA

335 GRAZIELE CAPPATO GUERRA SILVA

336 *LUCA KIICHI SUZUKI TRANCOLIN

337 LUCAS BORBA PUGLIESE RIBEIRO

338 ERICA CRISTINA ALVES MUNHOZ MONTEIRO

339 BRUNO CAMPOS FREDERICI

340 *LUCAS JACOB FRANCA

341 MARINA MANIERI PACHETI

342 *RAYENE ALVES DOS SANTOS

343 AMANDA ROBERTA PAIVA SILVA

344 MARIANA SANCHEZ COSTA

345 KAROLINE VITORIANO DOS SANTOS

346 MARINA FERREIRA MENDES

347 BEATRIZ MENDONCA MEDEIROS

348 BRUNA FERREIRA

349 LUCAS FARDIN BROGLIO

350 LETICIA PERNA GAIA

351 DANIELE PANTANO DE LAZARI

352 LUIZA LOPES CAGLIARI

353 MARIANE TIKAE SATO

354 ISADORA LOYOLLA CANDIDO

355 GABRIELA WOLF PAROLARI FERNANDES

356 MILENA DA SILVA

357 *MARCOS CECILIO COSTA JUNIOR

358 THACILA DE OLIVEIRA MARQUES

359 GIOVANNA GARBINI DAUT

360 LETICIA FERRARI SUZUMURA SILVA

361 BRUNA MARIA SOARES BONFA

418

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara

class. nome

362 GIULIA MARIA RODRIGUES REIS

363 *RAFFAELA DE LUCIA FERNANDES

364 ANNA BEATRIZ SOARES ROCHA GUERRA NEVES

365 LEONARDO DE ABREU FERREIRA

366 *JULIA DE CAMARGO

367 PIETRA MITIKO TATEYAMA PATTINI

368 CAROLINE AKIE MIYASATO

369 GUSTAVO PIRES MAURICIO

370 *GABRIELE DA SILVA CASTRO

371 *BEATRIZ E. PORTELLA RANGEL

372 **DIEGO MENEZES PEREIRA DA SILVA.

373 PAULO EDUARDO DE LIMA LOPES FILHO

374 *SILVANA NAOMI NAGAHAMA

375 ISABELLE GONCALVES DE ARAUJO

376 NATHALIA SERAVALI DA SILVA

377 MARIA EDUARDA DA SILVEIRA ALONSO

378 MARIA VITORIA LOPES STELA

379 GABRIELLE DONEGA FERREIRA BERLOFA

380 LARISSA DIAS MAZARAO CRUZ

381 LUIZA RIANI SUNDFELD

382 NATALIA SAYURI MATUNAGA CAMPOS

383 CAROLINE BELINI MARQUES

384 *THAIS REGINA DE MORAES DOS SANTOS

385 THAYNA CATARINA GONCALVES DOS SANTOS

386 ALEXIA SANCHEZ VERRO

387 *VITOR GONCALVES GARCIA

388 BEATRIZ BAROSI SOUZA

389 ESTEFANIA DO VALE MARTINELI

390 *LAIS FERNANDA DE GEIA

391 *DENISE LIGEIRO

392 **CAMILA INAIE FERREIRA CAMPOS

393 YASMIN GIRDZYASUSKAS JUSTINO

394 *JESSICA FERRAZ

395 *THAIS INGRID BORDIN

396 BIANCA MORIELLE VERSUTE

397 CAROLINE TEIXEIRA DREYER

398 MURILO MONTAGNER MORAES

399 **BIANCA FRANCINI DA SILVA DAVID

400 VANESSA MAGORPO

401 FERNANDA CRISTINA C JORGE

402 **THAYNA GONCALVES DE OLIVEIRA

403 *NICOLE FLORIO GADIOLLI

404 MELINA HISSA NOGUTI

405 LEONARDO ENRIQUE GARCIA ESPINOSA

406 **JULIANA LAURIANO DE SOUSA

407 *THAINARA DE FATIMA GONCALVES

408 BEATRIZ LAGE ARCARA

409 LETICIA HEE ANDRADE

410 BEATRIZ SANCHES

411 *RAISSA MORET DUARTE DE OLIVEIRA

412 BRUNO LUCCA

413 SABRINA TIEMI EMOTO

414 *SOFIA BEATRIZ FIORUCCI PASSOS

415 **LUDIMILLA DE LIMA PINTO

419

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara

class. nome

416 RENATO DUQUE RESTANI

417 SABRINA DOS SANTOS FLAVIO

418 MILENA SILVA ROCHA

419 LETICIA RAAD RODRIGUES

420 *ARIANE BUENO PAULUCI

421 ISADORA BINDA NOGUEIRA

422 MYLENE LOPES CRIVELARI

423 JULIANA LOPES BERTOLOTO

424 *YASMIM PARRA VICENTE

425 LUCAS MATEUS CAMPOS BERANGER

426 *VITORIA FERNANDA MANCHINI DIAS

427 *MATTHEW LUIGI SPERANDIO

428 MARIANA CAFALCHIO ROZZATTO

429 MARCELA ALTEIA MATTIOLI

430 LETICIA MUSSIN DE FREITAS

431 LUCAS OLIVEIRA RODRIGUES

432 CAROLINE MALAVASI BARROS

433 AMANDA DE OLIVEIRA ZEFERINO

434 *LEONARDO ZEOTTI

435 LETICIA MARIA FIRMINO ROSETTI

436 FERNANDO KAORO IMAMURA

437 **LUCAS DA MATA LOPES

438 CARLOS ALBERTO TOQUINI JUNIOR

439 ALEXIA BONATTI KAMIKAWA BERTTI

440 *LUIS GUILHERME URSINI

441 VITOR KENJI NAKANE BARRETO

442 ISABELLE BOLOGNESE SANTA BRIGIDA

443 FERNANDA BLEY CARDOSO

444 GABRIELA VASCONCELOS SILVESTRE DA SILVA

445 LARA SPONCHIADO ROMITELLI

446 TAINA STENICO DA COSTA

447 JULIA CRISTINA PORRECA

448 *LETICIA MARIA DA SILVA ALVES PINTO

449 ISABELLE KEMILY IODES

450 DAVID CAMARGO NORONHA

451 LUISA BRASIL DA SILVA

452 ISABELA NUNES BARBOSA SANTOS

453 RAFAELA DELALIBERA COSTA

454 LUCAS JUNJI NGUYEN KAWANO

455 *YURI HIGA CANO

456 *HELOISA SANTANA VINCO

457 BRUNA DUBESKI DA SILVA

458 TIAGO MADUREIRA GRACIANO

459 GIOVANA ASTOLPHO BARBAO

460 *ANY CAROLINE XAVIER

461 LUIZ GUILHERME FRIZO

462 LUIS OTAVIO MUSSALEM SANTOS

463 GIOVANNA ANGELOTTI DE ALMEIDA

464 VITORIA MARCELINO RODRIGUES

465 **JONATHA FRANCA NEREU

466 *RAFAELA CRISTINA ALVES DA CUNHA

467 LORENA DE ASSUNCAO CARNEIRO DA SILVA

468 LUCCA K MORANDINI

469 LARISSA MESQUITA DE OLIVEIRA

420

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

087 - Farmácia-Bioquímica - integral - Araraquara

class. nome

470 NADYNE SEOLIN SANTIN

471 THIAGO FRIZZAS DE LIMA

472 GIOVANA MARIA ZEINE DOS SANTOS

473 MARIA EDUARDA CORSI ANGELINI

474 BEATRIZ FOGLIARINI MARTINS

475 *LUIZA BOSQUEIRO

476 LUARA SALDANHA DOS SANTOS LEMES

477 IGOR SALES OLIVEIRA

478 *IZADORA ROCHA CARVALHO

479 *NATHALIA DE MOURA GOUVEA

480 *JOAO RAMOS MOREIRA DANUELLO

481 *NAYARA CAROLINA ALMEIDA NUNES

482 LETICIA IRIS GENTIL

483 JULIANA REIS NOGUEIRA DE LIMA

484 LUCAS FAVOTTO DO ROSARIO

485 GABRIELA MAEDA LOMBARDO

486 **STEPHANIE MENDONCA

487 *JULIANE MEIRELLES FELICIO

488 LORRAINE SILVA SIQUEIRA

489 LARISSA MARTINS DA SILVA

490 DANIELA AYUMI NISHIOKA

491 *LETICIA IPOLITI TOLOI

492 MARINA ALMEIDA DA SILVA

493 CAMILA GONCALVES PACHECO

494 MARIA JULIA DO NASCIMENTO ALVES

495 *ANA CAROLINA GUIMARAES DE PAULA

496 ISABELLE DOS SANTOS MENDONCA

497 *BEATRIZ DORACY VICENTE SERAFINI

498 **GUSTAVO OLIVEIRA SILVA

499 NATALIE OLIVEIRA DUARTE

500 GABRIEL SILVERIO DE SOUZA

501 LUCA MAULE PENTEADO SANCHES

502 MELISSA VITORIA AMARO

503 MARIA EDUARDA MORAES MIRA

504 **GABRIEL CARDOZO

505 EDUARDA FRENKEL FIORINI DE SOUZA

506 GABRIELLE HAAS

507 ANA GABRIELA AYUMI SUZUKI SUGUIMOTO

508 MILENA ALVES SIMOES

509 KELRY EDUARDA PONCE DA SILVA

510 **BIANCA CRISTINA TOME FOGACA

511 *SARA VAZ XAVIER

512 LAURA SILVA COGINE

513 **MARINA PIRES DE OLIVEIRA

514 JULIANA PATRICIA COUTINHO BUZZO

088 - Farmácia-Bioquímica - noturno - Araraquara

class. nome

1 CARLOS SEIYA HIGASHI LO

2 *ALISSON PINTO DE ALMEIDA

3 LUCAS REDIGOLO PEZZA

4 RENAN ORTIS ROMANO

421

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

088 - Farmácia-Bioquímica - noturno - Araraquara

class. nome

5 **EMANUELE DE SOUZA VIEIRA

6 NICOLE MERINO CANEIRO

7 LEONARDO COSTALONGA RODRIGUES

8 NATHALIA BOTELHO NUNES

9 *GABRIELLA LISBOA DOS SANTOS

10 EDUARDO AUGUSTO FERRARI

11 VICTOR CARICATTI RODRIGUES

12 MARINA YUKIE DAEDO

13 ANA CLAUDIA ZEREZUELA CASTRO

14 BEATRIZ MEGUMI ISHIKAWA

15 DANIEL MOMOSE OGUIURA

16 CECILIA THEREZA DEPENTOR

17 SARA CAROLINA VIEIRA TERRA

18 VINICIUS RIBEIRO MENDES COELHO

19 LETICIA GALDINO DE OLIVEIRA

20 LUIZ ANTONIO LEMOS NETO

21 MARILIA MAGRI TEIXEIRA

22 GIOVANNA MARTINS BARRIONOVO

23 LUCAS MARQUES DE SOUZA

24 BRENDA STEFHANY WILCHENSKI

25 ANA PAULA TAVARES

26 EDGAR BRAGA FERNANDES

27 *VICTOR BITIANO BAZANI

28 GABRIEL POCCI ANTONIO

29 VINICIUS DE OLIVEIRA SCHIAVE

30 ISABELE MAZZOLENI DOS SANTOS

31 VINICIUS FREITAS RAPHAEL

32 ALINE MARQUES PEREZ DA ROCHA

33 EDER HAYATO FUJII

34 ANA LUIZA MAMEDE LEITE

35 DANIELA ROBERTA CARDOSO

36 GUILHERME DA COSTA DE SOUZA

37 *ISABELA MINGUINI BONACORSI DE MOURA

38 LETICIA BELINI ALVAREZ

39 **CECILIA SILVA XAVIER

40 LORENA LUCAS DE SOUZA

41 GIOVANA ZAMBIANCO SEGURA BARADELLI

42 ANDRESSA DE LIMA NEVES

43 GUSTAVO DE CARVALHO MANENTE

44 GIOVANA MORAIS DELMONDES

45 KELVIN SOARES DA SILVA

46 *MONICA BELENTANI

47 MARIANA ALVES RODRIGUES

48 MARIA CAROLINE VITORINO LOPES

49 *BEATRIZ NOGUEIRA AMBROSIO

50 **GABRIELLE CAROLINE DOS SANTOS

51 *VAGNER ANTONIO MORALLES

52 FELIPE BORGHI GABAN

53 *MARILIA LUPIFIERIS CARNEIRO

54 NATALIA MARTINELLI RIBEIRO PASSOS

55 RAFAELLA OLIVAL RODRIGUEZ

56 *NATHALIA FRANCO FERREIROA TOME

57 *RENAN DE ALBUQUERQUE RODRIGUES

58 LUIS HENRIQUE FERREIRA DAVID JUNIOR

422

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

088 - Farmácia-Bioquímica - noturno - Araraquara

class. nome

59 *BEATRIZ TAINE DE MORAES

60 ALINE MAYUMI OHASHI

61 JOAO VICTOR KUSUMOTO

62 MILENA ALVARES MARQUES

63 **WILLINER MATHEUS GOMES

64 *LUANA OMENA GIATTI

65 DANIELLY RODRIGUES DE SOUZA

66 *JESSIKA APARECIDA DA FONSECA ALVES

67 MARIANA CERQUEIRA ALVES

68 *ANA CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS

69 GUILHERME PORFIRIO PADOVINI

70 ISABELA ALVES DE LIMA

71 *LUCAS KENZO FUJIHARA MONTANHAL

72 BRUNA LAMESA COSTA

73 *JESSICA NAMIE KIKUTA

74 JULIANA ESTEFANI FRIGIERI

75 GABRIELA MANTOVANI GERALDO

76 *THAMIRIS HENRIQUEZ AIELLO

77 *LETICIA MARIANO DE ALMEIDA MATOS

78 *LARISSA MARIA DOS SANTOS

79 *GABRIEL LATOCHESKI SANTOS

80 IZADORA CAPARELLI JUSTINO

81 GUILHERME EVARISTO RODRIGUES MACIEIRA

82 JEAN WILLIAN DE SOUZA FERREIRA

83 GUSTAVO DE QUEIROZ MENDES

84 FERNANDA VIEGA ENZENBERG

85 MAURICIO ANTONELLI DE OLIVEIRA

86 EMILLY FIUZA RODRIGUES

87 BRUNA GOMES DA SILVA

88 THAIS GUESSI DINARDI

89 JOAO PEDRO RIVOIRO TREVELIN

90 GABRIELLE FERNANDA BESSI

91 BIANCA CAIADO MONTANHARI

92 FERNANDO PORTO MARQUES

93 LILIAN MAI KINUAWA

94 YGOR LOPES CAMPOS

95 BIANCA LIMEIRA DOS SANTOS

96 MATHEUS SOUSA DE OLIVEIRA

97 *ANA CAROLINE CATARIM TRIZOLIO

98 NATHALIA LEAO VIRGULINO

99 **GIOVANNA BESSI EVANGELISTA

100 VICTORIA MESSIAS ESTIMO

101 VINICIUS COSTA DE ASSIS

102 **GEOVANA SCHIAVO

103 PEDRO USIZIMA MEDRADO DO NASCIMENTO

104 MAURICIO DINATO DE ARAUJO

105 *TAINARA FRANCES LINHARES

106 BARBARA TANI DE LIMA

107 ISABELLA CALHADO RODRIGUES

108 *GIULIA PIETRONIRO

109 VIVIAN KOBAYASHI VECCHIATTI

110 BOLIVAL APPARECIDO MENDONCA JUNIOR

111 **CAIO VITOR DE CARVALHO SANTOS

112 **MARLUCIA SILVA REIS

423

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

088 - Farmácia-Bioquímica - noturno - Araraquara

class. nome

113 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA

114 **NATALIA CRISTINA BONFIM SILVA

115 *TAMIRES SANTOS CAROLINO

116 MARIANA QUILIS COSTA

117 ISABELA BUENO MONTEIRO

118 LETICIA MAZZIN HIEBRA

119 *GIOVANA CARRIERO

120 NATALIA SANTOS DE CARVALHO

121 RODRIGO RAGAZZI DOS SANTOS

122 DANIELLE COSTA VARGAS REDONDO

123 HELOISA VALENTE DA COSTA

124 ANNA BEATRIZ CAMPOS COIMBRA

125 JULIA ROMANO SANCHES

126 *LARISSA DAIANE MARTINS DE SOUZA

127 **LUCAS LIMA SIMOES

128 *BEATRIZ DE LIMA

129 **VITORIA CAROLINE DE F. XAVIER

130 *JOSE CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR

131 *VINICIUS SIMOES DE OLIVEIRA

132 BRUNO AUGUSTO ANDREOTTI

133 ISABELLA RODRIGUES VENTURA PUPO

134 MARIA EDUARDA ALMEIDA ALVES

135 *JAINE MARCELA MENEZES DOS SANTOS

136 *CARLOS HENRIQUE DA COSTA PEREIRA

137 ISABELLA CLAUDINO FERNANDES

138 **FRANCIELE DE ASSIS E SILVA

139 *AUGUSTO FELTRAN SMANIOTO

140 *TULIO CALDEIRA CASTRO

141 *ANA RITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

142 *JULIANE TEREZA DA SILVA COUTO

143 *VICTOR HUGO MIDOES SANTANA DE OLIVEIRA

144 SILVIO JOSE ELISEI CARVALHO JUNIOR

145 **STEFANY GOMES DA SILVA

146 **FERNANDA GOMES DE AGUIAR DELFINO

147 GABRIEL SILVA CANHOTO

148 *TAYNA OLIVEIRA DE JESUS

149 THAMIRES ALMEIDA SANCHES

150 JULIANA NUCCI GASPARE

151 LEONARDO MONTEIRO DE OLIVEIRA SANTOS

152 THAIS FIGUEIREDO DE FRANCISCO

153 ANA CLARA TRAINOTTI AMARO

154 ANA BEATRIZ DE FIGUEIREDO

155 FABIO MALVEZZI DE MACEDO

156 GIOVANA RIBEIRO SAMPAIO

157 GRAZIELA LETICIA POTENZA

158 RAFAELA DIAS CASTADINI

159 ANA FLAVIA FAVERAO FERREIRA DA SILVA

160 **BRAIAN RODRIGUES DIAS

161 **ISABELE PEREIRA DE MORAES

162 LEONARDO DOMINGUES SILOTO

163 DAIANA ALEIXO

164 CINTHIA HELENA CARDOSO

165 NATALIA APARECIDA SILVANO

166 TAINARA VITORIA SILVA DE FARIA

424

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

088 - Farmácia-Bioquímica - noturno - Araraquara

class. nome

167 *CAROLAINE RODRIGUES SANTOS

168 PAULA OLIVEIRA ANTONIO

169 *YASMIN ARAUJO RODRIGUES DA SILVA

170 TULIO DE OLIVEIRA

171 *JULIANA DE PAIVA DINIZ

172 *RAZIEL PRADO IGNACIO NUNES

173 **JENIFER TAUANA DA SILVA COSTA

174 *BIANCA BAI NALDO

175 CAROLINA CARDOSO RIBEIRO

176 GIOVANA LEMOS LUZ VITOR

177 *LORYS CARVALHO

178 ALEXANDRA VITAL OLIVEIRA

179 *HELOISA LUCAS OIKAWA GARCIA

180 YARA FERNANDES FLEMING

181 ANY ROSA CARNEIRO

182 *BARBARA MARCHETTI

183 LETHICIA CAMBOIN DE OLIVEIRA

184 *KATIA REGINA DE SENA

185 THIAGO XAVIER PANSA

186 *AMANDA CRISTINA COLEONE PIRES

187 *JONATHA DE FREITAS

188 *INGRID FELZKE LEITAO

189 HELOISA RAGONHA RODRIGUES

190 **THAINA BARBOSA SANTANA

191 **SAMANTHA DE SOUZA VERISSIMO

192 *FERNANDA CAROLINE PEREIRA

193 THIAGO DA CRUZ CHEBERLE

194 MARIA EDUARDA DE CARVALHO E SOUZA EMILIANO

195 LARISSA PEREIRA DE ALMEIDA

196 LEONARDO LIMA FONTES DA SILVA

197 ISABELA VIEIRA DE ARAUJO

198 *LARA RODRIGUES PEREIRA

199 **MILENA APARECIDA MARTINS

200 HELENA POCAY DE ARAUJO

201 *GIOVANE DA SILVA SANTOS

202 *CAROLINE NEVES SILVA

203 CARLA SOARES ALDAY TORRES

204 *ISABELLA RONDON

205 **SARAH DA SILVA SOUZA

206 **QUEISSY GONCALVES DA SILVA

207 EDUARDA FERNANDES FERREIRA

208 *BEATRIZ ALVES DOS SANTOS

209 FERNANDA MIRANDA ALVES DE BRITO

210 LEONARDO AZEVEDO TESSADRI

211 *MARIA EDUARDA TROMBETA AMARAL

212 *MATHEUS VICENTE POPOLI

213 *FERMINO BATISTA DOS SANTOS

214 *THIAGO AKIO KAWAKAMI

089 - Filosofia (Bac/Lic) - noturno - Marília

class. nome

1 RAFAEL SANTOS DE ARGOLLO HABER

425

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

089 - Filosofia (Bac/Lic) - noturno - Marília

class. nome

2 FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO

3 GUILLERMO ROJAS DE CERQUEIRA CESAR

4 GABRIEL AUGUSTO SANTOS MEYER

5 *ISABEL AI FREIRE YAMASHITA

6 LARISSA BRAGA SANTOS

7 ADRIANA PASCOAL TALHERO

8 *GUSTAVO GARE PINHEIRO

9 *ANDREY NEVES DE SOUZA

10 CATARINA FALLEIROS NOGUEIRA ROJAS

11 JULIO AFFONSO BRANCO

12 HELENA ZONETI RODRIGUES

13 BRUNO LOVETRO

14 ISABELLA D AQUINO MARCONDES NORONHA

15 CAROLINA CAVALCANTE MOREIRA

16 *FLAVIO ALVES PEREIRA DE ANDRADE FILHO

17 ANA CAROLINA LINHARES VELLONI

18 CARLOS EDUARDO ALVES PEREIRA

19 **MATEUS GUIDINHO BERNARDES

20 LAURA ALMEIDA DE OLIVEIRA LIMA

21 TAIS BARBOSA MANENTI

22 FELLIPE AUGUSTO MARTINS CORDEIRO SILVA

23 DANUBIO VIANA NOGUEIRA

24 FABIO DE ORNELAS PESTANA

25 VICTORIA PEREIRA ROCHA

26 LEONARDO DA SILVA RODRIGUES

27 GABRIEL FELIX PEREIRA DOS PASSOS

28 VITOR RAMOS DE MENEZES

29 *CRISTIANE FERNANDA DE MOURA

30 EDUARDO MESSIAS MARTON DE FARIA

31 EDSON NILO DOS SANTOS JUNIOR

32 HELENA BELLAN DE CAMARGO

33 LUCAS SOSTENA DO NASCIMENTO

34 ISADORA FRANCO FELICIO DOS SANTOS

35 ANA PAULA SILVA OLIVEIRA

36 NATALIA ALMEIDA DE MELO

37 **VANER MUNIZ FERREIRA

38 GABRIELLE CHAUSSE CASTRO OLIVEIRA

39 *TIAGO BOTURA STEFANUTO

40 *LUIZA SILVA ALVES

41 *GABRIEL RICARDO DE SOUZA

42 BRUNA ABAD SANTOS

43 LUCAS HENRIQUE T. A. DE LIMA

44 **BRENDA STERDI THEODORO

45 **DARLA RAYLLANA GOMES DE SOUSA

46 **ENNZO MOURA SILVERIO RIBEIRO

47 JULIA FERREIRA REIS

48 JONATHAN BRAZ DE SOUZA

49 **FABRICIO RODRIGUES PIZELLI

50 INGRED JULIANA RODRIGUES DA SILVA

51 LUCAS TOLEDO TONIATTO

52 **MATHEUS CAMPANELLO DA SILVA

53 HENRIQUE ANNICCHINO MELLO DE FREITAS

54 **LAYLA CRISTINA RODRIGUES

55 *GUSTAVO AUGUSTO CARON

426

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

089 - Filosofia (Bac/Lic) - noturno - Marília

class. nome

56 **POLYANA SILVA DOS SANTOS

57 CELSO CAMILO DOS SANTOS

58 **ALLAN CARLOS RAMOS

59 RODRIGO VIEIRA LOPES

60 SILVIA CAROLINA DE ALMEIDA

61 *VIRGINIA FERRAZ COELHO

62 **BRAULIO JOSE DE SOUZA NETO

63 **GILSON DIONISIO DA SILVA JUNIOR

64 *EDUARDO COMAR DE PAULA

65 *MATEUS CLAUDINO DE ALMEIDA

66 GABRIELA CASALE DA COSTA

67 **DANIELLY LIMA DOS SANTOS

68 CAROLINA DO ESPIRITO SANTO TRIGO

69 NICOLAS HENRIQUE BARNABE DOS SANTOS SILVA

70 **VINICIUS MELETTI MOSCARDINI

71 LUCAS ALVES FURTADO

72 ANA SOFIA FREIERE TEOTONIO

73 *GIOVANE MEDEIROS DA SILVA

74 PAULO EDGARD GASPARINI VIANA

75 RAUL MENDES DE BARROS

76 *MARIANA SIQUEIRA RODRIGUES

77 *ISABELE VIEIRA SALSMAM

78 *OTAVIO AUGUSTO DE FREITAS

79 *CARLA RAFAELA PERES FERREIRA

80 **SIDNEI DOUGLAS NOGUEIRA DOS PASSOS

81 TALLES DOMINGUES MARQUES

82 *EDUARDO HENRIQUE LAURENTI MANIERI FILHO

83 **LUCAS VIEIRA GONCALVES

84 *LUCAS DE OLIVEIRA XAVIER

85 *VITORIA PARANHOS

86 *VINICIUS YUKIO SAIKI ODA

87 **LUCIANO LOURENCO SIMAO

88 MILENA RAPHAELA TELHADA DE SOUZA

89 *JOAO MARCELO DE OLIVEIRA MAZZINI

90 *MAYRA NAMIE WATANABE

91 **GABRIEL APORTAS FLOR

92 ESTER DEDINHO PEDRONI

93 *CAINA FELIPE ASSIS DA SILVA

94 *JONAS DA SILVA PEREIRA

95 JHONATAN HENRIQUE MELQUIDES

96 MANUELA COTULIO MONTEIRO

97 **DEBORA CRISTINA LODI DE SOUSA

98 MARIANA PEDROSO NAVES

99 **GLEDSON FRANCISCO DOS SANTOS

100 DALMO VINICIUS MEGA FIUZA

101 *GABRIEL APARECIDO ORNELAS DOS SANTOS

102 TATIANA PEREIRA LACAZ

103 *GABRIEL VON PRATA LAZARO

104 **HENRIQUE SANTOS SILVA

105 *LORENA APARECIDA FACHINI

106 **KARINA KAREM REZENDE DE LIMA BRANZES

107 *ANDRESSA ORBITE RAMOS

108 **RAFAEL BARROS DOS SANTOS PEREIRA

109 *THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS

427

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

089 - Filosofia (Bac/Lic) - noturno - Marília

class. nome

110 BEATRIZ SILVA ANDRADE

111 **MILENA CRISTAL MOREIRA DE OLIVEIRA

112 *HENRIQUE CAMARGO KRONIG

113 *GABRIELA CRUZ DE GASPERI

114 MARIA LUCIA RODRIGUES

115 *PAULO HENRIQUE PEREIRA

116 *RAFAEL CHAGAS DELGADO

117 **LEONARDO FAVERO

118 **MARIA GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA

119 THALITA GONCALVES GUELLI

120 **GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SANTOS

121 RUBIA MOURA DE CARLI

122 *GUILHEME HENRIQUE SANCHES ANJOLETTE

123 HENRIQUE E. A. COELHO

124 ISABELA TAVARES SOUZA

125 *VICTOR SIMONATO FILHO

126 *GILBERTO DOS SANTOS TOMAZ NETO

127 *ARIEL HENRIQUE NOMINATO DE FREITAS GOMES

128 **LUCAS BORGES DE FARIAS

129 *GUILHERME DE SOUZA DOMINGOS

130 BEATRIZ CALADO BORTOLETTO

131 *MARCUS REI DE LIMA ALVES

132 *KAROLAINE COSTA SANTOS DE ANDRADE

133 *LETICIA SIQUEIRA

134 *VICTORYA LAGO N DA SILVA

135 JOAO PEDRO MOURA PAVAN

136 **KLEBER PEREIRA DA LUZ

137 *ANDERSON ROSILHO

138 **NAIANE VENANCIO DE AMORIM FERREIRA

139 **LUCILARA SIMOES CAETANO

140 *MIRELLA LOPES DE SANTANA

141 **LAIS DE PAULA MELLO RIBEIRO

142 **GUILHERME MARTINS FERNANDES

143 BIANCA CARDOSO BORSETTI

144 **VICTORIA CRISTINA PIASSA SILVA

145 *MARCIO DE LIMA PINHEIRO

146 THAINA DA SILVA FONSECA

147 **KAUAN DE OLIVEIRA GOLIN

148 *BEATRIZ ZINHANI DA CRUZ

149 **WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

150 *HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA

151 *ANA CAROLINA VIEIRA DE SOUZA

152 VICTOR PARRA CESAR NOGUEIRA CARREIRA

153 *BEATRIZ LIMA COSTA

154 **JHONATAN PEREIRA DA SILVA

155 *ANDRE MASSAROTTI

090 - Física (Bac/Lic) - integral - Rio Claro

class. nome

1 HELIO NOGUEIRA CARDOSO

2 RODRIGO FERNANDES CABRAL OLIVEIRA

3 BEATRIZ GOMES DA SILVA

428

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

090 - Física (Bac/Lic) - integral - Rio Claro

class. nome

4 PEDRO HENRIQUE ARANTES MOYA

5 VINICIUS BARBOSA SANTOS

6 MATHEUS FINAMOR

7 CESAR CALIL DAYRELL MARTINS LOPES BARATTO

8 *GABRIEL SCHAFFER ANDREOTTI ZAMBONI

9 BRUNO PENTEADO MONTEIRO

10 **RAFAEL PINHEIRO DE MATOS CARDOSO

11 FABIO BRAGA IERVOLINO RODRIGUEZ

12 RICARDO ROSA JUNIOR

13 LARA EL HAJJ TEODORO

14 PEDRO HENRIQUE FELIX GOMES

15 LUCAS DA PALMA FONSECA

16 JOAO VITOR REGINATTO AKIM

17 LUIZ AURILIO SILVA CAIADO

18 FERNANDO GONCALVES ROCHA

19 URIEL DA ROZ TREVISAN

20 PATRICIA DUARTE DE ALMEIDA

21 FELIPE LISBOA MELO FONSECA

22 MANUELLA NEVES FELIX CORREIA

23 *SAMUEL KRUGER

24 JESSICA COPEL ROTHMAN

25 FELIPE DONIZETE PICOLI

26 *GABRIEL DE MORAIS RODRIGUES

27 WALLACE BERENGUEL CONTRO

28 GUILHERME CAMARGO FIUSA

29 MICHEL RODRIGUES SANTOS SILVA

30 VITOR CELSO HORODYNSKI ALVES

31 *GABRIEL DOS REIS TRINDADE

32 IARA CASSIANO PRADO CHAGAS

33 KEMYLE CARVALHO CASSU ALVES

34 WESLEY FLAVIO GUETA

35 GIANLUCA VALINHO ZALLA

36 *JULIA DE OLIVEIRA MELLO

37 GABRIEL FERREIRA ALVES

38 LUCAS MORAES ZAPPAROLLI

39 ELIANA PAULA ROMERO MARROQUIN

40 *BRUNO STEFANO GEROTTI DE ALMEIDA

41 CRISTIANE RIBEIRO PIRES

42 LUIS FERNANDO PORTUGAL DOENZ

43 VICTOR BUENO DE PAIVA ESPINEIRA FEAL

44 LIVIA DE OLIVEIRA ZAMPERETI

45 GUILHERME CIARANTOLA BOTTURA

46 JENIFFER FLORINDA MARTINS DA SILVA

47 *LEONARDO AYRES MARTINS QUEIROZ

48 MARIANA MILANI

49 GABRIEL MAURITANIO MARTINS

50 *GABRIEL LIVRAES MOURA FERNANDES

51 LUCIANO IOSHUA MOLENKAMP

52 GUSTAVO VERONEZI VOLPATO

53 RAFAEL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

54 CAMILA HARDT

55 GABRIEL TAMBOLIM DA CUNHA

56 ALEXANDER DAMIAN BATISTA TELLEZ

57 JOSE ROBERTO FERNANDES JUNIOR

429

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

090 - Física (Bac/Lic) - integral - Rio Claro

class. nome

58 HERICLES BANDEIRA DA SILVA

59 GABRIEL HIDEKI FUCUDA NASCIMENTO

60 *VICTOR FILIPE BATISTA DOS PASSOS

61 PEDRO BULDRINI COSTA

62 GUILHERME JOSE BERTONI BARIONI

63 LEONARDO RODRIGUES MOREIRA

64 PEDRO AUGUSTO ZANIN

65 LUCAS PRIGENZI

66 FELIPE GRAF MAZZOTTI

67 MICAELA GUTMANN SALIM

68 RAPHAEL MORATTA V ROCHA

69 ISADORA CEZARINO MUINOS LOPES

70 LEONARDO AMARO DRIGO

71 *ANDRE AUGUSTO MONTEIRO FIDELIS

72 LEONARDO DE ASSIS ALMEIDA

73 LUCIANO FONSECA MORAES

74 CAIO RUBIN DA SILVA

75 MAYLA APARECIDA MARQUES DE ALMEIDA

76 **VINICIUS DE OLIVEIRA CIVALI

77 JOAO MARCOS RACHED DE OLIVEIRA

78 **ALLINE CAMILA ROGERE

79 *TYAGO YUJI TEOI

80 THAYLA SCHWEIG KUFFEL

81 EDUARDO PETRONCARE TEIXEIRA

82 RAUL AGOSTINETO DUPAS

83 LUCAS DE LUNA DIAS RABELO

84 *GABRIEL LUJAN BONASSI

85 **LUCAS PAULINO SANTOS

86 JULIANO PASQUALINI

87 INGRID DOS SANTOS BELOTO

88 *MATHEUS FERNANDO LIMA ZUCCHERELLI DE SOUZA

89 BRUNO COSTANTINI MARQUES

90 *REINALDO VIEIRA DANTAS FILHO

91 JOAO PEDRO CAVICCHIOLI SGOBI

92 *CAIO VINICIUS ALVES RODRIGUES

93 **JOAO PAULO ARAGAO DE ARAUJO

94 LUAN DE ALENCAR CORREA

95 VINICIUS AUGUSTO MACHADO NOGUEIRA

96 GABRIEL HENRIQUE PASTORELO MOREIRA

97 *JESSICA DE OLIVEIRA FERNANDES

98 ALLAN DA SILVA TOMAZELLA

99 GUGUI CARVALHO RAMALHO

100 GUSTAVO MENEGAZZI FRANCO

101 YARA TORRES DE SOUZA

102 JOSE GUILHERME DE FREITAS PERES

103 GUSTAVO DE OLIVEIRA LOPES

104 GUILHERME DE OLIVEIRA

105 **VITOR NEVES DA SILVA

106 *FILIPE FERREIRA BELTRAMI

107 NICOLAS FERREIRA GONCALVES

108 **RAISSA DE MORAIS ALVES DOS ANJOS

109 **DANILO SILVA GOMES

110 PEDRO BRANCO COTTI

111 *KARLLA BEATRIZ MIRANDA CALDEIRA

430

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

090 - Física (Bac/Lic) - integral - Rio Claro

class. nome

112 *SAMIRA MILITAO SAAB

113 BRENO SOBRAL DOS SANTOS

114 CAIO SILVANO SERAFIM

115 AMANDA DE MELLO KÖCK

116 LEONARDO REGHINI SCOLA GONCALVES

117 MARILIA PEREIRA MOLINA

118 MATHEUS ANTONIO CHAGAS FLORIANO

119 EMANUELLE RODRIGUES MARTINS

120 **ERICA ANA ALBUQUERQUE RODRIGUES

121 *GIOVANNI DE SOUZA OLIVEIRA

122 LEONARDO CUNHA LENCI LAMAS

123 *THALLES ARIEL OLIVEIRA SANTOS

124 *VINICIUS KENJI GOIA MACHADO

125 *EDUARDO NASCIMENTO NOBREGA

126 JORGE LUIZ PEREIRA DE MATOS

127 LUIZ GUILHERME KNEESE DE CAMARGO FIDELIS

128 RUBENS M DE OLIVEIRA NETO

129 *LEANDRO FERRO ZAMARIOLA

130 MURILO VEDOVELLI

131 RAPHAEL SANCHES NAKAYA

132 KAMILA SAYURI MORIYA

133 *PEDRO GABRIEL FORNEL ROBLES

134 **BRUNO FELIPE DOS SANTOS FISCHER

135 JOSE HENRIQUE SANTANA VAZARIN

136 VINICIUS DOS SANTOS MALAFATTI

137 GIULLIANO COGUI DE OLIVEIRA TERUYA

138 *ALEXANDRA DA SILVA MOREIRA

139 PEDRO RICARDO DA SILVA NETO

140 **MATHEUS ALVES MAGALHAES

141 WENDEL BOMFIM BRITO

142 *PAULO HENRIQUE COLLI MARQUES

143 *CAROLINE SANTOS MESSIAS

144 *LUIGI RYUKI ICHITANI

145 *LUCAS OMETTO DRIGO

146 FERNANDO HENRIQUE MAGALHAES RODRIGUES

147 GUSTAVO ROSSINI CAMARGO

148 *WILLIAM MORENO NAVARRO

149 AMANDA NAITZKE FERREIRA

150 *LEONARDO DA ROCHA RIBEIRO

151 **PATRICIA LOURENCO MOREIRA

152 **FELIPE PALMEIRA ROCHA

153 *DEBORA ANDRADE DO NASCIMENTO

154 *LUAN MARQUETI

155 GUSTAVO PICO CAMARGO

156 NICHOLAS ERAS FONSECA

157 *GUILHERME AUGUSTO ARTHUR

158 *MARCOS DA SILVA PEREIRA

159 *DIEGO VIEIRA DA SILVA

160 *LUCAS POLLI BUENO

161 *BRUNO BRUNELLO VIEIRA

162 *THAISA DE JESUS CASTRO

163 NICOLAS GABRIEL DE LIMA SOARES

164 *KAUE ORLANDO PEREIRA

165 VICTOR HUGO DE OLIVEIRA

431

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

090 - Física (Bac/Lic) - integral - Rio Claro

class. nome

166 MATEUS BRITO

167 ALYSON MONTEIRO E SILVA

168 *LEVI SIRQUEIRA DA SILVA

169 *EDSON GABRIEL ROCHA

170 *LUCAS MARTINS BUENO

171 JUAN CARLO MORA ZENATTI

172 *YNGRID ZACHARIAS DELGATO

173 ANDRE FELIPE GERALDO

174 YAN FIGUEIREDO DE CARVALHO

175 *MATHEUS GROSSI DOS SANTOS

176 **ANDREICK FRUTUOSO DOS SANTOS

177 MARIANA MOSQUERA DOS SANTOS

178 *BRUNO HENRIQUE MORINI

179 VICTORIA DOMINGUES ORLANDI

180 FELIPE SALVADOR MACHADO ROMANELLO

181 LUCAS DOS SANTOS BETIOLI

182 *AVILA BENAYA DOS SANTOS SOUSA

183 *THIAGO HENRIQUE COELHO DE CAMARGO

184 *THIAGO SANTOS NONATO SILVA

185 *PAULO VICTOR DA SILVA SOARES

186 **TAMARIS DAIANE DA SILVA

187 *GEOVANNA DA SILVA CASTRO

188 MATHEUS SANTOS SOUSA

189 CHARLES ALMEIDA DA SILVA

190 THYAGO SANTOS LUQUE

191 **DEBORAH MASCAROZ CIRIACO

192 LUIS RAFAEL OSORIO QUEZADA

193 VOTHAN SALOMA DOS SANTOS

194 GABRIEL ALMEIDA DE SOUZA

195 THALES CANTO FERREIRA RAMALHO

196 **THAYANE BEZERRA DA SILVA

197 MATHEUS GIOVANNI LUCENA

198 **ITALO VILAR DA SILVA

199 LUIS PEREIRA COSTA

200 **WESLEY RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA

201 *THAINA MAIARA BATISTA PEZZUTO

202 *RAUL CESAR ALEXANDRE

203 *THAYARAK LUIZ WOLFGANG EGGON HANNAN HADDAD MACHADO

204 **HIGOR FREITAS DOS REIS

205 *RAFAELLA DE SOUZA MASCELLA

206 LARISSA PAIVA SANTOS

207 THIAGO HENRIQUE ALTARUGIO

208 EDUARDA CEREGATTO

209 *TAINARA RAFAELA CESCATE

210 MATHEUS DE GODOY PEREIRA

211 **THIERRE FRANCISCO DA CONCEICAO

212 **KEMUEL DA CRUZ CARDOSO

213 VICTOR MACHADO KAWABATA

214 *RENAN VIGOLIN MANTELATTO

215 **EDEGUIBE AVELINO DA PAZ

216 *LEONAN AUGUSTO MASSETE PERA

217 **JONATHA RAFAEL BELO DA SILVA

218 *GUSTAVO RONDONI

219 **LUCAS JOSE E SILVA

432

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

090 - Física (Bac/Lic) - integral - Rio Claro

class. nome

220 *VITOR DONIZETI DE OLIVEIRA

221 *RAFAEL ALVES LOZANO

222 LOURENCO BUORO FILIER

223 LUAN MARCEL TROVATTO FERRAZ

224 *KEVIN CHRISTIAN DE MELO BACOCHINA

225 *WILIAM BALTEL GOMES

226 **ALEXANDRE F. M. JUNIOR

227 *MATHEUS VERONEZ SOUZA

228 RAFAEL GUERRA DE OLIVEIRA

229 **EDIVALDO JOSE MARCIANO

230 CHANTAL NICOLE VELTMEYER SOUZA

231 **NATANAEL CORREIA DOS SANTOS

091 - Física (Bac/Lic) - noturno - Guaratinguetá

class. nome

1 MATHIAS ALEXANDRE CAMPOS LUCCI

2 FELIPE MANOEL DE SOUSA FREITAS

3 *ABHNER PINTO DE ALMEIDA

4 BRUNO ROCHA

5 *MARIANA OLIVEIRA ABATI

6 *BRUNO BENEDITO BIZARRIA

7 ISABELLE TAMAROZI

8 RAUL JUNIOR ASSIS COSTA

9 *JONATHAN DE SOUZA OLIVEIRA

10 **EDMILSON ROMA DE OLIVEIRA

11 RENAN KOJI MINAKAWA FUJII

12 GABRIEL DA COSTA LEITE

13 HENRIQUE SALEMA MASCHK DARLIM

14 LEONARDO GALLISSIO RODRIGUES

15 *ANGELO INDINI ANHAIA

16 JAYNE SOUSA SILVA

17 BRANDON OLIVEIRA BEZERRA

18 LUCAS MARTINS ESTABILE

19 JOAO VICTOR DE FREITAS MAGALHAES

20 GABRIEL COELHO TELES DE MOURA

21 JESSIKA MARTINS DE SOUZA LIMA

22 ELAINE GONCALVES GUEDES

23 **ARTEMISIA RENATA PORTO

24 ICARO GABRIEL PEREIRA SALGADO

25 ALISON LUIZ CARVALHO DA SILVEIRA

26 PAULA ROSCHEL

27 JARLEY VIEIRA DA SILVA

28 JULIA NONATO CROCE

29 MARIA EDUARDA BARROS ALVES MATOS

30 **DANILO DE ALMEIDA CAGNONI

31 VITOR BENTES MENDROT

32 *LUCAS GABRIEL RABELO

33 DOUGLAS DOMINGUES GLANSMANN

34 PAMELA KAIZER DE OLIVEIRA

35 *CLAUDIO EDUARDO CESARIO DE OLIVEIRA

36 RENAN FERNANDES CORREA

37 *MATHEUS FELLIPE DE ALMEIDA CORREA SANTOS

433

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

091 - Física (Bac/Lic) - noturno - Guaratinguetá

class. nome

38 *HELDHER VIANNA SOUZA CANINEO

39 *ANDREW RIVAIL FINAMORE DA SILVA

40 *GIOVANA BARBOSA NASCIMENTO

41 **RAFAEL RODRIGUES DA COSTA

42 *ANA BEATRIZ TRAPANI DE OLIVEIRA

43 *MARYELEN LUDMILA DA SILVA ARAUJO

44 OCTAVIO MUNIZ BRUNO WENSE

45 CAMILA MANARA RIBEIRO

46 GIOVANNA DE CAMILO XAVIER

47 **BRUNO RODRIGUES DA SILVA

48 **MATEUS HENRIQUE DE NOVAES

49 *TAYNARA RAISSA RODRIGUES

50 *LUCAS OLIVEIRA REQUENA

51 **ANDERSON EMIDIO DO NASCIMENTO

52 **ELLEN VILARINHO DA SILVA

53 **SAMUEL SILVA DA COSTA

54 LUCAS RIUL PERISSE

55 LUIZ CLAUDIO GOMES

56 *RHUAN MARCELO LEITE

57 ISABELA DIAS ALVES

58 *YGOR BERNARDES DOS SANTOS

59 LARISSA REIS QUINTILIANO

60 HUGO WEMER SILVA

61 JOSE AUGUSTO MOURA BINELLI

62 *LUIZ HENRIQUE TADEU FERREIRA

63 GUILHERME COURBASSIER MARTINS

64 **NATHALIA SANTOS PINHEIRO DA SILVA

65 *LUCAS LINS RIBEIRO

66 *DOUGLAS WILLIAN VIEIRA

67 ANDRESSA FERNANDA DA SILV

68 WADA MARIANA DE SOUZA

69 LUANA CRISTINA ABILIO

70 **JAQUELINE GERMANO DE FARIAS

71 BRUNO HENRIQUE DA SILVA

72 SARA CRISTINA DE ALMEIDA LARA

73 CAMILA KISS

74 *MARIA RIBEIRO MACHADO PIRES

75 *RAFAEL FERNANDES RODRIGUES

76 DIEGO HYDEO SILVA SAITO

77 GABRIEL PEREIRA JARDIM SANTIAGO

78 *LUCAS DOURADO DE MORAES SIMOES

79 ALEX BIZERRA DIAS

80 JOSE RICARDO CABAU CUNALI JUNIOR

81 *FELIPE DE CAMPOS LAGO

82 *JULIA DUQUES DOS SANTOS

83 JHONNY MIGUEL DE FREITAS

84 **HAMILTON JOSE DOS SANTOS FILHO

85 **RAFAELA FERREIRA

86 *MATEUS FELIPE XAVIER PANTALEAO

87 VICTOR LOPES FELICIO

88 *LINCOLN DE AVILA CAGNONI

89 GABRIEL MISALE GOMES

90 *JONATHA ALVES DE MORAES OLIVEIRA

91 LUCAS ALEXANDRE PESSOA

434

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

091 - Física (Bac/Lic) - noturno - Guaratinguetá

class. nome

92 **GIOVANA CORREA DA SILVA

93 *RAMON BRANDI DA SILVA

94 ISABEL RAMOS DE DIEGO CABADO

95 *RENAN AUGUSTO MENGUAL DE CARVALHO

96 GABRIEL AUGUSTO SANTOS DE ANDRADE MARTINS

97 **JAQUELINE THAMIRES MIRANDA DIAS

98 *LIVIA DE TOLEDO SANTOS

99 PEDRO RIBAS NETO

100 *MATHEUS ANTONIO NERI GONCALVES

101 **DANIELA LETICIA BANDEIRA QUERIDO

102 ARDNAXELA MEDEIROS LINO

103 *JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR

104 **PEDRO PAULO DE ALMEIDA

105 CAMILA DE PAULA SOUZA CESAR

106 **MATHEUS GURGEL DOS SANTOS

107 GIOVANNI DE PAOLI

108 *JEFFERSON LUIS DOS SANTOS REIS PEREIRA

109 *JEFFERSON DE OLIVEIRA CAMPOS SOUZA

110 *RAMON HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA

111 GABRIEL HENRIQUE DE LIMA

112 MARIANA YASMIN YAGI DE BARROS

113 **NAHTHAN GOMES RODRIGUES COSTA

114 FELIPE DE FREITAS FERREIRA

115 *GABRIELI MARTINS DE ALMEIDA

116 BEATRIZ PASSOS FERREIRA ALVES

117 MATHEUS LOPES DIAS

118 **MARIANA LOPES DA SILVA NETTO

119 RODRIGO MACEDO PACHECO

092 - Física - Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física - integral - São José do Rio Preto

class. nome

1 *MIKAELA SALLES MAGALHAES COCERES

2 VITOR FUJITA MIYAZAKI

3 VICTORIA VALENTIM FREIRE

4 THIAGO SENA ROMERO

5 **ALVARO CESAR DA SILVA JUNIOR

6 MATHEUS RODRIGUES

7 *ANA GABRIELA BORGES GALISTEU

8 IGOR AUGUSTO FELIPE

9 *BRUNO MIKE BANHO

10 LUIZ FILIPE DE SOUZA MOURA

11 FLAVIA DE BARROS FRANCO

12 *LIVIA DE PAES DOMINICI

13 *RICARDO BELARMINO DE SOUZA JUNIOR

14 *GUILHERME NORRI FERREIRA

15 GABRIEL CASTRO GULIN ROSA

16 *MARIA JULIA SARAIVA DE CARVALHO

17 *LEONARDO TOMIATTI

18 *JOAO VICTOR PILOTO

19 VICTORIA CAROLINA DE CARVALHO BEGUELINI

20 CAIO ZUFFO BORGES

21 JOAO VITOR SANTOS PERLES

435

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

092 - Física - Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física - integral - São José do Rio Preto

class. nome

22 KAYRO BORGES MARIANO

23 BARBARA BERALDO DE LIMA

24 GABRIELLE ROSANI ALVES DE OLIVEIRA

25 RAFAEL HENRY DE VIVEIRO

26 **DANILO SANTOS DA SILVA

27 PAULO VICTOR TRUZZI DE OLIVEIRA

28 **MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA

29 ELISON RODRIGUES DA SILVA

30 *LUCAS MARIZ SILVA

31 *JOSE GABRIEL PADOVANI DA SILVA

32 *GUILHERME HENRIQUE MARTOS

33 *GIOVANNI SCHANOSKI MENDES DE ARRUDA

34 BRUNO DA SILVA TOLEDO

35 **BRUNO HENRIQUE SYLVESTRE

36 **RAIANE GOMES MACHADO DE OLIVEIRA

37 LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA

38 MATHEUS VERONEZE BERTAO

39 *JOAO GUILHERME DE FREITAS SOUZA

40 *CAROLINA TALANSCAS MAMMANA

41 **ALAN DE OLIVEIRA ZANQUINI

42 *SADLEY PASSONE

43 *MARIANA FERRAZ DE CASTRO

44 RICHARD MANTOVANI DE MACENA

45 **ISABELLA MARIA FERREIRA SILVA

46 *LEONARDO VINICIUS LUCIO PEREIRA

47 ANA CAROLINA JESUS DA SILVA

48 CAIO HENRIQUE FERREIRA LAMAS

49 **JEAN ROBERTO DE SOUZA

50 CAROLINE FERNANDA R GOUVEA

51 *PHILIPE GARCIA TAKAHASHI

52 *LARISSA SOZO

53 MARIANA MARRA QUEIROZ MOREIRA

54 **JOSE SIQUEIRA ANTONIO NETO

55 *PABLO ALESSANDRO CICUTE

56 **GUSTAVO MARTINS GERVASIO

57 *CRISTIAN EDUARDO PEDRO

58 **CARLOS VINICIUS LEAL GONCALES

59 *LEANDRO CESAR BUFFO

60 **BRUNO HENRIQUE SILVA DE MORAIS

61 *EDUARDO DE PAULA NUNES

62 *NICOLAS MASUDA

63 *MURILO HUGO MILK

64 GUILHERME MOLINARI SACCO

65 DANIEL AUGUSTO DOUTEL DE CASTRO

66 *ANA JULIA PAIVA CAVALCANTE

67 ALLAN MIGUEL SOARES

68 **MARCOS VINICIUS TEIXEIRA SOUZA

69 **GUILHERME ANTONIO PEREIRA DA SILVA

70 JOAO PEDRO CAMPOS DOS SANTOS

71 **LAYS GONCALVES MEZNARICS

72 *INGRID DIAS DA SILVA

73 *LILIANE LONGO

74 **NATHALIA CRISTINA DE LIMA

75 *GABRIEL WILLIAN CALLEGARI DE OLIVEIRA

436

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

092 - Física - Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física - integral - São José do Rio Preto

class. nome

76 **MARILIA ALTINA BARROS

77 **JOAO MARCOS FERREIRA PASCHOAL

78 **LUANA FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES

093 - Física - Bacharelado em Física dos Materiais - vespertino/noturno e Licenciatura em Física - noturno - Bauru

class. nome

1 ARIEL MONTEIRO SOARES

2 MARIA CLARA TESSAROLI BORGES

3 EDUARDO DE CARVALHO ANDRADE

4 ALEIXO DAMAS NETO

5 MATHEUS SIMOES GABRIEL

6 *LUCAS RODRIGO GUEDES PRADO

7 THALES WAGNER DE LIMA GONZAGA

8 **VINICIUS LIMA MOREIRA

9 *MURILO HENRIQUE GOMES

10 MARCELO DE AGUIAR BICUDO FILHO

11 RICHARD CASTRO JUNIOR

12 PAULO HENRIQUE RODRIGUES SANCHEZ

13 PEDRO HENRIQUE NAKAMURA

14 *JOSE ARTIGAS DOS SANTOS LARANJEIRA

15 MARINA HONORATO CARDOSO

16 MURILLO RODRIGUES SILVA

17 *GABRIELA MOURA FERREIRA

18 *ROBSON MELCHIADES NETO JUNIOR

19 RENAN SIQUEIRA

20 *EDUARDO MORAES DE ALMEIDA

21 HARISSA PADOVEZ RAYS

22 GUILHERME SILVA BOTELHO DOS SANTOS

23 *LUCAS HENRIQUE TAVANO

24 *BEATRIZ PADILHA ALMEIDA DOS SANTOS

25 MATEUS NICOLAU DOMINGOS PEREIRA

26 GIOVANNI MODOLO DELLA ROCCA

27 LILIAN ROSE DE ALMEIDA

28 FRANCINE GILIOLI E SILVA

29 FRANCISCO GARCIA MELLO AYRES

30 ALEXANDRE PEDROSO JANAS

31 ROBSON HENRIQUE MORAES BRAGA

32 DOUGLAS SANINI

33 MONICA NISHIOKA

34 GABRIEL HENRIQUE ABREU SILVA

35 GUILHERME ANDRADE MESQUITA DOURADO

36 TALES HENRIQUE MAGGIO

37 DANIEL JOSE MARTINS SOARES DE MENEZES

38 *JOAO VICTOR BERTOLON DA SILVA

39 *BARBARA ROMAIOLI BURIM

40 *MIRIA ESLY PINTO

41 VICTORIA MARCHETTI

42 **ANDRESSA PEREIRA DIAS

43 *JONATHAN TOBIAS DA SILVA

44 LUIZ CARLOS TANNOUS DEL NERO

45 *ANA LAURA RIGOTTO ZERA

46 *JOAO ANDREY PIOVAM

437

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

093 - Física - Bacharelado em Física dos Materiais - vespertino/noturno e Licenciatura em Física - noturno - Bauru

class. nome

47 *DEBORA CRISTINA CADAMURO RIBEIRO

48 *VINICIUS DE SIQUEIRA BRUNO

49 *LUCAS MATHEUS AUGUSTO

50 JOAO PEDRO COSTA RHEINHEIMER

51 ETTORE SCOLAR NETO

52 **CAIO PEREIRA CAMPOS

53 **MATHEUS MARCOMINI CINTRA

54 *CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA

55 *GUILHERME VIANA BORGO

56 *GIOVANNA TERNI MALVESTITI

57 **LUIS FELIPE SANTOS DA SILVA

58 BRUNO MAGIORE TEIXEIRA ROCHA

59 ANTONIO JOAO GARBULHO NETO

60 VIVIAN DA SILVA RODRIGUES

61 JANIO PRADO BRINO JUNIOR

62 **THIAGO DE ALMEIDA

63 GABRIEL FELIPE DOS REIS

64 YORI GALISTEU CAMILLO DA SILVA

65 JOAO VITOR URIAS SABINO

66 *RAFAEL PAES

67 **VICTOR HENRIQUE OLIVEIRA SILVA

68 **WILLIAM ARAUJO DE SOUZA

69 **GUSTAVO SANTOS NOVAES

70 VITOR RODRIGO DOMENES GOMES

71 LEONARDO FRANCISQUETTE DE LIMA

72 *ANDRE LUIZ BELEI FELICIANO

73 MURILO HENRIQUE ALFREDO VIEIRA

74 **DIEGO RODRIGO LUCAS DE MORAIS

75 **HILDEBRANDO CARLOS BARBOSA

76 JULIA COSME KLEIN

77 VICTORIO RAFAEL DA SILVA CACCHI

78 *ANDRESSA SALGADO

79 *KELLY LESLIE FRANCO BRAGA

80 **MARIA RITA DE SOUSA

81 *MATHEUS DE ARAUJO MARTINS

82 ISABELLA MOREIRA PATAH BATISTA

83 FELIPE YUJI SHIMIZU OGATA

84 *JULIA CRISTINA SALVADOR LEONELLI

85 *VITOR BRITO CHANTRES

86 **WEMERSON LUCAS ALVES DE SOUZA

87 *MARCUS VINICIUS PEDROSO AMBIEL BARROS

88 ANDRE FELIPE NUNES

89 *RODRIGO LUIZ GENEROSO RODER

90 *JOAO EZEQUIEL ISIDORO DE OLIVEIRA

91 *ANDREY GIOVANI ZUNTINI

92 **RODRIGO CESAR NUNES CAETANO

93 FERNANDO MAROSTICA GIACOMINI

94 **WESLEY DOS REIS

95 **GABRIEL FERNANDO DA CRUZ LOPES

96 *RAFAEL DALBEM

97 *INGRYD MAYARA NASCIMENTO MARTINS

98 *PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA

99 **ALEX SANDRO RODRIGUES BRITO

100 *THIAGO DA SILVA BARBOSA

438

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

093 - Física - Bacharelado em Física dos Materiais - vespertino/noturno e Licenciatura em Física - noturno - Bauru

class. nome

101 *ROSIELLEN SANAVIO SENE DE OLIVEIRA

102 **MARCIO AUGUSTO DOS REIS FERREIRA JUNIOR

103 *DIEGO GOMES DE SOUZA

104 **SERGIO RAPHAEL GONCALVES AMARAL

105 *MATHEUS BORGES MALINI

106 **VICTOR HUGO DOS SANTOS NUNES

107 **ISABELLA CRISTHYNA DA SILVA PIRES

108 JOAO VITOR PIRES AFONSO

109 TATIANE GABRIELE OLIVEIRA DA FONSECA

110 *RAFAEL CAVALCANTI GARCIA

111 LETICIA ROSSI PARDO

112 *TAYNARA BUENO RODRIGUES LEITE

113 *MATEUS DA SILVA CASTELANI

114 MARIA EDUARDA DOS SANTOS MACHI

115 *ALBERTO TOTTI JOSE

116 **KAIQUE JULIO QUIEL HERCULANO

117 *ED CARLOS CARDOSO DOS SANTOS

118 **MAIRA ANDRESA CARVALHO

119 *VITOR VIZOTTO FERRAZ

120 **GUSTAVO FRANCESCHETTI DE MIRANDA

121 FABRICIO SANTOS ANDRADE

122 *GLACY MELISSA DE ALBUQUERQUE IL MORALES

123 *ROGER CLAUDINO PARIS

124 *BRUNO JOSE PONTES

125 **BRUNO RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA

126 MARILEI APARECIDA RODRIGUES ANDRADE

094 - Física (Lic) - noturno - Presidente Prudente

class. nome

1 AUGUSTO DE MELLO STEDILE

2 BARBARA BANHETI SANT ANNA

3 ADRIANA THAIS DIAS FERREIRA

4 JOYCE ALVES SANTANA

5 EDUARDO VINICIUS MACEDO VIEIRA

6 FELIPE RIBEIRO ESCAMES

7 MARCELO SOARES BORRO

8 *OSCAR BOVOLATO

9 ANDRESSA CASSIANO GAZABINI

10 JOAO VITOR BONATTI DA SILVA

11 FELIPE RODRIGUES GARE CARNIELLI

12 *BRUNO HENRIQUE VAZ SANTOS

13 *ERIC VINICIUS MODAELI

14 *PEDRO LEONARDO SILVA

15 LUCAS DE SOUZA SILVA

16 GABRIEL COSTA

17 **ADENIZA MENDES PEREIRA

18 LUCAS YUKIO MURAMATSU

19 BEATRIZ AKEMI TAKEDA KATSUKI

20 *JONATHAS KAUE HASHIMOTO

21 **MARCELO JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA

22 *GABRIELA ISIDORO ABREU DE SOUZA

23 *JOSE AGOSTINHO NETO

439

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

094 - Física (Lic) - noturno - Presidente Prudente

class. nome

24 GABRIEL HENRIQUE MARCONATO

25 *FELIPE MOLINA MALDONADO

26 BRUNO PLETI GOMES

27 JOAO VITOR BERTACO DA SILVA

28 **JOSE LUIZ DOS SANTOS PIERRE JUNIOR

29 **WILLIAN RAFAEL SILVA SANTANA

30 ANA PAULA DONEGA ALVES

31 **DOUGLAS HENRIQUE SALES

32 GIOVANA DE PAULA MARCELLI

33 **BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA

34 RAFAELA CRISTINA ALVES

35 DIEGO CRUZ SANTOS

36 **STEFANY DOS SANTOS CORDEIRO

37 **VITOR INACIO CAMARGO DOS SANTOS

38 *ANTONIO MARCOS DA SILVA FERREIRA

39 *LUIS HENRIQUE TIGRE BERTOLDO

40 WELINGTON DA SILVA CRAMOLISK

41 **ALEFH ELIONAY EVANGELISTA TEMOTEO

42 **VINICIUS VIDEIRA CORREA

43 *JOICY ESPINOSA ARAUJO

44 *RODRIGO ALVES

095 - Física (Lic) - noturno - Ilha Solteira

class. nome

1 *GUILHERME MARTINS BOMBARDI

2 ALEXANDRE BERGAMO DOS SANTOS

3 ERICLYS SERRA

4 LUCAS MODESTO MARTINS

5 GEOVANE BOAVA MEZA

6 CAMILA FAVARO ALDA

7 IGOR OLIVEIRA RUFINO

8 ISABELLE DE OLIVEIRA SILVA

9 MARINA MINZON MARTINELLI

10 **HUGO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

11 LEONARDO DA SILVA LESSA

12 GUILHERME LAMEIRAO LACERDA DOS ANJOS

13 PEDRO HENRIQUE ARANTES MARTINS

14 **JAIRO RIBEIRO JUSTO

15 *JOAO VITOR MERCANTE FLORES

16 PEDRO HENRIQUE OFFREDI E CARVALHO

17 **PAULO HENRIQUE SANTOS LIMA

18 **ANTONIO FERNANDO SALTIVA

19 RAYNARA NIGIAN MENDES PRUDENTE

20 **BRUNO NUNES DA SILVA

21 *ALEXANDRE MASSELANI FALCONI

22 **JULIANA GREGORIO DOS SANTOS

23 **KAREN CRISTINA PEREIRA DA SILVA

24 *RUBENS ALEXANDRE DA COSTA JUNIOR

25 *HENRIQUE AMORIM LIMA

26 **CAIO SILVA DE MATOS

27 **JANINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

28 **ISRAEL LUIZ FERREIRA DA SILVA

440

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

095 - Física (Lic) - noturno - Ilha Solteira

class. nome

29 *IAGO DA SILVA MARQUES VIANA

30 *FABIANO CARNEIRO

31 **JOAO PAULO DE OLIVEIRA LOURENCO DE SOUZA

32 **MARCOS VICTOR ROCHA DA SILVA

33 **MARINA STEFANIE MARTINS

34 *FERNANDO SILVA DE ALMEIDA

35 **ELIL PATRIC GOMES ESPERANDIO

096 - Física Médica - integral - Botucatu

class. nome

1 *HIAG CALIXTO LEAL

2 LUCAS PEREIRA PORTO

3 GIOVANNI SIMONETTO NASCIMENTO

4 JORGE LUIS VILLAMONTE ALARCON

5 PEDRO ZANOTTO AMARAL

6 AUGUSTO DE PAULA BALDO

7 ARTHUR JUAN DE LIMA RAMALHO

8 MARIANA NOVAGA MOTTA RODRIGUES

9 GABRIEL RYUJI YAMAKAWA

10 HADASSA ROCHA ARANHA

11 LUCAS GASPERINI APERGIS

12 *ALANE SOUSA SILVA

13 MATHEUS MARCIANO FERRI

14 JOAO MIGUEL BARBOZA

15 MARIANA RAVANINI MOURA

16 GABRIELA ALVES COSTA

17 *JADE KORIK PONCE

18 LUCAS ARMONIA DE BARROS

19 LETICIA COTINGUIBA SILVA

20 CAIO VIANI ARRUDA

21 AUGUSTO LEAO ASSIS DA MATA REZENDE

22 LETICIA BRISKIEVIEZ SILVA

23 RAFAEL AUGUSTO SANTOS

24 *GIOVANNA DIAS

25 *JOSE EDUARDO FREIRE

26 **MIRIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

27 RAFAEL MECHESEREGIAN RAZEIRA

28 GABRIEL GONCALVES SIMOES DE OLIVEIRA

29 LUIZA DA SILVA CORREA

30 *MARCIO ROSSATTO DOS SANTOS JUNIOR

31 LARISSA SAYURI IWATA

32 MURILO HENRIQUE GONCALVES

33 JULIA DE SOUZA VIEIRA

34 *JOAO VICTOR GOMES PIMENTA

35 LUIS FELIPE DE MIRANDA ARTHUR

36 JULIA DOTTO AMPESSAN

37 STEPHANY SILVA XESQUEVIXOS DE SIQUEIRA

38 *MARCELO DANTE TACCONI ALVAREZ

39 *EVANDRO DE OLIVEIRA MOLINARI LOPES

40 **JESSICA DE JESUS SILVA

41 *GUILHERME RODRIGUES

42 ISADORA MAGNABOSCHI ROMEU

441

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

096 - Física Médica - integral - Botucatu

class. nome

43 VICTORIA BORGES BESSA

44 VINICIUS SIQUEIRA TOMAZI

45 LAIS ALMEIDA WENDLAND

46 CAROLINE RODRIGUES NAKAO

47 MARIANA SCHIMIDT MARTINHAO

48 ISABELA DA MATA TIEZZI

49 LUIZ PHILIPE NICOLA PEREIRA

50 MARINA CAMARGO DE OLIVEIRA

51 RAFAELA MARIA MAIOR BONO

52 LUCAS BORGES DE LIMA GASPAROTTI

53 PEDRO ANTONIO RIBAS DE MELO

54 *STEPHANYE GABRIELLE MACEDO DA COSTA

55 GABRIEL DE MIRANDA LEME

56 MARIA EDUARDA ZAGANIN RIGO

57 LAIS PEREIRA BURANELLO

58 VITOR MELO BRANDAO

59 JULIA FREITAS BOLELA

60 *JOAO DE FREITAS GOMES NETO

61 GUILHERME GAZOLLA SANTANA

62 MURILO ROSSANO

63 BEATRIZ DE ALMEIDA CAMARGO

64 *JULIO CESAR BICUDO FILHO

65 OTAVIO YUDI VERI TODA

66 MATEUS BETTA DE OLIVEIRA

67 *CLEIA HIZUME

68 *CAMILA TAMI SANEHIRA DO PRADO

69 BEATRIZ REAMI OSMARE

70 JULIA BEATRIZ CARDOSO LEITE

71 VITORIA GABRIELI DE JESUS

72 MARIA FERNANDA LEPORE

73 LUCAS RUDOKAS GODIANO

74 RAPHAEL BARBOSA

75 ALICIA MALVEZ CARDOSO

76 **STEFANI APARECIDA MACHADO NOGUEIRA

77 MARIA ANCILA DA SILVA

78 ISABELA LINHARES CUNHA

79 *CAROLAINE JESUS FERREIRA

80 MATEUS CAMARGO MAITO

81 BRUNA MOURA BORGES SILVA

82 *LETICIA FERNANDA ALVES

83 ISABELA SANTANA GEREMIAS

84 MIRELA LACERDA SATO

85 **MARCELO LUIZ DA SILVA CAMILLO

86 **RAFAEL BITTENCOURT

87 GUILHERME ALVES GALANTE ORPHEU

88 LETICIA DEBORA GUSMAN LIBERATO SILVA

89 ISABELLA NOVAES DA COSTA

90 LIDIANA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA

91 *LETICIA DEL CONTE DE OLIVEIRA

92 **MARIANE VIEIRA MAXIMO

93 GIOVANA RODRIGUES SABINO

94 *THOMAS KENZO UNO

95 MARIANA SPINELI SIMOES

96 RAFAEL LUIZ TORRES ZAMBUZI

442

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

096 - Física Médica - integral - Botucatu

class. nome

97 **GABRIEL MARQUES DA SILVA SILVEIRA

98 *LARISSA MARQUES SOUZA

99 *ANA LUIZA MILANI

100 LARA FERNANDES EVANGELISTA

101 *BARBARA NATHALIA DE JESUS FERNANDES

102 NATALIA LEANDRO RIBEIRO

103 THAMIRES BATISTA TURASSA

104 **AMANDA LETICIA FASOLO

105 *EMERSON FABBRI DE CAMPOS FILHO

106 *KARINA GONCALVES DOMINGUES CASSU

107 MIGUEL ALEXANDRE MADEIRA

108 HELIO RIBEIRO JUNIOR

109 *CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA FILHO

110 RAISSA THEMER MEDEIROS

111 **UESLEN SANTOS DA SILVA

112 *ROGERIO DA SILVA

113 *ANDRE RODRIGUES BIZARRO

114 GLENDA ALVES GUERRA DE OLIVEIRA

115 GABRIEL ALIGHIERI DE TODOS OS SANTOS VIEIRA LOUREIRO

116 *FELIPE KALID

117 *LARAH CASSIA SILVA MAIA

118 *RILA DE CASSIA REIS LIMA

119 WILSON MARIANO DA SILVA FERREIRA

120 *HELOISA SANTANA SILVA

121 RICARDO HENRIQUE LEAL GONCALVES

122 *MATHEUS CEMINI PEREIRA

123 *JOSELIA DOS REIS FRAGOSO

124 *LUIZA CAROLINA MAIA EDUARDO

125 **EMERSON ARAUJO ALVES DOS SANTOS

126 SAMUEL MARTINS ROMIO DE ALMEIDA

127 *CLODOALDO ULIAS LUCIO JUNIOR

128 *NELSON LUIZ MARTINS NETO

129 LUIS FERNANDO SILVEIRA DE PIERI

130 *EDUARDA MYRELLA CALDEIRANI LINO

131 *YNAIARA DE FREITAS ABEL

132 JARDESON HENRIQUE BIANCHINI

133 *ANDRESSA OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS

134 BIANCA OLIVEIRA MATTOS

135 EMANUELLA TAVARES

136 EMANUEL DORNELLAS MADALHANO

137 ANA FLAVIA FELIX NUNES

138 *JULIA WESSELKA GARCIA DA SILVA

139 LARISSA DA CRUZ GONZAGA AGUIAR

140 **DANILO AFFONOSO CLEMENTINO

141 **VICTOR MATEUS GONCALVES

142 RAISSA PRADO DE SOUZA

143 *JONATHAN GABRIEL TERNES

144 *DANILO GIOIA FURLANI FILHO

145 *NATHALIA DE GOES SILVA

146 GUILHERME BALDUINO TAVORA

147 **ANA ROSA LEITE DE SOUZA

148 **EDVANIA MARQUES VIEIRA

149 *MELISSA ALESSANDRA DE OLIVEIRA YAKABE

150 *MURILO FELIPE RIGHI ROCHA

443

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

096 - Física Médica - integral - Botucatu

class. nome

151 *LAIS CRISTIANE BARROS DA CRUZ

152 **CAMILLA PAREDES GUEDES

153 INAE APARECIDA DE SOUZA

154 JESSICA JANAINA LIMA

155 *ISABELA TESSA DE ABREU

156 **LAYS DE SOUZA ARRUDA

157 *VINICIUS FERREIRA PINTO CORREA

158 **MONIQUE HELLEM RIBEIRO

097 - Fisioterapia - integral - Presidente Prudente

class. nome

1 ALEXANDRA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA

2 **PEDRO OTAVIO RODRIGUES DA SILVA

3 MONICA FERREIRA SILVA CRUVINEL

4 MARIA VITORIA FABRINI FERNANDES

5 FERNANDA RODRIGUES

6 LETICA COLOMBO DE OLIVEIRA

7 ISABELLA AGOSTINHO GUERREIRO

8 NATALIA NARUMI VOLTARELI SUZUKI

9 DANIELLE PEREIRA DE FREITAS GARCIA

10 HELDER DOS SANTOS LOPES

11 *FABIANA MIHO NAGAHASHI

12 CESAR VALERIO RONQUIM

13 ALANY GABRIELLI LEITE

14 RAFAEL SHIGUEO DOY OKAMOTO

15 *BRUNA IZADORA SPINARDI ALVES

16 VIVIANE AKEMI KAKAZU

17 LARISSA YUMI CHIBANA FUKUOKA

18 CAIO RUSSO DUTRA RODRIGUES

19 AMANDA BUONANI SILVA DE ALMEIDA

20 FABIANA TIEMI WATANABE

21 TAINA OLIVEIRA LOPES

22 BARBARA VALENTE DE OLIVEIRA

23 MARIANA OLIVEIRA VICENTE DOS SANTOS

24 FELIPE BASSO

25 JADY TEODORO ZAMPRONI

26 LUIZ FELIPE AMORIM MACEDO

27 LIVIA MARIA RIBAS DA SILVA

28 *DANIELE AKEMI ETO

29 MARIANA APARECIDA GIACOMAZZI

30 JOANA DE PAIVA RIBEIRO

31 *LARA RIBEIRO PEREIRA

32 CINTIA KAORI TOMITA KIKUTA

33 CAIO CANTARELA CUNHA

34 ANNE JHULY CARDOSO CORDEIRO

35 GIOVANA LISBOA MASEK

36 NATACHA DE LIMA GERVAZONI

37 LEONARDO BARBOSA SOUZA

38 PAOLA LARISSA DE ARAUJO

39 **SABRINA DIAS DE OLIVEIRA

40 PAOLA KELEN PEREIRA

41 ISABELA GANNE PEREIRA

444

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

097 - Fisioterapia - integral - Presidente Prudente

class. nome

42 *ISABELLA MENEZES SILVA

43 ANDRESSA DE OLIVEIRA MIRANDA SOARES

44 GABRIELA BORGES CORREA

45 NATHALIA PEIXOTO MILAO

46 NIVEA AKEMI ANDO TEIXEIRA

47 *GIOVANA SILVA LAURSEN

48 EVELYN CARVALHO CAMPOS

49 MARINA PERECIN D ELBOUX GIMENES

50 BRUNA NATSUMI SUKESADA

51 CAROLINE MEIRELES SILVA SANTOS

52 *THALES HENRIQUE DO CARMO FURQUIM

53 *CAROLINE BIANCA CARVALHO MARTINS

54 MARIANA VASSE SILVA

55 **IGOR MARTINS DA SILVA

56 ELISA MORIEL VALENCA

57 *DRIELY STEPHANY PEDROSO DOS SANTOS

58 *YGOR DE MATOS LUCIANO

59 **TAYNA ALVES DIAS

60 CAMILA PERUZZO SILVA

61 LETICIA DE MELO CAMPOS

62 DYLLEYNE KRYSS DE SOUZA

63 IGOR TAKASHI AKIYAMA

64 GABRIELLA SEVILHA FERREIRA

65 REBECA BORBA RODRIGUES

66 GIOVANA PORTO LOPES

67 **NOEMI ALVES PEREIRA SANTOS

68 *FELIPE AUGUSTO ARRUDA MAMEDE

69 *CAROLINA MIDORI SAKO

70 GIOVANNA R. X. DE VASCONCELOS

71 *JENNIFER BRAGA SANTOS

72 FLAVIO TREVISAN CAMPANTE

73 *KARINA MARCELA MORRO POZO

74 GABRIELLE SANTOS GARCIA

75 KADICHARA MORAES SILVA

76 CARLOS ALBERTO TOLEDO TEIXEIRA FILHO

77 **GUILHERME DE ROSSO CODO

78 ISABELA TOLEDO DA SILVA

79 *MURILO HENRIQUE REIS RODRIGUES

80 NATHALIA SANTOS DE OLIVEIRA

81 **ANGELICA OLIVEIRA GOMES

82 MILENA NUNES DE OLIVEIRA DA SILVA

83 ANA CAROLINE FERREIRA ALVES

84 MARIANA REGRA PLAUGAS

85 GABRIEL ROCHA BENAZZI

86 LETICIA RUEL DE OLIVEIRA

87 EDILAINE JAQUELINE GONCALVES DOS SANTOS

88 CIBELLE REGINA PIANI DE SOUZA

89 ARTHUR GEORG JONAS

90 YAGO ZANGIACOMO LIMA

91 **ANDRESSA ROCHA FERREIRA

92 NATALIA USHER LIBORIO

93 LUCCA ANDRE LIPORONI BEGO FARINELLI

94 BIANCA BREDA NASCIMENTO MAIOLINE

95 GIULIA BOTELHO ORIOLI

445

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

097 - Fisioterapia - integral - Presidente Prudente

class. nome

96 JOSE ARTHUR SIMOES

97 VINICIUS PINHEIRO LORENTE

98 CAMILA AYUMI SHIMAZAKI

99 **VANESSA DE SOUSA ALVES

100 BEATRIZ BUENO CHAGAS

101 *RODRIGO SHOJI MITSUNAGA DA COSTA

102 JULIA GOMES DE MORAIS

103 *MARCELLA DE MOURA DALBEM

104 CAROLINA MARTINS POLTRONIERE

105 JOAO VITOR OLIVEIRA TEIXEIRA

106 GABRIELLE ESTEVES

107 *JULIO BOTAO SERPA

108 **AMANDA BORGES PORFIRIO

109 VITOR ROBERTO GRANGE

110 *GABRIELA APARECIDA DE SOUZA

111 TAMIRES MOTA TONI

112 *DANIELLE CAVALCANTE DE PAULA

113 **ANA HELOIZA CARVALHO DE SOUSA

114 **ISABELE XAVIER DE LIMA

115 **SABRINA MASSAGARDI APOLINARIO SILVA

116 CECILIA SAORI KANOMATA

117 STEFANY SCHIAVINATO DE SOUSA

118 GIOVANNA BARBATO

119 EMANUELLE BRANCALION CATAPANI

120 AMANDA MORAIS NESSO

121 **JULIA TEIXEIRA MAGALHAES SILVA

122 AMANDA ORLANDELLI MOLINARI

123 FERNANDA VILLARRAZO

124 MARIANE MAGRO MARCELINO SOARES

125 *MARIANA GARROTE BALIEIRO

126 *GABRYELA MENEZES DA COSTA

127 BEATRIZ DE ANDRADE ARAUJO

128 *BEATRIZ FAVARO LATTARI

129 JOAO VITOR DE OLIVEIRA PEREIRA

130 ANDRE LUIZ DOS SANTOS SANCHES

131 GIOVANNA GOMES DOS SANTOS

132 VITORIA JOAQUIM FRAZAO

133 BARBARA BARBOSA DE SOUZA

134 *SIMAO MARCOS APOCALYPSE

135 LAURA SUBTIL DE OLIVEIRA

136 ISABELLA FRANCELINA DA SILVA

137 *AMANDA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA

138 HAROLDO PEDRINI JUNIOR

139 NATALIA CAROLINE VITAL

140 *TATIANE NUMATA HARADA

141 **TIAGO OLEAN OLIVEIRA

142 VITOR MAURICIO DE JESUS

143 LUAN COUTINHO JANUARIO

144 ANA JENNY TESSITORE

145 JOEL DE ANDRADE FREITAS NETO

146 MIKA ALINE WATANABE

147 *MARIA ISABELA BACHEGA GUIMARAES

148 LARISSA VERONA SENGLING

149 *BARBARA DA SILVA SANTOS

446

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

097 - Fisioterapia - integral - Presidente Prudente

class. nome

150 GIOVANA ROGANI BARROZO

151 ISABELA MARQUES ROMERO

152 FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO JUNIOR

153 **QUEREN FERREIRA COSTA

154 MATHEUS PAES LEMOS

155 ANA CLARA SILVA BARBOSA

156 *BRUNO GOMES FERNANDES

157 *BEATRIZ DUARTE MICENE

158 RAYSSA CRISTINA SOARES

159 LAIS MONTEBUGNOLI CATIB

160 *GABRIEL PERES DE OLIVEIRA

161 **MARIA EDUARDA QUEIROZ CORREIA

162 **TATIANE DE SOUZA SANTOS

163 **RAFAEL MORAES MARQUES

164 MAIZ NAOMI IWASSAKI

165 MARIANA GALHARDO LANFREDI

166 *YURI BUENO SANTANA SILVA

167 LEO KORTZ VILAS BOAS

168 *MARIA EDUARDA DIAS SILVA

169 ISABELA CORREA DE PAULA

170 MILENA REIS DE OLIVEIRA

171 *LORENA CORNACINI MARTINES

172 **KAREN DE JESUS ROCHA

173 *CARLOS ALBERTO NUNES JUNIOR

174 *BIANCA MONIQUE MENDES SERRAO

175 **TAINARA DE SOUZA SILVA

176 NATALIA DE ARAUJO LIMA

177 BRUNA BENA FILLIETTAZ

178 *ADRIELLY DE MELO BASILIO SANTANA

179 **ISABELE GOMES PEREIRA

180 **ANA BEATRIZ PAIVA PRIMO

181 *THAIS MARA SECCHI

182 *DAIANE DE LIMA BORDINI

183 *BEATRIZ ALVES

184 *CAINA LIMA DE OLIVEIRA

185 *MATHEUS LUZ PEREIRA

186 BIANCA RODRIGUES PADOVAN

187 *BEATRIZ DE SOUZA OLIVEIRA

188 YGOR ALBERTI DELICIO

098 - Fisioterapia - integral - Marília

class. nome

1 ANA VICTORIA NUNES DE SOUZA

2 SILVIA FAGUNDES TODIS

3 NICOLE ARANTES DE PAULA

4 GABRIELLE CELINA DE ARAUJO

5 TAMIRIS DA SILVA RIBEIRO

6 JULIANA MAYUMI KMIGUCHI WATANABE

7 GIULIA MUNIZ MORAO

8 VICTOR BORZAQUEL

9 GUSTAVO RUSSO DE ALVARENGA COSTA

10 MURILO RUIZ GOULART

447

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

098 - Fisioterapia - integral - Marília

class. nome

11 *KUNG SU HSIEN

12 FERNANDA MIACCI DE CASTRO E SILVA

13 LUANA LUMI TAMAMOTO

14 BARBARA SOARES MOLINA

15 EMILIE MODOLO BISPO

16 LARA BOTTURA

17 LARA ZAPAROLI

18 VICTOR FRANCO SARIEV

19 ANA CAROLINA PIGNATTI COSTA

20 MARCELLA SCARDUA PESANI LIMA

21 LETICIA CRISTINA PAVAN

22 GUILHERME JAFRONI ALVES SILVA

23 ISABELA OLIVEIRA JASINEVICIUS

24 VINICIUS PRODOCIMO GIMENEZ

25 CAROLINE DESIDERATO

26 RAUL HEIN NETO

27 VANESSA SATO MASKO

28 SAMARA RODRIGUES MOTA

29 BEATRIZ PARRA BUZZETTI

30 **JENYFFER RODRIGUES FERREIRA

31 ALEXANDRE GALLO BASILE

32 CAROLINA ANGHEBEM SCALET

33 ALINE MARIA RIBEIRO DE LIMA

34 *LAURA BORELLA DE OLIVEIRA

35 **RAPHAEL PEREIRA CRUZ

36 ANA GIULIA GONCALVES NUNES

37 ANA ALICE DE CARVALHO

38 VICTORIA MIGOTO DE MORAES

39 *MILENA MIRANDA CASSEMIRO E SILVA

40 CAROLINE FOGAGNOLO

41 *ANI CAROLINE DE CASTRO

42 LUCAS DE MAGALHAES GRIPPE

43 *ESTER RODRIGUES DO CARMO LOPES

44 LAURA TAKAHASHI ASCIMANN

45 CAREN BEATRIZ FIRAO

46 GUILHERME DEL CORRAL RODRIGUES ALVES

47 LAILA TAYNE FACAS FRANCA

48 MARIA LUIZA BONELA SCARPELIN

49 REBECA DE ALMEIDA FISCHER

50 GIOVANNA DOS SANTOS GRECO

51 *GABRIEL CHEREGATO

52 MARIA ISABEL ABOU HAIKAL

53 ANTONIO CARLOS ALASMAR FERREIRA

54 **GIOVANNA DE CARVALHO

55 GIOVANNA DUTRA SCAGLIONE

56 LAURA MARIA SETEM DAVANZO

57 DANIELLE HIKARU NAGAMI

58 JULIA FERREIRA LEITE

59 JOAO PEDRO FELIX A. NASCIMENTO

60 ISABELLA FERNANDES DE OLIVEIRA

61 *VIVIANE DE SOUZA FRONER

62 CATARINE GAWRILJUK MASOTTI

63 ANDRESSA SAYURI DE LIMA HIRATA

64 YASMIN ALVES DELL ORTI MOTA

448

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

098 - Fisioterapia - integral - Marília

class. nome

65 HEITOR CALSAVERINI LEAL

66 ANA PAULA MIKI KUNII

67 LEONARDO VINICIUS PIZETA BRAGAGNOLO

68 GIOVANNA MARIA ALVES

69 VICTORIA SERRANO CANILE

70 *DANIELLA APARECIDA NOGUEIRA VIEIRA

71 MARCIO KENITI TSUCHIHASHI ITO

72 LUANA ROCHA NASCIMENTO

73 RAISSA BASSO FERRAZ DA SILVEIRA

74 MARIA LUIZA GONCALVES DE LIMA

75 ISABELA KAORI MIYASHIRO

76 LUCAS MIGUEL SAVIO

77 GABRIELA CASAGRANDE MORAES

78 LUISA ARIETTI ANDRIOTTI

79 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS CASSOLI

80 *DAIANE CRISTINA DA SILVA

81 GABRIELA CASAGRANDE ZAGO

82 LEONARDO COSTA DE ALMEIDA

83 LETICIA DE CAMARGO ALEM

84 VITOR GALLEGO ESQUERRA

85 ARETHA SANTOS SOUSA

86 VICTOR HUGO FURLAN BORGES

87 GIOVANNA CRISTINA NASCIMENTO

88 EDUARDA KAROLINA FIGUEIREDO LOPES

89 PEDRO LIEBERT MARTINS

90 EVELYN SANTOS ALVES

91 *BRUNA GARCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA

92 *THAINA RENOSTO MARCON

93 *ISADORA NAGES VEIGA GUSMAO

94 DANIEL YUJI INUI

95 PAULA BASTELLI OLHAN

96 JULIA MARIA GONCALVES AGEOURI

97 DIEGO MENDONCA PEREZ

98 VITORIA MENDES SARACENI

99 ANGELINA DE ANDRADE AMORIM

100 VITORIA BORASCHI GOMES

101 PEDRO BITTENCOURT DE OLIVEIRA

102 BRUNO BACCHO TERRA

103 ANA JULIA FERREIRA COSTA

104 FELIPPE MORAES WERSON

105 *LIVIA YUMI KOREYASU

106 *ANA PAULA DA SILVA

107 LIVIA SANTOS SILVA

108 OTAVIO BACCIOTTI BONFA RODRIGUES

109 IZABELLE PIMENTA PENHA

110 BIANCA FLORIANO DA SILVA

111 MARIA ISABEL MUNAROLO ODA

112 NATHALIA RODRIGUES

113 *SANDRA SSU YING CHEN

114 BEATRIZ YUMI FARIAS KAWAMINAMI

115 LETICIA ANDRADE SILVA

116 LAIS CHIAZUTTO LOPES

117 MATHEUS DE OLIVEIRA SOUSA

118 LOUISE BONAMIGO DEGRANDE

449

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

098 - Fisioterapia - integral - Marília

class. nome

119 LUCCA ALEXSANDER INACIO RODRIGUES

120 VITORIA VARGAS BRITO LAGO

121 LAIS HIRAMATSU EMIDIO

122 LIVIA YOKOYAMA DE CAMPOS

123 LIGIA MESQUITA BINATTO

124 GILBERTO HASHIMOTO NETO

125 CAROLINA MATHIAS

126 MICHELLE APARECIDA ANJOS DOS SANTOS

127 WILLIAN DURAES DIAS

128 GYOVANNA BARRICO

129 *MARIA JULIA DA SILVA PAZ

130 ISABELA SPATUZZO RUGGERO DE OLIVEIRA

131 WENDEL SILOTTO DE OLIVEIRA

132 ISABELA GOMES TEIXEIRA PRIMO

133 ISABELA FERNANDA DE OLIVEIRA CRUZ

134 *WILLIAN LUCAS CAMPOS PEREIRA

135 JULIA DUARTE SILVA FACTOR

136 *MARIA PAULA CASALE

137 JENIFER MALILA BRITO DOS SANTOS

138 *HELENA CARREIRA

139 MARIANNE MELLO GERHARDT

140 GABRIEL CAPELLATO

141 LIGIA CAVALLARI DE OLIVEIRA

142 IVANNA BORGES TINTINO

143 ANA PAULA OLIVEIRA CAMARGO

144 LUANA MATSUMOTO SANTOS

145 LUIS EDUARDO MARCONDES DA COSTA ISSA

146 RICARDO SHOJI OKAMOTO ODAKE

147 MILENA CRIVELARI CASIMIRO

148 IRIS CAROLINE PERES RIBEIRO

149 ISABELA DE SOUZA ZANINI PAIVA

150 LAIS FISCHER DA SILVA

151 LETICIA ALVES TANAKA

152 ISABELA PRADO MALTA

153 LIGIA MASSARO RIBEIRO

154 *VALTER FERREIRA RUIZ

155 MILENA CRISTINA CATAI

156 *MARINA ESPINDOLA DIOGENES

157 PEDRO ALBINO CAMARGO

158 **BEATRIZ SOARES DOS ANJOS

159 LUCIANA MIKA MATUGUMA

160 ANA LUIZA GOMES ANDRADE

161 IURI JONES PROENCA MARINHO

162 LEONARDO AUGUSTO CALDEIREIRO JONSON

163 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA

164 ANA JULIA BENEDICTO

165 FERNANDO VINICIUS PEREIRA RODRIGUES

166 MARIANA DE ABREU GOULART

167 PAULO CARVALHO PEREIRA

168 LARISSA FLORENCIANO DO CARMO

169 **CAROLINE DOS SANTOS TREVISAN

170 GIULIA SALGUEIRO CRUZ

171 JOAO PEDRO MARQUES LINO SANT ANNA

172 *RAFAEL AKIO YAMAKAMA

450

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

098 - Fisioterapia - integral - Marília

class. nome

173 MARCELLA PEREIRA FONTES

174 VITORIA MARIA DE SANT ANNA CARRILHO

175 *MARIANE LOPES CARNEIRO MACHADO

176 BIANCA GRANVILE

177 JULIANA GUEDES DA SILVA

178 *GABRIELA ARAUJO VIEIRA DA CRUZ

179 MAYARA THAYNA DE SOUZA DIAS

180 JULIA INTATILO DE AZEVEDO

181 CAMILA AYUMI KADO

182 CLARA FROES DE MORAES

183 KAWINE VARGA DE ALMEIDA

184 **LETICIA BITENER

185 **LARISSA VITORIA DE CARVALHO

186 GIOVANI BAGLIOTTI SANTOS

187 GABRIELLA OLIVEIRA MONTEIRO

188 *MIRIA INFANTE MISSAO

189 *KASSIANE ELIZEU DE CARVALHO

190 CESAR AUGUSTO DOS SANTOS SILVA

191 STEFHANI APARECIDA RIBEIRO

192 BEATRIZ ROCHA DE LIMA

193 **CAROLINE SANTOS MARIN

194 KATHLEEN RODRIGUES DA SILVA

195 ANA LUIZA CASATTI

196 *GABRIEL LEPRI GONCALVES

197 FRANCIELI ADRIANI LIMA

198 *MARIA TELMA TEIXEIRA CALDERAN

199 **MARIANA NERES DE ASSIS

200 *RENAN DE ALMEIDA LEITE LOCKS CAMARGO

201 DAVI FAVERANI ALCANTARA

202 CAMILA DE LUNA PAIVA

203 MARCUS VINICIUS MOCHETI

204 FERNANDA ZANCO ABREU

205 MATEUS DE FREITAS

206 *NATALIA C. BURATTO

207 *BEATRIZ SOUZA GERALDI

208 JAQUELINE DE BARROS MORSELLI

209 **LUCAS DO NASCIMENTO BRANDAO

210 **TULIO LOHAS FAUSTINO

211 *GABRIEL FERREIRA SIMAO

212 LETICIA DE PAULA CHERIVATY

213 GUILHERME FURTADO RABELO BARBOSA

214 VITORIA SILVA LOLO BRIGIDA

215 *CAROLINA MATOS MORAES

216 ROBERTA BORDIGNON RODRIGUES MACHADO

217 CLARA MACHADO BIAGIOTTI

218 FLAVIA NISHIMOTO

219 *NATALIA LIGABO DOS SANTOS

220 LARA CARNEIRO KFOURI

221 *JULIA ROSA DEL BIANCO

222 *PAMELLA SANTIAGO BEZERRA

223 LAURA DIAS CORREA

224 RAQUEL VEIGA MARTINS

225 JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA

226 **ANDRESSA DA SILVA PATRICIO

451

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

098 - Fisioterapia - integral - Marília

class. nome

227 **MAYARA AMORIM LIMA

228 RAFAEL COSTA FERNANDES

229 MARIANE CRISTINA CECELOTTI

230 PAULA ADRIANA ARNALDO CORDEIRO

231 GABRIELA GARCIA

232 LEONARDO GARANHANI BARALDI

233 AMANDA GIOVANNA DOS SANTOS VAZ

234 JOAO VICTOR RIBEIRO GUIMARAES

235 GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA MACHADO

236 VITORIA VARGAS FIGUEIREDO

237 ANDRE GIBRAN DI NARDO

238 *LETICIA GARCIA CARDOSO

239 **JULIA TAISSA DE ASSIS

240 GUSTAVO THOMAZELLA CHEQUE DE CAMPOS

241 **CAMILA FERNANDES OLIVEIRA SANTOS

242 RAFAEL FALCO FERNANDES

243 ALANA GUIMARAES DOS SANTOS

244 RAFAELA DIAS ONOFRE

245 *LUCIANA FRANCIELLE MARIA DE OLIVEIRA

246 BIANCA BIASON ALBUQUERQUE

247 RAFAELA RIBEIRO ALBIERI

248 LAURA CRISTINA BURATO DA VEIGA

249 **MICHEL GUALTER SANTANA

250 FLAVIO AUGUSTO ALVES MANGILI

251 **LIVIA RIBEIRO CUNHA

252 LAURA SILVA MENDES MOURA

253 BARBARA SALGUEIRO DA SILVA

254 CAROLINA APARECIDA FONSECA

255 *BRUNO VAL TOBIAS

256 **MIRELLA ANDREZA DE CAMPOS

257 **AMANDA RODRIGUES

258 DANILO KENJI UEHARA

259 BEATRIZ APARECIDA RODRIGUES CAMARGO SANTOS

260 *IZABELE ALVES DE OLIVEIRA

261 **MICHELE CAROLINE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

262 *IZILDINHA APARECIDA MARQUES DA SILVA PENTEADO SERGIO PAULO P

263 *MARIANA CALESSO

264 LAURA CARLETI DE MORAIS

265 VICTOR HUGO DA SILVA

266 *CAROLINE APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA

099 - Fonoaudiologia - integral - Marília

class. nome

1 GABRIELA FERNANDES ZAUZA

2 CAMILA CRISTINA RODA LEAL

3 CAMILA FALCAO FRANCA

4 VICTORIA BIRCKE GONCALVES DE SOUZA

5 RAQUEL VILLELA DE ALMEIDA

6 ISABELA DE CAMARGO MORI FORESTIERI

7 MELISSA CALIL AMBROSIO MOLINARI

8 ISA AUGUSTA CAMPOS TRINDADE

9 MARIANA MICHELI BIRAL

452

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

099 - Fonoaudiologia - integral - Marília

class. nome

10 GIOVANNA SANTOS REKSODIHARDJO

11 TAYNAH XAVIER TAVARES MOURA

12 MARCELA MARCAL OLANTE

13 DANIELE BAPTISTINI DE SOUZA

14 JULIA NICOLAU CORREIA

15 MARIANA VENANCIO SILVEIRA PEREIRA

16 CAMILA MALINARA DE SOUZA

17 PEDRO LOPES FERRAZ

18 HELOISA CARMECIDE REIS

19 REBECA PEREIRA CONDORI

20 BRUNO HIROSHI IZUMI

21 *THAIS CAROLYNE PRADO BALBO

22 MARIA JULIA JACOB CASTRILLO

23 SARAH GABRIELLE MENDES DA SILVA

24 KAROLINE RIBEIRO DE LIMA

25 CAROLINA ACHETTI LIMA DE FARIA

26 *MARIA CLARA DA SILVA CASTRO

27 HELOISA FERNANDA ACCORSI

28 REBEKA FABRI BONFIM MOURA

29 BRUNA APARECIDA BALDUINO LOURENCO

30 **BEATRIZ GOMES DOS SANTOS

31 **SARAH HELENA SANTOS

32 WILLIANS WALACE FANTE TOLEDO

33 MARILIA ALVES GOMES

34 GABRIELA CAVALCANTE SOUZA SOARES

35 CAMILA NEVES ASSUNCAO HIRATA

36 CAROLINE DIAS

37 DEBORA YUME TAKEMOTO

38 *JANNY DA SILVA MOTA

39 MARIA IULLI ALMEIDA ARAUJO

40 **MARINA NOGUEIRA REZANTE

41 GABRIELLE D ORNELAS ROVANI

42 ANDIARA ELISA SIQUEIRA DE SOUZA

43 ZAINE ALICIA SOTO DA SILVA

44 CAMILA DAVID DE OLIVEIRA

45 FERNANDA RAFAELA BERNARDI

46 BIANCA FRANCESCHINI SIQUEIRA

47 **CATARINA GUEDES LEITE

48 *JESSICA SANJUAN

49 *GABRIELA LOURENCO RIBEIRO DA SILVA

50 **JOAO PAULINO DE SOUSA NETO

51 ISADORA MIARELLI FORTUNA

52 NATALIA RODRIGUES HORVATH

53 ANGELO ANTONIO PAULINO MARTINS ZANETTI

54 **TAMIRES DOS SANTOS DURAES

55 GIOVANNA PINHEIRO PIMENTEL

56 JULIA RODRIGUES ALVES

57 AMANDA C. TOQUETON TRENTIN

58 GIULIA BEATRIZ POZENA SCARANELO

59 AMANDA MORAES GARIBE

60 ARTHUR HENRIQUE GUERRA DE SOUZA

61 VICTORIA MARYELLI DE OLIVEIRA MELO

62 MILENA SONSINI MACHADO

63 JULIA YARA DOTTA ANTONIOLI

453

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

099 - Fonoaudiologia - integral - Marília

class. nome

64 GABRIELE NUNES RODRIGUES

65 RHANYA THOME FERREIRA FERNANDES

66 MARIANA GUIMARAES PRADO

67 TAYNARA BERNARDO DE MATTOS

68 *MARIA LUIZA ESTEVAM DE ABREU

69 NAYANA DUQUE MONICO

70 MARIA LAURA ESCARPARI

71 CAMILA LORENTI OLIVEIRA

72 CAMILA NOGUEIRA DA SILVA

73 *ANA LETICIA CRUZATTI

74 ALANA DELBONE IANELLI

75 ISABELLA ROCCHINI REZENDE

76 LAIS DAVILA DA SILVA

77 ANA CAROLINA DA SILVA

78 ISABELLE DE OLIVEIRA FERNANDES

79 LETICIA LIRIAN DE ALCANTARA CABRERA

80 **DEBORA DE MOURA CAIRES

81 JADE ISABELLE M. SPINELLI

82 **GRAZIELLY CAROLYNE FABBRO RIBEIRO

83 BRUNA YURI YOKOMIZO

84 THAMIRES CESARIO SANTOS DA SILVA

85 **DAVID BASTOS SANTOS

86 MYLENA SILVA MELO DIAS

87 *ARIELLE APARECIDA FERREIRA

88 VICTORIA TAVARES GRIPA

89 *GIOVANNA MORETTI PIRES DA SILVA

90 SABRINA FELTRIN DO NASCIMENTO

91 FLAVIA DE MELLO SEIXAS PEREIRA

92 BARBARA OLIVEIRA TORRES

93 *ISABELA IRANO DOS REIS

94 *VANESSA DA SILVA PEREIRA

95 MARIANE SANAE SATO

96 *MAYARA MORETTI COSTA

97 *MELISSA PINOTTI MARGUTI

98 MARIA EDUARDA DE ARAUJO MAXIMO

99 **DERENICE APARECIDA DOS SANTOS

100 SOFIA SANTOS ALVES NUNES

101 *LAILA IESKA ALVES BELANDA MILANI

102 *THALIA FREITAS DA SILVA

103 *LARYSSA PRUDENCIO CRUZ

104 KEROLY HARUMI KOBAYASI

105 **NAYARA PEREIRA DE OLIVEIRA MARQUES

106 *CRISTIANE MARIA DE LOURDES BUENO FERRATI

107 LAURA VISSOTTO DE CARVALHO

108 JULIA DE MELLO SALVADOR OLIVEIRA

109 *ANDRESSA ELAINE DE CARVALHO

110 *GUSTAVO HENRIQUE MORAIS MAXIMIANO

111 **LUIZA STEPHANY CARNEIRO

112 *CASSIANA FERREIRA DA ROSA

113 *CAROLINA DE SOUZA BOIZAN

114 BIANCA ARANDA BARREIRO

115 **AUDRIA KAREN INACIO DE ALMEIDA

116 **BRENDA RAIANE PEREIRA RODRIGUES

117 *LETICIA DE CARVALHO OLIVEIRA

454

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

099 - Fonoaudiologia - integral - Marília

class. nome

118 *AYLA GABRIELLE PASCHOALON DE MELLO

119 *AMANDA BAPTISTA

120 **VITORIA JANUARIO SPERANDIO

121 FERNANDA IREMAR EBURNEO

122 *GRAZIELE TIAGO DE SOUZA

123 *BEATRIZ ISABEL MORENO DE CARVALHO

124 *JULIA SILVA ALMEIDA

125 **ANA CARLA FERMINO

126 **LUANA RODRIGUES DA SILVA

127 *LORRAYNE TRAPIA DE PAULA

128 SIMONE MIYUKI HOMMA

129 **GEOVANA PACHECO

130 GIOVANA FRANZE

131 LUCAS DE SALES MARTINS CORBO

132 *ANA KAROLINA SANTOS DA SILVA

133 *RAFAELA CAROLINE CAMPOS DA SILVA

134 GIULIA DE OLIVEIRA PRADO FERNANDES

135 **EVELYN ALVES ARAUJO

136 **ISABELA JUVENAL FERNANDES

137 *LENIAH LIMA TEIXEIRA

138 **BEATRIZ LOPES MATIAS DA SILVA

139 MARINARA ROSA SIMOES

140 **SAMANTHA GOMES RODRIGUES

141 LUANA ALVES RODRIGUES

142 *KAREN SCHWINGEL GOMES DE SOUZA

143 ISABELA FERNANDES APOLINARIO

144 TALITA PIERRE DE CASTRO

145 *ANA CAROLINA LORENCO MENDONCA

146 ERICK LION JANATO PEREIRA

147 *LAYLA TAUANY NASCIMENTO MOURA

148 TALITA MARCIA D. BEZERRA

149 FERNANDA RIBEIRO BARROS

150 *GABRIELA DE MORAES PACHECO

151 **ADEMILDES ALMEIDA DOS SANTOS

152 *AMANDA OTILIA ANDRE

153 **KAREN DE OLIVEIRA CASTELANELLI

154 LETICIA DEFELICIBUS ALVES E SILVA

155 CECILIA CAMPLESI MARQUES

156 JOYCE CAMILA COSTA

157 ANA CLAUDIA MARCELINO DOS SANTOS

158 *MATHEUS MORAES BARBOSA DA SILVA

159 NATALIA GIL NOVO

160 NAYARA DE OLIVEIRA SILVA

161 BEATRIZ DE SOUZA MARQUES

162 LUCAS PESTANA MENEZES

163 **GERSON HERMES ASTUHUAMAN PANDO

164 LAURA MACHADO DIAS

165 **MARIA EDUARDA BOYAGO SACCONATO

166 **JOICE CRISTINE DA SILVA GONCALVES

167 **HELOISA DE PAIVA BIGHETTI

168 BIANCA MOREIRA LIMA BUENO

169 GABRIELA FURQUIM BAPTISTA

170 **JANAINA OLIVEIRA SILVA

171 HUGO NOGUEIRA BLAZ

455

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

099 - Fonoaudiologia - integral - Marília

class. nome

172 **DEBORA SANTOS AZEVEDO

173 *FERNANDA JATOBA DE SOUZA

174 **MAYLA LUENA LIMA DA PAZ

175 **SABRINA RODRIGUES DA SILVA

176 *LUANA STANGANELLI MARTINEZ

177 RAFAELA DE SOUZA CARNEIRO

178 LETICIA NOGUEIRA DIAS

179 **AMANDA FERREIRA DA SILVA

180 *BEATRIZ APARECIDA ANGELO

100 - Geografia (Bac/Lic) - diurno - Ourinhos

class. nome

1 JOAO ARNALDO CARDOSO BRUNHARA

2 GABRIELA FERNANDA CRYSTAL ZARO

3 RAFAELA TONIN COSTA

4 LARISSA PEDROSO DE ALMEIDA

5 GABRIEL FREITAS FARIAS

6 LUIZ GUSTAVO COSTA CLARO

7 GABRIEL MATHEUS ROSSI BORINATO

8 ANDREW ANDOLPHO DE MIRANDA

9 GIOVANNA PECORARI COELHO

10 *NATHALIA SOARES BARBOSA

11 *PAMELA CLODIUS ARRIVABENE

12 NATHALIA QUINCAS DE ALMEIDA IMAMURA

13 JULIA DE FARIA

14 CAROLINA MOMETTO PEREZ

15 **KEVIN WALKER AMARANTE THOMAZ DE OLIVEIRA

16 VANESSA GRACIATO NOGUEIRA

17 MARINELLA FERRINI MESQUITA

18 MARCEL HENRIQUE OLIVEIRA SERPELLONE

19 LUCAS FUKAMI BITTENCOURT

20 VINICIUS JOSE FERNANDES COLELHO

21 GUSTAVO JUNIEL CLEMENTE

22 **BEATRIZ RODRIGUES SANTOS MARTINS

23 PAOLA BEATRIZ VIEIRA XAVIER

24 GIOVANE RAFAEL REIS

25 LEANDRO BACILI BRAZ

26 EDUARDO LAZARIN RICCI

27 LAURA PIMPINATO SARTORE

28 RAFAELA SZABO CALLEJON

29 **BEATRIZ ATHANASSIOS MUSADIS

30 PEDRO HENRIQUE CUELBAS MANSO

31 HELENA LOURENCO TOMIATO

32 JOSE CASSIO FERREIRA CALIL

33 **JOSE GUSTAVO CASSIANO DE ASSIS

34 LEDA VEIGA CALDERON ALMEIDA

35 **VANESSA DA CONCEICAO BATISTA DOS SANTOS

36 **GABRIELE BARBOSA LUIZ

37 *WILMA APARECIDA LOPES

38 JOSE ANTONIO LOPES BITENCOURT

39 **AUGUSTO MACHADO PIRONCELLI

40 BRUNO MARCHINI MARINS

456

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

101 - Geografia (Bac/Lic) - integral - Rio Claro

class. nome

1 ANA MARIA AFONSO SENA

2 JOAO GABRIEL CATANEO CARLI

3 IGOR GRACCHIA MARQUES

4 TOMAS CARVALHAES VOLPI

5 ANDRE NAGLE CECCO

6 TIAGO BRAGA AZEVEDO

7 LARA ADZGAUSKAS SILVA SCANNAVINO

8 ANA DIAZ ALVAREZ HADZI-ANTIC

9 **CAUE ALMEIDA COSTA

10 BRUNO SCHULDTT LIRA RODRIGUES DE LIMA

11 EDGARD TAMOTSU AKINAGA

12 CARLOS ALEXANDRE ZUCCHI PEREIRA

13 ERNESTO ETULAIN

14 JULIA DALLASTA PEDROSO

15 CAIO PIORINO DE NEGREIROS

16 *CAROLINE HENRIQUES SIQUEIRA

17 IGOR GABRIEL RODRIGUES GONCALVES

18 VITOR EDUARDO COGHETTO VIEIRA DA SILVA

19 *RAFAEL BRONZATTO PEREIRA

20 *MARIANA DIAS RAMOS

21 LUIZ HENRIQUE FERNANDES FRANCO

22 BEATRIZ OLIVEIRA DE CARVALHO

23 GABRIEL HENRIQUE MARUCCI

24 LUCAS MARIANO DA SILVA MOREIRA ROMERO RIOS

25 *RAQUEL ROSA DA SILVA

26 ARTHUR ALVES PEIXOTO

27 *THAYNARA CORTINHAS

28 *HELOISA PADOVEZE

29 **FABIO LUIS DE CAMPOS

30 LARISSA MESQUITA COLEJO

31 *CALIEL CAMARGO FALCAO

32 PEDRO WAGNER RIVERA RODRIGUES

33 DANIELA DURAES DE OLIVEIRA

34 *JULIO CESAR DA SILVA

35 LAIS VALERIO MOTTA

36 BEATRICE MENEZES DE BRITO

37 THIAGO ALVAREZ BARSOTTI

38 FELIPE CAVICHIOLI MARTINS

39 VINICIUS GIANNINI FURRIEL

40 LAURA DIAS PEREIRA

41 FABIO AUGUSTO MORALES

42 ANDRESSA RAQUEL WEHNER

43 *LARISSA UCELI

44 ALINE DE SOUZA RIBEIRO

45 MARIA BEATRIZ MEIRELLES

46 **LUCAS FERREIRA RAMOS

47 ARIANE DE CASSIA LAZARI DIAS

48 MARIANA BARBOSA PASQUALINI

49 BIANCA LOPES DA CUNHA NOGUEIRA

50 FABRICIO LAHR FURQUIM DE CAMARGO

51 JULIANA SOARES KETZER

52 FERNANDO SILVA DE MORAES

457

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

101 - Geografia (Bac/Lic) - integral - Rio Claro

class. nome

53 PEDRO H ENRIQUE DE CAMARGO CASAGRANDE GIANINI

54 *ENRIQUE SANTANA PIRES

55 MELINA DE MELO SILVA

56 THOMAS PIOVEZANA BERTHO

57 DIULIA M ZIMMER BARBOSA

58 *ANDRE LUIZ SILVA CARVALHO

59 LUISA LUI VIEIRA CORDEIRO

60 HELENA CRISTINA MOREIRA VALENTE

61 *ANNA PAULA FERREIRA GALEGO

62 AMANDA CREMASCO RIBEIRO

63 CAROLINA SOARES KETZER

64 LUCAS DE CARLOS TELES

65 SABRINA MARQUART

66 **JENIFER CAROLINE DE CASTRO

67 *BRUNO MARCHESIN VERONEZ

68 LEONARDO CASSUCIO

69 ANA LUIZA DO NASCIMENTO

70 *THALITA LOPES REGO

71 MILENE DE LIMA SILVA

72 *NATASHA MARQUES DE PAULA SANTOS

73 ANA LAURA LOUREIRO SOUZA

74 RODRIGO DE SOUZA CARDOSO GAMA

75 RAFAELA RODRIGUES GOMES

76 *BEATRIZ HELOISA DA SILVA

77 *NAYARA KLINGER CASTILHO SANTOS

78 PABLO VILLARROEL

79 LUANA DO VALLE SALDIVAR

80 GABRIEL LOUREIRO DENTE

81 NATHALIA GASTALDO DE PAULA

82 *MARIA RONCATO FAIFER

83 THAINA LOPES BUENO

84 *NATALY DA SILVA LOURENCO

85 MILENA MOREIRA MELO

86 ANDRE FERNANDO CAZEIRO

87 ARTUR DANI

88 GUSTAVO DE CASTRO GONCALVES

89 MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO

90 **MURILO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA

91 MATHEUS SENA SARGACO GARCEL

92 **LEILSO ANTONIO CARNEIRO DA SILVA

93 GUILHERME OLIVEIRA DE CASTRO

94 IZABELLE CHISTIE PEREIRA DE SOUZA

95 LUIZA NERY

96 GABRIELA DE OLIVEIRA VILHENA DE MORAES

97 FELIPE MENANDRO LORIA

98 **SILVIO PEREIRA GODINHO

99 *WENDEL DIOLINDO FERRAZ

100 BRUNO PANTE DE AGOSTINI

101 *BRUNA CAROLINE FERREIRA

102 JOAO ANTONIO SILVA PEREIRA

103 *RAIANE GABRIELA FORTI

104 *HENRIQUE CHIARADIA CAMARA

105 RAFAEL VILLAS BOAS SAES

106 ANDRE LUIS SAMOGIN DE ALMEIDA

458

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

101 - Geografia (Bac/Lic) - integral - Rio Claro

class. nome

107 EVA C. T. RIBEIRO

108 VINICIUS PEREIRA DE SOUZA CAZERTA

109 THIAGO MOURA PONTOGLIO

110 JOAO PEDRO TADEU BARBOSA

111 ISABELA GERALDO

112 THAYLINE RODRIGUES LUCAS

113 BRUNO DE MORAES ANTUNES

114 LUCAS SOTERO COSTA

115 *GIOVANNA PISSOLATO MOREIRA

116 VINICIUS MARQUES RODRIGUES DE SA

117 HENRIQUE BANDEIRA ATANES

118 *KAREN TERRA HESSE

119 GIOVANNA CABRAL OLIVEIRA DA SILVA

120 *CAMILA DA CUNHA ONOFRE

121 CAUE MARCON LOPES

122 *MONICA PISSOLATO MOREIRA

123 BRUNO CAMPOS

124 HENRIQUE CAETANO VIAN

125 **GABRIELLA DA SILVA ARAUJO

126 *ANA PAULA AUGUSTO

127 *GABRIEL SANCHEZ SABBAG GATTI

128 GUSTAVO CECAGNO DE ALMEIDA

129 IGOR SILVERIO MACEDO

130 **LEONARDO JOSE DOS SANTOS

131 *JHONATAN GOMES DE OLIVEIRA

132 *RENAN PAPANI DELAFINA

133 VINICIUS DE OLIVEIRA

134 GRAZIELE BEATRIZ DE LIMA

135 MARCOS MARINHO ARAO DOS SANTOS

136 LARISSA SCAVASSA DARIOLLI

137 RAFAELLA FERNANDEZ DE REZENDE

138 *MARIANA DOS SANTOS MORENO

139 JULIA SABINO RODRIGUES CUNHA

140 *LETICIA RUIZ

141 ARTHUR MACEDO FERNANDES

142 *LEONARDO BOZZA

143 GABRIEL MARTINS COSTI

144 **ISABELA DOS SANTOS

145 **ELEN CRISTINA DORNELIS

146 FERNANDA CARVALHO DUARTE

147 HENRIQUE SCHOEN FERREIRA

148 **REBECA RIBEIRO DA SILVA

149 PEDRO PESSUTTI COLPAS

150 JUAN PAUL ARRAYA LOURENCO

151 **ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS

152 *MAYRA LOPES VIEIRA

153 **MATHEUS ALVES SILVA

154 VICTORIA MORAES HERRERA

155 *GIULIO RISSI

156 *JOANA APARECIDA CLARO SOUZA

157 PEDRO FERRINI MANHAES BACELLAR

158 JULIANA MONCHIERO MARTONE

159 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA

160 **IGOR LIMA DE JESUS

459

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

101 - Geografia (Bac/Lic) - integral - Rio Claro

class. nome

161 *ARISTOTELES TROMBINI DOS SANTOS

162 NAIARA ALVES PEREIRA

163 MIGUEL ALVES SANTESSO

164 **PAULO SOUSA CANDIDO

165 LEONARDO MATEUS SANTOS DOMINGUES

166 PAMELA FREITAS VIEIRA

167 JAIR ANGELO FONTANA

168 *MURILO ZOLI JOAQUIM

169 DAVID PEDRO BERALDO

170 *LEANDRO SHIDA

171 **JULIANA APARECIDA DE CASTILHO

172 BRUNO BLANCO GUEDES

173 ELOA DE LUCCA LEITE

174 AMANDA BUSSOLOTE DE ARAUJO

175 *MARIA EDUARDA DE ARAUJO

176 MONIQUE KAWELLY SILVA REZENDE DE BARROS

177 *ISABEL MANZANO MARTINS

178 *LIVIA VITORIA DOS SANTOS VALLEZI

179 MARCELO EDUARDO CORAT

180 *ELOISA MONTEIRO LOBO

181 *GUILHERME MOREIRA ALVES RODRIGUES

182 **CAIO HENRIQUE DA COSTA PERES

183 *JONATHAN MATHEUS SENHOR DA SILVA

184 TOMAS MALFATE CAPRINO

185 MATHEUS CRISTIANO QUINEIPP SILVA

186 GUILHERME CAMACHO ALVES

187 BRUNO FERREIRA DA SILVA

188 CATARINA MESSIAS ALVES

189 *BRUNO GRUNEWALD DIAS

190 GUILHERME ALMUSSA LEITE TORRES

191 FABIO KAZUHIRO SUGI MOGAMI

192 **BRUNA STEFANE RODRIGUES COELHO

193 *GABRIELA DE SIQUEIRA PINHEIRO

194 *GUILHERME DE OLIVEIRA ESTEVES

195 ALANA FERREIRA BARBERO

196 LUCAS DE MATTEO

197 DANILO RODRIGUES BIANCHIN

198 *AUGUSTO KENEDY MONTEIRO TORRES

199 *RAUL OLANDINI VARGAS DE OLIVEIRA

200 FLAVIO BRETAS DECAROLI SANI

201 ISABELA TEIXEIRA ALVES

202 ALEX MEI

203 **LEONARDO PIRES DE OLIVEIRA

204 RENAN GUIDA GOUVEIA

205 LARA MENDES DA SILVA

206 FILIPE FERNANDES CRESCENCIO

207 *LAIS DANIELI LUIZ MASSINI

208 *JULIA SERAFIM NOLASCO DE MORAES

209 *RAQUEL SANTOS ALVES BISPO

210 **CAMILA CRISTINA TOREZIN

211 ISADORA POIANA TERENZI FONSECA

212 *MARIA EDUARDA ISIQUE LODI

213 **IGOR HENRIQUE DA SILVA

214 JULIA GOMES TORQUESI

460

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

101 - Geografia (Bac/Lic) - integral - Rio Claro

class. nome

215 **TAIS TOMAZ TORRES

216 **KAUAN APARECIDO LEMES SOUZA

217 RAFAELA DOS SANTOS NEVES

218 *ARLINDO ALVES DE CASTRO JUNIOR

219 PRISCILA JUNQUEIRA COLOMBARI

220 VICTOR NATHAN DE MORAES

221 *BRUNA CRISTINA PERIPATO

222 **PATRICK ESCOBAR

223 **DIEGO DA SILVA COSTA

224 GUSTAVO MARTINS OLIVI

225 **AMANDA ANDRADE FERREIRA

226 *CARLOS EDUARDO FARIA

102 - Geografia (Bac/Lic) - matutino - Presidente Prudente

class. nome

1 KAIO HENRIQUE LOPES MADUREIRA

2 LEONARDO JOSE ACHILES RIBAS

3 YURI AKIRA CRUZ PRIETO HOJO

4 RENATA CRISTINA RIZZON

5 **ALLAN KADSON VALENTIMN ALVES

6 MATHEUS BUTTLER DE OLIVEIRA

7 MARIANA APARECIDA DA SILVA

8 VITOR RAFAEL SPIGUEL

9 JOAO PAULO DE SOUZA BUENO

10 FELIPE AUGUSTO SILVA TOLINO

11 BEATRIZ SOUZA ARAUJO

12 MATHEUS GEOLI ALBUQUERQUE

13 *SAMANTHA S L NOBRE DE OLIVEIRA

14 **ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS

15 *ALESSANDRO DE SOUZA FRANCISCO

16 REBECA TRINDADE DUARTE

17 VITOR BONATTO PAVIANI

18 *ARTHUR MIGUEL DE MACEDO LOPES

19 LUCIANO EIJI AIBARA PASCHOAL

20 ANA CAROLINA PICOLI SOTOCORNO

21 REINALDO CARDOSO ANACLETO

22 *WILLIAM MIYAKAVA

23 NOELLE VILAR SOARES ALONSO

24 *JOSE AUGUSTO DA CRUZ NETO

25 *FELIX PHIESK RABELO

26 *LETICIA CAMPOS BONCIANI GOMES

27 EDUARDO NARDEZ

28 *ENRICO PUPIM DA CRUZ

29 PAULO SERGIO AVANZI JUNIOR

30 RENAN TORRI FERREIRA

31 **HECTOR RAFAEL MARQUES BAEZ

32 BRUNA RIBEIRO CORREA

33 **GUILHERME DOS SANTOS SILVA

34 JULIA ZAVATINI SECCO

35 MAURICIO MARTUSEVICIUS

36 *BRUNO VICENTE DOS PASSOS

37 BEATRIZ MERCES DE SOUZA DOS SANTOS

461

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

102 - Geografia (Bac/Lic) - matutino - Presidente Prudente

class. nome

38 MARIA VICTORIA FRAZAO DO NASCIMENTO

39 IVAN FECHIO CAMARGO

40 **HEVELYN GALVAO ROSA DE CARVALHO

41 **TAIS SOUZA DA CRUZ

42 **BRUNO LOPES BENEDITO

43 MILLENA COSTA DE JESUS

44 ANA BEATRIZ FERRAIOLO DE SOUZA

45 **GLORIA KARINE VIEIRA COSTA

46 *MARIA EDUARDA GOMES DA SILVA

47 **ANA CAROLINA XAVIER CRUZ

48 *RHAABE SALES BARROS

49 *RAMON GOMES ROCHA

50 **TAINA CRISTINA PRATES DA SILVA

51 **MONIQUE COCCO TEIXEIRA

52 *CAIO VENICIO GOMES

53 *DANIEL JOSE DIVIESO RODRIGUES

54 **BEATRIZ SOUZA SILVA

55 **ALINE VITORIA MACIEL DE SOUZA

56 *ARTHUR LUIS PEREIRA DO AMARAL

57 **MATEUS HENRIQUE DA SILVA DIAS

58 NATHALIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA

59 *ALDO CORREIA PEDRO

60 *JOAO VITOR SILVA BUSQUETI

61 *LILIAN RAQUEL GOULART DE OLIVEIRA

62 *BEATRIZ MIOTTO DA SILVA

103 - Geografia (Bac/Lic) - noturno - Presidente Prudente

class. nome

1 LAURA DOS SANTOS GAIATO

2 THAIS JACINTHO BORGES

3 MARIA ISABELA DA SILVA GOMES

4 *JOAO PEDRO FELIPE GODOI

5 **LARISSA LOYOLA CAVALCANTI

6 **CAIO DA SILVA LOURENCO DE OLIVEIRA

7 LAERCIO YUDI W. SILVA

8 JOAO PEDRO PEREIRA CAETANO DE LIMA

9 *CAIO VINICIUS MARANHO

10 *FABRICIO DE PAIVA SILVA

11 LETICIA GONCALVES MARINHO

12 *LAIS HONORATO BRAZ

13 **MICAEL RODRIGUES DE CASTRO

14 *CAIO SANDRO LINS

15 *ISAAC EMANUEL AVELINO

16 GABRIEL SILVA MANTOVANI

17 *SONIA MARIANA DOS SANTOS REIS

18 **MARIA VITORIA SILVA

19 PEDRO LUIZ QUEIROZ PINA

20 *MATHEUS PARISE OLIVEIRA

21 JOAO LUCAS BARBAROTO GRASSI

22 LEONARDO MARCHETTI

23 *FELIPE ACHTER DIAS

24 *GABRIEL ANDRADE RAMALHO

462

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

103 - Geografia (Bac/Lic) - noturno - Presidente Prudente

class. nome

25 **PEDRO AUGUSTO BASILIO FERNANDES

26 **LUCAS PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA

27 *ALBERTO VERDERI NETO

28 LUCCA AGUSTINI SACCHI

29 WILLY KRUG NETO

30 *FELIPE RODRIGO DA PAZ PEREIRA

31 *MATHEUS CARDOSO RODRIGUES

32 **FELIPE RICARDO PEIXOTO DO CARMO

33 *WILIANS VENTURA FERREIRA SOUZA

34 **BRUNO MAGOTTI ROCHA

35 BRUNO PEREIRA CASE DOS SANTOS

36 *YGOR RAPHAEL DE JESUS MESQUITA

37 **ALESSON MANOEL DA SILVA BARBOSA

38 **RAFAELA DA SILVA REGO GOMES

39 *LAIDE LAURA SOUZA BESSA

40 *PAULO RICARDO DE MEDEIROS LEITE

41 **EDSON MARCELO OLIVEIRA SILVA

42 ANA CAROLINA MATOS DOS SANTOS

43 *LEONARDO NEVES DE CASTRO

44 *GUSTAVO FAVARO LOPES

45 *RAFAEL KOGA LUCAS

46 **GIULIA CAROLINE MELO VICENTE

47 **LUCAS PAULO BOSCARATO DA SILVA

48 **LEONARDO CRUZ MENDES DA SILVA

49 **GABRIELE CARVALHO GUIMARAES

50 **THAYS DE PADUA TEIXEIRA

51 **WESLEY CAIQUE E SILVA

52 **JOSE RAFAEL DA SILVA LIMA

53 **WADSON MAGALHAESDE LIMA

54 EDMAR DA SILVA

55 GUSTAVO R PETRUCELLI

56 RAFAELA DA CONCEICAO VIEIRA

57 **GEISYELI RAQUEL ALVES DE SOUZA

58 **MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS

59 *ACASSIA GOMES PERFEITO

60 **LUAN RIBEIRO

61 *KAYQUE VIRGENS CORDEIRO DA SILVA

62 *BRENO RUSSO NUNES

63 *FELIPE TROVANI ANTONIO

64 MAIRA VENTURA VIEIRA PEREIRA RIBEIRO

65 **NICOLAS THAUAN DA SILVA

66 **WESILEY OLIVEIRA NASCIMENTO

67 **GUILHERME TEIXEIRA DE LIMA

68 *EDINALDO MONTEIRO DE SOUZA

69 *EVERTON SIQUEIRA ROCHA

70 *GABRIEL RIBEIRO SALOMAO

71 **PEDRO HENRIQUE PORTO FONSECA

72 *LUANA SANTOS DA SILVA

73 *FLORINDA SOARES BENEDITO

74 *LORENA NEVES DE ARRUDA

75 VICTOR BARBOSA DA SILVA SOUZA

76 *PABLO WILLIAN RODRIGUES APRILI

77 *KAROLINE FELIX DE OLIVEIRA

78 *GABRIEL AGUSUTO FONTOLAN

463

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

104 - Geografia (Bac/Lic) - noturno - Ourinhos

class. nome

1 *JOAO PAULO RIBEIRO GAROZI

2 **IAN MATEUS VIEIRA RUSSO

3 ANA CLARA LEGNARO TIRADO

4 *CAROLINA SOUZA BRIZOTTI

5 **GILLES MARCOS DA SILVA CAETANO

6 BRUNA VENTURINI MORO

7 ANA CAROLINA TARGINO THEODORO E SILVA

8 **JADY GABRIELLE SILVA

9 GUILHERME VILCHENSKI SILVA

10 **DANIELA MOREIRA BASTOS

11 DIONATHAN MATHEUS CARNEIRO DA SILVA

12 MARCELA FABIANA RODGHER MAZZONI

13 ANA LUISA DE MELO ANTUNES DE AVILA

14 *TALITA SOUZA DA SILVA

15 LUIZ GUSTAVO SOUZA DA SILVA

16 MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA

17 **PAMELA ALVES FELIPE

18 *KADINE NASCIMENTO

19 MILTON DEL CHICO JUNIOR

20 *TATIANI GUERREIRO

21 CAIO MORENO DE ALMEIDA BERALDI NOGUEIRA

22 *DEBORA DE LURDES CALDERAN

23 **LAISLA CAROLINA DOS SANTOS CARDOSO

24 LETICIA MARIA RODRIGUES DE OSTE

25 **EDENIR BREDA DA SILVA

26 **LUCAS FLEURY M MORAES

27 *MARCOS DE OLIVEIRA

28 *MAX LUCAS GONCALVES DA SILVA

29 **JONAS SANTOS DE ANDRADE

30 **LIRIANE DA SILVA

31 RAYSSA DA SILVA GARROSSINO

32 *TAYNA ROMAO DA SILVA

33 *VITOR TASCA

34 *MICHELLY PIRES DA SILVA CAMARGO AMORIM

35 **AMANDA GUEDES FERREIRA

36 **ANA PAULA ANTUNES SANTANA

37 **LUARA DO REGO OLIVEIRA

105 - Geografia (Lic) - noturno - Rio Claro

class. nome

1 TOMAS OUN CHUL AN

2 RENATO STEFANI SILVEIRA

3 *GUILHERME MITSUO PASSOS MAEDA

4 FELIPE TONON YOSHIDA

5 *LEANDRO DI GENOVA BARBERIO

6 IZABELLA MANESCO BASTOS

7 *LARISSA SERPENTINI DE SOUZA

8 MILENA FILIER SURGE

9 GABRIEL DE SOUZA MELO

10 **JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS

464

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

105 - Geografia (Lic) - noturno - Rio Claro

class. nome

11 REBECA MEYER ISLER

12 **FELIPE SILVA SANTOS

13 **LUIS HENRIQUE BARBIERI DA SILVA

14 MARCOS ROBERTO VIEIRA FILHO

15 BIANCA GIORDANO SALGUEIRO

16 GUILHERME FABER

17 DIEGO AUGUSTO RIBEIRO TERUEL SALES

18 *GABRIELA APARECIDA COSTOLA

19 *THIAGO LITOLDO CORAT

20 *HENRIQUE DE ANDRADE TERTO

21 ANGELO DE MORAES VANSAN

22 **PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS

23 GUILHERME BARBI LOPES FERRAZ

24 **BRUNO FEITOSA PEREIRA

25 MATHEUS VINICIUS PINCELLI

26 FERNANDO MESQUITA JUNIOR

27 **LUIZ VINICIUS CARDOSO DE SENA

28 *ORESTES PAVAN

29 IAGO MENCHINI RAGASSO

30 GUSTAVO SOLANO

31 FELIPE DOMINGOS SILVA

32 **VINICIUS DAMACENO CERCHIARO

33 CELIA FERNANDA SAMPAIO RAIMUNDO

34 *CINTIA CORDEIRO MASSARUTI

35 IGOR DE OLIVEIRA RAMOS CAMPOS

36 **HELOISA ESTEVES DE SOUZA

37 *PAMELA VITORIA CATTAI

38 NATHALIA MACEDO MOREIRA

39 *SEBASTIAO DONIZETTI FARIA

40 ANDERSON GUEDES SOUZA

41 *RICARDO BARRETO JUNIOR

42 JOAO VITTOR DE MOURA BATISTA

43 *MAYARA FERRARI DE OLIVEIRA

44 **LEONARDO ROSA CRUZ

45 *KAROLINE BIANCA VENTORIN

46 *WILLIAM RICKY HABERMANN BENT GLORIA

47 CAROLINE GUTIERREZ RUZA

48 **ROBERT EDUARDO DOS SANTOS

49 *JORGE RAFAEL DA NOBREGA OLIVEIRA

50 **WESLEY MOREIRA BRAGA

51 *ISABELLA MARTINELI ROSSI

52 **AFONSO PEREIRA FERNANDES

53 *LUIS FERNANDO PIZZIRANI

54 *VICENTE SARDENHA FRANCISCO

55 *ESDRA RHAILA BARANEK DOS SANTOS

56 HENRIQUE SASS MENEGARIO

57 **LUESLEY LUIZ ALVES

58 **ARIANE DE JESUS PAUBLO

59 GUSTAVO ANTONIO ALVES DE SOUZA

60 MARIANA MASSIARELLI KASTEN

61 *MURILO MICHELS BARSI

62 **CELMA APARECIDA DIAS NEVES

63 **WILLIAN JOSE FERRAZ

64 **LETICIA SOCORRO NEVES

465

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

105 - Geografia (Lic) - noturno - Rio Claro

class. nome

65 BEATRIZ MARTINS MOYA

66 MAURICIO JOSE DA SILVEIRA BAUMGARTNER

67 *LIVIA DE OLIVEIRA MARTINS

68 **CARLOS EDUARDO DE PAULA SOARES

69 *MILENA ANDRADE DE ASSIS RIBEIRO

70 *JOAO VITOR MALTEZ SERAFIM

71 **TALITA BARRETO DE BARROS

72 **RICARDO LEME DE SOUZA

73 LUCAS CALORE HENRIQUE

74 SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA CATICE

75 *ALEX MORAES COSTA

76 *LUIS MANUEL CEPEDA TEIXEIRA

77 *SANDY CAROLYNY LOPES DA SILVA SCHNEIDER

78 ROBERTO DA COSTA CRUZ

79 **NOEMI NASCIMENTO MOEIRA

80 CAMILA POLIDO

106 - Geologia - integral - Rio Claro

class. nome

1 PEDRO LOURENCO DOS REIS

2 GUILHERME HENRYK BELTRAME BARBOSA BASTOS

3 JONAS WAGNER SOUZA OLIVEIRA

4 VINICIUS DE ALMEIDA SALLES PERROUD

5 *NICOLLI OCHI DUARTE

6 **THIAGO CARDOSO FLORENCIO

7 RICARDO SUTTI OLIVEIRA

8 CARLOS HENRIQUE SOUSA SOBRAL

9 GUILHERME LANCONI FERNANDES

10 FERNANDA SOUTO BARRETO

11 ALEXANDRE NASSER BROLEZZI MENEZES

12 FLAVIA CORREA FONTES

13 HEITOR KAZUO OHIRA

14 ANA LAURA GARCIA

15 PEDRO DE MEDEIROS CORREIA

16 JULIANA NOGUEIRA MONTEIRO

17 TIRZAH LORIATO MORAES SILVA

18 BRUNA VIANA SAMPAIO

19 GABRIEL GOLFETTI FERNANDES

20 VERONICA CARPINI MARINUZZI CUCURULL PUIG

21 MARCELO BOVI MUNHOZ

22 HELENA SIMOES PESCARINI

23 ELOISA PILON FRANCO DE CAMPOS

24 ALEXANDRE DAITI UENISHI

25 *LEONARDO GOMES DIAS

26 FERNANDA LOEBEL BRAIDO

27 *BEATRIZ CHRISTOFOLETTI

28 KENNY LEE

29 JOAO GABRIEL LAHOZ RINALDI

30 JOAO VITOR DE MORAIS OLIVEIRA

31 **IVAN SILVA CARVALHO

32 MILENA DE MOURA GONCALVES

33 MARIA LUIZA CUGNIER RIBEIRO

466

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

106 - Geologia - integral - Rio Claro

class. nome

34 JULIA SOLA VIANA

35 ADRIELI THALIA PEREIRA

36 TARCISIO MATTOS DELFINO

37 ANA CAROLINA ALVES DA COSTA

38 LAURA KIMIE ONOFRE TOMAOKA

39 RAFAEL JACOBINA LONGATTO

40 ANA FLAVIA DA SILVA ARAUJO

41 **EMERSON ROCHA PEREIRA

42 *RICARDO BOER AGGIO

43 **MATHEUS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

44 IVAN RIZZI GRECCHI

45 LETICIA SCHNEID LOPES

46 PLINIO FRANCISCO DOMINGUES DE OLIVEIRA

47 LUIS FERNANDO NABOR DA SILVA

48 WILLIAM ANDREW KRIEGLER

49 ALISON BARBERIO MENDES

50 MATHEUS MONTEIRO BITTENCOURT

51 TIAGO SATOSHI OBARA

52 MATHEUS LIMA SANTOS DE SOUZA

53 JOAO VITOR DE FARIA ALVES PINTO

54 **ARIANE DE SA LANDIM

55 **BRENDA GAIA DE CARVALHO FEITOSA

56 THAYLA NESPOLA DE OLIVEIRA

57 **MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA

58 TADEU PIERETTI JULIAO

59 KEVIN HYSLOP

60 DOUGLAS BAZO DE CASTRO

61 VITORIA BRITES PAULINETTI

62 GABRIEL MARTINS CHINEN

63 FELIPE DE MOURA COELHO

64 *THAIS NAOMI MATSUI

65 LAIS DI PIETRO HILDEBRAND

66 VINICIUS DE QUEIROS PEREIRA

67 *VITORIA LAUDARES ANSANI

68 THALES MIORANCI DE REZENDE

69 ITALO AUGUSTO DE ALMEIDA MOREIRA DIAS

70 RICARDO BOTTER RUAS

71 PEDRO AURELIO VIEIRA BAMBERG

72 VELDA FRAGA FARAH BARROS DO NASCIMENTO

73 FABRICIO DE AMORIM ALMEIDA

74 **GILMARA LUIZA DE OLIVEIRA

75 *FELIPE DE ARAUJO RIBEIRO

76 YURI ALEXANDRE F DA CRUZ

77 CAROLINE BUENO

78 MARIO SANTOS DO NASCIMENTO

79 AMANDA ANDRADE DE SOUZA

80 LIVIA BROCHI NASCIMENTO

81 GABRIEL F. R. MACIEL E BASTOS

82 BRUNO BORGES MACHADO

83 GUILHERME FERNANDES SOUZA

84 BARBARA DOS SANTOS RAMIREZ

85 *GUILHERME BATISTA DE ALMEIDA

86 ROBSON EDUARDO DE SOUZA

87 *YSABELLA VISINHO DOS REIS

467

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

106 - Geologia - integral - Rio Claro

class. nome

88 EDUARDO LAROTONDA TELEZYNSKI LOPES

89 MARIA EDUARDA OLIVEIRA RIBEIRO

90 LEONARDO LOPES FUENTES

91 LUISA GAVALDON PEREIRA

92 *PRISCILA FIGUEIREDO RODRIGUES

93 *BRUNA NOVELLO FERNANDES

94 PEDRO HENRIQUE FRIAS BATISTA

95 LEONARDO CUNHA BARCI

96 MATHEUS LANDIM VIEIRA

97 GABRIELA DE GRAZIA FARIA PERES

98 CAIO GUIMARAES MURILLO ZAMORA

99 BIANCA CAMACAM DE MORAES

100 *KATARINE COSTA LACERDA

101 HENRIQUE BARBOSA ZEM GIMENEZ

102 VICTORIA CRUZ STORACE SILVA

103 GUILHERME BELEZINI

104 ANA CAROLINA DE SOUZA LIMA

105 LARISSA YAEMI KIYOTANI

106 WESLLEY RODRIGUES DE SA

107 **BRUNA DE ABREU

108 MATHEUS VIEIRA PEREIRA RODRIGUES

109 MARCELO DA SILVEIRA TORTOLERO ARAUJO LOURENCO

110 FABIO CARVALHO LINS

111 MARIANA SANTANA DE ALBUQUERQUE MAIA

112 MURILO YUDO COSTA

113 *CIRIA SALVADOR MURRAY

114 *JOAO VICTOR GRELLA

115 GUSTAVO SILVA DE SOUZA

116 FELIPE AUGUSTO HARTMANN FRANCO TEIXEIRA

117 JAC EMMANUEL DE MENEZES VAIDERGORN

118 LETICIA SILVA DA CRUZ

119 **MICHELLI HORA DE JESUS

120 **NATHALIA ALVES WEIGEL DE ARAUJO

121 PEDRO HENRIQUE HOKAMA

122 THALES FREITAS TANDEL

123 VICTOR HUGO OLIVEIRA AFFONSO

124 VINICIUS MARQUES MONTEBELLO

125 *BARBARA BALTHAZAR CORREA

126 WILSON DE LIMA GOMES JUNIOR

127 FERNANDA ASSEFF MENIN

128 PEDRO PEREIRA JUNIOR

129 *LUIS FELIPE BRUNO LOCATELLI

130 *SAMARA MELO DE AGUIAR

131 *ISIS SAYURI NAGASSIMA

132 FLAVIO AUGUSTO MIRANDA VIEIRA

133 LARA CHIOZINI DE SOUZA

134 DANIEL CABRERA

135 **TAMIRES DE SOUSA SILVA

136 JOAO SANTANA MORAIS

137 **ISABELLA RODRIGUES FRANCISCHETI

138 *RHAFAEL WILLIAN ZAMINELI

139 **ISABELLA CRISTINA FERREIRA DE FREITAS

140 MATHEUS HENRIQUE PRADO

141 LUCCA MUNHOZ DOS SANTOS

468

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

106 - Geologia - integral - Rio Claro

class. nome

142 ANDRE ELI CROZATTI

143 THOMAZ EDISON MENDES DA SILVA

144 ISABELA GUIMARAES DE ARAUJO

145 **BRUNA DA SILVA BARBOSA

146 THAYNA STEFANIO PAZETO

147 GUILHERME AUGUSTO THEODORO DA SILVA

148 CAIO DOS SANTOS PAZ

149 **LETICIA DE MELO FERNANDES

150 **ALANA DOS SANTOS MENDES

151 LEONARDO BENTIVOGLIO YOSHITAKE

152 RENAN SILVA FIORE

153 **JOAO GABRIEL NICOLAU CHAGAS

154 SAMANTHA VIEIRA LANZELOTTI

155 LUCAS EDSON ROTATORI

156 *ROBERTO ANDRADE SANTOS

157 *EMILLY CRISTINA CALADO DE BARROS

158 ENZO CARRARA MORANDINI

159 **BRUNA NUMERIANO DA SILVA LIMA

160 HEITOR COUTRIM BUENO

161 **ARAIENE PERES PEREIRA

162 MARIANA MONTEIRO DO VALE

163 VINICIUS SOUZA VIANA

164 VICTOR RABELO RODRIGUES

165 **JULIA GOMES BORCATO

166 **MAYCON FERREIRA

167 WILLIAN DUBOIS GOMES

168 *GUILHERME MORAES GUZZO FALARARA

169 DMITRY ANTOKIN

170 **RICARDO MENDES SHYU

171 *GUSTAVO SOLDADO PERES

172 LORENZO TEBALDI CAPELANE

173 ALENE FERNANDES

174 YOHANA AGNES PERUZZO DE MELLO

175 **MILENA EVELYN DOS SANTOS

176 PEDRO COSTA ERTHAL

177 CAROLINA FRESCA ALVES

178 THAIS SEABRA BATISTA

179 EDUARDA IDALINA FURGERI

180 LUCAS FRANHANI ALEXANDRE

181 HENRIQUE SVOLINSKI

182 JOAO VICTOR OLIVEIRA CUNHA

183 LEONARDO LEITE

184 ALEXANDRE BERTIN

185 RAFAEL NECER

186 **GABRIEL BARROS TRUNKL

187 LEONARDO MARTINI MATHEUS VIEIRA

188 VIVIAN ELLEN FAZZERI DE ALBUQUERQUE TORRES OLIVEIRA

189 *EVERTON GALVAO FEITOZA

190 TAINA ARAUJO

191 ANDRE PETRUSKEVIC TAVARES

192 **MARCELLY BEATRIZ DE SANTANA SILVA

193 *SUYANE LEANDRO DA SILVA

194 MAYSSA MATTOS MOTA

195 JULIANA PALMEIRA GARCIA

469

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

106 - Geologia - integral - Rio Claro

class. nome

196 VICTOR HENRIQUE PRATAVIEIRA GARCIA

197 FRANCINI ALES PETROLI TOMIATI

198 CAROLINE DE FRANCA STEIN

199 MATHEUS SOUTO BARROS CAVALHEIRO

200 *ANDRE RONALDO ALVARENGA FILHO

201 CAMILA PINTO

202 **CARLA CRISTINA FARIA DE ALMEIDA

203 GABRIELA LIMA CHERUBINI

204 **MARCIA GABRIELLA MARTINS SANTANA FERREIRA

205 **CINTHIA LOPES CARNEIRO

206 *HENRIQUE VIOLA CHAGAS

207 VICTOR HORCEL FELICIANO SILVA

208 *LUCAS RIBEIRO BRASIL

209 GABRIEL FERNANDO PIANTOLA

210 *JULIA VIEIRA SANTO

211 *DANIEL VICTOR PELLONI

212 *MATHEUS DO AMARAL

213 *NATHALIA ROCHA AMORIM

214 *RICARDO MAXIMILIANO DA SILVA

215 **MICHELE JESSICA TEIXEIRA ESTRADA

216 RODRIGO RIBEIRO ROSSI

217 CAIO HENRIQUE CAGALE ASSALIN

218 CHRISTIAIN IDALGO PERES

219 ISABELA MALOSPIRITO VILLENS

220 BRUNO HENRIQUE CRIVELLI

221 JOAO VITOR MINORU ADATI

222 *REGINALDO MOLKA JUNIOR

223 RAFAELA CASONATTO DELLA COLETTA

224 ARIANE VICENTE

225 VINICIUS TUNES

226 PRISCILLA ALINE SANGRA ORDONEZ

227 *MARCELO GONCALVES KEESE

228 VANESSA FARIA BOHRER

229 *BRUNO HENRIQUE VALDAMBRINI VIEIRA

230 **VITORIA REGINA SILVA MACHADO

231 JULIANA MENEGHEL DE OLIVEIRA

232 **KAMILA VIANA PRESTES

233 PEDRO HENRIQUE BATAGLIA SILVA

234 MATEUS DUARTE SEGISMUNDO

235 MATHEUS CHEQUINATO LIMA DE MAURO

236 *VICTOR CEZAR LEANDRO DA SILVA MARTINS

237 MARCELLA MIRON CORDA DE OLIVEIRA

238 *TALITA ALESSANDRA DE OLIVEIRA

239 LEONARDO CESAR DE OLIVERIA SANTOS

240 RAFAEL CORSI AMADIO

241 VINICIUS BELCHIOR DE JESUS RAMOS

242 *JOAO VICTOR PEZZOLATO SALLA

243 NICOLE DA SILVA FURTADO

244 ANA BEATRIZ ROSA DE MORAES

245 **JULIA CAMILA RIBEIRO

246 DANIEL SANTI FERNANDES

247 **EMILY RUFINO

248 MARIA ALICIA PACHECO

249 *PEDRO HENRIQUE LEITE YOKADA

470

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

106 - Geologia - integral - Rio Claro

class. nome

250 *ALEX BALBINO DA SILVA

251 *LETICIA FRANCA CAMPOS

252 *KANANDRA CARVALHO BITENCOURT GARCIA IZEPPE

253 **GABRIELLE UBALDO CELOTO

254 **RHAUANE SHAYENE DIAS FARIAS

255 MARCEL VIEIRA DE BRITTO

256 *PAULO HENRIQUE RAMOS LEVORATO

257 MARIO JORGE RAMOS DOS SANTOS

258 *ANA BEATRIZ APARECIDA MARCASSIO

259 *GABRIEL DOS SANTOS SOUZA

107 - História (Bac/Lic) - matutino - Franca

class. nome

1 LAURA ABRAHAO INTRIERI

2 MELANIE CRISTINE DA SILVA

3 JULIA HARUMI HAJI

4 LUIZA EDUARDA MIRANDA

5 ULISSES MARQUES ROCHA FRANCO

6 FERNANDA REIS DA SILVA

7 CELSO MORAES NOVO JUNIOR

8 LUCA RODRIGUES ACQUAVIVA

9 HUGO TADAO BEKER

10 NATHALIA RODRIGUES DOS SANTOS

11 BEATRIZ FEFFERMANN DARIN

12 GABRIEL BAROZA SANTORO

13 BRUNO AURELIO BASAGLIA BORGES

14 MARIA JULIA CASARINI MARCHIORI

15 SOFIA LIMA LADEIRA

16 HEITOR BETTONI VINCENZZI

17 LUANA BRUNO DA SILVA BELLINI RAMOS

18 PEDRO FIGUEIREDO NOGUEIRA

19 JOAO VITOR MARCON CAMARGO

20 BEATRIZ GASQUES FAVILLA

21 CAROLINE AZEVEDO DOS SANTOS

22 GABRIEL SALVATTI ZANUNI

23 CAMILLA CRISTINA SPOSATO LOUZADA

24 **PHILLIPE FERREIRA LIMA

25 FERNANDO ROMANO CARVALHO

26 BRUNO AUGUSTO IANEGITZ ARAUJO

27 JADE MIRANDA BECARI

28 TAYNAH HENTRINGER SANTOS

29 KAUE SOUZA MARTINS

30 GABRIEL REGINATO MARIA

31 BENJAMIM SENA DA SILVA

32 ALIFER APARECIDO PINTO GOMES

33 RICARDO ROMERO DE OLIVEIRA NOGUEIRA

34 THAIS DE ALMEIDA RODRIGUES

35 FELIPE DE SIMONE ALBORGHETI

36 MATEUS DA SILVA MONTEIRO NOGUCHI

37 ELIAS JOSE ALMEIDA CHAVES

38 LUANNA KAORI CORREIA

39 MATEUS CAMPOS DE ALMEIDA FERREIRA

471

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

107 - História (Bac/Lic) - matutino - Franca

class. nome

40 LUIZA STRADIOTTO

41 **GUSTAVO STEFANINI BARBOSA

42 ISABELLA AUGUSTA OLIVEIRA FERREIRA GONCALVES

43 FELIPE BASSO FERREIRA SILVA

44 *GUILHERME CAVALCANTI BARBOSA

45 GIOVANNA FERNANDA GREGORIO

46 DANIEL FREITAS PORTO

47 OSCAR PRECINOTTO NETO

48 RAMON ROMEIRO ZANIRATO

49 LARISSA PIRES CARNEIRO

50 ISABELLE ANDRIOLLI

51 MARCELO CORDONI BELLOTTO FILHO

52 ANNA BEATRIZ SILVEIRA CASSIANO

53 ANA CAROLINA RODRIGUES HOFF PEREZ

54 LUIZA CANATELLI RODRIGUES

55 **ANA CAROLINA SALMONT RODRIGUES

56 MARILIA TOFANETTO ALVES

57 *LAURA DUARTE OZELIN

58 NATHAN PENNACCHIONI

59 LUCAS HIDEO SAGAWA

60 JULIANE CAVALCANTE

61 LUCAS MONTEIRO DE LIMA

62 LUCAS DE OLIVEIRA STELLA

63 DANIEL BRANQUINHO GOMES

64 GABRIEL LUIZ DE BRITO PEREIRA

65 BIANCA CORADIN BENEDETI

66 *ERIC CYON RODRIGUES

67 LUCAS OLIVEIRA RIGUE

68 HELOISA MANZI VALERIO

69 GABRIELA YUMI URAZAKI

70 *LUANA DE FREITAS LEAL

71 VITOR QUARANTA SANTOS

72 BRUNO DE OLIVEIRA CESAR LEAL

73 PEDRO GIROL RAMIRO MADEIRA

74 LUAN HENRIQUE BAILLY

75 GEOVANA SILVA CARVALHO

76 JULIANA SILVEIRA LEITE

77 SOFIA APARECIDA LEMES

78 BEATRIZ CARNEIRO REBOUCAS MARINHO

79 JULIANE DE ALMEIDA SILVA

80 ARTHUR REZENDE CARNIERI

81 AMANDA MURO BARRETTO

82 EDUARDO CAPELI DE OLIVEIRA

83 JOAO GABRIEL DA SILVA

84 **ANA MIRIAM DA SILVA SANTOS

85 *FELIPE EDUARDO DE ARAUJO CASSANHO

86 GIOVANA SOUZA GUIMARAES DO NASCIMENTO

87 HENRIQUE MIYAI RODRIGUES

88 VITOR GOTTARDO

89 CAIUS COSTA AMARAL DE SOUSA

90 JULIO TRALDI PERUSSI

91 JOSE CESAR FERNANDES GOMES

92 IZADORA FERREIRA PEZZOPANE

93 VITORIA DE OLIVEIRA PEREIRA

472

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

107 - História (Bac/Lic) - matutino - Franca

class. nome

94 *KETLEY ROBERTA TEIXEIRA

95 LORENZO DE MARTINIS

96 JOAO MIGUEL NAYME

97 JOAO HENRIQUE REIS ZAGO

98 LUCAS FORTUNATO DE SOUZA

99 JOAO VICTOR FIDELIS BELLUZZO

100 LAURA MONTEALTO

101 **DOUGLAS VIEIRA ROCHA

102 *MARIA CLARA BOTELHO DOS REIS

103 JULIANA CRISTINA PIO

104 FRANCISCO SOUZA SILVEIRA PEDREIRA

105 GABRIEL DONIZETTI FERREIRA SIMIONATO

106 DENISE BITATI PENHA

107 LETICIA VICTORIA RODRIGUES BARBOSA

108 *FELIPE CECATO SOARES

109 JOAO VITOR ARANHA

110 CAIO THEODORO DE CARVALHO

111 *JAQUELINE DE ALCANTARA RIBEIRO

112 MARCEL SPROESSER MATHIAS

113 RICARDO PERES BORGES

114 *ISABELA DE LORENA ZANIBONI

115 *KEVIN LUCAS ALVES VIEIRA

116 **MATHEUS ALVES SAMPAIO

117 GABRIELA SOUZA ALKMIN

118 GABRIELA DE MEDEIROS MELLO

119 BEATRIZ JANKU ACHCAR

120 JOAO MARCOS BORGES BELLONI

121 *TULIO MARTINS RIBEIRO

122 GIOVANNA BORDONAL GOBESSO

123 GUILHERME VITORIANO PEREIRA

124 **GABRIELA LIMA SILVA

125 FABIO GUERINO DE CASTRO

126 MARCELLA GERMANO

127 MARIA CLARA LUNARDI

128 RICARDO COSTA ALTENFELDER SILVA MESQUITA

129 VICTOR CUNHA MELO SILVA

130 SOFIA GIGLIO PIRES

131 GABRIELA OLIVEIRA DE PETO

132 LARISSA LEITE

133 JOSE MARIA CASQUERO RUIZ FILHO

134 PALOMA CABRINI ARAUJO

135 *VITOR SOUSA DIAS

136 GEOVANA BELLATO DE MALTA

137 DALTON CRUZ

138 YARA LEAL MATHEUS

139 GUSTAVO UBAID PEREIRA

140 **WESLEY SILVA TRINDADE

141 PAOLA MICOTTI

142 AMANDA RIBEIRO KNAPP ALVES

143 **LARYSSA TOMAZ ALVES

144 ATTILIO FAVORETTO BRAGHETTO

145 CAMILA ANDRADE ZANIN

146 SAMUEL JULAIN PELAQUIM

147 **ALVARO MIGUEL FERREIRA MARTINS

473

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

107 - História (Bac/Lic) - matutino - Franca

class. nome

148 JOAO AUGUSTO TOZZI JUNIOR

149 LUIGI GARDESANI FERNANDEZ

150 ANA LUIZA DA MATA C.

151 *VANESSA ANDRADE DA SILVA

152 THALES CARLOTO BARROS ARAUJO

153 GIOVANE GENOVEZE DE OLIVEIRA

154 *LUISA MARIA SEGALLA GOMES

155 RODRIGO DE OLIVEIRA CURRIEL

156 JULIANA MARINO MENINO

157 JOAO VITOR REIS BANZI

158 GUSTAVO AVEIRO DELLA MOTTA

159 CECILIA NEVES CERVILHA

160 MARILIA FABIANO RONCATO SAGULA

161 *GUILHERME DE SALVO REVOLTINI

162 **CLEBER DELMIRO MOREIRA

163 TATIANE PASSARINI SOUSA

164 PEDRO AUGUSTO KILSAN DE ASSIS

165 HENRIQUE PINHERO JUDICE MENEZES

166 MARIANA DE OLIVEIRA MELO

167 JAQUELINE BARRETO ALCANTARA

168 *NICOLI SILVA SUMAN

169 **IRIS GOMES BERNARDES DA ROCHA

170 *LUCAS DE OLIVEIRA MERINO

171 *JOAO LUCAS RIBEIRO TONIN

172 LUIS GUILHERME MEDEIROS DE FARIAS

173 EDUARDO BALDO TOSTES

174 RAFAELA CECCHI

175 **INGRID LUIZA GONTIJO SILVA

176 RAFAEL POLOTO MARTUCCI

177 CAROLINE HENCKLEIN

178 **ANDRE POMPOLINI DA CRUZ

179 *JOSE PEDRO ANDREOLLI PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

180 MARIA LAURA MARTINS RODRIGUES TOGNON

181 GUSTAVO DE CAMARGO SCHNEIDER VIEIRA

182 NATHALIA IZIDORO DOS SANTOS

183 JOAO CARLOS DE SOUZA

184 **JONAS BASILIO BARBOSA

185 *YAN PRADO FREITAS

186 THAINA TOMASELLA JOHANSSON

187 *MANUELLA LEITE NEPOMUCENO

188 LUCAS QUEIROZ ROZENDO

189 GIOVANNA RODRIGUES MOLINA

190 **LUIS ANTONIO CARDOSO

191 NATALIA TOSTES DE CASTRO

192 LARISSA GALENDE GUIDOLIN

193 JULYA PERRUD DAINEZ

194 BRUNO HENRIQUE MIQUELUTTI

195 JULIA HOPPMANN CAMPAGNA

196 ELISA LEVI COSTA SOUSA

197 ISADORA BUENO SILVA

198 LUISA FERREIRA BERNARDES

199 *PEDRO ROBERTO RIZZO TRISTAO

200 *EDISON ROBERTO MENDES

201 **BIANCA DE MORAIS LIMA GARCIA

474

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

107 - História (Bac/Lic) - matutino - Franca

class. nome

202 RENATO CACAO RIBEIRO

203 GIOVANA LEMES CAMPOS

204 GABRIELA BORDINI COSTA

205 *GIOVANA FURCO SIQUEIRA

206 **WILSON APARECIDO ORSALINO JUNIOR

207 *MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS

208 DANIEL RAMOS CANDIDO ROSA

209 *KAIQUE DA SILVA ASSIS

210 *LEONARDO FREITAS OLIVEIRA ALVES DE MEDONCA

211 BARBARA LEONARDI RODRIGUES

212 *LEONARDO PEREIRA DANTAS

213 MARIA EDUARDA DE MORAES BELOTTI

214 **ANDRE LUIS NUNES

215 *ADRIANA SAMPAIO CAMPOS

216 VICTOR GUILHERME PEREIRA DA SILVA

217 *IZADORA ARCHIOLLI

218 LAIS HYPOLITO

219 PIETRA BERTONHA DOS SANTOS

220 **LUIZ FERNANDO COSTA PAIXAO

221 NICOLAS RAFAEL CRUZ MORALES

222 *JOAO VICTOR PONTE

223 HENRIQUE MALDOTI

224 *EDUARDO LIMA DE SOUZA

225 VINICIUS RODRIGUES CINTRA ARMELLINI

226 LETICIA FREIRE FORCHERO

227 DANIELA CREPALDI MOLAS

228 MATHEUS ONGARO RODRIGUES SOUZA

229 LETICIA DE OLIVEIRA ROSA

230 REGIANE GONCALVES BASTOS

231 REBECA LIASCH

232 VITORIA LUCIA MACHADO DA SILVA

233 *GABRIELLE CRISTINA NEVES MACHADO

234 NATHALIA FERREIRA DA SILVA

235 *DOMINIQUE TAMIE OHKI

236 LUANA FERREIRA CARVALHO

237 *EMILLY APARECIDA DA SILVA LEITE

238 MARIA JULIA COLETTA SARTORI

239 *LARISSA BARBARA MASSON

240 **ISADORA MARIA OLIVEIRA TRISTAO

241 *AMANDA FARIAS SISCON

242 *JESSICA AMORIM RIBEIRO

243 *VITOR CORRADINI

244 *DEBORA CRISTINA ARAUJO

245 ISABELA MILENA NEVES RIBEIRO

246 *CAMILA APARECIDA BALDO

247 *TALITA RIBEIRO DE SA

248 *CAMILA MACHADO RAMOS DE CASTRO

249 *THAIS LEMOS ELIAS

250 JULIANA PEIXOTO GUARDINI

251 LUCA LEITE

252 VICTOR VALENTIN PASCUI

253 GUILHERME RIBEIRO TITO COELHO

254 **LAURA DA SILVA COSTA

255 LETICIA ASAMI MAKINO

475

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

107 - História (Bac/Lic) - matutino - Franca

class. nome

256 ALEXANDRE JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA

257 *VIVIANE SANTOS DE ARAUJO

258 **ISABELA TOMAZ DE MELO

259 MATHEUS GUARIGLIA DE SOUZA

260 LUIS HENRIQUE AGUIAR

261 **FERNANDA BARROS DA SILVA

262 **LEILA MORAES SANTOS

263 **AUGUSTO ZACARIAS CORREA LEITE

264 *GABRIELLY FERNANDA DA SILVA

265 *ROBERTO JUNIO MARTINASSO RIBEIRO

266 *OTAVIO HENRIQUE TOCCI MASSARICO

267 **LARA CRISTINA EMIDIO

268 **ANA BEATRIZ SANTOS

269 ANA CLARA DE BRITO NACHBAR

270 MARTA DOS SANTOS WATANABE

271 **VINICIUS GABRIEL VIANA DE SOUZA

272 *MARCOS VINICIUS ROSSI

273 ALEXANDRE WEBER LUTKE PEREIRA

274 *GUSTAVO HENRIQUE BALTER BORTHOLIM

275 JOAO PAULO NASCIMENTO

276 *GABRIEL RODRIGUES ANGELI

277 ANA CLARA METZKER

278 *MURILO DE ASSIS MENDES

279 **ALEXSANDER JUNIOR DA SILVA

280 **DANILO COGHI MARTINS DOS SANTOS

281 BRUNA DE CASTRO FORTUNATO PEREIRA

282 CELINE APARECIDA VILELA DE ARRUDA

283 *IASMIM BERANGER

108 - História (Bac/Lic) - noturno - Franca

class. nome

1 TULIO TOMAZ RICHINHO

2 JOAO VITOR BORBA DE ANDRADE

3 JULIA CARLONI DA SILVA

4 VINICIUS CATAN DE SOUZA

5 *ALINE PEREIRA MARTINS DE CAMARGO

6 LUIS FELIPE MORANDINI CALDEIRA

7 ROBERTA MAYUMI KUABATA

8 JOAO MARCOS CILLI DE ARAUJO

9 *BRYAN MATHEUS DE SOUZA

10 ARIEL CARLOS FERNANDES LEANDRO

11 ANDRE VICTOR MISTIERI TRINDADE

12 GABRIEL LOPES

13 VITOR MASSAO SUGAI

14 BRENO TANGE RAMOS

15 AMANDA GONCALVES RODRIGUES

16 *BEATRIZ GALLARDO CALDERON

17 **JULIA CRISTINA DE SOUZA LIMA

18 *ALEXIA MARIA NOTARIO DO NASCIMENTO

19 *ARIEL GARCIA RACHED

20 PEDRO ARAUJO DIENESC

21 GIOVANA CASTRO LEITE

476

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

108 - História (Bac/Lic) - noturno - Franca

class. nome

22 ITALO R. BORTOLOTO

23 MATHEUS CRUSCO DOS SANTOS

24 LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST FILHO

25 FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA

26 *SABRINA NATALIA ARRUDA

27 *VICTOR SALESCARRINHO

28 MATTEUS FERNANDES NOGUEIRA MAIA

29 ELEONORA RICCI GRANEIRO

30 *ANA FLAVIA DO NASCIMENTO

31 BEATRIZ BERNARDINO BUCCIOLI

32 *HENRIQUE MIGUEL DE OLIVEIRA CRONATO SANTANA

33 NUBIA CAPRONI NORBERTO

34 LUIS MATHEUS DE ANDRADE

35 CAIO MIRANDA DE RESENDE SILVA

36 AUGUSTO RAMOS CARNEIRO

37 GABRIELA BOLLIER GALLO

38 PEDRO RIBEIRO DE BARROS

39 **JULIA AQUINO

40 GUSTAVO CORRAL REZENDE

41 ISADORA DOS SANTOS SILVA

42 LEONI PASSOS MAIA

43 **THIAGO PERES RODRIGUES

44 *EDEQUITE JOSE DA SILVA JUNIOR

45 IGOR ALMEIDA ROSEIRO

46 GIOVANNA NELDA VACCARI BONGETTA

47 *ANA PAULA MARIANO RODRIGUES

48 **CRISTIANO BATISTA ALVARENGA JUNIOR

49 *YCARO MATHEUS ANDRADE DE CASTRO

50 MURILO RABELO BIAFORA

51 GABRIELA DE MIRANDA PADIN

52 *MAXIMILIANO DOS REIS MOURAO

53 VITOR RIBEIRO FERNANDES DE OLIVEIRA

54 **LUCAS DOS SANTOS ANDRADE

55 NAIMI FERREIRA OKENER

56 CECILIA MIANOVICHI DE ARAUJO

57 VITOR BAREA RABELLO

58 GUILHERME FELTRIN MELENDRE

59 *HENRIQUE BONINI GOUVEA

60 ARTHUR FERREIRA OKABAYASHI

61 *ARTHUR VALADAO GONCALVES

62 GIULIA CRISTIANO

63 PRISCILA FIEDLER RAMOS

64 FERNANDA SALMAZO PEREIRA

65 **JOSE HENRIQUE TOBIAS PEREIRA

66 **ALINE TATIANE SILVA DE ASSIS

67 *DERICK IAN SIQUEIRA

68 *VINICIUS MISSIAS BARCALA

69 ISABELA RAIELE CARVALHO GARCIA DE LIMA

70 PEDRO PHILLIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

71 GABRIEL FERNANDES FERREIRA

72 **JULIANA OLIVEIRA BISPO

73 *LUANA ALVES DA SILVA

74 WILLIAM DE MELO SANTOS

75 **ERIC DA CRUZ DOS SANTOS

477

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

108 - História (Bac/Lic) - noturno - Franca

class. nome

76 *RAFAELA DIAS LOURES

77 *ALINE DOS SANTOS FRANCO DE CAMARGO

78 ANA MARCIA SPANGHERO

79 *CYL FARNEY DONIZETI ERRERA JUNIOR

80 **JORGE LUIZ DOMINGUES DA SILVA

81 LEONARDO DE ALBUQUERQUE RUIVO DUARTE

82 *PEDRO VINICIUS LEME DOMINGUES

83 *GABRIEL CAMPOS CARDOSO

84 LAURA LOUZADA DE MENDONCA

85 MARCELO IVO DE MEDEIROS HENRIQUE DE PAULO

86 *KLEBER PEREIRA CINTRA NETO

87 CAROLINE BORGES DE SOUZA

88 *FELIPPE ADRIEL DE SOUZA

89 **PETHERSON BORGES COIMBRA DE CARVALHO LEAO

90 FELIPE GOBATO SOUTO

91 *LUIS PAULO FELICISSIMO PAGLIONE

92 LUKAS FURNO DE ALMEIDA IMAMURA

93 LUIZ MARCELO LIPI FILHO

94 *THAILA CRISTINA DOS REIS

95 *BEATRIZ FERNANDA KOREIAS OLIVEIRA

96 **LARISSA BEATRIZ DOS SANTOS

97 LAURA MAGRO PEDRASSOLI

98 *BARBARA APARECIDA COSTA FALLEIROS

99 *RENAN BORGES DE OLIVEIRA

100 *LETICIA ELIAS BERNARDES

101 *ALEXANDRE JUNIOR MARINHO

102 *DANIELE PIOVESAN

103 BRENDA GALHER MANTOANI

104 *GABRIELA OLIVEIRA GUIRALDELLI

105 **ADRIELLY TOMAZIA COSTA

106 GABRIELA FLORES BARBOSA

107 JULIA BERINGUELLO GARCIA

108 MATHEUS HARIKI VERZEGNASSI LOPES

109 **ANDERSON MACHADO DA SILVA

110 ESTEVAM DE SOUSA PAYAO

111 *VINICIUS YUKI ISHIBASHI SUQUENO

112 *MATHEUS SANTOS DA COSTA

113 *GUSTAVO VALENTE DE OLIVEIRA

114 ALEXIA BARBIERI SOARES PINHEIRO DO PRADO

115 **ELLEN AVILA DOS SANTOS

116 *WILSON ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR

117 *GABRIELA KAREN LUCHETTI

118 MATHEUS POLITO MONTEIRO

119 *LAUANA PEREIRA DAMASCENO

120 MARIANA KOPPE CHINELLATO

121 *GABRIEL DO NASCIMENTO BARBOSA

122 AMANDA BARLATI ALVES

123 *LUANA PRUDENTE

124 *RAMON ALVES DOS SANTOS

125 IGOR OLIVEIRA DO NASCIMENTO

126 LUCAS CONRADO CARLOS

127 LIGIA MARIA SILVA E GUSTAVO

128 SAMANTHA HARUME FIGUEIREDO INOUE

129 BRENO PEINADO LIMA

478

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

108 - História (Bac/Lic) - noturno - Franca

class. nome

130 **FRANSUELY DE JESUS SARAIVA

131 **WESLEY TIGRE SANTOS

132 *CAROLINE RENATA DE SOUZA PINTO

133 AMANDA CAROLINA ALVES NASCIMENTO

134 *ROGERIO HENRIQUE ANDRADE

135 *VICTOR KOSICOV PERUGINI

136 **IGOR MORAIS DA SILVA

137 **ADRIELE CAROLINE BEDIM

138 ANNA CLARA DE CARVALHO CAMPOS

139 *BRUNO VINICIUS RODRIGUES

140 GISELY RODRIGUES SERRANO

141 LARISSA MARIANO REIS

142 JOAO VICTOR TUCKMANTEL DE AZEVEDO

143 *VALTER MOACIR CONSIGLIO ALVES

144 VINICIUS ALCARA DA SILVA

145 *LAIS BRUNELLI RIBEIRO

146 *JULIANA RODRIGUES DE LIMA

147 SABRINA LIMA DA SILVA

148 JOAO LUIZ

149 LAURA DE BARROS PEREIRA

150 *MIGUEL ALEXANDRE DA CUNHA

151 *GABRIEL CESAR ALVES BARDAO

152 *JULIANNE EUGENIO MODESTO

153 *HENEDIO BERNARDINO PEDROSA NETO

154 **JOAO VITOR VIDAL ROCHA

155 **GUSTAVO LIMA SANTOS

156 **MAIKON EURIPEDES MACHADO COSTA

157 *CAROLINE SABADINI MACHADO

158 LUCAS HENRIQUE BAGGIO

159 LUIZA ANSELMO

160 *BEATRIZ ARAUJO COSTA

161 *MARIO CESAR OLIMPIO FALEIROS

162 *BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA LEANDRO

163 LEONARDO AMERICO POLICHETTI

164 *GABRIEL TEIXEIRA ROQUE

165 **LEANDRO DE SOUZA ARAUJO

166 **JANDERSON PAIVA DOS SANTOS

167 JULIO CESAR CRUZ ALVES

168 **GIOVANNA DANIELLE SILVA CORRADI

169 **ISABELLA MUNIQUE SANTOS

170 **INGRID OLIVEIRA MATOS

171 *CELIO NOEL FARIA

172 MARIANA MACHADO MANFRINATTI

173 GUILHERME LUCCARELLI CONAGGIN

174 **NAYARA PIMENTA BORGES

175 *FELIPE MADEIRA GARCIA ALVES PINHEIRO

176 *JOAO VITOR DOS SANTOS DO VAL

177 **GESSICA MILENA DUARTE DE OLIVEIRA

178 MARIANA TONON QUINTAL

179 *RAYANE ALINE DAMASCENO

180 *KEVIN HIRAI DA SILVA

181 *RUTE MORIJO RODRIGUES

182 **MILENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

183 **DRIELLY BEZERRA CAFE

479

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

108 - História (Bac/Lic) - noturno - Franca

class. nome

184 **JAQUELINE MARTINS LIMA

185 *LUIS EDUARDO DE SOUSA REIS

186 **DIRCEU GOMES MOTA

187 MARCELO CAMPOS MARUSCHI

188 *RACHEL DE FATIMA SANCHES

189 MARIA EDUARDA MACHADO DANTAS BARROSO CARRERA

190 CASSIA MARIANA NUNES

191 *GABRIEL FRANZONI GARCIA

192 **RAFAEL GAIA RIBEIRO

193 ANDRE LOZANO MONTEIRO

194 **GABRIELE FERNANDA VICENTIM

195 BIANCA NUNES LOPES

196 **KAREN FERREIRA DA SILVA

197 *ERIC BRANQUINHO EVARISTO

198 **DALYLLA MACEDO DA CUNHA

199 ARTHUR FERIGATO SIPRIANO

200 LEONARDO MALTA MARIANO

201 LEONARDO SOBON LEAL

202 **NATHAN PEDRO BERNARDO ROSA

203 **MARCOS VINICIOS VITORINO RAIMUNDO

204 MARIA CLARA TRISTAO GARCIA

205 *INARAY GERAGE GAIA

206 *DEMETRIUS HENRIQUE RODRIGUES

207 **VITOR MOREIRA DOS SANTOS

208 **LETICIA CAMARGO DA SILVA

209 *IGOR CAETANO DE FIGUEIREDO

210 *MANOELA MATIAS LIMA

211 **NADILA FERREIRA DOS SANTOS

212 **HIAGO DE PAULA OLIVEIRA

213 **TAMIR SILVA VILELA

214 **GISELE XAVIER FERREIRA

215 **BRENNA MONTEIRO MACEDO

216 **GUILHERME AUGUSTO PEREIRA BARBOSA

217 **LEONARDO BRIL RAMOS

218 LENON HENRIQUE CARDOSO

219 GABRIEL ESTEFANELLI BAZAGLIA

220 **DOUGLAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA

221 VICTOR TONHOLI

222 *LUIS FERNANDO SABADIN

223 **CAMILA MARIA DA ROCHA

224 *ANDERSON HENRIQUE FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS

225 *MARIA ALICE ROCHA COSTA

226 *TAMIRIS MARIA FACIROLI DA SILVA

227 CAIO AUGUSTO SILVA BUENO DE CARVALHO

228 *VANESSA BATISTA DA SILVA

109 - História (Lic) - matutino - Assis

class. nome

1 GABRIEL ALESSANDRO ZANUTTO ZACARIAS

2 MARCELA BAU PEDRO

3 GIULIANA VASCO DE PAULA MISORELLI

4 LAURA CAMOLESI TONIOLO

480

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

109 - História (Lic) - matutino - Assis

class. nome

5 LUCAS CANTAGALLO

6 MURILO GIACCHERI CEGLAUSKIS

7 ANA CLARA ATANAZIO CUNHA

8 *ALUISIO MANOEL DA SILVA FILHO

9 VERONICA MARIA DOMINGUES

10 MARIA CLARA TOLEDO BELLETTI

11 BEATRIZ DALARME TANGANINI

12 *GABRIELA ROHRBACKER MEDEIROS LONGO

13 *IAN FELIPE BRAZIEL FERNANDES

14 JOAO AUGUSTO MORENO MANOEL

15 JULLIANA MIUKI CANOLA

16 JULIA MAGALHAES NOGUEIRA ROCHA

17 LARA PIRES DOS SANTOS

18 BRUNO AUGUSTO RIGHETTI BUENO

19 BETHANIA BRAVO ARRUDA

20 *MATHEUS MAGOSSI RUIZ

21 LEONARDO TORRES MATHIAS FAJARDO

22 *THAIS GONCALVES SANTOS

23 TALITA VOMERO GIL

24 *SABRINA DA SILVA SANTOS

25 *PEDRO BOLDINO DE OLIVEIRA

26 GABRIEL CLARO GRIZZO

27 GABRIEL AUGUSTO BRANDAO

28 MARIA FERNANDA MACHADO DE OLIVEIRA

29 CELINA MACHADO GUEDES DA SILVA

30 ESTER DE ALMEIDA

31 GIOVANNA OLIVETTI RODRIGUES

32 BRUNO PAVANELLI CANTIZANI

33 SABRINA TEIXEIRA

34 *FELIPE DE OLIVEIRA GONCALES

35 JULIA MARIA VIANNA CHAVES

36 **THAMY CHRISTINE RODRIGUES DOS SANTOS

37 BEATRIZ WERPACHOWSKI GIUFRIDA

38 LUIZA FRATONI NOBILE BARREIRA

39 LUCAS DE PAIVA RIBEIRO

40 *ANDRESSA BRIGATTO DE ALENCASTRO

41 ROBERTA SILVA DE LIMA

42 HIAGO TONELLI MOREIRA

43 JOAO MIGUEL FERNANDES

44 MATEUS VINICIUS NASCIMENTO DE TOLEDO

45 *NATALIA ZAMPELLA

46 VANESSA NAIS PAULON

47 TESSA CARDOSO MATEUS

48 *THIAGO ALEX M MOREIRA

49 BOLAJI ALVES MATOS DE PAULA XAVIER

50 *LAIZ MAZONI PRESTES

51 **YAN GABRIEL ANDRADE SANTOS CARVALHO

52 THIAGO BORGES CAMPOS

53 YAN DE FARIA GONFIANTINI

54 *THAIS MAGALHAES CORREA

55 IGOR SPARVOLI LUIZ RIBEIRO

56 **FELIPE SILVA DO CARMO

57 ALINE DE BARROS OLIVEIRA

58 *GUSTAVO RIBEIRO BUENO

481

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

109 - História (Lic) - matutino - Assis

class. nome

59 *VINICIUS SANTANA ARAES

60 *GABRIELLE OLIVEIRA JERONIMO

61 *MARCELA CAROLINA RIBEIRO

62 **VITORIA DE FATIMA LOPES CARDOSO

63 *ISABELA DE PAULA SANTOS

64 *INAYE SILVA ANDRADE

65 JOAO VITOR PORTO OLIVEIRA

66 **VANESSA PAULO DE MOURA

67 **ARIANO SEVERINO DA CONCEICAO MORTARI

68 LEONARDO GOMES CAPELETI

69 *ANA CLARA DIMORI PECHUTTI

70 LUCIANA DE SOUZA

71 JOAO VITOR COSTA MAZZI

72 LEONARDO AKIRA FUKUSHIMA

73 *AILA KATHLEEN SAIS DA SILVA

74 FRANCIELLE G LASCALLA

75 *JULIANA BATIGALHIA DE PAIVA LIMA

76 *MATHEUS AUGUSTO SANTOS MARTINELLI

77 BEATRIZ HELENA TRINDADE DEL MASSA FONTES BALDAN

78 **GABRIELLE TAMAR DE OLIVEIRA GOMES

79 *GABRIEL DE MELOS CAVERSAN

80 *AUGUSTO RIBEIRO BUENO

81 *DANIELLA THEODORO DOS SANTOS

82 BRUNA CAMPOS PEREIRA

83 *GABRIELA SCHNEIDER STEYER

84 *RENATA MAGALY FARIAS

85 *ANANDA FERNANDES DELLA GIUSTINA

86 *THAINA MIZANZUK CONTESSOTO

87 **MARIANA TELES DA SILVA

88 BIANCA GIANNOCCARO SALLUM

89 **LETICIA FERREIRA DOS SANTOS

90 JUAN DE ASSIS CALAZANS

91 **GABRIEL PEREIRA VICENTE

92 **ALEXIA WENDY RODRIGUES JACOB

93 **MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA

94 YASSER YOUSSIF KHOURY

95 *JULIA HELENA RODRIGUES DE CASTRO

96 ISABELA KITAYAMA FERREIRA

97 SARA DA SILVA SANTOS

98 **ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS

99 ISABELLE CRISTINA DE MORAES

100 LAURA MORALES BORGES

101 VICTOR EDUARDO DE SOUZA

102 *LAIZ SAYURI MOREIRA GOTO

103 LETICIA DIAS DE OLIVEIRA

104 ESTER DE FARIAS BARBOSA

105 BEATRIZ BERGAMO VITORELI

106 *SUELLEN CAROLINA GENEROZO

107 *PEDRO PRATES MARIANO SANT ANNA DE OLIVEIRA

108 *LAURA SILVA PERDIGAO DOS SANTOS

109 POLIANA MARIA PENEDO DA SILVA

110 **JAQUELINE DA SILVA DE SOUSA

111 *ANA PAULA MESSIAS

112 *LUIS HENRIQUE TORRES EMED

482

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

109 - História (Lic) - matutino - Assis

class. nome

113 **GUILHERME VENESI ALVES DA SILVA

114 *GIOVANA FERRUCI DA CRUZ

115 *VANESSA TEIXEIRA DIAS

116 *GABRIEL HENRIQUE SOLIMENO

117 *RENAN PEREIRA LANZA

118 *JULIANA CLEIA BALESTRIERO ALVES

119 ISADORA CAETANO DE SANT ANA

120 *MARIA GABRIELA CAMPOS CORREA ANDRADE

121 *BARBARA OLIVEIRA NASCIMENTO

122 ROBERTO SIQUEIRA FERREIRA

123 *RAFAELA CASTILHO RICCI

124 **HERBERT SILVA SANTOS

125 *VICTORIA REGINA MENOCCI

126 *ANRRIELY MARCELA GIL

127 **JULIA RIBEIRO ZEFERINO

128 LEONARDO VAGNER APARECIDO NICOLINI

129 **LARISSA BRANCO DE CAMPOS

130 **GABRIELLY PINHEIRO GUEDES

131 NATHALIA AMARO BUENO

132 **SUELEN LEMES PERES

133 *ALEXIA CAROLINA DE OLIVEIRA PERSILIANO

134 *NATALY FERNANDES ROBERTO PEREIRA

135 **LAURA MARIA ARAUJO DIAS

136 **MAIARA VITAL NOGUEIRA

137 MARIANA LOPES GOBI

138 **THAIS RAMOS COUTINHO

139 *BARBARA DE TROI SILVA

140 *GUSTAVO BOZZA

141 ISADORA DE MORAES SEGATELLI

142 **CLAUDIA LADEIA LANZA

143 *JOAO MADUREIRO DE OLIVEIRA

144 **JOSE MATHIAS MONTEIRO DA SILVA

110 - História (Lic) - noturno - Assis

class. nome

1 ALICE MARIA SILVA PIRES

2 ADRIEL MARQUES NUNES

3 *FERNANDO GABRIEL COSTA VOLPIN

4 VINICIUS MACIEL NEGRAO BENEDETTI

5 *RAFAEL SCHEIDT

6 *DOUGLAS HENRIQUE DE ALMEIDA JOSE

7 PAOLA PERES HATTY

8 ARTUR PATETI VINTURINI

9 ANDRE SCEMES ALTMAN

10 YURI GALINDO BORGES

11 *WYLKER HENRIQUE MARANGONI

12 *PAULO VINICIUS DIAS DA SILVA

13 TALITA VASCONCELOS CARAMEL

14 RAFAEL POLICARPO TRINCA

15 LUIS HENRIQUE DE BARROS PORTELLA

16 *PAULO HENRIQUE CHAVES OLIMPIO

17 LUIZ FELIPE HOLANDA

483

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

110 - História (Lic) - noturno - Assis

class. nome

18 *EDSON AGUIAR DE ARAUJO

19 *JESSICA CAMILA CARPI

20 *JOSEPH BIANCHI CAVA

21 JEFERSON BRUNO ESTEVAM DEZEMBRO

22 VITOR RESTANI RIBEIRO

23 *MATHEUS AUGUSTO PEREIRA

24 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA

25 JULIANA GARCIA CAMILLO MIRANDA

26 *ANDRE FELIPE FERREIRA CHIERENTIN

27 **SIDNEI VALENTIM JUNIOR

28 LUISA SILVA TREMATERRA

29 PEDRO POLLO FERREIRA MARTINS

30 **ALEXANDRE MONTEIRO DE SOUSA SILVA

31 LUCAS SANTANA GOMES

32 *VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA

33 *ANA BEATRIZ COTRIM VIEIRA

34 MARIA EDUARDA LEMES ZANCANARO

35 **GESSICA CRISTINA BARRAL FARIAS AMORIM

36 VICTOR MARTINS GARCIA

37 AMANDA BERTELLI PAIVA

38 *BIANCA DOS SANTOS GOMES

39 BRENO FERREIRA RIBEIRO

40 *CAMILA RODRIGUES DE SOUZA

41 LUCAS DA SILVA FRANCHI

42 LEONARDO SANCHEZ MARQUES

43 **RODRIGO TARRAO BARRETO

44 *JUAN SEMEGHINI DE SOUZA

45 *MURILO RIBEIRO VIEIRA

46 *MURILO DE SOUZA SILVA

47 GUSTAVO HENRIQUE DE GIULE JUNIOR

48 *ASSIRIA TOLEDO DO AMARAL

49 **ARIANE ROBERTA RAMALHO

50 *GABRIELA HERNANDES DE TOLEDO IUDESNEIDER

51 CAMILA EMILIO DA SILVA

52 BIANCA DE LIMA BONDIOLI

53 *GABRIEL DIAS FELIPE

54 MARIANA DIAS DE LIMA

55 LISA HELENA DA SILVA

56 **ARTHUR VENTURA DA SILVA

57 BARBARA KELLEN MACHADO BERGAMO

58 *GABRIEL HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA

59 VICTOR SARTORI PEREIRA

60 MICAELLA SOARES RIGHETO

61 **WILLIAM PIMENTEL DA CUNHA

62 TAINA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO

63 **WENER APARECIDO NOGUEIRA DA SILVA

64 **TOMAZ M. MIRANDA KOGURE

65 *LUCAS KENJI SORATO ITO

66 **THALISSA CRISTINA GODINHO MARIANO

67 **GILIAN TAILES MACHADO DA COSTA PONTES

68 *BARBARA LOUISE GUEDES VICTOR

69 *GABRIELA PINTO REIS MENDES

70 **ISADORA ARAUJO MACHADO

71 GUIBSOM DOUGLAS ROMAO DA SILVA

484

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

110 - História (Lic) - noturno - Assis

class. nome

72 ISABELA BARRIO

73 **JEAN CARLOS ORTOLANI PRADO

74 DANIEL PINHEIRO REZENDE

75 **EDNALDO FERNANDES RAMOS BATISTA

76 *JOAO PEDRO CARNEIRO DE MATTOS

77 *ARTHUR MAGALHAES VIOLA

78 GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA

79 *AUGUSTO SANTOS KRAUSE DE LIMA

80 LUCAS VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA

81 *TIAGO DIAS DAMACENO

82 *RAFAEL MIGLIATI MENDES

83 *NUBIA SOTINI DOS SANTOS

84 *JULIO CEZAR MELO OLIVEIRA

85 *BRUNA MARIM RONQUI

86 NATALIA TAMIE IMAIZUMI DE LUZIA

87 ANA LAURA DAIPRE

88 *RODRIGO FULANETO DE SOUZA

89 *MARIA TOTH

90 *BIANCA SIMOES SILVA

91 *GABRIELA MACHADO ALVES

92 **GUILHERME HENRIQUE SANTOS BASTOS

93 *JOSE LUCAS CARLOS TOMAZETTI DE MORAES

94 *NATHALIA KENYA HASHIMOTO

95 GABRIEL ALMEIDA MARINELLI

96 *GABRIELLE REGINA PAIAO SANTOS

97 **CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO

98 SUZANA DA SILVA SABADIM

99 REBECA GOMES KRAUS

100 LIVIA CORIGLIANO

101 *CLEISON APARECIDO FERREIRA

102 LUANA RODRIGUES CAMPOS

103 *BEATRIZ ROCHA DE MIRA

104 LUCAS BARBOSA SOARES

105 VINICIUS MATTOS ARAUJO

106 *FABIO GOMES JARDIM

107 *THAIS GARCIA DOMENEGHETTI

108 LEONARDO VINICIUS LIMA PACELI

109 **MARILDA BATISTA DE SOUZA MARCELINO

110 **STEPHANIE RODRIGUES BRAGAGNOLLO

111 *BRUNO GONCALVES DE LIMA

112 **AILSO DA SILVA COSTA

113 *JULIANA FERNANDA MONTEIRO

114 **FERNANDO MACEDO PEREIRA

115 **ALEXIA CRISTIANE RODRIGUES DANTAS MATIAS

116 **NUBIA TEBECA CARDOSO

117 **VITOR DA CUNHA VIEIRA

118 **BARBARA FREITAS RODRIGUES

119 LUCAS RAFAEL ARAGAO DE LIMA

120 EVANDRO SANTANA DOS SANTOS

121 **VITORIA SOUZA SOARES

122 MAILTON LEITE PATTA

123 **VICTOR CASSIANO ALVES DOS REIS

124 **NAIA CLAUDINO GODOI

125 *PEDRO HENRIQUE CHIZOLINI FONSECA

485

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

110 - História (Lic) - noturno - Assis

class. nome

126 AMANDA DE OLIVEIRA ZAGATTO

127 **NILZA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO

128 *ISABELLA KAROLINA MONTES SAMPAIO

129 **MATHEUS DANTE DE CARVALHO

130 *GEORGES GABRIEL DIB NETO

131 *TALIA SOARES DE CASTRO

132 **GIOVANA LUCIA OLIVEIRA NEVES

133 **ARIANE FRANCIELLE BOTELHO DE LIMA

134 **JOYCE ROSA FERREIRA

135 **ISABELLE CRISTINE NASCIMENTO DOS SANTOS

136 JEANE KETLEM MENDES DOS SANTOS

137 **GUSTAVO FERREIRA CARDOSO

138 *ERICA GOMES LOPES SILVA

139 *RODOLFO GAZONE TONI

140 GUSTAVO COTRIM LOURENCO

141 IOMARO JOSE DE OLIVEIRA

142 **BRUNO MARTINS DALLACQUA

143 *MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA

144 *MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LACERDA

111 - Letras (Bac/Lic) - diurno - Araraquara

class. nome

1 JOHNNY DOTTA

2 AMANDA MARTINS RODRIGUES

3 LAIS FERNANDA ESPINOSA PEREIRA

4 ANA LUIZA FONSECA PIMENTA

5 ANNA LAURA PIANTINO MARQUES

6 BEATRIZ FRANCISCA DO CARMO COSTA

7 LUISA YONEKO TAYRA TERUYA

8 YASMIM ROSSI

9 GIOVANA MERIGHI DE ANDRADE

10 FERNANDA MIYUKI KAWAI

11 ANA CLARA FARIAS DE AZEVEDO

12 MARIA JULIA PEREIRA

13 JEFFERSON CAUE ANTIQUEIRA CAMARGO

14 CAROLINE PERINA

15 BEATRIZ PIRES DE CAMPOS BASSO

16 BEATRIZ OLIVEIRA PRANDINI

17 ADRIANO LOPES BASILIO DA SILVA MATOS

18 ALICE CHRISTINA KAFRUNE PIMENTA

19 **PAULO VICTOR ALVES LIMA DA SILVA

20 CLARA VIEIRA FORNASARI

21 ANA LUIZA VIEIRA KEHDI

22 BEATRIZ FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA

23 NATALIE EIMY FUZII

24 *GABRIEL VINICIUS BRAMBILLA

25 CAROLINA ROCHA FALVO

26 CAMILA MARCUCCI SCHMIDT

27 *GABRIEL RANGEL PACANHELA

28 ANA PAULA ALVES LIMA

29 MARCELA MARQUES CARREIRO

30 MARINA TEIXEIRA DE VILHENA

486

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

111 - Letras (Bac/Lic) - diurno - Araraquara

class. nome

31 VINICIUS SACARO PERIN

32 SABRINA NASCIMENTO DE ALENCAR

33 *REINAN VIEIRA CARDOSO

34 PEDRO DOMINGOS BOMFIM

35 ANA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA

36 **GABRIELA GONCALVES SILVA ROCHA

37 MARIA CAROLINA FERREIRA DA SILVA

38 LUANA ZUBER FARINELLI

39 *LAURA SACONATO TADEU

40 VITOR LUIS DO PRADO MARMIROLLI

41 RENATA FERREIRA DA SILVA BRITO

42 ELISA COLOMBARI ADORNI

43 ANA BEATRIZ DA SILVA

44 ELLEN GOUVEIA FERREIRA

45 **JULIA D ELIA VINHAL RODRIGUES DE SOUSA

46 CINTHIA MARTINS GIMENES

47 MARIA LUIZA DE CASTRO PIRES

48 MARIANA GASPAR GOMES NOGUEIRA

49 JAQUELYNE DA SILVA DE CAMPOS

50 MARINA VITORIA V. MANIERO GONCALVES

51 AMANDA VITORIA SERPELLONI

52 LIVIA PUPO SIBINEL

53 CAIO FERNANDO REIS GOMES

54 LUIZA DE TOLEDO TEIXEIRA

55 *ALINE MARIA MORETTI

56 MARIA EDUARDA SALLES ALVES

57 CAROLINA DIAS DE LIMA

58 **NILZA MARTINA PAREDES DA SILVA

59 *MATHIAS DE SOUZA PEREIRA

60 RAPHAELA PESTANA

61 FELIPE YUDI ERNESTO SANO HENRIQUES

62 LIGIA FERREIRA DA SILVA NOBILE

63 INGRID LOPES CARVALHO

64 MARIANA ROCHA SIQUEIRA

65 *VINICIUS HIPPOLITO JORDAO OLIVEIRA

66 LIVIA VANIN SILVA

67 *JOAO MARCIO MACHADO LARA RESENDE

68 GEOVANA BOLDRIM

69 NICOLE MARCONDES CEZAR CALEGARI

70 LUIZA ROEL DA ROZ

71 LANA RODRIGUES BIAVA

72 DIONISIO PERRICCI RUIS

73 VINICIUS FIRMINO ROCHA

74 ADRIELY DE CASSIA ROCO FAVRETTO

75 GABRIELA BARROS DE LIMA PEREIRA

76 JULIANA DE SOUZA RODRIGUES MARQUES

77 ANDREZZA MISSAKE KAMADA

78 MARIANA FERRAZ LIMA SCOLA

79 HELENA BORGES JACINTO

80 LUIS GUILHERME COMAR FREZA

81 *MARIA CAROLINA FERREIRA

82 LIA SANO

83 GABRIEL FERRAZ GRUNHEIDT BORGES

84 *VINICIUS LUIS BOCANEGRA

487

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

111 - Letras (Bac/Lic) - diurno - Araraquara

class. nome

85 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA

86 **VICTOR DE OLIVEIRA MARINHO

87 *VERONICA NATALINA LEME MACHI

88 BEATRIZ LAVELLI DO NASCIMENTO

89 ISABELA HEBLING ALTARUGIO

90 *YAGO JOSE CIPOLETA

91 CAROLINE CARDOSO NEVES DA SILVA

92 *SAMUEL RENATO SIQUEIRA SANT´ANA

93 **GABRIEL TROVATO MEI

94 LUANY KAROLY AGUIAR

95 HELOISA DA GRACA LOPES

96 LETICIA SENEME

97 FLAVIA RIBEIRO FERREIRA BITTENCOURT E AZEVEDO

98 CLARA REGINA FERREIRA DE SOUZA

99 RITA DE CASSIA CHAVES DOS SANTOS

100 RAFAEL GUIMARAES MELO COSTA

101 *PEDRO GABRIEL ROSA MARQUES

102 AURORA DE CARVALHO INACIO

103 SAMANTHA R.C. PIMENTEL

104 MILENA FAVALLI SIMAO

105 *MARIANA ZEFERINO

106 HENRIQUE ROBERTO NICOLETTI MULLER

107 *JORGE GABRIEL D ADDERIO

108 DARIO AUGUSTUS BASSI E ALMEIDA

109 **CAROLINA GUSMAO DE FRANCA

110 ANA LUIZA PEREZ DO LAGO

111 ISABBELY ABOUD RAMOS

112 FERNANDO DANTAS VALVERDE

113 BEATRIZ VERGUEIRO

114 MARIA LAURA DE PAULA NOGUEIRA

115 AMANDA CRISTINA BAZANI

116 *JULIA GESUATO DA SILVA

117 ANA LAURA OLIVEIRA DE CARLOS GIRARDI

118 FERNANDA DA ROSA NOGUEIRA

119 **ILSON ROBERTO T JUNIOR

120 JOSE VICTOR RODRIGUES DE ANDRADE MESSIAS

121 ANA LUISA NOGUEIRA CHEQUE

122 VICTOR VERDILE

123 **PALOMA MOREIRA FREIRE

124 ELIS FERNANDA G F DA COSTA

125 *DAIANA ROBERTA SAVIO

126 GIOVANNA BALBINO MARTINS

127 ISABELLA PEREIRA DE OLIVEIRA

128 **TABATA CHAUANDA DA SILVA

129 BRUNA MASCENA DA SILVA

130 LAIS DE FREITAS TAKADA

131 MARINA NORATO CRUZ

132 LAURA MARTINHO DE ALMEIDA

133 MARINA CARVALHO SOUSA

134 *CAMILA MACHADO

135 FERNANDA VIANNA NASCIMENTO

136 *MELANIE ZAMBON BUENO

137 JULIA BUNGART

138 ANA CAROLINA ALVAREZ RIBEIRO

488

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

111 - Letras (Bac/Lic) - diurno - Araraquara

class. nome

139 BEATRIZ DE SOUZA MELLA

140 VICTORIA MAMEDE DE SALES

141 GABRIELA ROMAN DE MELLO

142 SARAH BIANCHINI NAGUIB

143 ISADORA ARCHIOLI CRESPO

144 **GABRIEL GALDINO DA COSTA

145 *CARLOS RIBEIRO DIAS

146 *FERNANDA LARISSA CALOU DE ALMEIDA

147 *LUCAS DOMINGUES CAU

148 *LAIS BRAZ SIQUEIRA

149 *JESSICA ALINE CURTOLO BELOTTO

150 *JOSE EDUARDO BOGNOLA TEIXEIRA

151 *LAURA CALMON DO NASCIMENTO

152 BEATRIZ ALMEIDA MARQUES

153 JULIANA GARCIA PERRONE

154 LETICIA SILVA SCARABELLI

155 *HIAGO ARAUJO NALDI

156 *VITORIA FAGUNDES DE JESUS LOPES

157 *SARAH CRISTINA PAVARINA CHIODI

158 *LYANDRA LARA AMANCIO VIEIRA

159 **DANIELA MARTA ABREU DA SILVA

160 ANA CAROLINE RODRIGUES RAMOS

161 *BIANCA MUNUERA VIOLATO

162 GABRIELLY VITORIA DE JESUS DA SILVA

163 LORENA MALHEIROS DE CARVALHO

164 KARINA BRANDAO DIAS DE LIMA

165 RENATA SABATELLI DE MOURA

166 *LORENA SALAMEH TALLO

167 BRUNA COZZI MEDEIROS DE SOUSA

168 LETICIA LEDO DE OLIVEIRA

169 LORRAN DE CASTRO BORBA ALVES

170 LETICIA DE SANTANA TIZIOTO

171 GABRIELA NAMIE PRADO KATAOKA

172 GIOVANA VICTORINO PEREIRA

173 *FERNANDO ESTURAL DOS SANTOS

174 **ROBERTA DOS SANTOS BARBOSA

175 RAYMI TALLINI MULLER

176 FELIPE ALEXANDRE COUTO RODRIGUES

177 ANA CLARA SOLA PEREZ INACIO

178 *ANA LUIZA GONCALVES VALGAS

179 **DAYANE TEIXEIRA DE SOUSA

180 *JOSE REINALDO VIEIRA

181 SAVIO LUCAS CUSTODIO DIBELLI

182 NATALIA PICCHI SALTO

183 ISABELA VAMBERSI ZAGO

184 MARIANA GANDARA MAROTTI

185 LETICIA TERUMI PAZIANI TOMAOKA

186 LUIS GABRIEL HERNANDEZ TOJO

187 *LEONARDO CONACCI GUIMARAES

188 *VICTOR DE SOUSA GOMES

189 FERNANDO AVELHANEDO JACINTO

190 *LEILA GONCALVES BARREIRA

191 *GIOVANA GUEDES

192 **THAYNA ROSARIO ISIDORO

489

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

111 - Letras (Bac/Lic) - diurno - Araraquara

class. nome

193 ANA ELISA BOISSONI

194 *JANAINA ALVES MONTE

195 BEATRIZ VERONEZE RIBEIRO

196 LIVIA BERNARDI

197 BEATRIZ PEREIRA ENNES

198 JULIA MOREIRA UEHARA

199 *LAURA FERREIRA DE ALMEIDA

200 LETICIA CAIRES BRUNASSI

201 *ANA BEATRIZ DE CARVALHO

202 *NARIHANI ANDRELLI AAGASSI DE SALES

203 THAIS MARIE BELASQUE

204 *THYAGO SOARES RODRIGUES DA SILVA

205 LIVIA BERGAMIN CASTERETE

206 LAURA MIRANDA ZIMIANI

207 *FRANCIELE PEREIRA DA SILVA

208 JULIA CANDIDO TAVARES

209 BRUNA MARINELI ALVES

210 NATALIA DE GISSI PADUA

211 *RAFAELA MATHIAS

212 VINICIUS HIDEYUKI IKEHARA

213 VITORIA NALDI

214 *NAIARA MARIANO SAQUETO

215 *LARISSA FONSECA MESSIAS

216 ISABELLI CAROLINA SAMPAIO POSTIGO

217 **TATIANE MAIARA CABRAL DA SILVA

218 VERONICA P. BALLESTERO

219 **DEBORA G. LOPES FIGUEIREDO

220 KARINA TASSO PIRES

221 **JOSIE CARLA DA CONCEICAO

222 **KEVIN BISPO SENA

223 *ANA CAROLINA ALVES DOS SANTOS

224 VITORIA GUIMARAES SANCHES

225 **GABRIEL VICTOR CALDEIRA

226 **RAFAELA PAULA FERREIRA

227 CLARIANE LUISA PATRCIA COSTA SOARES DOS SANTOS

228 PATRICIA DE CASSIA SANTORO FABER

229 *MOISES DOS SANTOS OLIVEIRA

230 **LARISSA BALBINO FORNEZARI

231 BEATRIZ MARRA

232 GUILHERME ASSAD BALIEIRO LIMA

233 **THAUANE DE MORAES PEREIRA

234 **MONICA SOUZA DOS SANTOS

235 *CARLOS DANIEL DA SILVA

236 **LETICIA OLIVEIRA GONCALVES DOS SANTOS

237 MARIA CAROLINA MARTINEZ

238 ALICE NASCIMENTO ALCARDE

239 GEORGIA FERREIRA DE SOUZA

240 *JOICE HELENA CARVALHO E SILVA

241 **ANA LUISA AMARAL

242 **BARBARA NORMA AUGUSTO DO AMARAL

243 VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO

244 ANA CAROLINA MENEZES

245 CAROLINA MICHELETTO MASSOLA

246 *ALESSANDRA DE AGUIAR TOZZO

490

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

111 - Letras (Bac/Lic) - diurno - Araraquara

class. nome

247 *MATHEUS MATTIELO SILVA

248 MILENE CHRYSTINE CARVALHO CUPERTINO

249 *AYLA JULIA FERREIRA PINTO

250 MARIA EDUARDA FELIX NUNES

251 FERNANDA MANOEL LIMA

252 **DEBORA RODRIGUES MARTINS

253 BEATRIZ CARVALHO ROSINHA DE OLIVEIRA

254 *AMANDA LETICIA FROTA

255 LAURA AGUERO CAPECCI

256 LEONARDO ROSA THOMAZINI

257 **MARIA HELENA DE LIMA

258 **BRUNA FERNANDA CORREA

259 **CAROLINA PEREIRA VIEIRA

260 KEVIN LOPES

261 MARIANA MARTINEZ MARZOCCHI

262 **HELOISA DE ANDRADE GAMA

263 *BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES

264 *ESTER BEATRIZ MATIOLI MARANGUELLI

265 *AMANDA CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA

266 **ANNA BEATRIZ MENDES FELIX

267 YARA DA SILVA GUSMAO COELHO

268 **LUANA CAROLINE DOS SANTOS

269 ANNA LUIZA BLANCAS DE BARROS

270 LILIAN BEDA TRABACHINI

271 *ANNA CAROLINA DA CRUZ DOMINGUINHOS

272 **GILSON TEIXEIRA MOTA

273 NICOLE NADYA TENORIO

274 LUCAS ALEXANDRE DE CARVALHO DIAS

275 **LETICIA SOUZA MARCIANO DA SILVA

276 *JESSICA RIZERIO SOUZA

277 *ROSANA PAZINI

278 BEATRIZ TEIXEIRA

279 *SAMARA LAURA PANO

280 ANA BEATRIZ PAVAN FRAGOSO

112 - Letras (Bac/Lic) - noturno - Araraquara

class. nome

1 DANDARA FREGONESI FERREIRA MONTEIRO

2 WILLIAM LORETE SILVA

3 *MICHAEL DOS SANTOS SANCHES

4 GABRIEL RAMOS QUEIROZ

5 REBECA RAQUEL CARDOSO E SILVA

6 GUSTAVO HENRIQUE COSTELLA SERAFIM

7 MARIANA FERREIRA MARIANO BARBOSA

8 FERNANDA SIQUEIRA BICHO

9 JULIA SERRANO ALVES FERREIRA

10 *DEBORA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS

11 MONALISA MEDRADO BOMFIM

12 *MARGARIDA CAVALCANTI RIBEIRO DE SANTANA

13 REBECA CHIBENI DIAS

14 KARINA NAOMI OHASHI

15 LUCAS VIDAL DA FONSECA SILVA

491

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

112 - Letras (Bac/Lic) - noturno - Araraquara

class. nome

16 GIULIA FAGIONATO PEIRA RUFFINO

17 ANANDA ALVES DA SILVA

18 LEONARDO BARONI ALVES DOS SANTOS

19 KARLA WERNECK VIEIRA DE SOUZA

20 *GUSTAVO ANTONIO ASCENCIO

21 GUILHERME SIMBOLE FERREIRA

22 FABIO RAMOS TEIXEIRA

23 MARIANNA BEATRIZ FERREIRA HENRIQUE

24 JADER ROGERIO CAPPI MORAES

25 *LETICIA HELENA PEREIRA CENCIARELI

26 BIANCA CAMILLO

27 *GUILHERME VINICIUS ESCOBAR FERREIRA

28 GABRIEL ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA

29 *MARIANA BORDUCHI DE FREITAS

30 **ARTHUR ABDALA ALVES

31 CAROLINA RUIS FERRARI

32 *MAICON CAIQUE GOMES

33 *EVERTON RODRIGUES DA ROCHA

34 *ANDRESSA CAROLINE FERNANDES

35 SARITA REGINA BELVEDERE

36 ANA BEATRIZ DE TOLEDO

37 BIANCA PERIOTTO

38 PEDRO TAMBURUS MAGNOLI

39 BARBARA SANTOS SILVA

40 MATHEUS HENRIQUE BARBUIO

41 *KAIQUE ALVES SILVA

42 **LUCAS AZEVEDO DE CARVALHO E SILVA

43 JULIA GOMES PEREIRA

44 ISABELA JACINTHO DE FREITAS

45 *CESAR ANTONIO CHAIGNEAU CATALDO JUNIOR

46 **DAIANE ISABELE DE LIMA BASILIO

47 **SUELLEN COSTA RIBEIRO

48 *CAROLINA UBAL SALVATICO

49 *RAFAEL BRESSAN OLIVERIO

50 RENALDO MAZARO JUNIOR

51 LUCAS JANUSCKIEWICZ COLETTA

52 **MARILISA MELO DOS SANTOS

53 LAIS BOVO

54 BEATRIZ MIAN FRAZZON

55 RODRIGO FERRACINI DE GOES

56 AMANDA MORAES MOTA

57 JULIANO MOMENTI BUSNARDO

58 *RAUL LIKAON MIRANDA

59 *MARCIO WESLEY DO N. JERONIMO

60 **CAROLINE LAURIANO SILVA

61 MATEUS DIAS SILVEIRA

62 **BRUNO CARR DOS SANTOS

63 GABRIELI VACCARI FORTE

64 AMANDA BELISARIO DA SILVA

65 LUIZ ARNALDO RIBEIRO BAPTISTA

66 **RAFAEL SOUTO LEOCADIO

67 **TAIS CAIRES RODRIGUES

68 ANDRE PHELIPE DOS SANTOS

69 *FABIO FELIX C. MONTEIRO

492

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

112 - Letras (Bac/Lic) - noturno - Araraquara

class. nome

70 **ITANA RIBEIRO DE CARVALHO

71 **PALOMA MONTEIRO SANTOS

72 *ADRIANA ZANON BENE

73 LARISSA MARCELINO SOUZA

74 MARIA SYLVIA CELLI ROGERIO

75 *VITORIA TEODORO

76 *ANACLISSIA MENDES SALA

77 LUMA CLECIA DA SILVA

78 GABRIELI BEATRIZ FERRARI

79 VITOR DE LIMA PEXE

80 *THAIS PRACIDELLI DOURADO

81 ISABELA CILLI DE ARAUJO

82 LUIS ANTONIO FRANCA DE MENDONCA DUARTE

83 *GABRIELLE ZAMPIERI

84 SARA MARIA SERTORI

85 SABRINA LOBO TITO

86 *LUCAS JOSE DE OLIVEIRA

87 **GUILHERME AFONSO POMPEO MARCELINO

88 **GABRIELY DE ANDRADE RODRIGUES

89 *NARA BEATRIZ GOMES DA SILVA

90 GABRIELA MISSIATO ALVARENGA

91 *CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS

92 PABLO HENRIQUE ROELA LUCIANO

93 *NATALIA SERIO FRANCHI

94 LUCIANE ALVES DE ARAUJO

95 RAFAEL CARRER FERREIRA

96 STEPHANI PIASSA PRADO

97 *MIGUEL SANCHES TEIXEIRA

98 *LARISSA SOUZA SILVA

99 ALISSON CORDEIRO DE AZEVEDO

100 NATASHA CASSIA SHIBATA

101 **EVANDRO NUNES DE ARAUJO

102 GABRIEL PEREIRA VICENTINI

103 *MOACIR FABER CALARGA

104 DOMINIQUE ANNE QUESSADA DE OLIVEIRA

105 *MARIA EDUARDA SENIBALDI

106 **ALINE PINHEIRO DE LIMA

107 GUSTAVO MAZZEO ROCHA SILVA

108 THAIS ALESSANDRA GRECCO

109 *MAYSA CRISTINA CORREA

110 **ANA PAULA FERREIRA SANTOS

111 MARIANA GONCALVES VIANA MELO

112 *LIVIA CRISTINA DE SOUZA FAIS

113 *JHULIAN ALYSSON FONSECA CORDEIRO

114 *MARIA LAURA CAVALCANTE GALI

115 *JOAO CARLOS MAXIMIANO

116 *ERICO RIBEIRO COZZATO

117 **ISRAEL NATA DE ALMEIDA FRANCISCO

118 JOAO VICTOR CONCER

119 GUILHERME JOSE OLIVEIRA DE SOUZA

120 *YAGO CAVALCANTI MATIAS PINTO

121 *CAROLINE DE LIMA SILVA

122 PEDRO MARCAL DE LORENA

123 *LIVIAN MARIA DE SOUZA BARBOSA

493

* Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP)

** Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública mais autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (SRVEBP+PPI)

Lista dos Candidatos Classificados

Vestibular 2017

112 - Letras (Bac/Lic) - noturno - Araraquara

class. nome

124 *HIAGO FERNANDES PEREIRA

125 MILLENA SHIROSAWA LOMBARDI

126 MARILIA SENA E SILVA COELHO

127 BEATRIZ ROSSI RAMOS

128 *LETICIA LORENA GONCALVES

129 LYSIANE CORREA

130 GABRIELA CAROLINA FERREIRA GIMENEZ

131 GEOVANA MATIOLLI SANTOS

132 *LETICIA JOANA TOUZO DE AZEVEDO

133 **MONIZE NASCIMENTO DA SILVA

134 RAISSA RODRIGUES MARQUES

135 *SABRINA CRISTIANE PEREIRA ANDRADE

136 *MATEUS FELIPE DEA

137 **THALIA ANGILIM MILER

138 *GEISON FELIPE DA SILVA

139 **LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA

140 GABRIEL ALMEIDA FERRACINI

141 GIOVANNA MOTA PINHEIRO

142 *DANICA FERNANDA SANDRETTI DA SILVA

143 *CINTIA POTENZA DE LIMA

144 *RAFAEL CAMARGO

145 NATHALIA LARISSA LOPES

146 *JOAO PAULO NUNES DE LIMA

147 **LUCAS FERREIRA DO NASCIMENTO

148 *VANESSA CICILINI

149 BEATRIZ DIAS MALAQUINI

150 **TAINA BORGES SILVA

151 **KANANDA EMANUELA NOVAES DA SILVA

152 *MARILIZI RIBEIRO GONCALVES

153 *AMANDA CAETANO DOS SANTOS

154 *EBERSON FERREIRA DE LIMA

155 **MARCELA VIANA LEGORIO

156 **ALINE MAXIMO BEZERRA

157 *ALICE RIOS CARINI LIMA

158 CRISTHIAN WENDELL MARTINS SIQUEIRA

159 RAFAELA NEVES DE SOUZA

160 *WENDY DE MELO IGNACIO

161 INGRID MOGENTALE BASAGLIA

162 *MATEUS MAGDALEN