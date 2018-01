Unesp divulga lista de aprovados no vestibular 2014

SÃO PAULO - A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta segunda-feira, 27, a lista de aprovados para o vestibular deste ano. A relação de selecionados pode ser consultada no site da Vunesp: http://ssl.vunesp.com.br/vnsp1308/resultado.asp

Nos dias 4 e 5 de fevereiro todos os candidatos classificados, inclusive o primeiro colocado de cada curso, deverão declarar no site da Vunesp o interesse por vaga. A instituição oferece 7.259 cadeiras para ingresso no primeiro semestre de 2014.

No total, há 171 opções de cursos distribuídas em 23 cidades: Araçatuba (155 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.045), Botucatu (600), Dracena (40), Franca (400), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (270), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (40), Rio Claro (490), Rosana (80), São João da Boa Vista (40), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (184), São Vicente (80) e Tupã (120). Nesta edição do processo seletivo, a concorrência média foi de 10,2 candidatos por vaga.