Unesp divulga lista de aprovados da primeira fase

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta terça-feira, 4, a lista de aprovados na primeira fase do vestibular 2013. As listas de convocação foram separadas por áreas: Humanidades, Exatas, Biológicas e também treineiros.

Foram convocados para a segunda parte do processo seletivo 45.639 candidatos, do total de 94.350 inscritos. A nota de corte mais alta foi a do curso de Medicina no câmpus de Botucatu, que exigiu 78 acertos.

As provas da segunda fase da Unesp serão nos dias 16 e 17 de dezembro, das 14 horas às 18h30, com 36 questões discursivas e uma redação em gênero dissertativo.

Para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design e Artes Visuais, de Bauru, e todos os cursos da capital, são aplicadas ainda provas de habilidades, nos dias 9 a 12 de dezembro. O resultado final será divulgado em 28 de janeiro, nos sites da Unesp e da Vunesp.