Unesp divulga lista de aprovados

SÃO PAULO - A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta quinta-feira, 3, a lista de aprovados no vestibular 2011.

Veja também:

Confira a lista dos aprovados

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os aprovados devem realizar a matrícula na próxima quinta e sexta-feira, dias 10 e 11. Já os candidatos que estão na lista de espera devem demonstrar interesse pela vaga entre os dias 12 e 15 de fevereiro. A segunda chamada será divulgada no dia 16. A Unesp convoca candidatos até a 10º chamada, no dia 18 de abril.

Para fazer a matrícula, os aprovados precisam comparecer ao campus da universidade levando duas fotos 3x4, cópia autenticada do RG, CPF e certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar completo e certificado de conclusão do ensino médio. Os homens devem levar também certificado de alistamento militar. E os maiores de 18 anos têm de apresentar uma cópia do título de eleitor.

A universidade tem 6.484 vagas em 155 opções de cursos distribuídos em 28 unidades localizadas em 19 cidades: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro, Rosana, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente e Tupã.

Os cursos mais concorridos foram Medicina (128,9 candidatos/vaga), em Botucatu; Direito (50,2 candidatos/vaga), em Franca; e Arquitetura e Urbanismo (40 candidatos/vaga), em Bauru.