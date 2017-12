Unesp divulga gabarito e caderno de prova

A Fundação Vunesp divulgou o gabarito da primeira fase do vestibular da Unesp, que ocorreu neste domingo, dia 17, além do caderno de prova com as questões. O resultado da primeira fase e a lista de aprovados para a segunda fase serão divulgados no dia 3 de dezembro.

O gabarito acima está de acordo com um dos quatro modelos de prova. Confira aqui esse modelo. Para o vestibulando conferir o gabarito da sua versão de prova, basta entrar no site www.vunesp.com.br e fornecer o CPF. Um aplicativo do portal identifica o candidato, o modelo de prova e o respectivo gabarito.

Serão convocados para a segunda fase até dez candidatos por vaga oferecida no processo. A classificação da primeira fase - composta por 90 questões de múltipla escolha - é feita numa escala de 0 a 100. O candidato só é desclassificado se não comparecer no dia da prova, se obtiver nota inferior a 20 na prova da primeira fase ou zerar a prova de Conhecimentos Específicos da segunda fase (36 questões dos dois dias de exame) ou a redação.

A segunda fase do vestibular da Unesp será realizada nos dias 15 e 16 de dezembro, sendo o primeiro dia com questões de Ciências Humanas, da Natureza e Matemática; e o segundo dia com questões de Linguagens e Códigos e Redação.

O resultado final será divulgado dia 27 de janeiro de 2014. A confirmação de interesse por vaga ocorrerá nos dias 4 e 5 de fevereiro somente pela internet. No dia 7 de fevereiro, será feita a convocação para matrícula da primeira chamada. Nos dias 11 e 12 de fevereiro, serão feitas as matrículas da primeira chamada.

Em caso de dúvidas, ligar para o Disque Vunesp, no (11) 3874-6300. O serviço está disponível de segunda a sábado, das 8h às 20h.

Enem. A Unesp utiliza o Enem para a composição da nota final dos candidatos aprovados na segunda fase, desde que seja maior que a nota da primeira fase. A nota do Enem comporá 10% da nota final para os cursos sem prova de habilidades, enquanto comporá 6,66% da nota final para os cursos com prova de habilidades. Para os candidatos que não fizeram o Enem, será considerada apenas a nota da prova de Conhecimentos Gerais, sem qualquer prejuízo.

Calendário:

3 de dezembro de 2013: Divulgação do resultado e da lista de convocados para a segunda fase

8 a 14 de dezembro de 2013: Aplicação das Provas de Habilidades (São Paulo e Bauru)

15 de dezembro de 2013: Prova de Conhecimentos Específicos (Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática) (2ª fase)

16 de dezembro de 2013: Prova de Conhecimentos Específicos (Linguagens e Códigos) e Redação

27 de janeiro de 2014: Divulgação do resultado final

4 e 5 de fevereiro de 2014: Confirmação de interesse por vaga, destinada a todos os candidatos classificados (exclusivamente pela internet)

7 de fevereiro de 2014: Convocação para matrícula da primeira chamada

11 e 12 de fevereiro: Matrícula da primeira chamada