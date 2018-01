Unesp divulga gabarito da prova de primeira fase

A Unesp divulgou no início da noite o gabarito da prova de primeira fase de seu vestibular, aplicada neste domingo. As respostas podem ser acessadas no site da Vunesp, fundação que organiza o processo seletivo, no endereço http://www.vunesp.com.br. O caderno de questões também está disponível para consulta.

Os candidatos tiveram 4 horas e 30 minutos para fazer 90 questões de múltipla escolha sobre Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e Ciências da Natureza (30 testes de cada área).

A Vunesp registrou índice de 8% de abstenção nesta primeira fase. Dos 91.852 candidatos inscritos, 7.373 faltaram à prova. O exame foi realizado em 30 cidades paulistas e nas capitais Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Curitiba (PR).

Os estudantes aprovados passam para a segunda fase, cujas provas serão aplicadas nos dias 18 e 19 de dezembro. Nesta etapa, os alunos fazem questões dissertativas: no primeiro dia caem 24 perguntas sobre Ciências Humanas e Ciências da Natureza e, no segundo, 12 questões de Linguagens e Códigos e a redação.

A universidade oferece 6.629 vagas para 156 opções de curso.

Concorrência

Com 170,9 candidatos por vaga, o curso de Medicina é o mais procurado. De acordo com a Vunesp, fundação que organiza o processo seletivo, a procura subiu 32,6% em relação a 2010 - um aumento de mais de 3,4 mil candidatos.

O segundo curso mais concorrido é o de Direito, com 59,3 candidatos na disputa por cada vaga. Em terceiro lugar vem Arquitetura e Urbanismo, com uma relação de 44,9 candidatos/vaga.

* Matéria publicada às 18h35 e atualizada pela última vez às 19h06