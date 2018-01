Unesp divulga datas de seu vestibular de inverno

A Unesp divulgou nesta segunda-feira, 11, as datas de seu vestibular de inverno. As inscrições serão realizadas de 8 de abril a 8 de maio, pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), organizadora do exame. O período para os candidatos pedirem isenção ou redução da taxa será de 8 a 18 de abril.

O vestibular será realizado em duas fases. A primeira etapa acontece no dia 26 de maio, com a prova de conhecimentos gerais. A lista dos convocados para a segunda fase será liberada em 10 de junho. Os aprovados farão a prova de conhecimentos específicos e redação, com questões dissertativas, nos dias 22 e 23 de junho.

A previsão é que o resultado final seja divulgado no dia 15 de julho. Todos os classificados deverão declarar interesse por vaga entre os dias 16 e 17 de julho. A primeira chamada será publicada no dia 19 de julho e a segunda e terceira, nos dias 26 de julho e 2 de agosto, respectivamente.