Unesp divulga calendário do vestibular no meio do ano

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) receberá inscrições, de 3 a 21 de maio, para o vestibular do meio do ano, com 550 vagas em cursos nas cidades paulistas de Bauru, Dracena, Ilha Solteira, Jaboticabal, Ourinhos, Registro e Sorocaba. Os cursos são Administração (Jaboticabal), Agronomia (Ilha Solteira e Registro), Geografia (Ourinhos), Zootecnia (Dracena e Ilha Solteira) e as Engenharias Ambiental (Sorocaba), Civil (Ilha Solteira), de Controle e Automação (Sorocaba), de Produção (Bauru), Elétrica (Ilha Solteira) e Mecânica (Ilha Solteira). A novidade este ano é que haverá duas fases. Os cursos de Administração de Tupã, nos períodos diurno e noturno, com 40 vagas por período, não terão vestibular no meio do ano - as carreiras serão oferecidas no Vestibular 2011. A Unesp usará a nota do Enem 2009 para composição da nota final dos candidatos habilitados para a segunda fase. A aplicação da Prova de Conhecimentos Gerais (primeira fase) está marcada para o dia 13 de junho, com 90 questões de múltipla escolha. O resultado dessa etapa será divulgado em 25 de junho. As provas da segunda fase serão aplicadas nos dias 4 e 5 de julho, com questões de múltipla escolha e redação. O resultado final está previsto para 21 de julho, cinco dias antes das matrículas dos convocados.