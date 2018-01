Unesp divulga calendário do vestibular do meio do ano

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta quarta-feira, 30, o calendário do vestibular do meio do ano, que irá oferecer 360 vagas em 9 cursos das áreas de exatas e biológicas. As aulas começam em agosto.

As inscrições começam no dia 11 de abril e seguem até o dia 29 do mesmo mês. A taxa de inscrição é de R$ 155 e o cadastramento dos candidatos é feito exclusivamente pelo site da Vunesp. A prova da primeira fase acontece no dia 15 de maio e a da segunda fase, em 12 de junho.

Novo curso. A Unesp abre neste ano a primeira turma para o curso de Engenharia Aeronáutica, no câmpus de São João da Boa Vista. Com duração de 5 anos, o curso terá 40 vagas disponíveis.

De acordo com a universidade, São João da Boa Vista foi escolhida para o curso porque nos últimos anos já tem atraído investimentos do setor aeronáutico.