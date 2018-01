Unesp divulga calendário do Vestibular 2012

A Unesp vai receber inscrições de 5 de setembro a 7 de outubro para seu Vestibular 2012. Ao todo, estão em disputa 6.629 vagas em 156 opções de cursos. Os candidatos deverão se cadastrar pela Internet, no site www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 110,00.

Os candidatos que não podem pagar a taxa podem pedir isenção de pagamento, de 8 a 14 de agosto, pelo site da Vunesp, onde serão divulgados em breve os critérios e procedimentos para obtenção do benefício.

Os cerca de 500 mil alunos de último ano de ensino médio de escolas públicas paulistas (Secretaria da Educação do Estado e Centro Paula Souza) pagam taxa com redução de 75% do valor.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os cursos são ministrados em 19 cidades do Estado de São Paulo. No site da Vunesp, é possível checar a lista inteira. As provas serão aplicadas em duas fases, dos dias 6 de novembro (primeira fase) e 18 e 19 de dezembro (segunda fase).