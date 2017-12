Unesp divulga calendário do vestibular 2011

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou na tarde desta quinta-feira, 8, o calendário do vestibular 2011. As inscrições serão entre 8 de setembro a 8 de outubro, pela internet, no site da Vunesp.

A primeira fase do processo seletivo ocorrerá no dia 14 de novembro.

O resultado dessa etapa e a convocação para a próxima fase devem sair em 3 de dezembro. As provas da segunda fase serão aplicadas nos dias 19 e 20 de dezembro.

O número total de vagas é de 6.484, em 155 opções de cursos, em 28 unidades localizadas em 19 cidades paulistas. A universidade também terá o mesmo número de isenções (6.484), para quem comprovar não poder pagar a inscrição.

Para concorrer ao benefício, os candidatos devem se cadastrar no site da Vunesp, de 9 a 15 de agosto. Os candidatos de último ano do ensino médio em escola pública paulista terão direito a redução de 75% no valor da taxa. As escolas receberão as senhas para que possam permitir ao aluno o cadastramento para impressão do boleto no valor de R$ 27,50.

Enem

A Unesp utilizará a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2009 ou 2010 para composição da nota final, representando 10% do cálculo total para cursos sem provas de habilidades, aplicadas especificamente para todas as carreiras oferecidas na capital e as de Arquitetura e Urbanismo, Design e Educação Artística, de Bauru.

Para esses cursos, o Enem representará 6,66% da nota final, desde que sua pontuação seja superior à da Prova de Conhecimentos Gerais (primeira fase da Unesp).

As datas de provas já estavam definidas desde a divulgação do calendário conjunto das universidades públicas do Estado. O resultado final será divulgado em 3 de fevereiro de 2011.