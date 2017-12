Unesp divulga 1ª chamada para vestibular de meio de ano

A Universidade Estatual Paulista (Unesp) disponibiliza nesta terça-feira, 17, a primeira lista de candidatos aprovados em seu vestibular de meio de ano. A relação, que pode ser consultada nos sites http://vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br, inclui apenas candidatos que deverão frequentar os cursos para os quais se inscreveram, já que os 8.351 candidatos habilitados no exame tiveram um prazo para confirmar interesse pelas vagas. Os convocados nesta chamada devem efetuar suas matrículas nesta quinta-feira, 19.

As demais listas de candidatos aprovados também serão processadas apenas com os participantes efetivamente interessados pelas vagas, seguindo a ordem de classificação e o número de oportunidades disponíveis, sendo considerados desistentes os demais participantes.

Neste ano, 16.039 vestibulandos disputaram as 465 vagas que a universidade oferece, distribuídas entre os cursos de Agronomia, Geografia, Zootecnia e Engenharia (Ambiental, Civil, de Controle e Automação, de Produção, Elétrica e Mecânica), que serão ministrados nas cidades de Bauru, Ilha Solteira, Dracena, Ourinhos, Registro e Sorocaba, no interior paulista. As provas da segunda fase foram aplicadas nos dias 23 e 24 de junho.

Conforme o Manual do Candidato, no sábado, dia 21, é esperada a publicação da segunda lista de candidatos convocados, que efetuarão suas matrículas no dia 23. Já na quarta-feira, 25, deve ser publicada a terceira lista de vestibulandos aprovados. As matrículas, neste último caso, deverão ser efetuadas no dia 27.