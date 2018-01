Unesp define calendário do vestibular do meio do ano

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta sexta-feira, 1.º, as datas e a relação de carreiras oferecidas para o seu vestibular do meio do ano. O processo seletivo terá 510 vagas para nove cursos. As inscrições serão feitas somente pela internet, no site www.vunesp.com.br, de 2 a 20 de maio. O valor integral da taxa é de R$ 110.

Os candidatos beneficiados pela Lei Estadual 12.782/07 e os socioeconomicamente carentes deverão se cadastrar pela internet, a partir de 25 de abril, para concorrerem à redução ou isenção de taxa, respectivamente. No caso da lei de redução, o prazo para pedidos termina em 28 de abril. Os carentes deverão pedir isenção até 1º de maio, também pela internet.

A prova de primeira fase será aplicada em 12 de junho, nas cidades onde há oferta de vagas e também em Campinas, Guaratinguetá, São José do Rio Preto e São Paulo. No dia 22 do mesmo mês, será divulgada a relação de candidatos aprovados para a segunda fase, marcada para 3 e 4 de julho.

O vestibular vai selecionar ingressantes para as carreiras de Agronomia (Ilha Solteira e Registro), Geografia (Ourinhos), Zootecnia (Dracena e Ilha Solteira) e as Engenharias Ambiental (Sorocaba), Civil (Ilha Solteira), de Controle e Automação (Sorocaba), de Produção (Bauru), Elétrica (Ilha Solteira) e Mecânica (Ilha Solteira).

Para composição do resultado final, a ser divulgado em 20 de julho, a Unesp utilizará a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2009 ou 2010.