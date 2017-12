Unesp dará aulas em inglês na pós

A Unesp se prepara para oferecer, a partir do segundo semestre de 2013, 65 disciplinas com aulas em inglês nos cursos de pós-graduação. O público-alvo são os estudantes de graduação e pós estrangeiros bolsistas na universidade. Brasileiros também poderão participar das turmas. A iniciativa visa a estreitar a comunicação e, assim, a troca de ideias entre os docentes e alunos da Unesp com os de outros países.

Como parte do projeto, a Unesp trabalha para se adequar ao Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS, em inglês), que não considera só as horas/aula, mas em conteúdo e participação do estudante - algo que não é exigido no sistema de créditos brasileiros.

As áreas com aulas em inglês são Odontologia, Energia, Ciências Agrárias e Veterinárias, Biodiversidade e Linguística e Literatura. Ao todo serão 65 disciplinas. Por meio de edital, a Unesp selecionou pouco mais de 50 professores da própria casa para dar as aulas em inglês. Eles receberão uma bolsa do CNPq por quatro meses para preparar as aulas.

A iniciativa partiu da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e da Assessoria de Relações Externas da Unesp. "O que queremos é criar um ambiente acadêmico internacional para nossos alunos, além de poder firmar novas parcerias com a universidade de onde os alunos estrangeiros vêm", diz a pró-reitora de Pós-Graduação, Marilza Cunha Rudge.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para organizar a mudança dos créditos das disciplinas em inglês para o ECTS, a Unesp trouxe Pablo Beneitone, professor da Universidade de Deusto, na Espanha, que deu consultoria e em um seminário sobre o assunto em setembro.

As aulas serão ofertadas para as turmas de doutorado, mas os alunos de mestrado e da graduação também podem assistir. Atualmente a Unesp possui 123 cursos de pós-graduação, sendo 95 de mestrado e doutorado, 21 apenas de mestrado e 7 mestrados profissionais.