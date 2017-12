Unesp confirmará vestibular após cronograma do Enem

A Fundação Vunesp e a Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (Unesp) ainda aguardam a definição do cronograma de divulgação do resultado do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) para se manifestarem sobre uma eventual mudança no calendário do Vestibular 2010, caso seja necessário. Segundo comunicado, "os candidatos serão informados com a devida antecedência, se houver qualquer alteração".

As informações foram divulgadas no último dia 1º e, de acordo com a assessoria da entidade, hoje ainda não havia nenhuma reunião marcada para definir o rumo do concurso vestibular. Com 76.452 candidatos inscritos, o Vestibular 2010 da Unesp será realizado no dia 8 de novembro em 30 cidades do Estado de São Paulo. Segundo a Unesp, a procura é quase 2% maior que no exame anterior, aplicado em dezembro do ano passado para 75 mil candidatos. A relação candidato/vaga será divulgada nos próximos dias.

A Universidade oferece um total de 6.394 vagas distribuídas em 153 opções de cursos em 18 cidades, nas áreas de ciências biológicas, exatas e humanidades. O vestibular será realizado em duas etapas. A primeira, de conhecimentos gerais, com aplicação em 8 de novembro, terá uma prova com 90 questões de múltipla escolha, e a segunda fase será aplicada em dois dias, 20 e 21 de dezembro.