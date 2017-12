Unesp começa no domingo; mais de 80 mil disputam 6.484 vagas

A primeira fase da Universidade Estadual Paulista (Unesp) será no domingo, 14. Ao todo, são 80.319 inscritos. O exame será realizado em 30 cidades paulistas e em Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande e Curitiba. Os candidatos deverão se apresentar às 13h. O fechamento dos portões está marcado para as 14h (horário de Brasília).

A consulta de local de prova pode ser feita nos sites da Unesp e da Fundação Vunesp.

Os vestibulandos precisam levar para o endereço de exame documento de identidade, lápis preto número dois, apontador, borracha, caneta esferográfica com tinta azul ou preta e régua transparente. Durante as provas, não é permitida a utilização de equipamentos eletrônicos, bem como protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol.

São oferecidas 6.484 vagas para as 155 opções de cursos disponíveis no vestibular e distribuídos em 28 unidades localizadas em 19 cidades de todas as regiões paulistas (Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro, Rosana, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente e Tupã).

Além das 19 cidades com oferta de cursos, as provas serão aplicadas também em Americana, Campinas, Dracena, Guarulhos, Jundiaí, Ourinhos, Piracicaba, Registro, Ribeirão Preto e Sorocaba.

A prova será composta de 90 questões de múltipla escolha, sendo 30 de Linguagens e Códigos, 30 de Ciências da Natureza e Matemática e mais 30 de Ciências Humanas.

O gabarito e o caderno de questões deverão ser divulgados ainda no domingo, a partir das 18h30, nos sites da Unesp e da Vunesp.

Os cursos mais concorridos são os de Medicina (128,9/vaga), Direito (50,2/vaga), Arquitetura e Urbanismo (40/vaga), Engenharia Civil (35,2/vaga) e Engenharia de Produção Mecânica (33,9/vaga).