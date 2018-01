Unesp começa 2ª fase do vestibular no domingo

A Unesp realiza neste domingo e segunda a 2ª fase de seu vestibular. O exame, aplicado das 14h às 18h30, terá ao todo 36 questões discursivas e uma redação. Os 31.599 candidatos disputam 6.484 vagas em 155 cursos.

No domingo, 19, os estudantes deverão responder a 24 questões. Na segunda, 20, eles terão outras 12 questões e uma redação pela frente. A consulta de local de prova pode ser feita neste site.

Os candidatos dos cursos oferecidos na capital e de Design, Educação Artística e Arquitetura e Urbanismo, de Bauru, já realizaram as provas de habilidades, de 12 a 15 de dezembro.

Os convocados deverão chegar ao local de prova com uma hora de antecedência, portando cédula de identidade original, lápis preto número dois, apontador, borracha, caneta esferográfica com tinta azul ou preta e régua transparente. Durante as provas, não será permitida a utilização de equipamentos eletrônicos, bem como protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol.

As provas serão aplicadas em 30 cidades paulistas, além das capitais Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande e Curitiba.

A universidade tem 6.484 vagas em 155 opções de cursos distribuídos em 28 unidades localizadas em 19 cidades: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro, Rosana, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente e Tupã.

Além das 19 cidades com oferta de cursos, as provas também serão aplicadas em Americana, Campinas, Dracena, Guarulhos, Jundiaí, Ourinhos, Piracicaba, Registro, Ribeirão Preto, Santo André e Sorocaba.

Os cursos mais concorridos são de Medicina (128,9 candidatos/vaga), Direito (50,2 candidatos/vaga), Arquitetura e Urbanismo (40 candidatos/vaga), Engenharia Civil (35,2 candidatos/vaga) e Engenharia de Produção Mecânica (33,9 candidatos/vaga).

O resultado final deve sair dia 3 de fevereiro de 2011.

Na primeira fase, realizada em 14 de novembro, a taxa de abstenção foi de 8,9% - superior à de 2009, de 6,6%, ano em que a prova passou a ser realizada em duas fases, a primeira de caráter eliminatório e com 90 questões de conhecimentos gerais. Ao todo, 73.189 pessoas fizeram o primeiro exame.