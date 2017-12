Unesp cogita mudar data do vestibular para evitar Enem

Em nota publicada no site da Fundação Vunesp, responsável pelo vestibular da instituição, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) informa que aguarda a definição da nova data de prova do Enem, e o cronograma de divulgação do resultado, para se manifestar sobre uma eventual mudança no calendário do vestibular 2010.

A nota diz que "os candidatos serão informados com a devida antecedência, se houver qualquer alteração".

A prova da primeira fase da Unesp está prevista para 8 de novembro. Se o Enem realmente foi adiado por 45 dias, como cogitou o ministro da Educação, Fernando Haddad, a prova acabaria sendo realizada em 17 de novembro. Unicamp e Fuvest também preveem provas para o mesmo período.