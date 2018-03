Unesp recebe pedidos de isenção de taxa de vestibular em setembro

SÃO PAULO - A Universidade Estadual Paulista (Unesp) receberá a partir do próximo dia 1º de setembro os requerimentos de interessados em ter isenção de custo para o vestibular 2016. Também há opção para solicitar 50% no valor da taxa, que é de R$ 155.

As isenções são dadas a vestibulandos com renda familiar mensal igual ou inferior a R$ 1.182 por pessoa. Já a redução de 50% é para candidatos matriculados no Ensino Médio ou em cursinhos que receberem remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estiverem desempregados.

Em ambos os casos é necessário enviar por correio comprovação da renda, juntamente com outros documentos exigidos em edital, até o dia 9 de setembro. Os pedidos deferidos já servem como confirmação da inscrição.

Os candidatos interessados deverão imprimir, até o dia 8 de setembro, o requerimento de solicitação disponível no site www.vunesp.com.br.

Rede pública. Alunos do último ano do Ensino Médio da rede pública estadual paulista também têm desconto de 75% no valor. A inscrição para estes candidatos, assim como para quem for pagar o valor integral, vai de 14 de setembro a 13 de outubro.

A Unesp oferecerá em 2016 um total de 7.355 vagas em 23 cidades. As provas da primeira fase ocorrerão no dia 15 de novembro em 31 cidades paulistas, além de Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Uberlândia (MG).

Outras informações podem ser obtidas com a instituição responsável pelo vestibular, a Vunesp:

Disque Vunesp – (11) 3874-6300 (de segunda a sábado, das 8 às 20 horas)

Sites – http://vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br