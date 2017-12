Unesp apura denúncia de sexo explícito em festa de calouros

A Unesp de Araçatuba, no interior de São Paulo, informou na tarde desta quarta-feira, 3, que está apurando uma denúncia anônima de sexo explícito em uma festa de recepção aos calouros, promovida em uma boate na noite de segunda-feira, 1º, por veteranos do curso de odontologia. Veja também: Universitários recebem trote violento em Mogi das Cruzes Alunos têm pele queimada em trote violento no interior de SP De acordo com a denúncia, um casal de calouros que havia acabado de se conhecer praticou sexo em um sofá da casa noturna, na frente de centenas de estudantes. A cena teria sido filmada e fotografada por algumas testemunhas, mas até agora nenhuma imagem foi localizada. Segundo a assessoria de imprensa da universidade, a direção da faculdade de odontologia está buscando informações preliminares para avaliar a veracidade das informações e, em caso afirmativo, deve avaliar se suas circunstâncias estão ou não no âmbito da competência legal da instituição.