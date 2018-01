Unesp anuncia mudanças no vestibular e o acréscimo de 60 vagas

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) anunciou nesta quinta-feira modicações em dez de suas 156 opções de cursos disponíveis para o vestibular de 2012. As mudanças incluem o acréscimo de 60 vagas. Os interessados em participar da seleção devem se inscrever até 7 de outubro, por meio do site www.vunesp.com.br. Segundo assessoria da universidade, as mudanças já eram conhecidas pelos vestibulandos antes das inscrições.

As mudanças são:

- Em Bauru, as antigas carreiras de licenciatura em Ciências Biológicas e Educação Física, nos períodos integral e noturno, passaram de 30 para 40 vagas cada. Para os mesmos cursos, também existe agora a possibilidade de bacharelado e licenciatura para as opções em período integral. Outra mudança em Bauru ocorreu com o curso de licenciatura em Física, no período noturno, pois a partir de agora a opção é para bacharelado em Física dos Materiais, no período vespertino/noturno, com aumento de 40 para 60 vagas.

- Para os candidatos de Ciências Biológicas em Ilha Solteira, o curso, anteriormente com exclusividade para licenciatura no período noturno, passará a oferecer também o bacharelado, com acréscimo de 20 vagas às 30 ofertadas até 2011.

- Quem optar pelos cursos de licenciatura em Educação Física de Presidente Prudente perceberá que a partir deste ano ambos poderão ser feitos com opção para bacharelado, sendo que os ingressantes optarão no final do quarto semestre. Outra mudança diz respeito aos períodos, que mudam de matutino e noturno para diurno e vespertino/noturno, respectivamente.

- Física Biológica e Química Ambiental, ambas disponíveis em São José do Rio Preto, também serão modificadas. A primeira incluirá a possibilidade de o aluno optar por licenciatura em Física no final do primeiro ano do curso, enquanto os ingressantes da última poderão escolher licenciatura em Química a partir do início do segundo ano.

A taxa do vestibular é de R$ 110, mas alunos de último ano de ensino médio de escolas da Secretaria da Educação e do Centro Paula Souza pagam R$ 27,50. O Manual do Candidato pode ser consultado na internet. As provas serão em 6 de novembro (primeira etapa) e 18 e 19 de dezembro (segunda etapa).

* Atualizado às 17h53