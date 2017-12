Unesp anuncia inscrições para vestibular de meio de ano

Na próxima segunda-feira, 8, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) vai abrir as incrições para o seu vestibular do meio de ano 2013. Serão oferecidas vagas para os cursos de Agronomia (Ilha Solteira e Registro), Zootecnia (Dracena e Ilha Solteira) e as Engenharias Ambiental (Sorocaba), Civil (Ilha Solteira), de Controle e Automação (Sorocaba), de Produção (Bauru), Elétrica (Ilha Solteira) e Mecânica (Ilha Solteira).

As inscrições serão realizadas pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br) até o dia 10 de maio. O período para os candidatos pedirem isenção ou redução da taxa será de 8 a 18 de abril. As informações sobre os procedimentos para os benefícios estão nas páginas da Vunesp e da Unesp (vestibular.unesp.br)

As provas serão aplicadas em duas fases: a primeira será de conhecimentos gerais, com questões de múltipla escolha, marcada para 26 de maio. A lista de convocados para a segunda fase sai no dia 10 de junho. A segunda etapa, marcada para 22 e 23 de junho, será uma prova de conhecimentos específicos com questões dissertativas e uma redação. As provas das duas fases serão aplicadas nas cidades onde há oferta de cursos e também em Campinas, Franca, Guaratinguetá, São José do Rio Preto e São Paulo.

O resultado final sai no dia 15 de julho. Todos os candidatos classificados, inclusive o primeiro colocado de cada curso, deverão declarar interesse por vaga nos dias 16 e 17 de julho, pela página da Vunesp. As três chamadas estão marcadas para os dias 19 e 26 de julho e 2 de agosto, respectivamente.