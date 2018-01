Unesp anula questão da prova de conhecimentos gerais

A Vunesp, responsável pela elaboração do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) informa que foi anulada a questão número dez de sua prova de conhecimentos gerais, aplicada neste domingo, 5.

Caderno de questões: prova de biológicas

Caderno de questões: prova de exatas

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caderno de questões: prova de humanas

Veja a prova de conhecimentos gerais

Veja o gabarito do exame deste domingo

A questão, um problema de trigonometria que pedia a determinação do raio do planeta Terra, não tinha alternativa correta: todas as opções oferecidas aos estudantes eram inferiores a 10 km, e o raio da Terra é de cerca de 6.000 km.

As questões 2, 5 29 e 47 seguem sob análise da banca examinadora, de acordo com a nota divulgada pela Vunesp.